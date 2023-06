Dugins Deutung

“Die west­li­che Zivi­li­sa­ti­on war selbst in der Neu­zeit noch nie so nah an einer direk­ten und offe­nen Ver­kör­pe­rung der Herr­schaft des Anti­christ.” Was ist mit die­ser The­se des rus­si­schen Phi­lo­so­phen Alex­an­der Dugin anzufangen?

Wenn ein Leser unter dem Inter­view mit Peter Feist anmerkt, die­ser Krieg sei nur ein Ablen­kungs­ma­nö­ver, wir soll­ten viel­mehr nach Davos schau­en, dann dort wären der Aus­gang des Krie­ges und das Danach schon beschlos­se­ne Sache, dann muß ich ihm deut­lich wider­spre­chen: Von die­sem Krieg hängt ab, ob es die “Davo­kra­tie” (Renaud Camus) über­haupt noch geben wird.

Da der Wunsch nach einem Ende des Glo­ba­lis­mus der größ­te Wunsch der poli­ti­schen Rech­ten ist, ist die­se sehr leicht damit zu ködern, daß eine Welt­macht exis­tiert, und zwar real­po­li­tisch exis­tiert, die die­sen Wunsch wahr­ma­chen könn­te. Mar­tin Licht­mesz hat hier bereits vor einem Jahr aus­führ­lich aus­ein­an­der­ge­nom­men, wie Dugin die­sen Wunsch “ein­fängt” und ihm sogar unter­stellt, daß er uns “Rechts­po­pu­lis­ten” geschickt zu einer “fünf­ten Kolon­ne Ruß­lands” machen will.

Das Pro­blem, das ich dabei sehe, ist indes, daß Dugin nicht nur “rus­si­sche Pro­pa­gan­da” auf höchs­tem Niveau betreibt oder die glo­ba­lis­mus­kri­ti­sche “Q”- und “Coronakritik”-Welle rei­tet, son­dern daß außer im Den­k­uni­ver­sum des rus­si­schen Thinktanks FKT (“Fonds kon­zep­tu­el­ler Tech­no­lo­gien”) mei­nes Wis­sens kei­ne Theo­rie for­mu­liert wird, die imstan­de ist, die­sen Krieg umfas­send zu deuten.

Ohne umfas­sen­de Deu­tung sind wir dem Tages­ge­sche­hen, das uns die Medi­en­macht bereit­wil­lig vor­deu­tet, hilf­los aus­ge­lie­fert und fal­len Tag für Tag auf neue Manö­ver gigan­ti­scher Psy-Ops her­ein. Dies sei vorangeschickt.

In sei­nem aktu­el­len Essay (hier auf Eng­lisch in gan­zer Län­ge nach­zu­le­sen) geht Alex­an­der Gel­je­witsch Dugin davon aus, das der Krieg bis­her aus­schließ­lich in “den übli­chen Vor­kriegs­be­grif­fen und ‑kon­zep­ten” begrif­fen wor­den ist: als Wider­streit “natio­na­ler Inter­es­sen, wirt­schaft­li­cher Trends oder Ener­gie­po­li­tik, ter­ri­to­ria­ler Strei­tig­kei­ten oder eth­ni­scher Spannungen”.

Es geht ihm zufol­ge eben nicht um die Fra­ge nach dem “völ­ker­rechts­wid­ri­gen Angriffs­krieg” oder dem “hybri­den Krieg des Wes­tens”, die Bünd­nis­zu­ge­hö­rig­keit der Ukrai­ne, rus­si­sches Gas, “Ent­dol­la­ri­sie­rung” und “Deindus­tria­li­sie­rung”, die “Selbst­mord­sank­tio­nen” der EU, einen sla­wi­schen Bru­der­krieg, Faschis­mus, grü­nen Mili­ta­ris­mus oder die Gefahr des Atomkriegs.

Wor­um geht es dann? Dugin greift weit aus:

- Geo­po­li­tik, basie­rend auf der Betrach­tung des töd­li­chen Duells zwi­schen der Zivi­li­sa­ti­on des Mee­res und der Zivi­li­sa­ti­on des Lan­des, das die end­gül­ti­ge Ver­schär­fung des gro­ßen Kon­ti­nen­tal­krie­ges kennzeichnet; - Zivi­li­sa­ti­ons­ana­ly­se – den Kampf der Zivi­li­sa­tio­nen (die moder­ne west­li­che Zivi­li­sa­ti­on bean­sprucht Hege­mo­nie gegen die auf­kom­men­den nicht-west­li­chen alter­na­ti­ven Zivilisationen) - Defi­ni­ti­on der zukünf­ti­gen Archi­tek­tur der Welt­ord­nung – der Wider­spruch zwi­schen einer uni­po­la­ren und einer mul­ti­po­la­ren Welt; - den Höhe­punkt der Welt­ge­schich­te – die End­pha­se des west­li­chen Modells glo­ba­ler Domi­nanz ange­sichts einer grund­le­gen­den Krise; - eine Makro­ana­ly­se der poli­ti­schen Öko­no­mie, die auf der Mani­fes­ta­ti­on des Zusam­men­bruchs des glo­ba­len Kapi­ta­lis­mus aufbaut; - schließ­lich die reli­giö­se Escha­to­lo­gie, die die „letz­ten Tagen“ und die ihnen inne­woh­nen­den Kon­flik­te, Zusam­men­stö­ße und Kata­stro­phen beschreibt, sowie die Phä­no­me­no­lo­gie des Kom­mens des Antichrist. - Alle ande­ren Fak­to­ren – poli­ti­sche, natio­na­le, Energie‑, Ressourcen‑, eth­ni­sche, recht­li­che, diplo­ma­ti­sche usw. – sind zwar wich­tig, aber zweit­ran­gig und unter­ge­ord­net. Zumin­dest erklä­ren oder klä­ren sie nichts Wesentliches.

Das ist mal eine Ansa­ge! Hier­mit läßt sich mei­ner Ansicht nach gedank­lich wei­ter­ar­bei­ten. So kann man den Blick lösen vom täg­li­chen Front­ver­lauf und der Para­de immer neu­er Waf­fen­gat­tun­gen, vom “Info­krieg” und von “der Ener­gie­kri­se”, die in den Main­stream- und Alter­na­tiv­me­di­en inzwi­schen den Voll­sta­tus des Bann-Nar­ra­tivs inne­hat, den vor­her “die Coro­na­kri­se” bean­spru­chen konn­te. Es lohnt sich, län­ge­re Pas­sa­gen zu übersetzen:

“1. Alle Geo­po­li­tik basiert auf der Betrach­tung des ewi­gen Gegen­sat­zes zwi­schen der Zivi­li­sa­ti­on des Mee­res (Thalas­so­kra­tie) und der Zivi­li­sa­ti­on des Lan­des (Tel­lu­ro­kra­tie). Ein anschau­li­cher Aus­druck die­ser Anfän­ge in der Anti­ke waren die Zusam­men­stö­ße zwi­schen dem land­ba­sier­ten Spar­ta und dem hafen­ba­sier­ten Athen, dem land­ba­sier­ten Rom und dem mari­ti­men Kar­tha­go. Die bei­den Zivi­li­sa­tio­nen unter­schei­den sich nicht nur stra­te­gisch und geo­gra­phisch, son­dern auch in ihrer Haupt­aus­rich­tung: Das Land­reich basiert auf hei­li­ger Tra­di­ti­on, Pflicht und hier­ar­chi­scher Ver­ti­ka­li­tät, ange­führt von einem hei­li­gen Kai­ser. Es ist eine Zivi­li­sa­ti­on des Geistes.

See­mäch­te sind Olig­ar­chien, ein Han­dels­sys­tem, das von mate­ri­el­ler und tech­ni­scher Ent­wick­lung domi­niert wird, sie sind im wesent­li­chen Pira­ten­staa­ten, ihre Wer­te und Tra­di­tio­nen sind kon­tin­gent und ver­än­dern sich stän­dig, wie das Meer selbst. Daher ihr inne­rer Fort­schritt, ins­be­son­de­re im mate­ri­el­len Bereich, und umge­kehrt die Bestän­dig­keit ihrer Lebens­wei­se und die Kon­ti­nui­tät der Zivi­li­sa­ti­on des Fest­lan­des, des ewi­gen Rom.

