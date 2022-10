Putins Rede zur Annexion der Ostukraine (2/2)

Unse­re haus­ei­ge­nen Anti­ras­sis­ten, Links­ra­di­ka­len und “Abendland”-Hasser wür­den sie kaum anders for­mu­lie­ren, mit­samt dem “neo-bol­sche­wis­ti­schem” Drall am Ende der Polemik:

Es lohnt sich, den Wes­ten dar­an zu erin­nern, dass er sei­ne Kolo­ni­al­po­li­tik bereits im Mit­tel­al­ter begann, gefolgt von dem welt­wei­ten Skla­ven­han­del, dem Völ­ker­mord an India­ner­stäm­men in Ame­ri­ka, der Aus­plün­de­rung Indi­ens und Afri­kas, den Krie­gen Eng­lands und Frank­reichs gegen Chi­na, in deren Fol­ge das Land gezwun­gen war, sei­ne Häfen für den Opi­um­han­del zu öff­nen. Sie mach­ten gan­ze Völ­ker dro­gen­süch­tig und rot­te­ten gezielt gan­ze Volks­grup­pen aus, um sich Land und Res­sour­cen anzu­eig­nen, und jag­ten Men­schen wie Tie­re. Das wider­spricht der mensch­li­chen Natur, der Wahr­heit, der Frei­heit und der Gerechtigkeit. Wir sind stolz dar­auf, dass unser Land im 20. Jahr­hun­dert die anti­ko­lo­nia­le Bewe­gung ange­führt hat, die vie­len Völ­kern in der Welt die Mög­lich­keit eröff­ne­te, Fort­schrit­te zu machen, Armut und Ungleich­heit zu ver­rin­gern und Hun­ger und Krank­hei­ten zu besiegen.

Die­se “anti­ko­lo­nia­le Bewe­gung” ist natür­lich der Sowjet­kom­mu­nis­mus, der sei­ner­seits eine gewal­ti­ge Unzahl an Gräu­el­ta­ten wider die “mensch­li­che Natur, die Wahr­heit, die Frei­heit und die Gerech­tig­keit” auf sich gela­den hat und fak­tisch eher wenig dazu bei­getra­gen hat, “Armut und Ungleich­heit zu ver­rin­gern und Hun­ger und Krank­hei­ten zu besie­gen”, oft eher im Gegen­teil, wenn wir uns an den Holo­do­mor und ande­re kom­mu­nis­ti­sche Ruh­mes­ta­ten erinnern.

Die­se Leis­tung könn­te man fai­rer­wei­se mit grö­ße­ren Recht dem Wes­ten zuspre­chen, des­sen kolo­nia­ler Drang ja nicht aus­schließ­lich in Aus­beu­tung bestand, son­dern auch in dem ehr­li­chen Bestre­ben, der “Drit­ten Welt” ech­te oder ver­meint­li­che Wohl­ta­ten zu erwei­sen, medi­zi­nisch und infra­struk­tu­rell, gesell­schafts­po­li­tisch und wirt­schaft­lich, was frei­lich nicht immer die gewünsch­ten Ergeb­nis­se zei­tig­te und oft destruk­ti­ve Neben­ef­fek­te hatte.

An die­ser Stel­le bewegt sich Putin in den Nie­de­run­gen pro­pa­gan­dis­ti­scher Über­trei­bun­gen und Heu­che­lei­en, die von einer Kriegs­re­de frei­lich zu erwar­ten sind. Es ist dabei nicht nur der “Kom­mu­nis­mus”, der ähn­li­che Din­ge auf dem Kerb­holz hat, wie jene, die er dem Wes­ten vor­wirft; es ist auch so, daß vie­le Völ­ker den rus­si­schen Bären an sich, unge­ach­tet der ideo­lo­gi­schen Vor­zei­chen, aus guten Grün­den in nicht all­zu guter Erin­ne­rung behal­ten haben, man den­ke an die Bal­ten, Polen, Fin­nen und teil­wei­se auch Ukrai­ner, die sich nun auf­grund tief­sit­zen­der his­to­ri­scher Ängs­te und Res­sen­ti­ments zu blin­den Gehil­fen des ame­ri­ka­ni­schen Hege­mons machen lassen.

Putin fährt wei­ter fort mit der Atta­cke auf die Heu­che­lei des Westens:

Die west­li­chen Län­der behaup­ten seit Jahr­hun­der­ten, dass sie ande­ren Natio­nen Frei­heit und Demo­kra­tie brin­gen. Nichts könn­te wei­ter von der Wahr­heit ent­fernt sein.(…) Die uni­po­la­re Welt ist von Natur aus anti­de­mo­kra­tisch und unfrei; sie ist durch und durch falsch und heuchlerisch.

Nun gut: Hier stellt sich die Fra­ge, nach der Bedeu­tung der Begrif­fe “Frei­heit” und “Demo­kra­tie”. Der Inter­pre­ta­ti­ons­rah­men ist hier äußerst groß. Wei­te Tei­le der Welt außer­halb des Wes­tens kön­nen nicht ernst­haft “demo­kra­tisch” genannt wer­den, auch Ruß­land nicht, zumin­dest, in dem Sin­ne, wie wir den Begriff ver­ste­hen. Auf einem ande­ren Blatt steht, inwie­fern “Demo­kra­tie” im Wes­ten zur Fas­sa­de und zum Betrug ent­ar­tet ist, was wohl immer schon in ihrer Natur ange­legt war.

Wie beim “Ras­sis­mus” hin­ter­fragt Putin nicht die Vali­di­tät die­ser aus der west­li­chen libe­ra­len Tra­di­tio­nen stam­men­den Begrif­fe, son­dern affir­miert sie, um den Spieß umzu­dre­hen. Er geht also nicht so weit, die “Demo­kra­tie” an sich als Wert in Fra­ge zu stellen.

Nun kommt jener Teil, über den sich BILD-Ron­zhei­mer so laut­stark empört hat:

Die Ver­ei­nig­ten Staa­ten sind das ein­zi­ge Land der Welt, das zwei­mal Atom­waf­fen ein­ge­setzt und damit die Städ­te Hiro­shi­ma und Naga­sa­ki in Japan zer­stört hat. Und sie haben einen Prä­ze­denz­fall geschaffen. Erin­nern Sie sich dar­an, dass die Ver­ei­nig­ten Staa­ten und Gross­bri­tan­ni­en wäh­rend des Zwei­ten Welt­kriegs Dres­den, Ham­burg, Köln und vie­le ande­re deut­sche Städ­te in Schutt und Asche gelegt haben, ohne die gerings­te mili­tä­ri­sche Not­wen­dig­keit. Das war demons­tra­tiv und ent­behr­te, um es zu wie­der­ho­len, jeder mili­tä­ri­schen Not­wen­dig­keit. Wie bei den Atom­bom­ben­ab­wür­fen auf japa­ni­sche Städ­te hat­ten sie nur ein Ziel: unser Land und den Rest der Welt einzuschüchtern.

Daß Putin die Ein­äsche­rung der deut­schen Städ­te mit den Atom­bom­ben auf Japan in einem Atem­zug nennt, ver­schweigt Ron­zhei­mer bezeich­nen­der­wei­se. Ansons­ten müß­te er logi­scher­wei­se auch die Mas­sen­tö­tung von japa­ni­schen Zivi­lis­ten mit dem Ver­weis auf japa­ni­sche Gräu­el­ta­ten im Pazi­fik oder der Man­dschu­rei rechtfertigen.

Ich kann mich jeden­falls nicht erin­nern, daß jemals ein welt­po­li­tisch bedeu­ten­der Poli­ti­ker nach 1945 in die­ser Wei­se von Dres­den und Ham­burg gespro­chen hät­te, und für das allein gebührt Putin aus deut­scher Sicht Dank und Aner­ken­nung. Er erin­nert dar­an, daß die “Befrei­ung” Deutsch­lands im zwei­ten Welt­kriegs auch auf anglo­ame­ri­ka­ni­scher Sei­te nicht aus selbst­lo­sen Moti­ve erfolg­te und einen hohen Blut­zoll gefor­dert hat.

