Prozesse der Klärung – Absturzprotokoll 03

Prozesse werden in der BRD derzeit u.a. noch immer um Hammerhexen geführt. In den USA haben sie zuletzt gewichtige Zeichen gesetzt – ungünstige.

Denn nicht von unge­fähr wird das hoch poli­ti­sier­te Rechts­sys­tem min­des­tens in den USA von Kri­ti­kern gern bis­sig als Krit­ar­chie, also als »Herr­schaft der Rich­ter« nach Vor­bild des archai­schen Isra­el, bezeich­net. Ich wer­de mei­ne Schlag­lich­ter hier der Ein­fach­heit hal­ber in chro­no­lo­gi­scher Abfol­ge werfen.

Der ers­te der für uns rele­van­ten Pro­zes­se ist auch der medi­al am aus­führ­lichs­ten doku­men­tier­te: Am 19. Novem­ber wur­de der mitt­ler­wei­le 18jährige Kyle Rit­ten­house von allen abge­stuf­ten Vor­wür­fen des Mor­des, der grob fahr­läs­si­gen Gefähr­dung, des ille­ga­len Waf­fen­be­sit­zes und des Nicht­be­fol­gens einer Not­ver­ord­nung freigesprochen.

Rit­ten­house hat­te im August 2020 im Umfeld der »Black-Lives-Matter«-Unruhen in Keno­sha (Wis­con­sin) zwei Ran­da­lie­rer er- und einen drit­ten ange­schos­sen. Die Geschwo­re­nen konn­ten sich in vier Tagen der Bera­tung zu einer ein­stim­mi­gen Ent­schei­dung durch­rin­gen. Die Ver­tei­di­gung konn­te anhand der um die Welt gegan­ge­nen Bil­der und eini­gen wei­te­ren Mate­ri­als – zum Teil zeit­wei­lig wohl ille­gal von den Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den zurück­ge­hal­ten – glaub­haft dar­le­gen, daß Rit­ten­house in Not­wehr gehan­delt hat­te. Zumin­dest für die meis­ten glaub­haft; wer ein paar »alter­na­ti­ven« US-Jour­na­lis­ten lau­schen möch­te, die ange­sichts des Frei­spruchs schier hys­te­risch wer­den, wird hier fündig.

Wie gesagt: Die Bil­der dürf­ten bekannt sein, und zu den in Keno­sha getö­te­ten bzw. sehr nach­hal­tig ent­waff­ne­ten Her­ren Rosen­baum, Huber und Gross­kreutz mit ihren aus­ge­spro­chen unap­pe­tit­li­chen Hin­ter­grund­ge­schich­ten kann man genug im Inter­net nach­le­sen. Das Wich­ti­ge hier ist die War­nung vor der gänz­lich unkri­ti­schen Glo­ri­fi­zie­rung, die Rit­ten­house zumin­dest in der online­rech­ten Bla­se mehr als ein Jahr lang groß­teils zuteil gewor­den ist.

Auch, wenn einem das Schlach­ten hei­li­ger Kühe meist nicht gedankt wird: Sicher, die Figur des Vigi­lan­te war immer schon eine Art Fetisch der Rech­ten, beson­ders bei zuneh­men­dem Ver­trau­ens­ver­lust zu Insti­tu­tio­nen. Aber erin­nert sich heu­te noch jemand an den nicht unähn­lich gela­ger­ten Fall von Ber­nie Goe­tz? Goe­tz hat­te kurz vor Hei­lig­abend 1984 in einer New Yor­ker U‑Bahn vier schwar­ze Jugend­li­che nie­der­ge­schos­sen, von denen er sich laut eige­ner Aus­sa­ge bedroht fühl­te. Im fol­gen­den Straf­pro­zeß wegen ver­such­ten Mor­des und gefähr­li­cher Kör­per­ver­let­zung wur­de Goe­tz zwar frei­ge­spro­chen (Puta­tiv­not­wehr), im Zivil­pro­zeß aber zur Zah­lung von 43 Mil­lio­nen Dol­lar an einen der vier Betrof­fe­nen ver­ur­teilt, der nach dem Vor­fall quer­schnitts­ge­lähmt blieb.

Es ist klar, daß ein ein­fa­cher Bür­ger so eine Sum­me nicht zah­len kann. Es ist auch klar, daß sol­che Pro­zes­se es dem Ange­klag­ten unmög­lich machen, hin­ter­her wie­der ein »nor­ma­les« Leben zu füh­ren. Das scheint Rit­ten­house gleich­wohl auch gar nicht zu wol­len: Sei­ne jüngs­ten Auf­trit­te, u.a. als Star­gast der repu­bli­ka­ni­schen Klat­schaf­fen­in­itia­ti­ve »Tur­ning Point USA«, deu­ten dar­auf hin, daß er sei­nen Frie­den damit gemacht hat, in Zukunft die Rol­le eines haupt­be­ruf­li­chen Ava­tars der ame­ri­ka­ni­schen Gun cul­tu­re zu spielen.

Und ver­ges­sen wir nicht den Fak­tor Glück: Hät­te Rit­ten­house nicht drei weiß aus­se­hen­de Men­schen, son­dern drei Schwar­ze er- bzw. ange­schos­sen (und der­ar­ti­ge Gerüch­te waren lan­ge im Umlauf), wür­de er in der auf­ge­heiz­ten BLM-Atmo­sphä­re längst ein­sit­zen. Derek Chau­vin läßt grü­ßen. Das alles für einen letzt­lich fol­gen- und bedeu­tungs­lo­sen Akt des Ein­sat­zes für das Eigen­tum Frem­der, die es ihm nicht ein­mal gedankt haben.

Man muß nichts Schlech­tes wün­schen, um ein­ge­ste­hen zu kön­nen: Wer ein Vor­bild oder auch nur eine Inspi­ra­ti­on sucht, muß sich abwen­den – Kyle Rit­ten­house ist kei­nes von beiden.

You don’t tru­ly live in a coun­try when you have peop­le who are thrown in jail for wri­ting some­thing: Der lan­ge Zeit erwar­te­te und am 23. Novem­ber abge­schlos­se­ne Zivil­pro­zeß »Sines v Kess­ler« war tat­säch­lich nur die wich­tigs­te Epi­so­de im Rei­gen diver­ser Pro­zes­se rund um die Kund­ge­bung »Unite the Right« in Char­lot­tes­vil­le 2017.

(Bereits im Mai 2021 erging bei­spiels­wei­se im Scha­den­er­satz­pro­zeß eines ver­letz­ten Gegen­de­mons­tran­ten gegen das Natio­nal Poli­cy Insti­tu­te (NPI) das Urteil, 2,4 Mil­lio­nen Dol­lar zu zah­len. Das NPI, das mit der Kund­ge­bung fak­tisch über­haupt nichts zu tun hat­te und ein­zig in Gestalt von Richard Spen­cer vor Ort ver­tre­ten war, darf damit als abge­wi­ckelt gel­ten, zumal der wesent­li­che Finan­zier Wil­liam Reg­ne­ry II. im Juli 2021 verstarb.)

»Sines v Kess­ler« wur­de von vorn­her­ein ange­legt und gegen­über der Pres­se auch tri­um­phie­rend prä­sen­tiert als in den USA qua­si ille­ga­ler SLAPP – Stra­te­gic lawsu­it against public par­ti­ci­pa­ti­on, also Ver­fah­ren mit dem Ziel, unlieb­sa­me Kri­ti­ker durch Bank­rot­tie­rung mund­tot zu machen, ansons­ten vor allem von Kon­zer­nen gegen »Whist­leb­lower« ange­strengt – mit von außen her ein­ge­la­de­nen Ankla­ge­ver­tre­tern und hand­ver­le­se­nen »Geschä­dig­ten«.

Letz­te­re boten ledig­lich den Anlaß für ein Schau­lau­fen der (poli­ti­schen) Ankla­ge­zeu­gen, teils ohne jeden Bezug zum eigent­li­chen Ver­fah­rens­in­halt, dar­un­ter etwa Debo­rah Lipstadt, bekannt aus ihrem Pro­zeß gegen David Irving und von Joe Biden im Juli zur US-Son­der­ge­sand­ten für den Kampf gegen Anti­se­mi­tis­mus ernannt.

Für die­ses rein sym­bol­po­li­ti­sche Ver­fah­ren hat die Anwalts­ge­mein­schaft der »geschä­dig­ten« Sei­te 25 Mil­lio­nen Dol­lar an Spen­den ein­ge­wor­ben – den »Geschä­dig­ten« selbst wur­den letz­ten Endes knapp 25 Mil­lio­nen Dol­lar an Scha­den­er­satz­for­de­run­gen zuer­kannt, womit sie also letzt­lich einen rech­ne­ri­schen Ver­lust gemacht haben.

Die­ses Ver­fah­ren bot vie­le eigen­wil­li­ge Details, z.B. wur­de es für einen jeweils neu aus­ge­wähl­ten beschränk­ten Zuschau­er­kreis tage­wei­se per »Zoom« über­tra­gen, durf­te aber nicht mit­ge­schnit­ten und dadurch doku­men­tiert wer­den. Ich möch­te des­halb für den Ver­lauf auf die Bericht­erstat­tung in Medi­en dies­seits der Gren­ze des guten Geschmacks ver­wei­sen, ins­be­son­de­re die ver­dienst­vol­le Arbeit von Trey »Spect­re« Gar­ri­son für Natio­nal Jus­ti­ce.

Letzt­lich ist klar: Die sur­re­al hohen Straf­zah­lun­gen, zu denen die Ange­klag­ten ver­ur­teilt wur­den, las­sen sich sowie­so nicht bezah­len; sie die­nen der Macht­de­mons­tra­ti­on und Ein­schüch­te­rung. Eben­so wie der mög­li­che Prä­ze­denz­fall im Hin­blick auf künf­ti­ge Schuld­sprü­che wegen »Ver­schwö­rung zur Bege­hung von Straf­ta­ten«: Nimmt man »Sines v Kess­ler« als Maß­stab, so läßt sich künf­tig jede rech­te Ver­an­stal­tung, die von Lin­ken ange­grif­fen wird, bei rech­ter Gegen­wehr als Ver­schwö­rung zu Gewalt klas­si­fi­zie­ren – mit den ent­spre­chen­den juris­ti­schen Fol­gen für die Organisatoren.

In Char­lot­tes­vil­le haben die Behör­den völ­lig dabei ver­sagt, die öffent­li­che Ord­nung zu bewah­ren, und das ent­we­der aus einer erschre­cken­den Nai­vi­tät her­aus – oder in böser Absicht, was ich für wahr­schein­lich hal­te. Sie woll­ten, dass etwas Schlim­mes pas­siert, und haben die­se Gewalt entfesselt. […] Die Leu­te waren ner­vös, doch es herrsch­te jeden­falls kein Cha­os. Dann – bevor über­haupt irgend­et­was pas­siert war! – mar­schier­ten die­se Poli­zis­ten in schwe­rer Kampf­aus­rüs­tung auf, ver­kün­de­ten die Aus­ru­fung des Not­stan­des und began­nen sofort damit, den Park zu räu­men. Dabei dräng­ten sie uns gezielt auf die Mar­ket Street zurück und in die Gegen­de­mons­tran­ten hin­ein, womit das Durch­ein­an­der erst begann. Es war unge­heu­er­lich! Die ört­li­chen Behör­den und die des Bun­des­staa­tes Vir­gi­nia haben das Cha­os absicht­lich her­bei­ge­führt. So etwas hat­te ich noch nie erlebt; seit­her habe ich aber von euro­päi­schen Freun­den gehört, dass man sol­che schmut­zi­gen Tricks dort längst gewohnt sei. […] Die Kon­ser­va­ti­ven – zumin­dest in den USA – ste­hen so gern auf der Sei­te von Recht und Ord­nung, sie wol­len die bestehen­den Insti­tu­tio­nen und Auto­ri­tä­ten unter­stüt­zen, das ist eine durch und durch kon­ser­va­ti­ve Hal­tung. Aber was wir erle­ben muss­ten, war ein tota­ler Ver­rat, eine Situa­ti­on, in der genau die­se bestehen­den Insti­tu­tio­nen uns fer­tig­ma­chen woll­ten und zulie­ßen, dass der Anti­fa-Abschaum unse­re Rech­te mit Füßen trat. Sie lie­ßen zu, dass das völ­li­ge Cha­os los­brach – klas­si­sche Anarchotyrannei.

So Richard Spen­cer im Inter­view schon 2018. Die ech­te Ver­schwö­rung in Char­lot­tes­vil­le herrsch­te tat­säch­lich in der Stadt- und Bun­des­staats­ver­wal­tung. Ohne deren Han­deln wäre Hea­ther Heyer nicht tot, und all die Pro­zes­se wären nicht nötig (gewe­sen). Das ist nicht nur Spen­cers oder mei­ne oder gene­rell die »rech­te« Mei­nung, son­dern steht so auch im offi­zi­ell von der Stadt beauf­trag­ten Gut­ach­ten des ehe­ma­li­gen Bun­des­be­zirks­an­walts Timo­thy Heaphy.

Daß das nicht berück­sich­tigt wur­de, erweist die bös­ar­ti­ge Absicht der Ankla­ge­ver­tre­tung. Genau­so, daß die man­geln­de mate­ri­el­le Sub­stanz der Ankla­ge durch mora­lis­ti­sches Gejam­mer und eine Antragsla­wi­ne über unwich­ti­ge Beweis­mit­tel zu ver­schlei­ern ver­sucht wur­de. Das Ver­hält­nis von ange­ord­ne­ten Straf­zah­lun­gen zu Wie­der­gut­ma­chungs­leis­tun­gen unter­mau­ert zusätz­lich, daß es hier­bei grund­sätz­lich um die demons­tra­ti­ve Ver­nich­tung der Ange­klag­ten, nicht um irgend­ei­ne Süh­ne ging.

Und nicht zuletzt spiel­te die Selbst­be­rei­che­rung der Klä­ger samt ihres Dunst­krei­ses eine gewich­ti­ge Rol­le, nicht nur in bezug auf poli­ti­sches oder sozia­les Kapi­tal: Lipstadt etwa hat für ihre unsin­ni­ge Aus­sa­ge ohne jeden pro­zes­sua­len Wert 30.000 Dol­lar bekom­men. Ver­schie­de­nen Anwäl­ten zufol­ge wür­den sich Beru­fungs­ver­fah­ren loh­nen, aber dafür muß man wohl an das Sys­tem glau­ben. War­um das schwer­fal­len muß?

Falls Ihr mög­li­cher Ein­druck aus dem Rit­ten­house-Frei­spruch, daß Wei­ße in der­ar­ti­gen Pro­zes­sen vor US-Gerich­ten noch Gerech­tig­keit fin­den könn­ten, noch immer besteht, dann wird er jetzt end­gül­tig abge­räumt wer­den. Haben Sie vom »Mord­fall Ahmaud Arbe­ry« gehört? (Der grim­me Scherz, daß der Name mit genug Slang klingt wie Armed rob­be­ry, ist bereits über­stra­pa­ziert worden.)

Jared Tay­lor hat für Ame­ri­can Renais­sance die gan­ze trau­ri­ge Geschich­te mus­ter­gül­tig wie­der­ge­ge­ben, daher hier nur in aller Kür­ze: Am 23. Febru­ar 2020 wur­de der 25jährige Schwar­ze Ahmaud Arbe­ry im Bun­des­staat Geor­gia vom wei­ßen Anwoh­ner Tra­vis McMi­cha­el erschos­sen, der gemein­sam mit sei­nem Vater Gre­go­ry ver­sucht hat­te, Arbe­ry wegen des Ver­dachts auf wie­der­hol­ten Ein­bruch­dieb­stahl bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei festzusetzen.

(Ein grund­sätz­lich lega­ler Citizen’s arrest mit Wur­zeln bis ganz zurück ins anti­ke Grie­chen­land mit sei­ner Apago­ge – bedeu­tungs­los in den heu­ti­gen USA, wo der Bun­des­staat Geor­gia exakt unter Beru­fung auf den Arbe­ry-Fall das ent­spre­chen­de Gesetz im Mai 2021 extrem ver­schärft hat: »Heu­te erset­zen wir ein leicht zu miß­brau­chen­des Gesetz aus der Zeit des Bür­ger­kriegs durch For­mu­lie­run­gen, die das hei­li­ge Recht auf Ver­tei­di­gung von Gut und Blut aus­ba­lan­cie­ren gegen unse­re gemein­sa­me Ver­ant­wor­tung, die Unge­rech­tig­keit aus­zu­rot­ten und unse­ren Bun­des­staat auf einem bes­se­ren Weg vor­an­zu­brin­gen«, so der – repu­bli­ka­ni­sche – Gouverneur.)

Ein drit­ter Wei­ßer, Wil­liam Bryan, betei­lig­te sich an der Ver­fol­gungs­jagd und nahm das Gesche­hen per Tele­fon auf. Die Schüs­se fie­len, als der flie­hen­de Arbe­ry Tra­vis McMi­cha­el des­sen vor­ge­hal­te­ne Flin­te zu ent­rei­ßen versuchte.

Am 7. Janu­ar wur­den die Urtei­le ver­hängt: Die McMi­cha­els wur­den bei­de jeweils zu lebens­lan­ger Haft ohne Mög­lich­keit der Begna­di­gung (plus 20 Jah­re) ver­ur­teilt, Tra­vis McMi­cha­el gar wegen heim­tü­cki­schen Mor­des (!); Bryan zu lebens­lan­ger Haft mit Begna­di­gungs­op­ti­on nach frü­hes­tens 30 Jah­ren. Und die Tra­gö­die hat damit noch kein Ende: Im April 2021 hat auch ein Bun­des­ge­richt Ankla­ge gegen die Beschul­dig­ten erho­ben, und dabei steht u.a. auch die Todes­stra­fe im Raum.

Die­ses Ver­fah­ren wird unbe­rührt vom abge­schlos­se­nen Straf­pro­zeß vor­aus­sicht­lich die­ses Früh­jahr begin­nen. Bleibt fest­zu­hal­ten: Das US-Jus­tiz­sys­tem »sieht Far­ben«, sogar mehr denn je, und wenn Schwar­ze in Aus­ein­an­der­set­zun­gen mit Wei­ßen ums Leben kom­men, kann schon jemand, der das Gan­ze nur filmt, des Fel­o­ny mur­der schul­dig werden.

(Das ist eine nicht beab­sich­tig­te Tötung im Zuge eines ande­ren Ver­ge­hens, hier der »ver­such­ten Frei­heits­be­rau­bung«, die aber gemäß Com­mon law unter bestimm­ten Umstän­den als Mord bestraft wer­den kann, wie bei Derek Chauvin.)

Damit set­zen sol­che Pro­zes­se Wei­ße grund­sätz­lich ins Unrecht, aus dem sie höchs­tens durch den hun­dert­pro­zen­ti­gen Nach­weis einer Not­wehr­si­tua­ti­on her­aus­kom­men. Jedes sol­che Gerichts­ver­fah­ren kann zu einem Schau­pro­zeß wer­den, um dem Moloch der ras­si­schen Span­nun­gen in den USA neue Men­schen­op­fer zu brin­gen. Tay­lor schließt sein Resü­mee, das i.ü. auch erschüt­ternd die der Jury vor­ent­hal­te­nen Ent­las­tungs­be­wei­se doku­men­tiert, mit den Worten:

Die Ver­tei­di­gung wird Beru­fung ein­le­gen: wegen Ein­schüch­te­rung der Geschwo­re­nen, vor­ein­ge­nom­me­ner rich­ter­li­cher Anwei­sun­gen an die Geschwo­re­nen, abge­lehn­ten Beweis­ma­te­ri­als und wohl noch ande­rer Grün­de. Wie groß ist die Chan­ce, daß ein Beru­fungs­ge­richt das gesam­te media­le und poli­ti­sche Estab­lish­ment gegen sich auf­brin­gen wird, indem es ein Wie­der­auf­nah­me­ver­fah­ren anord­net? Es besteht kei­ne. In einem Fall wie die­sem macht die Ras­sen­hys­te­rie unvor­ein­ge­nom­me­ne Pro­zes­se unmög­lich. Wahr­schein­lich ist die ein­zi­ge ver­zwei­fel­te Hoff­nung, die die­sen Män­nern bleibt, daß sich in ein oder zwei Jahr­zehn­ten das ras­si­sche Kli­ma so weit ver­än­dert haben könn­te, daß ein Gou­ver­neur oder Prä­si­dent sie begnadigt.

Eini­ge die­ser Pro­zes­se und ihre Impli­ka­tio­nen habe ich anläß­lich der Aktua­li­tät bereits Anfang Dezem­ber im stets hörens­wer­ten Pod­cast Lage­be­spre­chung von »Ein Pro­zent« mit dem Kol­le­gen Jonas Schick bespro­chen – hier bei »Frei3«, hier von mir bei You­Tube gespiegelt.

Doch auf­ge­merkt: Beson­ders zu beach­ten sind gera­de auch jene Pro­zes­se, die von den oben genann­ten – zumin­dest inner­halb der »Sze­ne« – gänz­lich in den Schat­ten gestellt wur­den! Erst ein­mal das Amü­se­ment: Am 9. Dezem­ber wur­de nach fast zwei­jäh­ri­ger Pro­zeß­füh­rung über zwei Instan­zen hin­weg der Nach­wuchs­schau­spie­ler Jus­sie Smol­lett der öffent­li­chen Ruhe­stö­rung in fünf Fäl­len schul­dig gesprochen.

Liest sich wie ein Kava­liers­de­likt – doch beläuft sich tat­säch­lich auf das Vor­täu­schen einer Straf­tat und mehr­fa­che Falsch­aus­sa­ge. Smol­lett, der für sei­ne Rol­le als homo­se­xu­el­ler Schwar­zer in der Serie Empi­re gefei­ert wor­den war, wur­de nach­ge­wie­sen, daß er 2019 die Nige­ria­ner Abim­bo­la und Ola­bin­jo Osun­dai­ro dafür bezahlt hat­te, ihn unter dem Aus­ruf »MAGA coun­try!« mas­kiert zu »über­fal­len«, nie­der­zu­schla­gen, mit Blei­che zu über­schüt­ten und ihm eine Schlin­ge um den Hals zu legen.

Der Angriff wur­de zuerst als »Haß­ver­bre­chen« ver­folgt, und Smol­lett erhoff­te sich wohl einen Kar­rie­re­schub davon, sei­nen Mul­timin­der­hei­ten­bo­nus auch noch um den Sta­tus als Opfer ras­sis­ti­scher Gewalt ergän­zen zu kön­nen. Die Poli­zei kam sei­ner Täu­schung bin­nen zwei Wochen auf die Schli­che. Zwei Wochen, in denen gleich­wohl bereits die zustän­di­ge (schwar­ze) Staats­an­wäl­tin als auch Poli­zei­ver­tre­ter bereits so enge Füh­lung mit dem vor­geb­li­chen Opfer und sei­ner Fami­lie auf­ge­nom­men hat­ten, daß sie sich nach der Wen­de im Ver­fah­ren dar­aus zurück­zie­hen muß­ten. Was Wun­der, wo doch selbst die dama­li­ge Vize­prä­si­dent­schafts­kan­di­da­tin Kama­la Har­ris sich den Fall anfangs als »moder­nes Lyn­ching« auf die Fah­ne geschrie­ben hatte?

Das mag man belä­cheln. Die Pro­zes­se um Smol­lett bil­den jedoch nur die abso­lu­te Spit­ze eines wah­ren Eis­bergs: Bei Ame­ri­can Renais­sance wur­de, auch ani­miert durch den Smol­lett-Fall, über län­ge­re Zeit ein inter­ak­ti­ves Archiv sol­cher vor­ge­täusch­ter »Haß­ver­bre­chen« inklu­si­ve Kar­te gepflegt.

Inzwi­schen ist das Gan­ze lei­der schein­bar funk­ti­ons­un­tüch­tig, doch letz­te Schät­zun­gen auf Grund­la­ge poli­zei­li­cher Sta­tis­ti­ken gin­gen davon aus, daß es sich bei min­des­tens 15 % aller zur Anzei­ge gebrach­ten Ras­sis­mus­fäl­le um blo­ßes Thea­ter han­de­le. Und soeben erst hat sich der Viel­schrei­ber und Recher­che­spe­zia­list Andrew Joy­ce für den Occi­den­tal Obser­ver an der »Ana­to­mie des Haß­schwin­dels« abge­ar­bei­tet. Er schlußfolgert:

Es ist ein Armuts­zeug­nis unse­rer Kul­tur, daß wir uns nach mehr als einem Vier­tel­jahr­hun­dert noch immer mit­ten im »dau­er­haf­ten Haß-Not­stand« befin­den. Eigen­nüt­zi­ge Min­der­hei­ten­grup­pen ver­öf­fent­li­chen noch immer wert­lo­se Sta­tis­ti­ken, die von den Medi­en auf­ge­grif­fen und auf­ge­bläht wer­den. Die mani­pu­lier­te öffent­li­che Mei­nung befeu­ert akti­vis­ti­sche Poli­ti­ker, die sich einer Hand­voll Fäl­le bedie­nen, um uns mund­tot zu machen, zu beschä­men und schlu­ßend­lich zu unterjochen.

Natür­lich die­nen sol­che Pro­zes­se mit­tels kon­zen­trier­ter Bericht­erstat­tung auch immer dazu, ande­re Fäl­le zu ver­de­cken. Eini­ge Stim­men haben des­halb auch die die oben ange­führ­ten, auf das letz­te Quar­tal ’21 kon­zen­trier­ten Gerichts­ver­fah­ren in Ver­bin­dung zur Pro­ze­ßer­öff­nung gegen Jef­frey Epsteins Madame Maque­rel­le, Ghis­lai­ne Max­well, wegen Sex­han­dels mit Kin­dern gesetzt – aber das ist wie­der­um eine ganz eige­ne »alt­tes­ta­men­ta­ri­sche« Geschich­te, wie so ziem­lich alles, was mit dem Epstein-Kom­plex zusammenhängt.

