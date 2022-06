Ökoterrorismus (2/3): Andreas Malm

Dar­aus ergibt sich fol­gen­des Bild: Der 1977 gebo­re­ne “Pro­gramm-Mana­ger für das Mas­ter-Stu­di­um Huma­no­k­ölo­gie an der Uni­ver­si­tät Lund” bezeich­net sich selbst als “Mar­xist” und redet einer Art “Kli­ma-Kom­mu­nis­mus” das Wort.

Sei­ne Ansich­ten ste­hen im völ­li­gen Ein­klang mit dem lin­ken Main­stream: Er hält die “Black Lives Matter”-Bewegung für eine groß­ar­ti­ge, gerecht­fer­tig­te Sache, und preist ihre Bereit­schaft, Poli­zei­wa­chen abzu­fa­ckeln, als vorbildlich.

An der Gefähr­lich­keit von “Coro­na” und der Not­wen­dig­keit der Maß­nah­men hegt er nicht die gerings­ten Zwei­fel. Die kon­zer­tier­te Art, mit der die Staa­ten der Welt auf die “Pan­de­mie” reagiert haben, bewun­dert er als vor­treff­li­che Blau­pau­se, um auch den Kli­ma­wan­del zu bekämp­fen. An der Tech­no­lo­gie der Impf­stof­fe stört ihn ledig­lich, daß sie an “Sym­pto­men her­um­dok­tern”, nicht aber an den Ursa­chen gefähr­li­cher Zoo­no­sen wie die “Ent­wal­dung der Tropen”.

Malm ist der Mei­nung, Gior­gio Agam­ben habe sich mit sei­ner Kri­tik an den Coro­na-Maß­nah­men “zum Nar­ren gemacht”, weil er die “Ernst­haf­tig­keit der Lage” nicht ver­stan­den habe, mit ande­ren Wor­ten hat er nicht kapiert, dass wir es 2020 mit einem “ech­ten” Aus­nah­me­zu­stand zu tun hatten.

In sei­nem jüngs­ten Buch White Skin, Black Fuel (ver­faßt zusam­men mit dem “Zet­kin Collec­ti­ve”) des­sen Titel offen­bar auf Frantz Fanons Schwar­ze Haut, wei­ße Mas­ken anspielt, malt Malm das ulti­ma­ti­ve Schreck­ge­spenst eines “Fos­si­li­en-Faschis­mus” an die Wand.

Zu die­sem Zweck kom­bi­niert er die anti­wei­ße “kri­ti­sche Ras­sen­theo­rie” mit dem “Kli­ma­wan­del”, den er aller­dings nicht gänz­lich den “Rechts­ex­tre­men” und “wei­ßen Supre­ma­tis­ten” (zu denen er auch Trump und Bols­ana­ro zählt) in die Schu­he schie­ben kann, da er zuge­ge­be­ner­ma­ßen in ers­ter Linie von west­li­chen libe­ra­len Demo­kra­tien ver­ur­sacht wurde.

Er stellt jedoch fest, daß die poli­ti­sche Rech­te von “Kli­ma­wan­del­leug­nern” domi­niert wird (was in der Sache, wenn auch nicht im Framing zutref­fend ist), die kri­mi­nel­ler­wei­se Euro­pa vor Mil­lio­nen von “Kli­ma­f­lücht­lin­gen” abschot­ten wol­len, aus ras­sis­ti­scher Furcht vor dem “gro­ßen Austausch”.

Malm ist fest davon über­zeugt, daß ein durch Co2-Emis­sio­nen ver­ur­sach­ter Kli­ma­wan­del in abseh­ba­rer Zeit zu grau­en­haf­ten öko­lo­gi­schen Kata­stro­phen füh­ren wird, die schlimms­ten­falls das Leben von Mil­li­ar­den Men­schen aus­lö­schen wer­den. Es han­delt sich dabei also um einen ulti­ma­ti­ven, abso­lu­ten Feind, um einen struk­tu­rel­len Mega-Giga-Über-Hit­ler, und gegen ihn zu kämp­fen, bedeu­tet, sich in den Dienst einer ulti­ma­ti­ven, abso­lu­ten Moral zu stellen.

Die Kli­ma­be­we­gung soll idea­ler­wei­se staat­li­che Macht erlan­gen, und die­se Macht muß dann ein­ge­setzt wer­den, um den kom­plet­ten Aus­stieg aus der Nut­zung fos­si­ler Brenn­stof­fe zu erzwin­gen, indem man etwa kli­ma­feind­li­che Kon­zer­ne ver­staat­licht und Fabri­ken schließt. Co2-Emis­si­on sei eine Form von geno­zi­da­ler Gewalt, die das “fos­si­le Kapi­tal” aus­übt, wes­halb Gegen­ge­walt nicht nur erlaubt, son­dern not­wen­dig und unum­gäng­lich sei.

Aus dem Inter­view mit der Zeit (5. Juli 2021):

Ich bin über­zeugt, dass wir die Ver­feue­rung von fos­si­len Brenn­stof­fen zum jet­zi­gen Zeit­punkt ganz kon­kret als eine Form von Gewalt auf­fas­sen soll­ten, weil sie Men­schen durch anhal­ten­de Dür­ren, Hit­ze­wel­len, Stür­me und Über­flu­tun­gen die Lebens­grund­la­ge raubt, wenn nicht gar ihr Leben.

Gefragt, wer es denn kon­kret sei, der die­se Gewalt aus­übe, ant­wor­te­te Malm:

Das eine Pro­zent der reichs­ten Men­schen emit­tier­te seit den Neun­zi­ger­jah­ren mehr als dop­pelt so viel CO₂ wie die gesam­te arme Hälf­te der Mensch­heit. Die Super­rei­chen fal­len dabei beson­ders stark ins Gewicht. SUVs, Jach­ten, Viel­flie­ge­rei, meh­re­re Wohn­sit­ze: Die­se Arten von Kon­sum sind Gewaltakte.

In sei­nem Gast­bei­trag für den Spie­gel for­mu­lier­te er:

Die herr­schen­den Klas­sen auf die­sem Pla­ne­ten sind ent­schlos­sen, das, was von ihm übrig ist, so schnell wie mög­lich zu ver­bren­nen, und nichts – gar nichts – hat sie bis­her davon abge­hal­ten. Sie sind voll­stän­dig und auf eine infer­na­li­sche und dämo­ni­sche Art und Wei­se außer Kontrolle.

Dabei betont Malm jedoch aus­drück­lich, daß es sich bei der gewalt­sa­men Gegen­wehr nur um Gewalt gegen “Sachen”, etwa gegen Pipe­lines, Gelän­de­li­mou­si­nen (Sport Uti­li­ty Vehi­cles) oder die Fens­ter­schei­ben von Bank­ge­bäu­den, nicht aber um Gewalt gegen Men­schen han­deln kann.

Wir brau­chen kei­ne gro­ßen Kon­zep­te, um zu erken­nen, dass jetzt nur Sabo­ta­ge und Sach­be­schä­di­gung hel­fen. Es sind das fos­si­le Kapi­tal selbst und die von ihm geschaf­fe­nen Rea­li­tä­ten, die uns dazu brin­gen. Alles ande­re hie­ße, das Leben auf die­sem Pla­ne­ten auf­zu­ge­ben. (Spie­gel) Gewalt gegen Per­so­nen wäre desas­trös, sie wür­de auch der Bewe­gung immens scha­den. Aber Bewe­gun­gen, die tief ver­an­ker­te Struk­tu­ren ver­än­dern woll­ten, haben in der Geschich­te immer eine Kom­po­nen­te der Sach­ge­walt gehabt: von der Abschaf­fung der Skla­ve­rei über die Suf­fra­get­ten bis zu den Kämp­fen der Arbei­ter­klas­se im frü­hen 20. Jahr­hun­dert. Ohne dro­hen­de Revol­te gibt es sel­ten Refor­men. (Zeit Online)

Ent­we­der lügt sich Malm hier sel­ber in die Tasche, oder er pflegt eine Alin­sky-Stra­te­gie der tak­ti­schen Ver­stel­lung und will sich nicht à la Kac­zyn­ski zum regel­rech­ten Out­law machen (immer­hin hat er einen repu­ta­blen Uni-Pos­ten zu ver­lie­ren). Die von ihm genann­ten “Bewe­gun­gen” hat­ten alle­samt eine erheb­li­che “Kom­po­nen­te” der Gewalt gegen Men­schen; und sobald Sabo­ta­ge­ak­te grö­ße­ren Stils (etwa die Spren­gung einer ein­tau­send­vier­hun­dert Kilo­me­ter lan­gen Roh­öl-Pipe­line) für legi­tim erklärt wer­den, gibt es rea­lis­ti­scher­wei­se kei­ne Mög­lich­keit mehr, immer und über­all Men­schen­le­ben zu schonen.