Man kann mit Fug und Recht sagen, daß Deutsch­land seit Ende des Welt­kriegs “kolo­nia­li­siert” und ein “Vasal­len­staat” der USA ist. Man muß aber auch ein­ge­ste­hen, daß der Groß­teil der Deut­schen der Nach­kriegs­zeit die ame­ri­ka­ni­sche Herr­schaft gegen­über der rus­si­schen als das klei­ne­re Übel emp­fun­den und seit der Wirt­schafts­wun­der­zeit der fünf­zi­ger Jah­re kaum mehr als Bür­de wahr­ge­nom­men hat. Viel­mehr hat­te der ame­ri­ka­ni­sche Libe­ra­lis­mus, ver­bun­den mit Wohl­stand und hedo­nis­ti­scher Pop­kul­tur, eine absor­bie­ren­de Attrak­ti­vi­tät, die auch ohne direk­ten Zwang wirkte.

In die lan­ge Lita­nei der west­li­chen Ver­bre­chen reiht Putin andeu­tungs­wei­se auch den Anschlag auf die Nord Stream-Pipe­lines (sie­he hier und hier):

Aber die Angel­sach­sen glau­ben, dass Sank­tio­nen nicht mehr aus­rei­chen und haben sich nun der Sub­ver­si­on zuge­wandt. Es scheint unglaub­lich, aber es ist eine Tat­sa­che: Mit den Explo­sio­nen an den inter­na­tio­na­len Gas­pipe­lines von Nord Stream, die auf dem Grund der Ost­see ver­lau­fen, haben sie die Zer­stö­rung der gesam­ten euro­päi­schen Ener­gie-Infra­struk­tur in Angriff genom­men. Es ist für jeden klar, wer davon pro­fi­tiert. Die­je­ni­gen, die davon pro­fi­tie­ren, sind natür­lich verantwortlich.

Kür­zen wir die Ankla­ge ab und kom­men wir zu den Punk­ten, die ohne Zwei­fel zutref­fen oder zumin­dest einen wah­ren Kern haben. Hier also Putins “truth bombs”:

Putin zeich­net den Krieg in der Ukrai­ne als Stell­ver­tre­ter­krieg mit den USA, die in ruch­lo­ser Wei­se mit den euro­päi­schen Natio­nen umge­hen, die sie gegen Russ­land mobi­li­sie­ren wol­len, zum Teil in der Absicht, sie zu schwä­chen und als Kon­kur­ren­ten auszuschalten.

Das ame­ri­ka­ni­sche Impe­ri­um erscheint als prin­zi­pi­ell anti-natio­na­le Macht, die dar­auf abzielt, “Natio­nal­staa­ten zu zer­stö­ren”. Dies gel­te etwa “für Euro­pa und für die Iden­ti­tät Frank­reichs, Ita­li­ens, Spa­ni­ens und ande­rer Län­der mit jahr­hun­der­te­lan­ger Geschich­te”. Die euro­päi­schen Eli­ten, die den USA hörig sind, bege­hen “direk­ten Ver­rat an ihren eige­nen Völkern”.

Die ame­ri­ka­nisch-glo­ba­lis­ti­sche Poli­tik ist auch der Aus­lö­ser der Migra­ti­ons­wel­len, die auf Euro­pa zurollen:

Es sind ihre zer­stö­re­ri­sche Poli­tik, ihre Krie­ge und ihre Aus­plün­de­rung, die die heu­ti­ge mas­si­ve Migran­ten­wel­le aus­ge­löst haben. Mil­lio­nen von Men­schen erlei­den Ent­beh­run­gen und Demü­ti­gun­gen oder ster­ben zu Tau­sen­den bei dem Ver­such, Euro­pa zu erreichen.

Putin beschul­digt das ame­ri­ka­ni­sche Impe­ri­um, ein wah­res Reich der Lüge errich­tet zu haben:

Die Wahr­heit wur­de in einem Meer von Mythen, Illu­sio­nen und Fäl­schun­gen ertränkt, wobei eine äus­serst aggres­si­ve Pro­pa­gan­da ein­ge­setzt wur­de, die wie Goe­b­bels lügt. Je unglaub­wür­di­ger die Lüge, des­to schnel­ler wer­den die Men­schen sie glau­ben – nach die­sem Prin­zip arbei­ten sie.

