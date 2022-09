Wiedervorlage (12): Queen Elisabeth II.

Das war ihr letz­ter Amts­akt für das Vater­land, ehe sie zwei Tage spä­ter im Alter von 96 Jah­ren ver­starb. Die Ernen­nung birgt eine eher unheil­vol­le Sym­bo­lik in sich.

Truss ist Mit­glied der soge­nann­ten “Kon­ser­va­ti­ven” Par­tei (Tories) und hat das Ver­dienst, erst­ma­lig in der bri­ti­schen Geschich­te kei­nen der vier wich­tigs­ten Minis­ter­pos­ten mit einem “wei­ßen Mann” besetzt zu haben. Deut­li­cher läßt sich der Grad des Bevöl­ke­rungs­aus­tau­sches in Groß­bri­tan­ni­en und der damit ein­her­ge­hen­den Macht­ver­schie­bun­gen wohl kaum aufzeigen.

Nach Aus­kunft der Pres­se­agen­tur AP hat sie ein “Top-Team” auf­ge­stellt, das zwar “divers” ist in Bezug auf “Gen­der und eth­ni­sche Her­kunft”, aber getreu gegen­über ihrer “Poli­tik des frei­en Mark­tes” (“named a top team diver­se in gen­der and eth­ni­ci­ty, but loy­al to her and her free-mar­ket poli­tics”). Der­glei­chen gilt heu­te als “Rechts­ruck”.

Truss selbst ist eine Art bri­ti­sche Baer­bock und eine der zahl­lo­sen Gestal­ten, mit denen das Welt­wirt­schafts­fo­rum die Kabi­net­te der Welt “pene­triert”, um es in den Wor­ten von Klaus Schwab zu sagen. Ein mit­tel­mä­ßi­ge Figur, der Ver­schla­gen­heit und Unter­be­licht­etheit ins Gesicht geschrie­ben ste­hen, eine hoh­le Sys­tem­skla­vin vol­ler Selbst­über­schät­zung, ohne eine Spur von weib­li­che Anmut.

Als Eliza­beth 1952 den Thron bestieg, war Win­s­ton Chur­chill Pre­mier­mi­nis­ter. Unab­hän­gig davon, wie man des­sen his­to­ri­sche Rol­le ein­schätzt, soll­te der dras­ti­sche Ver­fall an Niveau ange­sichts der Gegen­über­stel­lung die­ser bei­den Klam­mer­fi­gu­ren deut­lich sein: Der klas­si­sche “Staats­mann” hat längst aus­ge­dient und ist von einem Mana­ger­ty­pus abge­löst wor­den, der nicht nur in Groß­bri­tan­ni­en die Poli­tik beherrscht.

Das ist frei­lich kei­nes­wegs ein rein bri­ti­sches, son­dern ein gesamt­west­li­ches Phä­no­men. Die Qua­li­tät und Qua­li­fi­ka­ti­on der Füh­rungs­eli­ten hat trotz ihrer auf­ge­bla­se­nen Opti­mie­rungs­rhe­to­rik ste­tig abge­nom­men, par­al­lel zur kul­ti­schen Ver­eh­rung der “Exper­ten” und “der Wis­sen­schaft”. Das Ergeb­nis ist ein Blind­flug ins Cha­os, der offen­bar gera­de auf einen Sturz­flug zusteuert.

Ich ken­ne vie­le Kon­ser­va­ti­ve, die eine gro­ße Zunei­gung zur eng­li­schen Köni­gin hat­ten, und ihren Tod nun sehr bekla­gen. Allein die Tat­sa­che, daß sie so lan­ge gelebt hat, hat­te für vie­le eine emo­tio­na­le und sym­bo­li­sche Bedeu­tung. Sie erschien wie eines der letz­ten Bin­de­glie­der zum Euro­pa von Ges­tern und Vorgestern.

Jean Ras­pail gehör­te zu ihren Ver­eh­rern, wie er Kon­rad Weiß und mir 2016 in einem Inter­view mitteilte:

Die Hal­tung steht über allem. Was tut Ihrer Mei­nung nach die eng­li­sche Köni­gin. Schau­en Sie sich die eng­li­sche Köni­gin an! Schau­en Sie! Ich fin­de das groß­ar­tig! Die Hal­tung. Punkt. Das ist die Ant­wort auf alle Fragen!

