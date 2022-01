Impfzwang, NS und reaktionärer Modernismus

Mar­tin Licht­mesz hat über die poli­ti­schen Ent­wick­lun­gen in der Cau­sa berich­tet. Ich will in die­sem Text mei­nen damals geäu­ßer­ten Appell wei­ter aus­füh­ren. Aus einer Kri­tik gegen den Impf­zwang aus neu­rech­ter Per­spek­ti­ve wird ein Gedan­ken­ex­pe­ri­ment zu einer “Alter­na­tiv­ge­schich­te” des NS.

Zuerst ist hier ein stra­te­gi­sches Argu­ment schla­gend. Die glo­ba­le Bio­po­li­tik ver­fügt über die „Lega­li­tät“ mensch­li­cher Kör­per mit­tels Impf­zwang. Dies führt zu einer der­art umfas­sen­den Kon­trol­le, daß sie oppo­si­tio­nel­le Arbeit unter­bin­den kann.

Poli­ti­scher Wider­stand gegen Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Erset­zungs­mi­gra­ti­on, der in der Ampel­ko­ali­ti­on nöti­ger wird denn je, lie­ße sich auf die­se Wei­se leicht unter­bin­den. Wür­den ab dem 1.2.2022 in Öster­reich und bald auch Deutsch­land bei jeder Demo Impf­päs­se kon­trol­liert und anschlie­ßend Stra­fen ver­hängt, wäre der Pro­test bald unleist­bar. Mit dem Impf­zwang gäbe man dem Geg­ner ein tota­li­tä­res Instru­ment, das er eis­kalt und hem­mungs­los für sei­ne poli­ti­schen Zie­le ver­wen­den würde.

Wer glaubt, daß sich nach einer Ein­füh­rung des Impf­zwangs mit der Zeit auch die meis­ten Rech­ten imp­fen lie­ßen, und das The­ma an Bedeu­tung ver­lie­ren wür­de, irrt sich ver­mut­lich. Ein gro­ßer Teil der Rech­ten ist legi­ti­mer­wei­se nicht bereit, sich jemals imp­fen zu las­sen. Soll­ten sich rech­te Par­tei­en, nur um wei­ter in Ruhe ihr Kern­the­ma bear­bei­ten zu kön­nen, der Bio­po­li­tik unter­wer­fen, wür­de das ihre Anhän­ger­schaft in zwei Lager zer­rei­ßen. Die FPÖ und die AfD sahen sich die­ser Span­nung bereits aus­ge­setzt und soli­da­ri­sie­ren sich nun mehr und mehr mit den Coronaprotesten.

Nach wie vor hal­te ich den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch für das wich­tigs­te Pro­blem, da er die Bedin­gun­gen der Mög­lich­keit natio­na­ler Selbst­be­stim­mung zer­stört. Auch ein zwangs­wei­se “durch­ge­impf­tes“ Volk könn­te sich theo­re­tisch lang­fris­tig von den Fol­gen erho­len. Es gäbe immer noch eine denk­ba­re Chan­ce, die Bio­herr­schaft zu ent­mach­ten. Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch löscht ein Volk dage­gen irrever­si­bel aus der Geschich­te aus. Selbst­ver­ständ­lich wäre es mir lie­ber, wenn die der­zei­ti­gen Mas­sen­pro­tes­te bereits vor Jah­ren gegen den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch statt­ge­fun­den hät­ten. Aber Poli­tik ist kein Wunsch­kon­zert. Mann kann eine revo­lu­tio­nä­re Lage nicht wie in einer Dating-App „lefts­wi­pen“, bis man die pas­sen­de gefun­den hat.

Die post­de­mo­kra­ti­sche Pan­de­mie­ver­ord­nungs­po­li­tik in Ver­bin­dung mit der glo­ba­len Bio­macht der Phar­ma­kon­zer­ne nimmt uns im Extrem­fall jeg­li­chen poli­ti­schen Hand­lungs­spiel­raum in jedem poli­ti­schen The­ma. Daß wäh­rend zahl­rei­cher „Lock­downs“ die Erset­zungs­mi­gra­ti­on mun­ter wei­ter­geht und Asy­lan­ten in Öster­reich expli­zit von Impf- und Test­pflicht bei der Ein­wan­de­rung aus­ge­nom­men sind, zeigt, daß die glo­ba­len Eli­ten ihre Bevöl­ke­rungs­po­li­tik auch wäh­rend der „Coro­na-Kri­se“ nicht ändern.

