Kritik der Woche (33): Was ich nie gesagt habe

Es ver­steht sich von selbst. Heu­te kann qua­si jeder qua­si alles dru­cken, auch mit einer ISB-Num­mer. Daher ver­kau­fen sich die aller­meis­ten die­ser zig­zehn­tau­sen­den Bücher allen­falls mäßig. Eine ver­kauf­te 1000er-Auf­la­ge ran­giert da schon im obe­ren Mittelfeld!

Wir wol­len uns hier aber nicht mit Tau­sen­der­auf­la­gen abge­ben. Uns geht es um das Zeug, das die Leu­te mas­sen­haft entflammt!

Als heiß­be­gehr­te, viel­ge­kauf­te und hun­dert­fach posi­tiv bewer­te­te Som­mer­lek­tü­re hät­ten wir anno 2022 unter ande­rem: Das Geheim­nis des Kame­li­en­gar­tens; Als die Tage lei­ser wur­den ; Der Papier­pa­last; Die Lie­be tanzt bar­fuß am Strand und Rügen­träu­me und Bernsteinfunkeln.

Was fällt auf? Es sind durch­weg Autorin­nen. Ich gebe zu beden­ken: Im 19. und teils noch im 20. Jahr­hun­dert gaben sich Frau­en Män­nerp­seud­ony­me. Man den­ke an Geor­ge Eli­ot, Geor­ge Sand oder die Geschwis­ter Bron­të. Sie tra­ten als männ­li­che Autoren auf, um Leser­schaft zu gewinnen.

Mag durch­aus sein, daß es heu­te umge­kehrt ist. Daß Män­ner unter Frau­en­na­men schrei­ben, weil heu­te vor allem Frau­en zur bel­le­tris­ti­schen Kund­schaft zäh­len. Es wäre eine Unter­su­chung wert!

Susan­ne Abel hin­ge­gen dürf­te defi­ni­tiv eine weib­li­che Autorin sein. Die­se (zuvor unbe­kann­te) Schrei­be­rin hat­te mit dem hier besprochenen/bespöttelten Roman Stay away from Gret­chen einen soge­nann­ten Mega­sel­ler in die Welt gesetzt.

Die deut­sche Leser­schaft und selbst die berufs­mä­ßi­gen Kri­ti­ker beju­bel­ten die­ses Buch. Gret­chen mit ihrem PoC-Kind, das von der nach­kriegs­deut­schen Gesell­schaft aus ras­sis­ti­schen Grün­den tabui­siert und der Mut­ter weg­ge­nom­men wurde!

Die gefei­er­te Autorin hat nun rasch nach­ge­legt. In die­sem Som­mer hat Frau Abel den zwei­ten Teil der „Gret­chen-Rei­he“ ver­öf­fent­licht. Er trägt einen trau­ma­schwan­ge­ren Titel: Was ich nie gesagt habe. Gret­chens Schick­sals­fa­mi­lie. Die­ser Roman wur­de erneut ganz hoch in die „Spiegel-Bestseller“-Liste katapultiert.

Das ist des­halb inter­es­sant, weil es hier eben nicht um Kame­li­en­gär­ten und Bern­stein­fun­keln geht, son­dern aber­mals um deut­sche Men­ta­li­täts­ge­schich­te, und weil die deut­sche Leser­schar die­se Art von Kol­por­ta­ge offen­kun­dig begie­rig aufsaugt.

Also: In Teil I hat­te der berühm­te und sexu­ell umtrie­bi­ge Nach­rich­ten­spre­cher Tom Mond­e­rath her­aus­ge­fun­den, daß sei­ne (nun demen­te) Mut­ter im Nach­krieg ein Kind mit einem far­bi­gen GI hat­te. Es wur­de ihr weggenommen.

Ihm, Tom, gelingt es, die Kon­tak­te wie­der­her­zu­stel­len. Und, Ende von Teil I: Tom ver­liebt sich ernst­haft in sei­ne eman­zi­pier­te Kol­le­gin Jen­ny. Die ent­spricht nicht sei­nem „Beu­te­sche­ma“ (blond, lang­bei­nig, ‑haa­rig etc.), son­dern ist kurz­haa­rig und brü­nett und hat sich gera­de ein Kind­chen aus der Samen­bank bestellt.

