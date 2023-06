Dreißig Jahre giftige Zuckerwatte: zur Ideologisierung der Institutionen

Am 17. Juni fand in Wien die bislang 27. "Regenbogenparade" statt. Die zweite hatte ich mir 1997 vor Ort angesehen, zusammen mit ein paar Freunden aus der "schwarzen Szene" .

Wir nah­men nicht an der Para­de teil, waren aber recht lus­tig im Stil unse­res sub­kul­tu­rel­len Stam­mes angezogen.

Die Ver­an­stal­tung war damals noch ein Novum in Wien, und ich war schlicht und ein­fach neu­gie­rig. Ich kann mich nicht erin­nern, daß ich dem Gan­zen auch nur die gerings­te ideo­lo­gi­sche oder poli­ti­sche Bedeu­tung bei­gemes­sen hät­te, weder eine posi­ti­ve noch eine negative.

Was da am Ring zu Tech­nomu­cke vor­bei­zog und Par­ty fei­er­te, von Leder­kerlen über Feti­schis­ten aller Art bis zu Drag Queens, exhi­bi­tio­nis­ti­schen Ath­le­ten mit durch­trai­nier­ten Kör­pern und Kampf­les­ben, war teils amü­sant, teils absto­ßend, teils ermü­dend. Das war es aber auch schon.

Es lief für mich unter “spe­cial inte­rest”, als Nische, die einen legi­ti­men Platz in der Gesell­schaft hat­te, egal, was man nun per­sön­lich dar­über dach­te. Viel mehr als ein hedo­nis­ti­scher Lebens­stil im Zei­chen von abwei­chen­der Sexua­li­tät schien aber nicht dahin­ter zu sein, gera­de wenn man sich die Eigen­dar­stel­lung der Kli­en­tel auf den Para­den ansah.

26 Jah­re spä­ter wird immer noch Par­ty gefei­ert, inzwi­schen jedoch im Zei­chen einer enor­men poli­ti­schen und mora­li­schen Auf­la­dung. Was frü­her Nische war, hat nun die gesam­te Gesell­schaft besetzt und will sich als unhin­ter­frag­ba­rer, für alle ver­bind­li­cher Wert gel­tend machen. An der Spit­ze der Regen­bo­gen­py­ra­mi­de steht heu­te die Trans­gen­der-Agen­da als der letz­te Schrei (wobei zuneh­mend Kin­der als zu indok­tri­nie­ren­de Ziel­schei­ben ins Visier genom­men werden).

Zum Hedo­nis­mus und Pathos des Eman­zi­pa­to­ri­schen und “Tole­ran­ten” kom­men nun trans­hu­ma­nis­ti­sche und in einem gewis­sen Sin­ne gnos­ti­sche Züge hin­zu (die Idee vom wah­ren Selbst im “fal­schen” Kör­per, das befreit wer­den muß, um Lebens­glück zu erlangen).

Der Regen­bo­gen for­dert nicht bloß “Tole­ranz” für Abwei­chun­gen von der sexu­el­len Norm, son­dern trach­tet danach, das Kon­zept “Hete­ro­se­xua­li­tät” über­haupt auf­zu­lö­sen, bis hin zur kom­plet­ten Leug­nung bio­lo­gi­scher Tat­sa­chen. Die­se Ideo­lo­gie hat nicht nur die Stadt Wien eror­bert, son­dern prak­tisch die gesam­te west­li­che Welt.

Heu­te weht die “Pride”-Fahne am Wei­ßen Haus, und wur­de somit den “Stars and Stripes” min­des­tens als gleich­wer­tig an die Sei­te gestellt. Sie ist eine Art impe­ria­les Hoheits­zei­chen gewor­den, und über­all, wo sie zu sehen ist, herrscht das Imperium.

Die Aus­brei­tung des Regen­bo­gens erfolgt mitt­ler­wei­le von “oben”. Die ein­schlä­gi­gen Sub­kul­tu­ren, aus denen sie ent­stammt und die immer noch den Nim­bus des “Rebel­li­schen” oder “Wider­stän­di­gen” haben, sind heu­te Filia­len des Impe­ri­ums, Die­ner und Nutz­nie­ßer der glo­ba­lis­ti­schen Macht.

***

Auf dem Weg zum Ring betritt eine Grup­pe von Schwu­len, alle um die drei­ßig Jah­re alt, die über­füll­te Stra­ßen­bahn. Nicht beson­ders “schrill” geklei­det, haben sie sich durch auf Arme und Gesicht gemal­te Regen­bo­gen erkennt­lich gemacht, sowie durch Details und Acces­soires mit Signal­wir­kung: Lack­stie­fel bei dem einen, Lip­pen­stift und etwas Wim­pern­tu­sche bei dem ande­ren, eine mit Glit­zer­stei­nen bedeck­te rosa Hand­ta­sche bei dem drit­ten. Ihre Gesprä­che dre­hen sich aus­schließ­lich um Anzüg­lich­kei­ten, beson­ders gern benut­zen sie das Wort “cute”.

Ins Auge sticht die voll­kom­me­ne Durch­schnitt­lich­keit und Pro­fil­lo­sig­keit der Gesich­ter, ver­bun­den mit einem Hauch von Eitel­keit. Ihre Seich­tig­keit sieht man ihnen an, noch bevor sie den Mund auf­ma­chen. Ohne die schwu­len Signal­set­zun­gen hät­ten sie kei­ner­lei mar­kan­te Eigen­schaf­ten. Sie sind in der Tat “Nor­ma­los” wie jeder ande­re auch, mit dem Unter­schied, daß sie sich nun auf­grund ihrer sexu­el­len Aus­rich­tung zu einer Art sozia­lem Adel zäh­len dürfen.

Aber wor­auf genau ist man eigent­lich “stolz”, wenn man schwul ist? Der ame­ri­ka­ni­sche Komi­ker Norm Mac­Do­nald hat dazu ein­mal einen tref­fen­den Witz gemacht, den ich hier nicht wie­der­ge­ben kann.

***

Die häu­figs­te Grup­pe, die man zur Regen­bo­gen­pa­ra­de strö­men sieht, sind übri­gens jun­ge Frau­en, etli­che davon betont “bunt” und “sexy” auf­ge­ta­kelt. Ich gehe mal davon aus, daß das nicht alles Les­ben sind. Gene­rell scheint es so, daß der Regen­bo­gen­kult in hohem Maße von der Zustim­mung von Frau­en, ins­be­son­de­re jun­ger Frau­en getra­gen wird, die hier einen zum Teil reli­giö­sen Eifer an den Tag legen.

***

Aus einem aktu­el­len Sub­stack-Arti­kel von Mil­len­ni­al Woes über die nicht-rech­ten “Gen­der­kri­ti­ker”, also jene Lin­ken und Libe­ra­len, die von den jüngs­ten pro­gres­si­ven Trends über­rollt wur­den und sich nun selbst ins “reak­tio­nä­re” Eck gestellt sehen, weil sie noch an so alt­mo­di­schen Din­gen wie der “Geschlech­ter­bi­na­ri­tät” oder der bio­lo­gi­schen Exis­tenz von Män­nern und Frau­en festhalten:

Trans-Pro­no­men und die gesetz­li­che Ver­pflich­tung, sie zu benut­zen, erge­ben sich not­wen­dig aus der Logik des Pro­gres­si­vis­mus. Wenn man wirk­lich an den Pro­gres­si­vis­mus glaubt, bleibt einem nichts ande­res übrig, als einen Mann in einem Kleid als Frau zu bezeich­nen, ob es einem nun gefällt oder nicht. Ich habe den Ein­druck, daß vie­le (einst stol­ze und laut­star­ke) Pro­gres­si­ve ehr­lich ver­blüfft waren, als die­ses Memo von oben kam. Sie dach­ten, es genü­ge, Unter­schie­de zu “fei­ern” und Tran­sen nicht zu has­sen; sie begrif­fen nicht, daß man von ihnen ver­lang­te, tat­säch­lich zu glau­ben, daß der Mann im Kleid eine Frau ist! Genau das wird aber gefor­dert, und die Logik dahin­ter ist unaus­weich­lich. Zu sagen: “Ich bin nicht trans­phob, ich will nur nicht die­se däm­li­chen Pro­no­men ver­wen­den” ist so, als wür­de jemand in den 1980er Jah­ren sagen: “Ich bin kein Ras­sist, ich will sie ein­fach nur Neger nennen”. (…) Der ver­nünf­ti­ge Mit­tel­weg, an den die Gen­der­kri­ti­ker appel­lie­ren, bezieht sich auf jenen unver­meid­lich flüch­ti­gen magi­schen Moment der Über­gangs­zeit, in der ein Para­dig­ma die Zügel an sei­nen Riva­len über­gibt. Die­se Über­gangs­pha­se (die 1990er Jah­re) ist schon lan­ge her, und der Zug, in dem wir sit­zen, hat kei­ne Brem­sen, wes­halb die Gen­der­kri­ti­ker weni­ger über­rascht sein soll­ten, als sie es tat­säch­lich sind. Ande­rer­seits war selbst ich von der zwei­ten Ent­wick­lung über­rascht, die die Gen­der­kri­ti­ker her­vor­brach­te. Befür­wor­tung von Hor­mon­be­hand­lun­gen, Puber­täts­blo­ckern und sogar chir­ur­gi­schen Ein­grif­fen – für Kin­der? Das ist purer Wahn­sinn, dem im Jahr 2010 prak­tisch nie­mand zuge­stimmt hätte. Es ist offen­sicht­lich, daß die Behaup­tun­gen der “gen­der­af­fir­ma­ti­ven Behand­lung” nicht wahr sein kön­nen: Man kann nicht ein­fach sehr kom­ple­xe natür­li­che Pro­zes­se “anhal­ten” und spä­ter wie­der “wei­ter­lau­fen” las­sen, ohne daß dies schwer­wie­gen­de Fol­gen hat. Es ist auch offen­sicht­lich, daß ein Kind alle mög­li­chen Ideen über sei­ne Iden­ti­tät hat, dar­über, was es ist, was es mag, usw., und es ist eine der Haupt­auf­ga­ben der Erwach­se­nen in sei­ner Umge­bung, sei­ne Äuße­run­gen nicht all­zu ernst zu nehmen. Es ist auch offen­sicht­lich, daß die Spe­zi­es Mensch bis­lang ganz gut ohne die­sen gan­zen Unsinn, die­se Gehirn­wä­sche und Per­ver­si­tät, aus­ge­kom­men ist. Ich kann mich an 2009 erin­nern. Man muß kein Haß­pre­di­ger oder Faschist sein, um sich dar­an zu erin­nern, daß nie­mand von uns damals viel, wenn über­haupt etwas, über Trans­gen­de­ris­mus wuß­te. Der Gedan­ke, dies Kin­dern auf­zu­zwin­gen, wäre unse­ren Groß­el­tern, unse­ren Eltern und uns selbst noch vor zehn Jah­ren unge­heu­er­lich erschienen.

***

Unter­wegs in einer nie­der­ös­ter­rei­chi­schen Stadt, beschloß ich, mei­nem alten Gym­na­si­um, an dem in den neun­zi­ger Jah­ren matu­riert habe, einen spon­ta­nen Besuch abzu­stat­ten. Sei­ne Topo­gra­phie hat sich tief in mein Unbe­wuß­tes ein­ge­senkt, und ab und zu habe ich immer noch Träu­me, in denen ich in den Gän­gen, auf den Trep­pen und in den Klas­sen­zim­mern und Sälen des Gebäu­des herumirre.

Schon von fer­ne erblick­te ich eine etwa vier Meter lan­ge Regen­bo­gen­fah­ne im Hoch­for­mat, die neben dem Haupt­ein­gang gehißt wor­den war. Über die­sem hing ein Trans­pa­rent mit der Auf­schrift “Love is Love”. Innen sah alles bei­na­he genau so aus, wie ich es in Erin­ne­rung behal­ten hat­te. Die Wän­de waren aller­dings mit Pro­pa­gan­da gepflas­tert, größ­ten­teils bezo­gen auf den “Pri­de Month”.

Spruch­bän­der mit Slo­gans wie “Love has no gen­der” oder “Love has no race”. Eine Vitri­ne vor der Biblio­thek mit aus­ge­such­ter Jugend­li­te­ra­tur zu Trans‑, Que­er- und LGBT-The­men. Info­pla­ka­te, die dar­über auf­klär­ten, was hier über­haupt gefei­ert wird und war­um. Hand­ge­schrie­be­ne Hei­li­gen­le­gen­den von ame­ri­ka­ni­schen Pro­gres­si­ven aus der zwei­ten und drit­ten Gar­ni­tur (ein ein­zi­ger Name war mir bekannt), offen­bar im Eng­lisch-Unter­richt ange­fer­tigt. Sämt­li­che Tex­te und Ver­laut­ba­run­gen mit Gen­der­stern­chen. Wer­bung für eine mit regen­bo­gen­far­be­nen Herz­chen geschmück­te Initia­ti­ve von “Lehrer*innen und Schüler*innen”, mit dem Zweck “Dis­kri­mi­nie­rung jeg­li­cher Art” zu bekämp­fen und “unse­re Gesell­schaft bun­ter, tole­ran­ter und fried­li­cher” zu machen.

Eine der­art kras­se Ideo­lo­gi­sie­rung hat­te es in den neun­zi­ger Jah­ren nicht ein­mal ansatz­wei­se gege­ge­ben, obwohl sich stel­len­wei­se schon die Wür­mer und Wühl­mäu­se gezeigt hat­ten. Heu­te mach­te die Schu­le den Ein­druck, als wäre es ihre pri­mä­re Auf­ga­be, eine Erzie­hungs­an­stalt für “Diver­si­tät” zu sein. Die Ver­mitt­lung von “Wer­ten” wird offen­bar als wich­ti­ger erach­tet als die Ver­mitt­lung von Wis­sen und Bil­dung und der Fähig­keit, nüch­tern zu den­ken und zu urteilen.

Auf­fäl­lig war auch der Ver­fall des geis­ti­gen Niveaus, meß­bar am Kit­schi­gen, Kleb­ri­gen, Infan­ti­len und Regres­si­ven der Paro­len und ihrer Auf­ma­chung. Unüber­seh­bar ist auch der Kon­for­mi­täts­druck, der durch die all­ge­gen­wär­ti­gen mora­li­schen Impe­ra­ti­ve erzeugt wird. Eben­so­we­nig das Über­maß an “femi­ni­ner” Spra­che und Atmosphäre.

Die­se Schu­le war ein­mal eine ehr­ba­re Ein­rich­tung, in der man eine gute Bil­dung erhal­ten konn­te. Nun ist sie voll­ge­stopft mit ver­gif­te­ter Zucker­wat­te, ein wei­te­res Bei­spiel, daß man den öffent­li­chen Insti­tu­tio­nen kaum mehr guten Gewis­sens sei­ne Kin­der anver­trau­en kann.

Ich könn­te Bän­de über mei­ne dama­li­gen Erfah­run­gen und ihre Bedeu­tung für heu­te schrei­ben. In den neun­zi­ger Jah­re war die Schu­le weit­ge­hend welt­an­schau­lich neu­tral, sieht man von den übli­chen obli­ga­to­ri­schen Zeit­geist­fär­bun­gen ab. Es gab lin­ke, links­li­be­ra­le, rech­te, kon­ser­va­ti­ve Leh­rer, unter­schied­li­che Tem­pe­ra­men­te und unver­geß­li­che Cha­rak­te­re, die alle glei­cher­ma­ßen respek­tiert waren. Wie mag das heu­te aus­se­hen? Gibt es Leh­rer, die es wagen, die­se Instru­men­ta­li­sie­rung der Schu­le zu kri­ti­sie­ren? Neh­men sie über­haupt das Pro­ble­ma­ti­sche die­ser Ent­wick­lung noch wahr?

Für uns Schü­ler waren Homo- oder gar Trans­se­xua­li­tät in kei­ner Wei­se ein The­ma. Wir leb­ten mit völ­li­ger Selbst­ver­ständ­lich­keit in einer rein “hete­ro­se­xu­el­len” Welt. Ich den­ke, wir hät­ten es als sehr pein­lich emp­fun­den, wenn sich die Schul­lei­tung all­zu sehr für unse­re “sexu­el­le Iden­ti­tät” oder über­haupt für unse­re “Sexua­li­tät” inter­es­siert hät­te. Es war auch eine Zeit, in der “Schwuch­tel” unter Jun­gen noch als Schimpf- und Spott­wort galt und wei­bi­sches Beneh­men sozi­al sank­tio­niert oder gar ver­ach­tet wurde.

Wenn man damals in die­ser Gegend bei­spiels­wei­se in Gruf­ti-Mon­tur auf­kreuz­te (inklu­si­ve Kajal­strich unter den Augen), konn­te man durch­aus ris­kie­ren, von Pro­vinz-Hoo­li­gans ver­prü­gelt zu wer­den. Phy­si­sche Angrif­fe habe ich selbst zwar nicht erlebt, aber nicht sel­ten ent­spre­chen­de Beschimp­fun­gen ein­ge­steckt. Als in irgend­ei­ner Wei­se “que­er” habe ich mich aber nicht betrach­tet. Der Aus­druck selbst war damals nur weni­gen geläufig.

Heu­te wirbt die Schu­le offen für Homo­se­xua­li­tät und Gen­der­flui­di­tät, und ver­mut­lich ist auch der Pro­zent­satz der Schü­ler, die sich ent­spre­chend “iden­ti­fi­zie­ren” um eini­ges höher als damals (der Aus­län­der­an­teil ist, so weit ich sehen konn­te, immer noch sehr gering), wobei die Ursa­chen dafür wohl eher sozia­ler als bio­lo­gi­scher Natur sind.

Wie die Schü­ler selbst das alles auf­neh­men, weiß ich nicht. Gibt es Wider­spruch, Rebel­li­on, Unbe­ha­gen, Beschä­mung? Oder auch Ekel, nicht nur vor dem The­ma an sich, son­dern auch vor der gou­ver­nan­ten­haf­ten Päd­ago­gik und der zudring­li­chen und wenig sub­ti­len Art der Her­den­in­dok­tri­na­ti­on? Haben man­che das Gefühl, daß ihnen da ein Kult, eine Art Reli­gi­on auf­ge­stülpt wird, daß sie gehirn­ge­wa­schen wer­den? Oder sind sie im Gegen­teil vol­ler Begeis­te­rung dafür, daß ihre Schul­lei­tung so tol­le Din­ge unter­stützt? Sind sie wirk­lich mit dem Her­zen dabei, oder tra­ben sie ein­fach mit?

Und was sagen die Eltern? Ich ver­mu­te, daß selbst die­je­ni­gen, die einen “Pri­de Month” an der Schu­le nicht so toll fin­den, aus Angst vor sozia­ler Stig­ma­ti­sie­rung schwei­gen. Die Regen­bo­gen­agen­da tritt mit einem mora­li­schen Abso­lut­heits­an­spruch auf, der sehr ein­schüch­ternd wir­ken kann. Denn wenn die Agen­da das abso­lut Gute ver­tritt, wer möch­te dann der Böse sein?

Zur Zeit mei­ner Matu­ra hat­te mei­ne Ent­frem­dung vom öster­rei­chi­schen Staat und sei­nen Insti­tu­tio­nen zwar schon ansatz­wei­se begon­nen, ich war aber weit ent­fernt davon, sie für ille­gi­tim zu hal­ten oder grund­sätz­lich zu ver­wer­fen. Ich war zwar auf der Suche nach mei­ner “Nische”, woll­te aber im Gro­ßen und Gan­zen noch “dazu­ge­hö­ren”.

Drei Jahr­zehn­te spä­ter ist die Ent­frem­dung bei­na­he voll­kom­men, sie ist sogar in ein pro­fun­des Miß­trau­en gegen­über den Insti­tu­tio­nen umge­schla­gen, in denen sich offen feind­li­che Kräf­te ein­ge­nis­tet haben – in die­sem Fal­le feind­lich gegen­über der Intel­li­genz, der Bil­dung, der Kul­tur, der Boden­ver­haf­tung, der Nüch­tern­heit, des frei­en und sach­li­chen Den­kens, der Spra­che und einer ver­nünf­ti­gen Bezie­hung zwi­schen den Geschlechtern.

Man­che, die mich damals gekannt haben, wer­den viel­leicht sagen: Klar, schau dich an, wie weit hin­aus du an den rech­ten Rand gerückt bist. Mir scheint aller­dings (und mei­ne alte Schu­le ist dafür ein schla­gen­des Bei­spiel), als hät­ten sich die Ansich­ten und Wert­set­zun­gen der Gesell­schaft, ihrer Mana­ger und ihrer Insti­tu­tio­nen viel wei­ter und viel extre­mer nach links bewegt, als ich mich seit­her nach rechts bewegt habe.

Ich ver­ließ das Gebäu­de mit einem Gefühl der tie­fen Beklemmung.

***

Kro­nen-Zei­tung, 23. 6., Kolum­ne “Har­te Schu­le” der Leh­re­rin Susan­ne Wie­sin­ger, Autorin des Buches Kul­tur­kampf im Klas­sen­zim­mer, erschie­nen 2018. Dar­in hat­te sie sich unter ande­rem dar­über beschwert, daß an den Wie­ner Schu­len “Sexu­al­kun­de und Unter­richt über den Holo­caust auf­grund mus­li­mi­scher Schü­ler nicht mög­lich sei.” Sie ist also vor­wie­gend für “Islam­kri­tik” auf “libe­ra­ler” Basis zuständig.



Anlaß für den Text mit dem Titel “Homo­phob” ist der angeb­lich vom Ver­fas­sungs­schutz “ver­ei­tel­te” isla­mis­ti­sche Ter­ror­an­schlag auf die Wie­ner Regen­bo­gen­pa­ra­de. der in der öster­rei­chi­schen Pres­se reich­lich Raum bekam. Beson­ders über­zeugt bin ich für mei­nen Teil nicht, daß hier bereits etwas Sub­stan­ti­el­les geplant wor­den war:

Bei den Ver­däch­ti­gen han­delt es sich um einen 14-Jäh­ri­gen, einen 17-Jäh­ri­gen sowie einen 20-Jäh­ri­gen mit öster­rei­chi­schen Staats­bür­ger­schaf­ten. Sie sym­pa­thi­sier­ten online mit dem “Isla­mi­schen Staat” und teil­ten extre­mis­ti­sche Inhal­te. In die­sem Zusam­men­hang gelang­te die Regen­bo­gen­pa­ra­de als poten­zi­el­les Ziel für einen Anschlag in den Fokus der Verdächtigen. Im Zuge der Haus­dur­su­chun­gen wur­den in Zusam­men­ar­beit mit den Lan­des­äm­tern für Ver­fas­sungs­schutz und Ter­ro­ris­mus­be­kämp­fung Nie­der­ös­ter­reich und Wien sowie dem Ein­satz­kom­man­do Cobra diver­se Daten­trä­ger sowie Gegen­stän­de, die nach öster­rei­chi­schem Waf­fen­ge­setz ver­bo­ten sind, sicher­ge­stellt. Hier­bei han­delt es sich um ver­bo­te­ne Waf­fen wie Schlag­rin­ge oder Hieb- und Stich­waf­fen und um Gas­druck­waf­fen. Die Aus­wer­tung der elek­tro­ni­schen Daten­trä­ger läuft derzeit.

Dies habe nun, so Wie­sin­ger, “Wort­ge­fech­te” von “Exper­ten” ange­sto­ßen, die sich wie­der ein­mal dar­um strei­ten, “ob nun von Rech­ten oder Isla­mis­ten die grö­ße­re Bedro­hung ausgeht”:

Als lang­ge­dien­te Leh­re­rin habe ich so eini­ge Erfah­run­gen mit bei­den “homo­pho­ben Lagern” gemacht. Es ist bereits 20 Jah­re her, dass der elf­jäh­ri­ge “Urwie­ner” Mar­kus: “Schaut, eine Schwuch­tel!” durch einen U‑Bahn-Wag­gon brüll­te. Die Lacher sei­ner Mit­schü­ler, gleich wel­cher Reli­gi­on und Her­kunft, waren auf sei­ner Sei­te. Das hat­te wie­der­um ein län­ge­res Nach­spiel – dies­mal von mei­ner Seite.

Zwan­zig Jah­re, das ist nun schon eine gerau­me Zeit her, und wirk­lich krass wirkt der Vor­fall nicht gera­de, jeden­falls nicht auch nur annä­hernd auf der Stu­fe eines Ter­ror­an­schlags. “Dis­kus­sio­nen mit Schü­lern, ob und wes­halb Homo­se­xua­li­tät erlaubt sei, gab es schon immer”, merkt Wie­sin­ger an. “Was hat sich ver­än­dert?” fragt sie, und antwortet:

Der Ein­fluss zahl­rei­cher “Pre­di­ger” auf sozia­len Netz­wer­ken wie in der rea­len Welt spielt eine immer grö­ße­re Rol­le, dies bereits bei Volks­schü­lern. Als Leh­re­rin bin ich mit zahl­rei­chen Skur­ri­li­tä­ten kon­fron­tiert. Dass der Anblick einer Regen­bo­gen­fah­ne ein mehr­ma­li­ges Aus­spu­cken erfor­dert, um den eige­nen Geist und Kör­per “rein” zu hal­ten, war selbst mir neu. Der Hass auf schwu­le Män­ner geht bei vie­len mus­li­mi­schen Jugend­li­chen erschre­ckend tief. Wir täten gut dar­an, hier auf­merk­sa­mer zu sein und dies auf kei­nen Fall zu verharmlosen.

Es ist merk­wür­dig, daß Wie­sin­ger mit kei­ner Sil­be erwähnt, was sich am aller­meis­ten und am deut­lichs­ten in den letz­ten zwan­zig Jah­ren ver­än­dert hat.

Eben das, was ich mei­ner alten Schu­le gese­hen habe: Eine maß­lo­se gesell­schaft­li­che Auf­wer­tung und Aus­brei­tung der Regen­bo­gen­agen­da und ihre Ver­schie­bung vom lin­ken Rand in die Mit­te des Over­ton-Fens­ters. Dabei geht es schon längst nicht mehr bloß um “Homo­se­xua­li­tät”: Wir sind Zeu­gen einer fort­schrei­ten­den Nor­ma­li­sie­rung äußerst radi­ka­ler sexu­al­po­li­ti­scher Ideen, was Fol­gen hat, die ohne Brem­se zu eska­lie­ren schei­nen. Die “homo­pho­ben Lager” sind für Wie­sin­ger ein Pro­blem, der herr­schen­de all­ge­gen­wär­ti­ge Homo­ex­tre­mis­mus offen­bar nicht.

Die “Pride”-Fahne auf Schu­len, Rat­häu­sern, Kir­chen, Alten­hei­men, Ämtern, Ampeln, öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln und sogar Kin­der­gär­ten ist das “neue Nor­mal”, das auch Wie­sin­ger als sol­ches vor­be­halts­los zu akzep­tie­ren scheint. Wider­spruch dage­gen wird inzwi­schen als wahl­wei­se rech­ter oder isla­mis­ti­scher “Extre­mis­mus” gewer­tet, und auch Wie­sin­ger betei­ligt sich an die­sem Spiel, indem sie den zwan­zig Jah­re alten Vor­fall mit Ter­ror­ab­sich­ten und ähn­li­chem zumin­dest nar­ra­ti­visch verknüpft.

Die zwei­te gro­ße Ver­än­de­rung seit den letz­ten zwan­zig Jah­ren ist die Zunah­me des mus­li­mi­schen Bevöl­ke­rungs­an­teils durch beschleu­nig­te Zuwan­de­rung. Das ist der eigent­li­che, wesent­li­che Grund, war­um sich die Bot­schaf­ten der “Pre­di­ger” aus den sozia­len Netz­wer­ken nun auch im öster­rei­chi­schen Klas­sen­zim­mer bemerk­bar machen. Hier sind sich zwei ver­schie­de­ne lin­ke Agen­den in die Que­re geraten.

Im Gegen­satz zu Wie­sin­ger fin­de ich es aller­dings weit­aus beun­ru­hi­gen­der, daß die emo­tio­na­len Abwehr­re­ak­tio­nen auf der Sei­te der ein­hei­mi­schen Jugend­li­chen inzwi­schen so schwach gewor­den sind. Es ist bezeich­nend, daß sie zwan­zig Jah­re zurück­ge­hen muß, um eine ent­spre­chen­de Anek­do­te zu fin­den. Ich rede hier nicht einem rüden Beneh­men das Wort (der Schü­ler wur­de von ihr zu Recht geschol­ten), aber die die­sem Ver­hal­ten zugrun­de­lie­gen­den Affek­te der “Mit­schü­ler gleich wel­cher Her­kunft und Reli­gi­on” sind für puber­tie­ren­de Jun­gen völ­lig nor­mal, wenn nicht sogar notwendig.

Die les­bi­sche Kul­tur­kri­ti­ke­rin Camil­le Paglia bemerk­te hierzu:

Die Idee, es könn­te eine Welt ohne Schwu­len­feind­lich­keit geben, kann ich nicht nach­voll­zie­hen, wenn ich die ent­flamm­ba­re Beschaf­fen­heit der Männ­lich­keit betrach­te. Männ­lich­keit und die Über­gangs­pha­se vom Jun­gen zum Mann sind etwas Gefähr­li­ches. Alle Pro­tes­te der Welt wer­den die Schwu­len­feind­lich­keit nicht ver­hin­dern, solan­ge die schwu­len Män­ner nicht ver­ste­hen, was deren Wur­zel ist. Und zwar nicht ein­fach Homo­pho­bie, son­dern die Natur der Männ­lich­keit selbst, und ihre Gefähr­dung in einer Welt, die von Frau­en beherrscht wird. Es gibt rea­le und legi­ti­me Ursa­chen für die Angst, die vie­le Män­ner vor dem Aus­druck des Homo­se­xu­el­len haben.

Das “mehr­ma­li­ge Aus­spu­cken” wirkt auf Wie­sin­ger wie eine aber­gläu­bi­sche Skur­ri­li­tät. Offen­sicht­lich dient die­se Gepflo­gen­heit vor allem der psy­cho­lo­gi­schen Erleich­te­rung, und dies aus Grün­den, die man durch­aus nach­voll­zie­hen kann.

Die Regen­bo­gen­pro­pa­gan­da kor­rum­piert und defor­miert näm­lich tat­säch­lich den Kör­per und Geist von Kin­dern und Jugend­li­chen, ins­be­son­de­re von männ­li­chen, und dies mit­un­ter auf sehr ernst­haf­te und fol­gen­schwe­re Wei­se, was in man­chen Fäl­len sogar zur kör­per­li­chen Ver­stüm­me­lung führt.

Auch aus die­sem Grund erscheint es mir ziem­lich suspekt, wenn nun die öster­rei­chi­schen Medi­en ver­su­chen, “Homo­pho­bie” mit isla­mis­ti­schem Ter­ror und die­sen wie­der­um mit der rech­ten Kri­tik an der Regen­bo­gen­agen­da auf eine Stu­fe zu stel­len. Es wür­de mich nicht wun­dern, wenn die Ter­ror­ge­fahr vom Ver­fas­sungs­schutz absicht­lich über­trie­ben wur­de, um einen ent­spre­chen­den media­len Pro­pa­gan­da­ef­fekt zu erzielen.

Die Ver­däch­ti­gen sind jeden­falls seit 24. 6. wie­der auf frei­em Fuß.