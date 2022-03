Die ukrainische Frage (3/3)

Sowohl im Ers­ten wie im Zwei­ten Welt­krieg gab es eine ukrai­ni­sche Fra­ge, die aus den nicht zu leug­nen­den Son­der­be­stre­bun­gen der klein­rus­si­schen Bevöl­ke­rung, der Men­schen des erst spät rus­si­fi­zier­ten und eine Zeit­lang unter der pol­ni­schen Herr­schaft ste­hen­den Lan­des, ent­stan­den ist.« (Maull: Poli­ti­sche Geo­gra­phie, S. 411 f)

Die­ses Natio­nal­be­wußt­sein wur­de von einem His­to­ri­ker geschaf­fen. Nicht von ihm allein, son­dern in Zusam­men­ar­beit mit einer Viel­zahl von Gleich­ge­sinn­ten, in einer Zeit, in der die Ukrai­ne nicht mehr als eine Mög­lich­keit war, die von eini­gen Leu­ten stark gewollt wur­de. Das nega­ti­ve Pen­dant zur geschichts­po­li­ti­schen Begrün­dung der Ukrai­ne fin­den wir heu­te in der eben­so geschichts­po­li­tisch begrün­de­ten Infra­ge­stel­lung ihrer Exis­tenz durch Putin, der nicht müde wird, die Künst­lich­keit die­ses Gebil­des zu betonen.

Zen­tral für die Wie­der­ent­de­ckung der ukrai­ni­schen Nati­on war der His­to­ri­ker Mycha­j­lo Hru­schew­skyj (1866 – 1934), der in einer umfang­rei­chen Geschich­te des ukrai­ni­schen Vol­kes, ent­ge­gen der übli­chen Auf­fas­sung von der Ein­heit der Ost­sla­wen, die unter­schied­li­che Ent­wick­lung von Ukrai­nern (damals Klein­rus­sen genannt) und Rus­sen betonte.

Beför­dert wur­de sei­ne Auf­fas­sung vor allem durch den Ers­ten Welt­krieg, in dem Ukrai­ner auf bei­den Sei­ten kämp­fen muß­ten. Die Öster­rei­cher sahen recht früh die Mög­lich­keit, durch die Pro­pa­gan­da einer ukrai­ni­schen Nati­on das Zaren­reich zu desta­bi­li­sie­ren, zumal sich die Ukrai­ner unter der habs­bur­gi­schen Kro­ne kul­tu­rell wesent­lich bes­ser ent­fal­ten konn­ten als in Rußland.

Schon zu Beginn des Ers­ten Welt­krie­ges wur­den ein­zel­ne Schrif­ten von Mycha­j­lo Hru­schew­skyj daher auf deutsch publi­ziert. Eine Zusam­men­fas­sung sei­ner The­se erschien 1915 in Wien unter dem Signet einer Ver­ei­ni­gung, die sich »Bund zur Befrei­ung der Ukrai­ne« nann­te. (Vgl. Mycha­j­lo Hru­schew­skyj: Die ukrai­ni­sche Fra­ge in his­to­ri­scher Ent­wick­lung, Wien 1915)

Der kur­ze geschicht­li­che Abriß, den Hru­schew­skyj dar­in bie­tet, geht von den bekann­ten gemein­sa­men Ursprün­gen der Rus­sen und der Ukrai­ner in der Kie­wer Rus aus und sieht den Nie­der­gang des ukrai­ni­schen Selbst­be­wußt­seins durch die Anglie­de­rung der Gebie­te erst nach Litau­en, dann nach Polen bedingt.

Die höhe­ren Schich­ten des ukrai­ni­schen Vol­kes unter­lie­gen der Polo­ni­sie­rung, und das ukrai­ni­sche Natio­nal­le­ben löst sich lang­sam auf. (Hru­schew­skyj: Die ukrai­ni­sche Fra­ge, S. 17 f)

Die Wie­der­ge­burt erfolg­te über das Kosa­ken­tum, das sich eine unab­hän­gi­ge Posi­ti­on erar­bei­ten konn­te und als Ver­tre­ter ukrai­ni­scher Inter­es­sen inter­pre­tiert wird. Im Auf­stand der Kosa­ken unter Boh­dan Chmel­nyz­kyj im Jah­re 1648 gegen die Polen sieht Hru­schew­skyj die Idee eines ukrai­ni­schen Staa­tes in sei­nen eth­no­gra­phi­schen Gren­zen auf­tau­chen. Aller­dings leis­te­ten die Kosa­ken 1654 mit dem Ver­trag von Pere­jaslaw den Treu­eid gegen­über dem Zaren (was 300 Jah­re spä­ter, anläß­lich der Jubel­fei­er, zur Schen­kung der Krim an die Ukrai­ne füh­ren sollte).