Ob als Kol­la­te­ral­schä­den oder als gezielt geop­fer­tes Fuß­volk, der mili­tan­te Kli­ma-Akti­vist wird mensch­li­che Todes­op­fer “in Kauf neh­men” oder zumin­dest ris­kie­ren müs­sen, wenn er Malms Stra­te­gien ernst­haft umset­zen will. Was hin­dert den Öko-Sabo­teur dann noch, sich ein paar Kli­ma-Bubacks und ‑Schley­ers und ande­re Schwei­ne vor­zu­knöp­fen, die es nicht anders ver­dient haben? Malms kom­mu­nis­ti­sche Vor­bil­der hat­ten im letz­ten Jahr­hun­dert wenig Hem­mun­gen, für das höhe­re Wohl der Mensch­heit gan­ze Bevöl­ke­rungs­schich­ten auszuradieren.

Heuch­le­risch ist Malm daher auch, wenn er sich dage­ge­gen ver­wehrt, sei­ne emp­foh­le­ne “kon­trol­lier­te poli­ti­sche Gewalt” gegen Kli­ma­sün­der mit ihrem adäqua­ten Namen “Ter­ro­ris­mus” zu bezeich­nen. Das ist offen­sicht­lich pure Augen­wi­sche­rei. Auch Sach­be­schä­di­gung, eine belieb­te Anti­fa-Metho­de gegen “rech­te” Per­so­nen, hat den Zweck, Angst, Schre­cken, Streß und Druck durch Gewalt zu erzeugen.

Offen bleibt auch, wel­ches kon­kre­te Ziel die­se “Sach­ge­walt” der tau­send Nadel­sti­che ver­fol­gen soll. Sie wird kaum aus­rei­chen, den welt­wei­ten Aus­stieg aus fos­si­len Brenn­stof­fen zu erzwin­gen, noch wird sie zu einer revo­lu­tio­nä­ren “Macht­er­grei­fung” der Kli­ma­kom­mu­nis­ten führen.

Sie wäre allen­falls als ver­zwei­fel­tes Manö­ver nach­voll­zieh­bar, das dem (ziem­lich abs­trak­ten) Geg­ner so viel Scha­den wie mög­lich zufü­gen soll, ohne ihn direkt besie­gen zu kön­nen. Malm, der ein ent­schie­de­ner Kri­ti­ker des “Kli­ma­f­a­ta­lis­mus” à la Jona­than Fran­zen ist, denkt aller­dings, daß die­se Art der Gewalt im Ver­bund mit “diver­si­fi­zier­ten Tak­ti­ken” zum Erfolg füh­ren könnte.

Im Eng­li­schen gibt es den Aus­druck “to have one’s cake and eat it”, etwa: “alles gleich­zei­tig haben wol­len”, auch, wenn der Besitz des einen den Besitz des ande­ren ausschließt.

Mag es Mimi­kry oder ehr­li­che Über­zeu­gung sein: Malm will einer­seits den schlimms­ten und gefähr­lichs­ten Feind der Mensch­heit, den Kli­ma­wan­del durch Co2-Emis­sio­nen, radi­kal bekämp­fen, ande­rer­seits will er dabei inner­halb des “demo­kra­ti­schen Dis­kur­ses” blei­ben (um es mit den Wor­ten Alex­an­der Kis­s­lers zu sagen): Gewalt ja, aber nicht gegen Men­schen, (grü­ner) Kom­mu­nis­mus ja, aber bit­te kein “Auto­ri­ta­ris­mus”, staat­lich erzwun­ge­ner Aus­stieg aus fos­si­len Brenn­stof­fen ja, aber bit­te nur über demo­kra­ti­sche, par­la­men­ta­ri­sche Prozesse.

Das ist natür­lich gro­be Roß­täu­sche­rei. Wenn man ernst­haft glaubt, daß der men­schen­ge­mach­te Kli­ma­wan­del real ist, daß er buch­stäb­lich das Über­le­ben der gan­zen Mensch­heit bedroht und nur durch die tota­le Abschaf­fung von fos­si­ler Ener­gie auf­halt­bar ist, dann kann dies logi­scher­wei­se nur durch mas­si­ve auto­ri­tä­re Gewalt­an­wen­dung auf glo­ba­ler Basis gesche­hen. Die libe­ra­le Demo­kra­tie in der bis­lang gül­ti­gen Form wäre dazu nicht imstan­de; sie müß­te einer radi­ka­len grü­nen Dik­ta­tur Platz machen.

Es gibt aller­dings noch einen wei­te­ren Ele­fan­ten im Raum, der von Malm und ande­ren Kli­ma­ak­ti­vis­ten tun­lichst ver­mie­den wird: Die kom­plet­te Abschaf­fung fos­si­ler Brenn­stof­fe hät­te nicht nur eine radi­ka­le Sen­kung des Lebens­stan­dards zur Fol­ge, an den wir uns gewöhnt haben, son­dern den kom­plet­ten Zusam­men­bruch unse­rer Infra­struk­tu­ren und unse­rer Lebens­art. Das wür­de nicht nur das “eine Pro­zent der reichs­ten Men­schen” betref­fen (die­ses ver­mut­lich am allerwenigsten).

Hin­zu käme die dra­ma­tisch erhöh­te Schwie­rig­keit, Mil­li­ar­den Men­schen ohne die heu­te übli­che, auf fos­si­len Brenn­stof­fen basie­ren­de Tech­no­lo­gie zu ernäh­ren und zu ver­sor­gen (dazu gehö­ren nicht nur die Lebens­mit­tel­fa­bri­ken, son­dern auch die Ver­kehrs­mit­tel, mit denen die Lie­fer­ket­ten auf­recht­erhal­ten werden).

An die­ser Stel­le gibt es eigent­lich nur zwei Mög­lich­kei­ten: a) man hofft auf die recht­zei­ti­ge Erfin­dung und Ent­wick­lung von “grü­nen Wun­der­waf­fen”, also auf alter­na­ti­ve Tech­no­lo­gien, die auch ohne fos­si­le Brenn­stof­fe unse­ren bis­he­ri­gen Lebens­stan­dard (zumin­dest halb­wegs) auf­recht­erhal­ten und die Mensch­heit ernäh­ren kön­nen, oder man for­dert b) eine radi­ka­le Ent-Indus­tria­li­sie­rung prak­tisch der gan­zen Welt, die min­des­tens hin­ter das Niveau des frü­hen 19. Jahr­hun­derts zurück­geht, ein­her­ge­hend mit einer eben­so radi­ka­len Bevölkerungsreduktion.

Das hät­te aller­dings eine Umwäl­zung der heu­ti­gen Indus­trie­ge­sell­schaf­ten zur Fol­ge, gegen die Maos “Gro­ßer Sprung nach vorn” einem Sitz­streik auf einer abge­le­ge­nen Land­stra­ße gliche.

Ers­te­res ist das trü­ge­ri­sche Wunsch­bild sowohl der Kli­ma-Kapi­ta­lis­ten als auch der Kli­ma-Sozia­lis­ten. Zwei­te­res, sozu­sa­gen einen “Grea­ter Reset”, wagen nur intel­lek­tu­el­le “Out­laws” zu Ende zu den­ken, die sich nicht um öffent­li­che Respek­ta­bi­li­tät sche­ren: etwa Ted Kac­zyn­ski, John Zer­zan, Guil­laume Faye oder Pent­ti Lin­ko­la, dem ich im April 2020 einen Nach­ruf gewid­met habe.

Lin­ko­la war einer der weni­gen wirk­lich ehr­li­chen und glaub­wür­di­gen radi­ka­len Umwelt­schüt­zer. Was er dach­te, war zuhöchst anstö­ßig und Licht­jah­re von den gän­gi­gen “demo­kra­ti­schen Dis­kur­sen” ent­fernt (die auch in ande­ren Berei­chen kaum mehr etwas ande­res sind als Lügengespinste).

Im nächs­ten Teil des Bei­trags wer­de ich mir anse­hen, was dabei her­aus­kommt, wenn man Lin­ko­la mit Andre­as Malm und ähn­lich gedreh­ten Akti­vis­ten (wie etwa Tad­zio Mül­ler) vergleicht.

Fort­set­zung folgt.

Ers­ter Teil hier.