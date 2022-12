White Raven: Der russisch-ukrainische Krieg im Film (1/2)

Zeit für einen klei­nen Rund­gang, an des­sen Ende ich zwei Fil­me mit­ein­an­der ver­glei­chen wer­de, die aus ent­ge­gen­ge­setz­ten Per­spek­ti­ven vom Krieg in der Ost­ukrai­ne vor 2022 handeln.

Die ukrai­ni­sche Pro­duk­ti­on “Sni­per – White Raven” wur­de bereits 2019 begon­nen, aber erst in die­sem Som­mer urauf­ge­führt. Sie han­delt von einem jun­gen ukrai­ni­schen Mathe­ma­tik­leh­rer und Natur­schüt­zer, der mit sei­ner Frau in einem Erd­haus in der Step­pe des Don­bass ein alter­na­ti­ves, “grü­nes” Leben führt.

2014 wird er von rus­si­schen Sol­da­ten über­fal­len, die ille­gal die Gren­ze über­schrit­ten haben und sich mit Sankt-Georgs-Bänd­chen als Sepa­ra­tis­ten tar­nen. Die Sol­da­ten ver­ge­wal­ti­gen sei­ne schwan­ge­re Frau, töten sie und zün­den sein Hob­bit-Haus an. Fort­an von dem Gedan­ken beses­sen, “die Inva­so­ren zu ver­ja­gen”, wan­delt sich der trau­ma­ti­sier­te und nun mehr fana­ti­sier­te Hip­pie-Pazi­fist zum gefei­er­ten Pro­fi­sch­arf­schüt­zen, zum “Sni­per”.

Der ande­re Film, den ich bespre­chen möch­te, han­delt eben­falls von einem Sni­per in der Ost­ukrai­ne, der aller­dings auf der ande­ren Sei­te der Front kämpft. “A Sniper’s War” von 2018 ist ein sym­pa­thi­sie­ren­der Doku­men­tar­film über den ser­bi­schen Frei­wil­li­gen Dejan Berić, der in Donetsk für die Sepa­ra­tis­ten kämpft und dafür in rus­si­schen Medi­en als Held gefei­ert wird.

Er hat sich den Sepa­ra­tis­ten zum Teil aus ideo­lo­gi­schen Grün­den ange­schlos­sen: Eben­so wie die NATO Jugo­sla­wi­en und Ser­bi­en zer­stört habe, zer­stö­re sie nun die Ukrai­ne, wes­halb er sich ver­pflich­tet fühl­te, an pro-rus­si­scher Sei­te an dem Kampf teil­zu­neh­men. Berić, Jahr­gang 1974, ist außer­dem über­zeug­ter Kom­mu­nist, der immer noch dem unter­ge­gan­ge­nen Jugo­sla­wi­en nachtrauert.

Die­ser Film ist übri­gens – zumin­dest nach außen hin – kei­ne rus­si­sche Pro­duk­ti­on, son­dern wur­de von einer in New York leben­den unab­hän­gi­gen Fil­me­ma­che­rin namens Olya (Olga) Schech­ter pro­du­ziert, über die im Netz nur wenig Infor­ma­ti­on zu fin­den ist. Aus ihrem Akzent läßt sich schlie­ßen, daß sie zwar etli­che Zeit in den USA ver­bracht hat, offen­bar aber kei­ne Mut­ter­sprach­le­rin ist. Ich ver­mu­te, daß sie rus­sisch-jüdi­scher Her­kunft ist. An der Pro­duk­ti­on betei­ligt war auch eine chi­ne­si­sche Firma.

Zunächst also ein biß­chen Kon­text, um die­se Fil­me bes­ser ein­ord­nen zu kön­nen. (Die Fil­me, die ich im fol­gen­den beschrei­ben wer­de, habe ich nicht alle gese­hen. Sofern mir kei­ne unter­ti­tel­ten Fas­sun­gen zugäng­lich waren, habe ich die Infor­ma­tio­nen aus Film­da­ten­ban­ken im Netz und ande­ren Quel­len bezogen.)

“Sni­per – White Raven” bekommt in Wes­ten gera­de eini­ge Publi­ci­ty. Er wird auf Strea­ming-Platt­for­men wie Apple-TV und Goog­le Play gezeigt, und soll im Janu­ar 2023 auf DVD und Blu­ray in deut­scher Syn­chro­ni­sa­ti­on erschei­nen. Für den Ver­trieb in den USA wur­de eine eige­ne Netz­sei­te ein­ge­rich­tet.

Die New York Times rühm­te den Film ver­hal­ten als “glatt­po­lier­te Cha­rak­ter­stu­die” über einen “ukrai­ni­schen Frei­geist, der sich zum Eli­te­sol­da­ten wan­delt”. Der Inhalt sei “fik­tiv”, “basie­re” jedoch “auf wah­ren Bege­ben­hei­ten” (“based on true events”, eine bekannt­lich ziem­lich schwam­mi­ge, betrü­ge­ri­sche Kate­go­rie, die eben­so­gut auf “Ilsa, She-Wolf of the SS” wie auf “Jud Süß” ange­wandt wer­den kann).

Das ist nun nicht gera­de ein gro­ßer Hype, aber doch etwas mehr, als inter­na­tio­nal für einen ukrai­ni­schen Film üblich ist. “White Raven” ist ein Staats­pro­dukt, pro­du­ziert von der Fir­ma UA Group und mit einem hohen Geld­prei­se prä­miert (also de fac­to sub­ven­tio­niert) von der 2011 gegrün­de­ten Ukrai­ni­an Sta­te Film Agen­cy. Die­se ist für die Her­stel­lung von Fil­men ver­ant­wort­lich, die das ukrai­ni­sche Natio­nal­be­wußt­sein stär­ken sollen.

Beson­ders seit 2014 ist in der Ukrai­ne ist zu die­sem Zweck eine wah­re Flut an Spiel-und Doku­men­tar­fil­men unter­schied­li­chen Niveaus ent­stan­den, die im Wes­ten ins­ge­samt nur wenig Beach­tung fanden.

Etli­che neh­men direkt auf den Krieg Bezug, der schon lan­ge vor 2022 begon­nen hat: “Cyborgs” (2017) etwa, mit dem Unter­ti­tel “Hel­den ster­ben nie” (Alter­na­tiv­ti­tel “Last Resis­tance – Im rus­si­schen Kreuz­feu­er”), han­delt von der Ver­tei­di­gung des Flug­ha­fen Donetsk 2014–15 durch ukrai­ni­sche Spe­zi­al­trup­pen, “Cher­k­a­sy” (2019) vom Wider­stand der Crew eines ukrai­ni­schen Minen­such­boo­tes gegen sei­ne Beschlag­nah­me durch Rus­sen im Zuge der Krim-Annexion.

Was es vor “White Raven” nicht gab, ist ein expli­zi­ter Kriegs­film, der etwa zeigt, wie hel­den­haf­te ukrai­ni­sche Frei­wil­li­gen­ba­tail­lo­ne im Don­bass mit “ter­ro­ris­ti­schen”, vom Kreml gesteu­er­ten Mos­ko­wi­tern aufräumen.

Aber auch die High-Brow- und Cine­as­ten-Ebe­ne wird bespielt, etwa durch “Don­bass” (2018) von Ser­gej Loznit­sa, den ich für eigen­tüm­lich frei bespro­chen habe. In die­sem – sehr rea­lis­tisch, “doku­men­ta­risch” insze­nier­ten – Film wer­den die Sepa­ra­tis­ten auf sub­ti­le und unsub­ti­le Wei­se ver­ächt­lich und lächer­lich gemacht (ich fühl­te mich ein wenig an Ulrich Seidl erin­nert), wobei der Regis­seur beton­te, daß alles Gezeig­te wahr sei und “auf rea­len Ama­teur­vi­de­os“ basiere.

Beson­de­res Augen­merk legt Loznit­sa auf die Infil­tra­ti­on der Ost­ukrai­ne durch rus­si­sche Sol­da­ten, die sich als Orts­an­säs­si­ge aus­ge­ben. Am lus­tigs­ten fand ich die Sze­ne, in der sich ein paar wild aus­se­hen­de Sepa­ra­tis­ten bei einer Stra­ßen­kon­trol­le einen bra­ven bun­des­deut­schen Jour­na­lis­ten schnap­pen und ihn zu sei­nem größ­ten Ent­set­zen als “Faschis­ten” ver­spot­ten und mobben.

Natür­lich wird auch häu­fig auf die Ver­gan­gen­heit zurück­ge­grif­fen, um den Kriegs- und Ver­tei­di­gungs­wil­len zu stär­ken und anti­rus­si­sche Gefüh­le zu schü­ren. Die­se Fil­me gehen hart gegen den Strich der sowje­ti­schen Nar­ra­ti­ve, mit denen auch Genera­tio­nen ukrai­ni­scher Kino­gän­ger trak­tiert wurden.

Dabei wird ins­be­son­de­re der ukrai­ni­sche Natio­na­lis­mus des letz­ten Jahr­hun­derts auf­ge­wer­tet und glo­ri­fi­ziert, wobei eine direk­te Bezug­nah­me auf des­sen kon­tro­ver­ses­te und bekann­tes­te Gestalt, den berüch­tig­ten Ste­pan Ban­de­ra, weit­ge­hend ver­mie­den wird (einen ein­zi­gen, schon etwas älte­ren Pro-Ban­de­ra-Film konn­te ich fin­den: “Atten­tat – Herbst­mord in Mün­chen” aus dem Jahr 1995, finan­ziert von Exil-Ukrai­nern in den USA, unter denen der Kult um den OUN-Füh­rer beson­ders aus­ge­prägt ist.)

Nur ein paar Bei­spie­le: “Cher­vonyi” (“Rot”, 2017) erzählt die Flucht von Sol­da­ten der “Ukrai­ni­schen Auf­stän­di­schen Armee” (UPA) aus “Sta­lins Todes­la­ger” (eine eng­lisch syn­chro­ni­sier­te Fas­sung gibt es hier, Streams fin­det man auf Ama­zon und Apple TV), “Das gehei­me Tage­buch des Simon Pet­lju­ra” (2018) von Oles Yan­chuk, einem Vete­ra­nen des post-sowje­ti­schen natio­na­len Kinos der Ukrai­ne, setzt dem Prä­si­den­ten der kurz­le­bi­gen “Ukrai­ni­schen Volks­re­pu­blik” von 1919/20 (den man­che aus Bul­ga­kows Die wei­ße Gar­de ken­nen wer­den) ein (offen­bar ziem­lich miß­lun­ge­nes) Denk­mal, “EKS” (2020) schil­dert einen Auf­stand jun­ger Natio­na­lis­ten gegen das Sowjet­re­gime im Jahr 1932.

Eine der auf­wen­digs­ten Pro­duk­tio­nen die­ser Art ist das Action­spek­ta­kel “Chor­nyy Vor­on” (“Der schwar­ze Rabe”, 2019) nach dem Roman von Was­syl Schkl­jar. Der Film zeich­net den Par­ti­sa­nen­kampf ukrai­ni­scher Kosa­ken der soge­nann­ten Cholodny-Jar-“Republik” (1919–1922), einem der letz­ten Wider­stands­nes­ter gegen die Bol­sche­wi­ken in der zen­tral­ukrai­ni­schen Oblast Tscher­kas­sy, expli­zit als eth­nisch-natio­na­len Kon­flikt zwi­schen rus­si­schen “Inva­so­ren” und ukrai­ni­schen Ver­tei­di­gern. Kom­mu­nis­ten wer­den mit Rus­sen gleich­ge­setzt und vice versa.

Die­se his­to­ri­sche Kulis­se dient dem Film recht unver­hoh­len als vor­geb­li­cher Spie­gel der Gegen­wart. Die Ana­lo­gie muß aller­dings über ein paar Ecken zurecht­ge­bo­gen wer­den: Aus ukrai­ni­scher Sicht wird die Ost­ukrai­ne von heim­lich über die Gren­ze geschleus­ten Rus­sen “okku­piert”, aus rus­sisch-sepa­ra­tis­ti­scher Sicht ist die ukrai­ni­sche Armee der Inva­sor und Okku­pa­tor, der die eth­nisch mehr­heit­lich rus­si­schen Gebie­te mit Gewalt an der recht­mä­ßi­gen Sezes­si­on hin­dern will.

Die Cha­rak­ter­zeich­nun­gen die­ser trotz aller dick auf­ge­tra­ge­nen Schau­wer­te eher hoh­len Ver­an­stal­tung sind ein­di­men­sio­nal und fol­gen gän­gi­gen Strick­mus­tern: Die rus­si­schen Bol­sche­wi­ken wer­den als hin­ter­häl­ti­ge, pri­mi­ti­ve, mör­de­ri­sche Schur­ken dar­ge­stellt, die ukrai­ni­schen natio­na­lis­ti­schen Wald­gän­ger hin­ge­gen sind hero­isch, idea­lis­tisch, fromm, ehren­haft, tap­fer und oben­drein ziem­lich gutaussehend.

Der Anti­kom­mu­nis­mus des Films ist recht ober­fläch­lich: Er setzt als gege­ben vor­aus, daß der Kom­mu­nis­mus böse ist, zeigt aber kaum, was das spe­zi­fisch böse am Kom­mu­nis­mus ist. Das Haupt­cha­rak­te­ris­ti­kum der Schur­ken ist weni­ger, daß sie Kom­mu­nis­ten, als daß sie Rus­sen auf frem­dem, ukrai­ni­schem Ter­ri­to­ri­um sind.



Der Film endet schließ­lich mit einem letz­ten, ver­geb­li­chen Auf­stand der Kosa­ken, die wis­sen, daß sie ver­lo­ren haben, und nur noch die Wahl eines hel­den­haf­ten Unter­gangs im Kugel­ha­gel der Bol­sche­wi­ken haben. Sie enden mit der Gewiß­heit, daß ihr Bei­spiel fort­le­ben und ihre Nach­fol­ger eines Tages die “Inva­so­ren” besie­gen wer­den. So wer­den in der Tat heu­te ihre Geis­ter auf der Lein­wand beschwo­ren, um einen ver­meint­lich alten Krieg wie­der fortzuführen.

Wie sieht es nun mit der rus­si­schen Film­pro­duk­ti­on aus? In der Tat haben sich rela­tiv weni­ge Spiel­fil­me vor 2022 mit dem Sezes­si­ons­krieg in der Ost­ukrai­ne befaßt, ver­mut­lich, weil Ruß­land “offi­zi­ell” nicht dar­in invol­viert war.

Ich fand drei, an denen sich eine zuneh­men­de Radi­ka­li­sie­rung able­sen läßt: “Don­bass. Rand­ge­biet” (2018) han­delt von einem jun­gen Sol­da­ten der ukrai­ni­schen Armee, der 2014 in Donetsk das Lei­den der Bevöl­ke­rung durch ukrai­ni­schen Artil­lie­rie­be­schuß am eige­nen Lei­be mit­er­lebt. Letz­te­res den Zuschau­ern bewußt zu machen, ist wohl auch das haupt­säch­li­che Anlie­gen des Films. Die Bot­schaft ist eher sen­ti­men­tal: Die­ser Krieg ist schlimm und grau­sam und soll­te so bald wie mög­lich been­det werden.

Der mit Rock­mu­sik und schmal­zi­gen Pop­songs unter­mal­te Film “Opol­chenoch­ka” (etwa: “Das Land­wehr­mä­del”, inter­na­tio­na­le Titel auch: “Rebel Girl” oder “Mili­tia Girl”) von 2019 erzählt die Schick­sa­le drei­er unter­schied­li­cher Frau­en, die 2014 auf­grund trau­ma­ti­scher Erleb­nis­se im Zuge der Mai­dan-Revo­lu­ti­on eine patrio­ti­sche Bekeh­rung erfah­ren und schließ­lich als Frei­wil­li­ge bei der Pan­zer­trup­pe der Volks­re­pu­blik Lug­ansk landen:

Die jun­ge Thea­ter­re­gis­seu­rin Kat­ja aus dem deka­den­ten St. Peters­burg ent­deckt ihr Pan-Rus­sen­tum und wird zum ortho­do­xen Glau­ben bekehrt, als sie sich in einen rau­hbei­ni­gen Kosa­ken-Ata­man aus der Ost­ukrai­ne ver­liebt, der am Hoch­zeits­tag der bei­den von einer Auto­bom­be getö­tet wird;

die Geschichts­leh­re­rin Anna aus Lug­ansk wird aus poli­ti­schen Grün­den von ihrem Mann ver­las­sen, der den Euro­mai­dan unter­stützt und die gemein­sa­me Toch­ter nach Char­kow entführt;

der Ver­lob­te der Renn­fah­re­rin Sve­ta aus Lis­sit­schansk (Oblast Lug­ansk) wird von vie­hi­schen ukrai­ni­schen Nazis (die Black Metal hören) ermor­det, weil sie in sei­nem Haus ein Sankt-Georgs-Band auf­ge­fun­den haben, wäh­rend sie selbst nur knapp deren Fol­ter- und Ver­ge­wal­ti­gungs­or­gi­en ent­rinnt. Ihre Haupt­mo­ti­va­ti­on ist Rache.

“Opol­chenoch­ka” ver­schärft den Ton­fall und spitzt sei­ne poli­ti­sche Bot­schaft unmiß­ver­ständ­lich (also so platt wie nur irgend mög­lich) zu: Der ukrai­ni­sche Staat, der sei­ne Trup­pen in die selbst­er­klär­ten Volks­re­pu­bli­ken sen­det, wird expli­zit als “faschis­ti­sches Regime” bezeich­net, sei­ne rechts­ra­di­ka­len Hand­lan­ger vom “Batail­lon Azow” & Co, die Haken­kreu­ze und SS-Runen auf ihren Stahl­hel­men tra­gen, wer­den aus­gie­big in Sze­ne gesetzt.

“Die Geschich­te wie­der­holt sich”, heißt es an einer Stel­le. Der ost­ukrai­ni­sche Sezes­si­ons­krieg wird als Neu­auf­la­ge des “Gro­ßen Vater­län­di­schen Krie­ges” inter­pre­tiert. Unter dem Dach die­ser Geschichts­er­zäh­lung wer­den Sowjet­nost­al­gie, rus­si­scher Natio­na­lis­mus und ortho­do­xer Glau­be mit­ein­an­der versöhnt.

Die sepa­ra­tis­ti­schen Mili­zio­nä­re und Kosa­ken, die sich als Erben der Roten Armee im 2. Welt­krieg sehen, sind heroi­sche, idea­lis­ti­sche, from­me, ehren­haf­te, tap­fe­re und oben­drein ziem­lich gut­aus­se­hen­de Ver­tei­di­ger ihres rus­si­schen Hei­mat­lan­des, die sich gegen hin­ter­häl­ti­ge, pri­mi­ti­ve, mör­de­ri­sche ukrai­ni­sche “Okku­pan­ten”, “Inva­so­ren” und “Nazis” zur Wehr setzen.

Die dra­ma­ti­sche Kon­stel­la­ti­on ist also exakt die­sel­be wie in “Der schwar­ze Rabe”, nur mit sei­ten­ver­kehr­ten Rol­len. Gleich­zei­tig wird immer wie­der betont, daß Ukrai­ner und Rus­sen Teil ein- und der­sel­ben “rus­si­schen Welt”, ja “Brü­der in Glau­ben und Blut” sei­en, wie ein ortho­do­xer Pries­ter in einer Sze­ne for­mu­liert. Im Gegen­satz hier­zu betont “Der schwar­ze Rabe” den eth­ni­schen Unter­schied zwi­schen Rus­sen und Ukrainern.

In einer ande­ren Sze­ne bezeich­net die zur Pan­zer­fah­re­rin gewan­del­te His­to­ri­ke­rin (die es auf­grund ihrer Aus­bil­dung ja wis­sen muß) die natio­na­le Iden­ti­tät der Ukrai­ner als “erfun­den” und ihren Staat als “his­to­ri­schen Zufall”. Der Film ist rand­voll mit pro­gram­ma­ti­schen Dia­log­zei­len die­ser Art:

Was soll gesche­hen mit die­sen nütz­li­chen Idio­ten, die ihr Geburts­recht für ein Lin­sen­ge­richt hin­ge­ge­ben haben? Die ihr Rus­sisch­sein gegen eine Art chi­mä­ri­sche “Ukraini­tät” ein­ge­tauscht haben? Sie wei­ger­ten sich, die Mit­be­herr­scher eines gewal­ti­gen Staa­tes zu sein, und zogen den Sta­tus von Lakai­en im War­te­zim­mer eines ster­ben­den Euro­pa vor.

Der Film endet mit einer Para­de am “Tag des Sie­ges”, wäh­rend eine bedeu­tungs­schwan­ge­re Erzäh­ler­stim­me aus dem Off die Wie­der­ge­burt eines neu­en, herr­li­chen Groß-Ruß­lands pro­phe­zeit. Die Anne­xi­on der Repu­bli­ken Lug­ansk und Donetzk erscheint also schon in die­sem Film von 2019 als mehr oder weni­ger beschlos­se­ne, unver­meid­li­che und natür­li­che Sache.

Das Vor­bild für die “Land­wehr­mä­dels” des Films, die gefei­er­te Pan­zer­kom­man­da­tin Svit­la­na Dri­uk, gebo­ren 1978 in Donetsk, setz­te sich übri­gens ein paar Mona­te vor der Pre­mie­re des Films im Mai 2019 in die Ukrai­ne ab und lief zum Feind über.

Der wich­tigs­te rus­si­sche Pro­pa­gan­da­film über den ost­ukrai­ni­schen Sezes­si­ons­krieg ist zwei­fel­los “Solnts­e­py­ok” (wört­lich “Son­nen­glut”, auch der Name eines Rake­ten­wer­fers) aus dem Jahr 2021. Er ist lus­ti­ger­wei­se auch auf Net­flix zu sehen.

Die Bot­schaft ist die­sel­be wie in “Opol­chenoch­ka”, aller­dings um wei­te­re Gra­de ver­schärft: Gleich im ers­ten Text­ti­tel ist von einem “Geno­zid” und “Mas­sen­mord an der Zivil­be­völ­ke­rung” der Volks­re­pu­bli­ken durch fana­ti­sche oder kri­mi­nel­le Schläch­ter im Stil der Dir­le­wan­ger-Bri­ga­de die Rede. Die Gewalt­dar­stel­lun­gen sind dras­tisch, und auch hier wird der Angriff auf die Sepa­ra­tis­ten als Werk von “Faschis­ten” dargestellt.

Der Film war in Ruß­land ein “Block­bus­ter” und hat die Bevöl­ke­rung psy­cho­lo­gisch auf die Not­wen­dig­keit eines mili­tä­ri­schen Ein­griffs in der Ost­ukrai­ne ein­ge­stimmt. Auf­grund sei­ner Bedeu­tung wer­de ich ihn dem­nächst in einem eige­nen Arti­kel analysieren.

Nen­nens­wert ist wohl auch noch der Film “Luchs­hi­ye v adu” (“Die Bes­ten in der Höl­le”), der die­ses Jahr her­aus­kam. Es ist ein rei­ner Action­film ohne ideo­lo­gi­sche “Mes­sa­ge” über eine Ope­ra­ti­on der “Grup­pe Wag­ner”, pro­du­ziert von ihrem Grün­der Jev­ge­nij Pri­go­schin und geschrie­ben von einem ihrer Kom­man­da­ten, Ale­xej Nagin, der im Sep­tem­ber in der Schlacht um Bach­mut gefal­len ist. Der Titel stammt aus einer Anspra­che von Pri­go­schin an sei­ne Söld­ner: “Eini­ge wer­den in den Him­mel kom­men, ande­re in die Höl­le, aber in der Höl­le wer­den wir die Bes­ten sein.”

Was nun his­to­ri­sche Epen mit natio­na­ler Bot­schaft angeht, so wer­den selbst­ver­ständ­lich auch sol­che Fil­me in Ruß­land am lau­fen­den Band pro­du­ziert. Ins­be­son­de­re der Zwei­te Welt­krieg wird end­los aus­ge­schlach­tet, eine Tra­di­ti­on, die Jahr­zehn­te alt ist und noch aus der Sowjet­uni­on stammt. Auf rus­si­schen Lein­wän­den ist es stän­dig 1941. Bei­spie­le auf­zu­zäh­len, wäre nun müßig. “Opol­chenoch­ka” und “Solnts­e­py­ok” zei­gen, daß der Mythos die­ses Krie­ges auch im lau­fen­den Kon­flikt mit der Ukrai­ne eine bedeu­ten­de pro­pa­gan­dis­ti­sche Rol­le spielt.

Die gro­ße Erzäh­lung vom Abwehr­kampf gegen die deut­schen Inva­so­ren dien­te zu Sowjet­zei­ten und noch lan­ge dar­über hin­aus als Klam­mer, die Ruß­land und die Ukrai­ne zusam­men­hielt. Schließ­lich waren nicht alle Ukrai­ner des Welt­kriegs Ban­de­ris­ten oder Anti­kom­mu­nis­ten, son­dern kämpf­ten über­wie­gend in der Roten Armee, was zum Teil auch Fol­ge der bru­ta­len Besat­zungs­po­li­tik der Deut­schen war.

Als End­punkt die­ser Klam­mer­erzäh­lung könn­te der Film “Die Schlacht um Sewas­to­pol” aus dem Jahr 2015 genannt wer­den, der in Deutsch­land unter dem Titel “Red Sni­per – Die Todes­schüt­zin” und in der Ukrai­ne unter dem Titel “Die Unbe­sieg­te” lief. Es han­delt sich um eine rus­sisch-ukrai­ni­sche Co-Pro­duk­ti­on, die 2013/14 gedreht wur­de und zum 70. Jah­res­tag des Sie­ges über Deutsch­land in den Kinos bei­der Län­der mit gro­ßem Erfolg anlief, zu einem Zeit­punkt, als das Tisch­tuch durch den Euro­mai­dan und sei­ne Fol­gen bereits zer­schnit­ten war.

Im Mit­tel­punkt des Films steht die legen­dä­re sowje­ti­sche Scharf­schüt­zin Ljud­mi­la Paw­lit­schen­ko (1916–1974), eine im ukrai­ni­schen Bila Zerk­wa (Oblast Kiew) gebo­re­ne eth­ni­sche Rus­sin, die nach ihrer Ver­hei­ra­tung einen ukrai­ni­schen Namen trug und maß­geb­lich an der Ver­tei­di­gung von Sewas­to­pol (30. Okto­ber 1941 – 4. Juli 1942) betei­ligt war. Sie wur­de von Ukrai­nern wie auch Rus­sen als Hel­din verehrt.

Von Ljud­mil­la Paw­lit­schen­ko führt ein direk­ter Weg zu den “Sni­pern” Myko­la Vor­o­nin und Dejan Berić, deren fil­mi­sche Dar­stel­lung ich im zwei­ten Teil die­ses Bei­trags behan­deln werde.

– – –

Bit­te an die Leser: Falls Ihnen noch Ergän­zun­gen und Kor­rek­tu­ren zu den genann­ten Fil­men ein­fal­len, bit­te ich, die­se in die Kom­men­tar­spal­ten zu schreiben.