Sammelstelle für Gedrucktes (52): Grüne Katastrophenpolitik

In der Krise sortiert sich der Block an der Macht neu: Grüne betreiben gut gelaunt Katastrophenpolitik, Linke verzweifeln.

In der 50. »Sam­mel­stel­le« ver­wies ich auf eine Spal­tung in der Autor­schaft des lin­ken kon­kret-Maga­zins. Die­se ist bis heu­te nicht über­wun­den worden.

Im Gegen­teil: Die Fron­ten haben sich ver­här­tet, die Redak­ti­on muß­te sich per­so­nell neu erfin­den, der inhalt­li­che Dis­sens ist, den Reak­tio­nen im Heft wie im Netz zufol­ge, auch ein per­sön­li­cher gewor­den, und so etwas läßt sich schwie­ri­ger kit­ten als ideo­lo­gi­sche Detailfragen.

Die ers­te Aus­ga­be nach dem Aus­zug der trans­at­lan­ti­schen Frak­ti­on aus der kon­kret zeigt das Maga­zin – jeden­falls aus rech­ter Sicht – mar­kant ver­bes­sert. Gewiß: Es geht hier nicht dar­um, daß aus dem ein­fluß­rei­chen und auf­la­gen­star­ken links­ra­di­ka­len Tra­di­ti­ons­pe­ri­odi­kum ein sym­pa­thi­sches wür­de; man ätzt an so man­cher Stel­le wei­ter im bekann­ten Sound gegen Volk, Staat und Vaterland.

Aber: Jene durch­aus begab­te und lesens­wer­te Federn, die ihre bei­ßen­de Kri­tik auch an den Herr­schen­den und eben nicht nur an rech­ten Ablenk­geg­nern erpro­ben, kom­men nun bes­ser zur Geltung.

Frank Graf bei­spiels­wei­se wid­met sich in der Post-Spal­tungs-Aus­ga­be (8/2022) der »Ener­gie­re­vo­lu­ti­on« der Ampel. »Der grü­ne Sprung nach vorn« seziert die jüngs­ten Ent­wick­lun­gen der grü­nen Regierungsmotoren.

Das geschieht nicht – wie bei den alt­be­kann­ten, oft­mals lar­moy­an­ten Grü­nen-Ver­dam­mun­gen libe­ral­kon­ser­va­ti­ver Publi­kums­ma­ga­zi­ne – über Moral und Empö­rung. Der­ar­ti­ges beherr­schen die Grü­nen ohne­hin bes­ser als Tichy und Co. Son­dern über eine Detail­schau der grü­nen »Meta­mor­pho­se«.

Graf beginnt mit einer Betrach­tung der gewan­del­ten grü­nen Lebensrealität:

Die her­un­ter­ge­kom­me­ne Wohn­ge­mein­schaft und die ver­rauch­te Stu­den­ten­knei­pe, einst das natür­li­che Habi­tat der grün­al­ter­na­ti­ven Bewe­gung, wur­den getauscht gegen die geschmack­voll reno­vier­te Alt­bau­ei­gen­tums­woh­nung im ver­kehrs­be­ru­hig­ten Stadt­vier­tel, in wel­chem sich die auf Acht­sam­keit bedach­te Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te und der öko­lo­gisch geson­ne­ne Ober­stu­di­en­rat zum grü­nen Tour fixe im schi­cken Bio­re­stau­rant treffen,

was die Durch­schnitts­grü­nen wohl recht tref­fend karikiert.

Man hat sich bes­tens ein­ge­rich­tet, prägt Medi­en­land­schaft und Gesell­schaft, reüs­siert über Moral­po­li­tik und ideo­lo­gi­sche Über­bau-Spiel­chen – und doziert dem gemei­nen Volk, auf dem Gip­fel des ver­meint­li­chen gesell­schaft­li­chen Fort­schritts thro­nend, etwas vor.

In den Wor­ten Grafs:

Die Grü­nen und ihre Par­tei­gän­ger haben die Nie­de­run­gen des all­täg­li­chen Lebens hin­ter sich gelas­sen, die Maslow­sche Bedürf­nis­py­ra­mi­de erklom­men und sich zu einer post­ma­te­ria­lis­ti­schen Ali­men­ta­ti­ons­bour­geoi­sie ent­wi­ckelt, die meist vom Staat lebt und von der Pyra­mi­den­spit­ze aus das gro­ße Welt­gan­ze in den Blick nimmt.

Und der einst­mals so kon­sti­tu­ti­ve Pazi­fis­mus? Über Bord gewor­fen. Längst ist man nicht nur trans­at­lan­tisch ver­or­tet und läßt sich zu Young Glo­bal Lea­der-Pro­gram­men und ähn­li­chem ein­la­den; spä­tes­tens seit der Bom­bar­die­rung Bel­grads durch die Schrö­der-Fischer-Regie­rung affir­miert man bei den Grünen

die libe­ra­le, regel­ba­sier­te Welt­ord­nung und die aus ihr resul­tie­ren­de ‘Respon­si­bi­li­ty to pro­tect’ auch mit robus­ten Mitteln.

Außen­po­li­tisch der­ar­tig auf Linie des gän­gi­gen West­ex­tre­mis­mus gebracht, schert man ledig­lich bei kli­ma­po­li­ti­schen Fra­ge­stel­lun­gen aus, indem man die ohne­hin schon hys­te­ri­sche Debat­te anheizt und über alles stellt.

Graf erin­nert an das grü­ne Wahl­pro­gramm von 2021, das sich mit dem Kennt­nis­stand von 2022 und der Gewiss­heit kom­men­der Ver­sor­gungs­kri­sen wie ein Anlauf in den Wahn­sinn lesen läßt. Zwar ist die Defi­ni­ti­on der »Kli­ma­kri­se als wah­re Mensch­heits­kri­se« nichts Unüb­li­ches mehr.

Aber die fol­gen­de grü­ne Pro­gramm­pas­sa­ge hät­te man bereits letz­tes Jahr als gro­tes­ke Dro­hung lesen müssen:

Wir wis­sen, wie man eine Indus­trie­ge­sell­schaft sicher ins Zeit­al­ter der Kli­ma­neu­tra­li­tät führt. Wie man dafür den Koh­le­aus­stieg beschleu­nigt und Ver­sor­gungs­si­cher­heit gewähr­leis­tet, wie viel mehr Strom aus Wind und Son­ne gewon­nen wer­den kann und der Natur­schutz gestärkt wird.

Nun, und wir wis­sen, daß das Wort »Ver­sor­gungs­si­cher­heit« aus grü­nem Mun­de orwel­les­ke Züge trägt. Gemeint ist mit­hin das Gegen­teil: das Ende aller Sicherheit.

Schon 2020, damals noch aus der Oppo­si­ti­on her­aus und lan­ge vor Putins Inter­ven­ti­on in der Ost­ukrai­ne, ver­kün­de­te Ange­la Baer­bock, das Nord Stream 2 zu beer­di­gen sei:

Die Pipe­line unter­gräbt die außen­po­li­ti­sche Sou­ve­rä­ni­tät, und sie kon­ter­ka­riert die euro­päi­schen Kli­ma- und Energieziele,

ließ Baer­bock, die im sel­ben Jahr das Pro­gramm Young Glo­bal Lea­ders durch das World Eco­no­mic Forum (WEF) durch­lief, verlautbaren.

Außen­po­li­ti­sche Sou­ve­rä­ni­tät und grü­ner Trans­at­lan­tis­mus – ein Kapi­tel mit gro­ßem Unter­hal­tungs­wert, hat doch zuletzt Robert Habeck im deut­schen Fern­se­hen ein­räu­men müs­sen, daß Nord Stream 2 nicht geneh­migt sei. Von wem? Wer unter­mi­niert deut­sche Sou­ve­rä­ni­tät und Gestal­tungs­ho­heit der eige­nen Außen­po­li­tik? Ist es Mos­kau, Peking oder doch eher Washington?

Ver­schärft wird das Pro­blem natur­ge­mäß durch die neue Rol­le, die man für Habeck aus­er­kor. Als Bun­des­mi­nis­ter für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz nimmt die­ser seit Ende 2021 zu allem Übel »die Schlüs­sel­po­si­ti­on für die ange­kün­dig­te Ener­gie­re­vo­lu­ti­on« (Graf) ein.

Habeck und Co. gelang es, in der Ampel-Regie­rung im Juli den beschleu­nig­ten Aus­bau erneu­er­ba­rer Ener­gien zu kon­kre­ti­sie­ren: 80 Pro­zent des Stroms in der BRD soll bis 2030 durch Erneu­er­ba­re erzeugt werden.