Ähn­lich erging es Domi­ni­que Ven­ner, als er den Film The Queen (2006) mit Helen Mir­ren als Eliza­beth II. sah: Die Köni­gin erschien ihm dar­in ange­sichts ihres Ver­hal­tens gegen­über der Mas­sen­hys­te­rie um den Tod der Fürs­tin von Wales als vor­bild­li­che Ver­kör­pe­rung der “stoi­schen Wer­te der Selbst­dis­zi­plin, der Pflicht und der Tra­di­ti­on” (Ein Samu­rai aus Euro­pa, S. 264–267).

Mit Eli­sa­beth ist nun aber kei­nes­wegs eine Art “letz­tes Licht” Euro­pas aus­ge­gan­gen, bevor uns allen auch noch die elek­tri­schen Lich­ter aus­ge­hen. Sie war kein Kai­ser Franz Joseph, des­sen Tod in Joseph Roths Roman Radetz­ky­marsch ein böses Mene­te­kel an die Wand malt. Sie war auch kei­ne Köni­gin Vic­to­ria (ihre Urur­groß­mutter): Als die­se starb, stand das Bri­ti­sche Impe­ri­um am Zenit sei­ner Macht. Eli­sa­beth II. hat­te jedoch die zwei­fel­haf­te Ehre der Regent­schaft einer Epo­che des rapi­den poli­ti­schen, kul­tu­rel­len und demo­gra­phi­schen Nie­der­gangs ihrer Nati­on, nicht nur des Kolo­ni­al­rei­ches, son­dern auch der bri­ti­schen Inseln selbst.

Die Köni­gin hat fast ein Drei­vier­tel­jahr­hun­dert lang nichts getan, um sich die­sem Ver­we­sungs- und Kor­rum­pie­rungs­pro­zess in irgend­ei­ner Wei­se ent­ge­gen­zu­stel­len. Beson­ders deut­lich wird der Wan­del ange­sichts des hohen Gra­des, den der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch durch jahr­zehn­te­lan­gen Kolo­ni­al­im­port inzwi­schen erreicht hat, was sich nun auch in der Zusam­men­set­zung von Truss’ Kabi­nett macht­po­li­tisch widerspiegelt.

Die BBC, einst ein Garant für Qua­li­tät und Serio­si­tät, ist heu­te eine lin­ke Pro­pa­gan­da- und Indok­tri­na­ti­ons­an­stalt, die zusam­men mit ande­ren Sen­dern am lau­fen­den Band poli­tisch kor­rek­te Geschichts­fäl­schun­gen mit “mul­ti­kul­tu­rel­len” Beset­zun­gen pro­du­ziert. Im bri­ti­schen Main­stream­fern­se­hen ist es heu­te völ­lig nor­mal, wenn zwei brau­ne Män­ner gemüt­lich und ver­hei­ßungs­voll über das kom­men­de gene­ti­sche Aus­ster­ben der wei­ßen Män­ner (und damit wei­ßen Men­schen über­haupt) plaudern.

Noch weit­aus schlim­mer als dies ist die Tat­sa­che, daß “Rother­ham” gesche­hen konn­te – pars pro toto genannt. Man stel­le sich vor, man hät­te einem Durch­schnitts­bri­ten 1952 erzählt, daß in einem hal­ben Jahr­hun­dert in sei­nem eige­nen Land paki­sta­ni­sche Gangs tau­sen­de vor­wie­gend wei­ße, bri­ti­sche Kin­der ver­ge­wal­ti­gen und zur Pro­sti­tu­ti­on zwin­gen wür­den, jah­re­lang, ohne von der Poli­zei behel­ligt zu wer­den, weil die­se sich davor fürch­tet, des “Ras­sis­mus” bezich­tigt zu werden.

Ange­sichts der­ar­ti­ger Augi­as­stäl­le wir­ken die pom­pö­sen Zere­mo­ni­el­le der Wind­sors tat­säch­lich nur mehr die wei­ße Tün­che auf den Grä­bern, wie es im Neu­en Tes­ta­ment heißt. Mit König Charles III. wird das alles nur mehr schlim­mer wer­den, mag er so vie­le Pound­bu­rys bau­en, wie er will (wem nützt die­se “tra­di­tio­nel­le” Archi­tek­tur, wenn gleich­zei­tig das Volk abge­schafft wird, des­sen Geist sie ent­sprun­gen ist?). Wie Truss ist auch Charles ein Ten­ta­kel von Davos, und eines der ent­schlos­sens­ten und engagiertesten.

Charles redet ganz offen der Alter­na­tiv­lo­sig­keit des “Gre­at Reset” das Wort, ein Pro­jekt, das im End­ef­fekt auf eine “glo­bal gover­nan­ce” abzielt, und Natio­nen, Repu­bli­ken, Demo­kra­tien, Mon­ar­chien obso­let machen soll. Man soll­te sich aber nicht dar­über hin­weg­täu­schen, daß die bri­ti­sche Mon­ar­chie schon unter der Regent­schaft Eliza­beths ein Vehi­kel die­ser poli­ti­schen Bestre­bun­gen war. His­to­risch ist das eine fol­ge­rich­ti­ge Ent­wick­lung, denn das Bri­ti­sche Welt­reich war als See­macht einer der wich­tigs­ten Weg­be­rei­ter und Vor­an­trei­ber des west­li­chen Glo­ba­lis­mus, der im wesent­li­chen anglo-ame­ri­ka­ni­schen Ursprungs ist.

Auch mich ließ die Nach­richt vom Tod die­ser Köni­gin nicht unbe­rührt. Auch ich kann die Anzie­hungs­kraft der bri­ti­schen Mon­ar­chie wohl ver­ste­hen, obgleich ihr Per­so­nal schon lan­ge nur mehr dem Cele­bri­ty-Enter­tain­ment Fut­ter lie­fert, und dabei jede belie­bi­ge ange­sag­te Agen­da unter­stützt: Mas­sen­ein­wan­de­rung, “Diver­si­ty”, Anti­rass­sis­mus, Covid­po­li­tik, Kli­ma­wan­del usw. Objek­tiv gese­hen war Eliza­beth nur das Aus­hän­ge­schild einer glit­zern­den Fas­sa­de, die vie­len patrio­ti­schen Bri­ten eine Tra­di­ti­on und Kon­ti­nui­tät vor­täusch­te, mit der schon längst gebro­chen wur­de. Eine Fas­sa­den­mon­ar­chie, um eine Fas­sa­den­de­mo­kra­tie zu verdecken.

Sieht man durch den Glit­ter hin­durch, muß man John­ny Rot­ten recht­ge­ben, als er 1977 sang:

Cau­se tou­rists are money

And our figurehead

Is not what she seems

In die­sem Sin­ne sei hier ein alter Text von mir (6. Juni 2012) wie­der vor­ge­legt, aus dem Jahr des dia­man­te­nen Thron­ju­bi­lä­ums der Queen.

– – –

No Future?

1977 fei­er­te Groß­bri­tan­ni­en das 25. Thron­ju­bi­lä­um von Queen Eliza­beth II. Es war auch das gro­ße Blü­te­jahr der Punk­rock­be­we­gung. Die zu die­sem Zeit­punkt ton­an­ge­ben­den Sex Pis­tols brach­ten als kal­ku­lier­te Pro­vo­ka­ti­on die Sin­gle “God Save The Queen” her­aus, die trotz Boy­kott der BBC rasch die Hit­lis­ten anführ­te: “Gott schüt­ze die Köni­gin und das Faschis­ten­re­gime, das dich zum Voll­trot­tel gemacht hat…”

Der Song wur­de zur Hym­ne einer gan­zen Genera­ti­on, beson­ders wegen des berühm­ten pes­si­mis­ti­schen Slo­gans, der ihn beschloß:

The­re is no future

In England’s dreaming - No future, no future,

No future for you! No future, no future,

No future for me!

