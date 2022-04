Volksherrschaft?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Sie sei das wert­volls­te Ergeb­nis der Geschich­te, ermög­li­che näm­lich weit­ge­hen­de Mit­be­stim­mung und damit Gerech­tig­keit, sie regu­lie­re sich über Gewal­ten­tei­lung, Bür­ger­rech­te und die alles beschir­men­de Rechts­staat­lich­keit selbst und wach­se, so die gel­ten­de Les­art, evo­lu­tio­när zu immer rei­fe­ren, immer gerech­te­ren und noch sub­ti­le­re Aus­ge­wo­gen­heit ermög­li­chen­den For­men her­an. Jedem wer­de so und nur so, heißt es, Teil­ha­be ermöglicht.

Abge­se­hen davon, daß gar der Libe­ra­lis­mus wich­ti­ger zu ver­tei­di­gen wäre als die Demo­kra­tie in ihrer gegen­wär­ti­gen Exis­ten­zwei­se, sichert sie den Bür­gern Deutsch­lands wie des Wes­tens über­haupt die welt­weit bes­ten Kon­sum­ti­ons­be­din­gun­gen. Daß dies zu Las­ten der Schöp­fung und des „glo­ba­len Südens“ geht, wird erst seit ein paar Jah­ren, dafür aber mit apo­ka­lyp­ti­schem Akzent pro­ble­ma­ti­siert; dies soll aber, so die Erwar­tung, gleich­falls glo­bal-demo­kra­tisch aus­zu­glei­chen sein.

Was die der­zei­ti­ge Situa­ti­on der Demo­kra­tie hier­zu­lan­de betrifft, so ist sie von Mar­tin Sell­ner in einem ergie­bi­gen Bei­trag mit dem prä­gen­den Begriff “Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on” sehr tref­fend beschreiben.

Wir erle­ben, in welch bedroh­li­chem Maße sich gegen­wär­tig eine poli­ti­sche Neu­ro­ti­sie­rung eigen­dy­na­misch bis zur Zwang­haf­tig­keit ver­stärkt. Weder die Gewal­ten­tei­lung noch die weit­ge­hend angepaß­ten oder gleich­ge­schal­te­ten Medi­en rich­ten gegen „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ etwas aus, die nie eigent­lich ver­ein­bart, son­dern durch eine hege­mo­ni­al auf­trump­fen­de links­grü­ne „Eli­te“ der Ber­li­ner Repu­blik oktroy­iert wurden.

Inner­halb der Demo­kra­tie bzw. ihrer Simu­la­ti­on will die Legis­la­ti­ve als Herz­kam­mer des poli­ti­schen Betrie­bes gel­ten. Sie spie­gelt mit Regie­rungs­ko­ali­ti­on und Oppo­si­ti­on den Wäh­ler­wil­len, also das, was jeweils nach den Wah­len so als Vol­kes Wil­le aus­ge­rech­net wird.

Die Regie­rungs­ko­ali­ti­on in ihrem Mehr­heits-Ent­schei­dungs­recht hat sich der per­ma­nen­ten Kri­tik der Min­der­hei­ten-Oppo­si­ti­on zu stel­len; das, so die Theo­rie, gewähr­leis­te einen durch­ge­hen­den Dis­kurs, in des­sen Ergeb­nis das Par­la­ment, die Legis­la­ti­ve, eben zum Gesetz­ge­ber wird. Nicht bes­ser zu den­ken, so wol­len und sol­len wir anneh­men, nicht ein­fach nur alter­na­tiv­los, son­dern bestän­dig zu wür­di­gen, zu loben und zu schützen.

Das Land braucht eine gesetz­ge­ben­de Kör­per­schaft; und es scheint nur gerecht, wenn die­ser Kör­per von den Wäh­lern selbst gebil­det wird, also gewis­ser­ma­ßen Fleisch vom Flei­sche der Bür­ger ist, auf daß er sich sol­cher­art ermäch­tigt fin­det, Geset­ze zu erlas­sen und über die Ver­wen­dung der Steu­er­gel­der zu ent­schei­den: Finanz­ent­schei­dun­gen eben, das „Königs­recht des Par­la­ments“ zur Ver­tei­lung gesell­schaft­li­chen Vermögens.

