Hinter den Linien. Tagebuch – Montag, 25. August

War dieser Sommer groß? Ist er es noch? Er ist vor allem einer, in dem die Rolle Deutschlands, Spielball zu sein, auf beschämende Weise noch deutlicher sichtbar geworden ist als in den Jahren zuvor. Man schaut sich das an und mag es nicht mehr kommentieren, oder?

Peter Slo­ter­di­jk notier­te einmal:

Mir kom­men die Welt von heu­te und ihre Debat­ten mit jedem Tag mehr vor wie ein aus dem Ruder gelau­fe­nes Luh­mann-Semi­nar. Die basa­le Intui­ti­on der Luh­mann­schen Denk­wei­se bewahr­hei­tet sich immer stär­ker: Wir haben es über­all mit Beob­ach­tun­gen zwei­ter Ord­nung zu tun, Beob­ach­tun­gen von Beob­ach­tun­gen von Beob­ach­tun­gen. Die Zeit der schlich­ten Mei­nungs­äu­ße­run­gen ist vor­über. Alle wer­den beim Beob­ach­ten beob­ach­tet und über­wacht, die Sekun­där­be­schrei­bun­gen über­neh­men das Kommando.

So ist es, und dar­an möch­te man sich nicht betei­li­gen, nicht, wenn man so arbei­ten möch­te und kann wie ich.

– –

Ter­mi­ne für die kom­men­den Wochen – ein spon­ta­ner, einer in alter Tradition:

1. Signier­stun­den mit Shlo­mo in Schnell­ro­da am Sams­tag, 6. September

Ende kom­men­der Woche wird die ers­te Auf­la­ge des Buchs Bau­zeit von Aron Piel­ka ali­as “Shlo­mo” im Ver­lag ange­lie­fert. Shlo­mo muß 300 Exem­pla­re signie­ren und kommt dazu nach Schnell­ro­da. Die­se 300 Exem­pla­re sind für die­je­ni­gen Leser bestimmt, die als ers­te bestell­ten, und wer hät­te es gedacht: Sie waren nach weni­gen Stun­den vorbestellt.

Nun haben wir uns fol­gen­des gedacht: Wenn Shlo­mo sowie­so hier ist und signiert, könn­te er jedem Leser, der anreist, eben­falls eines der druck­fri­schen Bücher signie­ren – sogar so, wie man es macht, wenn man den Autor antrifft: per­sön­lich, mit dem Namen drin.

Dies ist also eine offe­ne Ein­la­dung: Jeder, der möch­te, kann sich am 6. Sep­tem­ber, einem Sams­tag, zwi­schen 12 und 17 Uhr im Gast­hof “Zum Schäf­chen” sein Exem­plar signie­ren lassen.

Wich­tig ist außer­dem fol­gen­de Infor­ma­ti­on: Wir begin­nen mit dem Ver­sand der vor­be­stell­ten Bücher erst nach die­ser Ver­an­stal­tung. Wer vor­be­stellt hat, aber am 6. Sep­tem­ber per­sön­lich vor­bei­kommt und sein Buch abholt, wird aus der Lis­te der Vor­mer­ker aus­ge­tra­gen. Nie­mand soll also ein zwei­tes, nicht benö­tig­tes Exem­plar zuge­schickt bekommen.

Des­we­gen geben wir Shlo­mos Buch auch nur in den Ver­lags­räu­men am Rit­ter­gut aus: Dort ste­hen unse­re Ver­triebs­rech­ner, dort kön­nen Bestel­lun­gen aus­ge­tra­gen oder vari­iert wer­den. Mit den Büchern geht es dann in den Gast­hof zur Signierstunde.

Der Wirt bie­tet den Tag über Geträn­ke und Spei­sen an. Und wer einen Abend unter ande­ren Lesern ver­brin­gen will, kann über­nach­ten, soll­te aber rasch buchen. Der Gast­hof hat drei­ßig Zim­mer. Aus­wei­chen kann man ins Motel an der B180 in Steigra.

Wol­len wir wet­ten, daß über 200 Leser die­se spon­ta­ne Ver­an­stal­tung besu­chen wer­den? Für den Wirt und für uns selbst wäre es hilf­reich, die Zahl grob abschät­zen zu kön­nen. Für eine kur­ze mail an [email protected] sind wir dank­bar – sie muß nicht sein, ist aber hilfreich.

2. Som­mer­aka­de­mie zum The­ma “Arbeit”

Sie ist fast aus­ge­bucht. Wir haben noch ein gutes Dut­zend frei­er Plät­ze. Aus­führ­li­che­re Infor­ma­tio­nen gibt es hier, das digi­ta­le Anmel­de­for­mu­lar fin­det sich auf der Start­sei­te rechts und hier direkt.

Die­se Aka­de­mien haben eine in unse­rer Sze­ne mitt­ler­wei­le uner­reich­te Tra­di­ti­on: Die ers­te fand zum The­ma “Mythos” im August 2000 statt, damals noch in Thü­rin­gen in einem Land­se­mi­nar-Haus der evan­ge­li­schen Kir­che, die erst nach unse­rer drit­ten Ver­an­stal­tung in ihren Räu­men die Türen vernagelte.

Waren ande­re Zei­ten. Glaubt man kaum, wis­sen vor allem die­je­ni­gen nicht, also ganz und gar nicht, die heu­te teil­neh­men und damals noch gar nicht auf der Welt waren. Alles fand in einer “Sicher­heit des Schwei­gens” statt, die heu­te obso­let ist. You­Tube etwa wur­de erst 2005 gegrün­det und von uns erst­mals 2011 genutzt. Aka­de­mie-Berich­te blie­ben bis 2009 den Abon­nen­ten der Sezes­si­on und den För­de­rern des (mitt­ler­wei­le auf­ge­lös­ten) Insti­tuts für Staats­po­li­tik vorbehalten.

Der Umstand, daß mitt­ler­wei­le von fast allen Vor­trä­gen Mit­schnit­te in bes­ter Qua­li­tät erschei­nen, hat aber nicht zu einem Man­gel an Prä­senz vor Ort geführt. Die Aka­de­mien in Schnell­ro­da sind nicht nur Bildungs‑, son­dern auch Vernetzungstreffen.

Inter­es­sant ist der Alters­ab­stand, den ich mitt­ler­wei­le zu den Teil­neh­mern habe. Um 2000 war die Hälf­te älter als ich, die Alters­gren­ze von 35 Jah­ren galt schon damals. Erik Leh­nert, seit 2003 dabei, und ich haben das mal durch­ge­rech­net: Für die bis­her 51 Aka­de­mien haben ins­ge­samt rund 5500 Teil­neh­mer­plät­ze ange­bo­ten, rund 1400 ver­schie­de­ne jun­ge Leu­te haben sie gefüllt.

Kaum einer, der heu­te im Beritt eine Rol­le spielt, war nicht schon ein­mal da. Das ist sozu­sa­gen das Tra­di­ti­ons­ar­gu­ment. Das ganz nüch­ter­ne lau­tet: Das The­ma “Arbeit” ist ein zen­tra­les – KI, Sie ver­ste­hen? (Anmel­den mit den Links oben.)

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Frei­tag, 25. Juli

Spä­te Aus­kunft: Seit Mon­tag ruht der Ver­lag. Das bedeu­tet: Alle Mit­ar­bei­ter sind im Urlaub, die Schreib­ti­sche sind ver­waist, die Post holt kei­ne Bücher­sen­dun­gen ab, bestellt wer­den kann, online oder tele­fo­nisch, aber man muß eben ein biß­chen war­ten, bis es wie­der losgeht.

Es ist still im Haus. Man denkt nach, die Zeit tropft, was war? Soviel Auf­re­gung und Rät­sel­ra­ten und Streit um Krah, mit Krah, mit ande­ren Bes­ser­wis­sern – und kei­ne Hand­ha­be, das auf eine gute Art zu beenden.

Im Grun­de habe ich nichts dage­gen, daß einer die Reiß­lei­ne zieht, sich neu auf­stellt, sich neu erfin­det. Bloß: Schneid muß das haben, oder es ist ein Rück­zug in die Ruhe, her­aus­ge­löst aus der Front, mal ins Hin­ter­land, auf­tan­ken, neu aufstellen.

Krah tut, als hät­te er Schneid. Dabei ist das, was er vor­schlägt, kal­ter BRD-Kaf­fee. Ich will heu­te lesen, nicht kom­men­tie­ren, daher bloß die­ses eine kur­ze Beispiel:

Krah twit­tert:

Die Lösung vie­ler Pro­ble­me der öffent­li­chen Ord­nung liegt nicht nur in bes­se­rer Poli­zei, son­dern auch in sozia­ler Kon­trol­le. Wenn Hans in der Schu­le ein Bul­ly ist, aber ein begeis­ter­ter Fuß­ball­spie­ler, der regel­mä­ßig trai­niert und aufs Sport­gym­na­si­um will, dann wird ein klu­ger Leh­rer den Jugend­trai­ner kon­tak­tie­ren und nicht die Poli­zei rufen oder zum x‑ten Male die über­for­der­te Mut­ter ein­be­stel­len. Das Pro­blem bei den Migran­ten ist oft, dass kei­ne sol­chen Ansprech­part­ner bekannt sind und die­se auch nicht koope­rie­ren. Das zu ändern ist aber kei­ne „Selbst­auf­ga­be“, son­dern der Weg, um die stän­di­gen und sinn­lo­sen Poli­zei­ein­sät­ze in Schu­len zu ver­rin­gern. Die Ord­nung muss gelebt und in der Gesell­schaft her­ge­stellt wer­den, Poli­zei und Jus­tiz sind immer nur ulti­ma ratio und das Ein­ge­ständ­nis eines vor­an­ge­gan­ge­nen Ordnungsverlustes.

Schat­ten­ma­cher ant­wor­tet:

Aber das ist der sel­be Mani­pu­la­ti­ons­an­satz, den der Staat, in wel­chem wir jetzt bereits leben, bis an die Gren­zen sei­ner Wirk­sam­keit aus­ge­reizt hat, bevor er fest­stel­len muss­te, dass es Milieus gibt, die ideo­lo­gisch zu kom­pro­miss­los, oder sozi­al zu fremd oder zu ver­wahr­lost sind, als dass man Zugriff auf sie erlan­gen könnte. Für gewöhn­lich gibt es unser Staat irgend­wann auf, die Mit­tel wei­ter zu eska­lie­ren und lässt die Pro­ble­me wei­ter wuchern, zumin­dest solan­ge kei­ne schwers­ten Straf­ta­ten began­gen wer­den. Des­halb ist er über­haupt erst in sol­che Bedräng­nis gera­ten: Er ver­mag es weder sei­ne rech­ten Abweich­ler zurück in die Mit­te zu zie­hen, noch sei­ne migran­ti­schen Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten an die eige­ne Wer­te­ord­nung zu bin­den, zumal bei­de mitt­ler­wei­le Wege gefun­den haben, mate­ri­ell von ihrer Rol­le als Oppo­nen­ten zu profitieren. Den sel­ben Ansatz wie­der von vor­ne auf­zu­rol­len, ohne sich dabei grund­sätz­lich neu­er Metho­den zu bedie­nen, kommt dem Ver­such gleich, die BRD dort schla­gen zu wol­len, wo sie nie schwach auf­ge­stellt war. Der Ele­fant im Raum ist hin­ge­gen jene Hand­lungs­li­nie, die man als Manage­ment der har­ten Mit­tel umschrei­ben könn­te. Erneut sto­ßen wir auf den Wider­spruch, zwi­schen dem, was die grund­ge­setz­li­che Ord­nung zulas­sen will und dem, was in der (his­to­ri­schen) Rea­li­tät mach­bar ist. Der Kon­flikt ver­läuft hier nicht mal mehr not­wen­di­ger­wei­se zwi­schen lin­ker und rech­ter Welt­an­schau­ung (man den­ke an die Insti­tu­tio­nen sozia­lis­ti­scher Staa­ten in ihrer revo­lu­tio­nä­ren Pha­se) son­dern ganz fun­da­men­tal zwi­schen mani­pu­la­tiv-wei­cher (Pare­to-Klas­se 1) und erzwin­gend-har­ter Staats­füh­rung (Pare­to-Klas­se 2). Die Hoff­nung, man könn­te bis ans Ende der Zeit ohne letz­te­re aus­kom­men wirkt jeden Tag ein biss­chen schräger.

So ist es, und das wird inter­es­sant in den kom­men­den Wochen und Mona­ten: die­ses gan­ze Inno­va­ti­ve als das ent­lar­ven, was es ist – der Här­te ausweichen.

– – – – –

Don­ners­tag, 10. Juli

Wir haben das Som­mer­fest gefei­ert, wie es sich gehört. Es war ein Fest! 600 Leser, Autoren, Podi­en, Vor­trä­ge, Gesprä­che, Freu­de, biß­chen Anti­fa-Folk­lo­re, wenig Poli­zei, wenig Partei.

Hier ist ein ers­ter Mit­schnitt, der Auf­takt, den Erik Leh­nert und ich mach­ten. Er stand unter der Fra­ge­stel­lung Wozu Par­tei?. So heißt Leh­nerts neu­er Essay, der in der Rei­he Kapla­ken erschie­nen ist und hier bestellt wer­den kann. Dazu gibt es den Nach­druck sei­nes ers­ten Kapla­kens: Wozu Poli­tik? – hier ein­se­hen und bestel­len.

Ich wer­de nun nach und nach die Vide­os des Som­mer­fests auf You­Tube frei­ge­ben. Freu­en Sie sich auf Gesprä­che über Carl Schmitt und Jean Ras­pail, auf das Lite­ra­ri­sche Trio und ein­zel­ne Prä­sen­ta­tio­nen, auf Shlo­mo und Out­door Ill­ner. Abon­nie­ren Sie den Kanal Schnell­ro­da, dann ver­säu­men Sie nichts – hier fin­den Sie ihn.

– –

Übri­gens war das Som­mer­fest für mich nach der Abrei­se der Gäs­te noch nicht zu Ende. Nach dem Fest war vor der Arbeit: Es waren Gäs­te aus Ruß­land da, deren Ver­lag zwei ers­te Über­set­zun­gen aus dem Deut­schen prä­sen­tier­te. Wir dis­ku­tier­ten und ver­han­del­ten über eine weit­rei­chen­de Kooperation.

Die­ser rus­si­sche Ver­lag ist ein Glücks­fall. Hier ist sei­ne Insta­gram-Sei­te, hier sein Tele­gram-Kanal. Die Mach­art der Bücher ist fein, die Über­set­zung und die Nach­wor­te der Bänd­chen von Moh­ler (Gegen die Libe­ra­len) und Kal­ten­brun­ner (Eli­te) sind aus­ge­zeich­net, die Papier- und Druck­qua­li­tät zeu­gen von Gespür für Qua­li­tät, die Gra­phik ist ausgesucht.

Sile­ne Noc­ti­flo­ra heißt der Ver­lag – das ist die Acker-Licht­nel­ke, die in Jün­gers Das aben­teu­er­li­che Herz eine Rol­le spielt. Kann man sich mehr wün­schen? Eine Ein­la­dung nach Mos­kau ist aus­ge­spro­chen, wer­de sehen.

“Weit­rei­chen­de Koope­ra­ti­on” bedeu­tet, daß wir einen Exklu­si­vi­täts­ver­trag unter­zeich­net haben, der Ver­le­ger und ich. Sile­ne Noc­ti­flo­ra hat das Vor­recht auf die Aus­lands­rech­te in rus­si­scher Spra­che für unse­re Bücher. Es ist das ers­te Mal, daß ich so eine umfas­sen­de Koope­ra­ti­on eingehe.

Grund dafür ist die über­zeu­gen­de Arbeit. Kein eng­li­scher, fran­zö­si­scher, anders­spra­chi­ger Ver­lag hat bis­her mit einer auch nur annä­hern­den Sorg­falt gear­bei­tet. Dabei ist die Bit­te dar­um stets der Inhalt mei­ner ers­ten mails und Gesprä­che mit aus­län­di­schen Verlegern:

Nie­mand von uns muß an Aus­lands­li­zen­zen Geld ver­die­nen; aber eines erwar­te ich: Qua­li­tät. Das gebie­tet allein schon der Respekt vor unse­rer Arbeit. Die Über­set­zung muß sau­ber und kennt­nis­reich sein, das Druck­ergeb­nis kein Lap­pen, son­dern etwas, das von der Freu­de der Ver­le­ger am schö­nen, halt­ba­ren Buch zeugt. So arbei­te ich, wenn ich über­set­zen las­se, so erwar­te ich es von denen, die unse­re Bücher über­set­zen möchten.

Zuletzt erhielt ich aus Eng­land die Über­set­zung eines Buchs von Mar­tin Licht­mesz zur Durch­sicht und Frei­ga­be. Das war KI-Schrott, debi­les Kau­der­welsch, eine unbe­müh­te Frech­heit. Die Druck­wer­ke aus die­sem Nicht-Ver­lag waren lap­pi­ges Druck-on-Demand, ama­zon-gekop­pelt, also die kom­plet­te Brü­he. Natür­lich gab es dafür kei­ne Frei­ga­be. Anders eben Sile­ne Noc­ti­flo­ra. Ich bin sehr froh dar­über – und sehr gespannt auf die Reise.

– –

Tür­öff­ner zum rus­si­schen Ver­lag und Garant der hohen Stan­dards bei den Über­set­zun­gen und Nach­wor­ten ist der jun­ge Wis­sen­schaft­ler und Publi­zist Filipp Fomit­schow. Sie ken­nen ihn aus sei­nen Tex­ten für die Sezes­si­on und sei­nem so wich­ti­gen und kennt­nis­rei­chen Vor­trag über die Denk-Strö­mun­gen in Rußland.

Fomit­schow hat mit dem Ser­ben Dušan Dosta­nić und mir zusam­men den Kapla­ken-Band Aus­we­ge. Eine Suche ver­öf­fent­licht und ihn zeit­gleich in Ruß­land erschei­nen las­sen. Die zwei­te Auf­la­ge ist gera­de ein­ge­trof­fen – hier ein­se­hen.

Fomit­schow refe­riert – das kommt jetzt lei­der sehr kurz­fris­tig – heu­te Abend in Pots­dam. Bit­te, für Kurz­ent­schlos­se­ne: Hier ist der Ankündigungstext.

Wie wei­ter mit Russland?

„We are fight­ing a war against Rus­sia“ – mit ihrer her­aus­ge­pol­ter­ten Aus­sa­ge vor dem Euro­pa­rat hat die dama­li­ge Außen­mi­nis­te­rin Baer­bock Anfang 2023 einen Tief­punkt mar­kiert in den deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen. Seit dem rus­si­schen Angriff auf die Ukrai­ne ergeht sich die Bun­des­po­li­tik aber immer wie­der in Kriegsrhetorik.

Immer­hin: In Ost­deutsch­land sieht man die Vor­gän­ge dif­fe­ren­zier­ter, teil­wei­se mit Fas­sungs­lo­sig­keit. „Nie wie­der Krieg mit Russ­land“, die Losung ist seit 1945 Teil der ost­deut­schen DNA, was poli­tisch und gesell­schaft­lich immer wie­der zu Ver­wer­fun­gen führt. Doch wer­den die mah­nen­den Stim­men über­haupt noch gehört?

Wir unter­neh­men einen Exkurs in die deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen. Zu Gast ist der rus­si­sche His­to­ri­ker Fil­lipp Fomit­schow. Mit ihm spre­chen AfD-Frak­ti­ons­chef Dr. Chris­toph Berndt und Frak­ti­ons­ge­schäfts­füh­rer Dr. Erik Leh­nert. Die Ver­an­stal­tung fin­det am 10. Juli, ab 18 Uhr im Land­tag statt. Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung braucht es nicht.

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Mitt­woch, 2. Juli

Für heu­te zwei Anmer­kun­gen und Informationen:

1. Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt behaup­tet, Mücheln sei gesperrt und müs­se umfah­ren wer­den. Das stimmt nicht: Es gibt am Krei­sel, auf den man von Brauns­be­dra (also der A9) her stößt, eine Ampel­schal­tung. Man war­tet ein wenig und kommt durch – las­sen Sie sich nicht beir­ren, wenn Sie am Sams­tag zu unse­rem Fest anreisen.

Die Anti­fa aus Halle/Saale behaup­tet, unser Fest sei eine rech­te Kaf­fee­fahrt. Das stimmt. Es ist außer­dem eine Wein­mei­le, eine Bier­ver­kos­tung, ein Wurst­stand, eine Gesprächs­run­de, eine Vor­trags­ver­an­stal­tung, ein Kuchen­ba­sar, ein Buch­han­del und Teil von Unserdemokratischesdeutschland.

Aus die­sem Grund haben wir die Folk­lo­re­trup­pe aus Hal­le dazu­ge­holt. Sie ist in die Jah­re gekom­men, wird mit Foto­gra­fen und bemal­ten Bett­la­ken die Stra­ße besie­deln und Kein-Kuchen-für-Nazis ver­zeh­ren. Uns zulie­be kommt auch ein wenig Poli­zei. Sie wird das Wim­mel­bild berei­chern und vervollständigen.

Es ist also alles wie immer. Man trifft in ent­spann­ter, poli­ti­scher Stim­mung auf Freund und Feind, unter­schei­det sie von­ein­an­der, holt sich sein Teil­neh­mer­bänd­chen und plau­dert los.

Geparkt wird hin­term Dorf auf der Wie­se, Ein­laß ist an der Ver­lags­scheu­ne, mit den Foto­gra­fen kann jeder auf­wen­dig über Moti­ve spre­chen – das Schub­sen über­laßt mir. Habe ich erwähnt, daß Ein­laß ab halb elf ist, hin­ten an der Ver­lags­scheu­ne? Bis Sams­tag also!

– –

2. Die neue Kapla­ken­staf­fel ist ein­ge­trof­fen, mit den Essays 97 bis 99. Es sind Bän­de von Mar­tin Licht­mesz (Smar­te Welt), Armin Moh­ler (Die nomi­na­lis­ti­sche Wen­de) und Erik Leh­nert (Wozu Par­tei?).

Abon­nen­ten der Rei­he erhal­ten die Staf­fel auto­ma­tisch und zum ermä­ßig­ten Preis zugesandt.

+ Wer abon­nie­ren möch­te, kann das hier tun,

+ wer die 33. Drei­er­staf­fel erwer­ben möch­te, ohne ein Abon­ne­ment abzu­schlie­ßen, fin­det hier den Link.

+ Jedes der Bänd­chen kann natür­lich auch ein­zeln bestellt werden.

Wir hät­ten die Abon­nen­ten gern VOR dem Som­mer­fest belie­fert, aber das ist ter­min­lich nun nicht mög­lich. Etli­che Abon­nen­ten wer­den zu Gast auf dem Som­mer­fest sein und die Bücher gleich mit­neh­men wol­len, viel­leicht sogar signiert. Das­sel­be gilt für alle ande­ren nach­ge­druck­ten und vor­be­stel­len Bänd­chen der Reihe:

Her­mann Heid­eg­ger: Heim­kehr 47 – hier bestel­len.

Erik Leh­nert: Wozu Poli­tik? – hier ent­lang.

Mar­tin Licht­mesz: Besetz­tes Gelän­de – hier zu haben.

Von mir selbst ist ein wei­te­res Mal Pro­vo­ka­ti­on nach­ge­druckt wor­den, selbst­re­dend signie­re ich jedes ein­zel­ne Bänd­chen. Ich war mir schon ein­mal sicher, dies­mal ist es gewiß: eine wei­te­re Auf­la­ge wird es nicht geben. Für jeden, der nun zuschla­gen möch­te: hier ist der Link.

Kurz­um: Wir bit­ten alle Gäs­te des Som­mer­fests dar­um, die Vor­be­stel­lung nach­zu­voll­zie­hen und beim Buch­kauf vor Ort anzu­ge­ben, daß wir die online-Bestel­lung stor­nie­ren soll­ten. Wir wol­len Dop­pel­lie­fe­run­gen ver­mei­den. Jeder Kapla­ken-Abon­nent, der die neue Staf­fel mit­neh­men möch­te, soll­te dies eben­falls unbe­dingt an der Kas­se mitteilen.

Zuletzt: Nie gab es mehr lie­fer­ba­re Kapla­ken. Das ist nicht schlecht, oder? Stö­bern Sie hier mal im Bücher­schrank. Nicht ohne Grund spricht die Pres­se von der wich­tigs­ten rech­ten Rei­he seit Grün­dung der BRD …

Aber noch ein­mal: Jeder, der zum Som­mer­fest kommt, soll­te nun gera­de NICHT online vor­be­stel­len, son­dern an den bei­den Fest­ta­gen mit­neh­men, was er benötigt.

– – – – –

Sams­tag, 28. Juni

Mar­tin Sell­ner und Maxi­mi­li­an Krah wer­den im Rah­men des Antai­os-Som­mer­fests kei­ne Debat­te auf öffent­li­chem Podi­um führen.

Natür­lich gäbe es viel zu bespre­chen; jedoch ist Sell­ner die Agen­da Krahs nicht klar genug. War­um prä­sen­tier­te Krah bei Cor­rec­tiv und t‑online sei­ne Neu­deu­tun­gen des Remi­gra­ti­ons­kon­zepts? Und mehr: Sell­ner ste­he mit dem, was er vor­schla­ge und pla­ne, ver­mut­lich nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes.

Schlim­me­re und ver­lo­ge­ne­re Medi­en als Cor­rec­tiv und t‑online gibt es kaum. Cor­rec­tiv orches­trier­te maß­geb­lich jene Kam­pa­gne gegen die AfD und uns alle, die auf einer erfun­de­nen Pots­da­mer “Depor­ta­ti­ons­kon­fe­renz” fuß­te. Mit sol­chen Platt­for­men zu spre­chen und dabei nicht nur eine expe­ri­men­tel­le und vom bis­he­ri­gen Kon­sens abwei­chen­de Mei­nung zu prä­sen­tie­ren, son­dern einen zen­tra­len Kopf des Vor­felds juris­tisch zu mar­kie­ren, ist das Über­schrei­ten einer der feu­er­ro­ten Linien.

Mei­ne Gesprä­che und Kor­re­spon­den­zen mit Sell­ner und ande­ren in den ver­gan­ge­nen Tagen spre­chen Bän­de: An eine sach­li­che Debat­te ist nicht zu den­ken, solan­ge Krah die­sen Ver­hal­tens­feh­ler nicht als sol­chen ver­steht und ihn vor der Kame­ra wie­der­ho­len könn­te. Denn es ist eine poli­tisch recht leich­te Übung, sich als nun­mehr gemä­ßigt zu prä­sen­tie­ren und dem Kon­tra­hen­ten jus­ti­tia­ble Beton­köp­fig­keit zu unterstellen.

Alles ande­re ist längst Gegen­stand unse­rer Debat­ten hier auf die­sem Blog: juris­ti­sche Bewer­tun­gen, Par­al­lel­ge­sell­schaft oder Stra­te­gie der Samm­lung, Remi­gra­ti­on in wel­chem Umfang, mit wel­chen Ziel­grup­pen und Ziel­län­dern, mit wel­chem Per­so­nal, wel­chen Mehr­hei­ten, wel­chem finan­zi­el­len Auf­wand, wel­cher Här­te und Dring­lich­keit undsoweiter.

Wir wer­den wei­te­re Bei­trä­ge ver­öf­fent­li­chen, über­ra­schen­de Posi­tio­nen, die das Volk nicht in Fra­ge stel­len, son­dern das Ein­di­men­sio­na­le man­cher Betrach­tungs­wei­se benen­nen und ins Rea­lis­ti­sche auffächern.

Als Ver­le­ger hof­fe ich auf das zwei­te Buch aus der Feder Krahs, denn ein Kopf ist er fraglos.

– –

Unnö­tig, zu ergän­zen, daß das Som­mer­fest auch ohne die­se hoch­ge­jazz­te Debat­te ein vol­les, inter­es­san­tes Pro­gramm bie­ten wird, oder? Es geht am Sams­tag um 11 Uhr los und endet am Sonn­tag gegen 13 Uhr.

Ein Dut­zend Autoren wird anwe­send sein, das lite­ra­ri­sche Trio wird über neue Bücher spre­chen, das Werk Carl Schmitts wird ver­han­delt wer­den, Ras­pail wäre am 5. Juli 100 Jah­re alt gewor­den – das wird eine The­men­stun­de füllen.

Wir wer­den Lyrik hören und über Geschichts­po­li­tik dis­ku­tie­ren, über Geschlecht und Poli­tik und die Fra­ge, wozu eine Par­tei taugt. Wir wer­den AfD-Man­dats­trä­ger begrü­ßen, Vor­feld-Grö­ßen, Influen­cer, auch sol­che, die wie­der in Frei­heit sind. Wir wer­den vor allem mit sechs­hun­dert Lesern das ver­wirk­li­chen, was die­ses Fest zu einem Fest macht: einen Ort der frei­en Rede, der guten Stim­mung, der kul­tu­rel­len Kraft.

(In Klam­mern mei­ne drin­gen­de Bit­te: Wer doch nicht kom­men kann, mel­de sich umge­hend unter anmeldung(at)schnellroda.de – noch immer har­ren dut­zen­de Leser auf der War­te­lis­te. Sogar am Tag zuvor kön­nen wir noch abte­le­fo­nie­ren und nach­rü­cken las­sen. Dank!)

– – – – –

Sonn­tag, 22. Juni

Die USA haben Isra­els Schlä­ge gegen den Iran mit einem eige­nen Schlag unter­stützt. Man nimmt es zur Kennt­nis, die hell­sich­ti­gen Beob­ach­ter hat­ten es vor­her­ge­sagt. Ob die Bom­bar­die­rung drei­er Atom­an­la­gen effek­tiv war, ist nicht so wich­tig. Ent­schei­dend ist das deut­li­che Zei­chen: Die mäch­tigs­te Mili­tär­macht der Welt legi­ti­miert das Vor­ge­hen Isra­els und spricht eine War­nung aus.

Inter­na­tio­nal haben wir nichts zu sagen, wie­der ein­mal. Es ist uner­heb­lich, ob wir empört, erfreut oder schul­ter­zu­ckend dar­auf reagieren.

In unse­rem welt­an­schau­li­chen Lager gibt es dies alles, ins­be­son­de­re auch in der AfD. Wie in so vie­len ande­ren Lagen zeigt sich, wie hete­ro­gen und sogar gegen­sätz­lich unse­re Ant­wor­ten auf grund­sätz­li­che Fra­ge­stel­lun­gen aus­fal­len. Der Grund dafür ist, daß die unter­schied­li­chen Stand­punk­te und Lage­fest­stel­lun­gen nicht zusam­men­ge­führt und in einer über­ge­ord­ne­ten Per­spek­ti­ve gebün­delt sind.

Inter­es­sant ist, wie rasch die eine der ande­ren Sei­te das Recht und den Ver­stand abspricht, eine ande­re Mei­nung zu haben. Die­se denun­zia­to­ri­sche Metho­de trifft exem­pla­risch den Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tor­ben Bra­ga, der eben­so umsich­tig wie zurück­hal­tend argu­men­tier­te und den­noch dafür aus den Rei­hen sei­ner Par­tei scharf ange­grif­fen wird. Man soll­te sich sei­ne Stel­lung­nah­me und die Kom­men­ta­re dar­un­ter unter fol­gen­dem Aspekt ein­mal ansehen:

Alle unse­re Mei­nun­gen zum The­ma wer­den aus einer Posi­ti­on der Schwä­che her­aus gebil­det. Man kann das Völ­ker­recht zitie­ren und dar­auf hin­wei­sen oder pochen, daß Angriffs­krie­ge nicht gestat­tet sei­en; man kann die­je­ni­gen, die so etwas tun kön­nen, empört dar­auf hin­wei­sen, daß sie es nicht tun soll­ten; man kann, wie Jür­gen Elsäs­ser, ankün­di­gen, man wer­de alle Trump-Taler ein­schmel­zen las­sen, soll­te er in den Krieg ein­stei­gen; man kann die Fra­ge stel­len, war­um man den Krieg gegen den Iran nicht einen Krieg nennt, den im Gaza­strei­fen auch nicht, den in der Ukrai­ne aber schon.

Man kann den­je­ni­gen, die Mili­tär­ope­ra­tio­nen durch­füh­ren und aus Kon­flik­ten Krie­ge wer­den las­sen, Macht­miß­brauch vor­wer­fen und dabei impli­zit behaup­ten, daß man, hät­te man selbst die Macht, so nicht han­deln wür­de. Aber noch ein­mal: So redet nur, wer zu schwach dazu ist, tat­säch­lich vor einer sol­chen Ent­schei­dung zu ste­hen. Denn eines haben wir doch mitt­ler­wei­le begrif­fen, oder? Macht­po­li­tik kommt vor Recht, auf allen Ebe­nen, Innen wie Außen. Auch wir hiel­ten das, ergä­be sich die Mög­lich­keit, für selbstverständlich.

Björn Höcke hat das in einer noch nicht aus­rei­chend beach­te­ten, kur­zen Rede im Rah­men der aktu­el­len Stun­de im Thü­rin­ger Land­tag umris­sen: Es geht um einen unse­rer Lage ange­mes­se­nen “deut­schen Stand­punkt”, und der kann der­zeit oft nur dar­in bestehen, in Trip­pel­schritt­chen Hand­lungs­spiel­raum zu gewin­nen. Nicht-Betei­li­gung wäre schon viel.

– –

Ich kann auf zwei wei­te­re Vide­os hin­wei­sen, sie kom­men aus unse­rem eige­nen Beritt: Ellen Kositza hat nach lan­gem wie­der zwei Buch­be­spre­chun­gen auf­ge­zeich­net. Zum einen stellt sie die 32. Kapla­ken-Staf­fel vor, und das Beson­de­re dabei ist, daß sie natür­lich auch auf ihr eige­nes Bänd­chen zu spre­chen kommt: Geschlecht und Poli­tik ist – wenn wun­dert es? – der am stärks­ten nach­ge­frag­te Essay der Drei­er­staf­fel. Ein paar sind noch da, die 2. Auf­la­ge wird bereits gedruckt.

Im zwei­ten Video bespricht Kositza das neue Buch von Mathi­as Brod­korb. Sie erin­nern sich? Er leg­te zuletzt die emi­nent wich­ti­ge Arbeit über das Trei­ben des Ver­fas­sungs­schut­zes vor: Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat?, die nicht nur uns auf eine fai­re Wei­se abklopft und ein­ord­net, son­dern die Pra­xis des Ver­fas­sungs­schut­zes grund­le­gend infra­ge stellt.

Nun hat Brod­korb nach Post­ko­lo­nia­len Mythen geschaut und sie in vier völ­ker­kund­li­chen Muse­en auf­ge­fun­den – in einer Dürf­tig­keit, die ihn (die­sen Ein­druck hat man bei allen sei­nen Büchern) intel­lek­tu­ell belei­digt. Brod­korb rückt die Mythen zurecht, bes­ser: Er wischt sie vom Tisch. Sein Cre­do: wenn schon Auf­ar­bei­tung, dann bit­te sau­ber und satisfaktionsfähig.

Hier ist die Video-Rezen­si­on. Natür­lich zielt auch sie dar­auf ab, daß Sie, wer­te Leser, zum Buche grei­fen. Das geht spie­lend über antaios.de.

– – – – –

Mon­tag, 9. Juni

Wir haben einen aus­führ­li­chen Pod­cast mit Maxi­mi­li­an Krah “am Ran­de der Gesell­schaft” ver­öf­fent­licht – man kann ihn sich auf unse­rem You­Tube-Kanal eben­so anhö­ren wie auf den gän­gi­gen Hör­ka­nä­len oder auf Twitter.

Es ist nicht erklä­rungs­be­dürf­tig, wenn man mit einem Autor und Poli­ti­ker ein lan­ges Gespräch führt und die Öffent­lich­keit dar­an teil­ha­ben läßt. In die­sem Fall hat die Öffent­lich­keit dar­auf gewar­tet, denn sie nimmt wahr, daß Krah sei­ne Spra­che und sei­ne poli­ti­sche Stoß­rich­tung ver­än­dert hat.

Wir machen das an vier Punk­ten fest: Zum einen geht Krah davon aus, daß sei­ne Par­tei und Tei­le des rech­ten Lagers dem Geg­ner Argu­men­te an die Hand geben und Anläs­se bie­ten, repres­si­ve Maß­nah­men zu ergrei­fen. Zwei­tens hat sich Krah vom Kon­zept der Assi­mi­la­ti­on und der dafür not­wen­di­gen Remi­gra­ti­on abge­wen­det und ein Modell ins Gespräch gebracht, das von Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten aus­geht und nur dar­in die Chan­ce sieht, daß die Deut­schen in ihrem eige­nen Land so deutsch wie mög­lich bleiben.

Vehe­ment waren und sind – das ist der drit­te Punkt – Krahs Atta­cken gegen den Akti­vis­mus, wie ihn vor allem die Iden­ti­tä­re Bewe­gung ver­tritt und übt – und die in ihrer ursprüng­li­chen und unab­hän­gi­gen Form nun auf­ge­lös­te Jun­ge Alter­na­ti­ve es tat.

Der letz­te Punkt betrifft das Rechts­ver­ständ­nis Krahs: Er hat nichts dage­gen, daß man ihn als einen Rechts­po­si­ti­vis­ten beschreibt, der von der Gül­tig­keit des Rechts jen­seits von Macht­fra­gen aus­geht, die Aus­le­gung des Rechts also von der Fra­ge ent­kop­pelt, wer über­haupt in der Lage ist, das Recht wirk­mäch­tig in sei­nem Sin­ne auszulegen.

Weil Krah für Antai­os an einem neu­en Buch sitzt (Zukunft von rechts) und als einer der fünf bekann­tes­ten AfD-Poli­ti­ker über die Par­tei hin­aus prä­gend spricht und auf­tritt, war es wich­tig, daß wir uns an der Klä­rung zen­tra­ler Fra­gen ver­such­ten. Hier ist das Ergebnis:

– – – – –

Mitt­woch, 28. Mai

Man­cher wird vom neu­er­li­chen Auf­guß der Cau­sa Mat­thi­as Hel­fe­rich etwas mit­be­kom­men haben. Die Kurz­fas­sung lau­tet: Zehn und zwölf Jah­re alte Chat-Fet­zen mit NS-Humor der geschmack­lo­sen Sor­te wer­den Hel­fe­rich zuge­schrie­ben. Er selbst dementiert.

Das war’s. War­um? Weil immer noch drei Din­ge gel­ten: Ers­tens gilt die Unschulds­ver­mu­tung. Solan­ge Hel­fe­rich nicht niet- und nagel­fest nach­ge­wie­sen ist, daß er da chat­te­te, war er es nicht.

Zwei­tens sind pri­va­te Chats nichts, was die Öffent­lich­keit inter­es­sie­ren darf. Es ist, als habe jemand am Tre­sen etwas daher­ge­la­bert – im Suff oder auf­ge­dreht oder bei geöff­ne­tem Dampf­ven­til oder alles zusam­men. Das bleibt am Tre­sen und ist kei­ne öffent­li­che, belast­ba­re Aus­sa­ge, kein “State­ment”, kein Pro­gramm. Genau für so etwas sind ja Tre­sen da: Wör­ter und Wen­dun­gen abla­den, unge­schützt posau­nen, Kathar­sis mit­tels Karneval.

Drit­tens: Selbst wenn er es war – es ist eine Deka­de her, und der Mensch ent­wi­ckelt sich, auch der Mensch Hel­fe­rich. Hät­te er es so am Chat-Tre­sen gesagt: Heu­te wür­de er es am Chat-Tre­sen nicht mehr sagen, ganz gewiß nicht, und zwar nicht aus tak­ti­schen Erwä­gun­gen her­aus nicht mehr, son­dern, weil die Tre­sen-Jah­re vor­bei sind und kein dümm­lich Wort mehr das Gehe­ge der Zäh­ne ver­las­sen darf.

Mehr gibt es zu die­ser Sache nicht zu sagen, hät­te es zu die­ser Sache nicht zu sagen gege­ben – jedoch muß man sich nun doch äußern, lei­der: Denn zwar ist das Vater­land in gro­ßer Not; aber Par­tei­freun­de Hel­fe­richs sähen die Chan­ce zur Lin­de­rung die­ser Not dadurch immens ver­grö­ßert, daß Hel­fe­rich von der poli­ti­schen Büh­ne ver­schwän­de und die AfD sich sau­be­rer prä­sen­tie­ren und den objek­tiv agie­ren­den Geg­ner durch die­sen Hygie­ne­schritt um sei­ne star­ken Argu­men­te brin­gen könnte.

Zu mei­ner (inhalt­li­chen) Ver­zweif­lung agiert der Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te Hans Neu­hoff so. Er ist zugleich Mit­glied des Lan­des­vor­stands der AfD NRW, dem Lan­des­ver­band also, in des­sen Dort­mun­der Bezirk Hel­fe­rich eine der bun­des­weit vor­bild­li­chen und beach­te­ten Kreis­bü­ro-Arbei­ten verrichtet.

Neu­hoff refe­rier­te in Schnell­ro­da stark über die Vor­ge­schich­te des Ukrai­ne-Kriegs und liegt mit sei­nen geo­po­li­ti­schen Ein­schät­zun­gen auf Höcke-Linie. Was aber den Umgang mit dem Par­tei­kol­le­gen Hel­fe­rich betrifft: Hier über­schrei­tet er im Gleich­schritt mit dem Lan­des­vor­sit­zen­den Mar­tin Vin­c­entz rote Lini­en. Das sehen etli­che Flagg­schif­fe der AfD-Spit­ze so, nicht zuletzt das bereits erwähnte.

Neu­hoff will drei Din­ge nicht begrei­fen: Zum einen sieht er nicht, daß sei­ne jah­re­lan­gen Bemü­hun­gen, Hel­fe­rich poli­tisch mund­tot zu machen, nicht fruch­te­ten. Hel­fe­rich ist über einen vor­züg­li­chen Lis­ten­platz erneut in den Bun­des­tag ein­ge­zo­gen, und dort wird er – im Gegen­satz zu sei­ner ers­ten Legis­la­tur – als Mit­glied der AfD-Frak­ti­on geführt. Es ist also trotz aller Schmutz­kam­pa­gnen für Hel­fe­rich Nor­ma­li­tät ein­ge­kehrt, und dabei hät­te man es bewen­den las­sen können.

War­um? Die Ant­wort berührt die zwei­te Begriffs­stut­zig­keit der Käm­pen um Neu­hoff und Vin­c­entz: In einer so star­ken und so breit gefä­cher­ten Par­tei wie der AfD ist spie­lend, wirk­lich spie­lend Platz für eine Men­ge Neu­hoffs und Hel­fe­richs – man muß sich nicht begeg­nen und muß sich vor allem nicht in die Que­re kom­men. Neu­hoff bespielt ein ande­res Seg­ment als Hel­fe­rich. Das ist offen­sicht­lich, und dabei könn­te man es belassen.

Letzt­lich ist so ein aus den Fugen gera­ten­der Kon­flikt ein Aus­druck von Füh­rungs­schwä­che. Zumin­dest die Füh­rung eines Lan­des­ver­bands (noch dazu eines so emi­nent poten­ten wie NRW) soll­te in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren eines begrif­fen haben: Die aus Anti­fa-Recher­chen gespeis­ten Berich­te des SPIEGEL über mut­maß­li­che Hel­fe­rich-Aus­sa­gen haben nicht Hel­fe­rich zum Ziel. Hier wird eine Metho­de ausprobiert:

Ist es mög­lich, in die recht geschlos­sen agie­ren­de AfD Kei­le zu trei­ben? Läßt sich jemand gegen sei­ne eige­ne Par­tei instru­men­ta­li­sie­ren? Füh­ren alte, nicht ein­deu­tig zuge­ord­ne­te, uner­heb­li­che Tre­sen-Chats dazu, daß einer der bekann­ten und erfolg­rei­chen jun­gen Abge­ord­ne­ten am Ende aus der Par­tei ent­fernt wird?

Soll­te die­se Metho­de Erfolg haben, wird sie wie­der und wie­der ange­wandt wer­den. Lei­der ste­hen die Chan­cen für den Erfolg die­ser Ver­suchs­an­ord­nung nicht schlecht. Damit ist nicht der mög­li­che Par­tei­aus­schluß Hel­fe­richs gemeint, son­dern über­haupt der Umstand, daß Poli­ti­ker wie Neu­hoff und Vin­c­entz die Argu­men­ta­ti­on erklär­ter Fein­de der AfD auf­grei­fen, um sie gegen einen Par­tei­kol­le­gen zu wenden.

Sich aus dem Arse­nal der Anti­fa und des Ver­fas­sungs­schut­zes zu bedie­nen, ist das Über­schrei­ten einer roten Linie. Es gibt für ein sol­ches Ver­hal­ten kei­ne Recht­fer­ti­gung. Anti­fa und VS sind Insti­tu­tio­nen mit tota­li­tä­rer, min­des­tens aber post-demo­kra­ti­scher Her­an­ge­hens­wei­se. Das haben dut­zen­de AfD-Poli­ti­ker und Juris­ten aus­ge­führt und ihrer Argu­men­ta­ti­on im Kampf um die Par­tei zugrun­de­ge­legt. Dies zu unter­lau­fen, ist parteischädigend.

Nie­mals näm­lich darf man sich vom Geg­ner (vom Feind) sagen las­sen, wer in die eige­nen Rei­hen gehört und wer nicht mehr; nie­mals darf man Mate­ri­al, das die­se Ver­ei­ne zur Ver­fü­gung stel­len, in erns­ter Absicht ver­wen­den: Man unter­stützt damit ihr Bemü­hen um den Anstrich der Recht­schaf­fen­heit und Objektivität.

Spä­tes­tens der Bun­des­vor­stand müß­te sol­chem Ver­hal­ten ein rasches Ende set­zen. Aber auch dort agiert man indif­fe­rent. Nach einer Debat­te um die Cau­sa Hel­fe­rich ver­ließ eine nicht frei­ge­ge­be­ne Pres­se­mit­tei­lung die Bun­des­ge­schäfts­stel­le, in der es hieß, der Bun­des­vor­stand stel­le sich hin­ter die Bemü­hun­gen des Lan­des­vor­stands NRW. Die­se Mit­tei­lung war nicht abge­stimmt und nicht vor­ge­se­hen. Trotz­dem wur­de sie nicht zurück­ge­zo­gen, son­dern nur mode­rat ange­paßt, nach­dem die Kri­tik dar­an doch recht laut war.

Die Ver­hal­tens­richt­li­ni­en sind klar, oder? Aber es scheint, als sei auch die AfD schon von Par­ti­ku­lar­in­ter­es­sen ver­laust. Dabei ist doch das Vater­land in gro­ßer Not, undsoweiter.

– –

Ges­tern Nach­mit­tag eine der selt­sams­ten Begeg­nun­gen bis­her an der Haus­tür. Vor Wochen war ja eine Frau da, die behaup­te­te, mit mir seit 15 Jah­ren nach isla­mi­schem Recht ver­hei­ra­tet zu sein. Sie habe als Kind nur über­lebt, weil ich sie beschütz­ten konn­te, als ich auf der Flucht vor der nige­ria­ni­schen “Schwar­zen Hand” bei ihren Eltern geklin­gelt und um Unter­schlupf gebe­ten hat­te. Sie, damals sie­ben Jah­re alt, habe damals den genia­len Ein­fall gehabt, mich als behin­der­ten Knecht aus­zu­ge­ben und mit einer Schau­fel in der Hand sinn­lo­se Tätig­kei­ten aus­füh­ren zu lassen.

(Die­se Frau schrieb nach unse­rem Gespräch noch drei mails an den Ver­trieb und zwei hand­schrift­li­che Brie­fe an mich, in denen sie an die unver­geß­li­chen Dis­co­aben­de mit Fried­rich Merz und Ali­ce Wei­del erin­ner­te. Danach brach es ab, seit­her ist Funkstille.)

Jeden­falls, ges­tern an der Tür: ein jun­ger Mann. Schei­tel, Son­nen­bril­le, nicht sehr groß, Mus­keln, eine Her­ren­ta­sche mit Quer­rie­men vor der Brust, Stroh­hut, wei­ßes Hemd. Er fixier­te mich und sag­te dann lei­se vor sich hin:

Da sind Sie also tatsächlich.

Dann sag­te er nichts mehr, son­dern schwieg und stand da wie jemand, der streng nach­den­ken muß, weil er auf das Ent­schei­den­de nicht kommt.

Ich frag­te, ob er mir sagen wol­le, wie er hei­ße und was er wol­le. Der Mann blick­te nicht auf, son­dern ant­wor­te­te nach einer kur­zen Span­ne, in der er an sei­ner Quer­ta­sche nestelte:

Ich habe die Tie­re ver­sorgt und in der Hüt­te im Gar­ten eine Wei­le geses­sen und mir die Bil­der ange­schaut. Es war aber nie­mand dort.

Ich bin in sol­chen Momen­ten immer sehr höf­lich, weil ich für Leu­te, die nicht viel von sich wis­sen, gründ­lich etwas übrig habe. Wer weiß schon, woher sie so gestimmt sind und was ihnen wider­fuhr, daß sie auf­bre­chen und einen Halt auf­su­chen müs­sen, einen Ort, mit dem sie eine Hoff­nung oder ein Vor­ha­ben ver­bin­den, jeden­falls etwas Not­wen­di­ges, und sich mitteilen.

Ich bedank­te mich also und frag­te, wo man wohl die Nacht ver­brin­gen wol­le. Schon ein hal­bes Dut­zend Mal habe ich sol­chen Leu­ten ein Zim­mer im “Schäf­chen” besorgt, manch­mal dort noch eine gemein­sa­me Mahl­zeit bestellt, um den Mensch zu ergrün­den. Denn der Mensch ist dem Men­schen ein Mensch, und eines möch­te ich nicht: einen Höl­der­lin ver­ken­nen, wenn er nach sei­ner Flucht aus Bor­deaux mit bren­nen­den Füßen vor mei­ner Türe steht, oder den Lenz, der ins Gebirg muß und noch ein­mal Halt macht.

Der jun­ge Mann aber reagier­te auf mei­ne Fra­ge ganz unge­wöhn­lich. Er sprang fast einen Meter zurück und zisch­te, daß er mit dem Auto hier­her gefah­ren sei und nun wie­der auf­brä­che, denn in die­sem Dorf sei nie­mand sicher, vor allem ich nicht, und ich sol­le mich vor­se­hen. Sprach’s, dreh­te sich um und ging.

Was soll ich sagen? Die Tie­re waren ver­sorgt, den Zie­gen war Heu vor­ge­wor­fen, die Hüh­ner aßten auf einem Tep­pich von Korn, die Ente jäte­te, frei­ge­las­sen, am Spi­nat. Die Tür zur Hüt­te stand offen. Der Ses­sel war so gerückt, daß man sit­zend die Bil­der betrach­ten konn­te, die sonst im Rücken stehen.

Wer war das? Was trieb ihn her? Wo ist er jetzt und was hat er ver­mes­sen? Man denkt an Fil­me und Kubin, an Brue­gel auch, Bosch und Tüb­ke. Ein­mal stand einer im Büro und mus­ter­te. Seit­her steckt der Schlüs­sel nicht mehr außen. Aber der Gar­ten ist wie ein Wald­rand, und das Gebüsch aus Holun­der, Weiß­dorn, wil­der Zwetsch­ge und Flie­der dämmrig.

– – – – –

Mitt­woch, 21. Mai

Der Ger­ma­nis­tik­pro­fes­sor Tors­ten Hoff­mann war hier schon ein­mal The­ma. Er lehrt in Stutt­gart über die Lite­ra­tur- und Kul­tur­po­li­tik der Neu­en Rech­ten und ist eine ech­te Gra­na­te, oder anders gesagt, mit Ernst Jün­ger: eine bes­tens plat­zier­te Mine, die stän­dig so laut­los hoch­geht, daß es nie einer mitbekommt.

Hel­fen wir ihm ein biß­chen, er gehört ja gewis­ser­ma­ßen zum Team, ver­gißt das bloß manch­mal: Hoff­mann ist abso­lu­ter Spe­zia­list für die Abwei­dung der viel­fäl­ti­gen För­der­land­schaft unse­res uni­ver­si­tä­ren Sys­tems. Sei­ne Metho­de erin­nert an jene lan­gen Saug­ar­me, mit denen Schwimm­be­cken im Außen­be­reich von Fus­seln, Klo­pa­pier­fet­zen, Nasen­schleim und Haa­ren gerei­nigt werden.

Jüngst gab Pro­fes­sor Hoff­mann dem links­ra­di­ka­len (sagt man so) Maga­zin analyse&kritik (ak), das außer Bene­dikt Kai­ser nie­mand liest, den ich ken­ne, ein Inter­view. Es geht dar­in um Hoff­manns ein­zi­ges The­ma: die Lite­ra­tur- und Kul­tur­po­li­tik der Neu­en Rechten.

Man muß die­ses Inter­view nicht lesen, wirk­lich nicht. Ich las es auch bloß des­halb, weil Hoff­mann und ich ver­ein­bart haben, daß ich alles gegen­le­se, was er sagt und schreibt, auch dann, wenn der Schuß schon aus dem Rohr ist und der Blei­bat­zen auf dem Weg zum Ziel aus der Flug­bahn geplumpst ist, wie immer. (Er liest ja auch alles von mir, selbst Zeugs, das ich noch nicht geschrie­ben habe.)

Was sagen Hoff­mann? Er ent­tarnt zurecht und zum 18. Mal unse­re Stra­te­gie, Jour­na­lis­ten ins Haus gelockt und ver­arscht zu haben. Ging nicht mit jedem, wäre mit ihm natür­lich nicht gegan­gen, nicht mit ihm! So naiv ist er näm­lich nicht, und der Ein­druck, er lebe in sei­ner Bes­ser­wis­se­rei doch von der Gna­de der spä­ten Lek­tü­re, soll sich bitt­e­bitt­e­bit­te nicht festsetzen.

Hoff­mann zur “Home­sto­ry-Epo­che” über Schnellroda:

Im Rück­blick muss man sagen, dass das extrem naiv war, weil die Geschich­ten oft von Journalist*innen geschrie­ben wur­den, die nicht über die meta­po­li­ti­schen Stra­te­gien Bescheid wuss­ten und dann über­rascht waren von den gro­ßen Bücher­re­ga­len, die sie vor Ort sahen. Kubit­schek wur­de im Spie­gel nicht im Poli­tik­teil, son­dern im Kul­tur­teil lesend vor sei­ner Bücher­wand abgebildet.

Ja bit­te, Leu­te: Hät­te ich den ange­reis­ten Kul­tur­teil vor mei­ne Base­ball-Schlä­ger-Samm­lung (gebraucht, noch ein­ge­schweißt, bereits kaputt) füh­ren sol­len? Gäbe es har­tes, ehr­li­ches Feuil­le­ton – dann viel­leicht ja. Aber die­se zar­ten See­len mit dem Lek­türeh­ori­zont von “Con­ny liest Hoff­mann”? Eben.

Aber wei­ter: Hoff­mann gibt im Gespräch Ein­blick in sei­ne Metho­de und prä­sen­tiert sein ana­ly­ti­sches Besteck. Er zeigt uns dabei, war­um es pro­ble­ma­tisch ist, daß Bücher auf unter­schied­li­che Wei­se gele­sen und gedeu­tet wer­den können:

Wenn man im Inter­net nach Rezen­sio­nen zum Roman »Lich­tun­gen« von Iris Wolff recher­chiert, der 2024 auf der Short­list des Deut­schen Buch­prei­ses stand, stößt man auch auf Kubit­scheks Bespre­chung im Blog sei­ner Zeit­schrift Sezes­si­on. Das heißt, ohne aktiv den Kon­takt zur Neu­en Rech­ten zu suchen, gelangt man auf ihre Medi­en und bleibt dort viel­leicht hängen.

(Sachen gibt’s! Hän­gen­blei­ben! Das Inter­net muß wohl in wei­ten Tei­len neu pro­gram­miert werden.)

Gleich­zei­tig wird mit »Lich­tun­gen« das gemacht, was Kubit­schek in sei­nem Auf­satz »Selbst­ver­harm­lo­sung« als eine der zen­tra­len meta­po­li­ti­schen Stra­te­gien der Neu­en Rech­ten vor­stellt: Ver­zah­nung. Man nimmt sich eine eta­blier­te Stim­me, die nicht im Ver­dacht steht, poli­tisch rechts zu sein, um zu behaup­ten, dass sie Ähn­li­ches sagt wie man selbst.

(Die­se von Hoff­mann erst­mals auf­ge­deck­te Metho­de ist echt dre­ckig weit weg von Anstand und Ori­gi­na­li­tät. Was für eine schä­bi­ge Freu­de, in einem Roman, den man nicht selbst geschrie­ben hat, ähn­li­che Gedan­ken wie die eige­nen auf­zu­fin­den und sie zu VERZAHNEN!)

Im Fall von »Lich­tun­gen« schreibt Kubit­schek, es han­de­le sich um einen Hei­mat­ro­man. Die Poin­te ist aber, dass bei Wolff Hei­mat expli­zit anti­na­tio­na­lis­tisch gedacht wird. Das ver­schweigt er und sug­ge­riert damit, dass jemand wie Wolff kom­pa­ti­bel mit Denk­fi­gu­ren der Neu­en Rech­ten sei.

(Schrei­be zehn mal auf und dis­ku­tie­re mit einem Neu­rech­ten Dei­ner Wahl dar­über: Hei­mat­ro­ma­ne sind immer natio­na­lis­tisch, Hei­mat­ro­ma­ne sind immer natio­na­lis­tisch, Hei­mat­ro­ma­ne sind immer …)

Leu­te, Leu­te, es bran­det auf, immer öfter: das gro­ße Geläch­ter. Der Mann ist wirk­lich Prä­si­dent der Inter­na­tio­na­len Ril­ke-Gesell­schaft. Ich sach mal: Du mußt Dein Leben ändern, denn Dein Blick ist vom Vor­über­gehn der Stre­ber so trüb gewor­den, daß er nichts mehr hält …

– –

Ein­mal, das war im Herbst 99, war ich im Har­bach­tal unter­wegs, im rumä­ni­schen Sie­ben­bür­gen von Her­mann­stadt nach Schäß­burg, zu Fuß, auf Bau­ern­kar­ren, wie­der zu Fuß, in die Stadt hin­ein in einem Auto dann, das ange­hal­ten hat­te, ohne Dau­men, ein­fach so. Hat­te drei Aus­ga­ben von “Mein Kampf” im Gepäck, alle Goeb­bels-Tage­bü­cher, vor allem aber den tota­len Ril­ke, zur Vor­be­rei­tung auf mein Ein­tritts­ge­such an die Inter­na­tio­na­le Rilke-Gesellschaft.

In einer Knei­pe mach­te ich Fotos von mir vor der Bücher­wand des Wirts, die war rie­sig, zog sich sogar über den Tre­sen. So ein Ange­ber, so ein fie­ser Selbst­ver­harm­lo­ser: Da will man was essen und vor allem was trin­ken, und dann sitzt man ver­wirrt vor Büchern und weiß nicht, ob man aus Ver­se­hen im Kul­tur­teil des Hau­ses abge­stie­gen ist und aus die­ser Ver­zah­nung je wie­der ins Offe­ne findet.

In Schäß­burg woll­te ich einen Hügel hin­auf, um von oben die deut­sche Kulis­se zu betrach­ten, die­ses deut­sche Potem­kin: leer­ge­fal­len, alle weg, irgend­wo bei Böb­lin­gen und Stutt­gart und Ulm ange­kom­men und ver­schämt den Dia­lekt ver­ber­gend – die­sen herr­li­chen, das R rol­len­den, die Wor­te gur­ren­den, weich­kau­en­den, her­vor­küs­sen­den Dialekt.

Schäß­burg, nüch­tern betrach­tet minus Roman­tik: kom­plett her­un­ter­ge­kom­men, irre Plat­ten­bau­ten mit Trep­pen ins Nichts und her­aus­ge­kipp­ten Wän­den, Was­ser aus Ris­sen und Rit­zen und brö­ckeln­den Bal­ko­nen, aber Wäsche­lei­nen und Stüh­le dar­auf, ein gro­tes­kes Ver­trau­en in die Sta­bi­li­tät von ein biß­chen Stahl­be­ton und Rostgeländer.

Die Alt­stadt: male­ri­scher Zusam­men­bruch, ein Stil­le­ben mit Wurm im Apfel, auf­ge­pick­ter Frucht, Schim­mel­stel­len und Gezie­fer. Das Fach­werk: ange­stückt, aus­ge­sägt, ein­ge­sun­ken, gebors­ten, rui­nös, kaum einer mit Her­kunft wohn­te noch dort, ande­re nun aber, nicht hei­misch, son­dern auf der Durch­rei­se für ein hal­bes Jähr­chen Seß­haf­tig­keit über den Win­ter, danach das Haus abrißreif.

Jeden­falls, ich weiß nicht mehr, wo genau, erstieg ich, nach zwei Bier­chen an einem Kel­ler­aus­schank das Hügel­chen, dar­auf ein Schul­ge­bäu­de, ein Gemein­de­saal, ein Ver­eins­heim, weiß ichs noch? Was ich aber sicher weiß: Es stan­den dort Bän­ke im Saal mit Tischen davor, und ich geriet in ein Kon­zert, wört­lich geriet ich hin­ein und nicht so schnell wie­der hinaus…

… und, wie scheen das gespielt hat, was da stu­diert hat Kla­vier und Küns­te und hat Bar­tok im Kopf, vie­le Stück­chen von ihm, und kei­nes wie das ande­re, aber alle ein biß­chen schief. Bloß nicht daß man denkt, das liegt am Kla­vier oder an die lin­ke Händ, ver­stehst du, son­dern war so gewollt vom Bar­tok, daß man genau­er hin­horcht, als tät einer die Spra­che anders sagen, nicht genau die man kennt, ein bißel Fremd­spra­che so, nit schwer, eine leich­te, bißel ähn­lich, nah, mit neue Tön und Wör­ter, und wenn man hört und stil­le sitzt, lernt mers, wohl nit gleich, aber dann schon. Man lernt und ver­steht, und es ist schon inter­es­san­ter als das, was mer immer hört sonst, ist, als dürft mer auch gehen, weg­ge­hen, dürft aber wie­der­kom­men, müßt nit blei­ben bei die Kin­der wo jetzt in Deit­sch­land sind, weil: ist bißel fremd dort, war ich zum Besu­chen, schmeckt nit, geht nit, will nit …

Ich saß in der Schul­bank neben einem alten Mann, frü­her Leh­rer, der mirs spä­ter ange­trun­ken unge­fähr so erklär­te, wäh­rend wir wei­ter­be­cher­ten, ehr­lich gesagt kräf­tigst. Saß dort und konn­te es nicht glau­ben, daß mit­ten im Ver­fall, in der Auf­lö­sung, dem Ende, dem Abgang, der Aus­scha­bung, mit­ten im Alm­ab­trieb einer gan­zen Kul­tur die­se Stun­de gelang.

Man sitzt, hört sich ein, will mit dem Hören nicht mehr auf­hö­ren und begreift dabei end­lich etwas vom Leben, von sei­nem Geheim­nis, sei­nem Zau­ber, sei­ner Zähig­keit, sei­nem Drang und Wil­len und Augen­blick, sei­ner Lust dar­an, zu sein, bloß das, mehr nicht, das aber so rich­tig… Das kann man sein: auf ein­mal zuhau­se. Denn auf frem­den Plät­zen war doch eines täg­lich aus­ge­tret­nen Brun­nen­stei­nes Mul­de manch­mal wie ein Eigentum …

(Wer nicht sieht, was dar­an natio­na­lis­tisch ist, muß es erfor­schen – lassen.)

– –

So, und zuletzt für heu­te ein Ver­an­stal­tungs­hin­weis. Antai­os gibt ja eine Roman-Rei­he her­aus, sie ist auf zehn Bän­de ange­wach­sen, kann man hier ein­se­hen und natür­lich bestel­len: Fünf Rei­hen-Abos sind noch zu haben, dann fehlt schon der nächs­te Band.

Die­se Roman-Rei­he ist The­ma im Kul­tur­haus Losch­witz von Susan­ne Dagen, und zwar am kom­men­den Mon­tag um 20 Uhr. Pro­fes­sor Hoff­mann wird lei­der nicht anwe­send sein. Die Ver­an­stal­tung ist bis auf zehn letz­te Plät­ze aus­ge­bucht, hier kann man noch auf­sprin­gen. Es wer­den (fast) alle Roma­ne dort zu haben sein, und ich schreib ger­ne was rein in die Bücher.

Bis Mon­tag also!

– – – – –

Don­ners­tag, 1. Mai

Es ver­geht kei­ne Woche ohne Pres­se­an­fra­gen. Seit Mon­tag waren es drei. Der Bit­te eines pol­ni­schen Jour­na­lis­ten um ein Hin­ter­grund­ge­spräch wer­de ich ent­spre­chen – die Erfah­run­gen mit aus­län­di­schen Publi­zis­ten ist um Wel­ten bes­ser als die mit deutschen.

Wal­l­asch hat ein Inter­view vor­ge­schla­gen und eine ers­te Fra­ge geschickt. Ich kam bis­her nicht dazu, aber natür­lich wird etwas dar­aus: Er gehört zu denen, die unab­hän­gig den­ken, Fra­gen stel­len kön­nen und sich über­mor­gen nicht mit Kri­tik zurück­hal­ten, wenn sie ande­rer Mei­nung sind. So soll es sein.

Und da ist noch die­se Tan­te. Ich stel­le ihre kom­plet­te Anfra­ge mal hier ein, dazu mei­ne Ant­wort. So sind sie. Bei Lina Engel, deren Ban­de Leu­ten mit Häm­mern die Fuß­ge­len­ke zer­trüm­mer­te und mit Kopf­schlä­gen blei­ben­de Hirn­schä­den her­bei­füh­ren woll­te, ver­öf­fent­lich­te der Öffent­lich-recht­li­che eine drei­tei­li­ge Erklär-Serie: immer­hin sei es – ehren­wert! – gegen “Nazis” gegangen.

Bei Shlo­mo hin­ge­gen pfef­fern der staat­lich finan­zier­te und der staat­lich ein­ge­bet­te­te Jour­na­lis­mus hin­ter­her. Dabei hat hier einer bloß sei­ne (kras­se) Mei­nung gesagt. Aber viel­leicht ist das Bear­bei­ten sen­si­bler See­len mit ver­ba­len Häm­mern wirk­lich gefähr­li­cher als der anti­fa­schis­ti­sche Terror.

– –

Sehr geehr­ter Herr Kubitschek,

mein Name ist Nora Nagel und ich bin Redak­ti­ons­lei­te­rin beim ZDF Maga­zin Roya­le (Pro­duk­ti­ons­fir­ma: UE GmbH). Der­zeit recher­chie­ren wir gemein­sam mit Chris­ti­an Fuchs von der Wochen­zei­tung „DIE ZEIT“ zu poli­ti­schen You­Tubern. Daher haben wir fol­gen­de Fra­ge an Sie und bit­ten um Ant­wort bis spä­tes­tens Mon­tag, 5. Mai 2024, 10 Uhr. Ich wäre Ihnen dar­über hin­aus dank­bar, wenn Sie mir den Ein­gang mei­ner Fra­gen mit einer kur­zen Rück­ant­wort bestä­ti­gen würden.

In einem Video von Ihrem You­Tube-Kanal „Kanal Schnell­ro­da“, hoch­ge­la­den am 17. Mai 2024, haben Sie „Char­lot­te Corday“ und „Shlo­mo Fin­kel­stein“ bzw. Aron Piel­ka zu Gast. Mitt­ler­wei­le wur­de Aron Piel­ka wegen sei­ner Vide­os vom Amts­ge­richt Köln 2020 in zehn Fäl­len, u.a. wegen Volks­ver­het­zung, zu einem Jahr Haft auf Bewäh­rung ver­ur­teilt. In sei­nen Vide­os soll er u.a. Kora­ne ver­brannt haben, anti­se­mi­ti­sche Ste­reo­ty­pen ver­brei­tet haben, außer­dem sol­len in sei­nen Vide­os Haken­kreu­ze zu sehen sein. Seit August 2024 sitzt Piel­ka in Haft. Wie ste­hen Sie heu­te zu Ihrer Ver­bin­dung zu Pielka?

Ich bit­te um Rück­mel­dung bis spä­tes­tens Mon­tag, 5. Mai 2024, 10 Uhr, und dan­ke Ihnen schon ein­mal vor­ab für Ihre Mühe.

Mit freund­li­chen Grüßen

Nora Nagel

Redak­ti­ons­lei­tung

Mobil +49 xxx

Unter­hal­tungs­fern­se­hen Ehren­feld UE GmbH

Vita­lis­stra­ße 164

50827 Köln

– –

Wer­te Frau Nagel,

Ihre Nach­richt lan­de­te im Spam. Zu Ihrer Fra­ge: Aron Piel­ka ist Leid­tra­gen­der einer inak­zep­ta­blen Gesin­nungs­jus­tiz. Er wird ein Buch schrei­ben. Es wird in mei­nem Ver­lag erscheinen.

Gruß! Kubit­schek

– – – – –

Sonn­tag, 27. April

Zwei Hin­wei­se nach einer Lese­stun­de im früh­lings­schö­nen Gar­ten und einer Hör­stun­de im Büro, das nun wie­der gründ­lich auf­ge­räumt ist:

1. Las mich in der neu­en Aus­ga­be des “Jour­nals für christ­li­che Kul­tur” fest, der 11. CRISIS. Auf die­se Zeit­schrift, die erst im Jahr 2022 gegrün­det wor­den ist, hat­te ich zum Auf­takt die­ses Tage­buchs hin­ge­wie­sen, und zwar anläß­lich des The­men­hef­tes “Krieg”.

Auch Heft 11 ist, wie über­haupt jede CRISIS, ein The­men­heft. Es wid­met sich dem welt­wei­ten Pro­blem, der his­to­ri­schen Kata­stro­phe und den schreck­li­chen Bei­spie­len der “Chris­ten­ver­fol­gung – ges­tern und heute”.

Neben grund­sätz­li­chen Bei­trä­gen über den Sinn des Mar­ty­ri­ums und die Ver­eh­rung derer, die ein sol­ches Zeug­nis für ihren Glau­ben able­gen muß­ten, sind es vor allem Detail­be­rich­te, die mich fes­sel­ten. Mich hat bei­spiels­wei­se seit den frü­hes­ten Neun­zi­gern die radi­kal-faschis­ti­sche, mys­ti­sche Legi­on des Erz­engels Micha­el fas­zi­niert, die in Rumä­ni­en unter ihrem legen­dä­ren und früh ermor­de­ten Anfüh­rer Cor­ne­liu Zelea Cod­re­a­nu einen ganz eige­nen Stil und eine auf dem Selbst­op­fer beru­hen­de Erneue­rungs­be­we­gung aus­ge­stal­tet hatte.

Ab 1945 wur­den die Legio­nä­re und ihre Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen rück­sichts­los ver­folgt und aus­ge­rot­tet. Im CRI­SIS-Heft fin­det sich die Ana­ly­se des soge­nann­ten Pites­ti-Expe­ri­ments, in dem mit­tels kör­per­li­cher, psy­chi­scher und geis­ti­ger Fol­ter der christ­li­che Glau­be der jun­gen Häft­lin­ge gebro­chen und in sein Gegen­teil umge­formt wer­den soll­te und wur­de. Die Autoren beschrei­ben die­ses Expe­ri­ment als kom­mu­nis­ti­schen, anti­christ­li­chen, wis­sen­schaft­lich unter­füt­ter­ten Vor­gang, der in sei­ner Käl­te und Plan­mä­ßig­keit sei­nes­glei­chen suche.

Ein­ge­bet­tet ist die­se Ana­ly­se in eine Dar­stel­lung des Schick­sals der rumä­nisch-ortho­do­xen Kir­che unter dem Kom­mu­nis­mus an sich. Auch Ruß­land und Ser­bi­en wer­den his­to­risch abge­han­delt. Das Heft schlägt den Bogen aber wei­ter zu den Tra­gö­di­en des nah­öst­li­chen Chris­ten­tums und dem, was in der Ukrai­ne und im Bal­ti­kum gegen rus­sisch-ortho­do­xe Gemein­den zuge­las­sen und vom Wes­ten beschwie­gen wird.

Das Beschwei­gen, das “Tabu­the­ma Chris­ten­ver­fol­gung” ist wie­der­um The­ma eines sys­te­ma­ti­schen Bei­trags, und ein wenig umschifft wird dabei die Rol­le Isra­els, das den eige­nen Ortho­do­xen, den radi­ka­len Juden, bei deren Kampf gegen die Chris­ten im Hei­li­gen Land nicht in den Arm fällt.

Es ist Hohn, daß das Abend­land sich selbst einer Über­frem­dung öff­ne­te, die das Dach, das über dem euro­päi­schen Chris­ten­tum auf­ge­spannt blei­ben soll­te, längst ein­zu­rei­ßen begon­nen hat.

Emp­feh­lung also: Lesen Sie CRISIS 11, The­ma “Chris­ten­ver­fol­gung”. Bestel­len kön­nen Sie das Heft hier.

– –

2. Susan­ne Dagen hat dem Publi­zis­ten und Buch­au­tor Ralf Schul­er auf Nius ein eben­so klu­ges wie sou­ve­rä­nes Inter­view gege­ben. Sie saß mit ihm fast eine Stun­de lang im Stu­dio und sprach über ihre beruf­li­che Her­kunft aus einem Buch­han­del, der sich seit der Auf­bruchs­zeit kurz nach der Wen­de über die Jah­re und bis heu­te dra­ma­tisch kas­triert und inhalt­lich ver­engt hat.

Dagen erklärt das For­mat “Auf­ge­blät­tert. Zuge­schla­gen”, das sie seit 2018 gemein­sam mit Ellen Kositza ver­an­stal­tet, berich­tet von ihrer Poli­ti­sie­rung im Rah­men der von ihr initi­ier­ten “Char­ta 2017” und wirbt für ihre eige­ne Buch­mes­se, die Anfang Novem­ber unter dem Titel “Sei­ten­wech­sel” erst­mals ver­an­stal­tet wer­den wird.

Hier ist das gan­ze Gespräch. Sehenswert!

– – – – –

Frei­tag, 25. April

Über den Ver­such lin­ker Stu­den­ten­grup­pen, in Würz­burg rund um den Geschichts­pro­fes­sor Peter Hoe­res ein “neu­rech­tes Netz­werk” aus­zu­ma­chen, schrieb ich hier. Die Sache war für die bei­den Ange­pran­ger­ten, Pro­fes­sor Hoe­res selbst und den Aka­de­mi­schen Rat Ben­ja­min Has­sel­horn, nun ausgestanden.

Die Neue Zür­cher Zei­tung hat­te schon am 9. April in ihrer Deutsch­land-Aus­ga­be das Wesent­li­che zusam­men­ge­faßt und als Ergeb­nis notiert, daß der Kon­flikt nun bei­gelegt wor­den sei. In die­sem Arti­kel wur­de auch auf mei­nen Bei­trag Bezug genommen:

Der neu­rech­te Ver­le­ger Götz Kubit­schek, Mit­be­grün­der des IfS, erklär­te jetzt, dass Has­sel­horns dama­li­ge Bei­trä­ge kei­ner­lei pro­gram­ma­ti­sche Aus­rich­tung gehabt hät­ten. Er bestä­tig­te zudem des­sen Dar­le­gung, sich auf­grund inhalt­li­cher Dif­fe­ren­zen von der Zeit­schrift «Sezes­si­on» abge­wen­det zu haben. Has­sel­horn habe den Kurs miss­bil­ligt, den das Maga­zin 2014 ein­ge­schla­gen habe, so Kubit­schek, indem es «Pegi­da-freund­lich, Höcke-nah, grund­sätz­lich, nicht libe­ral­kon­ser­va­tiv, poli­tisch-roman­tisch, expres­siv» gewor­den sei.

So etwas schreibt man so klar, um dabei zu hel­fen, daß ein begab­ter Wis­sen­schaft­ler nicht nach einem Jahr­zehnt noch über den Kon­text sei­ner frü­hen Tex­te stolpere.

Bemer­kens­wert am Fall Hoeres/Hasselhorn ist, daß es zu einer brei­ten Wel­le der Soli­da­ri­sie­rung kam. Die NZZ hat­te auch das vermerkt:

Hun­der­te Wis­sen­schaf­ter erklär­ten sich mit Hoe­res und Has­sel­horn der­weil in einem Auf­ruf soli­da­risch. Man wis­se bei­de fest auf der Sei­te der Demo­kra­tie und der deut­schen Ver­fas­sungs­ord­nung, heisst es dar­in. Für eine Gefahr für die Demo­kra­tie hal­te man viel­mehr die «Extre­mis­ten», die die Mit­glie­der des Lehr­stuhls für Neu­es­te Geschich­te der Uni­ver­si­tät zu Opfern einer Kam­pa­gne gemacht hät­ten, um ihren Ruf zu zer­stö­ren. Der Auf­ruf wur­de auch von nam­haf­ten His­to­ri­kern wie Jörg Bab­e­row­ski und Andre­as Röd­der unterzeichnet.

Das ist etwas Neu­es, das ist ein Zei­chen dafür, daß sich eine Front gegen die Unver­fro­ren­heit des Ein­sat­zes von denun­zia­to­ri­schen Mit­tel und Kon­takt­schuld-Argu­men­ten zu bil­den beginnt. Die­se Front wird noch nicht sou­ve­rän gehal­ten. Der Selbst­er­klä­rungs­auf­wand ist noch immer erheb­lich, und die Fra­ge ist, wer an die Sei­te von Hoe­res und Has­sel­horn getre­ten wäre, hät­ten die bei­den lapi­dar “Na und?” geantwortet.

Jeden­falls: “Die Hoch­schul­lei­tung wer­de auch in Zukunft ihre Für­sor­ge­pflicht voll­um­fäng­lich wahr­neh­men und die Frei­heit von For­schung und Leh­re gewähr­leis­ten”, konn­te die NZZ notie­ren. Eine abge­schlos­se­ne Ange­le­gen­heit also.

War­um aber Has­sel­horn, der tat­säch­lich vor über zehn Jah­ren unter Pseud­onym für die Sezes­si­on geschrie­ben hat, ges­tern, am 24. April, in der Welt noch ein­mal nach­leg­te, erschließt sich mir nicht. Es ist in sei­ner Schil­de­rung einer “Hexen­jagd” davon die Rede, daß er stets ver­sucht habe, unse­rem fun­da­men­tal­op­po­si­tio­nel­len Weg einen real­po­li­ti­schen, arbeits­fä­hi­gen ent­ge­gen­zu­set­zen. Als er sich damit auf ver­lo­re­nem Pos­ten habe ste­hen sehen, habe er jeden Kon­takt zu uns abge­bro­chen. Has­sel­horn schreibt:

Aus mei­ner heu­ti­gen Sicht habe ich bei all dem zwei Feh­ler gemacht: Ich wur­de nicht hin­rei­chend miss­trau­isch, als man mir die Ver­öf­fent­li­chung unter Pseud­onym emp­fahl mit der Begrün­dung, ich wol­le ja noch etwas wer­den. Außer­dem habe ich aus der seit 2015 zu beob­ach­ten­den suk­zes­si­ven Radi­ka­li­sie­rung der AfD deut­lich zu spät die Kon­se­quenz des Par­tei­aus­tritts gezo­gen. Enga­giert habe ich mich dort ohne­hin nicht. Ich bin jeden­falls schon vor lan­ger Zeit zu dem Schluss gekom­men, dass „rechts“ nicht mei­ne poli­ti­sche Rich­tung ist, „neu­rechts“ schon gar nicht.

Ich sehe in dem, was Has­sel­horn für poli­tisch ver­nünf­ti­ger hält als die AfD, einen Erkennt­nis­rück­schritt. Er ist mitt­ler­wei­le in die CSU ein­ge­tre­ten und mag den von sei­ner neu­en Par­tei mit­ge­tra­ge­nen Maß­nah­men­staat, die absur­de Ver­schul­dung, die kos­me­ti­schen Kor­rek­tu­ren am Vor­gang der Über­frem­dung und die post-demo­kra­ti­sche Ent­wick­lung für das hal­ten, was mach­bar und gebo­ten sei.

Über so etwas kann ich nur den Kopf schüt­teln, und er ist dar­in sei­nem Geschichts­leh­rer Weiß­mann ähn­lich, der noch Wochen vor dem Ende der Coro­na-Maß­nah­men zur Imp­fung auf­rief und dies mit Gehor­sam und Volks­ge­sund­heit begründete.

Was mich nun aber auf­bringt, ist Has­sel­horns Bestre­ben, sei­ne frü­he publi­zis­ti­sche Tätig­keit zu einem Feh­ler und unse­re redak­tio­nel­le Umsicht zu einem Alarm­si­gnal umzu­deu­ten. Man kann, wenn man ganz gut aus der Sache her­aus­kam, “auch mal ein­fach die Klap­pe hal­ten” (um einen guten Freund zu zitie­ren). Das schrieb ich nun Herrn Dr. Has­sel­horn, und ich schrieb weiter:

Aber die Rol­le des Hand­tuchs, an dem sich jeder die Fin­ger­chen abwi­schen darf, um mit sau­be­ren Hän­den wei­ter­zu­ma­chen: Die­se Rol­le nimmt man in mei­nem Alter und nach allem, was man tat und aus­stand, nicht mehr an.

Ich will prä­zi­sie­ren: Hand­tuch war ich nur ein ein­zi­ges Mal, da ging es rich­tig um was und das ist lan­ge her. Aber ein wenig gegen das eige­ne Inter­es­se schrei­be ich schon, ab und an. So etwas geht leich­ter von der Hand, wenn die Reak­ti­on auf den ent­las­ten­den Arti­kel in einem “Dan­ke” besteht oder in einem heim­lich und unter Pseud­onym vor die Ver­lags­tür gestell­ten Bier­kas­ten. Ur-Kros­tit­zer bit­te. Oder Apold­aer Glockenhell.

Jedoch: An Has­sel­horn schrieb ich ins Off. Zurück kam näm­lich eine auto­ma­tisch gene­rier­te Mail: Man befin­de sich nun bis zum 15. Okto­ber in Elternzeit.

– –

Nun aber kon­struk­tiv: Staats­po­li­tik! Etli­che unse­rer Leser dürf­ten sich noch an die fünf Bän­de des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs erin­nern, ach: mehr! Bei Tau­sen­den (klingt gut!) soll­ten sie im Regal ste­hen – wir hat­ten sie immer wie­der nach­ge­druckt, das war wirk­lich ein star­kes Projekt.

Das Staats­po­li­ti­sche Hand­buch ist seit zwei Jah­ren ver­grif­fen, an eine Neu­auf­la­ge haben wir nicht mehr gedacht, dafür aber an eine Digi­ta­li­sie­rung der hun­der­ten Bei­trä­ge zu Leit­be­grif­fen, Schlüs­sel­wer­ken, Vor­den­kern, Deut­schen Orten und Deut­schen Daten.

Die­se Digi­ta­li­sie­rung wür­de uns zum einen eine Ver­lin­kung der Arti­kel unter­ein­an­der und zum ande­ren eine Erwei­te­rung ermög­li­chen: Es sind längst wei­te­re Leit­be­grif­fe und Schlüs­sel­wer­ke hinzugekommen.

Schwe­rerwie­gend: Für den Band über die Vor­den­ker war damals von Karl­heinz Weiß­mann (neben Erik Leh­nert der Her­aus­ge­ber) das Kri­te­ri­um fest­ge­legt wor­den, es wür­de nur auf­ge­nom­men, wer nach 1945 noch publi­ziert habe. Des­halb fehl­ten in die­sem Band die hal­be KR, aber auch Köp­fe wie Nietz­sche. Das wür­den wir nun ergän­zen können.

Jeden­falls: Das Staats­po­li­ti­sche Hand­buch ist nun also kom­plett online ver­füg­bar, und zwar hier unter der Domain staatspolitik.de. Unter die­sem Namen war bis vor einem guten Jahr die Arbeit des Insti­tuts für Staats­po­li­tik doku­men­tiert. Jedoch ist die­ses Insti­tut mitt­ler­wei­le auf­ge­löst, das wis­sen Sie alle und ken­nen die Grün­de. staatspolitik.de ist also auch ein wenig Nostalgie…

Die digi­ta­le Ver­si­on des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs ist in die­sel­ben Kate­go­rien ein­ge­teilt wie die fünf­tei­li­ge Buch­rei­he. Man kann inner­halb die­ser Kate­go­rien stö­bern, kann die Bei­trä­ge ein­zel­ner Ver­fas­ser stu­die­ren, kann nach Namen, Begrif­fen, Schlag­wör­tern suchen.

Maß­geb­lich Ellen Kositza und Karl Stern­au haben die­se Digi­ta­li­sie­rung erar­bei­tet und betreut. Aber wir brau­chen nun auch die Mit­ar­beit unse­rer Leser, also Ihre Mit­ar­beit. Sie sehen, daß wir die Deut­schen Daten mit der schlich­ten Jah­res­zahl und die Leit­be­grif­fe mit dem ent­spre­chen­den Begriff bebil­der­ten. Für die Schlüs­sel­wer­ke wer­den der­zeit noch gute Cover-Abbil­dun­gen nach­ge­tra­gen, für etli­che ist das schon geschehen.

Wich­tig wäre es nun, aus der Leser­schaft selbst­ge­schos­se­ne, also gemein­freie Bil­der zu den deut­schen Orten zu erhal­ten, far­big oder schwarz-weiß. Wir kön­nen nicht ein­fach aus dem Netz Bil­der holen. Sie sehen auf der Start­sei­te unter staatspolitik.de das Bei­spiel “Oder­bruch”. So wol­len wir bebil­dern, also bes­ser quer- als hochformatig.

Unter [email protected] kann man Bil­der ein­rei­chen, unter der Kate­go­rie Deut­sche Orte (hier ver­linkt) fin­det man alle gesuch­ten Gebäu­de und Land­schaf­ten. Das­sel­be gilt für die Vor­den­ker, aber hier wird es schwie­rig: Woher soll­te jemand frei zugäng­li­che Auf­nah­men von Kon­rad Lorenz oder Ernst Jün­ger neh­men, an die wir nicht auch herankämen?

Fan­gen wir also mit den Deut­schen Orten an. Und bit­te: Kli­cken Sie sich durch das digi­ta­le Hand­buch. Die Start­sei­te ist so gebaut, daß nur die ers­ten drei Bei­trä­ge von uns fest­ge­legt sind. Alle ande­ren wer­den mit einem Zufalls­ge­nera­tor stets neu gewür­felt. Viel Freu­de damit!

– – – – –

Frei­tag, 4. April

Neu­lich ging ich über Land an einer Dorf­stra­ße ent­lang. Blau­licht an der Kur­ve, in lang­sa­mer Fahrt näher­te sich ein Bun­des­wehr-Kon­voi, ange­führt von Feld­jä­gern. Ich zähl­te zwei Dut­zend Fahr­zeu­ge, dar­un­ter drei Schüt­zen­pan­zer, bereift natür­lich, kei­ne Ketten.

Die Luft war lau, die Feld­blu­sen auf­ge­krem­pelt, die noch blei­chen Unter­ar­me lagen auf den Rah­men der geöff­ne­ten Sei­ten­fens­ter. Die Gesich­ter jung, wei­ße, jun­ge Haut, einer wink­te, konn­te ein Zufall sein. Es war jeden­falls die vier­te Kolon­ne, die ich bin­nen zwei­er Wochen fah­ren sah.

Ich war gern Sol­dat, obwohl ich nicht zum Sol­da­ten gebo­ren bin und von der Här­te der Aus­bil­dung in der Fern­späh­kom­pa­nie 200 an mei­ne Gren­zen geführt wur­de. Ich habe etwas von einem Sani­tä­ter in mir, das will man mit zwan­zig nicht zuge­ben, spä­ter geht es.

Egal. Ich erin­ne­re mich jeden­falls dar­an, daß wir damals nicht dar­über nach­dach­ten, für wel­chen Ernst­fall wir aus­ge­bil­det und wofür wir eigent­lich kämp­fen wür­den, trä­te er ein. Es war vage: Deutschland.

Das schrei­be ich ohne Erin­ne­rung an ein Pathos oder eine mobi­li­sie­ren­de Groß­erzäh­lung, und ich bin mir sicher, daß es sie heu­te noch viel weni­ger deut­lich gibt als damals. Aber den­noch fah­ren jun­ge Män­ner (und weni­ge Frau­en) im Kon­voi auf Übungs­plät­ze und zurück in die Kaser­ne, zei­gen sich nach Jahr­zehn­ten wie­der in Uni­form in der Öffent­lich­keit und hal­ten es für selbst­ver­ständ­lich, das Kriegs­hand­werk zu erlernen.

Björn Höcke hat Anfang März auf sei­nem Tele­gram-Kanal (den zu abon­nie­ren ich hier drin­gend emp­feh­le – er schreibt dort alles selbst) dar­über nach­ge­dacht, war­um gera­de jetzt zur Wie­der­ein­füh­rung der Wehr­pflicht auf­ge­ru­fen wer­de, und er hat zwei Argu­men­te dafür ange­führt, daß die Ver­pflich­tung der in Fra­ge kom­men­den schwa­chen Jahr­gän­ge von ihm nicht unter­stützt werde:

Wofür genau sol­len jun­ge Deut­sche im Ernst­fall ihr Leben geben? Für die viel­be­schwo­re­nen »west­li­chen Wer­te«? Die sind längst zu einer hoh­len Phra­se ver­kom­men. Für die Geld- und Roh­stoff­in­ter­es­sen eines klei­nen Macht­zir­kels, der durch die direk­ten Ver­hand­lun­gen zwi­schen den USA und Ruß­land um sei­ne »Inves­ti­tio­nen« in der Ukrai­ne gebracht wer­den könn­te? Wol­len wir dafür unse­re weni­gen Kin­der hergeben?

Und wei­ter:

Die bes­ten Sol­da­ten, die Deutsch­land wirk­lich lieb­ten und die­nen woll­ten und das oft in Eli­te- und Spe­zi­al­ein­hei­ten taten, wur­den in gro­ßen Tei­len von einer poli­ti­schen Füh­rung ver­grault. Mit dem heu­te ton­an­ge­ben­den Per­so­nal in den Füh­rungs­ebe­nen ist eine schlag­fer­ti­ge Trup­pe völ­lig illu­so­risch — selbst wenn man Bil­lio­nen hin­ein­pumpt. Hier ist ein grund­le­gen­der Neu­start von­nö­ten, der mit der Rege­ne­ra­ti­on sol­da­ti­scher Tugen­den und Tra­di­ti­ons­pfle­ge begin­nen muß.

Sein Fazit:

Das Bekennt­nis der AfD zur Wehr­pflicht ist grund­sätz­li­cher Natur und fußt auf natio­nal­staat­li­chen, demo­kra­ti­schen und patrio­ti­schen Ideen, die ihre Wur­zeln in den Befrei­ungs­krie­gen gegen die Napo­leo­ni­sche Fremd­herr­schaft haben. Sie ist kein Selbst­zweck. Sie kann nur dort prak­ti­ziert wer­den, wo Nati­on, Demo­kra­tie und Patrio­tis­mus intakt sind.

So ist das, so muß der Poli­ti­ker einer Alter­na­ti­ve für Deutsch­land argu­men­tie­ren, und es geht mich immer wie­der hart an, daß die­se For­mu­lie­run­gen eines grund­le­gen­den Dilem­mas nicht längst zur Leit­li­nie die­ser Par­tei geron­nen sind: ja zum Staat, aber nicht zu sei­nem Zustand, ja zur Wehr­fä­hig­keit, aber nicht für eine anti­deut­sche Staats­idee, ja zu Aske­se und Spar­sam­keit, aber nicht auf­grund woken Gewäschs und für den grü­nen Kapi­ta­lis­mus, undsoweiterundsofort.

Ich will aber zu der klei­nen Beob­ach­tung vom Anfang zurück­kom­men: Höcke argu­men­tiert auf dem sel­te­nen Niveau eines grund­sätz­lich den­ken­den Poli­ti­kers, und das immer schon komi­sche Bild vom moder­nen Sol­da­ten als eines “Staats­bür­gers in Uni­form” setzt unge­fähr die­se Flug­hö­he bei jedem Unter­of­fi­zier voraus.

Das alles war schon immer und ist heu­te noch viel deut­li­cher gro­ßer Quatsch. Es ist, als wür­de man Infor­ma­ti­kern emp­feh­len, nur unter demo­kra­ti­schen Ver­hält­nis­sen zu pro­gram­mie­ren – und davon aus­ge­hen, sie hät­ten dies verinnerlicht.

Die Sol­da­ten, die ich fah­ren sah, wer­den den Dienst nicht quit­tie­ren, weil die Staats­zie­le nicht stim­men und Vater­lands­ver­rä­ter die Leit­li­ni­en der Poli­tik fest­le­gen. Die­se Sol­da­ten wer­den, wenn sie scharf üben und sich auf einen Ein­satz vor­be­rei­ten, nicht dar­über nach­den­ken, wie sie vor, wäh­rend und nach dem Gefecht das Grund­ge­setz an den Mann brin­gen könn­ten, und zwar nicht das über­dehn­te, son­dern das eigent­lich gemein­te … Sie wer­den sich dar­auf kon­zen­trie­ren, ihr Zusam­men­spiel zu ölen und rei­bungs­los vor­zu­tra­gen, den Feind zu bekämp­fen, kei­ne Feh­ler zu machen und auf­ein­an­der aufzupassen.

Ich bin mir sicher, daß sie dies in jedem Sys­tem tun wür­den, denn es ist ihr Beruf, und der Blick­win­kel ver­engt sich im Ernst­fall dar­auf, das, was man lern­te, abzu­spu­len. Danach mag man wie­der groß den­ken oder über das wah­re Leben im fal­schen nach­grü­beln, also dar­über, wie es dazu kom­men konn­te, daß einen die Grü­nen in einen Krieg schickten.

Aber schon in der Atmo­sphä­re offe­ner Fens­ter ent­lang von Dorf­stra­ßen und im Kon­voi spie­len sol­che rei­fe­ren Über­le­gun­gen, glaubt mir, über­haupt kei­ne Rolle.

– –

Die neue Sezes­si­on ist da, die 125., und ich will sie loben. Das tue ich nicht für jedes Heft, man ist ja selbst­kri­tisch gewor­den über die Jah­re, und es gibt vie­les, das der lesen­de Rech­te abon­nie­ren und lesen kann, von Tumult ange­fan­gen über Frei­lich und Info-Direkt und Keh­re bis – naja – Cato. Aber auch online: die Aster beispielsweise.

Den­noch mei­ne ich, daß die Sezes­si­on nach wie vor in ihrem Gefechts­ab­schnitt kon­kur­renz­los agiert, und das neue Heft belegt das deut­lich. War­um? Weil es nicht viel erwart­ba­re Kost anbietet.

Es ist dies das The­ma, das mich umwälzt. Unse­re gan­ze “Sze­ne”, die­ser gan­ze rech­te, neu­rech­te, kon­ser­va­ti­ve, kon­ser­va­tiv-liber­tä­re Vor­trieb: Der ist so oft so leicht aus­zu­rech­nen. Das liegt am Kon­ser­va­tiv­sein an sich, aber es liegt auch an der Par­tei. Unter ihren Fit­ti­chen ist wenig Platz für Expe­ri­men­tel­les, raue Töne, unge­schütz­tes Sagen, für den Mut der Unab­hän­gig­keit und ein hoch­ge­reck­tes Kinn.

Wer ist noch “Vor­feld” ganz und gar? Wer denkt noch nicht inner­halb der Leit­plan­ken geis­ti­ger Par­tei­dis­zi­plin? Wer denkt neu nach, abschät­zig, pathe­tisch, glas­klar, schnei­dend, rück­sichts­los, unbequem?

Kommt mir jetzt nicht mit kaput­ten Typen: Ich rede nur mit und von sol­chen, die einen Text zustan­de krie­gen, der zu wir­ken beginnt wie eine “laut­lo­se Mine” (Ernst Jün­ger), die in zehn, hun­dert, tau­send Gemü­tern ver­legt wor­den ist.

Also: Das neue Heft hat etwas davon, es hat etwas vom Gelär­me Weg­ge­neig­tes, Grund­sätz­li­ches, etwas auf den Leser Hin­ge­neig­tes, Drän­gen­des. Mehr will ich gar nicht sagen. Es ist ein gutes Heft. Schau­en Sie hier ins Inhalts­ver­zeich­nis, und bestel­len Sie das Heft – das hat es ver­dient. Danke.

– – – – –

Mon­tag, 24. März

Susan­ne Dagen und Ellen Kositza haben die 20. Fol­ge des Lite­ra­ri­schen Tri­os “Auf­ge­blät­tert – Zuge­schla­gen. Mit Rech­ten lesen” absol­viert und dazu die Influen­ce­rin Char­lot­te Corday ein­ge­la­den. Gedreht wur­de, wie fast immer, im Buch­haus Losch­witz, das seit drei­ßig Jah­ren von Dagen und ihrem Mann geführt wird.

Corday brach­te Bernd Ste­ge­manns Aus­ein­an­der­set­zung Was vom Glau­ben bleibt mit. Die­ser lin­ke Dra­ma­turg und (ehe­ma­li­ge) Wagen­knecht-Ver­trau­te spürt in die­sem Buch den gefal­le­nen reli­giö­sen Begrif­fen und Über­zeu­gun­gen nach und offen­bart sich als Schmitt-Leser. Unse­re Zeit­schrift hat auch die­sen Ste­ge­mann längst rezen­siert, nun war das Gespräch dar­über an der Reihe.

Wer Bil­der von M. C. Escher mag, soll­te Wackel­kon­takt von Wolf Haas lesen. Kositza ist von die­sem Roman begeis­tert, Dagen auch, Corday nicht so sehr. Escher: Das sind die­se Bil­der von Trep­pen, die im Kreis füh­ren, obwohl man immer nur hin­auf­steigt, von zwei Hän­den, die ein­an­der malen, und Lei­tern, die so ganz sicher nicht in einem Säu­len­gang ste­hen kön­nen. Escher heißt die Haupt­fi­gur in einem Roman, in dem immer der eine die Geschich­te des ande­ren wei­ter­liest, bis bei­de auf­ein­an­der- und wie­der auf den Anfang tref­fen. Glän­zend kom­po­niert, sehr unterhaltsam.

Zuletzt Dagen: Sie nahm sich den schma­len, aber gewich­ti­gen Roman Mai­flie­gen­zeit von Mat­thi­as Jüg­ler vor und prä­sen­tier­te ihn als eine scho­ckie­ren­de Geschich­te über den vor­ge­täusch­ten Kinds­tod in der DDR und die Frei­ga­be der Säug­lin­ge zur Adop­ti­on. Die Suche nach dem ver­lo­re­nen Kind ist in die Meta­pher des Angelns ver­packt: War­ten, Grün­deln, Auf­stei­gen, Ober­flä­che – eine ein­fa­che, kla­re, kunst­vol­le Spra­che, kei­ne Iro­nie, kei­ne Über­zeich­nung, ein Ostroman.

Hier ist der Mit­schnitt des Trios.

– –

Ein zwei­tes: Der Frei­heit­li­che Aka­de­mi­ker­ver­band Kärn­ten (FAV) lädt für Mit­te April erneut zu einer poli­ti­schen Tagung ins abge­le­ge­ne, aber schö­ne Sir­nitz ein. Das Tagungs­pro­gramm ist rund um das The­ma “Die Rech­te zwi­schen Meta- und Real­po­li­tik” und stark bun­des­deutsch ein­ge­färbt. Es refe­rie­ren Erik Leh­nert („Alter­na­ti­ven zum Par­tei­en­staat“) und Bene­dikt Kai­ser („Die Grün­dungs­jah­re der Neu­en Rech­ten“), Bet­ti­na Gru­ber (“Die Rech­te, der Libe­ra­lis­mus und die Frei­heit”) und ich selbst (“Rech­te und Form”).

FPÖ-Gene­ral­se­kre­tär Chris­ti­an Hafenecker („Öster­reich im Inter­re­gnum“) und der Tiro­ler FAV-Obmann Fabi­an Walch („Schnitt­stel­len zwi­schen Meta- und Par­tei­po­li­tik“) wer­den über die aktu­el­le poli­ti­sche Situa­ti­on in Öster­reich und die künf­ti­ge Rol­le der FPÖ spre­chen, und der Wie­ner Ver­le­ger Kon­rad Weiß wird über Jean Ras­pail vor­tra­gen – sein (also Ras­pails) Geburts­tag jährt sich im Juli zum 100. Mal.

Die Unter­brin­gung erfolgt vor Ort. Die Teil­nah­me­ge­bühr für Schü­ler, Stu­den­ten und Prä­senz­die­ner beträgt 199 Euro für zwei Über­nach­tun­gen inklu­si­ve Voll­pen­si­on, für Ver­die­ner 249 Euro. Es besteht auch die Mög­lich­keit bei redu­zier­tem Preis ledig­lich die Vor­trä­ge ohne Über­nach­tun­gen zu besuchen.

In der Ein­la­dung heißt es wei­ter: Es ist dem FAV in die­sem Jahr zudem gelun­gen, für jun­ge Inter­es­sen­ten bis 25 Jah­re das Aka­de­mie­wo­chen­en­de zu einem Akti­ons­preis von 99 Euro anzu­bie­ten. Das Kon­tin­gent ist aller­dings begrenzt und wird nach Rei­hen­fol­ge der Anmel­dun­gen vergeben.

Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung erhal­ten Sie unter: [email protected]

– – – – –

Sonn­tag, 16. März

Ges­tern in Ber­lin auf der Fei­er “Tau­send Tage Kon­tra­funk”. Man trifft Leser, Bekann­te, vor allem aber auf ein ande­res Publi­kum als jenes, das wir Anfang Juli zu unse­rem Som­mer­fest ver­sam­meln werden.

Burk­hard Mül­ler-Ulrich hat groß­ar­ti­ges geleis­tet und im Herbst sei­nen Sen­der auf noch mehr Aktua­li­tät umge­baut. Zum tau­sends­ten Tages­tag hat er die Finan­zie­rungs­idee eines “Bunds” prä­sen­tiert – der Kon­tra­funk möch­te mehr sein als Radio und soll zu einer Gemein­schaft des gesun­den Men­schen­ver­stands aus­ge­baut werden.

Das war das The­ma des ers­ten Fest­vor­trags: Nor­bert Bolz rief die Epo­che des Gesun­den Men­schen­ver­stands aus. Sein Vor­trag war erwart­bar elo­quent, bedien­te aber das sim­pels­te Res­sen­ti­ment: Den herr­schen­den Wokis­mus setz­te er mit der Tugend der Aske­se gleich und prä­sen­tier­te als Gegen­ent­wurf die “schöp­fe­ri­sche Zer­stö­rung” Schum­pe­ters, die er wie­der­um als liber­tär ver­or­te­te und als Königs­weg zu mehr Wohl­stand für alle präsentierte.

Die­se Musk-Wei­del-Bolz-Linie ist das Gegen­teil von dem, was ein alter­na­ti­ver Ent­wurf sein soll­te, und es befrem­det mich immer, wenn ich sol­ches aus dem Mun­de von Leu­ten höre, die der Staat bezahlt. Das Liber­tä­re kennt kein Abstam­mungs-Wir, kei­ne Schick­sals­ge­mein­schaft, kaum etwas Schon-Gege­be­nes. Es ist ein Erfolg­rei­chen­kon­zept, eines für eine Leis­tungs­ge­mein­schaft, die ahis­to­risch und ort­los denkt und agiert und auf zyni­sche Wei­se “den Markt” alles erklä­ren und recht­fer­ti­gen läßt.

Den Wokis­mus hat man anders anzu­sprin­gen. Er ist ja selbst schon immer aso­zi­al und das Gegen­teil von öko­lo­gisch und acht­sam. Es gibt kaum etwas Rück­sichts­lo­se­res und Hybri­de­res als den “grü­nen Kapi­ta­lis­mus”, der für das gute Gefühl und den sau­be­ren Kon­sum in sei­nen Kli­en­tel­zo­nen andern­orts Ver­wüs­tung anrich­tet. Sein Par­tei­arm hat soeben ein Mil­li­ar­den­pro­gramm aus­ge­han­delt und dafür gesorgt, daß die Pfrün­de nicht austrocknen.

Nach Bolz sprach Huber­tus Kna­be. Er warnt seit Mona­ten immer vehe­men­ter vor dem Kurs der AfD, die zu Ruß­land min­des­tens die­sel­be Nähe und Distanz auf­bau­en möch­te wie zu den USA. Man erwar­te­te von ihm eine Ein­ord­nung sei­ner Skep­sis und War­nung, und so kün­dig­te er sich auch an.

Aber dann trug Kna­be eine hal­be Stun­de lang aus der Neu­aus­ga­be sei­nes Buchs Tag der Befrei­ung? vor – er reih­te mit Blick auf den Zusam­men­bruch der Ost­front im Früh­jahr vor acht­zig Jah­ren und die bru­ta­le Rote Armee Gräu­el­be­richt an Gräu­el­be­richt, merk­te nicht, daß immer mehr Zuhö­rer den Saal ver­lie­ßen und muß­te von Mül­ler-Ulrich auf­ge­for­dert wer­den, end­lich zum Ende zu kommen.

Das war kein Fest­vor­trag, und dar­über hin­aus war es ein Bären­dienst, den er dem so wich­ti­gen The­ma der deut­schen Opfer nach dem Ende der Kampf­hand­lun­gen leis­te­te. (Kna­bes scho­ckie­ren­des Buch kann man hier bestel­len.)

Bleibt noch Ray­mund Ungers Lesung aus sei­nem gera­de erschie­ne­nen Roman KAI, sprich: KA‑I (hier ein­se­hen und bestel­len). Er trug den Pro­log und einen Aus­zug aus einem spä­te­ren Kapi­tel vor – dys­to­pisch, mit­ten in der nächs­ten Stu­fe des Trans­hu­ma­nis­mus ange­sie­delt, hirn­ver­än­dern­de Nano-Imp­fun­gen, Beu­ge-Lager, Spritzenzwang.

In sei­ner kur­zen Vor­re­de erklär­te Unger, daß er gern sein fik­tio­na­les Talent her­aus­stel­len wür­de. Jedoch sei das, was er nie­der­ge­schrie­ben habe, eher ein Bericht über Ver­fah­ren, Plä­ne und Tech­ni­ken, die unter Labor­be­din­gun­gen bereits erprobt würden.

Das ist inter­es­sant: Man hört sich’s an, die Leu­te, fast 800 an der Zahl, hören sich’s an, aber es ent­steht nach sol­chen als Gewiß­heit geäu­ßer­ten Behaup­tun­gen kein scho­ckier­tes, kei­ne auf­ge­reg­tes Gemur­mel im Saal. Was ist das für eine Stim­mung? “Mag so sein”, oder: “Wis­sen wir eh schon”, oder “Heu­te dies, mor­gen das”? Immer­hin hat da jemand, der schon klu­ge Bücher schrieb, gesagt, man kön­ne mitt­ler­wei­le per Imp­fung Nano-Par­ti­kel so ein­sprit­zen, daß sie das Gehirn manipulierten.

Vie­le Men­schen hal­ten mitt­ler­wei­le alles für denk­bar und vie­les für mög­lich. In sol­chen Berei­chen kommt man mit gesun­dem Men­schen­ver­stand nicht weit. Man muß über Spe­zia­lis­ten­wis­sen ver­fü­gen oder schlicht über die schie­re Men­ge von acht Mil­li­ar­den Men­schen nach­den­ken, über ihre Mani­pu­lier­bar­keit, dar­über, daß zwei Drit­tel davon über­flüs­sig sein könn­ten (nicht mei­ne Wor­te), und über die Über­schrei­tung des Men­schen. Unger wähl­te für sei­ne Gedan­ken und Über­le­gun­gen nun als Aus­drucks­mit­tel den Roman. Ich mei­ne, daß das Grün­de hat.

Tau­send Tage Kon­tra­funk – Gra­tu­la­ti­on, Durch­hal­te­ver­mö­gen! Wer den Sen­der noch nicht kennt oder hört – auf kontrafunk.radio/de kann man das nach­ho­len und tun. Dort fin­det man auch Hin­wei­se zum Unterstützer-Bund.

– –

Zu unse­rem Som­mer­fest, 5./6. Juli, eine kur­ze Anmer­kung: Wir haben bereits rund 450 Anmel­dun­gen erhal­ten. Es wird eng, aber aus­wei­ten kön­nen wir nicht, bei 600 ist Schluß. Anmel­de­for­mu­lar ist hier zu fin­den, und gleich die Bit­te: Wer sich schon ein­tra­gen ließ, aber doch nicht teil­neh­men kann, soll­te das bit­te so rasch wie mög­lich mit­tei­len und außer­dem nicht ver­ges­sen, das Zim­mer frei­zu­ge­ben, das er buch­te. Ich hör­te, daß in der nahen Umge­bung bin­nen weni­ger Tage alles belegt wor­den ist.)

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Mitt­woch, 26. Februar

Ende Janu­ar ist mir im Rah­men unse­rer Win­ter-Stu­di­en­ta­ge erst­mals der Kra­gen geplatzt. Ich schubs­te Anti­fa-Foto­gra­fen von der Stra­ße und schlug einem die Kame­ra aus der Hand. Spie­gel-TV hat eine Film­se­quenz davon ver­öf­fent­licht, “recher­che-nord” auch. Nun ermit­telt die Poli­zei wegen Nötigung.

Mei­ne Reak­ti­on war nicht “pro­fes­sio­nell”. Pro­fes­sio­nell war es wohl, sich zehn Jah­re lang an der Qua­dra­tur des Krei­ses zu ver­su­chen: das Absur­de hinzunehmen.

Die Ver­suchs­an­ord­nung ist näm­lich immer die­sel­be: Meh­re­re, meist ver­mumm­te Anti­fa-Foto­gra­fen ver­schan­zen sich hin­ter einem bis zur Schmerz­gren­ze aus­ge­reiz­ten Recht auf Pres­se­frei­heit. Sie foto­gra­fie­ren nicht nur mich und ande­re “Per­so­nen des öffent­li­chen Lebens” dut­zen­de Male an sol­chen Tagen, son­dern auch jeden ein­zel­nen Teil­neh­mer, die Autos der Teil­neh­mer, die Num­mern­schil­der, den Auto­in­nen­raum, durch die Fens­ter unse­re Ver­an­stal­tung, jeden Pas­san­ten, der zufäl­lig vor­bei­kommt, jedes Kind.

Dies alles scheint vom Recht auf Recher­che gedeckt zu sein, obwohl es mit einer jour­na­lis­ti­schen Bericht­erstat­tung über eine Ver­an­stal­tung, deren Inhal­te per Video­mit­schnitt und schrift­lich in Form von Arti­keln von uns sowie­so ver­öf­fent­licht wer­den, nichts mehr zu tun hat.

Straf­bar wird das Vor­ge­hen der Foto­gra­fen erst, wenn Bil­der auf­tau­chen, die man zwar schie­ßen durf­te, aber nicht ohne Zustim­mung der Foto­gra­fier­ten ver­öf­fent­li­chen. Aber da die­se Ver­öf­fent­li­chun­gen unter Pseud­onym oder ganz ohne Urhe­ber­an­ga­be erfol­gen, weiß man nicht, wel­cher Foto­graf ange­zeigt wer­den müß­te. Man ist von vorn­her­ein im Hintertreffen.

Die Poli­zei schrei­tet seit zehn Jah­ren, seit also erst­mals sol­che Foto­gra­fen auf­tauch­ten, nicht gegen die­se Pra­xis ein. Manch­mal ver­hin­dert sie die gröbs­ten Unver­schämt­hei­ten, aber das alles ist kein Schutz, ist nicht viel wert. Was jedoch sehr wohl ver­hin­dert wird: Ver­su­che von unse­rer Sei­te, das in jeder Hin­sicht über­grif­fi­ge Foto­gra­fie­ren wenigs­tens zu erschwe­ren, indem man selbst mit der Kame­ra vor deren Kame­ras han­tiert oder hal­be Stun­den lang mit Papp­schil­dern und Regen­schir­men Ein­gän­ge und Geh­we­ge abschirmt.

Wir neh­men das alles also seit zehn Jah­ren hin, drei, vier Mal im Jahr, kön­nen nicht inter­ve­nie­ren, war­nen unse­re Teil­neh­mer vor, las­sen es lau­fen. Man kann gegen die RAF-Anspie­lung “Kubit­schek, aus der Traum. Bald liegst Du im Kof­fer­raum” nicht vor­ge­hen, nicht gegen Pla­ka­te, die zu Gewalt auf­ru­fen, nicht gegen die Frech­heit von Leu­ten, die wis­sen, daß sie nicht mit blu­ti­gen Nasen den Heim­weg antre­ten müs­sen, selbst dann nicht, wenn kei­ne Poli­zei “zu ihrem Schutz” in der Nähe ist.

War­um platz­te mir am Sams­tag vor vier Wochen der Kra­gen? Ich ging wie immer gegen halb acht in der Frü­he eine ers­te Run­de und woll­te im Gast­hof früh­stü­cken. Da stan­den schon die Foto­gra­fen bereit. Ich igno­rier­te “pro­fes­sio­nell”. Aber drin­nen berich­te­te man mir, daß seit sie­ben Uhr mit Blitz­licht durch die Gar­di­nen in die Gäs­te­zim­mer im Erd­ge­schoß foto­gra­fiert wor­den sei. Offe­ne Bade­zim­mer, der eine zog sich gera­de an, Schla­fen­de, jemand föhn­te sich die Haare.

Ich kom­me mir nun, schrei­bend, schon wie­der so zahm vor, so erklä­rend und abwä­gend. Dabei ist der Fall klar: Das ist längst kein Jour­na­lis­mus mehr, das war noch nie einer. Das ist das Geschäft von Schmeiß­flie­gen, und ich per­sön­lich wür­de mich nicht beschwe­ren, wür­de mich einer vom Hof prü­geln, wenn ich gera­de ver­sucht hät­te, in sei­ne Gemä­cher zu filmen.

Bloß kann ja von Prü­geln in mei­nem Fall kei­ne Rede sein. Das alles war abge­bremst, war im Grun­de schon wie­der hilf­lo­ses Geschub­se und eine sinn­lo­se Tele­fo­nie­rerei mit der Poli­zei, die an die­sem Tag in Halle/Saale zum Wahl­kampf­auf­takt der AfD alle Hän­de voll zu tun hatte.

– –

Leser­zu­schrift, vom Abend:

Ich bin über das Ver­hal­ten von Götz Kubit­schek erschro­cken. Mit die­sem Verhalten/ die­ser Aggres­si­vi­tät leis­tet er dem Geg­ner eine Steil­vor­la­ge, und das Ver­hal­ten bewirkt nichts oder das Gegen­teil vom dem, was beab­sich­tigt ist. Deutsch­land und sei­ne journalistisch/politischen Ver­hält­nis­se wird man nur poli­tisch ver­än­dern kön­nen, indem man Gesetze/Regeln erlässt, die solch ein Ver­hal­ten der Pres­se ver­un­mög­li­chen. Die 68er haben 50 Jah­re Vor­sprung, wir brau­chen Geduld und Sou­ve­rä­ni­tät und nicht solch ein Ver­hal­ten von einem unse­rer bes­ten Män­ner. Dan­ke den­noch, und alles Gute für die Zukunft.

– – – – –

Mon­tag, 24. Februar

Auf dem Gang zum Wahl­lo­kal Begeg­nun­gen. Man ruft ein­an­der die Anwei­sung zu, das Kreuz unbe­dingt an der rich­ti­gen Stel­le zu machen, bie­tet direk­te Wahl­hil­fe in Dop­pel­ka­bi­nen an, fragt, wie oft man heu­te in wel­cher Ver­klei­dung schon wäh­len war, und ver­nimmt den doch um eini­ges sub­ti­le­ren Spruch, daß Sach­sen-Anhalt nur völ­lig blau zu ertra­gen sei.

Das CDU-Ehe­paar zieht vor­bei, mit Sohn, die Frau grüßt freund­lich, der Mann kann das nicht mehr, es geht ein­fach nicht mehr, und sein Sohn macht es ihm nach. Das ist so recht ein trau­ri­ger Vor­gang. Warum?

Die­ser Mann ist in Berei­chen enga­giert, die das Dorf nicht nur bele­ben, son­dern an sei­nen Fes­ten tra­gen. Auf der Ebe­ne der Nach­bar­schaft, des Ein­sat­zes, des Ehren­amts und des alt­ein­ge­ses­se­nen Blicks auf das Not­wen­di­ge schlägt Leis­tung immer Gesin­nung, immer. Was inter­es­siert es die Blas­ka­pel­le, den Hei­mat­ver­ein, das Sprit­zen­haus und den Dorf­teich, wo einer sein Kreuz gemacht hat, bevor er zu Trom­pe­te und Kas­sen­buch, Stra­ßen­be­sen und Laub­re­chen greift?

Aber der Wahl­tag ist eben ein Gesin­nungs­tag, und der Auf­trag, den Anfän­gen zu weh­ren, ist kein leich­ter. Es muß depri­mie­rend sein, zwar der bun­des­weit stärks­ten Kraft anzu­hän­gen, aber in einer Gemein­de zu leben, in der bis 18 Uhr fast 50 Pro­zent der Wäh­ler bei der AfD ihr Kreuz gemacht haben werden.

Das jeden­falls sind die Zah­len, die in der Knei­pe ab halb acht kur­sie­ren. Auf einem Zet­tel wird vom Jugend­klub her das Aus­zäh­lungs­er­geb­nis her­ein­ge­reicht. Es geht aber ein biß­chen unter, weil die Bay­ern in der 90. Minu­te das 3:0 machen und zeit­gleich auf drei Han­dys der Tor-Alarm anspringt.

Man gra­tu­liert mir, was selt­sam genug ist, und ist erstaunt, als ich erklä­re, daß es für Gra­tu­la­tio­nen kei­nen Anlaß gebe: Ich hiel­te nicht mit den Bay­ern. Das “Du wie­der!” höre ich noch, wäh­rend ich mei­nen Deckel bezah­le. Dann zie­he ich ab.

– –

War­um sind bun­des­wei­te 20,8 Pro­zent für die AfD kein sen­sa­tio­nel­ler Erfolg?

1. In einer Lage, die so desas­trös ist wie die Deutsch­lands, ist es kein Ver­dienst, jeden fünf­ten Wäh­ler zu gewin­nen. Es ist selbst dann kein Ver­dienst, wenn man die Mobi­li­sie­rung der Zivil­ge­sell­schaft, ihr Gere­de von der Brand­mau­er und die Kri­mi­na­li­sie­rung der AfD in Rech­nung stellt. Jeder fünf­te: Das ist das, was schon seit drei Jah­ren vor­han­den ist, eine Mischung also aus Mer­kel­jah­ren und Ampel­ver­sa­gen, die Fol­ge eines Rea­li­täts­schocks, das Ergeb­nis der nahe­lie­gen­den Suche nach einer Alternative.

2. Die AfD war nicht in der Lage, eine Stra­te­gie zu for­mu­lie­ren und Regie­rungs­fä­hig­keit auf allen Ebe­nen zu signa­li­sie­ren. Wel­che sym­bol­po­li­ti­schen Hand­lun­gen am Tag nach der Wahl, wel­che Schrit­te in den ers­ten hun­dert Tagen? An wel­chen Stell­schrau­ben kann und wird sofort gedreht wer­den? Wer wird Innen‑, wer Außen‑, wer Wirt­schafts- und wer Finanz­mi­nis­ter? Man kann Geg­ner und Medi­en mit Kraft­si­gna­len und Exper­ti­se beschäf­ti­gen. Vor allem aber kann man aus stra­te­gi­scher Klar­heit Leit­sät­ze, Bild­spra­che, Stoß­rich­tung und Mar­ken­kern ablei­ten: So will man aus­se­hen, so will man wirken.

3. Wenn das, was nun erreicht wur­de, schon seit rund drei Jah­ren vor­han­den ist, heißt das: Neu­es Poten­ti­al wur­de nicht erschlos­sen. Hart aus­ge­drückt: Die Par­tei sta­gniert in ihrer Ent­wick­lung. Daß die CDU das Pro­gramm der AfD kopiert habe, kann als Aus­re­de nicht her­hal­ten: Wer 20 Pro­zent hält, darf eine sol­che Her­aus­for­de­rung nicht nur hilf­los beschrei­ben, son­dern muß klas­si­sches CDU-Poten­ti­al links lie­gen­las­sen und dort angrei­fen und abgra­ben, wo sich Ris­se zei­gen: über­all dort näm­lich, wo die Lebens­wirk­lich­keit nicht mehr recht bewäl­tigt wer­den kann und sich zu Wort mel­det. Dazu Bestands­pfle­ge und Aus­bau: Jung­wäh­ler, Selb­stän­di­ge, klei­ne Leute.

4. Man hat die Jung­wäh­ler aus der Hand gege­ben, hat ihr sprung­haf­tes Wahl­ver­hal­ten nicht zur Vor­aus­set­zung einer Kam­pa­gne gemacht, ging also davon aus, daß die­ses ein Mal gewon­ne­ne Feld nicht noch ein­mal neu erobert wer­den müs­se. Daß die AfD andert­halb Mona­te vor der Wahl ihre Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on auf­lös­te, war in die­sem Zusam­men­hang der ent­schei­den­de Feh­ler. Die JA ver­knüpf­te die Par­tei mit dem krea­ti­ven, expe­ri­men­tel­len, mit­rei­ßen­den Vor­feld in den Sozia­len Medi­en, sie ließ die AfD pro­vo­ka­tiv, beweg­lich, zukünf­tig wir­ken und nahm ihr das Gesetz­te. Sie ver­kör­per­te die “Par­tei ande­ren Typs”, die “Bewe­gungs­par­tei”. Von die­ser Aus­strah­lung war nicht mehr viel zu spüren.

5. Das Ver­hält­nis zwi­schen den “gebrauch­ten Bun­des­län­dern” (Knei­pe) und den “fri­schen” ist das­sel­be wie das zwi­schen erfolg­rei­chen Lan­des­ver­bän­den und Bund: Man hat nicht viel mit­ein­an­der zu tun. Die Unter­schie­de sind gewal­tig. Viel­leicht haben die Auf­trit­te von Elon Musk und zuletzt die von J. D. Van­ce das Feuil­le­ton, die poli­ti­sche Klas­se und Groß­stadt­bla­sen irri­tiert. Der typi­sche AfD-Wäh­ler aus dem Saa­le­kreis und dem Erz­ge­bir­ge hat sich eher die Fra­ge gestellt, war­um die kla­re­ren Wor­te zur sozia­len Fra­ge von der Links­par­tei kommen.

– –

Zwei ers­te Telefongespräche.

Der Autor: Jetzt ist es vor­bei, haben Sie nun wie­der Zeit? – Immer. – Stimmt nicht. – Was wol­len Sie? – Ich darf mal zitie­ren, aus dem letz­ten Rund­brief, ja? “Je rascher die AfD Fahrt auf­nimmt, des­to wich­ti­ger scheint es mir zu sein, daß wir den Man­da­ten die Geschich­te, die Kul­tur und das Ver­zweig­te hin­ter­her­kar­ren. Bloß Par­la­ment? Gott bewah­re.” – Ja, und? – Las­sen Sie die Par­tei end­lich Par­tei sein. Machen Sie, was nur Sie können.

Der Poli­ti­ker: Wir müs­sen reden. – Natür­lich. Wor­über? – Über die sta­gnie­ren­de Ent­wick­lung, den Par­la­ments­pa­trio­tis­mus, die welt­an­schau­li­che Ahnungs­lo­sig­keit, die wohl­fei­le Kli­en­tel-Bespa­ßung, das Ver­si­ckern des Pro­tests, des Zorns im Betrieb. – Nur Aus­tausch, oder hast Du was vor? – Wir haben noch viel vor, mein Lie­ber. – Gut. Wann? – Noch in die­ser Woche. – Wo? – Laß uns wan­dern gehen.

– – – – –

Mon­tag, 10. Februar

In Mün­chen sol­len am Wochen­en­de über 300 000 besorg­te Bür­ger gegen den Rechts­ruck in der Gesell­schaft, das Abbrö­ckeln einer Brand­mau­er und für Demo­kra­tie demons­triert haben. Ich habe mir die Bil­der des Auf­laufs ange­schaut, Film­schnip­sel gese­hen – und habe ein paar Anmer­kun­gen dazu:

1. Es ist uner­heb­lich, ob zehn- oder fünf­zig­tau­send Leu­te mehr oder weni­ger dabei waren. Der Platz war voll, und klar ist, daß sich trotz win­ter­li­cher Tem­pe­ra­tu­ren deut­lich mehr Demons­tran­ten auf­ge­macht hat­ten als zu bes­ten PEGI­DA-Zei­ten. Das bedeu­tet: Die Geg­ner der AfD sind in der Lage, Mas­sen zu mobilisieren.

2. Es ist aus die­sem Blick­win­kel her­aus eben­so uner­heb­lich, ob die Orga­nis­tio­nen, die zu die­ser Macht­de­mons­tra­ti­on auf­ge­ru­fen haben, vom Staat direkt und über Netz­wer­ke finan­zi­ell aus­ge­rüs­tet wor­den sind. Es gibt genü­gend Bei­spie­le für staat­li­ches Han­deln gegen die Oppo­si­ti­on, das nicht ver­fing. Hier ver­fing es aber, und das bedeu­tet, daß die Leu­te die erzähl­te Geschich­te von der gefähr­de­ten Demo­kra­tie ent­we­der glau­ben und ernst­neh­men oder aber das Spiel, das gegen die natio­na­le Oppo­si­ti­on getrie­ben wird, gut­hei­ßen. Jeden­falls sitzt die Über­zeu­gung tief, daß man sich nun ver­tei­di­gen müsse.

3. Die Auf­de­ckung der Finanz­strö­me und der per­so­nel­len Netz­wer­ke wird unter den gege­be­nen Umstän­den kei­ne Aus­wir­kung haben. Sie dient allein der Vor­be­rei­tung von Ent­schei­dun­gen, die getrof­fen wer­den müs­sen, sobald die AfD Gestal­tungs­macht errun­gen hat. Von der CDU ist in die­ser Hin­sicht rein gar nichts zu erwar­ten. Sie ver­steht die Demons­tra­tio­nen, die sich auch gegen sie und ihr Abstim­mungs­ver­hal­ten rich­ten, als Auf­for­de­rung, kei­nen wei­te­ren Schritt mehr auf die AfD zuzugehen.

4. Sei­ne poli­ti­schen Haus­auf­ga­ben zu erle­di­gen, bedeu­tet in die­sem Fall: die Mecha­nis­men des Zusam­men­spiels zwi­schen staat­li­chen Stel­len und staat­li­cher Mit­tel­ver­ga­be auf der einen und zivil­ge­sell­schaft­li­cher Umset­zung auf der ande­ren Sei­te genau nach­zu­zeich­nen und eige­nes effek­ti­ves Regie­rungs­han­deln dage­gen zu ana­ly­sie­ren und vorzubereiten.

– –

War erneut, also zum zwei­ten Mal in der Gale­rie “Zen­tra­le Rand­er­schei­nung” in Leip­zig. Dort stellt der­zeit der Zeich­ner Chris Löh­mann aus Königstein/Sachsen aus, und zwar noch bis zum 8. März.

Ich war auf Hin­weis eines Freun­des dort. Was ist das Fas­zi­nie­ren­de an die­ser Kunst? Also zunächst: Es ist eine, man sieht das auf den ers­ten Blick und muß dafür kei­ner­lei Kennt­nis­se über Kunst­theo­rie oder gra­phi­sches Hand­werk mit­brin­gen. Das, was an den Wän­den hängt, spricht für sich und bedarf kei­ner zusätz­li­chen Erläuterung.

Dazu fol­gen­de Beob­ach­tung: Unter den Besu­chern ent­stand die Über­le­gung, wel­ches die­ser Bil­der man sich wohl ins Zim­mer hän­gen wür­de. Man muß­te den ande­ren die eige­ne Wahl zei­gen, konn­te sie aber nicht benen­nen. Denn es fiel auf, daß den Bil­dern kei­ne Titel bei­gege­ben waren und daß man sie wäh­rend des Gangs durch die Räu­me nicht ver­mißt hat­te, jetzt, für den Hin­weis an die ande­ren aber schon.

Löh­manns Zeich­nun­gen, klei­ne­re, groß­for­ma­ti­ge, sind alle­samt akri­bisch, klein­tei­lig aus­ge­führt. Sie zei­gen DDR-Kul­tur­land­schaft, vie­les rui­nös, “Lost places”, dazu mythi­sche Ele­men­te, Orden, Toten­köp­fe, vie­ler­lei Gestal­ten, die Gleich­zei­tig­keit von Geschich­te, Erin­ne­rung, momen­ta­nem Zustand, Asso­zia­ti­on und Vision.

Löh­mann, so berich­te­te es der Gale­rist, kon­zi­piert sei­ne Arbei­ten nicht. Er beginnt irgend­wo und macht von dort aus wei­ter. Es kann im Zen­trum des Bil­des begin­nen, aber auch am Rand. Das alles ist frag­los so gekonnt und mit einem sol­chen Durch­hal­te­ver­mö­gen aus­ge­führt, daß es dem Künst­ler als Aus­drucks­zwang im Nacken sit­zen muß – anders sind die dut­zen­den und hun­der­ten Stun­den, die für die­ses Werk auf­ge­wen­det wer­den müs­sen, nicht zu erklären.

Also: soll­te man sich anschau­en. Kunst ist näm­lich nicht rechts und nichts links, son­dern Kunst. Wenn sie dann noch ein State­ment abgibt: bit­te. Löh­manns Stand­punkt lau­tet wohl, daß sein Werk ziem­lich genau zeigt, wie sehr man hei­misch sein kann, ohne je an Folk­lo­re und “Hei­le Welt” gedacht zu haben. Ver­ste­he ich sofort.

Hier kann man die Kurz­be­schrei­bung sei­nes Werks ein­se­hen und den Aus­stel­lungs­ka­ta­log her­un­ter­la­den.

– – – – –

Mon­tag, 27. Januar

Die Fra­ge, war­um unser Blog so lan­ge still war, ist berech­tigt. Vie­le Leser stell­ten sie, besorgt oder unge­dul­dig, sogar unwirsch: wie es sein kön­ne, daß gera­de jetzt, wenn so vie­les in Bewe­gung gera­te, von uns kei­ne Ori­en­tie­rung und kei­ne Speer­spit­zen­tex­te kämen.

Die Ant­wort auf die­se Fra­ge besteht aus drei Teilen:

1. Was der­zeit geschieht, ist Sache der AfD, denn über sie ver­su­chen us-ame­ri­ka­ni­sche Inter­es­sens­grup­pen, die par­tei­po­li­ti­sche Struk­tur in Deutsch­land auf­zu­bre­chen und eine alter­na­ti­ve Koali­ti­on unter der Füh­rung von Merz zu ermöglichen.

Es ist bis jetzt nicht deut­lich gewor­den, war­um nament­lich Elon Musk die­ses Enga­ge­ment an den Tag legt und am Sams­tag mit einer Video-Bot­schaft zum Wahl­kampf­auf­takt der AfD in Hal­le zuge­schal­tet wer­den konn­te. Nichts von sol­cher Grö­ßen­ord­nung geschieht, ohne daß es einen Preis hät­te. Des­halb birgt das, was nur gesche­hen kann, weil man die­se Schüt­zen­hil­fe annimmt, neben der gro­ßen Chan­ce auf den Durch­bruch das eben­so gro­ße Risi­ko einer Fest­le­gung und Abhängigkeit.

Wir über­bli­cken das noch nicht und wol­len wenig spe­ku­lie­ren. Und weil es noch nie unse­re Auf­ga­be war, Mas­se zu erzeu­gen und den Boh­rer zu ver­grö­ßern (das machen Wal­l­asch, Sell­ner, Tichy, Kon­tra­funk, xyz stän­dig und gut), dür­fen Ent­wick­lun­gen auch ein­mal lan­ge abhän­gen, bevor wir sie filetieren.

2. Wäh­rend die Par­tei ihre Arbeit macht, machen wir unse­re. Es ist die Arbeit von Ver­le­gern, Redak­teu­ren und Ver­an­stal­tern. Die­se Arbeit muß sorg­fäl­tig und mit dem Blick auf die gro­ßen Bögen geleis­tet wer­den. Ein Roman wie Der alte Pfar­rer wirkt nicht wie die Video­bot­schaft eines stink­rei­chen liber­tä­ren Olig­ar­chen mit größt­denk­ba­rer Staats­nä­he. Aber er bringt einem Teil der Leser bei, daß es unter den Men­schen im Grun­de immer wie­der um das­sel­be geht – um die­sel­ben Grund­kon­flik­te, die zwi­schen den­sel­ben Cha­rak­te­ren aus­ge­tra­gen werden.

Und mehr und ganz anders: Ein Roman muß gar nichts leh­ren. Er kann auch ein­fach ein groß­ar­ti­ges Ver­gnü­gen sein, eine fei­ne All­tags­flucht ermög­li­chen, wesent­lich sein, den Her­kunfts­fa­den weit hin­ter ver­meint­li­che Schnit­te und Stun­den Null span­nen, undsoweiter.

Was haben wir also in den ver­gan­ge­nen zwei Wochen gemacht? Wir haben eine neue Kapla­ken-Staf­fel fer­tig­ge­stellt und in den Druck gege­ben. Wir haben außer­dem die Bän­de 9 und 10 unse­rer Roman-Rei­he vor­be­rei­tet. Sie durch­lau­fen nun die End­kor­rek­tur und wer­den vor Ostern noch erscheinen.

Vor allem aber haben wir die 124. Sezes­si­on zusam­men­ge­stellt, redi­giert und für den Druck fer­tig­ge­macht. Sie wird in der kom­men­den Woche aus­ge­lie­fert und hat “Ame­ri­ka” zum The­ma. Ursprüng­lich dach­ten wir an ein Heft zur Fra­ge “Was ist rechts?” Aber der Sieg Trumps leg­te einen The­men­wech­sel nahe. Man kann das Heft hier ein­se­hen und bestel­len. Abon­nen­ten kön­nen ab dem 8., 9. Febru­ar mit der Aus­lie­fe­rung rechnen.

Par­al­lel zum The­men­heft ver­an­stal­te­ten wir am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de unse­re Stu­di­en­ta­ge in Schnell­ro­da. Acht Refe­ren­ten tru­gen vor 130 jun­gen Teil­neh­mern zu unter­schied­li­chen Aspek­ten des Kom­ple­xes “USA” vor – wir wer­den die Mit­schnit­te aller Vor­trä­ge auf dem Kanal Schnell­ro­da bei You­Tube ver­öf­fent­li­chen, ver­mut­lich mor­gen bereits den ersten.

3. Dies alles hat die Tage mehr als aus­ge­füllt, die Arbeit endet fast nie vor dem Abend­brot, son­dern viel zu oft erst dann, wenn auf der Lis­te der Auf­ga­ben das letz­te Häk­chen gesetzt ist. Wir sind ent­schie­den der Mei­nung, daß jeder das tun soll­te, was er am bes­ten kann, und daß es auf genau die­sem Feld für ihn kei­ne Aus­re­den geben darf.

Nun ist die Aka­de­mie gemeis­tert, nun sind die Bücher und ist das Heft im Druck, nun schau­en wir mal, was wir an Sub­stan­ti­el­lem zur gro­ßen Eupho­rie bei­tra­gen kön­nen – oder ob es das ist, was womög­lich die meis­ten unse­rer Leser erwar­ten: prü­fen­de Schlu­cke und dann etwas Was­ser in den Wein …

– – – – –

Don­ners­tag, 19. Dezember

Der Ein­druck der Heil­lo­sig­keit ver­stärkt sich von Tag zu Tag. Es ist etwas Boden­lo­ses, Halt­lo­ses, das um sich greift wie das “Nichts” in Micha­el Endes unend­li­cher Geschich­te. (Im Buch kann es nie­mand beschrei­ben, bloß: Es ist ein Sog und es ist so da, daß man es nicht fixie­ren kann, nicht fest­ma­chen – nicht bekämpfen.)

So ist das. Was ist Ober­flä­che, was wesent­lich? Es läuft ab, das Bän­del­chen, mit dem die­se Spiel­uhr auf­ge­zo­gen wur­de, ver­schwin­det im Innern der Mecha­nik, und wir krie­gen es nicht zwi­schen die Fin­ger. Gegen die Bewe­gungs­ge­set­ze einer ent­grenz­ten, nach den Not­wen­dig­kei­ten einer Mas­sen­ge­sell­schaft ein­ge­rich­te­ten Welt ist kein Kraut gewach­sen. Man kann sie zu for­mie­ren ver­su­chen, aber das tun nicht wir der­zeit, ganz sicher nicht.

Wir haben kei­ne for­mie­ren­de Idee, und viel­leicht wol­len vie­le von uns kei­ne haben, son­dern spre­chen wie Libe­ra­le von der Freiheit.

Ist es Spiel­trieb, ist es Unernst, ist es die fata­le Fehl­ein­schät­zung, wo nicht den Tiger, da wenigs­tens das Schwein rei­ten zu wol­len? Ich neh­me Män­ner wahr, die viel wis­sen, sehr viel, und die das Alter haben, in die­sem Wis­sen und in ihrem Lebens­stand recht sicher zu ste­hen. Aber für ein biß­chen Betei­li­gung an der Gesell­schaft des Spek­ta­kels reden und twit­tern sie sich öffent­lich und zu spä­ter Stun­de um Kopf und Kragen.

Frü­her unab­hän­gi­ge Köp­fe unter­wer­fen sich den Spiel­re­geln der Par­tei­en­de­mo­kra­tie, for­dern geis­ti­ge Dis­zi­plin – nicht ent­lang einer akri­bi­schen Wahr­haf­tig­keit oder einer For­mal­stren­ge in Wort und Satz, son­dern abge­mes­sen dar­an, was “der Par­tei” scha­den und die Betei­li­gungs­ru­he stö­ren könnte.

Poli­tik als die “Kunst des Mög­li­chen” – Vor­sicht, Vor­sicht, daß die­se For­mel nicht zu rasch bei der Hand ist. Sie macht viel zu oft aus der Poli­tik eine “Kunst des unris­kier­ten, des ein­ge­paß­ten Lebens” und wür­digt sie zu einem Ver­wal­tungs­vor­gang herab.

So vie­les von dem ist ver­wirk­licht wor­den, was unmög­lich zu sein schien! Und immer ist es zuvor von denen für unmög­lich erklärt wor­den, die das Vor­ha­ben an den Maß­stä­ben einer auf Absi­che­rung bedach­ten Beamt­ensee­le abzirkelten.

Wir müs­sen das Wesent­li­che, das ermög­licht wird, weil ein paar Leu­te ganz und gar dar­an und an sich glau­ben, außer­halb des Appa­rats suchen. Auf Buch­mes­sen geschieht nichts Wesent­li­ches mehr, in staat­li­chen Kul­tur­ein­rich­tun­gen auch nicht, und dort, wo Par­tei­en ihre Hand dar­auf legen, schon gar nicht.

Aber es gibt Bei­spie­le, Men­schen, Orte, Wag­nis­se, das mit Gott­ver­trau­en ange­gan­ge­ne, ange­sprun­ge­ne Werk, das von denen für unmög­lich erklärt wor­den sein mag, deren Vor­stel­lung­kraft vom Kras­sen sich auf Ein­schnit­te ins Lohn­ge­fü­ge und einen leich­ten Schwips beschränkt.

Ich mag es, wenn Leu­te betrun­ken sind von ihrem Werk, von ihrer Idee, von der Ver­wirk­li­chung eines gro­ßen Pla­nes – wenn also das so recht eigent­lich Unmög­li­che auf die Bereit­schaft trifft, alle Kräf­te zu über­span­nen – in dem Bewußt­sein, am Ende viel­leicht auf Halb­fer­ti­gem zu sit­zen, eine Art Rui­ne zu hin­ter­las­sen, aber: was für eine!

Ein Bei­spiel, und zwar kei­ne Rui­ne, son­dern etwas von dem, das exem­pla­risch wer­den könn­te: Ich stieß vor eini­gen Jah­ren auf das Bau­ta­ge­buch eines Klos­ters, das sich dar­an mach­te, sei­ne Kir­che auf­zu­rich­ten. Der Mönch, der die­ses Tage­buch im Inter­net führt, muß ein begab­ter Foto­graf sein, und der Abt des Klos­ters, der wohl alle Bau­zeich­nun­gen selbst anfer­tig­te, ist wie ein Faß vol­ler still­ge­wor­de­ner Gärung, ist jemand, der fer­tig ist mit der Gestal­tung und Beschrei­bung sei­ner Idee.

Die Inter­net­sei­te des Klos­ters ist hier zu fin­den, und hier ist das Bau­ta­ge­buch hin­ter­legt. Wie geht das, so zu bau­en, also so etwas Schö­nes und Gewag­tes auf­zu­rich­ten gegen das Nichts? Ich sehe den Staat nicht betei­ligt, bloß Mön­che, Gläu­bi­ge, Spen­der, Hel­fer – und Gott, oder anders aus­ge­drückt: den Glau­ben dar­an, etwas Wesent­li­ches ange­gan­gen zu haben, das weit ober­halb der Ober­flä­che rück­ge­bun­den ist und wurzelt.

Man kann das unter­stüt­zen. Hier ist der Film dazu:

– –

Kositza, Licht­mesz und Som­mer­feld haben in den ver­gan­ge­nen Wochen ihre Weih­nachts­emp­feh­lun­gen schon abge­ge­ben. Ich habs nicht recht­zei­tig geschafft, und hole es nun nach – lesen Sie das bit­te als Jahresende-Empfehlung.

Denn klar ist, daß ich Ihnen unter der Rubrik “Schau­en” den Antai­os-Kalen­der für das Jahr 2025 ans Herz legen möch­te. Er gefällt unse­ren Lesern bes­ser als der mor­bi­de Grab­stein-Kalen­der, des­sen letz­tes Blatt (Jochen Klep­pers Grab) gera­de in andert­halb Tau­send Küchen, Arbeits­zim­mern, Toi­let­ten hängt.

Fürs nächs­te Jahr haben wir zwölf Orte aus der Mit­te Deutsch­lands foto­gra­fie­ren las­sen – aus Thü­rin­gen, Sach­sen und Sach­sen-Anhalt, mit einem Schwer­punkt natür­lich rund um Schnell­ro­da: Kyff­häu­ser, Bad Fran­ken­hau­sen, Mem­le­ben, Mer­se­burg, Ober­wie­der­stedt – ich habe den Kalen­der am Stamm­tisch im Schäf­chen auf­ge­blät­tert, die Tref­fer­quo­te beim Erra­ten war nicht schlecht.

150 Exem­pla­re haben wir noch, das war vor einem Jahr mit den Grab­stei­nen ganz anders … Was hin­ge­gen wie­der­um sein wird: Wir unter­stüt­zen mit dem Erlös aus die­sem Ver­kauf ein Pro­jekt. Das waren in der Ver­gan­gen­heit eine Kir­chen­re­no­vie­rung, der Soli­fonds von Ein­Pro­zent, IB-Struk­tu­ren und Weih­nachts­gel­der an Publi­zis­ten, die so etwas als Selb­stän­di­ge sonst nicht erhalten.

Dies­mal geht der Ertrag nach Schle­si­en, aus der Mit­te Deutsch­lands also in eines der ver­lo­re­nen Ost­ge­bie­te. Wir unter­stüt­zen Sprach­schu­len, die in Som­mer­kur­sen das Sprach­ver­mö­gen deutsch­stäm­mi­ger Kin­der för­dern. Staats­mit­tel gibt es dafür im Grun­de kei­ne mehr. Also sprin­gen wir ein.

Den Kalen­der kann man hier erwer­ben.

Und noch eine zwei­te Emp­feh­lung, ein knap­per Roman, der mich fes­sel­te, weil mich eine Fra­ge inter­es­siert, seit ich vom Schick­sal ande­rer zu lesen begann: Wie wur­de und wird mit Men­schen ver­fah­ren? Was wird ihnen ange­tan, weil einer denkt, er dür­fe das?

Ich habe den Roman Der Afrik aus der Feder Sven Reckers für die 123. Sezes­si­on bespro­chen. Hier ist der Text:

Auf der Gemar­kung der Gemein­de Pfaf­fen­wei­ler bei Frei­burg gibt es einen Wein­hang, der den Namen »Afri­ka« trägt. Dort ste­hen seit der Mit­te des 19. Jahr­hun­derts Reben. Man hat­te Wald gero­det und das Holz ver­kauft, um aus dem Erlös hun­dert­drei­und­zwan­zig Armen die Über­fahrt nach Alge­ri­en zu bezah­len. Dort, so blies man ihnen ein, war­te ein mühe­lo­ses, jeden­falls sehr viel bes­se­res Leben auf sie.

Die Rei­se dau­er­te fünf Mona­te, etli­che star­ben schon auf dem Weg nach Mar­seil­le, vie­le vor der Küs­te Alge­ri­ens, in einer Qua­ran­tä­ne, die eine Hun­ger- und Seu­chen­höl­le war. Dann an Land: kar­ger Boden, kei­ne Arbeit, Krank­hei­ten, Lebens­ver­su­che und immer Hun­ger. Hil­fe­ru­fe nach Hau­se ver­hal­len: Nie­mand will die­je­ni­gen, die man glück­lich los­ge­wor­den ist, zurück­ho­len. Und so schafft es nur ein ein­zi­ger aus Pfaf­fen­wei­ler wie­der nach Hause.

Sven Recker hat die Geschich­te die­ses Rück­keh­rers erzählt. Die Form, die er dafür wähl­te, besticht. Er schreibt im »Du«, die Sät­ze sind knapp, oft nicht voll­stän­dig, nie über­flüs­sig. Sie arbei­ten sich in die Geschich­te hin­ein vor­an. Mit dem »Du« spricht Recker den­je­ni­gen an, der in Ver­ges­sen­heit gera­ten war, den man also fort­ge­schafft hat­te nach Alge­ri­en, der dort über­lebt hat­te, nach­dem sei­ne Mut­ter zugrun­de­ge­gan­gen war, der zum Sol­da­ten gemacht wor­den war und irgend­wann irgend­wie zurück­ge­fun­den hat­te, um außer­halb des Dorfs zu leben. Man nann­te ihn den »Afrik«.

In Reckers Roman ist der Afrik beses­sen von dem Gedan­ken, den Wein­berg Afri­ka zu unter­höh­len und einen Erd­rutsch aus­zu­lö­sen, um Pfaf­fen­wei­ler zu ver­schüt­ten. Das »Du«, mit dem Recker sei­ne Geschich­te erzählt, macht den Afrik zum ver­schüt­te­ten Nächs­ten, gräbt ihn aus, holt ihn aus der Ver­ges­sen­heit zurück. Er wird plas­tisch, erhält eine Ver­gan­gen­heit, lebt in der Gegen­wart und könn­te über einen Jun­gen, der mit einem Zet­tel in der Hand vor sei­ner Tür steht, auch in eine Zukunft finden.

Das ist sehr gekonnt: Der »Afrik« weiß mit die­sem Jun­gen, der aus Alge­ri­en her­über­fand und des­sen Vater er wohl ist, nichts anzu­fan­gen und sucht Rat auf der Gemein­de. Er lau­tet: Wer­de ihn los, gib ihn weg, bring ihn zu den Non­nen ins Irrenhaus.

Die Geschich­te könn­te sich also wie­der­ho­len, aber es kommt anders, und die­se Wen­dung, von der man hofft, daß es zu ihr kom­men möge, ist so undra­ma­tisch erzählt, daß sie in ihrer gan­zen lebens­ver­än­dern­den Dra­ma­tik erst ins Bewußt­sein gelangt, wenn das Buch schon zu Ende ist: Der Afrik belas­tet sich, um frei zu wer­den von dem, was ande­re raten. Es ist, als habe er zuletzt zu sich gesagt: »Du – mach es anders!«

Man kann Der Afrik von Sven Recker hier bestel­len.

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Bin in Erfurt, um der Post-Demo­kra­tie bei ihrer Ent­ste­hung und Pro­fi­lie­rung zuzu­schau­en. Das geht so: Man parkt am Land­tag, löst einen Park­schein und wird dabei bereits gesich­tet. Man betritt die Besu­cher­schleu­se und schüt­telt dort den Jour­na­lis­ten ab, der pene­trant immer die­sel­be Fra­ge stellt. Sie lau­tet: wie man es mit sei­nem Gewis­sen ver­ein­ba­ren kön­ne, als Feind der Demo­kra­tie demo­kra­ti­sches Gelän­de zu betreten.

Im Foy­er des Land­tags: alles vol­ler Demo­kra­ten, alles schwarz von Leu­ten, die das, was gleich gesche­hen wird, für völ­lig legi­tim hal­ten: dem Wahl­ver­lie­rer CDU mit den Stim­men aller Par­tei­en, die nicht AfD hei­ßen, den Pos­ten des Minis­ter­prä­si­den­ten zu ver­schaf­fen – mit­hin den Wahl­sie­ger AfD nicht an der Gestal­tungs­macht zu betei­li­gen und das Nahe­lie­gen­de und Auf­ge­tra­ge­ne zu igno­rie­ren: eine Regie­rung aus AfD und CDU unter der Füh­rung eines Minis­ter­prä­si­den­ten Höcke.

Mario Voigt, der CDU-Kan­di­dat, reüs­sier­te im ers­ten Wahl­gang. Er wur­de mit den Stim­men der Links­par­tei gewählt, denn über eine eige­ne Mehr­heit ver­fügt die Koali­ti­on aus CDU, BSW und SPD nicht. Sym­bo­lisch, also mit iko­ni­schem Poten­ti­al ver­se­hen, das Bild, als der schei­den­de Minis­ter­prä­si­dent Rame­low auf sei­nen Nach­fol­ger Voigt zutritt und ihn zur sozia­lis­ti­schen Wan­gen­be­rüh­rung umfängt.

Das sind wenigs­tens kla­re Ver­hält­nis­se. Das ist Wäh­le­ri­gno­ranz und ganz sicher kei­ne sta­bi­le Ange­le­gen­heit. Der Löwen­an­teil der Arbeit wird dafür auf­ge­wen­det wer­den müs­sen, daß die­ses müh­sa­me Bünd­nis nicht aus­ein­an­der­bricht. Inhalt­li­cher Kitt ist nicht vor­han­den, allein der Druck, gegen die AfD bestehen und sich der nahe­lie­gen­den Alter­na­ti­ve wider­set­zen zu müs­sen, ist eine Art Bindemittel.

Gibt es so etwas wie eine post-demo­kra­ti­sche Läh­mung? Ja. Denn das, was wir in Thü­rin­gen stu­die­ren, ist die Ver­än­de­rung der Spiel­re­geln wäh­rend des Spiels. Es ist so, als gäbe es plötz­lich kein Abseits mehr. Zwar ist es die Auf­ga­be eines Poli­ti­kers, stets gute Mie­ne zum Spiel zu machen. Aber man muß den Kakao, durch den man gezo­gen wird, nicht auch noch trinken.

Aus die­sem Grund trat Höcke heu­te nicht als Kan­di­dat für das Amt des Minis­ter­prä­si­den­ten an: Man kann, wenn die Regeln nicht mehr fest­ge­schrie­ben sind, das Spiel nicht mehr mit­spie­len. Denn man kennt die Regeln nicht mehr.

Man muß nach­den­ken und vor­aus­schau­en: Ist die Ver­bots­dis­kus­si­on nur eine Droh­ge­bär­de? Nie­mand kann die­se Fra­ge hieb- und stich­fest beant­wor­ten, da hel­fen auch gele­ak­te Pro­to­kol­le nicht wei­ter, die zei­gen, wie unsi­cher sich der Geg­ner in der Ein­schät­zung der Chan­cen ist: Post-Demo­kra­ten wer­den sich die Legi­ti­mi­tät ihres Ver­hal­tens zurecht­le­gen und die Zer­schla­gung der Oppo­si­ti­on durch den Staat im Nach­gang lega­li­sie­ren lassen.

Man geht wie­der. Über­all ste­hen und spre­chen die­je­ni­gen in klei­nen Grup­pen, die sich den Land­tag und die Regie­rung für wei­te­re Jah­re unter den Nagel geris­sen haben. Man spürt, wie es sie stört, die­je­ni­gen sehen zu müs­sen, die das wis­sen. Res­te von post-demo­kra­ti­scher Scham – aber eben nur Res­te. Sie wer­den es sich rest­los zurecht­le­gen und schönreden.

Ich mei­ne, daß man Höcke anmerkt, wie kon­ster­niert er über die post-demo­kra­ti­sche Unver­fro­ren­heit sei­ner poli­ti­schen Geg­ner ist. Er trat nach der Far­ce vor die Kame­ra und argu­men­tier­te kämp­fe­risch. Aber jemand wie er, der viel weiß aus der Geschich­te, auch aus der des Par­la­men­ta­ris­mus, weiß das, was er heu­te sah, schon zu deu­ten: Es war bezeichnend.

– –

Pas­send zur Fra­ge des Strei­tens als einer urde­mo­kra­ti­schen Tugend liegt Ellen Kositz­as neue Video-Rezen­si­on vor. Sie emp­fiehlt das neue Buch der Phi­lo­so­phin Sven­ja Flaß­pöh­ler. Strei­ten ist nicht ver­nich­ten, sich mes­sen ist sport­lich, Nie­der­la­gen akzep­tie­ren zu kön­nen wie­der­um Kern demo­kra­ti­scher Auseinandersetzungen.

Wie nun also? Ist die CDU der Geg­ner oder im Ver­bund mit den ande­ren Kar­tell-Par­tei­en bereits die­je­ni­ge Grö­ße, die der AfD die Feind­schaft erklärt hat und nur dann zufrie­den sein wird, wenn die­ser Kon­kur­rent nicht alle vier Jah­re besiegt wer­den muß, son­dern auf­ge­hört hat zu existieren?

Das sind wich­ti­ge, an Carl Schmitt ent­lang ver­han­del­te Fra­gen. Hier ist das Buch von Flaß­pöh­ler, hier die Bespre­chung von Kositza:

– – – – –

Jaja, das ist jetzt die Fra­ge, nicht? War­um bleibt Höcke in Thü­rin­gen? War­um geht er nicht nach Ber­lin? Sol­ches woll­ten bis­her von mir eine Dame vom SPIEGEL, eine von der WELT, ein Herr vom Deutsch­land­funk, einer von einem Recher­chen­etz­werk, einer aus Washing­ton und einer aus Nor­we­gen erfah­ren. Und jemand von der ZEIT natürlich.

Wir waren wan­dern, Höcke und ich, vor eini­gen Wochen, und das, was nun ent­schie­den ist, war The­ma. Bit­te: nicht daß einer vom SPIEGEL oder aus Nor­we­gen denkt, ich hät­te wesent­li­chen Anteil an einer Ent­schei­dung von sol­cher Trag­wei­te. Man ist als Freund in sol­chen Lagen eine Echo­wand, wirft zurück, was gesagt wird, und for­dert das Sagen her­aus, und die­ses Sagen, das Aus­spre­chen, die plas­ti­sche und arti­ku­lier­te Vor­stel­lung des­sen, was wäre, wäre es so oder so, ist ein Schritt auf die Ent­schei­dung hin.

Ent­schei­dun­gen wie die von Höcke fal­len letzt­lich emo­ti­ons­los. Das muß so sein. Wo wären wir, folg­ten wir Stim­mun­gen? Wo stün­de Höcke, wür­de er nicht abwä­gen, son­dern stie­ße expres­siv vor und zurück wie einer, der ein Dar­stel­ler ist, einer fürs Spek­ta­kel, für die nächs­te Schlagzeile?

Letzt­lich emo­ti­ons­los, das heißt: Die Abwä­gung bezieht die Gestimmt­heit zunächst mit ein. Sie lau­tet: Höcke zeigt, daß er dort, wohin er zog, zuhau­se ist und daß er die­sem Zuhau­se poli­tisch geben möch­te, was ihm zusteht: Schutz in schwe­rer Zeit, Ent­wick­lungs­ru­he, Hoff­nung, Zuver­sicht, das Gan­ze ohne jede Nai­vi­tät als eine Auf­ga­be begrif­fen, die in zähem Klein­klein, in Beharr­lich­keit und lang­sa­mem Umsteu­ern geleis­tet wer­den muß.

Nie­mand, der dort steht, wohin Höcke gelangt ist, macht sich etwas vor. Er schon gar nicht. Und des­halb ver­liert die Gestimmt­heit als Ton ihre Kraft, je näher man einer Ent­schei­dung kommt. Am Ende sprach mehr, viel mehr für Thü­rin­gen und gegen Berlin.

Vor allem dies: Die AfD hat in Thü­rin­gen die Land­tags­wahl ohne jeden Zwei­fel und gegen den gebün­del­ten Wider­stand aller ande­ren Par­tei­en gewon­nen. Die poli­ti­schen Geg­ner haben die­sen Sieg igno­riert, die Medi­en haben nicht inter­ve­niert, die Zivil­ge­sell­schaft hat den Staats­streich von oben zur Ver­tei­di­gungs­leis­tung einer wehr­haf­ten Demo­kra­tie erklärt.

Dies war noch ein­mal ein Schock, trotz aller Des­il­lu­sio­nie­rung, und die­sen Schock muß man als Par­tei und als Spit­zen­kan­di­dat erst ein­mal ver­kraf­ten. Und mehr: Den Wäh­lern, die den Wahl­sie­ger wähl­ten, muß man erzäh­len, war­um es scho­ckie­rend ist, was gera­de geschieht. Denn “die Medi­en” erzäh­len es anders. Höcke wie­der­um wird es für sei­ne Wäh­ler gera­de­rü­cken kön­nen, weil er in Thü­rin­gen bleibt.

Auch das ist eine Beson­der­heit: Der Thü­rin­ger Weg ist inner­halb der AfD der­je­ni­ge, der bis­her am wei­tes­ten führt, weil er vom Spit­zen­kan­di­da­ten und vom längst­die­nen­den Lan­des- und Frak­ti­ons­chef der AfD Schritt für Schritt geplant, began­gen und aus­ge­baut wor­den ist und wird.

Aus­bau­en bedeu­tet: nicht nur loya­le, son­dern vor allem gute, geeig­ne­te Leu­te nach­zie­hen, mit­neh­men, aus­bil­den, vor­be­rei­ten – und jede Appease­ment-Poli­tik unter­bin­den. Die­se Weg­be­schrei­bung ist erneut in der Erklä­rung vor­han­den, die Höcke abgab, nach­dem er sei­ne Frak­ti­on und den Lan­des­ver­band über sei­ne Ent­schei­dung infor­miert hat­te. Er teilt nicht nur mit, son­dern erklärt.

Einer­seits weiß ich, daß im Bun­des­tag jeder gebraucht wird, der einen deut­schen Stand­punkt ver­tritt. Um ein Bei­spiel zu nen­nen: Not­wen­dig ist jede Stim­me, die sich gegen die Kriegs­het­ze stellt und sich für eine schnel­le Been­di­gung des Ukrai­ne-Krie­ges, für die Sou­ve­rä­ni­tät Deutsch­lands und für eine euro­päi­sche Sicher­heits­ar­chi­tek­tur unter Ein­be­zie­hung Ruß­lands einsetzt. Ande­rer­seits haben die Thü­rin­ger die AfD erst­mals in einer Par­la­ments­wahl zur mit Abstand stärks­ten Kraft gemacht. Die Kar­tell­par­tei­en haben nun – getrie­ben durch Macht­in­ter­es­sen und das Ziel, den Wahl­ge­win­ner zu blo­ckie­ren – ein AfD-Ver­hin­de­rungs­bünd­nis geschmie­det. Das macht vie­le Thü­rin­ger fas­sungs­los. Immer mehr von ihnen fra­gen sich, ob sie noch in einer Demo­kra­tie leben. In einer sol­chen Situa­ti­on hät­te mein Gang nach Ber­lin so auf­ge­faßt wer­den kön­nen, als hiel­te ich die Lage im Frei­staat für hoffnungslos. Das Gegen­teil ist der Fall: Die AfD Thü­rin­gen hat sich eine exzel­len­te Aus­gangs­ba­sis erar­bei­tet. Sie wird die inne­ren Wider­sprü­che die­ser neu­er­li­chen lin­ken Koali­ti­on durch pro­fi­lier­te Oppo­si­ti­ons­ar­beit auf­zei­gen und immer wie­der deut­lich machen, daß es kein Wei­ter­so geben kann. Sie wird die unüber­hör­ba­re Stim­me der Ehr­li­chen, Anstän­di­gen und Flei­ßi­gen sein. Und sie wird dar­über hin­aus mit aller Kraft für den Frie­den, die Frei­heit und unse­re Iden­ti­tät streiten. Ich mache mei­ne poli­ti­sche Arbeit für Deutsch­land und Thü­rin­gen aus Thü­rin­gen her­aus, weil ich Thü­rin­gen lie­be und genau hier mei­nen Weg für die Men­schen und mei­ne Par­tei wei­ter gehen will!

Es wäre leich­ter gewe­sen, nach Ber­lin zu gehen. Es ist schwe­rer, so erfolg­reich zu arbei­ten, daß die Geg­ner damit begin­nen müs­sen, ihre “Brand­mau­er” abzu­tra­gen. Thü­rin­gen ist einer der Orte, an denen das Vor­ha­ben gelin­gen kann.

– –

Das Jahr ist noch nicht zu Ende, das Ver­le­ger­jahr schon. Was jetzt nicht längst im Druck ist oder schon zum Ver­sand bereit­liegt, gehört bereits in den Januar.

Mit der Ver­le­ge­rin und Buch­händ­le­rin, Poli­ti­ke­rin und Kul­tur­instanz Susan­ne Dagen das Ver­le­ger­jahr vor­bei­zie­hen zu las­sen und sei­ne Schlüs­sel­mo­men­te zu kom­men­tie­ren – das ist ein bereits tra­di­tio­nel­les Unterfangen.

Gedreht haben wir in Losch­witz. Es geht um den Cor­rec­tiv-Skan­dal und das Erfolgs­buch Remi­gra­ti­on, das uns die­ser Skan­dal bescher­te, um das Com­pact-Ver­bot und die Chif­fren, die das alles zei­tigt. Es geht um die Buch­mes­sen, die zu Toten­mes­sen wer­den und um eige­ne Plä­ne. Und wir geben Weih­nachts­emp­feh­lun­gen. Hier ist das Gespräch:

– – – – –

Don­ners­tag, 14. November

Wäh­rend die Ampel­ko­ali­ti­on zer­bricht und ihre Prot­ago­nis­ten um sich bei­ßen, wäh­rend das AfD-Ver­bots­ver­fah­ren ven­ti­liert wird und Trump sein Kabi­nett auf­baut und Per­so­nal­ent­schei­dun­gen trifft, deren Aus­wir­kun­gen auf die Euro­pa­po­li­tik des Hege­mons unklar blei­ben – wäh­rend viel pas­siert, schrei­tet auch die Ver­fes­ti­gung und Kon­so­li­die­rung der neu­en Nor­ma­li­tät im vor­po­li­ti­schen Raum voran.

Die­se neue Nor­ma­li­tät ist das urei­ge­ne Pro­jekt von Ver­la­gen, Publi­zis­ten, Ver­an­stal­tern, also: das Zusam­men­spiel von Text, Buch, Ort, Per­sön­lich­keit und Szene.

In der kom­men­den Woche ist Wien Schau­platz gleich zwei­er hoch­ka­rä­ti­ger Ver­an­stal­tun­gen, und zwar an zwei Aben­den hin­ter­ein­an­der – Mitt­woch und Don­ners­tag, jeweils in der Sala Ter­re­na im Fer­di­nan­di­hof, Wehr­gas­se 30, Wien.

Am Mitt­woch, den 20. Novem­ber, wird auf Ein­la­dung der Zeit­schrift Abend­land Gene­ral­ma­jor Rober­to Van­n­ac­ci vor­tra­gen. Das freut mich des­halb sehr, weil Van­n­ac­cis Ita­li­en-Best­sel­ler Il mon­do al con­tra­rio von Antai­os ins Deut­sche über­tra­gen und unter dem Titel Ver­dreh­te Welt. Eine Bestands­auf­nah­me ver­öf­fent­licht wor­den ist.

Gene­ral Van­n­ac­ci wird ab 19.30 Uhr refe­rie­ren, und zwar auf Eng­lisch. Das soll­te indes kein Hin­de­rungs­grund sein: Er ist ein Mann kla­rer Wor­te und als Red­ner poli­tisch ver­siert. Die Euro­pa­wahl hat ihm im Som­mer ein Man­dat in Brüs­sel beschert, er nimmt es für die Lega Nord wahr.

Bücher haben wir nach Wien gelie­fert, man wird sie dort erwer­ben und natür­lich signie­ren las­sen kön­nen. Wer nicht anrei­sen kann, fin­det das Buch hier auf antaios.de.

Am Don­ners­tag, den 21. Novem­ber, sind dann der lang­jäh­ri­ge FAZ-Redak­teur und Autor Lorenz Jäger sowie unse­re Autorin Caro­li­ne Som­mer­feld zu Gast im Fer­di­nan­di­hof, und zwar auf Ein­la­dung des Karo­lin­ger-Ver­lags. Die Ver­an­stal­tung beginnt eben­falls um 19.30 Uhr.

Som­mer­feld wird Jäger über des­sen umfang­rei­ches Werk befra­gen: Phi­lo­so­phi­sche, poli­ti­sche und his­to­ri­sche The­men wer­den im Mit­tel­punkt ste­hen – und sicher auch Annä­he­rungs­ver­su­che an die Macht hin­ter der Macht: Som­mer­felds jüngs­tes Buch über Ver­schwö­rungs­theo­rien hat unter ande­rem von der Lek­tü­re des Werks Hin­ter dem gro­ßen Ori­ent. Frei­mau­re­rei und Revo­lu­ti­ons­be­we­gun­gen pro­fi­tiert. Ver­faßt hat es vor Jah­ren – Lorenz Jäger. Wir haben es hier neu in unser Sor­ti­ment auf­ge­nom­men.

Also: Das wer­den zwei span­nen­de Aben­de. Anmel­dun­gen sind jeweils nicht erfor­der­lich, pünkt­li­ches Erschei­nen ist auch des­halb sinn­voll, weil die Anzahl der Plät­ze beschränkt ist. Ein Ein­tritt wird nicht erho­ben. Wäre ja ger­ne sel­ber dort – aber Wien ist weit.

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Don­ners­tag, 31. Oktober

Heu­te ein Hin­weis, ein Zufalls­fund, also einer, nach dem man nicht suchte:

In Leip­zig sind Bil­der eines Malers zu sehen, der in Vech­ta gebo­ren wur­de, in Ber­lin lebt und Schü­ler von Georg Base­litz war. Frank Schä­pel (hier sei­ne Inter­net­sei­te) stellt noch bis zum 7. Novem­ber in der Gale­rie “Zen­tra­le Rand­er­schei­nung” in der Lud­wig­stra­ße aus.

Unter dem Titel “Rea­li­tä­ten” sind rund drei­ßig Gemäl­de ange­ord­net. Ich stieß vor gut andert­halb Jah­ren auf Schä­pel, als ich im Netz nach einer Illus­tra­ti­on für einen Bei­trag über die Kir­che “Not­re Dame” in Paris such­te. Er hat­te den bren­nen­den Dach­stuhl eines Turms gemalt, wie eine Fackel, groß­for­ma­tig, soweit ich das sehen konnte.

Ich schau­te mich in sei­nem Werk um, er kann wirk­lich malen und malt die Wirk­lich­keit. Das ist viel. Neu­lich schau­te ich erneut nach Schä­pels Arbei­ten, ange­sto­ßen durch mein Gespräch mit dem Maler Franz Ulrich Gött­li­cher – hier ein Link. Ich sah, daß er in Leip­zig aus­stell­te und fuhr die­ser Tage hin.

Ich kann den Besuch nur emp­feh­len. Das Werk ist eigen­ar­tig. Es ist in drei Räu­me auf­ge­teilt, his­to­risch, poli­tisch, reli­gi­ös. Die Hän­gung ist vom Künst­ler selbst. Sie hat mich sehr überzeugt.

Der Gale­rist Tho­mas Fie­big schreibt im Vor­wort zum Kata­log, Schä­pels Bil­der sei­en Moment­auf­nah­men rea­ler Ereig­nis­se. “Reli­giö­se Erschei­nun­gen, Ver­bre­chen im Migra­ti­ons­kon­text, Coro­na­po­li­tik und das Leid von Deut­schen im zwei­ten Welt­krieg sind nicht gera­de The­men, die gern und oft publi­ziert oder ander­wei­tig dar­ge­stellt wer­den.” Und wei­ter: “Der Künst­ler bezeich­net sei­ne Kunst selbst als Dokumentarmalerei.”

Ich ver­stand, nach­dem ich mir eine Stun­de Zeit genom­men und alles in Ruhe betrach­tet hat­te, Schä­pel als den Ver­tre­ter einer Wahr­neh­mungs­fä­hig­keit jen­seits jener “vor­ge­stanz­ten Guck­lö­cher”, vor denen Peter Hand­ke in sei­ner so immens wich­ti­gen Win­ter­li­chen Rei­se zu den Flüs­sen Donau, Save, Mora­wa, oder: Gerech­tig­keit für Ser­bi­en mehr als drin­gend gewarnt hat.

Schä­pel nimmt wahr, wie man auch wahr­neh­men kann. Er behaup­tet in und mit kei­nem sei­ner Bil­der, daß man nur so und nicht anders wahr­neh­men dür­fe. Er hängt neben den Sek­ten­selbst­mord in Jones­town ein Bild über das Son­nen­wun­der und die Mari­en­er­war­tung in Herolds­bach, 1949.

Man sieht also einen Lei­chen­tep­pich neben einer Hoff­nungs- und Neu­gier­men­ge, bei­de Gemäl­de schwarz­weiß und ein wenig pas­tel­lig, sel­be Grö­ße, die einen aus Wahn tot, die ande­ren – was jetzt: auch ein wenig wahn­haft oder doch nur gläu­big und man­che auf ein Sen­sa­ti­ön­chen aus? Jeden­falls: stark.

Hier ist der Link zur Inter­net­sei­te der Gale­rie, ganz unten ist eine Tele­fon­num­mer ange­ge­ben, 0162 4359461, unter der man auch für außer­halb der Öff­nungs­zei­ten (Fr-Sa 15–19 Uhr) einen Ter­min ver­ein­ba­ren kann. Als ich anrief, hat­te ich Glück: Es waren sowie­so Besu­cher ange­kün­digt, ich konn­te mit rein­rut­schen. Viel­leicht kann man sogar erfra­gen, ob der Künst­ler noch ein­mal vor Ort sein wird. Ich hat­te da kein Glück.

– –

Gro­ße Freu­de berei­tet uns die Arbeit an unse­rer Lis­te der hun­dert Roma­ne, die wir auf die Jah­re von 1924 bis 2024 set­zen und der Lis­te ent­ge­gen­stel­len, die der SPIEGEL vor zwei Wochen ver­öf­fent­licht hat. Wir klim­per­ten die­se Lis­te im Rah­men des Pod­casts mit Chris­toph Berndt durch, in der letz­ten Vier­tel­stun­de, hier der Link zum Nachhören.

Leh­nert, Kositza, ein Lite­ra­tur­ex­per­te unter unse­ren Lesern und ich sind fast fer­tig mit der Zusam­men­stel­lung. Wir wer­den in vier Etap­pen ver­öf­fent­li­chen: von 1924 bis 1932, von 1933 bis 1945, von 1946 bis 1989 und von 1990 bis heu­te. Man­che Jah­re sind gera­de­zu über­frach­tet, ande­re dürr. Aber wir füll­ten jedes.

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an [email protected]. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Sams­tag, 19.Oktober

Kositza und ich waren auf der Buch­mes­se in Frank­furt. Dort sind wir jedes Jahr für einen Tag, seit wir kei­nen eige­nen Stand mehr betreiben.

Nach den prä­gen­den Mes­sen von 2017 und 2018 (als wir mit weni­gen Qua­drat­me­tern die Bericht­erstat­tung domi­niert hat­ten) waren wir in eine Sack­gas­se abge­scho­ben wor­den – es lohn­te sich danach nicht mehr, nicht die Zeit, nicht das Geld, und vor allem paß­te es uns nicht, am Kat­zen­tisch gedul­det zu sein.

Über­haupt die­se Mes­se: Vor zwan­zig Jah­ren noch qualm­te man mit Gün­ter Maschke und Lorenz Jäger die Stän­de voll und ging in min­des­tens vier Hal­len auf zwei Ebe­nen durch Gas­sen vol­ler Leben. Über­all ver­hock­te Exis­ten­zen, die fürs Buch alles gaben, ob als Ver­le­ger, Autor, Buch­händ­ler oder Rezensent.

Aber jetzt? Mit Müh und Not sind es drei Stock­wer­ke, die Gän­ge zu breit, die Stän­de zu flä­chig, lau­ter Aus­stel­ler dabei, die nichts Ernst­haf­tes mit Büchern vor­ha­ben: Län­der­ver­tre­tun­gen, poli­ti­sche Insti­tu­tio­nen, die Bun­des­bank … Alles wirkt, als sei es egal und gehe sowie­so zu Ende.

Jeden­falls: Kositza hat­te sich bereits online akkre­di­tiert, ich selbst noch nicht, denn mei­ne Nei­gung, an staats­geld­ge­stütz­ten Stän­den ent­lang­zu­schlen­dern und staats­geld­ge­stütz­te Bücher “unab­hän­gi­ger” Ver­la­ge zu begut­ach­ten, hielt sich in Gren­zen. Aber man fährt dann doch los, um zu schau­en und viel­leicht doch etwas auf­zu­stö­bern, das man im Netz nicht fin­den würde.

Ankunft also, Gang zum Akkre­di­tie­rungs­schal­ter im Mes­se­turm, prä­pa­riert mit der jüngs­ten Sezes­si­on und dem Per­so­nal­aus­weis; aber wie der jun­ge Mann mei­nen Namen ein­tipp­te, plopp­te es auf, und das Gesicht vor dem Bild­schirm zeig­te den Aus­druck dis­kre­ter Panik.

Der Sach­be­ar­bei­ter am Nach­bar­bild­schirm wur­de im sel­ben Moment auf­merk­sam und unter­brach sei­ne Arbeit. Er trat hin­ter sei­nen Kol­le­gen, ein Blick, dann ver­schwand er in einem Räum­chen, um zu tele­fo­nie­ren. Man signa­li­sier­te mir, daß es einen Moment dau­ern kön­ne und daß man nun ande­re Anfra­gen bear­bei­ten werde.

Wie lan­ge dau­ert es, bis man begreift, daß es sich nicht um einen tech­ni­schen Vor­gang, son­dern um eine Maß­nah­me han­del­te, die es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren nicht gab, jetzt aber schon? Als ich nach fünf Minu­ten frag­te, ob es Pro­ble­me gebe, sag­te man mir, daß ich eine von knapp zwan­zig Per­so­nen sei, deren Name auf einer “Watch-Lis­te” ste­he und über deren Zutritts­ge­neh­mi­gung zur Mes­se nun die Mes­se­lei­tung ent­schei­de. Dies kön­ne dauern.

Kositza zog los, ich war­te­te. Lei­der muß ich ein­ge­ste­hen, daß ich in sol­chen Lagen nicht zu den­je­ni­gen gehö­re, die sofort zu fil­men, zu kom­men­tie­ren und zu kon­fron­tie­ren begin­nen. Natür­lich hät­te man einen Skan­dal dar­aus machen kön­nen, und viel­leicht wäre es das bes­te gewe­sen, auf der Hacke umzu­dre­hen und kund­zu­tun, daß man sich ganz sicher nicht von jeman­dem auf eine spe­zi­el­le­re Wei­se über­prü­fen las­se, weil man eine Bücher­schau besu­chen wolle.

Und so lehnt man dann so läs­sig wie mög­lich (in mei­nem Fall also: null) an einer Säu­le und beob­ach­tet den Mit­ar­bei­ter dabei, wie er alle paar Minu­ten sein Han­dy checkt, um zu sehen, ob er mir eine Pres­se­kar­te aus­stel­len dür­fe oder nicht. Und ich sah ihm an (ich sah es ihm wirk­lich an), daß er mir eine Ableh­nung erst dann signa­li­sie­ren wür­de, wenn er zuvor ein paar Sicher­heits­leu­te her­an­ge­wun­ken hätte.

Aber dann ein erleich­ter­tes Win­ken: ich dür­fe. Rasch druck­te er aus, nahm mir sogar das Fal­ten auf die Scan­grö­ße für den Ein­laß ab, ent­schul­dig­te sich für die Umstän­de und über­hör­te mei­ne Fra­ge, ob man die­se Watch-Lis­te irgend­wo ein­se­hen kön­ne, also viel­leicht auch inof­fi­zi­ell. Nur dies sag­te er eben: Es sei­en knapp zwan­zig Namen.

Die Stun­den bis zum Abend: gedul­de­ter Gang. Erst am spä­ten Nach­mit­tag wur­den die Bücher wie­der inter­es­san­ter. Zuvor war alles über­la­gert von Gedan­ken und vom Ver­such, durch Zuhil­fe­nah­me einer jener belieb­ten Denk­fi­gu­ren mit der eige­nen Rol­le zurecht­zu­kom­men: Dadurch, daß die Lei­tung der Buch­mes­se über mei­ne blo­ße Anwe­sen­heit aus der Lage her­aus ent­schied, habe sie sich “zur Kennt­lich­keit ent­stellt” – wie zuvor schon die Thü­rin­ger Land­tags­ver­wal­tung, der Ver­fas­sungs­schutz und Spie­gel TV.

“Zur Kennt­lich­keit ent­stellt” – was für eine Phra­se! Als ob das irgend­ei­ne Sau inter­es­sier­te! Und es war ja dann auch so, als mir der Herr Ham­me­leh­le vom SPIEGEL über den Weg lief und frag­te, was ich denn auf der Buch­mes­se such­te. Ich sag­te, daß ich mir Autos anschau­en wol­le, was auch sonst, und ob er wis­se, wo es wel­che gebe. Dann erzähl­te ich ihm die Ein­laß-Geschich­te. Sei­ne Ant­wort war ent­waff­nend: Er gra­tu­lier­te mir, denn offen­sicht­lich hät­te ich es ja doch geschafft.

Ent­spann­ter kann man es nicht sehen, und es ist alles in Ord­nung. Aber zu gern wüß­te ich, wer sonst noch drauf­stand auf die­ser Liste.

– –

Mei­ne Schil­de­rung über die sonn­täg­li­che Heim­su­chung durch die drei Fra­ge­zei­chen von Spie­gel TV (sie­he unten, 10. Okto­ber) hat vie­le Leser amü­siert. Inter­es­sant ist, daß die­je­ni­gen, die ich seit drei­ßig und mehr Jah­ren ken­ne, das Gan­ze sar­kas­tisch lasen. So mein­te ich es auch. Hier das, was mir einer aus Wolf Bier­manns Sta­si-Bal­la­de schickte:

Mensch­lich fühl′ ich mich verbunden

Mit den armen Stasi-Hunden

Die bei Schnee und Regengüssen

Müh­sam auf mich ach­ten müssen

Die ein Mikro­phon einbauten

Um zu hören all die lauten

Lie­der, Wit­ze, lei­sen Flüche

Auf dem Klo und in der Küche

Brüder von der Sicherheit

Ihr allein kennt all mein Leid

Don­ners­tag, 10. Oktober

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag rief mich die Jüngs­te an die Tür. Es sei einer vom SPIEGEL da, der mich spre­chen wol­le. Es war gegen 10, man kam von der Früh­mes­se, man beginnt gera­de die aus­führ­li­chen, ruhi­ge­ren Brie­fe zu lesen und zu schrei­ben – und weiß genau, daß man dem Herrn vom SPIEGEL vor drei Tagen absa­gen ließ, genau­er: daß man nie zuge­sagt, son­dern ein Gespräch rund­weg abge­lehnt hat­te, und zwar mit deut­li­chen Worten.

Nun steht er unten vor der Haus­tür, also auf mei­nem Grund und Boden, zwi­schen den am Vor­tag geern­te­ten Hok­kai­do-Kür­bis­sen, die zum Trock­nen aus­lie­gen, und dem Wurf klei­ner Kat­zen, deren Neu­gier und Sorg­lo­sig­keit mit jedem Tag char­man­ter wird.

Man öff­net die Tür und hat gleich das Objek­tiv einer Kame­ra im Gesicht hän­gen, hört die Ham­pel­mann­fra­ge, die man noch nie beant­wor­tet hat – aber die Fra­ge­stel­ler wach­sen nach wie Ohren­haa­re: Wie groß der Ein­fluß auf die rechts­extre­me Sze­ne in Deutsch­land sei. Drei Mann hoch rück­ten die an, einer hält das gro­ße Mikro­fon, das immer so aus­sieht, als hät­te man eine graue Kat­ze ohne Kopf über ein Nudel­holz gezo­gen. Der größ­te stemmt die Kame­ra, der Zap­pel­phil­ipp stößt Wor­te aus.

Als ich mich hin­ter den Tür­rah­men zurück­zie­he, um der Auf­nah­me zu ent­ge­hen, stößt der Gro­ße nach und tritt um ein Haar auf eine Kat­ze, die geti­ger­te, die vor Neu­gier­de platzt und vom SPIEGEL noch nichts weiß.

Kame­ra aus, run­ter vom Hof, Anstand ler­nen, aber auch danach nicht wie­der­kom­men, vor allem nicht am Sonn­tag, und von Mon­tag bis Sams­tag schon gar nicht.

Zwei Stun­den spä­ter sind drei Anru­fe auf­ge­lau­fen: Man sehe Leu­te durchs Dorf streu­nen und jeden anquat­schen. Es ist halt wie immer. Aber als ich kurz vor Mit­tag mit den Mut­ter­zie­gen an der Lei­ne und den Dies­jäh­ri­gen in frei­er Freu­de über den Hof zur Wei­de zie­hen will, ste­hen die drei Fra­ge­zei­chen wie­der fil­mend an der Mau­er und has­peln über die Dorf­stra­ße hinterher.

Was mache ich mit den Kerls? Soll­te man coo­ler sein, Dop­pel­korn aus­schen­ken, schön rotz­frech dum­mes Zeug reden, unver­wert­ba­re Sül­ze? Kann ich nicht. Bin ich nicht. Das ist es näm­lich, in nuce: Die Haut ist NICHT dicker gewor­den, und mir macht die­ses Spiel kei­nen Spaß, ich bin nicht Krah und nicht Sellner.

Also dre­he ich um, zer­re die Zie­gen hin­ter mir her und beschimp­fe das Trio, das mitt­ler­wei­le die Stra­ße blo­ckiert. Mir rutscht dabei der Ver­gleich “wie die Schmeiß­flie­gen” her­aus, also, falls das mal online geht: Das ist kei­ne KI, so bin ich wirk­lich – WIRKLICH erzürnt über Typen, die am Sonn­tag Repor­ter spie­len und nicht wis­sen, daß selbst Rechts­extre­me einen Ruhe­tag sehr zu schät­zen wissen.

Ges­tern lief im ZDF eine Doku­men­ta­ti­on über die Früh­pha­se der AfD. Hans-Olaf Hen­kel und Thi­lo Sar­ra­zin kom­men zu Wort, eben­so Köl­mel, Gen­te­le, Adam und noch ein paar, die nicht mehr mit­ma­chen, weil ihnen das, was kam, zu radi­kal wurde.

Ich kann mich nicht ent­schei­den, wer den grö­ße­ren Unfug erzählt, Hen­kel oder Sar­ra­zin. Der eine behaup­tet, Höcke habe deut­li­che Anklän­ge an den Natio­nal­so­zia­lis­mus, der ande­re zer­mürbt sich dar­über, daß man mit­ge­hol­fen habe, ein Mons­ter zu erschaf­fen, und nun wer­de man es nicht mehr los.

Mit­ten­drin Höcke und ich, mons­trös hin­ter Schreib­ti­schen und auf Tri­bü­nen. Jus­tus Ben­der von der FAZ darf uns deu­ten, er sitzt neu­tral und wie ein Kon­fir­mand mit Halb­glat­ze auf Stahl­rohr­mö­beln und weiß nicht recht. Ich mei­ne, man sieht ihm die Wun­de noch immer an, die wir ihm schlu­gen, als wir den Ver­kauf des Ver­lags Antai­os an einen Loki-Ver­lag vor­täusch­ten und dem spek­ta­kel­gei­len Ben­der die­se Sto­ry auf­ben­der­ten. Er brach­te sie brüh­warm zur Mes­se­er­öff­nung 2018 – und spür­te hilf­los über Stun­den, wie ihm die­se Brü­he unters Hemd rann …

Hin­ge­gen Mela­nie Amann, SPIEGEL: aus­ge­reift, bedeu­tungs­er­le­digt. Hier tut jemand so, als habe er ganz, ganz früh begrif­fen, wie per­fi­de es von mir war, dar­über nach­zu­den­ken, wie man die Lucke-Hen­kel-AfD kapern und auf rechts dre­hen könn­te. Sie hat­te das wahr­ge­nom­men und berich­tend nicht ver­hin­dern kön­nen. Der SPIEGEL – eine Platz­pa­tro­ne; Frau Amann – eine, die alles gab.

Wißt Ihr was? Ihr müßt damit leben, muß ich auch: Ihr damit, daß Ihr mit Eurer Medi­en­macht ein Mons­ter erschaf­fen habt, obwohl es nur um die sehr nahe­lie­gen­de und sehr nor­ma­le Ergän­zung des Par­tei­en­spek­trums ging; ich damit, daß, egal wer am Sonn­tag vor der Tür steht und Fra­gen stellt, am Ende immer das­sel­be her­aus­kommt – näm­lich etwas, das die­je­ni­gen, die in den kom­men­den Mona­ten kapie­ren wer­den, war­um es die AfD geben muß, davon abschre­cken soll, sie für nor­mal zu halten.

Es ist ein Thea­ter­stück, mehr nicht mehr. Es wird noch fünf­zig­mal gege­ben wer­den, die Rol­len sind ver­teilt, die Ver­se sim­pel, und es ist völ­lig egal, ob ich etwas umzu­schrei­ben oder noch ein­mal in ande­ren Wor­ten genau­er zu erklä­ren versuche.

Hier kann man sich den Film anschauen.

Es war übri­gens Nico­le Diek­mann, die mich davon zu über­zeu­gen ver­such­te, es wür­de dies­mal, für das ZDF, anders sein, ganz anders als sonst. In einer letz­ten Mail, die sie schrieb, um doch noch Auf­nah­men zu erwir­ken, unter­lief ihr ein Feh­ler. An ihrer Mail hing der Ver­lauf einer Kor­re­spon­denz mit Jan Loren­zen, der den Film mach­te und ver­ant­wor­tet. Das war aufschlußreich.

Es gibt, ich wie­der­ho­le mich seit Mona­ten, die rüh­ren­de kon­ser­va­ti­ve Über­zeu­gung, die Rea­li­tät wer­de sich gegen die Ideo­lo­gie durch­set­zen. Ich hal­te die­se The­se für ein sehr fahr­läs­si­ges “Hän­de-in-den-Schoß”. Alle mei­ne Erfah­run­gen, gera­de auch die bei­den oben geschil­der­ten, ver­wei­sen auf das Gegenteil:

Die Pro­pa­gan­da ist gegen­über der Rea­li­tät sehr lan­ge und immer wie­der aufs Neue wirk­mäch­tig. Erzäh­lun­gen, Ver­dre­hun­gen, Lügen, vor allem Bil­der, Sze­nen, unter­ge­leg­te Musik kön­nen die Wahr­neh­mung der Rea­li­tät ver­ne­beln und ver­hin­dern oder die Schlüs­se, die zu zie­hen wären, blockieren.

Ich bin dem Sen­der Auf1 und sei­nem Kopf, Ste­fan Magnet, dank­bar, daß wir über die­ses The­ma aus­führ­lich spre­chen konn­ten. Das Video ist seit eini­gen Tagen ver­füg­bar – hier ist es. Gegen­öf­fent­lich­keit, Gegen­pro­pa­gan­da ist in ihrer Bedeu­tung kaum zu über­schät­zen. Die Bür­ger, Wäh­ler, Leser brau­chen eine zwei­te Erzählung.

Don­ners­tag, 3. Oktober

Der 3. Okto­ber, der an den Fest­akt zur Ver­ei­ni­gung zwei­er deut­scher Teil­staa­ten erin­nern soll, wird gegen den 9. Novem­ber, den Tag des Mau­er­falls, emo­tio­nal immer den Kür­ze­ren ziehen.

Das liegt nicht nur dar­an, daß gelenk­te Freu­de gegen­über unge­zü­gel­ter Begeis­te­rung stets wirkt wie eine frei­wil­li­ge Über­ga­be neben einem auf­ge­ramm­ten Burgtor.

Es ist aber noch etwas ande­res: Am 3. Okto­ber schwan­te es den Bür­gern der DDR längst, daß von ihrer Art zu wirt­schaf­ten und zu gewich­ten kaum etwas übrig blei­ben wür­de. Und mehr: daß es dem Wes­ten wohl gestat­tet sei, dem Osten etwas vor­zu­ma­chen, und zwar im dop­pel­ten Wortsinne.

Es gibt mitt­ler­wei­le eine Rei­he erhel­len­der Bücher zum The­ma einer eigen­stän­di­gen und mehr und mehr selbst­be­wuß­ten Ost­iden­ti­tät. Von die­sem Selbst­be­wußt­sein konn­te am 3. Okto­ber 1990 kei­ne Rede sein. Ich ver­wei­se immer wie­der auf das Buch Das Licht, das erlosch von Ste­phen Hol­mes und Ivan Kras­tev. Die­ses wich­ti­ge Werk ist vor fünf Jah­ren erschie­nen, und sei­ne The­sen sind natür­lich längst wei­ter­ge­dacht wor­den. Zu nen­nen wäre Post­trau­ma­ti­sche Sou­ve­rä­ni­tät aus der Feder von Kuisz und Wigu­ra – ich habe es für die 121. Sezes­si­on rezensiert.

Man kann den Haupt­ge­dan­ken von Hol­mes und Kras­tev auf zwei Begrif­fe brin­gen: Aus der Nach­ah­mungs­be­geis­te­rung der­je­ni­gen, die für die Wen­de gestrit­ten hat­ten, wur­de nach rund andert­halb Jahr­zehn­ten ein Nach­ah­mungs­ver­bot – impli­zit aus­ge­spro­chen und expli­zit umge­setzt von den­je­ni­gen, die in den Län­dern des ehe­ma­li­gen Ost­blocks ver­blie­ben waren und nun dar­an gin­gen, für die­je­ni­gen Poli­tik zu machen, die sich Mühe gege­ben hat­ten und ent­täuscht wor­den waren.

Ich wer­de in einer Woche wie­der über Iden­ti­täts­fra­gen refe­rie­ren und dabei genau auf die­se Abläu­fe Bezug neh­men: wie also aus einer ehr­li­chen Nach­ah­mungs­be­geis­te­rung eine aus­sichts­lo­se Nach­ah­mungs­an­stren­gung, dann eine ers­te Nach­ah­mungs­skep­sis und ein mani­fes­ter Nach­ah­mungs­un­mut gewor­den sind, und wie das am Ende umschlug in eine Bestands­auf­nah­me des­sen, was die­je­ni­gen, die sys­tem-mora­lisch ohne eige­nes Ver­dienst in der Vor­hand waren, eigent­lich alles nicht begrif­fen haben – seit bald 35 Jah­ren nicht begriffen.

Aus die­ser Bestands­auf­nah­me lei­ten sich ein Ost­stolz, eine Ost­iden­ti­tät ab, die Leh­nert und ich lie­ber die Iden­ti­tät der deut­schen Mit­te nen­nen. Sie ist immer deut­li­cher wahr­nehm­bar. Sie ver­schaff­te sich zuletzt sicht­bar Aus­druck in den Ergeb­nis­sen der drei Land­tags­wah­len in Thü­rin­gen, Sach­sen und Brandenburg.

Als ich heu­te am Vor­mit­tag für eine hal­be Stun­de in der Lau­be eines Nach­barn saß, um für jedes Bein einen Vod­ka zu kip­pen, stie­ßen wir nicht auf die Wen­de an, son­dern auf “das jan­ze Deutsch­land” und auf “Hög­ge”. Alle stie­ßen an, kei­ner fand’s komisch, kei­ner hat Das Licht, das erlosch gele­sen, aber alle wis­sen sehr genau, was mit Nach­ah­mungs­un­mut gemeint ist und sagen ohne Fuß­no­ten das­sel­be, was die Autoren kom­pli­ziert aus­drü­cken: daß näm­lich das, was wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren beschert beka­men, nicht erhofft wur­de, als man die Mau­er ein­riß und sich dem Wes­ten anschloß.

Wer von der Arro­ganz, von der hier die Rede ist, das Neu­es­te ver­neh­men will, kann im Fol­gen­den bei Minu­te 11.45 ein­stei­gen und ein biß­chen zuhö­ren. Sol­che Reden sind für das ost‑, das mit­tel­deut­sche Gemüt gera­de­zu Identitätstorpedos:

Frei­tag, 23. August

Ges­tern Abend war ich mit mei­nem Sohn im Land­tags­ge­bäu­de in Erfurt. Simon Kau­pert (Film­kunst­kol­lek­tiv) prä­sen­tier­te dort sei­nen Film über Björn Höcke. Er dau­ert 100 Minu­ten und trägt den Titel “Der lan­ge Anlauf”. Kau­pert, von dem Initia­ti­ve, Dreh­buch und Schnitt stam­men, durf­te Höcke andert­halb Jah­re lang beglei­ten und auf Archiv­ma­te­ri­al aus der Früh­zeit der AfD und von den Auf­trit­ten Höckes aus die­ser Zeit zugreifen.

Fünf Weg­ge­fähr­ten und poli­ti­sche Publi­zis­ten äußern sich inner­halb einer beson­de­ren Ver­suchs­an­ord­nung über Höcke als Per­sön­lich­keit und Poli­ti­ker, über den Weg der AfD und die Aus­ein­an­der­set­zun­gen um Höcke, über sei­ne Auf­ga­be und die Hoff­nung, die man mit ihm ver­knüpft. Zu Wort kom­men Dani­el Hasel­off (der in den Thü­rin­ger Land­tag ein­zie­hen wird), Bene­dikt Kai­ser, Ste­fan Möl­ler (Par­la­men­ta­ri­scher Geschäfts­füh­rer der AfD-Frak­ti­on in Thü­rin­gen), Robert Tes­ke (Büro­lei­ter Höckes) und ich selbst.

Die­se Stel­lung­nah­men, Erzäh­lun­gen und Ein­schät­zun­gen durch­zie­hen den Film als zwei­te von vier Erzähl­ebe­nen. (Die ers­te, die Grund­la­ge, bil­den natür­lich die Auf­nah­men, die Höcke als Poli­ti­ker, Red­ner, Mode­ra­tor, Den­ker zeigen.)

Die drit­te Ebe­ne besteht aus Annä­he­rungs­auf­nah­men am Kyff­häu­ser: Sie zei­gen den schla­fen­den Bar­ba­ros­sa und das aus dem Berg rei­ten­de Pferd mit Kai­ser Wil­helm im Sat­tel, und sie sug­ge­rie­ren, daß wir auf etwas war­ten könn­ten, näm­lich durch­aus auf “den Mann, der hilft” (Ste­fan George).

Das ist stim­mig: Kau­pert greift auf, was zugleich vie­le erwar­ten und etli­che ver­stört, wenn sie an Höcke den­ken. Robert Tes­ke bringt das gegen Ende des Films auf den Punkt, wenn er von der über­bor­den­den Heils­er­war­tung spricht, die Höcke ent­ge­gen­ge­bracht wird von Anhän­gern und Wäh­lern, und er berich­tet, wie wich­tig es sei, die­se Leu­te zu brem­sen und ihnen den Unter­schied zwi­schen Guru und Poli­ti­ker zu verdeutlichen.

Die­ses Rau­nen­de wird des­halb von einer vier­ten Ebe­ne abge­fan­gen und inter­pre­tiert: Wir sehen in meh­re­ren Abschnit­ten die Ent­ste­hung eines Ölge­mäl­des, das sehr zöger­lich, dann aber bestimmt ange­gan­gen und fer­tig­ge­stellt wird.

Kau­pert und sein Film­kunst­kol­lek­tiv hat­ten den Abend als Kino­abend insze­niert, mit Ein­tritts­kar­ten, Film­pla­ka­ten, mit Pop­corn und Geträn­ken, und es war wirk­lich gro­ßes Kino. Der Film strahlt in sei­ner Mach­art und allei­ne schon durch sein Vor­han­den­sein nach anstren­gen­den Mona­ten Selbst­be­wußt­sein aus.

Die Zugän­ge zu Par­tei­ta­gen, Bür­ger­dia­lo­gen und Vor­trä­gen sind aus der Per­spek­ti­ve der Mit­ar­bei­ter und Beglei­ter gefilmt, das Lau­te, Umring­te, Begeis­ter­te, Anstren­gen­de, Demü­ti­gen­de (in Hal­le, vor Gericht) und Pro­fes­sio­nel­le – das alles kommt ins Bild, und das ist eine beson­de­re Form des bild­li­chen Erzäh­lens, denn es gibt im Film kei­nen über­ge­ord­ne­ten Spre­cher, kei­nen Redak­teur. Und: Kaum je hat jemand Höcke bei der Arbeit im Gar­ten, am Holz, in sei­nem Büro und unter­wegs auf Feld­we­gen fil­men und zei­gen dürfen.

Höcke dank­te nach der Auf­füh­rung dem Fil­me­ma­cher Kau­pert, und ich will das ver­stär­ken: Kau­pert ist ein sel­te­ner Vogel. Er ver­fügt über die mitt­ler­wei­le rare Eigen­schaft der Begeis­te­rungs­fä­hig­keit für eine Sache, die aus der Idee zur Form fin­den muß und deren Ver­wirk­li­chung weit wich­ti­ger ist, als die Fra­ge danach, ob am Ende mate­ri­ell etwas dabei her­aus­springt. Kau­pert woll­te die­sen Film machen, punkt.

Ist der Film zu lang? Wel­che Rol­le spie­len die musi­ka­li­schen Unter­tö­ne? Ver­steht, wer nicht so eng dran ist an Höcke, wor­um es jeweils geht und war­um das nun wich­tig ist und zum Gesamt­bild gehört, das von die­sem Mann und Men­schen gezeich­net wird?

Ich sprach mit man­chem Zuschau­er über die­se Punk­te, hat­te den Film ja auch schon gese­hen, in einer vor­läu­fi­gen Fas­sung, und selbst man­ches ange­merkt. Und ich kann nur sagen: Schau­en Sie sich die­se Arbeit an, ganz, Details noch ein­mal, und dann notie­ren Sie bit­te, was Sie zu sagen haben, und schi­cken es mir zu: [email protected], denn ich will sam­meln und ord­nen und ver­öf­fent­li­chen, und zwar etwas von dem, das die­se Leis­tung wür­digt und aus der Distanz zu erken­nen glaubt, was man anders sieht, als ich es sah und aufschrieb.

Und Lob, Leu­te, Lob. Denn: Gab es so etwas schon ein­mal, so ganz ohne Staats­geld und fet­tes Team? Eben. Des­halb noch dies: Unter­stüt­zen kann man das Film­kunst­kol­lek­tiv, indem man pro­jekt­be­zo­gen über­weist oder – noch bes­ser – eine Dau­er­för­de­rung abschließt, also monat­lich einen Betrag über­weist. Für bei­des gibt es hier For­mu­la­re und Knöpf­chen. Und nun: Film ab!

Mitt­woch, 14. August

Jetzt sit­zen wir alle vor den Bild­schir­men und ver­schaf­fen uns einen Über­blick zur Auf­he­bung des Com­pact-Ver­bots, nicht wahr? Wir sol­len fei­ern, schreibt Mar­tin Sell­ner. Er über­nimmt die­sen Auf­ruf von Jür­gen Elsäs­ser, dem Grün­der und Chef­re­dak­teur des Com­pact-Maga­zins, den man hier mit sei­ner Frau und einem sei­ner Mit­ar­bei­ter boden­stän­dig auf einem Sofa sit­zen sieht, froh dar­über, daß es nun zunächst wei­ter­ge­hen darf mit sei­nem Heft.

Elsäs­ser hat allen Grund, sich zu freu­en und sehr erleich­tert zu sein. Ver­mut­lich kann sich das Aus­maß die­ser Erleich­te­rung, die­ser Freu­de über die Mög­lich­keit, nun doch noch wei­ter­ma­chen zu dür­fen, nur der­je­ni­ge vor­stel­len, der eben­falls eine Zeit­schrift oder einen Ver­lag grün­de­te und ihn als Lebens­werk begreift und lebt.

Ich war in den ver­gan­ge­nen Wochen mehr als ver­är­gert über Stim­men aus unse­ren Rei­hen, die ihren Äuße­run­gen über die Aus­he­be­lung der Pres­se- und Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit eine Distan­zie­rungs­no­te vor­an­stell­ten. Ist es nicht genau das, was solch ein Ver­bot bezweck­te, unter ande­rem: die Sor­tie­rung der Sze­ne in fein­sin­nig und schmie­rig, dif­fe­ren­zier­ter und grö­ber durch die Sze­ne selbst?

Als ob nur das eine zu einem irgend­wie gear­te­ten Erfolg füh­ren kön­ne, sogar bes­ser ohne das ande­re! Als ob es einen Grund in Elsäs­sers Schreib- und Redak­ti­ons­wei­se gäbe, der ein Ver­bot recht­fer­ti­gen oder wenigs­tens nahe­le­gen würde!

Sym­bol­po­li­ti­sche Akte, Über­grif­fe, Straf­ak­tio­nen kön­nen zwar nicht jeden, aber doch nicht weni­ge von uns tref­fen. Daß in sol­chen Momen­ten vor­be­halts­lo­se Ver­tei­di­gung der eige­nen Linie die ein­zig rich­ti­ge Reak­ti­on sein muß, soll­te längst gelernt wor­den sein. Aber wir sahen und merk­ten uns, daß es so nicht war und ist.

Fei­ern also? Nein, Leu­te. Elsäs­ser soll fei­ern, er wird es mit einem Schau­er tun, der ihm über den Rücken läuft, wenn er dar­an denkt, was wäre, hät­te er das Eil­ver­fah­ren auf gan­zer Linie ver­lo­ren. Es ist doch eine die­ser Ent­we­der-oder-Lagen, in die man als älte­rer Herr nicht mehr kom­men möch­te: wei­ter­ma­chen dür­fen oder eben nicht. Also, fei­ert dort!

Wir fei­ern nicht, wir haben eine Gruß­nach­richt geschickt, und nun schau­en wir uns das Gan­ze an und den­ken dar­über nach. Eine ers­te juris­ti­sche Ein­schät­zung hat Alex­an­der Wal­l­asch auf sei­ner Sei­te ver­öf­fent­licht, und zwar von Ulrich Vos­ger­au, der zum Anwalts­team gehört. Vos­ger­au spricht von einem “ambi­va­len­ten Sieg”, was er dar­un­ter ver­steht und war­um ihn die Urteils­be­grün­dung des Ober­ver­wal­tungs­ge­richts über­rascht hat, kann man hier nach­le­sen.

Das hat alles sei­ne Berech­ti­gung und ist unter den gege­be­nen Umstän­den ein Maxi­mum. Aber es darf uns nicht dazu ver­lei­ten, den “Rechts­staat” zu fei­ern und in ihm einen Garant dafür zu sehen, daß letzt­lich doch alles nach demo­kra­ti­schen Spiel­re­geln und mit ein­klag­ba­rer Fair­neß ablaufe.

Es ist nicht so.

1. In Thü­rin­gen, Sach­sen und Bran­den­burg kämpft eine tap­fe­re Par­tei gegen die in Anschlag gebrach­ten Staats­mit­tel um jede Stim­me; der Ver­fas­sungs­schutz ist mit tau­sen­den Mit­ar­bei­tern zu einer Spit­ze­l­in­sti­tu­ti­on auf­ge­baut wor­den, die Ergeb­nis­se lie­fern muß. Alle Ein­stu­fun­gen, Mar­kie­run­gen, Infil­trie­run­gen und Ver­leum­dun­gen durch die­se Behör­de sind wei­ter­hin in Kraft, in Pla­nung, in vol­lem Gan­ge, sys­te­misch vor­ge­zeich­net. Dazu hat ja Mathi­as Brod­korb alles gesagt.

2. Nan­cy Fae­ser wird nicht zurück­tre­ten, sie wird im kom­men­den Jahr abge­wählt wer­den, das ist alles, was ihr wider­fah­ren wird. Sie wird nicht als Pfu­sche­rin, als anti­fa­schis­ti­sche Erfül­lungs­ge­hil­fin in die Geschich­te der BRD ein­ge­hen, son­dern gar nicht. Ein Nie­mand wird in Bio­gra­phien ein­ge­grif­fen und unter guten Leu­ten Ver­hee­run­gen ange­rich­tet haben, ohne jemals dafür zur Rechen­schaft gezo­gen wor­den zu sein. So ist unser gan­zer Staat: ein Para­de­bei­spiel für die Bana­li­tät der Funk­tio­nä­re, die selbst juris­ti­sche Klat­schen schul­ter­zu­ckend hin­neh­men und sich selbst nie infra­ge stellen.

3. Es bleibt auch nach dem Teil­sieg im Eil­ver­fah­ren die gru­se­li­ge Über­tra­gung des Ver­eins­rechts auf ein pri­va­tes Unter­neh­men. Das Gericht stell­te aus­drück­lich fest, daß es den Ver­eins­cha­rak­ter der GmbH Elsäs­sers eben­falls erken­ne. Eine sol­che Auf­fas­sung wäre, wenn sie im Haupt­sa­che­ver­fah­ren bestä­tigt wür­de, ein ähn­li­cher Damm­bruch wie die Bewer­tung des eth­ni­schen Volks­be­griffs als ver­fas­sungs­feind­li­che Meinung.

4. Und die gro­ßen Blät­ter und öffent­lich-recht­li­chen Häu­sern sind auf Fae­ser-Linie, immer noch. Erin­nern wir uns an das Jubel­ge­wit­ter, das sich ent­lud, als Fae­ser ver­kün­de­te, was die­se da alle erhofft hat­ten: end­lich ohne anstren­gen­den Argu­men­te ein­fach ver­bie­ten kön­nen! Nun geht es viel­leicht doch nicht so ein­fach, aber das führt nicht zu Beschei­den­heit, son­dern nur zu Unwil­len gegen­über den Stüm­pern, die das verbockten.

5. So auch die Poli­ti­ker, die nicht der AfD ange­hö­ren: Sie grei­fen die Teil­re­vi­si­on des Com­pact-Ver­bots auf, um Fae­ser zu kri­ti­sie­ren, aber natür­lich nicht, um die eben auf­ge­lis­te­ten, grund­sätz­li­chen Fra­gen zu stel­len. Ihnen geht es allein dar­um, daß man das, was man tat, ein­fach bes­ser hät­te abdich­ten sol­len. Fae­sers Dilet­tan­tis­mus habe dem Kampf gegen rechts einen Bären­dienst erwiesen.

Was also bleibt, wenn die Gruß­nach­richt an Elsäs­ser ver­schickt und sich das weni­ge an Genug­tu­ung ver­flüch­tigt hat? Es bleibt das mie­se Wis­sen dar­um, daß Män­ner und Frau­en, die für Deutsch­lands Zukunft um etwas bes­se­res kämp­fen als das, was gera­de und seit Jahr­zehn­ten regiert, jeder­zeit abhän­gig wer­den kön­nen von den Ent­schei­dun­gen eines Sys­tems, das in der Hand der Geg­ner ist.

(Schrieb ich Geg­ner? Noch immer Gegner?)

Sonn­tag, 21. Juli

Wie schreibt man und was schreibt man, wenn alles gesagt ist? Wie führt man ein Tage­buch, wenn man des­we­gen nicht dazu kommt, weil man Brän­de aus­zu­tre­ten und sei­ne Sie­ben­sa­chen zu ord­nen hat, aus dem schlich­ten Grund, weil mor­gen die Uhr anders gestellt sein könnte?

Vie­le Zuschrif­ten und vie­le Gesprä­che, es waren auch Klug­schei­ßer dar­un­ter, und die Ant­wort, die mir ein hoher (also sehr hoher) Staats­be­am­ter auf mei­ne Fra­ge gab, die ich seit fünf Tagen stel­le, wenn ich Exper­ti­se erwar­te (näm­lich, ob es vor­stell­bar sei, daß auch wir ver­bo­ten wür­den), ist mein neu­er Lieb­lings­satz: “Was dach­ten Sie denn?”

Tja, dach­te ich da, ich dach­te mir das schon anders, damals, als wir mit­ten in der Nach­wen­de-Depres­si­on ein ehe­ma­li­ges Rit­ter­gut erwar­ben, das sonst kei­ner, also wirk­lich kei­ner haben woll­te, und mit der Reno­vie­rung und dem Auf­bau des Ver­lags, des Insti­tuts und der Zeit­schrift begannen.

Seit Diens­tag ver­gan­ge­ner Woche fech­ten nun die Juris­ten aus, ob Leu­te wie wir uns das hät­ten den­ken kön­nen, daß es nun so weit gekom­men sei mit der Ach­tung der Poli­tik vor dem Recht und vor allem vor dem Grün­dungs­my­thos der deut­schen Demo­kra­tie: der im Vor­märz erfoch­te­nen Pressefreiheit.

Ich ver­fol­ge die­se Fecht­übun­gen mit gro­ßem Nicht­ju­ris­ten­ver­stand, weil sie sich wie etwas exis­ten­ti­ell Inter­es­san­tes lesen. Unser Blog hat sich mit Tex­ten von Maxi­mi­li­an Krah direkt und von Thor v. Wald­stein grund­sätz­lich an die­sen Übun­gen beteiligt.

Das online-For­mat Frei­bur­ger Stan­dard hat umfas­send und nie­der­schmet­ternd auf Krah geant­wor­tet.

Mathi­as Brod­korb, Ver­fas­ser des so klu­gen, aber wahr­schein­lich wie­der­um wir­kungs­lo­sen Buches Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat? hat in der Ber­li­ner Zei­tung einer Poli­tik, die ihre Macht aus­spie­le, weil sie poli­tisch am Ende sei, ein sehr schlech­tes Zeug­nis aus­ge­stellt (hier lesen). Er schreibt als zum Publi­zis­ten gewor­de­ner ehe­ma­li­ger Minis­ter mit dem Unmut des­sen, der den Abbruch der Aus­ein­an­der­set­zung für falsch hält und der ein ande­res Kali­ber von Geg­ner wäre, wür­de er noch Poli­ti­ker sein.

Am Ende ist der inter­es­sier­te, exis­ten­ti­ell inter­es­sier­te Ver­le­ger nicht klü­ger als zuvor, schaut, daß er zurecht­kommt und zieht sich auf die Aus­gangs­the­se zurück, daß, wer im Com­pact-Ver­bot ein Pro­blem des Rechts­staats sehe, den Begriff des Poli­ti­schen verkenne.

Ansons­ten Gemüts­zu­stand daseins­ge­las­sen. Wenn ein­mal klar ist, daß kla­re Kri­te­ri­en nicht mehr vor­han­den sind, dann gilt der inne­re Kompaß. Haben wir uns etwas vor­zu­wer­fen? Aber nein!

Der Vor­trag, den ich vor genau einer Woche zum Abschluß unse­res Som­mer­fes­tes hielt, ist auf You­Tube ver­füg­bar. Er wird in der Wahr­neh­mung zuge­spitzt auf die Aus­sa­ge, daß unser Volk ein Käl­te­bad drin­gend nötig habe und daß der Soli­da­ri­sche Patrio­tis­mus nur mit einem erzo­ge­nen, bis in die ein­fachs­ten Arbeits­be­rei­che hin­ein flei­ßi­gen Volk umzu­set­zen sei.

Ich bin ganz dafür, mit denen, die es nicht mehr aus eige­ner Kraft schaf­fen, soli­da­risch zu sein und ihr Lebens­not­wen­di­ges wür­dig abzu­si­chern. Jedoch ist die abschüs­si­ge Bahn bis dort­hin, wo es gar nicht mehr geht, eine ordent­lich lan­ge Strecke.

Thor v. Wald­stein notier­te in sei­nen oben bereits ver­link­ten The­sen zum Rechts­staat fol­gen­de Sätze:

Seit den 1960er Jah­ren wur­de die Idee des Rechts­staats all­mäh­lich über­la­gert durch das Dog­ma eines pater­na­lis­ti­schen Sozi­al­staats, des­sen Lebens­eli­xier dar­in besteht, den einen zu neh­men, um den ande­ren zu geben. Die Herr­schaft eines sol­chen Umver­tei­lungs­staats grün­det dar­auf, einer in die Mil­lio­nen gehen­den Zahl von Ali­men­te­emp­fän­gern die Eigen­ver­ant­wor­tung für ihr Leben abzunehmen.

Wald­stein para­phra­siert Ernst Forsthoff:

Es gebe einen gefähr­li­chen Zusam­men­hang zwi­schen der Geber­lau­ne von „Vater Staat“ und des­sen Macht­a­van­cen gegen­über einer Schar von Kin­dern, von denen er sich wünscht, daß sie nie erwach­sen werden.

Die­ser Befund ist stim­mig für jeden, der wahr­neh­men kann und an einem Werk­tag wäh­rend der Arbeits­zeit in einer belie­bi­gen deut­schen Stadt eine Stre­cke mit der U‑Bahn fährt oder Ein­blick in die “Lebens­ent­wür­fe” in eini­gen belie­bi­gen Dör­fern nimmt. Auch Sta­tis­ti­ken rei­chen hin, natür­lich, bloß sind sie nicht so augen­schein­lich frech.

Ein erzo­ge­nes Volk hin­ter geschlos­se­nen Gren­zen kann soli­da­risch sein und eine Lebens­si­cher­heit ver­brei­ten, die der Traum von Gene­ra­tio­nen war. Ein in immer wei­te­ren Tei­len uner­zo­ge­nes Volk, das auf­grund offe­ner Gren­zen über­rannt wird, darf gar nichts mehr umver­tei­len. Es muß in ein Käl­te­bad, und die­ses Bad muß das ers­te sein, in das hin­ein­plumpst, wer den Schritt über die Gren­ze setzt. Ent­we­der – oder.

Indes: Der Vor­trag war viel mehr als nur die­se Debatte.

In die­sem Zusam­men­hang will ich kurz auf James David Van­ce hin­wei­sen, den Trump vor ein paar Tagen zu sei­nem Kan­di­da­ten für das Amt des Vize­prä­si­den­ten ernannt hat. Ich las die längst welt­be­rühm­te Hill­bil­ly Ele­gie von Van­ce gleich nach ihrem Erschei­nen, 2016, rezen­sier­te sie aber nicht, seltsamerweise.

Ich erin­ne­re mich dun­kel, daß ich schon damals mit Bene­dikt Kai­ser über den Sozia­lis­mus und soli­dar­pa­trio­ti­sche Kon­zep­te sprach und in man­chem dezi­diert wider­sprach, immer aus der War­te des­sen her­aus, der das Wort “unter­pri­vi­le­giert” eben­so für eine Begriffs­ver­ne­be­lung hält wie “rela­ti­ve Armut”. Das hin­der­te uns bei­de nicht dar­an, den Soli­da­ri­schen Patrio­tis­mus als wirk­lich durch­dach­ten Ent­wurf bei Antai­os zu ver­öf­fent­li­chen – Bene­dikt als Autor, ich als Ver­le­ger und Lek­tor, der dadurch viel gelernt hat.

Ich rezen­sier­te Van­ce wohl nicht, weil ich Mate­ri­al sam­mel­te, um in einem gro­ßen Bei­trag vor den feh­len­den Grund­la­gen eines Soli­da­ri­schen Patrio­tis­mus zu war­nen. Ich schrieb die­sen Bei­trag nicht.

Van­ce: Er wuchs genau in die­ser Käl­te auf, die ich oben mei­ne und über die ich in mei­nem kur­zen Vor­trag sage, daß sie natür­lich eine har­te und unge­rech­te Sache sei, daß es aber anders wohl nicht mehr gehe. Van­ce, der buch­stäb­lich im Müll auf­wuchs, in Ver­hält­nis­sen, die in Deutsch­land so nicht vor­stell­bar sind, zog sich am eige­nen Schopf aus dem Sumpf.

Er absol­vier­te die har­te Schu­le des US Mari­ne Corps, stu­dier­te mit die­sem Schliff im Rücken und schloß in meh­re­ren Fächern ab. Neben­bei arbei­te­te er natür­lich, um sich das teu­re Stu­di­um über­haupt leis­ten zu kön­nen. Er ist Katho­lik, ist jetzt 39 Jah­re alt und ver­tritt die Über­zeu­gung, daß Här­te. Dis­zi­plin, Fleiß und der Ver­zicht auf die Gou­ver­nan­te Staat Män­ner und Frau­en zu selb­stän­di­gen, krea­ti­ven und hart arbei­ten­den Bür­gern mache, die sich eine Mün­dig­keit erlau­ben könn­ten, von der zyni­sche und infan­ti­le Sozi­al­hil­fe­emp­fän­ger und Gewerk­schafts­funk­tio­nä­re nur träu­men könnten.

Aber mehr: Van­ce ist, das ist auch mei­ne Mei­nung, der Auf­fas­sung, man müs­se die gigan­ti­sche Markt­macht der Super­kon­zer­ne beschrän­ken, müs­se sie zer­schla­gen, müs­se den klei­ne­ren und mitt­le­ren Selb­stän­di­gen zu Kon­kur­renz­fä­hig­keit ver­hel­fen und die Gemein­we­sen durch eine leben­di­ge Innen­stadt bele­ben und dafür sor­gen, daß das Geld wie­der inner­halb die­ser Struk­tu­ren zu krei­sen beginne.

In der Hill­bil­ly Ele­gie steht dar­über noch nichts, und natür­lich ist der Weg und die Lebens­leis­tung von Van­ce außer­ge­wöhn­lich. Aber es reich­te doch schon hin, wenn klar wäre: Jeder jun­ge Mensch hat eine Aus­bil­dung anzu­tre­ten und abzu­schlie­ßen, wenn er nicht ohne alles und für sehr lan­ge bei Papa und Mama unter­krie­chen woll­te. Denn nie­mand wür­de ihm sein fau­les Leben bezah­len. (Mitt­ler­wei­le ist auch ganz Süd-Sach­sen-Anhalt eine ein­zi­ge Markt- und Ausbildungslücke.)

Van­ce lesen (scheint aber der­zeit ver­grif­fen zu sein). Es den Jugend­li­chen zu lesen geben, dazu – als Kom­ple­men­tär­far­be – von Packer Die Abwick­lung. Das ist schon eine ande­re Stim­mung, wenn man in einem Land zurecht­zu­kom­men hat, das einem sehr wenig dabei hilft. Hier in Deutsch­land wars mal deut­lich bes­ser. Aber der Umweg über “Ame­ri­ka” muß wohl sein, wenn es wie­der deut­scher wer­den soll.

(Geor­ge Packer: Die Abwick­lung – hier bestel­len; Bene­dikt Kai­ser: Soli­da­ri­scher Patrio­tis­mus – hier bestel­len.)

Diens­tag, 18. Juni

Der Prä­si­dent des Bun­des­amts für Ver­fas­sungs­schutz, Tho­mas Hal­den­wang, hat heu­te in einer Pres­se­kon­fe­renz bekannt­ge­ge­ben, daß der Ver­lag Antai­os nun vom Ver­dachts­fall zur gesi­chert rechts­extre­mis­ti­schen Bestre­bung her­auf­ge­stuft wor­den sei. Das hat mich über­rascht. Ich dach­te, wir sei­en das längst.

Jeden­falls kann nun der Dienst alles, was wir ver­le­gen, mit erwei­ter­ten nach­rich­ten­dienst­li­chen Mit­teln lesen und aus­wer­ten. Man wird auf noch mehr Palim­pses­te sto­ßen – und zuvor die­ses Wort nach­schla­gen müssen.

– –

In der ver­gan­ge­nen Woche war ich kaum Ver­le­ger. Zwi­schen den Tele­fon­ge­sprä­chen und Mails hier und da ein wenig Redak­ti­on und ein paar Ent­wür­fe – Freu­de sogar, über die 120. Sezes­si­on, die wie­der ein gutes Heft gewor­den ist, wie ich mei­ne; aber alles das lag wenig beach­tet auf mei­nem Schreib­tisch, hin­ter dem sit­zend ich her­aus­zu­fin­den ver­such­te, was eigent­lich gespielt würde.

Dies klingt dra­ma­tisch. Viel­leicht haben die­je­ni­gen unse­rer Leser und Freun­de recht, die sagen, daß die AfD am Ende nicht anders sei als jede Orga­ni­sa­ti­on, die sich aus­wach­se und ihre Rei­hen fül­le mit Leu­ten, die sich nicht mehr auf den Kampf um den ange­mes­se­nen Platz ihrer Par­tei, son­dern auf den Betrieb inner­halb ihrer Struk­tu­ren und ihre eige­ne Posi­ti­on dar­in konzentrierten.

Aber so ein­fach ist das nicht. Denn nichts davon, was in einer rei­fe­ren Par­tei geschieht, kann das erklä­ren, was in der Basis der AfD einen Schock aus­ge­löst und ihre Wäh­ler ver­är­gert hat, vor allem im Osten: näm­lich daß man am Tag nach einer gewon­ne­nen Wahl selbst dafür sorg­te, nicht mehr als Sie­ger, son­dern als ein in sich zer­ris­se­nes Pro­jekt The­ma zu sein.

Nie­mand kann nach­voll­zieh­bar erklä­ren, war­um sich die AfD-Dele­ga­ti­on bereits am Tag nach der Wahl grün­den muß­te und war­um man nicht abwar­ten woll­te. Man kann im EU-Par­la­ment Son­die­rungs­ge­sprä­che sowohl mit der ID-Frak­ti­on (aus der man gera­de geflo­gen war) als auch mit klei­ne­ren Par­tei­en über eine eige­ne Frak­ti­on füh­ren, ohne schon als Dele­ga­ti­on auf­zu­tre­ten, wochenlang.

War­um dräng­te Hans Neu­hoff auf die Grün­dung der Dele­ga­ti­on? War­um dräng­te er dar­auf, Maxi­mi­li­an Krah unmit­tel­bar danach aus die­ser Dele­ga­ti­on aus­zu­schlie­ßen? War­um ließ man es auf eine “gehei­me” Abstim­mung ankom­men, nach­dem Krah mit­ge­teilt hat­te, daß er frei­wil­lig nicht aus­tre­ten wer­de? War­um sprach die Bun­des­füh­rung nicht spä­tes­tens dann ein Macht­wort – ganz sim­pel mit dem Ver­weis dar­auf, daß der Osten in drei Bun­des­län­dern voll­stän­dig, in den bei­den ande­ren fast flä­chen­de­ckend die AfD zur stärks­ten Kraft gewählt habe, gegen den geball­ten, schä­bi­gen, skru­pel­lo­sen Wider­stand der ande­ren Par­tei­en und der von ihnen erbeu­te­ten und ein­ge­setz­ten Staatsmittel.

Es ist völ­lig uner­heb­lich, ob man Krah mag oder nicht. Es ist völ­lig egal, ob man gegen­über dem Ver­fas­sungs­schutz Erfül­lungs­po­li­tik betrei­ben oder über ihn in schal­len­des Geläch­ter aus­bre­chen will. Und es spielt kei­ne Rol­le, ob der Wes­ten den Osten in jeder Lage ver­steht oder nicht: die poli­ti­sche Lage, die Gefechts­la­ge, die (pro­fes­sio­nell aus­ge­drückt) Situa­ti­on der “Mar­ke AfD” leg­te so glas­klar und banal ein ande­res Ver­hal­ten nahe, daß ich für das, was seit Mona­ten falsch gemacht wird, das rich­ti­ge Wort nicht finde.

Ein Scher­ben­hau­fen. Natür­lich wirkt das Bild der Spit­zen aus den Ost­ver­bän­den, die sich am Sams­tag tra­fen, beru­hi­gend. Bloß: das Momen­tum war der Mon­tag, und Auf­räum­ar­bei­ten oder ein Grup­pen­bild vor zer­schla­ge­nem Por­zel­lan ist nichts, was zieht. Es kit­tet, es beru­higt, mehr nicht.

Es ste­hen drei Ost­wah­len an. Sie sind wich­ti­ger als die Wahl zum EU-Par­la­ment. Aber die heu­ti­ge Umfra­ge aus Thü­rin­gen zeigt, wie sehr die ver­meint­li­che Alter­na­ti­ve zur Alter­na­ti­ve zu zie­hen beginnt: zwar 28 Pro­zent für die AfD, aber schon 21 für das BSW und noch immer 23 für die CDU.

Strahlt nicht der MDR genau jetzt einen sechs­tei­li­gen Pod­cast über den Kampf Sahra Wagen­knechts aus, über ihren tap­fe­ren Wer­de­gang, ihre Intel­li­genz, “Trotz und Treue”, Ost­ver­ste­he­rin? Und ihre Aus­grün­dung? Unzer­strit­ten, unzer­schos­sen, nicht ver­narbt, nicht – müde?

Ich zitier­te wie­der­holt den PR-Bera­ter, der ganz aus der Sicht der Mar­ken­tech­nik (nicht zu ver­wech­seln mit “Mar­ke­ting”) ana­ly­siert, ob die AfD das, was die welt­weit auf höchs­tem Niveau agie­ren­de PR längst über die mensch­li­che Psy­che und das pro­pa­gan­dis­ti­sche Hand­werk weiß, ver­stan­den hat oder nicht. Sei­ne Bilanz ist für die Par­tei ver­hee­rend: Sie weiß mit sich selbst nicht umzu­ge­hen. Er notierte:

Das, was sich am Wahl­sonn­tag im Osten ereig­ne­te, geschah, obwohl die AfD schwach geführt wird und als Orga­ni­sa­ti­on nicht zusam­men­steht. Man schnitt, mar­gi­na­li­sier­te, beschwieg ohne Not den Mann, der an der Spit­ze des Wahl­kampfs stand. Man signa­li­sier­te Unsi­cher­heit, sand­te das Signal aus, man wis­se selbst nicht genau, ob man die­je­ni­ge Kraft sei, die wis­se, was sie wolle. So etwas wirkt ver­hee­rend. Denn ob man Krah mag oder nicht, ob man die Spit­zen­kan­di­da­tur im Nach­hin­ein für einen Feh­ler hält: alles egal. Für die Mas­sen­psy­che zählt nur, ob man sie unter­hält und beein­druckt, ob man ihr vor-logisch mit­teilt, dass man es anders und bes­ser kön­ne als die Kon­kur­renz – in unse­rem Fall also die­je­ni­gen, die das Land ruinieren. Steil­vor­la­ge nach Steil­vor­la­ge, in gan­zen Regio­nen wir­ken die Pro­pa­gan­da­mit­tel der Gegen­sei­te nicht mehr. Um wie­viel grö­ßer und sta­bi­ler hät­te der Schritt wer­den kön­nen mit erwach­se­nem Ver­hal­ten der Par­tei und sau­be­rer Koor­di­na­ti­on! Das muss die kri­ti­sche, die zen­tra­le The­se sein. Und die Fra­ge lau­tet natür­lich: Ist den Par­tei­spit­zen klar, was sie anrichten?

Auf die­se Fra­ge habe ich auch nach einer guten Woche, einer schlech­ten, zer­re­de­ten, unehr­li­chen Woche kei­ne Ant­wort. Denn mit dem jeweils klei­nen Ich ist das, was geschah und geschieht, nicht zu erklä­ren. Womit aber dann? Ver­mut­lich muß die Fra­ge nach dem cui bono der Zer­set­zungs­ten­denz von Innen mit mehr Phan­ta­sie gestellt werden.

Pfingst­sonn­tag, 19. Mai

Mor­gen, am Mon­tag, den 20. Mai, bin ich als Red­ner bei Pegi­da vor­ge­se­hen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letz­ten Mal in der Öffent­lich­keit eine Rede hielt. Es ist Jah­re her. Die Grün­de dafür sind vielfältig.

Der wich­tigs­te ist, daß ich den Popu­lis­mus und das Res­sen­ti­ment nicht mag. Bei­des ist not­wen­dig, aber es ist nicht das Geschäft eines Ver­le­gers anspruchs­vol­ler Bücher. Ich pro­bier­te das aus, als Pegi­da zu lau­fen begann, wir waren wirk­lich Mon­tag für Mon­tag dort, oft mit der gan­zen Fami­lie. Ich sprach bei Legi­da und bei Pegi­da, und immer war es so, daß ich eines zu ver­mit­teln versuchte:

Es gibt wuch­ti­ge, klas­si­sche, lite­ra­ri­sche Bil­der und Meta­phern für das, was uns wider­fährt und zuge­mu­tet wird. Und zwei­tens: Wir müs­sen bes­ser sein als die ande­ren, nicht lau­ter, son­dern besser.

Mor­gen also wie­der, nach lan­ger Zeit, um 18.30 Uhr auf dem Neu­markt in Dres­den, vor der Frau­en­kir­che. Wür­de mich freu­en, den ein oder ande­ren Leser aus der Umge­bung zu sehen.

Anony­mi­tät und Radi­ka­li­tät gehen oft Hand in Hand. Wir hat­ten in der 39. Fol­ge unse­res Pod­casts “Am Rand der Gesell­schaft” die Influen­cer “Char­lot­te Corday” und “Shlo­mo” zu Gast. Bei­de ver­ber­gen ihre Iden­ti­tät hin­ter Pseud­ony­men, aber in unter­schied­li­cher Stu­fung: Wäh­rend Corday ihr Gesicht zeigt, aber unter Künst­ler­na­men agiert, influenct Shlo­mo ganz im Ver­bor­ge­nen: Kaum jemand weiß, wie er aussieht.

Im Pod­cast ant­wor­te­te er auf Ellen Kositz­as Fra­ge, war­um er das so hand­ha­be, mit einem Kata­log von Koran­schän­dun­gen, die er aus­ge­führt habe und für die er – wohl­weis­lich damals schon hin­ter fal­schem Namen und Mas­ke ver­bor­gen – dut­zend­fach mit dem Tode bedroht wor­den sei. Ich selbst war so per­plex über die­se Aus­kunft, daß es mir tat­säch­lich die Spra­che ver­schlug. Dann lei­te­te ich zu einem ande­ren The­ma über.

Mein Stand­punkt ist natür­lich der­je­ni­ge, daß es in jedem Fal­le geschmack­los und unstatt­haft sei, das hei­li­ge Buch egal wel­cher Glau­bens­aus­rich­tung zu schän­den. Es ist – im Fal­le des Korans – einer Mil­li­ar­de Men­schen Grund­la­ge ihres Glau­bens. Die­ses Buch mag für uns völ­lig unin­ter­es­sant und als reli­giö­se Offen­ba­rung irrele­vant sein, es mag ver­hee­ren­de Fol­gen bei sei­nen Lesern aus­lö­sen und die Grund­la­ge der Unter­drü­ckung und der Unter­wer­fungs­for­de­rung sein, die in Sie­ben­mei­len­stie­feln auf uns zusprin­gen. Aber es ist das Buch einer Glaubensgemeinschaft.

Daß ich das im Pod­cast nicht klar­stell­te, liegt an einem Wahr­neh­mungs­li­be­ra­lis­mus, der sich etwa auf einen Ernst Jün­ger zuge­schrie­be­nen, lapi­da­ren Satz stützt: “Dies alles gibt es also.” Im Gespräch die Per­son sich aus­brei­ten, sich ganz zei­gen las­sen – das ist der Ansatz. er taugt nicht für Poli­ti­ker, und beklei­de­te ich in der AfD ein hohes Amt oder säße auf einem wich­ti­gen Man­dat, hät­te das Dos­sier über mich nun eine Sei­te mehr. Aber ich bin Ver­le­ger und Publi­zist und neh­me zunächst wirk­lich erst ein­mal wahr.

Erik Leh­nert, mit dem ich über die Fra­ge tele­fo­nier­te, ist da stren­ger als ich. Er hält Pseud­ony­me und Stim­men aus dem Off für Aus­schluß­kri­te­ri­en, wenn es um Gesprä­che für die Öffent­lich­keit geht. Wor­an liegt es, daß wir nie ent­gleis­ten, daß wir kei­ne Lei­chen im Kel­ler haben und noch immer jeden Satz, den wir äußer­ten, unter­schrei­ben können?

Es liegt auch dar­an, daß der­je­ni­ge, der mit Namen und Gesicht kämpft und nicht in die Anony­mi­tät zurück­tau­chen kann, sehr genau sei­ne lin­ke und sei­ne rech­te Gren­ze kennt. Und anders her­um: Wer die­se Gren­zen kennt, mag kei­nen Grund mehr sehen, sich nicht ganz zu zei­gen und sei­nen Namen darunterzuschreiben.

Im Pod­cast, der ein wirk­lich gutes Gespräch mit den bei­den Influen­cern prä­sen­tiert, füllt die kras­se Shlo­mo-Erklä­rung eine knap­pe Minu­te. Sie prägt den Aus­tausch nicht, aber sie ist ein beson­de­rer Moment und ver­lang­te nach die­sem Nach­trag. Hier ist der Podcast:

Allen freu­di­ge Pfingst­ta­ge! Der Geist ist unser Beglei­ter, er ist Maß­stab, Auf­trag und stif­tet Mut.

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an

Diens­tag, 30. April

Vor gut zwei Mona­ten beglei­te­te ich einen Mos­lem zum Frei­tags­ge­bet. Ich hat­te ihn im Zug ken­nen­ge­lernt, er las ein Buch, ich las ein Buch, er kann­te mein Buch und sprach mich an.

Ich beglei­te­te ihn, weil ich erle­ben woll­te, wie es sei, wenn sich ent­wur­zel­te Män­ner tref­fen, um eine der Wur­zeln zu gie­ßen, die sie mit sich tra­gen und die in der Frem­de ent­we­der Halt zu bie­ten ver­mag oder vertrocknet.

Ich traf zur ange­ge­be­nen Zeit am bezeich­ne­ten Ort ein, also kurz nach Mit­tag vor dem Kul­tur­zen­trum des Stadt­teils. Ein gro­ßer Raum dar­in, Mehr­zweck, mit nied­ri­ger Decke und Spros­sen­wän­den, ver­schieb­ba­ren Raum­tei­lern und fadem Lin­ole­um – wir wür­den ihn als Ver­lag, als Sze­ne nie und nim­mer anmie­ten kön­nen, um dar­in eine Buch­mes­se zu ver­an­stal­ten oder ein Fest. Die Mos­lems aber besit­zen einen Ver­trag bis Ende des Jah­res, Frei­tag für Frei­tag, stets für einen hal­ben Tag.

Mah­mud ent­deck­te und begrüß­te mich, es war die typi­sche Ges­te: Er griff mit bei­den Hän­den nach mei­ner rech­ten Hand und hat­te zuvor bei­de Hand­flä­chen kurz an sei­ne Brust gedrückt. Wir betra­ten die fla­che Hal­le. Im Vor­raum hun­der­te paar Schu­he. Ich ließ mei­ne an und rück­te einen Stuhl ganz nach hin­ten an die Wand, setz­te mich und schau­te zu, wie Män­ner, kei­ne Frau­en, nur Män­ner in die Hal­le drängten.

Es waren vor allem jun­ge Män­ner, und es waren Män­ner aus aller Her­ren Län­der: vie­le Ara­ber, vie­le Syrer und Afgha­nen, manch­mal Brü­der, das sah man, weni­ge älte­re Väter mit ihren Söh­nen; klei­ne stäm­mi­ge Tsche­tsche­nen, mage­re schwar­ze Rie­sen unter Tuch, Tschad, Mau­re­ta­ni­en, Hir­ten­au­ra jeden­falls, und ganz sicher noch nicht “ange­kom­men” wie die Tür­ken und Alba­ner, die in Trai­nings­ho­sen erschie­nen, alle vom sel­ben Bar­bier ent­las­sen, ölig, à la Neu­kölln, irgend­wie längst im Geschäft.

Alle Stüh­le waren zusam­men­ge­scho­ben und weg­ge­sta­pelt, denn es wur­den Tep­pi­che ent­rollt, Tep­pi­che in allen Far­ben und Grö­ßen, längs, quer, auch Iso­mat­ten und Ret­tungs­de­cken, Haupt­sa­che irgend­et­was, nie der nack­te Boden. Ich nahm wahr, wie Unter­la­gen gedreht wur­den, damit der Nach­bar Platz dar­auf fand. Ein­la­den­de Zei­chen, aber auch schon inne­re Samm­lung bei man­chem, der Vor­ge­be­te ver­rich­te­te und sich vom Gerü­cke und Gere­de nicht stö­ren ließ.

Die Rei­hen rück­ten auf mich zu, der Raum füll­te sich. Ich wur­de gemus­tert und begrüßt, man bot mir Platz auf einem Tep­pich an, aber ich ver­wies stumm auf mei­nen Stuhl und blieb auch dann sit­zen, als ein Vor­sän­ger anstimm­te, das Gemur­mel ver­stumm­te und die Beter sich aus­rich­te­ten, mit Bli­cken nach links und rechts und letz­tem Geruckel.

Der Sän­ger kam zum Ende. Neben ihm erhob sich ein noch recht jun­ger Mann und setz­te an. Die Stim­me war die eines Offi­ziers: klar, selbst­be­wußt, auch in den Pau­sen, über­legt und über­le­gen, beglei­tet von spar­sa­mer Gestik.

Anru­fun­gen, Ver­beu­gun­gen aus knie­en­der Hal­tung her­aus, vor­ge­beugt ver­har­rend, dann Ent­span­nung und Pre­digt. Das war kei­ne Kon­takt­auf­nah­me mit nach­auf­klä­re­ri­schen Glau­bens­skep­ti­kern, kein Abho­len, kei­ne lit­ur­gi­sche Gefäl­lig­keit. Es war ord­nen­der Ton, Glau­bens­auf­for­de­rung und eine Ansa­ge, ein war­mes und ver­bind­li­ches, befeh­len­des und ver­spre­chen­des Arabisch.

Ich ver­stand natür­lich kein Wort und wan­der­te ab, dach­te zurück an den Got­tes­dienst, in dem wir neu­lich waren: der Pries­ter als Erklär­bär, ohne Auto­ri­tät, unsi­cher, fast ver­le­gen über die alten Riten; viel Ich, viel absur­des Lied­gut, Unver­bind­lich­keit und ein mit alter, gebro­che­ner, schwa­cher Hand ange­setz­ter Leber­ha­ken gegen rechts, der mir nicht weh­tat, mir aber alles ver­gäll­te, was hät­te sein sol­len: Ver­ti­ka­li­tät, sakra­ler Raum, Gottesdienst.

Dann war das Frei­tags­ge­bet zuen­de. Ich habe so etwas unter Chris­ten noch nie erlebt. Mah­mud hol­te mich ab. Die Män­ner stan­den in Grup­pen vor dem Kul­tur­zen­trum, die nächs­ten zwei­hun­dert, drei­hun­dert jun­gen Män­ner dräng­ten in den Saal, mit­ten in einer ost­deut­schen Stadt, alle bereit, an einem Frei­tag­nach­mit­tag sich auszurichten.

War­um sind das so vie­le? – Ganz klar, sag­te Mah­mud, weil der Glau­be wich­tig ist und weil er uns alle ver­bin­det. – Ist das stär­ker als in der Hei­mat? – Auf jeden Fall, vor allem jetzt, wo wir uns durch­set­zen müs­sen. – Gegen wen? – Gegen das, was Euer Sys­tem aus uns machen will. – Was will es denn aus Euch machen? – Kein Glau­be, Kon­sum, Alko­hol, kein Respekt, kei­ne Ehre, nur Ame­ri­ka und die Juden und schwa­che Men­schen, über­all. – Aber das ist unser Land, das ist unse­re Geschich­te, wir sind so gewor­den, wir waren anders, wir haben här­ter gekämpft als Ihr je. – Dann kämp­fe wie­der. Aber glaub mir: kei­ne Chance.

(Unter den drei­hun­dert jun­gen Män­nern der ers­ten Gebets­schicht waren viel­leicht zwan­zig, drei­ßig deut­sche Kon­ver­ti­ten. Man erkann­te sie an den Genen, am Phä­no­typ, am Ver­such, alles so zu machen, wie es im Buche steht. Sie sind wohl zum ers­ten Mal in ihrem Leben unter Män­nern, nur unter Män­nern, klar aus­ge­rich­tet, ein­ge­mein­det, beauftragt.

Ich bin mir sicher: Wir lau­fen in die­sem Bereich auf eine Kata­stro­phe zu, auf einen Kon­ver­si­ons­druck, der auf die Bereit­schaft eines Teils unse­rer Leu­te trifft, das Ange­bot der Unter­ord­nung, der Unter­wer­fung anzu­neh­men. Denn es gibt Män­ner, jun­ge Män­ner, die vor allem unter Män­nern sein wol­len, in star­ken Grup­pen, im Ein­satz. Wenn dage­gen kein Kraut wächst, ver­lie­ren wir sie.)

– – – – –

Diens­tag, 16. April

Der Umzugs­un­ter­neh­mer Sven Ebert hat in der Nacht auf den gest­ri­gen Mon­tag durch einen Brand­an­schlag Tei­le sei­nes Fuhr­parks ver­lo­ren. Ebert sitzt für die AfD im Gemein­de­rat von Schko­pau, sei­ne Fir­ma war in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der mit Farb­beu­teln und Schmie­re­rei­en atta­ckiert worden.

Nun muß Ebert den Scha­den auf meh­re­re hun­dert­tau­send Euro bezif­fern, und damit gehört die­ser Anschlag zu den grö­ße­ren, die bis­her gegen AfD-Poli­ti­ker, Unter­stüt­zer und Akteu­re der natio­na­len Oppo­si­ti­on ver­übt wurden.

Das schreibt sich so. Aber was bedeu­tet das eigent­lich? Es bedeu­tet, daß es kei­nen Schutz gibt, kei­ne abschre­cken­den Maß­nah­men, die “der Staat” ergrei­fen wür­de. Er könn­te es. Jedoch spre­chen die Signa­le, die er aus­sen­det, eine ande­re Sprache.

Sven Ebert: Er wohnt eine gute hal­be Stun­de ent­fernt von uns am Stadt­rand von Hal­le in Hohen­schön­wei­den. Sein Haus ist der Land­sitz eines Schot­ten: Ebert hat vor zwei Jahr­zehn­ten einen eige­nen Clan gegrün­det, tritt im Kilt auf, ser­viert Whis­ky, bläst die Lure und war als Ver­an­stal­ter der High­land-Games in Hal­le eine Größe.

Alles an Ebert ist sta­bil, schwer, kräf­tig, begeis­ter­tes Machen und nicht ohne Selbst­iro­nie. Er ist ein Allein­un­ter­hal­ter, eine exzen­tri­sche Figur, der früh­ver­greis­ten Man­dats­trä­ger­ver­nunft sei­ner eige­nen Par­tei unheim­lich oder pein­lich oder bei­des. Sei­ne Meta­phern und Wort­sal­ven sind unge­schützt, direkt, manch­mal schief, immer laut, immer von Her­zen. Als Unter­neh­mer ist er ein extrem erfolg­rei­cher Stratege.

Wir lern­ten ihn ken­nen, als er in Hal­le Pla­kat­wän­de mit dem Kon­ter­fei Pirinccis und dem Cover von des­sen Best­sel­ler Umvol­kung voll­häng­te und für Lesun­gen warb. Damals war Ebert noch Mit­glied der grü­nen Par­tei, ein Urgrü­ner – einer also, des­sen Grill­fleisch von wirk­lich glück­li­chen Tie­ren stammt und bis auf die letz­te Gabel ver­zehrt wer­den muß, wenn man bei ihm am Tische sitzt.

Ebert orga­ni­sier­te hoch­ka­rä­ti­ge Lesun­gen und Dis­kus­sio­nen, Pat­z­elt war bei ihm, vol­les Haus, offe­ne Gesprä­che, und immer ein groß­zü­gi­ges Buf­fet und Geträn­ke und ein schot­ti­scher Ausklang.

Bären­kraft, Mut, kein Mann für Frak­ti­ons­zwän­ge und Netz­wer­ker-Net­tig­kei­ten, offe­nes Visier, Klar­na­me, gan­zer Ein­satz: Und so einem fackeln die den Fuhr­park ab. Das ist ja noch nicht ein­mal Rot­front oder SA. Das sind klei­ne, fei­ge, anony­me Arschlöcher.

Ebert hat­te von denen mal ein paar erwischt, die gera­de dabei waren, AfD-Pla­ka­te zu zer­stö­ren. Er hat mit denen noch nicht ein­mal High­land-Games ver­an­stal­tet, also Baum­stamm­wer­fen oder so, bloß gestellt hat er sie, bis die Büt­tel kamen. Aber ange­zeigt wur­de natür­lich er.

– –

Bloß: Bescheid­wis­se­rei ist noch kein Machen. Die Ver­suchs­an­ord­nung war also folgende:

Höcke gegen Voigt, zwei Mode­ra­to­ren, also Höcke gegen Voigt und zwei Moderatoren; hän­gen­de Ver­fah­ren, also Sor­ge, wie­der ein Wort zu sagen, eine Wen­dung zu ver­wen­den, aus denen man Stri­cke dre­hen könnte; über­haupt: der Nacken­griff der Demo­kra­tie – die­ses ver­schwie­mel­te Sug­ge­rie­ren, Unter­stel­len, Verdächtigen; ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum, das mit den Pro­pa­gan­da­mit­teln einer anti­deut­schen Staats­idee beharkt wer­den wür­de, wäh­rend­des­sen und danach. der Druck, die­se Show und Chan­ce zu verhauen; wis­sen, daß man hin­ter­her “kom­men­tiert” wird, daß man der Gesell­schaft des Spek­ta­kels eine Show lie­fer­te, lie­fern mußte.

Sich in eine sol­che Situa­ti­on zu stel­len – das macht nicht jeder, das besteht längst nicht jeder. Höcke muß das alles machen, er muß bestehen, denn Poli­tik ist Zehn­kampf, für Spit­zen­po­li­ti­ker befoh­le­ner Zehn­kampf, sozu­sa­gen. Egal, ob man hier Stär­ken und dort Schwä­chen hat: Zehn­kämp­fer kön­nen kei­ne ein­zi­ge Dis­zi­plin abwäh­len, son­dern müs­sen antre­ten, immer. Die Sum­me macht’s. Höcke und ande­re sei­nes Kali­bers ste­hen im Trai­ning, müs­sen sich mes­sen – und schla­gen sich gut!

Von Höcke und Ebert weiß man, wo sie woh­nen, wo man sie fin­det, daß sie Frau und Kin­der und einen Ort haben. Sie sind aus­ge­setzt, sie fech­ten nicht unter Pseud­onym, sie haben kei­ne zwei­te Existenz.

Anders aus­ge­drückt: Such­te man unter den Schlau­ber­gern einen, der selbst in den Ring stei­gen wür­de, weil gera­de kein Höcke ver­füg­bar wäre, käme es zu einer Drän­gel­be­we­gung nach hinten …

Eben schrieb ein Leser, man kön­ne noch erwäh­nen, daß unse­re Arbeit hier in eine klei­ne, mie­se CDU-Patro­ne umge­gos­sen und gegen Höcke abge­feu­ert wur­de: ob er sei­ne “Ideen aus dem Nazi­schloss in Schnell­ro­da” bezie­he. Tat­säch­lich nahm ich’s wahr, ver­gaß es aber sofort wie­der – wie immer, wenn einer ver­bal am Ende ist und aus uns Nazis macht, die Bücher verlegen …

– – – – –

Sonn­tag, 7. April

Das Schwie­ri­ge am Beruf des Ver­le­gers und Publi­zis­ten ist, daß man es sagen muß, wenn man sprach­los ist. Als ich ges­tern Spie­gel-online auf­such­te, um zu schau­en, was das Leit­me­di­um unse­rer Trans­for­ma­ti­ons­re­gie­rung der­zeit auf die Agen­da set­zen und in die Köp­fe beför­dern möch­te, war ich geneigt zu schwei­gen, nach­dem ich das etwas wei­ter unten doku­men­tier­te Bild gese­hen hatte:

Es scheint, daß dann, wenn die Guten gegen die Bösen Krieg füh­ren oder wenn es eben der Spie­gel ist, der etwas for­mu­liert (und sei es nur eine Über­schrift) – daß dann also alles sag­bar und ganz logisch ist, wes­we­gen uns der Ver­fas­sungs­schutz seit Jah­ren die Haut abzu­zie­hen versucht.

Ich kann auf den im screen­shot sicht­ba­ren Fami­li­en­bil­dern der ukrai­ni­schen Gen­pool-Ret­tungs­stel­le beim bes­ten Wil­len kei­nen Neu-Ukrai­ner aus­ma­chen, also einen aus Afgha­ni­stan, Nige­ria, Syri­en oder so. (Neben den wei­ßen Kin­dern, Eltern, Frau­en sehe ich bloß ein paar Iko­nen, also ist das alles geseg­net, sogar.)

Ich will mei­ne Hand nicht dafür ins Feu­er legen, daß ehe­ma­li­ge Ost-Polen dar­un­ter sind, oder Ruthe­nen und Bes­sa­ra­bi­en­deut­sche. Aber das wäre ja alles durch das gedeckt, was wir sagen, seit wir uns poli­tisch arti­ku­lie­ren kön­nen: Ukrai­ner ist, wer ukrai­ni­sche Eltern hat (Gen­pool!). Ukrai­ner ist aber auch, wer Ukrai­ner wer­den will und die Sache der Ukrai­ne ganz und gar zu sei­ner Sache macht (Assi­mi­la­ti­on!).

Erset­ze “Ukrai­ner” durch “Deut­scher” – dann bist du ein Fall für den VS. Dreh es wie­der um, dann darfst du ein Röhr­chen fül­len, damit der Gen­pool nicht aus­dünnt, denn wir alle wis­sen, daß es die Bes­ten sind, die fal­len, also die Bes­ten, die das Volk auf­zu­bie­ten hat, das Kol­lek­tiv, das wahr­nehm­bar anders ist als ande­re und sein So-und-nicht-anders-sein ver­tei­di­gen und WEITERGEBEN will. Punkt.

– –

Wäh­rend ich dies schrieb, ent­fiel mir, wor­über ich noch schrei­ben woll­te. War es die Atta­cke eines Syrers, der in Wan­gen im All­gäu eine Vier­jäh­ri­ge nie­der­stach? Wan­gen – das gehört zu mei­ner Hei­mat, das war mit dem Fahr­rad erreich­bar, dort­hin radel­ten wir manch­mal am Wochen­en­de, denn es gab dort eine aus­ge­zeich­ne­te Buch­hand­lung und ein alter­na­ti­ves Kino, und ins huma­nis­ti­sche Spohn­gym­na­si­um in Ravens­burg (Latein, Grie­chisch) pen­del­ten die ferns­ten exter­nen Schü­ler aus Wan­gen an, jeden Mor­gen sehr früh schon unterwegs.

Habe ich je notiert, daß Klaus Schwab, also der Davos-Schwab, der Welt­wirt­schafts­fo­rum-Schwab, an eben­die­sem Gym­na­si­um das Abitur abge­legt hat, also ordent­lich vor mei­ner Zeit? Ich selbst schriebs 1990, in Deutsch, Mathe­ma­tik, Geschich­te und Alt­grie­chisch, und jetzt kommts: Auf Wiki­pe­dia sind im Anschluß an die Geschich­te der Schu­le und die Lis­te der Rek­to­ren soge­nann­te “Per­sön­lich­kei­ten” aus der Schü­ler­schaft auf­ge­führt.

Natür­lich Klaus Schwab, aber eben auch ich. Das ist doch mal fair. Von dem Kir­chen­mu­si­ker Rei­ner Schu­henn an ken­ne ich sie alle noch per­sön­lich, die reüs­sier­ten mit ihrem Kön­nen schon wäh­rend der Schul­zeit. Ich war auch bereits damals in mei­ner Bran­che unter­wegs: vier Jah­re lang Chef­re­dak­teur der Schü­ler­zei­tung, “spohn­tan” hieß sie. (Erst vor einem Jahr sand­te mir ein fünf Jah­re jün­ge­rer Schul­ka­me­rad alle von mir ver­ant­wor­te­ten Aus­ga­ben gescannt zu – so rich­tig schö­ne Fingerübungen.)

Aber wei­ter: Johan­nes Braig bei­spiels­wei­se steht auch auf der Lis­te. Er ist der Sohn des Schul­rek­tors, über den ich im Vor­wort zum Gesprächs­band Unse­re Zeit kommt (mit Karl­heinz Weiß­mann) schrieb: Der alte Braig hat­te mich ins Rek­to­rat geru­fen, als die Mau­er fiel, 1989, denn ich war Schü­ler­spre­cher und kam sehr gut mit die­sem stren­gen, fai­ren, unfaß­bar gebil­de­ten und von einer selt­sa­men Melan­cho­lie umge­be­nen Mann aus.

Sein Sohn nun, Johan­nes Braig, hielt den Schul­re­kord über 3000 Meter. Johan­nes lief mit offe­nen Schnür­sen­keln, sie waren sehr lang, und er sag­te mir, daß er das mache, um sei­ne Schritt­län­ge zu hal­ten. Er gewann als Abitu­ri­ent einen Kunst­preis, weil er aus Ton eine Vase zu for­men in der Lage war, die als per­fekt galt. Als ich sel­ber an der Töp­fer­schei­be im Kunst­raum eine Vase zu gestal­ten ver­such­te, begriff ich, daß er den Preis zurecht ver­lie­hen bekom­men hat­te. Ich ver­mis­se die­sen Ernst.

Was erzäh­le ich da? Ich könn­te noch viel mehr erzäh­len, zu jedem auf­ge­führ­ten Schü­ler, auch etwas über die Leh­rer, von denen zumin­dest einer sich mel­de­te, als Schnell­ro­da so sehr bekannt wur­de und in den Focus geriet. Er mel­de­te sich und lob­te unse­re Arbeit. Aber er füg­te hin­zu, daß ich nie ver­ges­sen soll­te, was er immer im Unter­richt gesagt hat­te, wenn es um Hob­bes und den Levia­than ging: Der Mensch ist dem Men­schen ein Mensch, und das sei zugleich bes­ser und schlim­mer als wenn der Mensch dem Men­schen ein Wolf sei. (Als ob man so etwas ver­ges­sen könnte!)

Jeden­falls: So fädel­te sich ges­tern, beim Kar­tof­feln­le­gen, ein Gedan­ke an den ande­ren, aus­ge­hend von Wan­gen und dem nie­der­ge­sto­che­nen Mäd­chen – und beim Leh­rer noch längst nicht zuen­de. Die­ses Fädeln ist ein Ord­nen, ein Auf­ru­fen, ein Able­gen und eine Ein­bet­tung. Gen­pool, jaja – aber eben auch Prä­gung, vor allem Prä­gung, ein Dün­ger aus Erin­ne­rung und war­mem, sat­tem, näh­ren­dem Bild. (Und dann biegt ein Klaus Schwab so ganz anders ab! Tsts …)

Mitt­ler­wei­le: 320 Anmel­dun­gen fürs Som­mer­fest – 180 freie Plät­ze noch.

– – – – –

Frei­tag, 22. März

Der Schrift­satz, mit dem die Pots­da­mer Aus­län­der­be­hör­de, Fach­be­reich Ord­nung und Sicher­heit, den “Ver­lust des Frei­zü­gig­keits­rechts in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land” gegen Mar­tin Sell­ner fest­stellt, für zunächst drei Jah­re, ist: Zir­kel­schluß, Unter­stel­lung, logi­scher Offen­ba­rungs­eid, Maß­stabs­lo­sig­keit, ein Doku­ment der “Herr­schaft des Ver­dachts” und das eines begriffs­wir­ren Sprachregimes.

Leu­te wie Armin Pfahl-Traugh­ber, Mat­thi­as Quent, Anet­ta Kaha­ne, Andre­as Speit, Georg Rest­le und Vol­ker Weiß haben gan­ze Arbeit geleis­tet: Sie haben Wör­ter ins Schwam­mi­ge umge­deu­tet, mit einer gerichts­fes­ten Aura ver­se­hen und die Tech­nik der Unter­stel­lung in den Rang einer wis­sen­schaft­li­chen Metho­de erhoben.

Behör­den schrei­ben von agi­tie­ren­der Publi­zis­tik und “Wis­sen­schaft” ab. So ist im Schrift­satz das “het­ze­ri­sche, gewalt­be­ja­hen­de und men­schen­ver­ach­ten­de Poten­zi­al” Sell­ners eben­so The­ma wie der Umstand, daß Eth­no­plu­ra­lis­mus nichts ande­res bedeu­te als “aus­gren­zen­den Natio­na­lis­mus” und “Frem­den­feind­lich­keit”. Selbst eine For­de­rung nach “weit­ge­hen­der Wah­rung der Homo­ge­ni­tät der Bevöl­ke­rung” sei bereits ver­fas­sungs­feind­lich, und nicht erst dann, “wenn Homo­ge­ni­tät in ihrer Abso­lut­heit gefor­dert wird”, undsoweiter.

Die zustän­di­ge Behör­de schreibt sogar, sie gehe “in der Sum­me mei­ner Fest­stel­lun­gen” davon aus, daß Sell­ner durch sein Agie­ren “die his­to­ri­sche Ver­pflich­tung Deutsch­lands für den Holo­caust als Grund­la­ge unse­res Staats­we­sens negie­re”. Nicht nur die in die­sem Satz geäu­ßer­te Unter­stel­lung, son­dern sei­ne gan­ze Kon­struk­ti­on ist abenteuerlich.

Mar­tin Licht­mesz wird sich zu Sell­ners Fall aus­führ­lich äußern und den Schrift­satz so genüß­lich zer­le­gen, wie nur er es kann. Aber das Genüß­li­che wird Sell­ner nicht wei­ter­hel­fen, es rückt nur unse­ren Blick auf die­se Far­ce zurecht und kann uns hel­fen, den Humor nicht zu verlieren.

Aber könn­te, nein soll­te der Ansatz, unser Ansatz nicht wenigs­tens par­al­lel zu den Kom­men­tie­run­gen der Macht, die in den Hän­den der Fein­de liegt, ein ganz ande­rer sein? Viel­leicht haben wir zuviel Zeit damit ver­geu­det, auf Argu­men­te der Geg­ner und Fein­de ein­zu­ge­hen – also dort noch immer auf die Macht des Argu­ments zu set­zen, wo es nur noch um Macht geht, die ohne Argu­men­te auskommt.

Unser Ton, der nie wei­ner­lich ist, hat bereits auf­grund die­ser Ver­suchs­an­ord­nung etwas Bit­ten­des, einen Ver­ständ­nis hei­schen­den Grund­ton. Davon müs­sen wir uns lösen, in die­sem Punkt waren wir frü­her schon wei­ter: Wir wer­den die­je­ni­gen nicht über­zeu­gen, die den Ein­satz ihrer Macht­mit­tel nur noch dürf­tig kaschie­ren. Aber wir wer­den die­je­ni­gen begeis­tern, die eben­so angriffs­lus­tig, radi­kal, ver­blüf­fend, krea­tiv, scho­nungs­los, rabi­at, tat­säch­lich begabt für den Sprung ins Offe­ne auf die Zumu­tung unse­rer Zeit ant­wor­ten möch­ten wie wir.

Ein Leser­brief zur Debat­te um den Film “Zone of Inte­rest” über das All­tags­le­ben der Fami­lie Höß neben Ausch­witz. Ich brin­ge ihn in vol­ler Län­ge. Der Ver­fas­ser nennt sich sprenkler@… , aber was er schreibt, klingt nicht nach Was­ser­dü­se und Rasen­flä­che, ganz und gar nicht:

Ich las gera­de die Film­be­spre­chung über “Zone of Inte­rest” auf Ihrem Blog. Inter­es­sant, wie unter­schied­lich man aus der­sel­ben Ecke auf Din­ge bli­cken kann. Es stimmt schon, der Anfang setzt die Meß­lat­te hoch, vie­les danach kommt aber dar­un­ter zu lie­gen. Nicht optisch, die Bil­der waren durch­ge­hend stark: jedoch hört der Film spä­tes­tens zur Hälf­te hin auf, nur zu zei­gen und beginnt zu erzäh­len, ist dabei nicht nur ein­mal auf­dring­lich und plump. Hed­wig spa­ziert samt Mut­ter durch den Gar­ten und redet ver­son­nen über Blu­men und Schwimm­be­cken, wäh­rend man im Hin­ter­grund Schüs­se hört? Bit­te, die­se Bot­schaft kann man auch ele­gan­ter herüberbringen. Rudolf ver­kün­det sei­ne Ver­set­zung, Hed­wig fürch­tet, das wun­der­vol­le Grund­stück neben Aus­schwitz I zu ver­lie­ren und läßt die Wut an den ande­ren aus? Ver­ste­he, deut­sche Frau­en schie­ßen nicht, deut­sche Frau­en sind ver­dammt gemein zu pol­ni­schen Dienst­mäd­chen und den­ken nur an die Aza­leen, nicht an das Grau­en hin­ter der Mauer. So tritt also jeder auf sei­ne Wei­se nach unten, wäh­rend man den Blick stehts aufs Ziel gerich­tet hat, Volk und Blumenbeet. Die­ser Film hat kei­ne Aus­dau­er. Immer wie­der ver­sucht er, wirk­lich unge­wöhn­lich und nicht direkt zu sein und jedes Mal aufs Neue hält er nicht durch, als wür­de ihm plötz­lich die Unge­heu­er­lich­keit sei­ner eige­nen Bot­schaft bewußt wer­den. Also gleich noch­mal das Gezeig­te, aber sicher­heits­hal­ber unver­schlei­ert dies­mal, nur, damit kei­ne Miß­ver­ständ­nis­se auf­kom­men. Nie wieder. Das pol­ni­sche Mäd­chen im Nega­tiv wirft beim ers­ten Mal Fra­gen auf, beim zwei­ten Mal leuch­ten die Äpfel weiß hin­ter schwar­zen Schau­feln, und man ver­steht plötz­lich, was sie tut. War­um hier noch wei­ter­erzäh­len? War­um ihr auf dem Weg nach Hau­se fol­gen, den Fil­ter lüf­ten und so mit der unwirk­li­chen Stim­mung bre­chen? War­um wie­der direkt? Jetzt weiß man, sie ist Polin, im Wider­stand und spielt Kla­vier. Sile­sia Film im Abspann, und man denkt sich zum zehn­ten Mal, wie faul und feig die The­men­wahl ist. Zuge­ge­ben, die Wut aufs Publi­kum half nicht: Alman­knech­te und Michel­fres­sen, alle mit hän­gen­den Schul­tern. Plötz­lich war sich jeder bewußt, Vor­fah­ren zu haben, plötz­lich nicht mehr zufäl­lig auf die­sen Fle­cken Erde gewor­fen, statt­des­sen blu­ti­ge Hän­de und Zäh­ne unter den Soh­len. Und jeder die­ser Vor­fah­ren war Lager­lei­ter im Osten. Wir müs­sen alles bes­ser machen. Viel besser. Sams­tags, nach der Vor­stel­lung, ging es mit die­sem Bes­ser gleich gut wei­ter: Mar­tin Sell­ner wur­de aus der Schweiz abge­scho­ben. Ein Anfang, immerhin.

– –

Es ist der Demo­kra­tie nicht zuträg­lich, daß alle zum Bekennt­nis der­sel­ben Mei­nung genö­tigt wer­den. Das Bild stammt von der Eröff­nungs­ver­an­stal­tung zur Leip­zi­ger Buch­mes­se, die noch bis Sonn­tag läuft. Ich wür­de gern die­je­ni­gen zu einem Abend­essen in einer guten Leip­zi­ger Gast­stät­te ein­la­den, die den “Welle”-Effekt, den Gleich­schritt unter­lie­fen und kein Schild in die Höhe hielten.

– – – – –

Sams­tag, 9. März

War­um ich mich, immer­hin gedient und sogar ein­satz­er­fah­ren, nicht aus­führ­lich zur Cau­sa jener vier hoch­ran­gi­gen Offi­zie­re äußer­te, deren läs­si­ges Gespräch über den Ein­satz von Len­kra­ke­ten gele­akt wor­den ist? So frag­te nicht nur einer.

Ganz ein­fach: Es ist irrele­vant, was ich dazu zu sagen habe. Detail­wis­sen, kennt­nis­rei­che Spe­ku­la­ti­on, was haben wir (wir?) falsch gemacht, was kön­nen wir bes­ser machen – alles völ­lig egal.

Mein Ein­wurf wür­de aus die­ser Armee nicht wie­der mei­ne, unse­re Armee machen. Die­se Zei­ten sind vor­bei. Das sage ich nicht als belei­dig­te Leber­wurst, son­dern als jemand, der zu vie­le gute Sol­da­ten frus­triert hat auf­ge­ben und zu vie­le gute Män­ner erst gar nicht zum Zuge hat kom­men sehen. Der Sub­stanz­ver­lust ist bru­tal, die Aus­le­se absurd, dar­über täu­schen ein paar gute Batail­lo­ne nicht hinweg.

Wozu also kom­men­tie­ren, wenn wir gar kei­nen Stand­punkt mehr ein­neh­men müs­sen? Man staunt dar­über, was auf Kar­rie­re­lei­tern ganz oben ange­krab­belt kommt. Man will nie­mals von sol­chen Män­nern geführt werden.

Und im nächs­ten Moment wird einem spei­übel, denn die Strack-Zim­mer­mann faselt und wet­tert wie­der ein­mal, ges­tern gegen des Paps­tes sanf­ten Vor­schlag, man sol­le der Rea­li­tät ins Auge sehen und der Ukrai­ne emp­feh­len, sich drin­gend mit Ruß­land an den Ver­hand­lungs­tisch zu bege­ben. Da kehrt also ein libe­ral­de­mo­kra­ti­scher Dop­pel­na­me, eine katho­li­sche Bürs­te, die männ­li­chen Res­te ukrai­ni­scher Jahr­gän­ge an die Front.

Das sind wir, das ist das, was das Aus­land sieht. Und mit­hört. Das war’s, oder?

– –

Höcke rief an. Wir wol­len bald wie­der ein Stück wan­dern und in Ruhe spre­chen. Aber des­we­gen rief er nicht an. Er teil­te nur kurz mit, daß sei­ne “Immu­ni­tät”, die ihn als Teil der Legis­la­ti­ve vor der Will­kür der Exe­ku­ti­ve schüt­zen soll­te, nun zum ach­ten Mal auf­ge­ho­ben wür­de. Das ist in der Geschich­te des Par­la­men­ta­ris­mus in der BRD ein­sa­me Spitze.

Vor allem aber ist es nicht lus­tig, über­haupt nicht sogar. Zwar wird jedes Schwert zum schar­ti­gen Küchen­mes­ser­chen, wenn man es zu oft und am fal­schen Mate­ri­al ein­setzt – der dro­hen­de Klang der Schlag­zei­le “Ver­lust der Immu­ni­tät” hat sein Poten­ti­al längst ver­spielt; aber das ist es ja gera­de: Woher soll denn noch Respekt vor staat­li­cher Insti­tu­ti­on kom­men, wenn ihr Miß­brauch zuta­ge liegt und ihre Kraft ver­schleu­dert wurde?

Höcke wird sich mit­ten im Wahl­kampf in drei Gerichts­pro­zes­sen gegen die Unter­stel­lung zur Wehr set­zen müs­sen, Mei­nungs­de­lik­te began­gen zu haben. Gera­de in sei­nem Fall liegt der Argu­men­ta­ti­ons­krin­gel, der Selbst­be­stä­ti­gungs­krei­sel aus poli­ti­schem Geg­ner, denun­zia­to­ri­schem Jour­na­lis­mus und Inlands­ge­heim­dienst offen zu Tage: Medi­en­ver­tre­ter recher­chie­ren etwas, das für den Ver­fas­sungs­schutz rele­vant sein könn­te und schrei­ben spä­ter, daß man das beim “Dienst” eben­falls so sehe.

Was Höcke schmerzt, ist nicht die Auf­he­bung sei­ner Immu­ni­tät – er ist sowie­so für die Abschaf­fung die­ses Nicht-Schut­zes: Er die­ne mitt­ler­wei­le nur noch dazu, auf­ge­ho­ben zu wer­den und beim ers­ten Mal den Bür­ger in jedem von uns zu erschre­cken. Aber selbst an die Auf­he­bung der Immu­ni­tät kön­ne man sich gewöh­nen. Sag­te es – und lach­te dann doch.

Was ihn wirk­lich schmerzt, ist der Zeit­ver­lust. Sich mit Gro­tes­ken beschäf­ti­gen zu müs­sen, wäh­rend sein Bun­des­land vor der Wahl steht – das ist schwer zu ertragen.

– –

Die Sell­ner-Fest­spie­le sind auf ihrem Höhe­punkt ange­langt. Zwar war ges­tern Sonn­tag, aber auch der Tag des Herrn sah Sell­ner im uner­müd­li­chen Ein­satz mit dem Vor­schlag­ham­mer: Sell­ner drischt den Begriff “Remi­gra­ti­on” in die Köp­fe, dies­mal auf dem Bal­kon des Gebäu­des der EU-Agen­tur in Wien, mit rie­si­gen Ban­nern (man beach­te das Flug­zeug im “R”) und einer Megaphon-Ansprache.

Als ich ihn ans Tele­fon krieg­te, war er gera­de vom Gebäu­de run­ter und hat­te den Poli­zis­ten sei­ne Per­so­na­li­en ange­ge­ben. Er war sehr zufrie­den, denn mit etwas Lauf­schritt und güns­ti­ger Ampel­schal­tung wür­de er es noch recht­zei­tig zu einem Essen schaf­fen, zu dem sei­ne Fami­lie ein­ge­la­den war. Ande­re wür­den sich fei­ern las­sen, trü­gen ihre Schüt­zen­gra­ben­ge­schich­te wochen­lang vor, zuletzt ver­mut­lich in Rei­men – so nicht Sellner.

Er ist der Pop-Star der Sze­ne, wir haben ihn unter Ver­trag. Die 1. Auf­la­ge sei­nes Buches Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag, 8500 Exem­pla­re, wird Ende März ver­grif­fen sein. Auch die 5. Auf­la­ge von Sell­ners Regime Chan­ge von rechts schmilzt ab, und der mit Mar­tin Licht­mesz geführ­te Dis­put Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Gre­at Reset wird bereits nach­ge­druckt – er ist seit Wochen vergriffen.

Für uns als Ver­lag inter­es­sant ist das wie­der­keh­ren­de Pro­blem des Papier­man­gels. Wir dru­cken auf hoch­wer­ti­gem Off­set-Papier, gelb­lich­weiß, 80 oder 90 Gramm, nichts Unge­wöhn­li­ches für die Lie­fe­ran­ten unse­rer Dru­cke­rei­en, sogar sehr gän­gig für jeden Ver­lag, der in Deutsch­land dru­cken läßt. Aber die Lage ist der­zeit wie­der so kri­tisch, daß wir mit der 2. Auf­la­ge das gesam­te rasch ver­füg­ba­re Kon­tin­gent aus­rei­zen wer­den, obwohl selbst damit nicht die gewünsch­te Stück­zahl wird rea­li­siert wer­den kön­nen. Eine Ent­span­nung der Lage ist erst für April signa­li­siert worden.

Sell­ner, des­sen Twit­ter-Account ges­tern wie­der frei­ge­stellt wor­den ist, hat sich übri­gens sehr über die Druck­qua­li­tät und die Farb­ge­bung sei­nes neu­en Buches gefreut. Er hat es seit Frei­tag auf dem Tisch und signiert der­zeit 200 Exem­pla­re für einen ganz beson­de­ren Kun­den. Das ist eine gro­ße Aus­nah­me, ich bit­te dar­um, von Nach­fra­gen abzusehen!

Aber wir pla­nen natür­lich mit Sell­ner als Gast auf unse­rem dies­jäh­ri­gen Som­mer­fest. (Den Ter­min soll­ten Sie sich vor­mer­ken, wir wer­den wie­der­um nur 500 Gäs­ten Platz bie­ten kön­nen: Wir fei­ern am 13. und 14. Juli – aber bit­te: Mel­den Sie sich NOCH NICHT an. Wir geben den Start­schuß nach Ostern!)

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an

Sams­tag, 24. Februar

Mos­kau war die ers­te Stadt, in der man mit soge­nann­tem Face Pay die U‑Bahn benut­zen konn­te. Filipp Fomit­schow, ein jun­ger rus­si­scher Wis­sen­schaft­ler, der vor einer Woche im Rah­men unse­rer Win­ter­aka­de­mie zum The­ma “Die ideo­lo­gi­sche Land­schaft Ruß­lands” refe­rier­te, erklär­te es mir: Man hält sein Gesicht in eine Kame­ra, nur für eine Sekun­de, dann geht die Schran­ke auf, man hat bezahlt und kann fahren.

Ich habe nach­ge­schaut, es stimmt: Seit Okto­ber 2021 funk­tio­niert die­ses Sys­tem an 240 U‑Bahnhöfen Mos­kaus. Fomit­schow selbst nutzt Face Pay nicht, aber er berich­te­te, daß sehr vie­le Mos­kau­er die­sen Dienst nutz­ten und nichts dabei fän­den. Über­haupt habe es ihn gewun­dert, daß es in Deutsch­land noch immer etli­che Geschäf­te gebe, in denen man Bar­geld akzep­tie­re oder sogar aus­schließ­lich anneh­me. Zwar sei in Ruß­land der Unter­schied zwi­schen Mos­kau und Pro­vinz enorm; jedoch bar­geld­los bezah­len: Das kön­ne man in jedem Kiosk.

Aus die­ser Schil­de­rung her­aus ent­wi­ckel­te sich ein Gespräch über die Tech­nik und die Moder­ne, kon­ser­va­ti­ve Kul­tur­kri­tik und das Neben­ein­an­der von Spit­zen­tech­no­lo­gie und Folk­lo­re, Welt­for­mat und Eigent­lich­keit, Mes­ser­schmidt Me 262 und Braun­hem­den-Auf­tanz, Face Pay und Stel­lungs­krieg wie vor über hun­dert Jahren.

War­um erzäh­le ich das heu­te? Vor zwei Jah­ren griff Ruß­land die Ukrai­ne an. Unse­re Ruß­land-Aka­de­mie kam und unse­re Ruß­land-Sezes­si­on kommt jedoch ohne eine Zei­le über die­sen Krieg aus. Grund ist die tie­fe­re Absicht hin­ter Aka­de­mie und Heft: Wir woll­ten ers­tens Ruß­land ent­ro­man­ti­sie­ren und ein ambi­va­len­tes, unein­heit­li­ches, dis­pa­ra­tes Bild von die­ser Welt­macht ver­mit­teln. Zwei­tens soll­te aber der geis­ti­ge Raum die­ses gro­ßen und groß­ar­ti­gen Lan­des geöff­net werden.

Bei­des ist geglückt, wirk­lich. Fomit­schow trug ent­schei­dend dazu bei, aber auch Leh­nert mit sei­nem Vor­trag über die Deut­schen und die Rus­sen und ihre Nah­fer­ne, Dušan Dosta­nić mit der schwie­ri­gen und lei­der oft bloß pau­schal erzähl­ten Geschich­te zwi­schen Ser­bi­en und Ruß­land und natür­lich Ivor Clai­re, der eine geo­stra­te­gi­sche Skiz­ze zeich­ne­te und alle Kna­ben­mor­gen­blü­ten­träu­me mit Ver­wei­sen auf Macht­lo­sig­keit und Wunsch­den­ken weg­wisch­te und die Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit nannte.

Guck­lö­cher nann­te Peter Hand­ke das, was uns vor­ge­stanzt auf Län­der, auf Schuld und Glanz bli­cken läßt, und min­des­tens hin­ter­fra­gen soll­ten wir stets, wer der Stan­zer war. Bes­ser noch: weg mit der Bret­ter­wand, frei­er Blick, mit denen reden, die scho­nungs­los schau­en. Das haben wir getan, ein lan­ges Wochen­en­de und 80 Heft­sei­ten lang, und es hat mir sehr gut getan, sehr.

Auch des­we­gen: An einem Abend, also jetzt gera­de vor genau einer Woche, ver­sam­mel­ten sich von den hun­dert­fünf­zig Teil­neh­mern zwan­zig in unse­rer Biblio­thek und hör­ten einem Spre­cher zu, wie er eine Stun­de lang aus­wen­dig rus­si­sche Lyrik rezi­tier­te, über­setzt natür­lich. Alex­an­der Pusch­kin, Michail Ler­mon­tow, Iwan Tur­gen­jew, Alex­an­der Block, Niko­laj Gumil­jow und Anna Ach­ma­towa – ich sag­te zu Leh­nert, als wir danach wie­der nach vorn in den Gast­hof pil­ger­ten, daß allei­ne so etwas die Arbeit von zwan­zig Jah­ren loh­ne und daß so etwas die lin­ken Pen­ner, die mor­gen demons­trie­ren wür­den, sicher­lich nicht für mög­lich hiel­ten und ganz sicher noch nie erlebt hätten.

Eine Woche ist es erst her, und heu­te kam Post von einem, der auf ukrai­ni­scher Sei­te an der Front steht. Ich kann ihn ganz ver­ste­hen, auch, wie sehr der Loya­li­täts­raum auf die Kame­rad­schaft zusam­men­schnurrt – eine Erfah­rung, die unse­re jun­gen Män­ner alle­samt nicht mehr machen kön­nen, die ihnen vor­ent­hal­ten wird, denn erfahr­bar ist sie schon, wo man mal zwei Wochen am Stück in einem naß­kal­ten Wald­stück liegt und das übt, was nun an der schreck­li­chen Ost­front wie­der gekonnt wer­den muß.

Und wir haben in unse­ren You­tube-Kanal den andert­halb Jah­re alten Vor­trag von Pro­fes­sor Neu­hoff (AfD NRW, Euro­pa­lis­ten­platz weit vorn) wie­der ein­ge­stellt – er han­delt vom Kon­flikt und vom Krieg in der Ukrai­ne, paßt also zum heu­ti­gen Datum. Neu­hoffs Vor­trag erscheint erneut und just dann, wenn er sich heu­te und mor­gen inmit­ten der nord­rhein-west­fä­li­sche AfD über der Fra­ge, ob man sich von der JA distan­zie­ren sol­le, zu posi­tio­nie­ren hat. Man benimmt sich dort, als hät­te man nichts gelernt und nichts kapiert.

Das sind jetzt Fet­zen, Stück­chen, dar­aus kann die Poli­tik kaum etwas ablei­ten, und vehe­ment rede­te ich, wie auf jeder Aka­de­mie, gegen zuviel Theo­rie und vor allem gegen Jar­gon und geschlos­se­ne Gebäu­de an. Wir sto­chern uns vor­an, ste­cken erkun­de­te Stü­cke ab, das ist viel. Der Stand­punkt ist dabei immer Deutsch­land, wen wundert’s.

(Das Ruß­land-Heft der Sezes­si­on gibt’s hier und Neu­hoffs Vor­trag da.)

Don­ners­tag, 15. Februar

Vor Jah­ren war ich mit der Fami­lie am Mon­te Cas­si­no, süd­lich von Rom. Wir waren dort nicht der wie­der­auf­ge­bau­ten Grün­dungs­ab­tei des Bene­dik­ti­ner­or­dens wegen, son­dern um den deut­schen Sol­da­ten­fried­hof zu besu­chen, auf dem rund 20 000 Gefal­le­ne beer­digt sind. Die­ser Fried­hof ist einer der schöns­ten und wür­digs­ten, die ich kenne.

Die Deut­schen ver­tei­dig­ten 1944 die soge­nann­te Gus­tav-Linie vier Mona­te lang gegen die Viel­völ­ker-Armee, die unter US-ame­ri­ka­ni­scher Füh­rung von Süd­ita­li­en her anrann­te: Neu­see­län­der, Eng­län­der, Inder, Exil­po­len, sogar Bra­si­lia­ner. Die Mon­te-Cas­si­no-Schlacht gilt als eine der längs­ten und für bei­de Sei­ten ver­lust­reichs­ten Schlach­ten des II. Welt­kriegs. Sie wird von der Mili­tär­ge­schichts­schrei­bung in vier Abschnit­te aufgeteilt.

Mich inter­es­siert heu­te, daß die Deut­schen auf Befehl des Ober­be­fehls­ha­bers Feld­mar­schall Albert Kes­sel­ring das Klos­ter auf dem Mon­te Cas­si­no nicht zur Fes­tung aus­bau­ten: Zu wert­voll sei die­ses Kul­tur­gut. Der Abt des Klos­ters bestä­tig­te nach dem Krieg, daß sich die deut­schen Stel­lun­gen gemäß Befehl 300 Meter vom Klos­ter ent­fernt befan­den – und daß kein deut­scher Sol­dat die­sen Befehl unterlief.

Kes­sel­ring hat­te den Alli­ier­ten die­se Maß­nah­me zur Kennt­nis gebracht, und die Geg­ner fan­den im Ver­lauf der ers­ten Schlacht um die Gus­tav-Linie kei­nen Beleg dafür, daß die Deut­schen nur eine Kriegs­list ange­wen­det hätten.

Die zwei­te Schlacht sah einen alli­ier­ten Angriff auf die Cas­si­no-Stel­lun­gen der deut­schen Fall­schirm­jä­ger vor. Sie begann am 15. Febru­ar 1944, also vor 80 Jah­ren, mit erheb­li­chen Ver­lus­ten für die Angrei­fer. Dar­auf­hin bat der neu­see­län­di­sche Gene­ral Frey­berg um Luft­un­ter­stüt­zung und um die Bom­bar­die­rung des gesam­ten Berges.

225 Bom­ber luden rund 500 Ton­nen Spreng- und Brand­bom­ben auf das Klos­ter ab. Es wur­de voll­stän­dig zer­stört, etwa 400 Mön­che und Zivi­lis­ten kamen um, aber kein ein­zi­ger deut­scher Sol­dat. Denn erst nach der Zer­stö­rung rich­te­ten sich die Deut­schen in den Trüm­mern ein und bau­ten die Rui­nen zu einer prak­tisch unein­nehm­ba­ren Fes­tung aus.

Kunst­schät­ze, die unfaß­bar wert­vol­le Biblio­thek und die Gebei­ne des Ordens­grün­ders, Bene­dikt von Nur­sia, waren zuvor unter Mit­hil­fe von Trup­pen der Fall­schirm-Pan­zer-Divi­si­on Her­mann Göring in die Engels­burg in Rom aus­ge­la­gert worden.

Da unse­re Fami­lie eine beson­de­re Bezie­hung zum Orden der Bene­dik­ti­ner pflegt, ist der 15. Febru­ar nicht nur der letz­ten Angriffs­wel­le auf Dres­den wegen ein schwar­zer Tag.

– – – – –

Mitt­woch, 7. Februar

Sechs Tage lang war Mar­tin Sell­ners noch nicht erschie­ne­nes Buch Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag beim Inter­net-Rie­sen Ama­zon auf Platz 1 der best­ver­kauf­ten Bücher.

Tele­fo­na­te erge­ben ein Volu­men von bis­her rund 7000 vor­be­stell­ten Exem­pla­ren allein über die­sen einen Anbie­ter. Jedoch will Ama­zon den Inhalt des Buchs zunächst prü­fen. Nun dis­ku­tie­ren wir mit Sell­ner und erfah­re­nen Buch­händ­lern dar­über, wie wir damit umge­hen sollten.

– –

Die Lage der natio­na­len Oppo­si­ti­on in Deutsch­land, der wir ange­hö­ren, hat sich wei­ter ver­schärft: Die Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on der AfD, die Jun­ge Alter­na­ti­ve (JA), hat ein Eil­ver­fah­ren gegen ihre Ein­stu­fung als “gesi­chert rechts­extre­mis­tisch” ver­lo­ren. Ein Ver­wal­tungs­ge­richt in Köln hält die­se Ein­stu­fung durch das Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz für recht­mä­ßig: Die JA ver­tre­te einen an der Abstam­mung aus­ge­rich­te­ten, also eth­ni­schen Volks­be­griff und ver­sto­ße damit gegen das Prin­zip der Men­schen­wür­de, weil sie Abstam­mungs­deut­sche von Paß­deut­schen unter­schei­de und Wert dar­auf lege, daß ers­te­re in der deut­li­chen Mehr­heit blieben.

Die JA ver­tritt also einen Volks­be­griff, wie er von der über­wäl­ti­gen­den Mehr­heit aller Natio­nen und Völ­ker welt­weit als Selbst­ver­ständ­lich­keit ange­se­hen wird und wie ihn auch Deutsch­land etwa im Rah­men der Defi­ni­ti­on und der pri­vi­le­gier­ten Behand­lung deutsch­stäm­mi­ger Rück­sied­ler aus ehe­ma­li­gen Aus­wan­de­rer­grup­pen zugrundelegt.

Aber es ist wie längst schon: Die Ver­tei­di­gung der Nor­ma­li­tät wird kri­mi­na­li­siert von Leu­ten, die im Sin­ne macht­ha­ben­der Alt­par­tei­en agie­ren und Begrif­fe ver­bie­gen, weil sie von eben die­sen Alt­par­tei­en zum Schutz des Alt­par­tei­en­staa­tes ein­ge­setzt wor­den sind.

Gefähr­lich ist die­ses Affen­thea­ter für die JA, weil sie als Ver­ein orga­ni­siert ist – wie übri­gens jede Par­tei­ju­gend. Ver­ei­ne kann das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um mit einem Feder­strich ver­bie­ten, sofern das, was der Ver­ein tut, gegen die ver­fas­sungs­mä­ßi­ge Ord­nung ver­stößt und/oder sich gegen den Gedan­ken der Völ­ker­ver­stän­di­gung richtet.

(Auch hier wie­der das Wort “Völ­ker”: Wel­che wie ver­faß­ten sind gemeint? Die­je­ni­gen, die eth­no­kul­tu­rell als unter­schie­den von ande­ren wahr­nehm­bar sind, soll es ja gar nicht mehr geben.)

– –

Wir alle rech­ne­ten für das so wich­ti­ge Wahl­jahr 2024 (Euro­pa­par­la­ment und drei Land­ta­ge im Osten) mit mas­si­ven Stö­run­gen und Ver­zer­run­gen des in geord­ne­ten Bah­nen vor­ge­se­he­nen Wett­be­werbs um Stim­men­an­tei­le. Die ver­gan­ge­nen Wochen und jetzt die mas­siv auf­kei­men­den Ver­bots­dis­kus­sio­nen, die auf den Par­tei-Rück­raum, auf die Ver­eins­struk­tu­ren des Vor­felds zie­len, haben gezeigt: Unse­re Ver­mu­tung war und ist begründet.

Nicht, daß nicht zuvor schon unlau­ter agiert wor­den wäre von Sei­ten derer, die an der Macht sind: Aber die Unver­fro­ren­heit, mit der ein „Geheim­tref­fen in Pots­dam“ nicht nur erfun­den, son­dern mit toxi­schem Inhalt auf­ge­la­den und begriff­lich in die Nähe natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Eli­mi­nie­rungs­be­schlüs­se gerückt wur­de, hat selbst uns überrascht.

Scho­ckie­ren­der noch als die Erfin­dung und Plat­zie­rung die­ser Kam­pa­gne an sich ist der Umstand, daß ihre Absicht medi­al nicht hin­ter­fragt, son­dern unter­stützt wur­de und daß die­se Unter­stüt­zung sich auf wie­der­um stark staat­lich geför­der­te Mas­sen­de­mons­tra­tio­nen gegen die AfD aus­dehn­te, obwohl das Demons­tra­ti­ons­recht nicht dafür gedacht ist, daß Regie­rungs­par­tei­en, also Macht­ha­ber, es für sich in Anspruch neh­men, um damit gegen die Oppo­si­ti­on zu agitieren.

Wie stets weiß nie­mand von uns, ob wir uns durch unse­ren Wider­stand und die erneu­te Straf­fung der Oppo­si­ti­ons­ar­beit genau dort­hin bege­ben, wo uns der Geg­ner haben möchte.

Jeden­falls hat die ver­lo­ge­ne Kam­pa­gne für Tage und Wochen fast alle Auf­merk­sam­keit auf sich gezo­gen. Sie hat sie dadurch von ande­ren Ereig­nis­sen und The­men abge­lenkt. Ganz sicher waren und sind die­se ande­ren The­men wich­ti­ger als die Tat­sa­che, daß sich ein paar Leu­te in Pots­dam tra­fen, um über ein The­ma zu spre­chen, das zum Kern jeder natio­na­len Oppo­si­ti­on gehört: über die not­wen­di­ge Schub­um­kehr von Migra­ti­ons­strö­men. Es soll­te sich also loh­nen, zusam­men­zu­stel­len, was unter den Tisch fiel. (Natür­lich die Bau­ern- und Hand­wer­ker­pro­tes­te, aber auch sie sind eher ein Kräu­seln an der Oberfläche.)

Und noch dies: Es hat sich in den ver­gan­ge­nen Wochen – wie stets in kri­ti­schen Pha­sen – her­aus­ge­schält, wer sich nicht nur an die poli­ti­sche Front wäh­len ließ, son­dern front­taug­lich ist und sei­nen Sold zurecht ein­streicht. Der Weg zur Gestal­tungs­macht und zu Deu­tungs­an­tei­len im vor­po­li­ti­schen Raum ist kein Pony­rei­ten, und viel­leicht ist das, was seit Mit­te Janu­ar auf­ge­führt wird, nur eine Fingerübung.

Mag sein, daß dies nicht jedem klar war, der sich expo­nier­te. Aber jetzt muß es jedem klar sein, und jeder soll­te begrif­fen haben, daß auch in die­sem Staat (oder gera­de in die­sem) kei­ner von denen, die seit Jahr­zehn­ten die Macht haben, bereit ist, Macht kampf­los abzu­ge­ben und daß die­se Geg­ner den Kampf dre­ckig füh­ren wer­den. Ein siche­res Indiz dafür ist stets die Behaup­tung, man habe die Demo­kra­tie zu ver­tei­di­gen gegen die Fein­de der Demokratie.

– – – – –

Frei­tag, 2. Februar

Mal ein wenig Werk­statt­be­richt: Seit drei Tagen wird Mar­tin Sell­ners Buch Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag im deut­schen Buch­sor­ti­ment des Online-Rie­sen ama­zon auf Platz 1 geführt. Wir hiel­ten die­se Pla­zie­rung schon ein­mal, im Som­mer und Herbst 2017, als das Kapla­ken-Bänd­chen Finis Ger­ma­nia von Rolf Peter Sie­fer­le zum Skan­dal­buch der Buch­mes­se in Frank­furt wurde.

Das Feuil­le­ton hat­te damals scho­ckiert reagiert und Sie­fer­les Nacht­ge­dan­ken von der Spie­gel-Best­sel­ler­lis­te ent­fernt – ein bis dato ein­ma­li­ger Vor­gang in der BRD. (Die Bes­ten­lis­te, die der NDR und die Süd­deut­sche Zei­tung gemein­sam erstellt hat­ten, wur­de gleich ganz auf­ge­ge­ben. Sie exis­tiert heu­te in geän­der­ter Form wieder.)

Aber zurück zu Sell­ners Remi­gra­ti­on (das Buch kann hier vor­be­stellt wer­den): Platz 1 bei ama­zon bedeu­tet 250 bis 1000 ver­kauf­te Exem­pla­re pro Tag. Man kann das nicht so genau sagen, denn es kommt auf den Druck an, den die Pla­zie­rung von hin­ten erfährt. Fin­den sich dort – im Janu­ar wahr­schein­li­cher als im Weih­nachts­ge­schäft – eher ruhi­ge Titel ein, kann man ganz vorn lan­den, ohne har­te Kon­kur­renz abhän­gen zu müssen.

Auch das im letz­ten Som­mer erschie­ne­ne Buch von Sell­ner, Regime Chan­ge von rechts, wird her­vor­ra­gend ange­nom­men und rei­tet auf einer zwei­ten Wel­le: Wir lie­fern seit ges­tern die 4. Auf­la­ge aus und haben gleich­zei­tig die 5. in Druck gege­ben. Poli­tik von rechts von Maxi­mi­li­an Krah wird mit­ge­zo­gen: Es lief in den Mona­ten davor etwas stär­ker als Sell­ners Regime Chan­ge, ist nun aber ein­ge­holt wor­den. Die 5. Auf­la­ge wird eben­falls gera­de gedruckt.

In der Zeit ist aus der Feder von Mari­am Lau übri­gens eine gan­ze Sei­te über die Theo­rie-Pro­duk­ti­on unse­res Ver­lags erschie­nen. Sie hat sich neben Sell­ners und Krahs Büchern auch die vor gut sechs Jah­ren erschie­ne­nen Bän­de Das ande­re Deutsch­land (von Erik Leh­nert und Wig­go Mann) und das legen­dä­re Mit Lin­ken leben (lei­der ver­grif­fen) von Mar­tin Licht­mesz und Caro­li­ne Som­mer­feld vor­ge­nom­men und einen Punkt getrof­fen: Damals übten wir uns noch in “brei­te Brust”, heu­te haben wir sie.

Noch im Wind­schat­ten segelt ein ande­rer Coup. Rober­to Van­n­ac­ci, Gene­ral der ita­lie­ni­schen Spe­zi­al­streit­kräf­te, hat im ver­gan­ge­nen Som­mer ein Bre­vier des gesun­den Men­schen­ver­stands vor­ge­legt. Das Buch wur­de im rechts­kon­ser­va­ti­ven, also nor­ma­len Ita­li­en zum Buch des Jah­res, Van­n­ac­ci zunächst beur­laubt. Im Dezem­ber aber wur­de er zum Chef des Gene­ral­stabs der ita­lie­ni­schen Land­streit­kräf­te ernannt – ein Skan­dal für deut­sche Zivil­ge­hir­ne, die davon aus­ge­hen, daß Gesin­nung Kön­nen ersetze.

Jeden­falls: Gene­ral Van­n­ac­cis Buch wird unter dem Titel Ver­dreh­te Welt. Eine Bestands­auf­nah­me zusam­men mit Sell­ners Remi­gra­ti­ons­vor­schlag bei Antai­os erschei­nen. Natür­lich wer­den wir Van­n­ac­ci zu unse­rem Som­mer­fest ein­la­den. Es könn­te dann etwas luf­ti­ger im Vor­trags­saal zuge­hen, denn viel­leicht wer­den wir zu die­ser Lesung nur Gedien­te zulas­sen (und sol­che, die ger­ne gedient hätten) …

Wer­den sehen, wie Lage und Stim­mung sich bis dahin entwickeln.

– – – – –

Mon­tag, 29. Januar

Gemein­sam mit Maxi­mi­li­an Krah war ich zu Vor­trä­gen und Gesprä­chen in Wien und in Buda­pest. Rei­se und Pro­gramm hat­ten wir bereits im Dezem­ber fest­ge­legt. Aber ihre Auf­la­dung erhiel­ten die Besu­che erst in den ver­gan­ge­nen vier­zehn Tagen.

Denn in Öster­reich und in Ungarn, vor allem dort, inter­es­siert man sich nun dafür, wie es mög­lich sei, aus einer pri­va­ten Gesprächs­run­de von CDU- und AfD-Leu­ten ein “Geheim­tref­fen” zu kon­stru­ie­ren und es seman­tisch und emo­tio­nal mit der Wann­see­kon­fe­renz von 1942 zu verknüpfen.

In Wien waren Krah und ich zu Gast in den Räu­men der Öster­rei­chi­schen Lands­mann­schaft, ÖLM. Auf­ga­be die­ses 1880 gegrün­de­ten Ver­eins ist die Betreu­ung und Unter­stüt­zung deutsch­spra­chi­ger Min­der­hei­ten im Aus­land in allen Belan­gen. Ich hat­te im Saal der ÖLM schon im ver­gan­ge­nen Novem­ber vor­ge­tra­gen, damals (es kommt einem vor wie “damals”!) zu Ray Brad­bu­rys Roman Fah­ren­heit 451.

Das For­mat war dies­mal ein ande­res, wir tru­gen nicht ein­fach vor, son­dern ant­wor­te­ten stets bei­de auf Fra­gen zur Lage und zu den Hin­ter­grün­den der Kam­pa­gne. Das war leben­dig, man ergänz­te sich und kam in Fahrt, vor allem, weil man ein­an­der nicht aus­ste­chen woll­te, son­dern gemein­sam an der Lage­fest­stel­lung arbeitete.

In Buda­pest war es anders. Wir waren zu Gast im Insti­tut Imre Ker­té­sz, einer auf­wen­dig reno­vier­ten und her­vor­ra­gend aus­ge­stat­te­ten Jugend­stil­vil­la. Ich trug dort zehn The­sen zur “Lage der natio­na­len Oppo­si­ti­on in Deutsch­land” vor, Krah sprach über das Euro­pa­kon­zept der AfD und gab danach fünf oder sechs Inter­views, wobei neben regie­rungs­nä­he­ren auch oppo­si­tio­nel­le Medi­en­ver­tre­ter zum Zuge kamen (etwa hier).

Ich war im Apar­te­ment “Arthur Koest­ler” unter­ge­bracht, und das Gespräch mit dem Lei­ter des Insti­tuts dreh­te sich gleich um die “Tetra­lo­gie der Schick­sal­lo­sig­keit” von Ker­té­sz (von der ich nur den Band Roman eines Schick­sal­lo­sen gele­sen habe) und über Koest­lers Son­nen­fins­ter­nis. Die Dis­kus­si­on ent­wi­ckel­te sich in Rich­tung ver­schie­de­ner Libe­ra­lis­mus­be­grif­fe und Demo­kra­tie­theo­rien, und ich frag­te mich, als ich in der frei­en Stun­de eini­ges notier­te, wel­cher ande­re AfD-Poli­ti­ker in der Lage gewe­sen wäre, auf Deutsch und Eng­lisch über sol­che The­men so zu spre­chen, daß es sich ins Bild vom Men­schen ausweitete.

Mit Gast­ge­be­rin Mária Schmidt spra­chen wir in klei­nen Run­den über ande­re Din­ge. Erfreu­lich ist jedes Mal wie­der die Offen­heit und Direkt­heit der Leu­te: Dort regiert man längst, dort setzt man um, alles klug und auf Jah­re hin­aus ent­wor­fen. Ich habe wie­der viel gelernt und konn­te unge­schützt nach­fra­gen und nach­boh­ren. (Wäh­rend­des­sen löf­fel­te ich das Mark aus auf­ge­schnit­te­nen Kno­chen und streu­te Meer­ret­tich­kä­se dar­über – auch das mag ich so sehr an die­sen Län­dern, ost­wärts: das Ausgebreitete.)

Das alles vor den Vor­trä­gen. Wir hiel­ten sie nach den Hin­ter­grund­ge­sprä­chen am spä­ten Nach­mit­tag. Ich wer­de die­ser Tage mei­ne The­sen zusam­men­fas­sen und auf Punk­te kon­zen­trie­ren, die mei­ner Mei­nung nach über den Tag hin­aus­wei­sen und wie­der­um Tei­le des­sen beinhal­ten, was am Vor­tag in Wien, in der Woche zuvor in Dort­mund und im Cas­tell Auro­ra in Steyr­egg bei Linz schon zur Spra­che gekom­men war.

Und ich wer­de die­se The­sen an wei­te­ren Orten vor­tra­gen, vor allem im Westen.

Die Lage ist sur­re­al. Der Kan­di­dat der AfD für das Land­rats­amt im Saa­le-Orla-Kreis holt auf dem Höhe­punkt der Anti-AfD-Kam­pa­gne und unter dem Dau­er­feu­er eines ent­hemm­ten poli­ti­schen Geg­ners 48 Pro­zent der Stim­men – gegen alle ande­ren zusam­men; die AfD selbst ver­zeich­net seit zwei Wochen eine Ein­tritts­wel­le; wir selbst sam­meln am lau­fen­den Band Neu­abon­nen­ten und Erst­le­ser ein und arbei­ten im absur­den Tru­bel wie mit Scheu­klap­pen an den Satz­fah­nen der neu­en Bücher von Mar­tin Sell­ner (Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag) und Rober­to Van­ac­ci (Ver­dreh­te Welt. Eine Bestands­auf­nah­me).

Der­weil ver­tieft der Kom­plex aus Staat, Par­tei­en, Zivil­ge­sell­schaft und Kir­chen den Riß bis zur Unüber­brück­bar­keit. Denn das ist das Ziel der lau­fen­den Kam­pa­gne: die Leu­te auf­ein­an­der­zu­het­zen und dadurch Herr­schafts­si­che­rung zu betrei­ben. Daß dies mit­tels einer Ver­leum­dung geschieht, die vom genann­ten Kom­plex durch­ge­tra­gen wird, ohne nen­nens­wer­ten Wider­spruch, ist ein Offen­ba­rungs­eid. Und es ist das, was mich am meis­ten erschreckt.

– – – – –

Mon­tag, 22. Januar

Das schrieb ich mal, ist viel­leicht drei­ein­halb Jah­re her. Leser haben es aus­ge­gra­ben und mir zuge­schickt. Man muß also ab und an an sich selbst erin­nert wer­den. Und “aus­gra­ben” stimmt schon: Es ist in die­sen drei­ein­halb Jah­ren soviel an Sub­stanz und Dreck drü­ber­ge­häuft wor­den, daß man wirk­lich schach­ten muß. Also:

Jeder weiß doch, daß gera­de eine Demo­kra­tie wie die unse­re zwar stän­dig behaup­tet, nichts und nie­man­den zu unter­drü­cken, aber trotz­dem nur den­je­ni­gen Abweich­ler akzep­tiert, der sich sei­nen Platz macht­voll nahm oder mit einer ihm zuge­wie­se­nen Rol­le zufrie­den ist. Die AfD ist mitt­ler­wei­le eine star­ke Par­tei, ihr Sie­ges­zug wirk­lich ein Tri­umph. Aber sie scheint immer dann an sich selbst irre zu wer­den, wenn es nach dem Tri­umph­zug, nach den scho­ckie­ren­den Sie­gen um den Auf­bau belast­ba­rer Struk­tu­ren geht – um Dis­zi­plin und Kärr­ner­ar­beit, nicht mehr um den Rausch der gro­ßen Pro­test­wel­len und den Zau­ber des Anfangs. Die AfD – die geschnit­te­ne Par­tei, die von den “demo­kra­ti­schen Par­tei­en” zum unde­mo­kra­ti­schen Irr­läu­fer gebrand­mark­te Par­tei, die ein­zi­ge Oppo­si­ti­ons­par­tei, der ein­zi­ge Pol­ler, an dem unser Land auf par­la­men­ta­ri­schem Weg Hal­te­taue gegen sei­nen Unter­gang fest­le­gen kann; die AfD – zugleich Trä­ger und Pro­fi­teur einer unge­heu­ren Hoff­nung, gera­de für den flei­ßi­gen, nicht glo­bal agie­ren­den, nicht ort­lo­sen, son­dern ver­ant­wor­tungs­be­wuß­ten und dadurch per se sozi­al ein­ge­stell­ten Teil unse­res Volkes; die AfD – eine Alter­na­ti­ve für Deutsch­land, nicht eine für zu kurz gekom­me­ne Über­läu­fer aus den Alt­par­tei­en oder für Leu­te, die im Par­la­ment oder in Abge­ord­ne­ten­bü­ros nach einer Alter­na­ti­ve zu ihrem bis­he­ri­gen Berufs­le­ben suchen …; die AfD – der erträg­li­che Abweich­ler, der ange­kom­me­ne Gesprächs­part­ner, der oppo­si­tio­nel­le Teil des Spek­ta­kels: was für eine Horrorvorstellung; die AfD – als ech­te Oppo­si­ti­on, als tat­säch­lich alter­na­ti­ver Macht­fak­tor, als Gegen­ent­wurf zur Alt­par­tei­en­ver­krus­tung: Dafür lohnt es sich, immer wieder. Es muß in die­sem Gegen­ent­wurf vor allem dar­um gehen, Wider­standstu­gen­den vor­zu­stel­len und auszubilden: 1. Durch­hal­te­ver­mö­gen: Deutsch­land braucht eine poli­ti­sche Alter­na­ti­ve, das ist heu­te so rich­tig wie bei Grün­dung der AfD. Die­se Alter­na­ti­ve ist etwas fun­da­men­tal ande­res als eine Ergän­zung des Alt­par­tei­en­sys­tems. Dar­auf, daß die AfD als Alter­na­ti­ve gebraucht wird, muß sie vertrauen. 2. Unbe­ding­ter Zusam­men­halt: Die Geg­ner (Par­tei­en, Zivil­ge­sell­schaft, Medi­en, Staat) wer­den immer etwas Skan­da­lö­ses fin­den, um die AfD zu dis­kre­di­tie­ren – wenn beim einen nicht, dann beim nächsten. 3. Nach­ah­mungs­ver­bot: die Din­ge anders ange­hen als die ande­ren Par­tei­en, ande­re Voka­beln ver­wen­den, den Kor­rum­pie­rungs­kräf­ten von Par­la­ment und Lob­by­is­mus aus­wei­chen, die eige­ne Daseins­be­rech­ti­gung dar­aus ablei­ten, daß man nicht dazugehört. 4. Bera­tungs­re­sis­tenz: Staat­li­chen Insti­tu­tio­nen wie dem Ver­fas­sungs­schutz, aber auch ver­meint­li­chen Abwä­gungs­in­stan­zen kei­ner­lei Recht ein­räu­men, die AfD nach kom­pa­ti­bel und inkom­pa­ti­bel aus­ein­an­der­zu­sor­tie­ren. Sich vom Geg­ner nicht erklä­ren las­sen, wie man für ihn akzep­ta­bel wäre. 5. Ein­deu­tig­keit: Wenn die AfD sich zer­fa­sert, strei­tet sie. Wie­so öffent­li­cher Rich­tungs­streit? Es hört doch sowie­so kei­ner zu, es pflich­tet doch den bes­ten Vor­schlä­gen kei­ner bei. Theo­rie­ar­beit, Maß­nah­men­ka­ta­lo­ge: ja, für die Schub­la­de, für spä­ter. Für jetzt nur ein Man­tra: Wir leis­ten Wider­stand gegen die ver­meint­li­che Zwangs­läu­fig­keit “alter­na­tiv­lo­ser” Poli­tik. Wir sind ein­deu­tig anders als die andern. Bereits die­ser Ruf reicht für Mil­lio­nen Wähler. Und zuletzt: Roger Köp­pel, Welt­wo­che, hat in einer Ana­ly­se zur Lage der AfD ein­mal das Bild ver­wen­det von Pech und Schwe­fel, das auf die­je­ni­gen aus­ge­gos­sen wer­de, die als Ers­te die Lei­ter hin­auf­klet­ter­ten, um die Burg zu erobern. Es ist schä­big von denen, die hin­ter­her­klet­tern, die­ser ers­ten Rei­he die ver­kleb­ten Haa­re und die besu­del­te Wes­te vor­zu­wer­fen. Bloß: Den Anstand, das nicht zu tun, haben vie­le der Nach­züg­ler nicht. Wer bringt ihn ihnen bei? Und wo ist die brei­te Brust, die sich vor die­je­ni­gen stellt, die gekämpft haben und die zurecht und mit sehr gute Argu­men­ten ver­lan­gen kön­nen, daß die Alter­na­ti­ve ihren Weg als Alter­na­ti­ve weitergeht?

– – – – –

Mitt­woch, 3. Januar

Heu­te nur ein kur­zer Hin­weis: Ich warb zwi­schen den Jah­ren um Abon­ne­ments der Sezes­si­on und ver­wies auf Exem­pla­re der Dezem­ber-Aus­ga­be, die wir zusätz­lich zur Buch-Prä­mie bei­le­gen würden.

Dem Auf­ruf, die wich­tigs­te rech­te Zeit­schrift deut­scher Zun­ge zu abon­nie­ren, folg­ten über 90 neue Leser – genau gesagt: 93 seit dem 28. Dezem­ber. Das ist sehr erfreu­lich und ganz rich­tig so. Bloß bringt es uns in fol­gen­de Ver­le­gen­heit: 50 Exem­pla­re der 117. Sezes­si­on sind bei­sei­te­ge­legt, die ers­ten 50 Neu-Abon­nen­ten krie­gen sie, aber 43 wei­te­re wer­den leer ausgehen.

Also: nicht ganz leer. Wir legen älte­re Hef­te bei, aber eben nicht die 117 – älte­re Hef­te und viel­leicht noch eine Zusatz­über­ra­schung. Ich weiß, ich weiß, eigent­lich wäre das nicht nötig, jedoch ist’s ein Ereig­nis: Denn der Schwa­be gibt gern, aber sel­ten. Und jetzt ist gera­de einer die­ser Momente.

Ernst­haft: Dank allen, die nun gezeich­net haben. Wir arbei­ten bereits an der 118. Sezes­si­on, The­ma Ruß­land, das wird ein fei­nes Heft.

Und wäh­rend ich’s schrei­be, fällt mir ein: Die Win­ter­aka­de­mie, The­ma Ruß­land, ist voll, ist über­bucht. 200 Anmel­dun­gen auf 130 Plät­ze – Gott bewah­re, daß nun ein Neu­abon­nent das Heft 117 nicht kriegt UND kei­nen Platz auf der Aka­de­mie. Nicht, daß eine hoff­nungs­vol­le rechts­in­tel­lek­tu­el­le Kar­rie­re mit zwei Dämp­fern beginnt …

Ich wun­de­re mich übri­gens nicht, nicht die Boh­ne. Wäre ich jung, wäre ich Abon­nent und Aka­de­mie-Teil­neh­mer. Ich habe das neu­lich im Halb­schlaf ernst­haft geprüft: Es wäre so.

Wir haben ja damals Monat für Monat auf die JoteF gewar­tet wie auf eine Befehls­aus­ga­be und saßen auf Bur­schen­häu­sern zwi­schen Besof­fe­nen, um dem Pro­se­mi­nars­ge­stam­mel eines armen Füchs­leins bei­zu­woh­nen oder einem von Hegel ein­kas­sier­ten Rene­ga­ten dabei zuzu­schau­en, wie er die Welt­for­mel auf­lös­te – ohne Rest.

Wie schreibt (oder schrieb) man auf Twit­ter? “Dan­ke für 4000 Fol­lower! (Herz­chen, beten­de Hän­de, Herz­chen)”. Also: Dan­ke für 4000 Abos, und bit­te machen Sie sich klar: 4000 Abon­nen­ten für eine anspruchs­vol­le Zeit­schrift – das ist eine ande­re Ansa­ge als 4000 “Freun­de”, die sich durch Pro­fi­le scrollen.

Wer dazu­sto­ßen möch­te: hier abon­nie­ren, ABER ohne Aus­sicht auf Heft 117! Wer lie­ber Ein­zel­hef­te abgreift, von Mal zu Mal, dem sei die fro­he Bot­schaft zuge­ru­fen: Wir dru­cken ab der 118 ein biß­chen mehr, damit die Bestän­de län­ger als einen Monat reichen.

Diens­tag, 2. Januar

Das neue Jahr ist abge­na­belt und schon den zwei­ten Tag alt, aber so recht eigent­lich steht die Zeit noch still, gera­de noch so. Natür­lich wer­den wir an den Durch­brü­chen betei­ligt sein in die­sem Jahr – die Marsch­rou­te ist klar, die Arbeit war­tet und die Zuver­sicht ist ein hel­ler Ton.

Aber jetzt soll’s noch nicht los­ge­hen. Jetzt muß noch ein wenig Ruhe sein. Zunächst will ich näm­lich allen Lesern und Freun­den, Gäs­ten und Autoren ein taten­fro­hes und gedan­ken­schwe­res Jahr 2024 wün­schen – eines, das uns vor­sto­ßen und tie­fer­boh­ren sieht, aber nie abhe­ben und spinnen.

(Es sei denn, dies wäre unse­re Rol­le: der Scha­ber­nack, das Spek­ta­kel, die ver­rück­te Stun­de, wenn alle bier­ernst mei­nen, daß jedes Pro­zent Ret­tung bedeu­te; wenn also jemand kom­men muß und sagen: recht so, und wich­tig und fein ist das alles. Aber denkt mal scharf und kraß und hem­mungs­los nach, denn wir haben es mit einer Zer­stö­rung zu tun, für die man sich zwei Gene­ra­tio­nen lang Zeit ließ, um sie gründ­lich zu erledigen.)

Ich habe die tie­fen, dunk­len Tage und Näch­te genutzt, um zu lesen und zu hören. Übers Lesen schrieb ich oft, übers Hören sel­ten. Ich spie­le die Gei­ge und kann als bün­disch Gepräg­ter zwei­hun­dert Lie­der klamp­fen, aber trotz­dem kann ich vom Hören nur schrei­ben wie der Ein­äu­gi­ge vom Raumgefühl.

Ich habe vor Mona­ten einen Kanal ent­deckt, den, das ist mei­ne Ver­mu­tung, jemand füllt, den ich ein­mal kann­te, bloß schrift­lich, aber eben doch. Die­se Bekannt­schaft, ein deut­lich jün­ge­rer Mann, war begeis­ternd, weil er, Exper­te, etwas ein­trug, das ich nicht selbst hät­te zusam­men­stel­len kön­nen. Er hat­te Zugän­ge zu Archiven.

Das alles ist völ­lig unpo­li­tisch, es ist kul­tu­rel­ler und künst­le­ri­scher Boden, und wenn man sich was drauf ein­bil­det, Bruck­ner durch­ge­hört zu haben, so, daß man ihn an ein paar Tak­ten erken­nen mag, Wag­ner und Richard Strauß, Schost­a­ko­vitsch und Schu­mann, und vom Oze­an Bach schip­pernd ein paar Küs­ten­strei­fen kennt – dann fin­det man plötz­lich den abge­le­ge­nen Strand, das Neben­tal und die klei­ne Hüt­te und fragt sich, war­um davon nicht Tag für Tag etwas auf­ge­führt wird, so phan­tas­tisch ist das.

Ich tei­le nun aus die­sem Kanal drei Stück. Es ist ein Zufall, daß die­se Wer­ke alle 1934 urauf­ge­führt wur­den. Sie sind alle glei­cher­ma­ßen klas­sisch und modern, und vor allem sind sie so ein­präg­sam, daß man, wenn man ein Ohr für der­lei hat, nach dem zwei­ten Hören denkt, man kenn­te sie schon lan­ge. Also:

vom Slo­we­nen Blaz Arnic (1901–1970) das sym­pho­ni­sche Gedicht “Memen­to Mori”,

vom Japa­ner Koi­chi Kishi (1909–1937) die Sym­pho­nie “Bud­dah” (die Ent­de­ckung der ver­gan­ge­nen Tage)

und vom Deut­schen Hein­rich Kamin­ski (1886–1946) das Orches­ter­werk “Dori­sche Musik”;

Man fin­det von die­sen Wer­ken aus leicht zu den Kanä­len, die der Musik-Grä­ber aus Archi­ven geschürft haben muß. Ich den­ke, daß Leh­nert und ich mit unse­ren Lite­ra­tur­ge­sprä­chen über fast ver­ges­se­ne Schrift­stel­ler auf lite­ra­ri­schem Fel­de ähn­lich arbei­ten. Kul­tu­rel­les Gedächt­nis, Saat­gut­re­ga­le, Gen-Bank. Wir müssen’s auf­be­wah­ren. Alles.

Don­ners­tag, 14. Dezember

In einer Mischung aus Erstau­nen und Gereizt­heit schrieb mir ein Leser auf mein abend­li­ches Sin­nie­ren über die Schlacht­fel­der des Donbas:

In Ihrem Tage­buch­ein­trag vom 9. Dezem­ber wei­sen Sie jun­ge Män­ner an, ihr Müt­chen zu küh­len mit­tels Video­schau. Anlass und Angel­punkt des Ein­trags scheint Ihre jüngs­te Video­er­fah­rung zu sein. Zur Erin­ne­rung: Der Video­raum ist der Erfah­rungs­raum jun­ger Män­ner die hier­zu­lan­de auf­wach­sen, mit­ein­be­grif­fen das Video­spiel. Ange­nom­men Sie wür­den in die­ser Gene­ra­ti­on eine Umfra­ge nach schöns­ten Kind­heits­er­in­ne­run­gen machen: Man wür­de Sie mit Com­pu­ter­spiel­an­ek­do­ten überhäufen. Die­ser Erfah­rungs­raum hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren erwei­tert um ein Gen­re, das einen mas­si­ven Zuwachs erfährt: War­porn. Nein, kein Recht­schreib­feh­ler. Man redet so, da man irgend­wo weiß, womit man es zu tun hat. Instink­tiv und ohne Ihre theo­re­ti­sche Vor­bil­dung wird die Nen­nung als Beschwö­rung ange­se­hen. Eine Beschwö­rung von sol­chem, über das man nicht verfügt. Jene jun­gen Män­ner ins­be­son­de­re, die sich in Ihre Tagun­gen und Ver­an­stal­tun­gen ver­lau­fen, sind Söh­ne der Por­no­gra­phie, vom Son­der­schü­ler zum Best­ab­itu­ri­en­ten, vom Wort­füh­rer zum Ord­ner. Was das heißt, wis­sen sie zumeist nicht. Schlim­mer noch, daß auch Sie sich dar­über nicht im Kla­ren zu sein scheinen. Das Leben die­ser Jun­gen ist geprägt von offe­nen Wun­den. Und nein, damit ist nicht das Spek­ta­kel des Octa­gons gemeint, das sich in den letz­ten zehn Jah­ren fest eta­bliert hat und dem das Kriegs­spek­ta­kel nun den Rang abzu­lau­fen beginnt. Bei­des sind Fuß­no­ten zu jenem Wund­ge­schäft, das Ihre Zög­lin­ge zu einer Aus­nah­me­erschei­nung macht. Denn es gab sel­ten ein­zel­ne, und nie zuvor eine Gene­ra­ti­on, die, durch das, was ihnen von früh an zu Gesicht kam, so schwer ver­wun­det wurde. Sie ken­nen Ihr Publi­kum kaum. Wis­sen nicht, was mitt­ler­wei­le unterhält.

Als ich Ellen Kositza beim Abend­brot die­se Zei­len refe­rier­te und mit einem Abschnitt aus Slo­ter­di­jks Regeln für den Men­schen­park ver­knüpf­te, sag­te sie spon­tan, daß der Mann Recht habe: Ich hät­te wohl tat­säch­lich kei­ne Vor­stel­lung davon, wie sehr sich die Seh­ge­wohn­hei­ten und der Abstump­fungs­le­vel jun­ger Leu­te von dem unter­schei­de, was ich so für gang und gäbe hielte.

(Mich ärger­te das, man will ja nicht der alt­ba­cke­ne Dachs sein, und wie stets in solch argu­men­ta­tiv aus­sichts­lo­sen Lagen brach­te mich das Geräusch des Brot­kau­ens der bei­den jun­gen Damen auf, die ihre Bei­ne noch unter mei­nen Tisch stel­len. Ich ver­bot augen­blick­lich den Han­dy-Kon­sum für den wei­te­ren Abend und sam­mel­te die Gerä­te ab.)

Aber natür­lich war mir spä­ter, als ich nur noch mich selbst Wein schlu­cken hör­te, klar, daß Kositza recht hat­te und daß es Zeit wer­den könn­te, ein jun­ges, abge­stumpf­tes, War­porn-ange­füll­tes Köpf­chen an der Pla­nung von Aka­de­mien und Hef­ten zu betei­li­gen – irgend­ei­nen depres­si­ven Hedo­nis­ten oder Incel­ler, der auf Leveln kämpf­te, von deren Exis­tenz ich nicht die lei­ses­te Ahnung habe.

Aber es ist ja für zyni­sches Gescher­ze viel zu ernst, das alles.

Daher nun Slo­ter­di­jks Sät­ze zu Bes­tia­li­sie­rung, 1999 geschrie­ben, und sein Essay wird – wie ich im Edi­to­ri­al der just ver­sand­ten Sezes­si­on 117 notier­te – im kom­men­den Jahr ein the­ma­ti­scher Schwer­punkt nicht nur des Som­mer­fests, son­dern auch der August-Aus­ga­be sein. Aus Regeln für den Men­schen­park, edi­ti­on suhr­kamp, S. 17ff:

Zum Cre­do des Huma­nis­mus gehört die Über­zeu­gung, daß Men­schen “Tie­re unter Ein­fluß” sind und daß es des­we­gen uner­läß­lich sei, ihnen die rich­ti­ge Art von Beein­flus­sung zukom­men zu las­sen. Das Eti­kett Huma­nis­mus erin­nert – in fal­scher Harm­lo­sig­keit – an die fort­wäh­ren­de Schlacht um den Men­schen, die sich als Rin­gen zwi­schen bes­tia­li­sie­ren­den und zäh­men­den Ten­den­zen vollzieht. (…) Was die bes­tia­li­sie­ren­den Ein­flüs­se angeht, so hat­ten die Römer mit ihren Amphi­thea­tern, ihren Tier­het­zen, ihren Kampf­spie­len bis zum Tode und ihren Hin­rich­tungs­spek­ta­keln das erfolg­reichs­te mas­sen­me­dia­le Netz der alten Welt instal­liert. In den toben­den Sta­di­en rund ums Mit­tel­meer kam der ent­hemm­te homo inhu­ma­nus wie kaum je zuvor und sel­ten danach auf sei­ne Kos­ten. Erst mit dem Gen­re der Chain Saw Mas­sacre Movies ist der Anschluß der moder­nen Mas­sen­kul­tur an das Niveau des anti­ken Bes­tia­li­tä­ten­kon­sums vollzogen. (…)

Danach folgt eine Absa­ge an das Kon­zept der Abhär­tung durch Aus­set­zung, und Slo­ter­di­jk schlußfolgert,

daß Mensch­lich­keit dar­in besteht, zur Ent­wick­lung der eige­nen Natur die zäh­men­den Medi­en zu wäh­len und auf die ent­hem­men­den zu ver­zich­ten. Der Sinn die­ser Medi­en­wahl liegt dar­in, sich der eige­nen mög­li­chen Bes­tia­li­tät zu ent­wöh­nen und Abstand zu legen zwi­schen sich und die ent­menschen­de Eska­la­ti­on der thea­tra­li­schen Brüllmeute.

(Merkt noch jemand, wie die hilf­lo­se Kul­tur­kri­tik sich in Scha­le wirft – ein Vor­gang, den schon Geh­len müde belächelte?)

– –

Ergän­zung nach Mit­tag. Gera­de schrieb ein Leser noch dies:

Kürz­lich mach­te ich wie­der ein­mal den Feh­ler, in das 4chan-Forum poli­ti­cal­ly incor­rect rein­zu­schau­en. Dort hat­te ein User das von Ihnen the­ma­ti­sier­te Video mit dem ster­ben­den rus­si­schen Sol­da­ten rein­ge­stellt mit dem Kom­men­tar, “Why is it so satis­fy­ing wat­ching zig­gers suf­fe­ring?”, also “War­um ist es so befrie­di­gend, dabei zuzu­se­hen, wie Zig­ger leiden?” “Zig­ger” ist die abwer­ten­de Bezeich­nung für Rus­sen. Das “Z” bezieht sich auf das tak­ti­sche Zei­chen, das die rus­si­schen Mili­tär­fahr­zeu­ge in der Ukrai­ne tra­gen, und “igger” bezieht sich auf “Nig­ger”. Ande­re User mach­ten sich eben­falls über die Todes­qua­len des Sol­da­ten lus­tig. Einer mach­te den Vor­schlag, das Video jede Nacht in das Schlaf­zim­mer der Mut­ter des Sol­da­ten zu projezieren. Auf 4chan wer­den stän­dig sol­che Bil­der und Vide­os ver­öf­fent­licht, und zwar von bei­den Sei­ten, also auch von Usern, die mit der rus­si­schen Sei­te sym­pa­thi­sie­ren. Von denen wer­den dann eben ent­spre­chend Vide­os und Bil­der von ver­letz­ten oder getö­te­ten ukrai­ni­schen Sol­da­ten gepostet.

Das bei Ernst Jün­ger so bedroh­lich wie magi­sche Spre­chen von “Räu­men” und “Zonen” (man den­ke nur an “Köp­pels­bleek” aus den Mar­mor­klip­pen) ist ins vom Gamer-Ses­sel aus Begeh­ba­re ausgeweitet.

– – – – –

Sams­tag, 9. Dezember

Seit die kal­ten Novem­ber­re­gen ein­ge­setzt und die Frost­näch­te Ein­zug gehal­ten haben, den­ke ich viel an die Sol­da­ten in einem Krieg, der hin­ter dem Nah­ost-Kon­flikt zu einem zweit­ran­gi­gen Schau­platz gewor­den ist, aber mit grau­sa­mer Här­te geführt wird. Im Ukrai­ne-Krieg sind nun Käl­te und Näs­se ent­setz­li­che Gegner.

Wer als Sol­dat auch nur ein paar Wochen bei wid­ri­gem Wet­ter und eisi­ger Tem­pe­ra­tur im Frei­en ver­brin­gen muß­te, weiß, wovon ich spreche.

Wir alle waren nie im Krieg. Aber in mei­nem Fall waren die­se Wochen in der Win­ter­kampf­schu­le in Bal­der­schwang zu absol­vie­ren, und die Näch­te, die um kurz nach fünf began­nen, waren so eisig, daß wir in Bewe­gung blie­ben, um nicht zu erstar­ren. (Im Ohr Fet­zen des Skrew­dri­ver-Lieds “The Snow fell”). Ski mit Steig­fel­len, Win­ter­tarn, wil­len­lo­se Stun­den, und das alles war nur Übung. Kein Tod, kei­ne Todes­angst, abseh­ba­res Ende, zwei Wochen eben.

Ent­lang der Front im Don­bas lie­gen sich die Sol­da­ten im zwei­ten Kriegs­win­ter gegen­über, und wer die Bil­der von den Unter­stän­den sieht, in denen die Sol­da­ten kau­ern, muß mit­be­den­ken, daß es nicht um Arbeits­ta­ge mit abend­li­chem Sau­na­gang geht, wie auf den Win­ter­bau­stel­len im Frei­en. Es geht um Tage, Wochen und Mona­te ohne Ende.

Aber zu die­sem Leid, zu die­sen Sze­na­ri­en, die an die Stel­lungs­schil­de­run­gen Ernst Jün­gers aus dem I. Welt­krieg erin­nern und an die Kriegs­brie­fe aus Sta­lin­grad, gesellt sich ein Grau­en, das vor über hun­dert und vor acht­zig Jah­ren noch nicht über den Schlacht­fel­dern kreiste.

In einem Vor­trag über Ray Brad­bu­rys Roman Fah­ren­heit 451, den ich vor Wochen in Wien hielt, hat­te ich es ange­deu­tet: das Grau­en, das einen packt, wenn der Mensch von der Maschi­ne ver­folgt und zur Stre­cke gebracht wird. Ich bezog mich auf den “mecha­ni­schen Hund” im Roman, des­sen Injek­ti­ons­na­del den Staats­feind zur Stre­cke bringt, nach­dem die unfehl­ba­re Nase ihn auf­ge­spürt hat.

Als Bei­spiel unse­rer Zeit führ­te ich die Jagd an, die im Ukrai­ne-Krieg mit bewaff­ne­ten Droh­nen auf Boden­trup­pen gemacht wird. Im Netz gibt es hun­der­te Vide­os, die ahnungs­lo­se oder ver­zwei­felt davon­krie­chen­de Sol­da­ten zei­gen, deren Bewe­gun­gen aus der Luft gefilmt und deren Leben mit einer wie in einem Com­pu­ter­spiel abge­wor­fe­nen Gra­na­te been­det wird.

Ich stieß heu­te, als ich den Front­ver­lauf ein­mal wie­der nach­voll­zie­hen woll­te, auf einen Tele­gram­ka­nal, der sol­che ent­setz­li­chen Vide­os prä­sen­tiert. Ich kann mich nur an weni­ge Wahr­neh­mungs­mo­men­te in mei­nem Leben erin­nern, in denen ich inner­lich vor Ent­set­zen so erstarr­te wie heu­te Abend.

Das eine Mal liegt über vier­zig Jah­re zurück – als mir ein Anti­kriegs­buch aus dem Bestand mei­nes Groß­va­ters in die Hän­de fiel. In die­sem Buch waren Gesich­ter Kriegs­ver­sehr­ter aus dem I. Welt­krieg abge­bil­det, durch die Geschos­se gefah­ren waren und die aus gro­ßen Augen ohne Nase und Kie­fer und aus Mün­dern ohne Stirn, aber mit gräß­li­chen Zäh­nen bestan­den. Die Erschüt­te­rung wirk­te über Tage.

Das zwei­te Mal ergriff mich die­se Erstar­rung, als ich begann, in der Doku­men­ta­ti­on zu lesen, die das deut­sche Bun­des­ar­chiv mit Augen­zeu­gen­be­rich­ten über die Ver­trei­bung der Deut­schen aus den Ost­ge­bie­ten gefüllt hat­te. Ich schaff­te den Band über Böh­men zur Hälf­te, die ande­ren Tei­le ste­hen unan­ge­tas­tet im Bücher­schrank. Aus­weg­lo­sig­keit und Leid sind so ent­setz­lich, daß jede wei­te­re Lek­tü­re zumin­dest mein Gemüt auf lebens­ver­än­dern­de Wei­se berüh­ren würde.

Viel­leicht ein Drit­tes: die Hebung eines Mas­sen­grabs in Bos­ni­en, der ich als jun­ger Offi­zier bei­wohn­te; und ein Vier­tes: der von einem Mob tot­ge­prü­gel­te Mann in einer Klein­stadt im Süden Kame­runs, dem man Hexe­rei nach­ge­sagt hat­te. Als ich dem Geschrei nach­ging, anlang­te und ihn als den Anlaß der Zusam­men­rot­tung zwi­schen den Gaf­fern erspäh­te, tas­te­ten er noch mit einem ver­renk­ten Fin­ger nach etwas im nas­sen Lehm, bevor ihm ein gro­ber Beton­klotz auf den Kopf gerollt wurde.

Und heu­te: Das Film­chen einer ukrai­ni­schen Droh­nen­ein­heit, das mit einer rühr­se­li­gen rus­si­schen Melo­die anhebt und dann in einen Gitar­ren-Trash umkippt, wäh­rend man von oben ein­zel­ne rus­si­sche Sol­da­ten her­an­zoomt, die bereits ver­wun­det und hilf­los in einem zer­split­ter­ten Wald­stück lie­gen, unter Ästen, mit offe­nen Brü­chen, in sich gekrümmt, embryo­nal, bedürf­tig, schutzlos.

Wäh­rend die Droh­ne zoomt, fal­len Gra­na­ten gezielt auf und dicht neben die­se Män­ner. Die Gen­fer Kon­ven­ti­on ist einen Dreck wert, und wenn im Staats­funk von Lie­fer­schwie­rig­kei­ten für Droh­nen­bau­tei­le an der pol­nisch-ukrai­ni­schen Gren­ze die Rede ist, dann spre­chen wir über Ersatz­tei­le für Kampf­mit­tel, aus denen sol­che Fil­me entstehen.

Der letz­te rus­si­sche Sol­dat, der erle­digt wird, liegt ver­wun­det unter Geäst. Die Droh­ne läßt ihre Gra­na­te dicht vor sei­nen Rumpf fal­len. Dann zoomt die Kame­ra auf eine ent­setz­li­che Wun­de und auf einen stum­men Schrei und eine tas­ten­de Hand, die ver­sucht, das zer­fetz­te Auge, den abge­ris­se­nen Kie­fer und den Kno­chen­brei dort­hin zurück­zu­schie­ben, wo ein­mal ein Gesicht war, rund­lich, schon etwas älter.

Das hei­le Auge sucht den Him­mel ab, dann stirbt die­ser Mensch.

Ich möch­te, daß sich jeder mar­tia­lisch gestimm­te jun­ge Mann die­ses Video anschaut, jeder Kriegs­theo­re­ti­ker auch und natür­lich jede grü­ne Kriegs­trei­ber­see­le, die von einer von ihr so nicht vor­ge­se­he­nen Kriegs­mü­dig­keit der Deut­schen faselt und wei­te­re “Anstren­gun­gen” fordert.

(Man möch­te dort Zel­te errich­ten und mit gro­ßen wei­ßen Ban­nern und roten Kreu­zen in sol­che Wäl­der gehen, um jeden, der nicht mehr kann, ins War­me zu holen und ins Leben zu ret­ten. Ich bete nun den gro­ßen ortho­do­xen Abend­hym­nos für bei­de Sei­ten – wohl auch für mich, um die Erstar­rung zu lösen.)

– – – – –

Rand­no­tiz 1: Der schwu­le tür­kisch­stäm­mi­ge Exmos­lem Ali Utlu und die jesi­di­sche Gat­tin des AfD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­tin Sichert, Ronai Cha­ker, behaup­ten seit Tagen auf allen ihnen zur Ver­fü­gung ste­hen­den Kanä­len, daß wir “Schnell­ro­daer” nur hete­ro­se­xu­el­le, natio­na­lis­ti­sche Deut­sche ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund in der AfD sehen woll­ten und alle ande­ren Anwär­ter zu ver­hin­dern wüßten.

An die­ser Unter­stel­lung stimmt vor allem eines nicht: Kei­ner von uns ist Par­tei­mit­glied und dort in Lohn und Brot, wo es um die Auf­nah­me neu­er Mit­glie­der geht. Kei­ner von uns kann etwas “ver­hin­dern”.

Herr Utlu ver­öf­fent­lich­te zuletzt eine Kari­ka­tur, auf der ein ihn wür­gen­des Schnell­ro­da sei­nen Traum von der AfD-Mit­glied­schaft zer­plat­zen läßt. Er will nun eine eige­ne Inter­net-Sei­te grün­den, um auf ihr den angeb­li­chen Haß aus unse­rer Rich­tung gegen ihn zu dokumentieren.

Frau Cha­ker-Sichert wie­der­um schrieb ges­tern über einen unse­rer Autoren:

Licht­mesz ist für mich im übri­gen ein lupen­rei­ner Anti­se­mit, denn er hat sich in einer Dis­kus­si­on mit mir, vor Jah­ren schon hin­ter die Hamas gestellt und deren Vor­ge­hen befürwortet.

Ich riet Licht­mesz ab, juris­tisch vor­zu­ge­hen. Man bie­tet Büh­nen und ver­liert Zeit.

Aber über die­sen Haß hät­ten wir sehr gern ein sehr gründ­li­ches Gespräch mit sowohl Frau Cha­ker-Sichert als auch Herrn Utlu geführt, um zu ergrün­den, wie ernst es ihnen mit der deut­schen Sache sei und war­um sie davon aus­gin­gen, daß wir jeden, der es wirk­lich ernst mei­ne, auf sei­ne Her­kunft abklopf­ten und in sein Schlaf­zim­mer späh­ten, um dann den Dau­men zu sen­ken oder zu heben.

Ich habe Frau Cha­ker-Sichert vor eini­gen Wochen und Herrn Utlu vor fünf Tagen Gesprächs­an­fra­gen zukom­men las­sen und bei­den jeweils frei­ge­stellt, ob solch ein Gespräch öffent­lich oder im stil­len Käm­mer­lein geführt wer­den sol­le. Im Fal­le von Frau Cha­ker erfolg­te die Anfra­ge auch über ihren Gatten.

Wie stets ging es mir, uns dar­um, aus dem Schwarz-Weiß des Geze­ters die Abschat­tie­rung der poli­ti­schen Rea­li­tät abzu­lei­ten. Weder Herr Utlu noch Frau Cha­ker-Sichert haben geantwortet.

– –

Rand­no­tiz 2: Der Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lag hat heu­te die Fort­set­zung des skur­ri­len Pro­zes­ses um sei­nen Namen erlebt. Der Euro­pa Ver­lag klag­te vor einem Jahr, weil er Ver­wechs­lungs­ge­fahr und damit einen Vor­teil für die Jun­g­eu­ro­pä­er wähn­te, denen das hun­der­te, wenn nicht tau­sen­de Leser qua­si ins Fang­netz spü­len würde.

Schon in ers­ter Instanz ent­schie­den die Rich­ter, daß von einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr kei­ne Rede sein kön­ne. Die­se Ein­schät­zung wur­de heu­te bestä­tigt, die Urteils­ver­kün­dung ist am 15. Dezember.

Dem Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lag zu die­sem juris­ti­schen Erfolg zu gra­tu­lie­ren, wäre so, als klopf­te man jeman­dem auf die Schul­ter, der die Ziga­ret­te rich­tig her­um im Mund­win­kel hat … (Na klar, Jungs: Glückwunsch!)

Frei­tag, 24. November

Der unga­ri­sche Staats­prä­si­dent Vik­tor Orbán hat zum 90. Geburts­tag der Schwei­zer Welt­wo­che den Fest­vor­trag gehal­ten. Ich emp­feh­le ihn, denn Orbán spricht klar und schnör­kel­los und kommt von der Kri­tik an Euro­pa und am west­li­chen Modell her auf den poli­ti­schen Ansatz sei­nes eige­nen Lan­des zu sprechen.

Die Kern­aus­sa­gen der Bestands­auf­nah­me lau­ten: Euro­pa habe sei­ne stra­te­gi­sche Sou­ve­rä­ni­tät seit lan­gem ein­ge­büßt; in Brüs­sel wer­de kei­ne euro­päi­sche Poli­tik gemacht, son­dern die Herr­schaft der Büro­kra­ten über die Poli­tik vor­ge­führt; die hin­ter Demo­kra­tie­durch­set­zung und Staats­be­frei­ung ver­bor­ge­ne US-Außen­po­li­tik wer­de mitt­ler­wei­le welt­weit als das durch­schaut, was sie sei: knall­har­te Inter­es­sens­po­li­tik; Euro­pa und nament­lich Deutsch­land wer­de als Vasall eines Hege­mons auf Abstieg ver­ar­men, wenn es sich nicht befreie.

Gegen­maß­nah­men skiz­ziert Orbán als Kon­zept der Selbst­ret­tung der Nati­on. Das hal­te ich für ent­schei­dend: Orbán, der mit dem fei­nen Witz des geüb­ten Red­ners und an Gold­waa­gen gewöhn­ten Poli­ti­kers spricht, ist grund­ehr­lich, wenn er das Gewicht Ungarns als zu leicht dafür beschreibt, in Euro­pa aufzutrumpfen.

Es geht im zwei­ten Teil also aus­schließ­lich um den Ver­such Ungarns, mit dem, was auf­ge­bür­det wird, zurecht­zu­kom­men und die Fol­gen für Volk und Nati­on abzu­fe­dern. Orbán weiß um die Ver­füh­rungs­macht der auch in Ungarn omni­prä­sen­ten ame­ri­ka­ni­schen Kul­tur­ho­heit, um ihre Prä­ge­kraft in der All­tags­kul­tur, dem Frei­zeit­ver­hal­ten und für die “Nar­ra­ti­ven” gera­de jün­ge­rer Generationen.

Orbán stellt kurz das “Work-First-Modell” vor, das nach­weis­lich als unat­trak­tiv für Ein­wan­de­rer, also vor allem: für Asyl­be­wer­ber gilt. Staat­li­che Absi­che­rung gebe es nur für die­je­ni­gen, die arbei­te­ten. Er bezeich­net die­ses Modell sogar als “kalt” im Ver­gleich zu dem, was etwa Deutsch­land macht. Das ist es: auf die Robust­heit der eige­nen Leu­te bau­en, um die Beu­te­ma­cher von außen abzuwehren.

Außer­dem streicht Orbán die unga­ri­sche Fami­li­en­po­li­tik her­aus, von der er – wie­der­um sehr ehr­lich – sagt, daß sie noch kei­ne demo­gra­phi­sche Wen­de her­bei­ge­führt habe, aber immer­hin das für Fami­li­en attrak­tivs­te Modell Euro­pas sei, bereits Früch­te tra­ge und damit die Chan­ce für eine Sta­bi­li­sie­rung des Volks aus eige­ner Kraft biete.

Ich will das noch ein­mal beto­nen: Ana­ly­se auf euro­päi­scher, Maß­nah­men auf natio­na­ler Ebe­ne. Wer nach­le­sen möch­te, wie Ungarn die­ses poli­ti­sche Pro­jekt zivil­ge­sell­schaft­lich abzu­si­chern ver­sucht, kann zum Bänd­chen Natio­na­ler Block von Már­ton Békés grei­fen. Orb­ans Rede gibt es hier zu sehen.

–

Im Ver­lag ist das Weih­nachts­ge­schäft ange­lau­fen. (Wir berech­nen bis Ende des Jah­res 1.50 € für Sen­dun­gen im Inland und lie­fern ab 70 € por­to­frei.) Es ist Jahr für Jahr schön zu sehen, wie das Buch doch Teil der Geschenk­kul­tur bleibt, obwohl ihm vom mobi­len Geschnip­sel und Geglot­ze so sehr zuge­setzt wird.

Bei uns recht­zei­tig ein­ge­trof­fen sind Nach­dru­cke der Essay-Rei­he Kapla­ken. Ich lis­te die Nach­dru­cke mal auf, es sind Samm­ler­stü­cke dar­un­ter und län­ger ver­grif­fe­nes. 65 Bänd­chen sind ins­ge­samt lie­fer­bar, und es gibt immer wie­der Leser, die uns gera­de erst ent­deckt haben, sozu­sa­gen aus dem Main­stream her­über­stol­pernd, und die Gesamt­ab­nah­me zeich­nen. (Recht haben sie! Die Rei­he Kapla­ken ist doch so etwas wie das Kern­holz der Szene …).

Hier also das, was nun wie­der erhält­lich ist:

Bd 79 – Ste­fan Scheil: Der deut­sche Donner

Bd 67 – Armin Moh­ler: Der faschis­ti­sche Stil

Bd 70 – Sophie Lieb­nitz: Antiordnung

Bd 53 – Thor v. Wald­stein: Macht und Öffentlichkeit

Bd 47 – Mar­tin Sell­ner, Wal­ter Spatz: Gelas­sen in den Widerstand

Bd 41 – Jean Ras­pail: Der letz­te Franzose

Bd 29 – Hen­ry de Mon­t­her­lant: Nutz­lo­ses Dienen

Bd 15 – Karl­heinz Weiß­mann: Post-Demokratie

Hier sind alle 65 lie­fer­ba­ren Bänd­chen auf­ge­lis­tet - so vie­le waren es noch nie. Und: Ste­fan Scheils Vie­rer­pa­ket “II. Welt­krieg” ist auch wie­der voll­stän­dig lieferbar.

– – – – –

Sams­tag, 18. November

Also: Wie war das ges­tern vor und auf der Ram­pe (Trep­pe) der Uni­ver­si­tät Wien? Wir muß­ten uns prü­geln, dann gab’s die Kund­ge­bung und für den Abzug wur­de eigens für uns eine Stra­ßen­bahn requi­riert, eine “Bim”. Irgend­wie und immer wie­der irre, das Gan­ze. Dabei ging es doch bloß um ein Buch.

Die Ver­suchs­an­ord­nung habe ich vor zwei Wochen beschrie­ben: Der Ring Frei­heit­li­cher Stu­den­ten (RFS) hat­te zu einem öffent­li­chen Vor­trag in einen der Hör­sä­le der Uni­ver­si­tät ein­ge­la­den. Ich soll­te über den Roman Fah­ren­heit 451 von Ray Brad­bu­ry spre­chen. Das Recht zu sol­chen Ver­an­stal­tun­gen hat der RFS, aber es wur­de ihm ver­wehrt, und eine juris­ti­sche Durch­set­zung mißlang.

Die bis­her noch nicht öffent­lich agie­ren­de Grup­pe namens “Akti­on 451” mel­de­te dar­auf­hin eine Kund­ge­bung auf der Trep­pe zum Haupt­ein­gang der Uni­ver­si­tät an. Kositza und ich kamen mit ein paar Leu­ten kurz vor drei an – da war auf bei­den Sei­ten schon Anti­fa ver­sam­melt, und als sie uns sahen, begann’s zu sum­men wie in einem Wespennest.

Beim Über­que­ren der Stra­ße zur Trep­pe hin wur­den wir ange­grif­fen, sehr plötz­lich und mas­siv. Das letz­te Mal, daß mir so etwas pas­sier­te, ist fast zehn Jah­re her. Damals waren wir auf dem Weg zum Leip­zi­ger Able­ger von PEGIDA. Die Poli­zei hat­te den Opern­platz abge­rie­gelt und uns nur schma­le Durch­gän­ge ein­ge­räumt, die mit­ten durch Pulks ver­mumm­ter Anti­fa führ­ten. Man wur­de mit Schlä­gen ein­ge­deckt, wäh­rend man durchlief.

Ges­tern war es direk­ter, und gut ist es, mit den rich­ti­gen Jungs unter­wegs zu sein, wenn so etwas pas­siert. Die Poli­zei war völ­lig über­rascht, aber bis sie ein­griff, hat­ten wir uns schon Luft ver­schafft, nichts abge­kriegt, aber aus­ge­teilt. (Schön zu sehen, wie sich jun­ge Män­ner in Dresch­fle­gel ver­wan­deln, wenn es sein muß.)

Danach die Kund­ge­bung war gut orga­ni­siert, ich sag­te auch ein paar Wor­te, kaum zu Fah­ren­heit 451, mehr zu den Umstän­den. Ich ver­ste­he ja nicht, wie die Uni­ver­si­tät und die Lin­ke an sich immer wie­der so blöd sein kön­nen, den Wir­bel und die Auf­merk­sam­keit durch ihren Hygie­ne­fim­mel erst zu erzeugen.

Denn: Fahren­heit 451 ist kein rech­tes Buch. Es ist auch kein lin­kes Buch. Es ist kul­tur­kri­tisch, steht in der Tra­di­ti­on hilf­lo­ser Tech­nik- und Gesell­schafts­kri­tik und kann ver­ein­nahmt und als Chif­fre besetzt wer­den. Das haben wir zwei Jahr­zehn­te lang gemacht, aber erst seit ges­tern ist es ganz klar, daß die Zif­fer 451 und Feu­er­wehr­mann Mon­tag als Gestalt, als Typ, nun uns gehören.

Wäre ich im Besitz der Ver­an­stal­tungs­macht, hät­te ich mich zuge­las­sen und ein Podi­um gefor­dert, um mir die Deu­tungs­ho­heit über Fah­ren­heit 451 zu ent­rei­ßen. Aber der Schat­ten ist zu breit, die Lin­ke und die Mit­te kön­nen nicht mehr über ihn springen.

Den Vor­trag hielt ich dann spä­ter in den Räu­men der Öster­rei­chi­schen Lands­mann­schaft. Er ist auf­ge­zeich­net wor­den, wir ver­öf­fent­li­chen ihn bald. Das wird die­je­ni­gen nicht beein­dru­cken, denen egal ist, wor­über wir reden, Haupt­sa­che wir reden nicht. Aber es wird die Ver­ein­nah­mung ver­stär­ken und der Akti­on 451 ein wenig Theo­rie liefern.

Der Abzug von der Trep­pe und die Ver­le­gung zur Lands­mann­schaft war dann noch ein Spek­ta­kel. Die Poli­zei räum­te das aka­de­mi­sche Pro­le­ta­ri­at bei­sei­te, damit wir zur Stra­ßen­bahn kämen. Die wur­de extra auf­ge­hal­ten, und wäh­rend wir durch die Stadt zup­pel­ten, eskor­tier­te die Poli­zei im Lauf­schritt. Sur­re­al, so etwas, aber in der Situa­ti­on ganz logisch und plas­tisch und absurd. Aber auch: ein Erlebnis.

Diens­tag, 14. November

Heu­te kommt Band 5 der Antai­os-Roman­rei­he aus dem Druck. Er ist Abon­nen­ten der Gesamt­rei­he vor­be­hal­ten, das war von vorn­her­ein abge­macht, davon rücken wir nicht ab.

Die ers­ten vier Bän­de der Rei­he sind sehr gut auf­ge­nom­men wor­den, kaum kri­tisch, oft begeis­tert. Jeden­falls hat sich bestä­tigt, was schon frü­he­re bel­le­tris­ti­sche und exklu­si­ve Ver­lags­pro­jek­te ein­brach­ten (Rei­he Mäan­der!): Es schrei­ben ganz ande­re Leser ihre Ein­drü­cke und Fra­gen auf als die­je­ni­gen, die im Blog kom­men­tie­ren oder auf unser poli­ti­sches Pro­gramm reagie­ren. Es ist, als stie­ße man mit sol­chen Büchern auf einen Kern der Leser­schaft vor, der zu den Stil­len im Lan­de gehört (wie Jochen Klep­per das ein­mal ausdrückte).

Autor und Titel des fünf­ten Ban­des ver­ra­ten wir nicht. Das ist eine der sprich­wört­li­chen Kat­zen im Sack, bloß kann ich sagen, daß es bei uns kei­ne trief­na­si­gen und schiel­äu­gi­gen Tier­chen gibt. Es gehört schlicht zu den Ver­le­ger­freu­den, um das Ver­trau­en der Leser auf das Ver­le­ger­händ­chen zu wissen.

Die berüh­rends­ten Brie­fe erhielt ich zu Hase­manns Gefan­gen­schafts­ro­man Nas­ses Brot. Die Lek­tü­re ist zäh wie die end­los lang­sam ver­strei­chen­de Zeit in einem Vieh­wa­gon auf der Fahrt nach Osten, auf einer klir­rend kal­ten Bau­stel­le in der Step­pe und im Durch­gangs­la­ger auf dem Weg in die Hei­mat, auf dem noch an den letz­ten Sta­tio­nen ohne Begrün­dung Gefan­ge­ne aus dem Zug gefischt und zurück ins End­lo­se geschickt werden.

Leser schrie­ben von Tage­bü­chern ihrer Väter und Groß­vä­ter, schil­der­ten den Abbruch der Lek­tü­re und die Wie­der­auf­nah­me nach Tagen der inne­ren Kräf­ti­gung. Einer schrieb, ob es sein müs­se, sol­che Tore auf­zu­sto­ßen. Ich mei­ne: ja, und zwar dann, wenn jemand wie Hase­mann das Tor auf­stößt. Er schrieb ja nur drei Bücher, danach hat­te er etwas erle­digt. Leh­nert und ich wer­den über ihn eine Lite­ra­tur­sen­dung machen.

Wir haben von den Gesamt­ab­nah­men der Roman-Rei­he noch etwa 100 Pake­te zu ver­ge­ben. Im Weih­nachts­pro­spekt, der neben­an gera­de ver­sand­fer­tig gemacht wird, sind die­se Pake­te noch ein­mal und abschlie­ßend im Angebot.

Hier kann man eines davon bestellen.

Zwei­mal Björn Höcke, ein­mal er selbst, das ande­re Mal die­je­ni­gen über ihn, die ihn nicht ken­nen, aber so tun, als wüß­ten sie Bescheid.

Vor­ab aber Fol­gen­des: Ich gehö­re zu denen, die Höcke am bes­ten ken­nen. Wir haben über unser poli­ti­sches Den­ken, die Suche nach Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten und die Kri­tik an Hin­ter­zim­mer, Eska­pis­mus, poli­ti­scher Melan­cho­lie und sub­stanz­lo­ser Kar­rie­re­ab­sicht bereits gespro­chen und gestrit­ten, als wir alle noch in klei­nen Zir­keln unter der gro­ßen Blei­de­cke saßen und Deh­nungs­übun­gen machten.

Es war im Okto­ber 2013, als ich mit eini­gen mei­ner Kin­der an den Fuß des Han­steins fuhr, um am Auf­takt zur 100-Jahr-Fei­er des damals rich­tungs­wei­sen­den jugend- und reform­be­weg­ten Meiß­ner­tref­fens teil­zu­neh­men. Die Nacht ver­brach­te ich mit der Jüngs­ten, die mir beim Wan­dern noch auf den Schul­tern saß, bei Höcke in Bornhagen.

Als es im Hau­se ruhig war, setz­ten wir uns zum Bier zusam­men, um über die noch sehr jun­ge Par­tei und über Höckes Enga­ge­ment dar­in zu spre­chen, das ihn bereits an die Lan­des­spit­ze Thü­rin­gens gebracht hat­te. Er war vol­ler Opti­mis­mus und berich­te­te von Ver­samm­lun­gen, Zustrom und ers­ten Richtungsentscheidungen.

Ich war skep­tisch, fast spöt­tisch, denn unser bei­der Erfah­rung mit den vie­len Kleinst- und Split­ter­par­tei­en von rechts war ernüch­ternd. Wir hat­ten deren Geh­ver­su­che schrift­lich und in Gesprä­chen beschrie­ben und ana­ly­siert, uns aber nie betei­ligt. “Die Frei­heit” war zuletzt schon als jun­ges Pflänz­chen ver­dorrt, und wir streif­ten sie nur, weil die Emp­feh­lung ihrer Bun­des­spit­ze, der AfD bei­zu­tre­ten, ent­we­der kurz bevor­stand oder schon erfolgt war (ich weiß es nicht mehr).

Spät in der Nacht jeden­falls hat­te mich Höcke mit sei­ner Zuver­sicht doch unsi­cher gemacht. Im Unter­schied zu allen ande­ren Par­tei­grün­dun­gen war die AfD nicht von rechts, son­dern aus der ent­täusch­ten und alar­mier­ten Mit­te der CDU her­aus initi­iert wor­den. Nur ein ein­zi­ges Mal hat­te es etwas Der­ar­ti­ges bis­her gege­ben: Der Ham­bur­ger Rich­ter Ronald Schill war auf Anhieb mit einer eige­nen Lis­te in die Bür­ger­schaft ein­ge­zo­gen, weil auch er den Duft des­je­ni­gen ver­ström­te, des­sen poli­ti­sche Her­kunft kein abge­brann­ter Rand war.

Höcke been­de­te damals unser Gespräch mit den Wor­ten, daß wir mal sehen müß­ten, inwie­weit die Herr­schaf­ten aus der Mit­te für genu­in rech­te The­men offen wären. (Der Rest ist bekannt – samt Bernd Luckes poli­ti­schem Sal­to Mortale.)

Wenn ich dar­über nach­den­ke, wie sehr das libe­ral­kon­ser­va­ti­ve AfD-Lager uns und vor allem Höcke die Schuld zuschob, daß man die für ihren poli­ti­schen Mut bekann­te bür­ger­li­che Mit­te ver­lo­ren und eines der hoff­nungs­volls­ten Par­tei­pro­jek­te aller Zei­ten an den Rand des Abgrunds und dar­über hin­aus gescho­ben hätte!

Höcke gehör­te zu den­je­ni­gen, die sich unter dem Ein­druck die­ser Kri­tik aus den ver­meint­lich eige­nen Rei­hen nicht zu Lands­knechts­na­tu­ren wan­del­ten und sen­gend durch die Par­tei zogen. (Sol­che Kan­di­da­ten gab es.) Was sei­ne par­tei­in­ter­nen Geg­ner unter­schätz­ten und bis heu­te unter­schät­zen, ist die Macht der Begeg­nung und die Über­zeu­gungs­kraft der Persönlichkeit.

Ich habe Par­tei­ver­an­stal­tun­gen erlebt, die feil­schen­den Basa­ren gli­chen, bis zur Rück­sichts­lo­sig­keit laut und geschwät­zig, obwohl vorn einer am Pult stand und sprach – und die zu Räu­men wur­den, in denen man noch den Letz­ten zur Ruhe zisch­te, weil Höcke ans Mikro­fon trat.

Ich ken­ne etli­che Par­tei­leu­te, die, auf­ge­la­den nicht nur von der Lücken­pres­se, son­dern von den eige­nen Leu­ten, in Höcke den dump­fen, rück­sichts­lo­sen Sprü­che­klop­fer sahen – und im Gespräch ihr Feind­bild nicht fan­den, son­dern in einer Mischung aus Ver­wir­rung und Erleich­te­rung kein schlech­tes Wort mehr über die­sen Mann hören woll­ten, son­dern sei­nen Weg akzeptierten.

War­um notie­re ich das alles noch ein­mal, wo ich es schon hier und da beschrie­ben und in unge­zähl­ten Gesprä­chen inner­halb und außer­halb der AfD erzählt habe? Der Anlaß ist bald zwei Wochen alt. Ich hör­te beim Holz­schich­ten im Kon­tra­funk die Sonn­tags­run­de mit Burk­hard Mül­ler-Ulrich und sei­nen Gäs­ten, und es ging um Höcke.

Zu Gast war ers­tens Vera Lengs­feld. Sie lag mir schon vor sie­ben Jah­ren, als ich sie in Son­ders­hau­sen besuch­te, damit in den Ohren, daß in Thü­rin­gen eine fei­ne Regie­rung aus CDU und AfD sofort mög­lich sei, wenn Höcke zurück­trä­te und den Weg frei mach­te für einen Kon­ser­va­tiv­li­be­ra­len in der AfD. Aber schon damals begriff sie nicht, daß sich inmit­ten der Lawi­ne aus Kri­sen, Dys­funk­tio­na­li­tät, Über­frem­dung und Vasal­len­glück die fein­sin­ni­ge Unter­schei­dung zwi­schen der Volks­front von Judäa und der Judäi­schen Volks­front als irrele­vant erwei­sen müs­se, und zwar mit jedem Tag mehr. Sie begriffs wirk­lich nicht, das habe ich jetzt gehört, denn im Kon­tra­funk wie­der­hol­te sie ihren alten Ser­mon, obwohl die AfD auch rund um Son­ders­hau­sen bei über 30 Pro­zent steht.

Dann Ingo Lang­ner, fleisch­ge­wor­de­ne BRD, bis weit in die 2000er Jah­re mit­ten im Kul­tur­be­trieb (dafür muß man sich ja fast schon ver­ant­wor­ten, fin­de ich) und nun neu­er Chef­re­dak­teur bei CATO, dem Maga­zin fürs War­te­zim­mer. Er äußer­te sich am schä­bigs­ten über Höcke und gab dabei zu, die­sen Mann ers­tens gar nicht per­sön­lich zu ken­nen, zwei­tens des­sen Gesprächs­band Nie zwei­mal in den­sel­ben Fluß gar nicht gele­sen, son­dern drit­tens sein Wis­sen über Höcke einer Rezen­si­on die­ses Buches aus der Feder Die­ter Steins ent­nom­men zu haben. Das nen­ne ich Augenhöhe!

Peter J. Bren­ner zuletzt: Autor unter ande­rem bei Tumult, bekannt durch das Abfas­sen von Offe­nen Brie­fen an Redak­tio­nen, deren Weg er als Abon­nent oder Mit­glied nicht mehr tei­len woll­te, nament­lich FAZ (2020) und wbg (2019). Er sieht Höcke “die zwölf Jah­re” bewirt­schaf­ten, kanns aber nicht bele­gen, und in der Sonn­tags­run­de gab er sei­nem ungu­ten Gefühl dar­über Ausdruck.

Burk­hard Mül­ler-Ulrich war irgend­wie kon­ster­niert. Die­ses Gere­de vom Hören­sa­gen her und im Dia­lekt der Wer­te­Uni­on – das gefiel ihm nicht. Aber die­se Leu­te fin­den ja Gehör.

Jedoch: Ich will jetzt mal behaup­ten, daß die kaum wahr­nehm­ba­re Argu­men­ta­ti­ons­li­nie von den Drei­en kaum zu hal­ten sein wird. Es wird sogar ganz schön schwie­rig, wenn ich jetzt mal Höcke zitie­re, ohne ihn gefragt zu haben, ob ich das darf. Aber es paßt halt so gut, und er äußer­te es neu­lich, als wir end­lich wie­der ein­mal ein paar Stun­den wan­dern konn­ten. “Götz”, sag­te er, “das ist alles nicht schön, aber wir ken­nen das ja, oder? Und jeder will sein Süpp­chen kochen. Aber am Ende gehö­ren die eben doch alle zu uns. Und wir brau­chen jeden, wirk­lich jeden, so groß ist die Aufgabe.”

So ist es, und wer das begrif­fen hat, weiß, wie es klingt, wenn man Eng­stir­ni­gen und Korin­then­ka­ckern den Maß­stab erklärt: Unser Volk und unse­re Demo­kra­tie müs­sen geret­tet wer­den, und das ist kei­ne Butterfahrt.

Des­halb, und weil es wich­tig ist, zu sehen, wie einer ant­wor­tet, wenn er mal nach­den­ken darf, bevor er ant­wor­ten muß, emp­feh­le ich als zwei­tes das gro­ße Inter­view, das der sehr gut vor­be­rei­te­te Mar­tin Mül­ler-Mer­tens für Auf1 mit Höcke geführt hat. Hier ist es.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span></span>

–

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an

Mon­tag, 6. November

Der Druck­aus­ga­be der Sezes­si­on liegt in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den das Lite­ra­tur­heft Pho­no­phor bei. Es ent­hält Kurz­pro­sa aus der Leser­schaft. Wir rie­fen Anfang ver­gan­ge­nen Jah­res erst­mals zur Betei­li­gung auf. Idee und Name gehen auf eine Initia­ti­ve des Sezes­si­on-Autors Dirk Alt zurück: Der “Pho­no­phor” ist eine Art Smart­phone. Er taucht in Ernst Jün­gers Roman Eumes­wil bereits auf und wird indif­fe­rent als Sta­tus­sym­bol, ins­ge­samt aber als pro­ble­ma­tisch beschrieben.

Was mich freut, ist, daß unser Pho­no­phor, Aus­ga­be 4, nun an zwei unter­schied­li­chen Stel­len aus­führ­lich gewür­digt wor­den ist. Die Publi­zis­tin Bea­te Broß­mann hat für das Blog der Zeit­schrift Tumult rezen­siert, Phil­ip Stein und Vol­ker Zier­ke bespre­chen Aus­ga­be 4 im Jun­g­eu­ro­pa-Pod­cast.

Auch Ellen Kositza und ich haben den Pho­no­phor erwähnt, als wir die 116. Sezes­si­on in einem kur­zen Video vor­stell­ten. Dabei ist neben mei­ner Pro­jek­ten grund­sätz­lich ent­ge­gen­ge­brach­ten Skep­sis die Freu­de über die Kon­ti­nui­tät und Qua­li­tät die­ser Bei­la­ge zu kurz gekom­men. Leser frag­ten, ob ich den Pho­no­phor wie­der ein­stel­len wol­le. Aber nein, im Gegen­teil! Wie schon oft, sind wir auch auf die­sem Feld Pio­nie­re und machen, was fehlte.

Um ein wei­te­res Miß­ver­ständ­nis aus­zu­räu­men: Der 4. Pho­no­phor wird jeder 116. Sezes­si­on bei­gelegt, egal ob im Abon­ne­ment oder als Ein­zel­heft erwor­ben – jedoch nur, solan­ge der Vor­rat reicht. (Er ist auf 25 Hef­te geschrumpft.) Bestel­len kann man hier.

–

Der Ring Frei­heit­li­cher Stu­den­ten (RFS) aus Wien hat mich zu einem Vor­trag an die Uni­ver­si­tät ein­ge­la­den. Man hat das Recht auf öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen in Hör­sä­len, wenn man im Hoch­schul­par­la­ment ver­tre­ten ist, und die­ses Recht will der RFS am 17. Novem­ber wahr­neh­men. Zwar hat die Uni­ver­si­täts­lei­tung den Ver­trag für die­se Ver­an­stal­tung umge­hend gekün­digt, nach­dem bekannt wur­de, daß ich dort vor­tra­gen sol­le. Aber gegen die­se Kün­di­gung wird nun geklagt.

Ich wer­de am 17. auf jeden Fall pünkt­lich an der Uni­ver­si­tät sein und den ver­ein­bar­ten Vor­trag über das Buch Fah­ren­heit 451 von Ray Brad­bu­ry in der Tasche haben. Feu­er­wehr­mann Mon­tag ist eine unse­rer Iko­nen, denn er steht fast allein neben der beläm­mer­ten Mas­se und gegen ihre Domp­teu­re, die das Lesen ver­bo­ten und fast alle Bücher ver­brannt haben. Er steht aber nicht ganz allein, denn man erkennt ein­an­der am Hun­ger auf ande­re Kost als die, die durch die Git­ter­stä­be gereicht wird. Man tas­tet ein­an­der ab, man faßt Ver­trau­en, man sieht eine Lebenstür.

Unse­re Sze­ne hat für Dys­to­pien viel übrig, sie ist hell­hö­rig, hat das geschul­te Gehör derer, die auf­ge­wacht sind und die Schrit­te der Wär­ter stu­die­ren. Legen wir uns wie­der hin oder klop­fen wir die Wän­de ab? Lesen wir, daß es anders sein könn­te oder lie­fern wir die Bücher an die­je­ni­gen ab, die selbst die Erin­ne­rung an sie noch til­gen möch­ten? Begrei­fen wir unser Leben als gol­de­nen Käfig oder sehen wir die Stä­be nicht mehr?

Es gibt unter Umstän­den kein Recht auf den ande­ren Ton an der Uni­ver­si­tät, so naiv bin ich nicht. Aber es wird drin­gend Zeit für einen ande­ren Ton, und wir erhe­ben Anspruch dar­auf. Wenn es also die Mög­lich­keit gibt, sich Zutritt zu ver­schaf­fen und Platz zu neh­men, dann soll­ten wir sie ergreifen.

Wir ergrei­fen sie übri­gens als die­je­ni­gen, die davon berich­ten wol­len, wie schön und befrei­end es ist, sich geis­tig nichts von vorn­her­ein ver­bie­ten zu müs­sen. Ich bemit­lei­de die Ver­tre­ter der Can­cel cul­tu­re. Ich bemit­lei­de sie wirk­lich, denn sie haben sich selbst so vie­les ver­bo­ten, haben sich selbst mit Auf­pas­sern umstellt, sind ein­an­der zu Auf­pas­sern gewor­den, weil sie sich in einem Minen­feld wähnen.

Dabei sind sie bloß Mimo­sen und haben sich Hygie­ne­vor­schrif­ten unter­wor­fen, die das Leben und Lesen zu einer asep­ti­schen Sache machen.

Wir hin­ge­gen müs­sen nicht vor­ein­an­der recht­fer­ti­gen, mit wem wir spre­chen, was wir lesen, wem wir zuhö­ren und von wem wir ler­nen wol­len. Noch nie muß­te ich zu jeman­dem sagen, er sol­le ein Gespräch, das wir führ­ten, so behan­deln, als habe es nie stattgefunden.

Aber wie oft schon sag­ten mir die ver­ängs­tig­ten, ver­zwei­fel­ten, rat­lo­sen, zyni­schen, vor allem aber ver­meint­li­chen Geg­ner, mit denen ich mich traf, um Rede und Ant­wort zu ste­hen, daß das sozia­le Höl­len­tor geöff­net wür­de, käme ans Licht, mit wem sie sich gera­de austauschten.

Denen, die nun die Tür zum Hör­saal ver­na­geln wol­len, muß man die Angst neh­men. Leu­te: Es han­delt sich um einen Vor­trag. Es wird um einen der Klas­si­ker über die Selbst­er­mäch­ti­gung gehen, nach Büchern zu grei­fen, sie nicht zu ver­bren­nen, son­dern zu ret­ten und ihren Inhalt so zu ver­in­ner­li­chen, als sei man selbst die­ses Buch.

– – – – –

Diens­tag, 31. Oktober

Zum ers­ten Mal in mei­nem Leben auf einer Galopp-Renn­bahn: Halle/Saale, Volks­fest­stim­mung, Gulasch und Bier, sie­ben Ren­nen. Was fas­zi­nier­te, wie bei Jägern: die ganz eige­ne Spra­che, die in den Ankün­di­gun­gen und Sie­ger­inter­views eben nicht gepflegt, son­dern ein­fach ver­wen­det wurde.

Da gaben Pfer­de ihr Lebens­de­büt, als begän­ne das Leben erst, wenn man die Renn­bahn betritt. Von Aus­gleichs­ren­nen und Han­di­caps war die Rede, und bei­des hat mit Gewich­ten zu tun, die den Pfer­den ange­hängt wur­den, damit auch ande­re eine Chan­ce bekä­men. Ein Mann knurr­te was von Blen­dern, die sei­ne Drei­er­wet­te ver­saut hät­ten. Dabei hing der Gaul samt sei­nem Jockey mit den gestreif­ten Far­ben bloß im Lot und konn­te nicht vorbei.

Eini­ge Besu­cher mach­ten auf Stil, also Tweed und Karo und Frau­en mit Sonn­tags­rei­ter­mo­de plus hohen Stie­feln und Sekt­glas. An den Wett­kas­sen end­lo­se Schlan­gen, und ein paar Män­ner mit Feld­ste­cher und Notiz­blö­cken setz­ten nicht aus Jux. Ich sprach einen an, aber das Miß­trau­en war grob.

An den Bier­ti­schen und auf der Tri­bü­ne lausch­te ich den Gesprä­chen: nicht ein poli­ti­sches Wort. Aber ein paar Handschläge.

–

Gespräch mit einem Sicher­heits­exper­ten aus Öster­reich. Er war für die UN-Frie­dens­trup­pe auf den Golan­hö­hen an der syri­schen Gren­ze und hat den Abzug der öster­rei­chi­schen Ein­hei­ten von dort im Jahr 2013 mit­ge­macht. Er ist mit einer Israe­lin ver­hei­ra­tet, lebt in Wien und ist oft in Tel Aviv – Sicher­heits­be­ra­tung für Import und Export.

Wir tra­fen uns in Leip­zig. Sei­ne Ant­wort auf mei­ne Fra­ge, ob Isra­el über­rascht wor­den sei am 7. Okto­ber, ver­blüff­te mich in ihrer Direkt­heit. Er sag­te ers­tens, es sei völ­lig aus­ge­schlos­sen, daß Isra­el im Vor­feld kei­ne Kennt­nis von die­sem Angriff gehabt habe, also wirk­lich völ­lig aus­ge­schlos­sen. Man habe es aus ver­schie­de­nen Grün­den gesche­hen lassen.

Da sind innen­po­li­ti­sche Grün­de zum einen, also Ablen­kung von inner­is­rae­li­scher Span­nung, und zum ande­ren außen­po­li­ti­sche Grün­de, näm­lich die Legi­ti­ma­ti­on für einen mani­fes­ten Gegen­schlag, für den es wie­der ein­mal an der Zeit gewe­sen sei.

Jedoch, zwei­tens: Isra­el habe die eige­ne Grenz­si­che­rung über­schätzt und sei von der Wucht und der Bru­ta­li­tät der Angrei­fer am Boden über­rum­pelt wor­den. Man habe falsch kal­ku­liert, weil man nur weni­ge habe ein­wei­hen kön­nen, also im Grun­de kaum jeman­den von denen, die den ers­ten Wel­len­bre­cher zu bil­den gehabt hätten.

Die Lage sei, drit­tens, mili­tä­risch für Isra­el gut, aber psy­cho­lo­gisch schlecht. Mili­tä­risch: Er selbst ken­ne kei­ne Armee, die am For­ma­len weni­ger inter­es­siert und zugleich so kon­se­quent auf Effek­ti­vi­tät aus­ge­rich­tet sei. Ich ver­mu­te­te, daß dies der Zustand sei, wenn Waf­fe und Bereit­schaft nicht hin­ter Kaser­nen­mau­ern abge­trennt, son­dern lebens­ge­gen­wär­tig sei­en. Er bestä­tig­te und füg­te hin­zu, daß aus die­sem Grund die His­bol­lah nicht wirk­lich ein­grei­fe: Man wür­de nicht das weni­ge an guten Waf­fen und Leu­ten opfern, das bes­ser sei als die Hamas, aber immer noch um Wel­ten schlech­ter als Israel.

Pro­ble­ma­tisch sei der Häu­ser­kampf, das Auf­räu­men in den kilo­me­ter­lan­gen Kata­kom­ben unter dem Schutt, den die Luft­waf­fe pro­du­ziert habe. Eine alte Leh­re aus dem 1. Welt­krieg schon: daß die Stel­lung unter einem ein­mal in sich zusam­men­ge­bro­che­nen Haus siche­rer sei als alles ande­re. Sol­che Höh­len­sys­te­me aus­zu­räu­men, das bedeu­te: Einer ist vor­ne­weg, da gäbe es kei­ne Alter­na­ti­ve, und wenn der nicht mehr sei, dann eben der zwei­te, dann der drit­te. Selbst die wirk­lich guten Ein­hei­ten kämen dabei an ihre Belastungsgrenze.

Psy­cho­lo­gisch sei Isra­el trotz über­wäl­ti­gen­der Lob­by­ar­beit bereits im Hin­ter­tref­fen: Die Hamas spie­le das Spiel mit den Gei­seln sehr geschickt, und die mehr als abschät­zi­gen und rück­sichts­lo­sen Äuße­run­gen höchst­ran­gi­ger israe­li­scher Poli­ti­ker und Mili­tär­an­ge­hö­ri­ger sei­en ein media­les Desas­ter. Aber das sei nicht ein­zu­he­gen: Das sei ehr­lich so gemeint, for­mal schnodd­rig und im Front-Slang derer, die wis­sen, was sie kön­nen, wer der Feind ist und was die­ser Feind täte, wenn er nur könnte.

Aber vier­tens: 350 000 ein­ge­zo­ge­ne, von der Arbeit abge­zo­ge­ne Reser­vis­ten, zig­tau­send aus dem Land geflüch­te­te Arbeits­kräf­te, und eben kei­ne Lehm­hüt­ten plus drei Zie­gen, son­dern eine moder­ne Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft. Jeder Tag ist ein öko­no­mi­sches Desas­ter für Isra­el, jeder Ver­lust reißt eine gra­vie­ren­de Lücke, nicht nur menschlich.

Eine Lösung sei nicht in Sicht. Die Sand­uhr wer­de umge­dreht, wie in der Sau­na. Irgend­wann, viel­leicht in sie­ben, viel­leicht in zehn Jah­ren rie­se­le dann das letz­te Körn­chen, und dann kra­che es wie­der. Aber nun sei man ja erst ein­mal mittendrin.

Sol­che Gesprä­che – was sind sie? Bestä­ti­gun­gen des Geahn­ten, ergänz­te Aspek­te, Ein­übung in eine frem­de Men­ta­li­tät. Vor allem: Berich­te aus der Fer­ne, zu denen man sich nicht ver­hal­ten muß. Wie ich schon schrieb (und der Sicher­heits­be­ra­ter, der mei­nen Bei­trag gele­sen hat­te, bestä­tig­te die­se Sicht­wei­se fast schon emo­tio­nal): Isra­el braucht uns nicht.

– – – – –

Sams­tag , 29. Okto­ber 2023

1999 erreich­te der dama­li­ge Außen­mi­nis­ter Josch­ka Fischer auf dem Son­der­par­tei­tag der Grü­nen im Mai die Zustim­mung sei­ner Par­tei zum Angriff der Nato auf Ser­bi­en und zum Ein­marsch in den Koso­vo. Er argu­men­tier­te damals auf der meta­po­li­tisch jahr­zehn­te­lang vor­be­rei­te­ten Grund­la­ge, daß es nie wie­der zu Faschis­mus und zu Ausch­witz kom­men dürfe.

Meta­po­li­ti­sche Vor­be­rei­tung bedeu­te­te in die­sem Fall, daß die­se Begrif­fe los­ge­löst von ihrer his­to­ri­schen Ein­bet­tung in eine Epo­che zu Chif­fren gewor­den waren. Ihre Wir­kung beruh­te nicht auf Nach­voll­zieh­bar­keit eines statt­haf­ten Ver­gleichs, son­dern auf scho­ckie­ren­der Über­wäl­ti­gung und der Nicht­hin­ter­frag­bar­keit eines Glaubenssatzes.

Nur von der zivil­re­li­giö­sen Auf­la­dung sol­cher kol­lek­ti­ver deut­scher Schuld her ist zu erklä­ren, wie der dis­si­den­te Jour­na­list Juli­an Rei­chelt mit dem Ver­weis auf die Bom­bar­die­rung deut­scher Städ­te die Bom­bar­die­rung des Gaza-Strei­fens durch Isra­el recht­fer­tigt. Am 25. Okto­ber kom­men­tier­te Rei­chelt im Sen­der NIUS:

Bri­ten und Ame­ri­ka­ner hiel­ten es für gebo­ten und mora­lisch ver­tret­bar, den Wil­len der deut­schen Zivil­be­völ­ke­rung durch Flä­chen­bom­bar­de­ments von Städ­ten zu bre­chen. Sie nah­men den Tod hun­dert­tau­sen­der Zivi­lis­ten nicht nur in Kauf, sie ver­ur­sach­ten ihn ganz bewusst, weil sie der (rich­ti­gen) Über­zeu­gung waren, dass es ein befrei­tes und fried­li­ches Euro­pa nur geben kön­ne, wenn Deutsch­land in jeder Hin­sicht gebro­chen wäre.

Rei­chelt steht mit die­ser Argu­men­ta­ti­on nicht nur jen­seits roter Lini­en, die das Kriegs­völ­ker­recht mar­kiert (wobei gleich ange­merkt sei, daß sich der­je­ni­ge, der kann, was er will, um die­ses Recht noch nie groß scher­te); er über­nahm die­sen Offen­ba­rungs­eid vom ehe­ma­li­gen israe­li­schen Pre­mier­mi­nis­ter Naf­ta­li Ben­nett, der bereits am 13. Okto­ber die Fra­ge eines Jour­na­lis­ten nach zivi­len Opfern im Gaza-Strei­fen mit den Wor­ten zurückwies:

Fra­gen Sie mich ernst­haft wei­ter nach paläs­ti­nen­si­schen Zivi­lis­ten? Haben Sie nicht gese­hen, was los ist? Wir bekämp­fen Nazis.

Und wei­ter:

Als Groß­bri­tan­ni­en im Zwei­ten Welt­krieg die Nazis bekämpft hat, hat auch kei­ner gefragt, was in Dres­den los ist. Die Nazis haben Lon­don ange­grif­fen und ihr habt Dres­den ange­grif­fen. Des­halb: Schan­de über Sie, wenn Sie mit die­sem fal­schen Nar­ra­tiv weitermachen.

Ich bin mir nicht sicher, wie wir­kungs­voll die­se Absi­che­rungs­chif­fren heu­te noch sind und ob nicht “Dres­den” als Wort doch einen ande­ren Bei­klang hat als den, der Rei­chelt und Ben­nett im Ohr sit­zen mag. Flo­renz und Elbe und “Wie liegt die Stadt so wüst” klin­gen mit.

Alte Hebel, die so spie­lend ange­setzt wer­den konn­ten und funk­tio­nier­ten, sind jedoch lang­le­bi­ges Gerät. Und so hat ges­tern der israe­li­sche Außen­mi­nis­ter Eli Cohen die (wie­der­um nicht bin­den­de) Reso­lu­ti­on der UN-Voll­ver­samm­lung, die­sen Auf­ruf zur Scho­nung der Zivil­be­völ­ke­rung und zu einem Ende der Kämp­fe, mit den­sel­ben Ver­wei­sen zurückgewiesen.

Wir leh­nen den ver­ab­scheu­ungs­wür­di­gen Ruf der UN-Gene­ral­ver­samm­lung nach einem Waf­fen­still­stand ent­schie­den ab. Isra­el beab­sich­tigt, die Hamas zu eliminieren.

Denn so sei die Welt auch mit den Nazis und der Ter­ror­mi­liz Isla­mi­scher Staat (IS) ver­fah­ren. Des­halb sei die Reso­lu­ti­on ein „dunk­ler Tag für die UN und für die Mensch­heit“, der mit Schan­de in die Geschich­te ein­ge­hen wer­de. (Deutsch­land ent­hielt sich.)

–

Las ges­tern im neu­en Heft der noch wenig bekann­ten Zeit­schrift CRISIS, einem erst im Vor­jahr gegrün­de­ten “Jour­nal für christ­li­che Kul­tur”. Ver­ant­wort­li­cher Redak­teur ist Gre­gor Fern­bach, der auch den Ver­lag Hagia Sophia betreibt. Dort wird unter ande­rem das Werk des rus­si­schen Phi­lo­so­phen Iwan Iljin gepflegt.

Unse­re Leser haben vor allem nach sei­ner zen­tra­len Schrift Über den gewalt­sa­men Wider­stand gegen das Böse gegrif­fen, und natür­lich ist in der neu­en Aus­ga­be ein Bei­trag über die Gedan­ken­füh­rung die­ses Buches ent­hal­ten. Denn CRISIS 6 beschäf­tigt sich mit dem The­ma “Krieg”.

Das Heft ist in mehr­fa­cher Hin­sicht inter­es­sant. Ich mag es, wenn nicht kom­men­tiert, son­dern zusam­men­ge­tra­gen wird, wenn man etwas lernt und erfährt.

So war mir unter ande­rem die Ver­tie­fung der Glau­bens­spal­tung in der Ukrai­ne nicht bewußt, obwohl ich frü­her in Dör­fern war, in denen neben der Ukrai­nisch-Ortho­do­xen Kir­che (UOK) auch eine grie­chisch-katho­li­sche Kir­che stand. Die­se vor allem west­ukrai­ni­sche Abspal­tung rührt aus dem Jahr 1596, in dem sich die­ser Teil der alten Kie­wer Rus dem pol­nisch-litaui­schen Bund unter­warf und kirch­lich Kon­stan­ti­no­pel ver­ließ und Rom aner­kann­te. Die Lit­ur­gie blieb orthodox.

2018 kam es zu einem zwei­ten Schis­ma, näm­lich zur Grün­dung eines eigen­stän­di­gen, vom rus­si­schen Patri­ar­chat unab­hän­gi­gen ortho­do­xen Kir­chen­tums der Ukrai­ne. Die bei Ruß­land ver­blie­be­ne Ortho­do­xie (die UOK) lös­te sich 2022 eben­falls von Mos­kau – ein tak­ti­scher Schritt, der jedoch nichts aus­trug: Seit Dezem­ber ist sie fak­tisch ver­bo­ten, bekam sofort die Nut­zungs­rech­te im welt­be­rühm­ten Kie­wer Höh­len­klos­ter ent­zo­gen und wird seit Juni auch aus den letz­ten, ihr ver­blie­be­nen Klau­sen und Kir­chen vertrieben.

Im CRI­SIS-Heft schrei­ben Mat­thi­as Matus­sek und die Jour­na­lis­tin Nina Byzan­ti­nia über die­se Vor­gän­ge. Letz­te­re spielt mit ihrem Ver­such, der katho­lisch-grie­chi­schen Kir­che eine inten­si­ve Kon­takt­schuld zum Drit­ten Reich nach­zu­wei­sen, mit dem Feu­er. Man muß nicht tief gra­ben, um Ver­stri­ckun­gen auf allen Sei­ten zu finden.

Dezi­diert ist der Bei­trag Ben­ja­min Kai­sers, der von Eng­land aus mit­ar­bei­tet und sei­nen Bei­trag “Der geis­ti­ge Kampf” mit den Sät­zen beginnt, daß ein tota­ler Krieg tobe, von dem jeder ein­zel­ne betrof­fen sei: Es sei ein Krieg, in dem die eine Sei­te macht­voll behaup­te, daß der Mensch sein kön­ne und sol­le wie Gott, wäh­rend die ande­re Sei­te in die­sem geis­ti­gen Kampf die hei­li­gen Zei­chen auf­ge­rich­tet hal­te oder wie­der auf­rich­te – und zwar zunächst und vor allem in sich selbst.

Sei­en noch der lan­ge, grund­le­gen­de Bei­trag des mir bis­her nicht bekann­ten Publi­zis­ten Wolf­gang Vasicek erwähnt, der den “Krieg als Ereig­nis” und sei­ne “Ein­gren­zung und Ent­gren­zung” sehr kennt­nis­reich und lek­tü­re­ge­sät­tigt behan­delt, außer­dem das Edi­to­ri­al, das die Tra­di­ti­on einer “Seg­nung der Waf­fen” aus­leuch­tet, und das Inter­view mit Ulri­ke Gué­rot, das von Redak­teu­rin Bei­le Ratut geführt wird.

CRISIS ver­folgt einen kon­se­quent christ­li­chen, vor allem ortho­do­xen und west-kri­ti­schen Kurs. Das ist im deutsch­spra­chi­gen Raum eine Lücke, und sie wird nun gefüllt. Heft 6 ist soeben erschie­nen, umfaßt 88 Sei­ten, kos­tet 12.50 € und kann hier bestellt wer­den. Auch ein Abon­ne­ment kann man dort zeichnen.