Frank Graf weiß, daß die­ses Ansin­nen an zwei recht bana­len Fak­to­ren schei­tern wird: an »der poli­ti­schen und phy­si­ka­li­schen Rea­li­tät«. Son­ne scheint nicht immer, Wind weht nicht kon­stant, und die Spei­cher­ka­pa­zi­tä­ten für gewon­ne­ne Ener­gie aus Son­nen- und Wind­kraft müß­ten hier­zu­lan­de erst erfun­den werden.

Weil die phy­si­ka­li­sche Rea­li­tät ist, wie sie ist und weil man Nord Stream 2 nicht öff­nen möch­te, ist die Lage so, wie sie Frank Graf skizziert:

Der grü­ne Sprung nach vorn bedeu­tet unter die­sen Bedin­gun­gen die nur all­zu rea­lis­ti­sche Gefahr eines dau­er­haf­ten Wohl­stands­ver­lus­tes bezie­hungs­wei­se einer wei­te­ren Ver­tie­fung bereits vor­han­de­ner Armut.

Die Furcht aber vor Wohl­stands­ver­lus­ten führt beim oft­mals wohl­stands­ver­wöhn­ten Bun­des­deut­schen zu Abstiegs­angst und – womög­lich – Auf­be­geh­ren. Immer­hin geht es jetzt tat­säch­lich 80, 90 Pro­zent der Bun­des­bür­ger an den Geld­beu­tel. Die­se Kri­se kann man weder igno­rie­ren noch aus­sit­zen; brei­te Mit­tel­schich­ten – mit ihrer größ­ten Grup­pe in der Mit­te: dem viel­ge­stal­ti­gen Klein­bür­ger­tum – wer­den von ihr hart getrof­fen werden.

Bei Lin­ken, die die­sen Schich­ten aus bewähr­ter Tra­di­ti­on mit Miß­trau­en und Arg­wohn begeg­nen (ten­dier­ten vie­le Klein­bür­ger in Pro­zes­sen der Neu­sor­tie­rung des Fel­des doch nach rechts), springt just die­ser Reflex wie­der an.

Tomasz Konicz, Kri­sen­apos­tel der kon­kret, warnt denn auch in sei­nem Bei­trag (»The wal­king Debt«) vor den Fol­gen in der BRD:

Die sozio­öko­no­mi­schen Fol­gen des jüngs­ten Kri­sen­schubs wer­den aller Vor­aus­sicht nach nicht mehr von den Zen­tren auf die Peri­phe­rien abge­wälzt wer­den kön­nen. Gera­de in der bis­lang von der Kri­se weit­ge­hend ver­schon­ten BRD, wo allein schon die Angst vor der Kri­se Nazi-Par­tei­en zwei­stel­li­ge Wahl­er­geb­nis­se ver­schafft, könn­ten die kom­men­den poli­ti­schen Ver­wer­fun­gen dra­ma­tisch ausfallen.

Konicz, der ver­mut­lich noch nie AfD-Lebend­kon­takt besaß und auch des­halb die obli­ga­to­ri­sche Nazi-Keu­le für gebo­ten hält, erhält argu­men­ta­tiv Schüt­zen­hil­fe von den Rosa-Luxem­burg-Stif­tungs-Akteu­ren Mar­kus Wis­sen und Ulrich Brand.

In der 207. Aus­ga­be der PROKLA, der mar­xis­ti­schen »Zeit­schrift für kri­ti­sche Sozi­al­wis­sen­schaft«, kom­men sie zu einer ähn­li­chen, von Furcht gezeich­ne­ten Prognose:

Dabei dürf­ten rech­te Kräf­te umso stär­ker reüs­sie­ren, je mehr die kli­ma­po­li­ti­schen Maß­nah­men von grün-kapi­ta­lis­ti­schen Kräf­ten als unaus­weich­lich dar­ge­stellt wer­den und je mehr die Umset­zung der Maß­nah­men zu sozia­len Här­ten, etwa dem Ver­lust von Arbeits­plät­zen, führt und die gesell­schaft­li­che Ungleich­heit ver­schär­fen. Das wäre dann eine grü­ne TINA-Poli­tik (The­re is no alter­na­ti­ve),

und es wäre nicht das ers­te mal, daß aus den Fol­gen des Anspruchs, »alter­na­tiv­lo­se« Poli­tik zu trei­ben, eine poli­ti­sche Alter­na­ti­ve (er)wächst.