Zumin­dest was die Queen und das bri­ti­sche Königs­haus betrifft, die in ers­ter Linie mit dem “You” gemeint waren, haben sich die Sex Pis­tols offen­sicht­lich geirrt. Eliza­beth, die die Lang­le­big­keit der legen­dä­ren Queen Mum geerbt hat, geht inzwi­schen auf die Neun­zig zu und fei­er­te kürz­lich ihr dia­man­te­nes Thron­ju­bi­lä­um. Dies­mal rotz­ten kei­ne Punk­ro­cker und Avant­gar­de­fil­mer in die Sup­pe, statt­des­sen fand sich der Rock- und Popa­del Groß­bri­tan­ni­ens bei­nah geschlos­sen zur unkon­tro­ver­sen Hul­di­gung ein, vor­zugs­wei­se frei­lich die “Oldies”, von Paul McCart­ney bis zum unver­meid­li­chen Elton John. Ohne Zwei­fel: die Bri­ten lie­ben mehr­heit­lich ihre Mon­ar­chie, wie auch die rege Anteil­nah­me an Prinz Wil­liams Hoch­zeit im letz­ten Jahr zeigte.

Die Bedürf­nis­se, die die mon­ar­chi­schen Fei­er­lich­kei­ten befrie­di­gen, haben aller­dings wohl eher mit Nost­al­gie und Rea­li­täts­flucht als mit Zukunfts­zu­ge­wandt­heit zu tun. Denn letz­te­re sieht für die Bri­ten momen­tan eben­so­we­nig rosig aus wie die Gegen­wart. Die Sex Pis­tols ver­höhn­ten das Königs­haus zwar schon 1977 tref­fend als Tou­ris­ten­at­trak­ti­on, den­noch erfüllt es wei­ter­hin eine gewis­se Rol­le als Reprä­sen­tant für die über­zeit­li­che Kon­ti­nui­tät und die über­ge­ord­ne­te Idee der Nati­on. Die meis­ten Bri­ten wür­den die­se Din­ge frei­lich nicht so abs­trakt for­mu­lie­ren. Sie sehen wohl in ers­ter Linie den blen­den­den Gla­mour und das Spek­ta­kel der Par­al­lel- und Gegen­welt der Rei­chen und Schö­nen, die zugleich auch für Tugend­haf­tig­keit, Vor­bild­wir­kung, Sicher­heit und Dau­er ein­ste­hen sol­len. Umso gie­ri­ger und scha­den­fro­her lau­ert man aller­dings auf ihre Las­ter, Fehl­trit­te und Allzumenschlichkeiten.

Indes­sen dient die bri­ti­sche Mon­ar­chie heu­te über wei­te Stre­cken als blo­ßes Opi­um fürs Volk, und das nicht nur auf dem Unter­hal­tungs­sek­tor der Klatsch­pres­se. Auch die natio­na­le Kon­ti­nui­tät, die sie sug­ge­riert, ist nicht viel mehr als eine opti­sche Täu­schung und Beru­hi­gungs­pil­le für die Mas­sen. Denn seit Eliza­beths Krö­nung hat sich das Land auf eine radi­ka­le Wei­se geän­dert, wie es sich in den Fünf­zi­ger Jah­ren kaum jemand vor­stel­len konn­te. Kann man ernst­haft sagen, daß dies über­wie­gend zu sei­nem Guten gesche­hen sei? Es scheint zum Bei­spiel, daß gera­de das, was die “Bri­tish­ness” des Lan­des aus­ge­macht hat, heu­te immer mehr zum fer­nen Traum von Vor­ges­tern wird.

Vie­le Eng­län­der, die unter dem Cha­os, der Unsi­cher­heit und der Zer­split­te­rung der gegen­wär­ti­gen Gesell­schaft lei­den, den­ken an die Ver­gan­gen­heit mit einem zuneh­men­den Gefühl weh­mü­ti­ger Ver­klä­rung zurück. Der ehe­ma­li­ge Smit­hs-Sän­ger Mor­ris­sey, selbst ein Kind der Punk­rock­ge­nera­ti­on, hat die­sen Ver­lust des Bri­tisch-Eige­nen des öfte­ren öffent­lich beklagt. In sei­nem Hit “Irish Blood, Eng­lish Heart” (2004) plä­dier­te er gar dafür, nicht nur die Tory- und Labour-Par­tei, son­dern gleich die gan­ze kor­rup­te “Roy­al Line” abzu­set­zen, und zwar gera­de aus Lie­be zu Eng­land. Sogar Sex Pis­tols-Kopf John­ny Rot­ten (ali­as Lydon) gab sei­ner “No Future”-Hymne spä­ter eine durch­aus patrio­ti­sche Deutung:

Man schreibt einen Song wie ‚God Save the Queen‘ nicht, weil man die eng­li­sche Ras­se (sic!) haßt, son­dern weil man sie liebt. Und weil man die Nase voll davon hat, wie sie miß­han­delt wird…

Über den Wan­del der “Bri­tish­ness” seit Eli­sa­beths Thron­be­stei­gung schrieb FAZ-Kor­re­spon­den­tin Gina Thomas:

Eng­land sei ein Land, das sich mit wenig zufrie­den gebe, berich­te­te der 1933 aus Göt­tin­gen geflo­he­ne Kunst­his­to­ri­ker Niko­laus Pevs­ner sei­ner Frau und fluch­te über die unge­heiz­ten Häu­ser. Aus­län­der besä­ßen eine See­le, die Eng­län­der statt­des­sen Under­state­ment, wit­zel­te der unga­ri­sche Humo­rist Geor­ge Mikes. Der deutsch-jüdi­sche Bei­rat riet Emi­gran­ten aus Hit­ler-Deutsch­land zur Dis­kre­ti­on: „Der Eng­län­der legt sehr viel Wert auf Beschei­den­heit, Under­state­ment und Unauf­fäl­lig­keit in Klei­dung und Beneh­men. Er schätzt gute Manie­ren weit mehr als sicht­ba­re Bewei­se des Wohlstandes.“ Ein klas­si­sches Bei­spiel dafür lie­fert das Jah­res­heft eines der füh­ren­den Jun­gen­in­ter­na­te, das Anfang der vier­zi­ger Jah­re in der Rubrik über ehe­ma­li­ge Schü­ler zu Archi­bald Wavell, damals Ober­be­fehls­ha­ber der bri­ti­schen Armee im Nahen Osten, schrieb, er habe „sei­ne Sache in Nord­afri­ka gut gemacht“. An die­ser Grund­hal­tung hat­te sich im Krö­nungs­jahr nichts geän­dert. Sie ging mit einer heu­te kaum vor­stell­ba­ren mate­ri­el­len Beschei­den­heit ein­her: Bis 1961 lag der Höchst­lohn für Fuß­ball­spie­ler bei zwan­zig Pfund in der Woche; Geor­ge Cohen, der rech­te Außen­ver­tei­di­ger der sieg­rei­chen Natio­nal­mann­schaft bei der Welt­meis­ter­schaft von 1966, erin­ner­te sich spä­ter, wie pein­lich es ihm mit sieb­zehn gewe­sen sei, fünf­zig Pfund net­to im Monat nach Hau­se gebracht zu haben, wo der Vater für eine Vier­zig­stun­den­wo­che bloß zehn bis zwölf Pfund brut­to verdiente. Der durch­schnitt­li­che Haus­preis betrug im Krö­nungs­jahr 2000 Pfund. Inzwi­schen ist er lan­des­weit auf mehr als 160 000 Pfund eska­liert und liegt in Lon­don mit 360 721 Pfund außer­halb aller Mög­lich­kei­ten nor­mal ver­die­nen­der Erstkäufer. (…) Als Eli­sa­beth II. den Thron bestieg, gab es noch die Todes­stra­fe, Homo­se­xua­li­tät war ver­bo­ten, Thea­ter wur­de zen­siert, und die Luft war der­art ver­pes­tet, dass die Smog­ka­ta­stro­phe vom Dezem­ber 1952 12 000 Lon­do­ner das Leben kos­te­te. Damals kamen 4,8 Pro­zent der Kin­der unehe­lich auf die Welt, heu­te beträgt die Zahl 46,8 Pro­zent. 1952 wur­den 33 922 Ehen geschie­den, 2010 hat­te sich die­se Zahl mehr als ver­drei­facht. Frau­en­tail­len waren damals wegen der anstren­gen­de­ren Haus­ar­beit fünf­zehn Zen­ti­me­ter schma­ler, und das Pfund von 1952 wäre jetzt 24,34 Pfund wert.

