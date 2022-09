Wer hat die Nord Stream-Pipelines gesprengt? (1/2)

All­ge­mei­ner Kon­sens ist, daß es sich um kei­nen Unfall, son­dern um einen Sabo­ta­ge­akt han­delt. “Exper­ten und Regie­rungs­krei­se”, so der Tages­spie­gel. “glau­ben wegen der Kom­ple­xi­tät des Anschlags, dass er nur durch einen staat­li­chen Akteur durch­ge­führt wer­den konn­te.” Die Sprech­pup­pen der EU geben sich empört und dro­hen mal wie­der mit “Sank­tio­nen”, ohne einen kon­kre­ten Ver­däch­ti­gen zu nennen.

Die Medi­en kamen ins­ge­samt ver­gleichs­wei­se lang­sam in Gang. Kaum ein Arti­kel ver­säumt, Ruß­land als Täter zu ins­i­niuie­ren, was nie­man­den über­ra­schen soll­te. Nutz­nie­ßer von einem Anstieg der Erd­gas­prei­se, sei, wer sonst, Wla­di­mir Putin. Habeck kom­men­tier­te die­sen Anschlag auf die “kri­ti­sche Infra­struk­tur” Deutsch­lands so:

Der Ele­fant im Raum wird vom poli­tisch-media­len Kom­plex natür­lich geflis­sent­lich ver­schwie­gen. Inzwi­schen hat wohl jeder den Tweet von Radek Sikor­ski gese­hen, der ein Bild von den auf­blub­bern­den Gas­bla­sen im Meer pos­te­te, mit der Über­schrift “Thank you, USA.”

Sikor­ski ist ehe­ma­li­ger Außen­mi­nis­ter Polens, Mit­glied des EU-Par­la­ments und Vor­sit­zen­der der USA-Dele­ga­ti­on der EU. Er ist außer­dem mit der US-Neo­kon­ser­va­ti­ven Anne App­le­baum ver­hei­ra­tet, die im letz­ten Jahr­zehnt viel dazu bei­getra­gen hat, die Geschichts­schrei­bung über den Holo­do­mor und die Sta­lin-Zeit geo­po­li­tisch aufzumunitionieren.

Woll­te er zün­deln? Hat er ein offe­nes Geheim­nis aus­ge­plau­dert? Offi­zi­ell spricht die pol­ni­sche Regie­rung natür­lich von einer mut­maß­li­chen “rus­si­schen Aggres­si­on”, aber womög­lich gibt es hin­ter den Kulis­sen klamm­heim­li­che Freu­de. Mit der Spren­gung der Pipe­lines ist jeg­li­che poten­ti­el­le Ver­hand­lungs­ba­sis zwi­schen Ruß­land und Deutsch­land in Sachen Ener­gie­lie­fe­rung fast völ­lig vom Tisch gewischt (eine Röh­re könn­te noch in Betrieb genom­men werden).

In Washing­ton hat man die Nord Stream-Pipe­line, die Ruß­land Gas­ex­por­te Rich­tung Wes­ten unter Umge­hung der Ukrai­ne ermög­licht, nie beson­ders ger­ne gese­hen. Schon 2020 mut­maß­ten etli­che Beob­ach­ter, die Affä­re Nawal­ny wäre insze­niert wor­den, um das Pro­jekt zu sabo­tie­ren. “Men­schen­rech­te” eig­nen sich für der­lei Manö­ver immer gut.

Spä­tes­tens seit der Krim-Anne­xi­on 2014 galt Putin als “anrü­chi­ger” Ver­hand­lungs­part­ner, und es wur­de erheb­li­cher Druck auf Deutsch­land aus­ge­übt, sei­ne Inter­es­sen nicht über einen Deal mit dem Teu­fel zu ver­fol­gen. Der mora­li­sche Vor­wand war damals Nawal­ny, heu­te ist es der Ukraine-Krieg.

Hier ist ein bei­spiel­haf­ter Kom­men­tar aus der Zeit vom Febru­ar 2021, in dem die Bun­des­re­gie­rung wegen man­geln­der Vasal­len­treue gegen­über den USA geschol­ten wird:

Das Nord-Stream-2-Pro­jekt wur­de 2015 ange­scho­ben, ein gutes Jahr nach der Krim-Anne­xi­on, als Wla­di­mir Putin mit vie­len Mit­teln ver­such­te, die Ukrai­ne zu tei­len und zu schwä­chen. Eines davon war, die Haupt­ex­port­rou­ten für rus­si­sches Gas durch die Ukrai­ne weni­ger wich­tig oder gar über­flüs­sig zu machen. (…) Den poli­ti­schen Scha­den davon haben allein die Deut­schen. Die Pipe­line ist ihr der­zeit größ­tes außen­po­li­ti­sches Pro­blem. Sie iso­liert Ber­lin zuneh­mend in der EU. Wirft Schat­ten auf alle wohl­ge­mein­ten Initia­ti­ven Ber­lins in Ost­mit­tel­eu­ro­pa. Ver­gif­tet den Neu­an­fang in den deutsch-ame­ri­ka­ni­schen Bezie­hun­gen. Alle schüt­teln den Kopf, wenn deut­sche Poli­ti­ker auf der Pipe­line beharren.

Der Zank­ap­fel ist das geo­po­li­ti­sche Ziel der Ame­ri­ka­ner, die Ukraine:

Auf­hor­chen läßt die­ser Satz:

Etli­che ande­re Indi­zi­en, die auf das “cui bono” die­ser Tat ver­wei­sen, machen gera­de im Netz die Run­de. Am 7. Febru­ar erklär­te Joe Biden in einer Pres­se­kon­fe­renz, daß ein Ein­fall Putins in die Ukrai­ne das Ende von Nord Stream bedeu­ten werde.

Biden: Es wird kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir wer­den es been­den. (The­re will be no lon­ger a Nord Stream 2. We will bring an end to it.)

Repor­te­rin: Und wie wol­len Sie das voll­brin­gen? Da Deutsch­land die Kon­trol­le über das Pro­jekt hat. (How will you do that exact­ly? Sin­ce the con­trol of the pro­ject is wit­hin Germany’s control.)

Biden: Ich ver­spre­che Ihnen, wir wer­den dazu imstan­de sein. (I pro­mi­se you, we will be able to do it.)