Karlheinz Weißmann heult mit den Wölfen

Die Gegen­re­de hat Thors­ten Hinz im sel­ben Blatt geschrie­ben. Dies ist die Schlüsselstelle:

Eine Impf­pflicht wäre der Befehl an jeden, sich total, auf Gna­de oder Ungna­de, in die Hän­de einer zwei­fel­haf­ten Obrig­keit zu bege­ben und sich sei­ne Unter­wer­fung in den Kör­per ein­schrei­ben zu las­sen. Die sich abzeich­nen­den Umris­se eines Tota­li­ta­ris­mus im Gewand der Bio­po­li­tik wür­den wei­ter geschärft. Bereits jetzt ist das öffent­li­che und pri­va­te Leben in ein bio­po­li­ti­sches Abs­trak­tum, in ein Sys­tem aus magi­schen For­meln – 2G, 2G-plus, 3G –, gepreßt, in dem der ein­zel­ne sich als ohn­mäch­ti­ges Atom wiederfindet. Wenn Poli­ti­ker, wel­che die Geset­ze beschlie­ßen und exe­ku­tie­ren, zusätz­lich die Funk­ti­on des Arz­tes über­neh­men, der die medi­zi­ni­sche Dia­gno­se erstellt und die The­ra­pie anord­net, dann kann poten­ti­ell jeder Bür­ger auf das nack­te, gegen den Zugriff der Macht abso­lut schutz­lo­se Leben redu­ziert wer­den. Die Tat­sa­che, daß die natio­na­len Macht­ha­ber als Trans­mis­si­ons­rie­men einer glo­ba­len Mecha­nik agie­ren, macht die Sache noch furchterregender.

Weiß­manns Bei­trag hin­ge­gen ist eine Apo­lo­gie der “staat­li­chen Ord­nung”, ohne die es nach klas­sisch kon­ser­va­ti­ver Auf­fas­sung kei­ne Frei­heit geben kann, was auch “Quer­den­ker”, “Que­ru­lan­ten” und all jene, “die glau­ben, das Opfer einer gro­ßen Ver­schwö­rung zu sein” end­lich kapie­ren müs­sen. Er kri­ti­siert den Staat wegen sei­ner Lasch­heit und “Ent­schei­dungs­flucht” vor der Impf­pflicht, deren Durch­set­zung sei­ner Mei­nung nach über­fäl­lig ist.

Damit liegt Weiß­mann auf einer ziel­ge­ra­den Linie mit den Leit­ar­tik­lern des Main­streams, die schon seit gerau­mer Zeit ihre auto­ri­tä­re Ader ent­deckt haben, ganz beson­ders glü­hend im links­li­be­ra­len Sek­tor, wo man alle Hem­mun­gen lust­voll hin­ter sich gelas­sen hat. An sei­nem Staat hat der deut­sche Durch­schnitts­jour­na­list nur mehr aus­zu­set­zen, daß er nicht hart genug gegen “Coro­na” und “Coro­nal­eug­ner” vor­geht (frü­her waren es “Rechts­ex­tre­mis­ten”, “Rechts­po­pu­lis­ten” usw), umso gif­ti­ger ist er jedoch gegen­über Bür­gern, die dem Staat nicht aus­rei­chend gehor­chen. Er buckelt nach oben und tritt nach unten, und hat nun dank Weiß­mann Schüt­zen­hil­fe “von rechts” bekommen.

Auch die Juris­ten tun, was sie gegen­über der Macht schon immer getan haben und schaf­fen flei­ßig Legi­ti­ma­tio­nen her­an. Der Ver­fas­sungs­recht­ler Chris­toph Möl­lers erklär­te die “Impf­pflicht” in einem Inter­view mit der Zeit für grund­ge­setz­kon­form, und warf den Poli­ti­kern, ähn­lich wie Weiß­mann, Ent­schei­dungs­schwä­che und Kon­flikt­scheue vor:

ZEIT: Das ist jetzt weni­ger eine juris­ti­sche, eher eine poli­ti­sche Fra­ge: Gegen die Impf­pflicht wird immer wie­der ein­ge­wandt, sie füh­re zu einer Spal­tung der Gesell­schaft oder ver­tie­fe die Spal­tung der Gesell­schaft. Sehen Sie sol­che Gefahren? Möl­lers: Ich fin­de, so ein Argu­ment ist immer eine Prä­mie für Radi­ka­li­sie­rung. Das Argu­ment belohnt es ja, wenn Leu­te sich beson­ders aggres­siv gegen etwas zur Wehr set­zen, was mehr­heit­lich als rich­tig aner­kannt wird, und dann mit Spal­tung dro­hen. Wenn man sich dar­auf ein­lässt, schaff man einen eigen­tüm­li­chen Anreiz: Wer am lau­tes­ten schreit, gewinnt am meis­ten Ein­fluss. (…) Ich hal­te das Spal­tungs­ar­gu­ment für eine Fik­ti­on, mit der Poli­ti­ker Kon­flik­te ver­mei­den wollen.

In der­sel­ben Zei­tung schrei­ben Kolum­nis­ten Arti­kel mit Titeln wie “Die Gesell­schaft muß sich spal­ten!”, Zitat:

Was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offen­heit, son­dern ein schar­fer Keil. Einer, der die Gesell­schaft spal­tet. Wenn davon die Rede ist, ent­steht schnell ein Zerr­bild im Kopf, als wür­de das Land in zwei gleich gro­ße Tei­le zer­fal­len. Doch so ist es nicht. Rich­tig und tief ein­ge­schla­gen, trennt er den gefähr­li­chen vom gefähr­de­ten Teil der Gesellschaft.

Möl­lers’ Gas­lich­te­rei soll offen­bar den Spal­tern ein gutes Gewis­sen ver­schaf­fen. Wir ken­nen das Mus­ter aus ande­ren Zusam­men­hän­gen, etwa aus der “Flücht­lings­kri­se”: Die Regie­rung setzt eine radi­ka­le, extre­mis­ti­sche Poli­tik durch und ver­sucht die­se mit Hil­fe der Medi­en zu “nor­ma­li­sie­ren”. Wer dage­gen pro­tes­tiert, wird als “Radi­ka­ler” und “Extre­mist” gebrand­markt und aus­ge­grenzt. Die Radi­ka­li­sie­rung der Regie­rung hin­ge­gen wird geleug­net und schön­ge­re­det. Folgt man Möl­lers Argu­ment, so wäre über­haupt kei­ne oppo­si­tio­nel­le Ein­fluß­nah­me und kein Gegen­druck mehr erlaubt (am “lau­tes­ten schrei­en” neben­bei immer noch die Mas­sen­me­di­en). Übrig bleibt die lau­fen­de Ein­ge­wöh­nung an einen offen auto­ri­tä­ren Regie­rungs­s­stil, wie er sich seit März 2020 in der west­li­chen Welt schlei­chend durchsetzt.

Der Blog­ger Eugyp­pi­us beschreibt die Art der Herr­schaft, die sich schon lan­ge vor “Coro­na” im Wes­ten eta­bliert hat und die sich im Zei­chen der Pan­de­mie­be­kämp­fung zum tota­li­tä­ren Sys­tem zuspitzt, so:

Die Demo­kra­tien der Ers­ten Welt sind alles ande­re als Sys­te­me, die den Wil­len des Vol­kes kana­li­sie­ren. Viel­mehr sind sie durch den Auf­stieg der Mas­sen­me­di­en und der Mas­sen­ge­sell­schaft zu aus­ge­klü­gel­ten Kon­sens­far­men gewor­den. Die west­li­chen Regie­rungs­sys­te­me sind his­to­ri­sche Uni­ka­te, die sich der Mas­sen­me­di­en bedie­nen, um das Phä­no­men der öffent­li­chen Mei­nung zu erzeu­gen, die durch eine Kom­bi­na­ti­on aus Pro­pa­gan­da und poli­ti­scher Par­ti­zi­pa­ti­on zu einem Regie­rungs- und Kon­sens­in­stru­ment eige­ner Art geformt wird [des­sen Auto­ri­ta­ris­mus sich von Sys­te­men wie Faschis­mus, Kom­mu­nis­mus oder Sozia­lis­mus unter­schei­det. – ML] Auf die­se Wei­se wird die Mehr­heit zunächst an die Agen­da des Staa­tes gewöhnt und dann zur Durch­set­zung von Regie­rungs­an­wei­sun­gen und zur Unter­drü­ckung von Anders­den­ken­den, Non­kon­for­men und zuneh­mend auch von Des­in­ter­es­sier­ten mobi­li­siert. Die Coro­na-Ein­däm­mung ist ein offen­sicht­li­ches Pro­dukt die­ses Sys­tems, das sich auf eine weit ver­brei­te­te Kon­sens­po­li­tik stützt, die weni­ger von der Poli­zei als von enthu­si­as­ti­schen, von Jour­na­lis­ten beauf­trag­ten Mehr­hei­ten durch­ge­setzt wird.

