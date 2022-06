In Serbien (2)

Es gibt Bier, ein Bücher­re­gal, gerahm­te Pla­ka­te, futu­ris­tisch, man bekennt Dienst-Stim­mung in der Etap­pe und ist antiliberal.

Der Vor­trag besteht aus neun Gedan­ken (nicht 7, nicht 10, nicht 12, kei­ne die­ser bedeu­tungs­vol­len Zah­len, son­dern eine der hin­wei­sen­den, denn was gesagt wer­den kann und sich zu sagen über­haupt lohnt, ist unfer­tig). Es sind Gedan­ken zur Ver­ach­tung des Eige­nen – Frank Lis­sons Buch ist ins Ser­bi­sche über­setzt wor­den. Lis­son begrün­det dar­in sei­ne The­se, daß die Ver­ach­tung und Dekon­struk­ti­on, die Total­in­fra­ge­stel­lung und das Abstrei­fen der euro­päi­schen Kul­tur aus der­sel­ben Wur­zel wach­se, die die­se Kul­tur erst zur Welt­kul­tur, zum welt­prä­gen­den Welt­zu­griff gemacht habe.

Ein paar deut­sche Sät­ze, dann wird über­setzt, und­so­wei­ter – nach etwa 45 Minu­ten sind wir fer­tig. Es fol­gen Fra­gen, unter ande­rem erkun­digt sich einer, was der “Klub 451”, was also die jun­ge Zen­tro­pa-Bewe­gung, Stütz­punkt Bel­grad, für Euro­pa tun kön­ne. Natür­lich, drun­ter geht’s nicht: Euro­pa. Was auch sonst?

Die Män­ner im Raum hat­ten eines nicht mit­be­kom­men, näm­lich das, was Hein­rich von Kleist die “all­mäh­li­che Ver­fer­ti­gung der Gedan­ken beim Reden” genannt und wor­über er einen Auf­satz ver­faßt hat. Die­se all­mäh­li­che Ver­fer­ti­gung hat­te wäh­rend des Vor­trags statt­ge­fun­den, sie hat­te den Gedan­ken über Fried­rich von Har­den­bergs “Die Chris­ten­heit oder Euro­pa” zu Ben­ns “Euro­pa, die­ser Nasen­po­pel” gespon­nen und war zuletzt bei einem eben­so ver­spiel­ten wie ein wenig bös­ar­ti­gen “Wer Euro­pa sagt, will betrü­gen” gelandet.

Der Rekurs auf Nova­lis wäre roman­tisch aus­ge­fal­len, der auf Benn hät­te die Fra­ge ätzend abge­tan. Aber es ging um eine erns­te Sache: um Ernüchterung.

Wenn jemand davon erzählt, was er mit Euro­pa vor­ha­be, dann kommt es mir vor, als spre­che er über die Mensch­heit oder über das Leben, das Uni­ver­sum und den gan­zen Rest (um Dou­glas Adams zu zitie­ren) – über eine Bezugs­grö­ße jeden­falls, die nicht in unse­rer Reich­wei­te liegt. Euro­päi­sche Poli­tik ist näm­lich ange­sichts des Zustands unse­rer je eige­nen Län­der (und vor allem Deutsch­lands) auf einer Lei­ter die obers­te Spros­se, nach der man nicht grei­fen kann und an der man sich folg­lich nicht bewei­sen muß.

Die­ser Umstand spielt seit jeher allen Bau­meis­tern von Nicht-Orten in die Kar­ten: Man muß bloß behaup­ten, muß nicht ein­mal wirk­lich wol­len und vor allem muß man nie kon­kret werden.

Euro­pa ist des­halb ent­we­der das dezen­tra­le Euro­pa der Vater­län­der, in dem jeder schaut, wo er bleibt und wie er sei­ne Lage aus­ge­gli­chen kriegt.

In einem sol­chen Euro­pa wür­den alle Gren­zen und Abgren­zun­gen als Eigen­art und Schutz wahr­ge­nom­men und wert­ge­schätzt. Sie hin­der­ten näm­lich zu kei­ner Zeit einen inne­ren Euro­pä­er dar­an, sein unpo­li­ti­sches Aneig­nungs­ma­te­ri­al für eine eli­tä­re Iden­ti­tät auf unse­rem Kon­ti­nent zu fin­den. Mehr­spra­chig­keit, gemein­sa­me Wur­zeln, kul­tu­rel­le Net­ze, frucht­ba­rer Aus­tausch, his­to­ri­sches Gepäck auf dem Rücken, das jeden Schritt ver­lang­samt, Zer­glie­de­rung und Viel­ge­stal­tig­keit – das alles ver­langt nach lebens­lan­ger Aneig­nung und einer Balan­ce aus Hei­mat­lie­be und Empa­thie, die nicht jeder hal­ten kann.

Oder: Euro­pa ist die poli­ti­sche EU, also Anma­ßung, Was­ser­kopf, Nomen­kla­tu­ra, Kor­rup­ti­on, Moloch, ein ahis­to­ri­sches Raum­ord­nungs­kon­zept, ein Zahl­meis­ter­ge­bil­de, in dem der Zahl­meis­ter erpreß­bar sein und blei­ben muß. Alles ande­re ist Gefa­sel oder Literatur.

Lite­ra­risch hat aus rech­ter Sicht (aus rech­ter Sicht?) Guil­laume Faye so etwas skiz­ziert: Ein Tag im Leben des Dimi­tri Leo­ni­do­witsch Oblo­mow beschreibt ein Euro­pa, in dem den Regio­nen bestimm­te Lebens­for­men, Zulie­fe­rungs­auf­trä­ge, Ver­ede­lungs­or­te plan­wirt­schaft­lich zuge­wie­sen sind – einen Ver­nut­zungs­raum also, in dem die Eli­ten in schnel­len Zügen den Kon­ti­nent durch­que­ren, wäh­rend ande­re Rüben hacken und Kar­tof­feln roden und damit zufrie­den zu sein scheinen.

Lite­ra­tur eben, dort muß das unbe­dingt blei­ben. Denn wenn man mit Ver­fech­tern einer euro­päi­schen Soli­da­ri­tät nebst zen­tra­ler Len­kung spricht, lan­det man bei dem­sel­ben unlös­ba­ren Quark, der in Groß­ge­bil­den noch weit schlim­mer als in klei­ne­ren zu Kor­rup­ti­on, Man­gel, Ver­ken­nung des Gewach­se­nen und Ver­ge­wal­ti­gung der Völ­ker führ­te. Bis­her habe ich noch nie­man­den getrof­fen, der sol­che Plä­ne spinnt und sich selbst dabei nach der Rüben­ha­cke grei­fen sieht.

Daß auch der­zeit Völ­ker ver­ge­wal­tigt wer­den – ja, natür­lich. Ver­mut­lich ist die­ses Wort aber zu hart, es rührt aus einer Zeit, in der die Metho­den noch bru­tal und in ihrer Offen­kun­dig­keit fast schon ehr­lich waren. Wir sind ja schon viel wei­ter: Heu­te wird auf­ge­löst, nicht ratz­fatz, son­dern fast sanft. Es wird auf eine unfaß­bar smar­te Welt hin ent­kernt und ver­dünnt. (Das ist das, was ich im ers­ten Teil mit Blick auf Bel­grad und der Über­macht der glo­ba­len Zivi­li­sa­ti­on meinte.)

Was also tun, für Euro­pa, das war die Fra­ge. Mei­ne Ant­wort: Das bes­te, was man als jun­ger Ser­be für Euro­pa tun kön­ne, sei, unauf­lös­lich zu sein. Sich nicht ver­dün­nen zu las­sen, das bedeu­te, so ser­bisch wie mög­lich zu leben, zu den­ken, zu glau­ben und zu lesen, sich zu ver­bar­ri­ka­die­ren, dafür zu arbei­ten, daß das Land nicht in Blö­cke gezwun­gen wür­de, und den Wind­schat­ten dafür zu nut­zen, es unter ande­rem und vor allem uns Deut­schen nicht nachzutun.

Wer ger­ne rei­se und sich Grup­pen über­all in Euro­pa anschaue, der sol­le dies tun, aber er sol­le es nicht ver­brä­men (unüber­setz­bar!). Mar­tin Sell­ner sei einer der weni­gen poli­ti­schen Akti­vis­ten, dem es gelun­gen sei, aus einer spe­zi­fi­schen Bedro­hungs­la­ge her­aus euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit zu orga­ni­sie­ren und den natio­na­len Hand­lungs­rah­men zu ver­las­sen – sie­he Defend Euro­pe auf dem Mit­tel­meer und in den fran­zö­si­schen Alpen. Aber das waren kon­kre­te Momen­te in kon­kre­ten Lagen, nichts dar­über hin­aus, eben­so in sich abge­schlos­sen wie ein über­setz­tes Buch oder eine punk­tu­el­le poli­ti­sche Kooperation.

Es war also die alte Lei­er: Leben im Vor­be­halt, ein in gewis­sem Sin­ne stör­ri­scher Lebens­voll­zug, die Vor­lie­be für Style, Unkon­kre­tes, Ver­all­ge­mei­ne­rung nicht durch gro­ße Begrif­fe bemänteln.

Im euro­pä­isch auf­ge­la­de­nen Jugend­klub zu Bel­grad kam die­se Ant­wort nicht nur gut an, aber auch. So ist es immer mit dem kal­ten Guß: Man muß sich mer­ken, wer ihn wir­ken läßt, und ihn zu ver­ab­rei­chen ist unse­re Aufgabe.

Zumal: Es war danach nicht schwie­rig, die Kur­ve zu krie­gen. Ers­tens kipp­te ich unter den wach­sa­men Augen der Bar­kee­per das ritu­el­le Gebräu her­un­ter, das mir eine ewig­wäh­ren­de Zutritts­kar­te in den “Klub 451” ein­trug, und zwei­tens ver­wies ich auf die melan­cho­lisch-defen­si­ve Aura des Namens: Wer die Brad­bu­ry-Chif­fre 451 wäh­le, habe den Kampf auf­ge­ge­ben, sei unter­wegs in den Wald und tra­ge ein Buch mit sich, um es aus­wen­dig zu ler­nen. Dage­gen sei mein nicht-euro­päi­scher, das Kon­kre­te ins Auge fas­sen­de Ver­hal­tens­vor­schlag gera­de­zu ein The­ma in C‑Dur.

So schie­den wir. Tags dar­auf hielt ich noch einen Vor­trag, in ganz ande­rem Rah­men, The­ma waren die Gestal­ten Ernst Jün­gers, die er in sei­nen Wer­ken durch­ge­spielt hat: unbe­kann­ter Sol­dat, Arbei­ter, aben­teu­er­li­ches Herz, Wald­gän­ger, Anarch. Zwi­schen­durch gute Gesprä­che mit dem Über­set­zer, dem Ver­le­ger und vor allem dem Gast­ge­ber, der den Figu­ren des Vor­trags den Hei­duck hin­zu­füg­te. Er wird dar­über für uns schrei­ben und im Sep­tem­ber zur Geo­po­li­tik-Aka­de­mie nach Schnell­ro­da kom­men – zual­ler­erst als Serbe.

Klä­ren­de Tage also.

– – –

Kubit­schek ver­öf­fent­lich­te zuletzt den Sam­mel­band Hin und wie­der zurück – hier ein­se­hen und bestel­len.