Als die Poli­tik glo­ba­li­siert wur­de und den gesam­ten Glo­bus erober­te, wur­den die bei­den Zivi­li­sa­tio­nen schließ­lich räum­lich ver­kör­pert. Ruß­land und Eura­si­en wur­den zum Kern der Land­zi­vi­li­sa­ti­on, wäh­rend der Pol der Mee­res­zi­vi­li­sa­ti­on in der angel­säch­si­schen Ein­fluß­zo­ne ver­an­kert ist: vom bri­ti­schen Empire über die Ver­ei­nig­ten Staa­ten bis zum NATO-Block. So sieht die Geo­po­li­tik die Geschich­te der letz­ten Jahr­hun­der­te. Das Rus­si­sche Reich, die UdSSR und das moder­ne Ruß­land haben den Staf­fel­stab der land­ge­stütz­ten Zivi­li­sa­ti­on geerbt.

Im geo­po­li­ti­schen Kon­text ist Russ­land das ewi­ge Rom, das Drit­te Rom. Und der moder­ne Wes­ten ist das klas­si­sche Kar­tha­go. (…) Neu in der Geo­po­li­tik ist, daß Ruß­land-Eura­si­en heu­te nicht als allei­ni­ger Ver­tre­ter der Zivi­li­sa­ti­on auf der Erde auf­tre­ten kann. Daher das Kon­zept eines ver­teil­ten Kern­lan­des. Unter den neu­en Bedin­gun­gen ent­wi­ckeln sich nicht nur Rußand, son­dern auch Chi­na, Indi­en, die isla­mi­sche Welt, Afri­ka und Latein­ame­ri­ka zu Polen der Zivi­li­sa­ti­on der Erde. Dar­über hin­aus könn­ten unter der Annah­me des Zusam­men­bruchs der Mee­res­zi­vi­li­sa­ti­on die west­li­chen „Groß­räu­me“ – Euro­pa und Ame­ri­ka selbst – zu ent­spre­chen­den „Kern­ge­bie­ten“ wer­den. In den USA wird dies von Trump und den Repu­bli­ka­nern, die es gezielt auf die roten und Bin­nen­staa­ten des Kon­ti­nents abge­se­hen haben, fast offen gewollt. In Euro­pa ten­die­ren Popu­lis­ten und Befür­wor­ter des Kon­zepts der „Fes­tung Euro­pa“ intui­tiv zu einem sol­chen Szenario.

2. Bis zu einem gewis­sen Grad wur­den alle Gesell­schaf­ten von der moder­nen west­li­chen Zivi­li­sa­ti­on beein­flußt. Dazu gehört auch unser eige­nes Land, in dem seit den 1990er Jah­ren ein west­li­cher libe­ra­ler Ansatz vor­herrscht. Wir haben den Libe­ra­lis­mus und die Post­mo­der­ne als eine Art Betriebs­sys­tem über­nom­men und konn­ten sie in 23 Jah­ren unter Putins sou­ve­rä­nem Kurs trotz­dem nicht loswerden.

Aber heu­te hat der direk­te geo­po­li­ti­sche Kon­flikt mit der NATO und dem kol­lek­ti­ven Wes­ten sogar die­se zivi­le Kon­fron­ta­ti­on ver­schärft. Daher Putins Appell an tra­di­tio­nel­le Wer­te, die Ableh­nung von Libe­ra­lis­mus, Geschlech­ter­po­li­tik usw. Obwohl unse­re Gesell­schaft und die herr­schen­de Eli­te dies noch nicht voll­stän­dig ver­stan­den haben, han­delt es sich bei der Ope­ra­ti­on um eine direk­te Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen zwei Zivi­li­sa­tio­nen: dem libe­ra­len, glo­ba­lis­ti­schen, post­mo­der­nen Wes­ten und der tra­di­tio­nel­len Gesell­schaft, ver­tre­ten durch Ruß­land und die­je­ni­gen, die zumin­dest eine gewis­se Distanz zum Wes­ten wahren.

3. Die letz­ten fünf Jahr­hun­der­te der west­li­chen Zivi­li­sa­ti­on sind die Geschich­te des Kamp­fes der Moder­ne gegen die Tra­di­ti­on, des Men­schen gegen Gott, des Ato­mis­mus gegen die Ganz­heit. In gewis­ser Wei­se ist es eine Geschich­te des Kamp­fes zwi­schen West und Ost, da der moder­ne Wes­ten zur Ver­kör­pe­rung des „Fort­schritts“ gewor­den ist, wäh­rend der Rest der Welt, ins­be­son­de­re der Osten, als Ter­ri­to­ri­um der Tra­di­ti­on, des Hei­li­gen, wahr­ge­nom­men wur­de Lebens­wei­se bewahrt. (…) Der moder­ne west­li­che libe­ra­le Glo­ba­lis­mus, die atlan­ti­sche Zivi­li­sa­ti­on selbst, ihre geo­po­li­ti­sche und geo­stra­te­gi­sche Platt­form in Form der NATO und letzt­end­lich die uni­po­la­re Welt­ord­nung selbst sind der Höhe­punkt des his­to­ri­schen „Fort­schritts“, wie er von der west­li­chen Zivi­li­sa­ti­on selbst ent­schlüs­selt wird.

Genau die­se Art von „Fort­schritt“ wird durch die SMO in Fra­ge gestellt. Wenn wir vor dem Höhe­punkt der his­to­ri­schen Bewe­gung des Wes­tens in Rich­tung die­ses vor 500 Jah­ren skiz­zier­ten und nun fast erreich­ten Ziels ste­hen, dann wird unser Sieg in der SMO – nicht mehr und nicht weni­ger – eine dra­ma­ti­sche Ver­än­de­rung im gesam­ten Ver­lauf der Welt­ge­schich­te bedeu­ten: Der Wes­ten war auf dem Weg zu sei­nem Ziel, und im letz­ten Sta­di­um behin­der­te Ruß­land die­se his­to­ri­sche Mis­si­on, ver­wan­del­te den vom Wes­ten ver­stan­de­nen Uni­ver­sa­lis­mus des „Fort­schritts“ in ein loka­les pri­va­tes regio­na­les Phä­no­men, beraub­te den Wes­ten sei­nes Rechts, die Mensch­heit zu ver­tre­ten. Das ist es, wor­um es geht und was heu­te in den Schüt­zen­grä­ben der SMO ent­schie­den wird.

4. Wenn wir jedoch von der libe­ra­len Fort­schritts­ideo­lo­gie abs­tra­hie­ren und uns der reli­giö­sen Welt­an­schau­ung zuwen­den, ergibt sich ein völ­lig ande­res Bild. Das Chris­ten­tum wie auch ande­re Reli­gio­nen betrach­ten die Welt­ge­schich­te als einen Rück­schritt, als eine Abkehr vom Para­dies. Auch nach dem Kom­men Chris­ti und dem Tri­umph der Welt­kir­che muß eine Zeit des Abfalls, eine Zeit gro­ßen Lei­dens und das Kom­men des Anti­christ, des Soh­nes des Ver­der­bens, kommen.

Dies wird zwangs­läu­fig gesche­hen, aber die Gläu­bi­gen sind auf­ge­ru­fen, für ihre Wahr­heit ein­zu­ste­hen, der Kir­che und Gott treu zu blei­ben und sich auch unter die­sen äußerst schwie­ri­gen Bedin­gun­gen dem Anti­christ zu widersetzen. (…)

Dadurch erhal­ten wir eine wei­te­re Dimen­si­on der Ope­ra­ti­on. Der Prä­si­dent Ruß­lands, der Außen­mi­nis­ter, der Sekre­tär des Sicher­heits­rats, der Chef des SVR und ande­re hoch­ran­gi­ge Beam­te Ruß­lands, die doch wohl weit ent­fernt von jeg­li­cher Mys­tik sind, spre­chen zuneh­mend direkt dar­über. (…) Dies­mal han­delt es sich nicht um eine Meta­pher. Die west­li­che Zivi­li­sa­ti­on war selbst in der Neu­zeit noch nie so nah an einer direk­ten und offe­nen Ver­kör­pe­rung der Herr­schaft des Antichrist. (…)

Die SMO ist der Beginn des escha­to­lo­gi­schen Kamp­fes zwi­schen der hei­li­gen Tra­di­ti­on und der moder­nen Welt, der gera­de in der Form der libe­ra­len Ideo­lo­gie und der glo­ba­lis­ti­schen Poli­tik sei­nen fins­ters­ten, gif­tigs­ten und radi­kals­ten Aus­druck erreicht hat. Aus die­sem Grund spre­chen wir zuneh­mend vom Amar­ged­don, der letz­ten ent­schei­den­den Schlacht zwi­schen den Armeen Got­tes und Satans.”

– – –

Soweit Dugin. Dabei, die­sen Krieg nicht län­ger nur als “Ruß­land gegen die Ukrai­ne” oder, schon gewag­ter weil main­stream­wid­ri­ger, “NATO gegen Ruß­land” zu ver­ste­hen, son­dern weit dar­über hin­aus­zu­ge­hen, hilft er uns.

Sei­ne Theo­rie ist ein­sei­tig, sogar extrem ein­sei­tig. Die “hin­rei­chend all­ge­mei­ne Theo­rie der “Steue­rung” des FKT ist eben­falls ein­sei­tig. Dugin kommt aus der rus­si­schen Ortho­do­xie (der evan­ge­li­ka­le Dugin-Bio­graph James Hei­ser weist auch auf den okkul­tis­ti­schen Jusch­in­skij-Kreis hin, dem Dugin ange­hör­te und auf sei­ne mar­xis­ti­schen Stu­di­en), der FKT kommt aus dem rus­si­schen Bol­sche­wis­mus und der Kyber­ne­tik. Bei­de Wur­zeln sind uns als Deut­schen wesens­fremd, und wenn dann auch noch geis­ti­ge Kräf­te auf­ge­ru­fen wer­den, die dem Rus­sen­tum hel­fen, sich zu erhe­ben, kann uns schwindeln.

Da wir aber kei­ne eige­ne poli­ti­sche Theo­rie haben, geschwei­ge denn einen poli­ti­schen Mythos (außer dem ster­ben­den Schein­my­thos der “west­li­chen Wer­te” und der “Demo­kra­tie”), kön­nen wir uns ganz nüch­tern an Dug­ins Bestands­auf­nah­me hal­ten. Von sei­nem Mythos vom rus­si­schen ” katé­chōn” wer­den wir als Deut­sche nicht gefes­selt, er berührt kei­ne see­li­sche Sai­te. Das kann von Vor­teil sein. Wir kön­nen dann näm­lich mit Dugin als Theo­re­ti­ker auf das Niveau klet­tern, die Din­ge geo­po­li­tisch, zivi­li­sa­ti­ons­ana­ly­tisch, welt­ge­schicht­lich, makro­öko­no­misch und, ja, auch escha­to­lo­gisch zu beobachten.

Führt letz­te­re Beob­ach­tungs­ebe­ne nicht in die Irre und “trig­gert” just die Emo­tio­nen, die Licht­mesz an Dugin so abstoßen?

In unse­rem Brief­wech­sel­buch hat Mar­tin Bark­hoff mir geschrieben:

In den Zei­ten, die das Chris­ten­tum ernst­nah­men, war die per­sön­li­che Vor­be­rei­tung auf den Auf­tritt des Ersatz­chris­tus immer von Wich­tig­keit. Es tritt eben der gro­ße Wider­sa­cher nicht nur in der eige­nen See­le auf, und man muß da mit ihm fer­tig­wer­den, nein, er wird auch als Geschichts­macht auftreten.

Bark­hoff deu­tet den “Auf­hal­ter”, den ” katé­chōn” als den Geist, die Wesen­heit des Deutsch­tums – jetzt, da klar wird, wer abtre­ten muß von der Welt­büh­ne, erscheint ihm das immer deut­li­cher im gram­ma­ti­schen Per­fekt, daß die Deut­schen es gewe­sen sind. Es muß der Anti­christ kom­men, nichts hält ihn mehr auf, auch nicht Ruß­land, er wird in die Geschich­te eintreten.

Aber – und hier wird Dug­ins Escha­to­lo­gie theo­lo­gisch pro­ble­ma­tisch und wen­det sich ins Macht­po­li­ti­sche, dient sich also womög­lich eben­je­nen Wider­sa­cher­kräf­ten an, denen er eigent­lich ent­ge­gen­tre­ten will – “Ihr wis­set weder Tag noch Stun­de, in wel­cher des Men­schen Sohn kom­men wird” (Mt 25, 13).

Escha­to­lo­gi­sches Den­ken muß aus­hal­ten, weder Tag noch Stun­de zu wis­sen, also auch die jewei­li­ge Jetzt­zeit trotz aller sich dem Begeh­rungs­ver­mö­gen noch so stark auf­drän­gen­den Anzei­chen nie­mals mit der Ver­hei­ßung der End­zeit kurz­zu­schlie­ßen. “So las­set uns nun nicht schla­fen wie die andern, son­dern las­set uns wachen und nüch­tern sein.” (1. Thess 5, 6)