Wie stellt sich nun Weiß­mann die Umset­zung der Impf­pflicht kon­kret vor? Wel­che Mit­tel erschei­nen ihm ange­mes­sen, um über die “Unein­sich­tig­keit oder den Unwil­len ein­zel­ner hin­weg­zu­ge­hen”? Ist ihm bewußt, daß von sol­chen Zwangs­maß­nah­men der über­wie­gen­de Groß­teil der rech­ten und kon­ser­va­ti­ven Milieus betrof­fen wäre?

In mei­nem Hei­mat­land Öster­reich wer­den die “Unge­impf­ten” von der Regie­rung immer mehr an die Wand gepreßt, wäh­rend sie von einer het­ze­ri­schen, mit Staats­gel­dern gefüt­ter­ten Pres­se zu Sün­den­bö­cken erklärt wer­den, die an der Fort­dau­er der “Pan­de­mie” schuld sei­en. Ein “Geset­zes­ent­wurf” zur Impf­pflicht sieht fol­gen­des vor:

Erst dann wird gestraft, dafür aber ordent­lich: Vor­ge­se­hen sind bis zu 3.600 Euro Geld­stra­fe oder vier Wochen Ersatz­frei­heits­stra­fe bei Unein­bring­lich­keit. Der Ham­mer: Die Stra­fe kann sich auf bis zu 7.200 Euro ver­dop­peln, wenn jemand bereits zwei Mal wegen des Ver­sto­ßes gegen die Impf­pflicht bestraft wur­de oder wenn „aus der Ver­wal­tungs­über­tre­tung eine schwer­wie­gen­de Gefahr für Leben oder Gesund­heit einer Per­son ent­stan­den ist.“

Dies soll bereits für Jugend­li­che ab 14 Jah­ren gel­ten, über die Dau­er von drei (!) Jah­ren (!) hin­weg. Die finan­zi­el­le Erpres­sung bedroht vor allem die klei­nen Leu­te und die sozi­al schwä­che­ren Schich­ten, die durch die Geld­stra­fen exis­ten­ti­ell ver­nich­tet wer­den kön­nen. Genö­tigt wer­den auch frisch Gene­se­ne mit hohen Anti­kör­per-Wer­ten und Dop­pelt-Geimpf­te, die kei­nen “Boos­ter” mehr wollen.

Mar­tin Sell­ner kom­men­tier­te auf Tele­gram:



Der Impf­zwang ist ein staat­lich ver­ord­ne­ter Ven­f­lon, also ein gesetz­li­cher Venen­ka­the­ter, durch den die bio­po­li­ti­schen Tech­no­kra­ten 3 Jah­re lang in belie­bi­ger Häu­fig­keit belie­bi­ge Sub­stan­zen in unse­ren Orga­nis­mus jagen dürfen.

Wer durch öko­no­mi­schen, juris­ti­schen und sozia­len Zwang gebeugt wird, sich den Impf­stoff in regel­mä­ßi­gen Abstän­den gegen sei­nen Wil­len in den Kör­per inji­zie­ren zu las­sen, wird dies nicht anders als Ernied­ri­gung, Ver­ge­wal­ti­gung, Tyran­nei zu erle­ben, was es zwei­fel­los auch ist.

