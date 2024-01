Vor dem Handeln kommt das Denken, sagt Frank Lisson

SEZESSION: Lieber Frank, die Winterausgabe 2023/24 der Zeitschrift Tumult preist Deinen jüngsten Text schon auf der Titelseite an: „MULATTISIERUNG. Grenzöffnung als Unterwerfungsgeste“ steht da. „Mulattisierung“ ist ein krasses Wort, oder? Du nennst es in einem Atemzug mit „Degeneration“. Zugleich bist Du promovierter Philosoph. Im ersten und dritten Drittel argumentierst Du radikal und in der Mitte fast arkan philosophisch. Was ist das für ein Spagat?

LISSON: Zunächst muß ich klar­stel­len, daß die etwas rei­ße­ri­schen Zei­len auf der Titel­sei­te nicht von mir stam­men. Ich hat­te sogar aus­drück­lich dar­um gebe­ten, den Fokus nicht auf die „Mulat­ti­sie­rung“ zu rich­ten, weil ich natür­lich wuß­te, daß das zu Miß­ver­ständ­nis­sen füh­ren wür­de oder fal­sche Erwar­tun­gen wecken könn­te. Die Redak­ti­on hat sich jedoch ohne Rück­spra­che mit mir anders ent­schie­den, was aus ihrer Sicht ver­ständ­lich ist.

Mir ging es in ers­ter Linie um das Phä­no­men des „Dege­ne­ra­ti­ven der Zivi­li­sa­ti­on“, bei dem die „Mulat­ti­sie­rung“ nur eine Erschei­nungs­form dar­stellt und nicht ein­mal die wich­tigs­te. Die The­ma­ti­sie­rung des „eth­ni­schen Syn­kre­tis­mus“, wie ich jenes Ereig­nis ja auch nen­ne, macht weni­ger als ein Drit­tel des Tex­tes aus und wäre ohne Her­vor­he­bung auf der Titel­sei­te viel­leicht als gar nicht so anstö­ßig emp­fun­den worden.

Übri­gens sehe ich da kei­nen Spa­gat. Es wird in jedem Drit­tel glei­cher­ma­ßen radi­kal und phi­lo­so­phisch argu­men­tiert. Gro­be Din­ge erfor­dern kla­re Wor­te. Nur darf man sich nicht an gewis­sen Reiz­wör­tern fest­bei­ßen und dabei den Kon­text aus den Augen ver­lie­ren. Das selek­ti­ve Erfas­sen von Inhal­ten scheint mir über­haupt ein gro­ßes Pro­blem zu sein. Sol­che Tex­te müs­sen lang­sam und gründ­lich und mit der nöti­gen Abs­trak­ti­ons­be­reit­schaft gele­sen wer­den. Dann wird vie­les schon gleich viel weni­ger „kraß“ erscheinen.

SEZESSION: Eine der Grund­fra­gen, die Du auf­wirfst, lau­tet: ob man einem Staat noch loy­al gegen­über­ste­hen kön­ne, der eine dezi­diert „hei­mat­ver­der­ben­de und auch der eige­nen Per­son scha­den­de Poli­tik betreibt“ (Dei­ne Wor­te). Es ist wohl eher eine rhe­to­ri­sche Fra­ge, oder? Müs­sen wir den Poli­tik­wech­sel wol­len? Wohin? Mit wel­chen Erfolgsaussichten?

LISSON: Inso­fern der Mensch ein zoon poli­ti­kon ist, gibt es für ihn kei­ne gewich­ti­ge­re Fra­ge als die nach sei­nem Ver­hält­nis zu dem ihn umge­ben­den Staat. Erwei­sen sich des­sen Ver­tre­ter als unfä­hig oder destruk­tiv und gefähr­den dadurch das Gesam­te, wird das für den­je­ni­gen, der sich als ein in die Inter­es­sen sei­nes Staa­tes ein­ge­bun­de­nes Wesen begreift, zur Belas­tung. Er kann sich mit der Wirk­lich­keit sei­nes Lebens­rau­mes nicht mehr iden­ti­fi­zie­ren und gerät des­halb mit die­sen in einen nicht nur theo­re­ti­schen Dauerkonflikt.

Folg­lich muß er den Poli­tik­wech­sel wol­len. Ob er ihn jedoch auch mit her­bei­füh­ren kann, hängt mehr von der jewei­li­gen his­to­ri­schen Situa­ti­on und den sys­tem­im­ma­nen­ten Ursa­chen des Staats­ver­falls ab als von sei­nem Willen.

