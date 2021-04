Sonntagsheld (179) – Potpourri

Zugegeben: „‚Mein Freund, der Sultan 2.0“, „‚Ähm?!‘ - Kein Stuhl für Ursula“ oder „Reise nach Ankara“ wären allesamt auch gute Sonntagshelden-Titel gewesen. Dann hätte ich mich eine Seite lang über dieses Video amüsiert (vorenthalten möchte ich es der verehrten Leserschaft freilich trotzdem nicht) und am Schluss sicher noch irgendeine lustige Corona-Kurve gekratzt.

Über das diplomatische Sesselgeschiebe habe ich vor ein paar Jahren schon einmal geschrieben; auch damals spielte Recep Erdogan mit, allerdings in der Rolle des Gemobbten und nicht des Mobbers. Sei‘s drum, heute geht‘s um was anderes.

Der Chef - oder genauer: Der Bo$$ - hat ja nun selbst schon Anekdotisches zur Causa „Danger“ zu berichten gewusst. Insofern bleibt mir das thematische Einführungsreferat zum Glück erspart und ich kann mich in Ruhe jenen widmen, die sich noch zu Wort gemeldet haben und es verdienen gehört zu werden.

Namentlich der Sängerin Runa, die der Bautzener Rappergruppe „Neuer Deutscher Standard” zuzurechnen ist und am vergangenen Freitag eine musikalische Replik auf das betreffende Musikstück veröffentlichte. Die recht simpel gehaltene Akkordfolge des Originals lud ja quasi dazu ein, dennoch ist das Ergebnis beachtlich: Fast 50.000 Aufrufe verzeichnet das Video mit dem Titel „Schrille Töne, Roter Filz“ zur Stunde, keine drei Tage nach der Veröffentlichung auf dem YouTube-Kanal das Compact-Magazins.

Auch textlich kann sich das Stück sehen lassen, ich erlaube mir ein paar Zeilen zu zitieren:

„An einen “Rechtsruck” glaubst du, wenn du wahnsinnig bist

In einem Linksstaat, der schielt wie das Sartre-Gesicht

Marxisten hören niemals auf Marxisten zu sein

Man diskutiert mit Ihnen nicht, hat die Geschichte gezeigt

Und man vertraut nicht auf den Staat hier in unserem Land

Weil sie Paul Rzehaczek mit Nothämmern fast umgebracht haben

Weil der Verfassungsschutz ein Instrument der Mächtigen ist

In einem schizophrenen “Kampf gegen Rechts” in der Pflicht

Wallt der Mantel des Schweigens, in den Merkel sich hüllt

Durch das Kanzleramt schallt das Alerta-Gebrüll“

Soviel nur als kurzer Ausblick, das komplette Lied ist hier zu finden.

Es ist übrigens nicht das einzige Stück der dreifachen Mutter, die seit einigen Monaten im patriotischen Rapgeschäft mitmischt. Bereits im vergangenen Jahr war sie mit mehreren Beiträgen auf dem NDS-Album „Feuer“ vertreten, für die Zukunft hat Runa zudem eine erste Solo-Scheibe geplant, die vermutlich der Linie der bisher veröffentlichten Lieder des Labels folgen wird: Gerade, echt und deutsch.

Ob diese Musik einem taugt, das ist am Ende natürlich Geschmackssache. Aber selbst dem versnobtesten Klassik-Connaisseur darf ruhig warm ums Herz werden bei dem Wissen, dass es im wilden Osten sportliche Jungs und Mädels gibt, die bereit stehen, wenn wieder einmal irgendein Klatschkörper auf die Idee kommt, im GEZ-Funk den dicken Maxen zu markieren.