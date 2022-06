Netzfundstücke (131) – Riesa, Schweigen, Pipeline

urteil­te Björn Höcke am Mor­gen nach der erfolg­rei­chen Wahl des neu­en AfD-Bun­des­vor­stands über das Ergeb­nis vom Par­tei­tags­sams­tag im säch­si­schen Riesa.

Jedoch soll­te der gute Ein­druck vom Sams­tag durch hit­zig geführ­te Debat­ten, die zum einen am Antrag, die alter­na­ti­ve Gewerk­schaft Zen­trum Auto­mo­bil von der Unver­ein­bar­keits­lis­te der Par­tei zu neh­men, und zum ande­ren an einer Reso­lu­ti­on zur Euro­päi­schen Uni­on ent­brann­te, getrübt werden.

Die AfD bleibt sich treu, oder wie es man­cher posi­tiv zu fas­sen such­te: So sehen nun ein­mal demo­kra­ti­sche Par­tei­ta­ge aus, die nicht im vor­hin­ein kon­zer­tiert in Hin­ter­zim­mern aus­ge­klün­gelt werden.

Das neue Mit­glied des Bun­des­vor­stands Car­lo Cle­mens, JA-Vor­sit­zen­der und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter in NRW, kommt im Gespräch, das ich mit ihm für den Pod­cast des Bür­ger­netz­werks Ein Pro­zent, die Lage­be­spre­chung, führ­te, zu einem aus­ge­wo­ge­nen Urteil.

Immer­hin läßt sich aus Rie­sa mit­neh­men, daß der neue Bun­des­vor­stand steht und zum ers­ten Mal zumin­dest nach außen den Ein­druck ver­mit­telt, daß kei­ne der inner­par­tei­li­chen Strö­mun­gen in ihm über­re­prä­sen­tiert ist.

Außer­dem kann Bene­dikt Kai­ser sich glück­lich schät­zen, daß sein neus­ter kapla­ken Die Par­tei und ihr Vor­feld mit der The­ma­ti­sie­rung der »Cau­sa Zen­trum« zur rech­ten Zeit am rech­ten Ort erschien oder viel­leicht sogar auf frucht­ba­ren Boden fiel und die Ent­schei­dung des Par­tei­ta­ges, die Gewerk­schaft von der Unver­ein­bar­keits­lis­te zu strei­chen, posi­tiv beeinflußte.

Wer das lesens­wer­te Bänd­chen noch nicht sein Eigen nennt, kann es direkt hier bestel­len und her­aus­fin­den, was es mit dem Tumult um eine klei­ne alter­na­ti­ve Gewerk­schaft aus Baden-Würt­tem­berg auf sich hat.

Ein Lebens­zei­chen aus dem Netz­werk Wis­sen­schafts­frei­heit, wenn auch nur ein indi­rek­tes: Ulri­ke Acker­mann, Pro­fes­so­rin für Poli­tik­wis­sen­schaft und Mit­glied in eben­je­nem Netz­werk hat ihr neu­es Buch, Die neue Schwei­ge­spi­ra­le, ver­öf­fent­licht.

Der Name ist Pro­gramm: Die 172 Sei­ten dre­hen sich um ver­en­gen­de Mei­nungs­kor­ri­do­re, die Lust am »Can­celn« und eine vom »frei­es­ten Deutsch­land aller Zei­ten« für sich ver­buch­te Mei­nungs­frei­heit, an der de fac­to seit Jahr­zehn­ten Raub­bau betrie­ben wird.

Für den Sezes­si­on-Leser ist das alles nicht neu. Seit der Grün­dung des Insti­tuts für Staats­po­li­tik und der ers­ten Sezes­si­on-Aus­ga­be waren die rea­len Macht­ver­hält­nis­se im »herr­schafts­frei­en« bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Dis­kurs stets The­ma gewe­sen. Aber der Schuh drückt mitt­ler­wei­le so stark, daß auch Per­sön­lich­kei­ten wie Acker­mann dage­gen anschreiben.

Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza nimmt es gelas­sen und freut sich ob der brei­ten Rezep­ti­on, die das The­ma nun in der Öffent­lich­keit erfährt:

Die neue Schwei­ge­spi­ra­le erhal­ten Sie wie immer direkt hier, bei Antai­os, dem größ­ten kon­ser­va­ti­ven Versandbuchhandel.

Andre­as Malm, Pro­gramm-Mana­ger für das Mas­ter-Stu­di­um Huma­no­k­ölo­gie an der Uni­ver­si­tät Lund und selbst­be­zeich­ne­ter »Mar­xist«, genoß in letz­ter Zeit viel Auf­merk­sam­keit. Bevor aus dem Bun­des­tags­bü­ro von Bea­trix von Storch eine Anzei­ge an Lui­sa Neu­bau­er ging, war zuerst Malm bezie­hungs­wei­se der Spie­gel für einen dort ver­öf­fent­lich­ten Malm-Arti­kel an der Rei­he gewesen.

Was die kon­ser­va­ti­ven, geset­zes­treu­en Gemü­ter nun genau die letz­ten Tage und Wochen der­art erreg­te, spürt Mar­tin Licht­mesz hier auf Sezes­si­on im Netz mit sei­ner Arti­kel­rei­he »Ökoter­ro­ris­mus« nach und stößt dabei vor allem auf »Wider­ständ­ler«, deren »Wider­stand« eine sys­te­ma­f­fir­mie­ren­de Funk­ti­on erfüllt:

Indem sie »radi­ka­li­sie­ren«, was im öffent­li­chen »Dis­kurs« ohne­hin Kon­sens ist, geben sie den Herr­schen­den die Mög­lich­keit, sich selbst als »gemä­ßigt«, »ver­nünf­tig« und jeg­li­chem Extre­mis­mus abhold zu prä­sen­tie­ren (eine ähn­li­che Rol­le spie­len die Zero-Covid-Apos­tel oder die anti­ras­sis­ti­schen Ultras).

Das kann depri­mie­ren, und um end­lich als der Revo­luz­zer wahr­ge­nom­men zu wer­den, den man ger­ne dar­stel­len wür­de, wer­den laut Licht­mesz nun radi­ka­le­re Mit­tel zur Bekämp­fung der »Kli­ma­kri­se« propagiert.

Mög­lich – auch nicht abwe­gig – aber spe­zi­ell im Fall Neu­bau­er soll­te man sich im Kla­ren dar­über sein, daß man es bei ihr mit einem PR-Pro­fi zu tun hat, für den das Sit­zen am gro­ßen Tisch wich­ti­ger als der Kampf gegen das Sys­tem ist. Und so ist ihre »necki­sche« Auf­for­de­rung, »eine Pipe­line in die Luft zu jagen«, auch zu ver­ste­hen. Wer das bier­ernst nimmt, beweist nur sei­ne Politikunfähigkeit.

Über­haupt fehlt es den neu­en »Öko-Radi­ka­len« an Strin­genz. Ted Kazcyn­ski, der im Gegen­satz zu Malm nicht nur um »Pipe­lines« her­um­la­vier­te, son­dern mit Bom­ben die aus sei­ner radi­kal-öko­lo­gi­schen Welt­sicht »Ver­ant­wort­li­chen« für das öko­lo­gi­sche Desas­ter »zur Ver­ant­wor­tung zog« respek­ti­ve töte­te, ver­kör­per­te die­se Hal­tung fer­ner über sei­ne Lebens­füh­rung: Aus­stei­ger­le­ben in der Wild­nis von Mon­ta­na, die kon­se­quen­te Abkehr vom Sys­tem, das er bis heu­te verachtet.