Why not, so der Unter­ton. Naht­los geht es im neu­en Band weiter.

Tom deckt näm­lich erneut etwas auf: Sein ver­stor­be­ner Vater Kon­rad hat als Gynä­ko­lo­ge mut­maß­lich mit sei­nem Samen hun­der­te Halb­ge­schwis­ter von Tom gezeugt. Zunächst hat­te sich nur ein bis­lang unbe­kann­ter Halb­bru­der bei Tom gemel­det: der homo­se­xu­el­le Henk aus Hol­land. Ein Stab­reim! Wie aber­wit­zig ange­sichts der Schwulität!

Im fol­gen­den wer­den wie im vori­gen Band stets Sze­nen ent­ge­gen­ge­schnit­ten. Eine Ebe­ne spielt im Jahr 2016, die ande­re in der Zeit von Tom Mond­e­raths Vater Kon­rad, gebo­ren 1928.

Wäh­rend wir lesend den Spu­ren Kon­rads fol­gen – wie gewohnt mit allem „drum und dran“, von sei­nen zahl­rei­chen ver­se­hent­li­chen Samen­er­güs­sen über die ame­ri­ka­ni­sche Kriegs­ge­fan­gen­schaft („Schu­le der Demo­kra­tie“) bis zur Assis­ten­ten­stel­le bei einem „Nazi-Arzt“ -, bege­ben wir uns abwech­selnd in die Gegen­wart des berühm­ten Fern­seh­stars Tom – auch hier mit „allen Schikanen“.

Zum Bei­spiel, daß der klei­ne Carl ali­as „der Chef“( soo wit­zig, die­ser kon­ven­tio­nel­le Jun­g­el­tern­sprech!) logi­scher­wei­se immer dazwi­schen­funkt, wenn Tom und Jen­ny gera­de intim wer­den wol­len. Mensch! Wer kennt es nicht!

Das liebt das nach zehn­tau­sen­den zäh­len­de Lese­pu­bli­kum, das wir uns sehr genau vor­stel­len kön­nen. Mut­maß­lich sind es die Leu­te, die sich wöchent­lich die übli­chen Schla­ger­sen­dun­gen geben (bei­spiel­haf­ter Auf­tritt, ver­gan­ge­nes Wochen­en­de, unbe­dingt sehens­wert: Michel­le-Scheiß­kerl) , die aber auch mal zu einem „guten Buch“ (pro Jahr) nicht strikt Nein sagen.

Das (Michel­les und Sabi­nes Pro­duk­tio­nen) ist kei­ne Nische und alles ande­re als ein Extrem­bei­spiel: Das ist die heu­ti­ge Volks­mu­sik und Volks­li­te­ra­tur, lei­der, und sie ist mehrheitsfähig.

Unter den mitt­ler­wei­le knapp 8000 jubeln­den „Kun­den­re­zen­sio­nen“ zu Frau Abels Kunst­schaf­fen bei amazon.de fin­det sich auch die Ein­schät­zung, Frau Abel stün­de mit ihrem Schaf­fen in der Tra­di­ti­on volks­tüm­li­cher Autoren wie Lud­wig Gang­ho­fer und Rosa­mun­de Pilcher.

Das aller­dings trifft aus­schließ­lich auf die simp­le Kom­po­si­ti­ons­art „durch vie­le Tur­bu­len­zen zum süß­li­chen Hap­py End“ zu. Was auch Abels neu­es Buch so unend­lich schmie­rig macht, sind zum einen die per­ma­nen­ten sub­ku­ta­nen poli­ti­schen Bot­schaf­ten, zum ande­ren die grau­en­haf­te Spra­che. Bei­des fin­den wir bei den gleich­falls har­mo­nie­be­ton­ten Pil­cher und Gang­ho­fer nicht.

Sam­mel­te sich sämt­li­cher Nach­kriegs­sch­monz im vori­gen Band Abels in der Figur des schwar­zen Mus­ter-GI und Befrei­ers Robert, so gibt es auch hier das abso­lut Gute (die super­lus­ti­ge Schwu­len-Com­mu­ni­ty; die eman­zi­pier­te Samen­bank­kon­su­men­tin Jen­ny; ein Mäd­chen mit Down-Syn­drom, das dann dem Ras­sen­wahn zum Opfer fällt) und ande­rer­seits das abso­lut Böse: die NAZIS.

