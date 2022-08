Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Leis­tungs­trä­ge­r­out­fit. Gern stren­ge Retro-Bril­le. Die Män­ner dage­gen betont jun­gen­haft, etwas infan­til und äußer­lich ver­gleichs­wei­se amorph: hän­gen­de Hosen, Shirts und Schei­tel. Impro­vi­sier­te, etwas unge­lenk vor­ge­führ­te Coolness.

Ein Pär­chen setzt sich an den Nach­bar­tisch, um einen Vor­trag zu einem Infor­ma­tik-The­ma vor­zu­be­rei­ten. Sie Typ trai­nier­ter Vol­ley­ball-Kapi­tän, er mehr der Zuschau­er. Also, wir fan­gen das mal so an, beginnt sie und bleibt durch­weg die Spiel­füh­re­rin, regiert den Ver­lauf, behält die Initia­ti­ve, skiz­ziert eine Glie­de­rung, struk­tu­riert flin­ken Stifts um, refe­riert ihre Vor­stel­lun­gen, bleibt beim soli­da­ri­schen oder eher ver­ein­nah­men­den Wir, mono­lo­gi­siert und führt jedoch, war­tet kaum sein Nicken ab, hat aber trotz­dem den Ein­druck, sie gestal­te ein Gespräch.

Er akzep­tiert, beschränkt sich auf non­ver­ba­le Zustim­mung und unkla­re Inter­jek­tio­nen: Hm. – Sie zum Schluß: Na, das haben wir doch ganz flott in den Griff gekriegt. Mach’s gut! – Sie geht gestie­fel­ten Schritts klang­voll davon, er folgt latschig.

Ein Kli­schee, aber ein sym­pto­ma­ti­sches. Seit etwa zwei Jahr­zehn­ten wird the­ma­ti­siert, daß Jun­gen in allen Leis­tungs­in­di­ka­to­ren abfal­len – abso­lut, in Rela­ti­on zu den Mäd­chen sowie­so. Männ­li­che Schü­ler sind nach Pisa und Iglu ver­gleichs­wei­se lese- und reflexionsschwach.

War frü­her die Mehr­heit der Abitu­ri­en­ten männ­lich, so ist sie längst weib­lich; hin­ge­gen sind die Abgän­ger der ver­blie­be­nen Haupt- und all der zusam­men­ge­mo­del­ten Res­te­schu­len namens Regional‑, Sekundar‑, Mittel‑, Ober- und Regel­schu­len mehr­heit­lich Jun­gen. An einer Stu­die des Insti­tuts für Sozi­al­for­schung Frank­furt zu „Kon­flikt­ge­schich­ten nicht beschul­ba­rer Jugend­li­cher“ nah­men bis auf eine Aus­nah­me nur männ­li­che Jugend­li­che teil. 85 Pro­zent der Dia­gno­se ADHS betref­fen Jun­gen; zwei Drit­tel der Son­der­schü­ler und Schul­ab­bre­cher sind männ­lich, dafür sind die meis­ten Medi­zi­ner neu­er­dings weiblich.

Ursa­chen wer­den über­all gesucht. Zunächst objek­ti­ve: Der medi­en­prä­sen­te Neu­ro­bio­lo­ge Gerald Hüt­her meint, den Grund in den Erb­an­la­gen zu erken­nen. Bekannt­lich ver­fügt das männ­li­che Geschlecht statt über ein zwei­tes X‑Chromosom über ein Y‑Chromosom. Ist das nur ein­mal vor­han­de­ne X‑Chromosom ganz oder in Tei­len nicht opti­mal beschaf­fen, gibt es dafür kei­ne Kom­pen­sa­ti­on. Dies ist fatal, weil sich auf dem X‑Chromosom viel fest­ge­schrie­ben fin­det, was für die intel­lek­tu­el­le Leis­tungs­fä­hig­keit bedeut­sam ist.

Außer­dem wer­de das männ­li­che Hirn schon in der ach­ten Schwan­ger­schafts­wo­che mit Tes­to­ste­ron geflu­tet, was zu einer erhöh­ten Emp­find­lich­keit der Jun­gen füh­re. Zwar mehr Antrieb, aber weni­ger Har­mo­nie. Auf­grund ihrer höhe­ren emo­tio­na­len Ver­letz­lich­keit, so Hüt­her, bedür­fen Jun­gen mehr noch als Mäd­chen einer sta­bi­len Fami­lie mit star­ken Bin­de­kräf­ten und Orientierungsvorbildern.

