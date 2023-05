Mit Rechten reden: Mishima und wir (1)

Die Lek­tü­re des Comics Der letz­te Samu­rai von Feder­i­co Goglio und Mas­si­mi­lia­no Lon­go hat in mir jeden­falls wie­der ein­mal ein mit­tel­schwe­res Mishi­ma-Fie­ber aus­ge­löst. Es befällt mich seit drei Jahr­zehn­ten in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den, und jedes Mal ent­de­cke ich etwas Neues.

Mishi­ma war ein unge­heu­er kom­ple­xer Mensch und ein gro­ßer Künst­ler, mt dem man nie ganz fer­tig wird. (Hier ist mei­ne Bespre­chung des Comics, hier mein Mishi­ma-Por­trät zu sei­nem 50. Todestag).

Zwei exzel­len­te Bücher, die ich bis­lang nicht kann­te, kann ich emp­feh­len: Mishima’s Sword: Tra­vels in Search of a Samu­rai Legend, erschie­nen 2006, ist eine packen­de Spu­ren­su­che des bri­ti­schen Glo­be­trot­ters und Kampf­sport­en­thu­si­as­ten Chris­to­pher Ross, der lan­ge Zeit in Japan gelebt hat. Die Suche nach dem anti­ken Samu­rai­schwert, mit dem Mishi­ma von einem sei­ner “Schild­wäch­ter” ritu­ell ent­haup­tet wur­de, ist Auf­hän­ger einer anek­do­ten­ge­sät­tig­ten Rei­se durch die japa­ni­sche Kul­tur und Geschich­te, die ein erhel­len­des Licht auf das Werk und die fina­le Tat des Autors wirft.

Seit Publi­ka­ti­on die­ses Buches, das immer noch erhält­lich ist, scheint Ross von der Bild­flä­che ver­schwun­den zu sein. Es erschie­nen offen­bar kei­ne wei­te­ren Bücher, und sei­ne Home­page ist schon lan­ge nicht mehr exis­tent. Jeden­falls konn­te ich nicht her­aus­fin­den, was er heu­te treibt.

Das zwei­te Buch ist Mishi­ma, Aes­the­tic Ter­ro­rist: An Intellec­tu­al Por­trait von Andrew Ran­kin aus dem Jahr 2018. Ran­kin hat jahr­zehn­te­lang an einer Mishi­ma-Bio­gra­phie gear­bei­tet, den Plan schließ­lich ver­wor­fen und statt­des­sen die­se sehr dich­te Stu­die ver­faßt, die sich weni­ger mit dem äuße­ren Leben von Hirao­ka Kimi­t­a­ke als mit dem inne­ren Wer­den sei­nes Alter egos, des extre­mis­ti­schen Gesamt­kunst­wer­kes namens “Yukio Mishi­ma”, befaßt.

Ran­kin, der sämt­li­che Zita­te in sei­nem Buch selbst über­setzt hat, bekräf­tigt die her­aus­ra­gen­de Qua­li­tät von Mishi­mas lite­ra­ri­schem Werk. Er zitiert einen japa­ni­schen Pro­fes­sor für eng­li­sche Lite­ra­tur von der Uni­ver­si­tät Tokyo, Hisaa­ki Yama­nou­chi: “Mit sei­ner logi­schen Klar­heit und sei­nem rhe­to­ri­schen Reich­tum ist sein Pro­sa­stil bei wei­tem der her­aus­ra­gends­te der moder­nen japa­ni­schen Literatur.”

Wäh­rend der “Fall” Mishi­ma in der japa­ni­schen Öffent­lich­keit vie­le Jahr­zehn­te lang als eher pein­li­che Ange­le­gen­heit betrach­tet wur­de, erfreut sich der Schrift­stel­ler Mishi­ma einer unge­bro­che­nen Beliebt­heit. Ran­kin berich­tet, daß sich sogar sei­ne weni­ger bedeu­ten­den Roma­ne als “über­ra­schend lang­le­big” erwie­sen haben. Es ver­ge­he kein Monat, in dem nicht irgend­ein Stück von Mishi­ma in Japan auf­ge­führt wer­de. Sei­ne kul­tur­kri­ti­schen Schrif­ten lesen sich heu­te noch zün­den­der und viru­len­ter als vor fünf­zig Jah­ren. Im aka­de­mi­schen Bereich gäbe es gera­de­zu einen Boom an Stu­di­en über Mishima.

Mishi­ma ist in Japan also immer noch quick­le­ben­dig. In Deutsch­land ist sein Werk groß­teils nur mehr anti­qua­risch zu fin­den, und dies zum Teil zu gesal­ze­nen Prei­sen. Immer­hin erschien 2020 erst­ma­lig auf Deutsch sein sati­ri­scher Roman Leben zu ver­kau­fen, der in Japan als zehn­tei­li­ge Mini­se­rie ver­filmt und 2018 aus­ge­strahlt wur­de (hier bestel­len).

Der ver­ant­wort­li­che Schwei­zer Kein & Aber-Ver­lag hat 2022/23 auch zwei älte­re Klas­si­ker von Mishi­ma in Neu­über­set­zun­gen her­aus­ge­bracht: Der gol­de­ne Pavil­lon (frü­her: Der Tem­pel­brand) und Bekennt­nis­se einer Mas­ke (frü­her: Geständ­nis einer Mas­ke). Im Juni die­ses Jah­res soll, eben­falls erst­ma­lig auf Deutsch, sein legen­dä­rer Schlüs­se­l­es­say Son­ne und Stahl im Mit­tel­deut­schen Ver­lag erscheinen.



Eben­falls rela­tiv jun­gen Datums ist auch der japa­ni­sche Doku­men­tar­film Mishi­ma: The Last Deba­te, der 2020 her­aus­kam. Um ihn zu fin­den, muß man ein biß­chen durchs Netz sur­fen, z.B. kann man ihn hier mit eng­li­schen Unter­ti­teln sehen (tut mir leid, ich ver­tre­te eher nicht die Frak­ti­on, die “die Leu­te abholt, wo sie sind”. Hier muß man sich “stre­cken”, statt bücken.)

Es han­delt sich eines der fas­zi­nie­rends­ten Film­do­ku­men­te, die ich je gese­hen habe. Im Zen­trum steht lan­ge ver­schol­le­nes, erst unlängst wie­der­ent­deck­tes Film­ma­te­ri­al einer legen­dä­ren vier­stün­di­gen Debat­te, die Mishi­ma am 13. Mai 1969 am Koma­ba Cam­pus der Uni­ver­si­tät Tokyo mit Stu­den­ten der im Vor­jahr gegrün­de­ten links­ra­di­ka­len Grup­pie­rung “Zen­kyo­to” führ­te. Die­se spiel­te eine füh­ren­de Rol­le bei den Stu­den­ten­re­vol­ten, die zu die­sem Zeit­punkt auch Japan mit enor­mer Hef­tig­keit erschütterten.

Sie stand im Ruf, beson­ders gewalt­tä­tig zu sein. Am 18. Janu­ar kam es zu einem groß­an­ge­leg­ten Poli­zei­ein­satz mit 8500 Poli­zis­ten gegen Zen­kyo­to, die ein Audi­to­ri­um der Uni­ver­si­tät seit Juli besetzt hat­ten. Dies eska­lier­te zu einer regel­rech­ten Schlacht, in der sich die Stu­den­ten mit Molo­tow-Cock­tails wehrten.

Die Debat­te mit Zen­kyo­to taucht auch in Paul Schr­a­d­ers Film A Mishi­ma: A Life in Four Chap­ters (1985) auf. Die Stu­den­ten sind dar­in als brül­len­de, zor­ni­ge Meu­te dar­ge­stellt, Mishi­ma als Qui­chot­te am Ran­de der Lächer­lich­keit, der mit eher lah­men Sprü­chen argu­men­tiert, die aus­ge­buht und ver­lacht wer­den: “Wir alle wol­len Japan bes­ser machen. Wir haben bei­de mit den­sel­ben Kar­ten gespielt. Ich aber habe den Joker: den Kaiser!”

Wer die­se Sze­nen im Kopf hat, wird ver­blüfft sein, wenn er das ori­gi­na­le Mate­ri­al sieht. Aber alles nach der Rei­he: Aus einem Grund, der bis heu­te nicht ganz klar ist, lud Zen­kyo­to Mishi­ma, einen dezi­dier­ten “Reak­tio­när” und poli­ti­schen Anti­po­den zu einem Streit­ge­spräch. Die­ser hat­te am 5. Okto­ber 1968 die “Schild­ge­sell­schaft” (Tate­no­kai) gegrün­det, eine klei­ne, eli­tä­re Pri­vat­mi­liz aus natio­na­lis­ti­schen, kai­ser­treu­en Stu­den­ten, die eige­ne, von Mishi­ma selbst ent­wor­fe­ne Uni­for­men trugen.

Die Links­extre­mis­ten hat­ten also einen (pro­mi­nen­ten) Rechts­extre­mis­ten zur Debat­te her­aus­ge­for­dert. Schon allein die­se Tat­sa­che wirkt im Deutsch­land des Jah­res 2023 äußerst bizarr. Hier­zu­lan­de sind die extre­men Lin­ken bekannt­lich vor­ran­gig damit beschäf­tigt, Rech­te oder auch nur ver­meint­li­che Rech­te aller Art zum Schwei­gen zu brin­gen und von den Uni­ver­si­tä­ten und sons­ti­gen öffent­li­chen Räu­men und Platt­for­men zu ver­trei­ben, not­falls auch mit Ein­schüch­te­rung und Gewalt.

Nun war die poli­ti­sche Lage im Japan der spä­ten sech­zi­ger Jah­re frei­lich eine gänz­lich ande­re als in der heu­ti­gen Bun­des­re­pu­blik. Die extre­me Lin­ke befand sich zu die­sem Zeit­punkt in ech­ter Oppo­si­ti­on zum Estab­lish­ment, das von der Libe­ral­de­mo­kra­ti­schen Par­tei domi­niert wur­de, die seit 1955 nahe­zu unun­ter­bro­chen die Regie­rung stellt. Man kann sich ihre Rol­le ana­log zur Demo­cra­zia Cris­tia­na oder zur CDU in Ita­li­en und Deutsch­land, den bei­den ande­ren besieg­ten Ach­sen­län­dern, vorstellen.

Mishi­ma oppo­nier­te die japa­ni­sche Nach­kriegs­ord­nung von rechts, indem er sich unge­niert zum auto­ri­tä­ren Impe­ria­lis­mus und Mili­ta­ris­mus der Zeit vor 1945 bekann­te. Das war aller­dings, und das ist ein wei­te­rer wich­ti­ger Unter­schied zur heu­ti­gen Bun­des­re­pu­blik, kei­ne Posi­ti­on, die sozia­le Äch­tun­gen und ähn­li­che Druck­mit­tel zur Fol­ge gehabt hät­te. Man “durf­te” im Japan des Jah­res 1969 äußerst rech­te Mei­nun­gen ver­tre­ten, ohne sei­ne Salon­fä­hig­keit zu ver­lie­ren. Und Mishi­ma war nicht nur “salon­fä­hig”, son­dern als Best­sel­ler­au­tor und inter­na­tio­nal berühm­ter Anwär­ter auf den Lite­ra­tur­no­bel­preis gera­de­zu ein “Super­star” des Kulturbetriebs.

Die Grün­dung der Tate­no­kai kos­te­te ihn kei­nen Ver­lags­ver­trag, kei­nen Repu­ta­ti­ons­ver­lust und er wur­de auch nicht von irgend­ei­nem “Ver­fas­sungs­schutz” “beob­ach­tet”. Aller­dings wur­den sei­ne poli­ti­schen Ambi­tio­nen mehr­heit­lich als blo­ßer Spleen eines exzen­tri­schen Selbst­dar­stel­lers mit einem Über­schuß an Phan­ta­sie und Hang zur Thea­tra­lik belä­chelt. Der betont ästhe­ti­sche, “spi­ri­tu­el­le” und “sym­bo­li­sche” Cha­rak­ter sei­ner Tra­di­ti­ons­kom­pa­nie schien Mishi­mas Radi­ka­lis­mus abzu­fe­dern und ihn zu einem unver­bind­li­chen Pri­vat­ver­gnü­gen zu mache. Umso grö­ßer war der Schock des 25. Novem­ber 1970, als aus dem Spiel schließ­lich blu­ti­ger Ernst wurde.

Das bedeu­tet, daß Mishi­mas sozia­ler Sta­tus weit über dem der Stu­den­ten stand. Respekt zeig­ten sie aller­dings zunächst kei­nen. Ein hand­ge­mal­tes Pla­kat vor dem Hör­saal, in dem die Dis­kus­si­on statt­fand, kari­kier­te ihn als “ana­chro­nis­ti­schen, ultra­rech­ten Goril­la”, mit nack­tem Ober­kör­per, Samu­rai­schwert und debi­lem Gesichts­aus­druck ein Gewicht stem­mend, um sei­nen Hals eine Ket­te mit einem Penis samt Hoden­sack. Dane­ben kleb­te ein Foto von Aki­hi­ro Maru­ya­ma (Miwa), einem trans­ves­ti­ti­schen Schau­spie­ler und Sän­ger, von dem die Fama zu wis­sen glaub­te, daß er mit Mishi­ma eine Affä­re hat­te (was wahr­schein­lich stimmt). Er wur­de also als schwu­ler Spin­ner mit Machis­mo-Kom­plex verhöhnt.

Mishi­ma betrat somit ein über­aus feind­se­li­ges Gelän­de, auf dem ihm erwar­tungs­ge­mäß ein erheb­li­ches Maß an Aggres­si­on und Spott ent­ge­gen­schla­gen wür­de. Die Paro­le lau­te­te: “Wir wer­den ihn mit Logik so lan­ge fer­tig­ma­chen, bis er auf dem Podi­um Hara­ki­ri begeht.” Auch phy­si­sche Gewalt war nicht aus­zu­schlie­ßen. Die Poli­zei rich­te­te dem Schrift­stel­ler aus, daß sie sei­ne Sicher­heit nicht gewäh­ren kön­ne. Für den Fall eines tät­li­chen Angriffs schleus­te er ein paar uner­kann­te Schild­wäch­ter in den Saal ein, unter ihnen Mori­ta, der ein Jahr spä­ter mit ihm in den Tod ging.

Um 14:05 stand Mishi­ma allein in der Höh­le des Löwen ein­tau­send Zuhö­rern gegen­über. Er war läs­sig geklei­det, mit einem kurz­är­me­li­gen schwar­zen Hemd mit offe­nem Kra­gen und einer bei­gen Hose, am Arm­ge­lenk eine prot­zi­ge gol­de­ne Uhr, zwi­schen den Fin­gern eine Ziga­ret­te. Sei­ne Eröff­nungs­re­de dau­er­te zehn Minuten.

Das Mate­ri­al zeigt, daß Mishi­ma mit einer beein­dru­cken­den Ruhe und Selbst­si­cher­heit auf­trat. Sei­ne Rede ist voll mit iro­ni­schem und selbst­iro­ni­schem schwar­zen Humor, staub­tro­cken vor­ge­tra­gen. Das Publi­kum unter­bricht ihn nicht, und lacht häu­fig laut auf zu sei­nen Poin­ten, mit denen offen­bar nie­mand gerech­net hat. Mit­un­ter setzt sogar ver­ein­zel­ter spon­ta­ner Applaus ein.

Der Roman­au­tor Kei­i­chi Hira­no (Jahr­gang 1975) kommentiert:

Wor­te, das war die Dis­zi­plin, die er am bes­ten beherrsch­te, in der er ein unleug­ba­rer Meis­ter war. Es war also auch eine Art sport­li­che Her­aus­for­de­rung, der sich Mishi­ma stellte.

Das ers­te, was er tat, war fest­zu­hal­ten, in wel­chen Punk­ten er und die Stu­den­ten über­ein­stimm­ten. Er mach­te deut­lich, daß er nicht zu ihnen spre­chen wür­de, wenn sie Kom­mu­nis­ten wären, da er den Kom­mu­nis­mus als sei­nen abso­lu­ten Gegen­pol und Tod­feind erach­te. Er mach­te aber auch deut­lich, daß ihm die Gewalt­be­reit­schaft von Zen­kyo­to und deren mili­tan­te Hal­tung gegen­über dem Estab­lish­ment gefiel.

Hier ein paar Kost­pro­ben sei­ner Eröff­nungs­re­de (die fol­gen­den Zita­te ent­neh­me ich den Unter­ti­teln, die womög­lich nicht immer ganz akku­rat sind):

Sie woll­ten einen Reak­tio­när auf dem Podi­um haben. Ich neh­me an, daß ich dafür qua­li­fi­ziert bin, denn ich bin in der Tat ein Reak­tio­när. Wie das Sprich­wort sagt: Wenn ein Mann sein Haus ver­läßt, hat er sie­ben Fein­de. Ihr seid mehr als sie­ben, dar­um habe ich mich ent­schlos­sen, zu kommen. (…)

Am Mor­gen des 28. April traf ich einen Mann, der Teil des “Estab­lish­ments” ist [an die­sem Tag fan­den in Tokyo und ande­ren Städ­ten Frie­dens­de­mons­tra­tio­nen statt, in deren Ver­lauf über tau­send Stu­den­ten ver­haf­tet wur­den]. Die­ser “Establishment”-Typ sag­te mir, daß die Demons­tran­ten ver­rückt sei­en. Es sei idio­tisch, auf die­se Wei­se zu pro­tes­tie­ren. Ich will euch nicht schmei­cheln, aber sei­ne Aus­sa­ge miß­fiel mir. Mei­net­we­gen kann er euch in ein Irren­haus schi­cken, wenn es das ist, was er will. Aber es ist einer Regie­rung unwür­dig, wegen einem Hau­fen Ver­rück­ter in Panik zu gera­ten [Geläch­ter].

Ich glau­be nicht, daß irgend­ei­ner von euch ver­rückt ist. Ich kam hier­her mit der Absicht, zu prü­fen, ob Wor­te immer noch eine effek­ti­ve Metho­de der Kom­mu­ni­ka­ti­on sind. Das möch­te ich her­aus­fin­den. Als ich nun am Mor­gen des 28. April die­sem Mann aus dem Estab­lish­ment ins Gesicht sah, erblick­te ich kei­ne Angst in sei­nen Augen [ist hier ein Feh­ler in den Unter­ti­teln?]. Das beein­druck­te mich. Ich begann mich zu fra­gen, wie es wohl sei, auf eurer Sei­te zu stehen. (…)

Ich neh­me an, ihr wollt Angst in den Augen des japa­ni­schen Estab­lish­ments sehen. Ich auch, aber aus einem ande­ren Blick­win­kel. Ich mag kei­ne Men­schen, die sich ihrer Sache all­zu sicher sind. In der Tat gefällt mir auch die fal­sche Bequem­lich­keit nicht, die ich jetzt gera­de ver­spü­re. [Geläch­ter] Ich habe gehört, daß ihr für die­se Ver­an­stal­tung hun­dert Yen Ein­tritt ver­langt habt. Mir gefällt nicht, daß ich euch unbe­ab­sich­tigt beim Fund­rai­sing hel­fe. [Geläch­ter] Das ist mir zu poli­tisch. Da hät­te ich ger­ne einen Anteil für mei­ne Schild­ge­sell­schaft. [Geläch­ter] (…)

Ein Poli­ti­ker der Libe­ral­de­mo­kra­ti­schen Par­tei bat mich neu­lich, eine Peti­ti­on gegen Gewalt zu unterschreiben.[Gelächter. Der­lei aus­ge­rech­net von Mishi­ma zu ver­lan­gen, ist natür­lich sau­ko­misch.] Ich habe noch nie gegen Gewalt pro­tes­tiert, und teil­te ihm daher mit, daß ich ihm nicht behilf­lich sein kön­ne. [Geläch­ter] Rechts oder Links, ich bin nicht gegen Gewalt. (…)

Kate­go­ri­sche Ableh­nung von Gewalt spielt nur der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei in die Hän­de. Das gefällt mir nicht. Als ich sah, wie sich die Libe­ral­de­mo­kra­ten und die Kom­mu­nis­ti­sche Par­tei die Hän­de reich­ten, wuß­te ich, daß etwas Gräß­li­ches gesche­hen war.[Gelächter] [Bei­de Par­tei­en hat­ten sich zusam­men­ge­tan, um die Stu­den­ten­kra­wal­le zu been­den und Frie­den zwi­schen den Lagern zu stif­ten – und genau das miß­fiel Mishima.]

Ange­sichts der Stu­den­ten­un­ru­hen von Tokyo habe ich nie­mals gesagt, daß ich Angst vor Gewalt habe oder der Mei­nung bin, sie soll­te abge­lehnt wer­den. Der­glei­chen wer­den Sie nir­gend­wo in mei­nen Schrif­ten finden. (…)

Die KP und die LPD taten sich zusam­men. Nicht jeder Stu­dent ist ein Auf­ständ­ler, und die Poli­ti­ker sahen eine Mög­lich­keit, das alles zu been­den. Die Poli­ti­ker wis­sen, daß sich die meis­ten Japa­ner nicht um Ideo­lo­gie sche­ren. Sie zie­hen die Ord­nung der Logik und Inte­gri­tät vor. Die Ord­nung ist wich­ti­ger und die Poli­zei hält sie auf­recht. Und so lan­ge die Poli­zei eine ober­fläch­li­che Ord­nung auf­recht erhält, kön­nen sich Lin­ke und Rech­te zusammentun.

Ein Pla­kat an der Tür nennt mich einen “ana­chro­nis­ti­schen Goril­la”. Ich gebe zu, daß ich pri­mi­tiv bin. [Geläch­ter] Der Man­gel an Inte­gri­tät unter den Poli­ti­kern ärgert mich. Ich möch­te, daß die LPD reak­tio­när und die KP gewalt­tä­tig ist. Aber sie trau­en sich nicht. [Geläch­ter] Das ist es, was mich am meis­ten frus­triert. Ich weiß nicht, wel­che eurer Sek­ten ich bekämp­fen muß. Ich weiß nicht, wer mein Feind ist. Mei­ne eige­ne Ideo­lo­gie kann man über­all nach­le­sen, und wenn es so weit ist, muß man eben handeln. (…)