Strategischer Sommer: Eine Lager- und Lageanalyse

Den­noch erhöht der neue Vor­stand die Chan­ce auf eine Sta­bi­li­sie­rung der par­la­men­ta­ri­schen Rech­ten. Götz Kubit­schek und Dani­el Fiß haben in ihren her­vor­ra­gen­den Ana­ly­se­skiz­zen die Lage der AfD tref­fend beschrie­ben. Letz­te­rer hofft, daß „Pro­fes­sio­na­li­sie­rung, Kam­pa­gnen­fä­hig­keit, Vor­feld­struk­tur­bil­dung, Gras­wur­zel­ar­beit sowie Ana­ly­se­struk­tu­ren als Groß­pro­jekt­auf­ga­ben“ in einer Pha­se der Kon­so­li­die­rung Ein­zug hal­ten. Auch Götz Kubit­schek sieht “ver­ta­ne Chan­cen”, aber Hoff­nung auf eine Stabilisierung.



Das gesam­te rech­te Lager befin­det sich indes in einer selbst­kri­ti­schen Nach­denk­pha­se. Neben welt­an­schau­li­chen Debat­ten zwingt uns die Sta­gna­ti­on zur stra­te­gi­schen Neu­aus­rich­tung. Die­ser Bei­trag soll den Auf­takt für eine umfas­sen­de Lage- und Lager­ana­ly­se schaf­fen, in der die AfD eine – wenn­gleich nicht die ent­schei­den­de – Rol­le einnimmt.

Das Kri­te­ri­um die­ser Ana­ly­se ist die Chan­ce auf eine „Wen­de“ in der Bun­des­re­pu­blik. Das pri­mä­re Ziel des rech­ten Lagers ist die Errin­gung poli­ti­scher Gestal­tungs­macht zur Umset­zung einer alter­na­ti­ven Iden­ti­täts- und Bevöl­ke­rungs­po­li­tik. Alle ande­ren Zie­le sind mei­ner Mei­nung nach Nebenschauplätze.

Denn seit Jahr­zehn­ten betrei­ben fast alle west­eu­ro­päi­schen Demo­kra­tien eine sui­zi­da­le Bevöl­ke­rungs- und Iden­ti­täts­po­li­tik, wel­che die Grund­la­gen unse­res natio­na­len Daseins zer­stö­ren. Letz­te­re drückt sich in kos­mo­po­li­ti­scher Selbst­ver­leug­nung und offe­nem eth­ni­schen Selbst­haß aus. Dar­über­hin­aus ist die demo­gra­phi­sche Stra­te­gie der Erset­zungs­mi­gra­ti­on sakro­sankt und wird groß­teils der poli­ti­schen Debat­te entzogen.



Nur das rech­te Lager hat den poli­ti­schen Wil­len zu einer alter­na­ti­ven Iden­ti­täts- und Bevöl­ke­rungs­po­li­tik. Sei­ne real­po­li­ti­sche Ohn­macht spie­gelt sich im Zustand der euro­päi­schen Natio­nen wider. Die ent­schei­den­de Fra­ge lau­tet: Gibt es durch einen neu­en stra­te­gi­schen Ansatz, einen neu­en Fokus der Res­sour­cen und eine neue Orga­ni­sa­ti­on der rech­ten Poten­tia­le die Chan­ce auf eine Stei­ge­rung der rech­ten Wirk­macht? Oder kann nur eine mate­ri­el­le Ver­schär­fung der Lage die­sen Ohn­machts­zu­stand beenden?

Wenn wir die­se Fra­ge in einer „mili­tä­ri­schen“ Meta­pher for­mu­lie­ren, so lau­tet sie fol­gen­der­ma­ßen: Kann eine Neu­or­ga­ni­sa­ti­on der Trup­pen einen Durch­bruch, einen Raum­ge­winn oder eine Wen­dung des Kriegs­ge­sche­hen bewir­ken, oder kön­nen wir nur unter Scho­nung der Kräf­te aus­har­ren und auf eine Lage­ver­än­de­rung hoffen?



