Netzfundstücke (149) – Vertreibung, Panzer

Ein Cre­do, das in das Selbst­ver­ständ­nis der Bun­des­re­pu­blik ein­ge­brannt, jedoch nur dem Holo­caust vor­be­hal­ten ist. Gera­de erst vor ein paar Tagen, am Frei­tag, dem 27. Janu­ar, beging die BRD den Gedenk­tag ihres nega­ti­ven Gründungsmythos.

Der­weil dem Schick­sal der euro­päi­schen Juden alle Auf­merk­sam­keit zuteil und mit reli­giö­sem Eifer kein Anlaß aus­ge­las­sen wird, um Buße für die über Gene­ra­tio­nen ver­erb­te Schuld zu tun, hat man das Schick­sal der deut­schen Ver­trie­be­nen auf die Hin­ter­bän­ke der deut­schen Erin­ne­rungs­kul­tur verbannt.

Für Links­extre­me sind die­se nur ein Hau­fen schuld­be­fleck­ter Ver­bre­cher an der Mensch­heit, die jede ihnen wider­fah­re­ne Greu­el ver­dient hät­ten: häß­li­che Deutsche.

Erfreu­li­cher­wei­se ist über die letz­ten Jah­re aller­dings eine die­ser Hal­tung gegen­läu­fi­ge Ten­denz zu beob­ach­ten, die die grau­sa­me Flucht und Ver­trei­bung der Deut­schen aus Ost­deutsch­land zum Ende des II. Welt­kriegs und kurz danach, zurück ins Gedächt­nis ruft.

Mal spü­ren Deut­sche wie Chris­tia­ne Hoff­mann in Alles, was wir nicht erin­nern (hier bei Antai­os bestel­len) ihren Wur­zeln nach, mal leis­ten Polen wie die in Lig­nitz gebo­re­ne Karo­li­na Kus­zyk mit In den Häu­sern der ande­ren (hier bei Antai­os bestel­len) einen Bei­trag dazu, daß sowohl die deut­sche Ver­gan­gen­heit Schle­si­ens und Ost­preu­ßens als auch die Fol­gen der Ver­trei­bung nicht in Ver­ges­sen­heit geraten.

Ein Erin­nern, das nicht als Laden­hü­ter ver­staubt, son­dern breit gele­sen wird: Hoff­manns Alles, was wir nicht erin­nern belegt im Spie­gel-Jah­res-Best­sel­ler-Ran­king 2022 der Kate­go­rie »Sach­buch / Hard­co­ver« den 7. Platz und Kus­zyks Häu­ser steht aktu­ell auf Platz 16 der Spiegel-Bestsellerliste.

Eine dras­ti­sche­re Schil­de­rung der Ereig­nis­se gibt der­weil Chris­ti­an Har­ding­hau­sens Das Wolfs­mäd­chen, der mit Die ver­ra­te­ne Gene­ra­ti­on, Die ver­lo­re­ne Gene­ra­ti­on und Die ver­damm­te Gene­ra­ti­on bereits die­je­ni­gen zu Wort kom­men­ließ, deren Erleb­nis­se man aus dem öffent­li­chen Gedächt­nis der Bun­des­re­pu­blik lie­ber til­gen möch­te, und wenn, dann nur in einer anti­fa­schis­ti­schen, das eige­ne Geschichts­nar­ra­tiv stüt­zen­den Ein­fär­bung zuläßt.

Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza stellt die von Har­ding­haus im Wolfs­mäd­chen nach­ge­zeich­ne­te bedrü­cken­de Flucht der elf­jäh­ri­gen Ursu­la Dorn aus Königs­berg auf dem kanal schnell­ro­da vor:

Seit dem Aus­bruch des Rus­sisch-Ukrai­ni­schen Kriegs spie­len sich befremd­li­che Sze­nen ab. Eine die­ser Sze­nen pro­du­zier­te der Twit­ter-Account eines gewis­sen Mark Shore. Der »ganz­heit­lich«, »mensch­lich« und »weg­wei­send« aus­ge­rich­te­te Dutt-Trä­ger, vor­geb­lich aus Frank­furt am Main kom­mend, beschreibt sich mit fol­gen­den Hashtags:

»#Hard­Work | #Grund­ein­kom­men ☔ | #UBI | #Vater | #Gamer | #Yang­Gang | #LexusRX | #Lega­li­zeIt | #Slav­aUkrai­ni«

So weit, so skur­ril. Doch hier endet es nicht, denn der mit Brok­ko­li im Anzei­ge­na­men bewaff­ne­te Shore bekam ange­sichts der beschlos­se­nen Pan­zer­lie­fe­run­gen des Typs »Leo­pard« an die Ukrai­ne einen eupho­ri­schen #FreeTheLeopards-»Meltdown« und rech­ne­te mit den #Lum­pen­pa­zi­fis­ten der AfD und Lin­ken ab:

Die Erklä­rung, war­um der »Game­ch­an­ger« Leo­pard den Ver­lauf auf dem Schlacht­feld ändern wer­de, lie­fer­te er gleich mit:

Der #Leopard2 ist für offen­si­ve Kriegs­füh­rung dh die Rück­ge­win­nung besetz­ter Ter­ri­to­ri­en ein Game­ch­an­ger. Er kann Front­li­ni­en durch­bre­chen und ver­lust­rei­che Stel­lungs­kämp­fe been­den, dabei Tau­sen­den Sol­da­ten das Leben ret­ten. Wir brau­chen JETZT eine Koali­ti­on der Willigen!!! — Mark Shore (@shore2021) Janu­ary 24, 2023

Man kann nur hof­fen, daß es sich bei »Mark Shore« um ein sati­ri­sches Kunst­pro­jekt handelt.

Ungleich nüch­ter­ner und mili­tä­risch ver­sier­ter ana­ly­sier­te der israe­li­sche Mili­tär­his­to­ri­ker Mar­tin van Cre­veld in einem Arti­kel die mili­tä­ri­schen Mög­lich­kei­ten und Fol­gen, die sich aus den west­li­chen Kampf­pan­zer­lie­fe­run­gen ergeben.

Die Welt über­setz­te die­se lesens­wer­te Analyse:

