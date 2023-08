Vier Strategien, mit denen die AfD neutralisiert werden soll (1 und 2)

Jeden­falls: Sie ist irgend­wie gefähr­lich. Wel­che Stra­te­gien ver­folgt das Estab­lish­ment, um das Umfra­ge­hoch der AfD zu bremsen?

Das Umfra­ge­hoch der AfD hält wei­ter an. Vor ca. einem Jahr konn­te sich die Par­tei in einem bis­wei­len unge­brems­ten Auf­stiegs­trend aus der zuvor lan­gen Durst­stre­cke im 10–12% Kor­ri­dor befrei­en. Inzwi­schen hat man sich bei nahe­zu allen Umfra­ge­insti­tu­ten fest über dem frü­he­ren Rekord­wert von 18% im Sep­tem­ber 2018 ver­an­kern können.

An eini­gen, vor allem sym­bo­lisch wich­ti­gen Wah­len wie der Land­rats­wahl in Son­ne­berg oder den Bür­ger­meis­ter­wah­len in Rag­uhn-Jeß­nitz und Schwe­rin konn­te in die­sem Som­mer gezeigt wer­den, daß der Umfra­ge­trend auf der Mikroebe­ne offen­bar auch in rea­len Wahl­er­fol­gen meß­bar ist.

Den­noch bleibt für jeden äuße­ren Beob­ach­ter der Zwei­fel, daß es sich bei der aktu­el­len Wachs­tumsten­denz womög­lich doch nur um eine demo­sko­pi­sche Bla­se han­deln könn­te. Liegt das fes­te und lang­fris­tig zu hal­ten­de Wäh­ler­po­ten­ti­al tat­säch­lich bereits bei +20%? Oder han­delt es sich immer noch um ein rein situa­ti­ves Momen­tum, und die Par­tei wird vor­aus­sicht­lich wie­der auf 13–16% ein­ge­dampft werden?

Ich habe in einem mei­ner letz­ten Bei­trä­ge bereits skiz­ziert, daß das letz­te­re Sze­na­rio nicht völ­lig aus­ge­schlos­sen wer­den darf. Es wird schon her­aus­for­dernd genug sein, zunächst über­haupt die struk­tu­rel­le Basis für eine 20%-Partei auf­zu­bau­en. Allein in Brüs­sel und Ber­lin wür­de sich die Zahl der Man­dats­trä­ger bei einem sol­chen Bun­des­er­geb­nis teil­wei­se mehr als ver­dop­peln. Dar­an ange­schlos­sen kommt der per­so­nel­le Mehr­be­darf an Wahl­kreis­mit­ar­bei­tern, Refe­ren­ten, Medi­en­leu­ten und Orga­ni­sa­to­ren hinzu.

Vor allem aber braucht die Par­tei ein eigen­stän­di­ges sozio­kul­tu­rel­les Milieu, wel­ches aus sich selbst her­aus als poli­ti­scher Magnet wir­ken kann, wor­aus schließ­lich auch robus­te Stamm­wäh­ler­schaf­ten erwachsen.

Die poli­ti­schen und media­len Geg­ner der AfD befin­den sich der­zeit auf inten­si­ver Ursa­chen­for­schung für das der­zei­ti­ge Umfra­ge­hoch. Ins­be­son­de­re in der Ent­wick­lung von even­tu­el­len Gegen­stra­te­gien des polit­me­dia­len Estab­lish­ments haben sich eini­ge zen­tra­le Debat­ten­strän­ge ent­wi­ckelt, die auch von Sei­ten der AfD in die stra­te­gi­sche Ana­ly­se mit ein­be­zo­gen wer­den sollten.

Zusam­men­ge­faßt tei­len sich die­se auf zwei zen­tra­le Bau­stei­ne, die wie­der­um eine wei­te­re Sub­ebe­ne enthalten.

Auf der einen Sei­te steht die Ebe­ne der reprä­sen­ta­ti­ven Kon­kur­renz­bil­dung. Das heißt, eine neue oder eta­blier­te par­tei­po­li­ti­sche Alter­na­ti­ve tritt in direk­te reprä­sen­ta­ti­ve Kon­kur­renz zur AfD, besetzt deren The­men­fel­der und stößt in die eige­nen Wäh­ler­räu­me vor. Hier­durch wird ver­sucht, das exis­ten­te Wäh­ler­po­ten­ti­al in neue Kanä­le umzu­lei­ten und in domes­ti­zier­te Dis­kurs­kor­ri­do­re ein­zu­bin­den. Auf der ande­ren Sei­te geht es vor allem um die inhalt­li­che Eli­mi­nie­rung der ent­schei­den­den Debat­ten­strän­ge, an die die AfD ando­cken könn­te und gleich­zei­tig um die Auf­recht­erhal­tung der gesell­schaft­lich-meta­po­li­ti­schen Pariastellung.

– – –

Stra­te­gie 1: CDU wird “wie­der konservativer”

Dort, wo sich das sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Milieu par­tei­po­li­tisch auf der lin­ken Sei­te mit der Links­par­tei und den Grü­nen neu ord­ne­te, ist die AfD Aus­druck jenes rech­ten Elek­to­rats, wel­ches die von der CDU zurück­ge­las­se­ne kon­ser­va­ti­ve Reprä­sen­ta­ti­ons­lü­cke geschlos­sen hat­te. Die Mer­kel-Ära hat­te die Uni­on final in Rich­tung neu­er Wäh­ler­schich­ten der lin­ken Mit­te geöff­net. Vor zwei Jah­ren fürch­te­te man mit dem Amts­an­tritt von Fried­rich Merz und der neu­en Oppo­si­ti­ons­rol­le der Uni­on noch eine kon­ser­va­ti­ve Wie­der­be­le­bung. Merz ver­sprach, daß er die AfD hal­bie­ren wür­de. Inzwi­schen hat sich die Par­tei bin­nen eines Jah­res verdoppelt.

Die Uni­on konn­te sich seit der Bun­des­tags­wahl 2021 zwar wie­der an die Spit­ze set­zen, sta­gniert jedoch immer noch zwi­schen 26–28%. Trotz der seit der Bun­des­tags­wahl 2021 gestie­ge­nen Wer­te für die Uni­on hat sich im rechts­kon­ser­va­tiv ein­ge­stell­ten Wäh­ler­mi­lieu nur wenig in Rich­tung der CDU verschoben.

Die frü­he­re Ein­bin­dungs­stär­ke von rech­ten Wäh­ler­schaf­ten durch die Christ­de­mo­kra­tie in der alten Bun­des­re­pu­blik erschöpft sich zuneh­mend. Das liegt unter ande­rem auch an der Schlie­ßung und Ver­dich­tung des AfD-Elektorats.

Die soge­nann­ten „Rück­hol­mis­sio­nen“ der eta­blier­ten Par­tei­en gelin­gen kaum noch. 77% der AfD-Anhän­ger geben an, daß sie sich den poli­ti­schen Grund­po­si­tio­nen der Par­tei „nahe“ bis „sehr nahe“ füh­len. Das ist zwar im Ver­gleich zu allen ande­ren Par­tei­en der nied­rigs­te Wert, aber er macht den­noch deut­lich, daß es sich kei­nes­wegs mehr nur um ein rei­nes Pro­test­phä­no­men han­delt. Bis zu 87% der AfD-Wäh­ler der letz­ten Bun­des­tags­wahl 2021 geben in den Umfra­gen an, daß sie auch jetzt immer noch bereit wären, für die AfD zu votieren.

Schon frü­he­re Stu­di­en haben gezeigt, daß die Wahr­schein­lich­keit, die vor­mals gewähl­te Par­tei wie­der­zu­wäh­len unter den AfD- und Grü­nen-Anhän­gern am größ­ten ist. Aus der Pro­test­wäh­ler­hy­po­the­se soll­te sich kei­nes­wegs der Fehl­schluß erge­ben, daß die­se Wäh­ler immer noch unge­bun­den und vola­til sei­en. Die Pro­test- und Unzu­frie­den­heits­mo­ti­ve mögen immer noch bestim­men­de Fak­to­ren sein, die aber in der Ver­ste­ti­gung und der Kon­ver­genz der Kri­sen zu einer fes­ten Ein­stel­lungs­kon­stan­te wird.

Selbst die Ber­lin-Wahl im Febru­ar die­ses Jah­res hat gezeigt, daß sogar dort, wo die CDU einen Oppo­si­ti­ons­bo­nus aus­spie­len kann, die Zuwäch­se aus dem AfD-Lager mar­gi­nal blei­ben und für die AfD selbst die Ver­lus­te an die Nicht­wäh­ler mehr als drei­mal so hoch sind wie die Abgän­ge an die CDU. Die gro­ßen Aus­tausch­dy­na­mi­ken zwi­schen AfD- und CDU Wäh­ler­schaf­ten las­sen sich viel­leicht noch bis zur vor­letz­ten Bun­des­tags­wahl 2017 am stärks­ten beob­ach­ten. In den neue­ren Umfra­gen und Stu­di­en ist die­ser Aus­tausch nicht mehr erkennbar.

Die kon­ser­va­ti­ve Auf­bruch­ser­war­tung hing per­so­nell recht eng an der Per­son Fried­rich Merz, in den man­che CDU­ler einen Sehn­suchts­ort ihrer alten Uni­on der Vor-Mer­kel-Ära pro­ji­zier­ten. Doch auch Merz muß nun ein­se­hen, daß der deut­sche Kon­ser­va­tis­mus in sei­ner christ­de­mo­kra­ti­schen Aus­prä­gung den Kul­tur­kampf längst ver­lo­ren hat. Ein paar habi­tu­el­le und per­so­nel­le Stell­schrau­ben im Auf­tre­ten und einer neu­en Par­tei­füh­rung rei­chen am Ende nicht aus, um eine attrak­ti­ve Gegen­vi­si­on zur woken Lin­ken zu formulieren.

Die elek­to­ra­le Grö­ße der Uni­on wird ledig­lich über die demo­gra­phi­sche Über­macht der Gene­ra­ti­on 60+ auf­ge­bla­sen. Es gibt aber kein welt­an­schau­lich-ideo­lo­gi­sches Zen­trum, das sich inner­halb der CDU gegen den herr­schen­den Main­stream stel­len könn­te. Sie hat kein angriffs­lus­ti­ges visio­nä­res Kon­zept, das die rechts­kon­ser­va­tiv ein­ge­stell­te Wäh­ler­schaft wie­der unter einem gemein­sa­men sozio­kul­tu­rel­len und ideo­lo­gi­schen Dach ver­sam­meln könn­te. Ihre frü­he­ren kon­ser­va­ti­ven Kern­mi­lieus sind zer­fal­len. Inner­par­tei­li­che Lob­bys wie die Wer­te Uni­on und Co sind kalt­ge­stellt und die­nen nur noch als polit­the­ra­peu­ti­sche Selbsthilfegruppen.

Fried­rich Merz wird sich noch nicht bewußt gemacht haben, daß sei­ne his­to­ri­sche Rol­le für die CDU womög­lich nur noch in einer Ver­wal­tungs- und Abwick­lungs­funk­ti­on liegt. Mer­kel hat die Par­tei hin zur lin­ken Mit­te voll­ends über­dehnt und für schwarz-grü­ne Koali­tio­nen geöff­net. Merz braucht zwar die rechts­kon­ser­va­ti­ve Wäh­ler­schaft, um die Uni­on wie­der über eine siche­re 30+% Basis zu füh­ren. Die rea­lis­ti­schen Macht- und Koali­ti­ons­op­tio­nen blei­ben jedoch nur im Rah­men einer Annäh­rung an die lin­ke Mitte.

Die­ser Spa­gat zer­reißt die Uni­on, wäh­rend die AfD pro­blem­los eine selbst­be­wuss­te Posi­ti­on bezie­hen und ein eigen­stän­di­ges Milieu reprä­sen­tie­ren kann. Die AfD kann sich am glaub­wür­digs­ten und in die ideo­lo­gi­sche und lebens­welt­li­che Ant­ago­nis­ten­rol­le zu den Grü­nen set­zen. Sie erschließt sich gera­de die Zugriffs­mög­lich­kei­ten auf neue länd­lich-sub­ur­ba­ne Mit­tel­schichts­mi­lieus, die ihrem Pro­test und ihrer Unzu­frie­den­heit in einen mög­lichst star­ken poli­ti­schen Impuls umwan­deln wol­len. Die kla­re Kon­flikt­li­nie zu den Grü­nen sorgt für die wei­te­re Posi­ti­ons­schär­fung und inhalt­li­che Markenbildung.

Je deut­li­cher sich die lebens­welt­li­che und ideo­lo­gi­sche Dif­fe­renz zu den Grü­nen her­aus­schält, umso mehr pro­fi­tiert auf lan­ge Sicht die AfD. Die­sen Pro­test kann die Uni­on nur schwer­lich abbil­den und wird es nicht schaf­fen, beim Wäh­ler eine gedank­li­che Brü­cke zwi­schen ihrem Sta­tus als eta­blier­te Par­tei und gleich­zei­tig oppo­si­tio­nel­le Stim­me der Unzu­frie­de­nen herzustellen.

– – –

Stra­te­gie 2: Das Auf­kom­men einer “Sarah Wagen­knecht Partei”

Bereits in einem Bei­trag im März die­ses Jah­res habe ich mich mit den Chan­cen einer „Lis­te Wagen­knecht“ aus­ein­an­der­ge­setzt. Inzwi­schen sind die Plä­ne einer sol­chen Par­tei kon­kre­ter gewor­den, und die Gerüch­te ver­dich­ten sich zu einer Grün­dung zum Ende des Jah­res, womit die „Wagen­knecht-Lis­te“ vor­aus­sicht­lich bereits zur Euro­pa­wahl 2024 antre­ten wird.

Nach­dem bereits ers­te wis­sen­schaft­li­che Stu­di­en zu den Wäh­ler­po­ten­tia­len einer Sahra Wagen­knecht Par­tei erschie­nen sind, haben es sich eini­ge Demo­sko­pie­in­sti­tu­te nicht neh­men las­sen, auch eine hypo­the­ti­sche „Wagen­knecht-Par­tei“ bei den kom­men­den Land­tags- und Bun­des­tags­wah­len abzu­fra­gen. Grund­sätz­lich ist dies schon ein metho­di­sches Wagnis.

Weder ist die abge­frag­te Par­tei bereits gegrün­det, noch ist uns etwas über die per­so­nel­le Kon­stel­la­ti­on oder inhalt­lich-pro­gram­ma­ti­sche Aus­rich­tung bekannt. Das ein­zi­ge, was die poten­ti­el­len Wäh­ler ver­mu­ten dür­fen, ist die Betei­li­gung Sahra Wagen­knechts als Front­frau. Sie allein wäre zunächst der Herz­schritt­ma­cher die­ses Pro­jekts, wel­ches von ihrem poli­ti­schen Nim­bus und ihrer Popu­la­ri­tät leben würde.

Somit ist die Schwan­kungs­brei­te der Umfra­gen für eine mög­li­che Wagen­knecht-Par­tei mit 2–15% auch recht hoch. Die Umfra­ge­insti­tu­te tun sich für ihre Glaub­wür­dig­keit jeden­falls kein Gefal­len, wenn es bei der „Lis­te-Wagen­knecht“ ledig­lich um Schlag­zei­len­pro­duk­ti­on geht, aber eine rea­lis­ti­sche Abbil­dung auf­grund zu vie­ler unsi­che­rer Fak­to­ren kaum mög­lich ist.

Die ent­schei­den­de Her­aus­for­de­rung der Wagen­knecht-Par­tei wäre das Bezie­hen einer Exklu­siv­stel­lung im oppo­si­tio­nel­len und unzu­frie­de­nen Wäh­ler­raum. Was aber wäre der ideo­lo­gi­sche Kern? Sozi­al­de­mo­kra­tie der 50er Jah­re? Süd­eu­ro­päi­scher Links­po­pu­lis­mus? Tra­di­tio­nel­le Arbei­ter­be­we­gung mit etwas DKP-Nost­al­gie? Wel­che Reprä­sen­ta­ti­ons­lü­cke will Wagen­knecht mit einem wie auch immer gear­te­ten „lin­ken Kon­ser­va­tis­mus“ schließen?

Erfolg­rei­che Par­tei­neu­grün­dun­gen brau­chen lang­fris­tig ein pola­ri­sie­ren­des The­ma, das zugleich von einer aus­rei­chend gro­ßen Wäh­ler­grup­pe als rele­vant wahr­ge­nom­men wird und in dem sich bis dato noch kein ande­rer par­tei­po­li­ti­scher Reso­nanz­raum gebil­det hat. Wagen­knechts posi­tio­nel­le Trumpf­kar­te wäre hier­bei die Sym­bio­se aus lin­ker Wirt­schafts- und Sozi­al­po­li­tik in Ver­bin­dung mit sozio­kul­tu­rel­lem Kon­ser­va­tis­mus, der sich ent­schlos­sen gegen die moder­ne „Woke-Lin­ke“ stellt.

Für letz­te­res ist die poli­ti­sche Nach­fra­ge bereits durch die AfD gesät­tigt. Auf der öko­no­mi­schen Sei­te gäbe es sicher­lich pro­gram­ma­ti­sche Lücken, über die sich auch eini­ge Wäh­ler­re­ser­ven mobi­li­sie­ren las­sen. Es hängt jedoch auch von der AfD ab, ob man die­se pro­gram­ma­ti­schen Angriffs­flä­chen bie­tet oder nicht.

Die AfD befin­det sich aktu­ell in einem welt­an­schau­li­chen Fin­dungs­pro­zeß, über den auch eine ideo­lo­gi­sche Fes­ti­gung ihrer Kern­wäh­ler­schaft statt­fin­det. Die gro­ßen Kri­sen­vek­to­ren von Deindus­tria­li­sie­rung, Infla­ti­on und Migra­ti­on machen die Ver­knüp­fun­gen von Iden­ti­tät und der sozia­len Fra­ge sicht­ba­rer, greif­ba­rer und kon­kre­ter. Wenn sich die AfD in die­sem Pan­ora­ma eine begriff­li­che und ideo­lo­gi­sche Domi­nanz­po­si­ti­on auf­baut, wird es Wagen­knecht schwer haben, einen inhalt­li­chen Allein­ver­tre­tungs­an­spruch zu reklamieren.

Inzwi­schen wur­de auch bekannt, daß Wagen­knecht womög­lich gar kei­ne eige­ne per­sön­li­che Spit­zen­kan­di­da­tur zur Euro­pa­wahl 2024 plant und statt­des­sen die Poli­tik­wis­sen­schaft­le­rin und als Coro­na-Maß­nah­men­kri­ti­ke­rin bekannt gewor­de­ne Ulri­ke Gue­rot zur Front­frau der mög­li­chen Lis­te-Wagen­knecht wer­den soll. Dadurch wür­de sich die­ses Pro­jekt schon im Start­an­lauf sei­ner effek­tivs­ten Mobi­li­sie­rungs­res­sour­ce (Wagen­knechts Popu­la­ri­tät) berau­ben und könn­te sich direkt in die poli­ti­sche Bedeu­tungs­lo­sig­keit abmelden.