Wir alle wis­sen, daß dies zutrifft, in einem Maße, wie man es sich vor weni­gen Jah­ren noch kaum vor­stel­len konn­te. Völ­lig zutref­fend ist auch die­ser Abschnitt:

Aber man kann die Men­schen nicht mit gedruck­ten Dol­lars und Euros füt­tern. (…) Mit Papier kann man nie­man­den ernäh­ren – man braucht Lebens­mit­tel; und mit die­sen auf­ge­bläh­ten Kapi­ta­li­sie­run­gen kann man nie­man­des Haus hei­zen – man braucht Energie. Des­halb müs­sen die Poli­ti­ker in Euro­pa ihre Mit­bür­ger davon über­zeu­gen, weni­ger zu essen, sel­te­ner zu duschen und sich zu Hau­se wär­mer anzu­zie­hen. Und wer anfängt, berech­tig­te Fra­gen zu stel­len wie «War­um ist das eigent­lich so?», wird sofort zum Feind, zum Extre­mis­ten und Radi­ka­len erklärt. Sie zei­gen mit dem Fin­ger auf Russ­land und sagen: Das ist die Quel­le all eurer Pro­ble­me. Noch mehr Lügen.

Das paßt zu dem, was ich in mei­nen Betrach­tun­gen zur Nord Stream-Sabo­ta­ge geschrie­ben habe:

“Putin” wird regel­mä­ßig in die Schu­he gescho­ben, was haupt­säch­lich das Werk unse­rer eige­nen Regie­run­gen und Eli­ten ist.

Putin spricht nun fol­gen­de War­nung aus, die täg­lich an Plau­si­bi­li­tät gewinnt:

Jetzt müs­sen sie, um sich aus dem jüngs­ten Geflecht von Her­aus­for­de­run­gen zu befrei­en, Russ­land sowie ande­re Staa­ten, die einen sou­ve­rä­nen Ent­wick­lungs­weg wäh­len, um jeden Preis demon­tie­ren, damit sie den Reich­tum ande­rer Natio­nen wei­ter plün­dern und zum Fli­cken eige­ner Löcher ver­wen­den kön­nen. Wenn dies nicht geschieht, kann ich nicht aus­schlies­sen, dass sie ver­su­chen wer­den, einen Zusam­men­bruch des gesam­ten Sys­tems her­bei­zu­füh­ren und alles dar­auf zu schie­ben, oder, Gott bewah­re, sich für die alte For­mel des Wirt­schafts­wachs­tums durch Krieg entscheiden.

Und schließ­lich kommt er auf ein Ideo­lo­gem des Wes­tens zu spre­chen, das in Russ­land sehr unbe­liebt ist und in der Tat in den letz­ten Jah­ren eine erschre­cken­de, ubi­qui­tä­re Domi­nanz bekom­men hat:

Wol­len wir hier, in unse­rem Land, in Russ­land, «Eltern­teil Num­mer eins, Eltern­teil Num­mer zwei und Eltern­teil Num­mer drei» (sie haben völ­lig den Ver­stand ver­lo­ren!) anstel­le von Mut­ter und Vater haben? Wol­len wir, dass unse­re Schu­len unse­ren Kin­dern von ihrer ers­ten Schul­zeit an Per­ver­sio­nen auf­zwin­gen, die zu Degra­die­rung und Aus­lö­schung füh­ren? Wol­len wir ihnen ein­trich­tern, dass es neben Frau­en und Män­nern noch ande­re Geschlech­ter gibt, und ihnen Ope­ra­tio­nen zur Geschlechts­um­wand­lung anbie­ten? Ist es das, was wir für unser Land und unse­re Kin­der wol­len? Das alles ist für uns inakzeptabel.

So wie die jet­zi­gen Trends aus­se­hen, ist dies in der Tat genau die gesell­schafts­po­li­ti­sche Zukunft, die die glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten auch für unser Land und unse­re Kin­der wol­len, und es ist kein Zufall, daß die USA auch auf die­sem Gebiet (LGBT‑, Gender‑, Trans­se­xu­el­len­kult) der vehe­men­tes­te Vor­rei­ter sind.