Im Gegen­teil: in Wind­schat­ten der Ereig­nis­se berei­tet die Ampel­ko­ali­ti­on den fina­len Schlag gegen die homo­ge­nen Rest­be­stän­de Deutsch­lands vor. Den­noch ist die Abwen­dung des Impf­zwangs und die Ver­hin­de­rung des glo­ba­len Gesund­heits­pas­ses das Gebot der Stunde.

Die Rech­te müß­te hier mit ihren Struk­tu­ren sowie ihrer Repres­si­ons- und Orga­ni­sa­ti­ons­er­fah­rung als Kata­ly­sa­tor und Avant­gar­de die­nen. Welt­an­schau­lich läge ihre Auf­ga­be in der Theo­rie­bil­dung als Kor­rek­tiv und Aus­gleich zu uni­ver­sa­lis­ti­schen Denk­feh­lern des „dio­ny­si­schen Indi­vi­du­ums“. Genau die­ser Auf­ga­be will sich die­ser Text als Impuls zu einer iden­ti­tä­ren Kri­tik der Bio­po­li­tik und Impf­pflicht widmen.

In einer viel­be­ach­te­ten Debat­te in der “Jun­gen Frei­heit” legi­ti­mier­te Karl­heinz Weiß­mann die Impf­pflicht mit dem Argu­ment der Volks­ge­sund­heit. Dabei mal­te er eine Not­la­ge an die Wand, in der es um das schie­re Über­le­ben des Staats­vol­kes geht. Tat­säch­lich war der Impf­zwang schon in sei­nen kai­ser­zeit­li­chen Anfän­gen eher Werk­zeug zur „Opti­mie­rung“ als zur „Ret­tung“. Sys­te­ma­ti­sie­rung, Über­wa­chung, und Mobil­ma­chung der bio­po­li­ti­schen Res­sour­cen, kurz: eine natio­na­le Bevöl­ke­rungs­kon­trol­le, war die Triebfeder.

Hier ist nicht der Ort, um die zahl­rei­chen Debat­ten und Argu­men­te der kri­ti­schen Impf­for­schung aus­zu­brei­ten. Fest­zu­hal­ten ist, daß es auch bei den ver­pflich­ten­den Imp­fun­gen im 20. Jahr­hun­dert weni­ger um die Lebens­ret­tung des Volks vor dem kol­lek­ti­ven Aus­ster­ben durch apo­ka­lyp­ti­sche Seu­chen als um natio­na­le Kal­ku­la­tio­nen, finan­zi­el­le Aus­fäl­le durch Ster­be­ra­ten und den Erhalt der Wehr­fä­hig­keit ging.

Ob und wie Imp­fun­gen im ein­zel­nen Leben ret­ten, soll von beru­fe­nen Exper­ten debat­tiert wer­den. Die moder­nen Impf­kam­pa­gnen waren aber in der Regel bio­po­li­ti­sche Kam­pa­gnen zur inten­dier­ten Stei­ge­rung der Volks­ge­sund­heit und zur Kos­ten­op­ti­mie­rung des Gesund­heits­sys­tems. Das ist auch der Grund, war­um sie in der Regel von oben mit einem gewis­sen Zwang und zumin­dest mit Pro­pa­gan­daof­fen­si­ven gegen den per­sön­li­chen Wil­len ein­zel­ner umge­setzt wur­den.

Im Zuge einer ech­ten Seu­che wie der schwar­zen Pest wäre ein Impf­zwang für ein wirk­sa­mes Vak­zin völ­lig absurd. Jeder (mich ein­ge­schlos­sen) wür­de sich dar­um rei­ßen, so dem siche­ren Tod zu ent­ge­hen, selbst wenn es Risi­ken und Neben­wir­kun­gen gäbe. Wie Karl Lau­ter­bach noch im Mai 2020 zu recht sag­te: „Eine Impf­licht macht bei SARSCov2 so wenig Sinn wie bei Grip­pe. Wenn die Imp­fung gut wirkt, wird sie auch frei­wil­lig gemacht. Dann kei­ne Impf­pflicht nötig. Wenn sie vie­le Neben­wir­kun­gen hat oder nicht so gut wirkt, ver­bie­tet sich Impf­licht. Daher nie sinnvoll.“

Kann die Teil­nah­me an einer bio­po­li­ti­schen expe­ri­men­tel­len Impf­kam­pa­gne, die im Moment fast aus­schließ­lich mit wirt­schaft­li­chen Argu­men­ten gerecht­fer­tigt wird, als „natio­na­le Pflicht“ ver­kauft wer­den? Selbst­ver­ständ­lich nicht. Selbst im Fall des Gedan­ken­ex­pe­ri­ments der Imp­fung gegen die Pest bin ich nicht über­zeugt davon, daß man die weni­gen Todes­sehn­süch­ti­gen, die auch in dem Fall eine Imp­fung ver­wei­gern wür­de, in die Nadel zwin­gen sollte.

