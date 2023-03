Gebärstreik, Folge XXVII

Bit­te – was denn sonst? Es ist ja qua­si mein Beruf!

Ich habe (zusätz­lich zu mei­nem Mut­ter-Beruf) seit mei­ner Zeit als jun­ge Stu­den­tin bis heu­te ein paar dut­zend Arti­kel zum The­ma Femi­nis­mus geschrie­ben (von denen ich kei­nen revi­die­ren täte). Min­des­tens zehn davon reka­pi­tu­lier­ten die Phi­lo­so­phie mei­ner Lieb­lings­den­ke­rin Camil­le Paglia, die weit­ge­hend alles gesagt hat, was über die „Frau­en­rol­le“ zu sagen ist.

Die Jour­na­lis­tin nickt „wis­send“ und fragt, wie ich denn die Rol­le als „Heim­chen am Herd“ recht­fer­tig­te. Ich sei doch Anti­fe­mi­nis­tin? Dazu noch Katho­li­kin, also schließ­lich dafür, daß „die Frau schweige“?

Es ist so ein dum­mes Spiel: das Han­tie­ren mit Ver­satz­stü­cken, als sei­en wir bei Lego, wo es ein so fes­tes wie arg begrenz­tes Ras­ter gibt. Lego ist übri­gens in päd­ago­gi­scher Hin­sicht ätzend: Es lehrt Kin­der, daß etwas hält, was unter nor­ma­len Bau­klötz­chen­um­stän­den nie hal­ten würde.

Alle Mäd­chen­na­men, die ich für unse­re Töch­ter gewählt habe, ver­wei­sen auf ech­te Hel­din­nen – und eben nicht auf “Heim­chen”. (Übri­gens sind die wenigs­ten dar­un­ter „ger­ma­nisch“, um noch so ein Vor­ur­teil aus­zu­räu­men. Ande­rer­seits fän­de ich es auch nicht pro­ble­ma­tisch, wenn all mei­ne Kin­der „ger­ma­ni­sche“ Namen hät­ten. Ger­ma­ni­sche Namen sind super.) Ich, wir, haben den Mädels mit oft wuch­ti­gen Namen eine gewis­se Hypo­thek auf­ge­bür­det, klar. (Das macht aber in Wahr­heit so man­cher Name, ob Andrea, Leo­nie, Maria, Leni und Sophie.)

Und, das ist doch klar: Natür­lich steht einer Frau Schwei­gen bes­ser zu Gesicht, wo sie nichts zu sagen hat. Her­um­la­bern (vul­go „Worter­grei­fung“, man sieht die Klas­sen­stre­be­rin leib­haf­tig vor sich) ist eh völ­lig über­be­wer­tet. Wie oft die bibli­sche Schwei­ge­auf­for­de­rung auch an Män­ner ergeht (=oft!), woll­te ich mit der Jour­na­lis­tin gar nicht diskutieren.

Wer „Heim­chen am Herd“ sagt, ist ohne­hin Opfer sei­ner eige­nen Klischees.

Die Jour­na­lis­tin frag­te dann, wie ich zu Ana­bel Schun­ke stün­de und ihren fol­gen­den Aussagen:

Frl. Schun­ke ist so etwas wie eine libe­ral-kon­ser­va­ti­ve Influen­ce­rin. Sie hat 70.000 Fol­ger auf Twit­ter und knapp 96.000 auf Face­book. Gebo­ren in Gos­lar, Blond­haar, gemal­te wuch­ti­ge Augen­brau­en, kan­ti­ges Kinn, sehr klein, laaan­ge Fin­ger­nä­gel. Sie ist strikt Anti-Gen­der, Anti-Links und so wei­ter. Und sie ver­fügt (aus­weis­lich ihrer Bil­der und Ein­trä­ge) über ein gehö­ri­ges Selbst­be­wußt­sein. Sie – Mit­te drei­ßig – ist schlag­fer­tig, tough und gar nicht dumm.

Eine soge­nann­te Power­frau. Sie lie­fert (wenn­gleich ich das nicht wirk­lich bewer­ten kann als Hete­ra) hei­ße Pho­tos (gern leicht­be­klei­det) und hei­ße Stel­lung­nah­men. Also sol­che, die nichts für „Wasch­lap­pen“, son­dern qua­si für ech­te Män­ner gedacht sind. Sie pho­to­gra­phiert sich halt gern und genießt den Applaus.

Inso­fern gibt es objek­tiv gar kein Pro­blem mit Schun­ke. Sie macht ihr Ding und zieht ent­spre­chen­de Leu­te an. Es gibt Sachen, die deut­lich weni­ger erfreu­lich sind!

Nur, da ist ihr Pro­blem mit den Män­nern. Sie, erst für die CDU und Jun­ge Uni­on, dann für Die Lin­ke aktiv, fin­det ein­fach kei­nen Vermehrungspartner.

In zahl­rei­chen State­ments und Vide­os hat die Schun­ke bekräf­tigt, war­um deut­sche Män­ner ihr zu lasch oder blöd sind, sie hat sich “fei­ernd” mit migra­ti­ons­hin­ter­grün­di­gen Tes­to­ste­ro­nis gezeigt.

Ver­mut­lich erhält die mode­rat „rech­te“ Schun­ke mehr Haß­post als die gän­gi­gen links­li­be­ra­len far­bi­gen Kra­wall­da­men vom Schla­ge Dunya Haya­li, Jas­mi­n­a­Kuhn­ke (ali­as #Quat­tro­milf) und Saw­san Che­b­li, zumal Schun­kes halb­ga­re, aneman­zi­pier­te „Füh­lis“ gera­de das deut­sche Kom­men­ta­ri­at extrem erre­gen, nach dem Mot­to: Ken fährt die Braut an, „Bar­bie, halt ein­fach Dein Maul.“

Na gut. Hier pre­digt eine gekonn­te Selbst­dar­stel­le­rin rei­chen­wei­ten­stark weib­li­chen, nicht-lin­ken Hedonismus.

Zurück zur Kin­der­krieg­fra­ge und mit­hin zur Fra­ge der Jour­na­lis­tin. Wir alle haben doch unse­ren Nietz­sche gele­sen: „Alles am Wei­be ist ein Rät­sel, und alles am Wei­be hat eine Lösung: sie heißt Schwangerschaft.“

Dar­in ist viel Wahr­heit. Und nun reiht sich die Schun­ke ein die gro­ße Kohor­te jener schrift­be­gab­ten Frau­en, die die Fra­ge und das Rät­sel ein­fach durch­strei­chen und sagen #menot.

Das Nein zu Kin­dern ist unge­heu­er popu­lär. Das war es bereits vor 30 Jah­ren und ist es heu­te umso mehr.

Es gibt ein gan­zes Gen­re zu die­sen The­men. Wer Peri­odi­ka wie @zeitonline (nur ein Bei­spiel unter hun­der­ten Mög­lich­kei­ten zur Hirn­mas­sa­ge) abon­niert hat, kennt die opfer­mä­ßi­gen Schlagzeilen:

Nie­mand hat mich über Schwan­ger­schafts­schwie­rig­kei­ten auf­ge­klärt! Nie­mand hat mir gesagt, daß eine Geburt so unge­heu­er weh­tun kann! Nie­mand hat mich dar­über auf­ge­klärt, daß Säug­lin­ge dau­ernd schrei­en! Daß Klein­kin­der bocken! Daß sie Ner­ven kos­ten! Schlaf rau­ben! Geduld for­dern! Kar­rie­ren stillstellen!

Ich leug­ne nichts davon. Rein prag­ma­tisch hat eine Ana­bel Schun­ke also recht. Kin­der sind immer und unbe­dingt ein Klotz am Bein für´s Ego, das sich unbe­ein­träch­tigt von Zwei­ten und Drit­ten ent­fal­ten will. Kin­der sind anstren­gend. Von Geburt an.

Ande­rer­seits: „Nie­mand hat mir gesagt“ ist aus dem Mund die­ses Schreib­per­so­nals ver­mut­lich eine Lüge. Das Geschrei über den “Stör­fak­tor Kind” dau­ert nun ja schon seit vie­len, vie­len Jah­ren an. (Der Spruch, daß „das Leben kein Pony­hof“ sei, stammt ist übri­gens erst 2001 popu­lär geworden.)

Der Trend „Kind? Skep­sis!“ hat sich in mei­nen Augen aber unlängst ver­stärkt. In den mitt­le­ren Sech­zi­ger Jah­ren hat­te der soge­nann­te Pil­len­knick für ein Ein­bre­chen der Gebur­ten­quo­te gesorgt. Ver­hü­tung war jetzt „pro­blem­los“ mach­bar. Und sie ver­zich­te­ten gern auf Nach­wuchs, die Frau­en, es war die Zeit des Gro­ßen Fres­sens, des Hedo­nis­mus, des Nar­zis­mus, des unge­stör­ten Wohl­stands, des Sexexperiments.

Theo­re­tisch unter­füt­tert wur­de der Gebär­streik erst spä­ter. Mei­ne Gene­ra­ti­on erwisch­te es voll. Die von Ana­bel Schun­ke noch stärker.

Ich kon­su­mier­te damals unter ande­rem Unter Müt­tern. Eine Schmäh­schrift (1993) von Doro­thea Dieck­mann (Mut­ter einer Toch­ter), wo mög­lichst ätzend geschil­dert wur­de, wie arg begren­zend Mut­ter­schaft ist gera­de für eine „krea­ti­ve Frau.“ Bereits in den frü­hen Neun­zi­gern war ich Emma-Lese­rin (spä­ter lang­jäh­ri­ge Abon­nen­tin), da gab es noch mehr Feu­er bzw. Was­ser auf mei­ne Mühlen.

Ich bin so der Typ, der sich immer an ant­ago­nis­ti­schen Pro­gram­men abar­bei­ten muß. Weil: Kann ja sein, daß die Gegen­sei­te auch mal ver­nünf­ti­ge Argu­men­te hat. Ich will ja gewapp­net sein.

In mei­nen zwan­zi­ger Jah­ren las ich fast jeden femi­nis­ti­schen Arti­kel in der taz, spä­ter setz­te ich mich mit Eli­sa­beth Bad­in­ters Der Kon­flikt , Corin­ne Mai­ers NO Kid. 40 Grün­de, kei­ne Kin­der zu haben (Sezes­si­on 26, 2008) und Die Child­free-Rebel­li­on von Vera Brun­schwei­ger auseinander.

Längst kom­men die Ein­schlä­ge näher: Reg­ret­ting Mother­hood (Es bereu­en, Mut­ter zu sein) der israe­li­schen Sozio­lo­gin Orna Donath tren­de­te dau­er­haft und zog zig Nach­ah­me­rin­nen nach sich:

Nun wur­de es wirk­lich en vogue, nur gaa­anz wider­stre­bend Mut­ter zu sein. Und zu jam­mern über die Ein­bu­ßen an Leib („ich erken­ne mei­ne Brüs­te nicht wie­der“) und See­le („ich habe nicht mal Zeit, mei­ne Fuß­nä­gel zu lackieren!“).

Orna Donaths Essay ließ vie­le Frau­en auf­seuf­zen, die sich durch mut­ter­schaft­li­che Pflich­ten arg ein­ge­schränkt fühl­ten und plötz­lich über­all Dis­kri­mi­nie­run­gen sahen bzw. fühl­ten. Eine Wel­le inter­na­tio­na­len Mut­ter­schmer­zes roll­te an.

Sie hält bis heu­te an. Zuletzt (Febru­ar 2023) hat­te Hei­de Luto­sch bei Matthes & Seitz einen Auf­satz zum „Kin­der­ha­ben“ publi­ziert.

Auf so eine Schei­ße bin ich rein­ge­fal­len? Ja, bin ich.

Mit “Schei­ße” meint sie die Schwan­ger­schaft. Und:

Ich sah mich als Witzfigur,

womit sie ihre Rol­le als Mut­ter beschreibt. Und:

Es ging mir nicht gut. Und wenn ich genau hin­sah, merk­te ich, dass es auch den ande­ren Müt­tern nicht gut­ging. Kei­ner ein­zi­gen Mut­ter, mit der ich in all den Jah­ren zu tun hat­te, ging es wirk­lich gut.

Es fol­gen, wie gewohnt, dut­zen­de Kla­ge­sei­ten über die mie­se Exis­tenz als Mut­ter. Ich den­ke: Sol­che Bücher haben einen enor­men pro­pa­gan­dis­ti­schen Effekt.

Nun, ich selbst hat­te (nein, habe!) sie­ben Kin­der. Und es ging mir in die­sen rund 17 Jah­ren mit Babies und Klein­kin­dern ziem­lich gut. Rück­bli­ckend waren es viel­leicht die schöns­ten Jah­re mei­nes Lebens.

Ich selbst war dabei vom Natu­rell weni­ger der Mama-Typ; als jun­ge Frau war ich weder häus­lich noch baby­ver­rückt, ich konn­te nicht mal kochen oder backen. Es (das Kin­der­krie­gen) war bei mir rei­ne Will­kür, sogar Trotz gegen den Zeit­geist. So eine Art Die-Pflicht-auf-sich-neh­men, gewis­ser­ma­ßen against all odds. Es war zunächst wie ein Pro­jekt, das ich ange­hen wollte.

Zunächst natür­lich Zeu­gungs­lust (damit mei­ne ich, bit­te, etwas Tran­szen­den­ta­les!), dann aber gro­ße Erzie­hungs­lust. Wie schön: Sich in die Pflicht genom­men füh­len! Total und abso­lut ver­ant­wort­lich sein! Jeman­den beglei­ten und prä­gen zu dür­fen! Dasein MÜSSEN! Unbe­dingt und unersetzbar!

Und dann, qua­si gra­tis, unge­mei­ne Lie­bes­auf­wal­lun­gen, die die übli­chen All­tags-Zuta­ten wie Streß und Lan­ge­wei­le (logisch immer mit im Boot als Mut­ter) überwölbten.

Gera­de ges­tern hat­te ich drei Enkel (alle m, alle drei Jah­re alt) bei mir. Ulkig, daß sich die Lie­bes­schü­be wiederholten!

Ich bin eine ziem­lich jun­ge Oma und tat, als wäre es mei­ne eige­ne Brut. Es war ein Toben, Bal­gen, Streu­nen, ein Ent­de­cken und eine ein­zi­ge Freu­de. Was, bit­te, sonst ist denn Lebens­sinn? Unse­re komi­schen Damen von der Anti-Kin­der-Front müs­sen all das ent­beh­ren. Ich möch­te kei­ne ein­zi­ge Net­flix-Staf­fel, kei­nen ein­zi­gen Spa-Besuch eintauschen.

Die Jour­na­lis­tin sag­te heu­te, ihr Text müs­se dann noch „durch die Redak­ti­on“. Bin gespannt.

Und hier noch eine aktu­el­le “Umfra­ge”. Bin unsi­cher, ob knapp 58% „Ja“ ein gutes Zei­chen sind.