Nie­mand wird dadurch zur höhe­ren Ein­sicht gelan­gen, daß die staat­li­che Ord­nung zum Zwe­cke des “Gemein­wohls” die “Frei­heit des Indi­vi­du­ums regu­lie­ren und ein­schrän­ken” soll (Weiß­mann), ins­be­son­de­re in die­sem spe­zi­fi­schen Bereich, der zu gefü­gi­ger Ein­sicht kei­ner­lei Anlaß und Grund bie­tet. Statt­des­sen wird sich in einem gro­ßen Teil der Bevöl­ke­rung ein explo­si­ver Zorn auf­stau­en, der noch den letz­ten vor­han­de­nen Rest unse­res Gemein­we­sens zer­rüt­ten wird.

Schlim­mer noch: Ein beträcht­li­cher Teil der Gepreß­ten, tau­sen­de, zehn­tau­sen­de, viel­leicht noch mehr, wird als Fol­ge der Imp­fung erheb­li­che gesund­heit­li­che Schä­den erlei­den, vie­le wer­den dar­an ster­ben. Wen wird man dafür zur Ver­ant­wor­tung zie­hen? Die Her­stel­ler haben sich dage­gen legal abgesichert.

Der sich täg­lich ver­schär­fen­de Ton­fall der Pres­se und der Poli­ti­ker läßt kei­nen Zwei­fel zu, daß das Estab­lish­ment den “Unge­impf­ten” den Bür­ger­krieg erklärt hat. “Freund” und “Feind” wer­den nun schär­fer unter­schie­den als in den schöns­ten Blü­te­zei­ten des “Kamp­fes gegen Rechts”. Das ein­schlä­gi­ge Gekrei­sche ist so laut, daß Weiß­mann es unmög­lich über­hö­ren kann, wenn er nicht gera­de sei­nen Kopf in einen Sym­bol­kun­de­wäl­zer oder ähn­li­ches ver­senkt hat.

Mit sei­nem Auf­ruf stellt er sich auf die Sei­te von Mer­kel, Söder, Spahn, Scholz, Laschet, Rame­low, Kret­sch­mann, Kret­schmer, Bouf­fier, Ami­na­ta Tou­ré, Lau­ter­bach, Mont­go­me­ry (der von einer “Tyran­nei der Unge­impf­ten” sprach), Wie­ler, Dros­ten, an die Sei­te von Sascha Lobo, Böh­mer­mann, Mari­na Weis­band, Olaf Gerse­mann und Niko­laus Blo­me, und, von einer erwei­ter­ten Per­spek­ti­ve aus gese­hen, an die Sei­te von Bill Gates, Klaus Schwab und Albert Bour­la, um nur ein paar weni­ge Namen zu nen­nen. Weiß­manns Fähig­keit zur Freund-Feind-Erkennt­nis hat hier aufs Gröbs­te ver­sagt. Er heult im Chor mit unse­ren schlimms­ten Fein­den, und dient sich ihnen mit “kon­ser­va­ti­ven” Argu­men­ten an.

Dies ist die Schlüs­sel­stel­le von Weiß­manns Artikel:

Der Staats- und Ver­wal­tungs­recht­ler Ernst Forst­hoff (1902–1974) sprach davon, daß der heu­ti­ge Staat nicht nur wie jeder Staat zuvor sei­ne eige­ne Dau­er siche­re, son­dern auch „Daseins­vor­sor­ge“ zu leis­ten habe. Zu den wesent­li­chen Berei­chen sol­cher „Daseins­vor­sor­ge“ gehört die Volks­ge­sund­heit. Ist sie gefähr­det, muß der Staat ein­grei­fen. Ist die Impf­pflicht das Mit­tel der Wahl, um sie zu schüt­zen, dann hat der Staat sie durch­zu­set­zen und darf über die Vor­be­hal­te, die Unein­sich­tig­keit oder den Unwil­len ein­zel­ner hin­weg­ge­hen, um das Gemein­wohl zu schüt­zen. Also: Ärmel hoch!

