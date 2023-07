Rußlands hat eigene Sorgen – aber was ist echt und was PsyOp?

Pepe Esco­bar, den Licht­mesz ein­mal als “Putin-Shill” bezeich­net hat, auf Deutsch: Lock­vo­gel und “Anrei­ßer” Putins, ist ein bra­si­lia­ni­scher Inves­ti­ga­ti­v­jour­na­list, der seit den 80er-Jah­ren als Aus­lands­kor­re­spon­dent meta­po­li­ti­sche Ein­schät­zun­gen zum eura­si­schen Raum schreibt.

Außer bei der Asia Times (Online-Maga­zin mit Sitz in Hon­kong, ähn­lich chi­na­kri­tisch und libe­ral­kon­ser­va­tiv wie die Epoch Times), erschie­nen sei­ne gepfef­fer­ten Kom­men­ta­re auf den Netz­prä­sen­zen The Crad­le (berich­tet vor­nehm­lich aus den Nahen Osten, in etwa das pro-rus­si­sche Pen­dent zu Mena Watch, der US-neo­kon­ser­va­ti­ven Platt­form des Midd­le East Forum) oder der Stra­te­gic Cul­tu­re Foun­da­ti­on (eine für die eng­lisch­spra­chi­ge Welt publi­zie­ren­de rus­si­sche Denk­fa­brik, die von der US-Regie­rung im Stil des Kal­ten Krie­ges für einen ver­län­ger­ten Arm Mos­kaus gehal­ten wird, ver­gleich­bar mit der bekann­te­ren Platt­form South Front).

Esco­bars Kom­men­ta­re zu Ruß­land und der Ukrai­ne erschie­nen bis zu des­sen Abschal­tung regel­mä­ßig auch auf dem alter­na­ti­ven Blog The Viney­ard of the Saker.

In einem aktu­el­len Bei­trag, der auf der Web­site der Stra­te­gic Cul­tu­re Foun­da­ti­on auf Eng­lisch nach­zu­le­sen ist, schreibt er, das Haupt­pro­blem Ruß­lands sei in der Haupt­sa­che weni­ger der Wes­ten als ein ver­schach­tel­tes innen­po­li­ti­sches Großproblem.

Das ist inso­fern bemer­kens­wert, als Pepe Esco­bar zwar dezi­diert pro-rus­sisch aus­ge­rich­tet ist, aber eben kein plum­per Pro­pa­gan­dist. Gera­de weil er zu Ruß­land hält, will er her­aus­fin­den, womit Ruß­land der­zeit am meis­ten zu kämp­fen hat. Wie bei einer Matriosch­ka ­– die­ser rus­si­schen Pup­pe, in der immer noch mehr klei­ne­re Püpp­chen ste­cken – kom­men aus sei­ner Sicht meh­re­re inein­an­der­ste­cken­de “PsyOps” gegen den Wes­ten zum Vor­schein, aber auch genau­so­vie­le eige­ne Problemzonen.

Im NATO-Sprach­ge­brauch hat sich – folgt man der deutsch­spra­chi­gen Wiki­pe­dia – die Bezeich­nung “PsyOps” (psy­cho­lo­gi­cal ope­ra­ti­ons) durch­ge­setzt für die Haupt­stra­te­gie der psy­cho­lo­gi­schen Kriegs­füh­rung (psy­cho­lo­gi­cal war­fa­re). Hier­mit bezeich­net man alle Metho­den und Maß­nah­men zur Beein­flus­sung des Ver­hal­tens der geg­ne­ri­schen Streit­kräf­te und der Zivil­be­völ­ke­rung. Meist wird durch geziel­te Falsch­in­for­ma­ti­on Ein­fluß auf die stra­te­gi­schen Erwä­gun­gen des Geg­ners genom­men. PsyOps sind regu­lä­rer Bestand­teil der US-Verteidigungsstrategie.

Das Geheim­nis einer per­fek­ten PsyOp ist, daß sie nie­mand wirk­lich ver­steht. Eine per­fek­te PsyOp erfüllt zwei Auf­ga­ben: Sie macht den Feind benom­men und ver­wirrt und erreicht damit meh­re­re Ziele.

Esco­bar geht davon aus, daß Pri­gosch­ins im Wes­ten als “Putsch” inter­pre­tier­te Akti­on Teil einer sol­chen PsyOp gewe­sen sein kann. Wie konn­te man es zum Bei­spiel schaf­fen, der west­li­chen Öffent­lich­keit ernst­haft weis­zu­ma­chen, daß “Gene­ral Amar­ged­don” Sur­owi­kin ver­haf­tet wur­de? Die­ser “Putsch” wäre gera­de­zu als die “Mut­ter der ‘mas­ki­rows­ka’ ” zu ver­ste­hen. Im Rus­si­schen bedeu­tet das Wort “mas­ki­rows­ka” schlicht “Tar­nung”, die klang­li­che Asso­zia­ti­on mit “Matriosch­ka” ist hier sicher­lich beabsichtigt.

In einem ande­ren Arti­kel hat er die­se Ereig­nis­se mit dem Film “Der längs­te Tag” ver­gli­chen. Der kürz­lich auf­ge­führ­te “Längs­te Tag” könn­te, wie er schreibt, eine über­le­bens­gro­ße PsyOp gewe­sen sein ­­– man weiß es nicht.

Wie fin­det man es her­aus? Der Witz ver­deck­ter Kriegs­füh­rung ist, daß man es als Beob­ach­ter eben nie direkt her­aus­fin­den kann und daher extrem gefähr­det ist, sei­nen bestehen­den Vor­an­nah­men, Vor­ein­ge­nom­men­hei­ten und heim­li­chen Wün­schen, wer den Krieg gewin­nen möge, nach­zu­ge­ben. Eine ers­te Metho­de ist aller­dings unver­fäng­lich: Man fra­ge zuerst nach den direk­ten Pro­fi­teu­ren bzw. tra­ge zusam­men, auf wel­che Wei­se das Gesche­he­ne im Sin­ne der Macht gewe­sen sein könnte.

Der ers­te Gewin­ner ist zwei­fel­los Weiß­ruß­land. Dank der unbe­zahl­ba­ren Ver­mitt­lung des alten Man­nes Luka ver­fügt Minsk nun über die erfah­rens­te Armee der Welt: die Wag­ner-Musi­ker, Meis­ter des kon­ven­tio­nel­len (Liby­en, Ukrai­ne) und nicht­kon­ven­tio­nel­len Krie­ges (Syri­en, Zen­tral­afri­ka­ni­sche Republik). Allein das löst bei der NATO bereits eine höl­li­sche Panik aus. An der Ost­flan­ke steht die NATO plötz­lich einer Super-Pro­fi-Armee gegen­über, die sehr gut aus­ge­rüs­tet und de fac­to unkon­trol­lier­bar ist und oben­drein von einer Nati­on beher­bergt wird, die jetzt mit Atom­waf­fen aus­ge­rüs­tet ist. Gleich­zei­tig treibt Ruß­land die Abschre­ckung an sei­ner West­front vor­an. “NATO­stan” wird auf die­se Wei­se dazu gebracht, Geld­mit­tel in explo­die­ren­de Mili­tär­bud­gets zu inves­tie­ren, über die es nicht verfügt. Die­ser Pro­zeß ist seit min­des­tens März 2018 ein zen­tra­ler Bestand­teil der rus­si­schen Stra­te­gie. Und als Zusatz­bo­nus stellt Ruß­land nun rund um die Uhr eine Bedro­hung für die gesam­te Nord­front der Ukrai­ne dar. Nicht schlecht für eine „Meu­te­rei“.

Auch wenn offi­zi­el­le Erklä­rung des Kremls dafür, was am 24. Juni pas­siert ist, dar­auf hin­aus­läuft, Pri­go­schin habe nur ver­sucht, die Din­ge auf­zu­mi­schen und dadurch am Ende Mos­kau genützt, sei die Situa­ti­on in Wirk­lich­keit wesent­lich kom­pli­zier­ter, argu­men­tiert Esco­bar. Eine wich­ti­ge Neben­hand­lung sei, wie der “Tanz der Olig­ar­chen” wei­ter­ge­hen wer­de. Unab­hän­gi­ge rus­si­sche Medi­en erwar­te­ten bereits am 24. Juni, daß eini­ge “Ver­rä­ter”, dar­un­ter Staats­funk­tio­nä­re, ihr One-Way-Ticket in den Wes­ten kau­fen würden.

Die Duma – gespeist von Bort­ni­kows FSB (dem rus­si­schen Geheim­dienst, Anmer­kung CS) – arbei­tet bereits an einer umfang­rei­chen Lis­te. Das rus­si­sche Sys­tem – und auch die rus­si­sche Öffent­lich­keit – betrach­ten Men­schen wie die­se als äußerst toxisch, tat­säch­lich viel gefähr­li­cher als die “Dems­hi­za” (ein Begriff, der „Demo­kra­tie“ und „Schi­zo­phre­nie“ ver­mischt und auf glo­ba­lis­ti­sche Neo­li­be­ra­le ange­wen­det wird).

Die Sache mit den Ver­rä­tern ist in der Tat ein hor­ren­des Pro­blem, wor­auf der rus­si­sche Poli­tik­theo­re­ti­ker Vale­rij Pyja­kin (hier sei­ne Ana­ly­se des 24. Juni) nicht müde wird hin­zu­wei­sen: der zivi­le und mili­tä­ri­sche Füh­rungs­stab ist mit Leu­ten aus der Jel­zin-Ära durch­setzt, die letzt­lich “West­ler” sind und zu allen mög­li­chen Deals bereit (von Lie­fe­run­gen bis Ver­hand­lun­gen), die Ruß­land mür­be und schließ­lich vom Hege­mon leicht zer­stü­ckel­bar machen.

Hoch­in­ter­es­sant ist mei­ner Ansicht nach Pyja­k­ins Fest­stel­lung, daß es offen­bar unmög­lich war und ist, in Ruß­land eine klas­si­sche libe­ra­le Regime-chan­ge-Far­ben­re­vo­lu­ti­on aus der CIA-Kis­te zu insze­nie­ren – man muß ins patrio­ti­sche Fach grei­fen. Denk­bar, daß auch in der BRD eines Tages die jet­zi­gen links­grü­nen Poli­ti­ker­dar­stel­ler dem media­len Volks­zorn geop­fert, abge­räumt und dann ein patrio­ti­sches roll back ange­kur­belt wer­den könn­te … in wes­sen Interesse?

Wei­ters führt Esco­bar aus, daß nicht nur die Pup­pe der Olig­ar­chen, son­dern auch die dar­in ent­hal­te­ne Pup­pe der Mili­tärs sowohl einen Teil der auf die NATO gemünz­ten PsyOp als auch ein mas­si­ves eige­nes Pro­blem darstellt:

An der mili­tä­ri­schen Front wird es noch kom­pli­zier­ter. Putin hat Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ter Schoi­gu damit beauf­tragt, die Lis­te der Gene­rä­le zusam­men­zu­stel­len, die nach dem “längs­ten Tag“ beför­dert wer­den sol­len. Um es mil­de aus­zu­drü­cken: Für vie­le Men­schen unter­schied­lichs­ter Gesin­nung ist Schoi­gu zu einem toxi­schen Ele­ment in der rus­si­schen Poli­tik gewor­den. Wag­ner wird – umbe­nannt und unter neu­er Lei­tung – wei­ter­hin über Minsk die Inter­es­sen Ruß­lands ver­tre­ten, auch in Afri­ka. Der alte Luka hat, lis­tig wie immer, bereits klar erklärt, daß es über Wag­ner kei­ne Pro­vo­ka­tio­nen gegen die NATO geben wird. (…)

Ein kla­rer Gewin­ner des gesam­ten Pro­zes­ses ist die öffent­li­che Mei­nung Rußlands:

Das hat sie in Ros­tow deut­lich gemacht. Alle unter­stütz­ten Putin, rus­si­sche Sol­da­ten, Wag­ner und Pri­go­schin – gleich­zei­tig. Das über­ge­ord­ne­te Ziel bestand dar­in, die rus­si­sche Armee zu ver­bes­sern, um den Krieg zu gewin­nen. So ein­fach ist das. Die Säu­be­rung im Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um wird hart sein. Unter dem Vor­wand der Repres­si­on oder „Rebel­li­on“ wer­den „Ope­ret­ten­ge­ne­rä­le“ (wie von Putin selbst defi­niert), die ihre Sol­da­ten nicht rich­tig aus­ge­bil­det haben, die Mobi­li­sie­rung nicht rich­tig orga­ni­siert haben oder im Kampf inkom­pe­tent waren, defi­ni­tiv gestrichen.

Hier ist nicht klar, ob Pepe Esco­bar sel­ber sich ent­we­der sol­che “Säu­be­run­gen” wünscht oder aber in die Fal­le der näm­li­chen PsyOp, über die er berich­tet, getappt ist. Wenn man die­sen “Exper­ten” beim ZDF liest, kann man zumin­dest auf die Idee kommen.

Das Pro­blem ist, daß sie alle zu Gera­si­mows Kreis gehö­ren. Um es diplo­ma­tisch aus­zu­drü­cken: Er muß vie­le erns­te Fra­gen beant­wor­ten. Und das ist es, was uns zu den Mons­ter-fake-News „Gene­ral Arma­ged­don wur­de ver­haf­tet“ bringt, die von der gesam­ten NATO­stan-Infor­ma­ti­ons­welt freu­dig nach­ge­plap­pert wer­den. Gene­ral Sur­owi­kin emp­fing Pri­go­schin zwar in Ros­tow – er war jedoch nie ein Kom­pli­ze der „Rebel­li­on“ (…) unab­hän­gig davon, ob man das offi­zi­el­le Nar­ra­tiv teilt oder nicht. Das bedeu­tet, daß der rus­si­sche Staat es kom­men sah. (…) Es besteht in Ruß­land kein Zwei­fel dar­an, daß die schwe­len­den Span­nun­gen in rus­si­schen Mili­tär­krei­sen vor dem “längs­ten Tag” im Nebel des Krie­ges mani­pu­liert wur­den, um den Feind zu des­ori­en­tie­ren. Es funk­tio­nier­te wie ein Zauber. (…) Ein wich­ti­ger Fak­tor ist, wie Sur­owi­kin von der öffent­li­chen Mei­nung im Ver­gleich zu den über­le­ben­den „Ope­ret­ten-Gene­rä­len“ beur­teilt wird. (…) Der umbe­nann­te Wag­ner bleibt bestehen und bleibt auf meh­re­ren Brei­ten­gra­den auf dem Vor­marsch. Kurz­fris­tig scheint der Trend auf eine – kom­pli­zier­te – Tro­cken­le­gung des rus­si­schen Mili­tär­sump­fes hin­zu­deu­ten. Der “längs­te Tag” scheint Rus­sen aller Cou­leur dazu gebracht zu haben, her­aus­zu­fin­den, wer der wah­re Feind ist – und wie man ihn besie­gen kann, was auch immer nötig ist.

Der His­to­ri­ker Andrej Fur­sow, auf den Pepe Esco­bar sich bezieht, geht davon aus, daß „in der Poli­tik nichts zufäl­lig geschieht.“ Wenn etwas pas­siert, war es bestimmt vorhersehbar.

Fur­sow (hier in einem You­Tube-Inter­view mit einem recht imper­ti­nen­ten “west­li­chen” Jour­na­lis­ten) ist als Neo-Sta­li­nist gewis­ser­ma­ßen ein Old-school-Ver­schwö­rungs­ana­ly­ti­ker. Auf ihn gehen auch eine Rei­he von The­sen zur inne­ren Desta­bi­li­sie­rung Ruß­lands und zur Umschrei­bung der Geschich­te der Sowjet­uni­on nach 1991 zurück.

Esco­bars Posi­ti­on ist weder die von Fur­sow noch die von Pyja­kin. Er ist poli­ti­scher Jour­na­list und beackert des­halb nur das Feld der mani­fes­ten (Geo-)Politik, wozu er selbst kei­ne bol­sche­wis­ti­sche Geschichts­theo­rie benötigt.

Es ist aller­dings wahr­lich kein Feh­ler, die­se Theo­rien ken­nen­zu­ler­nen, ers­tens des ana­ly­ti­schen Niveaus wegen, zwei­tens, um bestimm­te ver­meint­li­che Abson­der­lich­kei­ten der rus­si­schen Sicht bes­ser ein­ord­nen zu kön­nen, zum Bei­spiel die Ver­wen­dung des Wor­tes “faschis­tisch” für den kol­lek­ti­ven Wes­ten samt Ukrai­ne­re­gime oder die Rol­le der “Befrei­ung” Deutsch­lands. Hier zieht sich ein Riß durchs rech­te Lager: Wagen­knecht-Elsäs­ser-Chrup­al­la auf der einen Sei­te, JF-Klo­novs­ky-Schnell­ro­da auf der ande­ren Seite.

Basie­rend auf Gesprä­chen mit rus­si­schen Ana­lys­ten und ihren Ein­drü­cken von sehr schlau­en Leu­ten, die in Ruß­land, der Ukrai­ne und im Wes­ten leben, lie­ßen sich im wesent­li­chen vier Haupt­grup­pen iden­ti­fi­zie­ren, die ver­su­chen, ihre Vor­stel­lung von Ruß­land durchzusetzen,

schreibt Esco­bar am Schluß sei­nes Artikels:

Die „Zurück-in-die-UdSSR“-Bande: Die­se ent­hält natür­lich eini­ge ehe­ma­li­ge KGB- Mit­ar­bei­ter und vie­le aus­ge­bil­de­te Fach­kräf­te (Old-school-Pro­fis, meist im Ren­ten­al­ter). Aber hat die­se Ban­de die Unter­stüt­zung der Bevöl­ke­rung? Ihr Pro­jekt deu­tet auf eine Revo­lu­ti­on hin – ein neu­es Jahr 1917 auf Ste­ro­iden. Aber wo bleibt Lenin? Die „Zurück-zum-Zaren“-Leute. Die­se gehen davon aus, daß Ruß­land das „Drit­te Rom“ ist und der ortho­do­xen Kir­che eine her­aus­ra­gen­de Rol­le zukommt. Dahin­ter ste­cken aller­dings sat­te Gel­der. Ein gro­ßes Fra­ge­zei­chen ist, wie viel Unter­stüt­zung in der Bevöl­ke­rung, ins­be­son­de­re im „tie­fen“ Ruß­land, sie wirk­lich haben. Die­se Grup­pe hat übri­gens nichts mit dem Vati­kan zu tun – der ist längst an den “Gre­at Reset” ver­kauft worden. Die Plün­de­rer – die Ruß­land zuguns­ten des Hege­mons aus­ge­raubt haben. Hier haben wir es mit der gemei­nen “5. Kolon­ne” und allen mög­li­chen „tota­li­tä­ren Neo­li­be­ra­len“ zu tun, die die „Wer­te“ des kol­lek­ti­ven Wes­tens ver­eh­ren (und groß­teils schon “rüber­ge­macht haben”, Anmer­kung CS). Bei den übri­gen wird bald der FSB an die Tür klop­fen. Ihr Geld ist bereits blockiert. Die Eura­sia­nis­ten. Dies ist das rea­li­sier­bars­te Pro­jekt – in enger Zusam­men­ar­beit mit Chi­na und mit dem Ziel einer mul­ti­po­la­ren Welt. Für rus­si­sche Olig­ar­chen ist hier kein Platz. Den­noch ist der Grad der Zusam­men­ar­beit mit Chi­na immer noch höchst umstrit­ten. Die wirk­lich bren­nen­de Fra­ge lau­tet: Wie läßt sich die Belt-and-Road-Initia­ti­ve in der Pra­xis wirk­lich in die Grea­ter Eura­sia Part­ner­ship integrieren?

Dies ist nur eine Skiz­ze – offen zur Dis­kus­si­on. Die ers­ten drei Pro­jek­te funk­tio­nie­ren wohl kaum – aus einer Rei­he von kom­ple­xen Grün­den. Und das vier­te hat in Ruß­land immer noch nicht genug Fahrt auf­ge­nom­men. Sicher ist, daß sie alle gegen­ein­an­der kämp­fen. Möge die der­zei­ti­ge Tro­cken­le­gung des mili­tä­ri­schen Sump­fes auch dazu die­nen, den poli­ti­schen Him­mel zu klären.