Netzfundstücke (119) – Rus, Impfdating, Umkehrung

urteil­te der Autor der fol­gen­den Zei­len in den Netz­fund­stü­cken (114) »Putin, Otte, Wie­chert« über die neue, bei Manu­scrip­tum erschie­ne­ne Putin-Bio­gra­phie von Tho­mas Fasbender.

Ein Urteil, das Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza in ihrem jüngs­ten Vor­stel­lungs­vi­deo teilt und Fas­ben­ders ein­zig­ar­ti­gen Blick auf das im Ent­ste­hen begrif­fe­ne impe­ria­le Ruß­land des 21. Jahr­hun­derts herausstreicht:

Im Nor­den des unge­heu­ren Flä­chen­kon­ti­nents, des­sen Osten im Auf­stieg begrif­fen ist, wäh­rend der Wes­ten im Abend­licht glänzt, ist Ruß­land viel­leicht das neue Dazwischen.

Fas­ben­ders kennt­nis­rei­che Bio­gra­phie über Wla­di­mir W. Putin erhal­ten Sie natür­lich wie immer direkt hier, bei Antai­os, dem größ­ten kon­ser­va­ti­ven Versandbuchhandel.

In den Netz­fund­stü­cken (114) wur­de außer­dem auf eine älte­re ARTE-Doku­men­ta­ti­on hin­ge­wie­sen, die den Wech­sel der Macht von Boris Jel­zin zu Putin nachzeichnet.

Seit­dem ist frei­lich viel gesche­hen und der Putin von heu­te ein ande­rer als der dama­li­ge – Fas­ben­der spricht von einem Putin 2.0, der ab dem Jahr 2012 einen schär­fe­ren Ton anschlägt und die bereits prä­sen­te Abwehr­hal­tung gegen­über dem Wes­ten ausbaut.

Ruß­land hat sich unter Putin geo­po­li­tisch in Stel­lung gebracht und macht unver­hoh­len Ansprü­che gel­tend: Geor­gi­en, die Krim sowie die Repu­bli­ken im Osten der Ukrai­ne. Außen­po­li­ti­sche Inter­es­sen ver­schmel­zen mit dem alten Kampf um die Rus, die nun in der groß­an­ge­leg­ten mili­tä­ri­schen Offen­si­ve in der Ukrai­ne kulminieren.

Anders als in Geor­gi­en oder wie beson­ders auf der Krim gesche­hen, wird der mili­tä­ri­sche Ein­satz nicht mehr bedeck­män­telt, son­dern offen geführt. Der Maß­stab der Ope­ra­ti­on läßt die Ver­schleie­rungs­tak­ti­ken nicht zu, die bis­her Anwen­dung fan­den. Aus die­ser Per­spek­ti­ve lesen sich die rus­si­schen Mili­tär­in­ter­ven­tio­nen seit Geor­gi­en wie der lang­sa­me Auf­bau zum Krieg gegen die Ukraine.

Der fran­zö­si­sche Doku­men­tar­fil­mer Fré­dé­ric Tonol­li hat die­sen Auf­bau, Die Rück­kehr des rus­si­schen Bären, doku­men­tiert und sowohl Kri­ti­ker als auch Unter­stüt­zer des neu­en Ruß­lands zu Wort kommenlassen:

Noch ein Zuschlag zum Krieg zwi­schen Ruß­land und der Ukrai­ne; die Lage­ein­schät­zung von Micha­el Lüders, Poli­tik­wis­sen­schaft­ler und bekannt für sei­ne Ana­ly­sen zur Geo­po­li­tik im Nahen Osten:

Abge­se­hen vom Krieg im Osten Euro­pas ist Coro­na wei­ter­hin prä­sent bzw. kämpft Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach hän­de­rin­gend dar­um, daß ange­sichts der exis­ten­ti­el­le­ren Nöte (stei­gen­de Ener­gie­kos­ten, Infla­ti­on etc.), die der Krieg in der Ukrai­ne zur Fol­ge hat, Coro­na nicht in Ver­ges­sen­heit gerät. Schließ­lich ste­cken wir ja mit­ten in einer Pandemie!