Das ist eine abs­trak­te, rein theo­re­ti­sche Ablei­tung, die der Lage nicht ange­mes­sen ist, und somit eine erschüt­tern­de Bank­rott­erklä­rung für einen ehe­ma­li­gen “Vor­den­ker”, der sich stets als nüch­ter­ner, den Tat­sa­chen ver­pflich­te­ter Rea­list oder “Verist” prä­sen­tiert hat. Sein Text liest sich, als hät­te Robert Neu­mann eine stil­ech­te Weiß­mann-Par­odie geschrie­ben. Der bemüht stram­me, pro­fes­so­ra­le Duk­tus mit pas­sen­den Zita­ten (Geburts­jahr-Ster­be­jahr) wirkt wie ein gespens­ti­sches Relikt aus einer Welt, die längst nicht mehr vor­han­den ist, und dies nicht erst seit 2020.

In einem Arti­kel für die Druck­aus­ga­be der Sezes­si­on (“not­fall­li­ber­tär”, August 2021) bin ich auf die Fra­ge ein­ge­gan­gen, wie sich eine kon­ser­va­ti­ve Welt­sicht mit einer Kri­tik an den Coro­na-Maß­nah­men ver­ei­ni­gen läßt. Die Ant­wort ist sim­pel: Liegt tat­säch­lich der Ernst­fall im emi­nen­ten Sin­ne vor, etwa eine „epi­de­mi­sche Lage natio­na­ler Trag­wei­te“, dann müs­sen ein­leuch­ten­der­wei­se ent­spre­chen­de Maß­nah­men ergrif­fen wer­den, auch in einem libe­ra­len Staat. Liegt die­ser Ernst­fall nicht vor – dann eben nicht. Nun muß frei­lich irgend­je­mand ent­schei­den (ewig kann man es nicht aus­dis­ku­tie­ren), ob der Ernst­fall vor­liegt, und wer dies kann, erweist sich als sou­ve­rän. Und das war in Deutsch­land unglück­li­cher­wei­se die­sel­be Kanz­le­rin, die 2015 die Gren­zen öff­nen ließ.

In mei­nem Arti­kel schrieb ich:

Es trifft zu, daß man­che Rech­te im Früh­sta­di­um der Coro­na­vi­rus-Kri­se auf eher anti­li­be­ra­le und antiglo­ba­lis­ti­sche Kon­se­quen­zen gehofft haben. Das Sze­na­rio schien uns von der Flücht­lings­kri­se her ver­traut: Von außen rollt eine Gefahr auf unser Land zu, und der schwa­che, ernst­fall­blin­de Staat ist nicht imstan­de, es davor zu schüt­zen, etwa durch Ein­rei­se­stopps oder Grenzschließungen. Heute erken­nen wir deut­lich, daß wir es mit einem medi­al indu­zier­ten Kol­lek­tiv­wahn zu tun haben, der eine bei­spiel­lo­se glo­ba­lis­ti­sche Macht­er­wei­te­rung ermög­licht hat. In die­sem Manö­ver spie­len die Natio­nal­staa­ten die Statt­hal­ter einer Welt­re­gie­rung in spe, indem sie die ihnen auf­ge­tra­ge­nen repres­si­ven Maß­nah­men vor Ort durch­set­zen und recht­fer­ti­gen. Sämt­li­che Insti­tu­tio­nen wur­den nach tota­li­tä­rer Manier in den Dienst des Regimes gestellt: das Gesund­heits­sys­tem, die Schu­len, die Kir­chen, die Poli­zei. Lang­fris­ti­ges Ziel scheint eine Art Mensch­heits­for­ma­tie­rung durch gen­the­ra­peu­ti­sche Mas­sen­imp­fun­gen zu sein. Die Ant­wort auf den Spott von Lin­ken und Libe­ra­len, war­um wir Rech­ten als Fans der sou­ve­rä­nen staat­li­chen Durch­set­zungs­kraft und als Kri­ti­ker des Indi­vi­dua­lis­mus uns nun bekla­gen, ist also recht ein­fach: Die Behaup­tung, daß es eine „epi­de­mi­sche Lage von natio­na­ler Trag­wei­te“ gäbe, trifft schlicht­weg nicht zu. Damit ent­beh­ren die staat­li­chen Maß­nah­men, inklu­si­ve der Ein­schrän­kung der Grund­rech­te auf unbe­stimm­te Zeit, jeg­li­cher Legi­ti­mi­tät und Ver­hält­nis­mä­ßig­keit. Man ist kei­nem Staat Gehor­sam schul­dig, der sein Volk vor­sätz­lich in Panik ver­setzt, belügt und in die Irre führt.

Noch vor einem Jahr beant­wor­te­te Weiß­mann in der JF die Fra­ge “Was ist rechts?” mit dem Schlag­wort “Begrei­fen, was ist, und gegen­steu­ern!” In die­sem Auf­satz fin­den sich auch ein paar Sät­ze über den “Staat der Neuzeit”:

Sei­ne Auf­lö­sung im Namen von Glo­ba­li­sie­rung und Gren­zen­lo­sig­keit war aus der Sicht der Veris­ten genau­so ein Irr­tum wie die Bereit­schaft, ihn den Ver­bän­den und allen mög­li­chen Ambi­tio­nen der Gesell­schaft aus­zu­lie­fern. Der Verist ist unbe­dingt für den star­ken Staat, „den Staat ober­halb … der Inter­es­sen­ten“ (Alex­an­der von Rüs­tow), den Staat, der sei­ne Hand­lungs­frei­heit bewahrt und – in wei­ser Selbst­be­schrän­kung – den Bür­ger vor sei­ner – fis­ka­li­schen, päd­ago­gi­schen, reli­giö­sen – Zudringlichkeit. Daß sich die poli­ti­sche Ent­wick­lung der letz­ten Jahr­zehn­te immer wei­ter von die­sem Ide­al ent­fernt hat, weckt das Miß­trau­en und die Sor­ge der Veris­ten. Denn die „libe­ra­le Demo­kra­tie“ ist offen­bar je län­ger je weni­ger in der Lage, ihre Gefähr­dung zu erken­nen und abzu­weh­ren. Ihren Bestand garan­tiert heu­te nur noch eine unheil­vol­le Mischung aus Uto­pis­mus, Kon­sum und social engi­nee­ring. Die vor­po­li­ti­schen Grund­la­gen, auf denen sie errich­tet wur­de, hat sie rück­sichts­los ver­nutzt. Daß dem nie­mand Ein­halt gebie­tet, hat mit der Macht der „Non­sens­den­ker“ (Roger Scrut­on) zu tun, aber auch mit dem „Mas­sen­wahn“ (Dou­glas Mur­ray), der die vie­len gie­rig hören läßt, daß es gut geht und noch bes­ser gehen wird. Der Verist weiß, wie schwer es ist, die­se Lage zu ver­än­dern und die exis­ten­ti­el­le Bedro­hung des Gemein­we­sens abzu­wen­den. Denn die Insti­tu­tio­nen, denen sei­ne Nei­gung gehört, ste­hen unter feind­li­cher Kon­trol­le, und ihm fehlt das Zutrau­en der Auf­klä­rer in den zwang­lo­sen Zwang des bes­se­ren Arguments.

Was ist aus all die­sen Ein­sich­ten gewor­den, ins­be­son­de­re, daß die Insti­tu­tio­nen, mit­hin der Staat selbst “unter feind­li­cher Kon­trol­le ste­hen”? Was aus dem “unbe­ding­ten” Ein­tre­ten für die Bewah­rung des Bür­gers vor unbot­mä­ßi­ger staat­li­cher Zudringlichkeit?

Statt­des­sen über­nimmt Weiß­mann in sei­nem Impf­pflicht-Pläy­doy­er allen Erns­tes, ohne einen Mili­me­ter Distanz, das jäm­mer­li­che Pro­pa­gan­da­nar­ra­tiv der Regie­rung, und zitiert etwa Jens Spahn: „Wahr­schein­lich wird am Ende die­ses Win­ters jeder geimpft, gene­sen oder gestor­ben sein.“