Schließ­lich einig­ten sich die Polen und die Rus­sen über die Auf­tei­lung der Ukrai­ne 1667 in einem Ver­trag, der die ukrai­ni­schen Gebie­te west­lich des Dnjepr, bis auf Kiew und Umge­bung, dem pol­ni­schen Staat zubil­lig­te, wäh­rend der Rest bei Ruß­land blieb. Die Ukrai­ner unter Het­man Doro­schen­ko ver­bün­de­ten sich dar­auf­hin mit den Tür­ken, die ihnen ver­spra­chen, die ukrai­ni­schen eth­no­gra­phi­schen Gebie­te »bis Prze­mysl und Sam­bor, bis an die Ufer der Weich­sel und des Nie­men, bis Siewsk und Putiwl« zu befrei­en. (Ebd., 25 f.)

Das schei­ter­te eben­so wie der halb­her­zi­ge Ver­such, im Schat­ten der Schwe­den vom Nor­di­schen Krieg zu pro­fi­tie­ren. Die Selbst­ver­wal­tung der Ukrai­ne wur­de von Katha­ri­na der Gro­ßen abge­schafft, den Nie­der­gang des ukrai­ni­schen Natio­nal­be­wußt­seins sieht Hru­schew­skyj aber in der wil­li­gen Unter­wer­fung der Eli­ten unter die Rus­si­fi­zie­rung. Die Wie­der­erwe­ckung erfolg­te auch hier durch die Roman­tik, die das Volks­le­ben ent­deck­te, und den Natio­na­lis­mus, der für die­ses Volk nach einer poli­ti­schen Form strebte.

Wie wich­tig die ukrai­ni­sche Pro­pa­gan­da war, zeigt ein Blick in das 1916 erschie­ne­ne Ruß­land-Buch von Alfred Hett­ner, der damals einen Lehr­stuhl für Geo­gra­phie in Hei­del­berg inne­hat­te. Er betont, daß die Rede von der Ukrai­ne 1916 noch neu sei. Man ver­wen­de sie

neu­er­dings zur Beto­nung des Unter­schieds von Ruß­land, obgleich Ukrai­ne eigent­lich nicht ganz Klein­ruß­land, son­dern das Grenz­land bedeu­tet. (Alfred Hett­ner: Ruß­land. Eine geo­gra­phi­sche Betrach­tung von Volk, Staat und Kul­tur, Ber­lin 1916, S. 302.)

Hett­ner schreibt, daß weder die eth­ni­sche noch die sprach­li­che Ver­schie­den­heit ent­schei­dend für die Fra­ge sei, ob es eine ukrai­ni­sche Nati­on gebe. Unklar sei auch, wie stark der Frei­heits- und Unab­hän­gig­keits­wil­len unter den Ukrai­nern aus­ge­prägt sei, die ja gera­de in die­sen Bestre­bun­gen stark durch die Rus­sen unter­drückt wor­den sei­en. Hin­zu kommt:

Die geo­gra­phi­schen Ver­hält­nis­se sind der Tren­nung nicht güns­tig. Die Volks­gren­ze fällt mir kei­ner Natur­gren­ze zusam­men, son­dern läuft mit­ten durch die Ebe­ne, und nach Osten hin sind Groß- und Klein-Rus­sen bunt durch­ein­an­der gewür­felt, so daß sich über­haupt kei­ne Grenz­li­nie zie­hen läßt und jede staat­li­che Abgren­zung, wie man sie auch legt, die Volks­ge­bie­te zer­ris­se. (Hett­ner: Ruß­land, S. 304)

Wirt­schaft­lich sieht Hett­ner die Ukrai­ne nicht auf die Unab­hän­gig­keit vor­be­rei­tet, da es kei­ne eigent­li­che Indus­trie gebe, son­dern sich die Wirt­schaft auf den Anbau von Getrei­de und die För­de­rung von Koh­le und Erz beschrän­ke. Aller­dings kön­ne die Ukrai­ne zusam­men mit West­eu­ro­pa wirt­schaft­lich bestehen. Skep­tisch sieht er die Rol­le Rußlands:

Eine gewis­sen Auto­no­mie, die das ukrai­ni­sche Volk in Zukunft vor Ver­ge­wal­ti­gung schütz­te und die Pfle­ge sei­ner Spra­che ver­bürg­te, wäre für das rus­si­sche Reich erträg­lich; aber ihre vol­le Unab­hän­gig­keit wäre ein sehr schwe­rer, kaum zu ver­win­den­der Schlag. (Hett­ner: Ruß­land, S. 305)

Neben wirt­schaft­li­chen Aspek­ten waren es bereits damals die geo­po­li­ti­schen Fra­gen – vor allem der Zugang zum Schwar­zen Meer, der mit der Ukrai­ne stand oder fiel –, die über das Schick­sal der Ukrai­ne entschieden.