Daß die­se Alter­na­ti­ve, die im Kri­sen­win­ter von zuneh­mend mehr Deut­schen gesucht wer­den dürf­te, nicht »links« behei­ma­tet sein wird, ver­mu­tet Tomasz Konicz in der kon­kret und ahnen Mar­kus Wis­sen und Ulrich Brand in der PROKLA.

Da kann Sah­ra Wagen­knecht noch vie­le Dut­zend Auf­trit­te in Talk­shows hin­le­gen und viel­be­ach­te­te Vide­os dre­hen – ihr feh­len sowohl Bünd­nis­part­ner als auch eine Basis.

Wenn sie im Cice­ro-Gespräch (7/2022) mit Mathi­as Brod­korb (Kubit­schek schrieb unlängst zu ihm an die­ser Stel­le) auf eine deut­sche Mehr­heit abzielt, die »weni­ger Ungleich­heit und mehr Zusam­men­halt« for­dert, hat sie zwei­fel­los recht.

Nur: Wie soll gemein­schaft­li­cher Zusam­men­halt von links funk­tio­nie­ren, wo die abso­lu­te Mehr­heits­lin­ke min­des­tens d’ac­cord damit geht, daß alle orga­ni­schen und iden­ti­täts­stif­ten­den Gemein­schaf­ten (von Fami­lie bis zum Volk) als reak­tio­nä­re Kon­struk­te über­wun­den werden?

Eben­falls recht hat Wagen­knecht mit der Aus­sa­ge, daß erfolg­rei­che lin­ke Par­tei­en immer »links­kon­ser­va­tiv« gewe­sen seien:

Sie waren links in ihrer Wirt­schafts- und Sozi­al­po­li­tik und kon­ser­va­tiv in ihrer kul­tu­rel­len Ausrichtung,

was man in Frank­reichs Nou­vel­le Droi­te seit Jahr­zehn­ten als »Gau­che du tra­vail et droi­te des val­eurs« zu fas­sen ver­sucht und was in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land ange­sichts der volks­ver­nei­nen­den Mehr­heits­lin­ken nie­mals (!) trag­fä­hig sein wird.

Ein drit­tes mal recht behält Wagen­knecht im Brod­korb-Gespräch, wenn sie dar­auf ver­weist, daß die­se ihre Hal­tung »jen­seits der aka­de­mi­schen Krei­se« die meis­ten Men­schen anspreche:

Ein Kon­ser­va­tis­mus, der Wer­te und Tra­di­tio­nen ver­tei­digt, ist aus­ge­spro­chen wert­voll und wich­tig. Das ist der Kitt, der Gesell­schaf­ten zusam­men­hält. Und ohne Zusam­men­halt gibt es auch kei­ne Bereit­schaft zum sozia­len Ausgleich.

Dar­über müß­te end­lich auch jen­seits einer volks­ori­en­tier­ten sozia­len Rech­ten und jen­seits der Wagen­knecht-Bub­ble – noch bes­ser, gleich­wohl irre­al, wäre: zwi­schen ihnen – eine Debat­te geführt werden.

Mein Vor­schlag, arti­ku­liert u.a. in der 97. Sezes­si­on und einem Buch, lau­tet,

die­se Aus­ein­an­der­set­zun­gen unter dem Leit­be­griff »Soli­da­ri­scher Patrio­tis­mus« zu füh­ren. Er ent­hält die wich­tigs­ten Pole […]: Soli­da­ri­tät als »Ein­be­zo­gen­heit in ein sozia­les Gesche­hen«, für das man als Teil der Gemein­schaft Ver­ant­wor­tung trägt, im Sin­ne einer »Ver­pflich­tung fürs Gan­ze« (Heinz Bude); Patrio­tis­mus »als gemein­wohl­ori­en­tier­te Hal­tung und Hand­lung«, als Bekennt­nis zum Eige­nen, das man ver­tei­di­gen möchte.

Wie ernst ist es also Sah­ra Wagen­knecht mit ihrem »Links­kon­ser­va­tis­mus«? Die kom­men­de Kon­ver­genz der Kri­sen wird es – in die eine oder die ande­re Rich­tung – zeigen.