Die Psy­cho­lo­gie spricht von „Tri­an­gu­lie­rung“, wenn sie das fami­liä­re Drei­eck Vater-Mut­ter-Kind meint. Eine Stu­die des hes­si­schen Insti­tuts für ana­ly­ti­sche Kin­der- und Jugend­li­chen-Psy­cho­the­ra­pie beklagt, daß ner­vö­sen Jun­gen die enga­gier­ten Väter feh­len, die in einem spie­le­ri­schen ödi­pa­len Kampf den Söh­nen Gren­zen set­zen und behut­sam zur Tren­nung von der Mut­ter, mit­hin zur männ­li­chen Iden­ti­fi­ka­ti­on einladen.

Die meis­ten Jun­gen erle­ben in ihren ers­ten zehn Lebens­jah­ren in den päd­ago­gi­schen Insti­tu­tio­nen aber kaum mehr männ­li­che Bezugs­per­so­nen, son­dern wer­den in Krip­pen, Kin­der­gär­ten und Grund­schu­len oft aus­schließ­lich von Frau­en erzo­gen. Es fehlt ihnen so an posi­ti­ver Spie­ge­lung und Aner­ken­nung männ­li­cher Ver­hal­tens­mus­ter – genau das, was eben­so in der Fami­lie weg­fällt, wenn die Aus­ein­an­der­set­zungs- und Iden­ti­fi­ka­ti­ons­er­fah­rung wegen des feh­len­den, all­zu beschäf­tig­ten oder aus der Erzie­hung her­aus­ge­hal­te­nen Vaters nicht mög­lich ist. Man den­ke an die hohe, ja wach­sen­de Zahl allein­er­zie­hen­der Mütter.

Neben dem Erleb­nis der Begren­zung müs­sen Jun­gen die Rege­lung ihrer Affek­te und Trieb­wün­sche im Spiel und Dia­log erler­nen, am bes­ten durch erwach­se­ne männ­li­che Gegen­über, vor allem den lie­ben­den Vater, der das spe­zi­fisch männ­li­che, mit­un­ter moto­risch-aggres­si­ve Han­deln des Jun­gen einer­seits zu akzep­tie­ren und ande­rer­seits behut­sam zu len­ken vermag.

Einst regel­ten Jun­gen ihr Ver­hal­ten in Grup­pen ein. Viel Rei­bung, aller­lei Pro­ben, Her­aus­for­de­run­gen, mit­un­ter Rau­fe­rei­en. Nur: Ver­ließ man frü­her das Eltern­haus, waren gleich die ande­ren da; heu­te blei­ben Kin­der in vie­len Regio­nen oft allein, weil es zu weni­ge ande­re gibt. Oder sie sit­zen ganz­tags zu Hau­se vor den Screens.

Der Psy­cho­ana­ly­ti­ker Frank Dam­masch erläu­tert in der Online-Zeit­schrift der Deut­schen Psy­cho­ana­ly­ti­schen Vereinigung:

Wäh­rend das Mäd­chen sich in sei­ner Weib­lich­keit posi­tiv gespie­gelt erle­ben kann, sowohl von der Mut­ter als auch von den Erzie­he­rin­nen im Kin­der­gar­ten und von den Leh­re­rin­nen in der Grund­schu­le, fehlt dem Jun­gen eine sol­che Sicher­heit und Viel­falt ver­mit­teln­de Spie­ge­lung sei­ner Iden­ti­tät durch Män­ner und Frauen.

Die man­geln­de posi­ti­ve Aner­ken­nung männ­li­cher Inter­ak­ti­ons­mus­ter füh­re häu­fig zu einer Ori­en­tie­rung an schlich­ten phal­li­schen Leitbildern.

Vie­le Jun­gen und Män­ner neig­ten dazu, ihre labi­le männ­li­che Iden­ti­tät durch „ein­di­men­sio­na­le, groß­ar­ti­ge, kämp­fe­ri­sche Männ­lich­keits­bil­der“ zu sta­bi­li­sie­ren. Kil­ler­spie­le wür­den fast aus­schließ­lich von männ­li­chen Jugend­li­chen kon­su­miert. Auch Amok­schüt­zen sei­en immer männ­li­chen Geschlechts.

Das frü­her stil­bil­den­de und posi­tiv aner­kann­te Män­ner­bild des ‘lone­so­me rider’ läuft aber in der fle­xi­bi­li­sier­ten, leis­tungs­ori­en­tier­ten Päd­ago­gik und der sich rasant wan­deln­den kom­mu­ni­ka­ti­ven Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft zuneh­mend ins Leere.

Der Psy­cho­lo­ge begreift die Reak­tio­nen der lau­ten stö­ren­den Jun­gen nicht zuletzt als Gegen­wehr des Nicht­iden­ti­schen, als Wider­stand gegen die Beschleu­ni­gungs- und Bil­dungs­eu­pho­rie, unter der sie lei­den. Indem er vor­zugs­wei­se poli­ti­sche Ursa­chen für die jun­gen­spe­zi­fi­schen Nöte annimmt, dürf­te er richtigliegen.

