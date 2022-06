Stellvertreter und deutsche Größe

Was man­che von uns Schlach­ten­bumm­lern in den 1960er Jah­ren in den Stra­ßen Ber­lins, Mün­chens und Wiens skan­dier­ten, bewahr­hei­ten jetzt unse­re Nach­barn: Sieg im Volkskrieg!

Das muß man sich auf der Zun­ge zer­ge­hen las­sen. Er meint allen Erns­tes die Ukrai­ne. Der dort aus­ge­tra­ge­ne Stell­ver­tre­ter­krieg der NATO soll ein “Volks­krieg” sein?

Der Ter­mi­nus “Volks­krieg”, ein Wort aus dem Wör­ter­buch des Mao­is­mus, wur­de im Zuge des Viet­nam­kriegs unter west­li­chen Lin­ken bekannt. Die Soli­da­ri­tät mit dem Befrei­ungs­kampf des Viet­cong (“Komm her­un­ter vom Bal­kon / reih dich ein beim Viet­cong!”) ima­gi­nier­te ein unter­drück­tes authen­ti­sches Volk im Kampf gegen den US-Impe­ria­lis­mus. Der Pro­to­typ jenes “Volks­kriegs” war – im Rück­blick klar zu erken­nen – just der Pro­to­typ des pro­xy war, also des Stellvertreterkrieges.

Der Begriff “Volk” schil­lert gefähr­lich ambig, wenn man in die Gefil­de des kom­mu­nis­ti­schen Sprach­ge­brauchs gerät: mal ist es die “Mas­se der Unter­drück­ten” (popu­lus) und mal ist es das eth­ni­sche Volk (eth­nos).

Böckel­mann ist nicht allein. Ich ver­nahm mehr­fach aus dem rech­ten Lager hef­ti­ge Par­tei­nah­men für den “Ver­tei­di­gungs­kampf des ukrai­ni­schen Vol­kes”, das Stich­wort Natio­kra­tie soll hier als Hin­weis genü­gen. Wann immer mar­xis­ti­sche Grund­aus­rich­tun­gen hin­ein­spie­len in die Lage­be­ur­tei­lung, erscheint das Vexier­bild des Volks­be­griffs und übt sei­ne sug­ges­ti­ve Wir­kung aus.

Wie kom­men deut­sche Rech­te dar­auf, sich auf die Sei­te die­ses vom “kol­lek­ti­ven Wes­ten” sowohl finan­zi­ell als auch ideo­lo­gisch und mili­tä­risch hoch­ge­rüs­te­ten Lan­des zu schlagen?

Weil es dort ein eth­ni­sches Volk, das zugleich unter­drück­tes und kämp­fe­ri­sches Volk ist, gibt, nach dem man in der BRD lan­ge suchen muß? Wer das glaubt, ist in die Ambi­gui­täts­fal­le des Volks­be­griffs getre­ten und spielt des­halb die Rol­le der­je­ni­gen, die Sophie Lieb­nitz in Hin­blick auf “unter­drück­te Min­der­hei­ten” im Ras­sis­mus-Kon­text so tref­fend “Stell­ver­tre­ter­mi­no­ri­tä­re” genannt hat.

Ein wei­te­res Motiv für die Ver­ken­nung des Stell­ver­tre­ter­kriegs scheint mir fol­gen­des zu sein:

Kann es sein, daß Rech­te “pro-ukrai­nisch” auf­tre­ten, weil ech­te Mobil­ma­chung (auch der ukrai­ni­schen Frau­en und Jugend­li­chen seit neu­es­tem) männ­lich und geil ist, wohin­ge­gen der Bun­des­deut­sche immer nur als schlaf­fer Sack auf der Couch den Möch­te­gern-Mili­tär­stra­te­gen spie­len darf? Kubit­schek sprach vom “Ersatz­na­tio­na­lis­mus”, er mein­te den Main­stream, doch im eige­nen Lager tritt die­ses Phä­no­men bis­wei­len genau­so zutage.

Die­ser Ver­dacht führt mich zu eini­gen Aus­füh­run­gen, die Die­ter Stein, Chef­re­dak­teur der Jun­gen Frei­heit, unlängst in der Früh­jahrs­aus­ga­be der Zeit­schrift The Euro­pean Con­ser­va­ti­ve getä­tigt hat:

Ein Kurs­wech­sel in der Ver­tei­di­gung war längst über­fäl­lig – aber vie­le Jah­re lang wur­de dies durch eine angst­ge­plag­te, zutiefst anti­mi­li­tä­ri­sche öffent­li­che Stim­mung behin­dert. Ein tief­grei­fen­der Wan­del in der natio­na­len Men­ta­li­tät ist seit lan­gem not­wen­dig, aber das ist natür­lich leich­ter gesagt als getan. In der See­len­su­che nach 1945 ver­schwan­den alle Spu­ren des alten preu­ßi­schen mili­ta­ris­ti­schen Geis­tes vollständig.