Daß die­se Fra­gen völ­lig unab­hän­gig von der gera­de in Ruß­land vor­zu­fin­den­den Herr­schafts­form sind, zei­gen die Reak­tio­nen auf die Ereig­nis­se, die sich bereits weni­ge Mona­te nach der Abdan­kung des Zaren in der Ukrai­ne voll­zo­gen. Letzt­end­lich mach­ten die Bol­sche­wis­ten, was Hett­ner hier noch dem zaris­ti­schen Reich zuschreibt. Sie kämpf­ten erbit­tert um die Ukrai­ne und dul­de­ten kei­ner­lei Abtrün­nig­keit. (Vgl. Bog­dan Musi­al: »Die Ukrai­ne­po­li­tik des bol­sche­wis­ti­schen Ruß­land 1917 – 1922«, in: Wolf­gang Dor­nik u. a.: Die Ukrai­ne zwi­schen Selbst­be­stim­mung und Fremd­herr­schaft 1917 – 1922, Graz 2011, S. 367 – 389)

Die Staats­grün­dun­gen, die zwi­schen 1918 und 1922 geschaf­fen wur­den, waren nicht lebens­fä­hig, weil sie zusam­men­bra­chen, sobald die jewei­li­ge Schutz­macht, erst die Mit­tel­mäch­te, dann die pol­ni­sche, ihnen die Unter­stüt­zung gegen Ruß­land ent­zog. So funk­tio­nier­te weder der Plan, mit der Ukrai­ne als Faust­pfand die Bol­sche­wis­ten zum Frie­den zu zwin­gen, noch der, im pol­nisch-rus­si­schen Krieg einen anti­bol­sche­wis­ti­schen ukrai­ni­schen Staat zu errich­ten, den die Polen als Puf­fer gegen Ruß­land zu nut­zen gedachten.

Der Frie­den von Riga, der 1922 zwi­schen der Sowjet­uni­on und Polen geschlos­sen wur­de, sorg­te dafür, daß sich die Ukrai­ner den­noch in zwei Staa­ten wie­der­fan­den, da das habs­bur­gi­sche Gali­zi­en, die heu­ti­ge West­ukrai­ne, pol­nisch wur­de. Die­sen Teil der Ukrai­ne hat Sta­lin dann 1939 heimgeholt.

Der Blut­zoll, den die Ukrai­ner zah­len muß­ten, weil sie Ukrai­ner waren, ist hoch. Ob im Bür­ger­krieg, im Holo­do­mor (Vgl. Erik Leh­nert: “Anne App­le­baum: Roter Hun­ger. Sta­lins Krieg gegen die Ukrai­ne” vom 1. August 2019, hier lesen) oder im Zwei­ten Welt­krieg (Vgl.: “Befrei­ung 1945? Ein Euro­pa­le­xi­kon, Ein­trag Ukrai­ne” vom 1. August 2020, hier lesen).

Die Rück­sichts­lo­sig­keit ist nicht nur mit den fana­ti­sie­ren­den Ideo­lo­gien oder der sla­wi­schen Grau­sam­keit zu erklä­ren, son­dern hat immer auch etwas damit zu tun gehabt, daß die Ukrai­ne das Schick­sal hat, für eine Groß­macht ein Schlüs­sel­raum zu sein, in den man alles inves­tiert, weil es um das eige­ne Über­le­ben geht.

Inso­fern ist die Miß­ach­tung der geo­po­li­ti­schen und his­to­ri­schen Kon­stel­la­ti­on in den letz­ten Jahr­zehn­ten viel­leicht doch fahr­läs­sig zu nen­nen. Über­rascht hät­te jeden­falls nie­mand sein müs­sen. Um den bösen Geist des Krie­ges wie­der in die Fla­sche zu bekom­men, ist ein Blick auf die Vor­aus­set­zun­gen des Kon­flikts eben­so sinn­voll, wie eine dar­aus abzu­lei­ten­de Fle­xi­bi­li­tät der Ent­schei­dun­gen not­wen­dig ist, um in einer sol­chen Kon­stel­la­ti­on mit­ein­an­der in Frie­den zu leben.

Der ame­ri­ka­ni­sche Poli­tik­wis­sen­schaft­ler John J. Mear­s­hei­mer drück­te das Ende Janu­ar die­sen Jah­res in einem Inter­view so aus: