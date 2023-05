Mit Rechten reden: Mishima und wir (2)

Eine eng­lisch unter­ti­tel­te Fas­sung kann man gra­tis hier sehen, eine wei­te­re, die den Anspruch hat, eine prä­zi­se­re Über­set­zung zu lie­fern, gegen Bezah­lung auf der Sub­stack-Sei­te von Masa­ki Jinzabu­ro, auf der sich auch etli­che rare Essays von Mishi­ma auf Eng­lisch finden.

Die­se bei­den Unter­ti­tel-Fas­sun­gen wei­chen teil­wei­se stark von­ein­an­der ab. Da mein Japa­nisch ein biß­chen ein­ge­ros­tet ist, und ich Jared Tay­lor nicht behel­li­gen will, kann ich nicht beur­tei­len, wel­che bes­ser ist. Masa­kis Ver­si­on ist detail­ier­ter, aber zuwei­len auch schlicht unver­ständ­lich. Die fol­gen­den Zita­te aus der Dis­kus­si­on habe ich mir aus bei­den Fas­sun­gen zusam­men­ge­bas­telt, mit dem Augen­merk auf größt­mög­li­che Verständlichkeit.

Wir waren ste­hen­ge­blie­ben, als Mishi­ma vor den “Zen­kyo­to” bekräf­tig­te, daß er ille­ga­le Gewalt­an­wen­dung befürworte.

Bereits im Vor­jahr hat­te er im Zuge einer ande­ren Uni­ver­si­täts-Debat­te für Kon­tro­ver­sen gesorgt, als er äußer­te, daß er kein Pro­blem damit hät­te, einen poli­ti­schen Oppo­nen­ten im Rah­men eines Duells Mann gegen Mann zu töten.

Mishi­ma fuhr fort, daß er eben dies mit den Stu­den­ten gemein habe: die Befür­wor­tung von Gewalt, um poli­ti­sche Zie­le zu errei­chen. Hat­ten sie aber auch gemein­sa­me Inter­es­sen? Zumin­dest ansatz­wei­se schien dies der Fall zu sein: So waren auch die (ins­ge­samt frei­lich recht hete­ro­ge­nen) Zen­kyo­to anti­ame­ri­ka­nisch-anti­ka­pi­ta­lis­tisch aus­ge­rich­tet und hat­ten links­na­tio­na­le Ten­den­zen. Mehr noch als vom Mar­xis­mus waren sie vom Exis­ten­zia­lis­mus beeinflußt.

Mishi­ma beton­te sei­ne anti-intel­lek­tua­lis­ti­sche Hal­tung, sei­ne Ver­ach­tung für die­je­ni­gen, die bloß gelehrt und sonst nichts seien:

Ihr und ich, wir sind auf dia­me­tra­len Enden des poli­ti­schen Den­kens gelan­det. Nun ver­hält es sich so, daß die Tat­sa­che, daß die Stär­ken der japa­ni­schen Intel­lek­tu­el­len bis­lang in ihrem Wis­sen und ihren Ideen lagen, und sie allein aus die­sem Grund Macht aus­ge­übt haben, in mir einen unbän­di­gen Haß aus­ge­löst hat. Um ein kon­kre­tes Bei­spiel zu geben: Es gibt vie­le wun­der­ba­re Pro­fes­so­ren, aber ich fand den Anblick der Gesich­ter die­ser Pro­fes­so­ren uner­träg­lich. Viel­leicht, weil ich selbst kein Wis­sen und kei­ne Ideen habe, aber dies war jeden­falls der Geruch, der an der gesam­ten Uni­ver­si­tät Tokyo vorherrschte. Ich bin nicht mit allem ein­ver­stan­den, was die Zen­kyo­to getan haben, aber ich muß die Leis­tung aner­ken­nen, daß ihr einer bestimm­ten Art der intel­lek­tu­el­len Eitel­keit die Nase gebro­chen habt. [Geläch­ter, Klat­schen] Ist nun die­ser Anti-Intel­lek­tua­lis­mus etwas, das von den Gip­feln oder den Nie­de­run­gen des Intel­lekts kommt? [Geläch­ter] Ich weiß es immer noch nicht. [Geläch­ter]

Nach die­ser Eröff­nungs­re­de ergrif­fen die Zen­kyo­to das Wort. Der ers­te Red­ner addres­sier­te den Gela­de­nen ver­se­hent­lich als “Mishi­ma-sen­s­ei” (statt “Mishi­ma-san”, “Meis­ter Mishi­ma”, statt nur “Herr Mishi­ma”), was die Stu­den­ten wie auch ihn selbst laut auf­la­chen ließ. Der Stu­dent beteu­er­te, daß Mishi­ma ange­sichts man­cher Pro­fes­so­ren, die an der Uni her­um­lie­fen, die­se ehren­vol­le Anre­de durch­aus ver­dient hätte.

Eben die­ser Stu­dent taucht nun im Film als 72jähriger Inter­view­part­ner auf:

Ich hat­te unacht­sa­mer­wei­se das Wort “sen­s­ei” benutzt. Sehen Sie, er hat­te auf außer­or­dent­lich höf­li­che Wei­se gespro­chen. Er bedien­te sich kei­ner gro­ben Aus­drucks­wei­se. Und das hat­te mich überrascht.

Mishi­ma hat­te also auf Anhieb geschafft, sich Respekt zu ver­schaf­fen. Sein Charme, sei­ne Elo­quenz, sein Humor und sei­ne Höf­lich­keit hat­ten eine nicht uner­heb­li­che Wir­kung entfaltet.

Die fol­gen­de Dis­kus­si­on beweg­te sich nun auf einem außer­or­dent­lich hohen theo­re­ti­schen und abs­trakt-phi­lo­so­phi­schen Niveau. Die ers­te Fra­ge, ob die Exis­tenz ande­rer Men­schen in sei­nem gewalt­be­für­wor­ten­den Welt­bild über­haupt eine Rol­le spie­le, beant­wor­te­te Mishi­ma unter Beru­fung auf Sart­re (“den ich ver­ab­scheue”) mit einer aus­führ­li­chen Dar­le­gung der Zusam­men­hän­ge zwi­schen Ero­tik und Gewalt, wie er sie sehe.

Ich muß an die­ser Stel­le abkür­zen und zu dem mei­ner Ansicht inter­es­san­tes­ten Schlag­ab­tausch der Debat­te sprin­gen. Ein jun­ger Schau­spie­ler und Avant­gar­de-Thea­ter­re­gis­seur namens Masa­hi­ko Aku­ta, der als gefürch­tets­ter Dis­ku­tant der Zen­kyo­to galt, nahm den Feh­de­hand­schuh auf. Auch er ist noch am Leben und wur­de für den Film interviewt.

Mit sei­ner klei­nen Toch­ter auf den Schul­tern, sei­nem löch­ri­gen, gro­ben Woll­pull­over, sei­ner karier­ten roten Hose und sei­nem kinn­lan­gen, wuchern­den Haar­schopf bil­de­te er habi­tu­ell und optisch einen schar­fen Kon­trast zu sei­nem Oppo­nen­ten. Sein Auf­tre­ten signa­li­sier­te ein Aus­sche­ren aus dem tra­di­tio­nel­len Män­ner­bild, das Mishi­ma so stark betonte.

An Schlag­fer­tig­keit und Selbst­be­wußt­sein war er Mishi­ma eben­bür­tig, und er hat­te mit ihm gemein­sam, daß er sich vor­ran­gig als Künst­ler ver­stand. Ähn­lich wie Mishi­ma strahlt er eine gera­de­zu mili­tan­te Ego­zen­trik aus.

Was nun pas­sier­te, wirkt bei­na­he sur­re­al. So reden also ein links­extre­mer und rechts­extre­mer Künst­ler im Japan des Jah­res 1969 miteinander:

Mishi­ma: Die­ser Tisch zum Bei­spiel ist ein lang­wei­li­ger, schmut­zi­ger, alter Schreib­tisch. Er wur­de an der Uni­ver­si­tät Tokyo von einem bestimm­ten Pro­fes­sor zu einem bestimm­ten Zweck auf­ge­stellt. Ihr alle seid imstan­de, sei­ne Funk­ti­on zu ver­än­dern. Ihr könnt eine Bar­ri­ka­de dar­aus machen. Das hät­te sich der Tisch nie­mals träu­men las­sen, aber plötz­lich ist er eine Bar­ri­ka­de. Damit wird die Funk­ti­on des Tisches ver­än­dert, aber sie hat kei­ner­lei Bezie­hung zu der ursprüng­lich in der Pro­duk­ti­on des Tisches beab­sich­tig­ten Funk­ti­on. Er wird nun zum Kampf benutzt. Das Objekt wird von sei­nen Pro­duk­ti­ons­ver­hält­nis­sen los­ge­löst, und ihr lebt nun alle in einer Ära, in der ihr euch der Objek­te zuerst durch sol­che Objek­te bewußt wer­det. War­um ist das so? Ist nicht auch eure eige­ne Exis­tenz los­ge­löst von den Pro­duk­ti­ons­ver­hält­nis­sen? Und ver­sucht ihr nicht alle, zur Natur als Arbeits­ge­gen­stand an der Basis der Pro­duk­ti­ons­ver­hält­nis­se zu gelan­gen? Ist die­se Bewe­gung nicht der kau­sa­le Impe­tus eurer Gewalt? (…) Aku­ta: In der sin­gu­lä­ren Lebens­form namens Uni­ver­si­tät ist ein Tisch ein Tisch. Aber wenn die Uni­ver­si­tät zer­fällt, ist er kein Tisch mehr oder sonst­was ande­res. (…) Die Revo­lu­ti­on besteht wahr­schein­lich in der Umkehr von Bezie­hun­gen. Das bedeu­tet, daß auf die­se Wei­se zum ers­ten Mal ein Raum ent­ste­hen kann. Im Fal­le eines Schrift­stel­lers müs­sen sei­ne Wör­ter und der Tisch das­sel­be Gewicht haben, ansons­ten sind sie bloß eine Erzäh­lung oder ein Roman. Mishi­ma: Exakt, exakt. Aku­ta: Was bedeu­ten wür­de, daß Sie ver­lo­ren haben. Mishi­ma: Aber ich habe noch nicht verloren! Aku­ta: Mir erscheint es so.

Das war eine ziel­ge­naue Pro­vo­ka­ti­on Masa­hi­kos: Er nahm Mishi­mas wun­des­ten Punkt ins Visier und teil­te ihm mit, daß sei­ne Wor­te nur Wor­te sei­en und kei­ne Aus­wir­kung auf die Rea­li­tät haben würden.

Aku­ta: Als ich sag­te, Sie hät­ten ver­lo­ren, mein­te ich, daß wir die Form, die Sie gewählt haben, nicht als gewalt­sa­men Druck erle­ben. Wir betrach­ten die Form unse­rer Aktio­nen als Inhalt und ihren Inhalt als Form. Das ist zwar kei­ne Revo­lu­ti­on, aber es ist eine Expres­si­on. Der Raum selbst, der Raum, der das Poten­ti­al der Geschich­te selbst ist, kann mög­li­cher­wei­se dort erschei­nen. Dar­um scheint es mir für einen Schrift­stel­ler etwas pein­lich zu sein, an einen Ort wie die­sen zu kom­men und so zu reden. Sie wol­len ein Spiel in Dem­ago­gie ver­wan­deln. Aber ein Mensch, der nicht exis­tie­ren wür­de, wenn es Japan nicht gäbe… Mishi­ma: Das bin ich! [Geläch­ter] Aku­ta: In der Tat. Aber mei­ne Vor­fah­ren fin­den sich kei­nes­falls in Japan. Sie fin­den sich auch nicht irgend­wo anders. Mishi­ma: Aha, soso. Aku­ta: Nicht weil ich zufäl­lig ein Frem­der gewor­den wäre, aber weil mei­ne Umge­bung ein frem­des Land war. Was bedeu­tet, daß wir rei­bungs­los in das 21. Jahr­hun­dert fort­schrei­ten werden.

An die­ser Stel­le läßt der Film den heu­ti­gen, grei­sen Aku­ta zu Wort kom­men, der immer noch eine neu­ro­ti­sche, ner­vö­se Inten­si­tät ausstrahlt:

War­um soll man töten, um die Kul­tur zu ver­tei­di­gen? Inwie­fern sym­bo­li­siert der Kai­ser die Kul­tur? Wenn man die­se bei­den Fra­gen nicht beant­wor­ten kann, bleibt man ein Demagoge. (…) Gedan­ken sind eine befrei­te Zone. Intel­lek­tu­el­le kul­ti­vie­ren schö­ne befrei­te Zonen. Und dar­um fühl­ten wir die Ver­ant­wor­tung, eine sol­che zu kul­ti­vie­ren, und dar­um luden wir Mishi­ma ein. Um eine befrei­te Zone zu schaf­fen, braucht man sowohl alte als auch neue Ideen.

Unter “befrei­ten Zonen” wur­den damals Zonen ver­stan­den, in denen die “revo­lu­tio­nä­ren Kräf­te die Kon­trol­le der Staats­ge­walt auf­ge­ho­ben haben und selbst herr­schen” (Kom­men­tar­text), wie etwa der besetz­te Yasu­da-Hör­saal an der Uni­ver­si­tät Tokyo.

Mishi­ma bohr­te nun nach: Was bleibt von die­sen “Räu­men”, die­sen “befrei­ten Zonen” in der Zeit übrig? Oder spie­le die­se kei­ne Rol­le, auch nicht in dem Sin­ne, daß eine befrei­te Zone der Tak­tik der Revo­lu­ti­on umso bes­ser dient, je län­ger sie andau­ert? Aku­ta ließ sich auf nichts Kon­kre­tes fest­na­geln, und ging zur Sophis­te­rei über:

Mishi­ma: Wol­len Sie sagen, daß es nicht so wich­tig sei, ob der Raum dau­er­haft ist oder nicht? Aku­ta: Es gibt kei­ne Zeit, ist des­halb nicht schon das Kon­zept der Dau­er absurd? Mishi­ma: Es macht also kei­nen essen­ti­el­len, dimen­sio­na­len Unter­schied, ob der Raum drei Minu­ten oder eine Woche oder zehn Tage Bestand hat? Aku­ta: Der Ver­gleich an sich ist absurd. Wenn Sie mich auf­for­dern wür­den, ihre Wer­ke mit zehn­tau­send Jah­ren Zeit zu ver­glei­chen, wäre das nicht Unfug? Mishi­ma: Aber mei­ne Wer­ke sind ein Abschnitt inner­halb einer Zeit­span­ne von zehn­tau­send Jah­ren. Ich zie­le nicht auf den Raum, son­dern auf die Zeit.

Das erin­nert an einen Spruch d’An­nun­zi­os, eines Autors, den Mishi­ma sehr schätz­te und als Vor­bild betrach­te­te: ” E che m’im­por­ta d’es­se­re vin­to nel­lo spa­zio se sono desti­na­to a vin­ce­re nel tem­po?”, “Was macht es schon aus, wenn ich im Raum besiegt wur­de, da ich doch dazu bestimmt bin, in der Zeit zu siegen?”

D’An­nun­zio äußer­te dies nach dem Schei­tern sei­ner Beset­zung von Fiume, wo er eine “befrei­te Zone” nach sei­nen eige­nen poli­ti­schen und ästhe­ti­schen Vor­stel­lun­gen erschaf­fen hat­te. Die ita­lie­ni­sche Mari­ne berei­te­te dem Aben­teu­er, das immer­hin fünf­zehn Mona­te lang ange­dau­ert hat­te, ein Ende – nicht anders als spä­ter die japa­ni­sche Poli­zei der “befrei­ten Zone” der Zen­kyo­to im Yasu­da-Hör­saal. D’An­nun­zio mein­te, daß die “Legen­de”, der “Mythos” sei­nes Frei­staa­tes in der Zeit fort­le­ben wer­de, lan­ge, nach­dem die­ser selbst aus dem Raum der Adria­küs­te ver­schwun­den sei.

Am 25. Novem­ber 1970 soll­te Mishi­ma im Büro des Gene­rals Mas­hi­ta eine tem­po­rä­re “befrei­te Zone” erschaf­fen, die ihm als Büh­ne für ein Hap­pe­ning oder eine Per­for­mance dien­te, die ihn “unsterb­lich” machen soll­te. Der Raum des Büros wur­de gewalt­sam okku­piert und eini­ge sei­ner Gegen­stän­de zweck­ent­frem­det: Tische, Stüh­le und eine Topf­pal­me wur­den benutzt, um die Türen zu blockieren.

Um elf Uhr betra­ten Mishi­ma und vier sei­ner Schild­wäch­ter das Büro Mas­hi­tas; um 12:23 bestä­tig­ten Poli­zei­ärz­te sei­nen Tod durch Hara­ki­ri und Ent­haup­tung. Sei­ne “befrei­te Zone” hat­te nicht ein­mal ein­ein­halb Stun­den ange­dau­ert, aber lan­ge genug, um ihren von Mishi­ma vor­ge­se­he­nen his­to­ri­schen Sinn zu erfüllen.

All dies steckt schon in die­sem schein­bar rein theo­re­ti­schen Wort­wech­sel mit Masa­hi­ko Aku­ta drin­nen. Mishi­ma, der das Thea­ter lieb­te und erheb­li­che pro­fes­sio­nel­le Erfah­rung damit hat­te, begriff das Kon­zept der “befrei­ten Zone” und des ver­frem­de­ten Rau­mes, in dem sich eine unge­ahn­te “Frei­heit” offen­ba­ren kann, sehr gut. Aber im Gegen­satz zu dem Avant­gar­de-Schau­spie­ler Aku­ta, der bei vagen und absicht­lich ungreif­ba­ren Beschwö­run­gen von “Frei­heit” und “Poten­zi­al” blieb, hat­te er eine sehr kla­re Vor­stel­lung davon, wozu er sei­ne Frei­heit, das Objekt sei­nes Kör­pers und den besetz­ten Raum in der Ichi­ga­ya-Kaser­ne ver­wen­den wollte.

Das läßt sei­ne boh­ren­den Fra­gen an Aku­ta in einem ande­ren Licht erschei­nen: Es han­del­te sich nicht um ein bloß sport­li­ches intel­lek­tu­el­les Gefecht, son­dern man kann ver­mu­ten, daß es Mishi­ma dar­in wirk­lich “um etwas ging”, daß er in der Kon­fron­ta­ti­on ernst­haft etwas in Erfah­rung brin­gen woll­te, das auch ihn im Inners­ten beschäftigte.

Ich bin erst bei Minu­te 52 eines dop­pelt so lan­gen Films ange­langt, und muß nun abkür­zen. Dar­um sei noch ein Wort­wech­sel zwi­schen Aku­ta und Mishi­ma zitiert, der sich um die Fra­ge nach der natio­na­len, wir wür­den sagen: “eth­no­kul­tu­rel­len” Iden­ti­tät dreht.

Die­se sah Mishi­ma für Japan im wesent­li­chen im Kai­ser ( Ten­nō) sym­bo­li­siert, weni­ger im Men­schen Hiro­hi­to, der damals aktu­ell die­sen Titel trug, als in der tran­szen­den­ta­len Idee selbst, die er seit Beginn der sech­zi­ger Jah­re zuneh­mend als abso­lu­ten Maß­stab und kri­ti­sches Werk­zeug benutz­te, um die Rea­li­tät des sei­ner Ansicht nach mate­ria­lis­tisch dege­ne­rier­ten Nach­kriegs-Japans zu sezieren.

Ange­spro­chen auf den Kai­ser, ver­blüff­te er die Stu­den­ten mit einer uner­war­te­ten Ant­wort (Zeit­stem­pel im Film 1:10:28):

Ich sage das in vol­lem Ernst: Wenn die Män­ner der Ver­ein­ten Cam­pus-Komi­tees des gemein­sa­mem Kamp­fes die­ses eine Wort “Kai­ser” gesagt hät­ten, als sie sich im Yasu­da-Hör­saal ver­schanz­ten, hät­te ich mich ihnen freu­dig angeschlossen.

Hier­auf brach schal­len­des Geläch­ter aus.

Damit stan­den das Wort Ten­nō und sei­ne Bedeu­tung (oder genau­er gesagt sei­ne Bedeu­tungs­aura) im Raum, und die Dis­ku­tan­ten muß­ten sich mit ihm aus­ein­an­der­set­zen, egal, wie sie nun zu die­ser Pro­vo­ka­ti­on stan­den. Mishi­mas Bot­schaft an die Stu­den­ten war, daß sie alles Recht hät­ten, die der­zei­ti­ge japa­ni­sche Gesell­schaft zu kri­ti­sie­ren – es müs­se aller­dings im Namen des Kai­sers geschehen.

Mishi­ma fuhr fort:

Ich mache kei­ne Scher­ze. Ich habe das immer schon gesagt: Die Prin­zi­pi­en der kai­ser­li­chen Sou­ve­rä­ni­tät und der direk­ten Demo­kra­tie sind prak­tisch iden­tisch. Es han­delt sich gewiß um ziem­lich vage poli­ti­sche Kon­zep­te, aber es gibt eine Sache, die sie mit­ein­an­der gemein haben. Ich wer­de euch sagen, was das ist: Der Traum, daß sich der Wil­le des Vol­kes direkt mit dem Wil­len des Staa­tes ver­bin­det, ohne Ver­mitt­lung durch eine zwi­schen ihnen ste­hen­de Macht­struk­tur. Und weil die­ser Traum nie­mals Rea­li­tät wur­de, sind alle Staats­strei­che vor dem Krieg gescheitert.

Der im Film zu Wort kom­men­de Sozio­lo­ge Eiji Ogu­ma ist der Ansicht, daß das ein­set­zen­de Geläch­ter nicht nur Hohn, son­dern auch Ver­blüf­fung und Irri­ta­ti­on ausdrückte:

Die Stu­den­ten konn­ten dar­über nur lachen. War­um? Ich glau­be, sie waren über­rascht, daß es nicht wirk­lich ärger­lich war, und sie waren froh, daß die Span­nung einen Moment lang nach­ließ und sie etwas zu lachen hat­ten. Es kam so unver­mu­tet, daß sie nicht wuß­ten, wie sie dar­auf reagie­ren sollten.

Aku­ta hat­te bereits signa­li­siert, daß er sich inner­lich von Japan gelöst habe: “Mei­ne Vor­fah­ren fin­den sich kei­nes­falls in Japan.” Er sah natio­na­le Her­kunft, Geschich­te und Tra­di­ti­on als Beschrän­kun­gen, die es zu über­win­den galt, um das eige­ne Selbst zur Ent­fal­tung zu brin­gen. Mishi­ma hin­ge­gen sah dar­in den Rah­men, in dem er sein Schick­sal voll­enden wollte.

Als nun die Fra­ge nach dem Kai­ser auf­ge­wor­fen wur­de, reagier­te Aku­ta gereizt und über­grif­fig. Mishi­mas Reak­ti­on ist bemerkenswert:

Mishi­ma: Wenn ich vom “mensch­li­chen” Kai­ser spre­che, mei­ne ich den Kai­ser als Regen­ten, den Kai­ser als eine Form der Macht. Aku­ta: Ok, ok, aber wor­auf wol­len Sie hinaus? Mishi­ma: Ich möch­te die alte Idee wie­der­be­lebt sehen, daß der Kai­ser ein “leben­di­ger Gott” ist. Aku­ta: Und weil Sie in die­ser Idee Schön­heit erbli­cken, wol­len Sie sich mit ihr vereinigen? Mishi­ma: Ja, ja. Aku­ta: Das ist doch nur eine Art Ona­nis­mus, mit dem Bild und mit sich sel­ber. Das bedeu­tet, daß Sie unfä­hig sind, auf Objek­te zu reagieren. Mishi­ma: Nein, aber wis­sen Sie, die japa­ni­sche Kultur… Aku­ta: Habe ich nicht recht? Heißt das nicht, daß Sie am Ende unfä­hig sein wer­den, über die Beschrän­kun­gen des Japa­nisch­seins hinauszugehen? Mishi­ma: Klar. Aber das muß ich ja gar nicht. Ich bin Japa­ner, ich bin als Japa­ner gebo­ren, ich wer­de als Japa­ner ster­ben, und damit habe ich habe kein Pro­blem. Ich per­sön­lich habe nicht den Wunsch, die­sen Beschrän­kun­gen zu ent­kom­men. Dar­um mag ich aus Ihrer Per­spek­ti­ve bemit­lei­dens­wert erscheinen. Aku­ta: In der Tat! Mishi­ma: Jedoch, inso­fern ich Japa­ner bin… Zwi­schen­ruf: Das ist eine Fantasie! Mishi­ma: … ver­spü­re ich kei­ner­lei Bedürf­nis, irgend­et­was ande­res als ein Japa­ner zu sein. Aku­ta: Japan, hm… wo exis­tie­ren denn Japa­ner als Dinge? Mishi­ma: Gehen Sie doch mal ins Aus­land, und prü­fen Sie, ob Sie sich wirk­lich nicht als Japa­ner füh­len, wenn Sie Eng­lisch spre­chen und die Spra­che mehr oder weni­ger gut beherr­schen ler­nen. Und wenn Sie dann eine Stra­ße ent­lang­ge­hen und ihr Spie­gel­bild in einem Schau­fens­ter sehen, und jeman­den erbli­cken, der einen lan­gen Ober­kör­per [impli­zit wohl: kur­ze Bei­ne] und einen nicht all­zu hohen Nasen­kamm hat, dann wer­den Sie sich fra­gen: “Da läuft ein Japa­ner her­um. Wer ist das?” Na, ver­dammt noch­mal Sie sel­ber natür­lich. Egal, was Sie den­ken, genau das wer­den Sie im Aus­land erleben. Aku­ta: Das ist unmög­lich, es sei denn, man ist ein Ding und kein Mensch. Mishi­ma: Und wie sieht es aus mit der Flucht vor der Nationalität? Aku­ta: Kei­ne Flucht, es gibt gar kei­ne Nationalität. Mishi­ma: Sie haben also kei­ne Natio­na­li­tät. Das ist in Ord­nung. Ich respek­tie­re Sie als frei­en Men­schen. Aber ich habe nun mal eine Natio­na­li­tät und ich bin Japa­ner. Ich glau­be, daß das mein Schick­sal ist. Aku­ta: Das heißt, Sie kapi­tu­lie­ren vor etwas, das eine Art Rela­ti­on ist. Mishi­ma: Ja, ja, ja. Aku­ta: Fol­ge­rich­tig kapi­tu­lie­ren Sie vor der Geschichte? Mishi­ma: Kapi­tu­lie­ren… ich möch­te vor der Geschich­te kapitulieren! Aku­ta: Viel­mehr vor der Tat­sa­che, daß Sie existieren! Mishi­ma: Das macht mir Freu­de! [Geläch­ter]

Schon damals, im Japan des Jah­res 1969, der Gegensatz-“Klassiker”: Für den Lin­ken ist Natio­na­li­tät ein “Kon­strukt”, von dem er sich zu eman­zi­pie­ren trach­tet, für den Rech­ten ist es der schick­sals­haft gege­be­ne Rah­men sei­ner Selbst­ver­wirk­li­chung (ein abge­dro­sche­nes Wort, das aber hier ganz gut paßt.)

Im Rück­blick auf die Debat­te äußert der 73jährige Aku­ta, sein und Mishi­mas Feind sei das “zwei­deu­ti­ge und obs­zö­ne” Japan gewe­sen. Mei­ne bei­den Unter­ti­tel­va­ri­an­ten sagen: “the ambi­guous and obs­ce­ne Japan” bzw. “the inde­fi­ni­te obs­ce­ne Japan”. Wie könn­te man das über­set­zen? Ein bour­geoi­ses Wischi-Waschi-Japan, ohne kla­re ideo­lo­gi­sche Ziel­set­zung oder Iden­ti­tät, per­ver­tiert und vul­gär? Ich bin mir nicht sicher, wie es gemeint ist.

Aku­ta fährt fort:

Mishi­ma sym­pa­thi­sier­te mit unse­ren Idea­len, auch wenn wir Dif­fe­ren­zen hat­ten. Gegen­sei­ti­ge Ges­ten des Respekts sind auch eine Art von Gespräch. Wenn man jeman­den wirk­lich ver­ach­tet, kann man mit ihm kein Gespräch füh­ren. Ich den­ke, das war damals das Ende des Zeit­al­ters, in dem Wor­te eine Macht hat­ten als Mitt­ler zwi­schen den Menschen.

Als der Inter­view­er anmerkt, daß die Stu­den­ten­be­we­gung gemein­hin als geschei­tert betrach­tet wer­de, ant­wor­tet Akuta:

Wen küm­mert das, wie ihr das in eurem Land seht? Das ist nicht in mei­nem Land pas­siert. Ich bin der leben­de Beweis. Ich exis­tie­re in mei­nem Land. Ich exis­tie­re nicht in eurem Land. Ich bin hier, ich atme. Ich bin es, der spricht. Ich ahme nie­man­den nach. Sehen Sie?

Ich muß hier einen Schluß­strich machen, obwohl ich nicht ein­mal ein Drit­tel des Reich­tums die­ses Films aus­ge­schöpft habe, der um Nüch­tern­heit und Objek­ti­vi­tät bemüht ist, und alle Betei­lig­ten mit glei­chem Respekt behandelt.

Die spe­zi­fi­sche Debat­te zwi­schen Links und Rechts, die sein Gegen­stand ist, war trotz der auf­ge­heiz­ten Stim­mung im Land aus ver­schie­de­nen Grün­den mög­lich: weil Mishi­ma und die Zen­kyo­to zumin­dest ein Min­dest­maß an Über­schnei­dun­gen hat­ten, weil sie von bei­den Sei­ten in ehr­li­cher Absicht geführt wur­de, und nicht mit dem Ziel, den ande­ren zur Sau machen oder der Lächer­lich­keit preis­zu­ge­ben, und nicht zuletzt, weil Mishi­ma eben Mishi­ma war.

Im ers­ten Teil des Bei­trags schrieb ich:

Die Grün­dung der Tate­no­kai kos­te­te ihn [Mishi­ma] kei­nen Ver­lags­ver­trag, kei­nen Repu­ta­ti­ons­ver­lust und er wur­de auch nicht von irgend­ei­nem “Ver­fas­sungs­schutz” “beob­ach­tet”.

Nicht nur das: Er hat­te in der Debat­te mit den links­extre­men Stu­den­ten, die ganz Japan in Auf­ruhr und Bür­ger­kriegs­stim­mung ver­setz­ten, ohne mit der Wim­per zu zucken bekannt, daß er poli­ti­sche Gewalt für legi­tim hält und daß er auch ger­ne ein­mal im Duell einen Men­schen töten würde.

Auch das tat sei­nem Ruf und sei­nem lite­ra­ri­schen Erfolg kei­nen Abbruch. Er konn­te wei­ter­hin ohne Pro­ble­me mit sei­ner rechts­ra­di­ka­len Pri­vat­trup­pe auf den Anla­gen der Jiei­tai para­mi­li­tä­ri­sche Übun­gen durch­füh­ren. Ein­ein­halb Jah­re nach der Uni-Debatt­te spa­zier­te er mit einem scharf­ge­schlif­fe­nen anti­ken Samu­rai­schwert und einem Tan­tō-Dolch unkon­trol­liert in das Haupt­quar­tier des japa­ni­schen Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­ums, nahm einen Gene­ral als Gei­sel, rief zu einem Mili­tär­putsch auf und rich­te­te anschlie­ßend ein Blut­bad an, wobei das Blut haupt­säch­lich sein eige­nes war.

Auch wenn gera­de eben der zehn­te Todes­tag von Domi­ni­que Ven­ner war, sol­len die­se Betrach­tun­gen kein Auf­ruf zum Hara­ki­ri oder ähn­li­chem sein. Ich wer­de aller­dings nie­man­den dar­an hin­dern, aus ihnen ein gewis­ses Bedau­ern her­aus­zu­le­sen, in was für ver­gleichs­wei­se geis­tig faden und vor allem fei­gen Zei­ten wir heu­te leben.