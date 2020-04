In memoriam Pentti Linkola (1932 – 2020)

Seine Ansichten "kontrovers" zu nennen, wäre wohl eine starke Untertreibung. Andererseits gibt es in Zeiten von "Extinction Rebellion" (siehe Sommerfeld hier hier und hier) eine gewisse Brücke von dem kauzigen Einzelgänger zu den Klimakatastrophen-Hypes des Mainstreams. Abgesehen davon hatte er allerdings keinerlei Ähnlichkeit mit bourgeoisen, privilegierten Teenagern wie Greta Thunberg, die von den "Davoskraten" gepusht werden.

Auch äußerlich eine knorrige, abgehärtete, wettergegerbte Erscheinung, lebte er sein Leben konsequent nach seinen harschen Prinzipien: der erbitterte Feind von Technologie, "Fortschritt", Masseneudämonie und Umweltzerstörung arbeitete jahrzehntelang als Berufsfischer, mit Ruderboot und Netz, ohne jegliche technische Hilfsmittel. Daneben war er als freier Forscher tätig und hatte vor allem auf dem Gebiet der Ornithologie große Verdienste.

Allein die Tatsache, daß er zu den ganz wenigen radikalen Umweltschützern gehörte, die ihre Überzeugungen in die Tat umsetzten, trug ihm bei Freund und Feind großen Respekt ein. Er galt in seinem Heimatland als ikonische, legendäre Figur, und war immer wieder in der Presse präsent, allerdings tat er nichts, aber auch gar nichts, um sich in der Öffentlichkeit beliebt zu machen.

Im Gegenteil: Als Heilmittel für den massiv übervölkerten, überlasteten Planeten empfahl Linkola unverhohlen die Ausrottung des Großteils der Menschheit durch biologische Waffen und pries extreme politische Bewegungen wie den Nationalsozialismus ("eine großartige Philosophie") und den Stalinismus eben aus dem Grund, weil ihnen das Individuum wenig galt und sie zu Massenmorden im großen Stil fähig waren.

In der Tat war ihm so gut wie jedes Mittel recht, die Weltbevölkerung zu reduzieren und der technologischen Zivilisation zu schaden. Er feierte die Terroranschläge vom 11. September 2001 ebenso ab wie die Baader-Meinhof-Bande, die Roten Brigaden und andere Terroristen, verachtete die Demokratie und träumte von einer genozidalen Öko-Diktatur, die strenge Geburtenkontrolle ausübt und Eugenik betreibt. Auch Pandemien sah er als willkommenes Mittel zum Zweck und noch am Ende seines Lebens äußerte er die Hoffnung, daß „das Coronavirus die Zerstörung der Erde ein wenig verlangsamen könne“.

Charakteristisch für ihn waren Sprüche wie diese:

Während Greta Thunberg ihr Publikum in Panik versetzen will, indem sie ein gewaltiges "Massensterben" prophezeit, hat Pentti Linkola diese Aussicht begrüßt, ja als den einzigen Ausweg gesehen, um das Leben auf diesem Planeten überhaupt zu retten, frei nach Stefan George: "Was ist IHM mord von hunderttausenden / Vorm mord am leben selbst?" Der Zusammenbruch würde ohnehin eines Tages kommen, denn die aus dem Gleichgewicht von Leben und Sterben gebrachte Natur werde sich bitterlich rächen. Die kommenden Katastrophen wären dann nur brutale Regulationsmanöver des gestörten ökologischen Lebenskreislaufes.

Hierzu paßt ein weiteres Gedicht von Stefan George , in dem auch eine Seuche als Strafe für die menschliche Hybris auftritt:

Apropos George: Man kann sich gut vorstellen, daß auch ein Ludwig Klages mit Linkola sympathisiert hätte.

Linkola wurde am 7. Dezember 1932 in Helsinki geboren. Schon sein Vater Kaarlo Linkola (1888–1942) war Naturwissenschaftler und Mitbegründer und erster Vorsitzender der Finnischen Naturschutzvereinigung. Linkola ähnelte in vieler Hinsicht einem anderen extremistischen Waldschrat, dem "Una-Bomber" Ted Kaczynski, dessen Manifest "Die industrielle Gesellschaft und ihre Zukunft" (u.a. abgedruckt in dem Buch zum Film "Das Netz" von Lutz Dammbeck; zum freien Herunterladen u.a. hier) ebenfalls für einen radikalstmöglichen Abbau der technologischen Zivilisation und den Krebsgang zurück in ein prä-industrielles Zeitalter plädiert.

Kaczynski hatte allerdings weniger das Überleben der Ökosphäre vor Augen (wie Linkola), sondern die Degeneration der menschlichen Freiheit durch ein System, das den Menschen neurotisiert und von seinen natürlichen Bedürfnissen entfremdet:

Die Folgen der Industriellen Revolution haben sich für die Menschheit als eine Katastrophe erwiesen. Unsere Lebenserwartung ist dadurch in den "fortgeschrittenen" Ländern bedeutend gestiegen, gleichzeitig aber trat infolgedessen eine Destabilisierung der Gesellschaft ein, das Leben wurde unerfüllt, die Menschen gerieten in eine unwürdige Abhängigkeit, diese Entwicklung hat zu weit verbreiteten psychischen Problemen geführt (in der Dritten Welt auch zu organischen Krankheiten) und der Natur wurde unermeßlicher Schaden zugefügt. Die kontinuierliche Entwicklung der Technologie wird die Lage weiter verschlimmern...