Dür­fen wir Sek­ten­mit­glie­der dazu zwin­gen, Blut­trans­fu­sio­nen anzu­neh­men? Ich fin­de nicht. Ein staat­li­cher „Zwang zum Leben“ und die Ver­pflich­tung zu medi­zi­ni­schen Ein­grif­fen zur Lebens­er­hal­tung ist in mei­nen Augen eben­so kri­tik­wür­dig wie das „juris­ti­sche Ver­bot“ des Selbst­mor­des. Das die­ser aus reli­giö­sen und ethi­schen Grün­den zu ver­dam­men ist, ändert dar­an nichts. Der Staat hat mei­ner Mei­nung nach in die­ser Fra­ge zu schwei­gen. Bin ich des­we­gen liber­tär? Noch lan­ge nicht!

Es ist an der Zeit mit einem wei­te­ren Irr­tum auf­zu­räu­men. Es ist rich­tig, daß vie­le Liber­tä­re und Libe­ra­le, dar­un­ter sogar ent­täusch­te FDP-Wäh­ler, gegen den Impf­zwang sind. Das ist gut, jedoch sind sie es aus den fal­schen Grün­den. Als Neu­rech­ter leh­ne ich den libe­ra­len Frei­heits­be­griff ab. Daß des­sen Kon­se­quenz auch ein Nein zur Zwangs­imp­fung ist, bedeu­te­tet nicht, daß jeder, der gegen die Zwangs­imp­fung ist, von eben­je­nem Frei­heits­be­griff ausgeht.

Im der­zei­ti­gen Wider­stand gegen die Impf­pflicht sind mir zwar alle stra­te­gi­schen Ver­bün­de­ten will­kom­men, egal aus wel­cher ideo­lo­gi­schen oder reli­giö­sen Grund­hal­tung sie ihre Ableh­nung begrün­den, doch eine kri­ti­sche Hal­tung zur Bio­po­li­tik ist genau­so­we­nig liber­tär wie wirt­schaft­li­che Soli­da­ri­tät auto­ma­tisch kom­mu­nis­tisch ist.

Das Den­ken in Dicho­to­mien und Extre­men soll­te Kon­ser­va­ti­ven gene­rell fremd sein. Was sie anstre­ben, ist weder die tota­le Frei­heit des Indi­vi­du­ums noch sein völ­li­ges Auf­ge­hen im Kol­lek­tiv, son­dern eine gerech­te Ord­nung. In der darf die Gemein­schaft viel for­dern, aber nicht ohne Grund, Abwä­gung, Maß und Ziel.

Der Staat muß gera­de so stark sein, daß er den­je­ni­gen Auf­ga­ben nach­kom­men kann, die über die Dienst­leis­tung für den je ein­zel­nen hinausgehen.

Über die Balan­ce zwi­schen der Sphä­re des ein­zel­nen und der des Gemein­wohls muß eine stän­di­ge Debat­te geführt wer­den, die neue tech­no­lo­gi­sche Mög­lich­kei­ten und poli­ti­sche Ent­wick­lun­gen auf­nimmt. Der Impf­zwang gegen “Covid19”, der mit dem glo­ba­len Gesund­heit­spaß eine bio­po­li­ti­schen Kon­trol­le und Nor­mie­rung eines Kör­per­zu­stands bedeu­tet, gehört mei­ner Mei­nung nach nicht zu dem, was die Gemein­schaft vom ein­zel­nen for­dern darf.

Ob man aus natio­na­ler Sicht für eine Zwangs­imp­fung zur Opti­mie­rung des Volks­kör­pers und zur Scho­nung des Volks­ver­mö­gens ein­tre­ten soll (vor­aus­ge­setzt, die Imp­fun­gen wür­den dies leis­ten) berührt dar­über hin­aus aber eine Schick­sals­fra­ge der Rech­ten im 20. Jahr­hun­dert, auf die bis heu­te kei­ne Ant­wort gefun­den ist: Es geht um das Ver­hält­nis der Rech­ten zu Macht und Tech­nik. Kon­kre­ter geht es um die Span­nung zwi­schen der tech­ni­schen Moder­ne und den vor- und anti­mo­der­nen Wer­ten, für die Rech­te eintreten.

Eine der bes­ten Defi­ni­tio­nen für die 3. poli­ti­sche Theo­rie, sprich die diver­sen „Faschis­men“ des 20. Jahr­hun­derts, lie­fer­te mei­ner Mei­nung nach Jef­frey Herf mit dem Begriff des „reac­tion­a­ry moder­nism“. Ich bin der Ansicht, daß der Begriff „reak­tio­nä­rer Moder­nis­mus“ sogar bes­ser als Über­be­griff für das poli­ti­sche Phä­no­men und sei­ne ver­schie­de­nen his­to­ri­schen Erschei­nungs­for­men geeig­net ist, als das über­stra­pa­zier­te Wort „Faschis­mus“ selbst. (Die­ses soll­te mei­ner Mei­nung nach tun­lichst auf die ita­lie­ni­sche Vari­an­te der 3. poli­ti­schen Theo­rie redu­ziert werden.)

Auf­grund der pejo­ra­ti­ven Kon­no­ta­ti­on von „reak­tio­när” ist „anti­mo­der­ner Moder­nis­mus“ wohl der bes­te Begriff, der auch den inne­ren Wider­spruch sofort sicht­bar macht.

Ich ver­ste­he dar­un­ter ein poli­ti­sches Sys­tem, das in einer Affir­ma­ti­on der tech­ni­schen Moder­ne sowie des tota­len Staats durch eine geziel­te Mobi­li­sie­rung und Per­fek­ti­on ihrer Mit­tel danach trach­tet, ein anti­mo­der­nes, vor- und gegen­auf­klä­re­ri­sches Ide­al zu bewah­ren und zu stärken.

Die­se Wesens­merk­ma­le und die Syn­the­se aus har­tem Ratio­na­lis­mus, Tech­ni­zis­mus, kal­ter Büro­kra­tie sowie (polit)religiöser Ver­klä­rung, Neu­ver­zau­be­rung und Kri­tik der libe­ra­len Auf­klä­rung, tref­fen mei­nes Wis­sens auf alle „Faschis­men“ des 20. Jahr­hun­derts zu.

Selbst der avant­gar­dis­tischs­te ita­lie­ni­sche Futu­rist beug­te sich am Ende meist vor einem archai­schen Mythos und dien­te in all sei­ner nietz­schea­nisch-nihi­lis­ti­schen Wild­heit einem unhin­ter­frag­ba­ren Ide­al, das sich jeder logi­schen Refle­xi­on und ratio­na­len Kri­tik ent­zog. Ob die­ses Ide­al der Tra­di­ti­on ent­nom­men oder dezisio­nis­tisch gesetzt wur­de, unter­schied und unter­schei­det noch heu­te reak­tio­nä­re Tra­di­tio­na­lis­ten von nietz­schea­ni­schen Archäofuturisten.

Die­se Fusi­on von anti­mo­der­nem Ide­al und moder­ner Tech­nik war jedoch – das ist eine Gedan­ke, an wel­chem ich in stil­le­ren Stun­den arbei­te – nur wäh­rend einer bestimm­ten zeit­lich begrenz­ten Ent­wick­lungs­pha­se der Tech­nik mög­lich. Ich nen­ne sie den „Rake­ten­na­tio­na­lis­mus“. Die­ser zeich­net sich durch die Mög­lich­keit aus, die Tech­nik als blo­ßes, neu­tra­les Werk­zeug eines Volks­sub­jekts zur Stei­ge­rung von des­sen Lebens­kraft und Siche­rung von des­sen Bestand zu ver­ste­hen. Das ist nur in einer vor­di­gi­ta­len, im Ver­gleich zu heu­te gro­ben Form der Tech­nik denkbar.

Heu­te kann man sich kaum noch der Illu­si­on hin­ge­ben, daß die Tech­no­lo­gie ein scharf umgrenz­tes, von einem sta­ti­schen, unbe­ein­fluß­ten Sub­jekt geführ­tes Werk­zeug ist.

Die Tech­nik schlägt auf ihren Anwen­der zurück und ver­schmilzt mit ihm. In ihrem Wesen ist sie kein Werk­zeug, son­dern das Poten­ti­al zur stän­di­gen Erhö­hung aller Poten­tia­le. Sie ist die Stei­ge­rung der Macht und ermög­licht von Kom­mu­ni­ka­ti­on über Trans­port, Bewe­gung, Ima­gi­na­ti­on, Lebens­stei­ge­rung und Lebens­ver­nich­tung ein nie dage­we­se­nes, sich stän­dig selbst über­bie­ten­des Poten­ti­al. Macht als Fähig­keit, den eige­nen Wil­len umzu­set­zen, ver­weist auch auf den ein­zi­gen Punkt, der von der Tech­nik nicht ver­flüs­sigt und will­kür­lich ver­form­bar gemacht wer­den kann: den rei­nen Wil­len selbst, ver­tre­ten von einem kal­ku­lie­ren­den, abs­trak­ten Subjekt.

