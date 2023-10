Über den Feindbegriff und die Intoleranz der Toleranten

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Nur ist die das Poli­ti­sche gera­de­zu kon­sti­tu­ie­ren­de Freund-Feind-Kon­stel­la­ti­on zunächst zivi­li­siert bis kul­ti­viert zu beherr­schen. In der Der Begriff des Poli­ti­schen (1932) fin­det sich eigens her­aus­ge­stellt, daß der poli­ti­sche Geg­ner nicht gleich der per­sön­li­che Feind ist:

Der poli­ti­sche Feind braucht nicht mora­lisch böse, er braucht nicht ästhe­tisch häß­lich zu sein: er muß nicht als wirt­schaft­li­cher Kon­kur­rent auf­tre­ten, und es kann viel­leicht sogar vor­teil­haft sein, mit ihm Geschäf­te zu machen.

Des­sen ein­ge­denk soll­te die Pola­ri­sie­rungs­ten­denz unse­rer unmit­tel­ba­ren Gegen­wart besorgt stim­men. Gegen alter­na­ti­ve, also kon­ser­va­ti­ve bis rech­te Kräf­te – Anders­wo gibt es kein alter­na­ti­ves Den­ken mehr. – holt der Staat hart aus. Auch eine ver­meint­li­che Demo­kra­tie ist letzt­lich nur – Herrschaft.

Seit etwa fünf­zehn Jah­ren greift staats­ge­tra­gen eine for­cier­te Ideo­lo­gi­sie­rung durch, für die hier nur skiz­zen­haft Stich­wor­te auf­ge­ru­fen sei­en: Can­cel-Cul­tu­re, Woke­ness, lin­ker und grü­ner Mora­lis­mus, Gendersprache.

Mit die­ser dezi­diert lin­ken Kam­pa­gne geht ein­her, daß – min­des­tens für die Lin­ke und wohl mehr noch für die längst staats­tra­gen­den Grü­nen – der poli­ti­sche Feind gleich­falls der per­sön­li­che ist – ja, als mora­lisch böse, ja, als ästhe­tisch häß­lich gel­tend. Mehr noch:

Der Rech­te gilt nicht nur als Feind und Geg­ner, son­dern als kri­mi­nell, sogar als hoff­nungs­los ver­lo­re­ner patho­lo­gi­scher Fall, als irrever­si­bel krank, inso­fern all die von Staats wegen ver­ord­ne­ten The­ra­pien offen­bar ja nicht anschlu­gen. Nach links redu­zier­tem Auf­klä­rungs­ver­ständ­nis dürf­te es näm­lich Kri­ti­ker der gesetz­ten „Grund­ver­ein­ba­run­gen“, u. a. des ethi­schen Uni­ver­sa­lis­mus, ver­nünf­ti­ger­wei­se über­haupt nicht mehr geben.

Schon gar nicht nach den hohen Dosen poli­ti­scher Bil­dung in der repo­li­ti­sier­ten Schu­le und in Ergeb­nis der „Erzie­hung zur Demo­kra­tie“, die von all den Ver­ei­nen der soge­nann­ten „Zivil­ge­sell­schaft“ getra­gen wird, deren staat­li­che, also steu­er­geld­li­che Finan­zie­rung durch das soge­nann­ten Demo­kra­tie­för­der­ge­setz gera­de auf Dau­er gestellt wird, so daß sie zu staats­na­hen Pro­pa­gan­da­be­hör­den avancieren.

Daß es trotz for­cier­ter Staats­pro­pa­gan­da und all ihrer „zivil­ge­sell­schaft­li­chen“ und „ehren­amt­li­chen“ Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen den­noch kri­ti­sche, also kon­ser­va­ti­ve und rech­te Kri­tik gibt, kon­ster­niert die Lin­ke und die von ihr domi­nier­te Ber­li­ner Repu­blik der­art, daß sie unter Bruch ihrer Haber­mas­schen Dis­kurs­ethik gera­de­zu polit­all­er­gisch mit Dis­kurs­aus­schluß reagiert:

Rech­ten Stim­men dür­fe kei­nes­falls noch ein Podi­um gebo­ten wer­den, so die gän­gi­ge Auf­fas­sung. Als „rechts“ gilt aber mitt­ler­wei­le alles, was nicht dezi­diert links ist.

Die pene­tran­ten Dau­er­phra­sen von „Tole­ranz“ und „Viel­falt“ inten­die­ren das Gegen­teil des­sen, was die­se Begrif­fe ursprüng­lich mein­ten: Ent­ge­gen ihrer Ursprungs­se­man­tik ste­hen sie längst für die Gleich­schal­tung der Auf­fas­sun­gen und das Blo­ckie­ren aller Dis­si­den­ten. Kurio­ser­wei­se gilt das Tole­ranz­ge­bot nur noch dort, wo es über­flüs­sig ist – im Milieu der links­grü­nen und woken Gleich­ge­sinn­ten selbst.

Damit ist das lin­ke Staats-Estab­lish­ment ganz bei Carl Schmitt:

Jede wirk­li­che Demo­kra­tie beruht dar­auf, daß nicht nur Glei­ches gleich, son­dern, mit unver­meid­li­cher Kon­se­quenz, das Nicht­glei­che nicht gleich behan­delt wird. Zur Demo­kra­tie gehört also not­wen­dig ers­tens Homo­ge­ni­tät und zwei­tens – nöti­gen­falls – die Aus­schei­dung oder Ver­nich­tung des Heterogenen.

Nichts bezeich­net die aktu­el­le Ten­denz tref­fen­der, denn das wird gera­de mit staat­li­chen Bord­mit­teln betrie­ben: Aus­schei­dung und Ver­nich­tung des Hete­ro­ge­nen. Per­fi­de aller­dings, daß dies unter dem Titel „Viel­falt“ geschieht.

Es läuft eine veri­ta­ble Kul­tur­re­vo­lu­ti­on, aus­ge­hend von einem in der Bezeich­nung von Pro­fes­sor Peter Graf Kiel­man­segg „intel­lek­tu­el­len und sozia­len Milieu, das sich in bestimm­ten gesell­schaft­li­chen Berei­chen eine hege­mo­nia­le Stel­lung auf­ge­baut hat“. Hege­mo­ni­al jedoch nicht nur in der Kul­tur, son­dern vor allem in den Medi­en und zuneh­mend im Staats­ap­pa­rat selbst.

Wir erle­ben: Pro­fes­so­ren wer­den an ihrer Lehr­tä­tig­keit gehin­dert, Denk­ma­le geschleift, Stra­ßen und Plät­ze umbe­nannt, Tex­te des lite­ra­ri­schen Erbes und Schul­lek­tü­ren auf poli­tisch kor­rek­ten Sprach­ge­brauch unter­sucht, Berufs­ver­bote wer­den ver­hängt, ver­bun­den mit Gesin­nungs­schnüf­fe­lei (nicht anti­quiert über Staats­si­cher­heits­be­hör­den, son­dern ein­fach und modern via Goog­le), ganz zu schwei­gen vom schril­len Ton der reflex­ar­ti­gen Nazi-Vor­wür­fe gegen­über Kritikern.

Wer noch von einem „eth­nisch ver­stan­de­nen Volks­be­griff“ aus­zu­ge­hen wagt, gilt sogleich als „gesi­chert rechts­extrem“. Wer, kon­ster­niert von zuneh­men­der Asy­lan­ten­ge­walt, gar von „Mes­ser-Migran­ten“ spricht, der betrei­be „aus­län­der­feind­li­che Agitation“.

Über­haupt wird man in Deutsch­land schnell zum „Ver­dachts­fall“, das Denun­zi­an­ten­tum und sein Zusam­men­wir­ken mit den exe­ku­ti­ven Ver­fol­gungs­or­ga­nen gilt sogar als cou­ra­giert. In den Schu­len ist das arti­ge Nach­spre­chen der Bekennt­nis­se längst wie­der wich­ti­ger als die dif­fe­ren­zier­te Argu­men­ta­ti­on oder eine qua­li­fi­zier­te Urteilskraft.

Wirk­lich frei­mü­ti­ge Dis­kus­sio­nen, pole­mi­sche Debat­ten wie vor Jahr­zehn­ten, die zwar mir Ver­ve geführt wur­den, jedoch ohne Ver­un­glimp­fun­gen und nega­ti­ve Stig­ma­ti­sie­run­gen aus­ka­men, sind sel­ten gewor­den; die lau­te Empö­rung ist die Regel. Mit Figu­ren wie Böh­mer­mann erweist sich sogar die Sati­re als staat­lich betrie­be­ne Inqui­si­ti­on. Wer sich auf der rich­ti­gen Sei­te wähnt, stellt sei­ne thea­tra­li­sche, gar hys­te­ri­sche Empö­rung als muti­ges Han­deln heraus.

Der Begriff des „Ver­fas­sungs­fein­des“ geht übri­gens auf Schmitt zurück, eben­so das Wort von der „wehr­haf­ten Demo­kra­tie“ sowie der Satz „Kei­ne Frei­heit für die Fein­de unse­rer Frei­heit“. Die Lin­ke ist gegen­wär­tig also viel dich­ter bei Schmitt, als sie ahnen mag. Wo Lin­ke je regier­ten, ver­fuh­ren sie völ­lig dezi­sio­nis­tisch, mit­hin schmit­tia­nisch. „Auc­to­ri­tas, non veri­tas facit legem.“, das klingt auch leni­nis­tisch recht passend.

Die Dif­fe­ren­zen, die Geg­ner- und Feind­schaf­ten wer­den gera­de unver­söhn­li­cher – dies um so mehr, als hin­ter der allein gel­ten­den Leh­re die Macht der Exe­ku­ti­ve ver­sam­melt ist und man hin­sicht­lich der Judi­ka­ti­ve längst Zwei­fel hegen darf, ob sie gegen­über Ver­ein­nah­mungs­ver­su­chen tat­säch­lich unab­hän­gig bleibt. Auch Rich­ter haben häu­fig Parteibücher.

In der Legis­la­ti­ve wie­der­um meh­ren sich soge­nann­te Ent­schlie­ßungs­an­trä­ge, in Gestalt des Ein­heits­be­kennt­nis­ses jener mit­ein­an­der ver­wach­se­nen Par­tei­en, die allein ihr Bünd­nis als „demo­kra­tisch“ anse­hen – hier ein und hier noch ein ande­res Bei­spiel aus dem Land­tag Mecklenburg-Vorpommerns.

Neben dem Inhalt ach­te man auf die Spra­che, also auf die Zuschrei­bun­gen, die Kon­no­ta­tio­nen und den so hoch wie hohl klin­gen­den didak­ti­schen Duk­tus, vor allem aber auf die Iden­ti­fi­zie­rung des Feindes:

Der Land­tag tritt des­halb allen demo­kra­tie­feind­li­chen und men­schen­ver­ach­ten­den Hal­tun­gen, Bestre­bun­gen und Struk­tu­ren ent­schie­den ent­ge­gen. Demo­kra­tie, Tole­ranz und Welt­of­fen­heit zu för­dern und Extre­mis­mus zu ver­hin­dern, ist eine gesamt­ge­sell­schaft­li­che Auf­ga­be, für deren Gelin­gen staat­li­che und poli­ti­sche Insti­tu­tio­nen sowie die Zivil­ge­sell­schaft gemein­sam die Grund­la­gen schaf­fen müs­sen. Der Land­tag Meck­len­burg-Vor­pom­mern unter­stützt des­halb die wei­te­re Stär­kung der poli­ti­schen Bil­dung und for­dert die Lan­des­re­gie­rung in die­sem Zusam­men­hang auf, eine inten­si­ve Ver­zah­nung ihrer bereits bestehen­den umfas­sen­den Akti­vi­tä­ten mit dem kürz­lich vom Bun­des­mi­nis­te­ri­um des Innern auf den Weg gebrach­ten Akti­ons­plan gegen Rechts­extre­mis­mus zu prüfen.

In ähn­li­cher Wei­se, wie Vic­tor Klem­pe­rer die „Lin­gua ter­tii Impe­rii“ beschrieb, lie­ße sich dem lin­gu­is­ti­schen Ver­fah­ren und der semio­ti­schen Kri­tik nach mitt­ler­wei­le die Spra­che der selbst­er­klär­ten Demo­kra­ten beschrei­ben und ana­ly­sie­ren. Es fin­den sich dar­in auf­schluß­rei­che ste­reo­ty­pe Ver­dik­te, die als mani­pu­la­tiv, vor allem aber als Kampf­an­sa­ge zu ver­ste­hen sind, wobei man sich in die­sem „Kampf gegen Rechts“ der Exe­ku­tiv­mit­tel des Staa­tes ver­si­chert und damit unver­hoh­len droht.

Das berei­tet mir per­sön­lich wenig Sor­ge, es läßt sich aus­hal­ten, not­falls in irgend­ei­ner Nische oder mit weit­ge­hen­der Poli­tik­abs­ti­nenz, zumal es Wich­ti­ge­res, ja Exis­ten­ti­el­le­res gibt als „Machen­schaf­ten“, wie Heid­eg­ger es formulierte.

Sor­ge berei­tet mir viel mehr, daß eine so har­te Kon­fron­ta­ti­on, wie sie gegen­wär­tig forsch von links, mit­hin vom Staat betrie­ben wird, u. a. gegen die AfD, gegen die „Jun­ge Alter­na­ti­ve“, gegen die Iden­ti­tä­ren sowie­so, daß also die­se aggres­si­ve Atta­cke, die bereit ist, einst übli­che recht­li­che oder ein­fach zivi­le Gepflo­gen­hei­ten außer Acht zu las­sen, unwei­ger­lich gegen sich ein Kor­rek­tiv auf­ru­fen wird.

Je inten­si­ver sich die­ses Kor­rek­tiv vita­li­siert, um so mehr droht die Gefahr eines ech­ten Zer­würf­nis­ses in der Gesell­schaft, vor­an­ge­trie­ben von ande­ren Dis­kre­pan­zen, vor allem von der schei­tern­den Flücht­lings­po­li­tik. Die inva­si­ve afro­asia­ti­sche Migra­ti­on, von der deut­schen Poli­tik als „links­li­be­ra­les Hege­mo­nie­pro­jekt“ (Judith Kopp) gera­de­zu for­ciert, dyna­mi­siert gegen­wär­tig Abwehr­be­we­gun­gen. – Irgend­wann schwingt das Pen­del zurück …

Noch ein­mal Carl Schmitt, dies­mal zitiert aus sei­ner Schrift „Theo­rie des Par­ti­sa­nen. Zwi­schen­be­mer­kung zum Begriff des Poli­ti­schen“ von 1963:

Die Feind­schaft wird so furcht­bar wer­den, daß man viel­leicht nicht ein­mal mehr von Feind oder Feind­schaft spre­chen darf und bei­des sogar in aller Form vor­her geäch­tet und ver­dammt wird, bevor das Ver­nich­tungs­werk begin­nen kann. Die Ver­nich­tung wird dann ganz abs­trakt und ganz abso­lut. Sie rich­tet sich über­haupt nicht mehr gegen einen Feind, son­dern dient nur noch einer angeb­lich objek­ti­ven Durch­set­zung höchs­ter Wer­te, für die bekannt­lich kein Preis zu hoch ist. Erst die Ableug­nung der wirk­li­chen Feind­schaft macht die Bahn frei für das Ver­nich­tungs­werk einer abso­lu­ten Feindschaft.

Nein, hier soll nicht der Teu­fel an die Wand gemalt und nicht der Bür­ger­krieg beschwo­ren wer­den, der hier­zu­lan­de noch nicht vor­stell­bar ist. Aber ent­zünd­li­che Kon­flik­te sind vor­stell­bar und lau­fen, so sie erst irgend­wie Gewalt, auch rhe­to­ri­sche Gewalt, gewor­den sind, schnell Gefahr, nicht mehr den übli­chen Regeln zu gehor­chen. Kann sein, wir haben ohne­hin schon mit zu vie­len guten Regeln gebro­chen, so daß es nicht beim „geis­ti­gen Bür­ger­krieg“ blei­ben wird.

Die ers­te Hälf­te des zwan­zigs­ten Jahr­hun­derts, die Jah­re nach dem ers­ten Welt­krieg, der damals noch nicht nume­riert war, zei­gen, wie die eine ideo­lo­gi­sche Wel­le die ande­re, ihr ent­ge­gen­lau­fen­de aus­lös­te und zu wel­chen furcht­ba­ren gegen­sei­ti­gen Ver­stär­kun­gen es dadurch kam, bis eine Dyna­mik erreicht war, die nicht mehr beherrscht wurde.