SEZESSION: Du nennst Zei­ten, Jah­re, in denen begrün­det der „Volks­zorn“ erwach­te – 1525, 1789, 1848, 1917 bei­spiels­wei­se. Heu­te sam­meln sich die Unzu­frie­de­nen in den sozia­len Medi­en. Die Wahl­pro­gno­sen tun ein Übri­ges. Woher rührt also Dein Pessimismus?

LISSON: Wer Tat­sa­chen benennt, ist kein Pes­si­mist. Ich wun­de­re mich immer wie­der, dass Zustands­be­schrei­bun­gen, die kei­ne wohl­mei­nen­den Rat­schlä­ge ent­hal­ten, so oft als Pes­si­mis­mus gedeu­tet wer­den. Es ist nicht Auf­ga­be der Phi­lo­so­phie, Hoff­nun­gen zu schü­ren, son­dern hin­ter die Din­ge zu bli­cken, um das sich dort Ver­ber­gen­de zu beleuchten.

Die Unzu­frie­de­nen in den sozia­len Medi­en stel­len der­zeit kaum ein „revo­lu­tio­nä­res Poten­ti­al“ dar, das sich mit dem der genann­ten Jah­re ver­glei­chen läßt, da ihre Foren doch haupt­säch­lich dazu die­nen, sich gegen­sei­tig zu bestä­ti­gen, die Gebor­gen­heit inner­halb der „Bla­se“ zu genie­ßen und dabei das Gespür für die tat­säch­li­chen Macht­ver­hält­nis­se zu verlieren.

Denn was die Wahl­pro­gno­sen betrifft: man muß kein Pro­phet sein, um zu wis­sen, daß selbst 35% für die AfD bei den kom­men­den Land­tags­wah­len das Regime nicht dar­an hin­dern wer­den, die stärks­te Par­tei von der Teil­nah­me am poli­ti­schen Ent­schei­dungs­pro­zeß auszuschließen.

Das darf aber natür­lich nie­man­den davon abhal­ten, dage­gen zu pro­tes­tie­ren und sei­ne Wut zu arti­ku­lie­ren. Nur fürch­te ich, daß die Unzu­frie­den­heit zu dif­fus ist, um einen ech­ten Regie­rungs­wech­sel her­bei­füh­ren zu kön­nen. Mir scheint, es fehlt an kla­rer Aus­rich­tung selbst inner­halb der rech­ten Opposition.

SEZESSION: Meinst Du, ein Regie­rungs­wech­sel könn­te tat­säch­lich fun­da­men­tal etwas ver­bes­sern? Ich ken­ne Dich eher als Skeptiker …

LISSON: Mei­ne Skep­sis rührt aus Erfah­rung. Hoff­nun­gen auf eine „rech­te Wen­de“ keim­ten seit den frü­hen 1990er Jah­ren immer wie­der auf. Doch selbst nach­dem sich Erfol­ge ein­ge­stellt hat­ten, wur­de alles nur noch schlim­mer. Die Pro­tes­te kom­men 30 Jah­re zu spät. Erst wenn das Kind in den Brun­nen gefal­len ist, gera­ten die Mas­sen in Bewegung.

Alles, was heu­te als Kri­se wahr­ge­nom­men wird, hat sei­ne Wur­zel in der ver­häng­nis­vol­len Poli­tik seit den 1990er Jah­ren. Und alles war abseh­bar, kün­dig­te sich für jeder­mann sicht­bar an. Inzwi­schen ist zu viel Sub­stanz zer­stört wor­den, wes­halb es bloß noch um Scha­dens­be­gren­zung gehen kann. Die­se aber wäre nur mög­lich, wenn die AfD regier­te, und zwar allein, also ohne Koali­ti­on mit einer der Staats­par­tei­en, die in die Mise­re geführt haben. Doch kaum vor­stell­bar, dass die herr­schen­den Krei­se in Poli­tik und Medi­en das zulas­sen würden.

SEZESSION: Ich mei­ne ja, Dei­ne Skep­sis sitzt noch tie­fer. Du schreibst, typisch pes­si­mis­tisch: „Es war immer unmög­lich und wird immer unmög­lich sein, sich gegen die gro­ßen his­to­ri­schen Ten­den­zen zu Wehr zu set­zen“. Bit­te? Die Geschich­te macht bekannt­lich Sprün­ge, und natür­lich haben Wider­stands­be­we­gun­gen dar­an ihren Anteil! War­um so fatalistisch?

LISSON: Nein, Geschich­te macht kei­ne Sprün­ge. Sie ist sogar aus­ge­spro­chen trä­ge. Jeder gra­vie­ren­den Wand­lung, jedem gro­ßen Ereig­nis, das Fol­gen hat, gehen Jahr­zehn­te, oft Jahr­hun­der­te der inne­ren Vor­be­rei­tung und Ent­wick­lung voraus.

Der Über­gang vom paga­nen zum christ­li­chen Euro­pa dau­er­te 300 bis 1000 Jah­re, der von der feu­da­len zur demo­kra­tisch-sozia­lis­ti­schen Staats­ord­nung 500 Jah­re. Und wäh­rend die­ser Zeit war klar, dass es kei­ne Resti­tu­ti­on des Nie­der­ge­hen­den mehr geben wer­de, son­dern allen­falls Verzögerungen.

Bei dem Riß, der heu­te Natio­nen wie die USA, Isra­el, Ungarn, Polen und auch die­ses Land durch­zieht, han­delt es sich nur ober­fläch­lich oder vor­der­grün­dig um die Kon­fron­ta­ti­on zwi­schen „rechts“ und „links“. Viel­mehr haben wir es mit dem Resul­tat sozio­ge­nera­ti­ver Pro­zes­se zu tun, die seit über 200 Jah­ren in vol­lem Gan­ge sind. Hier ste­hen sich nicht zwei Par­tei­en, son­dern zwei Ent­wick­lungs­stu­fen ein­an­der ablö­sen­der Welt­al­ter gegenüber.

Den­noch sind Wider­stands­be­we­gun­gen wich­tig, denn sie stel­len sich dem Unum­kehr­ba­ren tap­fer ent­ge­gen und sor­gen damit oft für einen mode­ra­te­ren Ver­lauf. Außer­dem kün­den sie vom kul­tu­rel­len Selbst­be­haup­tungs­wil­len des Tra­dier­ten gegen den Wild­wuchs mensch­li­cher Veränderungssucht.

SEZESSION: Du sprichst vom herr­schen­den „Feu­da­lis­mus der Och­lok­ra­ten“, wobei die­se Och­lok­ra­ten typo­lo­gisch mit der Mehr­heit des Vol­kes ver­wandt sei­en. Bit­te füh­re das ein­mal näher aus.

LISSON: In der Demo­kra­tie ist das „Volk“ oder für den heu­ti­gen Zustand prä­zi­ser: die „Bevöl­ke­rung“ der Theo­rie nach sel­ber ver­ant­wort­lich für das Regime, das über sie herrscht. Die Para­do­xie „Feu­da­lis­mus der Och­lok­ra­ten“ bedeu­tet, dass sich aus dem Mehr­heits­ty­pus der Bevöl­ke­rung eine Reprä­sen­tan­ten­klas­se her­aus­ge­bil­det hat, die nur noch die Inter­es­sen die­ses Typus ver­tritt, den sie sel­ber erzeugt hat und durch den sie sich immer wie­der bestä­ti­gen läßt.

Der AfD-Wäh­ler reprä­sen­tiert in die­sem Sin­ne eben nicht das „Volk“ und schon gar nicht die „Bevöl­ke­rung“, son­dern nur einen rela­tiv gerin­gen Teil des­sen, was einst­mals das „Volk“ im her­kömm­li­chen Sin­ne war, als die­ses noch über den Kanon natio­na­ler Eigen­in­ter­es­sen defi­niert wer­den konnte.

Unter Ein­schluß der Nicht­wäh­ler zei­gen bei einer Wahl­be­tei­li­gung von 65% und bei einem Stim­men­an­teil von 20% für die AfD nur 13% aller Wahl­be­rech­tig­ten, daß sie einen sol­chen Kanon („Wir sind das Volk“) ver­mis­sen. Das heißt, 87% sehen sich noch immer nicht ver­an­laßt, gegen die Regie­rungs­kar­tel­le zu votie­ren, obwohl weit mehr als nur 13% mit den Zie­len der AfD über­ein­stim­men dürften.

SEZESSION: Beson­ders kraß an Dei­nem Text sind die Pas­sa­gen, die unse­re Geg­ner als „miso­gyn“ deu­ten wür­den. Min­des­tens das! Du hältst fest, daß sich heu­te „rela­tiv vie­le Frau­en“ von afri­ka­ni­schen oder ori­en­ta­li­schen Män­nern schwän­gern lie­ßen. Zitat: „Es ist die­se fata­le, weib­lich zu nen­nen­de Mischung aus Instinkt­si­cher­heit, Nai­vi­tät, Mit­leid und Unter­wer­fungs­lust.“ Könn­test Du aus­füh­ren, wes­halb Du zu zu die­ser The­se kommst? Wes­halb es aus Dei­ner Sicht immer die Frau­en waren, die den Inva­so­ren die Tore öffneten?

LISSON: Evo­lu­ti­on ist nicht „miso­gyn“ und ich bin es am wenigs­ten. Bedau­er­lich, daß es immer wie­der zu sol­chen Miß­ver­ständ­nis­sen kommt. Die mensch­li­che Evo­lu­ti­on fragt nicht nach dem „kul­tu­rel­len Wert“ von Eth­ni­en und küm­mert sich auch nicht um deren Erhalt. Frau­en waren die längs­te Zeit der Mensch­heits­ge­schich­te Beu­te und Tausch­gut. Dar­um haben sie bes­ser gelernt sich anzu­pas­sen als Männer.

Daß sie immer wie­der in frem­den Clans zurecht­kom­men muß­ten, erklärt viel­leicht ihre höhe­re Bereit­schaft, in aus­län­di­sche Fami­li­en ein­zu­hei­ra­ten und sich vom „Exo­ti­schen“ ange­zo­gen zu füh­len. Mög­li­cher­wei­se wir­ken hier uralte, stam­mes­ge­schicht­li­che Remi­nis­zen­zen. Wenn es wahr ist, daß Homo sapi­ens vor 40.000 Jah­ren von Afri­ka aus Euro­pa besie­del­te und dunk­ler war als die dort bereits leben­den Men­schen, die­se aber von Homo sapi­ens buch­stäb­lich „auf­ge­mischt“ wur­den, dürf­te ein selt­sam ambi­va­len­tes Trau­ma zurück­ge­blie­ben sein, das man als „King-Kong-Syn­drom“ bezeich­nen könn­te: gro­ßer schwar­zer (aber im Grun­de sanf­ter) Affe raubt klei­ne wei­ße, nack­te Frau.

Das Weib­li­che will „hart genom­men“, aber gleich­zei­tig ein­fühl­sam behan­delt wer­den. Bis heu­te löst die Vor­stel­lung, in die Gewalt eines „gro­ßen schwar­zen Affen“ zu gera­ten, also von einem (ganz und gar) Frem­den ver­ge­wal­tigt zu wer­den, bei vie­len wei­ßen Frau­en nicht nur Empö­rung, son­dern auch bizar­re sexu­el­le Wunsch­phan­ta­sien aus. Jeden­falls gehört der Frau­en­raub zu den ältes­ten und am wei­tes­ten ver­brei­te­ten Erin­ne­run­gen vor allem der euro­päi­schen Mensch­heit, die sich sogar bis heu­te im Brauch­tum erhal­ten haben.

SEZESSION: Du plä­dierst letzt­lich für den Rück­zug ins Pri­va­te. Kein neu­er Zug. Wirk­lich: ein Rück­zug. Das ist das „Tal der scheu­en Wöl­fe“, das Du in Dei­nem Essay für die Rei­he Kapla­ken beschrie­ben hast. Das ist eine Nie­der­la­ge, oder?

LISSON: Hät­te ich mich ins rein Pri­va­te zurück­ge­zo­gen, wür­de ich kei­ne Arti­kel ver­öf­fent­li­chen und auch kei­ne Inter­views geben. „Rück­zug ins Pri­va­te“ darf dar­um nicht „lokal“ ver­stan­den wer­den. Pri­vat han­delt der­je­ni­ge, der sich den Inter­es­sen des Staa­tes ent­zieht, sobald die­ser sei­ne Ver­falls­form erreicht hat, also das Gegen­teil des­sen dar­stellt, was er zu sein vor­gibt. Man signa­li­siert durch Ver­wei­ge­rung, daß man nicht Teil des Irr­sinns sein will, ist aber zur Pas­si­vi­tät ver­ur­teilt, solan­ge die his­to­ri­sche Situa­ti­on einen ech­ten Wan­del noch nicht in Aus­sicht stellt.

„Nie­der­la­ge“ wür­de bedeu­ten, man wäre bereits “tätig” gewor­den und dar­an geschei­tert. Der Pri­va­te ist sich sei­ner Ohn­macht bewußt, wes­halb er die Ana­ly­se dem Akti­vis­mus vor­zie­hen muss. Bei­des hat sei­ne Berech­ti­gung, weil das Den­ken dem Han­deln stets vor­aus­ge­hen sollte.