Und an die Stel­le des “alten preu­ßi­schen mili­ta­ris­ti­schen Geis­tes” soll jetzt die vol­le Soli­da­ri­tät mit der NATO tre­ten? Sieht ganz so aus, denn Stein schreibt weiter:

Deutsch­land gab die jähr­li­chen 2% des BIP für Ver­tei­di­gung aus, die von den NATO-Part­nern erwar­tet wer­den. Die Zahl für 2020 betrug mage­re 1,4%, und selbst das war ein star­ker Anstieg gegen­über eini­gen ande­ren Jahren.

Schuld am man­geln­den Mili­ta­ris­mus der BRD sei laut Stein unter ande­rem eine “femi­nis­ti­sche Außen­po­li­tik” (Baer­bock); die Kli­ma- und Asyl­po­li­tik Mer­kel­deutsch­lands und ihre links­grü­ne Fort­füh­rung hät­ten zu “emo­tio­na­ler Hybris und einen völ­li­gen Man­gel an stra­te­gi­schem Den­ken” geführt. Stein endigt in einem emo­tio­na­len Plä­doy­er für stram­me NATO-Vasal­len­schaft, das sich so liest:

Zum ers­ten Mal seit vie­len Jahr­zehn­ten müs­sen deut­sche Poli­ti­ker ler­nen zu den­ken statt zu füh­len – und die vita­len natio­na­len Inter­es­sen Deutsch­lands durch­zu­set­zen (…) Fast ein Jahr­hun­dert nach dem Krieg ist es an der Zeit, dass der nie­der­ge­schla­ge­ne deut­sche Rie­se end­lich auf­recht steht und ein erwach­se­nes Land wird, das in der Lage ist, gefähr­lich auszusehen.

Ist Stein nicht klar, daß eine BRD, die “in der Lage ist, gefähr­lich aus­zu­se­hen”, Kriegs­par­tei ist? Daß dem bereits so sein dürf­te, Ruß­land den Waf­fen­still­stand mit Deutsch­land been­den könn­te, und echt kein Mensch noch zusätz­lich ver­meint­lich “kon­ser­va­ti­ven” Grö­ßen­wahn braucht, kann man mal pro­be­hal­ber durch­den­ken (wenn man nicht immer nur “füh­len” mag).

Die “vita­len natio­na­len Inter­es­sen Deutsch­lands” lie­gen anschei­nend dar­in, sich mutig von Putins Gas unab­hän­gig zu machen, gleich­wohl kei­nen links­grü­nen Kli­ma­quatsch an des­sen Stel­le zu set­zen, son­dern end­lich wie­der auf ech­te deut­sche Atom­kraft zu set­zen. Mein Vater selig berich­te­te immer wie­der gern von den DKP-Leu­ten, die in den frü­hen 80ern die Grü­nen unter­wan­der­ten und das Argu­ment brach­ten, Atom­kraft­wer­ke sei­en in den Hän­den der Arbei­ter­klas­se sicher.

Zum Schluß noch ein Wort aus Böckel­manns Arti­kel, in dem er die­sel­be Weg-vom-Rus­sen­gas-Phra­se drischt wie Stein und die gesam­te trans­at­lan­ti­sche Pres­se, dann aber noch den euro­pa­be­geis­ter­ten tal­king point bringt:

Die Wei­ge­rung, uns erpres­sen zu las­sen, kön­nen wir der­zeit nicht anders beglau­bi­gen als durch bedin­gungs­lo­sen und unein­ge­schränk­ten Ver­zicht auf rus­si­sche Erdgaslieferungen.(…)Das Not­op­fer (sic!) hin­ge­gen eröff­ne­te die Chan­ce auf ein poli­tisch ver­ein­tes Euro­pa. Was wäre schon eine Rezes­si­on, wenn wir end­lich Boden unter den Füßen bekämen?

Der eine will ein gefähr­lich aus­se­hen­des mili­ta­ris­ti­sches Deutsch­land, der ande­re ein im “Not­op­fer” poli­tisch ver­ein­tes Euro­pa. Dazu braucht es eine Rezes­si­on (pil­le­pal­le, ste­cken wir so weg “für Deutsch­land” und “für Europa”).

Und wenn wir die nicht weg­ste­cken, dann krie­gen wir zwei­fels­oh­ne “end­lich Boden unter den Füßen”. Aller­dings ganz bestimmt ande­ren, als sich die bei­den Kon­ser­va­ti­ven das vor­stel­len. Der Auf­prall auf dem Boden der Wirk­lich­keit könn­te schmerz­haft sein. Mit Ril­ke gesprochen:

Es dringt kein Laut bis her zu mir / von der Natio­nen wil­dem Strei­te. / Ich ste­he ja auf kei­ner Sei­te / denn Recht ist weder da noch hier. (Rai­ner-Maria Ril­ke, In dubi­is)

Von Caro­li­ne Som­mer­feld ist zuletzt das Kapla­ken Ver­such über den Riß erschie­nen. Es liegt in der 2. Auf­la­ge vor und kann hier bestellt wer­den.