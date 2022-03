Sammelstelle für Gedrucktes (43)

Die über­zeug­te Katho­li­kin setzt auf einen Knall­hart-Kurs gegen Ein­wan­de­rung: Die Gran­de Nati­on erle­be einen «Bevöl­ke­rungs­aus­tausch» – doch um sich der Isla­mi­sie­rung zu erweh­ren, dür­fe man sich nicht mit dem Libe­ra­lis­mus ver­bün­den, son­dern müs­se sich viel­mehr auf die Tra­di­ti­on eines wehr­haf­ten Chris­ten­tums besinnen.

Das erin­nert an Zemmour,

der gera­de eine Men­ge Bewe­gung in die fest­ge­fah­re­ne Rech­te jen­seits des Rheins bringt. Der 63-Jäh­ri­ge, der aus einer jüdisch-alge­ri­schen Fami­lie stammt, ver­sucht, Mari­ne Le Pen rechts zu über­ho­len. Zem­mour spricht den Volks­aus­tausch so direkt an, wie es sich die Popu­lis­ten sel­ten trau­en: «Wir wer­den auf­hö­ren, unse­re eige­ne Erset­zung zu finan­zie­ren», erklär­te der ehe­ma­li­ge Journalist,

der auch ob die­ser im RN kaum noch ver­nehm­ba­ren Tönen Mari­on Maré­chal auf sei­ne Sei­te zog.

In der Tat kul­ti­viert Zem­mour den Ges­tus des Kom­pro­miß­lo­sen, so daß er in Deutsch­land prompt auf der berüch­tig­ten, sei­ten­lan­gen Unver­ein­bar­keits­lis­te der AfD pla­ziert würde.

Viral ging zuletzt Zem­mours kla­re Kan­te gegen­über außer­eu­ro­päi­scher Zuwanderung:

“If you’­re elec­ted pre­si­dent, and peop­le like me want to come to Fran­ce for a bet­ter life, will it be possible?” Zem­mour: “No 😁” pic.twitter.com/4nDOA2hM3u — Shani­qua Pos­ting Delu­si­ons (@DeIudedShaniqwa) March 8, 2022

Wenig über­ra­schend ist es da, daß Nicht-Rech­te aller Art in Zem­mour einen »Scharf­ma­cher« sehen.

Nico­le Anli­ker stellt in der NZZ (v. 5.3.2022) die The­se auf, daß bei­de Scharf­ma­cher – Zem­mour und Le Pen – den Wahl­kampf zwi­schen Paris und Mar­seil­le dominieren:

Le Pen und vor allem Zem­mour dik­tie­ren das Nar­ra­tiv des öffent­li­chen Dis­kur­ses. Ein­wan­de­rung, inne­re Sicher­heit und Isla­mis­mus haben sie zu den domi­nie­ren­den The­men im Prä­si­dent­schafts­wahl­kampf gemacht. Auch wenn sie unbe­strit­ten geschmack­los und grenz­über­schrei­tend dar­über refe­rie­ren, muss ihnen zuge­stan­den wer­den: Sie ver­ste­hen es, die Sor­gen eines wich­ti­gen Teils der Bevöl­ke­rung zuoberst auf die poli­ti­sche Agen­da zu setzen,

wobei man, ver­gleicht man die Situa­ti­on mit der­je­ni­gen in West­deutsch­land, kon­sta­tie­ren könn­te, daß die­ses urei­ge­ne Mobi­li­sie­rungs­the­ma Mas­sen­mi­gra­ti­on im Port­fo­lio der AfD momen­tan kaum noch auftaucht.

Aber blei­ben wir in Frank­reich, wo der Trend ein ande­rer ist. Patrio­ti­sche Wäh­ler gou­tie­ren dort die Absa­ge an Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus und wei­te­re Zuwan­de­rung, was sich auch in Umfra­gen niederschlägt:

Knapp ein Drit­tel der Wäh­ler will beim ers­ten Wahl­gang am 10. April für einen der bei­den Kan­di­da­ten stimmen.