Putin geht im fol­gen­den einen Schritt wei­ter, und sieht einen gera­de­zu meta­phy­si­schen Fre­vel am Werk:

Ich möch­te wie­der­ho­len, dass sich die Dik­ta­tur der west­li­chen Eli­ten gegen alle Gesell­schaf­ten rich­tet, auch gegen die Bür­ger der west­li­chen Län­der selbst. Dies ist eine Her­aus­for­de­rung für alle. Der völ­li­ge Ver­zicht auf das Mensch­sein, der Umsturz des Glau­bens und der tra­di­tio­nel­len Wer­te sowie die Unter­drü­ckung der Frei­heit ähneln einer «umge­kehr­ten Reli­gi­on» – dem rei­nen Sata­nis­mus. Jesus Chris­tus hat in der Berg­pre­digt fal­sche Mes­si­as­se ent­larvt: «An ihren Früch­ten wer­det ihr sie erken­nen.» Die­se gif­ti­gen Früch­te sind für die Men­schen bereits erkenn­bar – nicht nur in unse­rem Land, son­dern in allen Län­dern, ein­schliess­lich vie­ler Men­schen im Wes­ten selbst.

Das ist unzwei­fel­haft der Fall, und jedem Dis­si­den­ten im Wes­ten, der sich unse­rem herr­schen­den Sys­tem ent­frem­det hat, sind die­se Wor­te wohl aus tiefs­ten Her­zen gespro­chen. Es bedarf kei­ner rus­si­schen Pro­pa­gan­da und kei­nes Putins, um auf sol­che Gedan­ken zu kom­men. Die Früch­te lie­gen auf dem Tisch, und sie stin­ken vor Gift und Fäul­nis. Es sind die Machen­schaf­ten unse­rer west­li­chen Eli­ten selbst, die zu Erkennt­nis­sen und Sen­ti­ments die­ser Art führen.

West­li­che Eli­ten sind von ihren Völ­kern (ins­be­son­de­re den Mit­tel- und Unter­schich­ten) und deren natio­na­len Inter­es­sen der­art ent­frem­det, daß sie zu feind­se­li­gen Mäch­ten gewor­den sind. Wenn sie auf Putin zei­gen, dann tun sie nichts ande­res, als “Hal­tet den Dieb” zu schrei­en. Durch das rus­si­sche Feind­bild ver­su­chen sie erneut zu eini­gen, was sie selbst im Lau­fe von Jahr­zehn­ten gespal­ten haben.

Ich zitie­re ein­mal mehr den hell­sich­ti­gen bri­ti­schen Blog­ger Morgoth:

Grund­sätz­lich bie­tet die libe­ra­le Mit­te des west­li­chen poli­ti­schen Lebens kei­ne Sta­bi­li­tät mehr. Ame­ri­ka kehr­te nicht in die neun­zi­ger Jah­re zurück, als Biden gewählt wur­de, statt­des­sen wur­de das FBI auf MAGA-Anhän­ger aus dem ame­ri­ka­ni­schen Herz­land ange­setzt. Die Euro­päi­sche Uni­on wur­de gegrün­det, um den Euro­pä­ern Sta­bi­li­tät zu bie­ten, und alles, was wir beka­men, war ein Ver­lust an Sou­ve­rä­ni­tät und Arme­en von Afri­ka­nern, die über den Kon­ti­nent marschierten. In der Tat ist alles, was uns die Eli­ten jetzt anzu­bie­ten haben, mehr Krieg, mehr Infla­ti­on, mehr Migran­ten, mehr “Wokis­mus”, mehr Gen­der-Ideo­lo­gie, mehr Zen­sur, mehr Haß auf Wei­ße, mehr Tech­no­kra­ten-Pla­nung von oben, mehr Kli­ma­wan­del-Wahn­sinn, mehr kas­trier­te Jun­gen und ver­stüm­mel­te Mäd­chen, mehr Impf­stof­fe, mehr kal­te Win­ter, mehr digi­ta­le Über­wa­chung, mehr Kor­rup­ti­on, mehr Bank­kon­ten­kün­di­gun­gen, mehr Ver­ach­tung des Volks­wil­lens, mehr Büro­kra­ten­ty­ran­nei, mehr twer­ken­de schwar­ze Frau­en, mehr eth­ni­sche Kon­flik­te, mehr Sank­tio­nen, mehr Infla­ti­on, mehr Lügen und mehr all­ge­mei­ne Not. Was sie nicht wahr­ha­ben wol­len, ist die schmerz­haf­te Rea­li­tät, daß nicht wir das Pro­blem sind, son­dern sie. Statt­des­sen wer­den sie den Druck noch verstärken.