Der Staat der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land, und das dürf­te Weiß­mann bekannt sein, ist ganz offen­sicht­lich weder am “Volk” (ein mitt­ler­wei­le ver­fas­sungs­feind­li­cher Begriff, inso­fern damit eine gemein­sa­me Abstam­mung impli­ziert wird) noch an sei­ner “Gesund­heit” in irgend­ei­ner Wei­se inter­es­siert. Das Pro­gramm der “Ampel­ko­ali­ti­on” soll­te kei­nen Zwei­fel dar­an las­sen, daß die­ser Staat viel­mehr im Zei­chen der Auf­lö­sung des Vol­kes steht (soviel zur “Daseins­vor­sor­ge”) und sei­nes tota­len Aus­ver­kaufs an glo­ba­lis­ti­sche Inter­es­sen und Dok­tri­nen (wozu auch die Ein­füh­rung vom Impf­päs­sen und digi­ta­len Iden­ti­tä­ten zählt).

Die­sem Staat, die­ser Regie­rung, mit ihrem Gru­sel­ka­bi­nett an ver­kom­me­nen, kor­rup­ten, ver­lo­ge­nen, infan­ti­len, inkom­pe­ten­ten, ridikü­len, macht­hung­ri­gen Gestal­ten traut Weiß­mann zu, aus­ge­rech­net im Bereich “Coro­na” das Rich­ti­ge zu ken­nen, zu wol­len und zu tun? Die­sem trau­ri­gen und unwür­di­gen Per­so­nal, das sein dezi­dier­ter poli­ti­scher Feind ist, will er eine bei­spiel­lo­se Ver­fü­gungs­ge­walt über die Kör­per von Mil­lio­nen Men­schen in die Hand geben?

Der „retour au réel“ (Gust­ave Thi­bon, 1903–2001) des “Gegen­auf­klä­rers” Weiß­mann ist auf pein­li­che Wei­se geschei­tert. Sei­ne Begrün­dung für die Not­wen­dig­keit einer gene­rel­len Impf­pflicht ist beschä­mend dünn:

Was die Gene­sung betrifft, haben wir kaum Ein­fluß­mög­lich­kei­ten. Was das Ster­ben infol­ge oder unter Ein­fluß von Covid-19 betrifft, gibt es immer­hin Optio­nen. Was die Imp­fung angeht, ganz gewiß. Denn auch wenn die Imp­fung kei­nen abso­lu­ten Schutz bie­tet, es „Impf­durch­brü­che“ gibt und der Geimpf­te selbst anste­ckend blei­ben kann, bie­tet sie doch rela­ti­ve Sicher­heit und mil­dert die Krank­heits­ver­läu­fe. Schon des­halb liegt die Ein­füh­rung einer Impf­pflicht nahe.

Wo soll man hier anfan­gen? Eine blo­ße “Mil­de­rung von Krank­heits­ver­läu­fen”, bei einer Krank­heit, deren Risi­ko stark stra­ti­fi­ziert ist, und die für die meis­ten Men­schen nicht beson­ders gefähr­lich ist, kann kein ernst­haf­tes Argu­ment für einen der­art mas­si­ven Ein­griff wie eine gene­rel­le Impf­pflicht sein. Die Imp­fung dient allen­falls zum Selbst­schutz, eine kol­lek­ti­ve Durch­imp­fung kann allen­falls bei den “Risi­ko­grup­pen” gerecht­fer­tigt wer­den, und selbst dort gibt es erheb­li­che Beden­ken und Einwände.

Die Apo­lo­ge­ten der Impf­pflicht ver­spre­chen indes weit­aus mehr als nur gemil­der­te Ver­läu­fe. Sie behaup­ten, daß die “Pan­de­mie” nur dann been­det wer­den kön­ne, wenn mög­lichst vie­le Men­schen geimpft sind, aber die Kri­te­ri­en, anhand derer man das Ende der “Pan­de­mie” erken­nen kann (Inzi­den­zen? Hos­pi­ta­li­sie­run­gen? Impf­quo­ten? “Zero Covid”?), blei­ben im Unge­wis­sen und in stän­di­ger Bewe­gung. Hohe Durch­imp­fungs­ra­ten haben nir­gend­wo eine Bes­se­rung der Coro­na-Gesamt­la­ge bewirkt, in man­chen Aspek­ten sind sogar deut­li­che Ver­schlech­te­run­gen zu beobachten.

