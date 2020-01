Reeducation, Charakterwäsche und die AfD

Die USA sind demnach nie nur die USA, sondern stets »unsere amerikanischen Freunde«. Wer die internationalen Beziehungen einem realistischen Blick unterzieht, weiß jedoch, daß es in diesen keine »Freunde« gibt, sondern: Interessen. Die Supermacht USA betreibt spätestens seit Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts globale Geopolitik – die Bundesrepublik diente in diesem Rahmen während des Kalten Krieges als ihr ökonomisch und militärisch eng verzahnter Vorposten, der aber im Atomkriegsfall das erste Gebiet gewesen wäre, das sich in eine radioaktive Wüste verwandelt hätte. (...) Die NATO und der US-Einfluß haben in den letzten Jahren stetig dazu beigetragen, die Kriegsgefahr in Europa wieder zu erhöhen. Wer angesichts dieser Umstände äußert, Europa werde durch die NATO geschützt, macht sich zum Diener US-amerikanischer, nicht aber deutscher Interessen, und verfolgt damit eine Haltung, die Union und FDP sowie seit dem Tod Kurt Schumachers auch die SPD seit jeher vertreten haben und die Grünen sowie weite Teile der kosmopolitisch gewendeten Linkspartei mittlerweile vertreten. Für diese konsensbasierte »deutsche Außenpolitik« im deutschen Parteienspektrum bräuchte es ganz offensichtlich keine AfD.

Wir wissen aber nun, daß es angesichts des postpolitischen Konsens' der Bundesrepublik in innen- wie außenpolitischen Schlüsselfragen einer wirklichen und wirkmächtigen AfD bedarf, und wir wissen dies, weil wir an den Zuständen nicht erst seit »2015« Substantielles auszusetzen haben – anders als viele »2015er Gefallenen«.

Es hat wenig mit »Anti-Amerikanismus«, aber viel mit einer realistischen Lageanalyse zu tun, sich klar darüber zu werden, weshalb Politiker der AfD es für ganz selbstverständlich halten, US-Positionen als die eigenen zu interpretieren, ohne an die Konsequenzen zum Nachteil nicht nur der betroffenen Länder, sondern auch Deutschlands zu denken (Flüchtlingswellen durch Regime Change-Folgen als Beispiel).

Diese liegt zentral daran, daß die Politik der Reeducation, des Mammutprojekts der »Umerziehung« der Bundesdeutschen also, als das erfolgreichste mentalitätspsychologische Experiment der Neuzeit anzusehen ist. Die forcierte Entfremdung der Deutschen von ihrer eigenen Geschichte, Mentalität, Denkweise usw., die bisweilen zum von Martin Lichtmesz und anderen als Nationalmasochismus, in Serbien etwa als »Autochauvinismus« beschriebenen Phänomen der Feindschaft zum eigenen volklichen Selbst führt, ging weit darüber hinaus, den Hitlerismus samt radikal-sozialdarwinistischer und rassenmaterialistischer Ideologeme zu überwinden.

Stefan Scheil hat diese massive Umgestaltung der deutschen Psyche durch wesentlich US-amerikanische Stellen als Transatlantische Wechselwirkungen umrissen, Caspar von Schrenck-Notzing als Charakterwäsche nachgezeichnet, und Hans-Joachim Arndt legte in Die Besiegten von 1945 den Fokus darauf, daß am 8. Mai 1945 eben nicht allein der Nationalsozialismus Hitlers, sondern »alle deutschen Staatsbürger als Besiegte behandelt wurden«. Die Westalliierten schickten sich an, »ausdrücklich in die Bewußtseinsstruktur der Besiegten einzugreifen«, und Besiegte, das waren nach Ansicht der Besatzerstrategen alle Deutschen, die sich seit Jahrhunderten »gegen die Zivilisation« gestellt hätten.

Daß diese Bewußtseinsmodifikation gelang, ist heute evident, und man sollte als Politiker des nonkonformen Lagers zu Scheil, Schrenck-Notzing und Arndt greifen, wenn man die Entwicklungsstränge nachempfinden möchte.

Bei Arndt wird etwa deutlich, wie es den Besiegten zumindest in Westdeutschland einfach gemacht wurde, sich selbst auch als Sieger zu fühlen: nämlich wenn sie künftig »ohne jede Bemühung politischer Identität und Identifizierungen« westkonform denken und handeln würden, ja eben Positionen und Interessen US-amerikanischer Präsidenten als die ihren empfinden (im Sinne von: nachahmen) und dann, wenn es nötig erscheint, offensiv vertreten.