Linkola lehnte jegliche Form der "humanistischen", "humanitären" und anthropozentrischen Ethik ab; in etwas geringerem Maße trifft dies auch auf Kaczynski zu. Unschwer kann man hier auch eine gewisse "Familienverwandtschaft" mit einem weiteren (buchstäblichen) Waldgänger erkennen, der ebenfalls ein naturnahes, asketisches Leben bevorzugte, nämlich Martin Heidegger, der in Gestalt der Technik (als "Gestell") eine gefährliche Form des Nihilismus und der "Seinsvergessenheit" erblickte, und auf den "Humanismus" und Anthropozentrismus ebenfalls nicht gut zu sprechen war.

Kaczynski kritisierte besonders vehement die Ideologie der modernen Linken ("leftism"). "Sozialisten, Kollektivisten, 'politically correct'-Anhänger, Aktivisten im Bereich des Feminismus, der Homosexualität und der Behinderten, Verteidiger des Tierschutzes und dergleichen" sah er von Ressentiments und Minderwertigkeitskomplexen getrieben. Linkola wiederum war ein vehementer Gegner von außereuropäischer Einwanderung und Entwicklungshilfe für die dritte Welt. In einem Interview beklagte er, Helsinki habe sich in "Afrika" verwandelt.

Allerdings sprach Kaczynski eher als Anarchist (er lebte in einer Waldhütte nach dem Vorbild seines Idols Henry David Thoreau), während Linkola, persönlich ein zäher Eigenbrötler und Nonkonformist, glühender Befürworter einer Diktatur war, die den egoistischen Appetit der Menschen an strenge Zügel legt:

Es ist ein fundamentaler, vernichtender Fehler, ein politisches System zu errichten, das auf Begierde beruht. Die Gesellschaft und das Leben werden auf der Basis dessen organisiert, was ein Individuum will, und nicht, was für es gut ist... In demokratischen Ländern hat sich die Zerstörung der Natur und die Summierung ökologischer Desaster akkumuliert [da muß man ihm entschieden widersprechen: siehe etwa hier und hier. - M.L] ... unsere einzige Hoffnung liegt in einer starken, zentralistischen Regierung und in der kompromißlosen Kontrolle des individuellen Bürgers.

Linkola hatte offenbar nicht einen einzigen liberalen, demokratischen oder egalitären Knochen im Leib. Das menschliche Individuum war ihm angesichts des großen biologischen Ganzen völlig gleichgültig, ja er hielt das menschliche Leben schlechthin für überbewertet, und nicht bedeutender als das Leben von Tieren und Pflanzen. Er war ein Anti-Liberaler in seiner schroffsten und konzentriertesten Form.

Eine Welt nach seinen Vorstellungen hätte etwa so ausgesehen:

Linkola galt auch als ein zupackend-direkter Autor, der vor makabren und zynischen Zuspitzungen, die er todernst meinte, nicht zurückschreckte. Übersetzungen aus dem Finnischen gibt es nur wenige - 2011 brachte der Arktos-Verlag eine Sammlung von Aufsätzen und Artikeln in englischer Sprache unter dem Titel Can Life Prevail? ("Wird das Leben überdauern?") heraus.

Hier eine Kostprobe aus einem seiner berüchtigsten Texte, "Humanflood" ("Menschenflut", 1990):

"Was bist Du, o Mensch?" fragten einst die Dichter der guten alten Zeit. Der Mensch kann auf beliebig viele Weisen definiert werden, aber seine fundamentalste Eigenschaft läßt sich in zwei Worten zusammenfassen: zu viel. Ich bin zu viel, du bist zu viel. Es gibt fünf Milliarden von uns [nur dreißig Jahre später sind es bereits schätzungsweise 7, 763 Millionen. M.L.] ( - eine absurde, erstaunliche Zahl. Und sie wächst immer noch? (...) Ich habe einmal einen Sommer mit einer Fahrradtour durch Polen verbracht. Es ist ein wunderbares Land, wo man an jedem Eck auf kleine katholische Kinder trifft, süß wie Zucker, fast vollständig in Seide gekleidet. Ich habe in einer Reisebroschüre gelesen, daß die Zahl der Menschen, die in Polen während des zweiten Weltkriegs umkamen, größer war als in irgendeinem anderen Land - etwa sechs Millionen, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht. Anhand eines anderen Teiles der Broschüre konnte ich ausrechnen, daß das Bevölkerungswachstum seit Kriegsende diesen Verlust innerhalb von vierzig Jahren um das dreifache kompensiert hatte.

Meine nächste Reise führte mich in die am schlimmste ausgebombte Stadt der Welt, nach Dresden. Sie war erschreckend in ihrer Häßlichkeit und ihrem Schmutz, überfüllt bis an den Rand der Erstickung, ein rauchverpestetes, umweltverschmutzendes Loch. Da lag der Gedanke nicht fern, daß eine weitere Impfung von oben aus dem Himmel nicht schaden könne. Wer vermißt all die Menschen, die im Zweiten Weltkrieg gestorben sind? Wir vermißt die zwanzig Millionen, die Stalin hingerichtet hat? Wer vermißt Hitlers sechs Millionen Juden? Israel ist so überfüllt, daß es aus allen Nähten platzt; in Kleinasien verursacht die Überbevölkerung Kämpfe um ein paar Quadratmeter Dreck. Die Städte der Welt wurden wieder aufgebaut und bis zum Rand mit Menschen gefüllt, ihre Kirchen und Denkmäler restauriert, damit der saure Regen etwas hat, wo er sich hineinfressen kann. Wer vermißt das ungenutzte Fortpflanzungspotenzial derer, die im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. Braucht die Welt denn wirklich noch weitere hundert Millionen Menschen? Gibt es einen Mangel an Büchern, Liedern, Filmen, Porzellanhunden, Vasen? Sind eine Milliarde fleischgewordener Mutterliebe und eine Milliarde süßer silberhaariger Großmütter nicht genug?