Die­se Fra­ge kann nicht ohne wei­te­res und nicht in weni­gen Wor­ten beant­wor­tet wer­den. Sie erfor­dert eine inten­si­ve und ehr­li­che Ana­ly­se aller Aspek­te des rech­ten Lagers. Ich unter­tei­le es dazu geis­tig in fünf Berei­che. Jeder hat sei­ne eige­nen Regeln und Auf­ga­ben und bringt sei­nen eige­nen Typus her­vor. Par­tei, Bewe­gung, Gegen­öf­fent­lich­keit, Gegen­kul­tur und Theo­rie­bil­dung müs­sen orga­nisch zusam­men­wir­ken, um den maxi­ma­len Wir­kungs­grad zu errei­chen. Die­ser äußert sich sowohl in par­la­men­ta­ri­scher Macht in Form guter Wahl­er­geb­nis­se, als auch in meta­po­li­ti­scher Macht durch die Beein­flus­sung des Dis­kur­ses und des „Over­ton­fens­ters“.

Kein Bereich ist hin­sicht­lich sei­ner Bedeu­tung einem ande­ren über­le­gen. Gemein­sam bil­den sie ein rech­tes „Mosa­ik“, das Bene­dikt Kai­ser in sei­nem neu­es­ten Kapla­ken­band erneut beschrie­ben hat. Ich selbst ver­wen­de gern den Begriff des „Lagers“ und die Asso­zia­ti­on des Feld­zugs, die er erweckt. Denn nur, wenn das gesam­te rech­te Lager einer gemein­sa­men Leit­stra­te­gie folgt, kann es orga­nisch zusam­men­wir­ken. Aus einer Leit­stra­te­gie erge­ben sich für jeden Bereich des Lagers eige­ne Sub­stra­te­gien (eine Bewe­gungs­stra­te­gie, eine Par­tei­stra­te­gie usw.), die jeweils eige­ne tak­ti­sche Ansät­ze erfor­dern. Die Aus­ar­bei­tung die­ser Stra­te­gien und des kleins­ten gemein­sa­men ideo­lo­gi­schen Nen­ners ist Auf­ga­be der rech­ten Theoriebildung.

Nach die­ser gro­ben stra­te­gi­schen Skiz­ze fällt es leich­ter, Zwi­schen­zie­le zu for­mu­lie­ren, die für die­sen Erfolg erfor­der­lich sind. Die Par­tei benö­tigt bun­des­weit min­des­tens eine rela­ti­ve par­la­men­ta­ri­sche Mehr­heit, um Regie­rungs­ge­walt zu erlan­gen. Dazu muß sie „koali­ti­ons­fä­hig” für ande­re Par­tei­en wer­den. Dies ist stra­te­gisch nur zu recht­fer­ti­gen, wenn Alt­par­tei­en der AfD inhalt­lich ent­ge­gen­kom­men (und sich – etwa nach dem Vor­bild der Däni­schen Sozi­al­de­mo­kra­tie – für eine restrik­ti­ve Migra­ti­ons­po­li­tik öff­nen), was nur im Zuge eines all­ge­mei­nen meta­po­li­ti­schen Wan­dels der gesam­ten Gesell­schaft denk­bar ist.

Das ist vor allem Auf­ga­be des par­tei­li­chen Umfelds. Die Bewe­gung muß daher sowohl als Mas­sen­be­we­gung als auch als aktio­nis­ti­sche Avant­gar­de bun­des­weit hand­lungs- und kam­pa­gnen­fä­hig sein, um die­se ideen­po­li­ti­sche Auf­ga­be zu erfüllen.

Die Gegen­öf­fent­lich­keit muß eine kri­ti­sche Reich­wei­ten­schwel­le über­schrit­ten haben, um den erfor­der­li­chen Reso­nanz­raum für Par­tei und Bewe­gung her­zu­stel­len. Die Gegen­kul­tur muß eine Gegen­vi­si­on zur herr­schen­den Ideo­lo­gie und einen mobi­li­sie­ren­den, staats­tra­gen­den und typen­bil­den­den Mythos eta­bliert haben, der dem rech­ten Lager Form, Moti­va­ti­on und eine star­ke Grup­pen­iden­ti­tät verleiht.

Die Theo­rie­bil­dung wie­der­um muß die ent­spre­chen­den geis­ti­gen Grund­la­gen für eine Wen­de in Form einer rech­ten Revo­lu­ti­ons­theo­rie und einem rech­ten welt­an­schau­li­chen Mini­mum lie­fern. Die­se muß bei maxi­ma­ler Anschluß- und Inte­gra­ti­ons­fä­hig­keit die Essenz des rech­ten Den­kens bewah­ren. Im Kern muß sie die For­de­rung des Erhalts der eth­no­kul­tu­rel­len Iden­ti­tät zeit­ge­mäß und anschluß­fä­hig auf den Punkt bringen.

Wie sich bereits jetzt aus die­ser Betrach­tung ergibt, sind wir von die­sem Ziel noch weit ent­fernt. Ich will in die­sem Som­mer in einer klei­nen Serie von Blog­bei­trä­gen die ein­zel­nen Teil­be­rei­che des rech­ten Lagers ana­ly­sie­ren, (wobei ich zu Fra­gen der Par­tei immer wie­der auf Dani­el Fiß’ groß­ar­ti­ge Arbeit ver­wei­sen werde).

So gilt es, die Reich­wei­te und Wirk­kraft der Gegen­öf­fent­lich­keit eben­so zu ana­ly­sie­ren wie die der rech­ten Gegen­kul­tur. Der Zenit der Teil­neh­mer­an­zahl rech­ter Groß­de­mos wie PEGIDA ist in Ver­bin­dung mit den Coro­na­de­mos und Mon­tags­spa­zier­gän­gen der letz­ten Jah­re in einem maxi­ma­len pro­ji­zier­ten Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al der rech­ten Bewe­gung festzuhalten.

Die Ent­wick­lung der Iden­ti­tä­ren Bewe­gung und die der­zei­ti­gen Aus­sich­ten im rech­ten, aktio­nis­ti­schen Seg­ment sind rea­lis­tisch und selbst­kri­tisch ein­zu­schät­zen. Und schließ­lich sind die Theo­rie­bil­dung und die wirt­schafts­po­li­ti­schen Debat­ten über „Frei­pat“ und „Solpat“, inso­weit sie zulas­ten iden­ti­täts­po­li­ti­scher stra­te­gi­scher Über­le­gun­gen gehen, zu bewerten.



Jeder Bereich des rech­ten Lagers hat eine „Ide­al­form” und eine “Ver­falls­form“. Nur, wenn die ent­schei­den­den Akteu­re aller Teil­be­rei­che des rech­ten Lagers ein stra­te­gi­sches Bewußt­sein ent­wi­ckeln und der rich­ti­gen Leit­stra­te­gie fol­gend agie­ren und koope­rie­ren, kann die größt­mög­li­che Wir­kung erzielt wer­den. Die­se wird in einer fina­len Ana­ly­se des rech­ten Lager­po­ten­ti­als im Fach­jar­gon der „Non­vio­lent Action“ als „peop­le power“ bezeich­net. Ich unter­glie­de­re die­sen Begriff in vier Fak­to­ren, die sich aus dem Zusam­men­spiel aller Tei­le des rech­ten Lagers erge­ben: Mas­se, Orga­ni­sa­ti­on, Bot­schaft und Strategie.

Die stra­te­gi­sche Fra­ge lau­tet, ob mit den bestehen­den per­so­nel­len und mate­ri­el­len Res­sour­cen des rech­ten Lagers die „peop­le power“ durch bes­se­re Orga­ni­sa­ti­on und Stra­te­gie und Bot­schaft signi­fi­kant ver­stärkt wer­den kann. Dies muss im Rah­men der ver­blei­ben­den zeit­li­chen Res­sour­cen vor dem „demo­gra­phi­schen Kipp­punkt“ erreicht werden.



Der Ver­stär­kung der „peop­le power“ ste­hen Fak­to­ren ent­ge­gen, die von uns nicht zu beein­flus­sen sind. Ich zäh­le dazu die wirt­schaft­li­che Lage sowie die Resi­li­enz und Repres­si­on des geg­ne­ri­schen Kar­tells. Die vier Ebe­nen der Repres­si­on – sozia­ler, wirt­schaft­li­cher, juris­ti­scher und ter­ro­ris­ti­scher Druck – bil­den zusam­men einen „sanf­ten Tota­li­ta­ris­mus“ und dezi­mie­ren die „peop­le power“ des rech­ten Lagers.

Aus ihnen sowie aus der Sedie­rung des Vol­kes durch Kon­sum erwächst die Resi­li­enz des geg­ne­ri­schen Kar­tells, das auch durch den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch an Macht gewinnt. Eine mate­ri­el­le Lage­ver­schär­fung stei­gert dage­gen den Wir­kungs­grad jeder oppo­si­tio­nel­len Tätig­keit. Sie ver­grö­ßert das Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­al und erhöht so die Erfolgsaussichten.

Dar­aus ergibt sich fol­gen­de „For­mel“:

Peop­le Power (Mas­se x Orga­ni­sa­ti­on x Bot­schaft x Strategie)

+ mate­ri­el­le Lage­ver­schär­fung – (Repres­si­on + Resi­li­enz) = “Wen­de“

Ich wer­de in fol­gen­den Bei­trä­gen die­se Ana­ly­se­skiz­ze so empi­risch wie mög­lich aus­ge­stal­ten. Als klei­ne Anre­gung will ich jedoch bereits das Ergeb­nis vor­weg­neh­men: Ich bin über­zeugt davon, daß rea­le Chan­cen auf eine rech­te Wen­de bestehen. Wenn das rech­te Lager eine gewalt­lo­se und meta­po­li­ti­sche Leit­stra­te­gie auch in der zu erwar­ten­den mate­ri­el­len Lage­ver­schär­fung durch­hält, besteht die Aus­sicht auf einen „poli­ti­schen Kli­ma­wan­del“, der eine iden­ti­tä­re Migra­ti­ons­po­li­tik mög­lich macht.



Ob dies in Form einer „Orba­ni­sie­rung“ und eines „social chan­ges“ oder in Form einer „Mai­da­ni­sie­rung“ und eines „regime chan­ges“ erfol­gen wird, hängt vor allem von der repres­si­ven Eska­la­ti­on des Geg­ners ab. Mein Opti­mis­mus hat eini­ge ent­schei­den­de Argu­men­te für sich. Auch wenn ande­re The­men, wie Teue­rung, Ukrai­ne­krieg, Coro­na, etc. der­zeit das Feld domi­nie­ren, ist die Iden­ti­täts­fra­ge unaus­weich­lich. Die Deglo­ba­li­sie­rung und dar­aus fol­gen­de welt­wei­te Kri­sen könn­ten die Migra­ti­on wei­ter steigern.

Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, der im Seg­ment der jun­gen Män­ner am rasches­ten von­stat­ten geht, führt unwei­ger­lich zu einer Ket­te an para­dig­ma­ti­schen Ereig­nis­sen. Von der Köl­ner Dom­plat­te über das Sta­de de Fran­ce bis zum Gar­da­see brin­gen sie das Migra­ti­ons­the­ma regel­mä­ßig ins öffent­li­che Bewußtsein.

Die Bere­chen­bar­keit die­ser „eth­ni­schen Schocks“ liegt nicht nur am gerin­gen Bil­dungs­grad und der man­geln­den Impuls­kon­trol­le man­cher Erset­zungs­mi­gran­ten. Jun­ge Män­ner nei­gen gene­rell zu Radi­ka­li­tät und über­wie­gen in jeder Gesell­schaft bei Gewalt- und Straf­ta­ten. Der Genera­tio­nen­kon­flikt, der auch Fol­ge der Über­al­te­rung ist, drückt sich bei uns damit zusätz­lich als eth­ni­sche Spal­tung und als Klas­sen­kon­flikt aus.

Die fina­le Pha­se des Bevöl­ke­rungs­aus­tauschs führt auf­grund des gestei­ger­ten Selbst­be­wußt­seins, der Prä­senz und Aggres­si­on der Ein­wan­de­rer­grup­pen unwei­ger­lich zu star­ken Span­nun­gen. In die­ser Pha­se könn­te die Mobi­li­sie­rung der älte­ren, ein­hei­mi­schen Wäh­ler­grup­pen die eth­ni­sche Wahl der Erset­zungs­mi­gra­ti­on und Erset­zungs­ge­bur­ten über­tref­fen. Bis zum demo­gra­phi­schen Kipp­punkt, in dem die eth­node­mo­kra­ti­sche Macht der frem­den Enkla­ven eine Wen­de ver­un­mög­licht, ist daher eine par­la­men­ta­ri­sche Wen­de vorstellbar.



Ein wei­te­rer ent­schei­den­der Punkt ist, daß im deutsch­spra­chi­gen Raum bis­her kei­ne links­po­pu­lis­ti­sche Mobi­li­sie­rung exis­tiert, und auch in Zukunft unwahr­schein­lich scheint. Wäh­rend in Süd­eu­ro­pa von „Pode­mos“ über „Syri­za“ bis zum „Movi­men­to Cin­que Stel­le“ links­po­pu­lis­ti­scher bis sozi­al­pa­trio­ti­scher Pro­test Tra­di­ti­on hat, ist dies im deutsch­spra­chi­gen Raum kaum vor­stell­bar. Die Ver­ach­tung der Lin­ken vor der eige­nen Nati­on und die Vor­be­hal­te gegen das eige­ne Volk sind zu groß. Eine popu­lis­ti­sche Stra­te­gie ohne ein Min­dest­maß an Patrio­tis­mus ist nicht durchführbar.

In den kom­men­den Kri­sen und Lage­ver­schär­fun­gen wird sich das anti­deut­sche jus­te milieu unwei­ger­lich auf die Sei­te der Glo­ba­lis­ten, der Phar­ma­lob­by und Trans­at­lan­ti­ker schla­gen. Damit wird ein Gros des erwart­ba­ren Mobi­li­sie­rungs­po­ten­ti­als sozia­ler Pro­tes­te offen für außer­par­la­men­ta­ri­sche rech­te Akteu­re. Die Reak­ti­on der glo­ba­lis­ti­schen Eli­te, die im jüngs­ten VS-Bericht die „ver­fas­sungs­re­le­van­te Dele­gi­ti­mie­rung“ des Staa­tes als Feind­be­griff auf­nahm, zeigt, daß man sich im geg­ne­ri­schen Lager die­ser Tat­sa­chen bewußt ist.

Wenn durch Ver­sor­gungs- und Ver­tei­lungs­kri­sen in der sys­te­mi­schen Gesell­schaft (Sie­fer­le) „Brot und Spie­le“ knapp wer­den und die Resi­li­enz schwin­det, muß man das durch eine Stei­ge­rung der Repres­si­on aus­glei­chen. Ob das auf Dau­er eine orga­ni­sier­te Pro­test­be­we­gung stop­pen kann, wird sich zei­gen. Für das par­la­men­ta­ri­sche und außer­par­la­men­ta­ri­sche Lager bie­ten sich in einer mate­ri­el­len Lage­ver­schär­fung jedoch gro­ße Chan­cen auf eine demo­kra­ti­sche Wende.

Vor­aus­set­zung dafür ist jedoch das rich­ti­ge stra­te­gi­sche Bewußt­sein, die Bei­le­gung sinn­lo­ser ideo­lo­gi­scher und per­sön­li­cher Strei­tig­kei­ten und die Ver­fol­gung einer effek­ti­ven Leit­stra­te­gie. Die Ana­ly­se der Poten­tia­le und Defi­zi­te der Par­tei, der Bewe­gung, der Gegen­öf­fent­lich­keit, Theo­rie­bil­dung und Gegen­kul­tur in der Mini­se­rie des „Stra­te­gi­schen Som­mers“ soll einen Bei­trag dazu leisten.

– – –