Wir wis­sen inzwi­schen, daß die Impf­stof­fe nicht lan­ge wir­ken, daß sie nicht sehr gut wir­ken und daß sie enor­me Neben­wir­kun­gen haben, die von den Gesund­heits­be­hör­den kon­se­quent igno­riert wer­den (sie­he mei­ne – bereits ver­al­te­ten – Bilan­zen hier und hier). Hin­zu kom­men etli­che ande­re Kom­pli­ka­tio­nen, die noch nicht aus­rei­chend erforscht sind, etwa wel­chen Ein­fluß die Mas­sen­imp­fun­gen auf die evo­lu­tio­nä­re Ent­wick­lung aggres­si­ve­rer “Vari­an­ten” haben, die wie­der­um die Impf­stof­fe außer Kraft setzen.

Ist Weiß­mann dies alles nicht bekannt? Bei­spiels­wei­se auf der Ach­se des Guten haben sich seit März 2020 drei, vier Ärz­te zu die­sem The­ma die Fin­ger wund geschrie­ben, wie auch über den gesam­ten Rest des aus Chi­na impor­tier­ten Corona-“Franchise” wie Lock­downs, Mas­ken und Tests. Die kri­ti­sche Lite­ra­tur über die medi­zi­ni­schen, poli­ti­schen, psy­cho­lo­gi­schen Aspek­te des Viren­spuks ist inzwi­schen turm­hoch, und kann nicht mit ein paar Forst­hoff-Zita­ten aus der Kon­ser­ven­do­se vom Tisch gefegt werden.

Weiß­mann ist ein intel­li­gen­ter Mensch und ein bedeu­ten­der kon­ser­va­ti­ver Kopf. Was ist hier gesche­hen? Geis­ti­ge Ver­stei­ne­rung, ver­bun­den mit der Unfä­hig­keit, die eige­nen Theo­rie­ge­bäu­de einer fun­da­men­tal ver­än­der­ten Wirk­lich­keit anzu­pas­sen? Anbe­tung des “star­ken Staats” um sei­ner selbst wil­len, auch wenn er “feind­li­cher Kon­trol­le” unter­liegt? Schie­re Para­ly­se ange­sichts der Umwäl­zun­gen, deren ohn­mäch­ti­ge Zeu­gen wir heu­te sind, “Nicht­wahr­ha­ben­wol­len”, daß die alten Koor­di­na­ten­sys­te­me nicht mehr passen?

Es gibt noch eine ande­re Mög­lich­keit: Weiß­mann weiß womög­lich sehr wohl, was geschieht, und fügt sich schon mal vor­aus­ei­lend in ein als unab­wend­bar erkann­tes Schick­sal, hof­fend, daß er in einer Nische über­le­ben und wei­ter­hin sei­ne Beam­ten­pen­si­on bezie­hen kann – man muß ja schließ­lich rea­lis­tisch blei­ben! Erken­ne die Lage! Was sol­len die kom­men­den halb­jähr­li­chen mRNA-Pflicht­imp­fun­gen bis in alle Ewig­keit schon aus­ma­chen? Was hät­te Mac­chia­vel­li getan? Was Thu­ky­d­i­des, David Hume, Ernest Ren­an, Geor­ges Sorel, Vilf­re­do Pare­to, Max Weber, Oswald Speng­ler, Her­mann Hel­ler und Juli­en Freund? Was hat Schmitt nach 1933 getan? Da beißt man eben in den sau­ren Apfel!

In bei­den Fäl­len hät­te Weiß­mann sein Publi­kum auf unver­zeih­li­che Wei­se betro­gen (unver­zeih­lich, denn ein Mann sei­nes Kali­bers hat kei­ne Ent­schul­di­gung mehr für die unkri­ti­sche Repro­duk­ti­on des Coro­na-Nar­ra­tivs). Es braucht Ori­en­tie­rung, Wahr­heit und Klar­heit, kei­ne zwar gelehr­te, aber bestür­zend faden­schei­ni­ge Irreführung.

Und es ist wohl auch nicht im Sin­ne sei­nes gro­ßen Lehr­meis­ters Arnold Geh­len, sich aktiv an der Errich­tung des “Reichs der Lüge” zu beteiligen.