Die­ses Wil­lens­sub­jekt ist aber grund­ver­schie­den vom Volk und vom Men­schen als Geschöpf Got­tes und allen ande­ren Daseins­auf­fas­sun­gen, die im Zen­trum von rech­ten Bewe­gun­gen stehen.

Der „Rake­ten­na­tio­na­lis­mus“ sah die­sen Wider­spruch noch nicht. Im NS kann man die Ver­bin­dung und laten­ten Bruch­li­ni­en zwi­schen einem tech­no­kra­tisch-moder­nis­ti­schen und einer roman­tisch-völ­ki­schen Flü­gel klar nach­zu­zeich­nen. Mar­tin Licht­mesz hat die­sen Kon­flikt in sei­nem Buch zum „Eth­nop­lu­ra­lis­mus“ auf der Ebe­ne der „Ras­sen­for­schung“ nachgezeichnet.

Der Phä­no­me­no­lo­ge Clauß stand dem reduk­tio­nis­ti­sche­ren „Ras­se-Gün­ther” gegen­über, der teils die fast pla­to­ni­sche Idee eines kul­tur­schaf­fen­den Ide­al­typs ver­trat. Clauß’ phä­no­me­no­lo­gi­sche Sicht des Vol­kes, des­sen Wesen in sei­ner ein­zig­ar­ti­gen Zusam­men­set­zung liegt, eig­ne­te sich eben­so wenig zur tech­ni­schen und juris­ti­schen Kate­go­ri­sie­rung wie zur Mobi­li­sie­rung des kol­lek­ti­ven Volkssubjekts.

Die mythi­schen und anti­mo­der­nen Wer­te des NS ran­gier­ten von Ario­so­phie, Erlö­sungs­an­ti­se­mi­tis­mus und einer dem Juden­tum ent­lehn­ten „Reli­gi­on des Blu­tes“ über völ­ki­sche Mythen, christ­li­che Reichs­ge­dan­ken bis hin zu „ein­fa­chen Natio­na­lis­mus“. Sie alle stan­den aber im unge­be­wuß­ten Wider­spruch zu den Poten­tia­len der Tech­nik, des „Tigers“, den sie rei­ten wollten.

Spä­tes­tens mit dem Auf­kom­men der moder­nen Bio­tech­no­lo­gie wäre das Bünd­nis zwi­schen mythi­schen anti­mo­der­nen Wer­ten und der begeis­ter­ten Affir­ma­ti­on und Per­fek­ti­on der moder­nen Tech­no­lo­gie zerbrochen.

Mein Gedan­ken­ex­pe­ri­ment, zu dem ich alle Leser ein­la­de, führt uns in einen NS-Staat, der mit den Mög­lich­kei­ten der moder­nen Gen­tech­nik kon­fron­tiert ist. Zie­hen wir alle heu­te bestehen­den Vor­schrif­ten und Rück­hal­te ab und neh­men an, daß vie­les, was jetzt noch in den Kin­der­schu­hen steckt, mach­bar wäre.

Was täte man in einem Zucht- und Ras­se­staat, sobald Metho­den wie z.B. CRISPR ein immer genaue­res Design von Embryo­nen ermög­li­chen? Per­fek­tio­niert man die­se Tech­ni­ken, um das eige­ne Ras­seide­al im Reagenz­gals zu züch­ten? Nutzt man das bestehen­de „durch­misch­te“ Volk nur mehr als bio­lo­gi­sches Ersatzteillager?

Wür­de es damit nicht zu einer blo­ßen Lar­ve für die Erzeu­gung eines neu­en gene­ti­schen Zucht­pro­dukts? Wenn das Ide­al nicht der Erhalt eines spe­zi­fi­schen volk­haf­ten Daseins in sei­ner Unver­füg­bar­keit, son­dern die Umset­zung eines „rei­nen“ sin­gu­lä­ren Ras­seide­als ist, kämen die­se Tech­no­lo­gien wie geru­fen. Gerecht­fer­tigt wür­de die­ser Schritt, wie auch die Per­fek­ti­on der Rake­ten­tech­nik, mit dem dar­wi­nis­ti­schen Über­le­bens­kampf und dem Wett­rüs­ten gegen den Feind.