Der Schluß der Rede Putins ist eine pathe­ti­sche Beschwö­rung der welt­ge­schicht­li­chen Auf­ga­be Russ­lands, durch die Kraft sei­ner Kul­tur und sei­nes Volks­tums dem Glo­ba­lis­mus zu wider­ste­hen, und eine welt­wei­te, “im Kern eman­zi­pa­to­ri­sche, anti­ko­lo­nia­le Bewe­gung gegen die uni­po­la­re Hege­mo­nie” anzu­füh­ren, der auch “vie­le Gleich­ge­sinn­te in Euro­pa und den Ver­ei­nig­ten Staa­ten” fol­gen werden.

Man soll­te sich hüten, das eins zu eins für bare Mün­ze zu neh­men und in Russ­land den gro­ßen Ret­ter im Arma­ged­don zu sehen, aber ohne Zwei­fel gibt es eine sub­stan­ti­el­le Kon­gru­enz der Inter­es­sen zwi­schen den rus­si­schen und den euro­päi­schen Geg­nern des ame­ri­ka­nisch-glo­ba­lis­ti­schen Imperiums.

Die Rede endet mit einem Zitat von Iwan Iljin und einem “vater­län­di­schen”, “iden­ti­tä­ren” Appell:

Und ich möch­te mit den Wor­ten des wah­ren Patrio­ten Iwan Iljin schlies­sen: «Wenn ich Russ­land als mein Mut­ter­land betrach­te, bedeu­tet das, dass ich wie ein Rus­se lie­be, wie ein Rus­se sin­ne und den­ke, wie ein Rus­se sin­ge und spre­che; dass ich an die geis­ti­ge Kraft des rus­si­schen Vol­kes glau­be. Sein Geist ist mein Geist, sein Schick­sal ist mein Schick­sal, sein Leid ist mein Leid, und sein Wohl­stand ist mei­ne Freude.» Hin­ter die­sen Wor­ten ver­birgt sich eine glor­rei­che spi­ri­tu­el­le Wahl, die in den mehr als tau­send Jah­ren rus­si­scher Staat­lich­keit von vie­len Genera­tio­nen unse­rer Vor­fah­ren getrof­fen wur­de. Heu­te tref­fen wir die­se Ent­schei­dung; die Bür­ger der Volks­re­pu­bli­ken Donezk und Lug­ansk und die Bewoh­ner der Regio­nen Sapo­rischsch­ja und Cher­son haben die­se Ent­schei­dung getrof­fen. Sie haben sich dafür ent­schie­den, bei ihrem Volk zu sein, bei ihrem Vater­land zu sein, sein Schick­sal zu tei­len und gemein­sam mit ihm den Sieg zu erringen. Die Wahr­heit ist mit uns, und hin­ter uns steht Russland!

Die ent­schei­den­de Fra­ge für Euro­pa wird sein, ob der antiglo­ba­lis­ti­sche Wider­stand an ver­gleich­ba­re Quel­len des Volks­tums und der natio­na­len Mythen anknüp­fen kann.

Ich wür­de eine eher pes­si­mis­ti­sche Pro­gno­se stel­len: Die meis­ten euro­päi­schen Län­der sind in die­ser Hin­sicht erschöpft und aus­ge­laugt, zum Teil aus ver­schie­de­nen Grün­den (der Weg Deutsch­lands in die post-natio­na­le Auf­lö­sung war ein ande­rer als der Weg Frank­reichs, das End­ergeb­nis ist aber sehr ähn­lich), und wo die natio­na­len Sen­ti­ments noch wirk­sam sind, las­sen sie sich treff­lich mani­pu­lie­ren und in die ame­ri­ka­ni­sche Agen­da ein­span­nen, etwa im Fal­le Polens und, wie ich fürch­te, auch Ita­li­ens, wo Melo­ni ihr nun ein “rech­tes” Gesicht gege­ben hat.

