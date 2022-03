Dugins “Das Große Erwachen gegen den Great Reset” (1)

Zunächst nur einen indi­rek­ten. Nach zwei Jah­ren Dau­er­be­schuß wur­de “Coro­na” durch ein neu­es Angst­nar­ra­tiv aus den Schlag­zei­len gedrängt. Die Pres­se und die von ihr kon­di­tio­nier­ten Mas­sen set­zen ihren Ent­hem­mungs­mo­dus naht­los fort. Das Feind­bild “Impf­geg­ner” und “Quer­den­ker” wur­de durch das Feind­bild “Rus­se” oder “Put­in­ver­ste­her” ersetzt.

Hier gibt es natur­ge­mäß gro­ße Über­schnei­dun­gen, der Spal­tungs­for­mel fol­gend, die Som­mer­feld und ich in Mit Lin­ken leben auf­ge­stellt haben: Der Vek­tor Vertrauen/Mißtrauen in die Main­stream­m­edi­en hat hier unse­rer Ansicht nach mehr Gewicht, als genu­in “lin­ke” oder “rech­te” Über­zeu­gun­gen. Wer sich von der Pres­se über Coro­na belo­gen fühlt, wird ihr in der Regel auch nicht glau­ben, was sie über Putin und die Ukrai­ne schreibt.

In unse­rem Buch nann­ten wir eini­ge mar­kan­te Sta­tio­nen, die für vie­le Men­schen zur Abkop­pe­lung aus dem Main­stream führ­ten, weil sie die Bericht­erstat­tung als ver­zer­rend, mani­pu­la­tiv oder ten­den­zi­ös emp­fan­den: “9/11”, Tra­vyon Martin/BLM 2012, die Mai­dan-Krim­kri­se 2014, Pegi­da 2014/15, die Flücht­lings­kri­se 2015, die Coro­na­vi­rus­kri­se seit 2020. Jedes Mal haben wir ein kom­pli­zier­tes und explo­si­ves Gemisch aus Lüge, Wahr­heit, Wert­ur­tei­len und Emo­tio­na­li­sie­rung vor uns.

Wider­spruch gegen das gän­gi­ge Ukrai­ne-Russ­land-Nar­ra­tiv wird immer schwie­ri­ger, da man nun in Gefahr läuft, der Recht­fer­ti­gung eines “Angriffs­krie­ges” und damit der Unmensch­lich­keit und Empa­thie­lo­sig­keit bezich­tigt zu wer­den (letz­te­rer Vor­wurf schirmt prak­tisch alle poli­ti­schen Agen­den im Wes­ten vor Kri­tik ab, von der Flücht­lings­po­li­tik bis zur Mas­sen­imp­fungs­kam­pa­gne). Putin ist nun der aktu­el­le “neue Hit­ler”, also das abso­lut Böse. Eine ähn­li­che Situa­ti­on hat­ten wir auf einer nied­ri­ge­ren Zünd­stu­fe bereits 2014 im Zuge der Krim-Annektion.

Jedes­mal, wenn das Feind­bild Ruß­land an der Tages­ord­nung steht, wird der rus­si­sche Phi­lo­soph Alex­an­der Dugin als Buh­mann und ver­meint­li­cher ideo­lo­gi­scher Ein­flüs­te­rer Putins aus dem Gru­sel­ka­bi­nett geholt – aktu­el­le Bei­spie­le gibt es etwa hier, hier, hier, hier. 2014 habe ich mich mit die­sem Fabel­tier aus dem Osten kri­tisch aus­ein­an­der­ge­setzt, sie­he hier und hier.

Kurz gesagt dreht sich Dugins Den­ken um eine radi­ka­le Moder­ne- und Libe­ra­lis­mus­kri­tik, in der Ruß­land die Rol­le einer katechon­ti­schen Groß­raum­macht zukommt, die nicht nur als geo­po­li­ti­scher, son­dern auch als ideo­lo­gi­scher Wider­sa­cher und Anti­po­de zum “Wes­ten” auf­tritt. Es han­delt sich um eine Art “Reichs­ideo­lo­gie” mit mythi­sie­ren­den und escha­to­lo­gi­schen Zügen. Dugins Mis­si­on scheint dabei zu sein, die euro­päi­sche Rech­te zu pro-rus­si­schen und pro-chi­ne­si­schen Hal­tun­gen zu ver­füh­ren, und aus ihr tat­säch­lich eine Art “fünf­te Kolon­ne” zu machen.

Ich nann­te den rus­si­schen Phi­lo­so­phen damals den “Sla­voj Žižek der Rech­ten”, Thors­ten Hinz bezeich­ne­te sein Buch Die vier­te poli­ti­sche Theo­rie als “kru­de Mischung aus Apo­ka­lyp­tik, Escha­to­lo­gie, Dezisio­nis­mus und Anarchismus.”

Ich mahn­te zur Vor­sicht, da Dugin dafür bekannt ist, daß er “nach innen” oft ein ande­res Gesicht zeigt als nach außen. Sei­ne För­de­rung von rech­ten, sys­tem­kri­ti­schen Grup­pie­run­gen in der west­li­chen Welt kann auch als Zer­set­zungs­stra­te­gie gedeu­tet wer­den, etwa so, wie die Sowjet­uni­on frü­her lin­ke und sowjet­freund­li­che Grup­pen förderte:

Unterm Strich klingt das alles eher nach einem rus­sisch-impe­ria­lis­ti­schen “cant”, und Ruß­land wird Schwie­rig­kei­ten haben, ihn gegen­über den Völ­kern, über die es die Hege­mo­ni­al­macht bean­sprucht, glaub­haft zu ver­tre­ten. Schon gegen­über der Ruß­land so ver­wand­ten und nahe­ste­hen­den Ukrai­ne scheint dies zum Schei­tern ver­ur­teilt zu sein. Dugins Kri­tik des ame­ri­ka­ni­schen Impe­ria­lis­mus und west­li­chen Libe­ra­lis­mus ist bestechend; was er die­sen Mäch­ten ideo­lo­gisch ent­ge­gen­zu­set­zen hat, wirkt aber weit­ge­hend “gebas­telt” und konstruiert.

Damals (2014) gab Dugin dem Spie­gel ein viel­be­ach­te­tes Inter­view (“Jeder West­ler ist ein Ras­sist”), in dem er sich zu Aus­sa­gen wie die­sen verstieg:

SPIEGEL: Sie sagen: „Es gibt kei­ne Kri­ti­ker des Put­in­schen Kur­ses mehr. Und wenn es sie gibt, dann sind das psy­chisch Kran­ke, und man muss sie ärzt­li­cher Über­wa­chung über­ge­ben. Putin ist alles, Putin ist uner­setz­bar.“ Ist das wirk­lich von Ihnen? Dugin: Ja. SPIEGEL: Psy­chisch krank? Dugin: Die­je­ni­gen, die Putin angrei­fen, grei­fen die Mehr­heit an. Das ist psy­chisch anor­mal, ein Abwei­chen von der Norm. Muss man Normab­wei­chun­gen dul­den? Man muss. Muss man Anor­ma­li­tät zur Norm machen? Nein. Des­we­gen sind Leu­te, die Putin nicht unter­stüt­zen, psy­chisch nicht nor­mal. Aber psy­chisch Kran­ke haben ein Recht auf Hei­lung, auf Unterstützung.

Spie­gel­ver­kehrt ver­su­chen heu­te man­che Leuch­ten im Wes­ten, Putins Angriff auf die Ukrai­ne mit “Nar­ziss­mus” und “Geis­tes­krank­heit” zu erklä­ren. Jeden­falls kann ich mein dama­li­ges Urteil über Dugin nur wiederholen:

Wer so spricht, hat sich jeder intel­lek­tu­el­len und geis­ti­gen Red­lich­keit bege­ben. Er ist nur mehr ein Dem­ago­ge und Pro­pa­gan­dist der Macht. Allein, wie hier mit Begrif­fen wie “Mehr­heit” und “Norm” han­tiert wird, ist schlicht­weg nie­der­träch­tig. Und die Metho­de, mit Dis­si­den­ten psych­ia­trisch fer­tig zu wer­den, hat er sich wohl aus der Sta­lin-Zeit abgeschaut

Dugin hat nun auch ver­sucht, den “Gre­at Reset” in sei­ne gro­ße Geschichts­er­zäh­lung ein­zu­span­nen. “Der Glo­ba­lis­mus tritt in sei­ne tota­li­tä­re Pha­se ein”, schreibt er in dem Ende 2021 auf Deutsch und Eng­lisch publi­zier­ten Büch­lein Das Gro­ße Erwa­chen gegen den Gre­at Reset, und das wer­de auch geo­po­li­ti­sche Fol­gen haben:

Dies macht den Aus­bruch neu­er Krie­ge wahr­schein­li­cher denn je, ein erhöh­tes Risi­ko für den Ein­tritt des Drit­ten Welt­kriegs mit eingeschlossen.

Die “Geo­po­li­tik des “Gre­at Resets”, ange­führt von den USA unter Joe Biden, habe näm­lich fol­gen­de Schwer­punk­te: Inten­si­vie­rung der Kon­fron­ta­ti­on mit dem Iran und Chi­na, Stär­kung der NATO, “Aus­wei­tung der US-Prä­senz im Nahen Osten und Zen­tral­asi­en, “der Haupt­fo­kus muß jedoch auf dem Kampf gegen Russ­land liegen”.

Aus rus­sí­scher Sicht waren es die NATO und der Wes­ten, die den lau­fen­den Krieg pro­vo­ziert haben, indem sie die Ukrai­ne als anti­rus­si­schen Keil auf­ge­rüs­tet haben. Bei­de Sei­ten, USA wie Ruß­land, stim­men dar­in über­ein, daß die Ukrai­ne von höchs­ter geo­po­li­ti­scher Bedeu­tung ist, was die Herr­schaft über das “Herz­land” der “Welt­in­sel” betrifft.

Die west­li­chen Staa­ten spre­chen und ver­hal­ten sich dabei bereits jetzt so, als ob sie im Krieg mit Ruß­land wären. Es wer­den mas­si­ve, noch nie dage­we­se­ne Wirt­schafts­sank­tio­nen ver­hängt. In den Medi­en ist die Rede von einem “Exo­dus der glo­ba­len Wirt­schaft”. Big Tech hat sich dem Boy­kott ange­schlos­sen, wäh­rend Ruß­land den Inter­net­zu­gang zu You­tube, Face­book und Twit­ter abblockt. Der äußers­te Flucht­punkt der lau­fen­den Eska­la­ti­on wäre eine mili­tä­ri­sche Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen NATO und Ruß­land auf ukra­ni­schem Ter­ri­to­ri­um, womit der Drit­te Welt­krieg ange­bro­chen wäre.

Wie hängt die geo­stra­te­gi­sche Poli­tik des Wes­tens, die nun tat­säch­lich zum Krieg geführt hat, laut Dugin mit dem “Gre­at Reset” zusam­men? Einer­seits durch die Ver­knüp­fung von “Umwelt­pro­jek­ten und tech­ni­schen Neue­run­gen, zual­ler­erst die Ein­füh­rung der künst­li­chen Intel­li­genz und Robo­tik” mit dem “Anstieg eine aggres­si­ven Mili­ta­ris­mus”, ande­rer­seits durch weit­rei­chen­de geis­tes­ge­schicht­li­che Lini­en, die er in sei­ner Schrift Das gro­ße Erwa­chen gegen den Gre­at Reset zu skiz­zie­ren versucht.

Das Buch besteht aus einem fünf­zigsei­ti­gen Haup­teil, einem “Mani­fest”, das erst­ma­lig am 3. März 2021 in rus­si­scher und am 21. März 2021 in deut­scher Spra­che erschie­nen ist, sowie sechs zusätz­li­chen kür­ze­ren Tex­ten, die zwi­schen Janu­ar und Sep­tem­ber 2021 ver­faßt wurden.

Schon das Arti­kel­bild des Mani­fests zeigt, daß Dugin hier offen­bar ver­sucht, an man­che Vor­stel­lun­gen inner­halb der Coro­na-Wider­stands­be­we­gung im Wes­ten anzu­do­cken (auf Eng­lisch nennt man das “co-opting”). Die Pro­fi­le von Bill Gates und Geor­ge Soros erschei­nen neben einem sche­ma­ti­schen “kyber­ne­ti­schen” Men­schen­kopf, vor ihnen der blaue Erd­ball, auf dem die Lich­ter der indus­tria­li­sier­ten Welt blinken.

Den Begriff des “Gro­ßen Erwa­chens” (Gre­at Awa­ke­n­ing) hat Dugin dabei aus dem Schlag­wort-Arse­nal der QAnon-Bewe­gung über­nom­men, die er als zwar etwas bizar­ren, aber “authen­ti­schen” Auf­stand der Mas­sen gegen den Glo­ba­lis­mus deutet.

Und schon an die­sem Punkt regen sich Ein­wän­de. QAnon ist als “Nar­ren­saum” des Trumpis­mus ein Phä­no­men des “alten” Popu­lis­mus, der in ers­ter Linie eine Reak­ti­on auf die Ein­wan­de­rungs- und Bevöl­ke­rungs­po­li­tik der west­li­chen Län­der war. “Q” war ein angeb­li­cher anony­mer Whist­leb­lower aus dem Inners­ten des Tie­fen­staa­tes, der über das Inter­net kryp­ti­sche Bot­schaf­ten ver­brei­te­te, die eine unmit­tel­bar bevor­ste­hen­de apo­ka­lyp­ti­sche Abrech­nung mit dem glo­ba­lis­ti­schen “Sumpf” ver­spra­chen, in dem sich buch­stäb­li­che Sata­nis­ten, Kin­der­schän­der, Trans­hu­ma­nis­ten und ande­re fins­te­re Gestal­ten tummelten.

Die Kern­bot­schaft von “Q” lau­te­te :“Trust the Plan”, “Ver­trau dem Plan”, also der unend­li­chen Gewitz­heit von Donald Trump, der schon sämt­li­che Schach­zü­ge des bösen Geg­ners vor­aus­ge­dacht hat­te und einen siche­ren Sieg errin­gen wer­de. “Q” lie­fer­te eine Art men­ta­les Opi­um, das die Anhän­ger Trumps über sein äußerst erra­ti­sches Ver­hal­ten hin­weg­täu­schen und bei der Stan­ge hal­ten soll­te. Er wur­de zum unfehl­ba­ren, genia­li­schen Halb­gott hochgememt.

“Q” füt­ter­te die Gläu­bi­gen mit einem Misch­masch aus Zutref­fen­dem und Fan­tas­ti­schem, wobei das eine naht­los in das ande­re über­ging. Gleich­zei­tig ermun­ter­te es sie zur Pas­si­vi­tät (Trump und sei­ne Ver­bün­de­ten im “tie­fen Staat” wür­den schon alles in Ord­nung brin­gen), und wenn sie han­del­ten, dann ging das in der Regel hef­tig die Hose.

Typisch für die idea­lis­ti­schen Tröp­fe, die die­sen Mär­chen, die wohl irgend­wann zum Selbst­läu­fer wur­den, auf den Leim gin­gen, ist etwa der “Q‑Schamane” Jake Ange­li, der zum iko­ni­schen “Gesicht” des soge­nann­ten “Kapi­tol-Sturms” wur­de, und der für sei­ne Ese­lei eine dra­ko­ni­sche Gefäng­nis­stra­fe kassierte.

Die nahe­lie­gends­te Ver­mu­tung ist, daß es sich bei “Q” um eine Psy-Op zur bewuß­ten Irre­füh­rung der Trump-Anhän­ger han­del­te. Die Initia­tio­ren kön­nen aus dem Trump-Umfeld selbst stam­men, es könn­te sich aber auch um eine Geheim­dienst-Ope­ra­ti­on zur Kon­trol­le und Irre­füh­rung der Oppo­si­ti­on han­deln, die sich dadurch ja auch reich­lich lächer­lich gemacht hat. Dugin scheint jedoch Q für eine “spon­ta­ne” und “ech­te” Gras­wur­zel-Bewe­gung zu hal­ten, was ich ihm offen­ge­stan­den nicht abkaufe.

Jeden­falls fie­len die “Q‑Drops” auf frucht­ba­ren Boden und akti­vier­ten mes­sia­ni­sche Erlö­sungs­phan­ta­sien, die sich teil­wei­se ins Irr­sin­ni­ge und Skur­ri­le stei­ger­ten, und auch in Deutsch­land ihr all­zugläu­bi­ges Publi­kum fan­den. Die psy­chi­sche Dis­po­si­ti­on und Auf­nah­me­be­reit­schaft für die Bot­schaft von Q war also zwei­fel­los in erheb­li­chem Maße vorhanden.

Ich deu­te sie als psy­cho­lo­gi­sche Reak­ti­on auf den Zer­fall der “Wahr­heits­sys­te­me”, der vie­le Men­schen in ein welt­an­schau­li­ches Vaku­um stieß, das sich rasch mit aller­lei mys­ti­schen, eso­te­ri­schen, “alter­na­tiv­phi­lo­so­phi­schen”, anthro­po­so­phi­schen etc. Ideen füllte.

Das “gro­ße Erwa­chen” bezeich­ne­te einer­seits das “Erwa­chen” aus der Hyp­no­se der Medi­en-Matrix, deren aggres­si­ver tota­li­tä­rer Anspruch in der Tat etwa seit 2015 mas­siv zuge­nom­men hat. Wenn Putin den Wes­ten in sei­ner Kriegs­re­de als “Impe­ri­um der Lügen” bezeich­net, so muß man ihm schlicht und ein­fach recht geben, frei­lich mit dem Vor­be­halt, daß in Russ­land ver­mut­lich nicht weni­ger kraß gelo­gen und mani­pu­liert wird als bei uns.

2020, das Jahr, in dem Trump abge­löst wur­de (mit ziem­li­cher Sicher­heit durch Wahl­be­trug, was auch Dugin annimmt), war das Jahr des Über­gangs vom “alten” zum “neu­en” Popu­lis­mus, der als Reak­ti­on auf die “Coro­na­maß­nah­men” ent­stan­den ist. Die Vor­stel­lung eines “gro­ßen Erwa­chens” wan­der­te nun wei­ter, wäh­rend “Q” und der Trumpis­mus immer mehr aus dem Blick­feld verschwanden.

Das hat Mar­tin Sell­ner ange­spro­chen, als er schrieb:

Die dif­fu­se ideo­lo­gi­sche Ant­wort, die der­zeit in der Coro­na­wi­der­stands­be­we­gung kur­siert, ist kei­ne Lösung. Die rech­te Ant­wort auf eine uni­ver­sa­lis­ti­sche, glo­ba­lis­ti­sche Tech­no­kra­tie, die jene Pro­ble­me, wel­che sie her­vor­ge­bracht hat, mit noch mehr zen­tra­li­sier­ter Tech­nik „mana­gen“ will, lau­tet Wachs­tums­kri­tik und eine mul­ti­po­la­re Welt. Das Alter­na­tiv­kon­zept der der­zei­ti­gen Coro­na­be­we­gung ist jedoch meist eine eben­so uni­ver­sa­lis­ti­sche New-Age-Eso­te­rik. Die schein­bar unlös­ba­ren Pro­ble­me und “Sach­zwän­ge”, wel­che die links­li­be­ra­len Glo­ba­lis­ten in den Raum stel­len, sol­len durch eine „Bewußt­s­eins­re­vo­lu­ti­on“ über­wun­den wer­den. Von liber­tä­rem („Bit­coin löst das“) bis zu eso­te­ri­schem („Lie­be ist die Lösung“) Chi­li­as­mus ist jede Spiel­art vorhanden. (…) Ein “neu­er Mensch” und ein neu­es Bewußt­sein (wel­ches man selbst ver­kör­pert), wird dage­gen die „Mensch­heits­fa­mi­lie“ und den Welt­frie­den her­bei­füh­ren. In die­sem New-Age-Uni­ver­sa­lis­mus wird im Grun­de das Welt­bild der Glo­ba­lis­ten über­nom­men. Die Kluft, die zwi­schen Uto­pie und Wirk­lich­keit besteht, soll aller­dings nicht mit Tech­nik und Manage­ment, son­dern mit Eso­te­rik und Wun­der­glau­ben über­brückt werden. (…)

Ich kon­ter­te (oder ergänz­te) dies so:

Die “glo­ba­le Trans­for­ma­ti­on”, der Olaf Scholz in Davos die Treue geschwo­ren hat, soll aus­drück­lich auch eine anthro­po­lo­gi­sche, trans­hu­ma­nis­ti­sche Revo­lu­ti­on ein­lei­ten, eine Ver­schmel­zung von Mensch und Maschi­ne. Damit ist in der Tat “der Mensch” als Gan­zes ange­spro­chen. Ent­spre­chend kann auch legi­ti­mer­wei­se die Ant­wort ausfallen. (…) Ich bin über­zeugt, daß der “Gre­at Reset” auch eine reli­giö­se Ant­wort erfor­dert, ja unwei­ger­lich pro­vo­ziert, wozu eben die von Sell­ner erwähn­ten “Chi­li­as­men” ver­schie­dens­ter Spiel­art zäh­len, die sich in der mensch­li­chen Psy­che unter Streß­ein­wir­kung unwill­kür­lich zu bil­den schei­nen wie men­ta­le Antikörper.

Hier kommt nun Alex­an­der Dugin ins Spiel, der die Ant­wor­ten “Wachs­tums­kri­tik und mul­ti­po­la­re Welt” mit chi­lias­ti­schen (und durch­aus uni­ver­sa­lis­ti­schen) Vor­stel­lun­gen ver­mengt, in deren Mit­tel­punkt, wie stets in sei­nem Den­ken, ein idea­li­sier­tes rus­sisch-eura­si­sches Impe­ri­um steht.

Russ­land hat nach Dugin eine his­to­ri­sche “Sen­dung”, sich an “die Spit­ze des Gro­ßen Erwa­chens” zu stel­len, und gleich­sam die gan­ze Welt im End­kampf gegen den gro­ßen Satan Libe­ra­lis­mus anzu­füh­ren, inklu­si­ve den Wes­ten selbst, den es von der glo­ba­lis­tisch-libe­ra­lis­tisch-uni­ver­sa­lis­ti­schen Ver­ir­rung zu “befrei­en” gilt (wie einst die Rote Armee Euro­pa vom “Faschis­mus”?).

Im Grun­de macht er dabei nichts ande­res, als daß er die auf Trump gerich­te­te Heils­er­war­tung mit ihrem “Trust the Plan” auf Russ­land len­ken will – nicht so sehr auf Putin selbst, den er als prag­ma­ti­schen Real­po­li­ti­ker cha­rak­te­ri­siert. Der Adres­sat sei­nes “Mani­fests” ist offen­bar vor­ran­gig ein west­li­ches Publi­kum, da der Wider­stand gegen Coro­na­maß­nah­men in Russ­land nur mar­gi­nal auftritt.

Wenn Dugin schreibt: “Das Gro­ße Erwa­chen ist die spon­ta­ne Ant­wort der mensch­li­chen Mas­sen auf den Gre­at Reset”, dann hat er damit offen­bar kei­ne Mas­sen in sei­nem Hei­mat­land vor Augen (weil sie schon “erwacht” und “anti-libe­ral” genug sind?).

Man neh­me auch die­se Stel­le aus dem Manifest:

Die­ser [der nächs­te Schritt der Glo­ba­lis­ten, der Gre­at Reset] wird alle Berei­che des Lebens betref­fen – die Glo­ba­lis­ten gehen zurück an den Punkt, an dem Trump und ande­re Pole der her­auf­däm­mern­den Mul­ti­po­la­ri­tät sie auf­ge­hal­ten hat­ten. Und genau hier spie­len die Gehirn­wä­sche (durch Zen­sur und Mani­pu­la­ti­on der sozia­len Medi­en, tota­le Über­wa­chung und die Samm­lung der Daten von jedem) sowie die Ein­füh­rung neu­er Tech­no­lo­gien eine Schlüsselrolle. Die Covid-19 Epi­de­mie dient als Recht­fer­ti­gung dafür. Unter dem Deck­man­tel der Sani­tär­hy­gie­ne rech­net der Gre­at Reset damit, die Kon­troll­struk­tu­ren der glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten über die Welt­be­völ­ke­rung radi­kal zu ändern. Die Ange­lo­bung Joe Bidens und die Dekre­te, die er bereits unter­zeich­net hat (die buch­stäb­lich alle Ent­schei­dun­gen von Trump auf­he­ben) bedeu­ten, dass damit begon­nen wur­de, den Plan in die Tat umzusetzen.



Das ist sehr selt­sam, denn soweit ich infor­miert bin, wur­de ein- und die­sel­be Poli­tik “unter dem Deck­man­tel der Sani­tär­hy­gie­ne” seit Juni 2021 auch in Ruß­land betrie­ben, wenn auch nicht so sys­te­ma­tisch und flä­chen­de­ckend wie in den meis­ten Tei­len des Westens.

Und es stellt sich die Fra­ge, wel­che Ein­wän­de Dugin aus radi­kal anti­li­be­ra­ler Sicht gegen die “Kon­troll­struk­tu­ren” des Gre­at Reset haben könn­te, deren Vor­bild offen­sicht­lich Ruß­lands Ver­bün­de­ter Chi­na ist, das er eben­falls als Teil des gro­ßen antiglo­ba­lis­ti­schen Blocks zeichnet.

Mehr dazu im zwei­ten Teil.

– – –

Fol­gen Sie der Sezes­si­on auf tele­gram – hier ent­lang.