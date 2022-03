Sammelstelle für Gedrucktes (44)

Die Tages­zei­tung Die Welt (v. 31.3.2022) meldet:

Bund, Län­der, Gemein­den sowie Sozi­al­ver­si­che­rung ein­schließ­lich aller Extra­haus­hal­te hat­ten Ende des ver­gan­ge­nen Jah­res Mie­se in Höhe von 2319,8 Mil­li­ar­den Euro, wie das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt mit­teil­te. Das sind 6,8 Pro­zent oder 146,9 Mil­li­ar­den Euro mehr als ein Jahr zuvor,

was aber, ange­sichts solch gigan­ti­scher Sum­men, für den Otto­nor­mal­le­ser kaum plas­tisch sein dürf­te. Kars­ten Sei­bel rech­net es daher auf die kleins­te Ebe­ne, den ein­zel­nen Bür­ger, her­un­ter, und zwar ent­lang von föde­ra­len Struk­tu­ren. Das klas­si­sche deut­sche Bei­spiel – Nega­tiv­fall Bre­men, Vor­bild Sach­sen – zieht ein­mal mehr:

Wäh­rend auf jedem Bre­mer im Durch­schnitt 71.854 Euro an öffent­li­chen Ver­bind­lich­kei­ten las­ten, sum­mie­ren sie sich für jeden Sach­sen ledig­lich auf 20.729 Euro,

wobei die durch­schnitt­li­che Pro-Kopf-Ver­schul­dung bun­des­weit 27.906 Euro beträgt. Sei­bel nennt aber auch ein ande­re Beispielrechnung:

Schaut man sich die Ver­bind­lich­kei­ten von Bund, Län­dern und Kom­mu­nen getrennt an, zei­gen sich gro­ße Unter­schie­de. Beim Bund allein erhöh­ten sich die Ver­bind­lich­kei­ten um 10,3 Pro­zent oder 145 Mil­li­ar­den Euro auf 1548,5 Mil­li­ar­den Euro an.

»Der Staat«, so vie­le Steu­er­ein­nah­men er heu­te auch ein­trei­ben mag, als Ver­lie­rer der Coro­na-Kri­se – das ent­spricht einem wider­sprüch­li­chen Kri­sen­trend, den ich bereits in der (ver­grif­fe­nen, aber hier kos­ten­frei ver­füg­ba­ren) Stu­die Coro­na und Pro­fit unter­sucht habe, zu deren kon­struk­ti­ver Ergän­zung man zwei Sezes­si­on-im-Netz-Bei­trä­ge von Flo­ri­an San­der lesen soll­te (1 und 2).

Wo man es aber mit Ver­lie­rern eines Pro­zes­ses zu tun hat, ist es nahe­lie­gend, daß es auch Gewin­ner gibt. In der Süd­deut­schen Zei­tung (v. 31.3.2022) wird bereits anhand einer Über­schrift klar, in wel­cher Rich­tung man die­se Gewin­ner suchen muß:

Gold­gru­be Biontech,

heißt es da, und pathe­tisch wird untertitelt:

Der deut­sche Impf­stoff-Her­stel­ler hat nicht nur Leben geret­tet. Neue Zah­len zei­gen jetzt, wie außer­ge­wöhn­lich gut Bio­n­tech sich auch finan­zi­ell geschla­gen hat,

und in die­sem Sound ist auch der Bei­trag gehal­ten, den man als Elo­ge inter­pre­tie­ren könn­te. Eli­sa­beth Dost­ert schwärmt jeden­falls ohne viel Umschweife:

Für das, was die Fir­ma aus Mainz geleis­tet hat, wirkt das Wort „außer­ge­wöhn­lich” fast bescheiden.

Und tat­säch­lich spru­deln die Ein­nah­men seit Beginn der glo­ba­len Impf-Offensive:

Bis Anfang März 2022 haben Bio­n­tech und Pfi­zer nach eige­nen Anga­ben welt­weit mehr als 3,1 Mil­li­ar­den Dosen des Covid-19-Impf­stoffs ausgeliefert,

was Dost­ert auf die Gewinn­bi­lanz des Phar­ma­kon­zerns umrechnet:

2021 setz­te Bio­n­tech fast 19 Mil­li­ar­den Euro um, sie stam­men fast kom­plett aus Impf­stoff-Erlö­sen. 2020 setz­te Bio­n­tech gut 480 Mil­lio­nen Euro um. Den Gewinn vor Steu­ern bezif­fert Bio­n­tech für das Jahr 2021 auf rund 15 Mil­li­ar­den Euro. Im Vor­jahr stand da noch ein Ver­lust von 146 Mil­lio­nen Euro. Der Net­to­ge­winn lag 2021 bei 10,3 Mil­li­ar­den Euro nach gut 15 Mil­lio­nen 2020,

was aber alles nicht so sehr den viel geprie­se­nen frei­en Markt­me­cha­nis­men geschul­det ist, son­dern staat­lich garan­tier­ten Mas­sen­ab­nah­men der Impf­stof­fe, die ins­be­son­de­re der deut­sche Gesund­heits­mi­nis­ter Karl Lau­ter­bach (SPD) am liebs­ten auch für die kom­men­den Jah­re gewähr­leis­ten würde.

Steu­er­geld für einen Pri­vat­kon­zern im beson­de­ren bei Ver­ge­mein­schaf­tung von Schul­den und Pri­va­ti­sie­rung von Gewin­nen im all­ge­mei­nen – man kennt das Sche­ma aus der jüngs­ten glo­ba­lis­ti­schen Pha­se des Kapi­ta­lis­mus bereits all zu gut. Lau­ter­bach will die­ses Prin­zip gewis­ser­ma­ßen euro­päi­sie­ren. So kann man jeden­falls die Bericht­erstat­tung der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen Zei­tung (v. 31.3.2022) deuten.

EU plant ein­heit­li­che Impfempfehlung,

lau­tet die Über­schrift, und wer hier bun­des­deut­sches Enga­ge­ment wit­tert, liegt gold­rich­tig. Der unver­meid­li­che und im tie­fen West­deutsch­land über­aus popu­lä­re Lauterbach

sag­te nach einem Minis­ter­tref­fen in Brüs­sel, die EU-Kom­mis­si­on sol­le dazu mög­lichst bin­nen einer Woche einen Vor­schlag vor­le­gen. Er ver­lieh der Erwar­tung Aus­druck, dass die Brüs­se­ler Behör­de dem von ihm und meh­re­ren Amts­kol­le­gen vor­ge­tra­ge­nen Emp­feh­lung fol­ge, eine vier­te Coro­na-Imp­fung für alle Per­so­nen über 60 Jah­ren vorzuschlagen.

Ein deut­scher Allein­gang? Mit­nich­ten. Aus dem an Ein­woh­nern zweit­stärks­ten EU-Mit­glieds­staat Frank­reich springt man der Bun­des­re­pu­blik bei:

Nach den Wor­ten des amtie­ren­den Rats­vor­sit­zen­den, des fran­zö­si­schen Res­sort­chefs Oli­vi­er Véran, sei in den kom­men­den Tagen mit einer „koor­di­nier­ten Posi­ti­on” in die­ser Fra­ge zu rechnen.

Apro­pos Frank­reich: Dort ist Bio­n­tech-Part­ner Pfi­zer der­zeit in aller Mun­de. Das liegt am Prä­si­dent­schafts­wahl­kampf, des­sen ers­te Run­de am 10. April ein­ge­lei­tet wird.

Ein Skan­dal erschüt­tert das wahl­kämp­fen­de Frank­reich, in den der Amts­in­ha­ber Emma­nu­el Macron ver­wi­ckelt ist. Es ist bezeich­nend, daß man, wenn man des Fran­zö­si­schen mäch­tig ist, über­all online fün­dig wird und Infor­ma­tio­nen durch Leit­me­di­en prä­sen­tiert bekommt, daß aber der deut­sche Blät­ter­wald, so EU-ver­liebt wie Macron-ver­narrt, einst­wei­len schweigt.

Es ent­spricht daher bun­des­deut­scher Selbst­iro­nie, daß der ein­zi­ge bis­he­ri­ge Arti­kel über einen Skan­dal, der eine rich­tungs­wei­sen­de Prä­si­den­ten­wahl im Nach­bar­land beein­flus­sen könn­te, just im »Online-Life­style-Maga­zin für Män­ner« Gents­ide zu fin­den ist (das frei­lich – aber immer­hin – selbst nur einen fran­zö­si­schen Bei­trag über­setzt hat).

Macron kommt also in Bedräng­nis. War­um? Pia Karim lei­tet ein:

Bei sei­ner Ver­mö­gens­er­klä­rung gegen­über der Hohen Behör­de für die Trans­pa­renz des öffent­li­chen Lebens (Hau­te Auto­ri­té pour la trans­pa­rence de la vie publi­que, kurz HATVP) schätzt der fran­zö­si­sche Prä­si­dent und erneu­te Kan­di­dat für sei­ne anste­hen­de Wahl sein Ver­mö­gen im Jahr 2022 auf 500 000 Euro,

was weder auf den deut­schen noch auf den fran­zö­si­schen Leser als beson­ders hohe Sum­me für einen Prä­si­den­ten einer der reichs­ten Natio­nen der Welt wir­ken dürfte.

