Hier enden die Nah­ver­kehrs­li­ni­en, aber hier ist das Leben – unge­schminkt: Män­ner in etwas aus­ge­lei­er­tem Fein­ripp auf Bal­ko­nen, einer­seits Über­ge­wicht als letz­ter Aus­druck von Prä­senz, ande­rer­seits schwin­den­des Deutschland.

Die Plat­ten­bau­ten hat die DDR hin­ge­stellt, sach­lich-zweck­mä­ßi­ge Archi­tek­tur in Voll­zug ihres Woh­nungs­bau­pro­gramms für „unse­rer jun­gen Fami­li­en“, damals als Aus­druck der „Ein­heit von Wirt­schafts- und Sozi­al­po­li­tik“. Hier leb­ten jun­ge Indus­trie­ar­bei­ter­fa­mi­li­en. Zwi­schen den Neu­bau­ten spiel­ten Hun­der­te Kin­der, im Wind flat­ter­te die Wäsche.

Indus­trie gibt es seit den Neun­zi­gern nicht mehr. Statt­des­sen Kli­ni­ken, Alten­hei­me, Phy­sio­the­ra­pie, Sani­täts­häu­ser, viel, viel Lan­des­re­gie­rung und eine Ver­wal­tung, die den Man­gel regelt. Ja, es gibt noch Kin­der zwi­schen bunt auf­ge­pepp­tem Beton, aber sie domi­nie­ren längst nicht mehr das Bild.

Gegen­läu­fig­kei­ten:

Wer zur Wen­de­zeit in der zusam­men­fal­len­den Innen­stadt leb­te, hat­te es, hieß es, nicht mal auf den Gro­ßen Dreesch, den Schwe­ri­ner Plat­ten­bau­be­zirk, geschafft. Heu­te ist es umge­kehrt. Wir hier schaf­fen es nicht in die Innen­stadt, in die schick reno­vier­ten Alt­bau-Woh­nun­gen mit edler Aus­stat­tung. Für die dop­pel­te Mie­te. Wir pas­sen auch nicht zum dor­ti­gen Life-Style.

In der Stadt die Tou­ris­ten- und Shop­ping-Stra­ßen, die Cafés, die hip­pen Loka­le, das her­zog­li­cher Bau­tä­tig­keit zu ver­dan­ken­de his­to­ri­sche Flair, hier drau­ßen aber Döner-Piz­za-Salat, impro­vi­sier­te Shi­sha-Schup­pen, afri­ka­ni­sche Hüh­ner­brä­ter, rus­si­sche Läden. Alles zwi­schen DDR-Beton, die­ser ehr­lich fes­ten Sache.

Eini­ge „unse­rer jun­gen Fami­li­en“ sind noch auf dem Dreesch, mitt­ler­wei­le alte Leu­te, rest­be­stän­dig, sieb­zig, acht­zig Jah­re alt. Daß die frü­her mal laut „Renft“ gehört haben, kann man sich nicht mehr vor­stel­len. Sie sind ein­fach übrig­ge­blie­ben, die Kin­der oft im Wes­ten, wo das Geld ist.

Wer konn­te, kauf­te sich ab den Neun­zi­gern auf Kre­dit ein Eigen­heim in einer die­ser engen Bebau­ungs­zo­nen auf den Dör­fern rund­um, wo die Häu­ser so dicht ste­hen wie Cam­per auf Stell­plät­zen. Wer weg war, bewies, daß er’s im Leben geschafft hatte.

Vie­le Deut­sche in der Plat­te leben von Trans­fer­leis­tun­gen, von Miet- und Las­ten­zu­schüs­sen oder dem Min­dest­lohn der soge­nann­ten Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft. Ein immer grö­ße­rer Teil aber wan­der­te zu – Ori­en­ta­len, auf­fal­lend vie­le Rus­sen bzw. Ruß­land­deut­sche, neu­er­dings Ukrai­ner, klar, Afri­ka­ner sowie­so, die meis­ten von ihnen staat­lich ali­men­tiert, zudem emsi­ge Asia­ten, die über­all auf der Welt kraft Leis­tung durchkommen.

Die Läden und die Dreh­spieß­gas­tro­no­mie mit den Mono­bloc-Stüh­len haben Maghre­bi­ner oder Levan­ti­ner inne, die Tex­til- und Näh­bu­den die Vietnamesen.

Wirk­lich bunt, die meis­ten jung, alle­samt pas­sa­bel in den Blocks ein­ge­rich­tet. Der Dreesch hat drei Bau-Abschnit­te, von I bis III, von vorn nach hin­ten, ver­stärkt sich line­ar die Inter­na­tio­na­li­tät. Dort, wo die DDR zu bau­en auf­hör­te, im drit­ten Bau­ab­schnitt, leben also die meis­ten Migran­ten; wo die ers­ten Plat­ten­bau­ten stan­den, domi­niert hin­ge­gen noch das Rent­ner-Beige. So dun­kelt es von vorn nach hin­ten ste­tig durch.

Dazwi­schen die lich­ten Frei- und Abriß­flä­chen­flä­chen, neu­er­dings meist unge­mäht, also öko­lo­gisch frei aus­wu­chern­des und bota­nisch arten­rei­ches Kraut auf Mager­ra­sen, Blau­er Nat­tern­kopf, Wil­de Möh­re und Weg­war­te, durch­weg ver­müllt von Kunst­stoff-Ver­pa­ckun­gen. Über­all ver­blei­chen die kun­ter­bun­ten Sym­bo­le der Kon­sum­ge­sell­schaft, von Mül­ler-Milch bis Ayran, von Knop­pers bis Piz­za-Ver­pa­ckun­gen. Es kann über­haupt gel­ten: Was die Leu­te in die Wes­ten zieht, der Kon­sum, ver­stärkt die Ver­mül­lung von Natur und Kultur.

Die letz­ten Deut­schen im Quar­tier wer­den tat­säch­lich nicht mehr weg­kom­men, wol­len es offen­bar gar nicht; vie­le der beweg­li­che­ren Exo­ten schon. Es gibt die­sen ästhe­ti­schen Kon­trast zwi­schen der auf­recht gehen­den, ja schrei­ten­den Mus­li­ma mit Kopf­tuch und dezent, aber schön geschmink­tem She­he­ra­za­de-Gesicht und der ent­formt wir­ken­den Deutsch-Tus­si mit Kip­pe, deren Tat­toos von ver­geb­li­chen Wün­schen künden.

Irgend­was Ent­schei­den­des fehl­te zum Glück. Mag sein, die „onto­lo­gi­sche Mit­gift“ (Gün­ther Anders) reich­te nicht oder drück­te nie­der. Mag auch sein, es fehl­te an Mumm und Ori­en­tie­rung. Dafür, den Anschluß zu ver­lie­ren, gibt es eine Men­ge Grün­de. Hier fällt es auf, wenn man ver­liert, woan­ders nicht so sehr. Es gibt auch eine Art sozia­ler Entropie …

Übrig bleibt eine übel­lau­ni­ge Weh­mut, die sich schlimms­ten­falls von Ent­täu­schung zum Ich-arme-Sau-Syn­drom aus­wächst: Selbst­auf­ga­be, Läh­mung, Ersatz­be­frie­di­gung, Sucht­ge­fahr, min­des­tens Eßstö­run­gen, die den Kör­per aus­se­hen las­sen, als wäre er in einen Kunst­darm gepreß­tes Mor­ta­del­la-Fleisch. Oder anders: Kum­mer führt nun mal dazu, sich einen Pan­zer anzu­fut­tern.

Das mag ein Kli­schee sein, aber Kli­schees offen­ba­ren viel: Das Fit­neß-Gefäl­le zwi­schen fremd­stäm­mi­ger und deut­scher Jugend ist augen­fäl­lig. Auf den Bolz­plät­zen spie­len die osma­ni­schen und ara­bi­schen Jungs, in den Bas­ket­ball­kä­fi­gen ath­le­ti­sche dunk­le und rus­si­sche Jugend. Die wei­ßen Jungs zocken eher an ihren Konsolen.

Afri­ka­ner impro­vi­sie­ren sich durch, dea­len mit dem einen oder ande­ren und offen­ba­ren eine ganz eige­ne Gelas­sen­heit. Sie pas­sen irgend­wie zur Kli­ma­ver­än­de­rung, die hier gera­de das Kraut zwi­schen den Blocks zu einer Art Dorn­sa­van­ne verbrennt.

Eine der letz­ten Stra­ßen des Gro­ßen Dreesch, dort, wo die End­mo­rä­ne, auf der die Blocks ste­hen, zur Ebe­ne der Lewitz abfällt, heißt noch von der DDR her Hegel­stra­ße, der dort eta­blier­te Ara­ber-Imbiß also prompt „Hegel-Imbiß“. Das sagt viel, gera­de weil Georg Wil­helm Fried­rich Hegel dort nie­man­dem etwas sagt.

Den­noch: Alles stim­mig. Man ist hier eher arm, aber nicht elend, man gehört nicht zu den Gewin­nern, meint aber, da könn­te schon noch was kom­men … – Lebt man hier, kann es so rich­tig berg­ab nicht mehr gehen, für jene mit Spann­kraft aber durch­aus mal bergauf.

Der größ­te Teil der deut­schen Rest­po­pu­la­ti­on jedoch scheint irrever­si­bel abge­stie­gen, die ande­ren könn­ten hin­ge­gen auf­stei­gen. Sie haben nicht nur Biß, son­dern ver­fü­gen noch über eine Kul­tur und pfle­gen auf­fal­lend bewußt ihre Iden­ti­tät. Die­se ermög­licht ein Selbst­be­wusst­sein und Selbst­wert­ge­fühl, das es so bei den Deut­schen nicht (mehr) gibt. Sicht­lich nicht. Wor­an denn wäre anzu­knüp­fen? Einen Bezug zum einst Eige­nen ist nicht mehr leben­dig. Was ampu­tiert wur­de, wächst nicht wie­der nach. Selbst die Rus­sen schla­gen hier Wur­zeln, den Deut­schen fau­len sie weg.

Kul­tur aller­dings beginnt nicht mit dem Opern­haus­be­such oder auch nur mit dem Abitur, son­dern mit der Ent­wick­lung einer Idee über die enge­ren Über­le­bens­zwe­cke hin­aus. Die­se Idee vom eige­nen Selbst fehlt mitt­ler­wei­le. Dabei muß sie nicht aka­de­misch sein. Es reich­te, wenn man ein­fach gern an sei­ner Kar­re schraub­te, einen eige­nen Gar­ten bear­bei­te­te, einen Got­tes­dienst besuch­te oder sich Lauf­schu­he und einen Expan­der besorg­te. Inter­es­se ent­wi­ckeln, für etwas, das wei­ter trägt als der Augen­blick, das mehr her­gibt als Chips­tü­te und Bier­kas­ten. Was immer hilft: Reduk­ti­on. Aske­sis heißt Übung. – Die Plat­te böte eine Mög­lich­keit der Gegen­kul­tur zur woken Innen­stadt. Was man hier sieht und erlebt, ist echt, nicht nur der Dreck.

In der DDR half der Jugend ein Satz in die Gän­ge, den sie dau­ernd hör­te: „Ihr wer­det gebraucht!“ So fan­den sich Wert­schät­zung und Anspruch ver­bun­den. Nur woll­te die mono­eth­ni­sche DDR noch eine Nati­on sein und erfolg­reich in einer Sys­tem­aus­ein­an­der­set­zung bestehen. Was ihr miß­lang. Auch die­se Depres­si­on wirkt in mei­ner Genera­ti­on nach: Wir kom­men aus einer unter­ge­gan­ge­nen Republik.

Vor die­sen Hin­ter­grün­den schei­nen all­zu vie­le „Bio-Deut­schen“ nicht nur mar­gi­na­li­siert, son­dern ver­lo­ren: Alko­hol und selbst­ge­stopf­te Ziga­ret­ten bau­en nun mal nicht auf, und wer sei­ne Hal­tung ein­büß­te, der ist in Gefahr, dazu sei­ne Selbst­ach­tung zu ver­lie­ren. Uns fehlt es vor allem an einem: Jugend! Nur aus ihr könn­te eine Gegen­kraft erwach­sen. Jung sind die Migran­ten, fast alle. Sie schei­nen dar­wi­nis­tisch bes­ser plaziert.

Ist das ein ras­sis­ti­scher Satz? Wenn ja, dann in einem umge­kehr­ten, einem unge­wohn­ten Sinn: Deutsch­land, was immer das über­haupt noch sei, mag hier ver­lo­ren haben und das Feld räu­men. Die Zuge­wan­der­ten neh­men die eins­ti­gen Gast­ge­ber kaum mehr wahr. Man geht so anein­an­der vor­bei, weder als Geg­ner noch als Freunde.