Über die Todes­stra­fe läßt sich strei­ten, der Zen­sur, dem sinn­lo­sen Ver­bot der Homo­se­xua­li­tät, und der Umwelt­ver­pes­tung muß man nicht nach­trau­ern – der erschre­cken­de Zer­fall der Fami­lie und der wirt­schaft­li­chen Kauf­kraft läßt aller­dings auch für die Zukunft nichts Gutes erwarten.



Beson­ders auf­hor­chen läßt aber dies:

Mit der immer grö­ßer wer­den­den Kluft zwi­schen Arm und Reich, mit Macht und Ungleich­heit im heu­ti­gen Bri­tan­ni­en befasst sich auch Fer­di­nand Mounts Betrach­tung „The New Few or A Very Bri­tish Olig­ar­chy“, die umso mehr auf­fällt, als der Autor ein ehe­ma­li­ger Mit­ar­bei­ter Mar­ga­ret That­chers und Kon­ser­va­ti­ver ist. Er bezeich­net Bri­tan­ni­en am Anfang des ein­und­zwan­zigs­ten Jahr­hun­derts als „eine schwab­be­li­ge, kor­ro­dier­te Art von libe­ra­ler Demo­kra­tie, in der die Olig­ar­chen frei­en Lauf genießen“. Er führt die unse­li­ge Kon­zen­trie­rung von Macht und Reich­tum in den Hän­den einer klei­nen Eli­te auf die Ent­männ­li­chung von Wäh­lern und Aktio­nä­ren zurück, auf die schwin­den­de Bedeu­tung des Par­la­ments und die Degra­die­rung der kom­mu­na­len Poli­tik, mit der Fol­ge, dass Regie­rung und Vor­stands­eta­gen in eine Art par­al­le­le Welt abge­drif­tet sei­en, wo finan­zi­el­le und poli­ti­sche Macht eins wer­den und Fir­men­chefs sich das Viel­hun­dert­fa­che des Durch­schnitts­ge­halts ihrer Ange­stell­ten gön­nen, selbst dann, wenn die Unter­neh­mens­leis­tung es nicht recht­fer­tigt. Mount zählt zwei von der All­ge­mein­heit los­ge­lös­te Grup­pen – oben die Olig­ar­chen, unten die macht­lo­se Unter­klas­se -, wodurch die Gesell­schaft gebro­chen sei wie nie zuvor.

Die­se Macht­kon­zen­trie­run­gen sind ein euro­pa­wei­ter Trend: die Par­la­men­te und demo­kra­ti­schen Kon­troll­in­stan­zen wer­den zuneh­mend ent­mach­tet, zuguns­ten olig­ar­chi­scher Eli­ten, die nur mehr sich selbst ver­pflich­tet sind. Das bri­ti­sche Königs­haus lie­fert dazu nicht mehr als eine hüb­sche, trü­ge­ri­sche Fas­sa­de. Was Tho­mas nicht erwähnt, ist der Zusam­men­hang die­ser Ent­wick­lun­gen mit der zum Teil erheb­lich fort­ge­schrit­te­nen Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung und demo­gra­phi­schen Umwand­lung des Lan­des, die unter ande­rem schwe­re Kri­mi­na­li­tät, pro­gres­si­ve Isla­mi­sie­rung und bür­ger­kriegs­schwan­ge­re Brand­her­de mit sich gebracht haben.