Natür­lich fehlt in der BRD ein »deut­scher Zem­mour«, ja sogar eine »deut­sche Le Pen« ist nicht zu ent­de­cken. Und just jener AfD-Akteur, der eini­ge Ele­men­te die­ser Power-Per­sön­lich­kei­ten in sich ver­kör­pert, ist wei­ter­hin auf sein Stamm­land im Her­zen Deutsch­lands beschränkt.

Dabei lägen die The­men für die Rück­kehr in die Offen­si­ve nicht nur in Frank­reich auf dem Tisch, son­dern auch bei uns: Ver­lust der Kauf­kraft, Infla­ti­on, Zuspit­zung der Arm-Reich-Pola­ri­sie­rung als Grün­de für die Zwei­stel­lig­keit Zem­mours und Le Pens sind ja eben­so deut­sche The­men wie die Fra­ge der Überfremdung.

Anli­kers Schel­te der fran­zö­si­schen Lin­ken – »Wer aktiv die Augen vor reel­len Anlie­gen und Pro­ble­men ver­schliesst, muss sich nicht wun­dern, wenn er ins Abseits gerät« – fällt damit auch auf Tei­le der deut­schen Rech­ten zurück.

Ist Zem­mours zuspit­zen­der Wahl­kampf aber nun das Ende der Le-Pen-Ansprü­che? Nein, so schnell soll­te man sie nicht abschrei­ben (zumal Mari­ne Le Pen, je nach Umfra­ge, immer noch 3 bis 5 Pro­zent­punk­te vor Zem­mour steht). Wäh­rend Zem­mour nun rechts der Mit­te Stim­men ein­sam­melt, blickt Le Pen auf das lin­ke Trümmerfeld:

Sie nutzt die Schwä­che der Lin­ken für sich aus und fischt auch im Arbei­ter­mi­lieu nach Wäh­ler­stim­men. Neben ihrem her­kömm­li­chen The­ma, Iden­ti­tät, setzt sie die­ses Mal auch auf die Erhö­hung der Kauf­kraft als zen­tra­les The­ma ihrer Kam­pa­gne. Das ist ein klu­ger Schach­zug. Laut Umfra­gen gehört die Kauf­kraft zu den gröss­ten Sor­gen der Franzosen.

Anli­ker fährt fort, was Sezes­si­on-im-Netz-Leser seit den Ana­ly­sen von Dani­el Fiß und den Aus­füh­run­gen Alain de Benoist bereits ahnten:

Le Pen setzt damit auf eine ande­re Wäh­ler­schaft als Zem­mour. Zwar haben sich bei­de stark auf Iden­ti­täts­fra­gen ein­ge­schos­sen, doch Le Pen kommt neben ihrem radi­ka­len Neben­buh­ler mitt­ler­wei­le als volks­na­he Gemäs­sig­te daher, die sich auch um die sozi­al Abge­stie­ge­nen sorgt. Zem­mour, der intel­lek­tu­el­le Medi­en- und Insze­nie­rungs­pro­fi, spricht der­weil vor allem Tei­le der katho­lisch-kon­ser­va­ti­ven Bour­geoi­sie mit Nähe zu wirt­schafts­li­be­ra­len Ideen an.

Wird hier, trotz aller offen aus­ge­tra­ge­nen Riva­li­tät, eine Arbeits­tei­lung zur Erwei­te­rung der Reso­nanz­räu­me für die poli­ti­sche Rech­te manifest?

Ja, meint Anliker:

Auch wenn sich die bei­den gegen­sei­tig Stim­men strei­tig machen und Zem­mour mit sei­ner Kan­di­da­tur gar Le Pens Ein­zug in die Stich­wahl gegen Prä­si­dent Emma­nu­el Macron ver­hin­dern könn­te – dank ihren unter­schied­li­chen Pro­fi­len haben sie das Wäh­ler­po­ten­zi­al am rech­ten Rand erweitert.

Und das ist doch eine posi­ti­ve Nach­richt für Frankreich.

Ob das patrio­ti­sche Deutsch­land von sei­nen Pen­dants in Frank­reich, gleich wel­chem Akteur man per­sön­lich zuge­neigt sein mag, ler­nen wird, steht frei­lich in den Sternen.