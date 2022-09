Netzfundstücke (137) – Presse, Gefälle, Charles

Die Rede ist von »Jour­na­lis­ten«, die bei rech­ten Ver­an­stal­tun­gen Por­trait­fo­tos von Teil­neh­mern schie­ßen und beim kleins­ten Wider­stand ihrer Opfer anfan­gen, wild mit dem Pres­se­aus­weis zu wedeln und ver­ängs­tigt zum nächs­ten Grüpp­chen der sonst so von ihnen ver­haß­ten »Bul­len« zu ren­nen, um wei­ner­lich ihre vom Grund­ge­setz garan­tier­ten Rech­te einzufordern.

Anti­fa-Schrei­ber­lin­ge und Anti­fa-Pho­to­gra­phen, Derek Tur­ner hat in sei­nem, beim Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag erschie­ne­nen, Roman Sea Chan­ges (hier bestel­len) die­sen absto­ßen­den und zugleich bemit­lei­dens­wer­ten Typus Mensch mit der Figur »Ben Klein« tref­fend personifiziert:

Er [Ben Klein] war Grün­der und allei­ni­ger Inha­ber des »Anti­fa­schis­ti­schen Frei­heits­en­ga­ge­ments«. Trotz alls­ei­nes Ruhms bestand AFFE aus nicht viel mehr als 31 Akten­schrän­ken vol­ler Zei­tungs­aus­schnit­te, Fotos, Bro­schü­ren, Flug­blät­ter, Bücher, Gerichts­ak­ten, Pla­ka­te, Auf­kle­ber, Mit­schnit­te und Moment­auf­nah­men über die poli­ti­sche Rech­te, alles kata­lo­gi­siert nach einem ver­spon­ne­nen, aber zuver­läs­si­gen geis­ti­gen Ord­nungs­sys­tem. […] Ben memo­rier­te Namen, Gesich­ter, Schwach­stel­len, Fehl­trit­te, pein­li­che Vor­fäl­le, finan­zi­el­le Moge­lei­en, Quer­ver­bin­dun­gen und lan­ge Aus­zü­ge aus Zei­tun­gen, Büchern und Gerichts­ak­ten. Dank der Spen­den von ner­vö­sen Par­tei­spen­dern und Gewerk­schaf­ten sowie der Zuschüs­se aus Regie­rungs- und EU-Töp­fen hat­te er sei­nen Buch­hal­ter­job auf­ge­ben kön­nen, um sei­ne Zeit aus­schließ­lich dem Auf­de­cken von Ras­sis­mus zu widmen.

Doch der von Tur­ner dar­ge­stell­te Typus »Jour­na­list«, arbei­tet nicht nur selb­stän­dig – wie der fik­ti­ve Klein –, son­dern steht in Deutsch­land auch ger­ne bei den Öffent­lich-Recht­li­chen (ÖR) in Lohn und Brot. Abge­se­hen von der finan­zi­el­len Absi­che­rung pro­fi­tiert die lin­ke Jour­nail­le auf die­se Wei­se vom offi­zi­ös-objek­ti­ven Anstrich, den der öffent­lich-recht­li­che Rund­funk, trotz des Ver­trau­ens­ver­lus­tes in den letz­ten Jah­ren, bei vie­len immer noch genießt: lin­ke Agi­ta­ti­on wird zu aus­ge­wo­ge­ner Expertise.

Der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Bene­dikt Kai­ser hat die Wirk­me­cha­nis­men die­ses unge­bro­che­nen Links­trends in der deut­schen Pres­se­land­schaft und die dahin­ter wuchern­den Seil­schaf­ten mit sei­ner IfS-Stu­die Der Weg in den Main­stream. Wie lin­ke Jour­na­lis­ten den Ton ange­ben (hier bestel­len) kennt­nis­reich dargelegt

Der AfD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de in Sach­sen-Anhalt, Oli­ver Kirch­ner, dreh­te bei der erfolg­rei­chen Kund­ge­bung gegen die Preis­ex­plo­si­on in Mag­de­burg die Kano­nen des »Ent­hül­lungs­jour­na­lis­mus« um, und rück­te dort in sei­ner Rede zwei, wie oben beschrie­be­ne Jour­na­lis­ten, die als Mit­ar­bei­ter des Mit­tel­deut­schen Rund­funks (MDR) im Schoß des Bei­trags­zah­lers ange­kom­men sind, in eben­je­nes Ram­pen­licht, in das sie die poli­ti­sche Rech­te tag­täg­lich stellen.

Sofort war die Lan­des­pres­se­kon­fe­renz zur Stel­le, um Kirch­ner des Schü­rens von »Hass und Wut« zu bezich­ti­gen. Auch der MDR ließ sich nicht lan­ge bit­ten: »Dass Oli­ver Kirch­ner zwei unse­rer Repor­ter öffent­lich an den Pran­ger stellt, die in der Ver­gan­gen­heit auch über Kri­tik an der AfD berich­tet haben, ent­larvt die­ses Vor­ge­hen als unwür­di­gen Ver­such, zwei inte­gre Jour­na­lis­ten zu dis­kre­di­tie­ren und sie einzuschüchtern.«

Dabei hat­te Kirch­ner nichts ande­res getan, als Per­so­nen des öffent­li­chen Lebens, nament­lich Lars Froh­mül­ler und Tho­mas Vor­rey­er, für ihre offen­sicht­li­che Vor­ein­ge­nom­men­heit (Froh­mül­ler setz­te sich mit FCK-AFD-T-Shirt in Sze­ne, Vor­rey­er schrieb vor sei­ner MDR-Tätig­keit Arti­kel für die links­ex­tre­me Jung­le World) zu kri­ti­sie­ren. Wer sich von Kirch­ners noch wahr­lich zurück­hal­ten­der Kri­tik selbst ein Bild machen möch­te, kann hier sei­ne Rede auf dem Mag­de­bur­ger Dom­platz anschau­en (ab Minu­te 1:23 zur Journaille):

S

Sehr dünn­häu­tig die Jour­nail­le, wehe es kratzt jemand an ihrer Deutungshoheit!

Von hier­an geht es nur noch abwärts. Wie Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek im ers­ten Teil sei­ner Arti­kel­rei­he »Herbst, Empö­rung, Grund­sät­ze« mit der Über­schrift »Wel­len« hier auf Sezes­si­on im Netz tref­fend kon­sta­tier­te, ist die miß­li­che Lage, in der wir uns befin­den, das Ergeb­nis meh­re­rer zer­set­zen­der Schü­be: Ban­ken- und Euro­ret­tung als Teil der Finanz­kri­se des Jah­res 2008, die Migra­ti­on als glo­ba­le Dyna­mi­sie­rung des Arbeits­mark­tes (»Flücht­lings­kri­se«), die Coro­na-Maß­nah­men (»Gre­at Reset«) und nun die Ener­gie­kri­se, die nach­dem die vori­gen Wel­len »ledig­lich« die Luft haben dün­ner wer­den las­sen, nun ans Exis­ten­ti­el­le gehen könnte.

Der US-ame­ri­ka­ni­sche Blog­ger Lam­prey Milt – offen­kun­dig ein Pseud­onym – tritt noch einen Schritt wei­ter zurück und ord­net in sei­nem Netz­ar­ti­kel »Down­hill from Apex« für das Blog The Ame­ri­can Sun die Zuspit­zun­gen der letz­ten Jahr­zehn­te als in immer kür­ze­ren Abstän­den auf­ein­an­der­fol­gen­de Kon­trak­tio­nen einer sub­stan­ti­el­len Ener­gie­kri­se ein:

The eco­no­my is a self-orga­ni­zing sys­tem that beha­ves stran­ge­ly when the­re is not enough inex­pen­si­ve ener­gy avail­ab­le to the sys­tem; in a nuts­hell, wars start.

Milt greift damit ein Theo­rem der öko­lo­gi­schen Öko­no­mie auf, das besagt, daß wirt­schaft­li­ches Wachs­tum auf der Ver­füg­bar­keit bil­li­ger Ener­gie und einem hohen ener­ge­ti­schen Ern­te­fak­tor (gewon­ne­nen Ener­gie im Ver­gleich zur ein­ge­setz­ten Ener­gie) beruht.

Stim­men aus die­ser Denk­rich­tung zufol­ge sind die ab den 1980er Jah­ren ein­ge­lei­te­ten Markt­de­re­gu­lie­run­gen der poli­ti­sche Ver­such, über Fle­xi­bi­li­sie­run­gen und finanz­öko­no­mi­sche Instru­men­te den die Öko­no­mie brem­sen­den Fak­to­ren »stei­gen­de Ener­gie­prei­se« und »sin­ken­de Ern­te­fak­to­ren« ent­ge­gen­zu­wir­ken. Nimmt man die dar­aus ent­stan­de­nen Ver­wer­fun­gen zum Maß­stab: mit zwei­fel­haf­tem Erfolg.

Milt nimmt den Krieg in der Ukrai­ne und die sich dar­aus abzeich­nen­de Ernäh­rungs­kri­se zum Anlaß, um die dün­ne Decke zu exem­pli­fi­zie­ren, auf der ins­be­son­de­re unse­re unmit­tel­ba­ren nord­afri­ka­ni­schen Nach­barn tanzen:

The war in Ukrai­ne and now the far­mer pro­tests in Hol­land have pushed a few ide­as to the front of my mind con­si­de­ring the fact how much ener­gy flows out of Rus­sia and Ukrai­ne being a quint­essen­ti­al com­po­nent of the world’s grain sup­ply accoun­ting for 10% of it. […] Then the­re is Egypt. A hos­ti­le back­ward over­po­pu­la­ted cesspool of Mus­lims with the majo­ri­ty of its popu­la­ti­on living along the Nile river with a popu­la­ti­on den­si­ty of 5,000 per­sons per squa­re mile along it. In 1800 the coun­try had a popu­la­ti­on of only 4 mil­li­on; today, it’s over 100 mil­li­on. In May, Egypt’s prime minis­ter said the coun­try has 4 mon­ths of wheat reser­ves with an annu­al wheat con­sump­ti­on of more than 20 mil­li­on tons. Egyp­ti­ans con­su­me 12 mil­li­on tons of bread loaves annu­al­ly, while con­sump­ti­on of baked goods and sweets made of wheat makes up 8–10 mil­li­on tons yearly.

Hier geht es zum gesam­ten Arti­kel: DOWNHILL FROM APEX

Es gibt unzäh­li­ge Grün­de, war­um die am 6. Sep­tem­ber zu Ende gegan­ge­ne Regent­schaft Queen Eliza­beths III. kri­tisch zu betrach­ten und so man­che Weh­mut deut­scher Kon­ser­va­ti­ver in den letz­ten Tagen von einer selbst­ver­ges­se­nen Ver­klä­rung herrührt.

Sezes­si­on-Autor Mar­tin Licht­mesz erwähn­te hier auf Sezes­si­on im Netz einen der gewich­ti­gen Grüne:

Die Köni­gin hat fast ein Drei­vier­tel­jahr­hun­dert lang nichts getan, um sich die­sem Ver­we­sungs- und Kor­rum­pie­rungs­pro­zess in irgend­ei­ner Wei­se entgegenzustellen.

Und mei­ne Wenig­keit erin­ner­te auf dem Kurz­nach­rich­ten­dienst Twit­ter an den Ant­ago­nis­mus Eng­land vs. Deutsch­land; zwei Natio­nen, die, faßt man sie als geis­ti­ge Kon­zep­te auf, sich von­ein­an­der abstoßen:

Ganz davon abge­se­hen, daß Eng­land unge­ach­tet der engen mon­ar­chi­schen Fami­li­en­ban­de die letz­ten Jahr­hun­der­te unser geis­tig und poli­tisch erbit­terts­ter Geg­ner gewe­sen ist. Uns »Huns« konn­te und kann man dort nur geschla­gen akzep­tie­ren (sie­he u.a. That­cher zur Wie­der­ver­ei­ni­gung). https://t.co/XhxzbeK7uN — Jonas Schick (@_JonasSchick) Sep­tem­ber 9, 2022

Auf das Mon­ar­chi­sche kon­zen­triert sind die Wind­sors, folg­lich auch Eliza­beth, dar­über hin­aus Wel­fen: nicht der bes­te aris­to­kra­ti­sche Leumund.

Wie dem auch sei: Schiebt man die­se grund­sätz­li­che Dis­kus­si­on bei­sei­te, lohnt sich die ein­ge­hen­de­re Beschäf­ti­gung mit dem ewi­gen eng­li­schen Thron­fol­ger Prince Charles, nun mit 73 Jah­ren doch noch King Charles III., den­noch. Denn der neue bri­ti­sche König pflegt zeit­le­bens ein aus­ge­präg­tes Inter­es­se für die Archi­tek­tur und öko­lo­gi­sche Fra­gen – das aber kei­nes­wegs aus einem pro­gres­si­ven Antrieb her­aus. Moder­ne Archi­tek­tur und Stadt­pla­nung sto­ßen ihn gera­de­zu ab.

Die im Mai 1984 vor dem Roy­al Insti­tu­te of Bri­tish Archi­tects (RIBA) von sei­ner Majes­tät gehal­te­ne Rede sorg­te dies­be­züg­lich für Auf­se­hen. Eigent­lich ein Rou­ti­ne­auf­tritt nutz­te Prince Charles das Podi­um für eine Abrechnung:

»To be con­cer­ned about the way peop­le live; about the envi­ron­ment they inha­bit and the kind of com­mu­ni­ty that is crea­ted by that envi­ron­ment should surely be one of the prime requi­re­ments of a real­ly good architect«,

hielt er den ver­sam­mel­ten, der Moder­ne ver­pflich­te­ten Archi­tek­ten vor (hier sei­ne Rede im Ori­gi­nal). Sei­ne vor­ge­brach­te Kri­tik bün­del­te er fünf Jah­re spä­ter in sei­nem Buch A Visi­on of Bri­tain und in der Rea­li­sie­rung der Pro­jekt­stadt Pound­bu­ry, die er mit der Hil­fe des neo­klas­si­zis­ti­schen Archi­tek­ten Leon Kri­er entwarf.

Die Immo­bi­li­en­zei­tung hat über das klei­ne Städt­chen am Ran­de von Dor­ches­ter im eng­li­schen Süden eine lesens­wer­te Repor­ta­ge geschrieben:

DER TRAUM DES PRINZEN

Doch bei allem Erfolg das König Charles III. Pro­jekt »Pound­bu­ry« auf sich ver­bu­chen kann, teilt es das gene­rel­le Pro­blem restau­ra­ti­ver Ansät­ze: Wie orga­ni­sche Leben­dig­keit errei­chen, wenn die Lebens­wei­sen, die die­se Leben­dig­keit einst begrün­de­ten, der Ver­gan­gen­heit ange­hö­ren und nicht ein­fach per Dekret wie­der­her­zu­stel­len sind?

Es wird zu sehen sein, wie der »Prince« nun als »King« die­se kon­ser­va­ti­ven Ansät­ze wei­ter­ver­fol­gen wird.