Die Labour­par­tei hat sich in die­sem Spiel zu einem der ärgs­ten Fein­de ihrer tra­di­tio­nel­len Wäh­ler­schicht gewan­delt, der wei­ßen eng­li­schen Arbei­ter­klas­se, deren Miß­hand­lung einst John­ny Rot­ten so empör­te und in deren Namen er gegen das Sys­tem pro­tes­tier­te. So wur­de etwa 2009 bekannt, daß Labour unter Tony Blair absicht­lich die Ein­wan­de­rung nach Eng­land for­cier­te, um den geg­ne­ri­schen Par­tei­en das Was­ser abzugraben.

Im Dezem­ber letz­ten Jah­res habe ich über den Fall einer offen­bar men­tal nicht ganz sta­bi­len Frau aus der Unter­schicht berich­tet, die auf­grund mit­ge­film­ter “ras­sis­ti­scher” Aus­fäl­le zunächst per Twit­ter öffent­lich gemobbt (unter akti­ver Betei­li­gung von Labour-Chef Mili­band) und schließ­lich ver­haf­tet und vor Gericht gestellt wur­de. Dabei hat­te auch sie nur in Punk­rock­ma­nier ihren per­sön­li­chen “No Future”-Frust arti­ku­liert: “My Bri­tain is fuck-all now.”

Inzwi­schen wur­de eine wei­te­re Frau wegen eines ähn­li­chen Vor­falls zu 21 Wochen (!) Haft ver­ur­teilt. Schon klei­ne Kin­der wer­den auf der Insel von oben her unter Druck gesetzt und ein­ge­schüch­tert, wenn sie Ras­sen­un­ter­schie­de auch nur bemer­ken. Die Lis­te die­ser orwel­lia­ni­schen Maß­nah­men ist lang. Je “diver­ser” Groß­bri­tan­ni­en wird, umso mas­si­ver wer­den sie ein­ge­setzt, und umso mehr beherrscht das Phan­tom des “Ras­sis­mus” den öffent­li­chen Dis­kurs (ähn­lich wie in Oba­mas Ver­ei­nig­ten Staa­ten, die sich eher “hyper­ra­cial” als “post­ra­cial” entwickeln.)

Es gilt hier zu erken­nen, daß die “poli­ti­cal cor­rect­ness” genau dort gedeiht, wo nach Fer­di­nand Mount eine „schwab­be­li­ge, kor­ro­dier­te Art von libe­ra­ler Demo­kra­tie” herrscht, “in der die Olig­ar­chen frei­en Lauf genie­ßen“, und daß sie eben die­sem Sys­tem zum Macht­er­halt dient und dar­um von ihm geför­dert wird.

Letz­ten August schrieb Karl­heinz Weiß­mann auf die­sem Blog über die Dis­kus­sio­nen, die den Kra­wal­len in Lon­don-Tot­ten­ham und ande­ren Städ­ten folgten:

… über­ra­schen­der­wei­se geht es end­lich ein­mal nicht um Dis­kri­mi­nie­rung und Ungleich­heit, um die armen Opfer ohne Schul­ab­schluß und Plas­ma­bild­schirm, um die Not­wen­dig­keit, noch mehr Ver­ständ­nis zu haben, mehr Päd­ago­gen zu schi­cken und mehr Geld in Stadt­vier­tel zu pum­pen, die längst zu no go are­as gewor­den sind, son­dern um den Skan­dal jenes unge­heu­ren Zer­stö­rungs­pro­zes­ses, den das Estab­lish­ment zu ver­ant­wor­ten hat, das sich auf sei­ne poli­ti­sche Kor­rekt­heit so viel zu gute hält, wo letzt­lich kein Unter­schied mehr ist zwi­schen Labour und Libe­ral und Tory, und das es fer­tig gebracht hat – ganz ohne Krieg und Pesti­lenz – eine Gesell­schafts­ord­nung an den Rand der Kata­stro­phe zu führen.

Herr Dr. Weiß­mann, der im Gegen­satz zu mir ver­mut­lich kein Sex Pis­tols-Fan ist, wird mir hof­fent­lich ver­zei­hen, wenn ich ihn zum Abschluß mit John­ny Rotten/Lydon kurzschließe: