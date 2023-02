Unsichtbare Gegner: Aufstieg und Fall des Appellismus

In der aktuellen Ausgabe von élements (No. 200) findet sich eine detailierte "Untersuchung über die revolutionäre Neue Linke".

Gemeint ist damit das erwei­ter­te Umfeld des “Unsicht­ba­ren Komi­tees”, aus des­sen Humus offen­bar auch das anony­me Kon­spi­ra­tio­nis­ti­sche Mani­fest, das ich letz­te Woche bespro­chen habe. erwach­sen ist.

Der Autor Lau­rent Ver­g­niaud faßt die­se links­ra­di­ka­le Geschmacks­rich­tung, deren “ver­lo­re­ne Illu­sio­nen” er ana­ly­siert, unter dem Schlag­wort “Appel­lis­mus” zusam­men, nach dem Text “Appel” (Auf­ruf) aus dem Jahr 2003, der als Vor­läu­fer des Kom­men­den Auf­stands gilt. Die Kern­aus­sa­gen des Schrift­guts die­ses Umfelds – haupt­säch­lich die Tex­te des Autoren­kol­lek­tivs Tiq­qun und des Unsicht­ba­ren Komi­tees – beschreibt er folgendermaßen:

Ange­sichts der Glo­ba­li­sie­rung des Kapi­ta­lis­mus und der Errich­tung einer Uni­ver­sal­re­gie­rung der stän­di­gen Kon­trol­le, wäh­rend Orga­ni­sa­tio­nen und Par­tei­en zu blo­ßen Fas­sa­den ver­kom­men sind, die den Zir­kus des poli­ti­schen Spek­ta­kels fort­set­zen, kön­nen nur noch Kampf und tota­le Zer­stö­rung des Sys­tems die Mas­sen ret­ten. Der Kapi­ta­lis­mus ist nicht nur eine sozia­le und wirt­schaft­li­che Bedro­hung, son­dern auch eine meta­phy­si­sche, die zu einer sinn­ent­leer­ten Exis­tenz führt. Die Flam­me, die die Men­schen vor der all­ge­mei­nen Apa­thie ret­ten wird, liegt im revo­lu­tio­nä­ren Elan. Die ortho­do­xe mar­xis­ti­sche Dia­lek­tik des Klas­sen­kamp­fes weicht einer Spal­tung der Mensch­heit in die­je­ni­gen, die sich für den Kampf ent­schie­den haben, und die­je­ni­gen, die es vor­zie­hen, sich einer Welt der Unter­drü­ckung zu unter­wer­fen. Die Auf­ru­fe zu einer ret­ten­den Gewalt­an­wen­dung und zur Zer­stö­rung jeg­li­cher Ord­nung sind sys­te­ma­tisch. Tat­säch­lich kön­ne die Gesell­schaft des Spek­ta­kels nur besiegt wer­den, indem man sie dazu zwingt, ihre Mas­ke fal­len zu las­sen, indem man die rohe und grau­sa­me Gewalt ent­hüllt, die sich hin­ter ihren Kunst­stü­cken verbirgt. Nur unter die­sen Bedin­gun­gen wird die apo­ka­lyp­ti­sche Kon­fron­ta­ti­on mög­lich sein, die dem Kapi­ta­lis­mus ein Ende set­zen wird. Schließ­lich wird die grund­le­gen­de Kri­tik an der Tech­nik durch den Auf­ruf zur direk­ten Akti­on kon­kre­ti­siert. Der über­aus lyri­sche Stil die­ser Tex­te ist sehr zugäng­lich, im Gegen­satz zu den lang­wei­li­gen Beweis­füh­run­gen des aka­de­mi­schen Mar­xis­mus, was zu ihrem Erfolg bei einem brei­ten Publi­kum bei­getra­gen hat.

Auch Ver­g­niaud macht einen gewis­sen rech­ten Ein­fluß gel­tend, der vor allem über den Tiq­qun-Men­tor Gior­gio Agam­ben ver­mit­telt zu sein scheint:

Die nebu­lö­se Prä­senz von Carl Schmitt und die viel deut­li­che­re Prä­senz von Heid­eg­ger sowie ein alter sor­elia­ni­scher Hin­ter­grund – der die Gewalt als aus sich selbst her­aus gerecht­fer­tig­tes Werk­zeug betrach­tet, mit dem sich eine revo­lu­tio­nä­re Avant­gar­de kon­sti­tu­ie­ren kann – erklä­ren zum Teil die Fas­zi­na­ti­on, die vie­le rech­te Kom­men­ta­to­ren für den “Appel­lis­mus” empfanden.

Ver­g­niaud bezeich­net den “Appel­lis­mus” als “ein­zig­ar­ti­gen Trend, der vom Situa­tio­nis­mus abstammt” und der etli­chen revo­lu­tio­när-tech­no­kri­ti­schen, “anarcho-kom­mu­nis­ti­schen” Rand- und Split­ter­grup­pen der Ultra­lin­ken (auch “Totos” genannt) sei­nen Stem­pel auf­ge­drückt hat, aller­dings als Frak­ti­ons­pro­gramm, das weit ent­fernt davon sei, inner­halb der radi­ka­len Lin­ken all­ge­mei­ne Zustim­mung zu finden.

Wir reden hier kon­kret von fran­zö­si­schen Vari­an­ten des “Schwar­zen Blocks”, von Links­au­to­no­men, Anti­fas und Haus­be­set­zern, ins­ge­samt also eine Ecke, die hier­zu­lan­de eher für ziel­lo­sen und infan­ti­len Radau bekannt ist, wenn nicht gar als Schlä­ger­trupp des herr­schen­den poli­ti­schen Sys­tems. Mit wel­chen “Auf­stän­den” sich das Unsicht­ba­re Komi­tee iden­ti­fi­zier­te, kann man in dem Nach­fol­ge­text An unse­re Freun­de (2015) nach­le­sen. Das Neue Deutsch­land faß­te es in einer Rezen­si­on so zusammen:

2007 hat­ten sie mit ihrer ers­ten Schrift die welt­wei­ten Kri­sen­pro­tes­te qua­si vor­her­ge­sagt, nun geben sie einen Über­blick über die sozia­len Unru­hen der fol­gen­den Jah­re – von den Athe­ner Riots im Dezem­ber 2008 über die Occu­py-Aktio­nen im kali­for­ni­schen Oak­land 2011, die Stra­ßen­kämp­fe in Istan­bul und die schwar­zen Blö­cke in São Pau­lo bis zu den mili­tan­ten Aus­ein­an­der­set­zun­gen im ita­lie­ni­schen Susa­tal gegen den Bau der TAV-Hochgeschwindigkeitsstrecke.

Der Text selbst beginnt mit fol­gen­den Beispielen:

Wer vor zehn Jah­ren einen Auf­stand vor­her­sag­te, setz­te sich dem Hohn­ge­läch­ter der Run­de aus; heu­te machen sich die lächer­lich, die die Rück­kehr zur Ord­nung ver­kün­den. Nichts sei uner­schüt­ter­li­cher, gesi­cher­ter, hieß es, als Ben Alis Tune­si­en, die geschäf­ti­ge Tür­kei Erdoğans, das sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Schwe­den, das Syri­en der Baath-Par­tei, das ruhig­ge­stell­te Que­bec und das Bra­si­li­en der Strän­de, der bol­sa famí­lia und der frie­dens­stif­ten­den Poli­zei­trup­pen. Was dann folg­te, haben wir gese­hen. Die Sta­bi­li­tät ist dahin.

Das ist ein merk­wür­di­ger “catch-all”-Ansatz, der eine Viel­falt von hete­ro­ge­nen Phä­no­me­nen unter einen gemein­sa­mem revo­lu­ti­ons­ro­man­ti­schen Schirm packt, beglei­tet von der “eigen­ar­ti­gen Inter­na­tio­na­le” des Slo­gans “All Cops are Bas­tards (ACAB)”, egal ob in den “brö­ckeln­den Mau­ern” von “Kai­ro oder Istan­bul, Rom, Paris oder Rio”.

Haupt­sa­che, es kracht, scheint die Devi­se, egal wo und war­um. Auf den aktio­nis­ti­schen Kra­wall pflegt aber meis­tens der Kat­zen­jam­mer und nicht die Mor­gen­rö­te wel­cher “befrei­ten” Kom­mu­ne auch immer zu fol­gen. Die immer wie­der beschwo­re­ne “Revo­lu­ti­on” gleicht einem mes­sia­ni­schen Paru­sie­ver­spre­chen, des­sen Erfül­lung stän­dig in die Fer­ne rückt wie die Linie des Hori­zonts. Die Autoren waren 2015 zwar der Ansicht, daß “die Sta­bi­li­tät” der Welt­ord­nung nach­hal­tig erschüt­tert sei, zei­gen sich aber den­noch enttäuscht:

Die Auf­stän­de sind gekom­men, nicht die Revo­lu­ti­on. (…) Wie groß auch immer die Unru­hen unter dem Him­mel sind, die Revo­lu­ti­on scheint über­all im Sta­di­um des Auf­ruhrs zu ersti­cken. Im bes­ten Fall besänf­tigt ein Regime­wech­sel einen Moment lang das Bedürf­nis, die Welt zu ver­än­dern, bevor er sofort wie­der in die­sel­be Unzu­frie­den­heit mün­det. Im schlimms­ten Fall dient die Revo­lu­ti­on nur jenen als Tritt­brett, die sie zwar im Mund füh­ren, aber eigent­lich nur abwür­gen wol­len. (…) Die Ohn­macht ver­bit­tert. An die­sem Punkt müs­sen wir Revo­lu­tio­nä­re unse­re Nie­der­la­ge eingestehen.

Das größ­te Pro­blem bleibt die Orga­ni­sa­ti­ons­fra­ge, die für über­zeug­te Anar­chis­ten so etwas wie die Qua­dra­tur des Krei­ses bedeu­tet. Denn sobald der Ver­such einer ernst­haf­ten, effek­ti­ven Orga­ni­sa­ti­on unter­nom­men wird, wer­den sich unwei­ger­lich Hier­ar­chien, Macht- und Ver­tei­lungs­kämp­fe, Füh­rungs­strei­tig­kei­ten, Inter­es­sens­kon­flik­te, Kom­pro­mis­se usw. her­aus­bil­den. Beschwö­run­gen von “ima­gi­nä­ren Par­tei­en”, die sich “unsicht­bar” ver­schwö­ren und ver­net­zen, um den Kapi­ta­lis­mus zu stür­zen, kom­men über den lite­ra­ri­schen Appeal nicht hin­aus, solan­ge nicht kon­kre­te Schrit­te unter­nom­men werden.

Die­se Abnei­gung, sich jen­seits von Kra­wal­len kon­kret zu orga­ni­sie­ren, miß­fiel auch Flo­ri­an Schmid, dem Rezen­sen­ten des Neu­en Deutsch­land. Belie­bi­ge “Auf­stän­de” aus einem “Bauch­ge­fühl” her­aus zu koop­tie­ren, sei eine Sache, eine ande­re, dar­aus eine “herr­schafts­kri­ti­sche Pra­xis für den All­tag jen­seits der Riots abzu­lei­ten, sich glo­bal zu ver­net­zen oder gar den Kapi­ta­lis­mus ernst­haft herauszufordern”.

Und er emp­fand Unbe­ha­gen, daß das Unsicht­ba­re Komi­tee “aus­ge­rech­net” den Euro­mai­dan und “die Kunst” sei­ner Demons­tran­ten abfei­er­te, “Bar­ri­ka­den zu hal­ten und in indus­tri­el­lem Maß­stab Molo­tow-Cock­tails herzustellen”:

Nun soll­te man den fran­zö­si­schen Links­ra­di­ka­len nicht gleich Sym­pa­thie für jene neo­fa­schis­ti­schen Grup­pie­run­gen aus Kiew unter­stel­len, die es vor allem waren, die auf dem Mai­dan in besag­tem »indus­tri­el­lem Maß­stab Molo­tow-Cock­tails« her­stell­ten. Aber hier wird deut­lich, wie das Unsicht­ba­re Komi­tee jede mili­tan­te Regung der letz­ten Jah­re ihrem Dis­kurs unter­ord­net. »Man muss es sich anschau­en gehen. Man muss die Begeg­nung suchen. Und in der Kom­ple­xi­tät der Bewe­gun­gen die gemein­sa­men Freun­de, die mög­li­chen Bünd­nis­se, die nöti­gen Kon­flik­te erken­nen.« Ob man das als Koket­tie­ren mit einer Quer­front-Idee ver­ste­hen soll, bleibt dahingestellt.

(Das Neue Deutsch­land ist übri­gens sei­ner ukrai­ne-kri­ti­schen Hal­tung treu geblie­ben und unter­stützt etwa den Wagen­knecht-Schwar­zer-Auf­ruf, trotz der Quer­front-Gefahr durch “gru­se­li­ge Trittbrettfahrer”.)

Mir scheint die­se Opti­on des Komi­tees eher sei­ne poli­ti­sche Nai­vi­tät zu bezeu­gen, sowie sei­nen zumin­dest dama­li­gen Man­gel an “Ver­schwö­rungs­theo­rie”. Die Geschich­te der “Far­ben­re­vo­lu­tio­nen” soll­te eine Leh­re sein, wie “Auf­stän­de” von allen mög­li­chen poli­ti­schen Akteu­ren ange­heizt, pro­vo­ziert, gelenkt, unter­wan­dert oder gar insze­niert wer­den kön­nen, um eige­ne blu­ti­ge Süpp­chen zu kochen, meis­tens geo­po­li­ti­scher Natur.

Lau­rent Ver­g­niaud nennt eini­ge Bei­spie­le von Bewe­gun­gen und Agen­den, an denen sich “Appel­lis­ten” betei­ligt haben, gelei­tet von der Idee einer “Kon­ver­genz der Kämp­fe” (con­ver­gen­ces des lut­tes). Sie gehen kaum über das übli­che lin­ke Pro­gramm hin­aus: Demons­tra­tio­nen für migran­ti­sche Opfer von Abschie­bung und Poli­zei­ge­walt (Leo­nar­da Dibra­ni 2013, “Wahr­heit und Gerech­tig­keit für Ada­ma Tra­o­ré”, 2016) oder gegen Boden­ver­sie­ge­lung durch Flug­ha­fen­bau in einem klei­nen Ort names Not­re-Dames-des-Lan­des in der Nähe von Nan­tes (seit 2007).

Letz­te­re Pro­tes­te sind mit der Beset­zung der Hain­bur­ger Au (1984) oder des Ham­ba­cher Fors­tes ver­gleich­bar, und gel­ten unter fran­zö­si­schen Lin­ken als Para­dig­ma der Errich­tung einer “zone à défend­re” (ZAD), einer “zu ver­tei­di­gen­den Zone”, die von mili­tan­ten Kom­mu­nen dau­er­haft okku­piert wird. Ver­g­niaud kommentiert:

Als Pro­to­typ der neu­en Gesell­schaft, in der der Kampf das täg­li­che Leben struk­tu­riert, wur­de die ZAD in den Schrif­ten des Komi­tees, ins­be­son­de­re in An unse­re Freun­de, aus­drück­lich als Modell der zukünf­ti­gen “unre­gier­ba­ren” Gemein­schaft bezeich­net. Die ZAD ist der Ort, an dem das “Empire” nicht herrscht, an dem die Mas­ke des Kapi­ta­lis­mus gefal­len ist und der Staat kei­ne ande­re Mög­lich­keit mehr hat, als eine mili­tä­ri­sche Bela­ge­rung mit­tels roher Gewalt durch­zu­füh­ren. Die ZAD ist das Ver­spre­chen, daß sich die neue Gesell­schaft auf die gan­ze Welt aus­deh­nen wird. Sie ist eben­so eine per­ma­nent zu kon­stru­ie­ren­de Uto­pie, wie der eiser­ne Arm, der sich der Repres­si­on widersetzt.

Appel­lis­ten unter­stütz­ten 2016 auch die Demons­tra­tio­nen von “Nuit debout” (etwa: “Nacht­wa­che”), einer Bewe­gung, die gegen von der Regie­rung Hol­lan­de beschlos­se­ne Arbeits­rechts­re­for­men zum Nach­teil von Arbeit­neh­mern (Loi El Khom­ri) mobil mach­te, mit Paris als Zen­trum der Pro­tes­te, die – wie so oft in Frank­reich – zu Aus­schrei­tun­gen und gewalt­sa­men Zusam­men­stö­ßen mit der Poli­zei führten.

Als mili­tan­ten Arm des Appel­lis­mus nennt Ver­g­niaud die Grup­pe Mou­ve­ment inter­ly­cées indé­pen­dants (MILI), die Schü­ler von links domi­nier­ten Lycées (Lycée auto­gé­ré de Paris, Berg­son, Mon­tai­gne, Vol­taire), Auto­no­me und Anti­fan­ten ver­ein­te, um Stu­den­ten- und Schü­ler­de­mons­tra­tio­nen zu orga­ni­sie­ren. Kurz­fris­tig gelang es MILI, sich an die Spit­ze der Pro­tes­te gegen die Arbeits­recht­re­form zu stel­len, die Teil­neh­mer unter­schied­li­cher ideo­lo­gi­scher und sozia­ler Her­kunft ver­ein­ten (Ver­g­niaud nennt “die Arbei­ter-Lin­ke und die Ban­lieue-Lin­ke”), mit der Poli­zei als gemein­sa­mem Feindbild.

Es waren sowohl jun­ge Akti­vis­ten aus der tra­di­tio­nel­len Toto-Anti­fa-Sze­ne als auch Erst­ak­ti­vis­ten, die aus den Schü­ler­mo­bi­li­sie­run­gen her­vor­ge­gan­gen waren, jun­ge Pari­ser, die in den Innen­städ­ten Par­tys fei­er­ten, als auch Vor­städ­ter mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, Diplom­stu­den­ten und pre­ka­ri­sier­te Fahrradlieferanten.

Die MILI, schreibt Ver­g­niaud, “stand an der Spit­ze aller Blo­cka­den und kämpf­te bei Demons­tra­tio­nen an vor­ders­ter Front gegen die Poli­zei. Sie hat­te den Ruf, die gewalt­tä­tigs­te Grup­pe zu sein, die den sen­sa­ti­ons­hung­ri­gen Jugend­li­chen der Com­mu­ni­ty ein Ven­til bie­ten konn­te.” Der Pres­se und dem Staat galt sie bald als extre­mis­ti­scher Feind Num­mer eins.

Sie wur­de zum Motor einer vita­len aktio­nis­ti­schen Sze­ne (mit der Face­book-Grup­pe Blo­cus Paris-Ban­lieue als digi­ta­lem Zen­trum), der aller­dings rasch die Luft aus­ging, und die zuneh­mend dem unver­meid­li­chen Spal­tungs­syn­drom verfiel:

Als poli­ti­sche Wun­der­tü­te ver­puff­te die MILI eben­so schnell, wie sie ins Ram­pen­licht getre­ten war: Ihre Haupt­strö­mung, die sich zur “Unre­gier­ba­ren Gene­ra­ti­on” erklär­te, ver­such­te 2017, die Mas­sen mit dem The­ma der “revo­lu­tio­nä­ren Wahl­ent­hal­tung” zu mobi­li­sie­ren. Die Anti-LePen-Agen­da, die sich bereits weit weni­ger gut ver­kauf­te als im letz­ten Jahr­hun­dert, ließ sich aller­dings nur schlecht mit einer radi­ka­len und voll­stän­di­gen Infra­ge­stel­lung des kapi­ta­lis­ti­schen Sys­tems und der reprä­sen­ta­ti­ven Demo­kra­tie ver­bin­den. (…) Die­ses letz­te Aben­teu­er hat­te vor allem den Effekt, daß es die Akti­vis­ten des MILI end­gül­tig in die Arme der Anti­fa trieb, die bes­ser orga­ni­siert war als die Appel­lis­ten, und somit die­sem aty­pi­schen Unter­neh­men ein end­gül­ti­ges Ende zu setzen.

Ins­ge­samt hat­te sich der Élan der “ZADis­ten” 2017 tot­ge­lau­fen, zu einem gro­ßen Teil durch inne­re Zer­rüt­tung: Es häuf­ten sich Fäl­le von Dro­gen­han­del, Van­da­lis­mus und inter­nen Strei­tig­kei­ten. Nach alt­be­kann­ten revo­lu­ti­ons­dy­na­mi­schen Mus­tern wur­den nun auch die Appel­lis­ten links über­holt. Sie wur­den zuneh­mend als zwie­späl­ti­ge Mischung aus inef­fek­ti­ven Ästhe­ten und ultra­ge­walt­tä­ti­gen Jugend­li­chen mit eli­tä­rer Atti­tü­de betrach­tet, die sich zuneh­mend mit den Auto­ri­tä­ten arran­giert hatten:

Schließ­lich nahm die anti­ap­pel­lis­ti­sche Rhe­to­rik die ver­trau­ten Far­ben der Ver­wün­schun­gen an, die man his­to­risch gegen Sozi­al­de­mo­kra­ten, Refor­mis­ten und ande­re Men­sche­wi­ki erho­ben hat, die es vor­zie­hen, sich mit der Macht zu arran­gie­ren, um ihre Pri­vi­le­gi­en zu wah­ren und den revo­lu­tio­nä­ren Schwung zu ersticken.

Das Ende der ZADis­ten-Bewe­gung kam bezeich­nen­der­wei­se mit der Ent­schei­dung der Macron-Regie­rung im Jah­re 2018, das Flug­ha­fen­pro­jekt in Not­re-Dame-des-Lan­des auf­zu­ge­ben. Damit war der Kampf als kon­sti­tu­tie­ren­des Ele­ment sinn­los gewor­den, und ein­mal mehr hat­te sich Ernst Jün­gers Dia­gno­se aus Eumes­wil (1977) bestä­tigt, daß der Anar­chist “abhän­gig” sei – “ein­mal von sei­nem unkla­ren Wol­len, zwei­tens von der Macht”.

Ver­g­niaud kommentiert:

Die­ser poli­ti­sche Rück­schlag ging mit einer beein­dru­cken­den Räu­mungs­ak­ti­on der Poli­zei ein­her, die den lin­ken Wider­stand pro­blem­los weg­feg­te, wobei ein Teil der ange­sie­del­ten Grup­pie­run­gen ihren Ver­bleib auf dem Gelän­de durch weit­rei­chen­de Zuge­ständ­nis­se an die Macht aus­han­del­te. Die ZAD war aus der poli­ti­schen Geschich­te verschwunden.

Somit ist auch vom Appel­lis­ten nicht viel übrig geblieben:

Der Begriff ist mitt­ler­wei­le zu einer Kari­ka­tur, fast schon einer Belei­di­gung gewor­den, wäh­rend die ideo­lo­gi­sche Hege­mo­nie des Unsicht­ba­ren Komi­tees dem Spott gewi­chen ist. Frü­her mach­te man sich über den Situa­tio­nis­ten und sei­ne latei­ni­schen Graf­fi­ti lus­tig, heu­te über den Appel­lis­ten und sei­nen Fetisch der Revolte.

Ein letz­ter Akti­vi­täts­schub kam laut Ver­ginaud Ende 2018 im Fahr­was­ser der “Gel­ben Wes­ten”, einer Pro­test­be­we­gung, deren Bedeu­tung weit über das Tamm­tamm um fran­zö­si­sche Geor­ge Floyds hin­aus­geht. Das Beson­de­re der Gelb­wes­ten war, daß sie ihren Ursprung in völ­lig ande­ren Milieus hat­ten, als in jenen, mit denen die Appel­lis­ten tra­di­tio­nell ver­bun­den waren.

Das­sel­be gilt für die mas­si­ven Pro­tes­te, die es auch in Frank­reich gegen die Coro­na­maß­nah­men gab, auch die­se zum Teil gekenn­zeich­net von mas­si­ver Poli­zei­ge­walt (etwa im Juli und August 2021 und im Janu­ar und Febru­ar 2022). Hier ist in der Zwi­schen­zeit offen­bar eini­ges pas­siert, was zur “kon­spi­ra­tio­nis­ti­schen” Abspal­tung inner­halb der appel­lis­ti­schen Krei­se geführt hat.

Schließ­lich wer­tet Ver­g­niaud (bos­haft?) das eben­so schick insze­nier­te wie inhalt­lich zahn­lo­se Polit­thea­ter “Aki­ra 2022” (Sep­tem­ber 2021), in dem die Akti­vis­ten mit Coro­na­mas­ken auf­tra­ten (mit­samt opti­schen Anklän­gen an die rech­te Kapel­le Les Bri­gan­des?), als bis­lang letz­te Mani­fes­ta­ti­on des “Appel­lis­mus”. Dar­aus folgt das ver­nich­ten­de Urteil:

Ver­las­sen von den­je­ni­gen, die ihre fana­ti­schen jun­gen Sol­da­ten waren, abge­lehnt von einem Pro­le­ta­ri­at mit gerin­ger Bil­dung, kon­fron­tiert mit der Rea­li­tät eines Zer­mür­bungs­krie­ges gegen die staat­li­che Repres­si­on, fällt der Post-Situa­tio­nis­mus auf sei­ne ursprüng­li­che Form zurück: eine aus­ge­klü­gel­te Pos­se für gelang­weil­te Normalos.

Wie ist nun in die­sem Zusam­men­hang das Kon­spi­ra­tio­nis­ti­sche Mani­fest zu wer­ten, das der Grund ist, war­um ich mich hier über­haupt mit die­sem Milieu beschäf­ti­ge? Auch Ver­g­niaud geht davon aus, daß es einen “appel­lis­ti­schen” Hin­ter­grund hat, erwähnt es aber nur bei­läu­fig: Die­se Schrift, die angeb­lich vom zen­tra­len appel­lis­ti­schen Netz­or­gan lundi­mat­in (“Mon­tag­mor­gen”) des­avou­iert wur­de (dafür konn­te ich kei­nen Beleg fin­den), rufe “zu einer nebu­lö­sen Kon­ver­genz der Anti-Impf­pass-Kämp­fe” auf (also zu einer Art Quer­den­ker-Quer­front), und bestä­ti­ge voll­ends, “daß die­ser Mikro­kos­mos die mili­tan­te Are­na zumin­dest vor­erst ver­las­sen hat.”

Ähn­lich bewer­tet er ein von lundi­mat­in im Okto­ber 2022 her­aus­ge­ge­be­nes Buch von Oli­vi­er Che­val mit dem Titel Let­t­res sur la peste (“Brie­fe über die Pest”) als “in einem sehr förm­li­chen Stil ver­faß­tes Pam­phlet”, das Marx und Heid­eg­ger in einem Ver­such ver­mengt, “die Onto­lo­gie zu ent­schlüs­seln, die sich hin­ter der Kri­se des Gesund­heits­we­sens verbirgt.”

Damit ist natür­lich der gan­ze Kom­plex des Coro­na­maß­nah­men­re­gimes gemeint, das Che­val bereits ab Sep­tem­ber 2020 in der vier­tei­li­gen Arti­kel­se­rie “Die Immu­ni­tät, der Aus­nah­me­zu­stand, der Tod.” (Unter­ti­tel: “Nach­den­ken über das, was uns pas­siert, mit Rober­to Espo­si­to, Gior­gio Agam­ben, Michel Fou­cault und Vilém Flus­ser”) ana­ly­siert hatte.

Ver­g­niaud betrach­tet die Publi­ka­ti­on von Che­vals Text, die­sen “Ein­stieg einer emble­ma­ti­schen Platt­form des moder­nen Links­ra­di­ka­lis­mus in das Ver­lags­we­sen” als Rück­zug der Appel­lis­ten ins Lite­ra­ri­sche und Essay­is­ti­sche. Man kratzt sich am Kopf und fragt sich, ob er das the­ma­tisch eng ver­wand­te Kon­spi­ra­tio­nis­ti­sche Mani­fest, des­sen Ton­fall unge­bro­chen mili­tant und aggres­siv ist, über­haupt gele­sen hat, oder ob ihm bewußt ist, wel­cher poli­ti­sche Spreng­stoff in der Wen­dung gegen den Coro­na-Kom­plex steckt.

Ich den­ke, daß hier eine grö­ße­re ideo­lo­gi­sche Hem­mung vor­liegt, die Bedeu­tung des Mani­fests inner­halb und außer­halb der lin­ken Sze­ne Frank­reichs zu ver­ste­hen: Denn aus irgend­ei­nem Grund hat élé­ments das Pan­de­mie-Regime und sei­ne welt­po­li­ti­schen Fol­gen in den letz­ten drei Jah­ren fast voll­stän­dig igno­riert. Bis zum heu­ti­gen Tag ope­riert die Zeit­schrift der ehe­ma­li­gen Nou­vel­le Droi­te in einer Welt, die im Jahr 2019 ste­hen­ge­blie­ben zu sein scheint. Das min­dert natür­lich erheb­lich ihre eige­ne Relevanz.

Mehr dar­über im drit­ten und letz­ten Teil mei­ner Ein­ord­nung des Manifests.