Und Obacht ist wei­ter­hin ange­bracht, denn wäh­rend alle Augen auf Kiew gerich­tet sind, bas­telt man im Bun­des­tag flei­ßig an der all­ge­mei­nen Impf­pflicht. Der­weil Öster­reich nach Ein­füh­rung der Impf­pflicht wie­der davon abge­rückt ist und im Groß­teil unse­rer euro­päi­schen Nach­bar­län­der die Maß­nah­men auf­ge­ho­ben oder ihr Ende ein­ge­läu­tet wur­de, trot­tet man in Deutsch­land in die ent­ge­gen­ge­setz­te Richtung.

Der deut­sche »Free­dom Day« ist eine Mogel­pa­ckung, in des­sen Kern ein Maß­nah­men­pa­ket mit dem Namen »Basis­schutz« steckt. Doch das Volk trot­tet im gro­ßen und gan­zen mit. Dabei läßt sich eine erstaun­li­che Kon­ti­nui­tät zwi­schen der Boos­ter­be­reit­schaft und undif­fe­ren­zier­ten Jubel­ari­en auf die ukrai­ni­sche Wider­stands­kraft fest­stel­len. Es geht von einem hys­te­ri­schen Wahn­zu­stand in den nächsten.

Ein Dating­rat­ge­ber der etwas ande­ren Art zeigt, wel­che selt­sa­men Blü­ten die­ser Mas­sen­wahn treibt: Mar­ty­na Rieck geht für die Ham­bur­ger Aus­füh­rung des urba­nen Life­sty­l­ema­ga­zins Mit Ver­gnü­gen der Fra­ge nach, ob »man ein*en Impfgegner*in daten« könne.

Der zeit­geis­ti­ge Ein­satz der Gen­der­stern­chen signa­li­siert bereits, wie die Ant­wort auf die­se Fra­ge aus­fal­len wird. »Wie geht Lie­be nach Coro­na – vor allem, wenn der Impf­sta­tus in der App ange­zeigt wird?« Der Alarm für abwei­chen­des Ver­hal­ten und gefähr­li­che Gedan­ken, die kon­trär zu denen der eige­nen kos­mo­po­li­ti­schen Peer­group der ange­sag­ten Ham­bur­ger Sze­ne­vier­tel läuft, wird von Rieck feinjustiert:

Es ist ganz natür­lich, dass man sich mit jeman­dem tref­fen möch­te, der auf gesun­de Wei­se mit Ängs­ten umge­hen kann und zudem noch eine Mei­nung ver­tritt, die in der Wis­sen­schaft ver­an­kert ist und nicht in Q‑A­non-Foren…

Und wei­ter geht es mit der coro­na­kon­for­men Opti­mie­rung der Partnersuche:

Um nach einer Pan­de­mie eine neue Bezie­hung ein­zu­ge­hen, ist es wich­tig, kon­kre­te Fra­gen dar­über zu stel­len, wie sich jemand wäh­rend der Pan­de­mie ver­hal­ten hat.

Hat­ten Sie beim Ein­kauf ein­mal kei­ne Mas­ke auf? Dann ste­hen Ihre Chan­cen, Frau Rieck in die Ham­bur­ger Sze­ne­bars aus­zu­füh­ren, eher schlecht. Wie man mit den Auf­war­tun­gen Unge­impf­ter zu ver­fah­ren habe, macht Rieck anhand des Erfah­rungs­be­richts einer Freun­din deutlich:

Sie match­te [auf der Dating­platt­form Tin­der] einen jun­gen Mann, freu­te sich dar­auf – nach Mona­ten ohne Dates, Küs­sen, Nähe und Bauchkrib­beln – end­lich wie­der schick essen zu gehen, sich nett zu unter­hal­ten und wer weiß was noch. Offen war sie. Unge­impft war er. Das wuss­te sie aber lei­der nicht, hat­te auch nicht gefragt. Bewusst wur­de ihr die­ses unpas­sen­de Match erst, als er mein­te, er kön­ne nicht ins Restau­rant rein und frag­te, ob sie nicht lie­ber spa­zie­ren gehen woll­ten. »Jetzt bin ich schon hier«, dach­te sie, was nach zwei Stun­den am win­di­gen Hafen ent­lang lau­fen jedoch schnell in Frust umsprang. Mist, hät­te sie mal mehr auf das nicht vor­han­de­ne Sprit­zen­sym­bol auf Tin­der geach­tet, dann hät­te sie sich ein Date erspart mit jeman­dem, mit dem es eh nie gepasst hät­te. Tja, Impfgegner*innen sind nach Coro­na defi­ni­tiv Teil der glei­chen Dating-No-Go-Lis­te gewor­den, der Jah­re zuvor schon AfD-Wähler*innen hin­zu­ge­fügt wurden…

Ein Para­de­bei­spiel dafür, wie sich der tota­li­tä­re Geist der »Mit­te« im All­tags­le­ben nie­der­schlägt. Den Untext gibt es in sei­ner Gesamt­heit hier zu lesen.

Coro­na und nun der Krieg in der Ukrai­ne ent­stel­len die tota­li­tä­re Ent­wick­lung im libe­ra­len Wes­ten zur Kennt­lich­keit. Aber wie paßt das zusam­men, Tota­li­ta­ris­mus und libe­ra­le Demo­kra­tien? Sind das nicht Gegen­sät­ze und gibt es theo­re­ti­sche Erklä­rungs­an­sät­ze für das Phänomen?

Der US-ame­ri­ka­ni­sche Phi­lo­soph Shel­don S. Wolin bezeich­ne­te die­se Ver­bin­dung aus Ele­men­ten libe­ra­ler Demo­kra­tien und tota­li­tä­rer Sys­te­me als einen »inver­tier­ten« bzw. »umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus«. Wolin defi­nier­te meh­re­re Wesens­merk­ma­le des »umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus«, von denen eines uns auf der poli­ti­schen Rech­ten bekannt vor­kom­men soll­te: die wei­che Form sei­ner Sank­tio­nen gegen­über kon­trä­ren Mei­nun­gen zur vor­geb­lich »alter­na­tiv­lo­sen« Mehrheitsmeinung.

Har­sche Bestra­fun­gen, wie sie für klas­sisch tota­li­tä­re Sys­te­me üblich sind, wer­den gemie­den, statt des­sen treibt man die­je­ni­gen, die auf­be­geh­ren, in den sozia­len Tod:

Unser tota­li­sie­ren­des Sys­tem hat jedoch sei­ne eige­nen Metho­den und Stra­te­gien ent­wi­ckelt. Sei­ne Genia­li­tät besteht dar­in, die tota­le Macht aus­zu­üben, ohne den Anschein zu erwe­cken, Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger zu errich­ten, ideo­lo­gi­sche Ein­heit­lich­keit zu erzwin­gen oder abwei­chen­de Ele­men­te gewalt­sam zu unter­drü­cken, solan­ge bis sie unwirk­sam sind.

Ent­schei­dend für den umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus ist das Kan­ni­ba­li­sie­ren der demo­kra­ti­schen Insti­tu­tio­nen, indem er das Sys­tem nicht von außen revo­lu­tio­när besei­tigt, son­dern von innen her­aus kor­rum­piert, wäh­rend­dem die »ent­po­li­ti­sier­te« Mas­se durch »mono­chro­ma­ti­sche« Medi­en auf Linie gebracht wird:

Auf dem stark struk­tu­rier­ten Markt­platz der Ideen, der von Medi­en­kon­glo­me­ra­ten ver­wal­tet wird, herr­schen jedoch die Ver­käu­fer und die Käu­fer pas­sen sich dem an, was die­sel­ben Medi­en zum »Main­stream« erklärt haben. Die freie Zir­ku­la­ti­on von Ideen ist durch ihre kon­trol­lier­te Zir­ku­la­ri­tät ersetzt worden.

Coro­na und jetzt der Krieg in der Ukrai­ne zei­gen, wie die­se Ein­eb­nung auf eine medi­al-gestrick­te Rea­li­tät mus­ter­gül­tig funk­tio­niert und mit den Sozia­len Medi­en eine sich selbst­ver­stär­ken­de Strom­li­ni­en­för­mig­keit erfährt, die das Ver­fal­len in einen Mas­sen­rausch begünstigen.

Gleich­wohl betrach­te­te Wolin das post­de­mo­kra­ti­sche Phä­no­men, ähn­lich wie sein euro­päi­sches Pen­dant Colin Crouch, aus einer lin­ken Per­spek­ti­ve und mit Fokus auf die Bush-Ära, wes­we­gen er für die Ver­mäh­lung neo­li­be­ra­ler Akteu­re mit pro­gres­sis­ti­schen Kräf­ten der Lin­ken, die zum wesent­li­chen Trä­ger der von ihm kri­ti­sier­ten Ent­wick­lung wur­den, blind blieb.

Aus die­ser lin­ken Grund­hal­tung ent­springt fer­ner Wolins unan­ge­brach­tes Grund­ver­trau­en in die demo­kra­ti­sche Idee: Er über­sieht die in der Demo­kra­tie imma­nen­te Ten­denz, bei der kon­se­quen­ten Anwen­dung ihrer Grund­prin­zi­pi­en in eben­je­ne Ver­falls­for­men abzu­drif­ten, die Wolin für kor­ri­gier­bar und »ledig­lich« für einen Aus­druck kapi­ta­lis­ti­scher Kor­rum­pie­rung hält. Auf der Basis einer grund­sätz­li­chen Demo­kra­tie­kri­tik ist der »umge­kehr­te Tota­li­ta­ris­mus« also kein ein­zig­ar­ti­ges Ereig­nis, kei­ne tra­gi­sche Fehl­ent­wick­lung, son­dern die natür­li­che Nie­der­gangs­form demo­kra­ti­scher Systeme.

Unge­ach­tet die­ser Kri­tik sind Wolins Ana­ly­sen lesens­wert, beson­ders im Hin­blick auf die Instru­men­ta­li­sie­rung der Mas­se in jüngs­ter Zeit. Ähn­lich sah das der Westend Ver­lag, der Wolins Demo­cra­cy Incor­po­ra­ted. Mana­ged Demo­cra­cy and the Spec­ter of Inver­ted Tota­li­ta­ria­nism nun mit dem Titel Umge­kehr­ter Tota­li­ta­ris­mus. Fak­ti­sche Macht­ver­häl­nis­se und ihre zer­stö­re­ri­schen Aus­wir­kun­gen auf unse­re Demo­kra­tie ins Deut­sche über­setzt und mit einem Vor­wort von Rai­ner Maus­feld ver­se­hen hat, der im Jahr 2015 mit War­um schwei­gen die Läm­mer? in eine ähn­li­che Ker­be wie Wolin schlug.

In einem kur­zen Gespräch mit dem Ver­lag stellt Maus­feld Wolins Werk dem deut­schen Leser vor:

Einen rech­ten Blick auf das Phä­no­men »Post-Demo­kra­tie« nimmt übri­gens Karl­heinz Weiß­mann im gleich­na­mi­gen kapla­ken vor. Sowohl Wolins Umge­kehr­ten Tota­li­ta­ris­mus als auch Weiß­manns Über­sicht zu post­de­mo­kra­ti­schen Theo­rien erhal­ten Sie hier, bei Antaios.