Notizen zu Rütger Esséns “Die russische Gleichung” (1/3)

Heute will ich über eine Zeitkapsel schreiben, die mir Anfang des Jahres in die Hände fiel, noch vor dem russisch-ukrainischen Krieg.

Es han­delt sich um ver­ges­se­nes Buch eines hier­zu­lan­de völ­lig unbe­kann­ten Autors, auf den mich ein skan­di­na­vi­scher Freund hinwies.

Rüt­ger Essén (1890–1972) war ein schwe­di­scher Diplo­mat, Schrift­stel­ler und Jour­na­list sowie Mit­glied von rech­ten, in den drei­ßi­ger und vier­zi­ger Jah­ren pro-deut­schen Orga­ni­sa­tio­nen wie der “Schwe­di­schen Natio­nal­li­ga” (Sve­ri­ges Natio­nel­la För­bund). Nach dem Krieg war er in Schwe­den ein weit­hin respek­tier­ter Intel­lek­tu­el­ler, durch­aus noch inner­halb des “Main­streams”.

Es gibt mei­nes Wis­sen drei Bücher, die von ihm auf Deutsch erschie­nen sind: Der zeit­dia­gnos­ti­sche Rei­se­be­richt Zwi­schen der Ost­see und dem Stil­len Oze­an (1925), eine Bio­gra­phie Sven Hedins (1959), und das mir vor­lie­gen­de Fund­stück Die rus­si­sche Glei­chung, geschrie­ben Ende 1940, aktua­li­siert im August 1941, zwei Mona­te nach Beginn des “Unter­neh­mens Bar­ba­ros­sa”, auf Deutsch erschie­nen im Kriegs­jahr 1943.

Es ent­stand also kurz vor dem gro­ßen deutsch-sowje­ti­schen Krieg, der das Schick­sal der Welt für die nächs­ten Jahr­zehn­te, bis auf den heu­ti­gen Tag, ent­schei­den soll­te. Es han­delt sich um einen geo­po­li­ti­schen und his­to­ri­schen Über­blick über das Ver­hält­nis Ruß­lands zu Euro­pa, in dem sich eine Men­ge Betrach­tun­gen wie­der­fin­den, die heu­te erneut viru­lent gewor­den sind. Bei der Lek­tü­re stieß ich auf etli­che inter­es­san­te und ver­blüf­fen­de Stel­len, von denen ich eini­ge zitie­ren will.

Essén hat­te Ruß­land als Dele­gier­ter des schwe­di­schen Roten Kreu­zes (1916–17) und spä­ter als Diplo­mat in Sibi­ri­en (1922) aus eige­ner Anschau­ung ken­nen­ge­lernt, also etwa zur Zeit der rus­si­schen Revo­lu­ti­on und des dar­an anschlie­ßen­den Bür­ger­kriegs. Es han­delt sich hier­bei um ein ent­schie­den “anti­bol­sche­wis­ti­sches”, kei­nes­wegs jedoch um ein per se rus­sen­feind­li­ches Buch. Der Autor hegt eine deut­li­che Fas­zi­na­ti­on für Ruß­land, und betrach­tet es als natür­li­che Auf­ga­be der nor­di­schen Völ­ker, vor allem der Schwe­den, als Mitt­ler zwi­schen Ruß­land und dem “Abend­land” zu wirken.

Kurz gesagt sah Essén in Ruß­land einen Fak­tor, der nicht aus der Welt­po­li­tik zu sub­s­tra­hie­ren sei, der nicht von der Land­kar­te ver­schwin­den wer­de, und mit dem immer gerech­net wer­den müsse.

Das Buch stellt die Fra­ge, unter wel­chen Vor­aus­set­zun­gen und mit wel­chen Mög­lich­kei­ten ein dau­er­haf­tes fried­li­ches Gleich­ge­wicht zwi­schen Ruß­land und Euro­pa her­ge­stellt wer­den kann, eine “Lösung, die auf Genera­tio­nen hin­aus Frie­den, Sicher­heit und bei­der­sei­ti­ge unge­stör­te Ent­wick­lung gewäh­ren kann.”

“Die rus­si­sche Glei­chung” läßt sich redu­zie­ren, aber nicht lösen. So wie bei allem Leben­di­gen kom­men dau­ernd neue Fak­to­ren und neue Unbe­kann­te hin­zu, und die Zahl der Kom­bi­na­ti­ons­mög­lich­kei­ten ist Legion.

“Kom­bi­na­ti­ons­mög­lich­kei­ten”, die in der lau­fen­den Eska­la­ti­ons­spi­ra­le zuneh­mend fatal redu­ziert wur­den, bis nur mehr der Tun­nel­blick auf ato­ma­re Eska­la­tio­nen übrig­ge­blie­ben ist.

Nicht anders als die rus­si­schen Vor­den­ker der Eura­si­en-Idee, deren bekann­tes­ter Ver­tre­ter heu­te Alex­an­der Dugin ist, sah Essén Ruß­land als eigen­stän­di­ge Zivi­li­sa­ti­on, deren Natio­nal­cha­rak­ter weder gänz­lich euro­pä­isch, noch gänz­lich asia­tisch, son­dern ein Drit­tes sei. Er schrieb:

Die ers­te Vor­aus­set­zung für ein leid­li­ches und bei­der­sei­tig gewinn­brin­gen­des Ver­hält­nis zwi­schen Ruß­land und den euro­päi­schen Völ­kern ist eine kla­re Ein­sicht bei die­sen, daß Ruß­land “anders” ist, und daß im Wesen des rus­si­schen Vol­kes und der rus­si­schen Gesell­schaft ein Unter­schied zu Euro­pa besteht. Dar­über hin­aus ist auch ein sym­pa­thi­sches Ver­ständ­nis für die ganz beson­de­re Eigen­art die­ser bei­den erforderlich.

Die­sen Unter­schied hat nun auch Putin in sei­ner Rede zur Anne­xi­on der Ost­ukrai­ne (hier und hier) betont: Ruß­land hat eine eige­ne Geschich­te und eine eige­ne staat­li­che und kul­tu­rel­le Tra­di­ti­on, die mit dem “Wes­ten” und sei­nen Model­len, die Anspruch auf uni­ver­sel­le Gel­tung erhe­ben, unver­ein­bar sei. Des­halb sei für Ruß­land nur eine mul­ti­po­la­re Welt­ord­nung annehmbar.

Mit “Wes­ten” mein­te Putin vor allem das anglo­ame­ri­ka­ni­sche Impe­ri­um, wäh­rend Essén mit dem Begriff “Abend­land” einen ehr­wür­di­ge­ren, wei­ter gefaß­ten Begriff benutzt. An die­ser Stel­le wer­den die Begrif­fe noto­risch unscharf. “Abend­land” wür­de zwar die “West­mäch­te” (Groß­bri­tan­ni­en, Frank­reich, teil­wei­se auch den Anglo-Able­ger USA) inklu­die­ren, wäre aber nicht iden­tisch mit dem, was Essén 1941 ana­log zu Putin 2022 den “West­mächte­i­mpe­ra­lis­mus” nann­te. “Euro­pa” begann für ihn “west­lich der schar­fen his­to­ri­schen Kul­tur­gren­ze der ortho­do­xen rus­si­schen Kirche”.

In der Geschich­te Ruß­lands wech­seln eher “euro­päi­sche” und eher “asia­ti­sche” Peri­oden ein­an­der ab. Die “Euro­päi­sie­rung” Ruß­lands durch Peter den Gro­ßen habe eine Span­nung und “inne­re Spal­tung” in das Land ein­ge­führt, die sich nie­mals auf­ge­löst hat. “Euro­pa” wirk­te als eine Art pro­duk­ti­ver Fremd­kör­per, der immer­hin die gro­ße rus­si­sche Lite­ra­tur des 19. Jahr­hun­derts gezeugt hat. Mit dem Kriegs­ein­tritt 1914 begann eine “Fie­ber­kri­se”, die schließ­lich zum Zusam­men­bruch des Zaren­reichs und zur Ver­nich­tung der “euro­päi­sie­ren­den und euro­päi­sier­ten rus­si­schen Ele­men­te” geführt habe.

So wur­de – bis auf wei­te­res – die inne­re Zer­split­te­rung im rus­si­schen Wesen gelöst, die das staat­li­che und öffent­li­che Dasein des Vol­kes zwei­hun­dert Jah­re lang beherrscht hatte.

Essén betrach­te­te die Revo­lu­ti­on von 1917 als har­ten Bruch mit dem “euro­päi­schen Staats­sys­tem”, an dem es zwei­hun­dert Jah­re lang teil­ge­habt hat­te, und dar­über hin­aus als “rus­sisch-asia­ti­sche Reak­ti­on gegen alles euro­päi­sche Wesen, gegen all das, wofür St. Peters­burg, die­se geh­aß­te Stadt, ver­ant­wort­lich war”. Sehr ähn­lich dach­te Oswald Speng­ler, der in Jah­re der Ent­schei­dung schrieb, Ruß­land wäre durch den Bol­sche­wis­mus zu einer “asia­ti­schen, ‘mon­go­li­schen’ Groß­macht” geworden.

Über Esséns Dar­stel­lung des “unver­än­der­li­chen Ruß­lands”, des rus­si­schen Natio­nal­cha­rak­ters, mag man strei­ten oder sie auch mit der Schil­de­rung des von Putin gern zitier­ten Iwan Iljin abglei­chen, der die Akzen­te und Wer­tun­gen anders setzt, aber doch auch vie­le Über­ein­stim­mun­gen mit Essén aufweist.

Letz­te­rer betont jeden­falls den “wachträu­me­ri­schen”, mys­ti­schen Aspekt der rus­si­schen See­le und die gerin­ge­re Bedeu­tung des Ratio­na­lis­mus im rus­si­schen Den­ken, Ele­men­te, die der rus­si­schen Kunst “in der Musik, im Thea­ter, in der bil­den­den Kunst” zugu­te gekom­men seien.

Er kon­sta­tiert beim Durch­schnitts­rus­sen eine “man­geln­de indi­vi­du­el­le Ener­gie und das her­vor­ste­chen­de Feh­len eines per­sön­li­chen Ver­ant­wor­tungs­ge­fühls”, was durch stär­ke­ren staat­li­chen Zwang kom­pen­siert wer­den muß. “Der Kol­lek­ti­vis­mus” sei dabei “kei­ne sowje­ti­sche Erfin­dung. Er ist eine urrus­si­sche Wirklichkeit”.

Essén betrach­tet die “Gewalt­herr­schaft” und die Nei­gung zum “Zwangs­re­gi­ment” als unüber­seh­ba­re Kon­stan­ten im rus­si­schen sozia­len Leben:

Ein gutes Regime in Ruß­land ist patri­ar­cha­lisch, ein schlech­tes des­po­tisch. Eine Demo­kra­tie ist undenk­bar, eben­so eine wirk­li­che Aris­to­kra­tie. Am meis­ten fremd ist dem rus­si­schen Wesen jedoch die libe­ra­le oder “natur­recht­li­che” Anschau­ung, die Vor­stel­lung von einer natür­lich berech­tig­ten Frei­heits­sphä­re des ein­zel­nen, die die Gesell­schaft und die Staats­ge­walt respek­tie­ren sol­len und müs­sen. Die­ser Gedan­ke, der für das Abend­land von einer sol­chen geis­ti­gen Bedeu­tung gewe­sen ist, hat in Ruß­land nie Fuß gefaßt.

Auch hier kann man sich gut vor­stel­len, daß ein dezi­dier­ter Feind des Libe­ra­lis­mus wie Alex­an­der Dugin vor­be­halt­los, wenn nicht gar enthu­si­as­tisch zustim­men wür­de. Die Dia­gno­se scheint auch heu­te noch zu stim­men. Das Herr­schafts­sys­tem Putins hat mit “Demo­kra­tie” im west­li­chen Sin­ne in der Tat wenig zu tun, und oft habe ich gehört, wie es Rus­sen mit dem Argu­ment ver­tei­di­gen, man müs­se nur einen Blick auf die Kar­te wer­fen, um zu erken­nen, daß man die­sen rie­si­gen Kon­ti­nen­tal­sat­tel nicht regie­ren kann wie die Schweiz.

Essén fährt fort, daß die “Frei­heits­sphä­re des ein­zel­nen” in Ruß­land als “eine Erschei­nung inne­rer, geis­ti­ger Art” ver­stan­den werde.

Des­halb wer­den in Ruß­land rein see­li­sche Eigen­schaf­te wie Güte, Mit­leid, Resi­gna­ti­on, die christ­li­che Lie­be, Opfer­wil­len für die mensch­li­che Gemein­schaft und der­glei­chen die mil­dern­den Fak­to­ren ergän­zen müs­sen, die man in Euro­pa nach dem Mit­tel­al­ter schritt­wei­se durch “sozia­le” Ein­rich­tun­gen und “huma­ne” Rechts­re­geln zu ver­wirk­li­chen gesucht hat. Des­we­gen glaubt auch jeder wah­re Alt­rus­se, daß das Abend­land anti­christ­lich ist, und daß nur das rus­si­sche Volk wahr­haft christ­lich ist. Das Sowjet­sys­tem hat hier­in nicht viel geändert.

