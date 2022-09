Faktenlage (17): Rückschläge für Postmaterialisten

In den letz­ten Wochen wur­de auch hier im Netz­ta­ge­buch der Sezes­si­on inten­siv über die Ent­wick­lun­gen und Chan­cen des bevor­ste­hen­den „hei­ßen Herbst“ dis­ku­tiert. Neben dem kurz­fris­tig zu gewin­nen­den Pro­test­po­ten­ti­al und mög­li­chen Wäh­ler­mas­sen für die AfD rückt die Fra­ge der Nach­hal­tig­keit, Bestän­dig­keit und dau­er­haf­ten Unver­söhn­lich­keit mit dem Estab­lish­ment immer stär­ker in den Vordergrund.

Anders, als man­che Jour­na­lis­ten, Estab­lish­ment-Poli­ti­ker oder der Ver­fas­sungs­schutz inter­pre­tie­ren, erle­be ich in Gesprä­chen mit rech­ten und patrio­ti­schen Krei­sen kei­ne revo­lu­tio­nä­ren und umstürz­le­ri­schen Phan­ta­sien. Viel­mehr eine Art offe­ne Erwar­tungs­an­span­nung, die aber mit der eige­nen Res­sour­cen­ver­füg­bar­keit und der Rea­li­tät herr­schen­der Macht­struk­tu­ren deut­lich prag­ma­ti­scher bis des­il­lu­sio­nier­ter umgeht.

Götz Kubit­schek hat in sei­nem ers­ten Bei­trag der aktu­el­len Text­rei­he zunächst vier Kri­sen­wel­len von der Finanz­kri­se 2008, über die Migra­ti­ons­kri­se 2015, Coro­na 2020 bis zur jet­zi­gen Infla­ti­on und Ener­gie­ver­sor­gungs­kri­se skiz­ziert. Der Staat ver­moch­te es, durch die effi­zi­en­ten Instru­men­te der moder­nen Macht- und Herr­schafts­tech­nik all die­se Kri­sen abzu­fe­dern und einzudämmen.

Das Auf­kom­men einer rechts­kon­ser­va­ti­ven Par­tei­al­ter­na­ti­ve zwi­schen die­sen Kri­sen­wel­len erschien zwar als Hoff­nungs­schim­mer und als Aus­druck einer poli­ti­schen Immun­re­ak­ti­on der Bevöl­ke­rung, die­se konn­te aber durch eine zwar ris­kan­te, aber den­noch zunächst wirk­sa­me Aus­gren­zungs­stra­te­gie im Klei­nen gehal­ten und als aus­zu­hal­ten­der Sys­tem­feh­ler inte­griert werden.

All die­se Kri­sen dürf­ten zwar klei­ne­re Ver­trau­ens­frak­tu­ren aus­ge­löst haben, aber konn­ten durch die Garan­tien und Leis­tungs­funk­tio­nen des Sozi­al­staa­tes, sowie dem unge­bro­che­nen Wirt­schafts­wachs­tum kein grund­sätz­lich ant­ago­nis­ti­sches Milieu zum herr­schen­den Sys­tem­kon­sens herausbilden.

Die Lücke eines rech­ten Milieus

Es ist die jahr­zehn­te­lan­ge Lücke des deut­schen rechts­kon­ser­va­ti­ven Lagers, dass par­al­lel zu sei­nen meta­po­li­ti­schen Vor­feld­struk­tu­ren und einer eige­nen Par­tei kein grö­ße­res gesell­schaft­lich-sozia­les Milieu gewach­sen ist, das sich durch einen gemein­sa­men Wer­te­kon­sens oder eine gemein­sa­me sozio­öko­no­mi­sche Lage auszeichnet.

In einem frü­he­ren Bei­trag auf die­sem Blog habe ich bereits beschrie­ben, wie sol­che Milieus bspw. inner­halb der bestehen­den par­tei­po­li­ti­schen Kon­fi­gu­ra­tio­nen gewach­sen sind, wäh­rend rech­te Alter­na­ti­ven immer nur Aus­druck von kurz­wei­li­gen Pro­test­im­pul­sen waren, die sich meist als Absetz­be­we­gun­gen aus dem zuvor­derst unzu­frie­de­nen Teil des eta­blier­ten Par­tei­spek­trums dar­stell­ten. Nahe­zu alle Wahl­er­fol­ge von Par­tei­en rechts der Uni­on, von NPD über die Schill-Par­tei bis zu den Repu­bli­ka­nern, äußer­ten sich als gesam­mel­te Bruch­stel­len im Wäh­ler­spek­trum der CDU/CSU.

Der Anteil über­zeug­ter Anhän­ger blieb jedoch mar­gi­nal. Dies hat­te zur Fol­ge, dass die poli­ti­sche Rech­te in Deutsch­land bereits einen grö­ße­ren Par­tei­en­fried­hof hin­ter­las­sen hat und die Haupt­to­des­ur­sa­che zumeist an der lang­fris­ti­gen Bin­dung der Pro­test­wäh­ler­schaft über sozia­le Milieus und fes­te Com­mu­ni­tys scheiterte.

Nun sam­melt sich wie­der der Pro­test und die Unzu­frie­den­heit. Die skep­ti­schen bis pes­si­mis­ti­schen Zukunfts­er­war­tun­gen für die­ses Land boh­ren sich in die all­ge­mei­ne gesell­schaft­li­che Stim­mungs­la­ge und die Fra­ge nach Dau­er, Bestän­dig­keit und Nach­hal­tig­keit des Ver­trau­ens­bruchs zur Poli­tik der Alt­par­tei­en gewinnt an Relevanz.

Die Kri­sen der letz­ten bei­den Jahr­zehn­te konn­ten durch den pro­spe­rie­ren­den Wirt­schafts­stand­ort Deutsch­land größ­ten­teils soli­de abge­fe­dert wer­den. Trotz des­sen, dass seit Jah­ren die Mit­tel­schicht in die­sem Land schrumpft und das Lohn­ge­fäl­le aus­ein­an­der­klafft, waren bspw. die Migra­ti­ons­kri­se 2015 oder auch Coro­na eher Kri­sen­er­eig­nis­se, in denen die Alt­par­tei­en zuvor­derst kul­tu­rel­les Ver­trau­ens­ka­pi­tal ein­bü­ßen mußten.

Pro­ble­me wie die Erset­zungs­mi­gra­ti­on, die Gefahr des Finanz­crashs oder auch die Coro­na­kri­se äußer­ten sich als welt­an­schau­li­che Glau­bens­kon­flik­te mit bestimm­ten sub­jek­ti­ven Wahr­neh­mungs­ho­ri­zon­ten. Die öko­no­mi­sche und kon­kret mate­ri­el­le Gefähr­dungs­la­ge blieb für den ein­zel­nen jedoch mode­rat und abge­fe­dert. Der Kul­tur­kampf wird jetzt jedoch mög­li­cher­wei­se um eine wei­te­re Ebe­ne der mate­ri­el­len Wohl­stands­ver­tei­lung ergänzt.

Das post­ma­te­ri­el­le Milieu

In den 80er-Jah­ren ent­wi­ckel­te sich mit dem post­ma­te­ri­el­len Milieu der Grü­nen ein Gegen­ge­wicht zum bis dato domi­nie­ren­den Milieu der mate­ria­lis­ti­schen Wirt­schafts­wun­der­ge­nera­ti­on. Schon weni­ge Jah­re nach dem Auf­kom­men der Grü­nen wan­del­te sich deren Wäh­ler­schaft schnell in Rich­tung ihrer heu­ti­gen Stamm­ba­sis aus Aka­de­mi­kern, Beam­ten und über­wie­gend ein­kom­mens­star­ken Schich­ten, die schließ­lich auch Zugriff auf die staat­li­chen Posi­tio­nen und Res­sour­cen bekamen.

Inzwi­schen ist bekannt, dass die­ses Milieu zwar nicht die all­ge­mei­ne Bevöl­ke­rungs­mehr­heit dar­stellt, aber zumin­dest an den ent­schei­den­den mei­nungs­bil­den­den Schlüs­sel­stel­len von Medi­en, Uni­ver­si­tä­ten, Schu­len, Lob­bys- und Inter­es­sen­ver­bän­den und dem poli­ti­schen Betrieb fest­ge­setzt ist.

Über vie­le Jah­re galt das Selbst­bild des post­ma­te­ri­el­len Milieus, als Kor­rek­tiv der Gesell­schaft zu fun­gie­ren und die mah­nen­de Stim­me gegen den Raub­bau der öko­lo­gi­schen Res­sour­cen zu sein. Schon mit der ers­ten Regie­rungs­be­tei­li­gung der Grü­nen im Jahr 1998 war die Trans­for­ma­ti­on von der Par­tei­platt­form für öko­lo­gi­sche Vor­feld­or­ga­ni­sa­tio­nen in die Schich­ten der bür­ger­lich-enga­gier­ten Mit­tel- und Aka­de­mi­ker­schicht abgeschlossen.

Show­down der Postmaterialisten

Über vie­le Jah­re konn­te man in der sozio­lo­gi­schen Kar­to­gra­fie der Bun­des­re­pu­blik eine aus­ge­gli­che­ne Balan­ce zwi­schen einer zuwei­len leicht schwä­che­ren demo­gra­phi­schen Min­der­heit der libe­ral-intel­lek­tu­el­len bis sozi­al­öko­lo­gi­schen Milieus und einer tra­di­tio­nel­len bür­ger­li­chen Mit­te mit Sta­tus­ver­lust­sor­gen beob­ach­ten. Die letz­te­re Grup­pe war meist poli­tisch apa­thisch, wäh­rend ers­te­re mei­nungs­bil­dend auf den Main­stream ein­wir­ken konnte.

Trotz der inne­ren gesell­schaft­li­chen Kul­tur­kon­flik­te, die mit der Sar­ra­zin-Debat­te, der Migra­ti­ons­kri­se und dem Erfolg der AfD auf­ka­men, konn­te die Sta­bi­li­täts­säu­le des öko­no­mi­schen Wachs­tums grö­ße­re Erre­gungs­wel­len soli­de eindämmen.

Der mate­ri­el­le Wohl­stand war die Kon­sens­klam­mer, er fun­gier­te als infor­mel­le gesell­schaft­li­che Über­ein­kunft zwi­schen den post­ma­te­ria­lis­ti­schen Milieus und der bür­ger­li­chen Mit­tel­schicht bis zu den Pre­kä­ren, die der Staat im Zwei­fel durch eine umfang­rei­che Ali­men­tie­rungs­po­li­tik ruhig stel­len konn­te. Ein Blick auf die sub­jek­tiv ein­ge­schätz­ten wirt­schaft­li­chen Erwar­tun­gen zeigt auf der Lang­zeit­kur­ve der all­ge­mei­nen Ein­schät­zun­gen zur Wirt­schafts­la­ge im Land stets star­ke Schwankungen.

Die Pro­gno­sen und Lage­ein­schät­zun­gen der eige­nen wirt­schaft­li­chen Lebens­si­tua­ti­on hin­ge­gen konn­ten sich stets kon­stant hal­ten. Der Ein­zel­ne schätz­te also die all­ge­mei­ne wirt­schaft­li­che Lage des Lan­des über­wie­gend pes­si­mis­ti­scher ein als sei­ne eigene.

Neue Milieus?

Dort, wo inner­halb von Gesell­schafts­sys­te­men neue Milieu­struk­tu­ren ent­ste­hen, sind nach der soge­nann­ten „Clea­va­ge-Theo­rie“ stets tie­fe­re gesell­schaft­li­che Kon­flik­te die Vor­be­din­gung, die schließ­lich auch neue poli­ti­sche Reprä­sen­ta­ti­ons­an­ge­bo­te erschaf­fen. Die­se Struk­tur kann einer­seits ent­lang sozio­öko­no­mi­scher als aber auch kul­tu­rel­ler Kon­flik­te verlaufen.

Die Kri­sen und Kon­flik­te des letz­ten Jahr­zehnts waren ein­deu­tig kul­tu­rell inten­diert und begüns­tig­ten schließ­lich auch die Eta­blie­rung einer rechts­po­pu­lis­ti­schen Kraft in der deut­schen Par­tei­en­land­schaft. Durch die demo­sko­pi­sche Stu­di­en­la­ge wis­sen wir, dass sich die AfD-Wäh­ler­schaft zu durch­schnitt­lich höhe­ren Antei­len aus abstiegs­be­droh­ten Mit­tel­stands­schich­ten und pre­kä­ren Milieus zusammensetzt.

Die Wahl­mo­ti­ve ver­lie­fen jedoch nicht inner­halb einer öko­no­mi­schen, son­dern wesent­lich stär­ker in einer kul­tu­rel­len Dimen­si­on. Ein Stim­mung­s­pan­ora­ma aus Ent­täu­schung, gesell­schaft­li­cher Zurück­wei­sung („alte wei­ße Män­ner“) und Nicht-Aner­ken­nung eige­ner frü­he­rer Lebens­leis­tun­gen (Ost­deutsch­land-Debat­te) war das psy­cho­po­li­ti­sche und men­ta­le Pro­gramm, das die AfD absor­bie­ren und in Wäh­ler­stim­men umwan­deln konnte.

Hin­zu kam stets eine emp­find­li­che­re Sen­so­rik für wirt­schaft­li­che Abstiegs­sze­na­ri­en. Obwohl die AfD-Wäh­ler­schaft selbst sich in ihrer eige­nen indi­vi­du­el­len wirt­schaft­li­chen Situa­ti­on bedroh­ter fühl­te als ande­re Wäh­ler­spek­tren, blick­te die Mehr­heit der Par­tei­an­hän­ger opti­mis­tisch auf die eige­ne Lage.

Das Phä­no­men der AfD und des gesam­ten euro­päi­schen Rechts­po­pu­lis­mus war also weni­ger eines der kon­kre­ten und exis­ten­zi­el­len sozia­len Pre­ka­ri­sie­rung als viel­mehr eine pes­si­mis­ti­sche Zukunfts­wet­te dar­auf, ob der mate­ri­el­le Wohl­stand ange­sichts der immer enge­ren Tak­tung der poli­ti­schen Kri­sen und dem wach­sen­den Ver­trau­ens­ver­lust in das Estab­lish­ment zu hal­ten sein wird.

Die in den 70er-Jah­ren ent­wi­ckel­te Theo­rie vom „stil­len Wer­te­wan­del“ nach Ronald Ing­le­hart erlebt durch den auf­kom­men­den Rechts­po­pu­lis­mus in West­eu­ro­pa ihre ers­ten Wider­le­gun­gen. Solan­ge sozia­le und poli­ti­sche Sys­te­me die Grund­be­dürf­nis­se nach Sicher­heit, Ord­nung und mate­ri­el­ler Sta­bi­li­tät abde­cken kön­nen, ver­la­gern sich die Gesell­schafts­kon­flik­te in die kul­tu­rel­le Sphä­re und kön­nen somit grund­sätz­li­che und tie­fe­re iden­ti­tä­re Span­nungs- und Pola­ri­sie­rungs­li­ni­en sublimieren.

Nun erle­ben wir mög­li­cher­wei­se jedoch einen Rück­schlag gegen das post­ma­te­ri­el­le Milieu.

Mit dem heu­ti­gen Stand wis­sen wir, dass die kom­men­de wirt­schaft­li­che Rezes­si­on unver­meid­bar gewor­den ist. Die ohne­hin schon latent abstiegs­be­droh­te Mit­tel­schicht spürt die finan­zi­el­len Ein­schrän­kun­gen bereits im Lebens­all­tag. Die Ent­las­tungs­pa­ke­te der Bun­des­re­gie­rung sind bis­wei­len nichts wei­ter als par­tei­po­li­ti­sche Sym­bol- und Klientelpolitik.

Die Kri­se ist jedoch nicht erst durch den Russ­land-Ukrai­ne Krieg gewach­sen, son­dern die Kon­se­quenz einer desas­trö­sen Poli­tik, in dem die lin­ken post­ma­te­ri­el­len Milieus zum Show­down über­ge­gan­gen sind. Deindus­tria­li­sie­rung, die öko­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on, Digi­ta­li­sie­rung und die neue Arbeits­welt sind die Zukunfts­pro­jek­te, die not­falls auch zum Preis von Wohl­stands­ver­lust und all­ge­mei­ner Ver­ar­mung in Kauf genom­men werden.

Nichts beschreibt die neue Kon­flikt­li­nie plas­ti­scher als die wochen­lan­gen Stra­ßen­blo­cka­den lin­ker Öko­ak­ti­vis­ten, die wüten­den Auto­fah­rern auf ihrem Weg zur Arbeit gegen­über­stan­den. Auf der einen Sei­te wirt­schaft­lich ver­sorg­te Berufs­ak­ti­vis­ten und Alt-68er-Rent­ner und auf der ande­ren Sei­te jene Men­schen, die Tag für Tag das ihnen zuge­si­cher­te Wohl­stands- und Auf­stiegs­ver­spre­chen durch Arbeit für sich selbst und ihre Fami­li­en ein­lö­sen wollen.

Die neue Kon­flikt­li­nie wird also auch den Ver­tei­di­gungs­kampf um die mate­ri­el­le Besitz­stands­wah­rung der Mit­tel­schicht gegen das voll­ver­sorg­te und öko­no­misch weit­ge­hend abge­si­cher­te Milieu der Post­ma­te­ria­lis­ten abbilden.

Die Dimen­si­on des gegen­wär­ti­gen Kul­tur­kamp­fes wur­de um eine wei­te­re Kri­sen­va­ria­ble der Öko­no­mie erwei­tert und könn­te somit den Abwehr­re­flex und das mate­ri­el­le Bewah­rungs­be­dürf­nis der Mit­tel­schicht erhö­hen und somit zugleich einen Poli­ti­sie­rungs­schub her­vor­brin­gen, der die gesell­schaft­li­chen Front­stel­lun­gen kon­kre­ter, sub­stan­zi­el­ler und sicht­ba­rer macht.

Die milieu­spe­zi­fi­sche Iden­ti­tät die­ser neu­en Mit­tel­schicht kenn­zeich­net sich immer noch durch einen affek­ti­ven Wider­stands­im­puls. Die­se Mit­tel­schicht kann den Geg­ner jedoch kla­rer benen­nen und iden­ti­fi­zie­ren und dar­aus ein Selbst­ver­ständ­nis ablei­ten, wel­ches sich glei­cher­ma­ßen aus kul­tu­rel­len Kon­flik­ten wie aus einer mate­ri­el­len Ver­tei­di­gungs­po­si­ti­on her­aus speist, womit eine gemein­sa­me sozia­le und poli­ti­sche Iden­ti­tät sta­bi­li­siert wer­den kann.

Dies muss nicht bedeu­ten, dass die Ver­fes­ti­gung eines neu­en Mate­ria­lis­ten-Milieus auto­ma­tisch auf das Wäh­ler­kon­to der AfD geht. Den­noch wird die sozia­le Struk­tur der Bun­des­re­pu­blik neu geord­net und zwei ant­ago­nis­ti­sche Pole ste­hen sich gegen­über, mit einer Sei­te, die den kul­tu­rel­len und öko­no­mi­schen Umbau wei­ter ver­sucht vor­an­zu­trei­ben und einer Sei­te, die den Preis dafür zahlt und poli­ti­sche Abwehr­kräf­te ent­wi­ckeln wird.

Die Macht­ver­si­che­rung des post­ma­te­ri­el­len Milieus war stets die Pas­si­vi­tät der mate­ria­lis­ti­schen Mit­tel­schicht. Die­se infor­mel­le gesell­schaft­li­che Über­ein­kunft, kul­tu­rel­le Trans­for­ma­ti­on mit wirt­schaft­li­chem Wohl­stand zu besi­chern , ist hin­fäl­lig geworden.

Die Post­ma­te­ria­lis­ten haben in ihrem „Klas­sen­kampf von Oben“ eine zwei­te Front­stel­lung eröff­net, die zunächst die Frus­tra­ti­on und den Zorn der Gegen­sei­te erhö­hen wird, aber gleich­zei­tig auch die Chan­ce einer tie­fe­ren poli­ti­schen Iden­ti­täts­bil­dung sein kann. Die ent­schei­den­de Fra­ge der nächs­ten Jah­re wird also sein, wie bspw. auch Akteu­re mit der For­mung die­ser neu­en Milieu­struk­tur umge­hen wer­den und inwie­fern sie Ver­trau­ens­ka­pi­tal gegen­über einer immer stär­ker poli­ti­sier­ten Mit­tel­schicht auf­bau­en können.

Ihre Auf­ga­be besteht dar­in, visio­nä­re Ideen und poli­ti­sche Ziel­sys­te­me vor­zu­den­ken und zu gestal­ten, die dem mate­ri­el­len Wohl­stands­be­dürf­nis Rech­nung tra­gen, ohne dabei in eine all­zu roman­ti­sie­ren­de BRD-der-60er-bis-80er-Jah­re-Nost­al­gie zu ver­fal­len. Maß­geb­lich wird ein Gegen­ent­wurf sein, der die Wut und den Pro­test in lang­fris­ti­ge poli­ti­sche Struk­tu­ren und sozia­le Lebens­wel­ten ein­glie­dert und eine alter­na­ti­ve sys­te­mi­sche Ziel­vor­stel­lung für das rechts­kon­ser­va­ti­ve Lager präzisiert.

Für den hei­ßen Herbst bedeu­tet dies zunächst, kei­ne Auf­stän­de, Revol­ten oder ande­re Tag‑X Sze­na­ri­en zu erwar­ten, son­dern statt­des­sen auf nach­hal­ti­gen Struk­tur­auf­bau, Com­mu­ni­ty-Orga­ni­zing in der Flä­che und die Kam­pa­gnen­fit­ness für das rech­te Lager zu set­zen. Denn die Her­aus­bil­dung eines sozia­len Milieus ist kein plötz­li­cher Akt. Er voll­zieht sich im Rah­men vor­ge­zeich­ne­ter Ent­wick­lun­gen, die poli­ti­sche Akteu­re jetzt rich­tig ein­ord­nen und ana­ly­sie­ren sollten.