Außer­dem rührt die­se Welt­sicht nicht aus abs­trak­ten Pro­jek­tio­nen zu stei­gen­den Durch­schnitts­tem­pe­ra­tu­ren von ein paar Kli­ma­pro­fes­so­ren, son­dern weil vor sei­ner Haus­tür die Ern­te­ma­schi­nen die Wäl­der rodeten.

Auf dem Rücken der Keh­re 5 »Öko­lo­gie und Mili­tanz«, die sich mit der Fra­ge nach der Recht­mä­ßig­keit von öko­lo­gi­schem Wider­stand bis zu sei­nen extre­men Aus­prä­gun­gen aus­ein­an­der­setzt, und ob ein der­ar­ti­ger Wider­stand auch von rechts kom­men könn­te, steht daher nicht von unge­fähr das Kac­zyn­ski-Zitat, das das Lei­den an der Natur­zer­stö­rung kanalisiert:

But what first moti­va­ted me wasn’t anything I read. I just got mad see­ing the machi­nes rip­ping up the woods.

Kac­zyn­ski steht für eine Kon­se­quenz und ein zu-Ende-den­ken, das man beim »radi­ka­len« Malm nicht fin­det. Denn wäh­rend Malm davon über­zeugt ist, »daß wir die Ver­feue­rung von fos­si­len Brenn­stof­fen zum jet­zi­gen Zeit­punkt ganz kon­kret als eine Form von Gewalt auf­fas­sen soll­ten, weil sie Men­schen durch anhal­ten­de Dür­ren, Hit­ze­wel­len, Stür­me und Über­flu­tun­gen die Lebens­grund­la­ge raubt, wenn nicht gar ihr Leben«, ist Kac­zyn­ski sich voll­kom­men bewußt, daß sei­ne öko­lo­gi­sche Revo­lu­ti­on den Hun­ger als alte mensch­li­che Kon­stanz wie­der­brin­gen wür­de; daß die Dür­re, der Sturm und die Flut wie­der zu den bibli­schen Pla­gen wer­den, die sie vor der indus­tri­el­len Revo­lu­ti­on gewe­sen sind.

Für Kac­zyn­ski ist das ein Preis, der gezahlt wer­den muß, um sich von der Herr­schaft der Tech­nik zu befrei­en und die Natur vor dem Zusam­men­bruch zu bewah­ren, der­weil Malm nicht die Ebe­ne durch­bre­chen kann, die posi­tiv-nega­ti­ven Kopp­lungs­pro­zes­se des Indus­trie­sys­tems – Anstieg des Durch­schnitts­al­ters, medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung, »grü­ne Revo­lu­ti­on« etc. auf der einen Sei­te und die Umwelt­ver­schmut­zung auf der ande­ren Sei­te – als auf­ein­an­der bezo­gen zu erken­nen, son­dern in mar­xis­ti­sche Scha­blo­nen preßt.

Unge­ach­tet des­sen haben wir in der Keh­re 5 gezeigt, daß öko­lo­gi­scher Wider­stand, der über die Ver­bands­ar­beit und die Flug­blatt­ak­ti­on hin­aus­geht, sei­ne Berech­ti­gung hat, und daß die­ser nicht auto­ma­tisch links sein muß – die Grün­der­rie­ge der radi­ka­len Öko-Akti­vis­ten von Earth First! aus den USA sind ein Beweis dafür.

Daher wer­den beim anste­hen­den Som­mer­tref­fen in Schnell­ro­da vom 30.–31. Juli Mar­tin Licht­mesz und ich dar­über dis­ku­tie­ren, was es mit der öko­lo­gi­schen Mili­tanz auf sich hat, wann sie ernst zu neh­men ist und wann nicht, und ob es einen rech­ten Zugang zu ihr gibt.

Also mel­den Sie sich an (Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung hier). Wer dort the­ma­tisch vor­ge­rüs­tet erschei­nen möch­te oder die Aus­ga­be ganz gene­rell noch nicht bei sich im Regal ste­hen hat, der greift hier zur Keh­re 5 »Öko­lo­gie und Militanz«.