Und in der Tat sind Zwei­fel laut gewor­den, ob die­se Sum­me dem Rea­li­tätscheck stand­hal­ten kön­ne. Nicht zuletzt des­halb, weil »Macron zwi­schen 2009 und 2013 einen Gewinn von 3 Mil­lio­nen ange­ge­ben« hatte:

Eine Sum­me, die sich offen­bar in Luft auf­ge­löst hat. Bei ihren Nach­for­schun­gen auf der Suche nach den ver­schwun­de­nen Mil­lio­nen sol­len zwei Jour­na­lis­ten eine betrü­ge­ri­sche Masche der Roth­schild-Bank, des ehe­ma­li­gen Arbeit­ge­bers des Prä­si­den­ten, auf­ge­deckt haben,

wes­halb die Inves­ti­ga­tiv­re­por­ter Jean-Bap­tis­te Rivoi­re und Gaut­hi­er Mes­ni­er »Steu­er­be­trug« wittern:

Auch wenn die Spur die­ses Gel­des nicht gefun­den wur­de, gehen die bei­den Män­ner davon aus, dass Emma­nu­el Macron weit mehr als 3 Mil­lio­nen Euro bei Roth­schild erhal­ten haben soll. Sie glau­ben, dass der Ehe­mann von Bri­git­te Macron im Rah­men des Nest­lé-Pfi­zer-Deals 2012 eine Sum­me zwi­schen “5 und 10 Mil­lio­nen” erhal­ten habe, sag­te Jean-Bap­tis­te Rivoi­re der fran­zö­si­schen Zei­tung L’Hu­ma­ni­té,

einem links­so­zia­lis­ti­schen Tra­di­ti­ons­or­gan, was ich nur des­halb ergän­ze, weil bloß die nament­li­che Erwäh­nung der Roth­schild-Bank durch eine Zei­tung bereits bestimm­te Refle­xe im Main­stream trig­gert, wonach man, übt man hier Kri­tik, von »anti­se­mi­ti­schen« Codes aus­ge­hen müs­se, die somit repro­du­ziert würden.

Bei dem 2012er »Deal« geht es aber nicht um Codes, Gerau­ne und Ver­schwö­run­gen, son­dern ganz kon­kret mate­ri­ell um die Über­nah­me der Säug­ling-Nah­rungs­spar­te von Pfi­zer durch den vie­ler­orts umstrit­te­nen Nestlé-Konzern:

Es geht um einen Deal im Wert von 9 Mil­li­ar­den Euro: Eine Trans­ak­ti­on, bei der Roth­schild zwi­schen 45 und 135 Mil­lio­nen Euro ver­dient haben soll und die Macron viel Geld ein­ge­bracht haben mag. “Er war es, der Nest­lé zu einem Kun­den von Roth­schild mach­te und sie dann an einem Wochen­en­de davon über­zeug­te, den ent­schei­den­den Vor­schlag zu unter­brei­ten, als die Ver­hand­lun­gen zwi­schen Pfi­zer und Dano­ne stock­ten. Unse­re Quel­len gehen davon aus, dass er höchst­wahr­schein­lich zwi­schen 5 und 10 Mil­lio­nen Euro an ‘Indus­trie- und Han­dels­ge­win­nen’ erhal­ten hat”, so der Journalist.

Doch das ist nicht das ein­zi­ge Pro­blem für Macron: Nach wie vor schwelt die McK­in­sey-Affä­re, benannt nach der Unternehmensberatungsagentur,

die im ver­gan­ge­nen Jahr unter ande­rem für die Impf­kam­pa­gne in Frank­reich ver­ant­wort­lich war.

Eben­je­ne Firma

hat­te die Auf­ga­be, alle Akteu­re aus dem medi­zi­ni­schen Bereich, die Wer­be­clips und das “Wor­d­ing” zu koor­di­nie­ren, mit dem die zukünf­ti­gen Geimpf­ten beru­higt wer­den sollten,

und zahl­te ein Jahr­zehnt angeb­lich kei­ne Steu­ern in Frank­reich, was man, erneut frap­piert über die­sen Umstand, hier­zu­lan­de nur bei Gents­ide prä­zi­se nach­le­sen kann. Auch über die­se Affä­re, die Macron in Frank­reich in Bedräng­nis bringt, herrscht in Deutsch­lands Leit­me­di­en über­wie­gend Stillschweigen.

