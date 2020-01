Roger Scruton: Ein Nachruf

zeitschnur 14. Januar 2020 11:13

"Die Idee der Bürgerlichkeit hängt nach Scruton von der Nation ab; Versuche einer Ersetzung nationaler Bezüge der Staatsbürgerschaft lehnt er ab, weil die Verbindung einer Rechtsordnung mit einem klarumrissenen Territorium eine wesentliche Bedingung des Funktionierens dieser Ordnung darstellt. Scruton ist folglich gegenüber der Globalisierung kritisch, sofern sie jene Tendenzen der abendländischen Gesellschaften verstärkt, die zu einer Aufweichung und Auflösung der spezifischen Errungenschaften Europas und Amerikas führen."___________

Das Problem ist eigentlich, dass Rechtsordnung an sich selbst kein echtes Ideal sein kann. Gesetze sind die Krücken eines ewig Lahmen. Ideal wäre eine Gesellschaft, in der keine Gesetze nötig sind. Nur dann wäre Freiheit erreicht, Gerechtigkeit etc. (Bitte nicht wieder antworten, ich sei blauäugig - ich spreche vom Eigentlichen im Uneigentlichen).

Das heißt, im Uneigentlichen ist es unmöglich, das Eigentliche auch nur ansatzweise "hereinzuholen". Ich weiß nicht, woher der Konservativismus diesen ungebrochenen Glauben an die stabilisierende Kraft des 19. Jh-Kunstbegriffes der "Nation" hernimmt. Dieser Kunstbegriff muss erst je gefüllt werden, er liegt doch nicht einfach schon vor. Und wie macht man das? Oder anders gefragt: wie oft hat dieser Nationbegriff gekoppelt an eine Rechtsordnung denn schon einigermaßen befriedigend funktioniert? Die Zeiten des Feudalismus mögen "nationaler" gewesen sein, aber sie gründeten nun mal nicht in der "Nation", sondern in der Souveränität des Monarchen.

Staatsbürgerlichkeitsideale glauben faktisch an ein Wachsen und Mehren der Verrechtlichung des kompletten Lebens und aller Beziehungen. Das ist pervers, totalitär.

Allerdings halte ich die "Nation" als Projektionsfläche für eine Verschonung davor für falsch. In ihr wird wachsende positive und auf Dauer überfordernde Rechtssetzung durch ein erstarrtes, schlankes "Naturrecht" ausgetauscht. Bloß noch mal gefragt: wann hat das je funktioniert? Naturrechtszeiten waren NIEMALS Zeiten der "Nation"! Letzteres mag uns übersichtlicher erscheinen, leichter verwaltbar. Aber offenbar haben manche Konservative vergessen, in welche Zwänge und Erstickungen die Menschen deswegen geraten sind. Der Schrei nach der souveränen Nation war ein Schrei gegen den Monarchismus, gegen das feudale Zeitalter einer erdrückenden Hierarchie und eine Revolte für die eigene Souveränität der Untertanen, die sich nun "Volk" oder "Nation" iS des Souveräns nannten. Nur, wer waren diese "Eigenen"? Bisher wurden sie fest durch die Definition über den Monarchen zusammengehalten. Und jetzt durch was? Das alles wurde im 19. Jh ohne wirklich überzeugende Ergebnisse diskutiert. Typisch deutsche Kultur entstand nicht, weil das Volk ohne weitere Motivation als sich selbst auszudrücken, das so wunderschön geschaffen hat, sondern weil die Fürsten in Kirche und Welt es initiiert und finanziert und in Auftrag gegeben hatten. Die Motivation des Volkes "aus eigenem" gab es so überhaupt nie. Wie Ricarda Huch es sehr treffend beschreibt, gab sich unsere Kultur mit dem untergehenden Ancien Regime vor 1oo-150 einen letzten Schwanengesang an herzzerreißenden Werken, danach kam nur noch seelenloser Dekonstruktions-Schrott im Namen der Nation oder wechselweise des Globus.

Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera. Solange wir in diesem Dualismus hin und herrennen, noch dazu ein bisschen wie im Hase-und-Igel-Märchen, sind wir die Ärmsten der Armen und verschwenden Zeit und Energie, denn der Igel ist immer schon da, mal beim einen, mal beim anderen Extrempunkt, den der reaktionär-progressive Hase (er muss ständig beim Rennen seine Farbe wechseln) jeweils außer Atem erreicht.

Ich habe den Eindruck, der Konservativismus dreht sich in einem geistigen Hamsterrad, wiederholt sich immer wieder auf meinetwegen brillantem Niveau in immer neuer Nuancierung seine Mythen, die nie funktioniert haben, und landet still, heimlich und leise eben wieder im Feudalismus - letztendlich dann auch ohne Nation - , oder eben im nationalistischen und/oder katholischen Faschismus. Mehr ist auf dem Weg nicht zu erreichen. Ist es das, was wir brauchen und wollen?