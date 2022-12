White Raven: Der russisch-ukrainische Krieg im Film (2/3)

Sie bie­tet die Mög­lich­keit, den Krieg, der im wesent­li­chen ein “Kol­lek­ti­v­ereig­nis” ist, zu per­so­na­li­sie­ren, dem ein­zel­nen Sol­da­ten ein indi­vi­du­el­les Gesicht zu geben.

Kino- und pro­pa­gan­da­wirk­sam ist auch sei­ne Pro­fes­si­on, die ihn vom Durch­schnitts­in­fan­te­ris­ten abhebt: Der Scharf­schüt­ze ist der Exper­te für schwie­ri­ge Auf­trä­ge, der küh­le und küh­ne Kön­ner und Pro­fi, was ihm eine gera­de­zu mythi­sche Aura ver­leiht, ähn­lich den Jagd­flie­gern des Ers­ten und Zwei­ten Weltkriegs.

„Coo­le Kil­ler“ tau­chen im Kino als Hel­den, Schur­ken oder mora­li­sche Grau­zo­nen­be­woh­ner auf. Kaum eine Figur bie­tet sol­che fil­mi­schen Mög­lich­kei­ten, sich in die Haut eines Men­schen zu ver­set­zen, der gezielt töten muß, wie der Sniper.

Der Blick durch das Fern­rohr des Prä­zi­si­ons­ge­wehrs, mit dem Faden­kreuz auf dem Kopf oder der Brust eines leben­den Ziels, taucht spä­tes­tens seit Fritz Langs „Man Hunt“ aus dem Jahr 1941, in dem die Haupt­fi­gur Hit­ler per­sön­lich ins Visier nimmt (und dann doch nicht abdrückt), in so gut wie jedem Film auf, in dem ein Scharf­schüt­ze eine grö­ße­re Rol­le spielt.

Bei aller noto­ri­schen Fas­zi­na­ti­on des Kino­pu­bli­kums für die har­ten Män­ner mit der Waf­fe stellt sich mit­un­ter auch bei Zuschau­ern, die noch imstan­de sind, Sol­da­ten und Mör­der zu unter­schei­den, ein gewis­ses Gefühl des Unbe­ha­gens ein, wenn der Sni­per bei der „Arbeit“ gezeigt wird, die immer­hin dar­in besteht, aus dem Hin­ter­halt gezielt ein­zel­ne, nichts­ah­nen­de Men­schen abzu­knal­len. Das unter­schei­det sich sowohl von dem Kampf, in dem Mann gegen Mann steht, als auch von der anony­men Mas­sen­tö­tung etwa durch Bombenabwürfe.

Des­halb hat­ten Scharf­schüt­zen vor dem zwei­ten Welt­krieg auf­grund bestimm­ter mili­tä­ri­scher Ehren­vor­stel­lun­gen, etwa unter bri­ti­schen oder deut­schen Mili­tärs, kei­nen beson­ders guten Ruf. Sie gal­ten als “hin­ter­häl­ti­ge Hecken­schüt­zen”. Die Rote Armee kann­te die­se Hem­mun­gen nicht, und setz­te die Sni­per effek­tiv gegen die deut­schen Inva­so­ren ein, was die­se wie­der­um zwang, ihre Posi­ti­on gegen­über die­ser Art von Kriegs­füh­rung zu überdenken.

Wenn die abzu­schie­ßen­den Fein­de “Nazis” sind, erüb­rigt sich die Recht­fer­ti­gung im Film meis­tens. “Nazis” kann man getrost abknal­len. In der ukrai­nisch-rus­si­schen Co-Pro­duk­ti­on “Red Sni­per” (2015), die ich im ers­ten Teil erwähnt habe, wird Ljud­mil­la Paw­lit­schen­ko von Elea­nor Roo­se­velt gefragt, wie vie­le Men­schen sie denn schon getö­tet habe. Die­se ant­wor­tet kühl: “Kei­ne Men­schen. Faschis­ten. Dreihundertneun.”

Auch auf der ande­ren Sei­te der Front gab es wah­re Vir­tuo­sen, die der Roten Armee schwe­re Ver­lus­te zufüg­ten. Der Fin­ne Simo Häy­hä töte­te im Win­ter­krieg zwi­schen 500 und 700 sowje­ti­sche Sol­da­ten, mehr als irgend­ein ande­rer Scharf­schüt­ze in irgend­ei­nem ande­ren Krieg. Als erfolg­reichs­te Schüt­zen der Wehr­macht gel­ten Mat­thä­us Het­zen­au­er (345 bestä­tig­te Abschüs­se) und Sepp Aller­ber­ger (257 Abschüs­se), die bei­de hoch­de­ko­riert den Krieg überlebten.

Da sie der unter­le­ge­nen, “bösen” Par­tei ange­hör­ten, wird es wohl nie­mals heroi­sche Fil­me nach dem Mus­ter der sowje­tisch-rus­si­schen Pro­duk­tio­nen über sie geben.

In einem Focus-Arti­kel von 2014 fand ich fol­gen­de Darstellung:

Der Rus­se liegt etwa 90 Meter ent­fernt. Doch Aller­ber­ger zögert, sein Herz­schlag rast, sei­ne Waf­fe zit­tert. Auch ihn befal­len die ethi­schen Beden­ken vor dem ers­ten Schuss. “Wor­auf war­test du?”, ruft ein Kame­rad. “Gib’s ihm!” Aller­ber­ger drückt ab. Er trifft den Geg­ner genau zwi­schen die Augen. So lässt es sich in Büchern nach­le­sen. (…) Wäh­rend des Krie­ges fühl­te sich Aller­ber­ger aber nicht immer als Held. Vie­le jun­ge Offi­zie­re hät­ten ihn als “wider­li­chen Kil­ler” betrach­tet, und ver­wei­ger­ten ihm die Bestä­ti­gung für Tötun­gen, wenn er sie für sei­ne Buch­füh­rung brauch­te, heißt es.

Außer­halb des mili­tä­ri­schen Kon­texts betrach­tet waren Paw­lit­schen­ko, Häy­hä, Het­zen­au­er (alle­samt “ein­fa­che Men­schen aus dem Volk”) Mas­sen­mör­der. Man kann ihnen frei­lich kei­nen ernst­haf­ten mora­li­schen Vor­wurf machen, sofern man nicht radi­ka­ler Pazi­fist ist. Sie haben auch vie­le Leben geret­tet, indem sie ihr Vater­land und ihre Kame­ra­den ver­tei­digt haben. Von kei­nem von ihnen ist über­lie­fert, daß er Gewis­sens­bis­se gehabt hätte.

Was sie taten, war nüch­tern betrach­tet nun ein­mal der “Job” von Sol­da­ten. “Der Krie­ger soll erobern und ver­nich­ten”, for­mu­lier­te Hans Domiz­laff lapi­dar in sei­nem Bre­vier für Könige.

Nobler und auch film­dra­ma­tur­gisch ergie­bi­ger erscheint das Hand­werk der Scharf­schüt­zen, wenn sie einen Zwei­kampf gegen einen eben­bür­ti­gen Geg­ner antre­ten. So kom­pri­mier­te Jean-Jac­ques Ann­aud in „Duell – Enemy at the Gates“ (2001) den deutsch-sowje­ti­schen Krieg zu einem auf­re­gen­den Duell zwi­schen zwei Pro­fis vor dem Hin­ter­grund der Schlacht von Stalingrad.

Die­ser Film basiert auf dem Leben eines wei­te­ren legen­dä­ren sowje­ti­schen Scharf­schüt­zen, Was­si­li Sai­zew (265 Abschüs­se). Ed Har­ris spielt sei­nen fik­ti­ven deut­schen Her­aus­for­de­rer Major König (ver­mut­lich eine Erfin­dung der Sowjet­pro­pa­gan­da) als schweig­sa­me, eisi­ge Figur mit einem über­mensch­lich schar­fen Auge und uner­schüt­ter­li­chen Ner­ven, der in den Kampf wie zu einem Ritu­al schreitet.

Das Kunst­stück, ame­ri­ka­ni­schen Patrio­tis­mus zu affir­mie­ren, ohne in Pro­pa­gan­da abzu­glei­ten, ist Clint East­wood des öfte­ren gelun­gen, so auch mit “Ame­ri­can Sni­per” (2014). Die­ser basiert auf der Auto­bio­gra­phie des Sol­da­ten Chris Kyle (1974–2013), der mit über 160 bestä­tig­ten Abschüs­sen als der erfolg­reichs­te Scharf­schüt­ze der US-Armee gilt.

Der Film hat kaum begon­nen, als Kyle dabei gezeigt wird, wie er im Irak zuerst eine Frau und dann einen klei­nen Jun­gen tötet, die bei­de in selbst­mör­de­ri­scher Atten­tat­ab­sicht mit einer Gra­na­te auf eine Grup­pe ame­ri­ka­ni­scher Sol­da­ten zulau­fen. Der Abschuß ist eben­so gerecht­fer­tigt, wie die Situa­ti­on für den Schüt­zen dau­er­haft trau­ma­ti­sie­rend ist. Auch die Tötung von Men­schen ist ein Opfer, das er sel­ber bringt.

Wie in “Flags of our Fathers” zeigt East­wood die abgrün­di­gen Sei­ten des Kriegs­hand­werks und die Schal­heit der pro­pa­gan­dis­ti­schen Aus­wer­tung, ohne den Hel­den­sta­tus von Kyle in Fra­ge zu stel­len. Er wird als ein­fa­cher, aber auf­rich­ti­ger und beschei­de­ner Cha­rak­ter gezeigt, dem hoh­le Phra­sen zuwi­der sind, des­sen Sicht auf die ame­ri­ka­ni­schen Kriegs­ein­sät­ze aller­dings auch von einer gewis­sen Nai­vi­tät geprägt ist.

Als er “9/11” live im Fern­se­hen ver­folgt, packt ihn die Wut und der Wil­le, sein Hei­mat­land zu ver­tei­di­gen und zu rächen. In einer Welt aus Scha­fen und Wöl­fen möch­te er weder Opfer noch Übel­tä­ter wer­den. Statt­des­sen betrach­tet er es als sei­ne Bestim­mung, ein „Hüter­hund“ zu sein, der die Scha­fe vor den Wöl­fen schützt.

Auch er bekommt zwei extra­va­gan­te „Wöl­fe“ gegen­über­ge­stellt: den fik­ti­ven Al-Qai­da-Ter­ro­ris­ten „Der Schläch­ter“ und einen eben­bür­ti­gen Scharf­schüt­zen namens Mus­ta­fa, der eine ähn­li­che Rol­le erfüllt wie Major König in „Duell“. Die Lein­wand­ver­si­on Chris Kyles erle­digt ihn mit einem unwahr­schein­li­chen Schuß aus wei­tes­ter Ent­fer­nung. Und wie in „Duell“ wird die „Legen­de“ des Scharf­schüt­zen weni­ger in der Anzahl sei­ner Abschüs­se begrün­det, als in sei­nem meis­ter­haf­ten Kön­nen, das der Abwehr der „Wöl­fe“ dient.

Kom­men wir nun mit all dem im Hin­ter­kopf zu dem ukrai­ni­schen Film “Sni­per – White Raven” (“Der wei­ße Rabe”), der die Wand­lung eines Pazi­fis­ten in einen heroi­schen Kil­ler dar­stellt. Struk­tu­rell ähnelt er dem Film “Der schwar­ze Rabe” von 2019, den ich im ers­ten Teil die­ses Bei­trags bespro­chen haben. Die ähn­li­che Titel­ge­bung ist womög­lich mit Absicht geschehen.

Der Film beginnt im Don­bass im Jahr 2014: Der ukrai­ni­sche Mathe­ma­tik­leh­rer Myko­la und sei­ne Frau Nast­ja sind ein jun­ges Hip­pie-Pär­chen, das glück­lich in einer Art Hob­bit-Erd­häus­chen in der Step­pe wohnt. Er ist lang­haa­rig, bär­tig und mit einem fran­si­gen Schlab­ber­woll­pul­li beklei­det, sie trägt hell­blon­de Zöp­fe unter einem spit­zen­be­setz­ten wei­ßen Kopf­tuch und wal­len­de hell­brau­ne Kleider.

Bei­de sind radi­ka­le Umwelt­schüt­zer. Myko­la fährt jeden Tag eine grö­ße­re Stre­cke mit dem Fahr­rad in die Stadt Hor­liv­ka (Oblast Donetsk), an die Schu­le, an der er unter­rich­tet. Vor sei­nem Häus­chen hat das Paar ein aus wei­ßen Stei­nen gebau­tes Sym­bol pla­ziert, das an das Frie­dens­zei­chen erin­nert. Spä­ter wird Nast­ja erklä­ren, daß das Zei­chen den Fuß­ab­druck eines legend­haf­ten wei­ßen Raben dar­stellt, der mit sei­nem Flü­gel­schlag “die Welt aus der Fins­ter­nis” erschaf­fen hat. Um sie frucht­bar zu machen, muß­te er sein ursprüng­lich wei­ßes Gefie­der opfern.

In die­se Idyl­le bricht nun zuneh­mend die rus­si­sche Aggres­si­on, uner­bitt­lich, nuan­cen­los, unmensch­lich. Der Film hält sich nicht lan­ge damit auf, die Ursa­chen des Kriegs zu behan­deln. Er scheint aus­ge­bro­chen zu sein, weil die Rus­sen ohne irgend­ei­nen erkenn­ba­ren Grund “böse” gewor­den sind.

Der ers­te Rus­se, der im Film auf­taucht, ist ein auf­säs­si­ger Schü­ler Myko­las namens Iwan, kon­tras­tiert mit einem “guten” Schü­ler mit dem typisch ukrai­ni­schen Namen Taras, den er mit Papier­kü­gel­chen durch ein Blas­rohr beschießt, ziel­ge­nau, wie ein Scharf­schüt­ze. Er stellt gegen­über dem Leh­rer und den Schü­lern eine arro­gan­te, blan­ke Aggres­si­vi­tät zur Schau. Am Ende der Stun­de bedroht er Myko­la: “Du bist ein Fremd­ling hier, verschwinde!”

Als nächs­tes taucht eine her­ab­las­sen­de rus­si­sche Fern­seh­re­por­te­rin auf, die dem lie­bens­wer­ten alter­na­ti­ven Lebens­stil der Hip­pies mit unver­hoh­le­ner Ver­ach­tung begeg­net. Anschlie­ßend bret­tert ein Last­wa­gen mit rus­si­schen Sol­da­ten rück­sichts­los über die mit einem wacke­li­gen Draht­zaun ver­sperr­te rus­sisch-ukrai­ni­sche Grenze.

In die­sem Film sind also die Rus­sen die Inva­so­ren und die Ukrai­ner die Ver­tei­di­ger, wäh­rend in den rus­si­schen Pro­pa­gan­da­fil­men “Opol­chenoch­ka” (2019) und “Solnts­e­py­ok” (2021), die eben­falls in der Ost­ukrai­ne spie­len (sie­he den ers­ten Teil die­ses Bei­trags), genau das gegen­tei­li­ge Bild gezeich­net wird.

Die gro­ben, unge­schlach­ten Ker­le, die sich als Sepa­ra­tis­ten tar­nen, fal­len über das süße Pär­chen her, zün­den das Hob­bit­häus­chen an, ver­prü­geln den Mann, ver­ge­wal­ti­gen (was nur ange­deu­tet, nicht voll­stän­dig gezeigt wird) sei­ne Frau und töten sie, als sie einen der wei­ßen Stei­ne ergreift und auf ihre Pei­ni­ger wirft. Myko­la muß sei­ne Frau eigen­hän­dig begraben.

Der trau­ma­ti­sier­te Hip­pie mit dem Jesus-Look wird durch den Schock von sei­nem Pazi­fis­mus geheilt. Er kennt nur mehr einen Gedan­ken: “Wir müs­sen sie aus unse­ren Land ver­ja­gen.” Sei­ne Haa­re und sein Bart wer­den kür­zer. Er stählt sei­nen Kör­per. Er lernt, in Rekord­zeit sei­ne Waf­fe aus­ein­an­der­zu­neh­men und wie­der zusam­men­zu­bau­en. Sei­ne mathe­ma­ti­schen Kennt­nis­se hel­fen ihm bei der Berech­nung von Ent­fer­nun­gen. Er wird nun zum “wei­ßen Raben”, der sei­ne unschul­di­gen Federn opfert, um die Welt zu ret­ten (“wei­ßer Rabe” bezeich­net im Rus­si­schen auch einen unge­wöhn­li­chen, sel­te­nen Charakter).

Myko­la stellt sich nun in den Dienst der ukrai­ni­schen Armee und unter­wirft sich einer har­ten Mili­tär­aus­bil­dung à la “Full Metal Jacket”. Anders als im Film von Stan­ley Kubrick wird die­se jedoch ohne einen kri­ti­schen Unter­ton dar­ge­stellt, son­dern als packen­de, vor­bild­li­che Ertüch­ti­gung, der sich Myko­la und sei­ne Kame­ra­den mit beses­se­ner Inbrunst hingeben.

Der Rest des Films zeigt ihn beim Ein­satz in eher lose anein­an­der­ge­reih­ten Epi­so­den. Eines Tages bekommt er auch sei­nen ehe­ma­li­gen Schü­ler Ivan, der zum Sol­da­ten gewor­den ist, vor die Flin­te und drückt ab. Auch die Pei­ni­ger sei­ner Frau ern­ten, was sie gesät haben.

Gegen Ende des Films taucht auch ein Gegen­spie­ler auf rus­si­scher Sei­te auf, den Myko­la in einem wag­hal­si­gen Ein­satz unschäd­lich macht. Aller­dings nicht mit der Schuß­waf­fe, son­dern eigen­hän­dig mit einem Mes­ser, das er ihm in den Hals rammt. Das Blut des Rus­sen bespritzt eine Engels­fi­gur aus Holz, die Myko­las Frau geschnitzt hat und die die­ser stets bei sich trägt, ein Sym­bol für das Schö­ne, Wah­re, Gute, Hei­li­ge, das es mit Waf­fen­ge­walt zu ver­tei­di­gen gilt.

“White Raven” endet mit einer melan­cho­li­schen Note: Myko­la besucht das Grab sei­ner Frau, das mit einem schlich­ten Kreuz aus Holz­zwei­gen gekenn­zeich­net ist, nahe der Rui­nen sei­nes Erd­häus­chens. Der Him­mel ist grau und finster.

Die letz­te Sze­ne zeigt ihn in Win­ter­tarn­be­klei­dung in Schüt­zen­po­si­ti­on in einer schnee­be­deck­ten Land­schaft beim Laden sei­nes Geweh­res. Er flüs­tert ein Gebet:

Füh­re mei­ne Hand, Herr, auf daß sie alle Fein­de in die­sem Land vernichte.

Dann feu­ert er einen Schuß ab. Schnitt: Der höl­zer­ne Engel sei­ner Frau, den er immer noch bei sich trägt. Die düs­te­re, schick­sals­schwe­re Sze­ne­rie sug­ge­riert, daß der Kampf noch auf unbe­stimm­te Zeit wei­ter­ge­hen und sehr hart wer­den wird. Wohl­ge­merkt, noch befin­den wir uns im Krieg in der Ost­ukrai­ne vor der rus­si­schen Inva­si­on im Jahr 2022. (Der Dar­stel­ler Myko­las, Aldoshyn Pav­lo, ist übri­gens inzwi­schen tat­säch­lich Sol­dat geworden.)

Hand­werk­lich und optisch ist “White Raven” ein pro­fes­sio­nell gemach­ter Film, “sty­lish” und den­noch detail­iert rea­lis­tisch. Über wei­te Stre­cken wirkt er wie ein “Rekru­tie­rungs­film”, was aller­dings nicht ganz zu sei­nem betont “künst­le­ri­schen” Lack paßt.

Ein rus­si­scher Bekann­ter, der in Ros­tow lebt, schrieb mir, daß der Film ver­mut­lich eher als Export­ar­ti­kel für den Wes­ten als für das hei­mi­sche ukrai­ni­sche Publi­kum gedacht sei. Dazu pas­se, daß der Held und sei­ne Frau Umwelt­schüt­zer sei­en, was im Wes­ten beson­ders gut ankäme.

Ob das zutrifft, kann ich nicht beur­tei­len. Auf­fäl­lig ist jeden­falls, wie unver­hoh­len das Töten des Fein­des in die­sem Film glo­rif­ziert und als gute, gerecht­fer­tig­te, not­wen­di­ge Tat dar­ge­stellt wird. Dar­über­hin­aus ist der Krieg ein Action­aben­teu­er vor tra­gi­schem Hin­ter­grund, in dem sich Män­ner behaup­ten müs­sen und zu ihrer Bestim­mung fin­den. Sol­che Töne wagen west­li­che Fil­me schon lan­ge nicht mehr anzuschlagen.

Was nun die “wah­ren Bege­ben­hei­ten” angeht, auf denen “White Raven” angeb­lich beruht, so wur­de offen­bar eine Men­ge dazu­er­fun­den, auch wenn der “ech­te” Myko­la Vor­o­nin als Co-Dreh­buch­au­tor fir­miert, um “Authen­ti­zi­tät” zu signalisieren.

In die­sem Bericht über ihn vom 11. Novem­ber 2014 (BBC Ukrai­ne, Ori­gi­nal hier) ist weder von einer ermor­de­ten und ver­ge­wal­tig­ten schwan­ge­ren Ehe­frau die Rede, noch wird der Spitz­na­me “Wei­ßer Rabe” erwähnt. Bei­des ist offen­bar frei erfun­den (Rabe heißt auf ukrai­nisch Ворон, “vor­on”). Vor­o­nin wird auch nicht als Pro­fi-Scharf­schüt­ze vor­ge­stellt, son­dern als Fall­schirm­jä­ger der Frei­wil­li­gen­trup­pe “Cyborgs”, die 2014–15 den Flug­ha­fen von Donetsk ver­tei­dig­te, wor­über 2017 ein eige­ner heroi­scher Film gedreht wurde.

Dem­nach hat­te Vor­o­nin, der aus dem süd­ukrai­ni­schen Cher­son stammt, 2004 den Krebs über­stan­den und schloß sich der “oran­ge­nen Revo­lu­ti­on” an, einem Vor­läu­fer das Euro­mai­dan. Danach wid­me­te er sich der kon­se­quen­ten Aus­ge­stal­tung sei­nes “alter­na­ti­ven” Lebens­stils. Zu die­sem Zeit­punkt war er Anhän­ger der Idee einer Ver­ei­ni­gung von Ruß­land und der Ukrai­ne. Als der Euro­mai­dan 2013 begann, war er zunächst nach eige­ner Aus­kunft “drei Tage lang Sepa­ra­tist”, ehe er vom pro-rus­si­schen ins pro-ukrai­ni­sche Lager wechselte.

Die Bekeh­rung erfolg­te wäh­rend eines pro-ukrai­ni­schen Tref­fens in Donetsk:

“Dort bete­ten die Men­schen, alle reli­giö­sen Kon­fes­sio­nen stan­den bei­sam­men, es gab Men­schen mit Kin­dern, Müt­ter. Für mich war klar, für wen ich wei­ter­hin ein­tre­ten muss.” “Wenn ihr nach Ruß­land wollt – nehmt eure Sachen und fahrt nach Ruß­land. Ruß­land ist groß, es gibt viel Land. Ich selbst woll­te ein­mal in Ruß­land leben. Ich habe mit mei­ner Frau acht wun­der­ba­re Mona­te im Altai-Gebir­ge gelebt.”

Ein gewalt­sa­mes Ereig­nis wird erwähnt: Sepa­ra­tis­ten ent­führ­ten und miß­han­del­ten einen 17jährigen Freund aus Hor­liv­ka (in einer spä­te­ren Ver­si­on der Geschich­te wur­de die­ser sogar getö­tet). Vor­o­nin gab sei­nen Pazi­fis­mus auf und schloß sich dem “Don­bas Batail­lon” an. Der Arti­kel zitiert ihn so:

“Ich habe nie Freu­de am Töten gehabt. Der Krieg stinkt. Vom Krieg wird dir schlecht, jedes Mal. Aber ich sehe kei­ne ande­re Mög­lich­keit, die­sen Dreck zu stop­pen, der von Ruß­land aus auf die Ukrai­ne zusteuert.”

Der Krieg habe ihn gelehrt, was Patrio­tis­mus bedeutet:

“Der Krieg hat mich die Ein­heit mit mei­nem Land gelehrt, und vor allem, was das Wort ‘mein Land’ bedeu­tet. Ich begann zu spü­ren, daß ich ein ukrai­ni­sches Hei­mat­land habe. Das ist eine der wert­volls­ten Lek­tio­nen mei­nes Lebens.”

2018 tour­te er offen­bar durch Kana­da, um Wer­bung für die ukrai­ni­sche Sache zu machen. Im Zuge die­ser Tour ent­stand die­ses Inter­view für das exil­u­krai­ni­sche Medi­um “Ste­phan Ban­de­ra Forum TV”, in dem er flie­ßend ein pas­sa­bles Eng­lisch spricht und als “Ukrai­ni­an Army Sni­per” vor­ge­stellt wird.

Er erzählt dar­in, daß ihn Gräu­el­ta­ten der Rus­sen in der Ukrai­ne zum Krie­ger­tum bekehrt hät­ten, spricht aber mit kei­nem Wort davon, daß sei­ne eige­ne Frau deren Opfer gewor­den sei. Getarnt als Sepa­ra­tist habe er zunächst als Spi­on für den SBU (Inlands­ge­heim­dienst der Ukrai­ne) und den Rech­ten Sek­tor gearbeitet.

Er leug­net, daß es eine erzwun­ge­ne sprach­li­che “Ukrai­ni­sie­rung” der Rus­sen gege­ben habe, bedau­ert aber im sel­ben Atem­zug, daß eine sol­che nach der Staats­grün­dung 1991 nicht kon­se­quent lan­des­weit durch­ge­führt wur­de. Des wei­te­ren beklagt er, daß es auf der Krim und in der Oblast Donetsk mehr rus­si­sche als ukrai­ni­sche Schu­len gege­ben habe. Der Grund sei der Irr­glau­be gewe­sen, daß Ruß­land “ein guter Freund” sei.

Er bestrei­tet vehe­ment, daß Ame­ri­ka oder “Juden mit Geld” den Krieg ent­facht hät­ten und schiebt Ruß­land die allei­ni­ge Schuld zu. In der Ost­ukrai­ne habe er weder Ame­ri­ka­ner noch Juden gese­hen, aber zuhauf rus­si­sche Sol­da­ten, die gefol­tert, gemor­det und ver­ge­wal­tigt hät­ten. Er äußert außer­dem die Ansicht, daß der Krieg für die Ukrai­ne bereits gewon­nen sei, da die ukrai­ni­sche Armee bes­ser aus­ge­rüs­tet und orga­ni­siert sei als die russische.

Offen­bar hat er zu die­ser Zeit auch einen Gedicht­band veröffentlicht.

Im April 2019 begeg­net er uns erneut, auf eher uner­war­te­te Wei­se. Vor­o­nin trat in den Hun­ger­streik, um eine öffent­li­che Ent­schul­di­gung des dama­li­gen Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten Selenskji für despek­tier­li­che Äuße­run­gen zu erzwingen:

Vor­o­nin ist der Mann, der ver­langt, daß sich der ukrai­ni­sche Prä­si­dent­schafts­kan­di­dat Wolo­dym­yr Selens­kij für sei­ne Belei­di­gun­gen der Hel­den des Euro­mai­dan, der Himm­li­schen Hun­dert­schaft [getö­tet von Sni­pern! ML], der Gläu­bi­gen der ortho­do­xen Kir­che der Ukrai­ne und für Wit­ze über das Tomos [Doku­ment zur Aner­ken­nung der Ortho­do­xen Kir­che der Ukrai­ne], entschuldigt.

Vor­o­nin äußer­te damals:

Es macht mir Sor­gen, daß Wolo­dym­yr Selen­skyj unser Prä­si­dent wer­den könn­te. Ich sehe eine gra­vie­ren­de Gefähr­dung der Sta­bi­li­tät unse­res Staa­tes auf uns zukom­men. Erns­te, kom­ple­xe Trans­for­ma­tio­nen, derer wir bedür­fen, wer­den nicht gelin­gen. Es wer­den sehr schlech­te Zei­ten auf unser Land zukom­men. Des­halb habe ich dar­über nach­ge­dacht, was ich dage­gen tun könn­te. Ich beschloß, daß ich der Ukrai­ne zulie­be in den Hun­ger­streik tre­ten könnte.

Die Fern­seh­se­rie, in der Selen­skyj in der Rol­le des Prä­si­den­ten der Ukrai­ne auf­ge­tre­ten ist, wur­de in sei­nen Augen “ganz offen­sicht­lich” gedreht, um “das Volk zu gehirn­wa­schen” und zur Wahl des Schau­spie­lers zu mani­pu­lie­ren. Er bekräf­tigt erneut sei­ne Hin­ga­be an die ukrai­ni­sche Nation:

Ich hof­fe, daß wir gewin­nen wer­den. Wir brau­chen einen Sieg. Einen ukrai­ni­schen Sieg. Die ukrai­ni­sche Spra­che. Die ukrai­ni­sche Kul­tur. Nicht die “rus­si­sche Welt”.

Auch in die­sem Arti­kel wird nicht erwähnt, daß er ein Sni­per ist: Nach eige­ner Aus­kunft dien­te er als Fall­schirm­jä­ger und anschlie­ßend im 73. Naval Cen­ter of Spe­cial Ope­ra­ti­ons, also offen­bar in einer Mari­ne-Ein­heit (dort könn­te er frei­lich als Scharf­schüt­ze tätig gewe­sen sein).

Was wei­ter­hin geschah, was Vor­o­nin inzwi­schen tut (oder ob er über­haupt noch lebt), und wie er heu­te über Selens­kij denkt, konn­te ich nicht her­aus­fin­den. Sowohl sei­ne Insta­gram- als auch sei­ne Twit­ter-Sei­te geben kei­ner­lei per­sön­li­che Infor­ma­tio­nen preis. Eben­so­we­nig sein You­tube-Kanal, auf dem seit März 2020 nichts mehr ver­öf­fent­licht wur­de. In die­sem Video demons­triert er, wie man sich vor Viren schützt, in die­sem und eini­gen ande­ren sieht man ihn mit einem Scharf­schüt­zen­ge­wehr posieren.

Das wären also die Fak­ten und der Film über Myko­la Vor­o­nin. Wie zu erwar­ten, gibt es etli­che Dis­kre­pan­zen zwi­schen dem rea­len Men­schen und der zu Pro­pa­gan­da­zwe­cken geglät­te­ten Film­fi­gur, auch wenn zumin­dest eine star­ke “inne­re”, psy­cho­lo­gi­sche Über­ein­stim­mung zu erken­nen ist. Auf­fäl­lig ist, daß der rea­le Myko­la sich wesent­lich natio­na­lis­ti­scher gebähr­det als sein Filmpedant.

Im nächs­ten Teil wer­de ich zum Ver­gleich den pro-rus­si­schen ser­bi­schen Scharf­schüt­zen Dejan Berić und sei­ne Dar­stel­lung in dem Doku­men­tar­film “A Sniper’s War” (2018) untersuchen.