Dabei holen die Macron-Her­aus­for­de­rer auf. Die aktu­ells­te Umfra­ge deu­tet an, daß das Medi­en­phä­no­men Éric Zem­mour jeden­falls elek­to­ral weit­ge­hend erle­digt scheint; wenn über­haupt, dann kann nur der fran­zö­si­sche Oskar Lafon­tai­ne (d. i. Jean-Luc Mélen­chon) Le Pen noch abfangen:

Fran­ce, Ipsos-Sopra Ste­ria poll: Macron (EC-RE): 27%

Le Pen (RN-ID): 20.5% (+1)

Mélen­chon (LFI-LEFT): 15.5% (+0.5)

Zem­mour (REC-NI): 11.5% (-0.5)

Pécres­se (LR-EPP): 9%

… +/- vs. 25–29 March 2022 Fiel­dwork: 27–30 March 2022

Sam­ple size: 1,728

➤ https://t.co/Q3N85NE2nu pic.twitter.com/Drwwz3EImn — Euro­pe Elects (@EuropeElects) March 30, 2022

Fast 10 Pro­zent­punk­te befin­det sich Zem­mour, des­sen Wahl­kampf­auf­trit­te ech­te »Events« sind, bei denen ins­be­son­de­re die iden­ti­tär ori­en­tier­te Jugend begeis­tert auf­tritt, bereits hin­ter Mari­ne Le Pen, die seit Wochen in den Umfra­gen zule­gen kann.

Beson­ders bri­sant wird es für Macron daher im mög­li­chen Zwei­kampf mit Le Pen. So stark stand die Che­fin des Ras­sem­ble­ment Natio­nal noch nie da – der Abstand zu Macron in der Stich­wahl wäre denk­bar knapp, und wenn die bei­den bis­he­ri­gen Macron-Skan­da­le noch um einen drit­ten erwei­tert wür­den, wäre Le Pen plötz­lich drauf und dran, ent­ge­gen aller rea­lis­ti­scher Vor­her­sa­gen Prä­si­den­tin Frank­reichs zu werden:

Fran­ce, Ela­be poll: Pre­si­den­ti­al run-off election Macron (EC-RE): 52.5% (-3.5)

Le Pen (RN-ID): 47.5% (+3.5) +/- vs. 19–21 March 2022 Fiel­dwork: 28–30 March 2022

Sam­ple size: 1,531

➤ https://t.co/WMryRTVwlN pic.twitter.com/LdwcPzLelu — Euro­pe Elects (@EuropeElects) March 30, 2022

Daß indes Mari­ne Le Pen ver­liert, dürf­te nach wie vor die wahr­schein­lichs­te Vari­an­te sein. Macron als Kan­di­dat einer All­par­tei­en­front wird dann der strah­len­de Sie­ger sein – und die deut­sche Pres­se­land­schaft wie­der moti­vier­ter aus Frank­reich berichten.

Was heißt das dann aber für die fran­zö­si­sche (par­la­men­ta­ri­sche) Rech­te? Sie müß­te die Scher­ben auf­sam­meln und über­le­gen, wie es ange­sichts einer – erwart­ba­ren – sta­bi­len Mehr­heit »gegen rechts« in Schlüs­sel­fra­gen des Lan­des weitergeht.

Das wird schwie­rig. Denn auch wenn Zem­mour und Le Pen sich nicht all­zu stark offen bekämp­fen: Zahl­rei­che Ver­trau­ens­ver­hält­nis­se im rech­ten Lager sind zu Bruch gegan­gen und den jewei­li­gen Über­läu­fern zum ande­ren Kan­di­da­ten ver­zeiht man bei­der­seits nicht – erst recht nicht, wenn es sich dabei um Fami­li­en­an­ge­hö­ri­ge wie die eige­ne Nicht Mari­on Maré­chal handelt …

Es bleibt also span­nend in Frank­reich, so oder so.

(Wer sich für die Ent­wick­lung des Ras­sem­ble­ment Natio­nal unter Mari­ne Le Pen seit der letz­ten Prä­si­dent­schafts­wahl 2017 inter­es­siert, wird in der April-Aus­ga­be des Eck­art fün­dig. Dort schrei­be ich über Kurs­kor­rek­tu­ren und Kon­ti­nui­tä­ten, Erfol­ge und Mißer­fol­ge der jetzt wie­der Fahrt auf­neh­men­den Kandidatin.)