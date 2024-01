Grenzspielchen: Alle gegen Sellner. Wieder einmal.

Das ist die vor­läu­fi­ge, von Sell­ner selbst gekonnt pro­vo­zier­te Kul­mi­na­ti­on der Far­ce, die seit eini­gen Tagen durch die Medi­en spukt.

Grund­la­ge für das Ver­bot soll Para­graph 6 des Geset­zes über die all­ge­mei­ne Frei­zü­gig­keit von Uni­ons­bür­gern sein. Ein­schrän­kun­gen sind mög­lich, wenn die Per­son ein “Ver­hal­ten” erken­nen läßt, “das eine gegen­wär­ti­ge Gefähr­dung der öffent­li­chen Ord­nung dar­stellt.” Es muß jedoch “eine tat­säch­li­che und hin­rei­chend schwe­re Gefähr­dung vor­lie­gen, die ein Grund­in­ter­es­se der Gesell­schaft berührt.”

Das zu bewei­sen ist aller­dings nicht so ein­fach, und Sell­ner, der ledig­lich ein “Mei­nungs­de­likt” began­gen hat, hat bereits lega­le Schrit­te ein­ge­lei­tet, um dage­gen vorzugehen.

Zwar war­te­te an der Gren­ze tat­säch­lich die Poli­zei auf ihn und sei­nen Kom­pa­gnon Fried­rich Lang­berg. Sell­ner hat­te sei­ne “Flucht nach Deutsch­land” in den sozia­len Medi­en detail­iert ange­kün­digt. Das Café, das er zu besu­chen plan­te, schloß ob die­ser “Schre­ckens­nach­richt” (sic) sofort sei­ne Pfor­ten und posi­tio­nier­te sich has­tig “gegen Rechts” (was ich ver­ste­hen kann, die Betrei­ber wol­len wohl nicht ris­kie­ren, daß ihnen am nächs­ten Tag die Anti­fa die Schei­ben einschlägt).

Nach einer ein­ge­hen­den Kon­trol­le (hier ist Mar­tins Bericht) wur­de er schließ­lich durch­ge­las­sen, ver­mut­lich in der Annah­me, daß er Deutsch­land nur einen kur­zen Besuch abstat­ten woll­te. Stut­zig sol­len die Poli­zis­ten gewor­den sein, als sie in sei­ner Brust­ta­sche eine Zahn­bürs­te ent­deck­ten, was zumin­dest auf das Vor­ha­ben min­des­tens einer Über­nach­tung schlie­ßen läßt. Wäre ihm das bei­na­he zum Ver­häng­nis gewor­den, hät­te ihn die Poli­zei “depor­tiert”, hät­te sie Anlaß gehabt, eine län­ge­re Auf­ent­halts­ab­sicht zu vermuten?

Tat­säch­lich sind eini­ge Fra­gen immer noch offen. Hat das Ein­rei­se­ver­bot eine aus­rei­chen­de recht­li­che Grund­la­ge? Ist es tat­säch­lich nur “Thea­ter­don­ner”, wie Sell­ner mut­maßt? Und wenn ja, war­um wur­de es in Sze­ne gesetzt?

Was die Optik nach außen angeht, so konn­ten die deut­schen Behör­den das Spiel nur ver­lie­ren. Viel­leicht inten­dier­te man einen Schen­kel­klop­fer à la “Der Möch­te­gern-Aus­gren­zer wird nun sel­ber aus­ge­grenzt!”, aber der Schuß war prä­de­sti­niert dazu, nach hin­ten loszugehen.

Eine Autorin der NZZ kom­men­tier­te:

Bes­ser hät­te es für den Remi­gra­ti­ons­ak­ti­vis­ten nicht lau­fen kön­nen: Sei­ne Bekannt­heit steigt, er hat die Lacher auf sei­ner Sei­te und macht zugleich Wer­bung für sein neu­es Buch – alles, was die «Ampel» nicht wollte.