Aber wenn man sich das in sei­ner all­täg­li­chen Erschei­nungs­form ansieht und sich dabei zu einer gewis­sen Nai­vi­tät in der Betrach­tung zwingt, nimmt man den Par­la­men­ta­ris­mus in sei­nem Geba­ren und sei­nen Gepflo­gen­hei­ten und vor allem in der Men­ta­li­tät der Abge­ord­ne­ten­schaft als nichts ande­res als einen wohl moder­nen, aber immens ver­schwen­de­ri­schen Hof­staat wahr:

Die Rech­te der Abge­ord­ne­ten sind umfas­send, ihre Ein­künf­te in Rela­tio­nen zu denen des Wahl­vol­kes üppig bis enorm. Sit­zun­gen in Aus­schüs­sen und Par­la­ment gel­ten nicht nur wider­sin­nig als „Arbeit“, son­dern sogar als „Kampf“, auch in dem hier von mir betrach­te­ten meck­len­bur­gisch-vor­pom­mer­schen Land­tag, der sei­ne Exis­tenz dem angeb­lich unver­zicht­ba­ren Föde­ra­lis­mus ver­dankt und des­sen Ent­schei­dun­gen akut nur die Pro­vinz­pres­se und das Par­la­ment selbst interessieren.

Es gibt eine Flut von Pres­se­mit­tei­lun­gen, Anfra­gen und Anträ­gen, von denen ein Groß­teil für die Papier­ton­ne pro­du­ziert wird. Dies wäre anders, begän­ne Demo­kra­tie tat­säch­lich unten. Dort aber ist sie, bedingt durch die Über­grö­ße der Land­krei­se, nur noch abs­trakt. Das Sys­tem trägt sich nicht von unten auf, son­dern von oben her­ab beschäf­ti­gungs­the­ra­peu­tisch selbst und ver­braucht dafür hem­mungs­los Volksvermögen.

Wo es für einen hyper­tro­phen Appa­rat kei­ne ech­te Bedeu­tung oder Not­wen­dig­keit gibt, wo viel Papier sinn­los beschrie­ben wird, da wer­den um so mehr ideo­lo­gi­sche Ritua­li­sie­run­gen zele­briert. Man will genau dort noch demo­kra­ti­scher, noch gerech­ter, diver­ser, tole­ran­ter, welt­of­fe­ner, geschlech­ter­ge­rech­ter, noch mus­ter­gül­ti­ger regen­bo­gen­be­flaggt, durch­ge­gen­dert und kun­ter­bunt wel­ten­ret­tend cool sein, was jedoch vor allem zur Fol­ge hat, daß noch thea­tra­li­scher und betrof­fe­ner, gleich­sam aber rigo­ro­ser gegen jede kri­ti­sche Oppo­si­ti­on aus­ge­holt und jeder aus­ge­grenzt wird, der nicht ganz auf Linie ist.

Ohne eine akti­ve Oppo­si­ti­on, die umfas­sen­de Frei­hei­ten genießt, funk­tio­nie­ren Demo­kra­tie und Par­la­men­ta­ris­mus nicht. Daher erscheint es fatal, in wel­cher Wei­se hier­zu­lan­de die AfD poli­tisch stran­gu­liert wer­den soll.

Der Par­la­men­ta­ris­mus in der Pro­vinz nimmt sich sehr wich­tig, gera­de in mei­nem Bun­des­land, des­sen Anteil am Brut­to­in­lands­pro­dukt bei wei­ter schwin­den­der Ten­denz gera­de mal 1,4 % beträgt. Allein für sein Per­so­nal, ins­be­son­de­re für die auf­ge­stock­te Beam­ten­schaft, gibt die­ses ver­gleichs­wei­se arme Land bald ein Drit­tel sei­nes Haus­halts aus: Garan­tier­te Wohl­fahrt für die Anpaß­ten, zuletzt mit einem sat­ten Bonus für den Kampf im Home-Office: 1.300 Euro drauf.

Die Phy­sio­gno­mie der sit­zen­den Ent­schei­dungs­trä­ger erin­nert gleich­falls an eins­ti­ge Hof­schran­zen. Oft englei­tet die Kon­tur des Lei­bes kraft Wohl­le­ben ins Amor­phe. Sie sind nicht nur Höf­lin­ge von demo­kra­ti­scher Art, sie sehen auch so aus.

Bei Hofe war ja immer inne­rer Sozia­lis­mus: Sat­ter Ein­satz der von ande­ren erar­bei­te­ten Mit­tel zur Absi­che­rung des eige­nen Kom­forts, den man per se ver­dient zu haben meint, denn mehr als Leis­tung macht es Bür­ger und Bür­ger­ver­tre­ter aus, daß sie zu XXL-Ver­brau­chern und Pro­fi-Shop­pern avan­cie­ren konn­te. Sta­tus ist wich­ti­ger als Kompetenz.

Wenn über die Mit­tel der soge­nann­ten öffent­li­chen Hand ent­schie­den wird, heißt es in Regie­rung oder Par­la­ment gern: „Wir neh­men hier mal rich­tig Geld in die Hand! Wir regeln das zu euren Guns­ten.“ Und zwar so, als bräch­ten die Ent­schei­dungs­trä­ger damit ein per­sön­li­ches Opfer. Daß es nicht ihr Geld ist, dürf­te so gut wie nie­man­dem von ihnen noch bewußt sein, da sie dar­über die vol­le Ver­fü­gungs­ge­walt haben, wenn es erst in die Töp­fe der Res­sorts ver­teilt ist.

Rich­tig aus­ge­drückt müß­te es vor der Aus­ga­be öffent­li­cher Mit­tel lau­ten: „Wir hof­fen instän­dig, daß es von uns Treu­hän­dern ver­ant­wor­tungs­voll ist, wenn wir das Geld der Bür­ger für die­sen von uns für rich­tig und gut befun­de­nen Zweck ausgeben.“

Ein sol­cher Satz aber käme min­des­tens in dem von mir beob­ach­te­ten Pro­vinz­par­la­ment nie­man­dem über die Lip­pen, weder den Lin­ken noch der soge­nann­ten Mit­te, zu der ja über­haupt alle gehö­ren, mit Aus­nah­me der geschmäh­ten und inkri­mi­nier­ten AfD, die gera­de zum Staats­feind erklärt wird.

Man ste­he zu ihr, wie man will, aber: Sie ist die ein­zi­ge Oppo­si­ti­on im Lan­de, und des­we­gen trifft sie die ver­sam­mel­te Miß­gunst der Eta­blier­ten, die gegen sie den Ver­fas­sungs­schutz in Stel­lung brin­gen, allein mit dem Ziel, eben die­se Oppo­si­ti­on zu dis­kre­di­tie­ren und mit den Mit­teln der Exe­ku­ti­ve zu erle­di­gen. Die AfD stört. Weil sie oppo­niert, ist sie aber gera­de unver­zicht­bar für die Demo­kra­tie. Es gibt kei­ne ande­re par­la­men­ta­ri­sche Oppo­si­ti­on, die im Sin­ne des Begrif­fe oppo­si­tio­nell agier­te. Tole­ranz gewäh­ren die selbst­er­klärt „demo­kra­ti­schen“ Par­tei­en ledig­lich unter­ein­an­der, nicht aber dem Opponenten.

Gänz­lich unkri­tisch ist man in der Aus­ga­be von Steu­er­gel­dern für das eige­ne Zeug – von Par­tei­en-Pro­pa­gan­da­ma­te­ri­al bis zu den Kos­ten aller zur Ver­fü­gung gestell­ten Res­sour­cen. Dafür bezah­len die unbe­kann­ten Wesen, die Steu­er­zah­ler irgend­wo da draußen.

Sobald man im Man­tel des Man­dats­trä­gers unter­wegs ist, sobald man wei­ßes Hemd und Sak­ko und die obli­ga­to­ri­schen Edel-Spitz­schu­he trägt, sobald man als Ent­schei­der gar in den Edel­ka­ros­sen der Minis­te­ri­en über Land fah­ren kann, scheint man über­zeugt davon, per se das Erfor­der­te und Gute zu tun. Dabei hül­len sich Figu­ren in ein Ornat, das ihnen viel zu groß ist, fällt es ihnen doch schon schwer, auch nur die Ver­ant­wor­tung für sich selbst wahrzunehmen.

Aber es ist schon abso­lut rich­tig, meint man, daß man dort, wo man nun sitzt, sicher ange­kom­men ist. Wes­halb eigent­lich? Die Ant­wort, die die meis­ten geben wür­den, mutet tau­to­lo­gisch an, nämlich:

Sonst wäre man ja nicht im „Hohen Haus“! Die Wäh­ler, also die mün­di­gen, die ver­nünf­ti­gen, die ihre Inter­es­sen wahr­neh­men­den und kraft umfas­sen­der Bil­dung urteils­kräf­ti­gen Bür­ger hät­te sich ja mehr­heit­lich für die Per­son des Kan­di­da­ten ent­schie­den, der nun Man­dats­trä­ger, also Par­la­men­ta­ri­er, Ent­schei­der, gar Regie­ren­der ist. Gut ent­schie­den, Wäh­ler! Genau den Rich­ti­gen ins Par­la­ment gebracht. und ihm den Wäh­ler­auf­trag erteilt.

Eines noch gül­ti­ge­ren Bewei­ses als die­ses Wäh­ler­wil­lens bedür­fe es nicht; im Gegen­teil, nichts wäre gerech­ter zu den­ken als die Tat­sa­che, daß man selbst in den wei­chen Dreh­ses­seln der Legis­la­ti­ve oder in den hohen Ämtern der Exe­ku­ti­ve Platz nahm.

Das Bes­te dar­an aber: Der Wäh­ler hat dann erst mal vier, fünf Jah­re nichts zu mel­den, eine Zeit, mit der es sich gehalts­tech­nisch gut rech­nen läßt.

Der jüngst zum Par­tei­vor­sit­zen­den der MV-Lin­ken gekür­te Peter Rit­ter, einst NVA-Offi­zier, dann durch­weg Funk­tio­när und Abge­ord­ne­ter, also nie in ech­ter Ver­ant­wor­tung, „arbei­te­te“ und „kämpf­te“ 27 Jah­re im meck­len­bur­gisch-vor­pom­mer­schen Lan­des­par­la­ment, lan­ge Zeit davon als Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der. Er betrieb hier maß­geb­lich die Kon­ver­si­on der Lin­ken von der Sys­tem­kri­ti­ke­rin zur Systemträgerin.

Sehr erkleck­lich: 6.277,97 € Bezü­ge, als Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der hun­dert Pro­zent Auf­schlag, also gleich mal das Dop­pel­te, dazu 1.587,25 € Kos­ten­pau­scha­le, fer­ner die Mög­lich­keit, den gleich­falls sat­ten Lohn für Wahl­kreis­mit­ar­bei­ter vom Land über­wie­sen zu bekom­men, aller­lei Extras, luxu­riö­se Ren­te, oben­drauf drei Jah­re Über­gangs­geld. – So lebt’s sich bei Hofe!

Die eige­nen Diä­ten sind über Jah­re sicher, die enor­men Ren­ten­an­tei­le eben­so; und wenn man sich par­tei­in­tern nur an die Spiel­re­geln hält, ist eine Art Abon­ne­ment auf den Par­la­ments­ses­sel durch­aus drin.

Kein ande­rer Beruf als aus­schließ­lich der poli­ti­sche kann sich auf die­se Wei­se legi­ti­mie­ren. Für allen ande­ren Ver­wen­dun­gen wird man, woll­te man eine so wich­ti­ge wie ein­träg­li­che Auf­ga­be über­neh­men, nach Kom­pe­tenz und Befä­hi­gung gefragt und dar­auf­hin geprüft; allein im „Hohen Haus“ und in der Regie­rung ist jeder zu Ent­schei­dun­gen befugt, brach­te ihn der Lis­ten­platz einer Par­tei nur irgend­wie dort­hin. Das ist die ein­zi­ge Bedin­gung: Gewählt wer­den, gewählt blei­ben. Mög­lichst kei­ne nega­ti­ve Pres­se, Ver­laut­ba­rungs­rhe­to­rik betrei­ben, die rich­ti­gen Kom­pli­zen gefü­gig halten.

Ein­ge­stan­den, man kann, wenn man unfä­hig ist, abge­wählt wer­den. Alle vier oder fünf Jah­re also kurz­fris­tig unan­ge­neh­mer Streß: Noch ein Hemd auf dem Lis­ten­par­tei­tag durch­schwit­zen, noch ein­mal sich durch­kun­geln, hier den Kopf zum Nacken­biß beu­gen, ihn dort aber zu gro­ßer Ges­te heben, die rich­ti­gen Hän­de schüt­teln, das zah­ni­ge Lächeln ein­frie­ren, noch ein­mal so viel wie mög­lich ver­spre­chen und sich von alten und neu­en Gefähr­ten auf den Schild heben las­sen, aber­mals das Kon­ter­fei mit einem so flot­ten wie lee­ren Slo­gan von treu­en Hel­fern an so vie­len Later­nen­mas­ten wie mög­lich mit Kabel­bin­dern fest­zur­ren las­sen, noch ein­mal hof­fen, daß es, das Volk, einen durch­bringt, auch wenn man ansons­ten bes­ser nicht mehr von Volk spre­chen sollte.

Und das Volk? Das beob­ach­te ich hier eben­so. Sehr inter­es­sant, weil es am Par­la­ment direkt jene erlebt, die es zu ver­tre­ten mei­nen. Es gibt Putz­frau­en, Küchen­kräf­te, alle Arten Tech­ni­ker, Hand­wer­ker, Wach­per­so­nal und über­haupt jenen „Ser­vice“, der frü­her mal Die­ner­schaft genannt wur­de. Das Gesin­de ist ja stets zahl­rei­cher als die Reprä­sen­tan­ten der Herr­schaft. Und das Gesin­de sieht immer sehr genau hin.

Was die­se Leu­te, die für klei­nes Geld red­lich arbei­ten, kei­ne „Gleit­zeit“ ken­nen und sich nicht ins Home-Office ver­drü­cken kön­nen, zum par­la­men­ta­ri­schen Betrieb sagen und mei­nen, hier, wo sie es genau sehen und mit­er­le­ben, ist zwar kein Beweis, gleich­wohl symptomatisch.

Man hört die gan­ze bit­te­re Miß­gunst und vor allem den bis­si­gen Spott, die die Herr­schaf­ten immer traf, der man – lohn­ab­hän­gig beschäf­tigt – offi­zi­ell so ehr­erbie­tig begeg­nen muß­te, wie man sie ins­ge­heim verachtete.

Denn dort, wo das Volk die Herr­schaft leib­haf­tig sieht und deren höfi­sches Geba­ren unmit­tel­bar emp­fin­den kann, dort, wo es den deka­den­ten, teils ver­kom­me­nen Lebens­stil, die dicken Kar­ren, die Wohl­stands­sym­bo­le, den damit wie­der­um zur Schau getra­ge­nen Dün­kel und die mit dem „hohen Amt“ im „hohen Haus“ ver­bun­de­ne Ver­schwen­dung als das Gegen­teil einer not­wen­di­gen Demut erkennt, dort spricht die­ses Volk frei von der Leber weg – in einer Aus­drucks­wei­se, die nie zitier­bar war, die es heu­te aber schon gar nicht ist, da wir doch in der Demo­kra­tie in der bes­ten aller mög­li­chen Wel­ten leben möch­ten, was wir gefäl­ligst stets zu beken­nen und zu wie­der­ho­len haben und wes­we­gen wir den Reprä­sen­tan­ten die­ser Demo­kra­tie unse­re Wert­schät­zung zol­len müs­sen, ihnen mit Respekt und, ja, auch etwas ser­vil zu begeg­nen haben. Offi­zi­ell jedenfalls.

Wäh­rend aber die „Volks­herr­schaft“ angeb­lich die Gerech­tig­keit garan­tiert, sieht das nach wie vor die­nen­de Volk allein eine gegen­wär­ti­ge Vari­an­te prot­zig her­aus­ge­put­zer Nobi­li­tät. Es erlebt, daß es in der Mehr­heit von zwei­fel­haf­ten Cha­rak­te­ren beherrscht wird, ja daß es offen­bar ein poli­ti­sches Gesetz gibt, das eher jene nach oben spült, die weni­ger sitt­sam, arbeit­sam, beschei­den und zudem eben nicht unbe­dingt reich an Fähig­kei­ten und Kennt­nis­sen sind, son­dern die, denen es aus­reicht, laut­stark zu beken­nen, dies alles zu sein.

Der gemei­ne Mann hat genug kon­kre­te Mühe damit, für sich und die Sei­nen zu sor­gen, wäh­rend der Volks­ver­tre­ter vor­ge­ben darf, er kön­ne – abs­trakt – gleich die Ver­ant­wor­tung für das gro­ße Gan­ze über­neh­men und wis­se schon, was das Volk, was der Wäh­ler so nötig hät­te. Auch demo­kra­ti­sche Herr­schaft ist vor allem eben dies: Herrschaft.

So sim­pel es ist: Die Leu­te, denen doch immer klar war, daß Poli­tik ein dre­cki­ges Geschäft ist, haben sub­stan­ti­ell recht. Wer dar­über hin­aus ahnt, daß Macht kaum mit Moral, Glück, ja nicht mal mit see­li­scher Gesund­heit har­mo­nie­ren kann, liegt rich­tig. Ja, eine kom­ple­xe Gesell­schaft benö­tigt die Struk­tu­ren der Macht; man darf sich jedoch glück­li­cher­wei­se her­aus­hal­ten, wenn man selbst ver­ant­wor­tungs­voll leben will.

Auf der Kup­pel des Par­la­ments­ge­bäu­des eine Plas­tik: Erz­engel Micha­el tötet mit sei­ner Lan­ze das Böse. Wie stim­mig. Im Par­la­ment wer­den die Abge­ord­ne­ten kaum wis­sen, was sich da über ihren Köp­fen dar­ge­stellt fin­det. Man resi­diert sta­tus­ge­mäß in einem groß­her­zog­li­chen Schloß. Der eins­ti­ge Mon­arch wäre kon­ster­niert, wel­che Ver­schwen­dung mit der ver­meint­li­chen Volks­herr­schaft Ein­zug in sein Haus gehal­ten hat.

Als ich im Innen­hof mein Fahr­rad los­schloß, sah ich neben mir einen der sym­pa­thi­schen Tech­ni­ker, der eine edle Elek­tro-Limou­si­ne vom Lade­ste­cker trenn­te, ein Modell, für des­sen Kauf­preis man sich ein klei­nes Häus­chen leis­ten könnte.

Ich also: „Den hast du dir doch bestimmt bei Ebay besorgt, oder?“ Er lächel­te und sag­te nur: „Na ja, wir müs­sen die Din­ger ja bewe­gen. Für die Bos­se. Du ver­stehst. Freu du dich mal über dein Fahrrad.“

Mache ich. Paßt zu mir, nach Art und For­mat. – Noch ein­mal dre­he ich mich um und rufe zurück: „Ver­giß nicht, die leben hier alle von dir!“ Und er – lacht. Und gibt schnell noch zurück: „Das haben die aber längst ver­ges­sen.“ – Ich rufe ihm zu: „Das ist nicht das Schlimms­te. Die ent­schei­den sogar über dich.“