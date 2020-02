"Israel und Deutschland"

RMH 11. Februar 2020 12:08

Grundsätzlich sehr logischer und stringenter Beitrag, der dennoch kleinere Schwachpunkte und sogar aus meiner Sicht einen echten Fehler hat:

"und Israel will aus Sicherheitserwägungen die weitere Herrschaft von Erbfeind Assad unter allen Umständen unterbinden."

Diese These halte ich für nicht haltbar. Israel hatte mit Assad vor dem Beginn des Bürgerkrieges selber keine ernsthaften Probleme und man lebte nach dem Motto, solange die Golanhöhen nicht angetastet werden, dann herrscht zumindest friedliche Koexistenz. Was jedoch Israel auf den Plan und auch zum teilweisen Eingreifen in Syrien veranlasst, ist offen erkennbar: Durch das Zuhilferufen von libanesischen, vom Iran gesteuerten Milizen und dem Iran selber durch das Assad Regime, trat der wirkliche Gegner Israels in Syrien und damit unmittelbar direkt vor der Haustür Israels auf den Plan - und das eben auch noch zusätzlich zu den Positionen, die der Iran im Libanon, vor den Toren Israels, ohnehin schon eingenommen hatte. Das Israel dann seine Interessen wahrt, dürfte mithin nachvollziehbar sein. Das israelische Engagement in Syrien ist auch stets gegen den Iran gerichtet und hat bislang noch nie die russischen Truppen betroffen. Im Gegenteil, Israel und Russland pflegen nach wie vor solide bis gute Beziehungen. Wie man Israel, welches ja erst recht spät und nur punktuell und dann auch noch sehr geringfügig in Syrien mitgemischt hat, überhaupt in irgendeiner Form einen Verursachungsbeitrag für die Flüchtlinge aus Syrien zuweisen kann, ist für mich inhaltlich nicht nachvollziehbar.

Die Analyse schwächelt m.M.n. auch an der zu geringen Gewichtung der Rolle des Irans, der alles andere als ein prinzipiell friedliches oder gar nur auf Wahrung der eigenen, auf das eigene Territorium beschränkten Interessen, gerichtetes Spiel spielt. Die "islamische Revolution" der Schiiten des Irans hat - wie so viele Revolutionen - den Anspruch nicht nur das eigene Land zu erfassen (dann könnte es einem ja in der Tat mehr oder weniger egal sein), sondern mindestens eben alle schiitischen Moslems und stellt damit eine (aber naturgemäß gerade eben nur EINE von MEHREREN!) der Quellen für die permanente Unruhe im nahen und mittleren Osten dar.

Was gleichfalls nicht differenziert im Artikel dargestellt wird, ist die Rolle außenpolitischer Einordnungen im Verhältnis zur Innenpolitik. Hier ist vereinfachend und realistischerweise darauf hinzuweisen, dass die Haltung der AfD zu Israel sicher nicht die Politik Israels auch nur um ein Jota zu beeinflussen mag (man könnte auch das Bild vom berühmten Sack Reis in China bemühen), aber den Luxus, sich bspw. eine dezidiert "antizionistische" oder gar pro-palästinensische Haltung leisten zu können, wie es auf Seiten von Links bis Grün bis teilweise zur Merkel-Administration gemacht werden kann, kann sich eine rechts-konservative Partei in Deutschland, die unter Dauer-Nazi-Beschuss steht, schlicht nicht erlauben. Hier wäre dann eher die Stilfrage zu stellen, ob man dieses Spielfeld dann überhaupt intensiver bespielen muss. Aus meiner persönlichen Sicht würde ich sagen, ja, man darf es bespielen, aber nicht intensiv und es sollte kein Schwerpunkt sein oder gar Thema von echten Kampagnen. Aber ggf. wird ein solches, teilweises "Bespielen" des Themas auch von den Leuten, die ohnehin eher gegen USA und Israel eingestellt sind, besonders sensibel wahrgenommen und aufgrund dieser Sensibilität dann auch in eine nicht richtige Verhältnismäßigkeit zu den übrigen Feldern der Politik, die die eigentlichen Schwerpunkte der AfD nach wie vor darstellen, gesetzt. Hier kann ich nur raten.

Im Übrigen schaffen andere Länder es auch, ihre Grenzen zu schützen, Asylverfahren zügig und ohne große Zuwendungen an die Migranten zu erledigen, ohne deshalb sich gegen die USA oder Israel richten zu müssen. Hier sei an die Visegrad-Staaten erinnert (allesamt pro USA).

Man greift also ein kleines bisschen zu kurz, wenn man auf die teilweise Verantwortlichen des Unfriedens im nahen Osten verweist und dabei die primär Verantwortlichen für das Scheitern der eigenen Grenzsicherung und Asyl- und Migrationspolitik - wenn auch unbeabsichtigt - aus der Verantwortung nimmt. Auch hier schneidet sich das Außenpolitische wieder mit dem Innenpolitischen. Die Administration Merkel kann keinen Gramm Entlastung dadurch bekommen, weil andere im nahen Osten Unfrieden stiften oder gestiftet haben. Diese Umstände könnten allenfalls im Rahmen einer hypothetischen Strafzumessung, wenn sich die Merkel-Administration denn jemals gerichtlich verantworten müsste (ich glaube nicht daran), Berücksichtigung finden, ändern aber nichts an der historisch einmaligen Schuld, unser Land über Jahre einer ungeregelten Migration, die gegen bereits bestandenes und bestehendes Recht verstoßen hat und verstößt, auszusetzen. An diesem Grundsatzversagen ändert es auch nichts, wenn man darüber philosophiert, wer denn die Migranten einstmals in Bewegung gesetzt hat. Diese Frage wäre aber dann wichtig, wenn man es einmal wagen würde, den in Frage kommenden Ländern die Kosten für die hier aufgenommen Flüchtlinge in Rechnung zu stellen.