An die­sem Absatz ist am lus­tigs­ten der sti­lis­tisch etwas unge­schickt hin­ein­ge­zwäng­te Ein­schub, was man auf gar kei­nen Fall “ver­ges­sen” dürfe:

Höchst ent­zückt ent­fal­te­ten die User von X (frü­her Twit­ter) ihre vol­le Krea­ti­vi­tät in Form von Memes, «#Sell­ner» tren­de­te schon seit dem Mor­gen, intel­li­gen­te und ele­gan­te Schur­ken wer­den nun ein­mal gemocht, und im Fal­le Sell­ner – nicht ver­ges­sen, er ist ein Rechts­extre­mist der übels­ten Sor­te, der völ­ki­sche und damit ver­fas­sungs­feind­li­che Posi­tio­nen ver­tritt – ergoss sich ganz­tags Häme über die Behör­den wegen ihrer Dumm­heit. Haben sie das etwa nicht kom­men sehen? Der Rechts­extre­mist ist jetzt ein Meme gewor­den. Er kann nur noch gewinnen.

Nicht alle, mit denen ich über das jüngs­te Husa­ren­stück Sell­ners sprach, waren glei­cher­ma­ßen amü­siert. Eine ange­hen­de Juris­tin zeig­te sich eher beun­ru­higt über die Reak­ti­on des deut­schen Staa­tes, dies aller­dings, noch bevor klar wur­de, daß wir es zumin­dest dies­mal nur mit einem Kas­perl­thea­ter zu tun hatten.

Wir wis­sen zwar schon lan­ge, daß wir in einer zuneh­mend absur­den “Clown-Welt” leben, gemäß dem belieb­ten und äußerst ergie­bi­gen rech­ten Mem, aber wir wis­sen auch, daß es sich gleich­sam um Clowns mit Mes­sern han­delt, und die Mes­ser soll­te man ernst nehmen.

Die Hys­te­rie, die die poli­tisch-media­le Klas­se in den letz­ten Wochen zu insze­nie­ren ver­such­te, hat­te zugleich komi­sche und beängs­ti­gen­de Züge (so auch die phan­ta­sie­vol­le Bear­bei­tung der “Pro­to­kol­le der Wei­sen von Pots­dam” durch das Ber­li­ner Ensemble).

Sell­ner wur­de die Rol­le des Kro­ko­dils zuge­teilt, mit des­sen Hil­fe man hofft, die kom­plet­te AfD zu dämo­ni­sie­ren und lan­des­weit die Furcht vor dem “Faschis­mus” zu wecken, so als stün­de tat­säch­lich die “Depor­ta­ti­on von Mil­lio­nen Men­schen” unmit­tel­bar bevor.

Die Komik für uns, die wir ihn per­sön­lich ken­nen und wis­sen, was er tat­säch­lich für Posi­tio­nen ver­tritt, liegt vor allem in der Dis­kre­panz zwi­schen ihm und dem medi­al erzeug­ten Dop­pel­gän­ger “Mar­tin Sell­ner”, dem soge­nann­ten “Rechts­extre­mis­ten”, der mit sei­nem gleich­na­mi­gen Vor­bild wenig bis gar nichts zu tun hat.

Da er von sämt­li­chen öffent­li­chen Platt­for­men mit Aus­nah­me von Tele­gram und ande­ren, eher obsku­ren Kanä­len ver­bannt ist, bekommt er kei­ne Chan­ce, sich selbst zu erklä­ren, und es ist klar im Inter­es­se der Medi­en­ma­cher, den “wirk­li­chen” Sell­ner und sei­ne Argu­men­te vor der Öffent­lich­keit abzu­schir­men, damit sie die (nütz­li­che bzw. sys­tem­psy­cho­lo­gisch erfor­der­li­che) Papp­fi­gur des “fal­schen” Sell­ner auf­recht erhal­ten können.

Als “Run­ning Gag” erscheint uns ihre Pra­xis, krampf­haft “unty­pi­sche” Bil­der von ihm zu ver­wen­den, in denen er fins­ter, ver­bis­sen oder sau­er­töp­fisch drein­blickt, was für die ver­ant­wort­li­chen Redak­teu­re wahr­schein­lich jedes Mal einen erheb­li­chen Such­auf­wand bedeu­tet. Mar­tin ist von Natur aus ein “hap­py war­ri­or”, der Charme, Intel­li­genz und Humor ver­sprüht und noch dazu äußerst foto­gen ist. Alle Ver­su­che, die­se Aus­strah­lung ein­zu­däm­men, erschei­nen von unse­rer Sei­te aus auf belus­ti­gen­de Wei­se plump mani­pu­la­tiv. Sie kari­kie­ren und erle­di­gen sich qua­si von selber.

Ande­rer­seits hat es doch etwas Gru­se­li­ges, wie gut der media­le Appa­rat zur Pro­duk­ti­on von pro­pa­gan­dis­tisch-poli­tisch erwünsch­ten Alter­na­tiv- und Par­al­lel-Wirk­lich­kei­ten funk­tio­niert, wie hart­nä­ckig sich sei­ne “Nar­ra­ti­ve” in den Köp­fen und der Spra­che jener fest­set­zen, die ihrer bedür­fen und sie ruch­lo­se benutzen.

Und gru­se­lig ist am Ende auch die inzwi­schen doch recht unver­hoh­le­ne Will­kür, mit der der Staat mit sei­nen Oppo­si­tio­nel­len und Dis­si­den­ten umgeht. Es ist nicht das ers­te Mal, daß gegen Sell­ner mit unlau­te­ren Mit­teln vor­ge­gan­gen wird (erin­nern wir uns an das annus hor­ri­bi­lis 2019), und er ist bei­lei­be nicht das ein­zi­ge Bei­spiel. Auch die geziel­te Brand­mar­kung des IfS als “gesi­chert rechts­extrem” gehört dazu.

Die Ankün­di­gung des Ein­rei­se­ver­bots, das tat­säch­li­che Auf­tau­chen der Poli­zei an der Gren­ze erzeug­te (zumin­dest auf unse­rer Sei­te – ich weiß nicht, wie die Nor­ma­los dar­auf reagie­ren oder inwie­fern sie es über­haupt regis­trie­ren) einen Aha-Effekt: Sobald es dar­um geht, Kri­ti­ker der durch­läs­si­gen Gren­zen und der Ein­wan­de­rungs­po­li­tik zu drang­sa­lie­ren, kann der Staat plötz­lich wie­der Mus­keln zeigen.

Er nennt sich dann selbst “wehr­haf­te Demo­kra­tie”. Sei­ne Kri­ti­ker und Oppo­si­tio­nel­len sind die ein­zi­gen, denen gegen­über er “Wehr­haf­tig­keit” zu zei­gen für nötig hält. Wenn hun­der­tau­sen­de jun­ge Män­ner aus fer­nen Län­dern vor sei­ner Tür ste­hen und Ein­laß begeh­ren, wenn Isla­mis­ten, poten­ti­el­le Ter­ro­ris­ten und ande­re sub­ver­si­ve Ele­men­te mit Agen­da ein­rei­sen wol­len, dann fal­len sei­nen Ver­tre­tern stets tau­send mora­li­sche, huma­ni­tä­re und juris­ti­sche Grün­de ein, war­um er in die­sen Fäl­len nicht dicht­ma­chen (oder auch abschie­ben) kann oder darf.

Aber wenn es sich dar­um han­delt, sich gegen all jene zu wen­den, die ihn für die­se Poli­tik der offe­nen Gren­zen kri­ti­sie­ren, scheint er es mit der Rechts­staat­lich­keit nicht mehr so genau zu nehmen.

Die Mischung aus bei­dem, dem Kas­perl­thea­ter und der “anarcho-tyran­ni­schen” Will­kür, ist auch auf ande­ren Gebie­ten üblich gewor­den. Am deut­lichs­ten wäh­rend der soge­nann­ten “Pan­de­mie”: Das Per­so­nal, das die Viruseindämmungs-“Maßnahmen” gegen gro­ße Tei­le der Bevöl­ke­rung durch­set­zen woll­te, ins­be­son­de­re die Leib, Leben und Men­schen­wür­de ver­let­zen­de “Impf­pflicht”, war (und ist) eine durch­aus lächer­li­che und mit­tel­mä­ßi­ge Trup­pe. Und den­noch ver­füg­te sie über wirk­sa­me Appa­ra­te, um ihren Wil­len (weit­ge­hend) durch­zu­set­zen und Mil­lio­nen zu terrorisieren.

Der Rum­mel um Sell­ner wäre nicht mög­lich ohne eine gewis­se para­do­xe Situa­ti­on, in der sich die Rech­te in Deutsch­land und Öster­reich befin­det. In einem gewis­sen Sin­ne bedarf das Sys­tem der Gestalt des “Rechts­extre­men” (bzw. des “Nazis”), um sich zu recht­fer­ti­gen und einen inne­ren Feind zu krei­ie­ren, der auch in Kri­sen­zei­ten der Ablen­kung und der Wie­der­her­stel­lung einer Ein­heits­front dient.

Das hat mit den his­to­ri­schen und psy­cho­lo­gi­schen Tie­fen­schich­ten des bun­des­deut­schen (und in etwas gerin­ge­rem Maße auch öster­rei­chi­schen) staat­li­chen Selbst­ver­ständ­nis­ses zu tun, das hart­nä­ckig einem bestimm­ten Bild von der NS-Zeit ver­haf­tet ist. Die­ses dient als eine Art stän­di­ge Kompaß­na­del oder als ein fixes Deu­tungs­ras­ter, mit dem die Wirk­lich­keit beur­teilt wird und aus dem bestimm­te Prä­mis­sen abge­lei­tet werden.

Die zugrun­de lie­gen­den Kom­ple­xe kön­nen sehr leicht “getrig­gert” wer­den, und ich für mei­nen Teil bin über­zeugt, daß dahin­ter nicht nur poli­ti­sche Oppor­tu­ni­tät liegt. Gewiß wird “Mar­tin Sell­ner” gezielt als Buh­mann benutzt, um Hys­te­rie zu erzeu­gen. Aber ein gro­ßer Teil der Hys­te­rie ist auch echt, da wir in einem Land leben, in dem die Rea­li­täts­ver­leug­nung einen hoch­neu­ro­ti­schen Grad erreicht hat.

Das zeigt sich beson­ders deut­lich in den Ver­su­chen, die Spra­che zu kon­trol­lie­ren, um bestimm­te Din­ge unsag­bar und undenk­bar zu machen. Ein schla­gen­des Bei­spiel fand ich in die­ser “Stra­te­gie­be­spre­chung gegen Rechts beim Spie­gel” (17. 1. 2024), scharf­sin­nig kom­men­tiert (und dadurch erträg­lich gemacht) von Feroz Khan.

In die­sem Knirsch­fest kommt ein säch­si­scher Ex-AfD-Poli­ti­ker namens Ivo Teich­mann zu Wort, der sich der herr­schen­den Regie­rung nun als eine Art Coach andie­nert, wie man die böse Par­tei in den Griff krie­gen und ihre Wäh­ler zurück­ge­win­nen könn­te. Rest­los geläu­tert scheint er aber doch nicht zu sein, denn an einer Stel­le ver­plap­pert er sich:

Teich­mann: … daß man über Abwan­de­rung redet, das ist völ­lig legi­tim, aber wel­che Plä­ne da im Detail bespro­chen wurden…

Wor­auf­hin ihm Ann-Kat­rin Mül­ler sprach­po­li­zei­lich dazwischenfährt:

Mül­ler: Jetzt sagen Sie auch schon “Abwan­de­rung”! Teich­mann: Also.. nee, nee, die is, äh… nee, nee, “Abwan­de­rung”, sor­ry, was hab ich gesagt? Hab ich falschen… Mül­ler: “Abwan­de­rung” haben Sie… Teich­mann: Hab ich fal­schen Schlun­gen­za… Zun­gen­schlag… die Ausweisung… Mar­kus Fel­den­kir­chen (Mode­ra­tor): Was mein­ten Sie denn??

Auch das ist komisch, aber auch auf eine gewis­se Art beun­ru­hi­gend: Die Beflis­sen­heit, mit Mül­ler Teich­mann ins Wort fällt und zurecht­weist, die rezi­pro­ke, unter­wür­fi­ge Beflis­sen­heit, mit der er sich selbst kor­ri­giert, über­haupt der gan­ze Ver­such, bestimm­te Din­ge kom­plett aus der Zone der Ansprech­bar­keit und For­mu­lier­bar­keit zu entfernen.

In einem sol­chen Kli­ma ist ein elo­quen­ter und muti­ger Mensch wie Mar­tin Sell­ner dazu prä­de­sti­niert, zum Sta­chel im Flei­sche zu wer­den, zur Per­so­ni­fi­ka­ti­on all des Ver­dräng­ten, Tot­ge­schwie­ge­nen, unter den Tep­pich Gekehr­ten, das sich im inne­ren Haus­halt der Bun­des­re­pu­blik ange­staut hat.

Was mich betrifft, so über­wiegt bei mir (momen­tan) der Opti­mis­mus, auch wenn das Sys­tem momen­tan über­mäch­tig erscheint (bzw. objek­tiv über­mäch­tig ist). Die Eigen­to­re, die es sich stän­dig schießt, wei­sen auf einen ekla­tan­ten inne­ren Kon­struk­ti­ons­feh­ler hin.

Sell­ner mag ein David gegen Goli­ath sein, aber wir alle wis­sen, wer in der bibli­schen Erzäh­lung gesiegt hat.

– – –