Es ist jene von Arndt diagnostizierte »Spätsieger-Attitüde«, die das hypermoralische Auftrumpfen der Bundesdeutschen – etwa in Polen oder Ungarn – antreibt, was wiederum antideutsche Rückwirkungen heraufbeschwören kann. Entscheidend dabei ist, daß man sich diese moralisch wohltuende und materiell durchaus profitable Spätsieger-Attitüde, so Arndt, nur »auf Kosten des realistischen Lageverständnisses« angeeignet werden durfte.

Schrenck-Notzing ergänzte hierzu in seinem Standardwerk zur Umerziehung, daß es entscheidend für das Gelingen ebenjenes Vorhabens war, daß die die Phase der Reeducation durch eine andauernde Phase der Self Reeducation, also der Selbstumerziehung, abgelöst werden mußte, die alle politische Lager der BRD erfaßte.

Erst müsse Fluidity als Flüssigkeit der Verhältnisse hergestellt werden, damit der »Kulturwechsel« zu einem offenen Gesellschaftstyp westlichen Zuschnitts gelinge; die Zerschlagung der alten Lebensformen muß hier subsumiert werden. Hernach müsse der Drang gefördert werden, den Wechsel selbst zu perpetuieren, abschließend müsse das neue Gleichgewicht durch effektive Selbstregulierung und Selbstkontrolle deutscher Akteure – und willfähriger Kollaborateure auch innerhalb politisch grundsätzlicher Lager – permanent gemacht werden.

Diese implementierte Verhaltensweise wird zur zweiten Haut der Menschen und kann im Regelfall nicht mehr grundsätzlich hinterfragt werden. Kommt es doch dazu, drohen Behörden wie der Verfassungsschutz damit, bereits dieses Hinterfragen als Abweichung von der freiheitlichen demokratischen Grundordnung zu sanktionieren. Der »langfristige Umbau des deutschen Charakters« (Schrenck-Notzing) ist auf diese Weise über alle ideologischen Grenzen hinweg gründlich gelungen.

Nicht ohne Ironie kann hier festgehalten werden, daß ausgerechnet Parade-Opfer der Umerziehung und ihrer immanenten ideologischen Denkblockaden nun Paradigmen der Umerziehung am fanatischsten verteidigen wollen und eben dies auch noch als »alternativ« oder »rechts« zu bezeichnen wagen.

20 Jahre BRD-Erfahrungen später ergänzte Schrenck-Notzing seine eigenen Analysen. In einem Schlüsseltext »Wir Protektoratskinder« im Sezession-Vorläufer Criticón kam er 1983 auf die anhaltenden Wirkungen der angloamerikanisch projektierten Umerziehung zu sprechen, die man weder zeitlich noch programmatisch als abgeschlossen betrachten dürfe.

Erneut betonte er, gleich Arndt vor ihm, daß die Reeducation nicht den Nazis als Nazis, sondern allen Deutschen galt, für die sich dann »die goldene Pforte der Freien Marktwirtschaft« öffnen sollte, wenn sie ihrer konstanten Degradierung zum politischen Objekt der Geschichte zustimmten:

Eifrig und produzierend würden sie zivile Tugenden entwickeln und allmählich ihre martialische Vergangenheit vergessen. Churchill äußerte drastisch, daß er sich die Deutschen der Zukunft fett, aber impotent wünsche.

Selbst in der AfD gibt es also Leute, die sich mit der Rolle des Musterschülers arrangiert haben, anstatt, wie Sander in der Sezession einforderte, die erneute Subjektwerdung Deutschlands, seinen "Rückruf in die Geschichte" (Karlheinz Weißmann) sukzessive einzufordern oder zumindest als langfristige Option mitzudenken.

Es war wiederum Caspar von Schrenck-Notzing, der 1996 seine eigene Beschäftigung mit diversen Umerziehungsfolgen fortsetzte. Mittlerweile war Deutschland zwar das Musterobjekt einer erfolgreichen Reeducation, doch wollte man dies nun seitens der westlichen Welt in weiteren Ländern – ob in Jugoslawien oder im Irak – fortsetzen.

Schrenck-Notzing konstatierte:

Reeducation führt zur falschen Vorstellung einer wandernden Volkshochschule mit dem Unterrichtsfach democracy. Es handelte sich jedoch nicht um ein Bildungsangebot, sondern um gezielte Beeinflussung (...). Markante Ziele waren die Beseitigung der vorherigen Führungsschicht, Einsetzung einer neuen Führungsschicht und ihre institutionelle Absicherung, Ausrottung vermeintlicher "Vorurteile" und damit Verhinderung eines Rückgriffs auf Traditionen, Herstellung einer neuen Öffentlichkeit durch artificial revolution und ein programmiertes, sich selbst regulierendes und nicht mehr von der Bevölkerung getragenes Meinungsklima usw. usf.

