White Raven: russisch-ukrainischer Krieg im Film (3)

Ist “A Sniper’s War” (2018) von Olya Schech­ter über­haupt ein sol­cher? Und ist er “authen­ti­scher” als der ukrai­ni­sche “White Raven”, den ich im zwei­ten Teil die­ser Serie bespro­chen habe, nur weil er ein Doku­men­tar- und kein Spiel­film ist?

Letz­te­re Annah­me wäre naiv. Doku­men­tar­fil­me haben bei­na­he eben­so vie­le Mög­lich­kei­ten, die Wirk­lich­keit zu rah­men, zu ent­stel­len, zu ver­schö­nern, zu ver­häß­li­chen, zu inter­pre­tie­ren, kurz­um: zu gestal­ten wie Spiel­fil­me. Sie sind kei­nes­wegs per se “objek­ti­ver” als Spiel­fil­me. Die Gren­zen vom “beob­ach­ten­den” zum “pro­pa­gie­ren­den” Film sind flie­ßend. Ich wür­de sogar sagen, daß es schlecht­hin “objek­ti­ve” Fil­me nicht gibt, und auch gar nicht geben kann: Die Hal­tung und (buch­stäb­lich) der Blick­win­kel des Regis­seurs mani­fes­tie­ren sich bereits in der Wahl sei­ner Kameraposition.

Die­sen Vor­be­halt vor­aus­ge­schickt, kann man getrost sagen, daß “A Sniper’s War” der über­le­ge­ne­re Film ist, was die Kom­ple­xi­tät des Stü­ckes Rea­li­tät betrifft, das er prä­sen­tiert. Gegen die­sen mit rela­tiv gerin­gem tech­ni­schen Auf­wand pro­du­zier­ten Film wirkt “White Raven” glatt, ein­di­men­sio­nal, funk­tio­nal, mani­pu­la­tiv. Man könn­te an bei­den Fil­men gut den Unter­schied zwi­schen Kunst und Pro­pa­gan­da studieren.

Wahr­schein­lich wäre es fai­rer, “White Raven” den nicht min­der plat­ten rus­si­schen Fil­men gegen­über­zu­stel­len, die ich im ers­ten Teil beschrie­ben habe. Das Inter­es­san­te ist jedoch, daß “A Sniper’s War” aus dem Blick­win­kel exakt jener Par­tei erzählt wird, die in “White Raven” regel­recht dämo­ni­siert wird.

Gewiß kann auch “A Sniper’s War” in einem bestimm­ten Kon­text der pro-rus­si­schen Pro­pa­gan­da die­nen, da er für die Sache der ost­ukrai­ni­schen Sepa­ra­tis­ten zwar nicht direkt wirbt, aber zumin­dest Ver­ständ­nis ver­mit­telt. Mehr­fach betont der Film, daß es die ukrai­ni­sche Artil­le­rie gezielt auf die Tötung von Zivi­lis­ten abge­se­hen hat – eine Tat­sa­che, die Putin als Recht­fer­ti­gung sei­nes Ein­mar­sches in die Ukrai­ne diente.

Auch die Wahl des Sujets und des Prot­ago­nis­ten hat welt­an­schau­li­che Impli­ka­tio­nen. Der Film hät­te gewiß ganz anders aus­ge­se­hen, hät­ten die Macher eine umsym­pa­thi­sche­re Haupt­fi­gur als “Deki” Dejan Berić (Jahr­gang 1974) gewählt, zum Bei­spiel eine Art “Kon­go-Mül­ler”, wie er in der DDR-Pro­duk­ti­on “Der lachen­de Mann” (1966) zu sehen war.

Über die in New York ansäs­si­ge unab­hän­gi­ge Regis­seu­rin Olya (Olga) Schech­ter konn­te ich nicht vie­le Infor­ma­tio­nen fin­den. Ihr Name läßt eine rus­sisch-jüdi­sche Her­kunft ver­mu­ten, ihr Aus­se­hen eine teil­wei­se (zentral-)asiatische Abstam­mung. An der Pro­duk­ti­on betei­ligt war offen­bar auch eine chi­ne­si­sche Fir­ma. Unklar ist, ob es auch direk­te rus­si­sche Unter­stüt­zung gab.

In einem Inter­view erzähl­ten Schech­ter und ihr Kame­ra­mann Sant­ia­go Gar­cia, daß die Sepa­ra­tis­ten sie und ihr Team zunächst ver­däch­tig­ten, ame­ri­ka­ni­sche Spio­ne zu sein, ehe sie ihr Ver­trau­en gewan­nen (wie?). Gedreht wur­de zwi­schen 2015 und 2018 in der Oblast/Volksrepublik Donetsk, wo auch “White Raven” (der in Wahr­heit im Umkreis von Kiew ent­stand) ange­sie­delt ist, direkt an der Front und in sepa­ra­tis­ti­schen Mili­tär­ba­sen, zum Teil unter sehr ris­kan­ten Umständen.

Schech­ter berich­tet:

Wir waren zusam­men mit den Sol­da­ten in der Käl­te, in der Hit­ze, in den Schüt­zen­grä­ben, wir sahen, wie sie leb­ten, wie sie vor­ge­hen. Das ist kei­ne tra­di­tio­nel­le Armee, son­dern eine Rebel­len­ar­mee, sie haben nur sehr beschränk­te Mit­tel zur Verfügung.

Die Welt, die man in “A Sniper’s War” zu sehen bekommt, ist schmut­zi­ger, chao­ti­scher, grau­er, weni­ger far­big und weni­ger optisch gelackt als in “White Raven”. Die Men­schen sind durch­schnitt­li­cher, ein­fa­cher, kei­ne Schau­spie­ler mit mar­kan­ten Gesich­tern, die “cool” in Sze­ne gesetzt wer­den und immer die rich­ti­gen Dia­log­zei­len parat haben. Die Stim­mung ist dun­kel und schwer­mü­tig, unter­stri­chen durch einen wabern­den, manch­mal all­zu düs­te­ren Ambi­ent-Sound­track, der dem Film nicht immer zum Vor­teil gereicht.

Droh­nen­auf­nah­men von zer­schos­se­nen Wohn­blö­cken, Stadt­tei­len, Kir­chen zei­gen das Aus­maß der Zer­stö­rung, aber auch die Armut und Trost­lo­sig­keit der umkämpf­ten Regi­on. Der Him­mel ist durch­ge­hend grau oder win­ter­weiß. Erst gegen Ende des Films, als Deki ver­sucht, sich in Ruß­land ein “nor­ma­les” Leben auf­zu­bau­en, sind für ein paar Sekun­den Son­nen­strah­len zu sehen.

Deki, der ser­bi­sche Scharf­schüt­ze, der im Zen­trum des Films steht, sieht sich wie Chris Kyle in East­woods “Ame­ri­can Sni­per” als “Hüte­hund”, der die Scha­fe vor Wöl­fen beschützt. Etli­che Sze­nen des Films zei­gen ihn im Gespräch mit Zivi­lis­ten, die ihm schil­dern, wie sehr sie unter dem ukrai­ni­schen Beschuß lei­den, und denen er Schutz und Hil­fe verspricht.

Schech­ter läßt Deki für sich selbst spre­chen. Sie kor­ri­giert oder kom­men­tiert sei­ne Aus­sa­gen nicht, stellt nur hin und wie­der pro­vo­ka­ti­ve Fra­gen. Zum ers­ten Mal getö­tet habe er im Alter von 18 Jah­ren in Bos­ni­en. Er kam in ein Dorf namens Kra­vit­sa, das von bos­ni­schen Sol­da­ten prak­tisch aus­ge­löscht wurde:

Sie haben das Dorf ein­ge­nom­men und alle Men­schen dort getö­tet. Wenn man so etwas sieht, ver­än­dert es einen bis ins Mark.

Wiki­pe­dia erzählt über die Ein­nah­me von Kra­vit­sa eine etwas ande­re Geschich­te, und berich­tet auch von einer furcht­ba­ren Ver­gel­tung der Ser­ben im Zuge der Sre­bre­ni­ca-Mas­sa­ker. Das bedeu­tet nicht, daß Dekis Augen­zeu­gen­be­richt falsch ist. Auch über die ser­bi­sche Sei­te in den Jugo­sla­wi­en­krie­gen, die damals ähn­lich dämo­ni­siert wur­de wie heu­te die rus­si­sche, wur­de viel gelogen.

Dekis poli­ti­sches Welt­bild ist sehr ein­fach. Die Schul­di­gen an die­sem und ande­ren Krie­gen sind für ihn ein­zig und allein die “NATO-Ter­ro­ris­ten”, denen er nie­mals die Bom­bar­die­rung von Bel­grad am 24. Mai 1999 ver­zie­hen hat, bei der “tau­sen­de unschul­di­ge Zivi­lis­ten star­ben”. Was sie Ser­bi­en ange­tan hät­ten, täten sie nun der Ost­ukrai­ne an, und dar­um habe er sich frei­wil­lig gemel­det, um sei­nen rus­si­schen Brü­dern zu Hil­fe kommen.

Deki ist über­zeug­ter Kom­mu­nist, der immer noch dem unter­ge­gan­ge­nen Jugo­sla­wi­en (“eines der bes­ten Län­der der Welt”) nach­trau­ert, des­sen Zer­stö­rung er aus­schließ­lich west­li­chen Machi­na­tio­nen zuschiebt. Drei Flag­gen zie­ren die Wän­de sei­nes Zim­mers in der Mili­tär­ba­sis: die Fah­ne der Volks­re­pu­blik Donetzk, die Fah­ne Ser­bi­ens und die Fah­ne der Sowjet­uni­on, neben Bil­dern von ser­bi­schen mili­tä­ri­schen Füh­rern wie Ste­pan Ste­pa­no­vić (1856–1929) oder Rado­van Kara­džić, der in Den Haag als Kriegs­ver­bre­cher ver­ur­teilt wurde.

Auch Dekis ost­ukrai­nisch-rus­si­sche Kame­ra­den, vie­le davon Bau­ar­bei­ter und Berg­män­ner, erin­nern sich mit Nost­al­gie an die Sowjet­uni­on, und haben kein Ver­ständ­nis dafür, daß der ukrai­ni­sche Staat die Geschich­te umzu­schrei­ben und die Hel­den der Roten Armee abzu­wer­ten ver­sucht. Einer von ihnen sagt zum Beispiel:

Ich war immer stolz auf die Hel­den­ta­ten unse­rer Väter, und nun wol­len sie uns erzäh­len, daß sie gar nicht die Guten waren.

Im Lau­fe des Films erscheint Deki – eine schmäch­ti­ge Gestalt mit melan­cho­li­schen Augen – als emp­find­sa­mer und mit­füh­len­der Mensch. Er wirkt stets ruhig, beschei­den, intro­ver­tiert. Man wird Zeu­ge sei­ner Lie­be zu Tie­ren und Kin­dern, sei­ner Zunei­gung zu sei­nen Kame­ra­den, sei­ner auf­rich­ti­gen Sor­ge um die Zivi­lis­ten. Ab und zu merkt man, wie in ihm Stolz, Zorn und Bit­ter­keit auf­glimmen. Man spürt aber auch deut­lich, daß er einen enor­men phy­si­schen und psy­chi­schen Preis für sei­nen Ein­satz bezahlt hat.

Wie sei­ne Mit­strei­ter ist er from­mer ortho­do­xer Christ, wor­in er offen­bar kei­nen Wider­spruch zu sei­ner Begeis­te­rung für den Kom­mu­nis­mus und zu sei­ner Sowjet­nost­al­gie sieht (eine durch­aus weit ver­brei­te­te Kom­bi­na­ti­on unter Sepa­ra­tis­ten und ande­ren heu­ti­gen rus­si­schen Nationalisten).

Die­se posi­ti­ven Cha­rak­ter­zü­ge zeigt Schech­ter bei­na­he bei­läu­fig und ohne kit­schi­ge Empha­se (eher noch kon­ter­ka­riert sie den Ein­druck ein wenig durch die düs­te­re Musik­un­ter­ma­lung). Sie läßt dem Zuschau­er Spiel­raum, die­se Züge selbst zu bemer­ken und ein­zu­schät­zen. Soweit ich es beur­tei­len kann, han­delt es sich hier um authen­ti­sche (und nicht etwa extra “gestell­te”) Auf­nah­men. Deki insze­niert sich vor der Kame­ra nicht, er ist, wie er ist. Ich per­sön­lich fand ihn glaub­wür­dig, sym­pa­thisch und ehrenhaft.

Auch über sei­ne familä­re Situa­ti­on erfah­ren wir Inti­mes: Er fühlt sich sei­nem jugend­li­chen Sohn, mit dem er in einer Sze­ne via Sky­pe tele­fo­niert, eng ver­bun­den, er liebt nach eige­ner Aus­sa­ge sogar noch sei­ne geschie­de­ne Frau, mit der er eine offen­bar sehr unglück­li­che Ehe geführt hat. Sei­nen Vater, den er mit sieb­zehn Jah­ren ver­lor, kann­te er kaum, sei­ne Mut­ter war Alko­ho­li­ke­rin, eine “ziem­lich schlech­te Per­son”, die ihn häu­fig schlug. “Trotz­dem waren wir ein­an­der sehr nahe”, sagt er.

Ansons­ten weicht er vor all­zu per­sön­li­chen Fra­gen eher aus. Schech­ter äußert den Ein­druck, daß die Frei­wil­li­gen, die sie ange­trof­fen hat, “vor etwas auf der Flucht sind”.

Deki: Das weiß ich nicht. Es ist ein Feh­ler, sich in einen Krieg zu flüchten. Schech­ter: Wovor flüch­test du? Deki: Ich flüch­te vor nichts. Ich kam aus frei­em Wil­len. Das ist etwas ande­res. Wenn der Krieg vor­bei ist, wer­de ich heim­keh­ren und mein Leben weiterführen.

Auf die Fra­ge, ob er Schuld­ge­füh­le hat, so vie­le Men­schen getö­tet zu haben, gibt er unter­schied­li­che Ant­wor­ten, eine direk­te offi­zi­el­le und eine indi­rek­te inoffizielle.

In einer Inter­view­sze­ne schil­dert er Schech­ter sei­ne Auf­ga­be als Sol­dat: Vor der Schlacht ist er an der Rei­he, die geg­ne­ri­schen Scharf­schüt­zen und Artil­le­ris­ten aus­zu­schal­ten, damit die eige­ne Infan­te­rie vor­rü­cken kann.

Schech­ter: Was bedeu­tet das, sie “aus­zu­schal­ten”? Deki: Eli­mi­nie­ren. Töten.

Nun ist inter­es­sant, was sich in sei­nem Gesicht abspielt: Er hält den Blick­kon­takt, kneift die Lip­pen leicht zusam­men, sein Atem beschleu­nigt deut­lich, sei­ne Augen wer­den leicht feucht. Er wird offen­sicht­lich “emo­tio­nal”, leug­net dies aber sogleich, und geht in die Rechtfertigungsoffensive.

Schech­ter: Ist das Ok für dich, dar­über zu reden, oder wirst du emotional? Deki: Über­haupt nicht. Ich habe nie eine unbe­waff­ne­te Per­son getö­tet. Die­se Leu­te kamen, um Zivi­lis­ten zu töten. Wenn wir Wider­stand leis­te­ten, töte­ten sie alles, was sich beweg­te. 90% der Opfer sind jetzt Zivi­lis­ten. Sie atta­ckie­ren Häu­ser, Schu­len, Spi­tä­ler. Das sind die Zie­le der ukrai­ni­schen Armee. Ich weiß, daß du das nicht in dei­nem Film haben willst, aber es sind die USA, die die­sen Ter­ror finan­zie­ren. Sie bezah­len die ukrai­ni­schen Auto­ri­tä­ten. Die USA und die NATO küm­mern sich nicht um inter­na­tio­na­le Geset­ze. Nichts ist ihnen hei­lig. Es geht ihnen nur um Macht. Die USA sind der geno­zi­dals­te Staat der Welt.

Ähn­li­ches wie­der­holt er vor einer Schulklasse:

Schü­ler: Was füh­len Sie, wenn Sie Men­schen töten? Deki: Nichts. Ich habe nie auf einen Unbe­waff­ne­ten geschos­sen, nie auf jeman­den, der sich nicht ver­tei­di­gen kann. Ich habe Kri­mi­nel­le erschos­sen, die Zivi­lis­ten getö­tet haben. War­um soll ich Mit­leid mit ihnen haben? Ich füh­le nichts, ehrlich. Schü­ler: Wie vie­le haben Sie getötet? Deki: Ich zäh­le nicht mit. Aber es sind viele.

Auch er hat einen Gegen­spie­ler auf der ande­ren Sei­te, der ihn wie­der­holt zu Duel­len auf­for­dert: Ein ukrai­ni­scher Sni­per, der sich “Gott von Mariu­pol” nennt, und des­sen “Signa­tur” ille­ga­le Dum-Dum-Geschos­se sind. Er pro­vo­ziert den Ser­ben unab­läs­sig mit Ver­höh­nun­gen und Dro­hun­gen, die er ihm via Inter­net zukom­men läßt.

Deki sagt aus, daß er sich per­sön­lich für jeden Men­schen schul­dig füh­le, den der “Gott von Mariu­pol” getö­tet hat. Ab einem bestimm­ten Punkt wur­de der zyni­sche Her­aus­for­de­rer zum bestim­men­den Grund, war­um er die Front nicht mehr ver­las­sen woll­te oder konn­te. Mit die­sem Feind wur­de der Krieg für ihn zu einer per­sön­li­chen Angelegenheit.

Gegen Ende des Films tritt Deki gegen einen Sni­per an, der ver­mut­lich der “Gott von Mariu­pol” ist. Die­ser ver­paßt ihm einen Schuß in die kugel­si­che­re Wes­te, es ist ein Dum-Dum-Geschoß. Deki rap­pelt sich wie­der auf, bezieht erneut Stel­lung und erle­digt den Feind mit einem meis­ter­haf­ten Schuß. So erzählt es zumin­dest der Film, ein­wand­frei zei­gen kann er es nicht. Ob es sich wirk­lich um den “Gott von Mariu­pol” han­del­te, bleibt unklar.

Was Dekis “inof­fi­zi­el­le” Hal­tung zum Töten betrifft, so ist es Schech­ter gelun­gen, ihm eini­ge Aus­sa­gen zu ent­lo­cken, die auf inne­re Kon­flik­te und Gewis­sens­kämp­fe hin­zu­deu­ten schei­nen. Zu Beginn des Films sieht man ihn in einer etwas rät­sel­haf­ten, traum­ar­tig sti­li­sier­ten Sze­ne­rie nachts auf einem schnee­be­deck­ten Hof, wie er ein schnee­wei­ßes Span­fer­kel zum Gril­len vor­be­rei­tet. Dazu hört man sei­ne Stim­me, die erzählt:

Es ist sehr schwer, ein Scharf­schüt­ze zu sein. Sehr sel­ten bleibt man bei Ver­stand. Du siehst die Augen der Men­schen durch das Gewehr. Sieh ihnen nie­mals in die Augen – sie wer­den dich für immer ver­fol­gen. Es gibt einen schma­len Grat zwi­schen einem Sol­da­ten und einem Mör­der. Es ist ent­schei­dend, die­se Gren­ze nicht zu überschreiten.

Ähn­li­che Gedan­ken schreibt er gegen Ende des Films, als er sich von der Front auf einen Bau­ern­hof in Ruß­land zurück­ge­zo­gen hat, in ein Notiz­buch nieder:

Im Krieg gibt es kei­ne “guten Män­ner”. Denn wenn man jeman­den tötet, hat die­se Per­son Fami­lie, eine Mut­ter, einen Bru­der, viel­leicht eine Frau.

Dies scheint jedoch wenig an sei­ner grund­sätz­li­chen Über­zeu­gung zu ändern, für die “gute” Sei­te zu kämp­fen, die­sel­be, die in unse­ren west­li­chen Medi­en seit Febru­ar 2022 als die ein­sei­tig “böse” prä­sen­tiert wird (zuvor waren noch dif­fe­ren­zier­te­re Dar­stel­lun­gen mög­lich). Schech­ter spricht Deki dar­auf an:

Schech­ter: Ist dir klar, daß dich der Rest der Welt für einen Faschis­ten hält? Deki: Ist das so? Nein, das wuß­te ich nicht. Schech­ter: Ange­fan­gen beim ser­bi­schen Krieg, bis hin zu allem, was hier passiert. Deki: Das ist die Sicht­wei­se ame­ri­ka­ni­scher Jour­na­lis­ten, die für den ser­bi­schen Krieg ver­ant­wort­lich sind. Schech­ter: Hat dich die Fra­ge verletzt? Deki: Ja, schon. Schech­ter: Warum? Deki: Weil du mich auch für einen Ter­ro­ris­ten und Faschis­ten hältst. Nun, so läuft das wohl im Jour­na­lis­mus. Ich ver­ste­he es nicht.

Das Wort “Faschist” (heu­te ein Syn­onym für “alles, was böse ist”) muß auf Deki in der Tat beson­ders belei­di­gend gewirkt haben, da er sich selbst, wie auch sei­ne Kame­ra­den, als Kämp­fer gegen den Faschis­mus (der ukrai­ni­schen Natio­na­lis­ten) sieht. Jeden­falls war sein Miß­trau­en gegen­über Schech­ter unbe­grün­det: Wie der fer­ti­ge Film zeigt, hat sie ihn nicht in die Pfan­ne gehau­en und kei­nes­wegs als “Ter­ro­ris­ten und Faschis­ten” hin­ge­stellt, son­dern den Vor­wurf eher entkräftet.

Am Ende des Films kehrt Deki in die Volks­re­pu­blik Donetsk an die Front zurück. Sein Ver­such, in Ruß­land ein “nor­ma­les Leben” zu füh­ren, ist offen­bar geschei­tert. Nach Ser­bi­en kann er nicht mehr zurück, da der Staat Haft­stra­fen gegen alle ser­bi­schen Bür­ger ver­hängt, die sich an frem­den Krie­gen beteiligen.

Er besucht einen Elek­tri­ker, der ihm erzählt, daß er täg­lich von ukrai­ni­schen Schüt­zen beschos­sen wird, wenn auf den Strom­mast steigt. Die Men­schen in sei­ner Nach­bar­schaft wür­den in Angst und Schre­cken leben und müß­ten sich jede Nacht in Bun­kern ver­ste­cken. Deki ist tief bewegt von die­sem Bericht:

Deki: Ich ver­spre­che dir, daß ich die­se Sni­per aus dem Weg räu­men wer­de, damit du in Frie­den leben kannst. Das ist mein Job. Nun laß uns Tee trinken. Elek­tri­ker: Ich habe dir gesagt, wie es ist. Der Rest liegt an dir. Ich glau­be dir.

Die nächs­te Ein­stel­lung zeigt Deki mit Trä­nen im Gesicht.

Dejan Berić ist immer noch in der Ost­ukrai­ne aktiv, wo er aktu­ell wei­te­re ser­bi­sche Frei­wil­li­ge aus­bil­det, alle­samt Män­ner, die bei ihrer Heim­kehr mit Gefäng­nis­stra­fen rech­nen müssen.

Die­se eng­lisch­spra­chi­ge ser­bi­sche Netz­sei­te berich­te­te am 15. Dezember:

Dejan Berić ist in Ruß­land ein ech­ter Star. Das rus­si­sche Fern­se­hen hat bereits meh­re­re Pro­pa­gan­da­sto­rys über “den ser­bi­schen Scharf­schüt­zen, der Kin­dern aus dem Don­bass hilft, für sie kämpft und für sie in sei­ner Frei­zeit ser­bi­sche Spe­zia­li­tä­ten zube­rei­tet”, ausgestrahlt. (…) Er wur­de von der Rus­si­schen Föde­ra­ti­on sie­ben Mal für sei­nen Kriegs­ein­satz in der Ost­ukrai­ne aus­ge­zeich­net. Er war einer der berühm­tes­ten Scharf­schüt­zen. Er wur­de meh­re­re Male verwundet. (…) Die Obers­te Staats­an­walt­schaft in Bel­grad hat ein Ver­fah­ren gegen Berić wegen der Teil­nah­me an einem aus­län­di­schen Krieg ein­ge­lei­tet. Die zustän­di­gen ser­bi­schen Behör­den haben jedoch kei­nen Zugriff auf ihn.

Hier schließt sich der Kreis zu den Ein­gangs­be­trach­tun­gen: Deki eig­net sich offen­bar her­vor­ra­gend als pro­pa­gan­dis­tisch aus­wert­ba­re Figur, mehr noch als Myko­la Vor­o­nin, der seit 2019, als er aus Pro­test gegen den Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­ten Selens­kij in Hun­ger­streik trat, aus dem öffent­li­chen Blick­feld ver­schwun­den zu sein scheint. Den­noch wür­de ich, wie gesagt, “A Sniper’s War” nicht als Pro­pa­gan­da­film qua­li­fi­zie­ren (umso grö­ßer wird frei­lich sei­ne Wir­kung auf “anspruchs­vol­le­re” Zuschau­er sein).

Bei­de Fil­me, “White Raven” und “Sniper’s War” haben zumin­dest eines gemein­sam: Sie zei­gen muti­ge, auf­rich­tig um das Leben ihrer Mit­men­schen besorg­te Män­ner, die pro­fes­sio­nel­le Kil­ler in einem Bru­der­krieg gewor­den sind, eben weil sie, nach einem berühm­ten Wort von Abra­ham Lin­coln, den “bes­se­ren Engeln unse­rer Natur” fol­gen (oder dies zumin­dest glau­ben). Bei bei­den fin­det sich aber auch ein trau­ma­ti­scher Hin­ter­grund, der sie bewo­gen hat, sich als Frei­will­li­ge an die Front zu begeben.

Daß sich sol­che Män­ner auf bei­den Sei­ten der Front fin­den, um ein­an­der zu bekrie­gen, ist eine Tra­gö­die nicht nur die­ses, son­dern wohl aller Krie­ge in der Geschich­te der Menschheit.