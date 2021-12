“Omikron”: Der Anfang vom Ende?

Was kommt dort ange­rit­ten? Eine neue Tar­ta­ren­hor­de oder die Kavallerie?

Die aktu­el­le Bericht­erstat­tung über die neue Coro­na-Vari­an­te “Omi­kron” ten­diert zuneh­mend in die letz­te­re Rich­tung. Zunächst sah es frei­lich so aus, als wür­de nach erprob­ten Mus­tern eine neue Sau durchs Dorf getrie­ben wer­den, um die Virus­angst am Köcheln zu halten.

Beson­ders beängs­ti­gend erschien den Medi­en die Tat­sa­che, daß “Omi­kron” häu­fig den bis­he­ri­gen, ohne­hin nicht beson­ders wirk­kräf­ti­gen Impf­schutz “durch­bricht”. Die übli­chen Ver­däch­ti­gen, wie etwa Bio­n­tech-Grün­der Ugur Sahin, benutz­ten dies natür­lich sofort als Argu­ment für noch mehr “Booster”-Impfungen oder gar neue, an die Vari­an­te angepaß­te Impfstoffe:

Wir müs­sen uns dar­über im Kla­ren sein, dass selbst Drei­fach-Geimpf­te die Krank­heit über­tra­gen kön­nen… Es ist offen­sicht­lich, dass wir von der 95-pro­zen­ti­gen Wirk­sam­keit, die wir gegen das ursprüng­li­che Virus erreicht haben, weit ent­fernt sind”, sag­te Ugur Sahin in einem am Mon­tag ver­öf­fent­lich­ten Inter­view mit der fran­zö­si­schen Tages­zei­tung Le Monde.

Das kommt zwar dem bewähr­ten Geschäfts­mo­dell von Herrn Sahin ent­ge­gen, hat jedoch den Schön­heits­feh­ler, daß sich die “neue Vari­an­te” zwar rasch aus­brei­tet, aber außer diver­sen Erkäl­tungs­sym­pto­men nicht viel anzu­rich­ten scheint. So kommt es in die­sen Tagen zu Scho­cker­mel­dun­gen von der Güte, daß “Omi­kron-Pati­en­ten” über “Appe­tit­lo­sig­keit kla­gen” (GMX), oder zu merk­wür­di­gen Berich­ten wie die­sem (Focus) aus New York:

In den sozia­len Medi­en berich­ten vie­le New Yor­ker von Infek­tio­nen im Umfeld. “Prak­tisch jeder, den wir in New York City ken­nen, hat gera­de Omi­kron, die meis­ten sind geboos­tert”, schreibt etwa Nick Andert auf Twit­ter . “Sie sagen alle das glei­che: Es ist mild, aber beängstigend.”

“Mild”, aber “beängs­ti­gend”. Warum?

Am 25. Dezem­ber erschien im öster­rei­chi­schen Kurier ein Inter­view mit dem Wie­ner Infek­tio­lo­gen Chris­toph Wenisch, einen pro­mi­nen­ten Pan­de­mie-Pro­pa­gan­dis­ten der ers­ten Stun­de. Ich rieb mir die Augen und las die Stel­le noch ein­mal und noch ein­mal. Tatsächlich:

Wenisch: Omi­kron ist kein Kram­pus­ge­schenk, son­dern es ist ein Weih­nachts­ge­schenk. Es wird uns rasch umden­ken las­sen und Maß­nah­men – etwa ob man mit einem Schnup­fen in die Qua­ran­tä­ne muss – wird man neu bewer­ten müs­sen. Wenn man die ers­ten Ana­ly­sen am Beginn der Pan­de­mie anschaut: Damals hieß es, Covid-19 sei vom Schwe­re­grad her zehn Mal so schwer wie Influ­en­za. Ende des Jah­res 2020 war Covid-19 dann nur noch drei­mal so schwer wie Influ­en­za. Wenn das Virus leich­ter über­trag­bar ist, wird es weni­ger virulent. Kurier: Es heißt, die Her­denim­mu­ni­tät rückt näher. Ist das Virus dann besiegt? Wenisch: Das geht nicht mehr weg, das Virus müs­sen wir ertragen.

Sehen wir davon ab, daß Covid weder Anfang noch Ende 2020 “zehn Mal” oder “drei­mal” so “schwer” wie die Grip­pe war: Hier hören wir aus dem Mun­de eines Mit­glieds der Coro­na-Eli­ten, wie ein Nar­ra­tiv­wech­sel vor­be­rei­tet wird.

Die bis­he­ri­ge Dok­trin ging davon aus, daß jede Infek­ti­on glei­cher­ma­ßen zählt und bekämpft wer­den muß, und daß das Virus durch Imp­fun­gen aus­ge­rot­tet und durch Lock­downs “ein­ge­dämmt” wer­den kann. Ange­sichts der erhöh­ten Infek­tio­si­tät von Omi­kron müß­te die­se Leh­re zu einem Sys­tem­kol­laps durch Qua­ran­tä­ne-Over­kill füh­ren, wie etwa in die­sem apo­ka­lyp­ti­schen (und völ­lig irren) Stan­dard-Arti­kel vom 20. 12. an die Wand gemalt:

Die bis­her “nie dage­we­se­ne Ver­brei­tungs­ge­schwin­dig­keit mit Omi­kron-Ver­dopp­lungs­zei­ten von etwa zwei bis drei Tagen” und Hin­wei­se dar­auf, dass “auch Gene­se­ne und Geimpf­te stär­ker in das Infek­ti­ons­ge­sche­hen” ein­ge­bun­den sind, könn­ten dazu füh­ren, dass “ein rele­van­ter Teil der Bevöl­ke­rung zeit­gleich erkrankt und/oder in Qua­ran­tä­ne” ist, heißt es in dem Papier. Durch die “explo­si­ons­ar­ti­ge Ver­brei­tung” kön­ne “die gesam­te kri­ti­sche Infra­struk­tur unse­res Lan­des extrem belas­tet” wer­den. Neben dem schon über­las­te­ten Gesund­heits­sys­tem wären dann auch “Poli­zei, Feu­er­wehr, Ret­tungs­dienst, Tele­kom­mu­ni­ka­ti­on, Strom- und Was­ser­ver­sor­gung und die ent­spre­chen­de Logis­tik” in Gefahr.

Ange­sichts sol­cher Sze­na­ri­en soll­te sich die Fra­ge stel­len, ob ein Auf­wand die­ser Art noch ver­hält­nis­mä­ßig ist. Das war natür­lich auch bis­lang nicht der Fall, aber nun bie­tet sich den Ent­schei­dungs­trä­gern eine Gele­gen­heit zu einer gesichts­wah­ren­den Exit-Stra­te­gie. Wegen eines “Schnup­fens” kann man doch nicht den Zusam­men­bruch der Infra­struk­tur ris­kie­ren?? Wenn Omi­kron nun zur welt­weit domi­nan­ten Vari­an­te auf­steigt und sei­ne patho­ge­ne Wir­kung deut­lich schwä­cher ist als bei den bis­he­ri­gen SARS-2-Stäm­men, kann die jet­zi­ge Ein­däm­mungs­po­li­tik nicht mehr auf­recht erhal­ten werden.

GMX, 26. 12.:

Hört das nie mehr auf mit den neu­en besorg­nis­er­re­gen­den Vari­an­ten, den vie­len Erkrank­ten und Toten und dem wie­der­hol­ten Impfen? Aus­rot­ten lässt sich ein so anste­cken­der und ver­brei­te­ter Erre­ger wie SARS-CoV‑2 laut Fach­leu­ten aller Vor­aus­sicht nach nicht. Ange­nom­men wird aber kei­ne Pan­de­mie-Dau­er­schlei­fe. Son­dern: Dass das Virus ende­misch wird, also dau­er­haft in einer Bevöl­ke­rung prä­sent bleibt. “Sai­so­na­le Schwan­kun­gen sind mög­lich”, erläu­tert der Epi­de­mio­lo­ge Rafa­el Miko­la­jc­zyk aus Halle. (.…) Mit der Ent­de­ckung von Omi­kron, die auch für Exper­ten recht über­ra­schend kam, könn­te der Über­gang in die Ende­mie sogar noch schnel­ler gehen. Der Epi­de­mio­lo­ge Hajo Zeeb vom Leib­niz-Insti­tut für Prä­ven­ti­ons­for­schung und Epi­de­mio­lo­gie in Bre­men sag­te, dass ange­sichts der erwar­te­ten hohen Fall­zah­len und der dar­über hin­aus dann noch auf­tre­ten­den Dun­kel­zif­fer von einem beschleu­nig­ten Durch­lau­fen der Infek­ti­on durch die Bevöl­ke­rung aus­zu­ge­hen ist. Zu erwar­ten sei, “dass auch Omi­kron wie­der eine Immun­ant­wort her­vor­ruft und damit vie­le Men­schen dann also Immu­ni­tät aufbauen”.

Sai­so­na­li­tät, Ende­mie, Durch­seu­chung, “jeder wird es bekom­men”, “wir müs­sen mit dem Virus leben” .… nun wird also auf allen Main­stream-Kanä­len eine Her­an­ge­hens­wei­se legi­ti­miert, die Schwe­den von Anfang an prak­ti­ziert hat und die die Maß­nah­men­kri­ti­ker von Anfang an emp­foh­len haben.