Der konservative Grandseigneur nannte dieses Modell der vielerorts bemühten Umerziehung, das auch heute noch so firmiert, nicht zu Unrecht eine »Orwellsche Lösung«, wobei es Aufgabe einer selbstbewußten und selbständig denkenden Neuen Rechten wäre, diese Lösung als das zu denunzieren, was sie darstellt: ein Programm zum Regime Change, das seit Jahrzehnten weltweit für Kriege, Leid und Flüchtlingsströme sorgt, die dann wiederum regelmäßig nicht ihre Urheber, sondern vor allem Anrainerstaaten und/oder Mitteleuropa, zentral Deutschland, betreffen.

Möchte man seitens aktuell wirkender rechter Politiker diese bis heute so einschneidenden »Schlachten von gestern« nicht in sein Gedankengebäude einbeziehen, ist das zwar ohne Zweifel kritikwürdig und spottet jeder wirklich grundsätzlich ausgerichteten Alternative zum falschen Ganzen, aber man könnte es verstehen, wenn die Ignoranz gegenüber indirekten Herrschafts- und Hegemoniemethoden wenigstens durch eine realistische Kritik der oben erwähnten, direkten Folgen der aktuellen Weltunordnung für Deutschland ersetzt würde.

Daß aber selbst diese Minimalposition seitens meinungsstarker AfD-Politiker nicht beachtet wird, liegt an drei Personengruppen innerhalb des alternativen Beritts, die unterschiedlich zu betrachten sind.

1. gibt es strukturelle Opportunisten. Sie meinen, eine Anpassung an die Politik und Geisteshaltung der israelischen und US-amerikanischen Rechten würde der eigenen Handlungsfähigkeit in Mitteleuropa gut tun; sie interessieren sich schlechterdings nicht für Inhalte, aber schreiben besagten politischen Gruppen eine solche Macht zur Legitimitätsverleihung zu, daß deren Ritterschlag einer Reinwaschung der eigenen, verfemten Position bedeuten würde. Strache und andere prominente Politiker europäischer Rechtsparteien sind hier zu verorten; in der AfD gibt es diesen Typus ebenfalls.

Pikant: Es gibt europaweit kein einziges Beispiel für einen Triumph der strukturellen Opportunisten in ihrem Vorhaben. Das unterwürfige Ersuchen um einen Persilschein hat noch nie zum Erfolg geführt, wird aber von den eigenen Wählern zum überwiegenden Teil nicht verstanden (oder gar mit Sympathie- und Stimmentzug beantwortet), vom Gegner derweil als Etikettenschwindel, Mimikry etc. verworfen.

2. gibt es ideelle Transatlantiker. Dies sind jene Kräfte von Pazderski bis Bystron/McMahon, die die von Caspar von Schrenck-Notzing sezierte Selbstumerziehung mit frappierend gutem Gewissen auf die Spitze treiben. Die USA werden ideologisch motiviert und aufrichtig als Garant für freedom and democracy wahrgenommen, und was Francis Fukuyama 1989, ein wenig sentimental, prophezeite, wird zur nachgeahmten Vision:

Die »Grundprinzipien des liberal-demokratischen Staates« seien »absolut«, und man müsse daher an der Seite der USA dafür streiten, »diese Prinzipien räumlich auszubreiten, so dass die verschiedenen Bereiche menschlicher Kultur auf das Niveau ihrer am weitesten fortgeschrittenen Vorposten gehoben« werden können.

Das Resultat einer solchen zur Heilslehre erhobenen ideologischen Projektion ist der Drang, »rückständige« Völkerschaften von ihren »vormodernen« oder »regressiven« (patriarchalischen, nationalen, religiösen, ethnokulturellen usw.) Traditionen zu befreien, um sie aus der »Barbarei« in die (westlich-individualistisch verstandene) »Freiheit« zu führen – in Richtung der »offenen« Gesellschaft US-amerikanischer Prägung. Diese im Regelfall zusätzlich ressentimentgetriebene und frappierend niveauarm-antiislamisch aufgeladene Argumentation findet man beim ideellen Transatlantiker von rechts wie links (siehe hier: »Antideutsche«).

3., und diese kleinste der hier skizzierten drei Gruppen wird bisher überhaupt nicht beachtet, gibt es mittlerweile jene Ausläufer einer »evangelikalen« Strömung, die eigentlich nur in den USA und Israel eine Rolle spielten, aber auch zunehmend über diverse Netzwerke in der politischen Rechten der BRD Fuß fassen.

Ihr großes Idol, der qua seines Glaubens apokalyptische Endzeitvisionen affirmiert (Stichworte: Dispensationalismus, Armageddon in Jerusalem), ist der unter den US-Fans innerhalb der AfD besonders populäre und verehrte Politiker Mike Pence – seines Zeichens Vizepräsident unter Donald Trump –, der, wenig überraschend, zu den lautstärksten Anhängern eines Krieges gegen Teheran samt Regime Change und »Befreiung« der Iraner zählt.