Aus die­sem Grund sieht Essén im rus­si­schen Zaren­tum den “bis­her am wei­tes­ten geführ­ten Ver­such”, das “staat­li­che Moment” mit einem “ideel­len reli­giö­sen Moment im Zei­chen der christ­li­chen brü­der­li­chen Lie­be zu verkoppeln”.

Es ist unüber­seh­bar, daß Putin teil­wei­se ver­sucht, an der­lei Ele­men­te anzu­knüp­fen. Man neh­me etwa die­se Sät­ze sei­ner jüngs­ten Rede, (obwohl auch er nicht dar­an vor­bei kann, die “Frei­heit” als Wert zu nen­nen – womit wohl weni­ger die indi­vi­du­el­le, als die natio­na­le gemeint ist):

Wir brau­chen heu­te eine kon­so­li­dier­te Gesell­schaft, und die­se Kon­so­li­die­rung kann nur auf Sou­ve­rä­ni­tät, Frei­heit, Schöp­fung und Gerech­tig­keit beru­hen. Unse­re Wer­te sind Mensch­lich­keit, Barm­her­zig­keit und Mitgefühl.

Dem rus­si­schen Hang zum “Zwangs­re­gi­ment”, so Essén wei­ter, ste­he der kom­ple­men­tä­re Hang zur “Anar­chie” gegen­über, ver­bun­den mit dem Drang nach “Berau­schung, Selbst­be­täu­bung und das Selbst­ver­ges­sen ver­schie­de­ner Art”, was der rus­si­sche Mensch aber gleich­zei­tig auch als “Erb­sün­de” wahr­neh­me, die der Gna­de und der Ver­ge­bung bedarf. Die­ser anar­chi­sche Wesen­zug habe vor allem wäh­rend der Revo­lu­ti­ons­zeit zu furcht­ba­ren Exzes­sen geführt, die nach etwa drei Jah­ren in einem gewal­ti­gen “Kat­zen­jam­mer” endeten.

Die “bol­sche­wis­ti­sche Revo­lu­ti­on von 1917” war

… eine Spren­gung aller Ban­de und die Nie­der­rei­ßung aller Schran­ken, die aller­or­ten in einem Gemein­we­sen erfolgt, wenn die letzt­lich durch Zwangs­mit­tel auf­recht­erhal­te­ne äuße­re Ord­nung außer Funk­ti­on tritt. Dies geschieht wie gesagt in der­ar­ti­gen Fäl­len über­all, aber in Ruß­land wird es zehn­mal so schlimm wie anders­wo, weil psy­chi­sche Hem­mun­gen feh­len, und wie die “swo­bo­da” (“Frei­heit”) des Durch­schnitts­rus­sen bedeu­tet, alles zu tun, was einem ein­fällt, sich also gött­lich aus­zu­fau­len­zen, zu schla­fen und zu essen und Frau­en zu ver­ge­wal­ti­gen, sich in Las­tern und Ver­bre­chen zu sie­len, in einem stän­di­gen Rausch zu leben und auch das gerings­te Über­bleib­sel von inne­ren und äuße­ren Hem­mun­gen los­zu­wer­den – sich über­haupt auf echt rus­si­sche Wei­se “aus­zu­le­ben”.

Den­ken wir Deut­sche und Öster­rei­cher bei die­sen Zei­len nicht an die Mas­sen­ver­ge­wal­ti­gun­gen durch rus­si­sche Sol­da­ten im Jahr 1945?

Über die Bür­ger­krie­ge bemerk­te Essén:

Der Hel­den­ta­ten gab es wenig, der Grau­sam­kei­ten und Mas­sa­ker umso mehr. Der Kampf wälz­te sich wie eine müde und von sich selbst ange­ekel­te Blut­or­gie vorwärts.

Der Groß­teil der Rus­si­schen Glei­chung ist eine detail­ier­te Dar­stel­lung der rus­si­schen Geschich­te, ins­be­son­de­re der Innen- und Außen­po­li­tik der Sowjet­uni­on bis zum Rib­ben­trop-Molo­tow-Pakt von 1939 und dem fin­nisch-rus­si­schen Krieg von 1939/40.

Auf­fal­lend für ein Buch, das mit­ten im Zwei­ten Welt­krieg im Drit­ten Reich erschie­nen ist, ist der sach­li­che, “real­po­li­ti­sche” Ton­fall, ohne jeg­li­che Dämo­ni­sie­rung und Mora­li­sie­rung, wie man sie aus ande­rem anti­bol­sche­wis­ti­schem Schrift­gut die­ser bis zum Sie­de­punkt erhitz­ten Zeit kennt.

Nichts­des­to­trotz war Essén davon über­zeugt, daß Ruß­land durch sei­ne Bol­sche­wi­sie­rung zur Gefahr für Euro­pa gewor­den sei, gefähr­li­cher als in den Jahr­hun­der­ten zuvor:

Euro­pa war für die Bol­sche­wis­ten eine Beu­te, eine Beu­te für die Welt­re­vo­lu­ti­on und damit eine Beu­te für die rus­si­sche Macht, eine gewal­ti­ge Plün­de­rungs- und Zer­stö­rungs­auf­ga­be, die dem aus­er­wähl­ten Volk in die Hand gege­ben war. Laut dem “Mythus” des Bol­sche­wis­mus ist Ruß­land näm­lich ein Werk­zeug der Welt­re­vo­lu­ti­on. Aber in Wirk­lich­keit wur­de statt des­sen die Welt­re­vo­lu­ti­on zu einem Werk­zeug der rus­si­schen Poli­tik gemacht. In 30er Jah­ren setz­te all­mäh­lich die Abnut­zung die­ses Werk­zeu­ges ein, aber vor­her war es für­wahr bis zum äußers­ten aus­ge­nutzt worden.

Das “Selbst­ge­fühl” des Lan­des wur­de “asia­tisch”, oder genau­er gesagt “eura­sisch”, “um einen heut­zu­ta­ge in Ruß­land geschätz­ten Aus­druck zu benut­zen”. Die “rus­si­sche Epo­che, die mit der bol­sche­wis­ti­schen Revo­lu­ti­on” begann, “ist mit einer der Erd­be­rüh­run­gen des mythi­schen Rie­sen ver­gleich­bar, der dadurch neue Kräf­te bekam”. Ein Kraft­zu­wachs, der aller­dings nur vor­über­ge­hend sei.

An die­ser Stel­le äußert sich Essén etwas wider­sprüch­lich. Wäh­rend er sich stel­len­wei­se über­zeugt gibt, daß die­se antä­isch-bol­sche­wis­tisch-asia­ti­sche “Epo­che” mit dem “Rie­sen­kampf gegen das Deut­sche Reich” enden wird, ist der Grund­te­nor sei­ner Schluß­be­trach­tun­gen viel dramatischer.

Mit dem “Aus­gang des Waf­fen­gan­ges im Osten”, der kei­nes­wegs gewiß ist, wer­de das Schick­sal Euro­pas ein für alle Mal ent­schie­den wer­den. In die­sem Kampf steht buch­stäb­lich alles auf dem Spiel. In ihm ver­bün­den sich schließ­lich Ruß­land und der Anglo­im­pe­ria­lis­mus gegen Europa:

Für den euro­päi­schen Kon­ti­nent wür­de der rus­sisch-eng­lisch-ame­ri­ka­ni­sche Krieg das Cha­os und einen Ver­fall auf lan­ge Zeit hin­aus im Gefol­ge haben. Wir wür­den das “kosa­ki­sche Euro­pa” zu sehen bekom­men, von dem Napo­le­on sei­ner Zeit sprach, aber in einer Form, von der er sich kei­ne Vor­stel­lung machen konn­te. Wahr­schein­lich wür­de das über­haupt das Ende der euro­päi­schen Kul­tur­pe­ri­ode in der Welt­ge­schich­te bedeuten.

Im Fal­le eines deut­schen Sie­ges und einer Zer­schla­gung der Sowjet­herr­schaft, hät­te aber auch Ruß­land die Chan­ce einer gro­ßen natio­na­len Zukunft, inso­fern es auf jeg­li­chen Expan­si­ons­drang nach Wes­ten ver­zich­tet und eine eige­ne Form des Natio­na­lis­mus entwickelt.

Die rus­si­sche Geschich­te ist blu­tig, grau­sam und mensch­li­chen Lei­des voll, aber auch durch Opfer­wil­len, Resi­gna­ti­on und mensch­li­ches Mit­leid geprägt. Der prä­gen­de Ein­druck ist ein Zug von Unaus­ge­reift­heit. Ruß­lands g r o ß e Geschich­te liegt noch in der Zukunft.

Im nächs­ten Teil mehr dazu, wie dies nach Essén mög­lich sein soll­te, und wel­che Rol­le er dabei der Ukrai­ne zuge­dacht hatte.