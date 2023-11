Fahrenheit 451, oder: Das hat die Universität Wien den Studenten vorenthalten

Der Ring Freiheitlicher Studenten hat einen Sitz in der studentischen Vertretung der Universität Wien. Er hat deshalb das Recht, Vortragsveranstaltungen in Hörsälen anzubieten.

Mit­te Novem­ber soll­te Götz Kubit­schek über den Roman Fah­ren­heit 451 von Ray Brad­bu­ry spre­chen (hier als gebun­de­ne Aus­ga­be und hier als Tasch­buch erhält­lich). Jedoch unter­sag­te die Uni­ver­si­täts­ver­wal­tung die Nut­zung eines Hör­saals zu die­sem Zweck.

Eine Pro­test­kund­ge­bung auf den Trep­pen­stu­fen vor dem Haupt­ein­gang der Uni­ver­si­tät, ange­mel­det von einem RFS-nahen Stu­den­ten, konn­te nur unter Poli­zei­schutz abge­hal­ten wer­den. Die kur­ze Anspra­che Kubit­scheks ist hier in vol­ler Län­ge zu sehen. Sie ist Teil einer Ver­ein­nah­mung des Romans und der Chif­fre “451” von rechts.

Vor der Uni­ver­si­tät ging es um die Umstän­de. Um den Inhalt, also um das, was es zur Dys­to­pie Fah­ren­heit 451 zu sagen gibt, ging es am spä­ten Nach­mit­tag dann in den Räu­men der Öster­rei­chi­schen Lands­mann­schaft. Der Saal war mit hun­dert Hörern über­füllt, Kubit­schek trug vor, was er in der Uni­ver­si­tät hät­te vor­tra­gen sollen.

Das Über­ra­schen­de ist sicher, daß Kubit­schek Brad­bu­rys Roman weder links noch rechts ver­or­te­te, son­dern dort, wo uns hell­sich­ti­ge Kul­tur- und Gesell­schafts­kri­tik rat­los zurück­läßt. Das wäre das The­ma für eine Uni­ver­si­täts­de­bat­te: war­um Kul­tur­kri­tik immer hilf­los ist, bei den frü­hen Grü­nen eine immense Rol­le spiel­te und von der woken Lin­ken unse­rer Tage nicht ein­mal mehr im Ansatz bedacht wird.

Und hier ist der voll­stän­di­ge Vor­trag Kubit­scheks, der den Roman nach­er­zählt und mit Ver­wei­sen auf unse­re Zeit und unse­re Lage verknüpft.