Kon­rad /Conny Mond­e­raths Kind­heit und Jugend in kur­zer Skiz­ze: Im Pup­pen­thea­ter gibt’s nun eine neue Figur, den fie­sen jüdi­schen Pfer­de­händ­ler Abra­ham Schmul mit „rie­si­ger Haken­na­se und wuls­ti­gen Lip­pen“; es wer­den auf dem Schul­hof nur noch anti­se­mi­ti­sche Rei­me gesun­gen; in Mathe müs­sen Text­auf­ga­ben zur mensch­li­chen Zucht­wahl gelöst wer­den; ein Freund wird ein­fach so von Klas­sen­ka­me­ra­den tot­ge­schla­gen, nur, weil er Jude ist; wäh­rend der Olym­pi­schen Spie­le wird gegen „die Neger“ Stim­mung gemacht; die jun­gen Sol­da­ten pum­pen sich spä­ter mit Per­vi­tin voll. Und natür­lich das:

Adolf Hit­ler schaut Con­ny direkt ins Gesicht. IHM! Die­ser Blick traf ihn wie ein hei­li­ger Blitz, und mehr noch als zuvor wuß­te Con­ny, dass er dem Füh­rer bis in alle Ewig­keit fol­gen wollte.

Klar, “holy shit”, so war das „damals“ in der schwarz­ma­gi­schen Zeit…

Conny/Konrad wur­de her­nach natür­lich geläu­tert. Unter ande­rem durch den Umer­zie­hungs­film „Die Todes­müh­len von Ausch­witz“, der sich „tief in sei­ne See­le brann­te”. Bereits hier, wir haben erst ein Drit­tel des Schin­kens durch, liegt nahe, daß der gute Kon­rad gar nicht der frag­li­che Super­sper­mi­na­tor gewe­sen sein kann, der wohl über tau­send Kin­der zeugte.

Zum Sprach­stil des Buches: Es besteht weit­ge­hend aus Super­la­ti­ven. Jen­ny hat nicht Hun­ger – sie „fällt fast in Ohn­macht vor Hun­ger“. Wer hier auf­ge­bracht ist, „zit­tert“ gleich sicht­bar. Wer staunt, dem „ent­glei­sen“, wahl­wei­se „ent­glei­ten“ (ja, pas­siert hier sehr oft) pla­ka­tiv gleich „sämt­li­che Gesichts­zü­ge“ oder „fal­len die Augen aus dem Kopf“. Carl­chen hat vor lau­ter Stau­nen dau­ernd einen „offe­nen Mund“. Er ist nicht süß, son­dern „sooo süß“. „Gro­ße Augen“ wer­den über­haupt stän­dig gemacht.

Und natür­lich wird geflucht, was das Zeug hält. Ver­mut­lich gilt das heu­te als Aus­weis von Boden­stän­dig­keit. “Du elen­de Kacke”, “mei­ne ver­fick­te Fami­lie”, über­haupt fällt krank­haft häu­fig „F***“, natür­lich ohne Auslassungszeichen.

Kaum ver­wun­der­lich durch­zieht ein gigan­ti­sches Sym­bol­tier die­sen Buch­knal­ler: Ein Mega-Ein­horn, vom schwu­len Henk dem klei­nen Carl geschenkt. Henk schickt ein Pho­to: Er mit „dem Chef“ auf dem Arm. Drum­her­um „ein Rah­men aus pink­far­be­nen Sper­mi­en.“ So cool!

Hier bleibt kein Auge tro­cken. „Volk“ reimt sich nun­mehr phan­tas­tisch auf „Erfolg“, und so ist es halt. Auf den ulti­ma­ti­ven Ver­kaufs­link mag ich hier ver­zich­ten. Aus lau­ter Tole­ranz kön­nen neu­gie­ri­ge Leser das Mach­werk natür­lich den­noch unter antaios.de bezie­hen. Nur zu! Kei­ner soll hin­ter­her sagen, er sei völ­lig ahnungs­los gewesen!