Mög­li­cher­wei­se wird damit auch die geplan­te Impf­pflicht kip­pen. Die öster­rei­chi­sche Ver­fas­sungs­mi­nis­te­rin Edt­stad­ler, eine beson­ders wider­wär­ti­ge und ent­hemm­te Ein­peit­sche­rin, äußer­te nun fol­gen­des:

Ver­fas­sungs­mi­nis­te­rin Karo­li­ne Edt­stad­ler (ÖVP) lässt in einem Inter­view mit der APA auf­hor­chen. Sie betont dar­in, dass es nur zu einer Impf­pflicht kom­men kann, wenn die Vak­zi­ne auch ent­spre­chen­de Wirk­sam­keit besit­zen. Nach gegen­wär­ti­gem Wis­sens­stand sei das auch bei der Omi­kron-Vari­an­te der Fall. Grei­fe die Imp­fung aber nicht, wer­de man das Vor­ha­ben über­den­ken müs­sen, sagt Edtstadler. (.…) Sie wol­le als Ver­fas­sungs­mi­nis­te­rin ein Gesetz, das auch der Ver­fas­sung ent­spricht: “Das ist nur der Fall, wenn die Imp­fung wirk­sam ist. Wenn sie nicht grei­fen soll­te, muss man das natür­lich überdenken.”

Das sind nun ganz neue Töne: Bis­lang hat die öster­rei­chi­sche Regie­rung die Wirk­sam­keit der Impf­stof­fe als unum­stöß­li­ches Dog­ma aus­ge­ge­ben. Nun wird die­se Wirk­sam­keit und mit ihr die Impf­pflicht unter Vor­be­halt gestellt. Rich­tet sich die Regie­rung Schlüpf­tür­chen ein?

Das Omi­kron-Ursprungs­land Süd­afri­ka hat bereits sei­ne Qua­ran­tä­ne- und Kon­takt­ver­fol­gungs­maß­nah­men weit­ge­hend außer Kraft gesetzt:

Das süd­afri­ka­ni­sche Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um hat erklärt, dass es alle Qua­ran­tä­ne­maß­nah­men für asym­pto­ma­ti­sche COVID-19-Fäl­le mit sofor­ti­ger Wir­kung ein­ge­stellt habe, wie der Nach­rich­ten­sen­der SABC News berich­te­te. Das gel­te sowohl für unge­impf­te als auch für geimpf­te Per­so­nen. Zudem wer­de die Kon­takt­ver­fol­gung ein­ge­stellt – außer in Fäl­len von soge­nann­ten Cluster-Ausbrüchen. Per­so­nen mit posi­ti­ven Coro­na-Test aber ohne Sym­pto­me wür­den laut einer Erklä­rung des Minis­te­ri­ums nicht mehr ver­pflich­tet, sich selbst zu iso­lie­ren. Sie sol­len sich aber über einen Zeit­raum von einer Woche wei­ter beobachten.

Nichts ande­res hät­te man ver­nünf­ti­ger­wei­se von Anfang an tun sol­len, und zwar überall.

Alex Beren­son, ein scharf­sin­ni­ger Kri­ti­ker des Coro­na-Spuks, schrieb apro­pos “Omi­kron” in Süd­afri­ka:

Sehen Sie, wie die Kur­ve bereits jetzt abstürzt? (…) Das hat mit den Imp­fun­gen nichts zu tun – fast drei von vier Süd­afri­ka­nern sind unge­impft. Die frü­he­ren Vari­an­ten von SARS-Cov‑2 waren eine Erkäl­tung für jün­ge­re Men­schen mit nor­ma­ler kör­per­li­cher Kon­di­ti­on. Omi­kron ist eine Erkäl­tung, Punkt. Ich habe es vor zwei Wochen gesagt, ich habe es letz­te Woche gesagt, und ich sage es noch ein­mal: Es ist vor­bei. VORBEI. (Und wenn Sie sich oder Ihre Kin­der zu die­sem Zeit­punkt imp­fen las­sen – mit einem Impf­stoff, der nicht ein­mal gegen Omi­kron wirkt -, sind Sie schlim­me­res als nur ein Narr.)

Der Scha­den ist jedoch unwi­der­ruf­lich ange­rich­tet, und so wie die “Pan­de­mie” auf Lügen und Schwin­del beruh­te, wird auch ein Nar­ra­tiv­wech­sel ohne Gesichts­ver­lust nur durch Lügen und Schwin­del mög­lich sein. Die herr­schen­den Eli­ten – oder wen auch immer man ver­ant­wort­lich machen möch­te – schei­nen sich zum Rück­zug ent­schlos­sen zu haben, zumin­dest, was die der­zei­ti­ge viro­lo­gi­sche Front angeht.

Ob damit auch die tota­li­tä­re Ero­si­on der Gesell­schaft enden wird, steht auf einem ande­ren Blatt und ist eher zu bezweifeln.

Ich möch­te nicht uner­wähnt las­sen, daß etli­che Beob­ach­ter auf­grund gewis­ser Ano­ma­lien einen künst­li­chen Ursprung von Omi­kron vermuten.

Eugyp­pi­us berichtet:

Dazu paßt nun fol­gen­de “Ver­schwö­rungs­theo­rie”, die Eva Her­man auf ihrem Tele­gram­ka­nal gepos­tet hat. Es han­delt sich um eine Über­set­zung aus einer rus­si­schen Quel­le. Ich gebe ihren Text aus­zugs­wei­se, leicht kor­ri­giert und kom­men­tar­los wieder: