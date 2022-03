Wiedervorlage (8): zum Tod Hans Bergels

Der Schriftsteller Hans Bergel ist am 26. Februar in Starnberg verstorben. Er wurde 96 Jahre alt und hinterläßt ein umfangreiches Werk.

Ber­gel war Sie­ben­bür­ger Sach­se, gebo­ren in Rosen­au bei Kron­stadt, auf­müp­figr Schü­ler, Boten­gän­ger für anti­kom­mu­nis­ti­sche Frei­heits­kämp­fer, prä­mier­ter Jung­schrift­stel­ler, inhaf­tiert und inter­niert als Ange­klag­ter im Kron­städ­ter Schrift­stel­ler­pro­zeß von 1956, 1968 frei­ge­kauft von der BRD und hier uner­müd­lich kul­tur­po­li­tisch tätig als Auf­klä­rer gegen die Blind­heit der links­li­be­ra­len Kul­tur­ho­heit, die von kom­mu­nis­ti­scher Unter­drü­ckung und Bru­ta­li­tät nicht viel wis­sen wollte.

Wir behaup­ten nicht zuviel, wenn wir sagen, daß Ber­gel auch unse­ret­we­gen im letz­ten Jahr­zehnt sei­nes Lebens vie­le hun­dert neue Leser gewon­nen hat – unse­re Zeit­schrift hat inten­siv auf sein Werk auf­merk­sam gemacht, vor allem sei­ne gro­ße Fami­li­en­sa­ga, die kurz vor dem I. Welt­krieg ein­setzt und mit der Ver­schlep­pung der Sie­ben­bür­ger Sach­sen im Janu­ar 1945 endet. Die­se Tri­lo­gie ist ein Werk, das in sei­ner Kom­ple­xi­tät, Dif­fe­ren­ziert­heit, Erzähl­lust und welt­an­schau­li­chen Grun­die­rung sei­nes­glei­chen sucht.

Hier noch ein­mal die Hin­wei­se: Wenn die Adler kom­men (Band 1), Die Wie­der­kehr der Wöl­fe (Band 2) und – jüngst ver­öf­fent­licht als Vor­ar­beit zum 3., abschlie­ßen­den Band, den Ber­gel lei­der nicht mehr fer­tig­stel­len konn­te – der Erzähl­band Die Stun­de der Schlan­gen.

Unbe­dingt emp­feh­lens­wert ist das bedeu­tends­te lite­ra­ri­sche Doku­ment über die kom­mu­nis­ti­sche Gewalt­herr­schaft in Rumä­ni­en: Der Tanz in Ket­ten – ein erschüt­tern­des und zugleich war­mes Buch über den äuße­ren und inne­ren Wider­stand gegen die über­mäch­ti­ge Will­kür eines ver­bre­che­ri­schen Staats.

Unse­re Arbeit ist stets gegen das Ver­ges­sen gerich­tet, im guten, stif­ten­den, aus­fül­len­den Sinn. Erik Leh­nert und Götz Kubit­schek haben des­halb im ver­gan­ge­nen Jahr im Rah­men des Som­mer­fests in Schnell­ro­da eine Lite­ra­tur­sen­dung über Ber­gel auf­ge­nom­men. Außer­dem legen wir unten den Brief­wech­sel wie­der vor, den Kubit­schek mit Ber­gel füh­ren konn­te, bevor er ihn schließ­lich bei Mün­chen besu­chen und einen epi­schen Nach­mit­tag mit ihm ver­brin­gen konnte.

Wir ehren Hans Ber­gel und wah­ren sein Andenken.

Die zwei­fach ver­lo­re­ne Hei­mat – ein Brief­wech­sel mit Hans Bergel

In die­sem Som­mer, der ein staub­tro­cke­ner, hei­ßer Som­mer war, been­de­te ich die Lek­tü­re eines dicken Buches: Die Wie­der­kehr der Wöl­fe von Hans Ber­gel umfaßt sie­ben­hun­dert Sei­ten und ist der bes­te Roman, den ich über das geis­ti­ge Dilem­ma gebil­de­ter, natio­nal­be­wuß­ter Krei­se wäh­rend des Drit­ten Reichs ken­ne.

Er beschreibt die Ent­wick­lung eines jun­gen Man­nes, der die (Selbst-)Zerstörung Euro­pas vom Som­mer 1940 bis zum Kriegs­en­de 1945 als Ange­hö­ri­ger der deut­schen Volks­grup­pe in Rumä­ni­en erlebt – der Schrift­stel­ler Hans Ber­gel (Jahr­gang 1925) ist selbst ein Sie­ben­bür­ger Sach­se, stammt aus Rosen­au bei Kron­stadt im Kar­pa­ten­bo­gen und lebt erst seit 1968 in Deutschland.

Ber­gel war einer jener fünf Schrift­stel­ler, die im gro­ßen Schau­pro­zeß von 1959 in Kron­stadt zu lang­jäh­ri­gen Haft­stra­fen nebst Zwangs­ar­beit ver­ur­teilt wur­den. Er hat über­lebt, hat den Cha­rak­ter und die poli­ti­sche Bedeu­tung des Pro­zes­ses in Zusam­men­ar­beit mit Kol­le­gen und Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­lern auf­ge­ar­bei­tet und vor allem Erzäh­lun­gen und Roma­ne über die­se Zeit ver­öf­fent­licht (rezen­siert in Sezes­si­on 49/August 2012 und 53/April 2013).

Auf Ber­gel gesto­ßen bin ich über einen Umweg: Der eben­falls aus Sie­ben­bür­gen stam­men­de und noch immer dort leben­de Schrift­stel­ler Egi­nald Schlatt­ner hat in den ver­gan­ge­nen fünf­zehn Jah­ren drei Roma­ne ver­öf­fent­licht, von denen der berühm­tes­te (Rote Hand­schu­he, 2000) den Kron­städ­ter Schrift­stel­ler-Pro­zeß aus der Sicht des jun­gen, unsi­che­ren Kron­zeu­gen schil­dert. Die­ser Kron­zeu­ge war Schlatt­ner selbst, ich besuch­te ihn vor zwei Jah­ren und schrieb danach ein Por­trait über die­sen eben­so eit­len wie sprach­ge­wand­ten, gro­ßen Erzäh­ler (Sezes­si­on 47/April 2012). Schlatt­ner brach danach den Kon­takt ab, weil ich sei­ner Ver­si­on nicht gefolgt war, son­dern sei­nen im Roman kaum ver­hüll­ten Spott über die ver­ur­teil­ten Schrift­stel­ler mehr­fach und sehr kri­tisch ange­spro­chen hatte.

Es war dann ein Sezes­si­on-Leser, der Hans Ber­gel nach einer Lesung in Ras­tatt die­ses Schlatt­ner-Por­trait sowie einen Text über eine Wan­de­rung in die Kar­pa­ten gab (Sezes­si­on 16/Februar 2007): Hans Ber­gel reagier­te prompt, seit­her ste­hen wir im Aus­tausch. In sei­ner Offen­heit über­rascht hat mich der aus­führ­li­che Brief vom 2. Juli 2012, in dem Ber­gel von sei­ner rasch begra­be­nen Hoff­nung auf eine neue Hei­mat nach sei­ner Aus­rei­se aus Rumä­ni­en im Jahr 1968 schreibt: Jemand mit sei­nen Erfah­run­gen und sei­nem Cha­rak­ter konn­te in der BRD nicht hei­misch wer­den, und die Wen­de hat an die­ser völ­li­gen Des­il­lu­sio­nie­rung nichts geändert.

Inso­fern ist der im Fol­gen­den ver­öf­fent­lich­te Aus­zug aus dem Brief­wech­sel reprä­sen­ta­tiv für die tra­gi­sche Hei­mat­lo­sig­keit gera­de jener, die von ihrem Volk mehr hal­ten als die Zyni­ker, die es der­zeit in den Ruin trei­ben und den­noch immer wie­der gewählt werden.

Grö­ben­zell, 19.4.2012

Sehr geehr­ter Herr Kubitschek,

ein jun­ger Mann, des­sen Namen ich mir lei­der nicht merk­te, gab mir nach mei­ner Lite­ra­tur­le­sung am 13. d. M. in Ras­tatt das Heft 47/April der Zeit­schrift Sezes­si­on und die Foto­ko­pie Ihres Tex­tes »Negoi – Eine Wan­de­rung«. Bei­des las ich mit Ver­gnü­gen. Ihr exzel­len­ter »Negoi«-Rückblick weck­te Erin­ne­run­gen an Wege, die ich oft – und zum Teil unter denk­wür­di­gen Umstän­den – ging, die Lek­tü­re Ihrer Schil­de­rung der Begeg­nun­gen mit Mihai beschwor die Bil­der mei­ner kar­pa­ti­schen Hir­ten­be­geg­nun­gen. Es drängt mich zu eini­gen – bestä­ti­gen­den – Zeilen.

Als ich im Spät­herbst 1954 als poli­ti­scher Häft­ling in einem Tran­sit­ge­fäng­nis des kom­mu­nis­ti­schen Rumä­ni­en aus einer Zel­le in eine ande­re ver­legt wur­de, fiel mir bei mei­nen Bar­fuß­wan­de­run­gen durch den über­be­leg­ten Raum ein nahe der Eisen­tür hocken­der Mann auf, der mich auf­merk­sam beob­ach­te­te. Den Rücken an die Wand gelehnt, fixier­te er mich jedes­mal, wenn ich an ihm vor­bei­ging, mit leb­haf­tem, aus­drucks­vol­lem Blick. Am drit­ten Tag bat er mich mit einer Hand­be­we­gung, mich neben ihn zu hocken. Ich bekam unge­fähr das Fol­gen­de zu hören: »Ich hei­ße Ste­fa­nes­cu, Pro­fes­sor Dok­tor Ste­fa­nes­cu. Ich sit­ze seit neun Jah­ren hin­ter Git­tern und habe noch drei abzu­sit­zen – die Stra­fe dafür, daß ich vor dem Krieg stell­ver­tre­ten­der Bot­schaf­ter Rumä­ni­ens in Paris war … Ich schlie­ße aus Ihrem Namen, daß Sie Deut­scher sind. Viel­leicht aus Sie­ben­bür­gen? … Aha, ich tipp­te also rich­tig. Ich gestat­te mir, Ihnen einen Rat zu geben: Wenn Sie wei­ter­hin wie ein Löwe im Käfig von mor­gens bis abends so auf und ab gehen, wer­den Sie die Jah­re im Gefäng­nis nicht über­le­ben. Das ist, Sie erlau­ben, typisch deutsch, typisch ger­ma­nisch: Unge­dul­dig, dyna­misch, jeden Augen­blick bereit, dem Geg­ner an die Gur­gel zu fah­ren. Nein, nein, so über­le­ben Sie das hier nicht! Die geschicht­li­che Erfah­rung mei­nes Vol­kes lehr­te mich etwas ande­res: Gedul­dig und geduckt daho­cken, den Kopf ein­zie­hen, die Stür­me dar­über hin­weg brau­sen las­sen – und sich erst wie­der auf­rich­ten, wenn sie vor­bei­zo­gen. So über­leb­ten wir Rumä­nen vie­le Jahr­hun­der­te har­ter Fremd­herr­schaft, so wer­den wir auch die Kom­mu­nis­ten über­le­ben. Und das Über­le­ben ist doch das End­ziel aller his­to­ri­schen Exis­tenz. Oder? Mit Ihren ruhe­lo­sen Wan­de­run­gen aber ver­geu­den Sie Kraft, Sie rei­ben sich auf, Sie tun das, was unse­re Pei­ni­ger wollen …«

Das scheint mir, anders for­mu­liert, eben jene Weis­heit des Hir­ten »Mihai« zu sein, der Ihnen die Bal­la­de »Mio­ri­ta« erläu­ter­te (von der es übri­gens aus­ge­zeich­ne­te deut­sche Fas­sun­gen gibt).

Ich ant­wor­te­te dem Pro­fes­sor (der die zwölf Ker­ker­jah­re hin­ter sich brach­te und den ich, da wir gute Freun­de gewor­den waren, 1991 in Buka­rest besuch­te): »Ich sit­ze zum zwei­ten Mal im Knast, Herr Pro­fes­sor, wahr­schein­lich kom­me ich auch zum drit­ten Mal dran. Ich bewun­de­re nicht erst seit ges­tern die Art des his­to­ri­schen Über­dau­erns der Rumä­nen, deren Geschich­te ich ken­ne. Doch ist das nicht mei­ne, wie Sie sagen, ›ger­ma­ni­sche‹ Art, mit der Geschich­te umzu­ge­hen. Ich kann nicht anders. Aber ich weiß, daß wir bei­de, jeder auf sei­ne Art, auch die Kom­mu­nis­ten­herr­schaft über­le­ben wer­den.« Der Pro­fes­sor bot mir das Du an. Er starb 1995 in Buka­rest als Fünfundneunzigjähriger.

Bei­gelegt habe ich Ihnen mei­nen Auf­satz »Lite­ra­tur und Wider­stand. Zur Ent­ste­hungs­ge­schich­te der Erzäh­lung ›Fürst und Lau­ten­schlä­ger‹.« Ich wün­sche Ihnen Ver­gnü­gen und Gewinn bei der Lektüre

mit freund­li­chem Gruß,

Hans Ber­gel

Schnell­ro­da, 20.IV.2012

Sehr geehr­ter Herr Bergel,

Ich dan­ke Ihnen sehr für Ihre Zei­len und die Bei­la­ge, die ich heu­te wäh­rend einer war­men, son­ni­gen Stun­de im Gar­ten las. Ich schlug dann noch eini­ges in der Bio­gra­phie über Sie nach (»Der Mann ohne Vater­land«) und stell­te fest, daß es der 20. April war, an dem Sie 1959 ver­haf­tet wor­den waren. Nun lese ich also auf den Tag 53 Jah­re spä­ter Ihren Brief und Ihren Text.

Ich bin ja nun erst am Anfang mei­ner Lek­tü­re Ihrer Wer­ke, konn­te Fürst und Lau­ten­schlä­ger im Bücher­schrank eines Freun­des in Her­mann­stadt ent­de­cken und lesen (ver­gan­ge­nen Som­mer), eben­so den ers­ten Band Ihrer auf drei Tei­le ange­leg­ten, sicher­lich stark auto­bio­gra­phi­schen Geschich­te der Fami­lie Hen­nerth; es ist so, daß ich viel­leicht zwei Dut­zend Bücher in den bald 30 Jah­ren ernst­haf­ter Lek­tü­re zu einem unver­zicht­ba­ren Kanon zusam­men­ge­stellt habe (dar­in etwa Wer­fels Musa Dagh, Jün­gers Aben­teu­er­li­ches Herz, Klep­pers Vater, Ber­gen­gru­ens Groß­ty­rann, Lan­ges Leucht­ku­geln). Die­ser Kanon hat magne­ti­sche Wir­kung, immer wie­der zieht es mich zu einem der längst aus- und zer­le­se­nen Bücher, in dem ich dann nach einem bestimm­ten Kapi­tel suchen muß, um es mir erneut ein­zu­ver­lei­ben. In die­sen Kanon habe ich nun von Ihnen den Tanz in Ket­ten auf­ge­nom­men. Es sind die Ereig­nis­se an der Kolar-Schlucht und die Schil­de­run­gen aus »Fort Nr. 13 Jila­va«, die mich erschüt­ter­ten und mir greif­bar wur­den als Ver­dich­tun­gen mensch­li­cher Urszenen.

Allein dafür, für die­ses lite­ra­ri­sche Geschenk, habe ich zu dan­ken, und ich wer­de mir – wohl auch ver­knüpft mit wei­te­ren Fahr­ten nach Sie­ben­bür­gen – Ihr Werk nach und nach erschlie­ßen: nicht als Ger­ma­nist, son­dern als Leser, denn die Wis­sen­schaft hat mir mehr ver­stellt als geöffnet.

Ich kom­me dar­über zu einem wesent­li­chen Punkt, der mei­ne Arbeit und mein Leben betrifft: Ihre »Ver­dich­tun­gen« sind nicht flä­zend und lust­voll-barock (wie etwa die Schlatt­ners), son­dern so ernst und exis­ten­ti­ell, daß sie auf jeman­den wie mich (der das Leben als ernst und in sei­ner der­zei­ti­gen Bedroht­heit exis­ten­ti­ell wahr­nimmt und zu füh­ren ver­sucht) eine unschätz­bar wich­ti­ge Wir­kung ent­fal­ten. Es ist kaum mög­lich, die­se Gesin­nungs- und Stim­mungs­la­ge in einem Brief auf den Punkt zu brin­gen, daher nur soviel: Bei allem Grau­en, aller Här­te, allem per­sön­li­chen Leid, das Sie für Ihre Unbeug­sam­keit und Ihren Frei­heits­drang zu erlei­den hat­ten, hat­ten Sie den­noch einen sicht­ba­ren Geg­ner vor sich, einen unzwei­fel­haft bekämp­fens­wer­ten, mar­kier­ba­ren Gegner.

Viel­leicht kommt Ihnen mein Wort vom »heu­te leben müs­sen« läp­pisch vor, rela­tiv ange­sichts des­sen, was Sie erdul­den muß­ten: Aber ich sehe die mensch­li­che, männ­li­che, wider­stän­di­ge, mit­hin auch deut­sche Sub­stanz durch die Ver­rot­tungs­ten­den­zen unse­rer Zeit ohne sicht­ba­ren Geg­ner stark bedroht, stär­ker sogar als durch die auf phy­si­sche Ver­nich­tung ange­leg­te Zeit, die Sie durch­lit­ten. Sie schrei­ben ja zurecht, daß Sie inner­lich ab einem bestimm­ten Punkt nicht mehr erschüt­ter­bar, kor­rum­pier­bar waren, und ich sehe das abso­lut genau­so: daß die Klar­heit der eige­nen Lage eine gestalt­for­men­de, eine per­sön­lich­keits­mei­ßeln­de Kraft haben kann.

Ich hin­ge­gen tre­te gegen »unsicht­ba­re Geg­ner« an, gegen ein schlei­chen­des Gift, und manch­mal möch­te ich mei­nen Kin­dern doch einen Feind zei­gen kön­nen, einen Zer­stö­rer, einen zu Unrecht nach oben gekom­me­nen, nach oben gespül­ten, eben­so unfä­hi­gen wie gefähr­li­chen Mann, dem die Stirn zu bie­ten aller Ehren wert wäre.

Ich weiß nicht, ob Sie ver­ste­hen kön­nen, was ich mei­ne, aber Sie begrei­fen sicher­lich, war­um mich bei­spiels­wei­se der von Ihnen geschil­der­te Par­ti­sa­nen-Kampf gegen die sowje­ti­schen Besat­zer so sehr inter­es­siert und fas­zi­niert. Es soll seit etwa einem Jahr einen Spiel­film dar­über geben, ich muß ihn irgend­wo auf­trei­ben. Ich hät­te auch gern einen sicht­ba­ren, einen ein­deu­ti­gen Gegner.

Es dankt und grüßt

Götz Kubit­schek

Grö­ben­zell, 27.4.2012

Sehr geehr­ter Herr Kubitschek,

dan­ke für Ihre Post­sen­dung nebst Brief vom 20. d. M.! Da ich mor­gen für län­ge­re Zeit ver­rei­se, die Eile die­ser Ant­wort – sie erfolgt nicht in Form eines Briefs, weil dazu kei­ne Zeit ist, son­dern mit­tels der bei­geleg­ten Auf­sät­ze (Kopien) und der Tai­fun-Geschich­ten. Der eine Auf­satz (»›Der wei­ße Mann‹ …«) ist das kurz­ge­faß­te Ergeb­nis meh­re­rer Nord­ame­ri­ka­rei­sen und ‑auf­ent­hal­te, der ande­re (»Arro­ganz der Pro­vinz …«) wur­de im Zorn geschrie­ben. Gering­fü­gig­kei­ten sehe ich heu­te anders, da ja unter­des­sen Ent­wick­lun­gen stattfanden.

Ich wün­sche Ihnen schö­ne Tage,

herz­lich,

Hans Ber­gel

Schnell­ro­da, 12.VI.2012

Sehr geehr­ter Herr Bergel,

viel­leicht sind Sie schon zurück­ge­kehrt von Ihrer Rei­se, viel­leicht noch nicht: Ich möch­te mich jeden­falls herz­lich bedan­ken für Ihre Sen­dung vom 27. April, für die dar­in ent­hal­te­nen bei­den Auf­sät­ze und den Vor­abend des Tai­funs. Ich habe die Lek­tü­re been­det, mit beson­de­rer, exis­ten­ti­el­ler Berüh­rung natür­lich Ihre Schil­de­run­gen aus der Zeit, da Sie als jun­ger Mann Kurier­diens­te aus­führ­ten, Men­schen­le­ben ret­te­ten, einen Roman auf Fet­zen schrie­ben und wie­der ver­lo­ren und lan­ge Jah­re im Gefäng­nis verbrachten.

Ganz beson­ders dan­ke ich natür­lich für die bei­den poli­ti­schen Auf­sät­ze »Der ›wei­ße Mann‹ und das Pro­blem sei­ner Zukunft: die Migra­ti­on« und die »Anmer­kun­gen zum Buch Die selbst­be­wuß­te Nati­on«, des­sen Autoren ich fast alle ken­ne oder kann­te. Ich war damals enger Mit­ar­bei­ter der Wochen­zei­tung Jun­ge Frei­heit und besprach mit ande­ren jun­gen Redak­teu­ren und eini­gen älte­ren Publi­zis­ten, ob es not­wen­dig sei, den Kopf hin­zu­hal­ten, oder klü­ger, Camou­fla­ge zu betreiben.

Was für eine Fra­ge­stel­lung! Sie ist einem jun­gen Offi­zier (der ich damals war) gar nicht bei­zu­brin­gen: Er lehnt sie von vorn­her­ein ab, hört erst beim drit­ten Mal zu, wirft sich in die Pose des Auf­hal­ters, des Revo­lu­tio­närs, des Schöp­fers einer Gegen-Bewe­gung, zumal es nicht um Leben und Tod, son­dern bloß um ein Mehr oder Weni­ger an Kar­rie­re, sofor­ti­gem Ver­dienst, Ein­fluß und Par­kett-Zutritt ging.

Als mein Blut ein wenig abge­kühlt war, im Über­gang vom Stu­di­um ins Examen, lehn­te ich die Fra­ge­stel­lung nicht mehr aus Stolz, son­dern aus intel­lek­tu­el­ler Über­heb­lich­keit ab: Ich war mir sicher, daß ich jedem, wirk­lich jedem, der mit mir über die Statt­haf­tig­keit mei­ner welt­an­schau­li­chen Par­tei­nah­me wür­de dis­ku­tie­ren wol­len, mit den BRD-imma­nen­ten Argu­men­ten eine Lek­ti­on über die Frei­heit des Geis­tes und der Rede wür­de ertei­len kön­nen – und daß wie­der­um fast jeder die Wirk­lich­keits­nä­he mei­ner Sicht akzep­tie­ren und zuge­ste­hen müßte.

Von die­ser Nai­vi­tät bin ich längst geheilt, der Preis der welt­an­schau­li­chen und publi­zis­ti­schen Frei­heit ist hoch, aber ich bin mir sicher, daß dies nicht die schlech­tes­te Rol­le ist, die man heu­te über­neh­men kann: ein Zei­chen zu sein, ein leben­des Expe­ri­ment für den Grad an Nor­ma­li­tät oder all­täg­li­chem Wahn­sinn in einem Land, das ex nega­tivo immer noch von Hit­ler geführt wird.

Heu­te rate ich jun­gen Män­nern, die in mei­ner Zeit­schrift schrei­ben möch­ten, sich die Fol­gen einer end­gül­ti­gen Kon­ta­mi­na­ti­on mit den Begrif­fen »kon­ser­va­tiv«, »rechts«, »faschis­tisch« mög­lichst plas­tisch aus­zu­ma­len, und dazu gehört eine Vor­stel­lung von der völ­li­gen Mar­gi­na­li­sie­rung des Denk- und Wahr­neh­mungs­mi­lieus, dem ich ange­hö­re. Die Selbst­be­wuß­te Nati­on ent­stand ja in einer Pha­se, als für ein paar Jah­re die Mög­lich­keit auf­schien, »unse­ren« Leu­ten inner­halb der Ull­stein-Ver­lags­grup­pe und der Tages­zei­tung Die Welt so etwas wie ein mate­ri­el­les Auf­fang-Netz zu knüp­fen und das per­sön­li­che Risi­ko einer Ent­schei­dung für die »fal­sche« Sei­te zu mini­mie­ren. Sie wis­sen, daß dies miß­lun­gen ist: Etli­che der Sam­mel­band-Autoren sind gera­de noch recht­zei­tig in die freie Wirt­schaft gesprun­gen oder haben sich los­ge­sagt, um sich zu ret­ten. Ich bin mir aller­dings, nach­dem ich über die Jah­re doch den ein oder ande­ren von ihnen ab und an traf, nicht sicher, ob sie sich auf dem Feld, auf das es letzt­lich ankommt, wirk­lich geret­tet haben.

Es grüßt

Götz Kubit­schek

Cos­ter­ma­no, 2. Juli 2012

Sehr geehr­ter Herr Kubitschek,

die­se Ant­wort auf Ihren Brief vom 12. Juni – nebst Pro­vo­ka­ti­on – schrei­be ich mit Ver­spä­tung und aus unse­rem Refu­gi­um in Ita­li­en, wohin ich wegen drin­gen­der und umfang­rei­cher Arbei­ten kam. Natür­lich öff­nen Ihre Fest­stel­lun­gen und Gedan­ken Schleu­sen in mir und ver­set­zen mich in die Stim­mung, all dem frei­en Lauf zu las­sen, was sich seit mei­ner Ein­rei­se in dies Land, 1968, in mir stau­te. Ich wer­de mich zurück­hal­ten, eini­ges den­noch aber nie­der­schrei­ben. In Ihrem Bänd­chen Pro­vo­ka­ti­on, das Sie mir sand­ten, strich ich mir zwei Dut­zend For­mu­lie­run­gen an. Es könn­ten auch mei­ne sein, Ihre Erfah­rung ist auch mei­ne. Es ist eine Erfah­rung, die so schwer ins Gewicht fiel – wozu es frei­lich eini­ger Jahr­zehn­te bedurf­te –, daß ich mich heu­te nur dem Rei­sepaß oder Per­so­nal­aus­weis nach als Deut­scher ver­ste­hen kann. Der Weg bis zu die­sem Punkt ist eine Ket­te aus Ernüch­te­rung, Fas­sungs­lo­sig­keit, Wut, Ekel, Ver­ach­tung und schließ­lich Selbst­iso­la­ti­on. Seit fünf­zehn Jah­ren zie­he ich mich immer wie­der hier­her zurück – Kon­se­quenz aus der Erkennt­nis der Ver­geb­lich­keit: Mir wur­de bewußt, daß die Ent­wick­lun­gen und Erschei­nun­gen, die ich im Blick auf die Deut­schen im höchs­ten Gra­de für alar­mie­rend hal­te, his­to­risch ange­legt und ergo unauf­halt­sam sind. Als Ein­zel­ner gegen den Nie­der­gang einer Gesell­schaft anzu­ren­nen, hal­te ich für sinn­lo­sen Selbst­mord. Ich nei­ge nicht dazu.

Als ich im frü­hen März 1968 nach (West-)Deutschland kam, hat­te ich ein knap­pes Vier­tel­jahr­hun­dert erbit­ter­ten, z. T. toll­küh­nen Wider­stands auf meh­re­ren Ebe­nen gegen das kom­mu­nis­ti­sche Sys­tem hin­ter mir. Ich hat­te weder mich noch mei­ne Fami­lie geschont in der Vor­stel­lung, es unse­rer Lebens­wür­de schul­dig zu sein. Von nie­man­dem in der Fami­lie hat­te ich dafür je ein tadeln­des Wort gehört. Als ich in Mün­chen ein­traf, rann­ten kom­mu­nis­ti­sche Losun­gen brül­len­de Stu­dent­chen mit den Por­trät­bil­dern von Mao Tse-tung, Ho Chi Minh, Lenin und Marx durch die Stra­ßen – die Namen jener Män­ner, in deren »Auf­trag« in den Län­dern des Ostens, aus denen ich kam, Mil­lio­nen Men­schen umge­bracht wor­den waren und ande­re Mil­lio­nen in Gefäng­nis­sen und Lagern saßen. Ich ver­such­te – nai­ver Sim­pli­cis­si­mus –, mit eini­gen der Schmud­del­bur­schen ins Gespräch zu kom­men, um ihnen zu erklä­ren, war­um sie die Ers­ten wären, die nach der Rea­li­sie­rung ihrer Gesell­schafts­zie­le hin­ter Schloß und Rie­gel kämen. Ich merk­te aber bald, daß sie gar nicht infor­miert sein woll­ten, daß ihnen ihr gotts­er­bärm­li­cher und ver­ant­wor­tungs­lo­ser Polit-Jux mehr bedeu­te­te als das Argu­ment der Vernunft.

Nun, ich ken­ne alle die Theo­rien zur Erläu­te­rung der Grün­de »des Jah­res ’68« von Rudi Dutsch­ke über Mar­cu­se und Ador­no bis Hork­hei­mer. Sie mögen ihre Rich­tig­keit haben. Ich weiß es nicht, da ich die rea­len Vor­aus­set­zun­gen »vor Ort« – in Deutsch­land – aus eige­nem Mit­er­le­ben nicht erfuhr. Ich weiß aber sehr wohl, war­um ich mit ihrer Ziel­set­zung nicht ein­ver­stan­den sein durf­te: als Reak­ti­on auf die NS-Ver­gat­te­rung der Väter eine ande­re Dik­ta­tur zu errich­ten. Ich ging zu Ordi­na­ri­en, ich ging zum Rek­tor der Münch­ner Uni – damals ein Mann aus einem bekann­ten böh­mi­schen Adels­haus, des­sen Name mir im Augen­blick ent­fällt – und bot mich an, mit den ver­wöhn­ten Söhn­chen und Töch­ter­chen aus gut bis sehr gut gestell­ten Fami­li­en Infor­ma­ti­ons­dis­kus­sio­nen zu füh­ren; mir fehl­ten, sag­te ich, weder die Argu­men­te noch der Hin­weis auf Selbst­er­fah­re­nes. Nein, Sie kön­nen sich die Aus­ma­ße an stu­den­ti­schem Row­dy­tum, an frat­zen­haf­ter Roheit und an Gewalt­po­ten­ti­al der Ableh­nung, einen Dis­put im Namen der Ratio zu füh­ren, nicht aus­ma­len. Ich hat­te im Alter jener Wirt­schafts­wun­der­spröß­lin­ge jah­re­lang – von den Inter­ven­ti­ons-Batail­lo­nen der Secu­ri­ta­te gejagt – in Hoch­ge­birgs­bi­waks, auf­ge­las­se­nen Senn­hüt­ten, in Höh­len gehaust, hat­te sehen müs­sen, wie Gleich­ge­sinn­te – Philosophie‑, Theologie‑, Medi­zin­stu­den­ten, Bau­ern, Leh­rer, Ärz­te, Inge­nieu­re, Hir­ten – neben mir auf bes­tia­li­sche Wei­se abge­schlach­tet wur­den, ohne ihnen hel­fen zu kön­nen, und sah mich jetzt einer Jugend gegen­über, die jene Toten schal­lend aus­lach­te und mich in Sprech­chö­ren als »Faschist« beschimpf­te (nota bene: ohne zu wis­sen, was das eigent­lich ist).

1991 hielt ich im Rah­men eines Ger­ma­nis­ten-Kon­gres­ses an der Uni Graz einen Vor­trag »Zen­sur im kom­mu­nis­ti­schen Osten, Zen­sur im frei­en Wes­ten«. Da ich bei­de Gesell­schafts­for­men auch als Buch­au­tor ken­nen­ge­lernt hat­te, wuß­te ich, war­um die con­clu­sio mei­ner Aus­füh­rung lau­ten muß­te: Die pri­va­te Zen­sur bei west­li­chen Ver­la­gen ist rigo­ro­ser, als es die staat­li­che Zen­sur in öst­li­chen (kom­mu­nis­ti­schen) Häu­sern war. Wäh­rend wir näm­lich alle – auch der Ver­lags­lek­tor und Ver­lags-Chef – im Osten wuß­ten, wer unser Geg­ner war – das staats­ideo­lo­gi­sche Dik­tat –, begeg­ne­te mir die Zen­sur von pri­va­ter Hand im Wes­ten ungreif­bar: Ihre nie­der­träch­ti­ge Geschmei­dig­keit, ihr fle­xi­bles Ver­hal­ten zum Zweck, mich aus­zu­trick­sen oder »her­um­zu­krie­gen« (weil mein Skript ver­lo­ckend gut war), die Unred­lich­keit des Ableh­nungs­ar­gu­ments – ich erklär­te es in mei­nem Vor­trag, der zu allem ande­ren auch gedruckt erschien und mir in der Fol­ge den ent­spre­chen­den Undienst erwies. Hat­ten die »Jung­in­tel­lek­tu­el­len« von ’68 gesiegt? Ja, sie saßen in den Ver­la­gen, Redak­tio­nen, Gerich­ten, Schu­len etc.

Ich muß­te zu dem Ergeb­nis kom­men (was ich all­zu­lan­ge nicht wahr­ha­ben woll­te), daß ich in kei­nem Gesell­schafts­sys­tem des vori­gen und die­ses Jahr­hun­derts unbe­las­tet und frei wür­de leben kön­nen. Unse­re »freie« Gesell­schaft ist eine Lüge, bei allen Lor­bee­ren, die ihr angeb­li­che Ken­ner umhän­gen mögen. Es ist auch das Fazit Joa­chim Fests in der 2006 erschie­ne­nen Auto­bio­gra­phie Ich nicht … Hält man sich Fests bedach­te und abwä­gen­de Art vor Augen, ist das ein ver­nich­ten­des Urteil. Unse­re Auto­in­dus­trie kann noch so welt­weit füh­rend, unser Gesund­heits­we­sen so vor­bild­lich in Euro­pa und unse­re Infra­struk­tur noch so benei­dens­wert sein – der Wurm sitzt tie­fer. Die meis­ten wis­sen es. Nichts war mir in mei­nem Leben wider­li­cher als über­hitz­ter Natio­na­lis­mus! Doch für die der­zei­ti­ge Rui­nie­rung der Grund­po­si­tio­nen, deren eine Gemein­schaft – mei­net­hal­ben: eine Gesell­schaft – für ihre Zukunft bedarf, ist die Maß­lo­sig­keit ideo­lo­gi­scher Arro­ganz verantwortlich.

In die­sem Kon­flikt­be­reich war die Bun­des­ebe­ne zu groß für mich. Wer war ich schon? Aber ich woll­te die Exis­tenz des Kom­mu­nis­mus nicht taten­los hin­neh­men. Ich beob­ach­te­te, daß die falsch ange­leg­te Buka­rest-Poli­tik mei­ner in Deutsch­land leben­den Lands­leu­te hin­sicht­lich derer in Rumä­ni­en der Kor­rek­tur bedurf­te. Als ich mich 1970 ein­zu­grei­fen ent­schloß, lei­te­te mich die Erfah­rung, daß kom­mu­nis­ti­sche Reprä­sen­tan­ten nur eines am Geg­ner schätz­ten: Här­te – Höf­lich­keit galt ihnen als Grund zum Geläch­ter. Was mich zum Han­deln bewog, waren die Ent­rech­tun­gen und Ent­eig­nun­gen bis in die ererb­ten Kul­tur­spe­zi­fi­ka hin­ein, ein men­schen­recht­li­cher Skan­dal reih­te sich an den ande­ren: Die klei­ne Eth­nie war all­dem schutz­los aus­ge­setzt. Es hät­te hun­dert Grün­de für ein ent­spre­chen­des Obhuts­ver­hal­ten der Regie­rung in Bonn gege­ben, doch außer höf­li­chen Anfra­gen in Buka­rest geschah soviel wie nichts.

Als ich dann mit mei­nen Kennt­nis­sen der gan­zen Ska­la kom­mu­nis­ti­scher Kodi­zes – vom unter­ir­di­schen Ker­ker­häft­ling bis zum hofier­ten Poeta lau­rea­tus – im Zei­chen der Men­schen­rech­te zuguns­ten der im Kom­mu­nis­ten­staat bedroh­ten Eth­nie einen unge­wohn­ten Ton Buka­rest gegen­über anschlug, fiel die bun­des­deut­sche Jour­nail­le mit dem hier­zu­lan­de »töd­li­chen« Vor­wurf »Natio­na­list!« über mich her. In Abspra­che mit Buka­rest?, fra­ge ich mich (wo zur glei­chen Zeit eine gewal­ti­ge Medi­en­kam­pa­gne gegen mich ein­setz­te) – als ob es sich nicht um gequäl­te, gede­mü­tig­te Men­schen, son­dern um eine Hor­de gemein­ge­fähr­li­cher Rabau­ken gehan­delt hät­te, bloß weil die Men­schen dort in chau­vi­nis­ti­scher Umge­bung ihr Deutsch­sein behaup­te­ten. Wäre ich für eine fran­zö­si­sche, kam­bo­dscha­ni­sche oder india­ni­sche Min­der­heit auf die Bar­ri­ka­den gegan­gen, hät­te mich die­sel­be Jour­nail­le mit Jubel­or­gi­en gefei­ert. Trotz ein­schlä­gi­ger Erfah­run­gen war ich scho­ckiert. Sind die­se Leu­te per­vers oder bezahlt?, frag­te ich mich. Nein, sag­te ich mir, es sind Deut­sche, der­lei ist bei kei­ner ande­ren Nati­on denk­bar. Ceausescu wur­de in die­sem Lager für den »Weih­nachts­mann« im kom­mu­nis­ti­schen Osten gehal­ten. Daß mich die Geschich­te spä­ter auf das Genau­es­te bestä­tig­te, ver­an­laß­te kei­nen zu einem Wort der Entschuldigung.

Das ereig­ne­te sich wäh­rend der Jahr­zehn­te 1970/80, es hängt mir bis heu­te bei den Medi­en an. Nun kam es aber nach 1989/90 zur Gro­tes­ke, daß mir in Rumä­ni­en aus­drück­lich für eben jene bei­den Jahr­zehn­te öffent­li­che Ehrun­gen zuteil wur­den und gera­de jetzt wie­der wer­den. »Für stand­haf­te Bekämp­fung der Dik­ta­tur auch nach Ihrer Emi­gra­ti­on« ist u. a. in der Urkun­de ver­merkt, die mir bei der Ver­lei­hung des Dr. h.c. der Uni­ver­si­tät Buka­rest über­reicht wur­de. Der Rek­tor ergänz­te: »Sie haben in jenen Jahr­zehn­ten mit Ihren Inter­views im Radio ›Free Euro­pe‹ allen Men­schen in unse­rem Land Mut gemacht.« Ich war nahe dar­an, ihm zu ant­wor­ten: »O ja, aber gegen den Trend der west­li­chen Intel­li­gen­zi­ja.« Das hal­te ich für entlarvend.

Ich bin es leid, mir über die­se Din­ge den Kopf zu zer­bre­chen, es sei denn, ich ent­schlös­se mich, ein Buch dar­über zu schrei­ben. Doch cui bono?, fra­ge ich mich in einer Gesell­schaft, die aus ihrer Kul­tur­de­fi­ni­ti­on die Grund­wer­te Fami­lie und Kind strich und sich sel­ber damit ad acta legt? Stimmt es nicht nach­denk­lich, daß ich mich in Isra­el im Kreis deutsch­spre­chen­der und trotz allem deut­scher Kul­tur anhän­gen­der hoch gebil­de­ter Juden offe­ner, frei­er über unse­re Befind­lich­kei­ten äußern kann als unter Deut­schen? Aus mei­ner Kor­re­spon­denz mit dem deutsch-hebräi­schen Lyri­ker Man­fred Wink­ler geht man­ches dar­über her­vor. Nir­gend­wo in Deutsch­land erfuhr ich seit mei­ner Aus­wan­de­rung ’68 die Hoch­ach­tung vor deut­scher Kul­tur­leis­tung, zu der die­se geschei­ten Juden bereit sind, nir­gends die­se wache Luzi­di­tät der Argu­men­ta­ti­on wie bei die­sen Juden des »Lyris-Krei­ses«, die mich wie­der­hol­te Male mit schie­rem Ent­set­zen nach den »Ano­ma­lien deut­scher Intel­lek­tua­li­tät« frag­ten. Mei­ne Rei­sen nach Isra­el – die bis­her letz­te im Herbst v. J. – die­nen mei­ner Rege­ne­ra­ti­on, und ich hör­te dort mehr als ein­mal auch die Fra­ge: Wie lan­ge noch die­se »edle« deut­sche Selbst­kas­tei­ung?, wir glau­ben sie den Deut­schen mitt­ler­wei­le nicht mehr …

Ich habe in mei­nen Roma­nen Wenn die Adler kom­men (1996) und Die Wie­der­kehr der Wöl­fe (2006) – Gott sei’s geklagt – mit eini­gen sakro­sank­ten deut­schen Unrich­tig­kei­ten in der Dar­stel­lung der Geschich­te des 20. Jahr­hun­derts andeu­tungs­wei­se auf­zu­räu­men ver­sucht, die längst auf dem gan­zen Glo­bus, nur nicht in Deutsch­land klar­ge­stellt wur­den – und habe auch dafür bezahlt. Doch das fing schon mit dem Roman Der Tanz in Ket­ten (1. Aufl. ’77) an. Bedeu­ten­de deut­sche Tages­zei­tun­gen lehn­ten eine Rezen­si­on ab, weil – so wur­de mir aus ers­ter Hand über­mit­telt – der Roman lin­ke Tabus deku­vrie­re (allein die FAZ, die damals noch eini­ges wert war, ver­öf­fent­lich­te eine Bespre­chung). Dabei schrieb ich alles ande­re als einen poli­tisch ten­den­ziö­sen Roman! Ich berich­te­te erzäh­lend von Fak­ten, vom Rea­len. Das muß­te ich als der Bote mit der bösen Nach­richt bezah­len. Und die­ser sel­be Roman, den man in der Bun­des­re­pu­blik als stö­rend emp­fand – er könn­te das gute Ver­hält­nis zu Ceau­ses­cu beein­träch­ti­gen, er über­trei­be die nega­ti­ve Zeich­nung, er stif­te Unfrie­den – wur­de knapp drei­ßig Jah­re spä­ter von der gro­ßen Ana Blan­dia­na, Rumä­ni­ens welt­be­rühm­ter Lyri­ke­rin, als (wört­lich) »der ers­te, der kennt­nis­reichs­te, der bis heu­te bes­te Roman über die sta­li­nis­ti­sche Ära in Rumä­ni­en« bezeich­net. Was hilft es ihm? Die Fest­stel­lung kommt ein paar Jahr­zehn­te zu spät – die Jour­nail­le von der Süd­deut­schen bis zur Zeit ver­hin­der­te die öffent­li­che Kennt­nis­nah­me eines authen­ti­schen bel­le­tris­ti­schen Berichts über ein damals fast zu Tode gequäl­tes Land. Und mach­te sich damit schuldig.

Gele­gent­lich drängt sich mir ohne Dazu­tun auf, ob die über sie­ben Jah­re Gefäng­nis, dazu die Par­ti­sa­nen-Jah­re und der pau­sen­lo­se ver­deck­te Wider­stand gegen die Dik­ta­tur sinn­voll, d.h. der rich­ti­ge Weg waren. Ich ging – wie vie­le ande­re! – die­sen Weg in der Vor­stel­lung, ihn mei­nem Bild von einer frei­en Welt, die wir im Wes­ten rea­li­siert sahen, schul­dig zu sein. Nun, die »freie Welt« der Deut­schen mach­te mir den Irr­tum sofort bewußt: Als ich weni­ge Tage nach mei­ner Ankunft in Mün­chen beim Kul­tur­de­zer­nen­ten der Stadt, Dr. Her­bert Hohen­em­ser, mit der Bit­te vor­stel­lig wur­de, mir even­tu­ell bei einer Arbeits­su­che behilf­lich zu sein, und ihm wunsch­ge­mäß einen Zwei-Minu­ten-Abriß mei­nes Lebens vor­ge­tra­gen hat­te – wobei ich die Knast­jah­re wegen anti­kom­mu­nis­ti­scher Akti­vi­tä­ten nicht umging –, wur­de ich kühl ange­schaut und muß­te von dem Her­ren hören: Das ver­stün­de er nicht – er sel­ber sym­pa­thi­sie­re »mit dem kom­mu­nis­ti­schen Gedan­ken­gut«. Ich sah mich zurück­ver­setzt in ein Ver­hör bei der Secu­ri­ta­te, als mir ein Gene­ral­ma­jor den stein­rei­chen, in der Schweiz leben­den Char­lie Chap­lin und den in Ost-Ber­lin leben­den Bert Brecht als Bei­spie­le »hoher fort­schritt­li­cher Intel­lek­tua­li­tät« unter die Nase rieb, um mir mei­ne »fal­sche poli­ti­sche Ein­stel­lung« deut­lich zu machen.

Der von Ihnen ver­ehr­te Dr. Armin Moh­ler, des­sen Kon­ser­va­ti­ve Revo­lu­ti­on mir ehe­mals von einem Bekann­ten nach Rumä­ni­en gebracht wor­den war, schrieb 1977 nach dem Erschei­nen mei­nes Romans Der Tanz in Ket­ten in Cri­ticón: »Wäre der Roman Der Tanz in Ket­ten von einem Exil­rus­sen geschrie­ben wor­den, er hät­te sei­nen Autor in Deutsch­land berühmt gemacht – Ber­gels Pech ist es, ein Deut­scher zu sein.« Ich blieb dem muti­gen und unbe­irr­ba­ren Mann, der mir zum ers­ten öffent­li­chen Auf­tritt in Deutsch­land ver­half (Sie­mens-Stif­tung: »Süd­ost­eu­ro­pa als poli­ti­sches Rät­sel«), bis zu sei­nem Tod ver­bun­den, wenn auch dank sei­ner Ner­ven­er­kran­kung zuletzt ohne Kom­mu­ni­ka­ti­on. Ich schä­me mich für den Umgang unse­rer ton­an­ge­ben­den Intel­lek­tu­el­len mit ihm: Ihr unmün­di­ger und ver­wirr­ter Ori­en­tie­rungs­be­griff ließ sie auch schon zu Hit­ler-Zei­ten auf der fal­schen Sei­te ste­hen. – Genug davon! Ruhe und Muße in mei­ner Cos­ter­ma­no-Ein­sam­keit ver­lei­te­ten mich zu all­zu­brei­ter Aus­las­sung; sehen Sie es mir nach.

Bes­te Wün­sche und Grüße,

Hans Ber­gel

Schnell­ro­da, 22.X.2012

Sehr geehr­ter Herr Bergel,

ich ant­wor­te sehr spät auf Ihren aus­führ­li­chen und für mich sehr wich­ti­gen Brief vom 2. Juli, des­sen Inten­si­tät und Offen­heit mich ehrt. Ich reagier­te nicht gleich, da Sie in Ihrem süd­li­chen Refu­gi­um nicht erreich­bar sei­en, wie Sie schrie­ben. Viel­leicht sind Sie nun schon aus Ita­li­en zurück­ge­kehrt oder sogar schon wie­der dort, den Novem­ber mei­dend, der zumin­dest in Sach­sen-Anhalt einer der min­der schö­nen Mona­te ist. Jeden­falls hof­fe ich, daß mein Brief Sie bald erreicht.

Es hat mich erschüt­tert, daß jemand wie Sie (der als Deut­scher im Aus­land unsäg­lich litt) nach vier Jahr­zehn­ten im Kern­land nur noch qua Paß sich als Deut­scher begreift und den Rück­zug in eine Art »inne­res Reich« ange­tre­ten hat. Das Selt­sa­me ist, daß mich Ihr Bericht von all Ihrem Ekel und Ihrer Fas­sungs­lo­sig­keit über die Zustän­de in unse­rem Land erschüt­ter­te, obwohl ich solch ein Bekennt­nis ahn­te. Denn es ist eher so, daß ich die Nai­vi­tät oder die Blind­heit, die Lebens­lü­ge oder die Angst nicht begrei­fen kann, mit der so vie­le unse­rer Lands­leu­te sich um einen kla­ren Blick auf die deut­sche Lage brin­gen. Im intel­lek­tu­el­len Milieu tritt nicht sel­ten neben die Lebens­lü­ge eine klar­sich­ti­ge, böse Absicht, gespeist aus einer Art kul­tu­rel­lem Selbst­haß, der sich als Wunsch nach flä­chen­de­cken­der Iden­ti­täts­zer­stö­rung äußert.

Die »Sche­re im Kopf«, die in der »offe­nen Gesell­schaft« nicht als sol­che erkannt wird, ist jeden­falls ein nor­mie­ren­des Moment ers­ter Güte. Selbst­zen­sur, Fol­gen­ab­wä­gung, Sprachtar­nung und der Auto­ma­tis­mus der Schwei­ge­spi­ra­le (die Noel­le-Neu­mann beschrieb) sind die Fol­gen der Anwe­sen­heit eines Auges, das jeder selbst auf sich ruhen läßt. Wir selbst über­neh­men die Arbeit des »Amtes«, die unfrei­wil­lig-frei­wil­li­ge Über­wa­chung qua face­book und­so­wei­ter leis­tet wei­te­res, und ganz zuletzt (das setz­te viel­leicht vor zehn bis zwölf Jah­ren so rich­tig ein) ist die anony­me Denun­zia­ti­on in den Rang einer Pfand­fin­der­tu­gend erho­ben wor­den: auf­pas­sen, beob­ach­ten, mel­den – so eine Art Wild­hü­ter­job, ein Wald­brand­früh­warn­sys­tem. Einer der bes­ten Autoren mei­nes Ver­lags hat das bei­na­he para­no­ide Gefühl der Unfrei­heit unse­ren »Kampf gegen unsicht­ba­re Geg­ner« genannt – er ist mit die­ser Deu­tung viel wei­ter vor­ge­sto­ßen, als das jede Extre­mis­ten-Defi­ni­ti­on des Ver­fas­sungs­schut­zes je vermöchte.

Ein Wort noch zu Moh­ler, von des­sen Rol­le in Ihrem Leben ich freu­dig las: Ich war sein letz­ter Ver­le­ger, hielt sei­ne Grab­re­de und tele­fo­nie­re ab und an mit sei­ner Frau, die in Otto­brunn in einem Alters­heim lebt. Ich lege Ihnen die Bio­gra­phie bei, die in mei­nem Ver­lag erschien, viel­leicht haben Sie Muße und kön­nen einen Blick hineinwerfen.

Gruß aus Schnellroda,

Götz Kubit­schek