Sammelstelle für Gedrucktes (42)

Es fällt schwer, über politische Prozesse in Westeuropa zu schreiben, während in der Ukraine Bomben einschlagen und Menschen leiden.

Was bis dato zu sagen wäre, hat Erik Leh­nert prä­zi­se zusam­men­ge­faßt.

Aber noch ist es – jeden­falls im Rah­men die­ser Kolum­ne – zu früh, berich­tend-deskrip­tiv über einen heiß­ge­lau­fe­nen Kon­flikt, über eine rus­si­sche »Son­der­ope­ra­ti­on« gegen die NATO-Umklam­me­rung ihrer Inter­es­sen­sphä­re zu schrei­ben; ein Kon­flikt, den das ukrai­ni­sche Volk aus­ba­den muß, weil sich ihre der­zei­ti­ge Füh­rung auf west­le­ri­sche Moral­po­li­tik ver­ließ; ein Kon­flikt zudem, des­sen Ver­lauf man bes­ser, effek­ti­ver und schnel­ler, das heißt: live, je nach Gus­to über CNN, RT und Co. ver­fol­gen kann (wohin­ge­gen der deut­sche Staats­funk wie auch der Axel-Sprin­ger-Pro­pa­gan­da­ap­pa­rat wie immer durch feh­len­de Prä­zi­si­on und apo­dik­ti­sche Ein­sei­tig­keit der Kon­flikt­be­glei­tung glänzt).

Daher also: eine »Sam­mel­stel­le« as usu­al, mit dem Blick gen Wes­ten, nicht gen Osten.

Denn auch dort ist eini­ges im Fluß, vor allem bei unse­ren fran­zö­si­schen Nachbarn.

Am 22.2.2022 ver­mel­det die Pres­se, daß die Kan­di­da­tin des Ras­sem­ble­ment Natio­nal (ehe­mals: Front Natio­nal), Mari­ne Le Pen, ihre Wahl­kam­pa­gne für die fran­zö­si­sche Prä­si­dent­schaft aussetzte,

da sie Schwie­rig­kei­ten hat, genü­gend Unter­stüt­zer­un­ter­schrif­ten von loka­len Amts­trä­gern zu erhal­ten (…). Sie sag­te am Diens­tag­mor­gen gegen­über RTL, dass ihr “etwas mehr als 40” Unter­stüt­zungs­un­ter­schrif­ten von loka­len Man­dats­trä­gern fehlten.

Der Hin­ter­grund die­ser Rechenspiele:

Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten benö­ti­gen in Frank­reich die Unter­stüt­zung von 500 loka­len Amts­trä­gern, wie zum Bei­spiel Bür­ger­meis­tern, um für das höchs­te Amt zu kandidieren.

Der Grund, man ahnt es, ist die – bereits bei Sezes­si­on im Netz for­mi­da­bel skiz­zier­te – Kon­kur­renz­si­tua­ti­on im Anti-Macron-Lager:

Le Pen muss­te fest­stel­len, dass ihre Unter­stüt­zung durch loka­le Beam­te ange­sichts der Kon­kur­renz durch ande­re rechts­ge­rich­te­te Kan­di­da­ten wie den Rechts­au­ßen-Poli­ti­ker Eric Zem­mour schwindet.

Immer­hin ist es die­ser neue, qua­si-inter­ne Wett­be­werb, ohne in ihm Par­tei zu ergrei­fen, zwei­fel­los bele­bend für das fran­zö­si­sche Rechts­la­ger. Das zei­gen, im nega­ti­ven, Über­trit­te aus dem RN ins Team Zem­mour, das deu­tet aber auch die Ner­vo­si­tät der Estab­lish­ment­frak­tio­nen an, die fort­an nicht nur einen Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten dia­bo­li­sie­ren müs­sen, son­dern bei gleich zwei­en dar­an arbeiten.

Was zudem wächst, ist die Neu­gier­de ob die­ser fran­zö­si­schen Son­der­si­tua­ti­on. In der NZZ (v. 21.2.2022) wird der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Jean-Yves Camus befragt, wie der Rechts­drift, den vie­le wahr­neh­men zu mei­nen müs­sen, ver­steh­bar wer­den kann.

Camus ver­kün­det zunächst die Schmach der Linken:

Wenn man in Umfra­gen alle Stim­men für lin­ke Kan­di­da­ten zusam­men­zählt, kommt man auf etwa ein Vier­tel, was nicht zu ver­nach­läs­si­gen ist. Aber ihre Zer­split­te­rung nimmt der Lin­ken jede Chan­ce, in der Stich­wahl prä­sent zu sein. Sie befin­det sich auf einem Tief­punkt seit dem Beginn der Fünf­ten Repu­blik 1958,

womit wir tief im Zeit­al­ter Charles de Gaulles und sei­ner Prä­si­dent­schaft ange­kom­men wären.

Tat­säch­lich bezeich­net sich heu­te nur mehr jeder fünf­te Fran­zo­se als links,

ver­kün­det Camus, um direkt danach Was­ser in den Wein zu tröpfeln:

Aber die Mehr­heit der rech­ten Wäh­ler will nicht die Lega­li­sie­rung des Schwan­ger­schafts­ab­bruchs rück­gän­gig machen oder die Hei­rat für Homo­se­xu­el­le. Sie sind in gesell­schaft­li­chen Fra­gen rela­tiv tolerant,

was zeigt, wie stark meta­po­li­ti­sche Ver­schie­bun­gen der Gesamt­ge­sell­schaft auch auf das rech­te Lager ein­wir­ken. Was 1980 bekämpft wur­de, wird zwan­zig Jah­re spä­ter von »Kon­ser­va­ti­ven« ver­tei­digt, und was 2000 noch unvor­stell­bar gewe­sen sein mag, gehört 2022 dann zum selbst­ver­ständ­li­chen kon­ser­va­ti­ven Kanon.

Camus fährt fort, daß die ver­ei­nig­te Rech­te indes feder­füh­rend bei Fra­gen der inne­ren Sicher­heit und der Durch­set­zung von Recht und Gesetz blei­be. Der »Rechts­ruck«, der aller­or­ten dia­gnos­ti­ziert werde,

kommt daher, dass es in Frank­reich ein star­kes und wach­sen­des iden­ti­tä­res Unbe­ha­gen gibt,

das mit einem Gefühl der ver­lo­re­nen Gran­deur gekop­pelt ist:

Es gibt eine Nost­al­gie nach einem idea­li­sier­ten Frank­reich der 1960er und 1970er Jah­re: ein Land, das noch nicht so urba­ni­siert war, das eth­nisch homo­ge­ner war, und von dem die Fran­zo­sen den­ken, dass es mehr Ein­fluss in der Welt hatte.

Ver­stärkt wer­den die­se Emo­tio­nen durch die wei­ter realexistierende

Ein­wan­de­rung nach Frank­reich, die vor allem aus dem Maghreb kommt und vor allem mus­li­misch ist. Für Unbe­ha­gen sor­gen der poli­ti­sche Islam und die häu­fi­gen Terroranschläge,

und zudem haben

die Fran­zo­sen haben auch den Ein­druck, ihr Land sei nicht mehr, was es war, weil sie ihre sozia­len Auf­stiegs­chan­cen blo­ckiert sehen.

Eine Gemenge­la­ge also, die in einem Rechts­schwenk vie­ler Wäh­ler mün­det (rund 30 Pro­zent beab­sich­ti­gen, im ers­ten Wahl­gang Le Pen bzw. Zem­mour zu wählen).

Zem­mour ist dabei der eigent­li­che Shoo­ting­star, mit Le Pen hat man ja gerech­net. Der fran­zö­si­sche Schriftsteller

ver­tritt die Theo­rie des «grand rem­pla­ce­ment», wonach die «ech­ten» Fran­zo­sen zur Min­der­heit in Frank­reich gewor­den sei­en, was absurd ist,

wobei Camus die­se Schel­te lei­der nicht mit objek­ti­ven Zah­len und Bei­spie­len unter­mau­ert. Kor­rekt ist gleich­wohl sei­ne Fest­stel­lung, daß diese

Theo­rie frü­her mar­gi­nal (war), heu­te steht sie im Zen­trum der poli­ti­schen Debat­te. Wenn Le Pen die glei­chen Aus­sa­gen gemacht hät­te wie Zem­mour, wären die Leu­te scha­ren­wei­se auf die Stras­se gegan­gen. Zem­mour wird anders behan­delt. Man tole­riert ihn eher. Le Pen wird in Bezug auf ihren Vater und die Geschich­te ihrer Par­tei gese­hen. Zem­mour schöpft sei­nen Erfolg auch dar­aus, dass er neu in der fran­zö­si­schen Poli­tik ist.

Wer trägt die Poli­tik des »Neu­en« im wesentlichen?

Camus:

Es gibt eine Genera­ti­on von rech­ten Akti­vis­ten, die nach den gros­sen Demons­tra­tio­nen von 2013 gegen die Ehe für Homo­se­xu­el­le zur Poli­tik gekom­men sind,

und die sich über Phä­no­me­ne wie

Isla­mi­sie­rung, Ter­ro­ris­mus, Ori­en­tie­rungs­ver­lust der fran­zö­si­schen Kul­tur, mul­ti­kul­tu­rel­le Gesellschaft

Sor­gen machen:

Für sie kann die Ant­wort dar­auf nicht von der bür­ger­li­chen Rech­ten kom­men. Die­se ist ihrer Mei­nung nach im Wahl­kampf rechts, macht dann aber eine Mit­te-links-Poli­tik. Die­se Leu­te sind für Zem­mour, weil er alle Codes bricht und Aus­drü­cke ver­wen­det wie nie­mand sonst. Sie sehen in Zem­mour die ech­te Rechte.

Und was sagt die­se dazu?

Sie ist, natur­ge­mäß, gespal­ten; eini­ge Funk­tio­nä­re des Ras­sem­ble­ment Natio­nal sind bereits ins Lager Zem­mours über­ge­tre­ten, dar­un­ter Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te der ers­ten Rei­he. Sie zu befra­gen, wäre wenig ziel­füh­rend; sie haben ihre Ent­schei­dung getrof­fen und sie sind natur­ge­mäß par­tei­isch. Auch RN-Getreue, die nun auf die »Über­läu­fer« ein­prü­geln, wären für den Erkennt­nis­ge­winn wenig dienlich.

Phil­ip Stein, Lei­ter der Bür­ger­initia­ti­ve Ein­Pro­zent und Ver­le­ger bei Jun­g­eu­ro­pa, hat es daher vor­ge­zo­gen, Alain de Benoist zu befra­gen, den Grand­sei­gneur der »Nou­vel­le Droi­te« und Her­aus­ge­ber bzw. Chef­re­dak­teur diver­ser Zeit­schrif­ten. In einem – bis dato – unver­öf­fent­lich­ten Inter­view ord­net Benoist die Ver­hält­nis­se um zwei rech­te Kan­di­da­tu­ren ein.

Da hät­ten wir zunächst Zem­mour, den er als »Freund« bezeichnet:

Ich bewun­de­re sei­nen Mut, sei­ne umfang­rei­che his­to­ri­sche und poli­ti­sche Bil­dung, sei­nen kämp­fe­ri­schen Geist, aber er ist grund­sätz­lich ein Schrift­stel­ler und Journalist.

Ein Pro­gramm habe Zem­mour noch nicht her­vor­ge­bracht, sei­ne Kam­pa­gne dre­he sich

aus­schließ­lich um das sen­si­ble Pro­blem der Immi­gra­ti­on, des Islam (…). Er wit­tert bei den Leu­ten eine gro­ße, mehr­heit­li­che Ableh­nung der heu­ti­gen Mas­sen­im­mi­gra­ti­on. Aber das ist noch kein Regie­rungs­pro­gramm. Man muss als Staats­chef auch in einer Men­ge ande­rer Berei­che inter­ve­nie­ren, in denen er uns aber kaum etwas über sei­ne Ansich­ten verrät.

Wer ist Zem­mours Zielgruppe?

Er wen­det sich haupt­säch­lich an das, was er selbst als die »klei­ne, patrio­ti­sche Bour­geoi­sie« bezeich­net; das sind in etwa »Natio­nal­li­be­ra­le« oder »kon­ser­va­ti­ve Libe­ra­le«. Die Wäh­ler­schaft von Mari­ne Le Pen ist dage­gen eine ganz ande­re. Es ist eine Wäh­ler­schaft, in der die Volks­klas­sen (Clas­ses popu­lai­res; d.h. Arbei­ter, unte­re Mit­tel­schicht, klei­ne Selb­stän­di­ge) die Mehr­heit der Wäh­ler stellt. Zem­mour greift nicht auf die­se Schich­ten zu, die er sehr schlecht kennt.

Unter­schied­li­che Stra­te­gie­an­sät­ze also?

Zem­mour nutzt das alte The­ma der Ver­ei­ni­gung der Rech­ten, also: »Wir wer­den alle klas­si­schen Rech­ten ver­ei­nen«. Mari­ne Le Pen dage­gen setzt sich als Ver­mitt­le­rin für eine Ver­ei­ni­gung der Volks­klas­sen ein, das heißt, sie will die­se Spal­tung zwi­schen rechts und links über­win­den und ver­sucht, all jene Men­schen zu einen, die Fran­zo­sen blei­ben möch­ten, die Euro­pä­er blei­ben möch­ten, die in der alten Gemein­schaft­lich­keit ver­wur­zelt sind, die ihr Recht auf eine his­to­ri­sche Kon­ti­nui­tät behaup­ten möch­ten, und die ihre sozia­le Repro­duk­ti­on selbst in der Hand behal­ten wol­len, ohne beson­de­re Berück­sich­ti­gung lin­ker oder rech­ter Belange.

In einer par­la­men­ta­ri­schen Demo­kra­tie mit Ver­hält­nis­wahl­recht, wie in der Bun­des­re­pu­blik, wäre das eine sin­ni­ge pro­gram­ma­ti­sche und klas­sen­po­li­ti­sche Arbeits­tei­lung; man käme sich nicht ins Gehe­ge und jede Par­tei wür­de in den Par­la­men­ten über eige­ne Frak­tio­nen ver­fü­gen; situa­ti­ve Koope­ra­tio­nen expli­zit jeder­zeit möglich.

Aber in Frank­reich, wo das restrik­ti­ve Mehr­heits­wahl­recht Gül­tig­keit besitzt – salopp gesagt: The win­ner takes it all –, scha­det der getrenn­te Wahl­an­tritt dem rech­ten Lager ohne Zwei­fel (Le Pen steht im Schnitt bei 16 %, Zem­mour bei 13 %, ein­zel­ne Umfra­gen wei­sen Le Pen mit 18 und Zem­mour mit 14 % aus), weil nur einer in die Stich­wahl mit Macron kom­men kann.

Viel­leicht gelingt dies aber auch kei­nem der bei­den, wenn plötz­lich ein wei­te­rer Kan­di­dat des Estab­lish­ments bei 17 oder 18 % stün­de – dann gäbe es womög­lich eine Stich­wahl Macron (libe­ra­le Mit­te) gegen Repu­bli­ka­ner (libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Mit­te) und nicht Macron gegen Le Pen respek­ti­ve Zemmour.

Alain de Benoist denkt in eine ähn­li­che Richtung:

Natür­lich ist es sehr hin­der­lich, daß die Kan­di­da­tur von Eric Zem­mour spal­tet, denn er zieht sowohl Wäh­ler der Rech­ten von den Repu­bli­ka­nern an als auch von Mari­ne Le Pen. Das Risi­ko ist natür­lich, daß Mari­ne Le Pen, die sicher­lich im zwei­ten Wahl­gang mit dabei gewe­sen wäre, dann womög­lich nicht dabei sein könn­te. Und viel­leicht wird auch Zem­mour selbst nicht dabei sein, und das ein­zi­ge Resul­tat sei­ner Kan­di­da­tur wäre, das Macron wie­der­ge­wählt würde,

wobei man Alain de Benoist hier ent­ge­gen­hal­ten kann, daß Macron auch dann in jedem Fall wie­der­ge­wählt wür­de, wenn nur Le Pen oder nur Zem­mour im ers­ten und zwei­ten Wahl­gang anträ­te; 51 Pro­zent sind wohl bei­den einst­wei­len nicht zuzutrauen.

Und der Sie­ger-in-spe, Macron, was denkt er wohl über die Situation?

Macron hat pri­mär ein Inter­es­se dar­an, daß die Oppo­si­ti­on gespal­ten ist. Man darf nicht ver­ges­sen, daß die mehr oder weni­ger »der Rech­ten« zuzu­ord­nen­de Oppo­si­ti­on in Frank­reich durch­aus 35 bis 40 Pro­zent der poten­ti­el­len Wäh­ler­schaft aus­macht. Das ist, im Ver­gleich zu Deutsch­land zum Bei­spiel, beacht­lich. Nun ist es gewiß mög­lich, daß Zem­mour wei­ter auf­steigt; er könn­te aber auch plötz­lich abstürzen.

Und dann? Dann fän­de die fran­zö­si­sche (par­la­men­ta­ri­sche) Rech­te einen Trüm­mer­hau­fen vor sich. Zahl­rei­che Ver­trau­ens­ver­hält­nis­se sind bereits zu Bruch gegan­gen, Über­läu­fern ver­zeiht man bei­der­seits nicht, zer­schla­ge­nes Por­zel­lan bleibt zerschlagen.

Zem­mour könn­te, im Fal­le sei­nes Schei­terns, erho­be­nen Haup­tes zurück in sei­ne Rol­le als PR-Motor und viel­be­ach­te­ter Autor tre­ten, als ein fran­zö­si­scher Sar­ra­zin mit Feu­er, Cha­ris­ma und Aus­strah­lung – und Le Pen wäre am Ende.

Die Fra­ge, die ein Le Pen-Kri­ti­ker frei­lich ergän­zen könn­te, ist die: Scheint Mari­ne Le Pen nicht ohne­hin dort, am Ende ihrer poli­ti­schen Kar­rie­re, ange­langt zu sein, wenn selbst ihre Nich­te jed­we­de Unter­stüt­zung ver­wei­gert und füh­ren­de RN-Kader das so lan­ge gemein­sam gelenk­te Schiff aus Über­zeu­gung verlassen?

Es gibt wohl gute Grün­de, die­se Fra­ge für sie als Per­son – nicht für den RN als Par­tei – zu bejahen.