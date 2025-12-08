Hinter den Linien. Tagebuch – Montag, 8. Dezember

Seit Erik Lehnert für dieses Netz-Tagebuch das Buch eines woken Nicht-mehr-Pazifisten besprach , fühlen sich einige junge Männer mittleren Alters bemüßigt, innerhalb der AfD eine Front aufzubauen:

Wer heu­te Grün­de anbrin­ge, war­um man es sich als rechts­kon­ser­va­ti­ver Mann nicht so leicht machen sol­le mit der Ableh­nung der Wehr­pflicht, arbei­te den ewig­gest­ri­gen CDU-AfD­lern in die Hän­de, nament­lich dem Herrn Lucas­sen aus NRW. Dort habe man noch immer nicht begrif­fen, daß die­ser Staat nicht die Kno­chen eines ein­zi­gen deut­schen Gre­na­di­ers wert sei.

Ist das so? Ist Deutsch­land eine sol­che Kloa­ke, daß es hier nichts mehr zu ver­tei­di­gen gäbe? Sehe ich völ­lig anders: Natür­lich gibt es in unse­rem Vater­land sehr vie­les zu ver­tei­di­gen, unter ande­rem und zuvor­derst sei­ne Unver­sehrt­heit, und dabei ist es zunächst völ­lig uner­heb­lich, ob die­se Unver­sehrt­heit kei­ne voll­stän­di­ge mehr ist und der Fisch vom Kop­fe her stinkt.

Man kann auf dem Weg zur bes­se­ren Regie­rung, zur Wie­der­her­stel­lung von Nor­ma­li­tät die Insti­tu­tio­nen nicht schlei­fen las­sen. Wer die Wehr­pflicht ein­mal abge­schafft hat, bekommt Jahr­gän­ge, die das Die­nen, Gehor­chen und Befeh­len nicht mehr erlernt haben, auch den Dienst an der Waf­fe nicht und nichts über sich selbst in Lagen, in denen man nicht über sich selbst befin­den kann.

Dies ist ein Sub­stanz­ver­lust. Es wun­dert mich sehr, daß Leu­te, die für ihre oppo­si­tio­nel­le Arbeit aus Steu­er­mit­teln bezahlt wer­den, den trau­ri­gen Mut haben, das Gehor­chen von par­tei­po­li­ti­schen Lagen, Mehr­hei­ten und Bin­nen­ge­fech­ten abzuleiten.

Noch mehr wun­dert es mich, daß die­se Leu­te mei­nen, mit einem Regie­rungs­wech­sel, mit einer Betei­li­gung der AfD an der Regie­rung wer­de sich wie auf Knopf­druck Grund­sätz­li­ches regeln: Män­ner wür­den aus dem Stan­de her­aus wie­der zu Sol­da­ten, das Männ­li­che strö­me in sie zurück, der Feind ste­he wie­der dort, wohin man schie­ßen wür­de, und Deutsch­land sei auf ein­mal wie­der das Land, für das man sein Leben hin­zu­ge­ben bereit wäre.

Ich bin in die­ser Sache wie Leh­nert unmiß­ver­ständ­lich fol­gen­der Mei­nung: Über Pflicht­er­fül­lung und Unge­hor­sam ist stets “in der Lage” zu spre­chen, und legi­tim nur von sol­chen, deren Gehor­sams­ver­wei­ge­rung Kon­se­quen­zen haben kann. Ich den­ke immer wie­der an jene Rie­ge von Kran­ken­schwes­tern und Pfle­ge­kräf­ten, die in Quer­furt die Coro­na-Imp­fung ver­wei­ger­ten und sich demons­trie­rend an ihrem Ban­ner fest­hiel­ten, weil sie nicht wuß­ten, um wel­che Anstel­lungs­ver­hält­nis­se und Bezü­ge sie der Staat mor­gen brin­gen könn­te. Abmah­nun­gen hat­ten sie alle­samt längst in der Tasche.

Es ist ein Dilem­ma für Män­ner unse­res Schlags und unse­rer Welt­an­schau­ung, und Höcke ist der letz­te, der dar­um nicht wüß­te: Wir ken­nen die Not­wen­dig­keit und den schie­ren Wert eines gelun­ge­nen Staats­we­sens bes­ser als die andern, wis­sen um sei­ne Aus­höh­lung – und ver­tei­di­gen, wenn wir sei­ne Rest­sub­stanz ver­tei­di­gen, die­se Sub­stanz immer auch für unse­re Geg­ner und für die viel zu Vie­len, die hier gar nichts zu suchen haben.

Aber was wäre die Kon­se­quenz fun­da­men­ta­ler Ver­wei­ge­rung? Es gibt ja sol­che, die gehen, aus­wan­dern, dem Staat den Rücken keh­ren, und fol­ge­rich­tig ist es, einen radi­ka­len Schnitt zu set­zen und im wei­te­ren Ver­lauf des Lebens auch auf die Seg­nun­gen zu ver­zich­ten. Das ist radi­kal for­mu­liert, aber wir reden gera­de über etwas Radi­ka­les: um die Anma­ßung selek­ti­ven Ver­ständ­nis­ses von Staats­bür­ger­lich­keit nämlich.

Die­ses Gift dür­fen wir unse­ren jun­gen Män­nern nicht ver­ab­rei­chen. Es schwappt sowie­so schon längst viel zu viel von jener liber­tä­ren Brü­he durch die Flu­re der AfD, die aus denen, die Män­ner wer­den könn­ten, Schlau­ber­ger und Aus­rech­ner machen.

Ich will sogar noch wei­ter gehen: Die Deut­schen sind gebo­re­ne Sol­da­ten, die welt­his­to­ri­schen Berich­te über ihre Tap­fer­keit, Treue, Kriegs­kunst und Füh­rungs­fä­hig­keit fül­len Regal­me­ter. Noch immer ist man über die guten Ein­hei­ten voll des Lobes im Aus­land. Soll man das auf­ge­ben? Soll Sol­dat­sein plötz­lich gebun­den sein an den Zustand der Nati­on? Kämp­fen kön­nen auch, gebun­den an Regie­run­gen und Regierungswechsel?

Nie­mand von uns redet sich etwas schön, Höcke und Leh­nert schon gar nicht, für den roman­ti­schen Dün­ger bin näm­lich ich zustän­dig. Aber wir alle wei­gern uns, das eige­ne Volk und sei­ne gro­ße Her­kunft schlecht zu reden und dem Zeit­geist unse­rer Zeit eine zu gro­ße Macht ein­zu­räu­men. Täten wir es, wären die fürs kom­men­de Jahr pro­gnos­ti­zier­ten 40 Pro­zent in Sach­sen-Anhalt nichts wert. Sind sie aber.

– –

Seit über einem Jahr sitzt der jun­ge Fami­li­en­va­ter und Hand­wer­ker Kurt Hätt­asch in Unter­su­chungs­haft in Leip­zig. Ihm wird die Betei­li­gung an der angeb­lich rechts­ter­ro­ris­ti­schen Grup­pie­rung “Säch­si­sche Sepa­ra­tis­ten” vor­ge­wor­fen. Neben Hätt­asch sitzt ein wei­te­res knap­pes Dut­zend jun­ger Män­ner in U‑Haft, aber der Fall Hätt­asch inter­es­siert mich auf beson­de­re Weise:

Zum einen hat ein Poli­zist im Lau­fe der Ver­haf­tung Hätt­asch in den Kie­fer geschos­sen. Die Begrün­dung lau­tet, Hätt­asch sei mit einem Gewehr vors haus getre­ten und habe die Beam­ten bedroht.

Zum ande­ren ken­ne ich Hätt­asch und sei­ne jun­ge Fami­lie per­sön­lich. Er war mit sei­ner Frau Teil­neh­mer an meh­re­ren Aka­de­mien in Schnell­ro­da und Zuhö­rer im Rah­men von Vor­trä­gen und Demons­tra­tio­nen. Ich ken­ne ihn als ruhig, abwä­gend, ken­ne die Band­brei­te sei­ner Argu­men­ta­ti­on und sein Plä­doy­er für Gras­wur­zel­pro­jek­te wie Selbst­ver­sor­gung, Fami­li­en­zu­sam­men­halt und regio­na­le Verwurzelung.

Sezes­si­on ver­öf­fent­licht in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den Hätt­aschs Haft­ta­ge­buch. Dies geschä­he nicht, wäre Hätt­asch als eines jener Groß­mäu­ler bekannt, die laut posau­nen, sich aber danach an nichts mehr erin­nern wol­len. Ein publi­zis­ti­sches Pro­jekt wie Sezes­si­on kann mit Geschwätz nichts anfan­gen. Inter­es­san­ter ist die Tat­sa­che, daß kaum ein Schwät­zer auch ein Täter ist. Aber selbst das muß im Fal­le Hätt­asch nicht erör­tert wer­den: Er ist nicht ein­mal ein Schwätzer.

Seit über einem Jahr also sitzt Hätt­asch. Das ist eine immens lan­ge Zeit für einen Fami­li­en­va­ter. Selbst wenn die Fak­ten­la­ge sehr unüber­sicht­lich wäre, müß­te der Staat mit vie­len Hän­den und Köp­fen sehr rasch ord­nen, was vor­han­den ist, und eine schwer belas­ten­de Ankla­ge erhe­ben. Aber Hätt­asch ist nicht der ers­te, der lan­ge sitzt, weil der Staat erst nach der Fest­nah­me zu sam­meln beginnt.

Wer bei jeman­dem nicht am hel­len Tage klin­gelt und ihn auf­for­dert, mit ins Prä­si­di­um zu kom­men, son­dern in der dunk­len Frü­he das Haus umstellt und am Ende einen Schwer­ver­wun­de­ten weg­schleppt, muß sehr, sehr gute, hand­fes­te, sofort belas­ten­de und recht­fer­ti­gen­de Grün­de haben.

Der Publi­zist Mathi­as Brod­korb ist bekannt für sei­nen kri­ti­schen und aus­ge­wo­ge­nen Jour­na­lis­mus. Es hat wohl in den ver­gan­ge­nen Wochen und Mona­ten recher­chiert und sogar einen Besuchs­ter­min bei Hätt­asch im Gefäng­nis absol­vie­ren kön­nen. Sei­ne Dar­stel­lung des Falls ist heu­te in der Ber­li­ner Zei­tung erschie­nen. Ich las und sehe mei­ne Ein­schät­zung bestä­tigt: Der Fall ist alles ande­re als glas­klar. Hof­fent­lich blei­ben die Augen der Jus­ti­tia ver­bun­den, hof­fent­lich trägt sie am Ver­hand­lungs­tag kei­ne poli­ti­sche Brille.

Hier ist Brod­korbs Bericht.

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an tagebuch(at)sezession.de. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Diens­tag, 18. November

Aufs Wochen­en­de zu wer­de ich nach Mos­kau flie­gen und dort eini­ge Tage ver­brin­gen. Der Ver­lag Sile­ne Noc­ti­flo­ra hat eine Ein­la­dung aus­ge­spro­chen. Ich wer­de Vor­trä­ge hal­ten und an Ver­lags­ver­an­stal­tun­gen teil­neh­men und mir die Zusam­men­ar­beit der Ver­le­ger mit Künst­lern und einer ent­ste­hen­den Sze­ne rund um den Ver­lag anschauen.

Beglei­ten wird mich an die­sen Tagen natür­lich Filipp Fomit­schow. Er kam vor einem Jahr für eini­ge Mona­te nach Deutsch­land, um für sei­ne Dok­tor­ar­beit über den deut­schen Kon­ser­va­tis­mus zu for­schen. Im Rah­men die­ses Auf­ent­halts refe­rier­te er auf einer der Aka­de­mien in Schnell­ro­da. Zuletzt haben wir in der 127. Sezes­si­on, der August­aus­ga­be, aus sei­ner Feder eine umfang­rei­che Ant­wort auf die Fra­ge “Wie wei­ter mit Ruß­land?” abge­druckt (Heft hier bestel­len).

Ich emp­feh­le die­sen Bei­trag nach­drück­lich. Sei­ne Argu­men­ta­ti­ons­füh­rung trägt zu dem bei, was wir im Zuge unse­rer gro­ßen Ruß­land-Aka­de­mie vor bald zwei Jah­ren mit dem Ziel einer “Ent-Roman­ti­sie­rung” betrie­ben haben: eine nüch­ter­ne Ana­ly­se der kom­ple­xen innen­po­li­ti­schen und außen­po­li­ti­schen Lage Ruß­lands, ein kla­rer Blick auf die Pro­ble­me und die Not­wen­dig­kei­ten rus­si­scher Politik.

Nüch­tern und klar ist das, was ich in Mos­kau vor­tra­gen wer­de. Damit mei­ne ich natür­lich den poli­ti­schen Teil der Ant­wor­ten, die nach den vor allem kul­tu­rel­len Vor­trä­gen zu geben sein wer­den. Denn neben dem ver­le­ge­ri­schen und kul­tu­rel­len Schwer­punkt wird es natür­lich auch um die Lage der rechts­kon­ser­va­ti­ven Oppo­si­ti­on in Deutsch­land gehen, um die Fra­ge der außen­po­li­ti­schen Ori­en­tie­rung der AfD und dar­um, inwie­fern sich in Deutsch­land ein selbst­be­wuß­tes, natio­na­les Milieu bil­de, dem selbst­ver­ständ­lich auch Antai­os und die Sezes­si­on angehören.

Ist eine sol­che Rei­se erklä­rungs­be­dürf­tig? Eini­ge, denen ich von die­sem Vor­ha­ben erzähl­te, mei­nen, man müs­se sich sehr genau über­le­gen, wel­ches poli­ti­sche Zei­chen das sei und wel­ches gegen den Ver­lag und – indi­rekt – gegen die AfD gerich­te­te Kapi­tal der Geg­ner dar­aus schla­gen könnte.

In der Tat ist aus­ge­rech­net jetzt die Dis­kus­si­on über die West­bin­dung und das Trans­at­lan­ti­sche in der AfD hit­zig gewor­den. Sie ist intern nicht dra­ma­tisch, wird aber vom poli­ti­schen Geg­ner befeu­ert. Man möch­te einen Riß erkannt haben, in den Kei­le getrie­ben wer­den könn­ten. Denn seit zwei, drei Jah­ren manö­vriert die AfD ohne Streit im Innern – eine Vor­aus­set­zung für den Anspruch, eine dezi­diert ande­re Aus­rich­tung deut­scher Poli­tik nicht nur anzu­kün­di­gen, son­dern tat­säch­lich umset­zen zu wollen.

Dies alles wird am Ran­de The­ma sein. Ich fah­re aber nicht als AfD-Ver­ste­her nach Mos­kau, son­dern als Verleger.

Natür­lich habe ich mit Höcke und ande­ren aus der AfD über die­se Rei­se gespro­chen, habe sie infor­miert, denn mei­ne Nähe gera­de zu Höcke ist kein Geheim­nis, und der Skan­dal, den die deut­schen Medi­en aus einer sol­chen Vor­trags­fahrt machen könn­ten, wür­de auch ihn strei­fen. Jedoch sind wir uns einig: Ich fah­re ohne poli­ti­schen Auf­trag, und Höcke freut sich auf mei­nen Bericht und auf ein wenig Konfekt.

Wer mehr erfah­ren will oder in Mos­kau lebt oder zufäl­lig dort gera­de weilt:

+ Hier geht es zu einer offi­zi­el­len Web-Sei­te, die für den Vor­trag wirbt.

+ Den Ver­lag Sile­ne Noc­ti­flo­ra fin­det man hier auf Tele­gram und hier auf Insta­gram.

Wenn es nicht über­hand nimmt, kann ich ein paar Leser­wün­sche erfül­len, also: ein paar Bücher mit nach Mos­kau brin­gen und von dort wel­che mit­neh­men. Bloß muß das nun schnell gehen, mail bit­te an tagebuch(at)sezession.de.

– –

Es ist ja noch immer grund­sätz­lich so, daß jede Betei­li­gung von Antai­os oder mir selbst am Nor­mal­be­trieb zu einem Skan­dal gemacht wird. Dahin­ter ste­cken beim Geg­ner der poli­ti­sche Reflex und das Bedürf­nis, gegen den Feind den Schul­ter­schluß zu üben. Soll sein.

Vor andert­halb Wochen lud mich die AfD-Frak­ti­on im Land­tag Sach­sen-Anhalts nach Mag­de­burg ein. Ich soll­te als Sach­ver­stän­di­ger vor dem Bil­dungs­aus­schuß mei­ne Mei­nung zu Pflicht­be­su­chen von Schü­lern in Holo­caust-Gedenk­stät­ten ver­tre­ten. Die AfD ging zurecht davon aus, daß mei­ne Mei­nung dazu nicht weit ab von einer mög­li­chen offi­zi­el­len AfD-Posi­ti­on in die­ser Fra­ge liege.

Schon bevor der Aus­schuß zusam­men­trat, hat­ten alle ande­ren Frak­tio­nen gemein­sam den AfD-Sach­ver­stän­di­gen abge­lehnt, also mich. Auf Antrag von Dr. Till­schnei­der, AfD, wur­de die Abstim­mung im Raum noch ein­mal wie­der­holt – mit dem Ergeb­nis, daß die vier AfD-Aus­schuß­mit­glie­der unmit­tel­bar danach unter Pro­test die Sit­zung ver­lie­ßen. Ich schloß mich ihnen an, natürlich.

Wir nah­men dann ein Gespräch zum The­ma auf, saßen zu fünft um einen Tisch und wur­den kon­struk­tiv. Es bedeu­tet nun Arbeit für mich, aber eine schö­ne! Und hier ist der Link zum Gespräch.

– – – – –

Diens­tag, 28. Oktober

Es ist in den ver­gan­ge­nen Wochen viel pas­siert und von mei­ner Sei­te unkom­men­tiert geblie­ben. Das hat drei Gründe:

Ers­tens ist die Arbeit an den Büchern und am Mes­se­auf­tritt tages­fül­lend: Der Sei­ten­Wech­sel in Halle/Saale wird mei­nen Ver­lag bes­tens vor­be­rei­tet erle­ben, und ich hof­fe, Sie haben sich alle schon ange­mel­det. Wenn nicht: Ver­an­stal­te­rin Susan­ne Dagen emp­fiehlt den online-Vor­ver­kauf drin­gend, denn es kann leicht pas­sie­ren, daß die Tages­kas­se wegen Über­fül­lung kei­ne Kar­ten mehr ver­kau­fen darf. Also: hier ent­lang!

Zwei­tens: Das, was vor­fällt, muß von uns nicht tages­ak­tu­ell gedeu­tet wer­den. Das tun ande­re rascher und mit gro­ßer Ver­brei­tung. Mich inter­es­sie­ren die Hin­ter­grün­de, die Mecha­nis­men und kräf­ti­gen Schwung­rä­der, und dafür steht unter ande­rem alle zwei Mona­te ein Heft der Sezes­si­on zur Ver­fü­gung (das jüngs­te, The­ma “Arbeit”, kann hier ein­ge­se­hen und erwor­ben wer­den).

Drit­tens: Ich arbei­te seit Wochen am 100. Kapla­ken, und das bedeu­tet, daß ich viel lese, vie­les noch ein­mal lese, gründ­lich nach­den­ke und ab und an schrei­be, sofern sich der schma­le Durch­gang in die Magi­sche Rea­li­tät öff­net. Das ist der Titel die­ses Kapla­kens, das ab heu­te vor­be­stellt wer­den kann. (Abon­nen­ten der Rei­he erhal­ten es signiert!) Es wird als Ein­zel­band erschei­nen und die Rei­he abschlie­ßen, bevor sie mit der nächs­ten Drei­er­staf­fel neu begin­nen soll.

– –

Viel­leicht soll­ten wir mal einen Kalen­der instal­lie­ren, auf dem abzu­le­sen ist, wel­cher Antai­os-Autor wann wo einen Vor­trag über eines sei­ner Bücher hal­ten oder dar­aus vor­le­sen wird. Gibt es aber nicht, die­sen Kalen­der, und des­halb nun hier fol­gen­der Hinweis:

Am kom­men­den Frei­tag, den 31. Okto­ber, wird Dr. Thor v. Wald­stein in Ber­lin in der “Staats­re­pa­ra­tur” refe­rie­ren, und zwar über ein sehr inter­es­san­tes The­ma: “Die Selbst­zer­stö­rung des Völ­ker­rechts”. Wer da Carl Schmitt in den Raum tre­ten hört, liegt rich­tig. Und ich kann ver­ra­ten, daß die­ser Vor­trag in ein Manu­skript für die vor­hin bereits erwähn­te Rei­he Kapla­ken mün­den soll.

D ort lie­gen bereits drei Essays aus der Feder die­ses Autors vor, zwei davon lie­fer­bar, einer im Nach­druck. Was da ist, wird in der Staats­re­pa­ra­tur ange­bo­ten, v. Wald­stein wird signieren.

Ich ken­ne den Vor­trag und v. Wald­steins Gedan­ken­füh­rung noch nicht, und lei­der kann ich am Frei­tag in Ber­lin nicht dabei sein. Aber hier ist die Ein­la­dungs­gra­fik: Teil­nah­me nach­drück­lich empfohlen!

– –

Noch ein­mal Sei­ten­Wech­sel: Das Antai­os-Pro­gramm sieht vier Prä­sen­ta­tio­nen vor. Betei­ligt dar­an sind Ellen Kositza, Erik Leh­nert, Sophie Lieb­nitz, Mar­tin Licht­mesz und Shlo­mo. Im Einzelnen:

Am Sams­tag, 8. 11., wer­de ich um 13 Uhr mit Shlo­mo über sei­nen Best­sel­ler Bau­zeit und die ers­ten Mona­te nach sei­ner Haft­zeit spre­chen. Der Raum bie­tet Platz für 200 Hörer, und Shlo­mo wird natür­lich dort und dann am Antai­os-Mes­se­stand signieren.

Am Sonn­tag, 9. 11., spre­chen Erik Leh­nert und ich um 13 Uhr über die Ent­wick­lung der Zeit­schrift Sezes­si­on und über Leh­nerts Buch Wozu Par­tei?, das seit eini­gen Mona­ten vor­liegt und bald in die 2. Auf­la­ge gehen wird.

Am Sonn­tag um 14 Uhr fin­det dann ein Gespräch zwi­schen Ellen Kositza und Sophie Lieb­nitz statt: Lieb­nitz hat unter dem schö­nen Titel Halb­mond­süch­tig eine Arbeit über die “Xeno­ma­nie in Euro­pa” vor­ge­legt. Es ist vor zwei Tagen aus der Dru­cke­rei gekom­men und wird auf der Mes­se erst­mals prä­sen­tiert. Das Cover zeigt übri­gens die im Sti­le einer Moschee gebau­te Tabak­fa­brik “Yeni­ze” in Dresden …

Um 16 Uhr stei­gen am Sonn­tag zum Abschluß Mar­tin Licht­mesz und ich in den Ring: Sein Licht­spiel­füh­rer Licht­mesz ist beim Set­zer, das wird ein wert­vol­les Buch! Spre­chen wer­den wir aber auch über den Essay Smar­te Welt, der gera­de nach­ge­druckt und zur Mes­se vor­lie­gen wird. Selbst­ver­ständ­lich wird auch Licht­mesz signieren.

Hier noch ein­mal der Link zur Mes­se. Dort fin­det man eine Über­sicht über das voll­stän­di­ge und hoch­ka­rä­ti­ge Pro­gramm, außer­dem natür­lich den online-Ver­kauf für Tages­kar­ten und sol­che, die für das gan­ze Wochen­en­de gelten.

Antai­os wird mit einer beson­de­ren Stand­ge­stal­tung auf­tre­ten und das gesam­te Sor­ti­ment aus­stel­len und anbie­ten. Es wer­den zwei inten­si­ve Tage wer­den, ich bin mir sicher. Und, dies abschlie­ßend: Die­se Mes­se ist neben aller Selbst­ver­ständ­lich­keit, mit der sie aus­ge­rich­tet wird, ein Prüf­stein für die­je­ni­gen, die sie zu ver­hin­dern ver­such­ten und ver­su­chen. Wie weit sind die Geg­ner zu gehen bereit, setzt sich zuletzt doch eine ent­schlos­se­ne und kri­mi­nel­le Trup­pe in Marsch, ver­kauft man uns das alles wie­der als eine not­wen­di­ge Schutz­maß­nah­me “aller demo­kra­ti­schen Kräf­te in die­sem Land”?

Wer­den sehen. Jeden­falls: Hof­fent­lich sehen wir uns dort!

– – – – –

Sams­tag, 27. September

Der Antai­os-Wand­ka­len­der für das Jahr 2026 ist im Druck. Der Künst­ler Frank J. Schä­pel hat 13 sei­ner Gemäl­de zur Ver­fü­gung gestellt, und die­ser Umstand hat bereits für Vor­freu­de und Ver­blüf­fung gesorgt. Warum?

Es ist der selbst­be­wuß­te Auf­tritt eines Malers in unse­rem Bezirk, und das birgt Risi­ken: Denn die Kunst­sze­ne ist, ähn­lich wie die Film­sze­ne, eine durch und durch selbst­re­fe­ren­zi­el­le Ange­le­gen­heit, eine Art Förder‑, Zitier- und Kri­ti­ker­ka­rus­sell, in das man ein­stei­gen will, um so lan­ge wie mög­lich mitzufahren.

Schä­pel hat Werk­pha­sen durch­lau­fen, er war Schü­ler von Base­litz, sei­ne Ent­wick­lungs­schrit­te sind auf sei­ner Inter­net-Sei­te doku­men­tiert und als eben­die­se Schrit­te klar von­ein­an­der geschie­den und erkennbar.

Der Antai­os-Kalen­der ver­sam­melt aus­schließ­lich Bil­der aus der jüngs­ten Pha­se, die Schä­pels Gale­rist Tho­mas Fie­big (“Zen­tra­le Rand­er­schei­nung”) als Doku­men­tar­ma­le­rei bezeich­net hat. Ich selbst habe Schä­pel erst in die­ser Werk-Pha­se ent­deckt, und zwar über sein Bild der wie eine Fackel bren­nen­den Not­re-Dame in Paris. (So ist das, wenn man in Kunst­fra­gen nur dilet­tiert und die Sache nur aus der poli­ti­schen Per­spek­ti­ve im Blick hat, obwohl man gan­ze Samm­lun­gen neu­er Rea­lis­ten anle­gen könnte.)

Jeden­falls besuch­te ich Schä­pels Aus­stel­lung in Leip­zig und schrieb dar­über in die­sem Tage­buch, und zwar am 31. Okto­ber. Nun, ein Jahr spä­ter, darf ich mich auf den Kalen­der freu­en, des­sen Titel­bild eben die bren­nen­de Not­re-Dame zeigt und des­sen wei­te­re zwölf Blät­ter einen beein­dru­cken­den und auf­stö­ren­den Durch­gang durch Schä­pels Schaf­fen aus den ver­gan­ge­nen Jah­ren eröffnen.

Natür­lich ist das alles “poli­tisch”, indem es nun als Wand­ge­hän­ge bei Antai­os erscheint. Aber bit­te: Alles, was die selbst­re­fe­ren­zi­el­le Lan­ge­wei­le im okku­pier­ten Kunst­raum der BRD auf­mischt (durch eine ande­re Per­spek­ti­ve, ande­re The­men, eine uner­wünsch­te Form der Doku­men­ta­ti­on), ist poli­tisch. Das darf man nie ver­ges­sen: Schon die ERGÄNZUNG ist POLITISCH.

Wer­be­block: Den Wand­ka­len­der 2026 kön­nen Sie hier bestel­len, und wie ich in den ver­gan­ge­nen bei­den Tagen beob­ach­ten konn­te, wird die Auf­la­ge recht bald auf­ge­braucht sein. Der Ver­sand fin­det dann ab Mit­te Okto­ber statt.

Hin­weis: Wie in jedem Jahr, geht auch dies­mal der erkleck­li­che Teil des Erlö­ses als Spen­de an ein Pro­jekt, das för­de­rungs­wür­dig ist und soli­de arbei­tet. In Wien hat sich die Iden­ti­tä­re Bewe­gung einen Akti­vis­ten-Kel­ler ein­ge­rich­tet, sie kann ihn erwer­ben. Seit August und bis Dezem­ber über­weist Antai­os nun monat­lich 1000 € für die Rate, und die Sache soll­te bis Mit­te kom­men­den Jah­res erle­digt sein. Mit dem Kauf des Kalen­ders unter­stüt­zen Sie also die­sen Auf­bau, der schon längst läuft.

– –

Das Selbst­re­fe­ren­zi­el­le, von dem nun die Rede war, ist das Risi­ko­lo­se. Um über eine Bran­che zu spre­chen, in der ich mich aus­ken­ne: Die­je­ni­gen, die in Frank­furt und Leip­zig die Buch­mes­sen gesäu­bert und zugrun­de gerich­tet haben, bewe­gen sich nun unter­ein­an­der über­rra­schungs­los, spie­len an ihren Stän­den “inde­pen­dent” und müs­sen beim Blick in den Spie­gel doch zuge­ben, daß ihnen einer ent­ge­gen­schaut, der am Tropf hängt, ganz und gar am Tropf:

Kaum ein Buch mehr, das nicht aus För­der­töp­fen ent­stan­den ist, kein Podi­um auf Lese­inseln, auf denen nicht vier glei­che Mei­nun­gen so tun, als bil­de­ten sie eine Wagen­burg gegen eine Über­macht von drau­ßen. Natür­lich sit­zen da auch Leu­te, die noch rich­tig gut schrei­ben kön­nen, in der Sezes­si­on sind in jeder Aus­ga­be Rezen­sio­nen abge­druckt, in denen Roma­ne und Sach­bü­cher her­vor­ge­ho­ben wer­den, die nicht aus unse­rer Sze­ne stammen.

Aber ein gro­ßer Teil des Rest­le­bens der gan­zen Bran­che besteht eben doch aus einem auf­ge­bläh­ten Kampf gegen einen Geg­ner, den man braucht, obwohl man ihn stän­dig los­zu­wer­den ver­sucht: uns. Mit “uns” mei­ne ich die Ver­lags- und Medi­en­sze­ne, die sich rechts von der Mit­te ange­sie­delt hat. Sie ist auf den bei­den gro­ßen Bran­chen­tref­fen nicht mehr erwünscht, und bis auf ein, zwei Uner­bitt­li­che haben alle, die ich ken­ne, den Buch­mes­sen in Frank­furt und Leip­zig längst den Rücken gekehrt.

Nun wer­den wir uns alle auf der gro­ßen alter­na­ti­ven Buch­mes­se ein­fin­den, die von Susan­ne Dagen in der Mes­se Halle/Saale auf­ge­sat­telt wor­den ist. Sei­ten­Wech­sel heißt es am 8. und 9. Novem­ber, und die Sze­ne wird von Tichy über Kon­tra­funk und Jun­ge Frei­heit bis zu Antai­os den gro­ßen Bogen auf­span­nen – wir selbst wer­den also mit einem gro­ßen Stand ver­tre­ten sein.

Die “extre­me Mit­te” aus Hal­le mobi­li­siert dage­gen, und wie gut ist es in sol­chen Fäl­len, jeman­den wie den Stadt­ver­ord­ne­ten Paul Back­mund von der AfD an Bord zu wis­sen: Er hat in einer kur­zen, sehr, wirk­lich sehr sou­ve­rä­nen Stel­lung­nah­me die Bet­te­lei des “Wir-Fes­ti­vals” gegen den Sei­ten­Wech­sel zurückgewiesen:

War­um wollt Ihr schon wie­der Geld? Ihr seid doch “mehr”: War­um sol­len schon wie­der ande­re die­ses “Wir-Fes­ti­val” finanzieren?

Hier geht es zum Insta­gram-Kanal Back­munds, er bringt es schön auf den Punkt: War­um brau­chen die­je­ni­gen, die von sich stän­dig behaup­ten, sie sei­en “die Vie­len”, stän­dig Geld für den Kampf gegen etwas, das eine Mes­se aus dem Boden stampft, ohne daß da Staats­geld flie­ßen wür­de und alles gespon­sert und geför­dert sein müßte?

Am Ende (oder am Anfang) ist das näm­lich doch ein Kri­te­ri­um: ob etwas sei­ne Abneh­mer fin­det, ob eine Arbeit, ein Auf­tritt, eine Sache so inter­es­sant ist, daß es sich trägt, daß es getra­gen wird, von tau­sen­den Lesern in die­sem Fall, die sich auf die­se Mes­se freu­en und die wis­sen, daß dort der ande­re Wind weht.

Ein­tritts­kar­ten und Infor­ma­tio­nen gibt es hier auf der Mes­se-Sei­te. Mel­den Sie sich an, Antai­os und Sezes­si­on wer­den auf über 20 Qua­drat­me­tern ver­tre­ten sein, neben rund sech­zig ande­ren Aus­stel­lern, mit dem gesam­ten Ver­lags­pro­gramm. Back­mund hat recht, und ich bin mir sicher: Das wird eine gro­ße Sache.

Als ich in mei­ner kur­zen Abschluß­re­de zum Som­mer­fest im Juli davon sprach, daß das soge­nann­te Vor­feld der Par­tei weit von die­ser Par­tei ent­fernt sei­ne Eigen­stän­dig­keit, Exzen­trik, Expe­ri­men­tier­freu­de und Kraft zu zei­gen und unge­schützt, vor­läu­fig und über­ra­schend zu spre­chen und zu han­deln habe, mein­te ich übri­gens genau dies.

– – – – –

Sonn­tag, 14. September

Am Mon­tag Auf­bruch zu einer drei­tä­gi­gen Vor­trags­fahrt nach Nord­rhein-West­fa­len, nicht nach Dort­mund dies­mal, nicht zu Hel­fe­rich, son­dern auf Ein­la­dung der Kreis­ver­bän­de am Mon­tag nach Düs­sel­dorf (Saal ist voll), am Diens­tag nach Wit­ten (Saal ist auch voll) und am Mitt­woch nach Bonn, wo offen ein­ge­la­den wird, ohne not­wen­di­ge Vor­anmel­dung, des­halb nach­her die Werbegrafik.

The­ma an allen Aben­den ist die Fra­ge, was zu tun wäre, wenn man Gestal­tungs­macht errun­gen hat, Mög­lich­kei­ten sich bie­ten, gehan­delt wer­den kann. Denn heu­te wählt NRW kom­mu­nal, und es kann auf Tau­sen­de neu­er Man­da­te für die AfD hinauslaufen.

Wie sieht das aus, wenn man mit­be­stim­men, Ent­schei­dun­gen tref­fen und Kom­pro­mis­se aus­han­deln kann? Wo ist die Richt­schnur, gibt es einen Leit­fa­den, wie könn­ten Düs­sel­dorf, Wit­ten und Bonn aus­se­hen, wenn die AfD die­se Städ­te poli­tisch prä­gen dürf­te: wie nach den ers­ten hun­dert Tagen, wie nach einer und nach zwei Legislaturperioden.

Ich will ganz und gar nicht sagen, daß man dar­über reden dür­fen muß, weil die Grü­nen auch dar­über reden durf­ten, jah­re­lang, bis es ans Umset­zen ging und weit dar­über hin­aus – obwohl die­se Grü­nen bis heu­te auch nicht annäh­rend so vie­le Wäh­ler hin­ter sich scha­ren konn­ten, wie die AfD es schon tat und heu­te wie­der tun wird.

Man kann in die­sem Land, das soll­te Kon­sens sein, nicht mehr unbe­dingt und mit Erfolg dar­auf pochen, daß die­sel­ben Spiel­re­geln für alle gel­ten. Die Grü­nen hat­ten es leich­ter, aber die AfD ist aus dem Stand wei­ter gesprun­gen als die Grü­nen mit viel Anlauf. Das hat Grün­de. Auch dar­um wird es gehen.

Viel­leicht wird es in der Dis­kus­si­on mit den Zuhö­rern zuletzt auch dar­um gehen müs­sen, war­um in der nord­rhein-west­fä­li­schen AfD die Stim­men nicht ver­stum­men, die eine Brand­mau­er im Innern der Par­tei for­dern, um den Erbau­ern der Brand­mau­er von außen ein Argu­ment dafür zu lie­fern, die Stei­ne beiseitezuräumen.

Mit Erfolg hat der Lan­des­vor­stand in NRW des­halb den grund­sätz­lich argu­men­tie­ren­den, mit dem “Vor­feld” gut ver­netz­ten und welt­an­schau­lich sta­bi­len Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Hel­fe­rich aus der Par­tei aus­ge­schlos­sen, obwohl ihn die Frak­ti­on in Ber­lin auf­ge­nom­men hatte.

Das bedeu­tet für mei­ne klei­ne Fahrt: Es wird in Düs­sel­dorf und Bonn auf jeden Fall zu Gegen­de­mons­tra­tio­nen kom­men, und oben­drein haben sich dort die Kreis­ver­bän­de gegen den Druck ihres Lan­des­vor­stands zur Wehr zu set­zen gehabt, um mei­ne Vor­trä­ge zu ermöglichen.

Wer­den sehen, ob, wenn die Ver­an­stal­tun­gen gelau­fen sind, dem ein oder ande­ren kla­rer ist, war­um man sich nicht vom Geg­ner dik­tie­ren läßt, wer als Refe­rent trag­bar ist und wer nicht. Ich for­de­re des­halb vor allem die Befür­wor­ter einer Brand­mau­er im Innern auf, sich an einem der drei Aben­de an der Dis­kus­si­on zu betei­li­gen – nament­lich die Her­ren Vin­cenz und Neuhoff.

Alle ande­ren wer­den sehen und hören, daß man selbst dann, wenn man aus einem Bun­des­land anreist, in dem die AfD bei der Bun­des­tags­wahl alle, wirk­lich alle Direkt­man­da­te hol­te, den­noch sehr nüch­tern erklä­ren kann, war­um Bäu­me nie in den Him­mel wachsen.

– –

Zum The­ma “Brand­mau­ern im Innern” und der tat­säch­li­chen Gefahr eines “Ent­zugs des pas­si­ven Wahl­rechts” von Fall zu Fall haben Erik Leh­nert und ich jüngst zwei Pod­casts auf­ge­nom­men, ein­mal zusam­men mit Mar­tin Sell­ner und dem Influen­cer Shlo­mo, das ande­re mal mit Joa­chim Paul, der in Lud­wigs­ha­fen nicht als Bür­ger­meis­ter­kan­di­dat antre­ten darf, obwohl sei­ne Par­tei auch dort das Direkt­man­dat holte.

Ich nut­ze die Gele­gen­heit, auf die­ses noch recht jun­ge Pod­cast-For­mat hin­zu­wei­sen und den Link zu einer Unter­sei­te zu set­zen, auf der man alle bis­he­ri­gen Fol­gen sowie klei­ne­re Lese­stü­cke fin­den und hören kann. Außer­dem ist dort auch ein Abon­ne­ment des Pod­casts mög­lich – kos­ten­frei natürlich.

Hier ist der Link.

– –

Bleibt für heu­te noch eine Klei­nig­keit, die zu erwäh­nen not­wen­dig gewor­den ist, weil man­che Leser nicht begrei­fen, wie ein Ver­lag arbei­tet. Es han­delt sich dabei aus­schließ­lich um neue Leser, die erst­mals ein Buch bei uns bestell­ten, weil sie erst über Shlo­mos Gefäng­nis­auf­ent­halt auf uns stießen.

Rund 300 sei­ner Bücher hat Shlo­mo signiert, und sie sind an die­je­ni­gen Leser ver­schickt wor­den, die zuerst bestellt hat­ten. Wir rech­ne­ten damit, daß wir die­se drei­hun­dert Vor­be­stel­lun­gen bin­nen einer Woche bei­sam­men haben wür­den – tat­säch­lich dau­er­te es nur weni­ge Stunden.

Kurz­um: Selbst wer am 8. Juli rasch bestell­te, als die Wel­le los­brach, muß nicht mehr auf jeden Fall zu den 300 Ers­ten gehö­ren und soll­te sich des­halb bit­te nicht beschwe­ren, weder tele­fo­nisch noch per mail. Wir haben die Bestel­lun­gen exakt nach Ein­gang aus­ge­druckt und sogar etwas mehr als nur 300 signier­te Exem­pla­re von Bau­zeit verschickt.

Unser Ver­lag arbei­tet aus­ge­spro­chen sorg­fäl­tig und erfüllt oft aus­ge­fal­le­ne Leser­wün­sche. Wir füh­ren bei­spiels­wei­se War­te­lis­ten für ver­grif­fe­ne Titel, von denen manch­mal ein alt­ge­wor­de­ner Kun­de ein Kist­chen zurück­schickt, weil er weiß, daß sei­ne Kin­der für das, was ihn inter­es­sier­te, nur eine Alt­pa­pier­ton­ne übrighaben.

Also Leu­te, Leser, die Ihr neu dabei seid und uns ein wenig ver­wech­selt: Wir sind nicht der Som­mer­schluß­ver­kauf, son­dern ein (mitt­ler­wei­le muß man es so sagen!) alt­ein­ge­ses­se­ner Ver­lag, der fein und genau arbei­tet und immer brav erfüllt, was er ankün­dig­te. Wer­det Ihr sehen, wenn Ihr noch ein biß­chen dabeibleibt …

– – – – –

Mon­tag, 25. August

War die­ser Som­mer groß? Ist er es noch? Er ist vor allem einer, in dem die Rol­le Deutsch­lands, Spiel­ball zu sein, auf beschä­men­de Wei­se noch deut­li­cher sicht­bar gewor­den ist als in den Jah­ren zuvor. Man schaut sich das an und mag es nicht mehr kom­men­tie­ren, oder?

Peter Slo­ter­di­jk notier­te einmal:

Mir kom­men die Welt von heu­te und ihre Debat­ten mit jedem Tag mehr vor wie ein aus dem Ruder gelau­fe­nes Luh­mann-Semi­nar. Die basa­le Intui­ti­on der Luh­mann­schen Denk­wei­se bewahr­hei­tet sich immer stär­ker: Wir haben es über­all mit Beob­ach­tun­gen zwei­ter Ord­nung zu tun, Beob­ach­tun­gen von Beob­ach­tun­gen von Beob­ach­tun­gen. Die Zeit der schlich­ten Mei­nungs­äu­ße­run­gen ist vor­über. Alle wer­den beim Beob­ach­ten beob­ach­tet und über­wacht, die Sekun­där­be­schrei­bun­gen über­neh­men das Kommando.

So ist es, und dar­an möch­te man sich nicht betei­li­gen, nicht, wenn man so arbei­ten möch­te und kann wie ich.

– –

Ter­mi­ne für die kom­men­den Wochen – ein spon­ta­ner, einer in alter Tradition:

1. Signier­stun­den mit Shlo­mo in Schnell­ro­da am Sams­tag, 6. September

Ende kom­men­der Woche wird die ers­te Auf­la­ge des Buchs Bau­zeit von Aron Piel­ka ali­as “Shlo­mo” im Ver­lag ange­lie­fert. Shlo­mo muß 300 Exem­pla­re signie­ren und kommt dazu nach Schnell­ro­da. Die­se 300 Exem­pla­re sind für die­je­ni­gen Leser bestimmt, die als ers­te bestell­ten, und wer hät­te es gedacht: Sie waren nach weni­gen Stun­den vorbestellt.

Nun haben wir uns Fol­gen­des gedacht: Wenn Shlo­mo sowie­so hier ist und signiert, könn­te er jedem Leser, der anreist, eben­falls eines der druck­fri­schen Bücher signie­ren – sogar so, wie man es macht, wenn man den Autor antrifft: per­sön­lich, mit dem Namen drin.

Dies ist also eine offe­ne Ein­la­dung: Jeder, der möch­te, kann sich am 6. Sep­tem­ber, einem Sams­tag, zwi­schen 12 und 17 Uhr im Gast­hof “Zum Schäf­chen” sein Exem­plar signie­ren lassen.

Wich­tig ist außer­dem fol­gen­de Infor­ma­ti­on: Wir begin­nen mit dem Ver­sand der vor­be­stell­ten Bücher erst nach die­ser Ver­an­stal­tung. Wer vor­be­stellt hat, aber am 6. Sep­tem­ber per­sön­lich vor­bei­kommt und sein Buch abholt, wird aus der Lis­te der Vor­mer­ker aus­ge­tra­gen. Nie­mand soll also ein zwei­tes, nicht benö­tig­tes Exem­plar zuge­schickt bekommen.

Des­we­gen geben wir Shlo­mos Buch auch nur in den Ver­lags­räu­men am Rit­ter­gut aus: Dort ste­hen unse­re Ver­triebs­rech­ner, dort kön­nen Bestel­lun­gen aus­ge­tra­gen oder vari­iert wer­den. Mit den Büchern geht es dann in den Gast­hof zur Signierstunde.

Der Wirt bie­tet den Tag über Geträn­ke und Spei­sen an. Und wer einen Abend unter ande­ren Lesern ver­brin­gen will, kann über­nach­ten, soll­te aber rasch buchen. Der Gast­hof hat drei­ßig Zim­mer. Aus­wei­chen kann man ins Motel an der B180 in Steigra.

Wol­len wir wet­ten, daß über 200 Leser die­se spon­ta­ne Ver­an­stal­tung besu­chen wer­den? Für den Wirt und für uns selbst wäre es hilf­reich, die Zahl grob abschät­zen zu kön­nen. Für eine kur­ze mail an [email protected] sind wir dank­bar – sie muß nicht sein, ist aber hilfreich.

2. Som­mer­aka­de­mie zum The­ma “Arbeit”

Sie ist fast aus­ge­bucht. Wir haben noch ein gutes Dut­zend frei­er Plät­ze. Aus­führ­li­che­re Infor­ma­tio­nen gibt es hier, das digi­ta­le Anmel­de­for­mu­lar fin­det sich auf der Start­sei­te rechts und hier direkt.

Die­se Aka­de­mien haben eine in unse­rer Sze­ne mitt­ler­wei­le uner­reich­te Tra­di­ti­on: Die ers­te fand zum The­ma “Mythos” im August 2000 statt, damals noch in Thü­rin­gen in einem Land­se­mi­nar-Haus der evan­ge­li­schen Kir­che, die erst nach unse­rer drit­ten Ver­an­stal­tung in ihren Räu­men die Türen vernagelte.

Waren ande­re Zei­ten. Glaubt man kaum, wis­sen vor allem die­je­ni­gen nicht, also ganz und gar nicht, die heu­te teil­neh­men und damals noch gar nicht auf der Welt waren. Alles fand in einer “Sicher­heit des Schwei­gens” statt, die heu­te obso­let ist. You­Tube etwa wur­de erst 2005 gegrün­det und von uns erst­mals 2011 genutzt. Aka­de­mie-Berich­te blie­ben bis 2009 den Abon­nen­ten der Sezes­si­on und den För­de­rern des (mitt­ler­wei­le auf­ge­lös­ten) Insti­tuts für Staats­po­li­tik vorbehalten.

Der Umstand, daß mitt­ler­wei­le von fast allen Vor­trä­gen Mit­schnit­te in bes­ter Qua­li­tät erschei­nen, hat aber nicht zu einem Man­gel an Prä­senz vor Ort geführt. Die Aka­de­mien in Schnell­ro­da sind nicht nur Bildungs‑, son­dern auch Vernetzungstreffen.

Inter­es­sant ist der Alters­ab­stand, den ich mitt­ler­wei­le zu den Teil­neh­mern habe. Um 2000 war die Hälf­te älter als ich, die Alters­gren­ze von 35 Jah­ren galt schon damals. Erik Leh­nert, seit 2003 dabei, und ich haben das mal durch­ge­rech­net: Für die bis­her 51 Aka­de­mien haben wir ins­ge­samt rund 5500 Teil­neh­mer­plät­ze ange­bo­ten, rund 1400 ver­schie­de­ne jun­ge Leu­te haben sie gefüllt.

Kaum einer, der heu­te im Beritt eine Rol­le spielt, war nicht schon ein­mal da. Das ist sozu­sa­gen das Tra­di­ti­ons­ar­gu­ment. Das ganz nüch­ter­ne lau­tet: Das The­ma “Arbeit” ist ein zen­tra­les – KI, Sie ver­ste­hen? (Anmel­den mit den Links oben.)

– – – – –

Frei­tag, 25. Juli

Spä­te Aus­kunft: Seit Mon­tag ruht der Ver­lag. Das bedeu­tet: Alle Mit­ar­bei­ter sind im Urlaub, die Schreib­ti­sche sind ver­waist, die Post holt kei­ne Bücher­sen­dun­gen ab, bestellt wer­den kann, online oder tele­fo­nisch, aber man muß eben ein biß­chen war­ten, bis es wie­der losgeht.

Es ist still im Haus. Man denkt nach, die Zeit tropft, was war? Soviel Auf­re­gung und Rät­sel­ra­ten und Streit um Krah, mit Krah, mit ande­ren Bes­ser­wis­sern – und kei­ne Hand­ha­be, das auf eine gute Art zu beenden.

Im Grun­de habe ich nichts dage­gen, daß einer die Reiß­lei­ne zieht, sich neu auf­stellt, sich neu erfin­det. Bloß: Schneid muß das haben, oder es ist ein Rück­zug in die Ruhe, her­aus­ge­löst aus der Front, mal ins Hin­ter­land, auf­tan­ken, neu aufstellen.

Krah tut, als hät­te er Schneid. Dabei ist das, was er vor­schlägt, kal­ter BRD-Kaf­fee. Ich will heu­te lesen, nicht kom­men­tie­ren, daher bloß die­ses eine kur­ze Beispiel:

Krah twit­tert:

Die Lösung vie­ler Pro­ble­me der öffent­li­chen Ord­nung liegt nicht nur in bes­se­rer Poli­zei, son­dern auch in sozia­ler Kon­trol­le. Wenn Hans in der Schu­le ein Bul­ly ist, aber ein begeis­ter­ter Fuß­ball­spie­ler, der regel­mä­ßig trai­niert und aufs Sport­gym­na­si­um will, dann wird ein klu­ger Leh­rer den Jugend­trai­ner kon­tak­tie­ren und nicht die Poli­zei rufen oder zum x‑ten Male die über­for­der­te Mut­ter ein­be­stel­len. Das Pro­blem bei den Migran­ten ist oft, dass kei­ne sol­chen Ansprech­part­ner bekannt sind und die­se auch nicht koope­rie­ren. Das zu ändern ist aber kei­ne „Selbst­auf­ga­be“, son­dern der Weg, um die stän­di­gen und sinn­lo­sen Poli­zei­ein­sät­ze in Schu­len zu ver­rin­gern. Die Ord­nung muss gelebt und in der Gesell­schaft her­ge­stellt wer­den, Poli­zei und Jus­tiz sind immer nur ulti­ma ratio und das Ein­ge­ständ­nis eines vor­an­ge­gan­ge­nen Ordnungsverlustes.

Schat­ten­ma­cher ant­wor­tet:

Aber das ist der sel­be Mani­pu­la­ti­ons­an­satz, den der Staat, in wel­chem wir jetzt bereits leben, bis an die Gren­zen sei­ner Wirk­sam­keit aus­ge­reizt hat, bevor er fest­stel­len muss­te, dass es Milieus gibt, die ideo­lo­gisch zu kom­pro­miss­los, oder sozi­al zu fremd oder zu ver­wahr­lost sind, als dass man Zugriff auf sie erlan­gen könnte. Für gewöhn­lich gibt es unser Staat irgend­wann auf, die Mit­tel wei­ter zu eska­lie­ren und lässt die Pro­ble­me wei­ter wuchern, zumin­dest solan­ge kei­ne schwers­ten Straf­ta­ten began­gen wer­den. Des­halb ist er über­haupt erst in sol­che Bedräng­nis gera­ten: Er ver­mag es weder sei­ne rech­ten Abweich­ler zurück in die Mit­te zu zie­hen, noch sei­ne migran­ti­schen Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten an die eige­ne Wer­te­ord­nung zu bin­den, zumal bei­de mitt­ler­wei­le Wege gefun­den haben, mate­ri­ell von ihrer Rol­le als Oppo­nen­ten zu profitieren. Den sel­ben Ansatz wie­der von vor­ne auf­zu­rol­len, ohne sich dabei grund­sätz­lich neu­er Metho­den zu bedie­nen, kommt dem Ver­such gleich, die BRD dort schla­gen zu wol­len, wo sie nie schwach auf­ge­stellt war. Der Ele­fant im Raum ist hin­ge­gen jene Hand­lungs­li­nie, die man als Manage­ment der har­ten Mit­tel umschrei­ben könn­te. Erneut sto­ßen wir auf den Wider­spruch, zwi­schen dem, was die grund­ge­setz­li­che Ord­nung zulas­sen will und dem, was in der (his­to­ri­schen) Rea­li­tät mach­bar ist. Der Kon­flikt ver­läuft hier nicht mal mehr not­wen­di­ger­wei­se zwi­schen lin­ker und rech­ter Welt­an­schau­ung (man den­ke an die Insti­tu­tio­nen sozia­lis­ti­scher Staa­ten in ihrer revo­lu­tio­nä­ren Pha­se) son­dern ganz fun­da­men­tal zwi­schen mani­pu­la­tiv-wei­cher (Pare­to-Klas­se 1) und erzwin­gend-har­ter Staats­füh­rung (Pare­to-Klas­se 2). Die Hoff­nung, man könn­te bis ans Ende der Zeit ohne letz­te­re aus­kom­men wirkt jeden Tag ein biss­chen schräger.

So ist es, und das wird inter­es­sant in den kom­men­den Wochen und Mona­ten: die­ses gan­ze Inno­va­ti­ve als das ent­lar­ven, was es ist – der Här­te ausweichen.

– – – – –

Don­ners­tag, 10. Juli

Wir haben das Som­mer­fest gefei­ert, wie es sich gehört. Es war ein Fest! 600 Leser, Autoren, Podi­en, Vor­trä­ge, Gesprä­che, Freu­de, biß­chen Anti­fa-Folk­lo­re, wenig Poli­zei, wenig Partei.

Hier ist ein ers­ter Mit­schnitt, der Auf­takt, den Erik Leh­nert und ich mach­ten. Er stand unter der Fra­ge­stel­lung Wozu Par­tei?. So heißt Leh­nerts neu­er Essay, der in der Rei­he Kapla­ken erschie­nen ist und hier bestellt wer­den kann. Dazu gibt es den Nach­druck sei­nes ers­ten Kapla­kens: Wozu Poli­tik? – hier ein­se­hen und bestel­len.

Ich wer­de nun nach und nach die Vide­os des Som­mer­fests auf You­Tube frei­ge­ben. Freu­en Sie sich auf Gesprä­che über Carl Schmitt und Jean Ras­pail, auf das Lite­ra­ri­sche Trio und ein­zel­ne Prä­sen­ta­tio­nen, auf Shlo­mo und Out­door Ill­ner. Abon­nie­ren Sie den Kanal Schnell­ro­da, dann ver­säu­men Sie nichts – hier fin­den Sie ihn.



– –

Übri­gens war das Som­mer­fest für mich nach der Abrei­se der Gäs­te noch nicht zu Ende. Nach dem Fest war vor der Arbeit: Es waren Gäs­te aus Ruß­land da, deren Ver­lag zwei ers­te Über­set­zun­gen aus dem Deut­schen prä­sen­tier­te. Wir dis­ku­tier­ten und ver­han­del­ten über eine weit­rei­chen­de Kooperation.

Die­ser rus­si­sche Ver­lag ist ein Glücks­fall. Hier ist sei­ne Insta­gram-Sei­te, hier sein Tele­gram-Kanal. Die Mach­art der Bücher ist fein, die Über­set­zung und die Nach­wor­te der Bänd­chen von Moh­ler (Gegen die Libe­ra­len) und Kal­ten­brun­ner (Eli­te) sind aus­ge­zeich­net, die Papier- und Druck­qua­li­tät zeu­gen von Gespür für Qua­li­tät, die Gra­phik ist ausgesucht.

Sile­ne Noc­ti­flo­ra heißt der Ver­lag – das ist die Acker-Licht­nel­ke, die in Jün­gers Das aben­teu­er­li­che Herz eine Rol­le spielt. Kann man sich mehr wün­schen? Eine Ein­la­dung nach Mos­kau ist aus­ge­spro­chen, wer­de sehen.

“Weit­rei­chen­de Koope­ra­ti­on” bedeu­tet, daß wir einen Exklu­si­vi­täts­ver­trag unter­zeich­net haben, der Ver­le­ger und ich. Sile­ne Noc­ti­flo­ra hat das Vor­recht auf die Aus­lands­rech­te in rus­si­scher Spra­che für unse­re Bücher. Es ist das ers­te Mal, daß ich so eine umfas­sen­de Koope­ra­ti­on eingehe.

Grund dafür ist die über­zeu­gen­de Arbeit. Kein eng­li­scher, fran­zö­si­scher, anders­spra­chi­ger Ver­lag hat bis­her mit einer auch nur annä­hern­den Sorg­falt gear­bei­tet. Dabei ist die Bit­te dar­um stets der Inhalt mei­ner ers­ten mails und Gesprä­che mit aus­län­di­schen Verlegern:

Nie­mand von uns muß an Aus­lands­li­zen­zen Geld ver­die­nen; aber eines erwar­te ich: Qua­li­tät. Das gebie­tet allein schon der Respekt vor unse­rer Arbeit. Die Über­set­zung muß sau­ber und kennt­nis­reich sein, das Druck­ergeb­nis kein Lap­pen, son­dern etwas, das von der Freu­de der Ver­le­ger am schö­nen, halt­ba­ren Buch zeugt. So arbei­te ich, wenn ich über­set­zen las­se, so erwar­te ich es von denen, die unse­re Bücher über­set­zen möchten.

Zuletzt erhielt ich aus Eng­land die Über­set­zung eines Buchs von Mar­tin Licht­mesz zur Durch­sicht und Frei­ga­be. Das war KI-Schrott, debi­les Kau­der­welsch, eine unbe­müh­te Frech­heit. Die Druck­wer­ke aus die­sem Nicht-Ver­lag waren lap­pi­ges Druck-on-Demand, ama­zon-gekop­pelt, also die kom­plet­te Brü­he. Natür­lich gab es dafür kei­ne Frei­ga­be. Anders eben Sile­ne Noc­ti­flo­ra. Ich bin sehr froh dar­über – und sehr gespannt auf die Reise.

– –

Tür­öff­ner zum rus­si­schen Ver­lag und Garant der hohen Stan­dards bei den Über­set­zun­gen und Nach­wor­ten ist der jun­ge Wis­sen­schaft­ler und Publi­zist Filipp Fomit­schow. Sie ken­nen ihn aus sei­nen Tex­ten für die Sezes­si­on und sei­nem so wich­ti­gen und kennt­nis­rei­chen Vor­trag über die Denk-Strö­mun­gen in Rußland.

Fomit­schow hat mit dem Ser­ben Dušan Dosta­nić und mir zusam­men den Kapla­ken-Band Aus­we­ge. Eine Suche ver­öf­fent­licht und ihn zeit­gleich in Ruß­land erschei­nen las­sen. Die zwei­te Auf­la­ge ist gera­de ein­ge­trof­fen – hier ein­se­hen.

Fomit­schow refe­riert – das kommt jetzt lei­der sehr kurz­fris­tig – heu­te Abend in Pots­dam. Bit­te, für Kurz­ent­schlos­se­ne: Hier ist der Ankündigungstext.

Wie wei­ter mit Russland?

„We are fight­ing a war against Rus­sia“ – mit ihrer her­aus­ge­pol­ter­ten Aus­sa­ge vor dem Euro­pa­rat hat die dama­li­ge Außen­mi­nis­te­rin Baer­bock Anfang 2023 einen Tief­punkt mar­kiert in den deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen. Seit dem rus­si­schen Angriff auf die Ukrai­ne ergeht sich die Bun­des­po­li­tik aber immer wie­der in Kriegsrhetorik.

Immer­hin: In Ost­deutsch­land sieht man die Vor­gän­ge dif­fe­ren­zier­ter, teil­wei­se mit Fas­sungs­lo­sig­keit. „Nie wie­der Krieg mit Russ­land“, die Losung ist seit 1945 Teil der ost­deut­schen DNA, was poli­tisch und gesell­schaft­lich immer wie­der zu Ver­wer­fun­gen führt. Doch wer­den die mah­nen­den Stim­men über­haupt noch gehört?

Wir unter­neh­men einen Exkurs in die deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen. Zu Gast ist der rus­si­sche His­to­ri­ker Fil­lipp Fomit­schow. Mit ihm spre­chen AfD-Frak­ti­ons­chef Dr. Chris­toph Berndt und Frak­ti­ons­ge­schäfts­füh­rer Dr. Erik Leh­nert. Die Ver­an­stal­tung fin­det am 10. Juli, ab 18 Uhr im Land­tag statt. Ein­tritt ist frei, eine Anmel­dung braucht es nicht.

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an tagebuch(at)sezession.de. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Mitt­woch, 2. Juli

Für heu­te zwei Anmer­kun­gen und Informationen:

1. Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt behaup­tet, Mücheln sei gesperrt und müs­se umfah­ren wer­den. Das stimmt nicht: Es gibt am Krei­sel, auf den man von Brauns­be­dra (also der A9) her stößt, eine Ampel­schal­tung. Man war­tet ein wenig und kommt durch – las­sen Sie sich nicht beir­ren, wenn Sie am Sams­tag zu unse­rem Fest anreisen.

Die Anti­fa aus Halle/Saale behaup­tet, unser Fest sei eine rech­te Kaf­fee­fahrt. Das stimmt. Es ist außer­dem eine Wein­mei­le, eine Bier­ver­kos­tung, ein Wurst­stand, eine Gesprächs­run­de, eine Vor­trags­ver­an­stal­tung, ein Kuchen­ba­sar, ein Buch­han­del und Teil von Unserdemokratischesdeutschland.

Aus die­sem Grund haben wir die Folk­lo­re­trup­pe aus Hal­le dazu­ge­holt. Sie ist in die Jah­re gekom­men, wird mit Foto­gra­fen und bemal­ten Bett­la­ken die Stra­ße besie­deln und Kein-Kuchen-für-Nazis ver­zeh­ren. Uns zulie­be kommt auch ein wenig Poli­zei. Sie wird das Wim­mel­bild berei­chern und vervollständigen.

Es ist also alles wie immer. Man trifft in ent­spann­ter, poli­ti­scher Stim­mung auf Freund und Feind, unter­schei­det sie von­ein­an­der, holt sich sein Teil­neh­mer­bänd­chen und plau­dert los.

Geparkt wird hin­term Dorf auf der Wie­se, Ein­laß ist an der Ver­lags­scheu­ne, mit den Foto­gra­fen kann jeder auf­wen­dig über Moti­ve spre­chen – das Schub­sen über­laßt mir. Habe ich erwähnt, daß Ein­laß ab halb elf ist, hin­ten an der Ver­lags­scheu­ne? Bis Sams­tag also!

– –

2. Die neue Kapla­ken­staf­fel ist ein­ge­trof­fen, mit den Essays 97 bis 99. Es sind Bän­de von Mar­tin Licht­mesz (Smar­te Welt), Armin Moh­ler (Die nomi­na­lis­ti­sche Wen­de) und Erik Leh­nert (Wozu Par­tei?).

Abon­nen­ten der Rei­he erhal­ten die Staf­fel auto­ma­tisch und zum ermä­ßig­ten Preis zugesandt.

+ Wer abon­nie­ren möch­te, kann das hier tun,

+ wer die 33. Drei­er­staf­fel erwer­ben möch­te, ohne ein Abon­ne­ment abzu­schlie­ßen, fin­det hier den Link.

+ Jedes der Bänd­chen kann natür­lich auch ein­zeln bestellt werden.

Wir hät­ten die Abon­nen­ten gern VOR dem Som­mer­fest belie­fert, aber das ist ter­min­lich nun nicht mög­lich. Etli­che Abon­nen­ten wer­den zu Gast auf dem Som­mer­fest sein und die Bücher gleich mit­neh­men wol­len, viel­leicht sogar signiert. Das­sel­be gilt für alle ande­ren nach­ge­druck­ten und vor­be­stel­len Bänd­chen der Reihe:

Her­mann Heid­eg­ger: Heim­kehr 47 – hier bestel­len.

Erik Leh­nert: Wozu Poli­tik? – hier ent­lang.

Mar­tin Licht­mesz: Besetz­tes Gelän­de – hier zu haben.

Von mir selbst ist ein wei­te­res Mal Pro­vo­ka­ti­on nach­ge­druckt wor­den, selbst­re­dend signie­re ich jedes ein­zel­ne Bänd­chen. Ich war mir schon ein­mal sicher, dies­mal ist es gewiß: eine wei­te­re Auf­la­ge wird es nicht geben. Für jeden, der nun zuschla­gen möch­te: hier ist der Link.

Kurz­um: Wir bit­ten alle Gäs­te des Som­mer­fests dar­um, die Vor­be­stel­lung nach­zu­voll­zie­hen und beim Buch­kauf vor Ort anzu­ge­ben, daß wir die online-Bestel­lung stor­nie­ren soll­ten. Wir wol­len Dop­pel­lie­fe­run­gen ver­mei­den. Jeder Kapla­ken-Abon­nent, der die neue Staf­fel mit­neh­men möch­te, soll­te dies eben­falls unbe­dingt an der Kas­se mitteilen.

Zuletzt: Nie gab es mehr lie­fer­ba­re Kapla­ken. Das ist nicht schlecht, oder? Stö­bern Sie hier mal im Bücher­schrank. Nicht ohne Grund spricht die Pres­se von der wich­tigs­ten rech­ten Rei­he seit Grün­dung der BRD …

Aber noch ein­mal: Jeder, der zum Som­mer­fest kommt, soll­te nun gera­de NICHT online vor­be­stel­len, son­dern an den bei­den Fest­ta­gen mit­neh­men, was er benötigt.

– – – – –

Sams­tag, 28. Juni

Mar­tin Sell­ner und Maxi­mi­li­an Krah wer­den im Rah­men des Antai­os-Som­mer­fests kei­ne Debat­te auf öffent­li­chem Podi­um führen.

Natür­lich gäbe es viel zu bespre­chen; jedoch ist Sell­ner die Agen­da Krahs nicht klar genug. War­um prä­sen­tier­te Krah bei Cor­rec­tiv und t‑online sei­ne Neu­deu­tun­gen des Remi­gra­ti­ons­kon­zepts? Und mehr: Sell­ner ste­he mit dem, was er vor­schla­ge und pla­ne, ver­mut­lich nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes.

Schlim­me­re und ver­lo­ge­ne­re Medi­en als Cor­rec­tiv und t‑online gibt es kaum. Cor­rec­tiv orches­trier­te maß­geb­lich jene Kam­pa­gne gegen die AfD und uns alle, die auf einer erfun­de­nen Pots­da­mer “Depor­ta­ti­ons­kon­fe­renz” fuß­te. Mit sol­chen Platt­for­men zu spre­chen und dabei nicht nur eine expe­ri­men­tel­le und vom bis­he­ri­gen Kon­sens abwei­chen­de Mei­nung zu prä­sen­tie­ren, son­dern einen zen­tra­len Kopf des Vor­felds juris­tisch zu mar­kie­ren, ist das Über­schrei­ten einer der feu­er­ro­ten Linien.

Mei­ne Gesprä­che und Kor­re­spon­den­zen mit Sell­ner und ande­ren in den ver­gan­ge­nen Tagen spre­chen Bän­de: An eine sach­li­che Debat­te ist nicht zu den­ken, solan­ge Krah die­sen Ver­hal­tens­feh­ler nicht als sol­chen ver­steht und ihn vor der Kame­ra wie­der­ho­len könn­te. Denn es ist eine poli­tisch recht leich­te Übung, sich als nun­mehr gemä­ßigt zu prä­sen­tie­ren und dem Kon­tra­hen­ten jus­ti­tia­ble Beton­köp­fig­keit zu unterstellen.

Alles ande­re ist längst Gegen­stand unse­rer Debat­ten hier auf die­sem Blog: juris­ti­sche Bewer­tun­gen, Par­al­lel­ge­sell­schaft oder Stra­te­gie der Samm­lung, Remi­gra­ti­on in wel­chem Umfang, mit wel­chen Ziel­grup­pen und Ziel­län­dern, mit wel­chem Per­so­nal, wel­chen Mehr­hei­ten, wel­chem finan­zi­el­len Auf­wand, wel­cher Här­te und Dring­lich­keit undsoweiter.

Wir wer­den wei­te­re Bei­trä­ge ver­öf­fent­li­chen, über­ra­schen­de Posi­tio­nen, die das Volk nicht in Fra­ge stel­len, son­dern das Ein­di­men­sio­na­le man­cher Betrach­tungs­wei­se benen­nen und ins Rea­lis­ti­sche auffächern.

Als Ver­le­ger hof­fe ich auf das zwei­te Buch aus der Feder Krahs, denn ein Kopf ist er fraglos.

– –

Unnö­tig, zu ergän­zen, daß das Som­mer­fest auch ohne die­se hoch­ge­jazz­te Debat­te ein vol­les, inter­es­san­tes Pro­gramm bie­ten wird, oder? Es geht am Sams­tag um 11 Uhr los und endet am Sonn­tag gegen 13 Uhr.

Ein Dut­zend Autoren wird anwe­send sein, das lite­ra­ri­sche Trio wird über neue Bücher spre­chen, das Werk Carl Schmitts wird ver­han­delt wer­den, Ras­pail wäre am 5. Juli 100 Jah­re alt gewor­den – das wird eine The­men­stun­de füllen.

Wir wer­den Lyrik hören und über Geschichts­po­li­tik dis­ku­tie­ren, über Geschlecht und Poli­tik und die Fra­ge, wozu eine Par­tei taugt. Wir wer­den AfD-Man­dats­trä­ger begrü­ßen, Vor­feld-Grö­ßen, Influen­cer, auch sol­che, die wie­der in Frei­heit sind. Wir wer­den vor allem mit sechs­hun­dert Lesern das ver­wirk­li­chen, was die­ses Fest zu einem Fest macht: einen Ort der frei­en Rede, der guten Stim­mung, der kul­tu­rel­len Kraft.

(In Klam­mern mei­ne drin­gen­de Bit­te: Wer doch nicht kom­men kann, mel­de sich umge­hend unter anmeldung(at)schnellroda.de – noch immer har­ren dut­zen­de Leser auf der War­te­lis­te. Sogar am Tag zuvor kön­nen wir noch abte­le­fo­nie­ren und nach­rü­cken las­sen. Dank!)

– – – – –

Sonn­tag, 22. Juni

Die USA haben Isra­els Schlä­ge gegen den Iran mit einem eige­nen Schlag unter­stützt. Man nimmt es zur Kennt­nis, die hell­sich­ti­gen Beob­ach­ter hat­ten es vor­her­ge­sagt. Ob die Bom­bar­die­rung drei­er Atom­an­la­gen effek­tiv war, ist nicht so wich­tig. Ent­schei­dend ist das deut­li­che Zei­chen: Die mäch­tigs­te Mili­tär­macht der Welt legi­ti­miert das Vor­ge­hen Isra­els und spricht eine War­nung aus.

Inter­na­tio­nal haben wir nichts zu sagen, wie­der ein­mal. Es ist uner­heb­lich, ob wir empört, erfreut oder schul­ter­zu­ckend dar­auf reagieren.

In unse­rem welt­an­schau­li­chen Lager gibt es dies alles, ins­be­son­de­re auch in der AfD. Wie in so vie­len ande­ren Lagen zeigt sich, wie hete­ro­gen und sogar gegen­sätz­lich unse­re Ant­wor­ten auf grund­sätz­li­che Fra­ge­stel­lun­gen aus­fal­len. Der Grund dafür ist, daß die unter­schied­li­chen Stand­punk­te und Lage­fest­stel­lun­gen nicht zusam­men­ge­führt und in einer über­ge­ord­ne­ten Per­spek­ti­ve gebün­delt sind.

Inter­es­sant ist, wie rasch die eine der ande­ren Sei­te das Recht und den Ver­stand abspricht, eine ande­re Mei­nung zu haben. Die­se denun­zia­to­ri­sche Metho­de trifft exem­pla­risch den Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Tor­ben Bra­ga, der eben­so umsich­tig wie zurück­hal­tend argu­men­tier­te und den­noch dafür aus den Rei­hen sei­ner Par­tei scharf ange­grif­fen wird. Man soll­te sich sei­ne Stel­lung­nah­me und die Kom­men­ta­re dar­un­ter unter fol­gen­dem Aspekt ein­mal ansehen:

Alle unse­re Mei­nun­gen zum The­ma wer­den aus einer Posi­ti­on der Schwä­che her­aus gebil­det. Man kann das Völ­ker­recht zitie­ren und dar­auf hin­wei­sen oder pochen, daß Angriffs­krie­ge nicht gestat­tet sei­en; man kann die­je­ni­gen, die so etwas tun kön­nen, empört dar­auf hin­wei­sen, daß sie es nicht tun soll­ten; man kann, wie Jür­gen Elsäs­ser, ankün­di­gen, man wer­de alle Trump-Taler ein­schmel­zen las­sen, soll­te er in den Krieg ein­stei­gen; man kann die Fra­ge stel­len, war­um man den Krieg gegen den Iran nicht einen Krieg nennt, den im Gaza­strei­fen auch nicht, den in der Ukrai­ne aber schon.

Man kann den­je­ni­gen, die Mili­tär­ope­ra­tio­nen durch­füh­ren und aus Kon­flik­ten Krie­ge wer­den las­sen, Macht­miß­brauch vor­wer­fen und dabei impli­zit behaup­ten, daß man, hät­te man selbst die Macht, so nicht han­deln wür­de. Aber noch ein­mal: So redet nur, wer zu schwach dazu ist, tat­säch­lich vor einer sol­chen Ent­schei­dung zu ste­hen. Denn eines haben wir doch mitt­ler­wei­le begrif­fen, oder? Macht­po­li­tik kommt vor Recht, auf allen Ebe­nen, Innen wie Außen. Auch wir hiel­ten das, ergä­be sich die Mög­lich­keit, für selbstverständlich.

Björn Höcke hat das in einer noch nicht aus­rei­chend beach­te­ten, kur­zen Rede im Rah­men der aktu­el­len Stun­de im Thü­rin­ger Land­tag umris­sen: Es geht um einen unse­rer Lage ange­mes­se­nen “deut­schen Stand­punkt”, und der kann der­zeit oft nur dar­in bestehen, in Trip­pel­schritt­chen Hand­lungs­spiel­raum zu gewin­nen. Nicht-Betei­li­gung wäre schon viel.

– –

Ich kann auf zwei wei­te­re Vide­os hin­wei­sen, sie kom­men aus unse­rem eige­nen Beritt: Ellen Kositza hat nach lan­gem wie­der zwei Buch­be­spre­chun­gen auf­ge­zeich­net. Zum einen stellt sie die 32. Kapla­ken-Staf­fel vor, und das Beson­de­re dabei ist, daß sie natür­lich auch auf ihr eige­nes Bänd­chen zu spre­chen kommt: Geschlecht und Poli­tik ist – wenn wun­dert es? – der am stärks­ten nach­ge­frag­te Essay der Drei­er­staf­fel. Ein paar sind noch da, die 2. Auf­la­ge wird bereits gedruckt.



Im zwei­ten Video bespricht Kositza das neue Buch von Mathi­as Brod­korb. Sie erin­nern sich? Er leg­te zuletzt die emi­nent wich­ti­ge Arbeit über das Trei­ben des Ver­fas­sungs­schut­zes vor: Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat?, die nicht nur uns auf eine fai­re Wei­se abklopft und ein­ord­net, son­dern die Pra­xis des Ver­fas­sungs­schut­zes grund­le­gend infra­ge stellt.

Nun hat Brod­korb nach Post­ko­lo­nia­len Mythen geschaut und sie in vier völ­ker­kund­li­chen Muse­en auf­ge­fun­den – in einer Dürf­tig­keit, die ihn (die­sen Ein­druck hat man bei allen sei­nen Büchern) intel­lek­tu­ell belei­digt. Brod­korb rückt die Mythen zurecht, bes­ser: Er wischt sie vom Tisch. Sein Cre­do: wenn schon Auf­ar­bei­tung, dann bit­te sau­ber und satisfaktionsfähig.

Hier ist die Video-Rezen­si­on. Natür­lich zielt auch sie dar­auf ab, daß Sie, wer­te Leser, zum Buche grei­fen. Das geht spie­lend über antaios.de.



– – – – –

Mon­tag, 9. Juni

Wir haben einen aus­führ­li­chen Pod­cast mit Maxi­mi­li­an Krah “am Ran­de der Gesell­schaft” ver­öf­fent­licht – man kann ihn sich auf unse­rem You­Tube-Kanal eben­so anhö­ren wie auf den gän­gi­gen Hör­ka­nä­len oder auf Twitter.

Es ist nicht erklä­rungs­be­dürf­tig, wenn man mit einem Autor und Poli­ti­ker ein lan­ges Gespräch führt und die Öffent­lich­keit dar­an teil­ha­ben läßt. In die­sem Fall hat die Öffent­lich­keit dar­auf gewar­tet, denn sie nimmt wahr, daß Krah sei­ne Spra­che und sei­ne poli­ti­sche Stoß­rich­tung ver­än­dert hat.

Wir machen das an vier Punk­ten fest: Zum einen geht Krah davon aus, daß sei­ne Par­tei und Tei­le des rech­ten Lagers dem Geg­ner Argu­men­te an die Hand geben und Anläs­se bie­ten, repres­si­ve Maß­nah­men zu ergrei­fen. Zwei­tens hat sich Krah vom Kon­zept der Assi­mi­la­ti­on und der dafür not­wen­di­gen Remi­gra­ti­on abge­wen­det und ein Modell ins Gespräch gebracht, das von Par­al­lel­ge­sell­schaf­ten aus­geht und nur dar­in die Chan­ce sieht, daß die Deut­schen in ihrem eige­nen Land so deutsch wie mög­lich bleiben.

Vehe­ment waren und sind – das ist der drit­te Punkt – Krahs Atta­cken gegen den Akti­vis­mus, wie ihn vor allem die Iden­ti­tä­re Bewe­gung ver­tritt und übt – und die in ihrer ursprüng­li­chen und unab­hän­gi­gen Form nun auf­ge­lös­te Jun­ge Alter­na­ti­ve es tat.

Der letz­te Punkt betrifft das Rechts­ver­ständ­nis Krahs: Er hat nichts dage­gen, daß man ihn als einen Rechts­po­si­ti­vis­ten beschreibt, der von der Gül­tig­keit des Rechts jen­seits von Macht­fra­gen aus­geht, die Aus­le­gung des Rechts also von der Fra­ge ent­kop­pelt, wer über­haupt in der Lage ist, das Recht wirk­mäch­tig in sei­nem Sin­ne auszulegen.

Weil Krah für Antai­os an einem neu­en Buch sitzt (Zukunft von rechts) und als einer der fünf bekann­tes­ten AfD-Poli­ti­ker über die Par­tei hin­aus prä­gend spricht und auf­tritt, war es wich­tig, daß wir uns an der Klä­rung zen­tra­ler Fra­gen ver­such­ten. Hier ist das Ergebnis:

– – – – –

Mitt­woch, 28. Mai

Man­cher wird vom neu­er­li­chen Auf­guß der Cau­sa Mat­thi­as Hel­fe­rich etwas mit­be­kom­men haben. Die Kurz­fas­sung lau­tet: Zehn und zwölf Jah­re alte Chat-Fet­zen mit NS-Humor der geschmack­lo­sen Sor­te wer­den Hel­fe­rich zuge­schrie­ben. Er selbst dementiert.

Das war’s. War­um? Weil immer noch drei Din­ge gel­ten: Ers­tens gilt die Unschulds­ver­mu­tung. Solan­ge Hel­fe­rich nicht niet- und nagel­fest nach­ge­wie­sen ist, daß er da chat­te­te, war er es nicht.

Zwei­tens sind pri­va­te Chats nichts, was die Öffent­lich­keit inter­es­sie­ren darf. Es ist, als habe jemand am Tre­sen etwas daher­ge­la­bert – im Suff oder auf­ge­dreht oder bei geöff­ne­tem Dampf­ven­til oder alles zusam­men. Das bleibt am Tre­sen und ist kei­ne öffent­li­che, belast­ba­re Aus­sa­ge, kein “State­ment”, kein Pro­gramm. Genau für so etwas sind ja Tre­sen da: Wör­ter und Wen­dun­gen abla­den, unge­schützt posau­nen, Kathar­sis mit­tels Karneval.

Drit­tens: Selbst wenn er es war – es ist eine Deka­de her, und der Mensch ent­wi­ckelt sich, auch der Mensch Hel­fe­rich. Hät­te er es so am Chat-Tre­sen gesagt: Heu­te wür­de er es am Chat-Tre­sen nicht mehr sagen, ganz gewiß nicht, und zwar nicht aus tak­ti­schen Erwä­gun­gen her­aus nicht mehr, son­dern, weil die Tre­sen-Jah­re vor­bei sind und kein dümm­lich Wort mehr das Gehe­ge der Zäh­ne ver­las­sen darf.

Mehr gibt es zu die­ser Sache nicht zu sagen, hät­te es zu die­ser Sache nicht zu sagen gege­ben – jedoch muß man sich nun doch äußern, lei­der: Denn zwar ist das Vater­land in gro­ßer Not; aber Par­tei­freun­de Hel­fe­richs sähen die Chan­ce zur Lin­de­rung die­ser Not dadurch immens ver­grö­ßert, daß Hel­fe­rich von der poli­ti­schen Büh­ne ver­schwän­de und die AfD sich sau­be­rer prä­sen­tie­ren und den objek­tiv agie­ren­den Geg­ner durch die­sen Hygie­ne­schritt um sei­ne star­ken Argu­men­te brin­gen könnte.

Zu mei­ner (inhalt­li­chen) Ver­zweif­lung agiert der Euro­pa­ab­ge­ord­ne­te Hans Neu­hoff so. Er ist zugleich Mit­glied des Lan­des­vor­stands der AfD NRW, dem Lan­des­ver­band also, in des­sen Dort­mun­der Bezirk Hel­fe­rich eine der bun­des­weit vor­bild­li­chen und beach­te­ten Kreis­bü­ro-Arbei­ten verrichtet.

Neu­hoff refe­rier­te in Schnell­ro­da stark über die Vor­ge­schich­te des Ukrai­ne-Kriegs und liegt mit sei­nen geo­po­li­ti­schen Ein­schät­zun­gen auf Höcke-Linie. Was aber den Umgang mit dem Par­tei­kol­le­gen Hel­fe­rich betrifft: Hier über­schrei­tet er im Gleich­schritt mit dem Lan­des­vor­sit­zen­den Mar­tin Vin­c­entz rote Lini­en. Das sehen etli­che Flagg­schif­fe der AfD-Spit­ze so, nicht zuletzt das bereits erwähnte.

Neu­hoff will drei Din­ge nicht begrei­fen: Zum einen sieht er nicht, daß sei­ne jah­re­lan­gen Bemü­hun­gen, Hel­fe­rich poli­tisch mund­tot zu machen, nicht fruch­te­ten. Hel­fe­rich ist über einen vor­züg­li­chen Lis­ten­platz erneut in den Bun­des­tag ein­ge­zo­gen, und dort wird er – im Gegen­satz zu sei­ner ers­ten Legis­la­tur – als Mit­glied der AfD-Frak­ti­on geführt. Es ist also trotz aller Schmutz­kam­pa­gnen für Hel­fe­rich Nor­ma­li­tät ein­ge­kehrt, und dabei hät­te man es bewen­den las­sen können.

War­um? Die Ant­wort berührt die zwei­te Begriffs­stut­zig­keit der Käm­pen um Neu­hoff und Vin­c­entz: In einer so star­ken und so breit gefä­cher­ten Par­tei wie der AfD ist spie­lend, wirk­lich spie­lend Platz für eine Men­ge Neu­hoffs und Hel­fe­richs – man muß sich nicht begeg­nen und muß sich vor allem nicht in die Que­re kom­men. Neu­hoff bespielt ein ande­res Seg­ment als Hel­fe­rich. Das ist offen­sicht­lich, und dabei könn­te man es belassen.

Letzt­lich ist so ein aus den Fugen gera­ten­der Kon­flikt ein Aus­druck von Füh­rungs­schwä­che. Zumin­dest die Füh­rung eines Lan­des­ver­bands (noch dazu eines so emi­nent poten­ten wie NRW) soll­te in den ver­gan­ge­nen zehn Jah­ren eines begrif­fen haben: Die aus Anti­fa-Recher­chen gespeis­ten Berich­te des SPIEGEL über mut­maß­li­che Hel­fe­rich-Aus­sa­gen haben nicht Hel­fe­rich zum Ziel. Hier wird eine Metho­de ausprobiert:

Ist es mög­lich, in die recht geschlos­sen agie­ren­de AfD Kei­le zu trei­ben? Läßt sich jemand gegen sei­ne eige­ne Par­tei instru­men­ta­li­sie­ren? Füh­ren alte, nicht ein­deu­tig zuge­ord­ne­te, uner­heb­li­che Tre­sen-Chats dazu, daß einer der bekann­ten und erfolg­rei­chen jun­gen Abge­ord­ne­ten am Ende aus der Par­tei ent­fernt wird?

Soll­te die­se Metho­de Erfolg haben, wird sie wie­der und wie­der ange­wandt wer­den. Lei­der ste­hen die Chan­cen für den Erfolg die­ser Ver­suchs­an­ord­nung nicht schlecht. Damit ist nicht der mög­li­che Par­tei­aus­schluß Hel­fe­richs gemeint, son­dern über­haupt der Umstand, daß Poli­ti­ker wie Neu­hoff und Vin­c­entz die Argu­men­ta­ti­on erklär­ter Fein­de der AfD auf­grei­fen, um sie gegen einen Par­tei­kol­le­gen zu wenden.

Sich aus dem Arse­nal der Anti­fa und des Ver­fas­sungs­schut­zes zu bedie­nen, ist das Über­schrei­ten einer roten Linie. Es gibt für ein sol­ches Ver­hal­ten kei­ne Recht­fer­ti­gung. Anti­fa und VS sind Insti­tu­tio­nen mit tota­li­tä­rer, min­des­tens aber post-demo­kra­ti­scher Her­an­ge­hens­wei­se. Das haben dut­zen­de AfD-Poli­ti­ker und Juris­ten aus­ge­führt und ihrer Argu­men­ta­ti­on im Kampf um die Par­tei zugrun­de­ge­legt. Dies zu unter­lau­fen, ist parteischädigend.

Nie­mals näm­lich darf man sich vom Geg­ner (vom Feind) sagen las­sen, wer in die eige­nen Rei­hen gehört und wer nicht mehr; nie­mals darf man Mate­ri­al, das die­se Ver­ei­ne zur Ver­fü­gung stel­len, in erns­ter Absicht ver­wen­den: Man unter­stützt damit ihr Bemü­hen um den Anstrich der Recht­schaf­fen­heit und Objektivität.

Spä­tes­tens der Bun­des­vor­stand müß­te sol­chem Ver­hal­ten ein rasches Ende set­zen. Aber auch dort agiert man indif­fe­rent. Nach einer Debat­te um die Cau­sa Hel­fe­rich ver­ließ eine nicht frei­ge­ge­be­ne Pres­se­mit­tei­lung die Bun­des­ge­schäfts­stel­le, in der es hieß, der Bun­des­vor­stand stel­le sich hin­ter die Bemü­hun­gen des Lan­des­vor­stands NRW. Die­se Mit­tei­lung war nicht abge­stimmt und nicht vor­ge­se­hen. Trotz­dem wur­de sie nicht zurück­ge­zo­gen, son­dern nur mode­rat ange­paßt, nach­dem die Kri­tik dar­an doch recht laut war.

Die Ver­hal­tens­richt­li­ni­en sind klar, oder? Aber es scheint, als sei auch die AfD schon von Par­ti­ku­lar­in­ter­es­sen ver­laust. Dabei ist doch das Vater­land in gro­ßer Not, undsoweiter.

– –

Ges­tern Nach­mit­tag eine der selt­sams­ten Begeg­nun­gen bis­her an der Haus­tür. Vor Wochen war ja eine Frau da, die behaup­te­te, mit mir seit 15 Jah­ren nach isla­mi­schem Recht ver­hei­ra­tet zu sein. Sie habe als Kind nur über­lebt, weil ich sie beschütz­ten konn­te, als ich auf der Flucht vor der nige­ria­ni­schen “Schwar­zen Hand” bei ihren Eltern geklin­gelt und um Unter­schlupf gebe­ten hat­te. Sie, damals sie­ben Jah­re alt, habe damals den genia­len Ein­fall gehabt, mich als behin­der­ten Knecht aus­zu­ge­ben und mit einer Schau­fel in der Hand sinn­lo­se Tätig­kei­ten aus­füh­ren zu lassen.

(Die­se Frau schrieb nach unse­rem Gespräch noch drei mails an den Ver­trieb und zwei hand­schrift­li­che Brie­fe an mich, in denen sie an die unver­geß­li­chen Dis­co­aben­de mit Fried­rich Merz und Ali­ce Wei­del erin­ner­te. Danach brach es ab, seit­her ist Funkstille.)

Jeden­falls, ges­tern an der Tür: ein jun­ger Mann. Schei­tel, Son­nen­bril­le, nicht sehr groß, Mus­keln, eine Her­ren­ta­sche mit Quer­rie­men vor der Brust, Stroh­hut, wei­ßes Hemd. Er fixier­te mich und sag­te dann lei­se vor sich hin:

Da sind Sie also tatsächlich.

Dann sag­te er nichts mehr, son­dern schwieg und stand da wie jemand, der streng nach­den­ken muß, weil er auf das Ent­schei­den­de nicht kommt.

Ich frag­te, ob er mir sagen wol­le, wie er hei­ße und was er wol­le. Der Mann blick­te nicht auf, son­dern ant­wor­te­te nach einer kur­zen Span­ne, in der er an sei­ner Quer­ta­sche nestelte:

Ich habe die Tie­re ver­sorgt und in der Hüt­te im Gar­ten eine Wei­le geses­sen und mir die Bil­der ange­schaut. Es war aber nie­mand dort.

Ich bin in sol­chen Momen­ten immer sehr höf­lich, weil ich für Leu­te, die nicht viel von sich wis­sen, gründ­lich etwas übrig habe. Wer weiß schon, woher sie so gestimmt sind und was ihnen wider­fuhr, daß sie auf­bre­chen und einen Halt auf­su­chen müs­sen, einen Ort, mit dem sie eine Hoff­nung oder ein Vor­ha­ben ver­bin­den, jeden­falls etwas Not­wen­di­ges, und sich mitteilen.

Ich bedank­te mich also und frag­te, wo man wohl die Nacht ver­brin­gen wol­le. Schon ein hal­bes Dut­zend Mal habe ich sol­chen Leu­ten ein Zim­mer im “Schäf­chen” besorgt, manch­mal dort noch eine gemein­sa­me Mahl­zeit bestellt, um den Mensch zu ergrün­den. Denn der Mensch ist dem Men­schen ein Mensch, und eines möch­te ich nicht: einen Höl­der­lin ver­ken­nen, wenn er nach sei­ner Flucht aus Bor­deaux mit bren­nen­den Füßen vor mei­ner Türe steht, oder den Lenz, der ins Gebirg muß und noch ein­mal Halt macht.

Der jun­ge Mann aber reagier­te auf mei­ne Fra­ge ganz unge­wöhn­lich. Er sprang fast einen Meter zurück und zisch­te, daß er mit dem Auto hier­her gefah­ren sei und nun wie­der auf­brä­che, denn in die­sem Dorf sei nie­mand sicher, vor allem ich nicht, und ich sol­le mich vor­se­hen. Sprach’s, dreh­te sich um und ging.

Was soll ich sagen? Die Tie­re waren ver­sorgt, den Zie­gen war Heu vor­ge­wor­fen, die Hüh­ner aßten auf einem Tep­pich von Korn, die Ente jäte­te, frei­ge­las­sen, am Spi­nat. Die Tür zur Hüt­te stand offen. Der Ses­sel war so gerückt, daß man sit­zend die Bil­der betrach­ten konn­te, die sonst im Rücken stehen.

Wer war das? Was trieb ihn her? Wo ist er jetzt und was hat er ver­mes­sen? Man denkt an Fil­me und Kubin, an Brue­gel auch, Bosch und Tüb­ke. Ein­mal stand einer im Büro und mus­ter­te. Seit­her steckt der Schlüs­sel nicht mehr außen. Aber der Gar­ten ist wie ein Wald­rand, und das Gebüsch aus Holun­der, Weiß­dorn, wil­der Zwetsch­ge und Flie­der dämmrig.

– – – – –

Mitt­woch, 21. Mai

Der Ger­ma­nis­tik­pro­fes­sor Tors­ten Hoff­mann war hier schon ein­mal The­ma. Er lehrt in Stutt­gart über die Lite­ra­tur- und Kul­tur­po­li­tik der Neu­en Rech­ten und ist eine ech­te Gra­na­te, oder anders gesagt, mit Ernst Jün­ger: eine bes­tens plat­zier­te Mine, die stän­dig so laut­los hoch­geht, daß es nie einer mitbekommt.

Hel­fen wir ihm ein biß­chen, er gehört ja gewis­ser­ma­ßen zum Team, ver­gißt das bloß manch­mal: Hoff­mann ist abso­lu­ter Spe­zia­list für die Abwei­dung der viel­fäl­ti­gen För­der­land­schaft unse­res uni­ver­si­tä­ren Sys­tems. Sei­ne Metho­de erin­nert an jene lan­gen Saug­ar­me, mit denen Schwimm­be­cken im Außen­be­reich von Fus­seln, Klo­pa­pier­fet­zen, Nasen­schleim und Haa­ren gerei­nigt werden.

Jüngst gab Pro­fes­sor Hoff­mann dem links­ra­di­ka­len (sagt man so) Maga­zin analyse&kritik (ak), das außer Bene­dikt Kai­ser nie­mand liest, den ich ken­ne, ein Inter­view. Es geht dar­in um Hoff­manns ein­zi­ges The­ma: die Lite­ra­tur- und Kul­tur­po­li­tik der Neu­en Rechten.

Man muß die­ses Inter­view nicht lesen, wirk­lich nicht. Ich las es auch bloß des­halb, weil Hoff­mann und ich ver­ein­bart haben, daß ich alles gegen­le­se, was er sagt und schreibt, auch dann, wenn der Schuß schon aus dem Rohr ist und der Blei­bat­zen auf dem Weg zum Ziel aus der Flug­bahn geplumpst ist, wie immer. (Er liest ja auch alles von mir, selbst Zeugs, das ich noch nicht geschrie­ben habe.)

Was sagen Hoff­mann? Er ent­tarnt zurecht und zum 18. Mal unse­re Stra­te­gie, Jour­na­lis­ten ins Haus gelockt und ver­arscht zu haben. Ging nicht mit jedem, wäre mit ihm natür­lich nicht gegan­gen, nicht mit ihm! So naiv ist er näm­lich nicht, und der Ein­druck, er lebe in sei­ner Bes­ser­wis­se­rei doch von der Gna­de der spä­ten Lek­tü­re, soll sich bitt­e­bitt­e­bit­te nicht festsetzen.

Hoff­mann zur “Home­sto­ry-Epo­che” über Schnellroda:

Im Rück­blick muss man sagen, dass das extrem naiv war, weil die Geschich­ten oft von Journalist*innen geschrie­ben wur­den, die nicht über die meta­po­li­ti­schen Stra­te­gien Bescheid wuss­ten und dann über­rascht waren von den gro­ßen Bücher­re­ga­len, die sie vor Ort sahen. Kubit­schek wur­de im Spie­gel nicht im Poli­tik­teil, son­dern im Kul­tur­teil lesend vor sei­ner Bücher­wand abgebildet.

Ja bit­te, Leu­te: Hät­te ich den ange­reis­ten Kul­tur­teil vor mei­ne Base­ball-Schlä­ger-Samm­lung (gebraucht, noch ein­ge­schweißt, bereits kaputt) füh­ren sol­len? Gäbe es har­tes, ehr­li­ches Feuil­le­ton – dann viel­leicht ja. Aber die­se zar­ten See­len mit dem Lek­türeh­ori­zont von “Con­ny liest Hoff­mann”? Eben.

Aber wei­ter: Hoff­mann gibt im Gespräch Ein­blick in sei­ne Metho­de und prä­sen­tiert sein ana­ly­ti­sches Besteck. Er zeigt uns dabei, war­um es pro­ble­ma­tisch ist, daß Bücher auf unter­schied­li­che Wei­se gele­sen und gedeu­tet wer­den können:

Wenn man im Inter­net nach Rezen­sio­nen zum Roman »Lich­tun­gen« von Iris Wolff recher­chiert, der 2024 auf der Short­list des Deut­schen Buch­prei­ses stand, stößt man auch auf Kubit­scheks Bespre­chung im Blog sei­ner Zeit­schrift Sezes­si­on. Das heißt, ohne aktiv den Kon­takt zur Neu­en Rech­ten zu suchen, gelangt man auf ihre Medi­en und bleibt dort viel­leicht hängen.

(Sachen gibt’s! Hän­gen­blei­ben! Das Inter­net muß wohl in wei­ten Tei­len neu pro­gram­miert werden.)

Gleich­zei­tig wird mit »Lich­tun­gen« das gemacht, was Kubit­schek in sei­nem Auf­satz »Selbst­ver­harm­lo­sung« als eine der zen­tra­len meta­po­li­ti­schen Stra­te­gien der Neu­en Rech­ten vor­stellt: Ver­zah­nung. Man nimmt sich eine eta­blier­te Stim­me, die nicht im Ver­dacht steht, poli­tisch rechts zu sein, um zu behaup­ten, dass sie Ähn­li­ches sagt wie man selbst.

(Die­se von Hoff­mann erst­mals auf­ge­deck­te Metho­de ist echt dre­ckig weit weg von Anstand und Ori­gi­na­li­tät. Was für eine schä­bi­ge Freu­de, in einem Roman, den man nicht selbst geschrie­ben hat, ähn­li­che Gedan­ken wie die eige­nen auf­zu­fin­den und sie zu VERZAHNEN!)

Im Fall von »Lich­tun­gen« schreibt Kubit­schek, es han­de­le sich um einen Hei­mat­ro­man. Die Poin­te ist aber, dass bei Wolff Hei­mat expli­zit anti­na­tio­na­lis­tisch gedacht wird. Das ver­schweigt er und sug­ge­riert damit, dass jemand wie Wolff kom­pa­ti­bel mit Denk­fi­gu­ren der Neu­en Rech­ten sei.

(Schrei­be zehn mal auf und dis­ku­tie­re mit einem Neu­rech­ten Dei­ner Wahl dar­über: Hei­mat­ro­ma­ne sind immer natio­na­lis­tisch, Hei­mat­ro­ma­ne sind immer natio­na­lis­tisch, Hei­mat­ro­ma­ne sind immer …)

Leu­te, Leu­te, es bran­det auf, immer öfter: das gro­ße Geläch­ter. Der Mann ist wirk­lich Prä­si­dent der Inter­na­tio­na­len Ril­ke-Gesell­schaft. Ich sach mal: Du mußt Dein Leben ändern, denn Dein Blick ist vom Vor­über­gehn der Stre­ber so trüb gewor­den, daß er nichts mehr hält …

– –

Ein­mal, das war im Herbst 99, war ich im Har­bach­tal unter­wegs, im rumä­ni­schen Sie­ben­bür­gen von Her­mann­stadt nach Schäß­burg, zu Fuß, auf Bau­ern­kar­ren, wie­der zu Fuß, in die Stadt hin­ein in einem Auto dann, das ange­hal­ten hat­te, ohne Dau­men, ein­fach so. Hat­te drei Aus­ga­ben von “Mein Kampf” im Gepäck, alle Goeb­bels-Tage­bü­cher, vor allem aber den tota­len Ril­ke, zur Vor­be­rei­tung auf mein Ein­tritts­ge­such an die Inter­na­tio­na­le Rilke-Gesellschaft.

In einer Knei­pe mach­te ich Fotos von mir vor der Bücher­wand des Wirts, die war rie­sig, zog sich sogar über den Tre­sen. So ein Ange­ber, so ein fie­ser Selbst­ver­harm­lo­ser: Da will man was essen und vor allem was trin­ken, und dann sitzt man ver­wirrt vor Büchern und weiß nicht, ob man aus Ver­se­hen im Kul­tur­teil des Hau­ses abge­stie­gen ist und aus die­ser Ver­zah­nung je wie­der ins Offe­ne findet.

In Schäß­burg woll­te ich einen Hügel hin­auf, um von oben die deut­sche Kulis­se zu betrach­ten, die­ses deut­sche Potem­kin: leer­ge­fal­len, die Sie­ben­bür­ger alle weg, irgend­wo bei Böb­lin­gen und Stutt­gart und Ulm ange­kom­men und ver­schämt den Dia­lekt ver­ber­gend – die­sen herr­li­chen, das R rol­len­den, die Wor­te gur­ren­den, weich­kau­en­den, her­vor­küs­sen­den Dialekt.

Schäß­burg, nüch­tern betrach­tet minus Roman­tik: kom­plett her­un­ter­ge­kom­men, irre Plat­ten­bau­ten mit Trep­pen ins Nichts und her­aus­ge­kipp­ten Wän­den, Was­ser aus Ris­sen und Rit­zen und brö­ckeln­den Bal­ko­nen, aber Wäsche­lei­nen und Stüh­le dar­auf, ein gro­tes­kes Ver­trau­en in die Sta­bi­li­tät von ein biß­chen Stahl­be­ton und Rostgeländer.

Die Alt­stadt: male­ri­scher Zusam­men­bruch, ein Stil­le­ben mit Wurm im Apfel, auf­ge­pick­ter Frucht, Schim­mel­stel­len und Gezie­fer. Das Fach­werk: ange­stückt, aus­ge­sägt, ein­ge­sun­ken, gebors­ten, rui­nös, kaum einer mit Her­kunft wohn­te noch dort, ande­re nun aber, nicht hei­misch, son­dern auf der Durch­rei­se für ein hal­bes Jähr­chen Seß­haf­tig­keit über den Win­ter, danach das Haus abrißreif.

Jeden­falls, ich weiß nicht mehr, wo genau, erstieg ich, nach zwei Bier­chen an einem Kel­ler­aus­schank das Hügel­chen, dar­auf ein Schul­ge­bäu­de, ein Gemein­de­saal, ein Ver­eins­heim, weiß ichs noch? Was ich aber sicher weiß: Es stan­den dort Bän­ke im Saal mit Tischen davor, und ich geriet in ein Kon­zert, wört­lich geriet ich hin­ein und nicht so schnell wie­der hinaus…

… und, wie scheen das gespielt hat, was da stu­diert hat Kla­vier und Küns­te und hat Bar­tok im Kopf, vie­le Stück­chen von ihm, und kei­nes wie das ande­re, aber alle ein biß­chen schief. Bloß nicht daß man denkt, das liegt am Kla­vier oder an die lin­ke Händ, ver­stehst du, son­dern war so gewollt vom Bar­tok, daß man genau­er hin­horcht, als tät einer die Spra­che anders sagen, nicht genau die man kennt, ein bißel Fremd­spra­che so, nit schwer, eine leich­te, bißel ähn­lich, nah, mit neue Tön und Wör­ter, und wenn man hört und stil­le sitzt, lernt mers, wohl nit gleich, aber dann schon. Man lernt und ver­steht, und es ist schon inter­es­san­ter als das, was mer immer hört sonst, ist, als dürft mer auch gehen, weg­ge­hen, dürft aber wie­der­kom­men, müßt nit blei­ben bei die Kin­der wo jetzt in Deit­sch­land sind, weil: ist bißel fremd dort, war ich zum Besu­chen, schmeckt nit, geht nit, will nit …

Ich saß in der Schul­bank neben einem alten Mann, frü­her Leh­rer, der mirs spä­ter ange­trun­ken unge­fähr so erklär­te, wäh­rend wir wei­ter­be­cher­ten, ehr­lich gesagt kräf­tigst. Saß dort und konn­te es nicht glau­ben, daß mit­ten im Ver­fall, in der Auf­lö­sung, dem Ende, dem Abgang, der Aus­scha­bung, mit­ten im Alm­ab­trieb einer gan­zen Kul­tur die­se Stun­de gelang.

Man sitzt, hört sich ein, will mit dem Hören nicht mehr auf­hö­ren und begreift dabei end­lich etwas vom Leben, von sei­nem Geheim­nis, sei­nem Zau­ber, sei­ner Zähig­keit, sei­nem Drang und Wil­len und Augen­blick, sei­ner Lust dar­an, zu sein, bloß das, mehr nicht, das aber so rich­tig… Das kann man sein: auf ein­mal zuhau­se. Denn auf frem­den Plät­zen war doch eines täg­lich aus­ge­tret­nen Brun­nen­stei­nes Mul­de manch­mal wie ein Eigentum …

(Wer nicht sieht, was dar­an natio­na­lis­tisch ist, muß es erfor­schen – lassen.)

– –

So, und zuletzt für heu­te ein Ver­an­stal­tungs­hin­weis. Antai­os gibt ja eine Roman-Rei­he her­aus, sie ist auf zehn Bän­de ange­wach­sen, kann man hier ein­se­hen und natür­lich bestel­len: Fünf Rei­hen-Abos sind noch zu haben, dann fehlt schon der nächs­te Band.

Die­se Roman-Rei­he ist The­ma im Kul­tur­haus Losch­witz von Susan­ne Dagen, und zwar am kom­men­den Mon­tag um 20 Uhr. Pro­fes­sor Hoff­mann wird lei­der nicht anwe­send sein. Die Ver­an­stal­tung ist bis auf zehn letz­te Plät­ze aus­ge­bucht, hier kann man noch auf­sprin­gen. Es wer­den (fast) alle Roma­ne dort zu haben sein, und ich schreib ger­ne was rein in die Bücher.

Bis Mon­tag also!

– – – – –

Don­ners­tag, 1. Mai

Es ver­geht kei­ne Woche ohne Pres­se­an­fra­gen. Seit Mon­tag waren es drei. Der Bit­te eines pol­ni­schen Jour­na­lis­ten um ein Hin­ter­grund­ge­spräch wer­de ich ent­spre­chen – die Erfah­run­gen mit aus­län­di­schen Publi­zis­ten ist um Wel­ten bes­ser als die mit deutschen.

Wal­l­asch hat ein Inter­view vor­ge­schla­gen und eine ers­te Fra­ge geschickt. Ich kam bis­her nicht dazu, aber natür­lich wird etwas dar­aus: Er gehört zu denen, die unab­hän­gig den­ken, Fra­gen stel­len kön­nen und sich über­mor­gen nicht mit Kri­tik zurück­hal­ten, wenn sie ande­rer Mei­nung sind. So soll es sein.

Und da ist noch die­se Tan­te. Ich stel­le ihre kom­plet­te Anfra­ge mal hier ein, dazu mei­ne Ant­wort. So sind sie. Bei Lina Engel, deren Ban­de Leu­ten mit Häm­mern die Fuß­ge­len­ke zer­trüm­mer­te und mit Kopf­schlä­gen blei­ben­de Hirn­schä­den her­bei­füh­ren woll­te, ver­öf­fent­lich­te der Öffent­lich-recht­li­che eine drei­tei­li­ge Erklär-Serie: immer­hin sei es – ehren­wert! – gegen “Nazis” gegangen.

Bei Shlo­mo hin­ge­gen pfef­fern der staat­lich finan­zier­te und der staat­lich ein­ge­bet­te­te Jour­na­lis­mus hin­ter­her. Dabei hat hier einer bloß sei­ne (kras­se) Mei­nung gesagt. Aber viel­leicht ist das Bear­bei­ten sen­si­bler See­len mit ver­ba­len Häm­mern wirk­lich gefähr­li­cher als der anti­fa­schis­ti­sche Terror.

– –

Sehr geehr­ter Herr Kubitschek,

mein Name ist Nora Nagel und ich bin Redak­ti­ons­lei­te­rin beim ZDF Maga­zin Roya­le (Pro­duk­ti­ons­fir­ma: UE GmbH). Der­zeit recher­chie­ren wir gemein­sam mit Chris­ti­an Fuchs von der Wochen­zei­tung „DIE ZEIT“ zu poli­ti­schen You­Tubern. Daher haben wir fol­gen­de Fra­ge an Sie und bit­ten um Ant­wort bis spä­tes­tens Mon­tag, 5. Mai 2024, 10 Uhr. Ich wäre Ihnen dar­über hin­aus dank­bar, wenn Sie mir den Ein­gang mei­ner Fra­gen mit einer kur­zen Rück­ant­wort bestä­ti­gen würden.

In einem Video von Ihrem You­Tube-Kanal „Kanal Schnell­ro­da“, hoch­ge­la­den am 17. Mai 2024, haben Sie „Char­lot­te Corday“ und „Shlo­mo Fin­kel­stein“ bzw. Aron Piel­ka zu Gast. Mitt­ler­wei­le wur­de Aron Piel­ka wegen sei­ner Vide­os vom Amts­ge­richt Köln 2020 in zehn Fäl­len, u.a. wegen Volks­ver­het­zung, zu einem Jahr Haft auf Bewäh­rung ver­ur­teilt. In sei­nen Vide­os soll er u.a. Kora­ne ver­brannt haben, anti­se­mi­ti­sche Ste­reo­ty­pen ver­brei­tet haben, außer­dem sol­len in sei­nen Vide­os Haken­kreu­ze zu sehen sein. Seit August 2024 sitzt Piel­ka in Haft. Wie ste­hen Sie heu­te zu Ihrer Ver­bin­dung zu Pielka?

Ich bit­te um Rück­mel­dung bis spä­tes­tens Mon­tag, 5. Mai 2024, 10 Uhr, und dan­ke Ihnen schon ein­mal vor­ab für Ihre Mühe.

Mit freund­li­chen Grüßen

Nora Nagel

Redak­ti­ons­lei­tung

Mobil +49 xxx

Unter­hal­tungs­fern­se­hen Ehren­feld UE GmbH

Vita­lis­stra­ße 164

50827 Köln

– –

Wer­te Frau Nagel,

Ihre Nach­richt lan­de­te im Spam. Zu Ihrer Fra­ge: Aron Piel­ka ist Leid­tra­gen­der einer inak­zep­ta­blen Gesin­nungs­jus­tiz. Er wird ein Buch schrei­ben. Es wird in mei­nem Ver­lag erscheinen.

Gruß! Kubit­schek

– – – – –

Sonn­tag, 27. April

Zwei Hin­wei­se nach einer Lese­stun­de im früh­lings­schö­nen Gar­ten und einer Hör­stun­de im Büro, das nun wie­der gründ­lich auf­ge­räumt ist:

1. Las mich in der neu­en Aus­ga­be des “Jour­nals für christ­li­che Kul­tur” fest, der 11. CRISIS. Auf die­se Zeit­schrift, die erst im Jahr 2022 gegrün­det wor­den ist, hat­te ich zum Auf­takt die­ses Tage­buchs hin­ge­wie­sen, und zwar anläß­lich des The­men­hef­tes “Krieg”.

Auch Heft 11 ist, wie über­haupt jede CRISIS, ein The­men­heft. Es wid­met sich dem welt­wei­ten Pro­blem, der his­to­ri­schen Kata­stro­phe und den schreck­li­chen Bei­spie­len der “Chris­ten­ver­fol­gung – ges­tern und heute”.

Neben grund­sätz­li­chen Bei­trä­gen über den Sinn des Mar­ty­ri­ums und die Ver­eh­rung derer, die ein sol­ches Zeug­nis für ihren Glau­ben able­gen muß­ten, sind es vor allem Detail­be­rich­te, die mich fes­sel­ten. Mich hat bei­spiels­wei­se seit den frü­hes­ten Neun­zi­gern die radi­kal-faschis­ti­sche, mys­ti­sche Legi­on des Erz­engels Micha­el fas­zi­niert, die in Rumä­ni­en unter ihrem legen­dä­ren und früh ermor­de­ten Anfüh­rer Cor­ne­liu Zelea Cod­re­a­nu einen ganz eige­nen Stil und eine auf dem Selbst­op­fer beru­hen­de Erneue­rungs­be­we­gung aus­ge­stal­tet hatte.

Ab 1945 wur­den die Legio­nä­re und ihre Jugend­or­ga­ni­sa­tio­nen rück­sichts­los ver­folgt und aus­ge­rot­tet. Im CRI­SIS-Heft fin­det sich die Ana­ly­se des soge­nann­ten Pites­ti-Expe­ri­ments, in dem mit­tels kör­per­li­cher, psy­chi­scher und geis­ti­ger Fol­ter der christ­li­che Glau­be der jun­gen Häft­lin­ge gebro­chen und in sein Gegen­teil umge­formt wer­den soll­te und wur­de. Die Autoren beschrei­ben die­ses Expe­ri­ment als kom­mu­nis­ti­schen, anti­christ­li­chen, wis­sen­schaft­lich unter­füt­ter­ten Vor­gang, der in sei­ner Käl­te und Plan­mä­ßig­keit sei­nes­glei­chen suche.

Ein­ge­bet­tet ist die­se Ana­ly­se in eine Dar­stel­lung des Schick­sals der rumä­nisch-ortho­do­xen Kir­che unter dem Kom­mu­nis­mus an sich. Auch Ruß­land und Ser­bi­en wer­den his­to­risch abge­han­delt. Das Heft schlägt den Bogen aber wei­ter zu den Tra­gö­di­en des nah­öst­li­chen Chris­ten­tums und dem, was in der Ukrai­ne und im Bal­ti­kum gegen rus­sisch-ortho­do­xe Gemein­den zuge­las­sen und vom Wes­ten beschwie­gen wird.

Das Beschwei­gen, das “Tabu­the­ma Chris­ten­ver­fol­gung” ist wie­der­um The­ma eines sys­te­ma­ti­schen Bei­trags, und ein wenig umschifft wird dabei die Rol­le Isra­els, das den eige­nen Ortho­do­xen, den radi­ka­len Juden, bei deren Kampf gegen die Chris­ten im Hei­li­gen Land nicht in den Arm fällt.

Es ist Hohn, daß das Abend­land sich selbst einer Über­frem­dung öff­ne­te, die das Dach, das über dem euro­päi­schen Chris­ten­tum auf­ge­spannt blei­ben soll­te, längst ein­zu­rei­ßen begon­nen hat.

Emp­feh­lung also: Lesen Sie CRISIS 11, The­ma “Chris­ten­ver­fol­gung”. Bestel­len kön­nen Sie das Heft hier.

– –

2. Susan­ne Dagen hat dem Publi­zis­ten und Buch­au­tor Ralf Schul­er auf Nius ein eben­so klu­ges wie sou­ve­rä­nes Inter­view gege­ben. Sie saß mit ihm fast eine Stun­de lang im Stu­dio und sprach über ihre beruf­li­che Her­kunft aus einem Buch­han­del, der sich seit der Auf­bruchs­zeit kurz nach der Wen­de über die Jah­re und bis heu­te dra­ma­tisch kas­triert und inhalt­lich ver­engt hat.

Dagen erklärt das For­mat “Auf­ge­blät­tert. Zuge­schla­gen”, das sie seit 2018 gemein­sam mit Ellen Kositza ver­an­stal­tet, berich­tet von ihrer Poli­ti­sie­rung im Rah­men der von ihr initi­ier­ten “Char­ta 2017” und wirbt für ihre eige­ne Buch­mes­se, die Anfang Novem­ber unter dem Titel “Sei­ten­wech­sel” erst­mals ver­an­stal­tet wer­den wird.

Hier ist das gan­ze Gespräch. Sehenswert!

– – – – –

Frei­tag, 25. April

Über den Ver­such lin­ker Stu­den­ten­grup­pen, in Würz­burg rund um den Geschichts­pro­fes­sor Peter Hoe­res ein “neu­rech­tes Netz­werk” aus­zu­ma­chen, schrieb ich hier. Die Sache war für die bei­den Ange­pran­ger­ten, Pro­fes­sor Hoe­res selbst und den Aka­de­mi­schen Rat Ben­ja­min Has­sel­horn, nun ausgestanden.

Die Neue Zür­cher Zei­tung hat­te schon am 9. April in ihrer Deutsch­land-Aus­ga­be das Wesent­li­che zusam­men­ge­faßt und als Ergeb­nis notiert, daß der Kon­flikt nun bei­gelegt wor­den sei. In die­sem Arti­kel wur­de auch auf mei­nen Bei­trag Bezug genommen:

Der neu­rech­te Ver­le­ger Götz Kubit­schek, Mit­be­grün­der des IfS, erklär­te jetzt, dass Has­sel­horns dama­li­ge Bei­trä­ge kei­ner­lei pro­gram­ma­ti­sche Aus­rich­tung gehabt hät­ten. Er bestä­tig­te zudem des­sen Dar­le­gung, sich auf­grund inhalt­li­cher Dif­fe­ren­zen von der Zeit­schrift «Sezes­si­on» abge­wen­det zu haben. Has­sel­horn habe den Kurs miss­bil­ligt, den das Maga­zin 2014 ein­ge­schla­gen habe, so Kubit­schek, indem es «Pegi­da-freund­lich, Höcke-nah, grund­sätz­lich, nicht libe­ral­kon­ser­va­tiv, poli­tisch-roman­tisch, expres­siv» gewor­den sei.

So etwas schreibt man so klar, um dabei zu hel­fen, daß ein begab­ter Wis­sen­schaft­ler nicht nach einem Jahr­zehnt noch über den Kon­text sei­ner frü­hen Tex­te stolpere.

Bemer­kens­wert am Fall Hoeres/Hasselhorn ist, daß es zu einer brei­ten Wel­le der Soli­da­ri­sie­rung kam. Die NZZ hat­te auch das vermerkt:

Hun­der­te Wis­sen­schaf­ter erklär­ten sich mit Hoe­res und Has­sel­horn der­weil in einem Auf­ruf soli­da­risch. Man wis­se bei­de fest auf der Sei­te der Demo­kra­tie und der deut­schen Ver­fas­sungs­ord­nung, heisst es dar­in. Für eine Gefahr für die Demo­kra­tie hal­te man viel­mehr die «Extre­mis­ten», die die Mit­glie­der des Lehr­stuhls für Neu­es­te Geschich­te der Uni­ver­si­tät zu Opfern einer Kam­pa­gne gemacht hät­ten, um ihren Ruf zu zer­stö­ren. Der Auf­ruf wur­de auch von nam­haf­ten His­to­ri­kern wie Jörg Bab­e­row­ski und Andre­as Röd­der unterzeichnet.

Das ist etwas Neu­es, das ist ein Zei­chen dafür, daß sich eine Front gegen die Unver­fro­ren­heit des Ein­sat­zes von denun­zia­to­ri­schen Mit­tel und Kon­takt­schuld-Argu­men­ten zu bil­den beginnt. Die­se Front wird noch nicht sou­ve­rän gehal­ten. Der Selbst­er­klä­rungs­auf­wand ist noch immer erheb­lich, und die Fra­ge ist, wer an die Sei­te von Hoe­res und Has­sel­horn getre­ten wäre, hät­ten die bei­den lapi­dar “Na und?” geantwortet.

Jeden­falls: “Die Hoch­schul­lei­tung wer­de auch in Zukunft ihre Für­sor­ge­pflicht voll­um­fäng­lich wahr­neh­men und die Frei­heit von For­schung und Leh­re gewähr­leis­ten”, konn­te die NZZ notie­ren. Eine abge­schlos­se­ne Ange­le­gen­heit also.

War­um aber Has­sel­horn, der tat­säch­lich vor über zehn Jah­ren unter Pseud­onym für die Sezes­si­on geschrie­ben hat, ges­tern, am 24. April, in der Welt noch ein­mal nach­leg­te, erschließt sich mir nicht. Es ist in sei­ner Schil­de­rung einer “Hexen­jagd” davon die Rede, daß er stets ver­sucht habe, unse­rem fun­da­men­tal­op­po­si­tio­nel­len Weg einen real­po­li­ti­schen, arbeits­fä­hi­gen ent­ge­gen­zu­set­zen. Als er sich damit auf ver­lo­re­nem Pos­ten habe ste­hen sehen, habe er jeden Kon­takt zu uns abge­bro­chen. Has­sel­horn schreibt:

Aus mei­ner heu­ti­gen Sicht habe ich bei all dem zwei Feh­ler gemacht: Ich wur­de nicht hin­rei­chend miss­trau­isch, als man mir die Ver­öf­fent­li­chung unter Pseud­onym emp­fahl mit der Begrün­dung, ich wol­le ja noch etwas wer­den. Außer­dem habe ich aus der seit 2015 zu beob­ach­ten­den suk­zes­si­ven Radi­ka­li­sie­rung der AfD deut­lich zu spät die Kon­se­quenz des Par­tei­aus­tritts gezo­gen. Enga­giert habe ich mich dort ohne­hin nicht. Ich bin jeden­falls schon vor lan­ger Zeit zu dem Schluss gekom­men, dass „rechts“ nicht mei­ne poli­ti­sche Rich­tung ist, „neu­rechts“ schon gar nicht.

Ich sehe in dem, was Has­sel­horn für poli­tisch ver­nünf­ti­ger hält als die AfD, einen Erkennt­nis­rück­schritt. Er ist mitt­ler­wei­le in die CSU ein­ge­tre­ten und mag den von sei­ner neu­en Par­tei mit­ge­tra­ge­nen Maß­nah­men­staat, die absur­de Ver­schul­dung, die kos­me­ti­schen Kor­rek­tu­ren am Vor­gang der Über­frem­dung und die post-demo­kra­ti­sche Ent­wick­lung für das hal­ten, was mach­bar und gebo­ten sei.

Über so etwas kann ich nur den Kopf schüt­teln, und er ist dar­in sei­nem Geschichts­leh­rer Weiß­mann ähn­lich, der noch Wochen vor dem Ende der Coro­na-Maß­nah­men zur Imp­fung auf­rief und dies mit Gehor­sam und Volks­ge­sund­heit begründete.

Was mich nun aber auf­bringt, ist Has­sel­horns Bestre­ben, sei­ne frü­he publi­zis­ti­sche Tätig­keit zu einem Feh­ler und unse­re redak­tio­nel­le Umsicht zu einem Alarm­si­gnal umzu­deu­ten. Man kann, wenn man ganz gut aus der Sache her­aus­kam, “auch mal ein­fach die Klap­pe hal­ten” (um einen guten Freund zu zitie­ren). Das schrieb ich nun Herrn Dr. Has­sel­horn, und ich schrieb weiter:

Aber die Rol­le des Hand­tuchs, an dem sich jeder die Fin­ger­chen abwi­schen darf, um mit sau­be­ren Hän­den wei­ter­zu­ma­chen: Die­se Rol­le nimmt man in mei­nem Alter und nach allem, was man tat und aus­stand, nicht mehr an.

Ich will prä­zi­sie­ren: Hand­tuch war ich nur ein ein­zi­ges Mal, da ging es rich­tig um was und das ist lan­ge her. Aber ein wenig gegen das eige­ne Inter­es­se schrei­be ich schon, ab und an. So etwas geht leich­ter von der Hand, wenn die Reak­ti­on auf den ent­las­ten­den Arti­kel in einem “Dan­ke” besteht oder in einem heim­lich und unter Pseud­onym vor die Ver­lags­tür gestell­ten Bier­kas­ten. Ur-Kros­tit­zer bit­te. Oder Apold­aer Glockenhell.

Jedoch: An Has­sel­horn schrieb ich ins Off. Zurück kam näm­lich eine auto­ma­tisch gene­rier­te Mail: Man befin­de sich nun bis zum 15. Okto­ber in Elternzeit.

– –

Nun aber kon­struk­tiv: Staats­po­li­tik! Etli­che unse­rer Leser dürf­ten sich noch an die fünf Bän­de des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs erin­nern, ach: mehr! Bei Tau­sen­den (klingt gut!) soll­ten sie im Regal ste­hen – wir hat­ten sie immer wie­der nach­ge­druckt, das war wirk­lich ein star­kes Projekt.

Das Staats­po­li­ti­sche Hand­buch ist seit zwei Jah­ren ver­grif­fen, an eine Neu­auf­la­ge haben wir nicht mehr gedacht, dafür aber an eine Digi­ta­li­sie­rung der hun­der­ten Bei­trä­ge zu Leit­be­grif­fen, Schlüs­sel­wer­ken, Vor­den­kern, Deut­schen Orten und Deut­schen Daten.

Die­se Digi­ta­li­sie­rung wür­de uns zum einen eine Ver­lin­kung der Arti­kel unter­ein­an­der und zum ande­ren eine Erwei­te­rung ermög­li­chen: Es sind längst wei­te­re Leit­be­grif­fe und Schlüs­sel­wer­ke hinzugekommen.

Schwe­rerwie­gend: Für den Band über die Vor­den­ker war damals von Karl­heinz Weiß­mann (neben Erik Leh­nert der Her­aus­ge­ber) das Kri­te­ri­um fest­ge­legt wor­den, es wür­de nur auf­ge­nom­men, wer nach 1945 noch publi­ziert habe. Des­halb fehl­ten in die­sem Band die hal­be KR, aber auch Köp­fe wie Nietz­sche. Das wür­den wir nun ergän­zen können.

Jeden­falls: Das Staats­po­li­ti­sche Hand­buch ist nun also kom­plett online ver­füg­bar, und zwar hier unter der Domain staatspolitik.de. Unter die­sem Namen war bis vor einem guten Jahr die Arbeit des Insti­tuts für Staats­po­li­tik doku­men­tiert. Jedoch ist die­ses Insti­tut mitt­ler­wei­le auf­ge­löst, das wis­sen Sie alle und ken­nen die Grün­de. staatspolitik.de ist also auch ein wenig Nostalgie…

Die digi­ta­le Ver­si­on des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs ist in die­sel­ben Kate­go­rien ein­ge­teilt wie die fünf­tei­li­ge Buch­rei­he. Man kann inner­halb die­ser Kate­go­rien stö­bern, kann die Bei­trä­ge ein­zel­ner Ver­fas­ser stu­die­ren, kann nach Namen, Begrif­fen, Schlag­wör­tern suchen.

Maß­geb­lich Ellen Kositza und Karl Stern­au haben die­se Digi­ta­li­sie­rung erar­bei­tet und betreut. Aber wir brau­chen nun auch die Mit­ar­beit unse­rer Leser, also Ihre Mit­ar­beit. Sie sehen, daß wir die Deut­schen Daten mit der schlich­ten Jah­res­zahl und die Leit­be­grif­fe mit dem ent­spre­chen­den Begriff bebil­der­ten. Für die Schlüs­sel­wer­ke wer­den der­zeit noch gute Cover-Abbil­dun­gen nach­ge­tra­gen, für etli­che ist das schon geschehen.

Wich­tig wäre es nun, aus der Leser­schaft selbst­ge­schos­se­ne, also gemein­freie Bil­der zu den deut­schen Orten zu erhal­ten, far­big oder schwarz-weiß. Wir kön­nen nicht ein­fach aus dem Netz Bil­der holen. Sie sehen auf der Start­sei­te unter staatspolitik.de das Bei­spiel “Oder­bruch”. So wol­len wir bebil­dern, also bes­ser quer- als hochformatig.

Unter [email protected] kann man Bil­der ein­rei­chen, unter der Kate­go­rie Deut­sche Orte (hier ver­linkt) fin­det man alle gesuch­ten Gebäu­de und Land­schaf­ten. Das­sel­be gilt für die Vor­den­ker, aber hier wird es schwie­rig: Woher soll­te jemand frei zugäng­li­che Auf­nah­men von Kon­rad Lorenz oder Ernst Jün­ger neh­men, an die wir nicht auch herankämen?

Fan­gen wir also mit den Deut­schen Orten an. Und bit­te: Kli­cken Sie sich durch das digi­ta­le Hand­buch. Die Start­sei­te ist so gebaut, daß nur die ers­ten drei Bei­trä­ge von uns fest­ge­legt sind. Alle ande­ren wer­den mit einem Zufalls­ge­nera­tor stets neu gewür­felt. Viel Freu­de damit!

– – – – –

Frei­tag, 4. April

Neu­lich ging ich über Land an einer Dorf­stra­ße ent­lang. Blau­licht an der Kur­ve, in lang­sa­mer Fahrt näher­te sich ein Bun­des­wehr-Kon­voi, ange­führt von Feld­jä­gern. Ich zähl­te zwei Dut­zend Fahr­zeu­ge, dar­un­ter drei Schüt­zen­pan­zer, bereift natür­lich, kei­ne Ketten.

Die Luft war lau, die Feld­blu­sen auf­ge­krem­pelt, die noch blei­chen Unter­ar­me lagen auf den Rah­men der geöff­ne­ten Sei­ten­fens­ter. Die Gesich­ter jung, wei­ße, jun­ge Haut, einer wink­te, konn­te ein Zufall sein. Es war jeden­falls die vier­te Kolon­ne, die ich bin­nen zwei­er Wochen fah­ren sah.

Ich war gern Sol­dat, obwohl ich nicht zum Sol­da­ten gebo­ren bin und von der Här­te der Aus­bil­dung in der Fern­späh­kom­pa­nie 200 an mei­ne Gren­zen geführt wur­de. Ich habe etwas von einem Sani­tä­ter in mir, das will man mit zwan­zig nicht zuge­ben, spä­ter geht es.

Egal. Ich erin­ne­re mich jeden­falls dar­an, daß wir damals nicht dar­über nach­dach­ten, für wel­chen Ernst­fall wir aus­ge­bil­det und wofür wir eigent­lich kämp­fen wür­den, trä­te er ein. Es war vage: Deutschland.

Das schrei­be ich ohne Erin­ne­rung an ein Pathos oder eine mobi­li­sie­ren­de Groß­erzäh­lung, und ich bin mir sicher, daß es sie heu­te noch viel weni­ger deut­lich gibt als damals. Aber den­noch fah­ren jun­ge Män­ner (und weni­ge Frau­en) im Kon­voi auf Übungs­plät­ze und zurück in die Kaser­ne, zei­gen sich nach Jahr­zehn­ten wie­der in Uni­form in der Öffent­lich­keit und hal­ten es für selbst­ver­ständ­lich, das Kriegs­hand­werk zu erlernen.

Björn Höcke hat Anfang März auf sei­nem Tele­gram-Kanal (den zu abon­nie­ren ich hier drin­gend emp­feh­le – er schreibt dort alles selbst) dar­über nach­ge­dacht, war­um gera­de jetzt zur Wie­der­ein­füh­rung der Wehr­pflicht auf­ge­ru­fen wer­de, und er hat zwei Argu­men­te dafür ange­führt, daß die Ver­pflich­tung der in Fra­ge kom­men­den schwa­chen Jahr­gän­ge von ihm nicht unter­stützt werde:

Wofür genau sol­len jun­ge Deut­sche im Ernst­fall ihr Leben geben? Für die viel­be­schwo­re­nen »west­li­chen Wer­te«? Die sind längst zu einer hoh­len Phra­se ver­kom­men. Für die Geld- und Roh­stoff­in­ter­es­sen eines klei­nen Macht­zir­kels, der durch die direk­ten Ver­hand­lun­gen zwi­schen den USA und Ruß­land um sei­ne »Inves­ti­tio­nen« in der Ukrai­ne gebracht wer­den könn­te? Wol­len wir dafür unse­re weni­gen Kin­der hergeben?

Und wei­ter:

Die bes­ten Sol­da­ten, die Deutsch­land wirk­lich lieb­ten und die­nen woll­ten und das oft in Eli­te- und Spe­zi­al­ein­hei­ten taten, wur­den in gro­ßen Tei­len von einer poli­ti­schen Füh­rung ver­grault. Mit dem heu­te ton­an­ge­ben­den Per­so­nal in den Füh­rungs­ebe­nen ist eine schlag­fer­ti­ge Trup­pe völ­lig illu­so­risch — selbst wenn man Bil­lio­nen hin­ein­pumpt. Hier ist ein grund­le­gen­der Neu­start von­nö­ten, der mit der Rege­ne­ra­ti­on sol­da­ti­scher Tugen­den und Tra­di­ti­ons­pfle­ge begin­nen muß.

Sein Fazit:

Das Bekennt­nis der AfD zur Wehr­pflicht ist grund­sätz­li­cher Natur und fußt auf natio­nal­staat­li­chen, demo­kra­ti­schen und patrio­ti­schen Ideen, die ihre Wur­zeln in den Befrei­ungs­krie­gen gegen die Napo­leo­ni­sche Fremd­herr­schaft haben. Sie ist kein Selbst­zweck. Sie kann nur dort prak­ti­ziert wer­den, wo Nati­on, Demo­kra­tie und Patrio­tis­mus intakt sind.

So ist das, so muß der Poli­ti­ker einer Alter­na­ti­ve für Deutsch­land argu­men­tie­ren, und es geht mich immer wie­der hart an, daß die­se For­mu­lie­run­gen eines grund­le­gen­den Dilem­mas nicht längst zur Leit­li­nie die­ser Par­tei geron­nen sind: ja zum Staat, aber nicht zu sei­nem Zustand, ja zur Wehr­fä­hig­keit, aber nicht für eine anti­deut­sche Staats­idee, ja zu Aske­se und Spar­sam­keit, aber nicht auf­grund woken Gewäschs und für den grü­nen Kapi­ta­lis­mus, undsoweiterundsofort.

Ich will aber zu der klei­nen Beob­ach­tung vom Anfang zurück­kom­men: Höcke argu­men­tiert auf dem sel­te­nen Niveau eines grund­sätz­lich den­ken­den Poli­ti­kers, und das immer schon komi­sche Bild vom moder­nen Sol­da­ten als eines “Staats­bür­gers in Uni­form” setzt unge­fähr die­se Flug­hö­he bei jedem Unter­of­fi­zier voraus.

Das alles war schon immer und ist heu­te noch viel deut­li­cher gro­ßer Quatsch. Es ist, als wür­de man Infor­ma­ti­kern emp­feh­len, nur unter demo­kra­ti­schen Ver­hält­nis­sen zu pro­gram­mie­ren – und davon aus­ge­hen, sie hät­ten dies verinnerlicht.

Die Sol­da­ten, die ich fah­ren sah, wer­den den Dienst nicht quit­tie­ren, weil die Staats­zie­le nicht stim­men und Vater­lands­ver­rä­ter die Leit­li­ni­en der Poli­tik fest­le­gen. Die­se Sol­da­ten wer­den, wenn sie scharf üben und sich auf einen Ein­satz vor­be­rei­ten, nicht dar­über nach­den­ken, wie sie vor, wäh­rend und nach dem Gefecht das Grund­ge­setz an den Mann brin­gen könn­ten, und zwar nicht das über­dehn­te, son­dern das eigent­lich gemein­te … Sie wer­den sich dar­auf kon­zen­trie­ren, ihr Zusam­men­spiel zu ölen und rei­bungs­los vor­zu­tra­gen, den Feind zu bekämp­fen, kei­ne Feh­ler zu machen und auf­ein­an­der aufzupassen.

Ich bin mir sicher, daß sie dies in jedem Sys­tem tun wür­den, denn es ist ihr Beruf, und der Blick­win­kel ver­engt sich im Ernst­fall dar­auf, das, was man lern­te, abzu­spu­len. Danach mag man wie­der groß den­ken oder über das wah­re Leben im fal­schen nach­grü­beln, also dar­über, wie es dazu kom­men konn­te, daß einen die Grü­nen in einen Krieg schickten.

Aber schon in der Atmo­sphä­re offe­ner Fens­ter ent­lang von Dorf­stra­ßen und im Kon­voi spie­len sol­che rei­fe­ren Über­le­gun­gen, glaubt mir, über­haupt kei­ne Rolle.

– –

Die neue Sezes­si­on ist da, die 125., und ich will sie loben. Das tue ich nicht für jedes Heft, man ist ja selbst­kri­tisch gewor­den über die Jah­re, und es gibt vie­les, das der lesen­de Rech­te abon­nie­ren und lesen kann, von Tumult ange­fan­gen über Frei­lich und Info-Direkt und Keh­re bis – naja – Cato. Aber auch online: die Aster beispielsweise.

Den­noch mei­ne ich, daß die Sezes­si­on nach wie vor in ihrem Gefechts­ab­schnitt kon­kur­renz­los agiert, und das neue Heft belegt das deut­lich. War­um? Weil es nicht viel erwart­ba­re Kost anbietet.

Es ist dies das The­ma, das mich umwälzt. Unse­re gan­ze “Sze­ne”, die­ser gan­ze rech­te, neu­rech­te, kon­ser­va­ti­ve, kon­ser­va­tiv-liber­tä­re Vor­trieb: Der ist so oft so leicht aus­zu­rech­nen. Das liegt am Kon­ser­va­tiv­sein an sich, aber es liegt auch an der Par­tei. Unter ihren Fit­ti­chen ist wenig Platz für Expe­ri­men­tel­les, raue Töne, unge­schütz­tes Sagen, für den Mut der Unab­hän­gig­keit und ein hoch­ge­reck­tes Kinn.

Wer ist noch “Vor­feld” ganz und gar? Wer denkt noch nicht inner­halb der Leit­plan­ken geis­ti­ger Par­tei­dis­zi­plin? Wer denkt neu nach, abschät­zig, pathe­tisch, glas­klar, schnei­dend, rück­sichts­los, unbequem?

Kommt mir jetzt nicht mit kaput­ten Typen: Ich rede nur mit und von sol­chen, die einen Text zustan­de krie­gen, der zu wir­ken beginnt wie eine “laut­lo­se Mine” (Ernst Jün­ger), die in zehn, hun­dert, tau­send Gemü­tern ver­legt wor­den ist.

Also: Das neue Heft hat etwas davon, es hat etwas vom Gelär­me Weg­ge­neig­tes, Grund­sätz­li­ches, etwas auf den Leser Hin­ge­neig­tes, Drän­gen­des. Mehr will ich gar nicht sagen. Es ist ein gutes Heft. Schau­en Sie hier ins Inhalts­ver­zeich­nis, und bestel­len Sie das Heft – das hat es ver­dient. Danke.

– – – – –

Mon­tag, 24. März

Susan­ne Dagen und Ellen Kositza haben die 20. Fol­ge des Lite­ra­ri­schen Tri­os “Auf­ge­blät­tert – Zuge­schla­gen. Mit Rech­ten lesen” absol­viert und dazu die Influen­ce­rin Char­lot­te Corday ein­ge­la­den. Gedreht wur­de, wie fast immer, im Buch­haus Losch­witz, das seit drei­ßig Jah­ren von Dagen und ihrem Mann geführt wird.

Corday brach­te Bernd Ste­ge­manns Aus­ein­an­der­set­zung Was vom Glau­ben bleibt mit. Die­ser lin­ke Dra­ma­turg und (ehe­ma­li­ge) Wagen­knecht-Ver­trau­te spürt in die­sem Buch den gefal­le­nen reli­giö­sen Begrif­fen und Über­zeu­gun­gen nach und offen­bart sich als Schmitt-Leser. Unse­re Zeit­schrift hat auch die­sen Ste­ge­mann längst rezen­siert, nun war das Gespräch dar­über an der Reihe.

Wer Bil­der von M. C. Escher mag, soll­te Wackel­kon­takt von Wolf Haas lesen. Kositza ist von die­sem Roman begeis­tert, Dagen auch, Corday nicht so sehr. Escher: Das sind die­se Bil­der von Trep­pen, die im Kreis füh­ren, obwohl man immer nur hin­auf­steigt, von zwei Hän­den, die ein­an­der malen, und Lei­tern, die so ganz sicher nicht in einem Säu­len­gang ste­hen kön­nen. Escher heißt die Haupt­fi­gur in einem Roman, in dem immer der eine die Geschich­te des ande­ren wei­ter­liest, bis bei­de auf­ein­an­der- und wie­der auf den Anfang tref­fen. Glän­zend kom­po­niert, sehr unterhaltsam.

Zuletzt Dagen: Sie nahm sich den schma­len, aber gewich­ti­gen Roman Mai­flie­gen­zeit von Mat­thi­as Jüg­ler vor und prä­sen­tier­te ihn als eine scho­ckie­ren­de Geschich­te über den vor­ge­täusch­ten Kinds­tod in der DDR und die Frei­ga­be der Säug­lin­ge zur Adop­ti­on. Die Suche nach dem ver­lo­re­nen Kind ist in die Meta­pher des Angelns ver­packt: War­ten, Grün­deln, Auf­stei­gen, Ober­flä­che – eine ein­fa­che, kla­re, kunst­vol­le Spra­che, kei­ne Iro­nie, kei­ne Über­zeich­nung, ein Ostroman.

Hier ist der Mit­schnitt des Trios.

– –

Ein zwei­tes: Der Frei­heit­li­che Aka­de­mi­ker­ver­band Kärn­ten (FAV) lädt für Mit­te April erneut zu einer poli­ti­schen Tagung ins abge­le­ge­ne, aber schö­ne Sir­nitz ein. Das Tagungs­pro­gramm ist rund um das The­ma “Die Rech­te zwi­schen Meta- und Real­po­li­tik” und stark bun­des­deutsch ein­ge­färbt. Es refe­rie­ren Erik Leh­nert („Alter­na­ti­ven zum Par­tei­en­staat“) und Bene­dikt Kai­ser („Die Grün­dungs­jah­re der Neu­en Rech­ten“), Bet­ti­na Gru­ber (“Die Rech­te, der Libe­ra­lis­mus und die Frei­heit”) und ich selbst (“Rech­te und Form”).

FPÖ-Gene­ral­se­kre­tär Chris­ti­an Hafenecker („Öster­reich im Inter­re­gnum“) und der Tiro­ler FAV-Obmann Fabi­an Walch („Schnitt­stel­len zwi­schen Meta- und Par­tei­po­li­tik“) wer­den über die aktu­el­le poli­ti­sche Situa­ti­on in Öster­reich und die künf­ti­ge Rol­le der FPÖ spre­chen, und der Wie­ner Ver­le­ger Kon­rad Weiß wird über Jean Ras­pail vor­tra­gen – sein (also Ras­pails) Geburts­tag jährt sich im Juli zum 100. Mal.

Die Unter­brin­gung erfolgt vor Ort. Die Teil­nah­me­ge­bühr für Schü­ler, Stu­den­ten und Prä­senz­die­ner beträgt 199 Euro für zwei Über­nach­tun­gen inklu­si­ve Voll­pen­si­on, für Ver­die­ner 249 Euro. Es besteht auch die Mög­lich­keit bei redu­zier­tem Preis ledig­lich die Vor­trä­ge ohne Über­nach­tun­gen zu besuchen.

In der Ein­la­dung heißt es wei­ter: Es ist dem FAV in die­sem Jahr zudem gelun­gen, für jun­ge Inter­es­sen­ten bis 25 Jah­re das Aka­de­mie­wo­chen­en­de zu einem Akti­ons­preis von 99 Euro anzu­bie­ten. Das Kon­tin­gent ist aller­dings begrenzt und wird nach Rei­hen­fol­ge der Anmel­dun­gen vergeben.

Anmel­dung und wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung erhal­ten Sie unter: [email protected]

– – – – –

Sonn­tag, 16. März

Ges­tern in Ber­lin auf der Fei­er “Tau­send Tage Kon­tra­funk”. Man trifft Leser, Bekann­te, vor allem aber auf ein ande­res Publi­kum als jenes, das wir Anfang Juli zu unse­rem Som­mer­fest ver­sam­meln werden.

Burk­hard Mül­ler-Ulrich hat groß­ar­ti­ges geleis­tet und im Herbst sei­nen Sen­der auf noch mehr Aktua­li­tät umge­baut. Zum tau­sends­ten Tages­tag hat er die Finan­zie­rungs­idee eines “Bunds” prä­sen­tiert – der Kon­tra­funk möch­te mehr sein als Radio und soll zu einer Gemein­schaft des gesun­den Men­schen­ver­stands aus­ge­baut werden.

Das war das The­ma des ers­ten Fest­vor­trags: Nor­bert Bolz rief die Epo­che des Gesun­den Men­schen­ver­stands aus. Sein Vor­trag war erwart­bar elo­quent, bedien­te aber das sim­pels­te Res­sen­ti­ment: Den herr­schen­den Wokis­mus setz­te er mit der Tugend der Aske­se gleich und prä­sen­tier­te als Gegen­ent­wurf die “schöp­fe­ri­sche Zer­stö­rung” Schum­pe­ters, die er wie­der­um als liber­tär ver­or­te­te und als Königs­weg zu mehr Wohl­stand für alle präsentierte.

Die­se Musk-Wei­del-Bolz-Linie ist das Gegen­teil von dem, was ein alter­na­ti­ver Ent­wurf sein soll­te, und es befrem­det mich immer, wenn ich sol­ches aus dem Mun­de von Leu­ten höre, die der Staat bezahlt. Das Liber­tä­re kennt kein Abstam­mungs-Wir, kei­ne Schick­sals­ge­mein­schaft, kaum etwas Schon-Gege­be­nes. Es ist ein Erfolg­rei­chen­kon­zept, eines für eine Leis­tungs­ge­mein­schaft, die ahis­to­risch und ort­los denkt und agiert und auf zyni­sche Wei­se “den Markt” alles erklä­ren und recht­fer­ti­gen läßt.

Den Wokis­mus hat man anders anzu­sprin­gen. Er ist ja selbst schon immer aso­zi­al und das Gegen­teil von öko­lo­gisch und acht­sam. Es gibt kaum etwas Rück­sichts­lo­se­res und Hybri­de­res als den “grü­nen Kapi­ta­lis­mus”, der für das gute Gefühl und den sau­be­ren Kon­sum in sei­nen Kli­en­tel­zo­nen andern­orts Ver­wüs­tung anrich­tet. Sein Par­tei­arm hat soeben ein Mil­li­ar­den­pro­gramm aus­ge­han­delt und dafür gesorgt, daß die Pfrün­de nicht austrocknen.

Nach Bolz sprach Huber­tus Kna­be. Er warnt seit Mona­ten immer vehe­men­ter vor dem Kurs der AfD, die zu Ruß­land min­des­tens die­sel­be Nähe und Distanz auf­bau­en möch­te wie zu den USA. Man erwar­te­te von ihm eine Ein­ord­nung sei­ner Skep­sis und War­nung, und so kün­dig­te er sich auch an.

Aber dann trug Kna­be eine hal­be Stun­de lang aus der Neu­aus­ga­be sei­nes Buchs Tag der Befrei­ung? vor – er reih­te mit Blick auf den Zusam­men­bruch der Ost­front im Früh­jahr vor acht­zig Jah­ren und die bru­ta­le Rote Armee Gräu­el­be­richt an Gräu­el­be­richt, merk­te nicht, daß immer mehr Zuhö­rer den Saal ver­lie­ßen und muß­te von Mül­ler-Ulrich auf­ge­for­dert wer­den, end­lich zum Ende zu kommen.

Das war kein Fest­vor­trag, und dar­über hin­aus war es ein Bären­dienst, den er dem so wich­ti­gen The­ma der deut­schen Opfer nach dem Ende der Kampf­hand­lun­gen leis­te­te. (Kna­bes scho­ckie­ren­des Buch kann man hier bestel­len.)

Bleibt noch Ray­mund Ungers Lesung aus sei­nem gera­de erschie­ne­nen Roman KAI, sprich: KA‑I (hier ein­se­hen und bestel­len). Er trug den Pro­log und einen Aus­zug aus einem spä­te­ren Kapi­tel vor – dys­to­pisch, mit­ten in der nächs­ten Stu­fe des Trans­hu­ma­nis­mus ange­sie­delt, hirn­ver­än­dern­de Nano-Imp­fun­gen, Beu­ge-Lager, Spritzenzwang.

In sei­ner kur­zen Vor­re­de erklär­te Unger, daß er gern sein fik­tio­na­les Talent her­aus­stel­len wür­de. Jedoch sei das, was er nie­der­ge­schrie­ben habe, eher ein Bericht über Ver­fah­ren, Plä­ne und Tech­ni­ken, die unter Labor­be­din­gun­gen bereits erprobt würden.

Das ist inter­es­sant: Man hört sich’s an, die Leu­te, fast 800 an der Zahl, hören sich’s an, aber es ent­steht nach sol­chen als Gewiß­heit geäu­ßer­ten Behaup­tun­gen kein scho­ckier­tes, kei­ne auf­ge­reg­tes Gemur­mel im Saal. Was ist das für eine Stim­mung? “Mag so sein”, oder: “Wis­sen wir eh schon”, oder “Heu­te dies, mor­gen das”? Immer­hin hat da jemand, der schon klu­ge Bücher schrieb, gesagt, man kön­ne mitt­ler­wei­le per Imp­fung Nano-Par­ti­kel so ein­sprit­zen, daß sie das Gehirn manipulierten.

Vie­le Men­schen hal­ten mitt­ler­wei­le alles für denk­bar und vie­les für mög­lich. In sol­chen Berei­chen kommt man mit gesun­dem Men­schen­ver­stand nicht weit. Man muß über Spe­zia­lis­ten­wis­sen ver­fü­gen oder schlicht über die schie­re Men­ge von acht Mil­li­ar­den Men­schen nach­den­ken, über ihre Mani­pu­lier­bar­keit, dar­über, daß zwei Drit­tel davon über­flüs­sig sein könn­ten (nicht mei­ne Wor­te), und über die Über­schrei­tung des Men­schen. Unger wähl­te für sei­ne Gedan­ken und Über­le­gun­gen nun als Aus­drucks­mit­tel den Roman. Ich mei­ne, daß das Grün­de hat.

Tau­send Tage Kon­tra­funk – Gra­tu­la­ti­on, Durch­hal­te­ver­mö­gen! Wer den Sen­der noch nicht kennt oder hört – auf kontrafunk.radio/de kann man das nach­ho­len und tun. Dort fin­det man auch Hin­wei­se zum Unterstützer-Bund.

– –

Zu unse­rem Som­mer­fest, 5./6. Juli, eine kur­ze Anmer­kung: Wir haben bereits rund 450 Anmel­dun­gen erhal­ten. Es wird eng, aber aus­wei­ten kön­nen wir nicht, bei 600 ist Schluß. Anmel­de­for­mu­lar ist hier zu fin­den, und gleich die Bit­te: Wer sich schon ein­tra­gen ließ, aber doch nicht teil­neh­men kann, soll­te das bit­te so rasch wie mög­lich mit­tei­len und außer­dem nicht ver­ges­sen, das Zim­mer frei­zu­ge­ben, das er buch­te. Ich hör­te, daß in der nahen Umge­bung bin­nen weni­ger Tage alles belegt wor­den ist.)

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an tagebuch(at)sezession.de. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Mitt­woch, 26. Februar

Ende Janu­ar ist mir im Rah­men unse­rer Win­ter-Stu­di­en­ta­ge erst­mals der Kra­gen geplatzt. Ich schubs­te Anti­fa-Foto­gra­fen von der Stra­ße und schlug einem die Kame­ra aus der Hand. Spie­gel-TV hat eine Film­se­quenz davon ver­öf­fent­licht, “recher­che-nord” auch. Nun ermit­telt die Poli­zei wegen Nötigung.

Mei­ne Reak­ti­on war nicht “pro­fes­sio­nell”. Pro­fes­sio­nell war es wohl, sich zehn Jah­re lang an der Qua­dra­tur des Krei­ses zu ver­su­chen: das Absur­de hinzunehmen.

Die Ver­suchs­an­ord­nung ist näm­lich immer die­sel­be: Meh­re­re, meist ver­mumm­te Anti­fa-Foto­gra­fen ver­schan­zen sich hin­ter einem bis zur Schmerz­gren­ze aus­ge­reiz­ten Recht auf Pres­se­frei­heit. Sie foto­gra­fie­ren nicht nur mich und ande­re “Per­so­nen des öffent­li­chen Lebens” dut­zen­de Male an sol­chen Tagen, son­dern auch jeden ein­zel­nen Teil­neh­mer, die Autos der Teil­neh­mer, die Num­mern­schil­der, den Auto­in­nen­raum, durch die Fens­ter unse­re Ver­an­stal­tung, jeden Pas­san­ten, der zufäl­lig vor­bei­kommt, jedes Kind.

Dies alles scheint vom Recht auf Recher­che gedeckt zu sein, obwohl es mit einer jour­na­lis­ti­schen Bericht­erstat­tung über eine Ver­an­stal­tung, deren Inhal­te per Video­mit­schnitt und schrift­lich in Form von Arti­keln von uns sowie­so ver­öf­fent­licht wer­den, nichts mehr zu tun hat.

Straf­bar wird das Vor­ge­hen der Foto­gra­fen erst, wenn Bil­der auf­tau­chen, die man zwar schie­ßen durf­te, aber nicht ohne Zustim­mung der Foto­gra­fier­ten ver­öf­fent­li­chen. Aber da die­se Ver­öf­fent­li­chun­gen unter Pseud­onym oder ganz ohne Urhe­ber­an­ga­be erfol­gen, weiß man nicht, wel­cher Foto­graf ange­zeigt wer­den müß­te. Man ist von vorn­her­ein im Hintertreffen.

Die Poli­zei schrei­tet seit zehn Jah­ren, seit also erst­mals sol­che Foto­gra­fen auf­tauch­ten, nicht gegen die­se Pra­xis ein. Manch­mal ver­hin­dert sie die gröbs­ten Unver­schämt­hei­ten, aber das alles ist kein Schutz, ist nicht viel wert. Was jedoch sehr wohl ver­hin­dert wird: Ver­su­che von unse­rer Sei­te, das in jeder Hin­sicht über­grif­fi­ge Foto­gra­fie­ren wenigs­tens zu erschwe­ren, indem man selbst mit der Kame­ra vor deren Kame­ras han­tiert oder hal­be Stun­den lang mit Papp­schil­dern und Regen­schir­men Ein­gän­ge und Geh­we­ge abschirmt.

Wir neh­men das alles also seit zehn Jah­ren hin, drei, vier Mal im Jahr, kön­nen nicht inter­ve­nie­ren, war­nen unse­re Teil­neh­mer vor, las­sen es lau­fen. Man kann gegen die RAF-Anspie­lung “Kubit­schek, aus der Traum. Bald liegst Du im Kof­fer­raum” nicht vor­ge­hen, nicht gegen Pla­ka­te, die zu Gewalt auf­ru­fen, nicht gegen die Frech­heit von Leu­ten, die wis­sen, daß sie nicht mit blu­ti­gen Nasen den Heim­weg antre­ten müs­sen, selbst dann nicht, wenn kei­ne Poli­zei “zu ihrem Schutz” in der Nähe ist.

War­um platz­te mir am Sams­tag vor vier Wochen der Kra­gen? Ich ging wie immer gegen halb acht in der Frü­he eine ers­te Run­de und woll­te im Gast­hof früh­stü­cken. Da stan­den schon die Foto­gra­fen bereit. Ich igno­rier­te “pro­fes­sio­nell”. Aber drin­nen berich­te­te man mir, daß seit sie­ben Uhr mit Blitz­licht durch die Gar­di­nen in die Gäs­te­zim­mer im Erd­ge­schoß foto­gra­fiert wor­den sei. Offe­ne Bade­zim­mer, der eine zog sich gera­de an, Schla­fen­de, jemand föhn­te sich die Haare.

Ich kom­me mir nun, schrei­bend, schon wie­der so zahm vor, so erklä­rend und abwä­gend. Dabei ist der Fall klar: Das ist längst kein Jour­na­lis­mus mehr, das war noch nie einer. Das ist das Geschäft von Schmeiß­flie­gen, und ich per­sön­lich wür­de mich nicht beschwe­ren, wür­de mich einer vom Hof prü­geln, wenn ich gera­de ver­sucht hät­te, in sei­ne Gemä­cher zu filmen.

Bloß kann ja von Prü­geln in mei­nem Fall kei­ne Rede sein. Das alles war abge­bremst, war im Grun­de schon wie­der hilf­lo­ses Geschub­se und eine sinn­lo­se Tele­fo­nie­rerei mit der Poli­zei, die an die­sem Tag in Halle/Saale zum Wahl­kampf­auf­takt der AfD alle Hän­de voll zu tun hatte.

– –

Leser­zu­schrift, vom Abend:

Ich bin über das Ver­hal­ten von Götz Kubit­schek erschro­cken. Mit die­sem Verhalten/ die­ser Aggres­si­vi­tät leis­tet er dem Geg­ner eine Steil­vor­la­ge, und das Ver­hal­ten bewirkt nichts oder das Gegen­teil vom dem, was beab­sich­tigt ist. Deutsch­land und sei­ne journalistisch/politischen Ver­hält­nis­se wird man nur poli­tisch ver­än­dern kön­nen, indem man Gesetze/Regeln erlässt, die solch ein Ver­hal­ten der Pres­se ver­un­mög­li­chen. Die 68er haben 50 Jah­re Vor­sprung, wir brau­chen Geduld und Sou­ve­rä­ni­tät und nicht solch ein Ver­hal­ten von einem unse­rer bes­ten Män­ner. Dan­ke den­noch, und alles Gute für die Zukunft.

– – – – –

Mon­tag, 24. Februar

Auf dem Gang zum Wahl­lo­kal Begeg­nun­gen. Man ruft ein­an­der die Anwei­sung zu, das Kreuz unbe­dingt an der rich­ti­gen Stel­le zu machen, bie­tet direk­te Wahl­hil­fe in Dop­pel­ka­bi­nen an, fragt, wie oft man heu­te in wel­cher Ver­klei­dung schon wäh­len war, und ver­nimmt den doch um eini­ges sub­ti­le­ren Spruch, daß Sach­sen-Anhalt nur völ­lig blau zu ertra­gen sei.

Das CDU-Ehe­paar zieht vor­bei, mit Sohn, die Frau grüßt freund­lich, der Mann kann das nicht mehr, es geht ein­fach nicht mehr, und sein Sohn macht es ihm nach. Das ist so recht ein trau­ri­ger Vor­gang. Warum?

Die­ser Mann ist in Berei­chen enga­giert, die das Dorf nicht nur bele­ben, son­dern an sei­nen Fes­ten tra­gen. Auf der Ebe­ne der Nach­bar­schaft, des Ein­sat­zes, des Ehren­amts und des alt­ein­ge­ses­se­nen Blicks auf das Not­wen­di­ge schlägt Leis­tung immer Gesin­nung, immer. Was inter­es­siert es die Blas­ka­pel­le, den Hei­mat­ver­ein, das Sprit­zen­haus und den Dorf­teich, wo einer sein Kreuz gemacht hat, bevor er zu Trom­pe­te und Kas­sen­buch, Stra­ßen­be­sen und Laub­re­chen greift?

Aber der Wahl­tag ist eben ein Gesin­nungs­tag, und der Auf­trag, den Anfän­gen zu weh­ren, ist kein leich­ter. Es muß depri­mie­rend sein, zwar der bun­des­weit stärks­ten Kraft anzu­hän­gen, aber in einer Gemein­de zu leben, in der bis 18 Uhr fast 50 Pro­zent der Wäh­ler bei der AfD ihr Kreuz gemacht haben werden.

Das jeden­falls sind die Zah­len, die in der Knei­pe ab halb acht kur­sie­ren. Auf einem Zet­tel wird vom Jugend­klub her das Aus­zäh­lungs­er­geb­nis her­ein­ge­reicht. Es geht aber ein biß­chen unter, weil die Bay­ern in der 90. Minu­te das 3:0 machen und zeit­gleich auf drei Han­dys der Tor-Alarm anspringt.

Man gra­tu­liert mir, was selt­sam genug ist, und ist erstaunt, als ich erklä­re, daß es für Gra­tu­la­tio­nen kei­nen Anlaß gebe: Ich hiel­te nicht mit den Bay­ern. Das “Du wie­der!” höre ich noch, wäh­rend ich mei­nen Deckel bezah­le. Dann zie­he ich ab.

– –

War­um sind bun­des­wei­te 20,8 Pro­zent für die AfD kein sen­sa­tio­nel­ler Erfolg?

1. In einer Lage, die so desas­trös ist wie die Deutsch­lands, ist es kein Ver­dienst, jeden fünf­ten Wäh­ler zu gewin­nen. Es ist selbst dann kein Ver­dienst, wenn man die Mobi­li­sie­rung der Zivil­ge­sell­schaft, ihr Gere­de von der Brand­mau­er und die Kri­mi­na­li­sie­rung der AfD in Rech­nung stellt. Jeder fünf­te: Das ist das, was schon seit drei Jah­ren vor­han­den ist, eine Mischung also aus Mer­kel­jah­ren und Ampel­ver­sa­gen, die Fol­ge eines Rea­li­täts­schocks, das Ergeb­nis der nahe­lie­gen­den Suche nach einer Alternative.

2. Die AfD war nicht in der Lage, eine Stra­te­gie zu for­mu­lie­ren und Regie­rungs­fä­hig­keit auf allen Ebe­nen zu signa­li­sie­ren. Wel­che sym­bol­po­li­ti­schen Hand­lun­gen am Tag nach der Wahl, wel­che Schrit­te in den ers­ten hun­dert Tagen? An wel­chen Stell­schrau­ben kann und wird sofort gedreht wer­den? Wer wird Innen‑, wer Außen‑, wer Wirt­schafts- und wer Finanz­mi­nis­ter? Man kann Geg­ner und Medi­en mit Kraft­si­gna­len und Exper­ti­se beschäf­ti­gen. Vor allem aber kann man aus stra­te­gi­scher Klar­heit Leit­sät­ze, Bild­spra­che, Stoß­rich­tung und Mar­ken­kern ablei­ten: So will man aus­se­hen, so will man wirken.

3. Wenn das, was nun erreicht wur­de, schon seit rund drei Jah­ren vor­han­den ist, heißt das: Neu­es Poten­ti­al wur­de nicht erschlos­sen. Hart aus­ge­drückt: Die Par­tei sta­gniert in ihrer Ent­wick­lung. Daß die CDU das Pro­gramm der AfD kopiert habe, kann als Aus­re­de nicht her­hal­ten: Wer 20 Pro­zent hält, darf eine sol­che Her­aus­for­de­rung nicht nur hilf­los beschrei­ben, son­dern muß klas­si­sches CDU-Poten­ti­al links lie­gen­las­sen und dort angrei­fen und abgra­ben, wo sich Ris­se zei­gen: über­all dort näm­lich, wo die Lebens­wirk­lich­keit nicht mehr recht bewäl­tigt wer­den kann und sich zu Wort mel­det. Dazu Bestands­pfle­ge und Aus­bau: Jung­wäh­ler, Selb­stän­di­ge, klei­ne Leute.

4. Man hat die Jung­wäh­ler aus der Hand gege­ben, hat ihr sprung­haf­tes Wahl­ver­hal­ten nicht zur Vor­aus­set­zung einer Kam­pa­gne gemacht, ging also davon aus, daß die­ses ein Mal gewon­ne­ne Feld nicht noch ein­mal neu erobert wer­den müs­se. Daß die AfD andert­halb Mona­te vor der Wahl ihre Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on auf­lös­te, war in die­sem Zusam­men­hang der ent­schei­den­de Feh­ler. Die JA ver­knüpf­te die Par­tei mit dem krea­ti­ven, expe­ri­men­tel­len, mit­rei­ßen­den Vor­feld in den Sozia­len Medi­en, sie ließ die AfD pro­vo­ka­tiv, beweg­lich, zukünf­tig wir­ken und nahm ihr das Gesetz­te. Sie ver­kör­per­te die “Par­tei ande­ren Typs”, die “Bewe­gungs­par­tei”. Von die­ser Aus­strah­lung war nicht mehr viel zu spüren.

5. Das Ver­hält­nis zwi­schen den “gebrauch­ten Bun­des­län­dern” (Knei­pe) und den “fri­schen” ist das­sel­be wie das zwi­schen erfolg­rei­chen Lan­des­ver­bän­den und Bund: Man hat nicht viel mit­ein­an­der zu tun. Die Unter­schie­de sind gewal­tig. Viel­leicht haben die Auf­trit­te von Elon Musk und zuletzt die von J. D. Van­ce das Feuil­le­ton, die poli­ti­sche Klas­se und Groß­stadt­bla­sen irri­tiert. Der typi­sche AfD-Wäh­ler aus dem Saa­le­kreis und dem Erz­ge­bir­ge hat sich eher die Fra­ge gestellt, war­um die kla­re­ren Wor­te zur sozia­len Fra­ge von der Links­par­tei kommen.

– –

Zwei ers­te Telefongespräche.

Der Autor: Jetzt ist es vor­bei, haben Sie nun wie­der Zeit? – Immer. – Stimmt nicht. – Was wol­len Sie? – Ich darf mal zitie­ren, aus dem letz­ten Rund­brief, ja? “Je rascher die AfD Fahrt auf­nimmt, des­to wich­ti­ger scheint es mir zu sein, daß wir den Man­da­ten die Geschich­te, die Kul­tur und das Ver­zweig­te hin­ter­her­kar­ren. Bloß Par­la­ment? Gott bewah­re.” – Ja, und? – Las­sen Sie die Par­tei end­lich Par­tei sein. Machen Sie, was nur Sie können.

Der Poli­ti­ker: Wir müs­sen reden. – Natür­lich. Wor­über? – Über die sta­gnie­ren­de Ent­wick­lung, den Par­la­ments­pa­trio­tis­mus, die welt­an­schau­li­che Ahnungs­lo­sig­keit, die wohl­fei­le Kli­en­tel-Bespa­ßung, das Ver­si­ckern des Pro­tests, des Zorns im Betrieb. – Nur Aus­tausch, oder hast Du was vor? – Wir haben noch viel vor, mein Lie­ber. – Gut. Wann? – Noch in die­ser Woche. – Wo? – Laß uns wan­dern gehen.

– – – – –

Mon­tag, 10. Februar

In Mün­chen sol­len am Wochen­en­de über 300 000 besorg­te Bür­ger gegen den Rechts­ruck in der Gesell­schaft, das Abbrö­ckeln einer Brand­mau­er und für Demo­kra­tie demons­triert haben. Ich habe mir die Bil­der des Auf­laufs ange­schaut, Film­schnip­sel gese­hen – und habe ein paar Anmer­kun­gen dazu:

1. Es ist uner­heb­lich, ob zehn- oder fünf­zig­tau­send Leu­te mehr oder weni­ger dabei waren. Der Platz war voll, und klar ist, daß sich trotz win­ter­li­cher Tem­pe­ra­tu­ren deut­lich mehr Demons­tran­ten auf­ge­macht hat­ten als zu bes­ten PEGI­DA-Zei­ten. Das bedeu­tet: Die Geg­ner der AfD sind in der Lage, Mas­sen zu mobilisieren.

2. Es ist aus die­sem Blick­win­kel her­aus eben­so uner­heb­lich, ob die Orga­nis­tio­nen, die zu die­ser Macht­de­mons­tra­ti­on auf­ge­ru­fen haben, vom Staat direkt und über Netz­wer­ke finan­zi­ell aus­ge­rüs­tet wor­den sind. Es gibt genü­gend Bei­spie­le für staat­li­ches Han­deln gegen die Oppo­si­ti­on, das nicht ver­fing. Hier ver­fing es aber, und das bedeu­tet, daß die Leu­te die erzähl­te Geschich­te von der gefähr­de­ten Demo­kra­tie ent­we­der glau­ben und ernst­neh­men oder aber das Spiel, das gegen die natio­na­le Oppo­si­ti­on getrie­ben wird, gut­hei­ßen. Jeden­falls sitzt die Über­zeu­gung tief, daß man sich nun ver­tei­di­gen müsse.

3. Die Auf­de­ckung der Finanz­strö­me und der per­so­nel­len Netz­wer­ke wird unter den gege­be­nen Umstän­den kei­ne Aus­wir­kung haben. Sie dient allein der Vor­be­rei­tung von Ent­schei­dun­gen, die getrof­fen wer­den müs­sen, sobald die AfD Gestal­tungs­macht errun­gen hat. Von der CDU ist in die­ser Hin­sicht rein gar nichts zu erwar­ten. Sie ver­steht die Demons­tra­tio­nen, die sich auch gegen sie und ihr Abstim­mungs­ver­hal­ten rich­ten, als Auf­for­de­rung, kei­nen wei­te­ren Schritt mehr auf die AfD zuzugehen.

4. Sei­ne poli­ti­schen Haus­auf­ga­ben zu erle­di­gen, bedeu­tet in die­sem Fall: die Mecha­nis­men des Zusam­men­spiels zwi­schen staat­li­chen Stel­len und staat­li­cher Mit­tel­ver­ga­be auf der einen und zivil­ge­sell­schaft­li­cher Umset­zung auf der ande­ren Sei­te genau nach­zu­zeich­nen und eige­nes effek­ti­ves Regie­rungs­han­deln dage­gen zu ana­ly­sie­ren und vorzubereiten.

– –

War erneut, also zum zwei­ten Mal in der Gale­rie “Zen­tra­le Rand­er­schei­nung” in Leip­zig. Dort stellt der­zeit der Zeich­ner Chris Löh­mann aus Königstein/Sachsen aus, und zwar noch bis zum 8. März.

Ich war auf Hin­weis eines Freun­des dort. Was ist das Fas­zi­nie­ren­de an die­ser Kunst? Also zunächst: Es ist eine, man sieht das auf den ers­ten Blick und muß dafür kei­ner­lei Kennt­nis­se über Kunst­theo­rie oder gra­phi­sches Hand­werk mit­brin­gen. Das, was an den Wän­den hängt, spricht für sich und bedarf kei­ner zusätz­li­chen Erläuterung.

Dazu fol­gen­de Beob­ach­tung: Unter den Besu­chern ent­stand die Über­le­gung, wel­ches die­ser Bil­der man sich wohl ins Zim­mer hän­gen wür­de. Man muß­te den ande­ren die eige­ne Wahl zei­gen, konn­te sie aber nicht benen­nen. Denn es fiel auf, daß den Bil­dern kei­ne Titel bei­gege­ben waren und daß man sie wäh­rend des Gangs durch die Räu­me nicht ver­mißt hat­te, jetzt, für den Hin­weis an die ande­ren aber schon.

Löh­manns Zeich­nun­gen, klei­ne­re, groß­for­ma­ti­ge, sind alle­samt akri­bisch, klein­tei­lig aus­ge­führt. Sie zei­gen DDR-Kul­tur­land­schaft, vie­les rui­nös, “Lost places”, dazu mythi­sche Ele­men­te, Orden, Toten­köp­fe, vie­ler­lei Gestal­ten, die Gleich­zei­tig­keit von Geschich­te, Erin­ne­rung, momen­ta­nem Zustand, Asso­zia­ti­on und Vision.

Löh­mann, so berich­te­te es der Gale­rist, kon­zi­piert sei­ne Arbei­ten nicht. Er beginnt irgend­wo und macht von dort aus wei­ter. Es kann im Zen­trum des Bil­des begin­nen, aber auch am Rand. Das alles ist frag­los so gekonnt und mit einem sol­chen Durch­hal­te­ver­mö­gen aus­ge­führt, daß es dem Künst­ler als Aus­drucks­zwang im Nacken sit­zen muß – anders sind die dut­zen­den und hun­der­ten Stun­den, die für die­ses Werk auf­ge­wen­det wer­den müs­sen, nicht zu erklären.

Also: soll­te man sich anschau­en. Kunst ist näm­lich nicht rechts und nichts links, son­dern Kunst. Wenn sie dann noch ein State­ment abgibt: bit­te. Löh­manns Stand­punkt lau­tet wohl, daß sein Werk ziem­lich genau zeigt, wie sehr man hei­misch sein kann, ohne je an Folk­lo­re und “Hei­le Welt” gedacht zu haben. Ver­ste­he ich sofort.

Hier kann man die Kurz­be­schrei­bung sei­nes Werks ein­se­hen und den Aus­stel­lungs­ka­ta­log her­un­ter­la­den.

– – – – –

Mon­tag, 27. Januar

Die Fra­ge, war­um unser Blog so lan­ge still war, ist berech­tigt. Vie­le Leser stell­ten sie, besorgt oder unge­dul­dig, sogar unwirsch: wie es sein kön­ne, daß gera­de jetzt, wenn so vie­les in Bewe­gung gera­te, von uns kei­ne Ori­en­tie­rung und kei­ne Speer­spit­zen­tex­te kämen.

Die Ant­wort auf die­se Fra­ge besteht aus drei Teilen:

1. Was der­zeit geschieht, ist Sache der AfD, denn über sie ver­su­chen us-ame­ri­ka­ni­sche Inter­es­sens­grup­pen, die par­tei­po­li­ti­sche Struk­tur in Deutsch­land auf­zu­bre­chen und eine alter­na­ti­ve Koali­ti­on unter der Füh­rung von Merz zu ermöglichen.

Es ist bis jetzt nicht deut­lich gewor­den, war­um nament­lich Elon Musk die­ses Enga­ge­ment an den Tag legt und am Sams­tag mit einer Video-Bot­schaft zum Wahl­kampf­auf­takt der AfD in Hal­le zuge­schal­tet wer­den konn­te. Nichts von sol­cher Grö­ßen­ord­nung geschieht, ohne daß es einen Preis hät­te. Des­halb birgt das, was nur gesche­hen kann, weil man die­se Schüt­zen­hil­fe annimmt, neben der gro­ßen Chan­ce auf den Durch­bruch das eben­so gro­ße Risi­ko einer Fest­le­gung und Abhängigkeit.

Wir über­bli­cken das noch nicht und wol­len wenig spe­ku­lie­ren. Und weil es noch nie unse­re Auf­ga­be war, Mas­se zu erzeu­gen und den Boh­rer zu ver­grö­ßern (das machen Wal­l­asch, Sell­ner, Tichy, Kon­tra­funk, xyz stän­dig und gut), dür­fen Ent­wick­lun­gen auch ein­mal lan­ge abhän­gen, bevor wir sie filetieren.

2. Wäh­rend die Par­tei ihre Arbeit macht, machen wir unse­re. Es ist die Arbeit von Ver­le­gern, Redak­teu­ren und Ver­an­stal­tern. Die­se Arbeit muß sorg­fäl­tig und mit dem Blick auf die gro­ßen Bögen geleis­tet wer­den. Ein Roman wie Der alte Pfar­rer wirkt nicht wie die Video­bot­schaft eines stink­rei­chen liber­tä­ren Olig­ar­chen mit größt­denk­ba­rer Staats­nä­he. Aber er bringt einem Teil der Leser bei, daß es unter den Men­schen im Grun­de immer wie­der um das­sel­be geht – um die­sel­ben Grund­kon­flik­te, die zwi­schen den­sel­ben Cha­rak­te­ren aus­ge­tra­gen werden.

Und mehr und ganz anders: Ein Roman muß gar nichts leh­ren. Er kann auch ein­fach ein groß­ar­ti­ges Ver­gnü­gen sein, eine fei­ne All­tags­flucht ermög­li­chen, wesent­lich sein, den Her­kunfts­fa­den weit hin­ter ver­meint­li­che Schnit­te und Stun­den Null span­nen, undsoweiter.

Was haben wir also in den ver­gan­ge­nen zwei Wochen gemacht? Wir haben eine neue Kapla­ken-Staf­fel fer­tig­ge­stellt und in den Druck gege­ben. Wir haben außer­dem die Bän­de 9 und 10 unse­rer Roman-Rei­he vor­be­rei­tet. Sie durch­lau­fen nun die End­kor­rek­tur und wer­den vor Ostern noch erscheinen.

Vor allem aber haben wir die 124. Sezes­si­on zusam­men­ge­stellt, redi­giert und für den Druck fer­tig­ge­macht. Sie wird in der kom­men­den Woche aus­ge­lie­fert und hat “Ame­ri­ka” zum The­ma. Ursprüng­lich dach­ten wir an ein Heft zur Fra­ge “Was ist rechts?” Aber der Sieg Trumps leg­te einen The­men­wech­sel nahe. Man kann das Heft hier ein­se­hen und bestel­len. Abon­nen­ten kön­nen ab dem 8., 9. Febru­ar mit der Aus­lie­fe­rung rechnen.

Par­al­lel zum The­men­heft ver­an­stal­te­ten wir am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de unse­re Stu­di­en­ta­ge in Schnell­ro­da. Acht Refe­ren­ten tru­gen vor 130 jun­gen Teil­neh­mern zu unter­schied­li­chen Aspek­ten des Kom­ple­xes “USA” vor – wir wer­den die Mit­schnit­te aller Vor­trä­ge auf dem Kanal Schnell­ro­da bei You­Tube ver­öf­fent­li­chen, ver­mut­lich mor­gen bereits den ersten.

3. Dies alles hat die Tage mehr als aus­ge­füllt, die Arbeit endet fast nie vor dem Abend­brot, son­dern viel zu oft erst dann, wenn auf der Lis­te der Auf­ga­ben das letz­te Häk­chen gesetzt ist. Wir sind ent­schie­den der Mei­nung, daß jeder das tun soll­te, was er am bes­ten kann, und daß es auf genau die­sem Feld für ihn kei­ne Aus­re­den geben darf.

Nun ist die Aka­de­mie gemeis­tert, nun sind die Bücher und ist das Heft im Druck, nun schau­en wir mal, was wir an Sub­stan­ti­el­lem zur gro­ßen Eupho­rie bei­tra­gen kön­nen – oder ob es das ist, was womög­lich die meis­ten unse­rer Leser erwar­ten: prü­fen­de Schlu­cke und dann etwas Was­ser in den Wein …

– – – – –

Don­ners­tag, 19. Dezember

Der Ein­druck der Heil­lo­sig­keit ver­stärkt sich von Tag zu Tag. Es ist etwas Boden­lo­ses, Halt­lo­ses, das um sich greift wie das “Nichts” in Micha­el Endes unend­li­cher Geschich­te. (Im Buch kann es nie­mand beschrei­ben, bloß: Es ist ein Sog und es ist so da, daß man es nicht fixie­ren kann, nicht fest­ma­chen – nicht bekämpfen.)

So ist das. Was ist Ober­flä­che, was wesent­lich? Es läuft ab, das Bän­del­chen, mit dem die­se Spiel­uhr auf­ge­zo­gen wur­de, ver­schwin­det im Innern der Mecha­nik, und wir krie­gen es nicht zwi­schen die Fin­ger. Gegen die Bewe­gungs­ge­set­ze einer ent­grenz­ten, nach den Not­wen­dig­kei­ten einer Mas­sen­ge­sell­schaft ein­ge­rich­te­ten Welt ist kein Kraut gewach­sen. Man kann sie zu for­mie­ren ver­su­chen, aber das tun nicht wir der­zeit, ganz sicher nicht.

Wir haben kei­ne for­mie­ren­de Idee, und viel­leicht wol­len vie­le von uns kei­ne haben, son­dern spre­chen wie Libe­ra­le von der Freiheit.

Ist es Spiel­trieb, ist es Unernst, ist es die fata­le Fehl­ein­schät­zung, wo nicht den Tiger, da wenigs­tens das Schwein rei­ten zu wol­len? Ich neh­me Män­ner wahr, die viel wis­sen, sehr viel, und die das Alter haben, in die­sem Wis­sen und in ihrem Lebens­stand recht sicher zu ste­hen. Aber für ein biß­chen Betei­li­gung an der Gesell­schaft des Spek­ta­kels reden und twit­tern sie sich öffent­lich und zu spä­ter Stun­de um Kopf und Kragen.

Frü­her unab­hän­gi­ge Köp­fe unter­wer­fen sich den Spiel­re­geln der Par­tei­en­de­mo­kra­tie, for­dern geis­ti­ge Dis­zi­plin – nicht ent­lang einer akri­bi­schen Wahr­haf­tig­keit oder einer For­mal­stren­ge in Wort und Satz, son­dern abge­mes­sen dar­an, was “der Par­tei” scha­den und die Betei­li­gungs­ru­he stö­ren könnte.

Poli­tik als die “Kunst des Mög­li­chen” – Vor­sicht, Vor­sicht, daß die­se For­mel nicht zu rasch bei der Hand ist. Sie macht viel zu oft aus der Poli­tik eine “Kunst des unris­kier­ten, des ein­ge­paß­ten Lebens” und wür­digt sie zu einem Ver­wal­tungs­vor­gang herab.

So vie­les von dem ist ver­wirk­licht wor­den, was unmög­lich zu sein schien! Und immer ist es zuvor von denen für unmög­lich erklärt wor­den, die das Vor­ha­ben an den Maß­stä­ben einer auf Absi­che­rung bedach­ten Beamt­ensee­le abzirkelten.

Wir müs­sen das Wesent­li­che, das ermög­licht wird, weil ein paar Leu­te ganz und gar dar­an und an sich glau­ben, außer­halb des Appa­rats suchen. Auf Buch­mes­sen geschieht nichts Wesent­li­ches mehr, in staat­li­chen Kul­tur­ein­rich­tun­gen auch nicht, und dort, wo Par­tei­en ihre Hand dar­auf legen, schon gar nicht.

Aber es gibt Bei­spie­le, Men­schen, Orte, Wag­nis­se, das mit Gott­ver­trau­en ange­gan­ge­ne, ange­sprun­ge­ne Werk, das von denen für unmög­lich erklärt wor­den sein mag, deren Vor­stel­lung­kraft vom Kras­sen sich auf Ein­schnit­te ins Lohn­ge­fü­ge und einen leich­ten Schwips beschränkt.

Ich mag es, wenn Leu­te betrun­ken sind von ihrem Werk, von ihrer Idee, von der Ver­wirk­li­chung eines gro­ßen Pla­nes – wenn also das so recht eigent­lich Unmög­li­che auf die Bereit­schaft trifft, alle Kräf­te zu über­span­nen – in dem Bewußt­sein, am Ende viel­leicht auf Halb­fer­ti­gem zu sit­zen, eine Art Rui­ne zu hin­ter­las­sen, aber: was für eine!

Ein Bei­spiel, und zwar kei­ne Rui­ne, son­dern etwas von dem, das exem­pla­risch wer­den könn­te: Ich stieß vor eini­gen Jah­ren auf das Bau­ta­ge­buch eines Klos­ters, das sich dar­an mach­te, sei­ne Kir­che auf­zu­rich­ten. Der Mönch, der die­ses Tage­buch im Inter­net führt, muß ein begab­ter Foto­graf sein, und der Abt des Klos­ters, der wohl alle Bau­zeich­nun­gen selbst anfer­tig­te, ist wie ein Faß vol­ler still­ge­wor­de­ner Gärung, ist jemand, der fer­tig ist mit der Gestal­tung und Beschrei­bung sei­ner Idee.

Die Inter­net­sei­te des Klos­ters ist hier zu fin­den, und hier ist das Bau­ta­ge­buch hin­ter­legt. Wie geht das, so zu bau­en, also so etwas Schö­nes und Gewag­tes auf­zu­rich­ten gegen das Nichts? Ich sehe den Staat nicht betei­ligt, bloß Mön­che, Gläu­bi­ge, Spen­der, Hel­fer – und Gott, oder anders aus­ge­drückt: den Glau­ben dar­an, etwas Wesent­li­ches ange­gan­gen zu haben, das weit ober­halb der Ober­flä­che rück­ge­bun­den ist und wurzelt.

Man kann das unter­stüt­zen. Hier ist der Film dazu:



– –

Kositza, Licht­mesz und Som­mer­feld haben in den ver­gan­ge­nen Wochen ihre Weih­nachts­emp­feh­lun­gen schon abge­ge­ben. Ich habs nicht recht­zei­tig geschafft, und hole es nun nach – lesen Sie das bit­te als Jahresende-Empfehlung.

Denn klar ist, daß ich Ihnen unter der Rubrik “Schau­en” den Antai­os-Kalen­der für das Jahr 2025 ans Herz legen möch­te. Er gefällt unse­ren Lesern bes­ser als der mor­bi­de Grab­stein-Kalen­der, des­sen letz­tes Blatt (Jochen Klep­pers Grab) gera­de in andert­halb Tau­send Küchen, Arbeits­zim­mern, Toi­let­ten hängt.

Fürs nächs­te Jahr haben wir zwölf Orte aus der Mit­te Deutsch­lands foto­gra­fie­ren las­sen – aus Thü­rin­gen, Sach­sen und Sach­sen-Anhalt, mit einem Schwer­punkt natür­lich rund um Schnell­ro­da: Kyff­häu­ser, Bad Fran­ken­hau­sen, Mem­le­ben, Mer­se­burg, Ober­wie­der­stedt – ich habe den Kalen­der am Stamm­tisch im Schäf­chen auf­ge­blät­tert, die Tref­fer­quo­te beim Erra­ten war nicht schlecht.

150 Exem­pla­re haben wir noch, das war vor einem Jahr mit den Grab­stei­nen ganz anders … Was hin­ge­gen wie­der­um sein wird: Wir unter­stüt­zen mit dem Erlös aus die­sem Ver­kauf ein Pro­jekt. Das waren in der Ver­gan­gen­heit eine Kir­chen­re­no­vie­rung, der Soli­fonds von Ein­Pro­zent, IB-Struk­tu­ren und Weih­nachts­gel­der an Publi­zis­ten, die so etwas als Selb­stän­di­ge sonst nicht erhalten.

Dies­mal geht der Ertrag nach Schle­si­en, aus der Mit­te Deutsch­lands also in eines der ver­lo­re­nen Ost­ge­bie­te. Wir unter­stüt­zen Sprach­schu­len, die in Som­mer­kur­sen das Sprach­ver­mö­gen deutsch­stäm­mi­ger Kin­der för­dern. Staats­mit­tel gibt es dafür im Grun­de kei­ne mehr. Also sprin­gen wir ein.

Den Kalen­der kann man hier erwer­ben.

Und noch eine zwei­te Emp­feh­lung, ein knap­per Roman, der mich fes­sel­te, weil mich eine Fra­ge inter­es­siert, seit ich vom Schick­sal ande­rer zu lesen begann: Wie wur­de und wird mit Men­schen ver­fah­ren? Was wird ihnen ange­tan, weil einer denkt, er dür­fe das?

Ich habe den Roman Der Afrik aus der Feder Sven Reckers für die 123. Sezes­si­on bespro­chen. Hier ist der Text:

Auf der Gemar­kung der Gemein­de Pfaf­fen­wei­ler bei Frei­burg gibt es einen Wein­hang, der den Namen »Afri­ka« trägt. Dort ste­hen seit der Mit­te des 19. Jahr­hun­derts Reben. Man hat­te Wald gero­det und das Holz ver­kauft, um aus dem Erlös hun­dert­drei­und­zwan­zig Armen die Über­fahrt nach Alge­ri­en zu bezah­len. Dort, so blies man ihnen ein, war­te ein mühe­lo­ses, jeden­falls sehr viel bes­se­res Leben auf sie.

Die Rei­se dau­er­te fünf Mona­te, etli­che star­ben schon auf dem Weg nach Mar­seil­le, vie­le vor der Küs­te Alge­ri­ens, in einer Qua­ran­tä­ne, die eine Hun­ger- und Seu­chen­höl­le war. Dann an Land: kar­ger Boden, kei­ne Arbeit, Krank­hei­ten, Lebens­ver­su­che und immer Hun­ger. Hil­fe­ru­fe nach Hau­se ver­hal­len: Nie­mand will die­je­ni­gen, die man glück­lich los­ge­wor­den ist, zurück­ho­len. Und so schafft es nur ein ein­zi­ger aus Pfaf­fen­wei­ler wie­der nach Hause.

Sven Recker hat die Geschich­te die­ses Rück­keh­rers erzählt. Die Form, die er dafür wähl­te, besticht. Er schreibt im »Du«, die Sät­ze sind knapp, oft nicht voll­stän­dig, nie über­flüs­sig. Sie arbei­ten sich in die Geschich­te hin­ein vor­an. Mit dem »Du« spricht Recker den­je­ni­gen an, der in Ver­ges­sen­heit gera­ten war, den man also fort­ge­schafft hat­te nach Alge­ri­en, der dort über­lebt hat­te, nach­dem sei­ne Mut­ter zugrun­de­ge­gan­gen war, der zum Sol­da­ten gemacht wor­den war und irgend­wann irgend­wie zurück­ge­fun­den hat­te, um außer­halb des Dorfs zu leben. Man nann­te ihn den »Afrik«.

In Reckers Roman ist der Afrik beses­sen von dem Gedan­ken, den Wein­berg Afri­ka zu unter­höh­len und einen Erd­rutsch aus­zu­lö­sen, um Pfaf­fen­wei­ler zu ver­schüt­ten. Das »Du«, mit dem Recker sei­ne Geschich­te erzählt, macht den Afrik zum ver­schüt­te­ten Nächs­ten, gräbt ihn aus, holt ihn aus der Ver­ges­sen­heit zurück. Er wird plas­tisch, erhält eine Ver­gan­gen­heit, lebt in der Gegen­wart und könn­te über einen Jun­gen, der mit einem Zet­tel in der Hand vor sei­ner Tür steht, auch in eine Zukunft finden.

Das ist sehr gekonnt: Der »Afrik« weiß mit die­sem Jun­gen, der aus Alge­ri­en her­über­fand und des­sen Vater er wohl ist, nichts anzu­fan­gen und sucht Rat auf der Gemein­de. Er lau­tet: Wer­de ihn los, gib ihn weg, bring ihn zu den Non­nen ins Irrenhaus.

Die Geschich­te könn­te sich also wie­der­ho­len, aber es kommt anders, und die­se Wen­dung, von der man hofft, daß es zu ihr kom­men möge, ist so undra­ma­tisch erzählt, daß sie in ihrer gan­zen lebens­ver­än­dern­den Dra­ma­tik erst ins Bewußt­sein gelangt, wenn das Buch schon zu Ende ist: Der Afrik belas­tet sich, um frei zu wer­den von dem, was ande­re raten. Es ist, als habe er zuletzt zu sich gesagt: »Du – mach es anders!«

Man kann Der Afrik von Sven Recker hier bestel­len.

– –

(Ergänzungen, Fundstücke und kritische Anmerkungen richten Sie bitte an tagebuch(at)sezession.de. Ich werde ausbreiten, was sich ansammelt.)

– – – – –

Bin in Erfurt, um der Post-Demo­kra­tie bei ihrer Ent­ste­hung und Pro­fi­lie­rung zuzu­schau­en. Das geht so: Man parkt am Land­tag, löst einen Park­schein und wird dabei bereits gesich­tet. Man betritt die Besu­cher­schleu­se und schüt­telt dort den Jour­na­lis­ten ab, der pene­trant immer die­sel­be Fra­ge stellt. Sie lau­tet: wie man es mit sei­nem Gewis­sen ver­ein­ba­ren kön­ne, als Feind der Demo­kra­tie demo­kra­ti­sches Gelän­de zu betreten.

Im Foy­er des Land­tags: alles vol­ler Demo­kra­ten, alles schwarz von Leu­ten, die das, was gleich gesche­hen wird, für völ­lig legi­tim hal­ten: dem Wahl­ver­lie­rer CDU mit den Stim­men aller Par­tei­en, die nicht AfD hei­ßen, den Pos­ten des Minis­ter­prä­si­den­ten zu ver­schaf­fen – mit­hin den Wahl­sie­ger AfD nicht an der Gestal­tungs­macht zu betei­li­gen und das Nahe­lie­gen­de und Auf­ge­tra­ge­ne zu igno­rie­ren: eine Regie­rung aus AfD und CDU unter der Füh­rung eines Minis­ter­prä­si­den­ten Höcke.

Mario Voigt, der CDU-Kan­di­dat, reüs­sier­te im ers­ten Wahl­gang. Er wur­de mit den Stim­men der Links­par­tei gewählt, denn über eine eige­ne Mehr­heit ver­fügt die Koali­ti­on aus CDU, BSW und SPD nicht. Sym­bo­lisch, also mit iko­ni­schem Poten­ti­al ver­se­hen, das Bild, als der schei­den­de Minis­ter­prä­si­dent Rame­low auf sei­nen Nach­fol­ger Voigt zutritt und ihn zur sozia­lis­ti­schen Wan­gen­be­rüh­rung umfängt.

Das sind wenigs­tens kla­re Ver­hält­nis­se. Das ist Wäh­le­ri­gno­ranz und ganz sicher kei­ne sta­bi­le Ange­le­gen­heit. Der Löwen­an­teil der Arbeit wird dafür auf­ge­wen­det wer­den müs­sen, daß die­ses müh­sa­me Bünd­nis nicht aus­ein­an­der­bricht. Inhalt­li­cher Kitt ist nicht vor­han­den, allein der Druck, gegen die AfD bestehen und sich der nahe­lie­gen­den Alter­na­ti­ve wider­set­zen zu müs­sen, ist eine Art Bindemittel.

Gibt es so etwas wie eine post-demo­kra­ti­sche Läh­mung? Ja. Denn das, was wir in Thü­rin­gen stu­die­ren, ist die Ver­än­de­rung der Spiel­re­geln wäh­rend des Spiels. Es ist so, als gäbe es plötz­lich kein Abseits mehr. Zwar ist es die Auf­ga­be eines Poli­ti­kers, stets gute Mie­ne zum Spiel zu machen. Aber man muß den Kakao, durch den man gezo­gen wird, nicht auch noch trinken.

Aus die­sem Grund trat Höcke heu­te nicht als Kan­di­dat für das Amt des Minis­ter­prä­si­den­ten an: Man kann, wenn die Regeln nicht mehr fest­ge­schrie­ben sind, das Spiel nicht mehr mit­spie­len. Denn man kennt die Regeln nicht mehr.

Man muß nach­den­ken und vor­aus­schau­en: Ist die Ver­bots­dis­kus­si­on nur eine Droh­ge­bär­de? Nie­mand kann die­se Fra­ge hieb- und stich­fest beant­wor­ten, da hel­fen auch gele­ak­te Pro­to­kol­le nicht wei­ter, die zei­gen, wie unsi­cher sich der Geg­ner in der Ein­schät­zung der Chan­cen ist: Post-Demo­kra­ten wer­den sich die Legi­ti­mi­tät ihres Ver­hal­tens zurecht­le­gen und die Zer­schla­gung der Oppo­si­ti­on durch den Staat im Nach­gang lega­li­sie­ren lassen.

Man geht wie­der. Über­all ste­hen und spre­chen die­je­ni­gen in klei­nen Grup­pen, die sich den Land­tag und die Regie­rung für wei­te­re Jah­re unter den Nagel geris­sen haben. Man spürt, wie es sie stört, die­je­ni­gen sehen zu müs­sen, die das wis­sen. Res­te von post-demo­kra­ti­scher Scham – aber eben nur Res­te. Sie wer­den es sich rest­los zurecht­le­gen und schönreden.

Ich mei­ne, daß man Höcke anmerkt, wie kon­ster­niert er über die post-demo­kra­ti­sche Unver­fro­ren­heit sei­ner poli­ti­schen Geg­ner ist. Er trat nach der Far­ce vor die Kame­ra und argu­men­tier­te kämp­fe­risch. Aber jemand wie er, der viel weiß aus der Geschich­te, auch aus der des Par­la­men­ta­ris­mus, weiß das, was er heu­te sah, schon zu deu­ten: Es war bezeichnend.

– –

Pas­send zur Fra­ge des Strei­tens als einer urde­mo­kra­ti­schen Tugend liegt Ellen Kositz­as neue Video-Rezen­si­on vor. Sie emp­fiehlt das neue Buch der Phi­lo­so­phin Sven­ja Flaß­pöh­ler. Strei­ten ist nicht ver­nich­ten, sich mes­sen ist sport­lich, Nie­der­la­gen akzep­tie­ren zu kön­nen wie­der­um Kern demo­kra­ti­scher Auseinandersetzungen.

Wie nun also? Ist die CDU der Geg­ner oder im Ver­bund mit den ande­ren Kar­tell-Par­tei­en bereits die­je­ni­ge Grö­ße, die der AfD die Feind­schaft erklärt hat und nur dann zufrie­den sein wird, wenn die­ser Kon­kur­rent nicht alle vier Jah­re besiegt wer­den muß, son­dern auf­ge­hört hat zu existieren?

Das sind wich­ti­ge, an Carl Schmitt ent­lang ver­han­del­te Fra­gen. Hier ist das Buch von Flaß­pöh­ler, hier die Bespre­chung von Kositza:

– – – – –

Jaja, das ist jetzt die Fra­ge, nicht? War­um bleibt Höcke in Thü­rin­gen? War­um geht er nicht nach Ber­lin? Sol­ches woll­ten bis­her von mir eine Dame vom SPIEGEL, eine von der WELT, ein Herr vom Deutsch­land­funk, einer von einem Recher­chen­etz­werk, einer aus Washing­ton und einer aus Nor­we­gen erfah­ren. Und jemand von der ZEIT natürlich.

Wir waren wan­dern, Höcke und ich, vor eini­gen Wochen, und das, was nun ent­schie­den ist, war The­ma. Bit­te: nicht daß einer vom SPIEGEL oder aus Nor­we­gen denkt, ich hät­te wesent­li­chen Anteil an einer Ent­schei­dung von sol­cher Trag­wei­te. Man ist als Freund in sol­chen Lagen eine Echo­wand, wirft zurück, was gesagt wird, und for­dert das Sagen her­aus, und die­ses Sagen, das Aus­spre­chen, die plas­ti­sche und arti­ku­lier­te Vor­stel­lung des­sen, was wäre, wäre es so oder so, ist ein Schritt auf die Ent­schei­dung hin.

Ent­schei­dun­gen wie die von Höcke fal­len letzt­lich emo­ti­ons­los. Das muß so sein. Wo wären wir, folg­ten wir Stim­mun­gen? Wo stün­de Höcke, wür­de er nicht abwä­gen, son­dern stie­ße expres­siv vor und zurück wie einer, der ein Dar­stel­ler ist, einer fürs Spek­ta­kel, für die nächs­te Schlagzeile?

Letzt­lich emo­ti­ons­los, das heißt: Die Abwä­gung bezieht die Gestimmt­heit zunächst mit ein. Sie lau­tet: Höcke zeigt, daß er dort, wohin er zog, zuhau­se ist und daß er die­sem Zuhau­se poli­tisch geben möch­te, was ihm zusteht: Schutz in schwe­rer Zeit, Ent­wick­lungs­ru­he, Hoff­nung, Zuver­sicht, das Gan­ze ohne jede Nai­vi­tät als eine Auf­ga­be begrif­fen, die in zähem Klein­klein, in Beharr­lich­keit und lang­sa­mem Umsteu­ern geleis­tet wer­den muß.

Nie­mand, der dort steht, wohin Höcke gelangt ist, macht sich etwas vor. Er schon gar nicht. Und des­halb ver­liert die Gestimmt­heit als Ton ihre Kraft, je näher man einer Ent­schei­dung kommt. Am Ende sprach mehr, viel mehr für Thü­rin­gen und gegen Berlin.

Vor allem dies: Die AfD hat in Thü­rin­gen die Land­tags­wahl ohne jeden Zwei­fel und gegen den gebün­del­ten Wider­stand aller ande­ren Par­tei­en gewon­nen. Die poli­ti­schen Geg­ner haben die­sen Sieg igno­riert, die Medi­en haben nicht inter­ve­niert, die Zivil­ge­sell­schaft hat den Staats­streich von oben zur Ver­tei­di­gungs­leis­tung einer wehr­haf­ten Demo­kra­tie erklärt.

Dies war noch ein­mal ein Schock, trotz aller Des­il­lu­sio­nie­rung, und die­sen Schock muß man als Par­tei und als Spit­zen­kan­di­dat erst ein­mal ver­kraf­ten. Und mehr: Den Wäh­lern, die den Wahl­sie­ger wähl­ten, muß man erzäh­len, war­um es scho­ckie­rend ist, was gera­de geschieht. Denn “die Medi­en” erzäh­len es anders. Höcke wie­der­um wird es für sei­ne Wäh­ler gera­de­rü­cken kön­nen, weil er in Thü­rin­gen bleibt.

Auch das ist eine Beson­der­heit: Der Thü­rin­ger Weg ist inner­halb der AfD der­je­ni­ge, der bis­her am wei­tes­ten führt, weil er vom Spit­zen­kan­di­da­ten und vom längst­die­nen­den Lan­des- und Frak­ti­ons­chef der AfD Schritt für Schritt geplant, began­gen und aus­ge­baut wor­den ist und wird.

Aus­bau­en bedeu­tet: nicht nur loya­le, son­dern vor allem gute, geeig­ne­te Leu­te nach­zie­hen, mit­neh­men, aus­bil­den, vor­be­rei­ten – und jede Appease­ment-Poli­tik unter­bin­den. Die­se Weg­be­schrei­bung ist erneut in der Erklä­rung vor­han­den, die Höcke abgab, nach­dem er sei­ne Frak­ti­on und den Lan­des­ver­band über sei­ne Ent­schei­dung infor­miert hat­te. Er teilt nicht nur mit, son­dern erklärt.

Einer­seits weiß ich, daß im Bun­des­tag jeder gebraucht wird, der einen deut­schen Stand­punkt ver­tritt. Um ein Bei­spiel zu nen­nen: Not­wen­dig ist jede Stim­me, die sich gegen die Kriegs­het­ze stellt und sich für eine schnel­le Been­di­gung des Ukrai­ne-Krie­ges, für die Sou­ve­rä­ni­tät Deutsch­lands und für eine euro­päi­sche Sicher­heits­ar­chi­tek­tur unter Ein­be­zie­hung Ruß­lands einsetzt. Ande­rer­seits haben die Thü­rin­ger die AfD erst­mals in einer Par­la­ments­wahl zur mit Abstand stärks­ten Kraft gemacht. Die Kar­tell­par­tei­en haben nun – getrie­ben durch Macht­in­ter­es­sen und das Ziel, den Wahl­ge­win­ner zu blo­ckie­ren – ein AfD-Ver­hin­de­rungs­bünd­nis geschmie­det. Das macht vie­le Thü­rin­ger fas­sungs­los. Immer mehr von ihnen fra­gen sich, ob sie noch in einer Demo­kra­tie leben. In einer sol­chen Situa­ti­on hät­te mein Gang nach Ber­lin so auf­ge­faßt wer­den kön­nen, als hiel­te ich die Lage im Frei­staat für hoffnungslos. Das Gegen­teil ist der Fall: Die AfD Thü­rin­gen hat sich eine exzel­len­te Aus­gangs­ba­sis erar­bei­tet. Sie wird die inne­ren Wider­sprü­che die­ser neu­er­li­chen lin­ken Koali­ti­on durch pro­fi­lier­te Oppo­si­ti­ons­ar­beit auf­zei­gen und immer wie­der deut­lich machen, daß es kein Wei­ter­so geben kann. Sie wird die unüber­hör­ba­re Stim­me der Ehr­li­chen, Anstän­di­gen und Flei­ßi­gen sein. Und sie wird dar­über hin­aus mit aller Kraft für den Frie­den, die Frei­heit und unse­re Iden­ti­tät streiten. Ich mache mei­ne poli­ti­sche Arbeit für Deutsch­land und Thü­rin­gen aus Thü­rin­gen her­aus, weil ich Thü­rin­gen lie­be und genau hier mei­nen Weg für die Men­schen und mei­ne Par­tei wei­ter gehen will!

Es wäre leich­ter gewe­sen, nach Ber­lin zu gehen. Es ist schwe­rer, so erfolg­reich zu arbei­ten, daß die Geg­ner damit begin­nen müs­sen, ihre “Brand­mau­er” abzu­tra­gen. Thü­rin­gen ist einer der Orte, an denen das Vor­ha­ben gelin­gen kann.

– –

Das Jahr ist noch nicht zu Ende, das Ver­le­ger­jahr schon. Was jetzt nicht längst im Druck ist oder schon zum Ver­sand bereit­liegt, gehört bereits in den Januar.

Mit der Ver­le­ge­rin und Buch­händ­le­rin, Poli­ti­ke­rin und Kul­tur­instanz Susan­ne Dagen das Ver­le­ger­jahr vor­bei­zie­hen zu las­sen und sei­ne Schlüs­sel­mo­men­te zu kom­men­tie­ren – das ist ein bereits tra­di­tio­nel­les Unterfangen.

Gedreht haben wir in Losch­witz. Es geht um den Cor­rec­tiv-Skan­dal und das Erfolgs­buch Remi­gra­ti­on, das uns die­ser Skan­dal bescher­te, um das Com­pact-Ver­bot und die Chif­fren, die das alles zei­tigt. Es geht um die Buch­mes­sen, die zu Toten­mes­sen wer­den und um eige­ne Plä­ne. Und wir geben Weih­nachts­emp­feh­lun­gen. Hier ist das Gespräch:

– – – – –

Don­ners­tag, 14. November

Wäh­rend die Ampel­ko­ali­ti­on zer­bricht und ihre Prot­ago­nis­ten um sich bei­ßen, wäh­rend das AfD-Ver­bots­ver­fah­ren ven­ti­liert wird und Trump sein Kabi­nett auf­baut und Per­so­nal­ent­schei­dun­gen trifft, deren Aus­wir­kun­gen auf die Euro­pa­po­li­tik des Hege­mons unklar blei­ben – wäh­rend viel pas­siert, schrei­tet auch die Ver­fes­ti­gung und Kon­so­li­die­rung der neu­en Nor­ma­li­tät im vor­po­li­ti­schen Raum voran.

Die­se neue Nor­ma­li­tät ist das urei­ge­ne Pro­jekt von Ver­la­gen, Publi­zis­ten, Ver­an­stal­tern, also: das Zusam­men­spiel von Text, Buch, Ort, Per­sön­lich­keit und Szene.

In der kom­men­den Woche ist Wien Schau­platz gleich zwei­er hoch­ka­rä­ti­ger Ver­an­stal­tun­gen, und zwar an zwei Aben­den hin­ter­ein­an­der – Mitt­woch und Don­ners­tag, jeweils in der Sala Ter­re­na im Fer­di­nan­di­hof, Wehr­gas­se 30, Wien.

Am Mitt­woch, den 20. Novem­ber, wird auf Ein­la­dung der Zeit­schrift Abend­land Gene­ral­ma­jor Rober­to Van­n­ac­ci vor­tra­gen. Das freut mich des­halb sehr, weil Van­n­ac­cis Ita­li­en-Best­sel­ler Il mon­do al con­tra­rio von Antai­os ins Deut­sche über­tra­gen und unter dem Titel Ver­dreh­te Welt. Eine Bestands­auf­nah­me ver­öf­fent­licht wor­den ist.

Gene­ral Van­n­ac­ci wird ab 19.30 Uhr refe­rie­ren, und zwar auf Eng­lisch. Das soll­te indes kein Hin­de­rungs­grund sein: Er ist ein Mann kla­rer Wor­te und als Red­ner poli­tisch ver­siert. Die Euro­pa­wahl hat ihm im Som­mer ein Man­dat in Brüs­sel beschert, er nimmt es für die Lega Nord wahr.

Bücher haben wir nach Wien gelie­fert, man wird sie dort erwer­ben und natür­lich signie­ren las­sen kön­nen. Wer nicht anrei­sen kann, fin­det das Buch hier auf antaios.de.

Am Don­ners­tag, den 21. Novem­ber, sind dann der lang­jäh­ri­ge FAZ-Redak­teur und Autor Lorenz Jäger sowie unse­re Autorin Caro­li­ne Som­mer­feld zu Gast im Fer­di­nan­di­hof, und zwar auf Ein­la­dung des Karo­lin­ger-Ver­lags. Die Ver­an­stal­tung beginnt eben­falls um 19.30 Uhr.

Som­mer­feld wird Jäger über des­sen umfang­rei­ches Werk befra­gen: Phi­lo­so­phi­sche, poli­ti­sche und his­to­ri­sche The­men wer­den im Mit­tel­punkt ste­hen – und sicher auch Annä­he­rungs­ver­su­che an die Macht hin­ter der Macht: Som­mer­felds jüngs­tes Buch über Ver­schwö­rungs­theo­rien hat unter ande­rem von der Lek­tü­re des Werks Hin­ter dem gro­ßen Ori­ent. Frei­mau­re­rei und Revo­lu­ti­ons­be­we­gun­gen pro­fi­tiert. Ver­faßt hat es vor Jah­ren – Lorenz Jäger. Wir haben es hier neu in unser Sor­ti­ment auf­ge­nom­men.

Also: Das wer­den zwei span­nen­de Aben­de. Anmel­dun­gen sind jeweils nicht erfor­der­lich, pünkt­li­ches Erschei­nen ist auch des­halb sinn­voll, weil die Anzahl der Plät­ze beschränkt ist. Ein Ein­tritt wird nicht erho­ben. Wäre ja ger­ne sel­ber dort – aber Wien ist weit.

– –

– – – – –

Don­ners­tag, 31. Oktober

Heu­te ein Hin­weis, ein Zufalls­fund, also einer, nach dem man nicht suchte:

In Leip­zig sind Bil­der eines Malers zu sehen, der in Vech­ta gebo­ren wur­de, in Ber­lin lebt und Schü­ler von Georg Base­litz war. Frank Schä­pel (hier sei­ne Inter­net­sei­te) stellt noch bis zum 7. Novem­ber in der Gale­rie “Zen­tra­le Rand­er­schei­nung” in der Lud­wig­stra­ße aus.

Unter dem Titel “Rea­li­tä­ten” sind rund drei­ßig Gemäl­de ange­ord­net. Ich stieß vor gut andert­halb Jah­ren auf Schä­pel, als ich im Netz nach einer Illus­tra­ti­on für einen Bei­trag über die Kir­che “Not­re Dame” in Paris such­te. Er hat­te den bren­nen­den Dach­stuhl eines Turms gemalt, wie eine Fackel, groß­for­ma­tig, soweit ich das sehen konnte.

Ich schau­te mich in sei­nem Werk um, er kann wirk­lich malen und malt die Wirk­lich­keit. Das ist viel. Neu­lich schau­te ich erneut nach Schä­pels Arbei­ten, ange­sto­ßen durch mein Gespräch mit dem Maler Franz Ulrich Gött­li­cher – hier ein Link. Ich sah, daß er in Leip­zig aus­stell­te und fuhr die­ser Tage hin.

Ich kann den Besuch nur emp­feh­len. Das Werk ist eigen­ar­tig. Es ist in drei Räu­me auf­ge­teilt, his­to­risch, poli­tisch, reli­gi­ös. Die Hän­gung ist vom Künst­ler selbst. Sie hat mich sehr überzeugt.

Der Gale­rist Tho­mas Fie­big schreibt im Vor­wort zum Kata­log, Schä­pels Bil­der sei­en Moment­auf­nah­men rea­ler Ereig­nis­se. “Reli­giö­se Erschei­nun­gen, Ver­bre­chen im Migra­ti­ons­kon­text, Coro­na­po­li­tik und das Leid von Deut­schen im zwei­ten Welt­krieg sind nicht gera­de The­men, die gern und oft publi­ziert oder ander­wei­tig dar­ge­stellt wer­den.” Und wei­ter: “Der Künst­ler bezeich­net sei­ne Kunst selbst als Dokumentarmalerei.”

Ich ver­stand, nach­dem ich mir eine Stun­de Zeit genom­men und alles in Ruhe betrach­tet hat­te, Schä­pel als den Ver­tre­ter einer Wahr­neh­mungs­fä­hig­keit jen­seits jener “vor­ge­stanz­ten Guck­lö­cher”, vor denen Peter Hand­ke in sei­ner so immens wich­ti­gen Win­ter­li­chen Rei­se zu den Flüs­sen Donau, Save, Mora­wa, oder: Gerech­tig­keit für Ser­bi­en mehr als drin­gend gewarnt hat.

Schä­pel nimmt wahr, wie man auch wahr­neh­men kann. Er behaup­tet in und mit kei­nem sei­ner Bil­der, daß man nur so und nicht anders wahr­neh­men dür­fe. Er hängt neben den Sek­ten­selbst­mord in Jones­town ein Bild über das Son­nen­wun­der und die Mari­en­er­war­tung in Herolds­bach, 1949.

Man sieht also einen Lei­chen­tep­pich neben einer Hoff­nungs- und Neu­gier­men­ge, bei­de Gemäl­de schwarz­weiß und ein wenig pas­tel­lig, sel­be Grö­ße, die einen aus Wahn tot, die ande­ren – was jetzt: auch ein wenig wahn­haft oder doch nur gläu­big und man­che auf ein Sen­sa­ti­ön­chen aus? Jeden­falls: stark.

Hier ist der Link zur Inter­net­sei­te der Gale­rie, ganz unten ist eine Tele­fon­num­mer ange­ge­ben, 0162 4359461, unter der man auch für außer­halb der Öff­nungs­zei­ten (Fr-Sa 15–19 Uhr) einen Ter­min ver­ein­ba­ren kann. Als ich anrief, hat­te ich Glück: Es waren sowie­so Besu­cher ange­kün­digt, ich konn­te mit rein­rut­schen. Viel­leicht kann man sogar erfra­gen, ob der Künst­ler noch ein­mal vor Ort sein wird. Ich hat­te da kein Glück.

– –

Gro­ße Freu­de berei­tet uns die Arbeit an unse­rer Lis­te der hun­dert Roma­ne, die wir auf die Jah­re von 1924 bis 2024 set­zen und der Lis­te ent­ge­gen­stel­len, die der SPIEGEL vor zwei Wochen ver­öf­fent­licht hat. Wir klim­per­ten die­se Lis­te im Rah­men des Pod­casts mit Chris­toph Berndt durch, in der letz­ten Vier­tel­stun­de, hier der Link zum Nachhören.

Leh­nert, Kositza, ein Lite­ra­tur­ex­per­te unter unse­ren Lesern und ich sind fast fer­tig mit der Zusam­men­stel­lung. Wir wer­den in vier Etap­pen ver­öf­fent­li­chen: von 1924 bis 1932, von 1933 bis 1945, von 1946 bis 1989 und von 1990 bis heu­te. Man­che Jah­re sind gera­de­zu über­frach­tet, ande­re dürr. Aber wir füll­ten jedes.

– –

– – – – –

Sams­tag, 19.Oktober

Kositza und ich waren auf der Buch­mes­se in Frank­furt. Dort sind wir jedes Jahr für einen Tag, seit wir kei­nen eige­nen Stand mehr betreiben.

Nach den prä­gen­den Mes­sen von 2017 und 2018 (als wir mit weni­gen Qua­drat­me­tern die Bericht­erstat­tung domi­niert hat­ten) waren wir in eine Sack­gas­se abge­scho­ben wor­den – es lohn­te sich danach nicht mehr, nicht die Zeit, nicht das Geld, und vor allem paß­te es uns nicht, am Kat­zen­tisch gedul­det zu sein.

Über­haupt die­se Mes­se: Vor zwan­zig Jah­ren noch qualm­te man mit Gün­ter Maschke und Lorenz Jäger die Stän­de voll und ging in min­des­tens vier Hal­len auf zwei Ebe­nen durch Gas­sen vol­ler Leben. Über­all ver­hock­te Exis­ten­zen, die fürs Buch alles gaben, ob als Ver­le­ger, Autor, Buch­händ­ler oder Rezensent.

Aber jetzt? Mit Müh und Not sind es drei Stock­wer­ke, die Gän­ge zu breit, die Stän­de zu flä­chig, lau­ter Aus­stel­ler dabei, die nichts Ernst­haf­tes mit Büchern vor­ha­ben: Län­der­ver­tre­tun­gen, poli­ti­sche Insti­tu­tio­nen, die Bun­des­bank … Alles wirkt, als sei es egal und gehe sowie­so zu Ende.

Jeden­falls: Kositza hat­te sich bereits online akkre­di­tiert, ich selbst noch nicht, denn mei­ne Nei­gung, an staats­geld­ge­stütz­ten Stän­den ent­lang­zu­schlen­dern und staats­geld­ge­stütz­te Bücher “unab­hän­gi­ger” Ver­la­ge zu begut­ach­ten, hielt sich in Gren­zen. Aber man fährt dann doch los, um zu schau­en und viel­leicht doch etwas auf­zu­stö­bern, das man im Netz nicht fin­den würde.

Ankunft also, Gang zum Akkre­di­tie­rungs­schal­ter im Mes­se­turm, prä­pa­riert mit der jüngs­ten Sezes­si­on und dem Per­so­nal­aus­weis; aber wie der jun­ge Mann mei­nen Namen ein­tipp­te, plopp­te es auf, und das Gesicht vor dem Bild­schirm zeig­te den Aus­druck dis­kre­ter Panik.

Der Sach­be­ar­bei­ter am Nach­bar­bild­schirm wur­de im sel­ben Moment auf­merk­sam und unter­brach sei­ne Arbeit. Er trat hin­ter sei­nen Kol­le­gen, ein Blick, dann ver­schwand er in einem Räum­chen, um zu tele­fo­nie­ren. Man signa­li­sier­te mir, daß es einen Moment dau­ern kön­ne und daß man nun ande­re Anfra­gen bear­bei­ten werde.

Wie lan­ge dau­ert es, bis man begreift, daß es sich nicht um einen tech­ni­schen Vor­gang, son­dern um eine Maß­nah­me han­del­te, die es in den ver­gan­ge­nen Jah­ren nicht gab, jetzt aber schon? Als ich nach fünf Minu­ten frag­te, ob es Pro­ble­me gebe, sag­te man mir, daß ich eine von knapp zwan­zig Per­so­nen sei, deren Name auf einer “Watch-Lis­te” ste­he und über deren Zutritts­ge­neh­mi­gung zur Mes­se nun die Mes­se­lei­tung ent­schei­de. Dies kön­ne dauern.

Kositza zog los, ich war­te­te. Lei­der muß ich ein­ge­ste­hen, daß ich in sol­chen Lagen nicht zu den­je­ni­gen gehö­re, die sofort zu fil­men, zu kom­men­tie­ren und zu kon­fron­tie­ren begin­nen. Natür­lich hät­te man einen Skan­dal dar­aus machen kön­nen, und viel­leicht wäre es das bes­te gewe­sen, auf der Hacke umzu­dre­hen und kund­zu­tun, daß man sich ganz sicher nicht von jeman­dem auf eine spe­zi­el­le­re Wei­se über­prü­fen las­se, weil man eine Bücher­schau besu­chen wolle.

Und so lehnt man dann so läs­sig wie mög­lich (in mei­nem Fall also: null) an einer Säu­le und beob­ach­tet den Mit­ar­bei­ter dabei, wie er alle paar Minu­ten sein Han­dy checkt, um zu sehen, ob er mir eine Pres­se­kar­te aus­stel­len dür­fe oder nicht. Und ich sah ihm an (ich sah es ihm wirk­lich an), daß er mir eine Ableh­nung erst dann signa­li­sie­ren wür­de, wenn er zuvor ein paar Sicher­heits­leu­te her­an­ge­wun­ken hätte.

Aber dann ein erleich­ter­tes Win­ken: ich dür­fe. Rasch druck­te er aus, nahm mir sogar das Fal­ten auf die Scan­grö­ße für den Ein­laß ab, ent­schul­dig­te sich für die Umstän­de und über­hör­te mei­ne Fra­ge, ob man die­se Watch-Lis­te irgend­wo ein­se­hen kön­ne, also viel­leicht auch inof­fi­zi­ell. Nur dies sag­te er eben: Es sei­en knapp zwan­zig Namen.

Die Stun­den bis zum Abend: gedul­de­ter Gang. Erst am spä­ten Nach­mit­tag wur­den die Bücher wie­der inter­es­san­ter. Zuvor war alles über­la­gert von Gedan­ken und vom Ver­such, durch Zuhil­fe­nah­me einer jener belieb­ten Denk­fi­gu­ren mit der eige­nen Rol­le zurecht­zu­kom­men: Dadurch, daß die Lei­tung der Buch­mes­se über mei­ne blo­ße Anwe­sen­heit aus der Lage her­aus ent­schied, habe sie sich “zur Kennt­lich­keit ent­stellt” – wie zuvor schon die Thü­rin­ger Land­tags­ver­wal­tung, der Ver­fas­sungs­schutz und Spie­gel TV.

“Zur Kennt­lich­keit ent­stellt” – was für eine Phra­se! Als ob das irgend­ei­ne Sau inter­es­sier­te! Und es war ja dann auch so, als mir der Herr Ham­me­leh­le vom SPIEGEL über den Weg lief und frag­te, was ich denn auf der Buch­mes­se such­te. Ich sag­te, daß ich mir Autos anschau­en wol­le, was auch sonst, und ob er wis­se, wo es wel­che gebe. Dann erzähl­te ich ihm die Ein­laß-Geschich­te. Sei­ne Ant­wort war ent­waff­nend: Er gra­tu­lier­te mir, denn offen­sicht­lich hät­te ich es ja doch geschafft.

Ent­spann­ter kann man es nicht sehen, und es ist alles in Ord­nung. Aber zu gern wüß­te ich, wer sonst noch drauf­stand auf die­ser Liste.

– –

Mei­ne Schil­de­rung über die sonn­täg­li­che Heim­su­chung durch die drei Fra­ge­zei­chen von Spie­gel TV (sie­he unten, 10. Okto­ber) hat vie­le Leser amü­siert. Inter­es­sant ist, daß die­je­ni­gen, die ich seit drei­ßig und mehr Jah­ren ken­ne, das Gan­ze sar­kas­tisch lasen. So mein­te ich es auch. Hier das, was mir einer aus Wolf Bier­manns Sta­si-Bal­la­de schickte:

Mensch­lich fühl′ ich mich verbunden

Mit den armen Stasi-Hunden

Die bei Schnee und Regengüssen

Müh­sam auf mich ach­ten müssen

Die ein Mikro­phon einbauten

Um zu hören all die lauten

Lie­der, Wit­ze, lei­sen Flüche

Auf dem Klo und in der Küche

Brü­der von der Sicherheit

Ihr allein kennt all mein Leid

– – – – –

Don­ners­tag, 10. Oktober

Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag rief mich die Jüngs­te an die Tür. Es sei einer vom SPIEGEL da, der mich spre­chen wol­le. Es war gegen 10, man kam von der Früh­mes­se, man beginnt gera­de die aus­führ­li­chen, ruhi­ge­ren Brie­fe zu lesen und zu schrei­ben – und weiß genau, daß man dem Herrn vom SPIEGEL vor drei Tagen absa­gen ließ, genau­er: daß man nie zuge­sagt, son­dern ein Gespräch rund­weg abge­lehnt hat­te, und zwar mit deut­li­chen Worten.

Nun steht er unten vor der Haus­tür, also auf mei­nem Grund und Boden, zwi­schen den am Vor­tag geern­te­ten Hok­kai­do-Kür­bis­sen, die zum Trock­nen aus­lie­gen, und dem Wurf klei­ner Kat­zen, deren Neu­gier und Sorg­lo­sig­keit mit jedem Tag char­man­ter wird.

Man öff­net die Tür und hat gleich das Objek­tiv einer Kame­ra im Gesicht hän­gen, hört die Ham­pel­mann­fra­ge, die man noch nie beant­wor­tet hat – aber die Fra­ge­stel­ler wach­sen nach wie Ohren­haa­re: Wie groß der Ein­fluß auf die rechts­extre­me Sze­ne in Deutsch­land sei. Drei Mann hoch rück­ten die an, einer hält das gro­ße Mikro­fon, das immer so aus­sieht, als hät­te man eine graue Kat­ze ohne Kopf über ein Nudel­holz gezo­gen. Der größ­te stemmt die Kame­ra, der Zap­pel­phil­ipp stößt Wor­te aus.

Als ich mich hin­ter den Tür­rah­men zurück­zie­he, um der Auf­nah­me zu ent­ge­hen, stößt der Gro­ße nach und tritt um ein Haar auf eine Kat­ze, die geti­ger­te, die vor Neu­gier­de platzt und vom SPIEGEL noch nichts weiß.

Kame­ra aus, run­ter vom Hof, Anstand ler­nen, aber auch danach nicht wie­der­kom­men, vor allem nicht am Sonn­tag, und von Mon­tag bis Sams­tag schon gar nicht.

Zwei Stun­den spä­ter sind drei Anru­fe auf­ge­lau­fen: Man sehe Leu­te durchs Dorf streu­nen und jeden anquat­schen. Es ist halt wie immer. Aber als ich kurz vor Mit­tag mit den Mut­ter­zie­gen an der Lei­ne und den Dies­jäh­ri­gen in frei­er Freu­de über den Hof zur Wei­de zie­hen will, ste­hen die drei Fra­ge­zei­chen wie­der fil­mend an der Mau­er und has­peln über die Dorf­stra­ße hinterher.

Was mache ich mit den Kerls? Soll­te man coo­ler sein, Dop­pel­korn aus­schen­ken, schön rotz­frech dum­mes Zeug reden, unver­wert­ba­re Sül­ze? Kann ich nicht. Bin ich nicht. Das ist es näm­lich, in nuce: Die Haut ist NICHT dicker gewor­den, und mir macht die­ses Spiel kei­nen Spaß, ich bin nicht Krah und nicht Sellner.

Also dre­he ich um, zer­re die Zie­gen hin­ter mir her und beschimp­fe das Trio, das mitt­ler­wei­le die Stra­ße blo­ckiert. Mir rutscht dabei der Ver­gleich “wie die Schmeiß­flie­gen” her­aus, also, falls das mal online geht: Das ist kei­ne KI, so bin ich wirk­lich – WIRKLICH erzürnt über Typen, die am Sonn­tag Repor­ter spie­len und nicht wis­sen, daß selbst Rechts­extre­me einen Ruhe­tag sehr zu schät­zen wissen.

– –

Ges­tern lief im ZDF eine Doku­men­ta­ti­on über die Früh­pha­se der AfD. Hans-Olaf Hen­kel und Thi­lo Sar­ra­zin kom­men zu Wort, eben­so Köl­mel, Gen­te­le, Adam und noch ein paar, die nicht mehr mit­ma­chen, weil ihnen das, was kam, zu radi­kal wurde.

Ich kann mich nicht ent­schei­den, wer den grö­ße­ren Unfug erzählt, Hen­kel oder Sar­ra­zin. Der eine behaup­tet, Höcke habe deut­li­che Anklän­ge an den Natio­nal­so­zia­lis­mus, der ande­re zer­mürbt sich dar­über, daß man mit­ge­hol­fen habe, ein Mons­ter zu erschaf­fen, und nun wer­de man es nicht mehr los.

Mit­ten­drin Höcke und ich, mons­trös hin­ter Schreib­ti­schen und auf Tri­bü­nen. Jus­tus Ben­der von der FAZ darf uns deu­ten, er sitzt neu­tral und wie ein Kon­fir­mand mit Halb­glat­ze auf Stahl­rohr­mö­beln und weiß nicht recht. Ich mei­ne, man sieht ihm die Wun­de noch immer an, die wir ihm schlu­gen, als wir den Ver­kauf des Ver­lags Antai­os an einen Loki-Ver­lag vor­täusch­ten und dem spek­ta­kel­gei­len Ben­der die­se Sto­ry auf­ben­der­ten. Er brach­te sie brüh­warm zur Mes­se­er­öff­nung 2018 – und spür­te hilf­los über Stun­den, wie ihm die­se Brü­he unters Hemd rann …

Hin­ge­gen Mela­nie Amann, SPIEGEL: aus­ge­reift, bedeu­tungs­er­le­digt. Hier tut jemand so, als habe er ganz, ganz früh begrif­fen, wie per­fi­de es von mir war, dar­über nach­zu­den­ken, wie man die Lucke-Hen­kel-AfD kapern und auf rechts dre­hen könn­te. Sie hat­te das wahr­ge­nom­men und berich­tend nicht ver­hin­dern kön­nen. Der SPIEGEL – eine Platz­pa­tro­ne; Frau Amann – eine, die alles gab.

Wißt Ihr was? Ihr müßt damit leben, muß ich auch: Ihr damit, daß Ihr mit Eurer Medi­en­macht ein Mons­ter erschaf­fen habt, obwohl es nur um die sehr nahe­lie­gen­de und sehr nor­ma­le Ergän­zung des Par­tei­en­spek­trums ging; ich damit, daß, egal wer am Sonn­tag vor der Tür steht und Fra­gen stellt, am Ende immer das­sel­be her­aus­kommt – näm­lich etwas, das die­je­ni­gen, die in den kom­men­den Mona­ten kapie­ren wer­den, war­um es die AfD geben muß, davon abschre­cken soll, sie für nor­mal zu halten.

Es ist ein Thea­ter­stück, mehr nicht mehr. Es wird noch fünf­zig­mal gege­ben wer­den, die Rol­len sind ver­teilt, die Ver­se sim­pel, und es ist völ­lig egal, ob ich etwas umzu­schrei­ben oder noch ein­mal in ande­ren Wor­ten genau­er zu erklä­ren versuche.

Hier kann man sich den Film anschauen.

Es war übri­gens Nico­le Diek­mann, die mich davon zu über­zeu­gen ver­such­te, es wür­de dies­mal, für das ZDF, anders sein, ganz anders als sonst. In einer letz­ten Mail, die sie schrieb, um doch noch Auf­nah­men zu erwir­ken, unter­lief ihr ein Feh­ler. An ihrer Mail hing der Ver­lauf einer Kor­re­spon­denz mit Jan Loren­zen, der den Film mach­te und ver­ant­wor­tet. Das war aufschlußreich.

– –

Es gibt, ich wie­der­ho­le mich seit Mona­ten, die rüh­ren­de kon­ser­va­ti­ve Über­zeu­gung, die Rea­li­tät wer­de sich gegen die Ideo­lo­gie durch­set­zen. Ich hal­te die­se The­se für ein sehr fahr­läs­si­ges “Hän­de-in-den-Schoß”. Alle mei­ne Erfah­run­gen, gera­de auch die bei­den oben geschil­der­ten, ver­wei­sen auf das Gegenteil:

Die Pro­pa­gan­da ist gegen­über der Rea­li­tät sehr lan­ge und immer wie­der aufs Neue wirk­mäch­tig. Erzäh­lun­gen, Ver­dre­hun­gen, Lügen, vor allem Bil­der, Sze­nen, unter­ge­leg­te Musik kön­nen die Wahr­neh­mung der Rea­li­tät ver­ne­beln und ver­hin­dern oder die Schlüs­se, die zu zie­hen wären, blockieren.

Ich bin dem Sen­der Auf1 und sei­nem Kopf, Ste­fan Magnet, dank­bar, daß wir über die­ses The­ma aus­führ­lich spre­chen konn­ten. Das Video ist seit eini­gen Tagen ver­füg­bar – hier ist es. Gegen­öf­fent­lich­keit, Gegen­pro­pa­gan­da ist in ihrer Bedeu­tung kaum zu über­schät­zen. Die Bür­ger, Wäh­ler, Leser brau­chen eine zwei­te Erzählung.

– – – – –

Don­ners­tag, 3. Oktober

Der 3. Okto­ber, der an den Fest­akt zur Ver­ei­ni­gung zwei­er deut­scher Teil­staa­ten erin­nern soll, wird gegen den 9. Novem­ber, den Tag des Mau­er­falls, emo­tio­nal immer den Kür­ze­ren ziehen.

Das liegt nicht nur dar­an, daß gelenk­te Freu­de gegen­über unge­zü­gel­ter Begeis­te­rung stets wirkt wie eine frei­wil­li­ge Über­ga­be neben einem auf­ge­ramm­ten Burgtor.

Es ist aber noch etwas ande­res: Am 3. Okto­ber schwan­te es den Bür­gern der DDR längst, daß von ihrer Art zu wirt­schaf­ten und zu gewich­ten kaum etwas übrig blei­ben wür­de. Und mehr: daß es dem Wes­ten wohl gestat­tet sei, dem Osten etwas vor­zu­ma­chen, und zwar im dop­pel­ten Wortsinne.

Es gibt mitt­ler­wei­le eine Rei­he erhel­len­der Bücher zum The­ma einer eigen­stän­di­gen und mehr und mehr selbst­be­wuß­ten Ost­iden­ti­tät. Von die­sem Selbst­be­wußt­sein konn­te am 3. Okto­ber 1990 kei­ne Rede sein. Ich ver­wei­se immer wie­der auf das Buch Das Licht, das erlosch von Ste­phen Hol­mes und Ivan Kras­tev. Die­ses wich­ti­ge Werk ist vor fünf Jah­ren erschie­nen, und sei­ne The­sen sind natür­lich längst wei­ter­ge­dacht wor­den. Zu nen­nen wäre Post­trau­ma­ti­sche Sou­ve­rä­ni­tät aus der Feder von Kuisz und Wigu­ra – ich habe es für die 121. Sezes­si­on rezensiert.

Man kann den Haupt­ge­dan­ken von Hol­mes und Kras­tev auf zwei Begrif­fe brin­gen: Aus der Nach­ah­mungs­be­geis­te­rung der­je­ni­gen, die für die Wen­de gestrit­ten hat­ten, wur­de nach rund andert­halb Jahr­zehn­ten ein Nach­ah­mungs­ver­bot – impli­zit aus­ge­spro­chen und expli­zit umge­setzt von den­je­ni­gen, die in den Län­dern des ehe­ma­li­gen Ost­blocks ver­blie­ben waren und nun dar­an gin­gen, für die­je­ni­gen Poli­tik zu machen, die sich Mühe gege­ben hat­ten und ent­täuscht wor­den waren.

Ich wer­de in einer Woche wie­der über Iden­ti­täts­fra­gen refe­rie­ren und dabei genau auf die­se Abläu­fe Bezug neh­men: wie also aus einer ehr­li­chen Nach­ah­mungs­be­geis­te­rung eine aus­sichts­lo­se Nach­ah­mungs­an­stren­gung, dann eine ers­te Nach­ah­mungs­skep­sis und ein mani­fes­ter Nach­ah­mungs­un­mut gewor­den sind, und wie das am Ende umschlug in eine Bestands­auf­nah­me des­sen, was die­je­ni­gen, die sys­tem-mora­lisch ohne eige­nes Ver­dienst in der Vor­hand waren, eigent­lich alles nicht begrif­fen haben – seit bald 35 Jah­ren nicht begriffen.

Aus die­ser Bestands­auf­nah­me lei­ten sich ein Ost­stolz, eine Ost­iden­ti­tät ab, die Leh­nert und ich lie­ber die Iden­ti­tät der deut­schen Mit­te nen­nen. Sie ist immer deut­li­cher wahr­nehm­bar. Sie ver­schaff­te sich zuletzt sicht­bar Aus­druck in den Ergeb­nis­sen der drei Land­tags­wah­len in Thü­rin­gen, Sach­sen und Brandenburg.

Als ich heu­te am Vor­mit­tag für eine hal­be Stun­de in der Lau­be eines Nach­barn saß, um für jedes Bein einen Vod­ka zu kip­pen, stie­ßen wir nicht auf die Wen­de an, son­dern auf “das jan­ze Deutsch­land” und auf “Hög­ge”. Alle stie­ßen an, kei­ner fand’s komisch, kei­ner hat Das Licht, das erlosch gele­sen, aber alle wis­sen sehr genau, was mit Nach­ah­mungs­un­mut gemeint ist und sagen ohne Fuß­no­ten das­sel­be, was die Autoren kom­pli­ziert aus­drü­cken: daß näm­lich das, was wir in den ver­gan­ge­nen Jah­ren beschert beka­men, nicht erhofft wur­de, als man die Mau­er ein­riß und sich dem Wes­ten anschloß.

Wer von der Arro­ganz, von der hier die Rede ist, das Neu­es­te ver­neh­men will, kann im Fol­gen­den bei Minu­te 11.45 ein­stei­gen und ein biß­chen zuhö­ren. Sol­che Reden sind für das ost‑, das mit­tel­deut­sche Gemüt gera­de­zu Identitätstorpedos:

– – – – –

Frei­tag, 23. August

Ges­tern Abend war ich mit mei­nem Sohn im Land­tags­ge­bäu­de in Erfurt. Simon Kau­pert (Film­kunst­kol­lek­tiv) prä­sen­tier­te dort sei­nen Film über Björn Höcke. Er dau­ert 100 Minu­ten und trägt den Titel “Der lan­ge Anlauf”. Kau­pert, von dem Initia­ti­ve, Dreh­buch und Schnitt stam­men, durf­te Höcke andert­halb Jah­re lang beglei­ten und auf Archiv­ma­te­ri­al aus der Früh­zeit der AfD und von den Auf­trit­ten Höckes aus die­ser Zeit zugreifen.

Fünf Weg­ge­fähr­ten und poli­ti­sche Publi­zis­ten äußern sich inner­halb einer beson­de­ren Ver­suchs­an­ord­nung über Höcke als Per­sön­lich­keit und Poli­ti­ker, über den Weg der AfD und die Aus­ein­an­der­set­zun­gen um Höcke, über sei­ne Auf­ga­be und die Hoff­nung, die man mit ihm ver­knüpft. Zu Wort kom­men Dani­el Hasel­off (der in den Thü­rin­ger Land­tag ein­zie­hen wird), Bene­dikt Kai­ser, Ste­fan Möl­ler (Par­la­men­ta­ri­scher Geschäfts­füh­rer der AfD-Frak­ti­on in Thü­rin­gen), Robert Tes­ke (Büro­lei­ter Höckes) und ich selbst.

Die­se Stel­lung­nah­men, Erzäh­lun­gen und Ein­schät­zun­gen durch­zie­hen den Film als zwei­te von vier Erzähl­ebe­nen. (Die ers­te, die Grund­la­ge, bil­den natür­lich die Auf­nah­men, die Höcke als Poli­ti­ker, Red­ner, Mode­ra­tor, Den­ker zeigen.)

Die drit­te Ebe­ne besteht aus Annä­he­rungs­auf­nah­men am Kyff­häu­ser: Sie zei­gen den schla­fen­den Bar­ba­ros­sa und das aus dem Berg rei­ten­de Pferd mit Kai­ser Wil­helm im Sat­tel, und sie sug­ge­rie­ren, daß wir auf etwas war­ten könn­ten, näm­lich durch­aus auf “den Mann, der hilft” (Ste­fan George).

Das ist stim­mig: Kau­pert greift auf, was zugleich vie­le erwar­ten und etli­che ver­stört, wenn sie an Höcke den­ken. Robert Tes­ke bringt das gegen Ende des Films auf den Punkt, wenn er von der über­bor­den­den Heils­er­war­tung spricht, die Höcke ent­ge­gen­ge­bracht wird von Anhän­gern und Wäh­lern, und er berich­tet, wie wich­tig es sei, die­se Leu­te zu brem­sen und ihnen den Unter­schied zwi­schen Guru und Poli­ti­ker zu verdeutlichen.

Die­ses Rau­nen­de wird des­halb von einer vier­ten Ebe­ne abge­fan­gen und inter­pre­tiert: Wir sehen in meh­re­ren Abschnit­ten die Ent­ste­hung eines Ölge­mäl­des, das sehr zöger­lich, dann aber bestimmt ange­gan­gen und fer­tig­ge­stellt wird.

Kau­pert und sein Film­kunst­kol­lek­tiv hat­ten den Abend als Kino­abend insze­niert, mit Ein­tritts­kar­ten, Film­pla­ka­ten, mit Pop­corn und Geträn­ken, und es war wirk­lich gro­ßes Kino. Der Film strahlt in sei­ner Mach­art und allei­ne schon durch sein Vor­han­den­sein nach anstren­gen­den Mona­ten Selbst­be­wußt­sein aus.

Die Zugän­ge zu Par­tei­ta­gen, Bür­ger­dia­lo­gen und Vor­trä­gen sind aus der Per­spek­ti­ve der Mit­ar­bei­ter und Beglei­ter gefilmt, das Lau­te, Umring­te, Begeis­ter­te, Anstren­gen­de, Demü­ti­gen­de (in Hal­le, vor Gericht) und Pro­fes­sio­nel­le – das alles kommt ins Bild, und das ist eine beson­de­re Form des bild­li­chen Erzäh­lens, denn es gibt im Film kei­nen über­ge­ord­ne­ten Spre­cher, kei­nen Redak­teur. Und: Kaum je hat jemand Höcke bei der Arbeit im Gar­ten, am Holz, in sei­nem Büro und unter­wegs auf Feld­we­gen fil­men und zei­gen dürfen.

Höcke dank­te nach der Auf­füh­rung dem Fil­me­ma­cher Kau­pert, und ich will das ver­stär­ken: Kau­pert ist ein sel­te­ner Vogel. Er ver­fügt über die mitt­ler­wei­le rare Eigen­schaft der Begeis­te­rungs­fä­hig­keit für eine Sache, die aus der Idee zur Form fin­den muß und deren Ver­wirk­li­chung weit wich­ti­ger ist, als die Fra­ge danach, ob am Ende mate­ri­ell etwas dabei her­aus­springt. Kau­pert woll­te die­sen Film machen, punkt.

Ist der Film zu lang? Wel­che Rol­le spie­len die musi­ka­li­schen Unter­tö­ne? Ver­steht, wer nicht so eng dran ist an Höcke, wor­um es jeweils geht und war­um das nun wich­tig ist und zum Gesamt­bild gehört, das von die­sem Mann und Men­schen gezeich­net wird?

Ist der Film zu lang? Wel­che Rol­le spie­len die musi­ka­li­schen Unter­tö­ne? Ver­steht, wer nicht so eng dran ist an Höcke, wor­um es jeweils geht und war­um das nun wich­tig ist und zum Gesamt­bild gehört, das von die­sem Mann und Men­schen gezeich­net wird?

Ich sprach mit man­chem Zuschau­er über die­se Punk­te, hat­te den Film ja auch schon gese­hen, in einer vor­läu­fi­gen Fas­sung, und selbst man­ches ange­merkt.

Und Lob, Leu­te, Lob. Denn: Gab es so etwas schon ein­mal, so ganz ohne Staats­geld und fet­tes Team? Eben. Des­halb noch dies: Unter­stüt­zen kann man das Film­kunst­kol­lek­tiv, indem man pro­jekt­be­zo­gen über­weist oder – noch bes­ser – eine Dau­er­för­de­rung abschließt, also monat­lich einen Betrag über­weist. Für bei­des gibt es hier For­mu­la­re und Knöpf­chen. Und nun: Film ab!

– – – – –

Mitt­woch, 14. August

Jetzt sit­zen wir alle vor den Bild­schir­men und ver­schaf­fen uns einen Über­blick zur Auf­he­bung des Com­pact-Ver­bots, nicht wahr? Wir sol­len fei­ern, schreibt Mar­tin Sell­ner. Er über­nimmt die­sen Auf­ruf von Jür­gen Elsäs­ser, dem Grün­der und Chef­re­dak­teur des Com­pact-Maga­zins, den man hier mit sei­ner Frau und einem sei­ner Mit­ar­bei­ter boden­stän­dig auf einem Sofa sit­zen sieht, froh dar­über, daß es nun zunächst wei­ter­ge­hen darf mit sei­nem Heft.

Elsäs­ser hat allen Grund, sich zu freu­en und sehr erleich­tert zu sein. Ver­mut­lich kann sich das Aus­maß die­ser Erleich­te­rung, die­ser Freu­de über die Mög­lich­keit, nun doch noch wei­ter­ma­chen zu dür­fen, nur der­je­ni­ge vor­stel­len, der eben­falls eine Zeit­schrift oder einen Ver­lag grün­de­te und ihn als Lebens­werk begreift und lebt.

Ich war in den ver­gan­ge­nen Wochen mehr als ver­är­gert über Stim­men aus unse­ren Rei­hen, die ihren Äuße­run­gen über die Aus­he­be­lung der Pres­se- und Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit eine Distan­zie­rungs­no­te vor­an­stell­ten. Ist es nicht genau das, was solch ein Ver­bot bezweck­te, unter ande­rem: die Sor­tie­rung der Sze­ne in fein­sin­nig und schmie­rig, dif­fe­ren­zier­ter und grö­ber durch die Sze­ne selbst?

Als ob nur das eine zu einem irgend­wie gear­te­ten Erfolg füh­ren kön­ne, sogar bes­ser ohne das ande­re! Als ob es einen Grund in Elsäs­sers Schreib- und Redak­ti­ons­wei­se gäbe, der ein Ver­bot recht­fer­ti­gen oder wenigs­tens nahe­le­gen würde!

Sym­bol­po­li­ti­sche Akte, Über­grif­fe, Straf­ak­tio­nen kön­nen zwar nicht jeden, aber doch nicht weni­ge von uns tref­fen. Daß in sol­chen Momen­ten vor­be­halts­lo­se Ver­tei­di­gung der eige­nen Linie die ein­zig rich­ti­ge Reak­ti­on sein muß, soll­te längst gelernt wor­den sein. Aber wir sahen und merk­ten uns, daß es so nicht war und ist.

Fei­ern also? Nein, Leu­te. Elsäs­ser soll fei­ern, er wird es mit einem Schau­er tun, der ihm über den Rücken läuft, wenn er dar­an denkt, was wäre, hät­te er das Eil­ver­fah­ren auf gan­zer Linie ver­lo­ren. Es ist doch eine die­ser Ent­we­der-oder-Lagen, in die man als älte­rer Herr nicht mehr kom­men möch­te: wei­ter­ma­chen dür­fen oder eben nicht. Also, fei­ert dort!

Wir fei­ern nicht, wir haben eine Gruß­nach­richt geschickt, und nun schau­en wir uns das Gan­ze an und den­ken dar­über nach. Eine ers­te juris­ti­sche Ein­schät­zung hat Alex­an­der Wal­l­asch auf sei­ner Sei­te ver­öf­fent­licht, und zwar von Ulrich Vos­ger­au, der zum Anwalts­team gehört. Vos­ger­au spricht von einem “ambi­va­len­ten Sieg”, was er dar­un­ter ver­steht und war­um ihn die Urteils­be­grün­dung des Ober­ver­wal­tungs­ge­richts über­rascht hat, kann man hier nach­le­sen.

Das hat alles sei­ne Berech­ti­gung und ist unter den gege­be­nen Umstän­den ein Maxi­mum. Aber es darf uns nicht dazu ver­lei­ten, den “Rechts­staat” zu fei­ern und in ihm einen Garant dafür zu sehen, daß letzt­lich doch alles nach demo­kra­ti­schen Spiel­re­geln und mit ein­klag­ba­rer Fair­neß ablaufe.

Es ist nicht so.

1. In Thü­rin­gen, Sach­sen und Bran­den­burg kämpft eine tap­fe­re Par­tei gegen die in Anschlag gebrach­ten Staats­mit­tel um jede Stim­me; der Ver­fas­sungs­schutz ist mit tau­sen­den Mit­ar­bei­tern zu einer Spit­ze­l­in­sti­tu­ti­on auf­ge­baut wor­den, die Ergeb­nis­se lie­fern muß. Alle Ein­stu­fun­gen, Mar­kie­run­gen, Infil­trie­run­gen und Ver­leum­dun­gen durch die­se Behör­de sind wei­ter­hin in Kraft, in Pla­nung, in vol­lem Gan­ge, sys­te­misch vor­ge­zeich­net. Dazu hat ja Mathi­as Brod­korb alles gesagt.

2. Nan­cy Fae­ser wird nicht zurück­tre­ten, sie wird im kom­men­den Jahr abge­wählt wer­den, das ist alles, was ihr wider­fah­ren wird. Sie wird nicht als Pfu­sche­rin, als anti­fa­schis­ti­sche Erfül­lungs­ge­hil­fin in die Geschich­te der BRD ein­ge­hen, son­dern gar nicht. Ein Nie­mand wird in Bio­gra­phien ein­ge­grif­fen und unter guten Leu­ten Ver­hee­run­gen ange­rich­tet haben, ohne jemals dafür zur Rechen­schaft gezo­gen wor­den zu sein. So ist unser gan­zer Staat: ein Para­de­bei­spiel für die Bana­li­tät der Funk­tio­nä­re, die selbst juris­ti­sche Klat­schen schul­ter­zu­ckend hin­neh­men und sich selbst nie infra­ge stellen.

3. Es bleibt auch nach dem Teil­sieg im Eil­ver­fah­ren die gru­se­li­ge Über­tra­gung des Ver­eins­rechts auf ein pri­va­tes Unter­neh­men. Das Gericht stell­te aus­drück­lich fest, daß es den Ver­eins­cha­rak­ter der GmbH Elsäs­sers eben­falls erken­ne. Eine sol­che Auf­fas­sung wäre, wenn sie im Haupt­sa­che­ver­fah­ren bestä­tigt wür­de, ein ähn­li­cher Damm­bruch wie die Bewer­tung des eth­ni­schen Volks­be­griffs als ver­fas­sungs­feind­li­che Meinung.

4. Und die gro­ßen Blät­ter und öffent­lich-recht­li­chen Häu­sern sind auf Fae­ser-Linie, immer noch. Erin­nern wir uns an das Jubel­ge­wit­ter, das sich ent­lud, als Fae­ser ver­kün­de­te, was die­se da alle erhofft hat­ten: end­lich ohne anstren­gen­den Argu­men­te ein­fach ver­bie­ten kön­nen! Nun geht es viel­leicht doch nicht so ein­fach, aber das führt nicht zu Beschei­den­heit, son­dern nur zu Unwil­len gegen­über den Stüm­pern, die das verbockten.

5. So auch die Poli­ti­ker, die nicht der AfD ange­hö­ren: Sie grei­fen die Teil­re­vi­si­on des Com­pact-Ver­bots auf, um Fae­ser zu kri­ti­sie­ren, aber natür­lich nicht, um die eben auf­ge­lis­te­ten, grund­sätz­li­chen Fra­gen zu stel­len. Ihnen geht es allein dar­um, daß man das, was man tat, ein­fach bes­ser hät­te abdich­ten sol­len. Fae­sers Dilet­tan­tis­mus habe dem Kampf gegen rechts einen Bären­dienst erwiesen.

Was also bleibt, wenn die Gruß­nach­richt an Elsäs­ser ver­schickt und sich das weni­ge an Genug­tu­ung ver­flüch­tigt hat? Es bleibt das mie­se Wis­sen dar­um, daß Män­ner und Frau­en, die für Deutsch­lands Zukunft um etwas bes­se­res kämp­fen als das, was gera­de und seit Jahr­zehn­ten regiert, jeder­zeit abhän­gig wer­den kön­nen von den Ent­schei­dun­gen eines Sys­tems, das in der Hand der Geg­ner ist.

(Schrieb ich Geg­ner? Noch immer Gegner?)

– – – – –

Sonn­tag, 21. Juli

Wie schreibt man und was schreibt man, wenn alles gesagt ist? Wie führt man ein Tage­buch, wenn man des­we­gen nicht dazu kommt, weil man Brän­de aus­zu­tre­ten und sei­ne Sie­ben­sa­chen zu ord­nen hat, aus dem schlich­ten Grund, weil mor­gen die Uhr anders gestellt sein könnte?

Vie­le Zuschrif­ten und vie­le Gesprä­che, es waren auch Klug­schei­ßer dar­un­ter, und die Ant­wort, die mir ein hoher (also sehr hoher) Staats­be­am­ter auf mei­ne Fra­ge gab, die ich seit fünf Tagen stel­le, wenn ich Exper­ti­se erwar­te (näm­lich, ob es vor­stell­bar sei, daß auch wir ver­bo­ten wür­den), ist mein neu­er Lieb­lings­satz: “Was dach­ten Sie denn?”

Tja, dach­te ich da, ich dach­te mir das schon anders, damals, als wir mit­ten in der Nach­wen­de-Depres­si­on ein ehe­ma­li­ges Rit­ter­gut erwar­ben, das sonst kei­ner, also wirk­lich kei­ner haben woll­te, und mit der Reno­vie­rung und dem Auf­bau des Ver­lags, des Insti­tuts und der Zeit­schrift begannen.

Seit Diens­tag ver­gan­ge­ner Woche fech­ten nun die Juris­ten aus, ob Leu­te wie wir uns das hät­ten den­ken kön­nen, daß es nun so weit gekom­men sei mit der Ach­tung der Poli­tik vor dem Recht und vor allem vor dem Grün­dungs­my­thos der deut­schen Demo­kra­tie: der im Vor­märz erfoch­te­nen Pressefreiheit.

Ich ver­fol­ge die­se Fecht­übun­gen mit gro­ßem Nicht­ju­ris­ten­ver­stand, weil sie sich wie etwas exis­ten­ti­ell Inter­es­san­tes lesen. Unser Blog hat sich mit Tex­ten von Maxi­mi­li­an Krah direkt und von Thor v. Wald­stein grund­sätz­lich an die­sen Übun­gen beteiligt.

Das online-For­mat Frei­bur­ger Stan­dard hat umfas­send und nie­der­schmet­ternd auf Krah geant­wor­tet.

Mathi­as Brod­korb, Ver­fas­ser des so klu­gen, aber wahr­schein­lich wie­der­um wir­kungs­lo­sen Buches Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat? hat in der Ber­li­ner Zei­tung einer Poli­tik, die ihre Macht aus­spie­le, weil sie poli­tisch am Ende sei, ein sehr schlech­tes Zeug­nis aus­ge­stellt (hier lesen). Er schreibt als zum Publi­zis­ten gewor­de­ner ehe­ma­li­ger Minis­ter mit dem Unmut des­sen, der den Abbruch der Aus­ein­an­der­set­zung für falsch hält und der ein ande­res Kali­ber von Geg­ner wäre, wür­de er noch Poli­ti­ker sein.

Am Ende ist der inter­es­sier­te, exis­ten­ti­ell inter­es­sier­te Ver­le­ger nicht klü­ger als zuvor, schaut, daß er zurecht­kommt und zieht sich auf die Aus­gangs­the­se zurück, daß, wer im Com­pact-Ver­bot ein Pro­blem des Rechts­staats sehe, den Begriff des Poli­ti­schen verkenne.

Ansons­ten Gemüts­zu­stand daseins­ge­las­sen. Wenn ein­mal klar ist, daß kla­re Kri­te­ri­en nicht mehr vor­han­den sind, dann gilt der inne­re Kompaß. Haben wir uns etwas vor­zu­wer­fen? Aber nein!

– –

Der Vor­trag, den ich vor genau einer Woche zum Abschluß unse­res Som­mer­fes­tes hielt, ist auf You­Tube ver­füg­bar. Er wird in der Wahr­neh­mung zuge­spitzt auf die Aus­sa­ge, daß unser Volk ein Käl­te­bad drin­gend nötig habe und daß der Soli­da­ri­sche Patrio­tis­mus nur mit einem erzo­ge­nen, bis in die ein­fachs­ten Arbeits­be­rei­che hin­ein flei­ßi­gen Volk umzu­set­zen sei.

Ich bin ganz dafür, mit denen, die es nicht mehr aus eige­ner Kraft schaf­fen, soli­da­risch zu sein und ihr Lebens­not­wen­di­ges wür­dig abzu­si­chern. Jedoch ist die abschüs­si­ge Bahn bis dort­hin, wo es gar nicht mehr geht, eine ordent­lich lan­ge Strecke.

Thor v. Wald­stein notier­te in sei­nen oben bereits ver­link­ten The­sen zum Rechts­staat fol­gen­de Sätze:

Seit den 1960er Jah­ren wur­de die Idee des Rechts­staats all­mäh­lich über­la­gert durch das Dog­ma eines pater­na­lis­ti­schen Sozi­al­staats, des­sen Lebens­eli­xier dar­in besteht, den einen zu neh­men, um den ande­ren zu geben. Die Herr­schaft eines sol­chen Umver­tei­lungs­staats grün­det dar­auf, einer in die Mil­lio­nen gehen­den Zahl von Ali­men­te­emp­fän­gern die Eigen­ver­ant­wor­tung für ihr Leben abzunehmen.

Wald­stein para­phra­siert Ernst Forsthoff:

Es gebe einen gefähr­li­chen Zusam­men­hang zwi­schen der Geber­lau­ne von „Vater Staat“ und des­sen Macht­a­van­cen gegen­über einer Schar von Kin­dern, von denen er sich wünscht, daß sie nie erwach­sen werden.

Die­ser Befund ist stim­mig für jeden, der wahr­neh­men kann und an einem Werk­tag wäh­rend der Arbeits­zeit in einer belie­bi­gen deut­schen Stadt eine Stre­cke mit der U‑Bahn fährt oder Ein­blick in die “Lebens­ent­wür­fe” in eini­gen belie­bi­gen Dör­fern nimmt. Auch Sta­tis­ti­ken rei­chen hin, natür­lich, bloß sind sie nicht so augen­schein­lich frech.

Ein erzo­ge­nes Volk hin­ter geschlos­se­nen Gren­zen kann soli­da­risch sein und eine Lebens­si­cher­heit ver­brei­ten, die der Traum von Gene­ra­tio­nen war. Ein in immer wei­te­ren Tei­len uner­zo­ge­nes Volk, das auf­grund offe­ner Gren­zen über­rannt wird, darf gar nichts mehr umver­tei­len. Es muß in ein Käl­te­bad, und die­ses Bad muß das ers­te sein, in das hin­ein­plumpst, wer den Schritt über die Gren­ze setzt. Ent­we­der – oder.

Indes: Der Vor­trag war viel mehr als nur die­se Debatte.

– –

In die­sem Zusam­men­hang will ich kurz auf James David Van­ce hin­wei­sen, den Trump vor ein paar Tagen zu sei­nem Kan­di­da­ten für das Amt des Vize­prä­si­den­ten ernannt hat. Ich las die längst welt­be­rühm­te Hill­bil­ly Ele­gie von Van­ce gleich nach ihrem Erschei­nen, 2016, rezen­sier­te sie aber nicht, seltsamerweise.

Ich erin­ne­re mich dun­kel, daß ich schon damals mit Bene­dikt Kai­ser über den Sozia­lis­mus und soli­dar­pa­trio­ti­sche Kon­zep­te sprach und in man­chem dezi­diert wider­sprach, immer aus der War­te des­sen her­aus, der das Wort “unter­pri­vi­le­giert” eben­so für eine Begriffs­ver­ne­be­lung hält wie “rela­ti­ve Armut”. Das hin­der­te uns bei­de nicht dar­an, den Soli­da­ri­schen Patrio­tis­mus als wirk­lich durch­dach­ten Ent­wurf bei Antai­os zu ver­öf­fent­li­chen – Bene­dikt als Autor, ich als Ver­le­ger und Lek­tor, der dadurch viel gelernt hat.

Ich rezen­sier­te Van­ce wohl nicht, weil ich Mate­ri­al sam­mel­te, um in einem gro­ßen Bei­trag vor den feh­len­den Grund­la­gen eines Soli­da­ri­schen Patrio­tis­mus zu war­nen. Ich schrieb die­sen Bei­trag nicht.

Van­ce: Er wuchs genau in die­ser Käl­te auf, die ich oben mei­ne und über die ich in mei­nem kur­zen Vor­trag sage, daß sie natür­lich eine har­te und unge­rech­te Sache sei, daß es aber anders wohl nicht mehr gehe. Van­ce, der buch­stäb­lich im Müll auf­wuchs, in Ver­hält­nis­sen, die in Deutsch­land so nicht vor­stell­bar sind, zog sich am eige­nen Schopf aus dem Sumpf.

Er absol­vier­te die har­te Schu­le des US Mari­ne Corps, stu­dier­te mit die­sem Schliff im Rücken und schloß in meh­re­ren Fächern ab. Neben­bei arbei­te­te er natür­lich, um sich das teu­re Stu­di­um über­haupt leis­ten zu kön­nen. Er ist Katho­lik, ist jetzt 39 Jah­re alt und ver­tritt die Über­zeu­gung, daß Här­te. Dis­zi­plin, Fleiß und der Ver­zicht auf die Gou­ver­nan­te Staat Män­ner und Frau­en zu selb­stän­di­gen, krea­ti­ven und hart arbei­ten­den Bür­gern mache, die sich eine Mün­dig­keit erlau­ben könn­ten, von der zyni­sche und infan­ti­le Sozi­al­hil­fe­emp­fän­ger und Gewerk­schafts­funk­tio­nä­re nur träu­men könnten.

Aber mehr: Van­ce ist, das ist auch mei­ne Mei­nung, der Auf­fas­sung, man müs­se die gigan­ti­sche Markt­macht der Super­kon­zer­ne beschrän­ken, müs­se sie zer­schla­gen, müs­se den klei­ne­ren und mitt­le­ren Selb­stän­di­gen zu Kon­kur­renz­fä­hig­keit ver­hel­fen und die Gemein­we­sen durch eine leben­di­ge Innen­stadt bele­ben und dafür sor­gen, daß das Geld wie­der inner­halb die­ser Struk­tu­ren zu krei­sen beginne.

In der Hill­bil­ly Ele­gie steht dar­über noch nichts, und natür­lich ist der Weg und die Lebens­leis­tung von Van­ce außer­ge­wöhn­lich. Aber es reich­te doch schon hin, wenn klar wäre: Jeder jun­ge Mensch hat eine Aus­bil­dung anzu­tre­ten und abzu­schlie­ßen, wenn er nicht ohne alles und für sehr lan­ge bei Papa und Mama unter­krie­chen woll­te. Denn nie­mand wür­de ihm sein fau­les Leben bezah­len. (Mitt­ler­wei­le ist auch ganz Süd-Sach­sen-Anhalt eine ein­zi­ge Markt- und Ausbildungslücke.)

Van­ce lesen (scheint aber der­zeit ver­grif­fen zu sein). Es den Jugend­li­chen zu lesen geben, dazu – als Kom­ple­men­tär­far­be – von Packer Die Abwick­lung. Das ist schon eine ande­re Stim­mung, wenn man in einem Land zurecht­zu­kom­men hat, das einem sehr wenig dabei hilft. Hier in Deutsch­land wars mal deut­lich bes­ser. Aber der Umweg über “Ame­ri­ka” muß wohl sein, wenn es wie­der deut­scher wer­den soll.

(Geor­ge Packer: Die Abwick­lung – hier bestel­len; Bene­dikt Kai­ser: Soli­da­ri­scher Patrio­tis­mus – hier bestel­len.)

– – – – –

Diens­tag, 18. Juni

Der Prä­si­dent des Bun­des­amts für Ver­fas­sungs­schutz, Tho­mas Hal­den­wang, hat heu­te in einer Pres­se­kon­fe­renz bekannt­ge­ge­ben, daß der Ver­lag Antai­os nun vom Ver­dachts­fall zur gesi­chert rechts­extre­mis­ti­schen Bestre­bung her­auf­ge­stuft wor­den sei. Das hat mich über­rascht. Ich dach­te, wir sei­en das längst.

Jeden­falls kann nun der Dienst alles, was wir ver­le­gen, mit erwei­ter­ten nach­rich­ten­dienst­li­chen Mit­teln lesen und aus­wer­ten. Man wird auf noch mehr Palim­pses­te sto­ßen – und zuvor die­ses Wort nach­schla­gen müssen.

– –

In der ver­gan­ge­nen Woche war ich kaum Ver­le­ger. Zwi­schen den Tele­fon­ge­sprä­chen und Mails hier und da ein wenig Redak­ti­on und ein paar Ent­wür­fe – Freu­de sogar, über die 120. Sezes­si­on, die wie­der ein gutes Heft gewor­den ist, wie ich mei­ne; aber alles das lag wenig beach­tet auf mei­nem Schreib­tisch, hin­ter dem sit­zend ich her­aus­zu­fin­den ver­such­te, was eigent­lich gespielt würde.

Dies klingt dra­ma­tisch. Viel­leicht haben die­je­ni­gen unse­rer Leser und Freun­de recht, die sagen, daß die AfD am Ende nicht anders sei als jede Orga­ni­sa­ti­on, die sich aus­wach­se und ihre Rei­hen fül­le mit Leu­ten, die sich nicht mehr auf den Kampf um den ange­mes­se­nen Platz ihrer Par­tei, son­dern auf den Betrieb inner­halb ihrer Struk­tu­ren und ihre eige­ne Posi­ti­on dar­in konzentrierten.

Aber so ein­fach ist das nicht. Denn nichts davon, was in einer rei­fe­ren Par­tei geschieht, kann das erklä­ren, was in der Basis der AfD einen Schock aus­ge­löst und ihre Wäh­ler ver­är­gert hat, vor allem im Osten: näm­lich daß man am Tag nach einer gewon­ne­nen Wahl selbst dafür sorg­te, nicht mehr als Sie­ger, son­dern als ein in sich zer­ris­se­nes Pro­jekt The­ma zu sein.

Nie­mand kann nach­voll­zieh­bar erklä­ren, war­um sich die AfD-Dele­ga­ti­on bereits am Tag nach der Wahl grün­den muß­te und war­um man nicht abwar­ten woll­te. Man kann im EU-Par­la­ment Son­die­rungs­ge­sprä­che sowohl mit der ID-Frak­ti­on (aus der man gera­de geflo­gen war) als auch mit klei­ne­ren Par­tei­en über eine eige­ne Frak­ti­on füh­ren, ohne schon als Dele­ga­ti­on auf­zu­tre­ten, wochenlang.

War­um dräng­te Hans Neu­hoff auf die Grün­dung der Dele­ga­ti­on? War­um dräng­te er dar­auf, Maxi­mi­li­an Krah unmit­tel­bar danach aus die­ser Dele­ga­ti­on aus­zu­schlie­ßen? War­um ließ man es auf eine “gehei­me” Abstim­mung ankom­men, nach­dem Krah mit­ge­teilt hat­te, daß er frei­wil­lig nicht aus­tre­ten wer­de? War­um sprach die Bun­des­füh­rung nicht spä­tes­tens dann ein Macht­wort – ganz sim­pel mit dem Ver­weis dar­auf, daß der Osten in drei Bun­des­län­dern voll­stän­dig, in den bei­den ande­ren fast flä­chen­de­ckend die AfD zur stärks­ten Kraft gewählt habe, gegen den geball­ten, schä­bi­gen, skru­pel­lo­sen Wider­stand der ande­ren Par­tei­en und der von ihnen erbeu­te­ten und ein­ge­setz­ten Staatsmittel.

Es ist völ­lig uner­heb­lich, ob man Krah mag oder nicht. Es ist völ­lig egal, ob man gegen­über dem Ver­fas­sungs­schutz Erfül­lungs­po­li­tik betrei­ben oder über ihn in schal­len­des Geläch­ter aus­bre­chen will. Und es spielt kei­ne Rol­le, ob der Wes­ten den Osten in jeder Lage ver­steht oder nicht: die poli­ti­sche Lage, die Gefechts­la­ge, die (pro­fes­sio­nell aus­ge­drückt) Situa­ti­on der “Mar­ke AfD” leg­te so glas­klar und banal ein ande­res Ver­hal­ten nahe, daß ich für das, was seit Mona­ten falsch gemacht wird, das rich­ti­ge Wort nicht finde.

Ein Scher­ben­hau­fen. Natür­lich wirkt das Bild der Spit­zen aus den Ost­ver­bän­den, die sich am Sams­tag tra­fen, beru­hi­gend. Bloß: das Momen­tum war der Mon­tag, und Auf­räum­ar­bei­ten oder ein Grup­pen­bild vor zer­schla­ge­nem Por­zel­lan ist nichts, was zieht. Es kit­tet, es beru­higt, mehr nicht.

Es ste­hen drei Ost­wah­len an. Sie sind wich­ti­ger als die Wahl zum EU-Par­la­ment. Aber die heu­ti­ge Umfra­ge aus Thü­rin­gen zeigt, wie sehr die ver­meint­li­che Alter­na­ti­ve zur Alter­na­ti­ve zu zie­hen beginnt: zwar 28 Pro­zent für die AfD, aber schon 21 für das BSW und noch immer 23 für die CDU.

Strahlt nicht der MDR genau jetzt einen sechs­tei­li­gen Pod­cast über den Kampf Sahra Wagen­knechts aus, über ihren tap­fe­ren Wer­de­gang, ihre Intel­li­genz, “Trotz und Treue”, Ost­ver­ste­he­rin? Und ihre Aus­grün­dung? Unzer­strit­ten, unzer­schos­sen, nicht ver­narbt, nicht – müde?

Ich zitier­te wie­der­holt den PR-Bera­ter, der ganz aus der Sicht der Mar­ken­tech­nik (nicht zu ver­wech­seln mit “Mar­ke­ting”) ana­ly­siert, ob die AfD das, was die welt­weit auf höchs­tem Niveau agie­ren­de PR längst über die mensch­li­che Psy­che und das pro­pa­gan­dis­ti­sche Hand­werk weiß, ver­stan­den hat oder nicht. Sei­ne Bilanz ist für die Par­tei ver­hee­rend: Sie weiß mit sich selbst nicht umzu­ge­hen. Er notierte:

Das, was sich am Wahl­sonn­tag im Osten ereig­ne­te, geschah, obwohl die AfD schwach geführt wird und als Orga­ni­sa­ti­on nicht zusam­men­steht. Man schnitt, mar­gi­na­li­sier­te, beschwieg ohne Not den Mann, der an der Spit­ze des Wahl­kampfs stand. Man signa­li­sier­te Unsi­cher­heit, sand­te das Signal aus, man wis­se selbst nicht genau, ob man die­je­ni­ge Kraft sei, die wis­se, was sie wolle. So etwas wirkt ver­hee­rend. Denn ob man Krah mag oder nicht, ob man die Spit­zen­kan­di­da­tur im Nach­hin­ein für einen Feh­ler hält: alles egal. Für die Mas­sen­psy­che zählt nur, ob man sie unter­hält und beein­druckt, ob man ihr vor-logisch mit­teilt, dass man es anders und bes­ser kön­ne als die Kon­kur­renz – in unse­rem Fall also die­je­ni­gen, die das Land ruinieren. Steil­vor­la­ge nach Steil­vor­la­ge, in gan­zen Regio­nen wir­ken die Pro­pa­gan­da­mit­tel der Gegen­sei­te nicht mehr. Um wie­viel grö­ßer und sta­bi­ler hät­te der Schritt wer­den kön­nen mit erwach­se­nem Ver­hal­ten der Par­tei und sau­be­rer Koor­di­na­ti­on! Das muss die kri­ti­sche, die zen­tra­le The­se sein. Und die Fra­ge lau­tet natür­lich: Ist den Par­tei­spit­zen klar, was sie anrichten?

Auf die­se Fra­ge habe ich auch nach einer guten Woche, einer schlech­ten, zer­re­de­ten, unehr­li­chen Woche kei­ne Ant­wort. Denn mit dem jeweils klei­nen Ich ist das, was geschah und geschieht, nicht zu erklä­ren. Womit aber dann? Ver­mut­lich muß die Fra­ge nach dem cui bono der Zer­set­zungs­ten­denz von Innen mit mehr Phan­ta­sie gestellt werden.

– – – – –

Pfingst­sonn­tag, 19. Mai

Mor­gen, am Mon­tag, den 20. Mai, bin ich als Red­ner bei Pegi­da vor­ge­se­hen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum letz­ten Mal in der Öffent­lich­keit eine Rede hielt. Es ist Jah­re her. Die Grün­de dafür sind vielfältig.

Der wich­tigs­te ist, daß ich den Popu­lis­mus und das Res­sen­ti­ment nicht mag. Bei­des ist not­wen­dig, aber es ist nicht das Geschäft eines Ver­le­gers anspruchs­vol­ler Bücher. Ich pro­bier­te das aus, als Pegi­da zu lau­fen begann, wir waren wirk­lich Mon­tag für Mon­tag dort, oft mit der gan­zen Fami­lie. Ich sprach bei Legi­da und bei Pegi­da, und immer war es so, daß ich eines zu ver­mit­teln versuchte:

Es gibt wuch­ti­ge, klas­si­sche, lite­ra­ri­sche Bil­der und Meta­phern für das, was uns wider­fährt und zuge­mu­tet wird. Und zwei­tens: Wir müs­sen bes­ser sein als die ande­ren, nicht lau­ter, son­dern besser.

Mor­gen also wie­der, nach lan­ger Zeit, um 18.30 Uhr auf dem Neu­markt in Dres­den, vor der Frau­en­kir­che. Wür­de mich freu­en, den ein oder ande­ren Leser aus der Umge­bung zu sehen.

– –

Anony­mi­tät und Radi­ka­li­tät gehen oft Hand in Hand. Wir hat­ten in der 39. Fol­ge unse­res Pod­casts “Am Rand der Gesell­schaft” die Influen­cer “Char­lot­te Corday” und “Shlo­mo” zu Gast. Bei­de ver­ber­gen ihre Iden­ti­tät hin­ter Pseud­ony­men, aber in unter­schied­li­cher Stu­fung: Wäh­rend Corday ihr Gesicht zeigt, aber unter Künst­ler­na­men agiert, influenct Shlo­mo ganz im Ver­bor­ge­nen: Kaum jemand weiß, wie er aussieht.

Im Pod­cast ant­wor­te­te er auf Ellen Kositz­as Fra­ge, war­um er das so hand­ha­be, mit einem Kata­log von Koran­schän­dun­gen, die er aus­ge­führt habe und für die er – wohl­weis­lich damals schon hin­ter fal­schem Namen und Mas­ke ver­bor­gen – dut­zend­fach mit dem Tode bedroht wor­den sei. Ich selbst war so per­plex über die­se Aus­kunft, daß es mir tat­säch­lich die Spra­che ver­schlug. Dann lei­te­te ich zu einem ande­ren The­ma über.

Mein Stand­punkt ist natür­lich der­je­ni­ge, daß es in jedem Fal­le geschmack­los und unstatt­haft sei, das hei­li­ge Buch egal wel­cher Glau­bens­aus­rich­tung zu schän­den. Es ist – im Fal­le des Korans – einer Mil­li­ar­de Men­schen Grund­la­ge ihres Glau­bens. Die­ses Buch mag für uns völ­lig unin­ter­es­sant und als reli­giö­se Offen­ba­rung irrele­vant sein, es mag ver­hee­ren­de Fol­gen bei sei­nen Lesern aus­lö­sen und die Grund­la­ge der Unter­drü­ckung und der Unter­wer­fungs­for­de­rung sein, die in Sie­ben­mei­len­stie­feln auf uns zusprin­gen. Aber es ist das Buch einer Glaubensgemeinschaft.

Daß ich das im Pod­cast nicht klar­stell­te, liegt an einem Wahr­neh­mungs­li­be­ra­lis­mus, der sich etwa auf einen Ernst Jün­ger zuge­schrie­be­nen, lapi­da­ren Satz stützt: “Dies alles gibt es also.” Im Gespräch die Per­son sich aus­brei­ten, sich ganz zei­gen las­sen – das ist der Ansatz. er taugt nicht für Poli­ti­ker, und beklei­de­te ich in der AfD ein hohes Amt oder säße auf einem wich­ti­gen Man­dat, hät­te das Dos­sier über mich nun eine Sei­te mehr. Aber ich bin Ver­le­ger und Publi­zist und neh­me zunächst wirk­lich erst ein­mal wahr.

Erik Leh­nert, mit dem ich über die Fra­ge tele­fo­nier­te, ist da stren­ger als ich. Er hält Pseud­ony­me und Stim­men aus dem Off für Aus­schluß­kri­te­ri­en, wenn es um Gesprä­che für die Öffent­lich­keit geht. Wor­an liegt es, daß wir nie ent­gleis­ten, daß wir kei­ne Lei­chen im Kel­ler haben und noch immer jeden Satz, den wir äußer­ten, unter­schrei­ben können?

Es liegt auch dar­an, daß der­je­ni­ge, der mit Namen und Gesicht kämpft und nicht in die Anony­mi­tät zurück­tau­chen kann, sehr genau sei­ne lin­ke und sei­ne rech­te Gren­ze kennt. Und anders her­um: Wer die­se Gren­zen kennt, mag kei­nen Grund mehr sehen, sich nicht ganz zu zei­gen und sei­nen Namen darunterzuschreiben.

Im Pod­cast, der ein wirk­lich gutes Gespräch mit den bei­den Influen­cern prä­sen­tiert, füllt die kras­se Shlo­mo-Erklä­rung eine knap­pe Minu­te. Sie prägt den Aus­tausch nicht, aber sie ist ein beson­de­rer Moment und ver­lang­te nach die­sem Nach­trag. Hier ist der Podcast:

– –

Allen freu­di­ge Pfingst­ta­ge! Der Geist ist unser Beglei­ter, er ist Maß­stab, Auf­trag und stif­tet Mut.

– –

– – – – –

Diens­tag, 30. April

Vor gut zwei Mona­ten beglei­te­te ich einen Mos­lem zum Frei­tags­ge­bet. Ich hat­te ihn im Zug ken­nen­ge­lernt, er las ein Buch, ich las ein Buch, er kann­te mein Buch und sprach mich an.

Ich beglei­te­te ihn, weil ich erle­ben woll­te, wie es sei, wenn sich ent­wur­zel­te Män­ner tref­fen, um eine der Wur­zeln zu gie­ßen, die sie mit sich tra­gen und die in der Frem­de ent­we­der Halt zu bie­ten ver­mag oder vertrocknet.

Ich traf zur ange­ge­be­nen Zeit am bezeich­ne­ten Ort ein, also kurz nach Mit­tag vor dem Kul­tur­zen­trum des Stadt­teils. Ein gro­ßer Raum dar­in, Mehr­zweck, mit nied­ri­ger Decke und Spros­sen­wän­den, ver­schieb­ba­ren Raum­tei­lern und fadem Lin­ole­um – wir wür­den ihn als Ver­lag, als Sze­ne nie und nim­mer anmie­ten kön­nen, um dar­in eine Buch­mes­se zu ver­an­stal­ten oder ein Fest. Die Mos­lems aber besit­zen einen Ver­trag bis Ende des Jah­res, Frei­tag für Frei­tag, stets für einen hal­ben Tag.

Mah­mud ent­deck­te und begrüß­te mich, es war die typi­sche Ges­te: Er griff mit bei­den Hän­den nach mei­ner rech­ten Hand und hat­te zuvor bei­de Hand­flä­chen kurz an sei­ne Brust gedrückt. Wir betra­ten die fla­che Hal­le. Im Vor­raum hun­der­te paar Schu­he. Ich ließ mei­ne an und rück­te einen Stuhl ganz nach hin­ten an die Wand, setz­te mich und schau­te zu, wie Män­ner, kei­ne Frau­en, nur Män­ner in die Hal­le drängten.

Es waren vor allem jun­ge Män­ner, und es waren Män­ner aus aller Her­ren Län­der: vie­le Ara­ber, vie­le Syrer und Afgha­nen, manch­mal Brü­der, das sah man, weni­ge älte­re Väter mit ihren Söh­nen; klei­ne stäm­mi­ge Tsche­tsche­nen, mage­re schwar­ze Rie­sen unter Tuch, Tschad, Mau­re­ta­ni­en, Hir­ten­au­ra jeden­falls, und ganz sicher noch nicht “ange­kom­men” wie die Tür­ken und Alba­ner, die in Trai­nings­ho­sen erschie­nen, alle vom sel­ben Bar­bier ent­las­sen, ölig, à la Neu­kölln, irgend­wie längst im Geschäft.

Alle Stüh­le waren zusam­men­ge­scho­ben und weg­ge­sta­pelt, denn es wur­den Tep­pi­che ent­rollt, Tep­pi­che in allen Far­ben und Grö­ßen, längs, quer, auch Iso­mat­ten und Ret­tungs­de­cken, Haupt­sa­che irgend­et­was, nie der nack­te Boden. Ich nahm wahr, wie Unter­la­gen gedreht wur­den, damit der Nach­bar Platz dar­auf fand. Ein­la­den­de Zei­chen, aber auch schon inne­re Samm­lung bei man­chem, der Vor­ge­be­te ver­rich­te­te und sich vom Gerü­cke und Gere­de nicht stö­ren ließ.

Die Rei­hen rück­ten auf mich zu, der Raum füll­te sich. Ich wur­de gemus­tert und begrüßt, man bot mir Platz auf einem Tep­pich an, aber ich ver­wies stumm auf mei­nen Stuhl und blieb auch dann sit­zen, als ein Vor­sän­ger anstimm­te, das Gemur­mel ver­stumm­te und die Beter sich aus­rich­te­ten, mit Bli­cken nach links und rechts und letz­tem Geruckel.

Der Sän­ger kam zum Ende. Neben ihm erhob sich ein noch recht jun­ger Mann und setz­te an. Die Stim­me war die eines Offi­ziers: klar, selbst­be­wußt, auch in den Pau­sen, über­legt und über­le­gen, beglei­tet von spar­sa­mer Gestik.

Anru­fun­gen, Ver­beu­gun­gen aus knie­en­der Hal­tung her­aus, vor­ge­beugt ver­har­rend, dann Ent­span­nung und Pre­digt. Das war kei­ne Kon­takt­auf­nah­me mit nach­auf­klä­re­ri­schen Glau­bens­skep­ti­kern, kein Abho­len, kei­ne lit­ur­gi­sche Gefäl­lig­keit. Es war ord­nen­der Ton, Glau­bens­auf­for­de­rung und eine Ansa­ge, ein war­mes und ver­bind­li­ches, befeh­len­des und ver­spre­chen­des Arabisch.

Ich ver­stand natür­lich kein Wort und wan­der­te ab, dach­te zurück an den Got­tes­dienst, in dem wir neu­lich waren: der Pries­ter als Erklär­bär, ohne Auto­ri­tät, unsi­cher, fast ver­le­gen über die alten Riten; viel Ich, viel absur­des Lied­gut, Unver­bind­lich­keit und ein mit alter, gebro­che­ner, schwa­cher Hand ange­setz­ter Leber­ha­ken gegen rechts, der mir nicht weh­tat, mir aber alles ver­gäll­te, was hät­te sein sol­len: Ver­ti­ka­li­tät, sakra­ler Raum, Gottesdienst.

Dann war das Frei­tags­ge­bet zuen­de. Ich habe so etwas unter Chris­ten noch nie erlebt. Mah­mud hol­te mich ab. Die Män­ner stan­den in Grup­pen vor dem Kul­tur­zen­trum, die nächs­ten zwei­hun­dert, drei­hun­dert jun­gen Män­ner dräng­ten in den Saal, mit­ten in einer ost­deut­schen Stadt, alle bereit, an einem Frei­tag­nach­mit­tag sich auszurichten.

War­um sind das so vie­le? – Ganz klar, sag­te Mah­mud, weil der Glau­be wich­tig ist und weil er uns alle ver­bin­det. – Ist das stär­ker als in der Hei­mat? – Auf jeden Fall, vor allem jetzt, wo wir uns durch­set­zen müs­sen. – Gegen wen? – Gegen das, was Euer Sys­tem aus uns machen will. – Was will es denn aus Euch machen? – Kein Glau­be, Kon­sum, Alko­hol, kein Respekt, kei­ne Ehre, nur Ame­ri­ka und die Juden und schwa­che Men­schen, über­all. – Aber das ist unser Land, das ist unse­re Geschich­te, wir sind so gewor­den, wir waren anders, wir haben här­ter gekämpft als Ihr je. – Dann kämp­fe wie­der. Aber glaub mir: kei­ne Chance.

(Unter den drei­hun­dert jun­gen Män­nern der ers­ten Gebets­schicht waren viel­leicht zwan­zig, drei­ßig deut­sche Kon­ver­ti­ten. Man erkann­te sie an den Genen, am Phä­no­typ, am Ver­such, alles so zu machen, wie es im Buche steht. Sie sind wohl zum ers­ten Mal in ihrem Leben unter Män­nern, nur unter Män­nern, klar aus­ge­rich­tet, ein­ge­mein­det, beauftragt.

Ich bin mir sicher: Wir lau­fen in die­sem Bereich auf eine Kata­stro­phe zu, auf einen Kon­ver­si­ons­druck, der auf die Bereit­schaft eines Teils unse­rer Leu­te trifft, das Ange­bot der Unter­ord­nung, der Unter­wer­fung anzu­neh­men. Denn es gibt Män­ner, jun­ge Män­ner, die vor allem unter Män­nern sein wol­len, in star­ken Grup­pen, im Ein­satz. Wenn dage­gen kein Kraut wächst, ver­lie­ren wir sie.)

– – – – –

Diens­tag, 16. April

Der Umzugs­un­ter­neh­mer Sven Ebert hat in der Nacht auf den gest­ri­gen Mon­tag durch einen Brand­an­schlag Tei­le sei­nes Fuhr­parks ver­lo­ren. Ebert sitzt für die AfD im Gemein­de­rat von Schko­pau, sei­ne Fir­ma war in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der mit Farb­beu­teln und Schmie­re­rei­en atta­ckiert worden.

Nun muß Ebert den Scha­den auf meh­re­re hun­dert­tau­send Euro bezif­fern, und damit gehört die­ser Anschlag zu den grö­ße­ren, die bis­her gegen AfD-Poli­ti­ker, Unter­stüt­zer und Akteu­re der natio­na­len Oppo­si­ti­on ver­übt wurden.

Das schreibt sich so. Aber was bedeu­tet das eigent­lich? Es bedeu­tet, daß es kei­nen Schutz gibt, kei­ne abschre­cken­den Maß­nah­men, die “der Staat” ergrei­fen wür­de. Er könn­te es. Jedoch spre­chen die Signa­le, die er aus­sen­det, eine ande­re Sprache.

Sven Ebert: Er wohnt eine gute hal­be Stun­de ent­fernt von uns am Stadt­rand von Hal­le in Hohen­schön­wei­den. Sein Haus ist der Land­sitz eines Schot­ten: Ebert hat vor zwei Jahr­zehn­ten einen eige­nen Clan gegrün­det, tritt im Kilt auf, ser­viert Whis­ky, bläst die Lure und war als Ver­an­stal­ter der High­land-Games in Hal­le eine Größe.

Alles an Ebert ist sta­bil, schwer, kräf­tig, begeis­ter­tes Machen und nicht ohne Selbst­iro­nie. Er ist ein Allein­un­ter­hal­ter, eine exzen­tri­sche Figur, der früh­ver­greis­ten Man­dats­trä­ger­ver­nunft sei­ner eige­nen Par­tei unheim­lich oder pein­lich oder bei­des. Sei­ne Meta­phern und Wort­sal­ven sind unge­schützt, direkt, manch­mal schief, immer laut, immer von Her­zen. Als Unter­neh­mer ist er ein extrem erfolg­rei­cher Stratege.

Wir lern­ten ihn ken­nen, als er in Hal­le Pla­kat­wän­de mit dem Kon­ter­fei Pirinccis und dem Cover von des­sen Best­sel­ler Umvol­kung voll­häng­te und für Lesun­gen warb. Damals war Ebert noch Mit­glied der grü­nen Par­tei, ein Urgrü­ner – einer also, des­sen Grill­fleisch von wirk­lich glück­li­chen Tie­ren stammt und bis auf die letz­te Gabel ver­zehrt wer­den muß, wenn man bei ihm am Tische sitzt.

Ebert orga­ni­sier­te hoch­ka­rä­ti­ge Lesun­gen und Dis­kus­sio­nen, Pat­z­elt war bei ihm, vol­les Haus, offe­ne Gesprä­che, und immer ein groß­zü­gi­ges Buf­fet und Geträn­ke und ein schot­ti­scher Ausklang.

Bären­kraft, Mut, kein Mann für Frak­ti­ons­zwän­ge und Netz­wer­ker-Net­tig­kei­ten, offe­nes Visier, Klar­na­me, gan­zer Ein­satz: Und so einem fackeln die den Fuhr­park ab. Das ist ja noch nicht ein­mal Rot­front oder SA. Das sind klei­ne, fei­ge, anony­me Arschlöcher.

Ebert hat­te von denen mal ein paar erwischt, die gera­de dabei waren, AfD-Pla­ka­te zu zer­stö­ren. Er hat mit denen noch nicht ein­mal High­land-Games ver­an­stal­tet, also Baum­stamm­wer­fen oder so, bloß gestellt hat er sie, bis die Büt­tel kamen. Aber ange­zeigt wur­de natür­lich er.

– –

Wo wir gera­de bei der Anony­mi­tät sind: Nach Höckes Fern­seh­du­ell gegen sei­nen CDU-Her­aus­for­de­rer Voigt war gleich das Netz voll mit Bewer­tun­gen, Ana­ly­sen und Kri­tik – letz­te­re auch von rechts, letz­te­re fast immer mit spre­chen­den, also eit­len Pseud­ony­men, die das natür­lich alles bes­ser gemacht hät­ten, weil sie es bes­ser wis­sen, immer.

Bloß: Bescheid­wis­se­rei ist noch kein Machen. Die Ver­suchs­an­ord­nung war also folgende:

Höcke gegen Voigt, zwei Mode­ra­to­ren, also Höcke gegen Voigt und zwei Moderatoren; hän­gen­de Ver­fah­ren, also Sor­ge, wie­der ein Wort zu sagen, eine Wen­dung zu ver­wen­den, aus denen man Stri­cke dre­hen könnte; über­haupt: der Nacken­griff der Demo­kra­tie – die­ses ver­schwie­mel­te Sug­ge­rie­ren, Unter­stel­len, Verdächtigen; ein Mil­lio­nen­pu­bli­kum, das mit den Pro­pa­gan­da­mit­teln einer anti­deut­schen Staats­idee beharkt wer­den wür­de, wäh­rend­des­sen und danach. der Druck, die­se Show und Chan­ce zu verhauen; wis­sen, daß man hin­ter­her “kom­men­tiert” wird, daß man der Gesell­schaft des Spek­ta­kels eine Show lie­fer­te, lie­fern mußte.

Sich in eine sol­che Situa­ti­on zu stel­len – das macht nicht jeder, das besteht längst nicht jeder. Höcke muß das alles machen, er muß bestehen, denn Poli­tik ist Zehn­kampf, für Spit­zen­po­li­ti­ker befoh­le­ner Zehn­kampf, sozu­sa­gen. Egal, ob man hier Stär­ken und dort Schwä­chen hat: Zehn­kämp­fer kön­nen kei­ne ein­zi­ge Dis­zi­plin abwäh­len, son­dern müs­sen antre­ten, immer. Die Sum­me macht’s. Höcke und ande­re sei­nes Kali­bers ste­hen im Trai­ning, müs­sen sich mes­sen – und schla­gen sich gut!

Von Höcke und Ebert weiß man, wo sie woh­nen, wo man sie fin­det, daß sie Frau und Kin­der und einen Ort haben. Sie sind aus­ge­setzt, sie fech­ten nicht unter Pseud­onym, sie haben kei­ne zwei­te Existenz.

Anders aus­ge­drückt: Such­te man unter den Schlau­ber­gern einen, der selbst in den Ring stei­gen wür­de, weil gera­de kein Höcke ver­füg­bar wäre, käme es zu einer Drän­gel­be­we­gung nach hinten …

– –

Eben schrieb ein Leser, man kön­ne noch erwäh­nen, daß unse­re Arbeit hier in eine klei­ne, mie­se CDU-Patro­ne umge­gos­sen und gegen Höcke abge­feu­ert wur­de: ob er sei­ne “Ideen aus dem Nazi­schloss in Schnell­ro­da” bezie­he. Tat­säch­lich nahm ich’s wahr, ver­gaß es aber sofort wie­der – wie immer, wenn einer ver­bal am Ende ist und aus uns Nazis macht, die Bücher verlegen …

– – – – –

Sonn­tag, 7. April

Das Schwie­ri­ge am Beruf des Ver­le­gers und Publi­zis­ten ist, daß man es sagen muß, wenn man sprach­los ist. Als ich ges­tern Spie­gel-online auf­such­te, um zu schau­en, was das Leit­me­di­um unse­rer Trans­for­ma­ti­ons­re­gie­rung der­zeit auf die Agen­da set­zen und in die Köp­fe beför­dern möch­te, war ich geneigt zu schwei­gen, nach­dem ich das etwas wei­ter unten doku­men­tier­te Bild gese­hen hatte:

Es scheint, daß dann, wenn die Guten gegen die Bösen Krieg füh­ren oder wenn es eben der Spie­gel ist, der etwas for­mu­liert (und sei es nur eine Über­schrift) – daß dann also alles sag­bar und ganz logisch ist, wes­we­gen uns der Ver­fas­sungs­schutz seit Jah­ren die Haut abzu­zie­hen versucht.

Ich kann auf den im screen­shot sicht­ba­ren Fami­li­en­bil­dern der ukrai­ni­schen Gen­pool-Ret­tungs­stel­le beim bes­ten Wil­len kei­nen Neu-Ukrai­ner aus­ma­chen, also einen aus Afgha­ni­stan, Nige­ria, Syri­en oder so. (Neben den wei­ßen Kin­dern, Eltern, Frau­en sehe ich bloß ein paar Iko­nen, also ist das alles geseg­net, sogar.)

Ich will mei­ne Hand nicht dafür ins Feu­er legen, daß ehe­ma­li­ge Ost-Polen dar­un­ter sind, oder Ruthe­nen und Bes­sa­ra­bi­en­deut­sche. Aber das wäre ja alles durch das gedeckt, was wir sagen, seit wir uns poli­tisch arti­ku­lie­ren kön­nen: Ukrai­ner ist, wer ukrai­ni­sche Eltern hat (Gen­pool!). Ukrai­ner ist aber auch, wer Ukrai­ner wer­den will und die Sache der Ukrai­ne ganz und gar zu sei­ner Sache macht (Assi­mi­la­ti­on!).

Erset­ze “Ukrai­ner” durch “Deut­scher” – dann bist du ein Fall für den VS. Dreh es wie­der um, dann darfst du ein Röhr­chen fül­len, damit der Gen­pool nicht aus­dünnt, denn wir alle wis­sen, daß es die Bes­ten sind, die fal­len, also die Bes­ten, die das Volk auf­zu­bie­ten hat, das Kol­lek­tiv, das wahr­nehm­bar anders ist als ande­re und sein So-und-nicht-anders-sein ver­tei­di­gen und WEITERGEBEN will. Punkt.

– –

Wäh­rend ich dies schrieb, ent­fiel mir, wor­über ich noch schrei­ben woll­te. War es die Atta­cke eines Syrers, der in Wan­gen im All­gäu eine Vier­jäh­ri­ge nie­der­stach? Wan­gen – das gehört zu mei­ner Hei­mat, das war mit dem Fahr­rad erreich­bar, dort­hin radel­ten wir manch­mal am Wochen­en­de, denn es gab dort eine aus­ge­zeich­ne­te Buch­hand­lung und ein alter­na­ti­ves Kino, und ins huma­nis­ti­sche Spohn­gym­na­si­um in Ravens­burg (Latein, Grie­chisch) pen­del­ten die ferns­ten exter­nen Schü­ler aus Wan­gen an, jeden Mor­gen sehr früh schon unterwegs.

Habe ich je notiert, daß Klaus Schwab, also der Davos-Schwab, der Welt­wirt­schafts­fo­rum-Schwab, an eben­die­sem Gym­na­si­um das Abitur abge­legt hat, also ordent­lich vor mei­ner Zeit? Ich selbst schriebs 1990, in Deutsch, Mathe­ma­tik, Geschich­te und Alt­grie­chisch, und jetzt kommts: Auf Wiki­pe­dia sind im Anschluß an die Geschich­te der Schu­le und die Lis­te der Rek­to­ren soge­nann­te “Per­sön­lich­kei­ten” aus der Schü­ler­schaft auf­ge­führt.

Natür­lich Klaus Schwab, aber eben auch ich. Das ist doch mal fair. Von dem Kir­chen­mu­si­ker Rei­ner Schu­henn an ken­ne ich sie alle noch per­sön­lich, die reüs­sier­ten mit ihrem Kön­nen schon wäh­rend der Schul­zeit. Ich war auch bereits damals in mei­ner Bran­che unter­wegs: vier Jah­re lang Chef­re­dak­teur der Schü­ler­zei­tung, “spohn­tan” hieß sie. (Erst vor einem Jahr sand­te mir ein fünf Jah­re jün­ge­rer Schul­ka­me­rad alle von mir ver­ant­wor­te­ten Aus­ga­ben gescannt zu – so rich­tig schö­ne Fingerübungen.)

Aber wei­ter: Johan­nes Braig bei­spiels­wei­se steht auch auf der Lis­te. Er ist der Sohn des Schul­rek­tors, über den ich im Vor­wort zum Gesprächs­band Unse­re Zeit kommt (mit Karl­heinz Weiß­mann) schrieb: Der alte Braig hat­te mich ins Rek­to­rat geru­fen, als die Mau­er fiel, 1989, denn ich war Schü­ler­spre­cher und kam sehr gut mit die­sem stren­gen, fai­ren, unfaß­bar gebil­de­ten und von einer selt­sa­men Melan­cho­lie umge­be­nen Mann aus.

Sein Sohn nun, Johan­nes Braig, hielt den Schul­re­kord über 3000 Meter. Johan­nes lief mit offe­nen Schnür­sen­keln, sie waren sehr lang, und er sag­te mir, daß er das mache, um sei­ne Schritt­län­ge zu hal­ten. Er gewann als Abitu­ri­ent einen Kunst­preis, weil er aus Ton eine Vase zu for­men in der Lage war, die als per­fekt galt. Als ich sel­ber an der Töp­fer­schei­be im Kunst­raum eine Vase zu gestal­ten ver­such­te, begriff ich, daß er den Preis zurecht ver­lie­hen bekom­men hat­te. Ich ver­mis­se die­sen Ernst.

Was erzäh­le ich da? Ich könn­te noch viel mehr erzäh­len, zu jedem auf­ge­führ­ten Schü­ler, auch etwas über die Leh­rer, von denen zumin­dest einer sich mel­de­te, als Schnell­ro­da so sehr bekannt wur­de und in den Focus geriet. Er mel­de­te sich und lob­te unse­re Arbeit. Aber er füg­te hin­zu, daß ich nie ver­ges­sen soll­te, was er immer im Unter­richt gesagt hat­te, wenn es um Hob­bes und den Levia­than ging: Der Mensch ist dem Men­schen ein Mensch, und das sei zugleich bes­ser und schlim­mer als wenn der Mensch dem Men­schen ein Wolf sei. (Als ob man so etwas ver­ges­sen könnte!)

Jeden­falls: So fädel­te sich ges­tern, beim Kar­tof­feln­le­gen, ein Gedan­ke an den ande­ren, aus­ge­hend von Wan­gen und dem nie­der­ge­sto­che­nen Mäd­chen – und beim Leh­rer noch längst nicht zuen­de. Die­ses Fädeln ist ein Ord­nen, ein Auf­ru­fen, ein Able­gen und eine Ein­bet­tung. Gen­pool, jaja – aber eben auch Prä­gung, vor allem Prä­gung, ein Dün­ger aus Erin­ne­rung und war­mem, sat­tem, näh­ren­dem Bild. (Und dann biegt ein Klaus Schwab so ganz anders ab! Tsts …)

– –

Mitt­ler­wei­le: 320 Anmel­dun­gen fürs Som­mer­fest – 180 freie Plät­ze noch.

– – – – –

Frei­tag, 22. März

Der Schrift­satz, mit dem die Pots­da­mer Aus­län­der­be­hör­de, Fach­be­reich Ord­nung und Sicher­heit, den “Ver­lust des Frei­zü­gig­keits­rechts in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land” gegen Mar­tin Sell­ner fest­stellt, für zunächst drei Jah­re, ist: Zir­kel­schluß, Unter­stel­lung, logi­scher Offen­ba­rungs­eid, Maß­stabs­lo­sig­keit, ein Doku­ment der “Herr­schaft des Ver­dachts” und das eines begriffs­wir­ren Sprachregimes.

Leu­te wie Armin Pfahl-Traugh­ber, Mat­thi­as Quent, Anet­ta Kaha­ne, Andre­as Speit, Georg Rest­le und Vol­ker Weiß haben gan­ze Arbeit geleis­tet: Sie haben Wör­ter ins Schwam­mi­ge umge­deu­tet, mit einer gerichts­fes­ten Aura ver­se­hen und die Tech­nik der Unter­stel­lung in den Rang einer wis­sen­schaft­li­chen Metho­de erhoben.

Behör­den schrei­ben von agi­tie­ren­der Publi­zis­tik und “Wis­sen­schaft” ab. So ist im Schrift­satz das “het­ze­ri­sche, gewalt­be­ja­hen­de und men­schen­ver­ach­ten­de Poten­zi­al” Sell­ners eben­so The­ma wie der Umstand, daß Eth­no­plu­ra­lis­mus nichts ande­res bedeu­te als “aus­gren­zen­den Natio­na­lis­mus” und “Frem­den­feind­lich­keit”. Selbst eine For­de­rung nach “weit­ge­hen­der Wah­rung der Homo­ge­ni­tät der Bevöl­ke­rung” sei bereits ver­fas­sungs­feind­lich, und nicht erst dann, “wenn Homo­ge­ni­tät in ihrer Abso­lut­heit gefor­dert wird”, undsoweiter.

Die zustän­di­ge Behör­de schreibt sogar, sie gehe “in der Sum­me mei­ner Fest­stel­lun­gen” davon aus, daß Sell­ner durch sein Agie­ren “die his­to­ri­sche Ver­pflich­tung Deutsch­lands für den Holo­caust als Grund­la­ge unse­res Staats­we­sens negie­re”. Nicht nur die in die­sem Satz geäu­ßer­te Unter­stel­lung, son­dern sei­ne gan­ze Kon­struk­ti­on ist abenteuerlich.

Mar­tin Licht­mesz wird sich zu Sell­ners Fall aus­führ­lich äußern und den Schrift­satz so genüß­lich zer­le­gen, wie nur er es kann. Aber das Genüß­li­che wird Sell­ner nicht wei­ter­hel­fen, es rückt nur unse­ren Blick auf die­se Far­ce zurecht und kann uns hel­fen, den Humor nicht zu verlieren.

Aber könn­te, nein soll­te der Ansatz, unser Ansatz nicht wenigs­tens par­al­lel zu den Kom­men­tie­run­gen der Macht, die in den Hän­den der Fein­de liegt, ein ganz ande­rer sein? Viel­leicht haben wir zuviel Zeit damit ver­geu­det, auf Argu­men­te der Geg­ner und Fein­de ein­zu­ge­hen – also dort noch immer auf die Macht des Argu­ments zu set­zen, wo es nur noch um Macht geht, die ohne Argu­men­te auskommt.

Unser Ton, der nie wei­ner­lich ist, hat bereits auf­grund die­ser Ver­suchs­an­ord­nung etwas Bit­ten­des, einen Ver­ständ­nis hei­schen­den Grund­ton. Davon müs­sen wir uns lösen, in die­sem Punkt waren wir frü­her schon wei­ter: Wir wer­den die­je­ni­gen nicht über­zeu­gen, die den Ein­satz ihrer Macht­mit­tel nur noch dürf­tig kaschie­ren. Aber wir wer­den die­je­ni­gen begeis­tern, die eben­so angriffs­lus­tig, radi­kal, ver­blüf­fend, krea­tiv, scho­nungs­los, rabi­at, tat­säch­lich begabt für den Sprung ins Offe­ne auf die Zumu­tung unse­rer Zeit ant­wor­ten möch­ten wie wir.

– –

Ein Leser­brief zur Debat­te um den Film “Zone of Inte­rest” über das All­tags­le­ben der Fami­lie Höß neben Ausch­witz. Ich brin­ge ihn in vol­ler Län­ge. Der Ver­fas­ser nennt sich sprenkler@… , aber was er schreibt, klingt nicht nach Was­ser­dü­se und Rasen­flä­che, ganz und gar nicht:

Ich las gera­de die Film­be­spre­chung über “Zone of Inte­rest” auf Ihrem Blog. Inter­es­sant, wie unter­schied­lich man aus der­sel­ben Ecke auf Din­ge bli­cken kann. Es stimmt schon, der Anfang setzt die Meß­lat­te hoch, vie­les danach kommt aber dar­un­ter zu lie­gen. Nicht optisch, die Bil­der waren durch­ge­hend stark: jedoch hört der Film spä­tes­tens zur Hälf­te hin auf, nur zu zei­gen und beginnt zu erzäh­len, ist dabei nicht nur ein­mal auf­dring­lich und plump. Hed­wig spa­ziert samt Mut­ter durch den Gar­ten und redet ver­son­nen über Blu­men und Schwimm­be­cken, wäh­rend man im Hin­ter­grund Schüs­se hört? Bit­te, die­se Bot­schaft kann man auch ele­gan­ter herüberbringen. Rudolf ver­kün­det sei­ne Ver­set­zung, Hed­wig fürch­tet, das wun­der­vol­le Grund­stück neben Aus­schwitz I zu ver­lie­ren und läßt die Wut an den ande­ren aus? Ver­ste­he, deut­sche Frau­en schie­ßen nicht, deut­sche Frau­en sind ver­dammt gemein zu pol­ni­schen Dienst­mäd­chen und den­ken nur an die Aza­leen, nicht an das Grau­en hin­ter der Mauer. So tritt also jeder auf sei­ne Wei­se nach unten, wäh­rend man den Blick stehts aufs Ziel gerich­tet hat, Volk und Blumenbeet. Die­ser Film hat kei­ne Aus­dau­er. Immer wie­der ver­sucht er, wirk­lich unge­wöhn­lich und nicht direkt zu sein und jedes Mal aufs Neue hält er nicht durch, als wür­de ihm plötz­lich die Unge­heu­er­lich­keit sei­ner eige­nen Bot­schaft bewußt wer­den. Also gleich noch­mal das Gezeig­te, aber sicher­heits­hal­ber unver­schlei­ert dies­mal, nur, damit kei­ne Miß­ver­ständ­nis­se auf­kom­men. Nie wieder. Das pol­ni­sche Mäd­chen im Nega­tiv wirft beim ers­ten Mal Fra­gen auf, beim zwei­ten Mal leuch­ten die Äpfel weiß hin­ter schwar­zen Schau­feln, und man ver­steht plötz­lich, was sie tut. War­um hier noch wei­ter­erzäh­len? War­um ihr auf dem Weg nach Hau­se fol­gen, den Fil­ter lüf­ten und so mit der unwirk­li­chen Stim­mung bre­chen? War­um wie­der direkt? Jetzt weiß man, sie ist Polin, im Wider­stand und spielt Kla­vier. Sile­sia Film im Abspann, und man denkt sich zum zehn­ten Mal, wie faul und feig die The­men­wahl ist. Zuge­ge­ben, die Wut aufs Publi­kum half nicht: Alman­knech­te und Michel­fres­sen, alle mit hän­gen­den Schul­tern. Plötz­lich war sich jeder bewußt, Vor­fah­ren zu haben, plötz­lich nicht mehr zufäl­lig auf die­sen Fle­cken Erde gewor­fen, statt­des­sen blu­ti­ge Hän­de und Zäh­ne unter den Soh­len. Und jeder die­ser Vor­fah­ren war Lager­lei­ter im Osten. Wir müs­sen alles bes­ser machen. Viel besser. Sams­tags, nach der Vor­stel­lung, ging es mit die­sem Bes­ser gleich gut wei­ter: Mar­tin Sell­ner wur­de aus der Schweiz abge­scho­ben. Ein Anfang, immerhin.

– –

Es ist der Demo­kra­tie nicht zuträg­lich, daß alle zum Bekennt­nis der­sel­ben Mei­nung genö­tigt wer­den. Das Bild stammt von der Eröff­nungs­ver­an­stal­tung zur Leip­zi­ger Buch­mes­se, die noch bis Sonn­tag läuft. Ich wür­de gern die­je­ni­gen zu einem Abend­essen in einer guten Leip­zi­ger Gast­stät­te ein­la­den, die den “Welle”-Effekt, den Gleich­schritt unter­lie­fen und kein Schild in die Höhe hielten.

– – – – –

Sams­tag, 9. März

War­um ich mich, immer­hin gedient und sogar ein­satz­er­fah­ren, nicht aus­führ­lich zur Cau­sa jener vier hoch­ran­gi­gen Offi­zie­re äußer­te, deren läs­si­ges Gespräch über den Ein­satz von Len­kra­ke­ten gele­akt wor­den ist? So frag­te nicht nur einer.

Ganz ein­fach: Es ist irrele­vant, was ich dazu zu sagen habe. Detail­wis­sen, kennt­nis­rei­che Spe­ku­la­ti­on, was haben wir (wir?) falsch gemacht, was kön­nen wir bes­ser machen – alles völ­lig egal.

Mein Ein­wurf wür­de aus die­ser Armee nicht wie­der mei­ne, unse­re Armee machen. Die­se Zei­ten sind vor­bei. Das sage ich nicht als belei­dig­te Leber­wurst, son­dern als jemand, der zu vie­le gute Sol­da­ten frus­triert hat auf­ge­ben und zu vie­le gute Män­ner erst gar nicht zum Zuge hat kom­men sehen. Der Sub­stanz­ver­lust ist bru­tal, die Aus­le­se absurd, dar­über täu­schen ein paar gute Batail­lo­ne nicht hinweg.

Wozu also kom­men­tie­ren, wenn wir gar kei­nen Stand­punkt mehr ein­neh­men müs­sen? Man staunt dar­über, was auf Kar­rie­re­lei­tern ganz oben ange­krab­belt kommt. Man will nie­mals von sol­chen Män­nern geführt werden.

Und im nächs­ten Moment wird einem spei­übel, denn die Strack-Zim­mer­mann faselt und wet­tert wie­der ein­mal, ges­tern gegen des Paps­tes sanf­ten Vor­schlag, man sol­le der Rea­li­tät ins Auge sehen und der Ukrai­ne emp­feh­len, sich drin­gend mit Ruß­land an den Ver­hand­lungs­tisch zu bege­ben. Da kehrt also ein libe­ral­de­mo­kra­ti­scher Dop­pel­na­me, eine katho­li­sche Bürs­te, die männ­li­chen Res­te ukrai­ni­scher Jahr­gän­ge an die Front.

Das sind wir, das ist das, was das Aus­land sieht. Und mit­hört. Das war’s, oder?

– –

Höcke rief an. Wir wol­len bald wie­der ein Stück wan­dern und in Ruhe spre­chen. Aber des­we­gen rief er nicht an. Er teil­te nur kurz mit, daß sei­ne “Immu­ni­tät”, die ihn als Teil der Legis­la­ti­ve vor der Will­kür der Exe­ku­ti­ve schüt­zen soll­te, nun zum ach­ten Mal auf­ge­ho­ben wür­de. Das ist in der Geschich­te des Par­la­men­ta­ris­mus in der BRD ein­sa­me Spitze.

Vor allem aber ist es nicht lus­tig, über­haupt nicht sogar. Zwar wird jedes Schwert zum schar­ti­gen Küchen­mes­ser­chen, wenn man es zu oft und am fal­schen Mate­ri­al ein­setzt – der dro­hen­de Klang der Schlag­zei­le “Ver­lust der Immu­ni­tät” hat sein Poten­ti­al längst ver­spielt; aber das ist es ja gera­de: Woher soll denn noch Respekt vor staat­li­cher Insti­tu­ti­on kom­men, wenn ihr Miß­brauch zuta­ge liegt und ihre Kraft ver­schleu­dert wurde?

Höcke wird sich mit­ten im Wahl­kampf in drei Gerichts­pro­zes­sen gegen die Unter­stel­lung zur Wehr set­zen müs­sen, Mei­nungs­de­lik­te began­gen zu haben. Gera­de in sei­nem Fall liegt der Argu­men­ta­ti­ons­krin­gel, der Selbst­be­stä­ti­gungs­krei­sel aus poli­ti­schem Geg­ner, denun­zia­to­ri­schem Jour­na­lis­mus und Inlands­ge­heim­dienst offen zu Tage: Medi­en­ver­tre­ter recher­chie­ren etwas, das für den Ver­fas­sungs­schutz rele­vant sein könn­te und schrei­ben spä­ter, daß man das beim “Dienst” eben­falls so sehe.

Was Höcke schmerzt, ist nicht die Auf­he­bung sei­ner Immu­ni­tät – er ist sowie­so für die Abschaf­fung die­ses Nicht-Schut­zes: Er die­ne mitt­ler­wei­le nur noch dazu, auf­ge­ho­ben zu wer­den und beim ers­ten Mal den Bür­ger in jedem von uns zu erschre­cken. Aber selbst an die Auf­he­bung der Immu­ni­tät kön­ne man sich gewöh­nen. Sag­te es – und lach­te dann doch.

Was ihn wirk­lich schmerzt, ist der Zeit­ver­lust. Sich mit Gro­tes­ken beschäf­ti­gen zu müs­sen, wäh­rend sein Bun­des­land vor der Wahl steht – das ist schwer zu ertragen.

– –

Die Sell­ner-Fest­spie­le sind auf ihrem Höhe­punkt ange­langt. Zwar war ges­tern Sonn­tag, aber auch der Tag des Herrn sah Sell­ner im uner­müd­li­chen Ein­satz mit dem Vor­schlag­ham­mer: Sell­ner drischt den Begriff “Remi­gra­ti­on” in die Köp­fe, dies­mal auf dem Bal­kon des Gebäu­des der EU-Agen­tur in Wien, mit rie­si­gen Ban­nern (man beach­te das Flug­zeug im “R”) und einer Megaphon-Ansprache.

Als ich ihn ans Tele­fon krieg­te, war er gera­de vom Gebäu­de run­ter und hat­te den Poli­zis­ten sei­ne Per­so­na­li­en ange­ge­ben. Er war sehr zufrie­den, denn mit etwas Lauf­schritt und güns­ti­ger Ampel­schal­tung wür­de er es noch recht­zei­tig zu einem Essen schaf­fen, zu dem sei­ne Fami­lie ein­ge­la­den war. Ande­re wür­den sich fei­ern las­sen, trü­gen ihre Schüt­zen­gra­ben­ge­schich­te wochen­lang vor, zuletzt ver­mut­lich in Rei­men – so nicht Sellner.

Er ist der Pop-Star der Sze­ne, wir haben ihn unter Ver­trag. Die 1. Auf­la­ge sei­nes Buches Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag, 8500 Exem­pla­re, wird Ende März ver­grif­fen sein. Auch die 5. Auf­la­ge von Sell­ners Regime Chan­ge von rechts schmilzt ab, und der mit Mar­tin Licht­mesz geführ­te Dis­put Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Gre­at Reset wird bereits nach­ge­druckt – er ist seit Wochen vergriffen.

Für uns als Ver­lag inter­es­sant ist das wie­der­keh­ren­de Pro­blem des Papier­man­gels. Wir dru­cken auf hoch­wer­ti­gem Off­set-Papier, gelb­lich­weiß, 80 oder 90 Gramm, nichts Unge­wöhn­li­ches für die Lie­fe­ran­ten unse­rer Dru­cke­rei­en, sogar sehr gän­gig für jeden Ver­lag, der in Deutsch­land dru­cken läßt. Aber die Lage ist der­zeit wie­der so kri­tisch, daß wir mit der 2. Auf­la­ge das gesam­te rasch ver­füg­ba­re Kon­tin­gent aus­rei­zen wer­den, obwohl selbst damit nicht die gewünsch­te Stück­zahl wird rea­li­siert wer­den kön­nen. Eine Ent­span­nung der Lage ist erst für April signa­li­siert worden.

Sell­ner, des­sen Twit­ter-Account ges­tern wie­der frei­ge­stellt wor­den ist, hat sich übri­gens sehr über die Druck­qua­li­tät und die Farb­ge­bung sei­nes neu­en Buches gefreut. Er hat es seit Frei­tag auf dem Tisch und signiert der­zeit 200 Exem­pla­re für einen ganz beson­de­ren Kun­den. Das ist eine gro­ße Aus­nah­me, ich bit­te dar­um, von Nach­fra­gen abzusehen!

Aber wir pla­nen natür­lich mit Sell­ner als Gast auf unse­rem dies­jäh­ri­gen Som­mer­fest. (Den Ter­min soll­ten Sie sich vor­mer­ken, wir wer­den wie­der­um nur 500 Gäs­ten Platz bie­ten kön­nen: Wir fei­ern am 13. und 14. Juli – aber bit­te: Mel­den Sie sich NOCH NICHT an. Wir geben den Start­schuß nach Ostern!)

– –

– – – – –

Sams­tag, 24. Februar

Mos­kau war die ers­te Stadt, in der man mit soge­nann­tem Face Pay die U‑Bahn benut­zen konn­te. Filipp Fomit­schow, ein jun­ger rus­si­scher Wis­sen­schaft­ler, der vor einer Woche im Rah­men unse­rer Win­ter­aka­de­mie zum The­ma “Die ideo­lo­gi­sche Land­schaft Ruß­lands” refe­rier­te, erklär­te es mir: Man hält sein Gesicht in eine Kame­ra, nur für eine Sekun­de, dann geht die Schran­ke auf, man hat bezahlt und kann fahren.

Ich habe nach­ge­schaut, es stimmt: Seit Okto­ber 2021 funk­tio­niert die­ses Sys­tem an 240 U‑Bahnhöfen Mos­kaus. Fomit­schow selbst nutzt Face Pay nicht, aber er berich­te­te, daß sehr vie­le Mos­kau­er die­sen Dienst nutz­ten und nichts dabei fän­den. Über­haupt habe es ihn gewun­dert, daß es in Deutsch­land noch immer etli­che Geschäf­te gebe, in denen man Bar­geld akzep­tie­re oder sogar aus­schließ­lich anneh­me. Zwar sei in Ruß­land der Unter­schied zwi­schen Mos­kau und Pro­vinz enorm; jedoch bar­geld­los bezah­len: Das kön­ne man in jedem Kiosk.

Aus die­ser Schil­de­rung her­aus ent­wi­ckel­te sich ein Gespräch über die Tech­nik und die Moder­ne, kon­ser­va­ti­ve Kul­tur­kri­tik und das Neben­ein­an­der von Spit­zen­tech­no­lo­gie und Folk­lo­re, Welt­for­mat und Eigent­lich­keit, Mes­ser­schmidt Me 262 und Braun­hem­den-Auf­tanz, Face Pay und Stel­lungs­krieg wie vor über hun­dert Jahren.

War­um erzäh­le ich das heu­te? Vor zwei Jah­ren griff Ruß­land die Ukrai­ne an. Unse­re Ruß­land-Aka­de­mie kam und unse­re Ruß­land-Sezes­si­on kommt jedoch ohne eine Zei­le über die­sen Krieg aus. Grund ist die tie­fe­re Absicht hin­ter Aka­de­mie und Heft: Wir woll­ten ers­tens Ruß­land ent­ro­man­ti­sie­ren und ein ambi­va­len­tes, unein­heit­li­ches, dis­pa­ra­tes Bild von die­ser Welt­macht ver­mit­teln. Zwei­tens soll­te aber der geis­ti­ge Raum die­ses gro­ßen und groß­ar­ti­gen Lan­des geöff­net werden.

Bei­des ist geglückt, wirk­lich. Fomit­schow trug ent­schei­dend dazu bei, aber auch Leh­nert mit sei­nem Vor­trag über die Deut­schen und die Rus­sen und ihre Nah­fer­ne, Dušan Dosta­nić mit der schwie­ri­gen und lei­der oft bloß pau­schal erzähl­ten Geschich­te zwi­schen Ser­bi­en und Ruß­land und natür­lich Ivor Clai­re, der eine geo­stra­te­gi­sche Skiz­ze zeich­ne­te und alle Kna­ben­mor­gen­blü­ten­träu­me mit Ver­wei­sen auf Macht­lo­sig­keit und Wunsch­den­ken weg­wisch­te und die Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit Ver­ant­wor­tungs­lo­sig­keit nannte.

Guck­lö­cher nann­te Peter Hand­ke das, was uns vor­ge­stanzt auf Län­der, auf Schuld und Glanz bli­cken läßt, und min­des­tens hin­ter­fra­gen soll­ten wir stets, wer der Stan­zer war. Bes­ser noch: weg mit der Bret­ter­wand, frei­er Blick, mit denen reden, die scho­nungs­los schau­en. Das haben wir getan, ein lan­ges Wochen­en­de und 80 Heft­sei­ten lang, und es hat mir sehr gut getan, sehr.

Auch des­we­gen: An einem Abend, also jetzt gera­de vor genau einer Woche, ver­sam­mel­ten sich von den hun­dert­fünf­zig Teil­neh­mern zwan­zig in unse­rer Biblio­thek und hör­ten einem Spre­cher zu, wie er eine Stun­de lang aus­wen­dig rus­si­sche Lyrik rezi­tier­te, über­setzt natür­lich. Alex­an­der Pusch­kin, Michail Ler­mon­tow, Iwan Tur­gen­jew, Alex­an­der Block, Niko­laj Gumil­jow und Anna Ach­ma­towa – ich sag­te zu Leh­nert, als wir danach wie­der nach vorn in den Gast­hof pil­ger­ten, daß allei­ne so etwas die Arbeit von zwan­zig Jah­ren loh­ne und daß so etwas die lin­ken Pen­ner, die mor­gen demons­trie­ren wür­den, sicher­lich nicht für mög­lich hiel­ten und ganz sicher noch nie erlebt hätten.

Eine Woche ist es erst her, und heu­te kam Post von einem, der auf ukrai­ni­scher Sei­te an der Front steht. Ich kann ihn ganz ver­ste­hen, auch, wie sehr der Loya­li­täts­raum auf die Kame­rad­schaft zusam­men­schnurrt – eine Erfah­rung, die unse­re jun­gen Män­ner alle­samt nicht mehr machen kön­nen, die ihnen vor­ent­hal­ten wird, denn erfahr­bar ist sie schon, wo man mal zwei Wochen am Stück in einem naß­kal­ten Wald­stück liegt und das übt, was nun an der schreck­li­chen Ost­front wie­der gekonnt wer­den muß.

Und wir haben in unse­ren You­tube-Kanal den andert­halb Jah­re alten Vor­trag von Pro­fes­sor Neu­hoff (AfD NRW, Euro­pa­lis­ten­platz weit vorn) wie­der ein­ge­stellt – er han­delt vom Kon­flikt und vom Krieg in der Ukrai­ne, paßt also zum heu­ti­gen Datum. Neu­hoffs Vor­trag erscheint erneut und just dann, wenn er sich heu­te und mor­gen inmit­ten der nord­rhein-west­fä­li­sche AfD über der Fra­ge, ob man sich von der JA distan­zie­ren sol­le, zu posi­tio­nie­ren hat. Man benimmt sich dort, als hät­te man nichts gelernt und nichts kapiert.

Das sind jetzt Fet­zen, Stück­chen, dar­aus kann die Poli­tik kaum etwas ablei­ten, und vehe­ment rede­te ich, wie auf jeder Aka­de­mie, gegen zuviel Theo­rie und vor allem gegen Jar­gon und geschlos­se­ne Gebäu­de an. Wir sto­chern uns vor­an, ste­cken erkun­de­te Stü­cke ab, das ist viel. Der Stand­punkt ist dabei immer Deutsch­land, wen wundert’s.

(Das Ruß­land-Heft der Sezes­si­on gibt’s hier und Neu­hoffs Vor­trag da.)

– – – – –

Don­ners­tag, 15. Februar

Vor Jah­ren war ich mit der Fami­lie am Mon­te Cas­si­no, süd­lich von Rom. Wir waren dort nicht der wie­der­auf­ge­bau­ten Grün­dungs­ab­tei des Bene­dik­ti­ner­or­dens wegen, son­dern um den deut­schen Sol­da­ten­fried­hof zu besu­chen, auf dem rund 20 000 Gefal­le­ne beer­digt sind. Die­ser Fried­hof ist einer der schöns­ten und wür­digs­ten, die ich kenne.

Die Deut­schen ver­tei­dig­ten 1944 die soge­nann­te Gus­tav-Linie vier Mona­te lang gegen die Viel­völ­ker-Armee, die unter US-ame­ri­ka­ni­scher Füh­rung von Süd­ita­li­en her anrann­te: Neu­see­län­der, Eng­län­der, Inder, Exil­po­len, sogar Bra­si­lia­ner. Die Mon­te-Cas­si­no-Schlacht gilt als eine der längs­ten und für bei­de Sei­ten ver­lust­reichs­ten Schlach­ten des II. Welt­kriegs. Sie wird von der Mili­tär­ge­schichts­schrei­bung in vier Abschnit­te aufgeteilt.

Mich inter­es­siert heu­te, daß die Deut­schen auf Befehl des Ober­be­fehls­ha­bers Feld­mar­schall Albert Kes­sel­ring das Klos­ter auf dem Mon­te Cas­si­no nicht zur Fes­tung aus­bau­ten: Zu wert­voll sei die­ses Kul­tur­gut. Der Abt des Klos­ters bestä­tig­te nach dem Krieg, daß sich die deut­schen Stel­lun­gen gemäß Befehl 300 Meter vom Klos­ter ent­fernt befan­den – und daß kein deut­scher Sol­dat die­sen Befehl unterlief.

Kes­sel­ring hat­te den Alli­ier­ten die­se Maß­nah­me zur Kennt­nis gebracht, und die Geg­ner fan­den im Ver­lauf der ers­ten Schlacht um die Gus­tav-Linie kei­nen Beleg dafür, daß die Deut­schen nur eine Kriegs­list ange­wen­det hätten.

Die zwei­te Schlacht sah einen alli­ier­ten Angriff auf die Cas­si­no-Stel­lun­gen der deut­schen Fall­schirm­jä­ger vor. Sie begann am 15. Febru­ar 1944, also vor 80 Jah­ren, mit erheb­li­chen Ver­lus­ten für die Angrei­fer. Dar­auf­hin bat der neu­see­län­di­sche Gene­ral Frey­berg um Luft­un­ter­stüt­zung und um die Bom­bar­die­rung des gesam­ten Berges.

225 Bom­ber luden rund 500 Ton­nen Spreng- und Brand­bom­ben auf das Klos­ter ab. Es wur­de voll­stän­dig zer­stört, etwa 400 Mön­che und Zivi­lis­ten kamen um, aber kein ein­zi­ger deut­scher Sol­dat. Denn erst nach der Zer­stö­rung rich­te­ten sich die Deut­schen in den Trüm­mern ein und bau­ten die Rui­nen zu einer prak­tisch unein­nehm­ba­ren Fes­tung aus.

Kunst­schät­ze, die unfaß­bar wert­vol­le Biblio­thek und die Gebei­ne des Ordens­grün­ders, Bene­dikt von Nur­sia, waren zuvor unter Mit­hil­fe von Trup­pen der Fall­schirm-Pan­zer-Divi­si­on Her­mann Göring in die Engels­burg in Rom aus­ge­la­gert worden.

Da unse­re Fami­lie eine beson­de­re Bezie­hung zum Orden der Bene­dik­ti­ner pflegt, ist der 15. Febru­ar nicht nur der letz­ten Angriffs­wel­le auf Dres­den wegen ein schwar­zer Tag.

– – – – –

Mitt­woch, 7. Februar

Sechs Tage lang war Mar­tin Sell­ners noch nicht erschie­ne­nes Buch Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag beim Inter­net-Rie­sen Ama­zon auf Platz 1 der best­ver­kauf­ten Bücher.

Tele­fo­na­te erge­ben ein Volu­men von bis­her rund 7000 vor­be­stell­ten Exem­pla­ren allein über die­sen einen Anbie­ter. Jedoch will Ama­zon den Inhalt des Buchs zunächst prü­fen. Nun dis­ku­tie­ren wir mit Sell­ner und erfah­re­nen Buch­händ­lern dar­über, wie wir damit umge­hen sollten.

– –

Die Lage der natio­na­len Oppo­si­ti­on in Deutsch­land, der wir ange­hö­ren, hat sich wei­ter ver­schärft: Die Jugend­or­ga­ni­sa­ti­on der AfD, die Jun­ge Alter­na­ti­ve (JA), hat ein Eil­ver­fah­ren gegen ihre Ein­stu­fung als “gesi­chert rechts­extre­mis­tisch” ver­lo­ren. Ein Ver­wal­tungs­ge­richt in Köln hält die­se Ein­stu­fung durch das Bun­des­amt für Ver­fas­sungs­schutz für recht­mä­ßig: Die JA ver­tre­te einen an der Abstam­mung aus­ge­rich­te­ten, also eth­ni­schen Volks­be­griff und ver­sto­ße damit gegen das Prin­zip der Men­schen­wür­de, weil sie Abstam­mungs­deut­sche von Paß­deut­schen unter­schei­de und Wert dar­auf lege, daß ers­te­re in der deut­li­chen Mehr­heit blieben.

Die JA ver­tritt also einen Volks­be­griff, wie er von der über­wäl­ti­gen­den Mehr­heit aller Natio­nen und Völ­ker welt­weit als Selbst­ver­ständ­lich­keit ange­se­hen wird und wie ihn auch Deutsch­land etwa im Rah­men der Defi­ni­ti­on und der pri­vi­le­gier­ten Behand­lung deutsch­stäm­mi­ger Rück­sied­ler aus ehe­ma­li­gen Aus­wan­de­rer­grup­pen zugrundelegt.

Aber es ist wie längst schon: Die Ver­tei­di­gung der Nor­ma­li­tät wird kri­mi­na­li­siert von Leu­ten, die im Sin­ne macht­ha­ben­der Alt­par­tei­en agie­ren und Begrif­fe ver­bie­gen, weil sie von eben die­sen Alt­par­tei­en zum Schutz des Alt­par­tei­en­staa­tes ein­ge­setzt wor­den sind.

Gefähr­lich ist die­ses Affen­thea­ter für die JA, weil sie als Ver­ein orga­ni­siert ist – wie übri­gens jede Par­tei­ju­gend. Ver­ei­ne kann das Bun­des­in­nen­mi­nis­te­ri­um mit einem Feder­strich ver­bie­ten, sofern das, was der Ver­ein tut, gegen die ver­fas­sungs­mä­ßi­ge Ord­nung ver­stößt und/oder sich gegen den Gedan­ken der Völ­ker­ver­stän­di­gung richtet.

(Auch hier wie­der das Wort “Völ­ker”: Wel­che wie ver­faß­ten sind gemeint? Die­je­ni­gen, die eth­no­kul­tu­rell als unter­schie­den von ande­ren wahr­nehm­bar sind, soll es ja gar nicht mehr geben.)

– –

Wir alle rech­ne­ten für das so wich­ti­ge Wahl­jahr 2024 (Euro­pa­par­la­ment und drei Land­ta­ge im Osten) mit mas­si­ven Stö­run­gen und Ver­zer­run­gen des in geord­ne­ten Bah­nen vor­ge­se­he­nen Wett­be­werbs um Stim­men­an­tei­le. Die ver­gan­ge­nen Wochen und jetzt die mas­siv auf­kei­men­den Ver­bots­dis­kus­sio­nen, die auf den Par­tei-Rück­raum, auf die Ver­eins­struk­tu­ren des Vor­felds zie­len, haben gezeigt: Unse­re Ver­mu­tung war und ist begründet.

Nicht, daß nicht zuvor schon unlau­ter agiert wor­den wäre von Sei­ten derer, die an der Macht sind: Aber die Unver­fro­ren­heit, mit der ein „Geheim­tref­fen in Pots­dam“ nicht nur erfun­den, son­dern mit toxi­schem Inhalt auf­ge­la­den und begriff­lich in die Nähe natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Eli­mi­nie­rungs­be­schlüs­se gerückt wur­de, hat selbst uns überrascht.

Scho­ckie­ren­der noch als die Erfin­dung und Plat­zie­rung die­ser Kam­pa­gne an sich ist der Umstand, daß ihre Absicht medi­al nicht hin­ter­fragt, son­dern unter­stützt wur­de und daß die­se Unter­stüt­zung sich auf wie­der­um stark staat­lich geför­der­te Mas­sen­de­mons­tra­tio­nen gegen die AfD aus­dehn­te, obwohl das Demons­tra­ti­ons­recht nicht dafür gedacht ist, daß Regie­rungs­par­tei­en, also Macht­ha­ber, es für sich in Anspruch neh­men, um damit gegen die Oppo­si­ti­on zu agitieren.

Wie stets weiß nie­mand von uns, ob wir uns durch unse­ren Wider­stand und die erneu­te Straf­fung der Oppo­si­ti­ons­ar­beit genau dort­hin bege­ben, wo uns der Geg­ner haben möchte.

Jeden­falls hat die ver­lo­ge­ne Kam­pa­gne für Tage und Wochen fast alle Auf­merk­sam­keit auf sich gezo­gen. Sie hat sie dadurch von ande­ren Ereig­nis­sen und The­men abge­lenkt. Ganz sicher waren und sind die­se ande­ren The­men wich­ti­ger als die Tat­sa­che, daß sich ein paar Leu­te in Pots­dam tra­fen, um über ein The­ma zu spre­chen, das zum Kern jeder natio­na­len Oppo­si­ti­on gehört: über die not­wen­di­ge Schub­um­kehr von Migra­ti­ons­strö­men. Es soll­te sich also loh­nen, zusam­men­zu­stel­len, was unter den Tisch fiel. (Natür­lich die Bau­ern- und Hand­wer­ker­pro­tes­te, aber auch sie sind eher ein Kräu­seln an der Oberfläche.)

Und noch dies: Es hat sich in den ver­gan­ge­nen Wochen – wie stets in kri­ti­schen Pha­sen – her­aus­ge­schält, wer sich nicht nur an die poli­ti­sche Front wäh­len ließ, son­dern front­taug­lich ist und sei­nen Sold zurecht ein­streicht. Der Weg zur Gestal­tungs­macht und zu Deu­tungs­an­tei­len im vor­po­li­ti­schen Raum ist kein Pony­rei­ten, und viel­leicht ist das, was seit Mit­te Janu­ar auf­ge­führt wird, nur eine Fingerübung.

Mag sein, daß dies nicht jedem klar war, der sich expo­nier­te. Aber jetzt muß es jedem klar sein, und jeder soll­te begrif­fen haben, daß auch in die­sem Staat (oder gera­de in die­sem) kei­ner von denen, die seit Jahr­zehn­ten die Macht haben, bereit ist, Macht kampf­los abzu­ge­ben und daß die­se Geg­ner den Kampf dre­ckig füh­ren wer­den. Ein siche­res Indiz dafür ist stets die Behaup­tung, man habe die Demo­kra­tie zu ver­tei­di­gen gegen die Fein­de der Demokratie.

– – – – –

Frei­tag, 2. Februar

Mal ein wenig Werk­statt­be­richt: Seit drei Tagen wird Mar­tin Sell­ners Buch Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag im deut­schen Buch­sor­ti­ment des Online-Rie­sen ama­zon auf Platz 1 geführt. Wir hiel­ten die­se Pla­zie­rung schon ein­mal, im Som­mer und Herbst 2017, als das Kapla­ken-Bänd­chen Finis Ger­ma­nia von Rolf Peter Sie­fer­le zum Skan­dal­buch der Buch­mes­se in Frank­furt wurde.

Das Feuil­le­ton hat­te damals scho­ckiert reagiert und Sie­fer­les Nacht­ge­dan­ken von der Spie­gel-Best­sel­ler­lis­te ent­fernt – ein bis dato ein­ma­li­ger Vor­gang in der BRD. (Die Bes­ten­lis­te, die der NDR und die Süd­deut­sche Zei­tung gemein­sam erstellt hat­ten, wur­de gleich ganz auf­ge­ge­ben. Sie exis­tiert heu­te in geän­der­ter Form wieder.)

Aber zurück zu Sell­ners Remi­gra­ti­on (das Buch kann hier vor­be­stellt wer­den): Platz 1 bei ama­zon bedeu­tet 250 bis 1000 ver­kauf­te Exem­pla­re pro Tag. Man kann das nicht so genau sagen, denn es kommt auf den Druck an, den die Pla­zie­rung von hin­ten erfährt. Fin­den sich dort – im Janu­ar wahr­schein­li­cher als im Weih­nachts­ge­schäft – eher ruhi­ge Titel ein, kann man ganz vorn lan­den, ohne har­te Kon­kur­renz abhän­gen zu müssen.

Auch das im letz­ten Som­mer erschie­ne­ne Buch von Sell­ner, Regime Chan­ge von rechts, wird her­vor­ra­gend ange­nom­men und rei­tet auf einer zwei­ten Wel­le: Wir lie­fern seit ges­tern die 4. Auf­la­ge aus und haben gleich­zei­tig die 5. in Druck gege­ben. Poli­tik von rechts von Maxi­mi­li­an Krah wird mit­ge­zo­gen: Es lief in den Mona­ten davor etwas stär­ker als Sell­ners Regime Chan­ge, ist nun aber ein­ge­holt wor­den. Die 5. Auf­la­ge wird eben­falls gera­de gedruckt.

In der Zeit ist aus der Feder von Mari­am Lau übri­gens eine gan­ze Sei­te über die Theo­rie-Pro­duk­ti­on unse­res Ver­lags erschie­nen. Sie hat sich neben Sell­ners und Krahs Büchern auch die vor gut sechs Jah­ren erschie­ne­nen Bän­de Das ande­re Deutsch­land (von Erik Leh­nert und Wig­go Mann) und das legen­dä­re Mit Lin­ken leben (lei­der ver­grif­fen) von Mar­tin Licht­mesz und Caro­li­ne Som­mer­feld vor­ge­nom­men und einen Punkt getrof­fen: Damals übten wir uns noch in “brei­te Brust”, heu­te haben wir sie.

Noch im Wind­schat­ten segelt ein ande­rer Coup. Rober­to Van­n­ac­ci, Gene­ral der ita­lie­ni­schen Spe­zi­al­streit­kräf­te, hat im ver­gan­ge­nen Som­mer ein Bre­vier des gesun­den Men­schen­ver­stands vor­ge­legt. Das Buch wur­de im rechts­kon­ser­va­ti­ven, also nor­ma­len Ita­li­en zum Buch des Jah­res, Van­n­ac­ci zunächst beur­laubt. Im Dezem­ber aber wur­de er zum Chef des Gene­ral­stabs der ita­lie­ni­schen Land­streit­kräf­te ernannt – ein Skan­dal für deut­sche Zivil­ge­hir­ne, die davon aus­ge­hen, daß Gesin­nung Kön­nen ersetze.

Jeden­falls: Gene­ral Van­n­ac­cis Buch wird unter dem Titel Ver­dreh­te Welt. Eine Bestands­auf­nah­me zusam­men mit Sell­ners Remi­gra­ti­ons­vor­schlag bei Antai­os erschei­nen. Natür­lich wer­den wir Van­n­ac­ci zu unse­rem Som­mer­fest ein­la­den. Es könn­te dann etwas luf­ti­ger im Vor­trags­saal zuge­hen, denn viel­leicht wer­den wir zu die­ser Lesung nur Gedien­te zulas­sen (und sol­che, die ger­ne gedient hätten) …

Wer­den sehen, wie Lage und Stim­mung sich bis dahin entwickeln.

– – – – –

Mon­tag, 29. Januar

Gemein­sam mit Maxi­mi­li­an Krah war ich zu Vor­trä­gen und Gesprä­chen in Wien und in Buda­pest. Rei­se und Pro­gramm hat­ten wir bereits im Dezem­ber fest­ge­legt. Aber ihre Auf­la­dung erhiel­ten die Besu­che erst in den ver­gan­ge­nen vier­zehn Tagen.

Denn in Öster­reich und in Ungarn, vor allem dort, inter­es­siert man sich nun dafür, wie es mög­lich sei, aus einer pri­va­ten Gesprächs­run­de von CDU- und AfD-Leu­ten ein “Geheim­tref­fen” zu kon­stru­ie­ren und es seman­tisch und emo­tio­nal mit der Wann­see­kon­fe­renz von 1942 zu verknüpfen.

In Wien waren Krah und ich zu Gast in den Räu­men der Öster­rei­chi­schen Lands­mann­schaft, ÖLM. Auf­ga­be die­ses 1880 gegrün­de­ten Ver­eins ist die Betreu­ung und Unter­stüt­zung deutsch­spra­chi­ger Min­der­hei­ten im Aus­land in allen Belan­gen. Ich hat­te im Saal der ÖLM schon im ver­gan­ge­nen Novem­ber vor­ge­tra­gen, damals (es kommt einem vor wie “damals”!) zu Ray Brad­bu­rys Roman Fah­ren­heit 451.

Das For­mat war dies­mal ein ande­res, wir tru­gen nicht ein­fach vor, son­dern ant­wor­te­ten stets bei­de auf Fra­gen zur Lage und zu den Hin­ter­grün­den der Kam­pa­gne. Das war leben­dig, man ergänz­te sich und kam in Fahrt, vor allem, weil man ein­an­der nicht aus­ste­chen woll­te, son­dern gemein­sam an der Lage­fest­stel­lung arbeitete.

In Buda­pest war es anders. Wir waren zu Gast im Insti­tut Imre Ker­té­sz, einer auf­wen­dig reno­vier­ten und her­vor­ra­gend aus­ge­stat­te­ten Jugend­stil­vil­la. Ich trug dort zehn The­sen zur “Lage der natio­na­len Oppo­si­ti­on in Deutsch­land” vor, Krah sprach über das Euro­pa­kon­zept der AfD und gab danach fünf oder sechs Inter­views, wobei neben regie­rungs­nä­he­ren auch oppo­si­tio­nel­le Medi­en­ver­tre­ter zum Zuge kamen (etwa hier).

Ich war im Apar­te­ment “Arthur Koest­ler” unter­ge­bracht, und das Gespräch mit dem Lei­ter des Insti­tuts dreh­te sich gleich um die “Tetra­lo­gie der Schick­sal­lo­sig­keit” von Ker­té­sz (von der ich nur den Band Roman eines Schick­sal­lo­sen gele­sen habe) und über Koest­lers Son­nen­fins­ter­nis. Die Dis­kus­si­on ent­wi­ckel­te sich in Rich­tung ver­schie­de­ner Libe­ra­lis­mus­be­grif­fe und Demo­kra­tie­theo­rien, und ich frag­te mich, als ich in der frei­en Stun­de eini­ges notier­te, wel­cher ande­re AfD-Poli­ti­ker in der Lage gewe­sen wäre, auf Deutsch und Eng­lisch über sol­che The­men so zu spre­chen, daß es sich ins Bild vom Men­schen ausweitete.

Mit Gast­ge­be­rin Mária Schmidt spra­chen wir in klei­nen Run­den über ande­re Din­ge. Erfreu­lich ist jedes Mal wie­der die Offen­heit und Direkt­heit der Leu­te: Dort regiert man längst, dort setzt man um, alles klug und auf Jah­re hin­aus ent­wor­fen. Ich habe wie­der viel gelernt und konn­te unge­schützt nach­fra­gen und nach­boh­ren. (Wäh­rend­des­sen löf­fel­te ich das Mark aus auf­ge­schnit­te­nen Kno­chen und streu­te Meer­ret­tich­kä­se dar­über – auch das mag ich so sehr an die­sen Län­dern, ost­wärts: das Ausgebreitete.)

Das alles vor den Vor­trä­gen. Wir hiel­ten sie nach den Hin­ter­grund­ge­sprä­chen am spä­ten Nach­mit­tag. Ich wer­de die­ser Tage mei­ne The­sen zusam­men­fas­sen und auf Punk­te kon­zen­trie­ren, die mei­ner Mei­nung nach über den Tag hin­aus­wei­sen und wie­der­um Tei­le des­sen beinhal­ten, was am Vor­tag in Wien, in der Woche zuvor in Dort­mund und im Cas­tell Auro­ra in Steyr­egg bei Linz schon zur Spra­che gekom­men war.

Und ich wer­de die­se The­sen an wei­te­ren Orten vor­tra­gen, vor allem im Westen.

Die Lage ist sur­re­al. Der Kan­di­dat der AfD für das Land­rats­amt im Saa­le-Orla-Kreis holt auf dem Höhe­punkt der Anti-AfD-Kam­pa­gne und unter dem Dau­er­feu­er eines ent­hemm­ten poli­ti­schen Geg­ners 48 Pro­zent der Stim­men – gegen alle ande­ren zusam­men; die AfD selbst ver­zeich­net seit zwei Wochen eine Ein­tritts­wel­le; wir selbst sam­meln am lau­fen­den Band Neu­abon­nen­ten und Erst­le­ser ein und arbei­ten im absur­den Tru­bel wie mit Scheu­klap­pen an den Satz­fah­nen der neu­en Bücher von Mar­tin Sell­ner (Remi­gra­ti­on. Ein Vor­schlag) und Rober­to Van­ac­ci (Ver­dreh­te Welt. Eine Bestands­auf­nah­me).

Der­weil ver­tieft der Kom­plex aus Staat, Par­tei­en, Zivil­ge­sell­schaft und Kir­chen den Riß bis zur Unüber­brück­bar­keit. Denn das ist das Ziel der lau­fen­den Kam­pa­gne: die Leu­te auf­ein­an­der­zu­het­zen und dadurch Herr­schafts­si­che­rung zu betrei­ben. Daß dies mit­tels einer Ver­leum­dung geschieht, die vom genann­ten Kom­plex durch­ge­tra­gen wird, ohne nen­nens­wer­ten Wider­spruch, ist ein Offen­ba­rungs­eid. Und es ist das, was mich am meis­ten erschreckt.

– – – – –

Mon­tag, 22. Januar

Das schrieb ich mal, ist viel­leicht drei­ein­halb Jah­re her. Leser haben es aus­ge­gra­ben und mir zuge­schickt. Man muß also ab und an an sich selbst erin­nert wer­den. Und “aus­gra­ben” stimmt schon: Es ist in die­sen drei­ein­halb Jah­ren soviel an Sub­stanz und Dreck drü­ber­ge­häuft wor­den, daß man wirk­lich schach­ten muß. Also:

Jeder weiß doch, daß gera­de eine Demo­kra­tie wie die unse­re zwar stän­dig behaup­tet, nichts und nie­man­den zu unter­drü­cken, aber trotz­dem nur den­je­ni­gen Abweich­ler akzep­tiert, der sich sei­nen Platz macht­voll nahm oder mit einer ihm zuge­wie­se­nen Rol­le zufrie­den ist. Die AfD ist mitt­ler­wei­le eine star­ke Par­tei, ihr Sie­ges­zug wirk­lich ein Tri­umph. Aber sie scheint immer dann an sich selbst irre zu wer­den, wenn es nach dem Tri­umph­zug, nach den scho­ckie­ren­den Sie­gen um den Auf­bau belast­ba­rer Struk­tu­ren geht – um Dis­zi­plin und Kärr­ner­ar­beit, nicht mehr um den Rausch der gro­ßen Pro­test­wel­len und den Zau­ber des Anfangs. Die AfD – die geschnit­te­ne Par­tei, die von den “demo­kra­ti­schen Par­tei­en” zum unde­mo­kra­ti­schen Irr­läu­fer gebrand­mark­te Par­tei, die ein­zi­ge Oppo­si­ti­ons­par­tei, der ein­zi­ge Pol­ler, an dem unser Land auf par­la­men­ta­ri­schem Weg Hal­te­taue gegen sei­nen Unter­gang fest­le­gen kann; die AfD – zugleich Trä­ger und Pro­fi­teur einer unge­heu­ren Hoff­nung, gera­de für den flei­ßi­gen, nicht glo­bal agie­ren­den, nicht ort­lo­sen, son­dern ver­ant­wor­tungs­be­wuß­ten und dadurch per se sozi­al ein­ge­stell­ten Teil unse­res Volkes; die AfD – eine Alter­na­ti­ve für Deutsch­land, nicht eine für zu kurz gekom­me­ne Über­läu­fer aus den Alt­par­tei­en oder für Leu­te, die im Par­la­ment oder in Abge­ord­ne­ten­bü­ros nach einer Alter­na­ti­ve zu ihrem bis­he­ri­gen Berufs­le­ben suchen …; die AfD – der erträg­li­che Abweich­ler, der ange­kom­me­ne Gesprächs­part­ner, der oppo­si­tio­nel­le Teil des Spek­ta­kels: was für eine Horrorvorstellung; die AfD – als ech­te Oppo­si­ti­on, als tat­säch­lich alter­na­ti­ver Macht­fak­tor, als Gegen­ent­wurf zur Alt­par­tei­en­ver­krus­tung: Dafür lohnt es sich, immer wieder. Es muß in die­sem Gegen­ent­wurf vor allem dar­um gehen, Wider­standstu­gen­den vor­zu­stel­len und auszubilden: 1. Durch­hal­te­ver­mö­gen: Deutsch­land braucht eine poli­ti­sche Alter­na­ti­ve, das ist heu­te so rich­tig wie bei Grün­dung der AfD. Die­se Alter­na­ti­ve ist etwas fun­da­men­tal ande­res als eine Ergän­zung des Alt­par­tei­en­sys­tems. Dar­auf, daß die AfD als Alter­na­ti­ve gebraucht wird, muß sie vertrauen. 2. Unbe­ding­ter Zusam­men­halt: Die Geg­ner (Par­tei­en, Zivil­ge­sell­schaft, Medi­en, Staat) wer­den immer etwas Skan­da­lö­ses fin­den, um die AfD zu dis­kre­di­tie­ren – wenn beim einen nicht, dann beim nächsten. 3. Nach­ah­mungs­ver­bot: die Din­ge anders ange­hen als die ande­ren Par­tei­en, ande­re Voka­beln ver­wen­den, den Kor­rum­pie­rungs­kräf­ten von Par­la­ment und Lob­by­is­mus aus­wei­chen, die eige­ne Daseins­be­rech­ti­gung dar­aus ablei­ten, daß man nicht dazugehört. 4. Bera­tungs­re­sis­tenz: Staat­li­chen Insti­tu­tio­nen wie dem Ver­fas­sungs­schutz, aber auch ver­meint­li­chen Abwä­gungs­in­stan­zen kei­ner­lei Recht ein­räu­men, die AfD nach kom­pa­ti­bel und inkom­pa­ti­bel aus­ein­an­der­zu­sor­tie­ren. Sich vom Geg­ner nicht erklä­ren las­sen, wie man für ihn akzep­ta­bel wäre. 5. Ein­deu­tig­keit: Wenn die AfD sich zer­fa­sert, strei­tet sie. Wie­so öffent­li­cher Rich­tungs­streit? Es hört doch sowie­so kei­ner zu, es pflich­tet doch den bes­ten Vor­schlä­gen kei­ner bei. Theo­rie­ar­beit, Maß­nah­men­ka­ta­lo­ge: ja, für die Schub­la­de, für spä­ter. Für jetzt nur ein Man­tra: Wir leis­ten Wider­stand gegen die ver­meint­li­che Zwangs­läu­fig­keit “alter­na­tiv­lo­ser” Poli­tik. Wir sind ein­deu­tig anders als die andern. Bereits die­ser Ruf reicht für Mil­lio­nen Wähler. Und zuletzt: Roger Köp­pel, Welt­wo­che, hat in einer Ana­ly­se zur Lage der AfD ein­mal das Bild ver­wen­det von Pech und Schwe­fel, das auf die­je­ni­gen aus­ge­gos­sen wer­de, die als Ers­te die Lei­ter hin­auf­klet­ter­ten, um die Burg zu erobern. Es ist schä­big von denen, die hin­ter­her­klet­tern, die­ser ers­ten Rei­he die ver­kleb­ten Haa­re und die besu­del­te Wes­te vor­zu­wer­fen. Bloß: Den Anstand, das nicht zu tun, haben vie­le der Nach­züg­ler nicht. Wer bringt ihn ihnen bei? Und wo ist die brei­te Brust, die sich vor die­je­ni­gen stellt, die gekämpft haben und die zurecht und mit sehr gute Argu­men­ten ver­lan­gen kön­nen, daß die Alter­na­ti­ve ihren Weg als Alter­na­ti­ve weitergeht?

– – – – –

Mitt­woch, 3. Januar

Heu­te nur ein kur­zer Hin­weis: Ich warb zwi­schen den Jah­ren um Abon­ne­ments der Sezes­si­on und ver­wies auf Exem­pla­re der Dezem­ber-Aus­ga­be, die wir zusätz­lich zur Buch-Prä­mie bei­le­gen würden.

Dem Auf­ruf, die wich­tigs­te rech­te Zeit­schrift deut­scher Zun­ge zu abon­nie­ren, folg­ten über 90 neue Leser – genau gesagt: 93 seit dem 28. Dezem­ber. Das ist sehr erfreu­lich und ganz rich­tig so. Bloß bringt es uns in fol­gen­de Ver­le­gen­heit: 50 Exem­pla­re der 117. Sezes­si­on sind bei­sei­te­ge­legt, die ers­ten 50 Neu-Abon­nen­ten krie­gen sie, aber 43 wei­te­re wer­den leer ausgehen.

Also: nicht ganz leer. Wir legen älte­re Hef­te bei, aber eben nicht die 117 – älte­re Hef­te und viel­leicht noch eine Zusatz­über­ra­schung. Ich weiß, ich weiß, eigent­lich wäre das nicht nötig, jedoch ist’s ein Ereig­nis: Denn der Schwa­be gibt gern, aber sel­ten. Und jetzt ist gera­de einer die­ser Momente.

Ernst­haft: Dank allen, die nun gezeich­net haben. Wir arbei­ten bereits an der 118. Sezes­si­on, The­ma Ruß­land, das wird ein fei­nes Heft.

Und wäh­rend ich’s schrei­be, fällt mir ein: Die Win­ter­aka­de­mie, The­ma Ruß­land, ist voll, ist über­bucht. 200 Anmel­dun­gen auf 130 Plät­ze – Gott bewah­re, daß nun ein Neu­abon­nent das Heft 117 nicht kriegt UND kei­nen Platz auf der Aka­de­mie. Nicht, daß eine hoff­nungs­vol­le rechts­in­tel­lek­tu­el­le Kar­rie­re mit zwei Dämp­fern beginnt …

Ich wun­de­re mich übri­gens nicht, nicht die Boh­ne. Wäre ich jung, wäre ich Abon­nent und Aka­de­mie-Teil­neh­mer. Ich habe das neu­lich im Halb­schlaf ernst­haft geprüft: Es wäre so.

Wir haben ja damals Monat für Monat auf die JoteF gewar­tet wie auf eine Befehls­aus­ga­be und saßen auf Bur­schen­häu­sern zwi­schen Besof­fe­nen, um dem Pro­se­mi­nars­ge­stam­mel eines armen Füchs­leins bei­zu­woh­nen oder einem von Hegel ein­kas­sier­ten Rene­ga­ten dabei zuzu­schau­en, wie er die Welt­for­mel auf­lös­te – ohne Rest.

Wie schreibt (oder schrieb) man auf Twit­ter? “Dan­ke für 4000 Fol­lower! (Herz­chen, beten­de Hän­de, Herz­chen)”. Also: Dan­ke für 4000 Abos, und bit­te machen Sie sich klar: 4000 Abon­nen­ten für eine anspruchs­vol­le Zeit­schrift – das ist eine ande­re Ansa­ge als 4000 “Freun­de”, die sich durch Pro­fi­le scrollen.

Wer dazu­sto­ßen möch­te: hier abon­nie­ren, ABER ohne Aus­sicht auf Heft 117! Wer lie­ber Ein­zel­hef­te abgreift, von Mal zu Mal, dem sei die fro­he Bot­schaft zuge­ru­fen: Wir dru­cken ab der 118 ein biß­chen mehr, damit die Bestän­de län­ger als einen Monat reichen.

– – – – –

Diens­tag, 2. Januar

Das neue Jahr ist abge­na­belt und schon den zwei­ten Tag alt, aber so recht eigent­lich steht die Zeit noch still, gera­de noch so. Natür­lich wer­den wir an den Durch­brü­chen betei­ligt sein in die­sem Jahr – die Marsch­rou­te ist klar, die Arbeit war­tet und die Zuver­sicht ist ein hel­ler Ton.

Aber jetzt soll’s noch nicht los­ge­hen. Jetzt muß noch ein wenig Ruhe sein. Zunächst will ich näm­lich allen Lesern und Freun­den, Gäs­ten und Autoren ein taten­fro­hes und gedan­ken­schwe­res Jahr 2024 wün­schen – eines, das uns vor­sto­ßen und tie­fer­boh­ren sieht, aber nie abhe­ben und spinnen.

(Es sei denn, dies wäre unse­re Rol­le: der Scha­ber­nack, das Spek­ta­kel, die ver­rück­te Stun­de, wenn alle bier­ernst mei­nen, daß jedes Pro­zent Ret­tung bedeu­te; wenn also jemand kom­men muß und sagen: recht so, und wich­tig und fein ist das alles. Aber denkt mal scharf und kraß und hem­mungs­los nach, denn wir haben es mit einer Zer­stö­rung zu tun, für die man sich zwei Gene­ra­tio­nen lang Zeit ließ, um sie gründ­lich zu erledigen.)

Ich habe die tie­fen, dunk­len Tage und Näch­te genutzt, um zu lesen und zu hören. Übers Lesen schrieb ich oft, übers Hören sel­ten. Ich spie­le die Gei­ge und kann als bün­disch Gepräg­ter zwei­hun­dert Lie­der klamp­fen, aber trotz­dem kann ich vom Hören nur schrei­ben wie der Ein­äu­gi­ge vom Raumgefühl.

Ich habe vor Mona­ten einen Kanal ent­deckt, den, das ist mei­ne Ver­mu­tung, jemand füllt, den ich ein­mal kann­te, bloß schrift­lich, aber eben doch. Die­se Bekannt­schaft, ein deut­lich jün­ge­rer Mann, war begeis­ternd, weil er, Exper­te, etwas ein­trug, das ich nicht selbst hät­te zusam­men­stel­len kön­nen. Er hat­te Zugän­ge zu Archiven.

Das alles ist völ­lig unpo­li­tisch, es ist kul­tu­rel­ler und künst­le­ri­scher Boden, und wenn man sich was drauf ein­bil­det, Bruck­ner durch­ge­hört zu haben, so, daß man ihn an ein paar Tak­ten erken­nen mag, Wag­ner und Richard Strauß, Schost­a­ko­vitsch und Schu­mann, und vom Oze­an Bach schip­pernd ein paar Küs­ten­strei­fen kennt – dann fin­det man plötz­lich den abge­le­ge­nen Strand, das Neben­tal und die klei­ne Hüt­te und fragt sich, war­um davon nicht Tag für Tag etwas auf­ge­führt wird, so phan­tas­tisch ist das.

Ich tei­le nun aus die­sem Kanal drei Stück. Es ist ein Zufall, daß die­se Wer­ke alle 1934 urauf­ge­führt wur­den. Sie sind alle glei­cher­ma­ßen klas­sisch und modern, und vor allem sind sie so ein­präg­sam, daß man, wenn man ein Ohr für der­lei hat, nach dem zwei­ten Hören denkt, man kenn­te sie schon lan­ge. Also:

vom Slo­we­nen Blaz Arnic (1901–1970) das sym­pho­ni­sche Gedicht “Memen­to Mori”,

vom Japa­ner Koi­chi Kishi (1909–1937) die Sym­pho­nie “Bud­dah” (die Ent­de­ckung der ver­gan­ge­nen Tage)

und vom Deut­schen Hein­rich Kamin­ski (1886–1946) das Orches­ter­werk “Dori­sche Musik”;

Man fin­det von die­sen Wer­ken aus leicht zu den Kanä­len, die der Musik-Grä­ber aus Archi­ven geschürft haben muß. Ich den­ke, daß Leh­nert und ich mit unse­ren Lite­ra­tur­ge­sprä­chen über fast ver­ges­se­ne Schrift­stel­ler auf lite­ra­ri­schem Fel­de ähn­lich arbei­ten. Kul­tu­rel­les Gedächt­nis, Saat­gut­re­ga­le, Gen-Bank. Wir müssen’s auf­be­wah­ren. Alles.

– – – – –

Don­ners­tag, 14. Dezember

In einer Mischung aus Erstau­nen und Gereizt­heit schrieb mir ein Leser auf mein abend­li­ches Sin­nie­ren über die Schlacht­fel­der des Donbas:

In Ihrem Tage­buch­ein­trag vom 9. Dezem­ber wei­sen Sie jun­ge Män­ner an, ihr Müt­chen zu küh­len mit­tels Video­schau. Anlass und Angel­punkt des Ein­trags scheint Ihre jüngs­te Video­er­fah­rung zu sein. Zur Erin­ne­rung: Der Video­raum ist der Erfah­rungs­raum jun­ger Män­ner die hier­zu­lan­de auf­wach­sen, mit­ein­be­grif­fen das Video­spiel. Ange­nom­men Sie wür­den in die­ser Gene­ra­ti­on eine Umfra­ge nach schöns­ten Kind­heits­er­in­ne­run­gen machen: Man wür­de Sie mit Com­pu­ter­spiel­an­ek­do­ten überhäufen. Die­ser Erfah­rungs­raum hat sich in den ver­gan­ge­nen Jah­ren erwei­tert um ein Gen­re, das einen mas­si­ven Zuwachs erfährt: War­porn. Nein, kein Recht­schreib­feh­ler. Man redet so, da man irgend­wo weiß, womit man es zu tun hat. Instink­tiv und ohne Ihre theo­re­ti­sche Vor­bil­dung wird die Nen­nung als Beschwö­rung ange­se­hen. Eine Beschwö­rung von sol­chem, über das man nicht verfügt. Jene jun­gen Män­ner ins­be­son­de­re, die sich in Ihre Tagun­gen und Ver­an­stal­tun­gen ver­lau­fen, sind Söh­ne der Por­no­gra­phie, vom Son­der­schü­ler zum Best­ab­itu­ri­en­ten, vom Wort­füh­rer zum Ord­ner. Was das heißt, wis­sen sie zumeist nicht. Schlim­mer noch, daß auch Sie sich dar­über nicht im Kla­ren zu sein scheinen. Das Leben die­ser Jun­gen ist geprägt von offe­nen Wun­den. Und nein, damit ist nicht das Spek­ta­kel des Octa­gons gemeint, das sich in den letz­ten zehn Jah­ren fest eta­bliert hat und dem das Kriegs­spek­ta­kel nun den Rang abzu­lau­fen beginnt. Bei­des sind Fuß­no­ten zu jenem Wund­ge­schäft, das Ihre Zög­lin­ge zu einer Aus­nah­me­erschei­nung macht. Denn es gab sel­ten ein­zel­ne, und nie zuvor eine Gene­ra­ti­on, die, durch das, was ihnen von früh an zu Gesicht kam, so schwer ver­wun­det wurde. Sie ken­nen Ihr Publi­kum kaum. Wis­sen nicht, was mitt­ler­wei­le unterhält.

Als ich Ellen Kositza beim Abend­brot die­se Zei­len refe­rier­te und mit einem Abschnitt aus Slo­ter­di­jks Regeln für den Men­schen­park ver­knüpf­te, sag­te sie spon­tan, daß der Mann Recht habe: Ich hät­te wohl tat­säch­lich kei­ne Vor­stel­lung davon, wie sehr sich die Seh­ge­wohn­hei­ten und der Abstump­fungs­le­vel jun­ger Leu­te von dem unter­schei­de, was ich so für gang und gäbe hielte.

(Mich ärger­te das, man will ja nicht der alt­ba­cke­ne Dachs sein, und wie stets in solch argu­men­ta­tiv aus­sichts­lo­sen Lagen brach­te mich das Geräusch des Brot­kau­ens der bei­den jun­gen Damen auf, die ihre Bei­ne noch unter mei­nen Tisch stel­len. Ich ver­bot augen­blick­lich den Han­dy-Kon­sum für den wei­te­ren Abend und sam­mel­te die Gerä­te ab.)

Aber natür­lich war mir spä­ter, als ich nur noch mich selbst Wein schlu­cken hör­te, klar, daß Kositza recht hat­te und daß es Zeit wer­den könn­te, ein jun­ges, abge­stumpf­tes, War­porn-ange­füll­tes Köpf­chen an der Pla­nung von Aka­de­mien und Hef­ten zu betei­li­gen – irgend­ei­nen depres­si­ven Hedo­nis­ten oder Incel­ler, der auf Leveln kämpf­te, von deren Exis­tenz ich nicht die lei­ses­te Ahnung habe.

Aber es ist ja für zyni­sches Gescher­ze viel zu ernst, das alles.

Daher nun Slo­ter­di­jks Sät­ze zu Bes­tia­li­sie­rung, 1999 geschrie­ben, und sein Essay wird – wie ich im Edi­to­ri­al der just ver­sand­ten Sezes­si­on 117 notier­te – im kom­men­den Jahr ein the­ma­ti­scher Schwer­punkt nicht nur des Som­mer­fests, son­dern auch der August-Aus­ga­be sein. Aus Regeln für den Men­schen­park, edi­ti­on suhr­kamp, S. 17ff:

Zum Cre­do des Huma­nis­mus gehört die Über­zeu­gung, daß Men­schen “Tie­re unter Ein­fluß” sind und daß es des­we­gen uner­läß­lich sei, ihnen die rich­ti­ge Art von Beein­flus­sung zukom­men zu las­sen. Das Eti­kett Huma­nis­mus erin­nert – in fal­scher Harm­lo­sig­keit – an die fort­wäh­ren­de Schlacht um den Men­schen, die sich als Rin­gen zwi­schen bes­tia­li­sie­ren­den und zäh­men­den Ten­den­zen vollzieht. (…) Was die bes­tia­li­sie­ren­den Ein­flüs­se angeht, so hat­ten die Römer mit ihren Amphi­thea­tern, ihren Tier­het­zen, ihren Kampf­spie­len bis zum Tode und ihren Hin­rich­tungs­spek­ta­keln das erfolg­reichs­te mas­sen­me­dia­le Netz der alten Welt instal­liert. In den toben­den Sta­di­en rund ums Mit­tel­meer kam der ent­hemm­te homo inhu­ma­nus wie kaum je zuvor und sel­ten danach auf sei­ne Kos­ten. Erst mit dem Gen­re der Chain Saw Mas­sacre Movies ist der Anschluß der moder­nen Mas­sen­kul­tur an das Niveau des anti­ken Bes­tia­li­tä­ten­kon­sums vollzogen. (…)

Danach folgt eine Absa­ge an das Kon­zept der Abhär­tung durch Aus­set­zung, und Slo­ter­di­jk schlußfolgert,

daß Mensch­lich­keit dar­in besteht, zur Ent­wick­lung der eige­nen Natur die zäh­men­den Medi­en zu wäh­len und auf die ent­hem­men­den zu ver­zich­ten. Der Sinn die­ser Medi­en­wahl liegt dar­in, sich der eige­nen mög­li­chen Bes­tia­li­tät zu ent­wöh­nen und Abstand zu legen zwi­schen sich und die ent­menschen­de Eska­la­ti­on der thea­tra­li­schen Brüllmeute.

(Merkt noch jemand, wie die hilf­lo­se Kul­tur­kri­tik sich in Scha­le wirft – ein Vor­gang, den schon Geh­len müde belächelte?)

– –

Ergän­zung nach Mit­tag. Gera­de schrieb ein Leser noch dies:

Kürz­lich mach­te ich wie­der ein­mal den Feh­ler, in das 4chan-Forum poli­ti­cal­ly incor­rect rein­zu­schau­en. Dort hat­te ein User das von Ihnen the­ma­ti­sier­te Video mit dem ster­ben­den rus­si­schen Sol­da­ten rein­ge­stellt mit dem Kom­men­tar, “Why is it so satis­fy­ing wat­ching zig­gers suf­fe­ring?”, also “War­um ist es so befrie­di­gend, dabei zuzu­se­hen, wie Zig­ger leiden?” “Zig­ger” ist die abwer­ten­de Bezeich­nung für Rus­sen. Das “Z” bezieht sich auf das tak­ti­sche Zei­chen, das die rus­si­schen Mili­tär­fahr­zeu­ge in der Ukrai­ne tra­gen, und “igger” bezieht sich auf “Nig­ger”. Ande­re User mach­ten sich eben­falls über die Todes­qua­len des Sol­da­ten lus­tig. Einer mach­te den Vor­schlag, das Video jede Nacht in das Schlaf­zim­mer der Mut­ter des Sol­da­ten zu projezieren. Auf 4chan wer­den stän­dig sol­che Bil­der und Vide­os ver­öf­fent­licht, und zwar von bei­den Sei­ten, also auch von Usern, die mit der rus­si­schen Sei­te sym­pa­thi­sie­ren. Von denen wer­den dann eben ent­spre­chend Vide­os und Bil­der von ver­letz­ten oder getö­te­ten ukrai­ni­schen Sol­da­ten gepostet.

Das bei Ernst Jün­ger so bedroh­lich wie magi­sche Spre­chen von “Räu­men” und “Zonen” (man den­ke nur an “Köp­pels­bleek” aus den Mar­mor­klip­pen) ist ins vom Gamer-Ses­sel aus Begeh­ba­re ausgeweitet.

– – – – –

Sams­tag, 9. Dezember

Seit die kal­ten Novem­ber­re­gen ein­ge­setzt und die Frost­näch­te Ein­zug gehal­ten haben, den­ke ich viel an die Sol­da­ten in einem Krieg, der hin­ter dem Nah­ost-Kon­flikt zu einem zweit­ran­gi­gen Schau­platz gewor­den ist, aber mit grau­sa­mer Här­te geführt wird. Im Ukrai­ne-Krieg sind nun Käl­te und Näs­se ent­setz­li­che Gegner.

Wer als Sol­dat auch nur ein paar Wochen bei wid­ri­gem Wet­ter und eisi­ger Tem­pe­ra­tur im Frei­en ver­brin­gen muß­te, weiß, wovon ich spreche.

Wir alle waren nie im Krieg. Aber in mei­nem Fall waren die­se Wochen in der Win­ter­kampf­schu­le in Bal­der­schwang zu absol­vie­ren, und die Näch­te, die um kurz nach fünf began­nen, waren so eisig, daß wir in Bewe­gung blie­ben, um nicht zu erstar­ren. (Im Ohr Fet­zen des Skrew­dri­ver-Lieds “The Snow fell”). Ski mit Steig­fel­len, Win­ter­tarn, wil­len­lo­se Stun­den, und das alles war nur Übung. Kein Tod, kei­ne Todes­angst, abseh­ba­res Ende, zwei Wochen eben.

Ent­lang der Front im Don­bas lie­gen sich die Sol­da­ten im zwei­ten Kriegs­win­ter gegen­über, und wer die Bil­der von den Unter­stän­den sieht, in denen die Sol­da­ten kau­ern, muß mit­be­den­ken, daß es nicht um Arbeits­ta­ge mit abend­li­chem Sau­na­gang geht, wie auf den Win­ter­bau­stel­len im Frei­en. Es geht um Tage, Wochen und Mona­te ohne Ende.

Aber zu die­sem Leid, zu die­sen Sze­na­ri­en, die an die Stel­lungs­schil­de­run­gen Ernst Jün­gers aus dem I. Welt­krieg erin­nern und an die Kriegs­brie­fe aus Sta­lin­grad, gesellt sich ein Grau­en, das vor über hun­dert und vor acht­zig Jah­ren noch nicht über den Schlacht­fel­dern kreiste.

In einem Vor­trag über Ray Brad­bu­rys Roman Fah­ren­heit 451, den ich vor Wochen in Wien hielt, hat­te ich es ange­deu­tet: das Grau­en, das einen packt, wenn der Mensch von der Maschi­ne ver­folgt und zur Stre­cke gebracht wird. Ich bezog mich auf den “mecha­ni­schen Hund” im Roman, des­sen Injek­ti­ons­na­del den Staats­feind zur Stre­cke bringt, nach­dem die unfehl­ba­re Nase ihn auf­ge­spürt hat.

Als Bei­spiel unse­rer Zeit führ­te ich die Jagd an, die im Ukrai­ne-Krieg mit bewaff­ne­ten Droh­nen auf Boden­trup­pen gemacht wird. Im Netz gibt es hun­der­te Vide­os, die ahnungs­lo­se oder ver­zwei­felt davon­krie­chen­de Sol­da­ten zei­gen, deren Bewe­gun­gen aus der Luft gefilmt und deren Leben mit einer wie in einem Com­pu­ter­spiel abge­wor­fe­nen Gra­na­te been­det wird.

Ich stieß heu­te, als ich den Front­ver­lauf ein­mal wie­der nach­voll­zie­hen woll­te, auf einen Tele­gram­ka­nal, der sol­che ent­setz­li­chen Vide­os prä­sen­tiert. Ich kann mich nur an weni­ge Wahr­neh­mungs­mo­men­te in mei­nem Leben erin­nern, in denen ich inner­lich vor Ent­set­zen so erstarr­te wie heu­te Abend.

Das eine Mal liegt über vier­zig Jah­re zurück – als mir ein Anti­kriegs­buch aus dem Bestand mei­nes Groß­va­ters in die Hän­de fiel. In die­sem Buch waren Gesich­ter Kriegs­ver­sehr­ter aus dem I. Welt­krieg abge­bil­det, durch die Geschos­se gefah­ren waren und die aus gro­ßen Augen ohne Nase und Kie­fer und aus Mün­dern ohne Stirn, aber mit gräß­li­chen Zäh­nen bestan­den. Die Erschüt­te­rung wirk­te über Tage.

Das zwei­te Mal ergriff mich die­se Erstar­rung, als ich begann, in der Doku­men­ta­ti­on zu lesen, die das deut­sche Bun­des­ar­chiv mit Augen­zeu­gen­be­rich­ten über die Ver­trei­bung der Deut­schen aus den Ost­ge­bie­ten gefüllt hat­te. Ich schaff­te den Band über Böh­men zur Hälf­te, die ande­ren Tei­le ste­hen unan­ge­tas­tet im Bücher­schrank. Aus­weg­lo­sig­keit und Leid sind so ent­setz­lich, daß jede wei­te­re Lek­tü­re zumin­dest mein Gemüt auf lebens­ver­än­dern­de Wei­se berüh­ren würde.

Viel­leicht ein Drit­tes: die Hebung eines Mas­sen­grabs in Bos­ni­en, der ich als jun­ger Offi­zier bei­wohn­te; und ein Vier­tes: der von einem Mob tot­ge­prü­gel­te Mann in einer Klein­stadt im Süden Kame­runs, dem man Hexe­rei nach­ge­sagt hat­te. Als ich dem Geschrei nach­ging, anlang­te und ihn als den Anlaß der Zusam­men­rot­tung zwi­schen den Gaf­fern erspäh­te, tas­te­ten er noch mit einem ver­renk­ten Fin­ger nach etwas im nas­sen Lehm, bevor ihm ein gro­ber Beton­klotz auf den Kopf gerollt wurde.

Und heu­te: Das Film­chen einer ukrai­ni­schen Droh­nen­ein­heit, das mit einer rühr­se­li­gen rus­si­schen Melo­die anhebt und dann in einen Gitar­ren-Trash umkippt, wäh­rend man von oben ein­zel­ne rus­si­sche Sol­da­ten her­an­zoomt, die bereits ver­wun­det und hilf­los in einem zer­split­ter­ten Wald­stück lie­gen, unter Ästen, mit offe­nen Brü­chen, in sich gekrümmt, embryo­nal, bedürf­tig, schutzlos.

Wäh­rend die Droh­ne zoomt, fal­len Gra­na­ten gezielt auf und dicht neben die­se Män­ner. Die Gen­fer Kon­ven­ti­on ist einen Dreck wert, und wenn im Staats­funk von Lie­fer­schwie­rig­kei­ten für Droh­nen­bau­tei­le an der pol­nisch-ukrai­ni­schen Gren­ze die Rede ist, dann spre­chen wir über Ersatz­tei­le für Kampf­mit­tel, aus denen sol­che Fil­me entstehen.

Der letz­te rus­si­sche Sol­dat, der erle­digt wird, liegt ver­wun­det unter Geäst. Die Droh­ne läßt ihre Gra­na­te dicht vor sei­nen Rumpf fal­len. Dann zoomt die Kame­ra auf eine ent­setz­li­che Wun­de und auf einen stum­men Schrei und eine tas­ten­de Hand, die ver­sucht, das zer­fetz­te Auge, den abge­ris­se­nen Kie­fer und den Kno­chen­brei dort­hin zurück­zu­schie­ben, wo ein­mal ein Gesicht war, rund­lich, schon etwas älter.

Das hei­le Auge sucht den Him­mel ab, dann stirbt die­ser Mensch.

Ich möch­te, daß sich jeder mar­tia­lisch gestimm­te jun­ge Mann die­ses Video anschaut, jeder Kriegs­theo­re­ti­ker auch und natür­lich jede grü­ne Kriegs­trei­ber­see­le, die von einer von ihr so nicht vor­ge­se­he­nen Kriegs­mü­dig­keit der Deut­schen faselt und wei­te­re “Anstren­gun­gen” fordert.

(Man möch­te dort Zel­te errich­ten und mit gro­ßen wei­ßen Ban­nern und roten Kreu­zen in sol­che Wäl­der gehen, um jeden, der nicht mehr kann, ins War­me zu holen und ins Leben zu ret­ten. Ich bete nun den gro­ßen ortho­do­xen Abend­hym­nos für bei­de Sei­ten – wohl auch für mich, um die Erstar­rung zu lösen.)

– – – – –

Diens­tag, 28. November

Rand­no­tiz 1: Der schwu­le tür­kisch­stäm­mi­ge Exmos­lem Ali Utlu und die jesi­di­sche Gat­tin des AfD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­tin Sichert, Ronai Cha­ker, behaup­ten seit Tagen auf allen ihnen zur Ver­fü­gung ste­hen­den Kanä­len, daß wir “Schnell­ro­daer” nur hete­ro­se­xu­el­le, natio­na­lis­ti­sche Deut­sche ohne Migra­ti­ons­hin­ter­grund in der AfD sehen woll­ten und alle ande­ren Anwär­ter zu ver­hin­dern wüßten.

An die­ser Unter­stel­lung stimmt vor allem eines nicht: Kei­ner von uns ist Par­tei­mit­glied und dort in Lohn und Brot, wo es um die Auf­nah­me neu­er Mit­glie­der geht. Kei­ner von uns kann etwas “ver­hin­dern”.

Herr Utlu ver­öf­fent­lich­te zuletzt eine Kari­ka­tur, auf der ein ihn wür­gen­des Schnell­ro­da sei­nen Traum von der AfD-Mit­glied­schaft zer­plat­zen läßt. Er will nun eine eige­ne Inter­net-Sei­te grün­den, um auf ihr den angeb­li­chen Haß aus unse­rer Rich­tung gegen ihn zu dokumentieren.

Frau Cha­ker-Sichert wie­der­um schrieb ges­tern über einen unse­rer Autoren:

Licht­mesz ist für mich im übri­gen ein lupen­rei­ner Anti­se­mit, denn er hat sich in einer Dis­kus­si­on mit mir, vor Jah­ren schon hin­ter die Hamas gestellt und deren Vor­ge­hen befürwortet.

Ich riet Licht­mesz ab, juris­tisch vor­zu­ge­hen. Man bie­tet Büh­nen und ver­liert Zeit.

Aber über die­sen Haß hät­ten wir sehr gern ein sehr gründ­li­ches Gespräch mit sowohl Frau Cha­ker-Sichert als auch Herrn Utlu geführt, um zu ergrün­den, wie ernst es ihnen mit der deut­schen Sache sei und war­um sie davon aus­gin­gen, daß wir jeden, der es wirk­lich ernst mei­ne, auf sei­ne Her­kunft abklopf­ten und in sein Schlaf­zim­mer späh­ten, um dann den Dau­men zu sen­ken oder zu heben.

Ich habe Frau Cha­ker-Sichert vor eini­gen Wochen und Herrn Utlu vor fünf Tagen Gesprächs­an­fra­gen zukom­men las­sen und bei­den jeweils frei­ge­stellt, ob solch ein Gespräch öffent­lich oder im stil­len Käm­mer­lein geführt wer­den sol­le. Im Fal­le von Frau Cha­ker erfolg­te die Anfra­ge auch über ihren Gatten.

Wie stets ging es mir, uns dar­um, aus dem Schwarz-Weiß des Geze­ters die Abschat­tie­rung der poli­ti­schen Rea­li­tät abzu­lei­ten. Weder Herr Utlu noch Frau Cha­ker-Sichert haben geantwortet.

– –

Rand­no­tiz 2: Der Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lag hat heu­te die Fort­set­zung des skur­ri­len Pro­zes­ses um sei­nen Namen erlebt. Der Euro­pa Ver­lag klag­te vor einem Jahr, weil er Ver­wechs­lungs­ge­fahr und damit einen Vor­teil für die Jun­g­eu­ro­pä­er wähn­te, denen das hun­der­te, wenn nicht tau­sen­de Leser qua­si ins Fang­netz spü­len würde.

Schon in ers­ter Instanz ent­schie­den die Rich­ter, daß von einer Ver­wechs­lungs­ge­fahr kei­ne Rede sein kön­ne. Die­se Ein­schät­zung wur­de heu­te bestä­tigt, die Urteils­ver­kün­dung ist am 15. Dezember.

Dem Jun­g­eu­ro­pa-Ver­lag zu die­sem juris­ti­schen Erfolg zu gra­tu­lie­ren, wäre so, als klopf­te man jeman­dem auf die Schul­ter, der die Ziga­ret­te rich­tig her­um im Mund­win­kel hat … (Na klar, Jungs: Glückwunsch!)

– – – – –

Frei­tag, 24. November

Der unga­ri­sche Staats­prä­si­dent Vik­tor Orbán hat zum 90. Geburts­tag der Schwei­zer Welt­wo­che den Fest­vor­trag gehal­ten. Ich emp­feh­le ihn, denn Orbán spricht klar und schnör­kel­los und kommt von der Kri­tik an Euro­pa und am west­li­chen Modell her auf den poli­ti­schen Ansatz sei­nes eige­nen Lan­des zu sprechen.

Die Kern­aus­sa­gen der Bestands­auf­nah­me lau­ten: Euro­pa habe sei­ne stra­te­gi­sche Sou­ve­rä­ni­tät seit lan­gem ein­ge­büßt; in Brüs­sel wer­de kei­ne euro­päi­sche Poli­tik gemacht, son­dern die Herr­schaft der Büro­kra­ten über die Poli­tik vor­ge­führt; die hin­ter Demo­kra­tie­durch­set­zung und Staats­be­frei­ung ver­bor­ge­ne US-Außen­po­li­tik wer­de mitt­ler­wei­le welt­weit als das durch­schaut, was sie sei: knall­har­te Inter­es­sens­po­li­tik; Euro­pa und nament­lich Deutsch­land wer­de als Vasall eines Hege­mons auf Abstieg ver­ar­men, wenn es sich nicht befreie.

Gegen­maß­nah­men skiz­ziert Orbán als Kon­zept der Selbst­ret­tung der Nati­on. Das hal­te ich für ent­schei­dend: Orbán, der mit dem fei­nen Witz des geüb­ten Red­ners und an Gold­waa­gen gewöhn­ten Poli­ti­kers spricht, ist grund­ehr­lich, wenn er das Gewicht Ungarns als zu leicht dafür beschreibt, in Euro­pa aufzutrumpfen.

Es geht im zwei­ten Teil also aus­schließ­lich um den Ver­such Ungarns, mit dem, was auf­ge­bür­det wird, zurecht­zu­kom­men und die Fol­gen für Volk und Nati­on abzu­fe­dern. Orbán weiß um die Ver­füh­rungs­macht der auch in Ungarn omni­prä­sen­ten ame­ri­ka­ni­schen Kul­tur­ho­heit, um ihre Prä­ge­kraft in der All­tags­kul­tur, dem Frei­zeit­ver­hal­ten und für die “Nar­ra­ti­ven” gera­de jün­ge­rer Generationen.

Orbán stellt kurz das “Work-First-Modell” vor, das nach­weis­lich als unat­trak­tiv für Ein­wan­de­rer, also vor allem: für Asyl­be­wer­ber gilt. Staat­li­che Absi­che­rung gebe es nur für die­je­ni­gen, die arbei­te­ten. Er bezeich­net die­ses Modell sogar als “kalt” im Ver­gleich zu dem, was etwa Deutsch­land macht. Das ist es: auf die Robust­heit der eige­nen Leu­te bau­en, um die Beu­te­ma­cher von außen abzuwehren.

Außer­dem streicht Orbán die unga­ri­sche Fami­li­en­po­li­tik her­aus, von der er – wie­der­um sehr ehr­lich – sagt, daß sie noch kei­ne demo­gra­phi­sche Wen­de her­bei­ge­führt habe, aber immer­hin das für Fami­li­en attrak­tivs­te Modell Euro­pas sei, bereits Früch­te tra­ge und damit die Chan­ce für eine Sta­bi­li­sie­rung des Volks aus eige­ner Kraft biete.

Ich will das noch ein­mal beto­nen: Ana­ly­se auf euro­päi­scher, Maß­nah­men auf natio­na­ler Ebe­ne. Wer nach­le­sen möch­te, wie Ungarn die­ses poli­ti­sche Pro­jekt zivil­ge­sell­schaft­lich abzu­si­chern ver­sucht, kann zum Bänd­chen Natio­na­ler Block von Már­ton Békés grei­fen. Orb­ans Rede gibt es hier zu sehen.

–

Im Ver­lag ist das Weih­nachts­ge­schäft ange­lau­fen. (Wir berech­nen bis Ende des Jah­res 1.50 € für Sen­dun­gen im Inland und lie­fern ab 70 € por­to­frei.) Es ist Jahr für Jahr schön zu sehen, wie das Buch doch Teil der Geschenk­kul­tur bleibt, obwohl ihm vom mobi­len Geschnip­sel und Geglot­ze so sehr zuge­setzt wird.

Bei uns recht­zei­tig ein­ge­trof­fen sind Nach­dru­cke der Essay-Rei­he Kapla­ken. Ich lis­te die Nach­dru­cke mal auf, es sind Samm­ler­stü­cke dar­un­ter und län­ger ver­grif­fe­nes. 65 Bänd­chen sind ins­ge­samt lie­fer­bar, und es gibt immer wie­der Leser, die uns gera­de erst ent­deckt haben, sozu­sa­gen aus dem Main­stream her­über­stol­pernd, und die Gesamt­ab­nah­me zeich­nen. (Recht haben sie! Die Rei­he Kapla­ken ist doch so etwas wie das Kern­holz der Szene …).

Hier also das, was nun wie­der erhält­lich ist:

Bd 79 – Ste­fan Scheil: Der deut­sche Donner

Bd 67 – Armin Moh­ler: Der faschis­ti­sche Stil

Bd 70 – Sophie Lieb­nitz: Antiordnung

Bd 53 – Thor v. Wald­stein: Macht und Öffentlichkeit

Bd 47 – Mar­tin Sell­ner, Wal­ter Spatz: Gelas­sen in den Widerstand

Bd 41 – Jean Ras­pail: Der letz­te Franzose

Bd 29 – Hen­ry de Mon­t­her­lant: Nutz­lo­ses Dienen

Bd 15 – Karl­heinz Weiß­mann: Post-Demokratie

Hier sind alle 65 lie­fer­ba­ren Bänd­chen auf­ge­lis­tet - so vie­le waren es noch nie. Und: Ste­fan Scheils Vie­rer­pa­ket “II. Welt­krieg” ist auch wie­der voll­stän­dig lieferbar.

– – – – –

Sams­tag, 18. November

Also: Wie war das ges­tern vor und auf der Ram­pe (Trep­pe) der Uni­ver­si­tät Wien? Wir muß­ten uns prü­geln, dann gab’s die Kund­ge­bung und für den Abzug wur­de eigens für uns eine Stra­ßen­bahn requi­riert, eine “Bim”. Irgend­wie und immer wie­der irre, das Gan­ze. Dabei ging es doch bloß um ein Buch.

Die Ver­suchs­an­ord­nung habe ich vor zwei Wochen beschrie­ben: Der Ring Frei­heit­li­cher Stu­den­ten (RFS) hat­te zu einem öffent­li­chen Vor­trag in einen der Hör­sä­le der Uni­ver­si­tät ein­ge­la­den. Ich soll­te über den Roman Fah­ren­heit 451 von Ray Brad­bu­ry spre­chen. Das Recht zu sol­chen Ver­an­stal­tun­gen hat der RFS, aber es wur­de ihm ver­wehrt, und eine juris­ti­sche Durch­set­zung mißlang.

Die bis­her noch nicht öffent­lich agie­ren­de Grup­pe namens “Akti­on 451” mel­de­te dar­auf­hin eine Kund­ge­bung auf der Trep­pe zum Haupt­ein­gang der Uni­ver­si­tät an. Kositza und ich kamen mit ein paar Leu­ten kurz vor drei an – da war auf bei­den Sei­ten schon Anti­fa ver­sam­melt, und als sie uns sahen, begann’s zu sum­men wie in einem Wespennest.

Beim Über­que­ren der Stra­ße zur Trep­pe hin wur­den wir ange­grif­fen, sehr plötz­lich und mas­siv. Das letz­te Mal, daß mir so etwas pas­sier­te, ist fast zehn Jah­re her. Damals waren wir auf dem Weg zum Leip­zi­ger Able­ger von PEGIDA. Die Poli­zei hat­te den Opern­platz abge­rie­gelt und uns nur schma­le Durch­gän­ge ein­ge­räumt, die mit­ten durch Pulks ver­mumm­ter Anti­fa führ­ten. Man wur­de mit Schlä­gen ein­ge­deckt, wäh­rend man durchlief.

Ges­tern war es direk­ter, und gut ist es, mit den rich­ti­gen Jungs unter­wegs zu sein, wenn so etwas pas­siert. Die Poli­zei war völ­lig über­rascht, aber bis sie ein­griff, hat­ten wir uns schon Luft ver­schafft, nichts abge­kriegt, aber aus­ge­teilt. (Schön zu sehen, wie sich jun­ge Män­ner in Dresch­fle­gel ver­wan­deln, wenn es sein muß.)

Danach die Kund­ge­bung war gut orga­ni­siert, ich sag­te auch ein paar Wor­te, kaum zu Fah­ren­heit 451, mehr zu den Umstän­den. Ich ver­ste­he ja nicht, wie die Uni­ver­si­tät und die Lin­ke an sich immer wie­der so blöd sein kön­nen, den Wir­bel und die Auf­merk­sam­keit durch ihren Hygie­ne­fim­mel erst zu erzeugen.

Denn: Fahren­heit 451 ist kein rech­tes Buch. Es ist auch kein lin­kes Buch. Es ist kul­tur­kri­tisch, steht in der Tra­di­ti­on hilf­lo­ser Tech­nik- und Gesell­schafts­kri­tik und kann ver­ein­nahmt und als Chif­fre besetzt wer­den. Das haben wir zwei Jahr­zehn­te lang gemacht, aber erst seit ges­tern ist es ganz klar, daß die Zif­fer 451 und Feu­er­wehr­mann Mon­tag als Gestalt, als Typ, nun uns gehören.

Wäre ich im Besitz der Ver­an­stal­tungs­macht, hät­te ich mich zuge­las­sen und ein Podi­um gefor­dert, um mir die Deu­tungs­ho­heit über Fah­ren­heit 451 zu ent­rei­ßen. Aber der Schat­ten ist zu breit, die Lin­ke und die Mit­te kön­nen nicht mehr über ihn springen.

Den Vor­trag hielt ich dann spä­ter in den Räu­men der Öster­rei­chi­schen Lands­mann­schaft. Er ist auf­ge­zeich­net wor­den, wir ver­öf­fent­li­chen ihn bald. Das wird die­je­ni­gen nicht beein­dru­cken, denen egal ist, wor­über wir reden, Haupt­sa­che wir reden nicht. Aber es wird die Ver­ein­nah­mung ver­stär­ken und der Akti­on 451 ein wenig Theo­rie liefern.

Der Abzug von der Trep­pe und die Ver­le­gung zur Lands­mann­schaft war dann noch ein Spek­ta­kel. Die Poli­zei räum­te das aka­de­mi­sche Pro­le­ta­ri­at bei­sei­te, damit wir zur Stra­ßen­bahn kämen. Die wur­de extra auf­ge­hal­ten, und wäh­rend wir durch die Stadt zup­pel­ten, eskor­tier­te die Poli­zei im Lauf­schritt. Sur­re­al, so etwas, aber in der Situa­ti­on ganz logisch und plas­tisch und absurd. Aber auch: ein Erlebnis.

– – – – –

Diens­tag, 14. November

Heu­te kommt Band 5 der Antai­os-Roman­rei­he aus dem Druck. Er ist Abon­nen­ten der Gesamt­rei­he vor­be­hal­ten, das war von vorn­her­ein abge­macht, davon rücken wir nicht ab.

Die ers­ten vier Bän­de der Rei­he sind sehr gut auf­ge­nom­men wor­den, kaum kri­tisch, oft begeis­tert. Jeden­falls hat sich bestä­tigt, was schon frü­he­re bel­le­tris­ti­sche und exklu­si­ve Ver­lags­pro­jek­te ein­brach­ten (Rei­he Mäan­der!): Es schrei­ben ganz ande­re Leser ihre Ein­drü­cke und Fra­gen auf als die­je­ni­gen, die im Blog kom­men­tie­ren oder auf unser poli­ti­sches Pro­gramm reagie­ren. Es ist, als stie­ße man mit sol­chen Büchern auf einen Kern der Leser­schaft vor, der zu den Stil­len im Lan­de gehört (wie Jochen Klep­per das ein­mal ausdrückte).

Autor und Titel des fünf­ten Ban­des ver­ra­ten wir nicht. Das ist eine der sprich­wört­li­chen Kat­zen im Sack, bloß kann ich sagen, daß es bei uns kei­ne trief­na­si­gen und schiel­äu­gi­gen Tier­chen gibt. Es gehört schlicht zu den Ver­le­ger­freu­den, um das Ver­trau­en der Leser auf das Ver­le­ger­händ­chen zu wissen.

Die berüh­rends­ten Brie­fe erhielt ich zu Hase­manns Gefan­gen­schafts­ro­man Nas­ses Brot. Die Lek­tü­re ist zäh wie die end­los lang­sam ver­strei­chen­de Zeit in einem Vieh­wa­gon auf der Fahrt nach Osten, auf einer klir­rend kal­ten Bau­stel­le in der Step­pe und im Durch­gangs­la­ger auf dem Weg in die Hei­mat, auf dem noch an den letz­ten Sta­tio­nen ohne Begrün­dung Gefan­ge­ne aus dem Zug gefischt und zurück ins End­lo­se geschickt werden.

Leser schrie­ben von Tage­bü­chern ihrer Väter und Groß­vä­ter, schil­der­ten den Abbruch der Lek­tü­re und die Wie­der­auf­nah­me nach Tagen der inne­ren Kräf­ti­gung. Einer schrieb, ob es sein müs­se, sol­che Tore auf­zu­sto­ßen. Ich mei­ne: ja, und zwar dann, wenn jemand wie Hase­mann das Tor auf­stößt. Er schrieb ja nur drei Bücher, danach hat­te er etwas erle­digt. Leh­nert und ich wer­den über ihn eine Lite­ra­tur­sen­dung machen.

Wir haben von den Gesamt­ab­nah­men der Roman-Rei­he noch etwa 100 Pake­te zu ver­ge­ben. Im Weih­nachts­pro­spekt, der neben­an gera­de ver­sand­fer­tig gemacht wird, sind die­se Pake­te noch ein­mal und abschlie­ßend im Angebot.

Hier kann man eines davon bestellen.

– – –

Zwei­mal Björn Höcke, ein­mal er selbst, das ande­re Mal die­je­ni­gen über ihn, die ihn nicht ken­nen, aber so tun, als wüß­ten sie Bescheid.

Vor­ab aber Fol­gen­des: Ich gehö­re zu denen, die Höcke am bes­ten ken­nen. Wir haben über unser poli­ti­sches Den­ken, die Suche nach Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten und die Kri­tik an Hin­ter­zim­mer, Eska­pis­mus, poli­ti­scher Melan­cho­lie und sub­stanz­lo­ser Kar­rie­re­ab­sicht bereits gespro­chen und gestrit­ten, als wir alle noch in klei­nen Zir­keln unter der gro­ßen Blei­de­cke saßen und Deh­nungs­übun­gen machten.

Es war im Okto­ber 2013, als ich mit eini­gen mei­ner Kin­der an den Fuß des Han­steins fuhr, um am Auf­takt zur 100-Jahr-Fei­er des damals rich­tungs­wei­sen­den jugend- und reform­be­weg­ten Meiß­ner­tref­fens teil­zu­neh­men. Die Nacht ver­brach­te ich mit der Jüngs­ten, die mir beim Wan­dern noch auf den Schul­tern saß, bei Höcke in Bornhagen.

Als es im Hau­se ruhig war, setz­ten wir uns zum Bier zusam­men, um über die noch sehr jun­ge Par­tei und über Höckes Enga­ge­ment dar­in zu spre­chen, das ihn bereits an die Lan­des­spit­ze Thü­rin­gens gebracht hat­te. Er war vol­ler Opti­mis­mus und berich­te­te von Ver­samm­lun­gen, Zustrom und ers­ten Richtungsentscheidungen.

Ich war skep­tisch, fast spöt­tisch, denn unser bei­der Erfah­rung mit den vie­len Kleinst- und Split­ter­par­tei­en von rechts war ernüch­ternd. Wir hat­ten deren Geh­ver­su­che schrift­lich und in Gesprä­chen beschrie­ben und ana­ly­siert, uns aber nie betei­ligt. “Die Frei­heit” war zuletzt schon als jun­ges Pflänz­chen ver­dorrt, und wir streif­ten sie nur, weil die Emp­feh­lung ihrer Bun­des­spit­ze, der AfD bei­zu­tre­ten, ent­we­der kurz bevor­stand oder schon erfolgt war (ich weiß es nicht mehr).

Spät in der Nacht jeden­falls hat­te mich Höcke mit sei­ner Zuver­sicht doch unsi­cher gemacht. Im Unter­schied zu allen ande­ren Par­tei­grün­dun­gen war die AfD nicht von rechts, son­dern aus der ent­täusch­ten und alar­mier­ten Mit­te der CDU her­aus initi­iert wor­den. Nur ein ein­zi­ges Mal hat­te es etwas Der­ar­ti­ges bis­her gege­ben: Der Ham­bur­ger Rich­ter Ronald Schill war auf Anhieb mit einer eige­nen Lis­te in die Bür­ger­schaft ein­ge­zo­gen, weil auch er den Duft des­je­ni­gen ver­ström­te, des­sen poli­ti­sche Her­kunft kein abge­brann­ter Rand war.

Höcke been­de­te damals unser Gespräch mit den Wor­ten, daß wir mal sehen müß­ten, inwie­weit die Herr­schaf­ten aus der Mit­te für genu­in rech­te The­men offen wären. (Der Rest ist bekannt – samt Bernd Luckes poli­ti­schem Sal­to Mortale.)

Wenn ich dar­über nach­den­ke, wie sehr das libe­ral­kon­ser­va­ti­ve AfD-Lager uns und vor allem Höcke die Schuld zuschob, daß man die für ihren poli­ti­schen Mut bekann­te bür­ger­li­che Mit­te ver­lo­ren und eines der hoff­nungs­volls­ten Par­tei­pro­jek­te aller Zei­ten an den Rand des Abgrunds und dar­über hin­aus gescho­ben hätte!

Höcke gehör­te zu den­je­ni­gen, die sich unter dem Ein­druck die­ser Kri­tik aus den ver­meint­lich eige­nen Rei­hen nicht zu Lands­knechts­na­tu­ren wan­del­ten und sen­gend durch die Par­tei zogen. (Sol­che Kan­di­da­ten gab es.) Was sei­ne par­tei­in­ter­nen Geg­ner unter­schätz­ten und bis heu­te unter­schät­zen, ist die Macht der Begeg­nung und die Über­zeu­gungs­kraft der Persönlichkeit.

Ich habe Par­tei­ver­an­stal­tun­gen erlebt, die feil­schen­den Basa­ren gli­chen, bis zur Rück­sichts­lo­sig­keit laut und geschwät­zig, obwohl vorn einer am Pult stand und sprach – und die zu Räu­men wur­den, in denen man noch den Letz­ten zur Ruhe zisch­te, weil Höcke ans Mikro­fon trat.

Ich ken­ne etli­che Par­tei­leu­te, die, auf­ge­la­den nicht nur von der Lücken­pres­se, son­dern von den eige­nen Leu­ten, in Höcke den dump­fen, rück­sichts­lo­sen Sprü­che­klop­fer sahen – und im Gespräch ihr Feind­bild nicht fan­den, son­dern in einer Mischung aus Ver­wir­rung und Erleich­te­rung kein schlech­tes Wort mehr über die­sen Mann hören woll­ten, son­dern sei­nen Weg akzeptierten.

War­um notie­re ich das alles noch ein­mal, wo ich es schon hier und da beschrie­ben und in unge­zähl­ten Gesprä­chen inner­halb und außer­halb der AfD erzählt habe? Der Anlaß ist bald zwei Wochen alt. Ich hör­te beim Holz­schich­ten im Kon­tra­funk die Sonn­tags­run­de mit Burk­hard Mül­ler-Ulrich und sei­nen Gäs­ten, und es ging um Höcke.

Zu Gast war ers­tens Vera Lengs­feld. Sie lag mir schon vor sie­ben Jah­ren, als ich sie in Son­ders­hau­sen besuch­te, damit in den Ohren, daß in Thü­rin­gen eine fei­ne Regie­rung aus CDU und AfD sofort mög­lich sei, wenn Höcke zurück­trä­te und den Weg frei mach­te für einen Kon­ser­va­tiv­li­be­ra­len in der AfD. Aber schon damals begriff sie nicht, daß sich inmit­ten der Lawi­ne aus Kri­sen, Dys­funk­tio­na­li­tät, Über­frem­dung und Vasal­len­glück die fein­sin­ni­ge Unter­schei­dung zwi­schen der Volks­front von Judäa und der Judäi­schen Volks­front als irrele­vant erwei­sen müs­se, und zwar mit jedem Tag mehr. Sie begriffs wirk­lich nicht, das habe ich jetzt gehört, denn im Kon­tra­funk wie­der­hol­te sie ihren alten Ser­mon, obwohl die AfD auch rund um Son­ders­hau­sen bei über 30 Pro­zent steht.

Dann Ingo Lang­ner, fleisch­ge­wor­de­ne BRD, bis weit in die 2000er Jah­re mit­ten im Kul­tur­be­trieb (dafür muß man sich ja fast schon ver­ant­wor­ten, fin­de ich) und nun neu­er Chef­re­dak­teur bei CATO, dem Maga­zin fürs War­te­zim­mer. Er äußer­te sich am schä­bigs­ten über Höcke und gab dabei zu, die­sen Mann ers­tens gar nicht per­sön­lich zu ken­nen, zwei­tens des­sen Gesprächs­band Nie zwei­mal in den­sel­ben Fluß gar nicht gele­sen, son­dern drit­tens sein Wis­sen über Höcke einer Rezen­si­on die­ses Buches aus der Feder Die­ter Steins ent­nom­men zu haben. Das nen­ne ich Augenhöhe!

Peter J. Bren­ner zuletzt: Autor unter ande­rem bei Tumult, bekannt durch das Abfas­sen von Offe­nen Brie­fen an Redak­tio­nen, deren Weg er als Abon­nent oder Mit­glied nicht mehr tei­len woll­te, nament­lich FAZ (2020) und wbg (2019). Er sieht Höcke “die zwölf Jah­re” bewirt­schaf­ten, kanns aber nicht bele­gen, und in der Sonn­tags­run­de gab er sei­nem ungu­ten Gefühl dar­über Ausdruck.

Burk­hard Mül­ler-Ulrich war irgend­wie kon­ster­niert. Die­ses Gere­de vom Hören­sa­gen her und im Dia­lekt der Wer­te­Uni­on – das gefiel ihm nicht. Aber die­se Leu­te fin­den ja Gehör.

Jedoch: Ich will jetzt mal behaup­ten, daß die kaum wahr­nehm­ba­re Argu­men­ta­ti­ons­li­nie von den Drei­en kaum zu hal­ten sein wird. Es wird sogar ganz schön schwie­rig, wenn ich jetzt mal Höcke zitie­re, ohne ihn gefragt zu haben, ob ich das darf. Aber es paßt halt so gut, und er äußer­te es neu­lich, als wir end­lich wie­der ein­mal ein paar Stun­den wan­dern konn­ten. “Götz”, sag­te er, “das ist alles nicht schön, aber wir ken­nen das ja, oder? Und jeder will sein Süpp­chen kochen. Aber am Ende gehö­ren die eben doch alle zu uns. Und wir brau­chen jeden, wirk­lich jeden, so groß ist die Aufgabe.”

So ist es, und wer das begrif­fen hat, weiß, wie es klingt, wenn man Eng­stir­ni­gen und Korin­then­ka­ckern den Maß­stab erklärt: Unser Volk und unse­re Demo­kra­tie müs­sen geret­tet wer­den, und das ist kei­ne Butterfahrt.

Des­halb, und weil es wich­tig ist, zu sehen, wie einer ant­wor­tet, wenn er mal nach­den­ken darf, bevor er ant­wor­ten muß, emp­feh­le ich als zwei­tes das gro­ße Inter­view, das der sehr gut vor­be­rei­te­te Mar­tin Mül­ler-Mer­tens für Auf1 mit Höcke geführt hat. Hier ist es.

–

– – – – –

Mon­tag, 6. November

– – – – –

Mon­tag, 6. November

Der Druck­aus­ga­be der Sezes­si­on liegt in unre­gel­mä­ßi­gen Abstän­den das Lite­ra­tur­heft Pho­no­phor bei. Es ent­hält Kurz­pro­sa aus der Leser­schaft. Wir rie­fen Anfang ver­gan­ge­nen Jah­res erst­mals zur Betei­li­gung auf. Idee und Name gehen auf eine Initia­ti­ve des Sezes­si­on-Autors Dirk Alt zurück: Der “Pho­no­phor” ist eine Art Smart­phone. Er taucht in Ernst Jün­gers Roman Eumes­wil bereits auf und wird indif­fe­rent als Sta­tus­sym­bol, ins­ge­samt aber als pro­ble­ma­tisch beschrieben.

Was mich freut, ist, daß unser Pho­no­phor, Aus­ga­be 4, nun an zwei unter­schied­li­chen Stel­len aus­führ­lich gewür­digt wor­den ist. Die Publi­zis­tin Bea­te Broß­mann hat für das Blog der Zeit­schrift Tumult rezen­siert, Phil­ip Stein und Vol­ker Zier­ke bespre­chen Aus­ga­be 4 im Jun­g­eu­ro­pa-Pod­cast.

Auch Ellen Kositza und ich haben den Pho­no­phor erwähnt, als wir die 116. Sezes­si­on in einem kur­zen Video vor­stell­ten. Dabei ist neben mei­ner Pro­jek­ten grund­sätz­lich ent­ge­gen­ge­brach­ten Skep­sis die Freu­de über die Kon­ti­nui­tät und Qua­li­tät die­ser Bei­la­ge zu kurz gekom­men. Leser frag­ten, ob ich den Pho­no­phor wie­der ein­stel­len wol­le. Aber nein, im Gegen­teil! Wie schon oft, sind wir auch auf die­sem Feld Pio­nie­re und machen, was fehlte.

Um ein wei­te­res Miß­ver­ständ­nis aus­zu­räu­men: Der 4. Pho­no­phor wird jeder 116. Sezes­si­on bei­gelegt, egal ob im Abon­ne­ment oder als Ein­zel­heft erwor­ben – jedoch nur, solan­ge der Vor­rat reicht. (Er ist auf 25 Hef­te geschrumpft.) Bestel­len kann man hier.

–

Der Ring Frei­heit­li­cher Stu­den­ten (RFS) aus Wien hat mich zu einem Vor­trag an die Uni­ver­si­tät ein­ge­la­den. Man hat das Recht auf öffent­li­che Ver­an­stal­tun­gen in Hör­sä­len, wenn man im Hoch­schul­par­la­ment ver­tre­ten ist, und die­ses Recht will der RFS am 17. Novem­ber wahr­neh­men. Zwar hat die Uni­ver­si­täts­lei­tung den Ver­trag für die­se Ver­an­stal­tung umge­hend gekün­digt, nach­dem bekannt wur­de, daß ich dort vor­tra­gen sol­le. Aber gegen die­se Kün­di­gung wird nun geklagt.

Ich wer­de am 17. auf jeden Fall pünkt­lich an der Uni­ver­si­tät sein und den ver­ein­bar­ten Vor­trag über das Buch Fah­ren­heit 451 von Ray Brad­bu­ry in der Tasche haben. Feu­er­wehr­mann Mon­tag ist eine unse­rer Iko­nen, denn er steht fast allein neben der beläm­mer­ten Mas­se und gegen ihre Domp­teu­re, die das Lesen ver­bo­ten und fast alle Bücher ver­brannt haben. Er steht aber nicht ganz allein, denn man erkennt ein­an­der am Hun­ger auf ande­re Kost als die, die durch die Git­ter­stä­be gereicht wird. Man tas­tet ein­an­der ab, man faßt Ver­trau­en, man sieht eine Lebenstür.

Unse­re Sze­ne hat für Dys­to­pien viel übrig, sie ist hell­hö­rig, hat das geschul­te Gehör derer, die auf­ge­wacht sind und die Schrit­te der Wär­ter stu­die­ren. Legen wir uns wie­der hin oder klop­fen wir die Wän­de ab? Lesen wir, daß es anders sein könn­te oder lie­fern wir die Bücher an die­je­ni­gen ab, die selbst die Erin­ne­rung an sie noch til­gen möch­ten? Begrei­fen wir unser Leben als gol­de­nen Käfig oder sehen wir die Stä­be nicht mehr?

Es gibt unter Umstän­den kein Recht auf den ande­ren Ton an der Uni­ver­si­tät, so naiv bin ich nicht. Aber es wird drin­gend Zeit für einen ande­ren Ton, und wir erhe­ben Anspruch dar­auf. Wenn es also die Mög­lich­keit gibt, sich Zutritt zu ver­schaf­fen und Platz zu neh­men, dann soll­ten wir sie ergreifen.

Wir ergrei­fen sie übri­gens als die­je­ni­gen, die davon berich­ten wol­len, wie schön und befrei­end es ist, sich geis­tig nichts von vorn­her­ein ver­bie­ten zu müs­sen. Ich bemit­lei­de die Ver­tre­ter der Can­cel cul­tu­re. Ich bemit­lei­de sie wirk­lich, denn sie haben sich selbst so vie­les ver­bo­ten, haben sich selbst mit Auf­pas­sern umstellt, sind ein­an­der zu Auf­pas­sern gewor­den, weil sie sich in einem Minen­feld wähnen.

Dabei sind sie bloß Mimo­sen und haben sich Hygie­ne­vor­schrif­ten unter­wor­fen, die das Leben und Lesen zu einer asep­ti­schen Sache machen.

Wir hin­ge­gen müs­sen nicht vor­ein­an­der recht­fer­ti­gen, mit wem wir spre­chen, was wir lesen, wem wir zuhö­ren und von wem wir ler­nen wol­len. Noch nie muß­te ich zu jeman­dem sagen, er sol­le ein Gespräch, das wir führ­ten, so behan­deln, als habe es nie stattgefunden.

Aber wie oft schon sag­ten mir die ver­ängs­tig­ten, ver­zwei­fel­ten, rat­lo­sen, zyni­schen, vor allem aber ver­meint­li­chen Geg­ner, mit denen ich mich traf, um Rede und Ant­wort zu ste­hen, daß das sozia­le Höl­len­tor geöff­net wür­de, käme ans Licht, mit wem sie sich gera­de austauschten.

Denen, die nun die Tür zum Hör­saal ver­na­geln wol­len, muß man die Angst neh­men. Leu­te: Es han­delt sich um einen Vor­trag. Es wird um einen der Klas­si­ker über die Selbst­er­mäch­ti­gung gehen, nach Büchern zu grei­fen, sie nicht zu ver­bren­nen, son­dern zu ret­ten und ihren Inhalt so zu ver­in­ner­li­chen, als sei man selbst die­ses Buch.

– – – – –

Diens­tag, 31. Oktober

Zum ers­ten Mal in mei­nem Leben auf einer Galopp-Renn­bahn: Halle/Saale, Volks­fest­stim­mung, Gulasch und Bier, sie­ben Ren­nen. Was fas­zi­nier­te, wie bei Jägern: die ganz eige­ne Spra­che, die in den Ankün­di­gun­gen und Sie­ger­inter­views eben nicht gepflegt, son­dern ein­fach ver­wen­det wurde.

Da gaben Pfer­de ihr Lebens­de­büt, als begän­ne das Leben erst, wenn man die Renn­bahn betritt. Von Aus­gleichs­ren­nen und Han­di­caps war die Rede, und bei­des hat mit Gewich­ten zu tun, die den Pfer­den ange­hängt wur­den, damit auch ande­re eine Chan­ce bekä­men. Ein Mann knurr­te was von Blen­dern, die sei­ne Drei­er­wet­te ver­saut hät­ten. Dabei hing der Gaul samt sei­nem Jockey mit den gestreif­ten Far­ben bloß im Lot und konn­te nicht vorbei.

Eini­ge Besu­cher mach­ten auf Stil, also Tweed und Karo und Frau­en mit Sonn­tags­rei­ter­mo­de plus hohen Stie­feln und Sekt­glas. An den Wett­kas­sen end­lo­se Schlan­gen, und ein paar Män­ner mit Feld­ste­cher und Notiz­blö­cken setz­ten nicht aus Jux. Ich sprach einen an, aber das Miß­trau­en war grob.

An den Bier­ti­schen und auf der Tri­bü­ne lausch­te ich den Gesprä­chen: nicht ein poli­ti­sches Wort. Aber ein paar Handschläge.

–

Gespräch mit einem Sicher­heits­exper­ten aus Öster­reich. Er war für die UN-Frie­dens­trup­pe auf den Golan­hö­hen an der syri­schen Gren­ze und hat den Abzug der öster­rei­chi­schen Ein­hei­ten von dort im Jahr 2013 mit­ge­macht. Er ist mit einer Israe­lin ver­hei­ra­tet, lebt in Wien und ist oft in Tel Aviv – Sicher­heits­be­ra­tung für Import und Export.

Wir tra­fen uns in Leip­zig. Sei­ne Ant­wort auf mei­ne Fra­ge, ob Isra­el über­rascht wor­den sei am 7. Okto­ber, ver­blüff­te mich in ihrer Direkt­heit. Er sag­te ers­tens, es sei völ­lig aus­ge­schlos­sen, daß Isra­el im Vor­feld kei­ne Kennt­nis von die­sem Angriff gehabt habe, also wirk­lich völ­lig aus­ge­schlos­sen. Man habe es aus ver­schie­de­nen Grün­den gesche­hen lassen.

Da sind innen­po­li­ti­sche Grün­de zum einen, also Ablen­kung von inner­is­rae­li­scher Span­nung, und zum ande­ren außen­po­li­ti­sche Grün­de, näm­lich die Legi­ti­ma­ti­on für einen mani­fes­ten Gegen­schlag, für den es wie­der ein­mal an der Zeit gewe­sen sei.

Jedoch, zwei­tens: Isra­el habe die eige­ne Grenz­si­che­rung über­schätzt und sei von der Wucht und der Bru­ta­li­tät der Angrei­fer am Boden über­rum­pelt wor­den. Man habe falsch kal­ku­liert, weil man nur weni­ge habe ein­wei­hen kön­nen, also im Grun­de kaum jeman­den von denen, die den ers­ten Wel­len­bre­cher zu bil­den gehabt hätten.

Die Lage sei, drit­tens, mili­tä­risch für Isra­el gut, aber psy­cho­lo­gisch schlecht. Mili­tä­risch: Er selbst ken­ne kei­ne Armee, die am For­ma­len weni­ger inter­es­siert und zugleich so kon­se­quent auf Effek­ti­vi­tät aus­ge­rich­tet sei. Ich ver­mu­te­te, daß dies der Zustand sei, wenn Waf­fe und Bereit­schaft nicht hin­ter Kaser­nen­mau­ern abge­trennt, son­dern lebens­ge­gen­wär­tig sei­en. Er bestä­tig­te und füg­te hin­zu, daß aus die­sem Grund die His­bol­lah nicht wirk­lich ein­grei­fe: Man wür­de nicht das weni­ge an guten Waf­fen und Leu­ten opfern, das bes­ser sei als die Hamas, aber immer noch um Wel­ten schlech­ter als Israel.

Pro­ble­ma­tisch sei der Häu­ser­kampf, das Auf­räu­men in den kilo­me­ter­lan­gen Kata­kom­ben unter dem Schutt, den die Luft­waf­fe pro­du­ziert habe. Eine alte Leh­re aus dem 1. Welt­krieg schon: daß die Stel­lung unter einem ein­mal in sich zusam­men­ge­bro­che­nen Haus siche­rer sei als alles ande­re. Sol­che Höh­len­sys­te­me aus­zu­räu­men, das bedeu­te: Einer ist vor­ne­weg, da gäbe es kei­ne Alter­na­ti­ve, und wenn der nicht mehr sei, dann eben der zwei­te, dann der drit­te. Selbst die wirk­lich guten Ein­hei­ten kämen dabei an ihre Belastungsgrenze.

Psy­cho­lo­gisch sei Isra­el trotz über­wäl­ti­gen­der Lob­by­ar­beit bereits im Hin­ter­tref­fen: Die Hamas spie­le das Spiel mit den Gei­seln sehr geschickt, und die mehr als abschät­zi­gen und rück­sichts­lo­sen Äuße­run­gen höchst­ran­gi­ger israe­li­scher Poli­ti­ker und Mili­tär­an­ge­hö­ri­ger sei­en ein media­les Desas­ter. Aber das sei nicht ein­zu­he­gen: Das sei ehr­lich so gemeint, for­mal schnodd­rig und im Front-Slang derer, die wis­sen, was sie kön­nen, wer der Feind ist und was die­ser Feind täte, wenn er nur könnte.

Aber vier­tens: 350 000 ein­ge­zo­ge­ne, von der Arbeit abge­zo­ge­ne Reser­vis­ten, zig­tau­send aus dem Land geflüch­te­te Arbeits­kräf­te, und eben kei­ne Lehm­hüt­ten plus drei Zie­gen, son­dern eine moder­ne Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft. Jeder Tag ist ein öko­no­mi­sches Desas­ter für Isra­el, jeder Ver­lust reißt eine gra­vie­ren­de Lücke, nicht nur menschlich.

Eine Lösung sei nicht in Sicht. Die Sand­uhr wer­de umge­dreht, wie in der Sau­na. Irgend­wann, viel­leicht in sie­ben, viel­leicht in zehn Jah­ren rie­se­le dann das letz­te Körn­chen, und dann kra­che es wie­der. Aber nun sei man ja erst ein­mal mittendrin.

Sol­che Gesprä­che – was sind sie? Bestä­ti­gun­gen des Geahn­ten, ergänz­te Aspek­te, Ein­übung in eine frem­de Men­ta­li­tät. Vor allem: Berich­te aus der Fer­ne, zu denen man sich nicht ver­hal­ten muß. Wie ich schon schrieb (und der Sicher­heits­be­ra­ter, der mei­nen Bei­trag gele­sen hat­te, bestä­tig­te die­se Sicht­wei­se fast schon emo­tio­nal): Isra­el braucht uns nicht.

– – – – –

Sams­tag , 29. Okto­ber 2023

1999 erreich­te der dama­li­ge Außen­mi­nis­ter Josch­ka Fischer auf dem Son­der­par­tei­tag der Grü­nen im Mai die Zustim­mung sei­ner Par­tei zum Angriff der Nato auf Ser­bi­en und zum Ein­marsch in den Koso­vo. Er argu­men­tier­te damals auf der meta­po­li­tisch jahr­zehn­te­lang vor­be­rei­te­ten Grund­la­ge, daß es nie wie­der zu Faschis­mus und zu Ausch­witz kom­men dürfe.

Meta­po­li­ti­sche Vor­be­rei­tung bedeu­te­te in die­sem Fall, daß die­se Begrif­fe los­ge­löst von ihrer his­to­ri­schen Ein­bet­tung in eine Epo­che zu Chif­fren gewor­den waren. Ihre Wir­kung beruh­te nicht auf Nach­voll­zieh­bar­keit eines statt­haf­ten Ver­gleichs, son­dern auf scho­ckie­ren­der Über­wäl­ti­gung und der Nicht­hin­ter­frag­bar­keit eines Glaubenssatzes.

Nur von der zivil­re­li­giö­sen Auf­la­dung sol­cher kol­lek­ti­ver deut­scher Schuld her ist zu erklä­ren, wie der dis­si­den­te Jour­na­list Juli­an Rei­chelt mit dem Ver­weis auf die Bom­bar­die­rung deut­scher Städ­te die Bom­bar­die­rung des Gaza-Strei­fens durch Isra­el recht­fer­tigt. Am 25. Okto­ber kom­men­tier­te Rei­chelt im Sen­der NIUS:

Bri­ten und Ame­ri­ka­ner hiel­ten es für gebo­ten und mora­lisch ver­tret­bar, den Wil­len der deut­schen Zivil­be­völ­ke­rung durch Flä­chen­bom­bar­de­ments von Städ­ten zu bre­chen. Sie nah­men den Tod hun­dert­tau­sen­der Zivi­lis­ten nicht nur in Kauf, sie ver­ur­sach­ten ihn ganz bewusst, weil sie der (rich­ti­gen) Über­zeu­gung waren, dass es ein befrei­tes und fried­li­ches Euro­pa nur geben kön­ne, wenn Deutsch­land in jeder Hin­sicht gebro­chen wäre.

Rei­chelt steht mit die­ser Argu­men­ta­ti­on nicht nur jen­seits roter Lini­en, die das Kriegs­völ­ker­recht mar­kiert (wobei gleich ange­merkt sei, daß sich der­je­ni­ge, der kann, was er will, um die­ses Recht noch nie groß scher­te); er über­nahm die­sen Offen­ba­rungs­eid vom ehe­ma­li­gen israe­li­schen Pre­mier­mi­nis­ter Naf­ta­li Ben­nett, der bereits am 13. Okto­ber die Fra­ge eines Jour­na­lis­ten nach zivi­len Opfern im Gaza-Strei­fen mit den Wor­ten zurückwies:

Fra­gen Sie mich ernst­haft wei­ter nach paläs­ti­nen­si­schen Zivi­lis­ten? Haben Sie nicht gese­hen, was los ist? Wir bekämp­fen Nazis.

Und wei­ter:

Als Groß­bri­tan­ni­en im Zwei­ten Welt­krieg die Nazis bekämpft hat, hat auch kei­ner gefragt, was in Dres­den los ist. Die Nazis haben Lon­don ange­grif­fen und ihr habt Dres­den ange­grif­fen. Des­halb: Schan­de über Sie, wenn Sie mit die­sem fal­schen Nar­ra­tiv weitermachen.

Ich bin mir nicht sicher, wie wir­kungs­voll die­se Absi­che­rungs­chif­fren heu­te noch sind und ob nicht “Dres­den” als Wort doch einen ande­ren Bei­klang hat als den, der Rei­chelt und Ben­nett im Ohr sit­zen mag. Flo­renz und Elbe und “Wie liegt die Stadt so wüst” klin­gen mit.

Alte Hebel, die so spie­lend ange­setzt wer­den konn­ten und funk­tio­nier­ten, sind jedoch lang­le­bi­ges Gerät. Und so hat ges­tern der israe­li­sche Außen­mi­nis­ter Eli Cohen die (wie­der­um nicht bin­den­de) Reso­lu­ti­on der UN-Voll­ver­samm­lung, die­sen Auf­ruf zur Scho­nung der Zivil­be­völ­ke­rung und zu einem Ende der Kämp­fe, mit den­sel­ben Ver­wei­sen zurückgewiesen.

Wir leh­nen den ver­ab­scheu­ungs­wür­di­gen Ruf der UN-Gene­ral­ver­samm­lung nach einem Waf­fen­still­stand ent­schie­den ab. Isra­el beab­sich­tigt, die Hamas zu eliminieren.

Denn so sei die Welt auch mit den Nazis und der Ter­ror­mi­liz Isla­mi­scher Staat (IS) ver­fah­ren. Des­halb sei die Reso­lu­ti­on ein „dunk­ler Tag für die UN und für die Mensch­heit“, der mit Schan­de in die Geschich­te ein­ge­hen wer­de. (Deutsch­land ent­hielt sich.)

–

Las ges­tern im neu­en Heft der noch wenig bekann­ten Zeit­schrift CRISIS, einem erst im Vor­jahr gegrün­de­ten “Jour­nal für christ­li­che Kul­tur”. Ver­ant­wort­li­cher Redak­teur ist Gre­gor Fern­bach, der auch den Ver­lag Hagia Sophia betreibt. Dort wird unter ande­rem das Werk des rus­si­schen Phi­lo­so­phen Iwan Iljin gepflegt.

Unse­re Leser haben vor allem nach sei­ner zen­tra­len Schrift Über den gewalt­sa­men Wider­stand gegen das Böse gegrif­fen, und natür­lich ist in der neu­en Aus­ga­be ein Bei­trag über die Gedan­ken­füh­rung die­ses Buches ent­hal­ten. Denn CRISIS 6 beschäf­tigt sich mit dem The­ma “Krieg”.

Das Heft ist in mehr­fa­cher Hin­sicht inter­es­sant. Ich mag es, wenn nicht kom­men­tiert, son­dern zusam­men­ge­tra­gen wird, wenn man etwas lernt und erfährt.

So war mir unter ande­rem die Ver­tie­fung der Glau­bens­spal­tung in der Ukrai­ne nicht bewußt, obwohl ich frü­her in Dör­fern war, in denen neben der Ukrai­nisch-Ortho­do­xen Kir­che (UOK) auch eine grie­chisch-katho­li­sche Kir­che stand. Die­se vor allem west­ukrai­ni­sche Abspal­tung rührt aus dem Jahr 1596, in dem sich die­ser Teil der alten Kie­wer Rus dem pol­nisch-litaui­schen Bund unter­warf und kirch­lich Kon­stan­ti­no­pel ver­ließ und Rom aner­kann­te. Die Lit­ur­gie blieb orthodox.

2018 kam es zu einem zwei­ten Schis­ma, näm­lich zur Grün­dung eines eigen­stän­di­gen, vom rus­si­schen Patri­ar­chat unab­hän­gi­gen ortho­do­xen Kir­chen­tums der Ukrai­ne. Die bei Ruß­land ver­blie­be­ne Ortho­do­xie (die UOK) lös­te sich 2022 eben­falls von Mos­kau – ein tak­ti­scher Schritt, der jedoch nichts aus­trug: Seit Dezem­ber ist sie fak­tisch ver­bo­ten, bekam sofort die Nut­zungs­rech­te im welt­be­rühm­ten Kie­wer Höh­len­klos­ter ent­zo­gen und wird seit Juni auch aus den letz­ten, ihr ver­blie­be­nen Klau­sen und Kir­chen vertrieben.

Im CRI­SIS-Heft schrei­ben Mat­thi­as Matus­sek und die Jour­na­lis­tin Nina Byzan­ti­nia über die­se Vor­gän­ge. Letz­te­re spielt mit ihrem Ver­such, der katho­lisch-grie­chi­schen Kir­che eine inten­si­ve Kon­takt­schuld zum Drit­ten Reich nach­zu­wei­sen, mit dem Feu­er. Man muß nicht tief gra­ben, um Ver­stri­ckun­gen auf allen Sei­ten zu finden.

Dezi­diert ist der Bei­trag Ben­ja­min Kai­sers, der von Eng­land aus mit­ar­bei­tet und sei­nen Bei­trag “Der geis­ti­ge Kampf” mit den Sät­zen beginnt, daß ein tota­ler Krieg tobe, von dem jeder ein­zel­ne betrof­fen sei: Es sei ein Krieg, in dem die eine Sei­te macht­voll behaup­te, daß der Mensch sein kön­ne und sol­le wie Gott, wäh­rend die ande­re Sei­te in die­sem geis­ti­gen Kampf die hei­li­gen Zei­chen auf­ge­rich­tet hal­te oder wie­der auf­rich­te – und zwar zunächst und vor allem in sich selbst.

Sei­en noch der lan­ge, grund­le­gen­de Bei­trag des mir bis­her nicht bekann­ten Publi­zis­ten Wolf­gang Vasicek erwähnt, der den “Krieg als Ereig­nis” und sei­ne “Ein­gren­zung und Ent­gren­zung” sehr kennt­nis­reich und lek­tü­re­ge­sät­tigt behan­delt, außer­dem das Edi­to­ri­al, das die Tra­di­ti­on einer “Seg­nung der Waf­fen” aus­leuch­tet, und das Inter­view mit Ulri­ke Gué­rot, das von Redak­teu­rin Bei­le Ratut geführt wird.

CRISIS ver­folgt einen kon­se­quent christ­li­chen, vor allem ortho­do­xen und west-kri­ti­schen Kurs. Das ist im deutsch­spra­chi­gen Raum eine Lücke, und sie wird nun gefüllt. Heft 6 ist soeben erschie­nen, umfaßt 88 Sei­ten, kos­tet 12.50 € und kann hier bestellt wer­den. Auch ein Abon­ne­ment kann man dort zeichnen.