Hier und da noch Reser­va­te mit FC-Han­sa-Ros­tock-Fah­nen. Etwas Regio­nal­fuß­ball als letz­ter gemein­sa­mer Bezug und Kul­tus. Dazu Plas­te-Pils von „Pen­ny“. Licht­blick: Am Kep­ler­platz, wo frü­her ab und an Ran­da­le war, rauft man sich zusam­men und sorgt ganz prak­tisch für gemein­sa­mes Aus­kom­men. Kul­tur beginnt damit, daß Klos auf­ge­stellt wer­den und jeder sei­nen Müll weg­bringt. So einfach.

Die Bücher aus den Wohn­zim­mern sind längst in die umfunk­tio­nier­ten Tele­fon­zel­len geräumt, die gan­ze DDR-Biblio­the­ken ent­hal­ten. Man trägt Lite­ra­tur nicht mal mehr ins Anti­qua­ri­at; sie wird umsonst ver­teilt – an immer weni­ger Leser. Oder fliegt gleich in die blaue Tonne.

Ich fin­de es wich­tig, den Migran­ten offe­nen Blicks zu begeg­nen. Ich grü­ße zuerst, unauf­dring­lich herz­lich und gegen die­se Hem­mung, gegen das scheue Weg­se­hen an. Mich inter­es­sie­ren Gesich­ter und Geschich­ten. Gelingt mir eine Unter­hal­tung, so habe ich bis­her stets Zuge­wandt­heit, Herz­lich­keit, Offen­heit erfahren.

Geduckt sind eher mei­ne Lands­leu­te und eben nicht die Rus­sen, Ukrai­ner, Kur­den, Ara­ber, Afgha­nen und Afri­ka­ner. Wür­de ich fra­gen, was ich mich nicht zu fra­gen traue, näm­lich: Seht Ihr Euch als die neu­en Deut­schen?, so wür­den sie, neh­me ich an, ganz natür­lich und lächelnd beja­hen. Mag auch sein, sie haben damit recht – ein­fach in Ergeb­nis his­to­ri­scher und demo­gra­fi­scher Zwangsläufigkeiten.

Die links­grün-neo­li­be­ral ange­ord­ne­te Bunt­heit und Diver­si­tät bedarf hier kei­ner Pro­pa­gan­da oder Pro­jek­te, denn sie besteht aus sich her­aus ganz all­täg­lich. Es wird kei­nen Zwist wie in fran­zö­si­schen Ban­lieues geben. Viel­mehr läuft eine Evo­lu­ti­on ruhig fort, die den Wei­ßen als­bald weg­men­delt. Tra­gisch? Die neue Bunt­heit spricht sogar eine Vari­an­te des Deutschen.

Es läuft anders als in den West-Groß­städ­ten seit Ankunft der Ana­to­lier, Ita­lie­ner, Grie­chen, Por­tu­gie­sen. Die mach­ten in Enkla­ven so ihr Ding und wuch­sen dann in die Vier­tel hin­ein. Ab 2015 jedoch sind min­des­tens die Ost-Plat­ten­bau­be­zir­ke weit­ge­hend fried­lich vom glo­ba­len Süden über­nom­men. Hier und da wird wohl in zwan­zig Jah­ren noch ein alter wei­ßer Mann am Rol­la­tor sei­ner letz­ten Wege gehen …

Nein, es ist nicht trost­los. Der Dreesch ist kein Ghet­to; die Woh­nungs­fir­men und ‑gesell­schaf­ten haben inves­tiert. Man kann hier gut und sogar mit beschei­de­nem Kom­fort leben. Man kann sei­ne Wür­de bewah­ren und den Kopf oben behal­ten. Wenn man denn will.

Daß die Beton­fas­sa­den bunt gestri­chen wur­den, u. a. mit rie­si­gen Insek­ten- und Sing­vo­gel­bil­dern, wirkt nicht lächer­lich; es paßt. Denn hier ist auf­stre­ben­des Leben. Was wäre hier ohne Migran­ten? Ver­mut­lich trau­ri­ger Leer­stand. Es blie­ben dann die Tro­cken­ra­sen: Blau­er Nat­tern­kopf, Wil­de Möh­re, Gemei­ne Wegwarte …

Woher denn und mit wel­cher Idee soll­te das spe­zi­fisch Deut­sche hier noch etwas bei­tra­gen kön­nen? Es gibt immer noch die­se soge­nann­ten ein­fa­chen Fami­li­en, die sich, also vor allem ihre Kin­der durch­brin­gen und die ihre Grund­zu­ver­sicht in ein gutes Geschick nicht ver­lie­ren, die ehr­lich sind und mehr gelernt haben als das, was die gro­ße Poli­tik zu wis­sen meint.