Der in der links­al­ter­na­ti­ven Sze­ne vor Zei­ten zum Kult­au­tor avan­cier­te Klaus The­we­leit hat­te in sei­nen wirr-genia­li­schen „Män­ner­phan­ta­sien“ den „faschis­ti­schen Mann“ zu erklä­ren ver­sucht, indem er ihn in gewalt­sa­mer Beses­sen­heit gegen den weib­li­chen Kör­per begriff. Die Frei­korps-Land­ser hät­ten gegen die weib­li­chen Antei­le in sich selbst gekämpft, sie sei­en „nicht-zu-Ende-gebo­re­ne“ Män­ner gewe­sen, die ihre frei flie­ßen­den Gefüh­le in Kör­per­pan­zer ein­ge­schweißt hät­ten. Dabei habe ihnen die Phan­ta­sie von der ent­se­xua­li­sier­ten, rei­nen, anstän­di­gen und hohen Frau gehol­fen, die Mut­ter etwa oder die „wei­ße Kran­ken­schwes­ter“, wäh­rend sie sich gegen die „pro­le­ta­ri­sche Flut“, im Bild der kom­mu­nis­ti­schen Hure, zur Wehr setzten.

Über­haupt ver­ban­den die Acht­und­sech­zi­ger ihre Kri­tik am Patri­ar­chat mit einer psy­cho­lo­gi­sie­ren­den Erklä­rung des Faschis­mus. Von dort ist es nicht mehr weit bis zur Degra­die­rung des Man­nes zum „Gefühls­krüp­pel im Cha­rak­ter­pan­zer“ (Cora Ste­phan) und zur femi­nis­ti­schen Ver­kür­zung auf Phal­lok­ra­ten, poten­ti­el­le Ver­ge­wal­ti­ger und Faschisten.

Der Essay­ist Lothar Bai­er warf The­we­leit einen „Selbst­be­zich­ti­gungs­fu­ror“ vor und mein­te, die­ser habe den Titel „Frau hono­ris cau­sa“ ange­strebt. Jeden­falls waren mit sei­ner Argu­men­ta­ti­on nur noch femi­nis­tisch geläu­ter­te Sof­tis als Vor­bil­der denkbar.

In der sich modern ver­ste­hen­den Schu­le haben her­kömm­li­che männ­li­che Tugen­den wie Kör­per­kraft, Risi­ko­be­reit­schaft, Durch­set­zungs- und Über­le­gen­heits­stre­ben ihren eins­ti­gen Wert ver­lo­ren. Statt des­sen wer­den Team­fä­hig­keit, Empa­thie und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­fä­hig­kei­ten favo­ri­siert, also ten­den­zi­ell weib­li­che Attri­bu­te. Lehr­stel­len in klas­si­schen Män­ner­be­ru­fen nah­men ab und wur­den im Dienst­leis­tungs­sek­tor ersetzt, der eher wei­che Fähig­kei­ten, die viel­fach beschwo­re­nen „Soft Skills“, verlangt.

Neben psy­cho­lo­gi­schen Deu­tun­gen dürf­te ein Blick in den Wan­del der All­tags­ge­schich­te auf­schluß­reich sein. Die Genera­ti­on der jetzt etwa Sech­zig­jäh­ri­gen wuchs noch in Dör­fern auf, in denen Bau­ern­hö­fe flo­rier­ten, oder in indus­tri­ell und hand­werk­lich gepräg­ten Städ­ten. Wer mit schwe­rer Tech­nik umge­hen konn­te oder geschickt wer­kel­te, galt etwas.

Der heu­ti­ge Com­pu­ter­freak ersetzt die­sen Typus nur unvoll­stän­dig. Er ist zwar fast immer männ­lich, aber von ande­rem Schlag. Sein „Hand­werk“ fas­zi­niert, ist aber betrof­fen von einem „Aura­ver­lust“, den die Digi­ta­li­sie­rung mit sich bringt. Wer im Netz lebt, wird selbst vir­tu­ell und so dem Natür­li­chen entfremdet.

Ganz­tag­schu­len, poli­tisch als Ret­tungs­or­te geprie­sen, wären frü­he­ren Jun­gen ein Hor­ror gewe­sen, weil sie nach mit­täg­li­chem Schul­schluß ihre Erleb­nis­se such­ten, viel­fach unter sich, nicht ange­lei­tet, nicht immer­fort belehrt und auf Gefah­ren ver­wie­sen, sich selbst aus­pro­bie­rend und Erfah­run­gen sam­melnd. Heu­te wer­den sie TÜV-sicher ver­schnallt auf der Rück­bank von Mit­tel­klas­se­wa­gen groß und sehen die ihnen frem­de Natur durch eine Schei­be Sicher­heits­glas. Eltern chauf­fie­ren sie zu einer Rei­he kalen­der­fül­len­der Pflicht- und För­der­ver­an­stal­tun­gen, an denen sie zwar teil­neh­men, die sie aber kaum gestal­ten können.

Glück­lich die­je­ni­gen, die noch an einen Sport­klub ange­schlos­sen sind oder ein­fach nur Fuß­ball spie­len. Immer­hin hat der Bolz­platz gan­ze Genera­tio­nen ver­läß­lich erzogen.

Mit Kata­pul­ten und gar noch Luft­ge­weh­ren zu schie­ßen alar­mier­te nicht nur die Ängs­te einer sich stets rück­ver­si­chern­den Gesell­schaft, son­dern wider­sprä­che dem pazi­fis­ti­schen Zeit­geist. Die vor­mi­li­tä­ri­sche Aus­bil­dung, die mei­ne DDR-Genera­ti­on durch­lief, gilt zwar heu­te als ideo­lo­gi­sche Zwangs­ver­ein­nah­mung, ermög­lich­te neben phy­si­schem Trai­ning aber Bewäh­rungs­si­tua­tio­nen und stärk­te das gemein­sa­me Durch­hal­te­ver­mö­gen in frus­trie­ren­den Situationen.

Nach­dem wir vier­zehn gewor­den waren, begann das Able­gen der Fahr­erlaub­nis für Moped, wenig spä­ter Motor­rad, Trak­tor und LKW. Jeder jugend­li­che Jun­ge konn­te alles fah­ren; alle schraub­ten an ihren Maschi­nen her­um. Die Kna­ben am Kla­vier waren in der kras­sen Min­der­heit, wur­den immer­hin skep­tisch bewundert.

Der Schliff in der Gefechts­aus­bil­dung öde­te uns zwar an, die Aus­bil­der ver­hiel­ten sich mit­ten im DDR-Sozia­lis­mus in Ges­te wie Wort noch so rüde und dis­kri­mi­nie­rend wie im Drit­ten Reich, aber wenn wir uns umsa­hen, steck­ten noch Dut­zend ande­re von uns im sel­ben Schla­mas­sel. Nie­mand woll­te so den Kal­ten Krieg idyl­li­sie­ren, aber offen­bar neu­ro­ti­sier­te der Kol­lek­ti­vis­mus als sozia­lis­ti­sche Form des Män­ner­bün­di­schen weni­ger als die heu­ti­ge per­ma­nen­te Unter­for­de­rung im Kör­per­li­chen und die Ori­en­tie­rung auf einst als weib­lich iden­ti­fi­zier­te Verhaltensmuster.

Jun­gen suchen Erleb­nis und Bewäh­rung. Die Abschaf­fung der Wehr­pflicht been­de­te eine tra­di­tio­nel­le Form männ­li­cher Erzie­hung. Ein­ge­stan­den, man wur­de dabei in den Sen­kel gestellt und ange­schnauzt, man wur­de nicht sel­ten ver­dammt unge­recht behan­delt; aber man lern­te das eben aus­zu­hal­ten und knick­te spä­ter auch im Zivil­le­ben nicht so schnell ein.

Mag wohl sein, daß die eins­ti­ge Hoff­nung auf Zukunft, in den Nach­kriegs­jahr­zehn­ten durch den wirt­schaft­li­chen Auf­schwung bedingt, eine männ­li­che Lebens­art aus­bil­de­te, die sich von der des ent­po­li­ti­sier­ten schnel­len Erfolgs unter­schied, also von der moder­nen kal­ten Cle­ver­neß des blo­ßen und teils unver­dien­ten Vor­teils­neh­mers in den Zei­ten von „New Economy“.

Mitt­ler­wei­le ste­hen infol­ge extre­mer poli­ti­scher Kam­pa­gnen nicht nur weib­li­che und männ­li­che Prä­gungs­mus­ter in Fra­ge, so pro­ble­ma­tisch man­che von ihnen auch gewe­sen sein mögen, son­dern über­haupt die geschlecht­li­che, mit­hin grund­sätz­li­che Iden­ti­tät. Ganz abge­se­hen davon, daß „wei­ßer Mann“ zu einem veri­ta­blen Schimpf­wort der woken Bewe­gung avancierte.

In der Zukunft scheint es käl­ter und enger zu wer­den. Jun­gen, die in der Schu­le klar­kom­men, wol­len nach wie vor weni­ger Schlos­ser, Kon­struk­teu­re oder Inge­nieu­re wer­den, son­dern BWLer, Ban­ker und Web-Desi­gner. Sie gehen noch im „Gen­der-Main­strea­ming“ auf. Mag aber sein, daß der anste­hen­de Man­gel neu­er­lich Tugen­den als not­wen­dig erschei­nen läßt, die einst als pri­mär männ­lich iden­ti­fi­ziert wurden.

– – –