Allein, das, was man damit erzeu­gen wür­de, hät­te mit einem his­to­risch gewach­se­nen deut­schen Volk wenig bis gar nichts mehr zu tun. Mit der Ent­wick­lung von Quan­ten­com­pu­tern und KI müß­te die post­völ­ki­sche Gen-Nati­on auch zu Andro­iden und Cyborgs wer­den, um die­se neue Macht­wel­le zu rei­ten. Am Ende wäre das deut­sche Volk in die­sem extre­men Gedan­ken­ex­pe­ri­ment gemäß der „boot­strap theo­ry“ ein­fach nur der Ent­ste­hungs­ort der tech­no­lo­gi­schen Sin­gu­la­ri­tät. Deren Wirk­macht wür­de ihre „Trä­ger­na­ti­on“ eine zeit­lang an die Spit­ze der Welt set­zen. Der Preis wäre jedoch ihre Iden­ti­tät und ihr Wesen.

Die Bio­tech­nik, die mit dem Vor­wand, das Volk zu stär­ken und zu opti­mie­ren imple­men­tiert wur­de, wäre in die­sem Gedan­ken­spiel zur Zer­stö­re­rin des Vol­kes gewor­den. Als Bio­mas­se wür­de das Volk zuerst dena­tu­riert und dann, unter Aus­schei­dung alles Uner­wünsch­ten, in eine neue Form gegos­sen wer­den. Auch das Ein­mi­schen frem­der, „nicht­deut­scher“ Gen­strän­ge zur „Opti­mie­rung“ die­ses Kunst­vol­kes wäre nötig, wenn es Pro­duk­ti­osnvor­tei­le brächte.

Was dabei her­aus­kä­me wäre ein geboos­ter­tes, mobil­ge­mach­tes Volks­sub­jekt, das sich, bar jeder ech­ten Iden­ti­tät, nur noch in der nack­ten Aus­übung der Macht sei­ner Exis­tenz ver­ge­wis­sern könn­te. Der neue bio­tech­ni­sche Adel wür­de gene­tisch wenig Gemein­sam­keit mit dem obso­le­ten „Alt­volk“ ver­spü­ren. Sogar eine Art geis­ti­ger Bür­ger­krieg zwi­schen einer völ­ki­schen, wis­sen­schafts- und tech­nik­kri­ti­schen und einer bio­tech­nisch-futu­ris­ti­schen Gene­ti­keli­te kann die Phan­ta­sie sich ausmalen.

Die­ser Pro­zeß ist kei­ne Aus­le­se und Eli­ten­bil­dung mehr, son­dern die Selbst­un­ter­wer­fung und Selbst­ent­wer­fung eines Trä­ger­sub­jekts der tech­ni­schen Moder­ne unter ihren Opti­mie­rungs­zwang. Die­se Ent­wick­lung ist undenk­bar ohne den qua­li­ta­ti­ven tech­ni­schen Sprung, der alles Sei­en­de „ver­flüs­sigt“ und mani­pu­lier­bar macht.

Die tech­ni­sche Beein­fluß­bar­keit des Volks­kör­pers und des eige­nen Kör­pers löst die Rake­ten­tech­nik ab. Spä­tes­tens damit ist sie aber kein Werk­zeug mehr, das man klar vom Sub­jekt tren­nen kann. Die Tech­no­sphä­re ist so kom­plex und wirkt sich so per­for­ma­tiv auf unse­ren Cha­rak­ter und unser Welt­erfah­rung aus, daß man kaum noch ein distan­zier­tes Ver­hält­nis zu ihr gewin­nen kann. Nicht umsonst beschrei­ben wir unse­re Kör­per­funk­tio­nen (“Akkus auf­la­den“, „Impf­schutz updaten“, etc.) immer häu­fi­ger in der Spra­che der kon­tem­po­rä­ren Technik.

Das Ide­al, das im anti­mo­der­nen Moder­nis­mus hei­lig und unan­tast­bar sein soll, und um wel­ches die moder­nen Mög­lich­kei­ten wie eine schüt­zen­de Rüs­tung gelegt wer­den, erstickt schließ­lich in die­sem Pan­zer. Der kon­kre­te geschicht­li­che Mythos wird – vom japa­ni­schen Ten­no über das neue Rom Mus­so­li­nis bis zum 3. Reich Hit­lers – nach­dem man ihn für agi­ta­to­ri­sche Zwe­cke bana­li­sier­te, durch den abs­trak­ten, rei­nen Wil­len zur Macht ersetzt.

Das Volk ent­puppt sich damit als blo­ßer Platz­hal­ter und Kol­lek­tiv­sub­jekt des Wil­lens zur Macht. Wel­ches Volk zum Wil­lens­sub­jekt wird, und den „Wett­lauf“ der Bio­tech­no­lo­gie und Digi­ta­li­sie­rung gewinnt, und sich damit einer uni­ver­sa­lis­ti­schen Meta­phy­sik des Macht­wil­lens unter­wirft, ist aus iden­ti­tä­rer Sicht aber kaum mehr rele­vant. Zu Ende gedacht bedeu­tet der Sieg in die­sem Wett­lauf näm­lich den Ver­lust des eige­nen Wesens.

Selbst­ver­ständ­lich füh­re ich hier eine Idee ad absur­dum und male ein grel­les, über­zeich­ne­tes Bild. Wie alles gekom­men wäre, weiß kei­ner. Doch kon­fron­tiert mit der neu­en Bio­tech­no­lo­gie, hät­te man wohl bald irgend­wann vor ähn­li­chen theo­re­ti­schen Debat­ten gestan­den. Wie hät­te man bei­spiels­wei­se auf den erwart­ba­ren Wunsch vie­ler Eltern reagiert, ihre Kin­der durch Genom-Edi­t­ing „ari­scher“ aus­se­hen zu lassen?

Die Fusi­on zwi­schen völ­kisch-mythi­schen und tech­no­kra­ti­schen Ele­men­ten, die sich vor allem dank imma­nen­ter Bedro­hung von außen voll­zog, fin­det sich in jedem anti­mo­der­nen Moder­nis­mus. Ich ver­mu­te, daß sie mit dem unwei­ger­li­chen Ein­tritt in eine neue Ent­wick­lungs­stu­fe der Tech­nik zer­bro­chen wäre. Die poli­ti­sche Nie­der­la­ge der anti­mo­der­nen Moder­nis­men hin­der­te sie dar­an, die­se Pha­se zu errei­chen und erspar­te ihnen die­se Belas­tungs­pro­be. Unse­re Auf­ga­be bei der Bil­dung einer neu­rech­ten Theo­rie lau­tet aber, die 3. poli­ti­sche Theo­rie und ihre „nietz­schea­ni­sche“ Grund­la­ge bis ins Extrem zuen­de zu den­ken. Viel­leicht zeigt sich die­ser hypo­the­ti­sche Bruch schon heu­te in der rech­ten der Debat­te um den Impfzwang?

Ich selbst hal­te es für einen fol­gen­schwe­ren Irr­tum zu glau­ben, man kön­ne die Tech­no­kra­tie, den Fort­schritt, das Kapi­tal und die Moder­ne schlicht „natio­nal bän­di­gen“ und instru­men­tell beherr­schen, indem man sie zum Instru­ment des Volks­sub­jekts macht. Die­se Hal­tung löst die Pro­ble­me des neu­zeit­li­chen Sub­jek­ti­vis­mus und sei­ne nihi­lis­ti­sche Schlag­sei­te nicht, son­dern hebt sie ledig­lich von der indi­vi­du­el­len auf die natio­na­le Ebe­ne, wo sich das struk­tu­rel­le Dilem­ma reproduziert.

Die Natio­nen und Völ­ker ste­hen sich dann als Gla­dia­to­ren und unver­mit­tel­te, ja solip­sis­ti­sche Enti­tä­ten in einem bru­ta­len Ver­nich­tungs­krieg gegen­über, den kon­se­quen­ter­wei­se nur einer über­le­ben kann. Ihr Ver­hält­nis zuein­an­der gleicht dem der Indi­vi­du­en im Libe­ra­lis­mus. Aus die­ser exter­mi­na­to­ri­schen Span­nung enst­steht die lebens­not­wen­di­ge, stän­di­ge Stei­ge­rung der tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten bis hin zur Aus­lö­schung des mensch­li­chen Daseins durch die „unsicht­ba­re“ Explo­si­on der Biotechnologie.

Nur ein ganz­heit­li­ches, und ich muß sagen: an Hei­deg­ger geschul­tes phä­no­me­no­lo­gi­sches Den­ken, kann natio­na­le Iden­ti­tät anders fas­sen und auch der über­na­tio­na­len, indi­vi­du­el­len Ebe­ne gerecht wer­den. Kei­ne Inter­na­tio­na­le als Kol­lek­tiv von Natio­nal­sub­jek­ten, son­dern viel­mehr ein „eth­nop­lu­ra­lis­ti­sches Geviert“, womög­lich ein von uni­ver­sa­lis­ti­schen Irr­tü­mern gerei­nig­tes Kon­zept der Öku­me­ne und des Tianxia, wäre anzustreben.

Bleibt die­ses Den­ken aus, so wird die rech­te Leer­stel­le, die der wider­sprüch­li­che, ver­al­te­te nietz­schea­ni­sche Rak­ten­na­tio­na­lis­mus, näm­lich von uni­ver­sa­lis­ti­schen, tech­no­kra­ti­schen Ideo­lo­gen gefüllt. Ihr Nar­ra­tiv von der „apo­ka­lyp­ti­schen Gefahr,“ die moder­ne, tech­no­lo­gi­sche Macht­mit­tel im ago­na­len, natio­na­len und kapi­ta­lis­ti­schen Wett­streit um Res­sour­cen und Absatz­märk­te ent­fal­tet, steht so kon­kur­renz­los da und gewinnt täg­lich an Fahrt. Die Ver­fe­mung und Ver­fol­gung aller anti­mo­der­nen Ideen und Wer­te tilg­te alles „Reak­tio­nä­re“ und ließ den puren Moder­nis­mus zurück. Die Bio­macht, die uns unter­wer­fen will, ist jeder natio­na­len Folk­lo­re und jeder mythisch-reli­giö­sen Recht­fer­ti­gung ent­le­digt. Sie nötigt uns zum Wider­stand und zum Nachdenken.

Der Grund­ge­dan­ke des Gre­at Reset, der vor­gibt, die „Mensch­heit“ durch eine glo­ba­le Tech­no­kra­tie von der Selbst­zer­stö­rung durch die Tech­nik zu ret­ten, wird heu­te nur auf drei Ebe­nen zahn­los kritisiert:

1. Einer­seits gibt es eine legi­ti­me, kon­kre­te Kri­tik der Kri­sen­haf­tig­keit, die den Haupt­strom der Kli­ma- und Coro­na­kri­tik aus­macht. Damit ver­bun­den ist aber meist eine apo­dik­ti­sche Leug­nung der poten­ti­el­len Zer­stö­rungs­ge­walt moder­ner Bio‑, Infor­ma­ti­ons- und Waf­fen­tech­nik, wes­we­gen hier kei­ne visio­nä­re Kraft entsteht.

2. Die Kri­tik der Tech­no­kra­tie, wie sie von eini­gen Rechts­li­ber­tä­ren kommt, folgt dem urli­be­ra­len Aber­glau­ben, wonach die Men­schen frei von staat­li­cher Herr­schaft, dank des inhä­ren­ten Sys­tems der Markt­wirt­schaft zu einem fried­fer­ti­gen, mutu­al för­der­li­chem Zusam­men­le­ben nei­gen. Die­se Ansicht ist der­art jen­sei­tig, daß ich mir hier ihre Wider­le­gung schenke.

3. Dem drit­ten kri­ti­sche Ansatz, der eigent­lich aus dem rech­ten Lager kom­men soll­te, man­gelt es an Kon­zept und Begrif­fen. Er oszil­liert zwi­schen undurch­dach­ten archäo­fu­tu­ris­ti­schen Visio­nen, reak­tio­nä­ren Sehn­süch­ten, bour­geoi­sen Selbst­hil­feideo­lo­gien und zyni­scher Resi­gna­ti­on. Die Gefahr, in rechts­li­ber­tä­rem Antieta­tis­mus oder popu­lis­ti­scher Kri­sen­leug­nung auf­zu­ge­hen, ist gegeben.

Die Fra­ge, wie sich das mensch­li­che Dasein zur Tech­nik ver­hal­ten kann, ist ver­mut­lich die ent­schei­den­de poli­ti­sche Fra­ge des 21. Jahr­hun­derts und ihr neu­es poli­ti­sches Zen­tral­ge­biet. Kli­ma, Virus und Bevöl­ke­rungs­kon­trol­le sind die uni­ver­sa­lis­ti­schen Vor­schlä­ge der links­li­be­ra­len Auf­klä­rung. Nur ein tie­fes rech­tes Den­ken, das im eige­nen Sprach­raum wur­zelt, hat die Chan­ce, die­se Fra­ge über­haupt rich­tig zu stel­len. Der Impf­zwang ist hier ein bru­ta­ler und not­wen­di­ger Druck, um sich Fra­ge nach der Tech­nik zu stellen.